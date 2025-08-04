วิธีสร้างเอกสารการขายที่มีประสิทธิภาพ

ลองเดาดูว่าพนักงานขายในบริษัทของคุณใช้เวลาไปกับการขายจริง ๆ เท่าไร?
ไม่ดีนักใช่ไหม?
ตัวการ? เอกสารที่ไม่เป็นระเบียบหรือสูญหาย
ทีมขายพึ่งพาขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้และทรัพยากรการขายที่มีคุณค่าเพื่อปิดการขาย แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาเสียเวลาไปกับการตามหาข้อมูล การเขียนอีเมลใหม่ หรือการถามคำถามเดิมซ้ำๆ พวกเขาเสียเวลา มีประสิทธิภาพน้อยลง และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ในทางตรงกันข้าม องค์กรที่จัดการและอัปเดตเนื้อหาการขายอย่างสม่ำเสมอจะเห็นอัตราการชนะเพิ่มขึ้น 10.9%
คุณเองก็สามารถแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เรื้อรังเหล่านี้ได้ด้วยระบบเอกสารการขายที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งสนับสนุนทีมงานของคุณในทุกขั้นตอน
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมา โดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน...และด้วยแอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน หรือที่รู้จักกันในชื่อClickUp
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpมอบขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อขับเคลื่อนลูกค้าเป้าหมายผ่านแต่ละขั้นตอนอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการปิดการขาย ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองในตัว มุมมองหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง รวมถึงการติดตามงานแบบร่วมมือกัน เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ทีมขายทำงานสอดคล้องกัน มีระเบียบ และไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ
เอกสารการขายคืออะไร?
เอกสารการขายหมายถึงเอกสารทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการเพื่อขายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คิดถึงคู่มือการขาย, บทสนทนาทางโทรศัพท์, แบบฟอร์มอีเมล, กรณีศึกษา, เอกสารการกำหนดราคา, และคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน เอกสารเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายทราบว่าจะพูดอะไร, จะพูดเมื่อไหร่, และจะดำเนินการให้ข้อตกลงก้าวหน้าไปอย่างไร พวกมันยังช่วยแนะนำผู้ซื้อโดยมอบข้อมูลที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของการเดินทางซื้อสินค้า
บางสิ่งในจำนวนนี้อาจเป็นเอกสารภายใน—ใช้เพื่อการฝึกอบรมและเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในกระบวนการขาย. บางสิ่งอาจเป็นเอกสารภายนอก—ใช้เพื่อให้ความรู้และโน้มน้าวผู้ซื้อ. คุณอาจได้ยินพวกเขาถูกเรียกว่าเอกสารประกอบการขาย, เนื้อหาการขาย, หรือสินทรัพย์การขาย. ในปัจจุบัน พวกเขามีลักษณะเป็นดิจิทัลมากขึ้น และถูกสร้างขึ้นเพื่อความรวดเร็วและความสามารถในการขยายตัว.
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต
ทำไมเอกสารการขายจึงมีความสำคัญ
เอกสารการขายที่เหมาะสมช่วยให้ตัวแทนทุกคนได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือมีประสบการณ์แล้วก็ตาม มันสร้างโครงสร้างให้กับกระบวนการขายของคุณ ทำให้ประสบการณ์ของผู้ซื้อมีความสม่ำเสมอ และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ได้ผล
โดยรวมแล้ว มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
- ขับเคลื่อนความสม่ำเสมอ: ทุกการขายทำตามแนวทางเดียวกัน ทำให้การสื่อสารของคุณสอดคล้องกัน และกระบวนการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขาย
- ปรับปรุงการเริ่มต้นงาน: พนักงานใหม่ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เอกสารที่ชัดเจนช่วยให้พวกเขาเข้าใจกระบวนการของคุณ เรียนรู้ได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้เร็วขึ้น
- ช่วยให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น:ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลได้อย่างชัดเจนจากการทบทวนกระบวนการที่บันทึกไว้ ทำให้การให้ข้อเสนอแนะมีความเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิผลมากขึ้น
- เพิ่มความมั่นใจของผู้ซื้อ: เมื่อตัวแทนขายแบ่งปันเอกสารที่ชัดเจนและมีประโยชน์ตลอดกระบวนการขาย ผู้ซื้อจะรู้สึกได้รับข้อมูลมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไป
- ขยายสิ่งที่ได้ผล: แทนที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ซ้ำๆ ตัวแทนขายสามารถนำกลยุทธ์และกระบวนการที่พิสูจน์แล้วมาใช้ซ้ำ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้าน
👀 คุณรู้หรือไม่?52% ของผู้นำฝ่ายขายระบุว่าช่องว่างด้านทักษะและความต้องการในการฝึกอบรมเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดของพวกเขา
วิธีหนึ่งในการลดช่องว่างนั้น:การจัดทำเอกสารกระบวนการที่ดีขึ้น
เมื่อกระบวนการขายถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน ทีมสามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น การฝึกอบรมสามารถทำซ้ำได้ และประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นทุกด้าน
เอกสารการขายที่พบบ่อย
เอกสารการขายมีรูปแบบต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเอกสารนั้นสำหรับใคร—ทีมขายของคุณหรือลูกค้าที่มีศักยภาพ ทั้งสองอย่างมีความสำคัญต่อการรักษาความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำซ้ำของกระบวนการขายของคุณ
นี่คือประเภทเอกสารการขายที่พบบ่อยที่สุด:
1. คู่มือการขาย
คู่มือการขายคือแนวทางที่คุณสามารถใช้ได้ทุกเมื่อสำหรับการขายของทีมคุณมันบันทึกกระบวนการของคุณตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน
องค์ประกอบหลัก:
- ขั้นตอนของกระบวนการขาย
- โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) และบุคลิกภาพผู้ซื้อ
- กรอบการทำงานด้านการส่งข้อความและข้อเสนอคุณค่า
- ข้อโต้แย้งที่พบบ่อยและคำตอบ
- การไหลของสายและการจัดโครงสร้างการประชุม
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และตัวชี้วัดความสำเร็จ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตัวจัดการเอกสารเช่นClickUp Docsเพื่อสร้างคู่มือการขายที่รวมศูนย์และเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสามารถแก้ไขร่วมกันและเชื่อมโยงกับงานหรือขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องได้
2. บทพูดสำหรับการโทรและแม่แบบอีเมล
เอกสารเหล่านี้ให้จุดเริ่มต้นแก่ตัวแทนขายสำหรับการติดต่อสื่อสาร แม้ว่าพวกเขาสามารถ (และควร) ปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวได้ แต่แบบฟอร์มช่วยให้ข้อความสอดคล้องกันและทำให้แน่ใจว่าไม่มีจุดสำคัญใด ๆ ที่ถูกมองข้ามไป
องค์ประกอบหลัก:
- บรรทัดเปิดที่ชัดเจนหรือหัวเรื่องที่ชัดเจน
- การสื่อสารที่เน้นคุณค่าและปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA)
- ตัวที่แทนข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ, อุตสาหกรรม, ปัญหาที่พบ)
- ตัวเลือกสำหรับกลุ่มผู้ซื้อหรือขั้นตอนที่แตกต่างกัน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และตัวชี้วัดความสำเร็จ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการสร้างรูปแบบอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เร็วขึ้นหรือไม่? ลองใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ที่จะช่วยทำงานหนักแทนคุณ เพียงป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหลัก (ICP) จุดเจ็บปวดของพวกเขา ระยะของช่องทางการขายที่พวกเขาอยู่ และข้อมูลอื่น ๆ แล้วระบบจะสร้างข้อความที่ตรงใจ สร้างแรงจูงใจ และท้ายที่สุดเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้า
3. รายการตรวจสอบคุณสมบัติ
รายการตรวจสอบเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดควรค่าแก่การติดตามต่อไป พวกเขายังช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น
องค์ประกอบหลัก:
- เกณฑ์ที่อิงตาม BANT, MEDDIC หรือวิธีการของคุณเอง
- คำถามที่ควรถามระหว่างการค้นหาข้อมูล
- ระบบการให้คะแนนหรือการจัดอันดับเพื่อประเมินคุณภาพของลีด
- ปัจจัยกระตุ้นการย้ายไปยังขั้นตอนขายถัดไป
4. คู่มือการจัดการข้อโต้แย้ง
เอกสารเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนมีคำตอบที่ชัดเจนและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับข้อโต้แย้งในการขายที่พบบ่อยที่สุดจากผู้ซื้อ
องค์ประกอบหลัก:
- รายการข้อโต้แย้งที่พบบ่อย (เช่น ราคา คู่แข่ง เวลา)
- คำแนะนำในการตอบหรือประเด็นในการพูดคุย
- ตัวอย่างจริงหรือกรณีการใช้งาน
- คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำเสียงและการสื่อสาร
- สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อต้องตอบคำถามภายใต้แรงกดดัน
5. บัตรต่อสู้
บัตรการต่อสู้ให้การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างโซลูชันของคุณกับคู่แข่ง. พวกมันมักถูกใช้ในบทสนทนาในระยะหลังเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุด.
