13 เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์

คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า 'สองหัวดีกว่าหัวเดียว' และนี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการออกแบบ การรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้เสร็จ—มันเปลี่ยนไอเดียที่ดีให้กลายเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม ?
เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมมือและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความขัดแย้งในการสื่อสารและบันทึกความคิดเห็นของทุกคน เปรียบเทียบข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเวอร์ชัน
อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการในการออกแบบของคุณนั้นถือเป็นความท้าทาย เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงได้ทำงานค้นคว้าและรวบรวมรายชื่อเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุด ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของกระบวนการทำงานและงบประมาณของคุณไว้แล้ว
มาเริ่มกันเลย ?
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุด 13 รายการที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการออกแบบและการทำงานร่วมกันในทีม
- InVision: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบและการทดสอบผู้ใช้
- Figma: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบร่วมกันและการสร้างต้นแบบ
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคิดเชิงออกแบบ
- Droplr: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์หน้าจอและการรวบรวมความคิดเห็น
- BugHerd: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะทางภาพ
- MockFlow: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและต้นแบบ
- DesignDrop: เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบแบบภาพ
- Usersnap: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นเชิงภาพ
- Proofhub: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมออกแบบ
- Redpen: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการตรวจสอบงานออกแบบที่เรียบง่าย
- UserBack: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และรายงานข้อบกพร่อง
- Pastel: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์และการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่เหมาะสม นี่คือคุณสมบัติที่คุณไม่ควรพลาด:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความสับสน
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ออกแบบและเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขได้แบบสด เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- การควบคุมเวอร์ชัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามการเปลี่ยนแปลงและสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้—วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่สูญเสียข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีค่าหรือติดอยู่กับดีไซน์ที่ล้าสมัย
- ความสามารถในการจ่ายและความยืดหยุ่นในการขยายตัว: เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณปัจจุบันของคุณ แต่มีความยืดหยุ่นในการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโต
13 เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ด้วยเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม คุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาขั้นตอนการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น นี่คือรายชื่อเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ดีที่สุดของฉัน เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการออกแบบและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจร มันช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณให้ราบรื่นและรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะจัดการงาน ติดตามเป้าหมาย หรือทำงานร่วมกับทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ด้วยClickUp Teams ผู้จัดการโครงการและทีมสร้างสรรค์สามารถทำให้การจัดการโครงการออกแบบง่ายขึ้นโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย แนบไฟล์งานออกแบบ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นักออกแบบสามารถแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ติดแท็กสมาชิกในทีม และใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ด้วยข้อเสนอแนะที่แม่นยำ
สิ่งนี้ช่วยให้ไม่พลาดข้อเสนอแนะใด ๆ และทุกข้อเสนอแนะมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และง่ายต่อการปฏิบัติตาม
ClickUp Whiteboardsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยมอบพื้นที่แบบภาพและโต้ตอบได้ ซึ่งทีมสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ด้วย Whiteboards คุณสามารถสร้างแผนผังงาน แผนภาพลวดลาย แนวคิด และบอร์ดอารมณ์ได้ ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถร่าง แนวคิด และปรับปรุงการออกแบบร่วมกันได้
ความสามารถในการเพิ่มโน้ตแบบติด, รูปร่าง, และข้อความได้โดยตรงบนกระดาน ทำให้การมองเห็นแนวคิดและติดตามคำแนะนำจากสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย ทำให้กระบวนการออกแบบมีความร่วมมือมากขึ้น
เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน ClickUp มีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือรายงานขั้นสูงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ทีมงานสามารถติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาได้ในที่เดียว
