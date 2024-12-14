บล็อก ClickUp
13 เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์

14 ธันวาคม 2567

คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า 'สองหัวดีกว่าหัวเดียว' และนี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการออกแบบ การรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้เสร็จ—มันเปลี่ยนไอเดียที่ดีให้กลายเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม ?

เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมมือและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความขัดแย้งในการสื่อสารและบันทึกความคิดเห็นของทุกคน เปรียบเทียบข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเวอร์ชัน

อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการในการออกแบบของคุณนั้นถือเป็นความท้าทาย เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงได้ทำงานค้นคว้าและรวบรวมรายชื่อเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุด ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของกระบวนการทำงานและงบประมาณของคุณไว้แล้ว

มาเริ่มกันเลย ?

สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุด 13 รายการที่มีให้บริการในปัจจุบัน:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการออกแบบและการทำงานร่วมกันในทีม
  2. InVision: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบและการทดสอบผู้ใช้
  3. Figma: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบร่วมกันและการสร้างต้นแบบ
  4. Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคิดเชิงออกแบบ
  5. Droplr: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์หน้าจอและการรวบรวมความคิดเห็น
  6. BugHerd: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะทางภาพ
  7. MockFlow: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและต้นแบบ
  8. DesignDrop: เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบแบบภาพ
  9. Usersnap: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นเชิงภาพ
  10. Proofhub: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมออกแบบ
  11. Redpen: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการตรวจสอบงานออกแบบที่เรียบง่าย
  12. UserBack: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และรายงานข้อบกพร่อง
  13. Pastel: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์และการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ

สิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ

เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่เหมาะสม นี่คือคุณสมบัติที่คุณไม่ควรพลาด:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความสับสน
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ออกแบบและเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขได้แบบสด เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • การควบคุมเวอร์ชัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามการเปลี่ยนแปลงและสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้—วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่สูญเสียข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีค่าหรือติดอยู่กับดีไซน์ที่ล้าสมัย
  • ความสามารถในการจ่ายและความยืดหยุ่นในการขยายตัว: เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณปัจจุบันของคุณ แต่มีความยืดหยุ่นในการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโต

13 เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ด้วยเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม คุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาขั้นตอนการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น นี่คือรายชื่อเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุดของฉัน เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการออกแบบและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจร มันช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณให้ราบรื่นและรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะจัดการงาน ติดตามเป้าหมาย หรือทำงานร่วมกับทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ด้วยClickUp Teams ผู้จัดการโครงการและทีมสร้างสรรค์สามารถทำให้การจัดการโครงการออกแบบง่ายขึ้นโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย แนบไฟล์งานออกแบบ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นักออกแบบสามารถแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ติดแท็กสมาชิกในทีม และใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ด้วยข้อเสนอแนะที่แม่นยำ

สิ่งนี้ช่วยให้ไม่พลาดข้อเสนอแนะใด ๆ และทุกข้อเสนอแนะมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และง่ายต่อการปฏิบัติตาม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบของ ClickUp: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ร่วมมือกับทีมออกแบบของคุณในการขอออกแบบ เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ และอื่นๆ ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบของ ClickUp

ClickUp Whiteboardsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยมอบพื้นที่แบบภาพและโต้ตอบได้ ซึ่งทีมสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ด้วย Whiteboards คุณสามารถสร้างแผนผังงาน แผนภาพลวดลาย แนวคิด และบอร์ดอารมณ์ได้ ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถร่าง แนวคิด และปรับปรุงการออกแบบร่วมกันได้

ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน แบ่งปันความคิด และปรับปรุงแนวคิดไปพร้อมกัน

ความสามารถในการเพิ่มโน้ตแบบติด, รูปร่าง, และข้อความได้โดยตรงบนกระดาน ทำให้การมองเห็นแนวคิดและติดตามคำแนะนำจากสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย ทำให้กระบวนการออกแบบมีความร่วมมือมากขึ้น

เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน ClickUp มีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือรายงานขั้นสูงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ทีมงานสามารถติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาได้ในที่เดียว

แดชบอร์ด ClickUp: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ติดตามสถานะโครงการและวัดความก้าวหน้าของทีมโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp

นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยตอบสนองความต้องการในการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบของคุณ:

  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมาย ภารกิจที่รอดำเนินการ และตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ ของทีมคุณ ด้วยแถบและกราฟแสดงผลด้วยสีที่ชัดเจน เพื่อให้การอัปเดตเป็นไปอย่างโปร่งใสและเข้าใจง่าย
  • ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยมุมมองหลากหลาย: ตรวจสอบความคืบหน้าและตัวชี้วัดสำคัญผ่านมุมมองที่ยืดหยุ่น เช่น มุมมองการติดตามความคืบหน้า
  • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: ติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และข้อเสนอแนะของทีมได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบโครงการออกแบบให้เป็นงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
  • สร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับบรีฟการออกแบบ, คู่มือสไตล์, หรือบันทึก ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
  • ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ แนะนำรายการที่ต้องดำเนินการ และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ, แสดงความสัมพันธ์ของงาน, และปรับกำหนดเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์, ทำให้โครงการออกแบบเป็นไปตามกำหนดเวลา
  • เร่งความร่วมมือด้วยการชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วผ่านClickUp Chat

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

?เคล็ดลับมืออาชีพ:ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDFอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเน้นข้อเสนอแนะโดยตรงบนเนื้อหา ซึ่งช่วยให้ชัดเจนและทำให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่น

2. InVision (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบและการทดสอบผู้ใช้)

แดชบอร์ด InVision
ผ่านทางInVision

InVision เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างต้นแบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่ช่วยให้การออกแบบของคุณมีชีวิตชีวาด้วยต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้ คุณสามารถสร้างและตรวจสอบงานของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับการออกแบบได้ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณไปเยี่ยมชมต้นแบบเสมือนจริงและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Invision

  • ฟีเจอร์ Freehand ช่วยให้คุณระดมความคิด วาดภาพไอเดีย และวางแผนขั้นตอนการทำงานได้แบบเรียลไทม์
  • เพิ่มแอนิเมชันที่ราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์ให้กับต้นแบบของคุณด้วยเลเยอร์แอนิเมชัน

ข้อจำกัดของ Invision

  • ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขต้นแบบได้โดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดการให้คำแนะนำที่สับสนและทำให้การแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพ

ราคาของ Invision

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $15/เดือน
  • มืออาชีพ: $25/เดือน
  • ทีม: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Invision

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

3. Figma (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบร่วมกันและการสร้างต้นแบบ)

แดชบอร์ด Figma: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ผ่านทางFigma

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การสร้างงานออกแบบดิจิทัลหลากหลายประเภทง่ายขึ้น ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ไปจนถึงต้นแบบแบบโต้ตอบ เหมาะสำหรับโปรเจกต์ทีม เนื่องจากนักออกแบบหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องกังวลกับการควบคุมเวอร์ชันที่สับสนหรือรอการอัปเดตอีกต่อไป

ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใด ๆ Figma ก็มีฟีเจอร์ทรงพลังอย่างกราฟิกเวกเตอร์ การสร้างต้นแบบ และการส่งต่องานให้ทีมพัฒนาอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ด้วยระบบคลาวด์ คุณจึงสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกอุปกรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • ตัวแปรของคอมโพเนนต์ช่วยให้สามารถจัดการหลายเวอร์ชันของคอมโพเนนต์ในโครงสร้างเดียว
  • FigJam ให้บริการกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย
  • ระบบออกแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างสไตล์, คอมโพเนนต์, และสินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อจำกัดของ Figma

  • จำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างอย่างเต็มที่ เช่น การอนุญาตให้คัดลอก สำหรับการสมัครสมาชิกแบบองค์กร
  • เวอร์ชันมือถืออนุญาตให้ดูโครงการเท่านั้น การแก้ไขบน iPad ซึ่งคล้ายกับบนพีซี จะเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยม

ราคาของ Figma

  • ฟรี
  • ทีมมืออาชีพ: $15/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: 45 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: 75 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)

?เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดขอบเขตงานออกแบบให้ชัดเจนก่อนเริ่มงาน จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และใช้เครื่องมือและกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคิดเชิงออกแบบ)

แดชบอร์ด Miro
ผ่านทางMiro

Miro ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และวางแผนแนวคิดต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์บนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดเวิร์กช็อป วาดเส้นการเดินทางของผู้ใช้ หรือสร้างแผนผังความคิด Miro จะช่วยให้แนวคิดของคุณเป็นจริงได้

มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยการส่งเสริมการร่วมมือผ่านเครื่องมือทางภาพ. หลังจากเซสชั่น คุณสามารถแชร์บอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือใช้เป็นฐานสำหรับขั้นตอนต่อไปของกระบวนการออกแบบของคุณ.

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ให้ทีมมีส่วนร่วมด้วยการโหวตแบบเรียลไทม์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานหรือแนวคิด
  • การโทรผ่านวิดีโอในแอปช่วยให้การสื่อสารโดยตรงเป็นไปอย่างราบรื่นขณะทำงานร่วมกันบนบอร์ด
  • รูปร่างอัจฉริยะและการจัดตำแหน่งอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดเรียงและปรับรูปร่างได้อย่างแม่นยำเพื่อการสร้างแผนผังที่ไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Miro

  • ไลบรารีไอคอนที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือแสดงผลแบบภาพ เช่น Figma และ Lucid
  • เครื่องมือออกแบบและห้องสมุดแม่แบบ ERD สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยแม่แบบเริ่มต้นเพิ่มเติม

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

?เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพแนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของทีมคุณด้วยเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนำทางกระบวนการของคุณให้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

5. Droplr (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์หน้าจอและการรวบรวมความคิดเห็น)

แดชบอร์ด Droplr: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ผ่านทางDroplr

Droplr เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้บริบททางภาพเมื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีม มันช่วยให้คุณจับภาพและแชร์ภาพหน้าจอหรือการบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย

ด้วยภาพหน้าจอ คุณสามารถเน้นพื้นที่เฉพาะบนหน้าจอได้ ในขณะที่การบันทึกหน้าจอสามารถช่วยให้คุณแสดงลำดับของการโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้การอธิบายงานออกแบบที่ซับซ้อนหรือปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Droplr

  • ทำเครื่องหมายบนภาพหน้าจอหรือวิดีโอด้วยข้อความ ลูกศร และไฮไลท์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
  • คุณสมบัติการหมดอายุของลิงก์ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวันหมดอายุของลิงก์ที่แชร์ได้สำหรับเนื้อหาที่มีความสำคัญทางเวลา

ข้อจำกัดของ Droplr

  • ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อแก้ไขเอกสารที่อัปโหลด
  • เปิดเผยไฟล์ที่เคยแชร์ไว้ก่อนหน้านี้เมื่อแชร์ไฟล์ใหม่ ทำให้การเข้าถึงรก
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาของ Droplr

  • โปรพลัส: $6/เดือน
  • ทีม: $7/เดือน
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Droplr

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

6. BugHerd (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามบั๊กและการให้ข้อเสนอแนะทางภาพ)

แดชบอร์ด BugHerd
ผ่านทางBugHerd

BugHerd ทำให้การติดตามบั๊กง่ายขึ้นโดยให้คุณรายงานปัญหาได้โดยตรงบนเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแบบภาพ คุณสามารถปักหมุดบั๊กและข้อเสนอแนะที่สามารถดำเนินการได้ไว้ที่ส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ ทำให้ง่ายต่อการแสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหาได้อย่างชัดเจน