องค์ประกอบหลัก:
- ปัจจัยที่แตกต่างที่สำคัญ
- จุดอ่อนและจุดแข็งในการแข่งขัน
- การตอบข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลชนะ-แพ้
- ประเด็นการพูดคุยเชิงกลยุทธ์
7. คู่มือการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนใหม่เรียนรู้เครื่องมือ ข้อความ และกระบวนการขายของคุณ พวกมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เวลาในการเริ่มต้นงานเร็วขึ้น
องค์ประกอบหลัก:
- ภาพรวมบริษัทและพันธกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและคุณสมบัติเด่น
- การแนะนำการใช้งาน CRM และเครื่องมือการขาย
- ภาพรวมของกระบวนการขาย
- ความคาดหวังในบทบาทและเป้าหมาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หยุดการสร้างกระบวนการปฐมนิเทศการขายใหม่ทุกครั้งที่คุณจ้างพนักงานใหม่ด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศการขายของ ClickUpคุณจะได้รับระบบที่สามารถทำซ้ำได้และติดตามได้ ซึ่งเปลี่ยนตัวแทนขายใหม่ให้กลายเป็นผู้ปิดการขายที่มั่นใจได้เร็วขึ้น ใช้ภารกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อมอบหมายโมดูลการฝึกอบรม เชื่อมโยงคู่มือการปฏิบัติงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถขยายทีมของคุณได้โดยไม่ลดคุณภาพหรือความเร็ว
วิธีสร้างเอกสารการขาย
เอกสารการขายจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีความชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย และถูกสร้างขึ้นตามวิธีการขายจริงของทีมคุณเท่านั้น บ่อยครั้งที่เอกสารเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในไฟล์ที่แยกจากกันหรือถูกฝังอยู่ในโฟลเดอร์ที่ไม่มีใครตรวจสอบ ทำให้ยากต่อการปฏิบัติตามกระบวนการ
เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีการเข้าถึงเอกสารการขายที่มีคุณภาพสูงอย่างน่าเชื่อถือ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่ (แล้วทำความสะอาด)
ก่อนที่คุณจะสร้างสิ่งใหม่ใด ๆ ให้ตรวจสอบวัสดุที่มีอยู่แล้วก่อน ซึ่งรวมถึงสคริปต์เก่า, เด็คการนำเสนอ, คู่มือการให้ข้อมูล, หรือเอกสารที่ใครบางคนสร้างขึ้นในระหว่างการอบรมที่ไม่เคยได้รับการอัปเดต
นี่คือวิธีการดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ:
- รวมศูนย์แหล่งข้อมูลของคุณ: รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด—สร้างศูนย์กลางความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล ไดรฟ์ และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
- แท็กตามสถานะ: ติดป้ายกำกับเอกสารแต่ละฉบับว่า เป็นปัจจุบัน, ล้าสมัย, หรือต้องตรวจสอบ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแท็กเพื่อติดตามสถานะได้อย่างรวดเร็ว
- ลบข้อมูลซ้ำ: เก็บไว้เพียงหนึ่งเวอร์ชันของแต่ละทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือข้อความที่ขัดแย้งกัน
เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ให้ใช้ClickUp Docs จัดระเบียบเอกสารของคุณให้เป็น Spaces, Folders และ Lists ที่ชัดเจน
คุณสามารถสร้างหน้าเว็บซ้อนกันเพื่อเก็บเวอร์ชันต่าง ๆ ของเอกสารการขายเดียวกันไว้ในที่เดียวได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเอกสารนำเสนอที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมต่าง ๆ คุณสามารถเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้แยกกันแต่รวมไว้ในที่เดียวโดยใช้หน้าเว็บซ้อนกัน
คุณยังได้รับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย—แบนเนอร์, ตาราง, ปุ่ม, และวิดเจ็ต—เพื่อเพิ่มทั้งสไตล์และความสามารถให้กับเอกสารของคุณ
สุดท้าย เพื่อให้เอกสารของคุณสามารถค้นหาได้ ให้เพิ่มแท็กที่เหมาะสม (ภายใน vs. ภายนอก, เด็ค vs. หนึ่งหน้า, บทพูด vs. แบบฟอร์มอีเมล) มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นไปยังงานใน ClickUp ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้วยวิธีนี้ ทีมงานของคุณจะรู้วิธีค้นหาสิ่งที่ต้องการได้เสมอ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมข้อมูลจริงจากทีมขายของคุณ
เมื่อคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลจากตัวแทนขายของคุณ พวกเขาเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งที่เป็นเพียงขยะ
นี่คือวิธีการรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีความหมาย:
- ส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง: ถามเอกสารที่พวกเขาใช้ สิ่งที่รู้สึกว่าล้าสมัย และสิ่งที่ขาดหายไป
- ให้ความสนใจกับจุดที่มีการเสียดสี: ระบุจุดในกระบวนการขายที่ตัวแทนขายชะลอตัว, ซ้ำคำพูด, หรือหลุดออกจากสคริปต์
- ส่งเสริมการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง: สร้างระบบให้ตัวแทนสามารถแจ้งข้อมูลที่ขาดหายหรือขอเอกสารการขายใหม่ได้
ในการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับนี้ คุณไม่จำเป็นต้องหยิบสมุดบันทึกออกมา คุณสามารถไปที่ClickUp Forms ได้เลย
ClickUp Forms ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นในที่เดียวและเปลี่ยนเป็นปฏิบัติการได้ ปรับแต่งฟอร์มด้วยตรรกะอัจฉริยะ เพื่อให้คุณถามเฉพาะสิ่งที่สำคัญ ทุกคำตอบจะกลายเป็นงานใน ClickUp และคุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมทันทีหลังจากได้รับข้อมูล
ต้องการค้นหาแนวโน้มในความคิดเห็นที่รวบรวมไว้หรือไม่? หรืออาจวิเคราะห์ความรู้สึกโดยรวมหรือค้นหาประเด็นสำคัญที่สุด?
ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปคำตอบที่รวบรวมไว้และถามคำถามในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
⭐️ ประกาศสำคัญ: ความฉลาดของ ClickUp Brain ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแบบฟอร์มของคุณเท่านั้น
ตามที่เราได้สำรวจไปแล้ว คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างสื่อส่งเสริมการขาย เช่น อีเมลส่วนบุคคล หัวข้อการสนทนาสำหรับการโทรสาธิต วิเคราะห์ช่องว่างและประสิทธิภาพที่ไม่ดีในกระบวนการขายของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากมันเป็นผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทได้ครบถ้วนที่สุดในโลก มันจึงเข้าใจโครงการของคุณอย่างลึกซึ้งและทำงานร่วมกับคุณ—ในที่ที่งานอยู่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณวางแผนที่จะใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการขายเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่าเลือกเพียงเพราะมันเป็นที่นิยม—ควรมองหาคุณสมบัติหลักที่สนับสนุนการทำงานของคุณจริงๆ
ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการจัดการระบบงาน, การจัดการผู้ติดต่อ, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการผสานระบบ. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ, ลดการทำงานด้วยมือ, และปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น.
