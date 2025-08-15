10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Axosoft ในปี 2025 สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile

หากคุณกำลังต่อสู้กับ UI ที่ใช้งานยาก การอัปเดตที่ช้า หรือขั้นตอนการทำงานที่ตายตัวของ Axosoft คุณก็คงทราบดีว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานของทีม Agile ในปัจจุบัน
มีเครื่องมือที่ดีกว่า เครื่องมือที่ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในเมนูแบบเลื่อนลงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่ออัปเดตเรื่องราวของผู้ใช้ เครื่องมือเหล่านี้มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ กระดานลากและวางที่ใช้งานง่ายการวางแผนสปรินต์ที่ช่วยด้วยAI และการผสานรวมที่ทำงานได้จริงโดยไม่ล้มเหลวทุกครั้งในสปรินต์
ในคู่มือนี้ เราจะข้ามเรื่องที่ไม่จำเป็นและเน้นไปที่ทางเลือกของ Axosoft ที่ให้ผลลัพธ์จริง รายการนี้จัดทำขึ้นสำหรับคุณ—ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการความวุ่นวายข้ามสายงาน, หัวหน้าทีมพัฒนาที่ต้องการบอร์ดสปรินต์ที่สะอาด หรือผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาสิ่งที่ ใช้งานได้จริง มาเริ่มกันเลย!
👀 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1990 แผนกซอฟต์แวร์ระดับโลกมักเป็นหนึ่งในแผนกที่มีผลงานแย่ที่สุด— โครงการล่าช้าเกินกำหนด งบประมาณบานปลาย และบางครั้งล้มเหลวโดยสิ้นเชิง จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี 2001เมื่อมีการเปิดตัว Agile Manifesto ซึ่งจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการบริหารจัดการแบบเข้มงวดไปสู่แนวทางที่คล่องตัวและเน้นการทำงานร่วมกันในการพัฒนา
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Axosoft?
Axosoft ไม่ใช่เครื่องมือที่แย่ แต่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานแบบ Agile สมัยใหม่ นี่คือเหตุผลที่ทีม Agile ส่วนใหญ่กำลังละทิ้งมัน:
- อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ที่ล้าสมัย: อินเทอร์เฟซดูเทอะทะและไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Agile ที่ทันสมัยกว่า
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: การต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมอาจช้าและน่าหงุดหงิด
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบจำกัด: การแก้ไขแบบเรียลไทม์,เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนา, การแสดงความคิดเห็น และการผสานรวมอาจไม่มีหรือไม่น่าประทับใจ
- ขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว: การปรับแต่ง Axosoft ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงของทีม มักต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่ควรจะเป็น
- ความสามารถในการขยายตัวต่ำ: การจัดการทีมหลายทีมหรือโครงการขนาดใหญ่สามารถกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว
- ขาดคุณสมบัติที่ทันสมัย: ไม่มีระบบจัดการงานค้างที่ช่วยด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติของงานมีจำกัด และมีเทมเพลตในตัวน้อย ทำให้ยากต่อการอธิบายเหตุผลในการใช้งาน
ทางเลือกของ Axosoft ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและโครงสร้างราคาสำหรับแต่ละทางเลือกของ Axosoft ที่เราพูดถึงในโพสต์นี้:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|• คณะกรรมการที่คล่องตัวด้วย Sprints, backlog, Gantt, เอกสาร, แดชบอร์ด • การจัดการโครงการและองค์ความรู้ด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain • กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การผสานรวมเครื่องมือพัฒนา (เช่น GitHub, GitLab)
|ทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่ต้องการการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|จิรา
|• กระดาน Scrum/Kanban, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง • การกรองข้อมูลที่ทรงพลังด้วย JQL • การผสานการทำงานกับ Confluence และ Bitbucket แบบเนทีฟ
|ทีม Agile ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งและการติดตามอย่างละเอียด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 60/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|กิตลาบ
|• การวางแผนแบบรวม DevOps + Agile • CI/CD, คำขอการรวม, การทดสอบความปลอดภัย • การจัดการเวอร์ชันโค้ด + การติดตาม