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยตอบสนองความต้องการในการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบของคุณ:
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมาย ภารกิจที่รอดำเนินการ และตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ ของทีมคุณ ด้วยแถบและกราฟแสดงผลด้วยสีที่ชัดเจน เพื่อให้การอัปเดตเป็นไปอย่างโปร่งใสและเข้าใจง่าย
- ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยมุมมองหลากหลาย: ตรวจสอบความคืบหน้าและตัวชี้วัดสำคัญผ่านมุมมองที่ยืดหยุ่น เช่น มุมมองการติดตามความคืบหน้า
- การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: ติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และข้อเสนอแนะของทีมได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบโครงการออกแบบให้เป็นงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
- สร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับบรีฟการออกแบบ, คู่มือสไตล์, หรือบันทึก ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
- ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ แนะนำรายการที่ต้องดำเนินการ และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ, แสดงความสัมพันธ์ของงาน, และปรับกำหนดเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์, ทำให้โครงการออกแบบเป็นไปตามกำหนดเวลา
- เร่งความร่วมมือด้วยการชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วผ่านClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
?เคล็ดลับมืออาชีพ:ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDFอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเน้นข้อเสนอแนะโดยตรงบนเนื้อหา ซึ่งช่วยให้ชัดเจนและทำให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่น
2. InVision (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบและการทดสอบผู้ใช้)
InVision เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างต้นแบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่ช่วยให้การออกแบบของคุณมีชีวิตชีวาด้วยต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้ คุณสามารถสร้างและตรวจสอบงานของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับการออกแบบได้ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณไปเยี่ยมชมต้นแบบเสมือนจริงและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Invision
- ฟีเจอร์ Freehand ช่วยให้คุณระดมความคิด วาดภาพไอเดีย และวางแผนขั้นตอนการทำงานได้แบบเรียลไทม์
- เพิ่มแอนิเมชันที่ราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์ให้กับต้นแบบของคุณด้วยเลเยอร์แอนิเมชัน
ข้อจำกัดของ Invision
- ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขต้นแบบได้โดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดการให้คำแนะนำที่สับสนและทำให้การแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ Invision
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/เดือน
- มืออาชีพ: $25/เดือน
- ทีม: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Invision
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
3. Figma (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบร่วมกันและการสร้างต้นแบบ)
Figma เป็นเครื่องมือออกแบบอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การสร้างงานออกแบบดิจิทัลหลากหลายประเภทง่ายขึ้น ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ไปจนถึงต้นแบบแบบโต้ตอบ เหมาะสำหรับโปรเจกต์ทีม เนื่องจากนักออกแบบหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องกังวลกับการควบคุมเวอร์ชันที่สับสนหรือรอการอัปเดตอีกต่อไป
ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใด ๆ Figma ก็มีฟีเจอร์ทรงพลังอย่างกราฟิกเวกเตอร์ การสร้างต้นแบบ และการส่งต่องานให้ทีมพัฒนาอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ด้วยระบบคลาวด์ คุณจึงสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- ตัวแปรของคอมโพเนนต์ช่วยให้สามารถจัดการหลายเวอร์ชันของคอมโพเนนต์ในโครงสร้างเดียว
- FigJam ให้บริการกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย
- ระบบออกแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างสไตล์, คอมโพเนนต์, และสินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อจำกัดของ Figma
- จำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างอย่างเต็มที่ เช่น การอนุญาตให้คัดลอก สำหรับการสมัครสมาชิกแบบองค์กร
- เวอร์ชันมือถืออนุญาตให้ดูโครงการเท่านั้น การแก้ไขบน iPad ซึ่งคล้ายกับบนพีซี จะเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยม
ราคาของ Figma
- ฟรี
- ทีมมืออาชีพ: $15/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: 45 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: 75 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
?เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดขอบเขตงานออกแบบให้ชัดเจนก่อนเริ่มงาน จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และใช้เครื่องมือและกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคิดเชิงออกแบบ)
Miro ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และวางแผนแนวคิดต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์บนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดเวิร์กช็อป วาดเส้นการเดินทางของผู้ใช้ หรือสร้างแผนผังความคิด Miro จะช่วยให้แนวคิดของคุณเป็นจริงได้
มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยการส่งเสริมการร่วมมือผ่านเครื่องมือทางภาพ. หลังจากเซสชั่น คุณสามารถแชร์บอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือใช้เป็นฐานสำหรับขั้นตอนต่อไปของกระบวนการออกแบบของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ให้ทีมมีส่วนร่วมด้วยการโหวตแบบเรียลไทม์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานหรือแนวคิด
- การโทรผ่านวิดีโอในแอปช่วยให้การสื่อสารโดยตรงเป็นไปอย่างราบรื่นขณะทำงานร่วมกันบนบอร์ด
- รูปร่างอัจฉริยะและการจัดตำแหน่งอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดเรียงและปรับรูปร่างได้อย่างแม่นยำเพื่อการสร้างแผนผังที่ไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Miro
- ไลบรารีไอคอนที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือแสดงผลแบบภาพ เช่น Figma และ Lucid
- เครื่องมือออกแบบและห้องสมุดแม่แบบ ERD สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยแม่แบบเริ่มต้นเพิ่มเติม
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
?เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพแนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของทีมคุณด้วยเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนำทางกระบวนการของคุณให้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
5. Droplr (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์หน้าจอและการรวบรวมความคิดเห็น)
Droplr เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้บริบททางภาพเมื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีม มันช่วยให้คุณจับภาพและแชร์ภาพหน้าจอหรือการบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย
ด้วยภาพหน้าจอ คุณสามารถเน้นพื้นที่เฉพาะบนหน้าจอได้ ในขณะที่การบันทึกหน้าจอสามารถช่วยให้คุณแสดงลำดับของการโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้การอธิบายงานออกแบบที่ซับซ้อนหรือปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Droplr
- ทำเครื่องหมายบนภาพหน้าจอหรือวิดีโอด้วยข้อความ ลูกศร และไฮไลท์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
- คุณสมบัติการหมดอายุของลิงก์ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวันหมดอายุของลิงก์ที่แชร์ได้สำหรับเนื้อหาที่มีความสำคัญทางเวลา
ข้อจำกัดของ Droplr
- ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อแก้ไขเอกสารที่อัปโหลด
- เปิดเผยไฟล์ที่เคยแชร์ไว้ก่อนหน้านี้เมื่อแชร์ไฟล์ใหม่ ทำให้การเข้าถึงรก
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ Droplr
- โปรพลัส: $6/เดือน
- ทีม: $7/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Droplr
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. BugHerd (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามบั๊กและการให้ข้อเสนอแนะทางภาพ)
BugHerd ทำให้การติดตามบั๊กง่ายขึ้นโดยให้คุณรายงานปัญหาได้โดยตรงบนเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแบบภาพ คุณสามารถปักหมุดบั๊กและข้อเสนอแนะที่สามารถดำเนินการได้ไว้ที่ส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ ทำให้ง่ายต่อการแสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหาได้อย่างชัดเจน
รายงานข้อบกพร่องแต่ละรายการจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์และความละเอียดหน้าจอ ช่วยประหยัดเวลา เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอสาธิตเพื่อแสดงความคิดเห็นและรายงานข้อบกพร่องได้เช่นกัน วิธีนี้ช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถแสดงตำแหน่งและรายละเอียดของปัญหาได้อย่างชัดเจน แทนที่จะต้องอธิบายแบบคลุมเครือ
คุณสมบัติเด่นของ BugHerd
- จับและจัดการข้อบกพร่องได้โดยตรงบนเว็บไซต์สดโดยใช้ระบบป้อนข้อมูลแบบชี้และคลิก
- บั๊กเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของหน้าเว็บ ให้บริบทที่แม่นยำแก่ผู้พัฒนา
- รักษาหน้าจอที่แสดงต่อลูกค้าให้สะอาดและแบ่งปันความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวในโหมดความคิดเห็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ BugHerd
- การแจ้งเตือนไม่ได้ถูกจัดเรียงเป็นโฟลเดอร์ ทำให้เกิดความรกรุงรัง
- เรียกร้องให้มีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อเข้าร่วมในการทบทวน
ราคาของ BugHerd
- มาตรฐาน: $41/เดือน (สมาชิก 5 คน)
- สตูดิโอ: 66 ดอลลาร์/เดือน (สมาชิก 10 คน)
- พรีเมียม: 124 ดอลลาร์/เดือน (25 สมาชิก)
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ BugHerd
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. MockFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและต้นแบบ)
MockFlow ทำให้การสร้างไวร์เฟรมและม็อกอัพเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง มีเทมเพลตและส่วนประกอบ UI พร้อมใช้งานมากมาย เพื่อให้คุณสามารถสร้างเลย์เอาต์ได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะมากสำหรับการร่างไอเดียและแบ่งปันกับทีมของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับการรีวิวการออกแบบจาก AI สำหรับส่วนทั้งหมดหรือบางส่วนของไวร์เฟรม ช่วยคุณปรับปรุงการออกแบบได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockflow
- เข้าถึงชุด UI ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างการออกแบบได้เร็วขึ้น ปรับแต่งให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ (เช่น มือถือ, เว็บ)
- สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม พร้อมกระดานสนทนาและการติดตามงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับแบบดีไซน์เฉพาะแต่ละชิ้น