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนกระบวนการขายของคุณเพื่อระบุช่องว่างในเอกสาร
เมื่อคุณมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว คุณจะมีเอกสารที่เขียนไว้เกี่ยวกับกระบวนการของคุณซึ่งเชื่อถือได้แล้ว แต่เอกสารเหล่านี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเชื่อมโยงกับขั้นตอนการทำงานจริงของคุณเท่านั้น วางแผนกระบวนการขายของคุณเพื่อดูว่าเอกสารใดสนับสนุนขั้นตอนใด และจุดใดที่ขาดหายไป
นี่คือวิธีการจัดเอกสารให้สอดคล้องกับช่องทางการขาย:
- สรุปเส้นทางการขายทั้งหมด: ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการลงนามในสัญญา กำหนดแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
- ระบุความต้องการเอกสาร: จับคู่ขั้นตอนสำคัญกับเอกสารที่สนับสนุน เช่น แม่แบบอีเมลสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมาย, สคริปต์การโทรสำหรับการค้นหาข้อมูล, หรือแม่แบบข้อเสนอสำหรับการปิดการขาย
- ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ขาด: ให้ความสำคัญกับวัสดุที่ช่วยสร้างรายได้หรือลดระยะเวลาในการเริ่มต้นสำหรับตัวแทนของคุณก่อน
ณ จุดนี้ClickUp Whiteboardsสามารถช่วยคุณวางแผนกระบวนการขายทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจน และมองเห็นจุดที่ทีมของคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีที่สุด
ส่วนที่ดีที่สุด? เปลี่ยนรูปร่างหรือโน้ตใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เมื่อคุณสร้างงานเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถจัดการความคืบหน้าในมุมมองบอร์ดของ ClickUpได้ในลักษณะที่สะท้อนกระบวนการทำงานของคุณ
หากคุณกำลังสร้างจากศูนย์ ให้ใช้เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างที่พร้อมใช้งาน เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 4: ทำให้เอกสารสามารถค้นหาได้
เอกสารของคุณอาจสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่หากตัวแทนไม่สามารถเข้าถึงได้ ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมั่นใจว่าเอกสารที่คุณสร้างสามารถค้นหาได้ทันทีและง่ายต่อการนำทาง แม้แต่สำหรับสมาชิกใหม่ในทีม
นี่คือวิธีที่จะทำให้เอกสารการขายค้นหาได้ง่าย:
- ใช้การตั้งชื่อที่ชัดเจน: ชื่อเรื่องควรสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และกรณีการใช้งาน เช่น "สคริปต์สาธิตขาเข้า v2" จะดีกว่า "เอกสารการขายฉบับปรับปรุง"
- จัดกลุ่มตามเวิร์กโฟลว์: จัดระเบียบเอกสารตามจุดที่ใช้ในกระบวนการขาย—การหาลูกค้าใหม่, การค้นหาความต้องการ, การปิดการขาย—ไม่ใช่ตามทีมหรือผู้สร้าง
- แท็กตามหัวข้อหรือบุคคล: ใช้แท็กเช่น #enterprise, #objectionhandling, หรือ #competitor เพื่อช่วยให้ตัวแทนกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ลิงก์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: บทสนทนาสำหรับการค้นพบควรเชื่อมโยงกับเทมเพลตอีเมลติดตามผลหรือรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถใช้ความสามารถในการค้นหา, จัดเรียง, และคัดกรองของClickUp Docs Hubได้เพื่อทำสิ่งนี้. ติดเอกสารสำคัญไว้เพื่อให้มองเห็นได้ตลอดเวลา, คัดกรองตามเจ้าของหรือแท็กเพื่อจำกัดผลลัพธ์, และจัดเรียงตามกิจกรรมล่าสุดเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในความสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน.