|ทีม DevSecOps จากองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Wrike
|• มุมมองงานและปริมาณงาน, แดชบอร์ด, แบบฟอร์ม • การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การตรวจสอบ, การติดตามเวลา • การวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงาน
|ทีมข้ามสายงานที่บริหารโครงการและปริมาณงานร่วมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Monday.com
|• แสดงผลแบบคัมบัง ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ • ระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน แดชบอร์ด • แม่แบบ Agile ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และมองเห็นได้อย่างชัดเจน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|อาสนะ
|• มุมมองไทม์ไลน์และปริมาณงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน • การติดตามเป้าหมาย, มุมมองพอร์ตโฟลิโอ • การทำงานอัตโนมัติและการจัดแนว OKR
|ทีมที่ทำงานแบบ Agile ในสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Targetprocess
|• การสนับสนุนกรอบงาน SAFe/LeSS/Nexus • การทำแผนที่กระแสคุณค่า, แผนงาน • การปรับให้สอดคล้องในระดับกลยุทธ์และระดับทีม
|ทีม Agile ขนาดใหญ่ที่ใช้กรอบการทำงาน Agile สำหรับองค์กร
|ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Trello
|• กระดานคัมบังแบบลากและวาง • พาวเวอร์อัพสำหรับปฏิทิน การโหวต ฟิลด์ที่กำหนดเอง • ตัวสร้างระบบอัตโนมัติบัตเลอร์
|บุคคลและทีมขนาดเล็กที่จัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile หรือการทำงานส่วนบุคคลที่เรียบง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Zoho Sprints
|• อีปิค, บักล็อก, การวางแผนสปรินต์ • การผสานระบบ Zoho Suite • รายงานและทบทวนแบบอไจล์
|สตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชัน Agile ที่คุ้มค่า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1/ผู้ใช้/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|YouTrack
|• Scrum/Kanban, การติดตามเวลา, การทำงานอัตโนมัติ • แผนภูมิแกนต์, การผสานระบบช่วยเหลือ • กระบวนการทำงานและสคริปต์ที่กำหนดเอง
|ทีมเทคนิคทุกขนาดที่จัดการงานพัฒนาและติดตามปัญหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4. 40/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Axosoft ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Axosoft และซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานสำหรับทีม Agile สมัยใหม่:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile แบบครบวงจร)
หากคุณเบื่อกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือมากมายเพื่อจัดการสปรินต์, งานค้าง, เอกสาร, และไทม์ไลน์,ClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว—รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่สะอาดและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ประสบการณ์การจัดการ Sprint ใน ClickUpรู้สึกง่ายดาย: คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาของ Sprint, กำหนดคะแนนเรื่องราว, และติดตามความเร็วหรือเมตริกการเผาผลาญด้วยแดชบอร์ดในตัวที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ แต่ละ Sprint สามารถปิดตัวเองได้, งานสามารถถูกเก็บถาวรอัตโนมัติ, และคุณจะได้รับมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำอยู่—และสิ่งที่ล่าช้า
การติดตามงานค้างก็ราบรื่นไม่แพ้กัน แทนที่จะต้องใช้สเปรดชีตที่รกหรือเครื่องมือที่งานถูกฝังอยู่ ClickUp ช่วยให้คุณลาก วาง แท็ก และจัดลำดับความสำคัญของงานค้างบนกระดานคัมบังได้อย่างอิสระ เพิ่มงานย่อย กำหนดการพึ่งพา และเชื่อมโยงงานค้างกับอีปิคหรือเป้าหมายได้โดยตรง ทุกอย่างจะสะอาดและสามารถติดตามได้ เพื่อทำให้กระบวนการวางแผนสปรินต์ของคุณง่ายขึ้น
เมื่อถึงเวลาที่ต้องวางแผนทุกอย่างให้เห็นภาพClickUp's Gantt Chart Viewจะมอบเส้นเวลาของโครงการที่สมบูรณ์ซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับกันหรือระยะเวลา มันถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายที่มักเกิดขึ้นเมื่อเส้นเวลาไม่ชัดเจน
เอกสารคือจุดที่ทีม Agile หลายทีมติดขัดอยู่. เรื่องราวของผู้ใช้อยู่ใน Jira. ข้อมูลทางเทคนิคซ่อนอยู่ในหน้า Confluence ที่ไม่แน่นอน. บันทึกการทบทวน? ถูกฝังไว้ในที่ใดที่หนึ่งใน thread ของ Slack.ClickUp Docsเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้.
เอกสารถูกฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง ทำให้การทบทวนสปรินต์,บักกิ้งผลิตภัณฑ์, บันทึกการประชุม, และแผนการทดสอบอยู่ห่างจากงานที่เกี่ยวข้องเพียงคลิกเดียว คุณสามารถ @mentionสมาชิกทีมหรือมอบหมายความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากพวกเขา, จัดรูปแบบบล็อกโค้ด, จัดระเบียบทุกอย่างในโครงสร้างที่เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ, และแม้กระทั่งสร้างงาน ClickUpจากข้อความในคลิกเดียว ไม่มีอีกแล้วการทำงานแบบแยกส่วน, ไม่มีอีกแล้วการมีแท็บมากเกินไป
เพื่อประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นClickUp Automationsจะจัดการงานธุรการที่น่าเบื่อแทนคุณ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อย้ายงานไปยังขั้นตอนต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มอบหมายงานใหม่ให้กับสมาชิกในทีม หรือส่งการอัปเดตทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สำหรับทีม Agile ที่ทำงานแบบวนซ้ำอย่างรวดเร็ว นี่หมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 12%และเวลาที่มากขึ้นในการทุ่มเทกับการสร้างซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม
และแล้วก็มีClickUp Brain— ระบบ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ที่ช่วยคุณวางแผน, เขียน, และสร้าง โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp. มันสามารถดึงข้อมูลอัปเดตจากสปรินต์ของคุณ, จัดลำดับความสำคัญของงานค้างตามสิ่งที่กำลังล่าช้า, และแม้กระทั่งตอบคำถามภายในองค์กรโดยการสแกนเอกสารและงานในเวิร์กสเปซของคุณ.
ขอให้มันร่างรายงานการวางแผนสปรินต์หรือสรุปการประชุมย้อนหลังครั้งล่าสุด และมันจะสร้างภาพรวมที่ถูกต้องแม่นยำ
คุณสามารถสลับระหว่าง LLM ชั้นนำ เช่น ChatGPT, Gemini, DeepSeek และ Claude ได้ตามสไตล์ผลลัพธ์หรือความลึกที่คุณต้องการ ความยืดหยุ่นนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ทำให้ทีมมีการควบคุมที่ดีขึ้น การจัดการบริบทที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการให้รายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์สำหรับทีมของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือไม่? ง่ายมากด้วยPrebuilt Autopilot Agents ใน ClickUp! เพียงแค่ตั้งค่าทริกเกอร์ กำหนดขอบเขต (เช่น งานที่เสร็จสิ้นหรืออุปสรรค) แล้วปล่อยให้ตัวแทนสร้างและแชร์รายงาน—ไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง
ทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยโซลูชันการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp รองรับทั้ง Kanban,Agile Scrum และเวิร์กโฟลว์แบบผสมผสาน—ไม่ว่าคุณต้องการอะไร—และทำให้การตั้งค่าแดชบอร์ดแบบภาพ รายงาน และวงจรสปรินต์ที่เกิดซ้ำเป็นเรื่องง่าย
สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรชั้นนำอย่าง Stanley Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างและแบ่งปันรายงานลงได้ถึง 50%
ส่วนที่ดีที่สุด? หากคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว,ClickUp Agile Project Management Templateคือหนึ่งในชุดตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่ดีที่สุดที่มีให้บริการ.
มันรวมถึงการจัดวางบอร์ดที่สมบูรณ์สำหรับเรื่องราวของผู้ใช้และงานต่างๆ, รายการงานที่ต้องทำ, สปรินต์ในตัว, และแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม—ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้ ไม่ใช่แค่การติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณขยายขนาดได้
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile ใน ClickUp
สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการเชื่อมต่อทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ClickUp's Software Team Project Managementsolution ได้รวบรวมคุณสมบัติไว้มากมาย รองรับการสร้างอีปิค (epics) การติดตามคุณสมบัติ (feature tracking) การรายงานข้อบกพร่อง (bug reporting) และการส่งมอบงานให้กับทีม QA (QA handoffs) รวมถึงการผสานการทำงานกับเครื่องมือการพัฒนาเช่น GitHub ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง ClickUp และ Jira หรือ Confluence – ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ต่างจาก Axosoft ตรงที่มันถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือที่กว้างขวางกว่าการวิศวกรรม มันสามารถปรับตัวได้ดีเท่าเทียมกันกับกระบวนการทำงานในด้านการตลาด, การออกแบบ, ทรัพยากรมนุษย์, ไอที, เป็นต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบโครงการด้วยลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นของพื้นที่ โฟลเดอร์ รายการ และงานใน ClickUp
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยสถานะงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีมหรือโครงการ
- ติดตามเวลาทำงานได้โดยตรงภายในงานโดยใช้เครื่องมือติดตามเวลาในตัวของ ClickUp
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะงานได้ทุกประเภท
- มองเห็นภาพรวมประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านแดชบอร์ด ClickUpแบบเรียลไทม์
- จัดการสปรินต์แบบ Agile ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการงานค้าง การวางแผน และแผนภูมิการดำเนินงาน
- ทำงานให้เสร็จด้วยการพูดแทนการพิมพ์—บันทึกโน้ต คำแนะนำ และงานต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์Talk To TextในClickUp Brain MAXผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อทำงานบนแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (44,00+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความสามารถในการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่ให้ความสำคัญกับประเภทของงานที่ต้องการเป็นพิเศษ คุณสามารถใช้มุมมองภาระงานเพื่อมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และแชร์แดชบอร์ดที่กล่าวถึงข้างต้นกับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาในพื้นที่เฉพาะได้ ที่ดีที่สุดคือ – มันสามารถผสานการทำงานกับบริการที่มีอยู่แล้ว เช่น GitHub และหากคุณเป็นนักพัฒนา มันก็ง่ายที่จะสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองหากนั่นคือสิ่งที่คุณถนัด. ฉันใช้สิ่งนี้ทุกวันเพื่อจัดการโครงการทั้งหมดของฉัน.