ข้อจำกัดของ Mockflow
- ยากที่จะเลือกหลายองค์ประกอบหรือปรับขนาดหลายเลเยอร์พร้อมกัน
- การแก้ไขกับเพื่อนร่วมงานต้องใช้การเข้าถึงแผนแบบชำระเงิน
ราคาของ Mockflow
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $14/เดือน (1 บรรณาธิการ)
- ธุรกิจ: $45/เดือน (3 บรรณาธิการ)
- องค์กร: 160 ดอลลาร์ (เฉพาะรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Mockflow
- G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
?เคล็ดลับมืออาชีพ:การใช้เทมเพลตไวร์เฟรมสามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากในระหว่างกระบวนการออกแบบ พวกมันให้โครงสร้างที่มั่นคง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งและปรับปรุงการจัดวางได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
8. DesignDrop (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำอธิบายประกอบภาพ)
DesignDrop เป็นเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่ภาคภูมิใจในความใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและมือใหม่ ช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเผชิญกับกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน และมอบวิธีการจัดการคำขอออกแบบอย่างเป็นระบบ
คุณสามารถอัปโหลดการออกแบบของคุณและแชร์ URL กับทีมหรือลูกค้าของคุณเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้ พวกเขาสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบภาพได้โดยตรงในแบบออกแบบ ทำให้การรวบรวมข้อมูลและการร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายโดยไม่เกิดความสับสน
คุณสมบัติเด่นของ DesignDrop
- หลากหลายขององค์ประกอบสำหรับการบันทึกภาพ, รวมถึงการเลือกสีและการจัดรูปแบบตัวอักษร
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายผ่านคำอธิบายประกอบแบบภาพและความคิดเห็นแบบมีลำดับ
ข้อจำกัดของ DesignDrop
- ไม่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบให้ราบรื่น
ราคาของ DesignDrop
- เริ่มต้น: $2. 35/เดือน
- ข้อดี: $5. 89/6 เดือน
- พรีเมียม: $10. 61/12 เดือน
คะแนนและรีวิวของ DesignDrop
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Usersnap (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นเชิงภาพ)
Usersnap เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น เนื่องจากคุณสามารถจับภาพหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอหน้าจอได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณชี้ให้เห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบ ความคิดเห็น และคำอธิบายได้ ทำให้ชัดเจนว่าส่วนใดของการออกแบบหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ต้องการความสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Usersnap
- รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์
- บันทึกเซสชันของผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจบริบทของข้อบกพร่องหรือปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
- ปรับแต่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะและวิดเจ็ตให้สอดคล้องกับแบรนด์ของแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Usersnap
- การขาดการผสานรวม CRM โดยตรงทำให้การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและบริบทที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นไปได้ยาก
ราคาของ Usersnap
- เริ่มต้น: €39/เดือน (ประมาณ $41/เดือน)
- การเติบโต: €89/เดือน (ประมาณ $94. 34/เดือน)
- มืออาชีพ: €159/เดือน (ประมาณ $168. 54/เดือน)
- พรีเมียม: €319/เดือน (ประมาณ $338. 14/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ Usersnap
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
10. Proofhub (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมออกแบบ)
ProofHub เป็นหนึ่งในเครื่องมือตรวจสอบงานที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ มันช่วยให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ระบุการเปลี่ยนแปลง และติดตามการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังตรวจสอบการออกแบบ เอกสาร หรือไฟล์อื่นๆ ProofHub ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบงานคุณภาพสูงได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proofhub
- กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมเพื่อรับการอัปเดตและแชร์ไฟล์โดยตรงภายในงาน
- การตรวจสอบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายในตัว
ข้อจำกัดของ Proofhub
- ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้อาจมีความตรงไปตรงมามากขึ้นแม้จะมีการเชื่อมต่อกับ QuickBooks
- คุณสมบัติการแก้ไขร่วมและการแชร์สำหรับบันทึกของ ProofHub ต้องการการปรับปรุง
ราคาของ Proofhub
- จำเป็น: 45 ดอลลาร์/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: 89 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Proofhub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
11. Redpen (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการตรวจสอบการออกแบบที่เรียบง่าย)
Redpen ทำให้การให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย แทนที่จะต้องรับมือกับความคิดเห็นที่คลุมเครือหรือกระจัดกระจาย ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนและตรงประเด็นได้โดยตรงบนงานออกแบบ แพลตฟอร์มนี้ยังมีแผนบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาและทีมบริการลูกค้า
