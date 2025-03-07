ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนไฟล์ที่ดีที่สุดของปี 2025 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์

คุณหยิบเอกสารทางธุรกิจจากชั้นวางของคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่? จำไม่ได้ใช่ไหม? นั่นเป็นเพราะในปัจจุบัน ข้อมูลมากกว่า60%ของบริษัทถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนอุปกรณ์คลาวด์
ในขณะที่การฟื้นฟูยุคดิจิทัลได้ทำให้การจัดระเบียบและจัดเก็บไฟล์เป็นเรื่องที่สะดวกมาก การถ่ายโอนไฟล์ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายบริษัท
บริการโอนไฟล์ส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งหรือทำงานได้ไม่ดีนัก บริการที่สามารถทำตามเกณฑ์ทั้งสองข้อได้ในที่สุดก็ไม่สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณได้ สรุปง่ายๆ คือ มีทางตันรอคุณอยู่เพื่อทดสอบคุณเสมอ!
แต่ไม่ใช่แล้ว! อ่านบล็อกนี้ขณะที่เรารวบรวมซอฟต์แวร์โอนย้ายไฟล์ที่ดีที่สุด 11 ตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อโอนย้ายไฟล์ในที่ทำงานได้ 🧑🏻💻
⏰ สรุป 60 วินาที:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร, การทำงานร่วมกัน, และระบบการทำงาน)
- Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ)
- Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์แบบบูรณาการภายในระบบนิเวศของ Google)
- WeTransfer (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องลงทะเบียน)
- FileZilla (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัยผ่าน FTP และการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล)
- Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ทันทีภายในช่องทางการสื่อสารของทีม)
- ส่งได้ทุกที่ (เหมาะที่สุดสำหรับการโอนไฟล์อย่างรวดเร็วระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมการเข้ารหัส)
- ShareFile (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
- Hightail (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่จัดการการโอนไฟล์มีเดียขนาดใหญ่)
- MASV (เหมาะสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ที่รวดเร็วเป็นพิเศษสำหรับมืออาชีพด้านสื่อ)
- SHAREit (เหมาะที่สุดสำหรับการโอนไฟล์แบบออฟไลน์ระหว่างอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป)
คุณควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์โอนไฟล์?
การเลือกซอฟต์แวร์ถ่ายโอนไฟล์อาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลย หากคุณเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความสมบูรณ์ของข้อมูลการทำงานร่วมกันในทีม และประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกโซลูชันถ่ายโอนไฟล์สำหรับบริษัทของคุณ ควรพิจารณาคุณลักษณะต่อไปนี้:
- ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรก การปฏิบัติตามมาตรฐาน FTP ที่ปลอดภัย เช่น SFTP และ FTPS จะช่วยรับประกันความปลอดภัยได้ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR/HIPAA
- ความเร็ว: เลือกเครื่องมือที่รองรับการถ่ายโอนไฟล์อย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านคลาวด์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีพอ)
- ความหลากหลาย: มองหาซอฟต์แวร์ที่รองรับการถ่ายโอนไฟล์รูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ MP4 เป็นต้น เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
- การผสานรวม: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้. ที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์, ระบบการจัดการโครงการ, และเครื่องมือสื่อสาร.