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความสามารถในการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่ให้ความสำคัญกับประเภทของงานที่ต้องการเป็นพิเศษ คุณสามารถใช้มุมมองภาระงานเพื่อมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และแชร์แดชบอร์ดที่กล่าวถึงข้างต้นกับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาในพื้นที่เฉพาะได้ ที่ดีที่สุดคือ – มันสามารถผสานการทำงานกับบริการที่มีอยู่แล้ว เช่น GitHub และหากคุณเป็นนักพัฒนา มันก็ง่ายที่จะสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองหากนั่นคือสิ่งที่คุณถนัด. ฉันใช้สิ่งนี้ทุกวันเพื่อจัดการโครงการทั้งหมดของฉัน.
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนามีเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน)
หากคุณกำลังดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ที่ซับซ้อน Jira เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่นี้ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการวงจรสปรินต์ที่ซับซ้อน บักล็อก อีปิค และความพึ่งพา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมพัฒนา
คุณสามารถปรับแต่งเกือบทุกส่วนของกระบวนการของคุณได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานไปจนถึงกฎการทำงานอัตโนมัติ และเชื่อมโยงงานกับการปล่อยเวอร์ชันได้โดยตรง ใช้บอร์ด Scrum หรือ Kanban ที่มีอยู่ในตัวเพื่อแสดงภาพงานที่กำลังดำเนินการอยู่ และสร้างกราฟความเร็วหรือกราฟการลดภาระงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- จัดโครงสร้างโครงการด้วยการจัดการงานค้าง ประเภทปัญหาที่กำหนดเอง และข้อมูลเชิงลึกของสปรินต์
- กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ด้วยสาขา เงื่อนไข ตัวตรวจสอบ และฟังก์ชันหลังการทำงาน
- ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Bitbucket, Confluence และ Figma เพื่อการมองเห็นวงจรชีวิตที่สมบูรณ์
- ตั้งค่าสิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยสำหรับควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด
- ค้นหาและกรองด้วย JQL ในโครงการขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Jira
- อาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การตั้งค่าและการปรับแต่งต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 17 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบแนวคิดการจัดการแบบสปรินท์ที่คล่องตัวซึ่ง Jira ถูกออกแบบมาเพื่อ ฉันชอบวิธีการจัดเรียงงานบนกระดานงานของ Jira...ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังมีขอบเขตในการปรับปรุง สามารถทำให้เป็นโมดูลาร์มากขึ้นได้
ฉันชอบแนวคิดการจัดการแบบสปรินท์ที่คล่องตัวซึ่ง Jira ถูกออกแบบมาเพื่อ ฉันชอบวิธีการจัดเรียงงานบนกระดานงานของ Jira...ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังมีขอบเขตในการปรับปรุง สามารถทำให้เป็นโมดูลาร์มากขึ้นได้
3. GitLab (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่รวมการวางแผน DevOps และ Agile)
หากคุณเบื่อกับการมองหาเครื่องมือต่างๆ สำหรับการควบคุมแหล่งที่มา, CI/CD, การสแกนความปลอดภัย, และการจัดการโครงการ, เลือก GitLab.