แท็กที่ผ่านการตรวจสอบช่วยให้คุณทำเครื่องหมายแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้ตัวแทนเสียเวลาในการตัดสินใจว่าควรใช้เวอร์ชันใด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเอกสารตามผู้ที่อัปเดตล่าสุด ตรวจหาเอกสารซ้ำ และระบุช่องว่างในเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล และแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำในเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ขั้นตอนที่ 5: จัดเก็บและแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย
ใช่ เอกสารต้องสามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนในทุกระดับ ผู้นำฝ่ายขายอาจต้องการสิทธิ์ในการแก้ไข ตัวแทนขายอาจต้องการสิทธิ์ในการอ่านเท่านั้น และพนักงานใหม่อาจต้องการการเข้าถึงแบบมีคำแนะนำในระหว่างการปฐมนิเทศ หากไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่ชัดเจน คุณเสี่ยงที่จะสร้างความสับสนหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจ
นี่คือวิธีการจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารการขายอย่างปลอดภัย:
- ใช้สิทธิ์การเข้าถึงระดับโฟลเดอร์: เก็บรักษาเอกสารที่มีความอ่อนไหว เช่น ตารางราคา หรือคู่มือการแข่งขัน ให้ปลอดภัย
- กำหนดบทบาทผู้ใช้: ให้ผู้จัดการมีสิทธิ์แก้ไข ตัวแทนมีสิทธิ์ดูเท่านั้น และผู้นำด้านการเสริมศักยภาพมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด
- การควบคุมเวอร์ชัน: หลีกเลี่ยงการมีร่างหลายฉบับกระจายอยู่ทั่วไปโดยการเก็บเอกสารที่ใช้งานอยู่ในที่เดียว
- ติดตามการใช้งาน: ตรวจสอบว่าเอกสารใดถูกใช้งานจริง เพื่อให้คุณทราบว่าอะไรที่มีประโยชน์—และอะไรที่เพียงแค่กินพื้นที่
ClickUp ทำให้การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยเป็นเรื่องง่าย แต่ละเอกสารมาพร้อมกับการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด คุณสามารถอนุญาตให้ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้ทั้งตามผู้ใช้หรือกลุ่ม นอกจากนี้ ClickUp ยังติดตามประวัติเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียการแก้ไขที่ผ่านมา
เอกสารสามารถแชร์ไปยังภายนอกได้เช่นกัน (พร้อมการจำกัดการเข้าถึง) ทำให้การร่วมมือกับคู่ค้าหรือลูกค้าที่คาดหวังง่ายขึ้นเมื่อต้องการ
และเนื่องจากเอกสารของคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับกระบวนการขาย งานการปฐมนิเทศ และกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือเสี่ยงกับการใช้เวอร์ชันที่ล้าสมัย
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดระบบสำหรับการตรวจสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เอกสารไม่ใช่โครงการที่ทำเพียงครั้งเดียว—แต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ แม้แต่เนื้อหาที่ดีที่สุดก็จะล้าสมัย
นี่คือวิธีที่จะทำให้มันมีชีวิตอยู่:
- สร้างงานทบทวนที่เกิดขึ้นซ้ำ: กำหนดระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบรายไตรมาสหรือรายครึ่งปี
- ติดตามการใช้งานและการมีส่วนร่วม: ดูว่าเอกสารใดถูกใช้งานและเอกสารใดถูกมองข้าม
- ทำให้ วงจรการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น: ให้ตัวแทนขายมีวิธีง่ายๆ ในการแจ้งปัญหาหรือเสนอแนะการปรับปรุงเมื่อเกิดขึ้น
งานที่ทำซ้ำของ ClickUpมีประโยชน์มากในที่นี้ คุณสามารถกำหนดเวลาการตรวจสอบเอกสารให้ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ—ตามวันที่ ความถี่ หรือเมื่อเสร็จสิ้น ต้องการให้ตรวจสอบคู่มือทุก 90 วันใช่ไหม? เสร็จแล้ว ต้องการให้ตรวจสอบรายการตรวจสอบติดตามผลหลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งใช่ไหม? ง่ายมาก
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อการรีวิวใกล้ถึงกำหนด งานที่ค้างอยู่ หรือมีการอัปเดตเนื้อหา คุณยังสามารถเชื่อมต่อทริกเกอร์การรีวิวกับกิจกรรมจริง เช่น การแก้ไขเอกสารหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะในกระบวนการของคุณได้อีกด้วย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารการขาย
การสร้างเอกสารการฝึกอบรมการขายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การทำให้เนื้อหาติดตลาดนั้นต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการวางโครงสร้างอย่างชาญฉลาด การคิดแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้เนื้อหาของคุณยังคงมีประโยชน์ในขณะที่ทีมของคุณเติบโตขึ้น
เขียนเหมือนตัวแทนจะใช้มันระหว่างการโทร
ตัวแทนขายไม่จำเป็นต้องใช้ประโยคที่สมบูรณ์แบบ—พวกเขาต้องการคำตอบที่รวดเร็ว ให้เนื้อหาเรียบง่าย มีโครงสร้าง และสามารถนำไปปฏิบัติได้
ใช้ประโยคที่ใช้ในชีวิตจริงที่พนักงานที่มีผลงานดีที่สุดของคุณใช้ในสายโทรศัพท์ ไม่ใช่คำพูดทางการตลาดที่ขัดเกลา คิดแบบ "นี่คือวิธีที่ฉันจะตอบคำถามนั้น" ไม่ใช่ "โซลูชันของเราถูกออกแบบมาเพื่อ..."