นักพัฒนาจะได้รับข้อเสนอแนะที่ตรงจุด ช่วยให้สามารถดำเนินการในกระบวนการสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทีมบริการลูกค้าสามารถติดตามและจัดการข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ในที่เดียว ช่วยเร่งการตอบสนองและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Redpen
- อนุญาตให้ผู้ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องมีบัญชี ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า
- ติดตามการแก้ไขการออกแบบเส้นทางด้วยระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของเรดเพน
- ตัวเลือกการบันทึกหน้าจอและการปรับแต่งขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้บนแผนฟรี
การกำหนดราคาโดยเรดเพน
- ฟรี
- มาตรฐาน (สำหรับนักพัฒนา): $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน (สำหรับบริการ): $249. 95/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
เรดเพนเรตติ้งและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. UserBack (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และรายงานข้อบกพร่อง)
UserBack เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในรายการของเรา ซึ่งช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลจากผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เราชื่นชอบฟีเจอร์ 'User Segment' เป็นพิเศษ เพราะช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อเสนอแนะได้โดยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ เช่น ผู้ทดลองใช้ ผู้ให้คะแนน NPS ในเชิงลบ และผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
สิ่งนี้ทำให้การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งเน้นจากแต่ละกลุ่มง่ายขึ้น คุณจะได้รับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับประสบการณ์ของพวกเขา ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserBack
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับความคิดเห็นช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นด้วยตัวเลือกการแสดงความคิดเห็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การบันทึกเซสชันช่วยให้คุณย้อนกลับและเล่นซ้ำเซสชันเพื่อดูเรื่องราวที่แท้จริงเบื้องหลังปัญหา
ข้อจำกัดของ UserBack
- บัญชีลูกค้าจะถูกนับรวมในจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ซึ่งจำกัดการเข้าถึงโครงการและข้อเสนอแนะ
- การผสานการทำงานกับ Slack จำกัดเพียงหนึ่งช่องทางต่อหนึ่งโครงการ
ราคาของ UserBack
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขนาด: 109 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 219 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
13. Pastel (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์และการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ)
Pastel ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์สดได้โดยตรง ทำให้การรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายในเวลาจริง โดยไม่ต้องใช้ภาพหน้าจอหรือเครื่องมือภายนอก ผู้ใช้สามารถคลิกที่ส่วนใดก็ได้ของเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย มีความร่วมมือสูง ช่วยให้ทีมและลูกค้าสามารถหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริบท ทำให้การปรับปรุงการออกแบบรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของพาสเทล
- สร้างตั๋วและงานในเครื่องมืออื่น ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมเวลาการตอบกลับการควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยการปิดความคิดเห็นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- เปลี่ยนเว็บไซต์ใด ๆ ให้เป็นผืนผ้าใบสำหรับความคิดเห็นที่รวดเร็วและชัดเจน
ข้อจำกัดของสีพาสเทล
- ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือออกแบบเช่น Figma
ราคาแบบพาสเทล
- ฟรี
- เดี่ยว: 24 ดอลลาร์/เดือน
- สตูดิโอ: 83 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $350/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบพาสเทล
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
?เคล็ดลับมืออาชีพ:เพื่อการร่วมมือในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้มีการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เสมอ วิธีนี้จะช่วยเร่งกระบวนการปรับปรุงและทำให้ทุกคนมีทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การออกแบบ
รวบรวมข้อเสนอแนะด้านการออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การรวบรวมความคิดเห็นผ่านเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หากต้องการสร้างผลกระทบอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปปฏิบัติและติดตามประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น! ✨
นอกจากการรวบรวมความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นจากลูกค้าแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถบันทึกความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และติดตามความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน—ทั้งหมดในที่เดียว มันช่วยให้คุณมีระเบียบและช่วยวัดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลลัพธ์อย่างไร
ไม่ว่าคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงการออกแบบ หรือปรับกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น ClickUp จะเปลี่ยนข้อมูลป้อนเข้าให้เป็นการกระทำ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยม แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา ลองสัมผัสด้วยตัวคุณเอง!
เราอยากทราบว่าการใช้ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณได้อย่างไร