รายงานข้อบกพร่องแต่ละรายการจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์และความละเอียดหน้าจอ ช่วยประหยัดเวลา เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอสาธิตเพื่อแสดงความคิดเห็นและรายงานข้อบกพร่องได้เช่นกัน วิธีนี้ช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถแสดงตำแหน่งและรายละเอียดของปัญหาได้อย่างชัดเจน แทนที่จะต้องอธิบายแบบคลุมเครือ

คุณสมบัติเด่นของ BugHerd

  • จับและจัดการข้อบกพร่องได้โดยตรงบนเว็บไซต์สดโดยใช้ระบบป้อนข้อมูลแบบชี้และคลิก
  • บั๊กเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของหน้าเว็บ ให้บริบทที่แม่นยำแก่ผู้พัฒนา
  • รักษาหน้าจอที่แสดงต่อลูกค้าให้สะอาดและแบ่งปันความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวในโหมดความคิดเห็นส่วนตัว

ข้อจำกัดของ BugHerd

  • การแจ้งเตือนไม่ได้ถูกจัดเรียงเป็นโฟลเดอร์ ทำให้เกิดความรกรุงรัง
  • เรียกร้องให้มีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อเข้าร่วมในการทบทวน

ราคาของ BugHerd

  • มาตรฐาน: $41/เดือน (สมาชิก 5 คน)
  • สตูดิโอ: 66 ดอลลาร์/เดือน (สมาชิก 10 คน)
  • พรีเมียม: 124 ดอลลาร์/เดือน (25 สมาชิก)
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ BugHerd

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. MockFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและต้นแบบ)

แดชบอร์ด MockFlow: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ผ่านทางMockFlow

MockFlow ทำให้การสร้างไวร์เฟรมและม็อกอัพเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง มีเทมเพลตและส่วนประกอบ UI พร้อมใช้งานมากมาย เพื่อให้คุณสามารถสร้างเลย์เอาต์ได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะมากสำหรับการร่างไอเดียและแบ่งปันกับทีมของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับการรีวิวการออกแบบจาก AI สำหรับส่วนทั้งหมดหรือบางส่วนของไวร์เฟรม ช่วยคุณปรับปรุงการออกแบบได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockflow

  • เข้าถึงชุด UI ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างการออกแบบได้เร็วขึ้น ปรับแต่งให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ (เช่น มือถือ, เว็บ)
  • สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม พร้อมกระดานสนทนาและการติดตามงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับแบบดีไซน์เฉพาะแต่ละชิ้น

ข้อจำกัดของ Mockflow

  • ยากที่จะเลือกหลายองค์ประกอบหรือปรับขนาดหลายเลเยอร์พร้อมกัน
  • การแก้ไขกับเพื่อนร่วมงานต้องใช้การเข้าถึงแผนแบบชำระเงิน

ราคาของ Mockflow

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $14/เดือน (1 บรรณาธิการ)
  • ธุรกิจ: $45/เดือน (3 บรรณาธิการ)
  • องค์กร: 160 ดอลลาร์ (เฉพาะรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Mockflow

  • G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

?เคล็ดลับมืออาชีพ:การใช้เทมเพลตไวร์เฟรมสามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากในระหว่างกระบวนการออกแบบ พวกมันให้โครงสร้างที่มั่นคง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งและปรับปรุงการจัดวางได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ

8. DesignDrop (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำอธิบายประกอบภาพ)

แดชบอร์ด DesignDrop
ผ่านทางDesignDrop

DesignDrop เป็นเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ภาคภูมิใจในความใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและมือใหม่ ช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเผชิญกับกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน และมอบวิธีการจัดการคำขอออกแบบอย่างเป็นระบบ

คุณสามารถอัปโหลดการออกแบบของคุณและแชร์ URL กับทีมหรือลูกค้าของคุณเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้ พวกเขาสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบภาพได้โดยตรงในแบบออกแบบ ทำให้การรวบรวมข้อมูลและการร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายโดยไม่เกิดความสับสน