มันกำจัดปัญหาการกระจายตัวได้อย่างสมบูรณ์ มอบแอปพลิเคชันเดียวให้คุณวางแผน สร้าง ปกป้อง และปรับใช้ซอฟต์แวร์ คุณสามารถจัดการปัญหา ร่วมมือในการตรวจสอบโค้ด ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติพร้อมการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และแม้กระทั่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
เวิร์กโฟลว์การขอผสานของ GitLab, การผสานรวมกับ Kubernetes และการสแกนช่องโหว่ในตัว ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การผลิตได้โดยไม่สูญเสียการควบคุมหรือคุณภาพ ระบบมีความแข็งแกร่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการกับ DevSecOps pipeline ที่ซับซ้อนและต้องการให้ทีมมีการมองเห็นที่สม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab
- เชื่อมโยงปัญหาไปยังที่เก็บ, การส่ง, และการขอรวมสำหรับการมองเห็นของ DevOps และตรวจสอบให้ถูกต้อง
- อัตโนมัติการPLOY และการอัปเดตโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก
- ซิงค์เวิร์กโฟลว์กับอีปิค, มิลสโตน, และ CI/CD ในที่ทำงานเดียว
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวชี้วัดระยะเวลาการทำงาน, การปรับใช้, และการเสร็จสิ้น
- ติดตามเวลาโดยอัตโนมัติผ่านการบันทึกตามปัญหาและการขอผสาน
ข้อจำกัดของ GitLab
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกหนาแน่นและไม่เป็นธรรมชาติสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
ราคาของ GitLab
- ฟรี
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
- GitLab Dedicated: ราคาที่กำหนดเอง
- GitLab Dedicated สำหรับหน่วยงานรัฐบาล: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ GitLab
- G2: 4. 5/5 (820+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,180+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GitLab อย่างไร
GitLab เกือบจะเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทั้งที่เก็บข้อมูล git, การติดตามปัญหา, CI/CD, Wiki, ที่เก็บข้อมูลคอนเทนเนอร์ และอื่นๆ อีกมากมายในแอปพลิเคชันเดียว บางคนมีปัญหากับเรื่องนี้เพราะมันหนัก แต่ส่วนตัวแล้วฉันชอบที่มีเครื่องมือเดียวที่สามารถรับการสนับสนุนได้และทุกอย่างถูกผสานรวมเข้าด้วยกันอย่างดี...
GitLab เกือบจะเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทั้งที่เก็บข้อมูล git, การติดตามปัญหา, CI/CD, Wiki, ที่เก็บข้อมูลคอนเทนเนอร์ และอื่นๆ อีกมากมายในแอปพลิเคชันเดียว บางคนมีปัญหากับเรื่องนี้เพราะมันมีฟีเจอร์เยอะและหนัก แต่ส่วนตัวแล้วฉันชอบที่มีเครื่องมือเดียวที่ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้และทุกอย่างถูกผสานรวมกันเป็นอย่างดี...
👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง25% ของบริษัทใน Fortune 500เท่านั้นที่มีแนวทางที่สม่ำเสมอและเป็นระบบในการคาดการณ์และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทำให้บริษัทส่วนใหญ่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับทีมข้ามสายงานที่มีการติดตามงานอย่างละเอียด)
Wrike เป็นทางเลือกที่ทันสมัยสำหรับ Axosoft โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการติดตามงานค้างขั้นพื้นฐาน Wrike ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในทุกระดับ—ทั้งรายบุคคล ทีม หรือองค์กร—ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ แบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และมุมมองปริมาณงานที่ละเอียด
ไม่เหมือนกับ Axosoft ที่อาจรู้สึกแข็งและล้าสมัย Wrike รองรับการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขั้นสูง และการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการโครงการและการกำกับดูแลการดำเนินงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างแบบฟอร์มคำขอและขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงการรับข้อมูลและปรับกระบวนการให้เหมาะสม
- กำหนดการพึ่งพาของงานและเปิดใช้งานการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันคอขวด
- ดูความสามารถของทีมด้วยแผนภูมิปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลทรัพยากรและหลีกเลี่ยงการหมดไฟ
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยการรายงานและการติดตามเวลาเพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการและงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Wrike
- Wrike มี DNA การจัดการโครงการที่คล้ายกับ Axosoft แต่เน้นไปที่การตลาด การดำเนินงาน และทีมข้ามสายงานมากกว่า แม้ว่าจะรองรับกระดาน Agile และการพึ่งพาอาศัยกัน แต่ขาดรายละเอียดเฉพาะด้านการพัฒนาที่ Axosoft มีให้
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันรู้สึกเพลิดเพลินกับมุมมองที่หลากหลายที่มีให้ ตั้งแต่การไปยังกล่องขาเข้า แดชบอร์ด และรายการที่ต้องทำ การมีมุมมองเหล่านี้ช่วยให้ฉันและทีมสามารถติดตามงานของเราและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทำงานข้ามทีมต่างๆ ในหน่วยงานของเราได้อีกด้วย
ฉันรู้สึกเพลิดเพลินกับมุมมองที่หลากหลายที่มีให้ ตั้งแต่การไปยังกล่องขาเข้า แดชบอร์ด และรายการที่ต้องทำ การมีมุมมองเหล่านี้ช่วยให้ฉันและทีมสามารถติดตามงานของเราและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทำงานข้ามทีมต่างๆ ในหน่วยงานของเราได้อีกด้วย
5. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบภาพและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งทีม)
หาก UI ของ Axosoft รู้สึกแข็งหรือล้าสมัยเกินไป Monday.com เสนอทางเลือกที่สดใหม่และเน้นภาพมากขึ้น กระดานที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้การวางแผนแบบ Agile เป็นเรื่องง่ายและทำงานร่วมกันได้ พร้อมการสลับระหว่างมุมมอง Kanban, Timeline, Gantt และปฏิทินได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเปรียบเทียบกับ Axosoft, Monday.com ทำให้การอัตโนมัติและการผสานระบบสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นอย่างอิสระ โดยไม่ต้องการความรู้ทางเทคนิค
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างเทมเพลตโครงการด้วยการลากและวางอัตโนมัติและทริกเกอร์ที่กำหนดเอง
- การทำงานเป็นกลุ่มในแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากบอร์ดหลายบอร์ด
- สร้างโครงการ, มอบหมายงาน, และแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยเทมเพลต Agile
- ซิงค์การอัปเดตอัตโนมัติระหว่าง Slack, Teams และการแจ้งเตือนทางอีเมล
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การรายงานที่จำกัดในแผนระดับล่าง
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อขนาดทีมเพิ่มขึ้น
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com ว่าอย่างไรบ้าง?
monday.com นำเสนอพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้เรารวมความพยายามและทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ช่วยให้เราดำเนินงานประจำวันได้ง่ายขึ้นด้วยการวางแผนล่วงหน้า
monday.com นำเสนอพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้เรารวมความพยายามและทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันทำให้เราทำงานในกิจวัตรประจำวันได้ง่ายขึ้นโดยช่วยให้เราวางแผนล่วงหน้าได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:หนึ่งวันในชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
6. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับทีม Agile ที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายและความรวดเร็ว)
Asana เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีม Agile ที่ชื่นชอบความเร็วและความเรียบง่าย มันมีบอร์ด Agile, กระบวนการทำงานแบบสปรินต์, การพึ่งพาของงาน, และหมุดหมายของโครงการ โดยที่ไม่ทำให้อินเทอร์เฟซของเครื่องมือรู้สึกหนักหรือซับซ้อนเกินไป
ทีมสามารถจัดโครงการของแผนกให้สอดคล้องกับ OKR รายไตรมาสและเป้าหมายของบริษัทได้ด้วยลำดับชั้นของเป้าหมาย ทุกอย่างสะอาด รวดเร็ว และจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ชอบกระบวนการทำงานที่เบาและการจัดการงานที่รวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- จัดระเบียบงานด้วยพอร์ตโฟลิโอและเป้าหมายเพื่อความโปร่งใสของโครงการแบบเรียลไทม์สำหรับผู้บริหาร
- กระตุ้นการดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานหรือการย้ายการ์ด ตามความคืบหน้าหรือวันที่กำหนด
- ป้องกันความขัดแย้งของทรัพยากรสำหรับโครงการข้ามทีมด้วยฟีเจอร์ Workload ของ Asana
- แผนที่และจัดการโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นภาพโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์และเส้นแสดงความสัมพันธ์
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การรายงานขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,410+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้ทดสอบ Asana เพื่อทดสอบความสามารถ, คุณค่า, ความง่ายในการใช้งาน, และคุณสมบัติโดยรวมของมัน. แม้ว่าฉันจะพบว่า Asana เป็นโซลูชันที่มีราคาแพงกว่าเครื่องมือจัดการโครงการบางตัวในตลาด แต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ทดสอบ Asana เพื่อทดสอบความสามารถ, คุณค่า, ความง่ายในการใช้งาน, และคุณสมบัติโดยรวมของมัน. แม้ว่าฉันจะพบว่า Asana เป็นโซลูชันที่มีราคาแพงกว่าเครื่องมือจัดการโครงการบางตัวในตลาด แต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม.
7. Targetprocess (เหมาะที่สุดสำหรับการขยาย Agile ไปยังทีมในองค์กร)
หากคุณกำลังดำเนินโครงการ Agile ขนาดใหญ่ เช่น SAFe หรือ LeSS Targetprocess เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการประสานงานในระดับนั้นโดยเฉพาะ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างกลยุทธ์และการปฏิบัติได้อย่างลงตัว พร้อมนำเสนอการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวางแผน PI ควบคู่ไปกับบอร์ดงานที่ละเอียดครบถ้วน
มุมมองที่ปรับแต่งได้, ตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์, และการวางแผนกลยุทธ์ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่บริษัทที่บริหารจัดการทีม Agile หลายร้อยทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Targetprocess
- สนับสนุนกรอบการทำงานแบบ Agile (SAFe, LeSS, Nexus) ด้วยการแมปลำดับชั้น
- เชื่อมโยงงานข้ามทีม โปรแกรม และสายงานคุณค่าได้อย่างชัดเจน
- ปรับมุมมองในระดับทีม พอร์ตโฟลิโอ หรือโซลูชัน ด้วยตารางหมุนและแผนงาน
- ปรับเป้าหมายด้านไอทีและธุรกิจให้สอดคล้องกับการติดตามจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- วิเคราะห์ความก้าวหน้า, จุดติดขัด, และแนวโน้มด้วยรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Targetprocess
- การตั้งค่าอาจใช้เวลานานสำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้รู้สึกค่อนข้างล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Agileรุ่นใหม่
ราคาของ Targetprocess
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Targetprocess
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 240+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (540+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Targetprocess อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันการติดตาม การวางแผน และการจัดการโครงการ
ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันการติดตาม การวางแผน และการจัดการโครงการ
8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Agile น้ำหนักเบาและการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว)
Trello นำเสนอวิธีการจัดการโครงการที่เรียบง่ายซึ่งสามารถปรับขนาดได้อย่างน่าประหลาดใจสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เบากว่าของ Axosoft
ตามหลักการของคัมบัง ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ดที่มีรายการและบัตรงานซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับรายการที่ต้องทำส่วนตัว, กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ปฏิทินเนื้อหา, และอื่น ๆ ได้
ในขณะที่อินเทอร์เฟซหลักยังคงความสะอาดและใช้งานง่าย Trello's Power-Ups—การผสานรวมและส่วนเสริม—ช่วยให้รองรับการทำงานขั้นสูงได้ ลองนึกถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงบอร์ดหลายบอร์ด, มุมมองไทม์ไลน์, งานที่เกิดซ้ำ, และฟิลด์ที่กำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- อัตโนมัติการจัดสรรงาน, การแจ้งเตือนวันครบกำหนด, และการจัดหมวดหมู่บัตรด้วยบัตเลอร์
- เพิ่ม Power-Ups เช่น การโหวต, ปฏิทิน, การทำให้การ์ดเก่า, และ TeamGantt ไปยังบอร์ด Trello
- ขยายการใช้งาน Kanban ด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่นไทม์ไลน์และมุมมองแดชบอร์ดแบบ Agileใน Trello Premium
- ติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น งบประมาณ ลำดับความสำคัญ หรือชั่วโมงทำงาน ด้วยช่องข้อมูลการ์ดที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Trello
- อาจรู้สึกว่าพื้นฐานเกินไปสำหรับการขยายทีม Agile
- ระบบอัตโนมัติจะถูกจำกัดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับการอัปเกรด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,510+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ฉันหลงใหลใน Trello มาก และใช้มันสำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง – ตั้งแต่การวางแผนงานที่ทำงาน, การวางแผนงานนอกเหนือจากงาน, การจัดทริป, โครงการบ้าน, และการวางแผนมื้ออาหาร… แทบจะเรียกได้ว่าใช้มันสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ และหนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบคือในระดับพื้นฐาน มันง่ายมาก – เหมือนที่คุณพูดไว้ คือบอร์ดคานบันพื้นฐานที่มีรายการให้คุณลากไปมาได้
ฉันหลงใหลใน Trello มาก และใช้มันสำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง – ตั้งแต่การวางแผนงานที่ทำงาน, การวางแผนงานนอกเหนือจากงาน, การจัดทริป, โครงการบ้าน, และการวางแผนมื้ออาหาร… แทบจะเรียกได้ว่าใช้มันสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ และหนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากคือ ในระดับพื้นฐาน มันง่ายมาก – เหมือนที่คุณพูดไว้ คือบอร์ด kanban ธรรมดา ๆ ที่มีรายการให้คุณลากไปมาได้
9. Zoho Sprints (เหมาะสำหรับทีม Agile ขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด)
หากคุณต้องการฟังก์ชันหลักของ Agile ในงบประมาณที่จำกัด Zoho Sprints ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว มันมีการติดตามเรื่องราวของผู้ใช้การจัดการแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ สปรินต์ การรายงาน บันทึกเวลา และการจัดการประชุม—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณระดับองค์กร
มันง่ายพอสำหรับสตาร์ทอัพ แต่ก็ทรงพลังพอที่จะดำเนินวงจร Agile อย่างสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Sprints
- จัดการเรื่องราวของผู้ใช้ งาน บั๊ก และอีพิคในสภาพแวดล้อมแบบ Agile สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ปรับปรุงการประมาณการด้วยแผนภูมิการเผาไหม้แบบเรียลไทม์ การติดตามความเร็ว และการวางแผนการปล่อย