คุณยังสามารถเพิ่มข้อความสั้น ๆ สำหรับการจัดการข้อโต้แย้งที่ตัวแทนของคุณสามารถคัดลอกและวางลงในคำตอบได้ทันที
🎯 เคล็ดลับ: สร้างคลังข้อมูลของหัวข้อการพูดคุยใน ClickUp Docs โดยจัดระเบียบตามขั้นตอนหรือบุคลิกภาพ ใช้ตารางหรือปุ่มสลับเพื่อรักษาความสะอาดแต่สามารถขยายได้
ออกแบบสำหรับการอ่านแบบผ่าน
ตัวแทนขายไม่ชอบอ่านข้อความยาว ๆ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขากำลังอยู่กลางการเจรจา จัดรูปแบบเอกสารของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันที
- ใช้หัวข้อ, จุด bullet, และตัวหนา เพื่อแบ่งเนื้อหา
- เพิ่มไอคอนหรืออีโมจิสำหรับอ้างอิงอย่างรวดเร็ว เพื่อระบุประเภทของข้อมูล: 📞 สำหรับสคริปต์การโทร, 🎯 สำหรับตำแหน่ง, 🛑 สำหรับข้อโต้แย้งทั่วไป
- ใช้ส่วนที่สามารถพับได้หรือสวิตช์ เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลโดยไม่ทำให้หน้าจอรกเกินไป
รวมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลาง
หากเอกสารการขายของคุณกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลหลายฉบับ, Google Drive, และ Notion, ไม่มีใครจะใช้เอกสารเหล่านั้น. ตัวแทนขายจะหันไปใช้ความรู้แบบกลุ่มเมื่อเนื้อหาถูกซ่อนไว้.
โฮสต์เอกสารในที่ทำงานร่วมกันและค้นหาได้เพียงแห่งเดียว และจัดระเบียบเอกสารตามกระบวนการทำงานของผู้แทน ไม่ใช่ตามผู้ที่สร้างเอกสาร ตัวอย่างโฟลเดอร์อาจรวมถึง การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การเตรียมการสาธิต, การจัดการข้อโต้แย้ง, และบัตรแข่งขันกับคู่แข่ง
คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในงานหรือบัตร CRM เพื่อให้ปรากฏในกระบวนการทำงานได้
ทำให้ความเป็นเจ้าของชัดเจน
เอกสารทุกฉบับควรมีชื่อติดไว้ หากไม่มีใครเป็นเจ้าของ เอกสารนั้นจะไม่ได้รับการดูแลรักษา
🎯 เคล็ดลับ: มอบหมายเจ้าของเอกสารและระบุวันที่ตรวจสอบในท้ายเอกสารหรือข้อมูลเมตาได้เลย
สร้างแม่แบบที่ยืดหยุ่น
เอกสารแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนไม่ได้ผล สร้างเทมเพลตที่ตัวแทนสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วให้เหมาะกับผู้ซื้อ อุตสาหกรรม หรือประเภทของดีล
🎯 เคล็ดลับ: รวมช่องที่สามารถแก้ไขได้หรือที่วางตำแหน่งไว้ล่วงหน้าซึ่งตัวแทนสามารถปรับแต่งได้ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่ทั้งหมด
เปิดใช้งานการจัดส่งแบบทันเวลาพอดี
เราลืม90% ของสิ่งที่เราเรียนรู้ภายใน 90 วัน และการทำซ้ำของคุณก็ไม่แตกต่างกัน
ส่งเอกสารให้ตรงเวลาที่ต้องการ—ไม่ใช่ระหว่างการอบรม และไม่ต้องทำอีกเลย เอกสารที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมมีความสำคัญ
คุณสามารถ ใช้การทริกเกอร์งาน ลิงก์ที่ปักหมุด หรือการเชื่อมต่อกับ Slack เพื่อแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการขาย หรือคุณสามารถอัปเกรดเป็น ClickUp Autopilot Agents!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Autopilot Agentsเป็นตัวแทนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่ทำงาน (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะดีล) และดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การโพสต์ข้อความใน ClickUp Chat การติดแท็กเอกสาร การอัปเดตงาน—หรือแม้แต่สรุปหรือดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องตามบริบทของพื้นที่ทำงาน
ตั้งค่าตัวแทนสำหรับการจัดส่งเอกสารแบบทันเวลาพอดี:
- เลือกหรือสร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
- ตั้งค่าการทริกเกอร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะดีล
- เพิ่มเงื่อนไขสำหรับขนาดดีลหรือภูมิภาคได้ตามต้องการ
- คำแนะนำในการใช้งานสำหรับเอกสารที่ควรแสดงและวิธีการจัดรูปแบบ
- ชี้แนะเจ้าหน้าที่ไปยังเอกสารหรือฐานความรู้ที่ถูกต้อง
- เปิดใช้งานและทดสอบโดยการเคลื่อนย้ายดีลตัวอย่าง
ด้วยการตั้งค่านี้ ทุกครั้งที่ตัวแทนฝ่ายขายย้ายดีลไปยังขั้นตอนใหม่ ตัวแทน Autopilot จะส่งมอบเอกสารที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ—ทันทีที่พวกเขาต้องการ
รับความคิดเห็นจากลูกค้าบ่อยๆ
ผู้ใช้เอกสารของคุณควรเป็นผู้กำหนดรูปแบบเอกสารนั้น ทำให้พวกเขาสามารถตรวจสอบเอกสารได้ง่าย เสนอการแก้ไข หรือแจ้งจุดที่ขาดตกบกพร่องได้สะดวก
- เพิ่มช่องสำหรับให้ข้อเสนอแนะในเอกสารโดยตรง เช่น "ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?" หรือ "ขาดอะไรไปบ้าง?"