คุณสมบัติเด่นของ DesignDrop

  • หลากหลายขององค์ประกอบสำหรับการบันทึกภาพ, รวมถึงการเลือกสีและการจัดรูปแบบตัวอักษร
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายผ่านคำอธิบายประกอบแบบภาพและความคิดเห็นแบบมีลำดับ

ข้อจำกัดของ DesignDrop

  • ไม่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบให้ราบรื่น

ราคาของ DesignDrop

  • เริ่มต้น: $2. 35/เดือน
  • ข้อดี: $5. 89/6 เดือน
  • พรีเมียม: $10. 61/12 เดือน

คะแนนและรีวิวของ DesignDrop

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Usersnap (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นเชิงภาพ)

แดชบอร์ด Usersnap: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ผ่านทางUsersnap

Usersnap เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น เนื่องจากคุณสามารถจับภาพหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอหน้าจอได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณชี้ให้เห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบ ความคิดเห็น และคำอธิบายได้ ทำให้ชัดเจนว่าส่วนใดของการออกแบบหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ต้องการความสนใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Usersnap

  • รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์
  • บันทึกเซสชันของผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจบริบทของข้อบกพร่องหรือปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะและวิดเจ็ตให้สอดคล้องกับแบรนด์ของแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Usersnap

  • การขาดการผสานรวม CRM โดยตรงทำให้การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและบริบทที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นไปได้ยาก

ราคาของ Usersnap

  • เริ่มต้น: €39/เดือน (ประมาณ $41/เดือน)
  • การเติบโต: €89/เดือน (ประมาณ $94. 34/เดือน)
  • มืออาชีพ: €159/เดือน (ประมาณ $168. 54/เดือน)
  • พรีเมียม: €319/เดือน (ประมาณ $338. 14/เดือน)

คะแนนและรีวิวของ Usersnap

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

10. Proofhub (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมออกแบบ)

แดชบอร์ดของ Proofhub
ผ่านทางProofhub

ProofHub เป็นหนึ่งในเครื่องมือตรวจสอบงานที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ มันช่วยให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ระบุการเปลี่ยนแปลง และติดตามการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังตรวจสอบการออกแบบ เอกสาร หรือไฟล์อื่นๆ ProofHub ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบงานคุณภาพสูงได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proofhub

  • กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมเพื่อรับการอัปเดตและแชร์ไฟล์โดยตรงภายในงาน
  • การตรวจสอบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายในตัว

ข้อจำกัดของ Proofhub

  • ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้อาจมีความตรงไปตรงมามากขึ้นแม้จะมีการเชื่อมต่อกับ QuickBooks
  • คุณสมบัติการแก้ไขร่วมและการแชร์สำหรับบันทึกของ ProofHub ต้องการการปรับปรุง

ราคาของ Proofhub

  • จำเป็น: 45 ดอลลาร์/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: 89 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Proofhub

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

11. Redpen (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการตรวจสอบการออกแบบที่เรียบง่าย)

แดชบอร์ด Redpen: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ผ่านทางRedpen

Redpen ทำให้การให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย แทนที่จะต้องรับมือกับความคิดเห็นที่คลุมเครือหรือกระจัดกระจาย ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนและตรงประเด็นได้โดยตรงบนงานออกแบบ แพลตฟอร์มนี้ยังมีแผนบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาและทีมบริการลูกค้า

นักพัฒนาจะได้รับข้อเสนอแนะที่ตรงจุด ช่วยให้สามารถดำเนินการในกระบวนการสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทีมบริการลูกค้าสามารถติดตามและจัดการข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ในที่เดียว ช่วยเร่งการตอบสนองและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Redpen

  • อนุญาตให้ผู้ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องมีบัญชี ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า
  • ติดตามการแก้ไขการออกแบบเส้นทางด้วยระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นระเบียบ

ข้อจำกัดของเรดเพน

การกำหนดราคาโดยเรดเพน

  • ฟรี
  • มาตรฐาน (สำหรับนักพัฒนา): $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน (สำหรับบริการ): $249. 95/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

เรดเพนเรตติ้งและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

12. UserBack (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และรายงานข้อบกพร่อง)

แดชบอร์ด UserBack
ผ่านทางUserBack

UserBack เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในรายการของเรา ซึ่งช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลจากผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เราชื่นชอบฟีเจอร์ 'User Segment' เป็นพิเศษ เพราะช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อเสนอแนะได้โดยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ เช่น ผู้ทดลองใช้ ผู้ให้คะแนน NPS ในเชิงลบ และผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์

สิ่งนี้ทำให้การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งเน้นจากแต่ละกลุ่มง่ายขึ้น คุณจะได้รับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับประสบการณ์ของพวกเขา ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserBack

  • ส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับความคิดเห็นช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นด้วยตัวเลือกการแสดงความคิดเห็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การบันทึกเซสชันช่วยให้คุณย้อนกลับและเล่นซ้ำเซสชันเพื่อดูเรื่องราวที่แท้จริงเบื้องหลังปัญหา

ข้อจำกัดของ UserBack

  • บัญชีลูกค้าจะถูกนับรวมในจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ซึ่งจำกัดการเข้าถึงโครงการและข้อเสนอแนะ
  • การผสานการทำงานกับ Slack จำกัดเพียงหนึ่งช่องทางต่อหนึ่งโครงการ

ราคาของ UserBack

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • ขนาด: 109 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: 219 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

13. Pastel (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์และการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ)

แดชบอร์ดพาสเทล: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
ผ่านทางPastel

Pastel ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์สดได้โดยตรง ทำให้การรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายในเวลาจริง โดยไม่ต้องใช้ภาพหน้าจอหรือเครื่องมือภายนอก ผู้ใช้สามารถคลิกที่ส่วนใดก็ได้ของเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย มีความร่วมมือสูง ช่วยให้ทีมและลูกค้าสามารถหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริบท ทำให้การปรับปรุงการออกแบบรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของพาสเทล

  • สร้างตั๋วและงานในเครื่องมืออื่น ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมเวลาการตอบกลับการควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยการปิดความคิดเห็นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • เปลี่ยนเว็บไซต์ใด ๆ ให้เป็นผืนผ้าใบสำหรับความคิดเห็นที่รวดเร็วและชัดเจน

ข้อจำกัดของสีพาสเทล

  • ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือออกแบบเช่น Figma

ราคาแบบพาสเทล

  • ฟรี
  • เดี่ยว: 24 ดอลลาร์/เดือน
  • สตูดิโอ: 83 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: $350/เดือน

คะแนนและรีวิวแบบพาสเทล

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

?เคล็ดลับมืออาชีพ:เพื่อการร่วมมือในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้มีการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เสมอ วิธีนี้จะช่วยเร่งกระบวนการปรับปรุงและทำให้ทุกคนมีทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การออกแบบ

รวบรวมข้อเสนอแนะด้านการออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

การรวบรวมความคิดเห็นผ่านเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หากต้องการสร้างผลกระทบอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปปฏิบัติและติดตามประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น! ✨

นอกจากการรวบรวมความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นจากลูกค้าแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถบันทึกความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และติดตามความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน—ทั้งหมดในที่เดียว มันช่วยให้คุณมีระเบียบและช่วยวัดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลลัพธ์อย่างไร

ไม่ว่าคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงการออกแบบ หรือปรับกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น ClickUp จะเปลี่ยนข้อมูลป้อนเข้าให้เป็นการกระทำ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยม แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา ลองสัมผัสด้วยตัวคุณเอง!

เราอยากทราบว่าการใช้ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณได้อย่างไร