- ความร่วมมือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การโอนไฟล์ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกในทีมของคุณเช่นกัน คุณสมบัติเช่นการจัดการเวอร์ชันไฟล์, การเข้าถึงร่วมกัน, และการอนุญาตให้ผู้ใช้เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
- ความเข้ากันได้: ค้นหาเครื่องมือที่ใช้งานได้กับ Windows, Mac, Linux และอุปกรณ์มือถือ เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีหน้าตาผู้ใช้ที่สะอาดและง่ายต่อการใช้งาน. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถโอนไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญ.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 'Sneakernet' เป็นวิธีการถ่ายโอนไฟล์ที่ไม่ธรรมดาซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ บริษัทอย่าง Google มักใช้วิธีนี้เนื่องจากบางครั้งพิสูจน์แล้วว่าเร็วกว่าการโอนไฟล์ขนาดใหญ่ทางออนไลน์! 🚢
ซอฟต์แวร์โอนไฟล์ที่ดีที่สุด 11 อันดับ
นี่คือ 11 โปรแกรมและเครื่องมือถ่ายโอนไฟล์ที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร, การทำงานร่วมกัน, และระบบการทำงาน)
การถ่ายโอนไฟล์อย่างง่ายดายเริ่มต้นด้วยการจัดการไฟล์ที่ไร้ที่ติ หากเอกสารของคุณกระจัดกระจายอยู่ คุณจะไม่สามารถแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
โชคดีที่นี่คือจุดที่ClickUpโดดเด่น! โซลูชันแบบครบวงจร ClickUp ช่วยให้คุณ สร้าง จัดระเบียบ และโอนย้ายไฟล์—ทั้งหมดในที่เดียวขั้นตอนแรกคือการจัดลำดับชั้นโครงการของ ClickUpซึ่งช่วยจัดระเบียบโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ รายการ และโฟลเดอร์
แพลตฟอร์ม ให้บริการฟังก์ชันการแนบไฟล์งานในทุกแพ็กเกจของมัน ทำให้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งผู้มาเยือนก็สามารถมีส่วนร่วมได้โดยการอัปโหลดไฟล์แนบ
สำหรับไฟล์แต่ละไฟล์ ขนาดสูงสุดที่อนุญาตคือ 1GB อย่างไรก็ตาม สำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ นอกจากนี้ แต่ละงานสามารถรองรับไฟล์แนบได้สูงสุดถึง 1,000 ไฟล์ ซึ่งช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างครอบคลุม
ยังมีมากกว่านี้! ด้วยClickUp Docs คุณสามารถ สร้างเอกสารที่หลากหลาย,วิกิ, บันทึก หรือรายการต่างๆ ได้เพียงไม่กี่แตะ ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณและเพื่อนร่วมทีมสามารถแก้ไข, ให้ข้อเสนอแนะ และเพิ่มรายการใหม่ได้ ดังนั้นไม่มีเอกสารใดที่ล้าสมัย!
ดังนั้น เอกสารทุกฉบับที่คุณสร้างขึ้นโดยตรงบน ClickUp จะสามารถเข้าถึงได้โดยเพื่อนร่วมทีมของคุณ แต่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกล่ะ? ไม่ต้องกังวล!
ด้วยฟีเจอร์การแชร์สาธารณะของ ClickUp คุณสามารถแชร์เอกสารกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว เพียงเปิดโหมดลิงก์สาธารณะ คัดลอก URL ของไฟล์ ส่งให้ผู้รับ และพร้อมใช้งานทันที!
ด้วยการออกแบบที่รวมศูนย์ของเครื่องมือนี้ เอกสารทุกฉบับจะถูกบันทึกไว้ใน Docs Hub ของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณยังพบว่ามีไฟล์สำคัญที่ขาดไป ClickUp มีฟีเจอร์Connected Searchที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
ต้องการค้นหาภาพหรือไม่? ไม่สามารถหาเอกสารสำคัญนั้นได้ใช่ไหม? ด้วย ClickUp Connected Search ใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเรียกดูทุกอย่างได้—จากเป้าหมายไปจนถึงงานและแม้แต่การแจ้งเตือน—จากทุกที่ใน ClickUp
หรือคุณสามารถถาม ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เพื่อค้นหาไฟล์หรือข้อมูลที่คุณต้องการได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนClickUp Docs
- จัดการงาน, แนบไฟล์, และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks
- จัดระเบียบและแสดงภาพกระบวนการทำงานด้วยมุมมอง ClickUp
- ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อผสานไฟล์ของคุณกับ Google Drive, Dropbox และเครื่องมืออื่น ๆ
- ด้วยClickUp Automations คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของเอกสารเป็นอัตโนมัติ เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันเอกสาร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่มักจะรู้สึกว่าเครื่องมือนี้ซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
คุณสมบัติการร่วมมือที่อุดมไปด้วยของ ClickUp ทำให้การจัดการงานและทีมพร้อมกันเป็นเรื่องง่ายมาก—เช่นเดียวกับผู้ใช้คนนี้ให้การรับรอง:
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือมันมีประสิทธิภาพในการจัดการงานเนื่องจากเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแนบไฟล์และการแชร์เอกสาร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมของฉันประสานงานกันได้ดีและจัดการงานร่วมกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเรา"
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือมันมีประสิทธิภาพในการจัดการงานเนื่องจากเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแนบไฟล์และการแชร์เอกสาร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมของฉันประสานงานกันได้ดีและจัดการงานร่วมกัน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเรา"
2. Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ)
Dropbox เป็นบริการคลาวด์ยอดนิยม ไม่ว่าคุณต้องการจัดเก็บหรือถ่ายโอนไฟล์ เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณทำทั้งสองอย่างได้ ความหลากหลายในการใช้งานและความง่ายในการใช้งานทำให้มันโดดเด่นกว่าโซลูชันอื่น ๆ ในหมวดหมู่นี้
แม้ว่า Dropbox จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บรูปภาพเป็นหลัก แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขและลงนามในเอกสาร ทำงานร่วมกันในโครงการ และจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ รวมถึง MP4 ได้ด้วย อินเทอร์เฟซของผู้ใช้ยังใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- ซิงค์ไฟล์ข้ามอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้เข้าถึงได้จากทุกที่
- แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ผ่านลิงก์ แม้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้
- ให้การเข้าถึงไฟล์แบบออฟไลน์เพื่อการทำงานที่ง่ายโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Docs, Microsoft Office และ Slack
ข้อจำกัดของ Dropbox
- ให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีเพียง 2GB เท่านั้น หากต้องการพื้นที่เพิ่มเติมต้องสมัครแผนชำระเงิน
- จำกัดขนาดไฟล์ที่อัปโหลดบนเว็บอินเทอร์เฟซไว้ที่ 50 GB
ราคา Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรีสูงสุด 2GB
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Dropbox
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 28,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (21,600+ รีวิว)
สำหรับผู้ใช้รายนี้ ความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึงแบบออฟไลน์ของ Dropbox เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม:
Dropbox ใช้งานง่าย. ทำให้ใครก็ตามสามารถใช้งานได้ รวมถึงผู้เริ่มต้น. ผมใช้ทุกวันและชอบที่แม้เมื่อเวลาอินเทอร์เน็ตหมดขณะอัปโหลด เมื่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออีกครั้ง มันจะทำการอัปโหลดต่อโดยอัตโนมัติ.
Dropbox ใช้งานง่าย. ทำให้ใครก็ตามสามารถใช้งานได้, รวมถึงผู้เริ่มต้น. ผมใช้ทุกวันและชอบที่แม้เมื่อเวลาอินเทอร์เน็ตหมดขณะอัปโหลด, เมื่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออีกครั้ง, มันจะทำการอัปโหลดต่อ.
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การผสานรวม Dropbox ที่ดีที่สุด (รวมคุณสมบัติและราคา!)
3. Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์แบบบูรณาการภายในระบบนิเวศของ Google)
Google Drive เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการแชร์ไฟล์ออนไลน์ มันรวดเร็ว ปลอดภัย และใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีหลายวิธีในการแชร์เอกสารด้วยเครื่องมือนี้
หากผู้รับเป็นผู้ใช้ Drive คุณสามารถแชร์การเข้าถึงไฟล์กับพวกเขาได้เลย—ไม่จำเป็นต้องส่งออกไฟล์ใดๆ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ Drive สามารถส่งลิงก์ไฟล์ให้พวกเขาหรือป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับเพื่อแชร์ไฟล์ได้ ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ Windows และ macOS สำหรับด้านความปลอดภัย Drive ใช้สถาปัตยกรรมแบบไม่ไว้วางใจ (zero-trust) และมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- เก็บข้อมูลได้สูงสุด 15 GB ฟรีในบริการต่างๆ ของ Google
- ซิงค์เอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอไปยังคลาวด์โดยตรง
- ปกป้องไฟล์ด้วยการเข้ารหัสในตัวและการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)
ข้อจำกัดของ Google Drive
- จำกัดพื้นที่จัดเก็บฟรีไว้ที่ 15 GB ซึ่งรวมถึง Gmail และ Photos
- การต่อสู้กับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดไฟล์
ราคาของ Google Drive
- ฟรี: สูงสุด 15GB
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Google Drive
- G2: 4. 6/5 (42,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (27,700+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่?Google Drive มีเทคนิคการใช้งานมากมาย หนึ่งในนั้นคือคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อโฮสต์เว็บไซต์แบบง่าย ๆ ที่สร้างด้วย HTML ได้ เพียงแค่อัปโหลดและแชร์ไฟล์สาธารณะ 🤯
4. WeTransfer (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องลงทะเบียน)
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่หรือไฟล์จำนวนมาก WeTransfer เป็นตัวเลือกที่ดี
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้—WeTransfer ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการกระจายข้อมูลอีกด้วย ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างและ แก้ไขเนื้อหา เขียนอีเมลส่วนตัว และแชร์ทุกอย่างกับผู้ชมของคุณ ได้ในที่เดียว เครื่องมือนี้ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ด้วยการเข้ารหัสและการตรวจจับภัยคุกคามล่วงหน้า ดังนั้น โอกาสในการรั่วไหลของข้อมูลจึงมีน้อยมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WeTransfer
- ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้ถึง 2GB ภายในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชี
- ติดตามการจัดส่งไฟล์พร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับทั้งผู้ส่งและผู้รับ
- ปรับแต่งตัวเลือกการสร้างแบรนด์ในแผนชำระเงินเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ
- เสนอการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยในแผนแบบชำระเงิน
ข้อจำกัดของ WeTransfer
- ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยตรงสำหรับการจัดเก็บไฟล์ระยะยาว
- ต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อเพิ่มขีดจำกัดการจัดเก็บและการปรับแต่ง
ราคาของ WeTransfer
- ฟรีตลอดไป
- สูงสุด: $23/เดือนต่อคน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว WeTransfer
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,900+ รีวิว)
องค์ประกอบแจ้งเตือนของ WeTransfer เป็นข้อดีสำหรับผู้ใช้หลายคน เช่นผู้ใช้คนนี้:
ฉันได้ใช้ WeTransfer ในการส่งวิดีโอที่แก้ไขแล้วให้กับลูกค้า ฉันชอบที่มันง่ายและสะดวกมากในการส่งไฟล์ คุณจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดลิงก์ของคุณ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ฉันได้ใช้ WeTransfer ในการส่งไฟล์วิดีโอที่แก้ไขให้กับลูกค้า ฉันชอบที่มันง่ายและสะดวกมากในการส่งไฟล์ คุณจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดลิงก์ของคุณ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นในการทำงานขั้นต่อไป
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญ ที่กระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต
ตามการวิจัย ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญอาจสูญหายไปในเสียงรบกวนทางดิจิทัลหากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการจับและติดตามการตัดสินใจ ด้วยClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท, ความคิดเห็นของงาน, เอกสาร, และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!
5. FileZilla (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัยผ่าน FTP และการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล)
FileZilla เป็นซอฟต์แวร์ถ่ายโอนไฟล์ฟรีที่ใช้ระบบ FTP (File Transfer Protocol) แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากนัก แต่ก็มีประโยชน์หากคุณต้องการ แชร์ไฟล์ที่ซับซ้อนกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ห่างไกล แม้ว่าบริการนี้จะฟรี แต่ก็มีความปลอดภัยสูง โดยมีการเข้ารหัสทั้ง TLS และ SFTP
นอกจากนี้ FileZilla Pro ยังรองรับโปรโตคอล WebDAV ด้วย แม้ว่าจะไม่มีแอปมือถือ แต่คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์นี้บนแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์เดสก์ท็อปใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS หรือ Linux ก็พร้อมใช้งานทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FileZilla
- รองรับโปรโตคอลหลายประเภท รวมถึง FTP, SFTP, FTPS และ WebDAV
- ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- เข้ารหัสการถ่ายโอนข้อมูลด้วยการสนับสนุน SSL/TLS
- รักษาประวัติการเชื่อมต่อเพื่อการเชื่อมต่อใหม่ได้ง่าย
ข้อจำกัดของ FileZilla
- ขาดการผสานระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ขั้นสูง
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน
ราคา FileZilla
- ฟรีตลอดไป
- FileZilla Pro: แพ็กเกจเริ่มต้นที่ $13.5 ต่ออุปกรณ์
คะแนนรีวิวและรีวิวของ FileZilla
- G2: 4. 5/5 (740+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ที่พึ่งพาโซลูชัน FTP ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการเลือกใช้ FileZilla แทนตัวเลือกอื่น ๆ เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง:
ฉันใช้ Filezilla ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FTP และสามารถติดตั้งได้บน Windows (ทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์), Linux หรือ Mac. Filezilla ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย มักได้รับการอัปเดตเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นอยู่เสมอ.
ฉันใช้ Filezilla ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FTP และสามารถติดตั้งได้บน Windows (ทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์), Linux หรือ Mac. Filezilla ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย มักได้รับการอัปเดตเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นอยู่เสมอ.
6. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ทันทีภายในช่องทางการสื่อสารของทีม)
Slack ไม่ใช่ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์เต็มรูปแบบ แต่เป็นเครื่องมือสื่อสาร อย่างไรก็ตาม มันตอบโจทย์หากคุณต้องการสิ่งที่มอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทั้งสองอย่าง
ด้วย Slack คุณสามารถ แชร์ไฟล์พื้นฐาน เช่น PDF, เอกสาร, รูปภาพ, วิดีโอ, คลิปเสียง ฯลฯ กับทีมภายในของคุณได้ อินเทอร์เฟซก็ใช้งานง่ายและสะดวกในการนำทาง คล้ายกับโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีทั่วไปแพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดระเบียบไฟล์ที่ล้ำสมัยอีกด้วย ดังนั้น คุณสามารถปักหมุดไฟล์ สร้างหัวข้อสนทนาจากไฟล์นั้น หรือแม้แต่เริ่มแชทใหม่จากเอกสารโดยตรงก็ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบไฟล์โดยใช้เธรดและช่องทางเพื่อการค้นหาที่ง่าย
- อนุญาตให้แชร์ไฟล์กับพันธมิตรภายนอกผ่าน Slack Connect
- ซิงค์ไฟล์ข้ามอุปกรณ์ Windows, Linux, iOS และ Android
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Dropbox และบริการแชร์ไฟล์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Slack
- ต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับการเก็บถาวรไฟล์ที่เกิน 10,000 ข้อความ
- การต่อสู้กับการจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ในช่องทางที่มีความเคลื่อนไหวสูง
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (33,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)
ผู้ใช้รายนี้ชอบวิธีที่Slack ช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อและจัดการไฟล์สำคัญได้พร้อมกัน:
ฉันชอบที่ Slack ช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับทีมได้ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน มันเหมือนมีตู้กดน้ำเสมือนจริงที่เราสามารถพูดคุยเรื่องงานและชีวิต แบ่งปันไอเดีย และเฉลิมฉลองความสำเร็จได้ นอกจากนี้ ฉันยังสามารถค้นหาบทสนทนาและไฟล์เก่าๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นประโยชน์มากเมื่อฉันต้องการย้อนกลับไปดูบางอย่าง
ฉันชอบที่ Slack ช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับทีมได้ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็ตาม มันเหมือนมีตู้กดน้ำเสมือนจริงที่เราสามารถคุยกันเรื่องงานและชีวิต แบ่งปันไอเดีย และฉลองความสำเร็จได้ นอกจากนี้ ฉันยังสามารถค้นหาบทสนทนาและไฟล์เก่าๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นประโยชน์มากเมื่อฉันต้องการย้อนกลับไปดูอะไรบางอย่าง
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพฐานความรู้ภายในองค์กรเพื่อประสิทธิผลของพนักงานและการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ
7. ส่งได้ทุกที่ (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์อย่างรวดเร็วระหว่างอุปกรณ์ด้วยการเข้ารหัส)
กำลังมองหาโซลูชันการส่งไฟล์ความเร็วสูงอยู่หรือไม่? Send Anywhere ให้ผู้ใช้สามารถโอนไฟล์ได้ทันทีสูงสุดถึง 50 GB โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้. นอกจากนี้ เนื่องจาก Rakuten Drive เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 3TB สำหรับเก็บและจัดระเบียบเอกสารสำคัญของคุณ.
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Send Anywhere คือความง่ายในการใช้งาน. อินเทอร์เฟซของเครื่องมือนี้มีความเรียบง่ายมาก ดังนั้นคุณไม่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม. นอกจากนี้ยังมีตัวเสริมอีเมล ซึ่งง่ายต่อการนำทางและทำให้การแชร์ไฟล์ผ่านอีเมลสะดวกมากขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Send Anywhere
- ปกป้องไฟล์ด้วยการเข้ารหัส 256 บิตเพื่อการส่งที่ปลอดภัย
- แชร์ไฟล์ผ่านคิวอาร์โค้ด, ลิงก์ทางอีเมล, หรือคีย์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
- ใช้การโอนผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้เหมาะสำหรับการแชร์ขณะเดินทาง
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Send Anywhere
- จำกัดการโอนฟรีไว้ที่ 10 GB ต่อครั้ง
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่
ราคาของ Send Anywhere
- ฟรีตลอดไป
- ไลท์: $5.99/เดือน
- มาตรฐาน: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Send Anywhere
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเป็นผู้ใช้ระบบ Androidการติดตั้งตัวจัดการไฟล์ Androidจะช่วยให้คุณควบคุมการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การจัดระเบียบ การถ่ายโอน และการสำรองข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการไฟล์ดาวน์โหลดขนาดใหญ่ การย้ายไฟล์ระหว่างพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือการเพิ่มพื้นที่ว่าง ตัวจัดการไฟล์จะช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างดีเยี่ยม 📂
8. ShareFile (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
ShareFile เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่นำเสนอตัวเลือกการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยระดับองค์กร สมมติว่าคุณต้องการเครื่องมือในการถ่ายโอนเอกสารธุรกิจที่เป็นความลับไปยังเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างปลอดภัย ในกรณีนั้น คุณจะได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่มีการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง การเข้ารหัส และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เช่น HIPAA, FINRA เป็นต้น
นอกเหนือจากการแชร์ไฟล์แล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกับทีมเพื่อออกแบบ แก้ไข และลงนามในเอกสารได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคลังแม่แบบให้คุณใช้เพื่อปรับแต่งและสร้างไฟล์ใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareFile
- รับการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส TLS 256 บิต
- ซิงค์ไฟล์ข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายทุกที่
- อนุญาตให้แชร์ไฟล์ผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือวิดเจ็ตฝังตัว
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Microsoft Office และอื่นๆ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ ShareFile
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมด
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามบางประเภทที่มีความเฉพาะทาง
ราคา ShareFile
- ขั้นสูง: $17. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $27.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรม: $45.83/เดือนต่อผู้ใช้
- ห้องข้อมูลเสมือน: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ShareFile
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
สำหรับผู้ใช้จำนวนมาก ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและความง่ายในการใช้งานของ ShareFile เป็นสองจุดขายหลักที่สำคัญที่สุด:
ShareFile เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการแบ่งปันและจัดการเอกสารที่มีความอ่อนไหว มีคุณสมบัติการเข้ารหัสและความสอดคล้องตามข้อกำหนด ทำให้เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
ShareFile เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการแบ่งปันและจัดการเอกสารที่มีความละเอียดอ่อน มีคุณสมบัติการเข้ารหัสและความสอดคล้องตามข้อกำหนด ทำให้เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
9. Hightail (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่จัดการการโอนไฟล์มีเดียขนาดใหญ่)
Hightail เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่ดีสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องจัดการไฟล์ขนาดใหญ่เช่นกัน อัปโหลดเอกสารของคุณ และพวกมันจะพร้อมสำหรับการแชร์ ติดตามไฟล์ เปิดใช้งานการแจ้งเตือน และรักษาความปลอดภัยเพื่อลดโอกาสการสูญหายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนที่ดีที่สุด? แม้ว่าผู้รับจะไม่มีบัญชี ก็สามารถเข้าถึง, ดูตัวอย่าง, และทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Hightail
- ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อจัดการไฟล์ในที่เดียว
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติ
- ติดตามกิจกรรมของไฟล์, อนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าใครได้เข้าถึงไฟล์
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Dropbox และ Microsoft Office เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Hightail
- ค่าใช้จ่ายสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม เช่น การโอนไฟล์ขนาดใหญ่ และการปรับแต่งแบรนด์ขั้นสูง
- ไม่มีตัวเลือกการถ่ายโอนไฟล์แบบออฟไลน์
ราคาแบบเร่งด่วน
- ฟรีแบบไลท์
- ข้อดี: $12/เดือน
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวสูง
- G2: 4. 2/5 (680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
ผู้ใช้คนหนึ่งชอบHightail เพราะความง่ายและความรวดเร็วในการใช้งาน:
โดยรวมแล้ว ฉันรู้สึกพอใจมากกับ Hightail ฉันชอบที่สามารถอัปโหลดวิดีโอหลายรายการในที่เดียวเพื่อรับความคิดเห็นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดไฟล์ มันรวดเร็วและง่ายดาย!
โดยรวมแล้ว ฉันรู้สึกพอใจมากกับ Hightail ฉันชอบที่สามารถอัปโหลดวิดีโอหลายรายการในที่เดียวเพื่อรับความคิดเห็นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดไฟล์ มันรวดเร็วและง่ายดาย!