- สร้างบอร์ดหรือรายการงานสำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะร่วมกันที่ตัวแทนสามารถโหวตสนับสนุนข้อเสนอได้
- ทบทวนข้อเสนอแนะในการประชุมทีมประจำเดือนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการอัปเดต
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีบริหารโครงการสำหรับทีมขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2016 Zappos สร้างสถิติด้วยการให้บริการลูกค้าที่ยาวนานถึง 10 ชั่วโมง 43 นาที— พิสูจน์ให้เห็นว่าการเชื่อมต่อที่แท้จริงบางครั้งสำคัญกว่าความเร็ว
เครื่องมือและแม่แบบเพื่อปรับปรุงเอกสารการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพ
ณ ตอนนี้ คุณคงเห็นแล้วว่าทำไมการใช้ ClickUp สำหรับศูนย์กลางการขายของคุณจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเพลย์บุ๊ก จัดการดีล หรืออัปเดตเนื้อหาClickUp สำหรับทีมขายจะนำโครงสร้างและประสิทธิภาพมาสู่เอกสารการขายของคุณ
นี่คือวิธีที่เครื่องมือ ClickUp สามารถช่วยคุณมาตรฐานและขยายเอกสารการขายของคุณ:
1. อัตโนมัติ: รักษาเนื้อหาให้สดใหม่โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
เอกสารการขายไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ มันต้องการการอัปเดต การตรวจสอบ และการแจ้งเตือนเจ้าของ การทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง? ไม่สามารถขยายได้
ClickUp Automationsสามารถกระตุ้นงานตรวจสอบ แจ้งเตือนเจ้าของเอกสาร หรือเก็บเทมเพลตที่ล้าสมัยไว้ในคลังได้โดยอัตโนมัติ กำหนดกฎเช่น:
เมื่อเอกสารถูกทำเครื่องหมายว่าล้าสมัย ให้มอบหมายงานตรวจสอบให้กับเจ้าของเนื้อหา
นี่ช่วยให้ระบบเอกสารของคุณทำงานได้แม้ไม่มีใครเฝ้าดู
2. CRM: เชื่อมโยงเอกสารกับกระบวนการขายของคุณ
เอกสารจะมีพลังมากขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับดีลจริง ด้วยClickUp CRM คุณสามารถฝังหรือเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายในงานของดีลหรือมุมมองของกระบวนการได้
แนบสคริปต์, เทมเพลต, หรือเนื้อหาที่ลูกค้าเห็นตามขั้นตอนของดีล—เพื่อให้ตัวแทนมีสิ่งที่ต้องการเสมอเมื่อต้องการ
โบนัส: เมื่อกระบวนการขายของคุณเปลี่ยนแปลง เอกสารที่เชื่อมโยงกับ CRM ของคุณสามารถพัฒนาไปพร้อมกับมันได้
3. แชท: บันทึกความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเอกสารการขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้ClickUp Chatเพื่อบันทึกข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นทันทีที่ปรากฏ
ตัวแทนสามารถแจ้งลิงก์ที่เสีย ขอให้อัปเดต หรือแบ่งปันสิ่งที่ใช้งานได้ดี—โดยไม่ต้องสลับไปใช้เครื่องมือสื่อสารภายนอก กระทู้แชทจะยังคงแนบกับเอกสารหรืองานที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริบทยังคงสมบูรณ์
มันเร็วกว่าอีเมลและมีโครงสร้างที่ชัดเจนกว่าแอปที่แยกจากกัน เช่น Slack
4. แม่แบบงาน: มาตรฐานงานที่ทำซ้ำได้
กำลังสร้างคู่มือการค้นพบใหม่ใช่ไหม? กำลังอัปเดตเอกสารการเสริมความรู้รายไตรมาสอยู่หรือเปล่า? ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
แม่แบบงานของ ClickUpช่วยให้คุณนำรายการตรวจสอบ ขั้นตอน และการจัดรูปแบบกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เอกสารใหม่ทุกชิ้นปฏิบัติตามกระบวนการเดียวกัน
สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสารการขายของคุณมีความสม่ำเสมอ แม้ในขณะที่ทีมของคุณขยายตัว
5. สเปรดชีต: ติดตามสุขภาพและประสิทธิภาพของเนื้อหา
บางครั้งคุณต้องการมุมมองที่เน้นข้อมูลเป็นหลักมุมมองตารางของ ClickUpทำงานเหมือนสเปรดชีตแบบไดนามิก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสถานะของเอกสาร
คุณสามารถบันทึกวันที่ปรับปรุงล่าสุด สถิติการใช้งาน ปริมาณความคิดเห็น และความเป็นเจ้าของไว้ในที่เดียว กรองตามประเภทเอกสาร ความสำคัญ หรือรอบการตรวจสอบเพื่อดูสิ่งที่ต้องการความสนใจ
คิดถึงมันเหมือนศูนย์บัญชาการเอกสารของคุณ แต่มีความอัตโนมัติมากขึ้น และแท็บน้อยลง
เทมเพลต ClickUp เพื่อลดความซับซ้อนของเอกสารการขาย
เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มโครงสร้างให้กับกิจกรรมการขายที่ทำซ้ำได้ ไม่ใช่แค่รายการงานเท่านั้น แต่เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้คุณบันทึก จัดการ และปรับปรุงกระบวนการขายของคุณตั้งแต่วันแรก
นี่คือวิธีที่แต่ละอย่างสามารถเข้ากับระบบเอกสารที่สามารถปรับขนาดได้:
1. แม่แบบกระบวนการขายโดย ClickUp
แม่แบบกระบวนการขายโดย ClickUp ช่วยให้คุณสามารถบันทึกกระบวนการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถรวมเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับลูกค้าเป้าหมาย, ลำดับการส่งอีเมลสำหรับการเลี้ยงดูลูกค้า, การเตรียมการประชุม, และขั้นตอนการส่งต่อ—ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับงานต่างๆ
ใช้เพื่อ:
- สร้างคู่มือการขายที่สามารถทำซ้ำได้
- ให้ทีมของคุณเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
- แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บทสคริปต์หรือแม่แบบ ไปยังแต่ละขั้นตอน
2. แม่แบบการนำเสนอขายโดย ClickUp
แม่แบบการนำเสนอขายโดย ClickUpมอบโครงสร้างสำหรับการสร้าง ปรับปรุง และนำเสนอการขายของคุณ โดยปรับให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพ หรือขนาดของดีล
ตัวแทนของคุณไม่ควรสร้างการนำเสนอใหม่ทุกครั้ง. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การนำเสนอมีมาตรฐานโดยใช้เรื่องราวหลักเป็นแกนกลาง พร้อมให้พื้นที่สำหรับการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว.