- ผสานการวางแผนสปรินต์กับZoho Projects, CRM และเครื่องมือจากบุคคลที่สามเพื่อความโปร่งใส
- ดำเนินการทบทวนย้อนหลังด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการติดตามรายการดำเนินการ
- ปรับแต่งกระดานสครัมด้วยช่องทางว่ายน้ำ, ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่, และช่องเป้าหมายสปรินต์
ข้อจำกัดของ Zoho Sprints
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายใหญ่
- การรายงานอาจรู้สึกพื้นฐานสำหรับความต้องการขององค์กร
ราคาของ Zoho Sprints
- เริ่มต้น: $1/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เอลิต: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Sprints คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Sprints อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่สะอาดและใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile เป็นเรื่องง่าย ผมยังชื่นชมการนำหลักการ Agile มาใช้ในแพลตฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยม ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง และมุมมองแบบรวมช่วยให้เห็นภาพรวมของหลายโครงการได้อย่างมีประโยชน์ ราคาค่าบริการก็มีความแข่งขันสูง
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่สะอาดและใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile เป็นเรื่องง่าย ผมยังชื่นชมการนำหลักการ Agile มาใช้ในแพลตฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยม ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง และมุมมองแบบรวมช่วยให้เห็นภาพรวมของหลายโครงการได้อย่างมีประโยชน์ ราคาค่าบริการก็มีความแข่งขันสูง
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: มากกว่า90% ขององค์กรได้นำแนวปฏิบัติ Agile มาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อบริหารจัดการโครงการและเร่งการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น
10. YouTrack (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาพร้อมระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้)
YouTrack สะท้อนความรู้สึกที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาของ Axosoft ด้วยกระดาน Agile, การติดตามปัญหา และเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด ต่างจากระบบที่แข็งทื่อหลายระบบ มันอนุญาตให้คุณกำหนดเวิร์กโฟลว์, ฟิลด์ปัญหา และกระดาน Agile แบบกำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานตามธรรมชาติของทีมคุณ
รองรับ Scrum, Kanban หรือวิธีการผสมผสาน พร้อมกับการติดตามปัญหาอย่างละเอียด การติดตามเวลา และฟีเจอร์ฐานความรู้
ที่สำคัญ YouTrack มอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติอย่างครอบคลุมและเทมเพลตสำหรับจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กฎที่กำหนดเองไปจนถึงการเขียนสคริปต์เต็มรูปแบบ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานตรรกะทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติภายในเครื่องมือเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouTrack
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ (เช่น "แก้ไขให้เสร็จภายในวันศุกร์ มอบหมายให้ @John")
- สนับสนุนการบริหารโครงการแบบ Agile และแบบดั้งเดิม (การบริหารโครงการแบบ Scrum+ Waterfall)
- รวมการติดตามโครงการ, ระบบตั๋วช่วยเหลือ, และฐานความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- วิเคราะห์สถานะของโครงการด้วยรายงานที่มีอยู่ในตัว เช่น การไหลสะสม, การลดลงตามเวลา, และแผนภูมิแกนต์
- ปรับพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับหลายภาษาและเขตเวลาสำหรับทีมทั่วโลก
ข้อจำกัดของ YouTrack
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่
- ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันที่เล็กกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
ราคา YouTrack
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $4. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว YouTrack
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง YouTrack อย่างไรบ้าง?
...มันมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานได้หลากหลาย นอกจากนี้ตัวซอฟต์แวร์เองก็ค่อนข้างเบาและทำงานได้รวดเร็ว...
...มันมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานได้หลากหลาย นอกจากนี้ตัวซอฟต์แวร์เองก็ค่อนข้างเบาและทำงานได้รวดเร็ว...
พร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่า Axosoft หรือยัง? มาเป็น Agile ด้วย ClickUp!
หาก Axosoft เริ่มรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคแทนที่จะเป็นจุดเริ่มต้น นั่นไม่ใช่แค่คุณ และไม่ใช่ทีมของคุณ เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณควรรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของสัญชาตญาณที่ดีที่สุดของทีมคุณ: ยืดหยุ่น รวดเร็ว และสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือที่แท้จริง
ทุกทางเลือกที่เราได้กล่าวถึงล้วนมีจุดแข็งของตัวเอง แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครบถ้วนและยืดหยุ่นที่สุด ClickUp ถือเป็นตัวเลือกที่ยากจะหาใครเทียบได้
ตั้งแต่การสร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile ที่เข้าใจง่ายไปจนถึงการติดตามเป้าหมาย การอัตโนมัติพิธีการสปรินต์ และการเชื่อมโยงงานโดยตรงกับโครงการใหญ่ ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจ ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียความชัดเจนหรือการควบคุม
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี และ เริ่มสร้างกระบวนการทำงานที่ดีกว่าวันนี้