10. MASV (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ที่รวดเร็วมากสำหรับมืออาชีพด้านสื่อ)
MASV ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการถ่ายโอนไฟล์คุณภาพสูงและรวดเร็ว เครื่องมือนี้ช่วยเร่งกระบวนการหากคุณมักทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน TPN และ ISO ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยจึงอยู่ในระดับปานกลาง
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญในการโอนไฟล์ขนาดใหญ่ MASV นั้นง่ายต่อการใช้งานมากกว่า โดยไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สำคัญ. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้บนอุปกรณ์ใด ๆ — Windows, macOS, หรือ Linux.
คุณสมบัติเด่นของ MASV
- โอนไฟล์ขนาดสูงสุด 15 TB ด้วยประสิทธิภาพความเร็วสูง
- ปกป้องไฟล์ด้วยการเข้ารหัสทั้งในระหว่างการอัปโหลดและดาวน์โหลด
- ให้บริการติดตามแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดส่งไฟล์
- สนับสนุนการผสานระบบคลาวด์กับแพลตฟอร์มเช่น AWS, Google Cloud, และ Azure
ข้อจำกัดของ MASV
- จำเป็นต้องมีบัญชีแบบชำระเงินเพื่อใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมและการโอนข้อมูลขนาดใหญ่
- อาจพบการถ่ายโอนข้อมูลช้าลงในบางภูมิภาคที่มีการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จำกัด
ราคาของ MASV
- ฟรีตลอดไป
- การสมัครสมาชิกประจำปี: เริ่มต้นที่ $95/เดือน สำหรับ 5GB
- โอนหน่วยกิต: เริ่มต้นที่ $1,075 สำหรับ 5TB (จ่ายตามการใช้งาน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MASV
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับธุรกิจ
11. SHAREit (ดีที่สุดสำหรับการโอนไฟล์แบบออฟไลน์ระหว่างอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป)
อีกหนึ่งซอฟต์แวร์โอนไฟล์ฟรีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์ไฟล์ระหว่างโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, และคอมพิวเตอร์ คือ SHAREit. เครื่องมือฟรีนี้ให้คุณสามารถ แชร์หน้าเว็บ, รูปภาพ, วิดีโอ, เพลง, และไฟล์อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต. แชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ได้ถึงห้าเครื่องพร้อมกัน!
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติเสริมที่น่าสนใจอีกด้วย คุณสามารถเล่นเกม, ดูวิดีโอ, ค้นหาเพลงที่กำลังเป็นที่นิยม, และสื่อสารกับผู้รับผ่าน GIF, สติกเกอร์, อีโมจิ, เป็นต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SHAREit
- โอนย้ายไฟล์สื่อหลากหลายประเภท รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และแอปพลิเคชัน
- รับบริการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงเพื่อการส่งไฟล์อย่างรวดเร็ว
- ปกป้องการโอนย้ายด้วยการเข้ารหัสที่ปลอดภัยเพื่อความเป็นส่วนตัว
- เปิดใช้งานการแชร์ข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง Android, iOS และ PC
ข้อจำกัดของ SHAREit
- ต้องให้ทั้งสองอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันเพื่อทำการถ่ายโอน
- มีโฆษณาในเวอร์ชันฟรี ซึ่งอาจรบกวน
ราคา SHAREit
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว SHAREit
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? SHAREit ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Lenovo เป็นเครื่องมือภายในองค์กรก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในแอปถ่ายโอนไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก 📂
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Zapya (ดีที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์อย่างรวดเร็วแบบออฟไลน์ระหว่างหลายอุปกรณ์)
- Smash (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดและควบคุมวันหมดอายุ)
- OneDrive (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยภายในระบบนิเวศของ Microsoft)
ทำมากกว่าแค่การโอนไฟล์—จัดการเอกสารและกระบวนการทำงานด้วย ClickUp!
ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนไฟล์มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแบ่งปันไฟล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความรู้ ทำให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารสำคัญ ทรัพยากร และการอัปเดตต่างๆ
อย่างไรก็ตามClickUpไปไกลกว่านี้ โดยนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการการทำงานร่วมกันและเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร ดังนั้น นอกจากการแชร์ไฟล์แล้ว คุณยังสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดระเบียบงานทั้งหมดในระบบศูนย์กลางเดียว
ดังนั้น รีบเลย—สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อทดลองใช้งานฟรี!