ใช้เพื่อ:
- บันทึกโครงสร้างการนำเสนอของคุณ: การเปิดเรื่อง, ข้อเสนอคุณค่า, หลักฐานสนับสนุน,และเทคนิคการปิดการขาย
- ฝังเด็ค, พูดคุย, และเรื่องราวของลูกค้า
- รวมการวางตำแหน่งของคู่แข่งหรือการจัดการข้อโต้แย้งตามประเภทของผู้ชม
3. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานขายโดย ClickUp
เปลี่ยนการปฐมนิเทศให้เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยรายการตรวจสอบ.แม่แบบการปฐมนิเทศการขายของ ClickUpมีทุกสิ่งที่ตัวแทนขายต้องเรียนรู้ในสัปดาห์แรก ๆ.
ใช้เพื่อ:
- บันทึกเนื้อหาการฝึกอบรม เครื่องมือ และเหตุการณ์สำคัญ
- รวมลิงก์ไปยังคู่มือปฏิบัติการ, บันทึกการโทร, และการสาธิตผลิตภัณฑ์
- ติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ผู้จัดการทราบว่าใครพร้อมที่จะขาย
4. แม่แบบแนวทางการวางกลยุทธ์การขายโดย ClickUp
คุณต้องการพื้นที่สำหรับบันทึกแนวทางการขายโดยรวมของคุณหรือไม่—ตลาด, ตำแหน่ง, ICP, เป้าหมาย, และกลยุทธ์หลัก? ใช้แบบแผนกลยุทธ์การขายโดย ClickUp. ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับใครที่คุณกำลังเป้าหมาย, ทำไมคุณถึงชนะ, และวิธีการดำเนินการ.
ใช้เพื่อ:
- สรุปกลยุทธ์การขายรายไตรมาสหรือรายปี
- จัดให้ทีมข้ามสายงานมีความสอดคล้องกันในแผนการเข้าสู่ตลาด
- บันทึกข้อความสำคัญและแนวทางการขาย
5. แม่แบบการจัดการกระบวนการขายโดย ClickUp
การจัดการกระบวนการขายโดย ClickUpเปลี่ยนกระบวนการขายของคุณให้เป็นระบบการทำงานแบบภาพ ที่ซึ่งงาน การอัปเดต และเอกสารต่าง ๆ อยู่ร่วมกัน
ใช้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงตามขั้นตอน
- เชื่อมโยงงานกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สคริปต์, ราคา, สัญญา)
- มอบหมายเจ้าของงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ ให้โครงสร้างแก่การรายงานของคุณและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกันด้วยเทมเพลตรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp รวบรวมผลการดำเนินงานยอดขายรายเดือน—เป้าหมายเทียบกับผลลัพธ์จริง, สุขภาพของท่อการขาย, และความสำเร็จของทีม
คุณสามารถรวมลิงก์ไปยังแดชบอร์ดการขาย, การส่งออก CRM, หรือเอกสารการช่วยเหลือได้
แบบฟอร์มรายงานการขายรายสัปดาห์ของ ClickUpเป็นเวอร์ชันที่เบากว่าและระยะสั้นกว่าของรายงานรายเดือน โดยเน้นที่แนวโน้มรายสัปดาห์ อุปสรรค และการดำเนินการระยะสั้น ช่วยให้ผู้นำด้านการขายได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องใช้แดชบอร์ดเต็มรูปแบบ
สร้างเอกสารการขายที่ชาญฉลาดและขยายได้ ด้วย ClickUp
เอกสารการขายจะมีประสิทธิภาพเมื่อถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณ ไม่ใช่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ หรือถูกลืมไว้ในโฟลเดอร์ นี่คือสิ่งที่กำลังเดิมพันอยู่: การเริ่มต้นงานที่รวดเร็วขึ้น การขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้น
ClickUp ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้เร็วขึ้น ตั้งแต่เอกสารและเทมเพลตไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ด ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว—จัดระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ
หากคุณต้องการทีมขายที่ใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและมีเวลามากขึ้นในการปิดการขายลองใช้ ClickUp ดูสิ ที่นี่คือที่ที่กระบวนการของคุณจะกลายเป็นระบบ และระบบของคุณจะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน