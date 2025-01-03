11 แอปจัดการไฟล์แอนดรอยด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ทุกๆ สามปี คุณซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ เต็มไปด้วยความหวังและคำสัญญา แผนของคุณคืออะไร? ครั้งนี้ คุณจะสำรองรูปภาพเป็นระยะๆ ล้างพื้นที่จัดเก็บ และจัดระเบียบไฟล์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถหาสิ่งต่างๆ ได้ทันเวลา
ข้ามไปสามเดือนข้างหน้า ความจริงก็ปรากฏ—คุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลภายในไปเกือบ 70% แล้ว และกำลังถามตัวเองอย่างร้อนรนว่า "ไฟล์ PDF นั้นหายไปไหนหมดเนี่ย?"
ฟังดูคุ้นๆ ไหม? ไม่ต้องกังวล มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่เก่งที่สุด
สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่ตัวจัดการไฟล์ธรรมดาที่จะช่วยคุณค้นหาไฟล์ของคุณเท่านั้น ลืมตัวจัดการไฟล์พื้นฐานที่ให้คุณทำได้แค่สร้าง, คัดลอก, ย้าย, และเปลี่ยนชื่อไฟล์ไปได้เลย
คุณต้องการตัวจัดการไฟล์อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการไฟล์อย่างง่ายดาย—ไม่ใช่แค่การโยนไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ แต่ช่วยคุณจัดระเบียบไฟล์ตามที่คุณต้องการจริงๆ
ลองนึกภาพเครื่องมือที่สามารถค้นหาเอกสารของคุณได้แม้ว่าคุณจะลืมชื่อก็ตาม คุณสมบัติพิเศษ? มันยังสามารถเข้ารหัสไฟล์และอัปโหลดไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการแชร์ไฟล์ที่ราบรื่น
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันรายการเครื่องมือที่สามารถทำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นและมากกว่านั้น มาสำรวจ 11 แอปจัดการไฟล์บนแอนดรอยด์ยอดนิยมที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและแชร์ไฟล์ของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวจัดการไฟล์ Android ที่ดีที่สุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบศูนย์กลาง)
- Total Commander (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูงและการสนับสนุน FTP)
- X Plore File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการนำทางไฟล์แบบสองหน้าต่างและการแชร์ที่ราบรื่น)
- ไฟล์ (เหมาะสำหรับการจัดระเบียบไฟล์อย่างง่ายและการจัดการพื้นที่จัดเก็บ)
- Amaze File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพื้นที่ไฟล์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ)
- ES File Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์และการผสานกับคลาวด์)
- Solid Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้ารหัสไฟล์อย่างปลอดภัยและการเข้าถึงระดับรูท)
- FX File Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดการไฟล์ที่เป็นมิตรกับสื่อ)
- Astro File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเรียงไฟล์ง่าย, สำรองข้อมูล, และซิงค์กับคลาวด์)
- MiXplorer Silver (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือขั้นสูงและการพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุน)
- Root Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ root ที่จัดการไฟล์ระบบและสิทธิ์การเข้าถึง)
คุณควรค้นหาอะไรในตัวจัดการไฟล์แอนดรอยด์
การเลือกแอปจัดการไฟล์ Android ที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ยาวนานสำหรับคุณ นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่สะดวกที่ควรปฏิบัติตาม:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาการออกแบบที่สะอาดตาพร้อมการนำทางที่ง่ายดายและฟังก์ชันการลากและวางเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
- การดำเนินการไฟล์อย่างครอบคลุม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การคัดลอก, การย้าย, การลบ, การเปลี่ยนชื่อ, การทำเครื่องหมาย, และการบีบอัดไฟล์ (เช่น ZIP, RAR)
- การผสานระบบคลาวด์และเครือข่าย: เลือกผู้จัดการที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Google Drive, Dropbox) และตำแหน่งบนเครือข่าย (SMB, FTP)
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง: ใช้เครื่องมือที่มีตัวกรองสำหรับประเภทไฟล์ ขนาด หรือวันที่ และคุณสมบัติเช่น OCR เพื่อค้นหาเนื้อหาภายในรูปภาพหรือเอกสารที่สแกน
- คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: เลือกแอปที่มีการเข้ารหัส, โฟลเดอร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน, และตัวเลือกการแชร์ที่ปลอดภัยสำหรับไฟล์ที่มีความอ่อนไหว
- สิทธิ์การเข้าถึงระดับรูท: สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ให้เลือกผู้จัดการที่อนุญาตให้แก้ไขไฟล์ระบบและข้อมูลแอปเพื่อควบคุมได้มากขึ้น
- ความสามารถด้านสื่อในตัว: มองหาโปรแกรมดูหรือเล่นไฟล์ที่รวมอยู่ในตัวสำหรับรูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
- ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่มีธีม, รูปแบบ, และทางลัดเพื่อปรับแต่งหน้าต่างให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีค้นหาไฟล์ PDF อย่างรวดเร็ว
11 แอปจัดการไฟล์แอนดรอยด์ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบศูนย์กลาง)
ClickUpทำให้การจัดการอยู่ในตัวจัดการไฟล์อย่างแท้จริง
ไม่เหมือนกับโปรแกรมจัดการไฟล์ทั่วไป ที่การค้นหาเอกสารรู้สึกเหมือนเป็นภาระ ClickUp ทำให้คุณรู้เสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่ไหน
สมมติว่าคุณมีไอเดียธุรกิจใหม่ๆ มากมายทุกวัน แต่เอกสารของคุณกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ โดยไม่มีระเบียบ เมื่อเวลาผ่านไป เอกสารเหล่านั้นก็อาจสูญเสียบริบทหรือหายไปอย่างไร้ร่องรอย
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบลำดับชั้นของโปรเจกต์ โดยมอบที่อยู่ชัดเจนให้กับทุกไฟล์ เริ่มต้นด้วย Workspace สำหรับหมวดหมู่ใหญ่ เช่น 'งาน' หรือ 'ส่วนตัว' จากนั้นเพิ่ม Spaces สำหรับโปรเจกต์ย่อย เช่น 'การตลาด' หรือ 'งานลูกค้า'
เจาะลึกเพิ่มเติมด้วยโฟลเดอร์สำหรับหมวดหมู่ย่อย ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
นอกจากนี้ หากเรากำลังพูดถึงบริบทClickUp Docsก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม อันดับแรก คุณสามารถจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่วิกิของบริษัทไปจนถึงสัญญาลูกค้าบน Docs ได้ จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อเอกสารเหล่านี้กับเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับมอบหมายเข้าใจงานของตนอย่างสมบูรณ์
การค้นหาไฟล์ก็ง่ายไม่แพ้กัน.การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ, หรือไดร์ฟท้องถิ่นของคุณ.
คุณสมบัติการสกัดงานของ ClickUp Brainช่วยปรับปรุงฟังก์ชันการค้นหาให้ดีขึ้น มันสแกนข้อมูลโครงการจำนวนมาก รวมถึงอีเมล, เอกสาร, และการสนทนา ผู้ช่วย AI จะระบุงานสำคัญ, กำหนดเวลา, และการพึ่งพาโดยอัตโนมัติผ่านการป้อนข้อมูลอย่างง่าย เช่น รายละเอียดโครงการของคุณ และสร้างรายการงานที่จัดระเบียบอย่างเรียบร้อย โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
🍪 โบนัส: ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปโปรดของคุณได้ (Google Drive, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย) คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โครงสร้างลำดับชั้น: ใช้โครงสร้างลำดับชั้นโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบ Workspace, Space, โฟลเดอร์ และรายการต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดการไฟล์ในขณะที่ยังคงมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน
- มุมมองรายการ: กรองและค้นหาภารกิจหรือไฟล์เฉพาะตามเกณฑ์เช่นกำหนดเวลา, ความสำคัญ, หรือประเภทไฟล์เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของพื้นที่ทำงานของคุณ
- สีที่กำหนดเอง: ปรับแต่งสีของรายการและโฟลเดอร์เพื่อแยกแยะโครงการหรือแสดงสถานะ ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- แท็กและป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่ไฟล์ด้วยแท็กและป้ายกำกับตามประเภทเอกสาร, ความสำคัญ, หรือระยะของโครงการ, ช่วยปรับปรุงการค้นหาและการจัดระเบียบ
- ClickUp Docs: จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของบริษัทไว้ในที่เดียวและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์โดยตรง
- ClickUp Brain: วิเคราะห์อีเมล เอกสาร และการสนทนาผ่าน AI เพื่อระบุงาน กำหนดเวลา และความเชื่อมโยงของงาน โดยอัตโนมัติสร้างรายการงานที่มีความสำคัญลำดับแรกเพื่อประหยัดเวลา
- การค้นหาแบบเชื่อมต่อ: ค้นหาไฟล์ใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณด้วยคำสั่งที่กำหนดเอง ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ใน Workspace ของคุณ
- มุมมองหลายแบบ: เลือกจากมุมมองต่างๆของ ClickUpเช่น รายการ, แคนบาน, หรือมุมมองทั้งหมด เพื่อจัดระเบียบและแสดงไฟล์ตามที่คุณต้องการ
- เทมเพลตพร้อมใช้งาน: ใช้เทมเพลตเช่นClickUp's Project Management Folder Structure Templateเพื่อตั้งค่าการทำงานให้เป็นระบบ, ติดตามความคืบหน้า, และเพิ่มประสิทธิภาพการรับผิดชอบของทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการใช้งานในขั้นต้นค่อนข้างยาก
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การปรับแต่งรายละเอียดและการผสานรวม อาจไม่สามารถใช้งานได้ครบถ้วนในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปจัดการโครงการบนแอนดรอยด์ที่ดีที่สุด
2. Total Commander (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูงและการสนับสนุน FTP)
Total Commander เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ฟรีที่รวมการเข้ารหัสไฟล์ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย และเครื่องมือ ZIP ในตัว เพื่อสร้างประสบการณ์การจัดการไฟล์บน Android ที่เหนือกว่าการเรียกดูพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบไฟล์, การจัดการเซิร์ฟเวอร์ FTP, หรือการบีบอัดและแตกไฟล์, Total Commander ช่วยให้คุณสามารถควบคุมไฟล์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ และช่วยให้คุณแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Total Commander
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสและถอดรหัสในรูปแบบ XXE, UUE และ MIME พร้อมการแยกและรวมไฟล์สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่
- รับการออกแบบที่ใช้งานง่ายพร้อมใช้งานทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ให้การเข้าถึงเครือข่ายใกล้เคียงโดยตรง
- เข้าถึงไคลเอนต์ FTP ในตัวที่รองรับเซิร์ฟเวอร์ FTP และเมนเฟรมส่วนใหญ่ ช่วยให้สามารถถ่ายโอนไฟล์ระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
- จัดการไฟล์ ZIP โดยใช้เทคโนโลยี ZLIB และรองรับการแตกไฟล์รูปแบบต่างๆ เช่น ARJ, ZIP และ GZ
- คัดลอกไฟล์ระหว่างไฟล์บีบอัดได้โดยตรง ช่วยให้การจัดการไฟล์บนอุปกรณ์ Android เป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Total Commander
- ต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราวสำหรับการเขียนลงใน SD การ์ด โดยเฉพาะผู้ใช้ Android เวอร์ชัน KitKat
- ไม่สามารถคัดลอกไฟล์ในพื้นหลังได้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องระหว่างการถ่ายโอน
- พึ่งพาไลบรารี OLE2 สำหรับการลากและวางและฟังก์ชันขั้นสูง
- เวอร์ชัน 16 บิตไม่รองรับฟังก์ชันการลากและวาง
- ไม่รองรับตัวอักษร ASCII สูง ส่งผลต่อภาษาที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์หรือสัญลักษณ์พิเศษ
ราคาของ Total Commander
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Total Commander
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. X Plore File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการนำทางไฟล์แบบสองหน้าต่างและการแชร์ที่ราบรื่น)
X-Plore File Manager นำเสนอแนวคิดใหม่ให้กับซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์บนAndroid ด้วยรูปแบบหน้าต่างคู่ที่ช่วยลดเวลาในการคัดลอก ย้าย และแชร์ไฟล์บนอุปกรณ์ Android
ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi, เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือจัดการกับไดรฟ์ USB, X-Plore ก็มีชุดเครื่องมือให้คุณจัดการและแชร์ไฟล์ของคุณได้. คุณสมบัติที่น่าสนใจบางประการ ได้แก่ การรองรับซับไตเติลสำหรับไฟล์มีเดีย และเครื่องมือถังขยะในตัวที่ช่วยให้คุณกู้คืนไฟล์ที่ลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้.
X Plore File Manager คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดูสองโฟลเดอร์เคียงข้างกัน ทำให้ง่ายต่อการคัดลอกและย้ายไฟล์ระหว่างโฟลเดอร์
- เข้าถึงอุปกรณ์ภายนอก เช่น ไดรฟ์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
- แชร์ไฟล์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่แชร์ไว้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
- เล่นวิดีโอพร้อมคำบรรยายได้โดยตรงภายในแอป พร้อมรองรับการดูรูปภาพและไฟล์ประเภทอื่น ๆ
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้อย่างง่ายดายโดยใช้ถังขยะในตัว
📌 ตัวอย่าง: ช่างภาพสัตว์ป่าที่กลับจากการเดินทางไปยังเซเรนเกติใช้ตัวจัดการไฟล์ในตัวของ X-Plore เพื่อจัดเรียงภาพ RAW หลายร้อยภาพจากบัตร SD ลงในอุปกรณ์ Android ของตน โดยใช้การจัดวางแบบสองหน้าต่าง พวกเขาถ่ายโอนไฟล์ที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่จัดหมวดหมู่ไว้สำหรับ 'สิงโต', 'ช้าง', และ 'ทิวทัศน์' 'คุณสมบัติถังขยะรีไซเคิลช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลบโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถกู้คืนได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่เครื่องเล่นวิดีโอในตัวช่วยให้พวกเขาสามารถดูตัวอย่างและตัดคลิปได้โดยไม่ต้องออกจากแอป
ข้อจำกัดของ X Plore File Manager
- ไฟล์ที่ถูกลบออกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่สามารถกู้คืนได้เสมอไป ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android 14 ขึ้นไปรายงานปัญหาในการแยกแยะโครงสร้างโฟลเดอร์
- รายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง เช่น ไฟล์ APK ที่ถูกซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้นในบางเวอร์ชัน ได้ปรากฏขึ้น
- ปัญหาการเชื่อมต่อกับ Google Drive และเซิร์ฟเวอร์ FTP เนื่องจากมีการขอเข้าสู่ระบบซ้ำบ่อยครั้ง
- Android 13 ขึ้นไปต้องการสิทธิ์สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า
X Plore File Manager ราคา
- ฟรี
อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบคู่มือผู้ใช้และใบรับประกัน
X Plore File Manager การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. ไฟล์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์อย่างง่ายและการจัดการพื้นที่จัดเก็บ)
ไฟล์ คือคำตอบของ Google สำหรับซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์บน Android ที่มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์แล้ว Files ยังมีโซลูชันในตัวสำหรับการล้างแคช, ลบไฟล์ซ้ำ, และกู้พื้นที่จัดเก็บ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องซื้อในแอป
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริง Files จึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิธีจัดการไฟล์บนอุปกรณ์ Android ของตนอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไฟล์
- จัดการและดูสองโฟลเดอร์พร้อมกันเพื่อการนำทางที่ราบรื่นโดยไม่ต้องสลับไปมาตลอดเวลา
- สร้างและแยกไฟล์ ZIP, RAR และ 7z พร้อมการผสานการทำงานในตัวสำหรับ Google Drive, OneDrive และ iCloud
- ดูตัวอย่างรูปภาพ เอกสาร และวิดีโอโดยไม่ต้องเปิด ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการไฟล์
- ใช้แฮชจากหน้าต่างคุณสมบัติเพื่อระบุและเปรียบเทียบไฟล์เพื่อความถูกต้อง
- นำทางระบบไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองคอลัมน์ ไม่ว่าจะลึกหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม: ทำไมการควบคุมเวอร์ชันเอกสารจึงสำคัญ?
ข้อจำกัดของไฟล์
- ไฟล์หรือโฟลเดอร์บางรายการอาจต้องการสิทธิ์บัญชีเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้การเข้าถึงซับซ้อนขึ้น
- การอนุญาตสำหรับการรองรับหลายหน้าต่างมักต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเองหลังจากการอัปเดตระบบ
- ต้องคัดแยกด้วยตนเองสำหรับไฟล์ที่ซ้ำหรือไฟล์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจใช้เวลานาน
- ไฟล์ซ้ำซ้อนในระบบจัดเก็บไฟล์อาจทำให้เสียหน่วยความจำและประสิทธิภาพลดลง
- เหมาะที่สุดสำหรับงานจัดการไฟล์ขนาดเล็ก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลบไฟล์ซ้ำเป็นประจำเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของคุณ
ราคาไฟล์
- ฟรี
ไฟล์ให้คะแนนและรีวิว
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. Amaze File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพื้นที่ไฟล์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ)
ด้วยพื้นฐานแบบโอเพนซอร์ส Amaze File Manager รับประกันความโปร่งใสและการควบคุมของผู้ใช้ พร้อมมอบเครื่องมือจัดการไฟล์ที่ทรงพลัง
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่และความปลอดภัยบนอุปกรณ์ Android ของตน ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัส AES หรือการเข้าถึงรายละเอียดการจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Amaze File Manager
- จัดการและพัฒนาไฟล์ที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์ด้วยปลั๊กอินเสริม
- สร้างเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือเชื่อมต่อกับไคลเอนต์ FTP ภายนอกเพื่อการถ่ายโอนไฟล์อย่างไร้รอยต่อ
- เข้าถึงฟังก์ชันตัวจัดการไฟล์ระดับรูทพร้อมตัวดูฐานข้อมูล SQLite ในตัว สำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูง
- ปกป้องไฟล์ด้วยการเข้ารหัส AES พร้อมการป้องกันด้วยลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านตามความต้องการของผู้ใช้
- รับสถิติการจัดเก็บข้อมูลโดยละเอียดสำหรับหน่วยความจำภายในและภายนอกได้ในพริบตา
📌 ตัวอย่าง: ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระที่ทำงานจากที่บ้านพึ่งพา Amaze File Manager ในการจัดการไฟล์คดีที่เป็นความลับ พวกเขาใช้คุณสมบัติการเข้ารหัส AES เพื่อป้องกันเอกสารที่มีความอ่อนไหวด้วยรหัสผ่านก่อนที่จะแชร์กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปลอดภัย ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดเก็บ พวกเขาสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับงานคดีใหม่เสมอ
ข้อจำกัดของ Amaze File Manager
- อุปกรณ์ KitKat อาจประสบปัญหาในการทำงานพื้นฐานบนหน่วยความจำภายนอก รวมถึงการ์ด SD
- การเข้าถึงโฟลเดอร์หลักต้องเลื่อนหน้าจอเป็นระยะทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชื่อโฟลเดอร์ยาว
- อุปกรณ์ Android บางรุ่นอาจทำให้การตั้งค่า Amaze File Manager เป็นตัวจัดการไฟล์เริ่มต้นมีความซับซ้อน
- ผู้ใช้ไม่สามารถปิดการใช้งานแอนิเมชันได้ ซึ่งบางคนอาจรู้สึกไม่สะดวก
- การกดไอคอนตัวเลือกในมุมมองรายการอาจทำได้ยากเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้ง
ราคา Amaze File Manager
- ฟรี
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุด
Amaze File Manager คะแนนและรีวิว
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. ES File Explorer (ดีที่สุดสำหรับการโอนไฟล์และการผสานกับคลาวด์)
ลองนึกภาพการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับคลาวด์—มันอาจรู้สึกเหมือนเป็นกระบวนการที่ยาวนานและยุ่งยาก
ออกแบบโดย ES Global, ES File Explorer ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น พร้อมให้การย้ายไฟล์อย่างราบรื่นทั้งสองทิศทาง. ไม่ว่าคุณจะกำลังเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, จัดการไฟล์ท้องถิ่น, หรือเล่นมีเดียโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน, ES File Explorer ก็เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ Android ในการจัดการไฟล์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ES File Explorer
- เรียกดู, ย้าย, ลบ, เปลี่ยนชื่อ, และจัดระเบียบไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
- เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอได้โดยตรงภายในแอป ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบสื่อ
- เข้าถึงและจัดการไฟล์ระบบด้วยความสามารถระดับรูทขั้นสูง
- ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปได้อย่างง่ายดาย พร้อมฟีเจอร์สำหรับทำความสะอาดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน
- บีบอัดและแตกไฟล์โฟลเดอร์เพื่อการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ES File Explorer
- ผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาติดตั้งเวอร์ชันที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือของแอป เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในอดีต
ราคาของ ES File Explorer
- ฟรี
- ES Pro: $6. 99 ต่อเดือน
- ES ลบโฆษณา: $1. 99
การให้คะแนนและรีวิวของ ES File Explorer
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Solid Explorer (ดีที่สุดสำหรับการเข้ารหัสไฟล์อย่างปลอดภัยและการเข้าถึงระดับรูท)
จุดขายเฉพาะของ Solid Explorer อยู่ที่การผสมผสานการออกแบบที่ทันสมัยและธีมที่ปรับแต่งได้เข้ากับคุณสมบัติการเข้าถึงระดับรูท
ด้วยรูปแบบหน้าต่างคู่ การจัดการไฟล์ในเครื่องและไฟล์บนคลาวด์พร้อมกันเป็นเรื่องง่าย เพิ่มการเข้ารหัสขั้นสูง รองรับการเก็บถาวร และความสามารถในการเข้าถึงไฟล์ระดับระบบ คุณจะได้เครื่องมือที่สมชื่ออย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Solid Explorer
- ปกป้องไฟล์ของคุณด้วยการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านหรือลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการจัดทำดัชนีที่มีประสิทธิภาพของแอป
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ FTP เพื่อเข้าถึงไฟล์ในเครื่องได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซของแอปด้วยธีมที่ปรับแต่งได้เพื่อประสบการณ์ที่เหมาะกับคุณ
- จัดการไฟล์ ZIP, 7ZIP และ RAR ได้อย่างง่ายดายเพื่อการบีบอัดและแยกไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปิดใช้งานการเข้ารหัสไฟล์สำหรับเอกสารที่มีความสำคัญ เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อต้องแชร์ไฟล์
ข้อจำกัดของ Solid Explorer
- อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้เมื่อได้รับความยินยอม ซึ่งทำให้เกิดการพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว
- ไม่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล แต่ยังสามารถติดตามการใช้พื้นที่ได้ในลิ้นชักแอปพลิเคชัน
ราคาของ Solid Explorer
- ฟรี
- เวอร์ชันชำระเงิน: $5. 99
รีวิว Solid Explorer
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. FX File Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดการไฟล์ที่เป็นมิตรกับสื่อ)
FX File Explorer ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ Android ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา
แอปจัดการไฟล์ Android ยอดนิยมนี้มีโมดูลพื้นฐานฟรีและส่วนเสริมแบบชำระเงิน คุณจึงจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น
ออกแบบมาสำหรับทั้งโทรศัพท์และแท็บเล็ต มีโหมดดูคู่ การผสานกับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อรักษาไฟล์และสื่อของคุณให้เป็นระเบียบและปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบตัวเองให้ทำงานได้ดีขึ้น?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FX File Explorer
- ดูและจัดการสองโฟลเดอร์เคียงข้างกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- ใช้ท่าทางปัดเพื่อเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบ Material Design
- ผสานการทำงานกับบริการคลาวด์ เช่น Dropbox, Google Drive และ SugarSync
- ปกป้องไฟล์ของคุณด้วยการเข้ารหัส AES-256/AES-128 และรองรับไฟล์ zip ที่เข้ารหัสแล้ว
- ทำให้การเรียกดูไฟล์มีเดียง่ายขึ้นด้วยการจัดเรียงตามศิลปิน, อัลบั้ม, หรือเพลย์ลิสต์
ข้อจำกัดของ FX File Explorer
- ไม่สามารถเปิดไฟล์ APK ที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store ได้
- ต้องการสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งที่ใกล้เคียงสำหรับ Android 8.0 ขึ้นไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการใช้งาน
- ผู้ใช้อาจประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Google Drive
ราคาของ FX File Explorer
- รุ่นหลัก: ฟรี
- ส่วนเสริม: ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์
รีวิว FX File Explorer
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Astro File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเรียงไฟล์ง่าย, สำรองข้อมูล, และซิงค์กับคลาวด์)
Astro File Manager เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดระเบียบ, โอนย้าย, และสำรองไฟล์บนอุปกรณ์ Android ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะจัดการไฟล์บนพื้นที่จัดเก็บภายใน, การ์ด SD, หรือบริการคลาวด์ ความสามารถของ Astro ในการจัดเรียงและจัดหมวดหมู่ไฟล์หมายความว่าคุณไม่ต้องเลื่อนหาสิ่งที่คุณต้องการอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บคลาวด์และพื้นที่จัดเก็บในเครื่องที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณจัดการเนื้อหาในทั้งสองตำแหน่งได้
คุณสมบัติเด่นของ Astro File Manager
- ย้าย, คัดลอก, เปลี่ยนชื่อ, และแชร์ไฟล์ได้อย่างราบรื่นระหว่างที่เก็บข้อมูลภายใน, การ์ด SD, และบริการคลาวด์
- จัดระเบียบไฟล์ได้อย่างง่ายดายเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วโดยลดความยุ่งยากให้น้อยที่สุด
- จัดการเนื้อหาบนแพลตฟอร์มคลาวด์และพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง เพื่อให้มีความยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Astro File Manager
- ไม่มีฟังก์ชันการตัดและอาจเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพบนอุปกรณ์บางรุ่น
- ซ่อนนามสกุลไฟล์ ทำให้การเรียกดูไม่ตรงตามสัญชาตญาณสำหรับผู้ใช้บางคน
อ่านเพิ่มเติม: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร
ราคาของ Astro File Manager
- ฟรี
รีวิว Astro File Manager
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. MiXplorer Silver (เหมาะที่สุดสำหรับปลั๊กอินขั้นสูงและการแชร์ไฟล์)
MiXplorer เป็นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายสำหรับ Android ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้าย สำรองข้อมูล เปลี่ยนชื่อ แชร์ และบีบอัดไฟล์ รวมถึงไฟล์ในรูปแบบเฉพาะของ MiXplorer หรือรูปแบบไฟล์มาตรฐานทั่วไป
ปลั๊กอินเพิ่มเติม เช่น Archiver, Image, Tagger และ PDF เป็นตัวเลือกที่ต้องชำระเงินสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
คุณสมบัติเด่นของ MiXplorer Silver
- เพลิดเพลินกับการเปิดแท็บไม่จำกัดและการรองรับสองหน้าต่างในโหมดแนวนอน พร้อมฟังก์ชันลากและวางสำหรับการสร้างงาน
- ปรับแต่งโหมดการแสดงผลสำหรับโฟลเดอร์แต่ละรายการและจัดเรียงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งบุ๊กมาร์กตามประเภทไฟล์ เพื่อให้เข้าถึงไฟล์ที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: นักวิเคราะห์ข้อมูลที่กำลังตรวจสอบรายงาน, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้คุณสมบัติการเรียกดูแบบแท็บของ MiXplorer เพื่อเปิดไดเรกทอรีหลาย ๆ ได้พร้อมกัน แอปพลิเคชันยังช่วยให้พวกเขาสามารถลากและวางไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องได้ และบีบอัดข้อมูลที่เก็บไว้เป็นไฟล์ ZIP ที่เข้ารหัสเพื่อการแชร์อย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของ MiXplorer Silver
- แม้ว่าจะมีโปรแกรมเสริมมากมายให้เลือกใช้ แต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีประโยชน์สำหรับงานเครือข่ายภายในเครื่อง
- เวอร์ชันที่ชำระเงินสนับสนุนการพัฒนาเป็นหลักมากกว่าการปลดล็อกคุณสมบัติพิเศษ
ราคา MiXplorer Silver
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $5.99
MiXplorer Silver รีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. Root Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ root ที่จัดการไฟล์ระบบและสิทธิ์การเข้าถึง)
Root Explorer เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ Android ที่ต้องการเข้าถึงระบบไฟล์ของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงโฟลเดอร์ข้อมูลที่ซ่อนอยู่
Root Explorer มอบอำนาจให้ผู้ใช้ระดับรูทสามารถเจาะลึกเข้าไปในไฟล์ระบบ จัดการสิทธิ์การเข้าถึง และทำงานขั้นสูงที่ตัวจัดการไฟล์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ ด้วยฟีเจอร์รองรับระบบคลาวด์และหลายแท็บพร้อมกัน จึงผสานประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับความสะดวกในการใช้งานได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและต้องการควบคุมอุปกรณ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่
📌 ตัวอย่าง: นักพัฒนาแอป Android กำลังแก้ไขปัญหาแอปที่ต้องการเข้าถึงไฟล์ระบบที่ปกติจะถูกซ่อนไว้ พวกเขาใช้ Root Explorer เพื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ข้อมูล แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์เฉพาะ และบุ๊กมาร์กไดเรกทอรีที่ใช้บ่อยเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง การรองรับหลายแท็บช่วยให้พวกเขาสามารถสลับระหว่างบันทึก ระบบโฟลเดอร์ และ Dropbox ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Root Explorer
- จัดการหลายแท็บพร้อมกันและใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนคลาวด์ด้วยการผสานรวม Google Drive และ Dropbox
- แก้ไขสิทธิ์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยการกดค้างที่ไฟล์ที่ต้องการ
- สร้างบุ๊กมาร์กเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายผ่านอีเมลหรือบลูทูธ
ข้อจำกัดของ Root Explorer
- การรูทอุปกรณ์จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางคนไม่กล้าใช้ Root Explorer
- อุปกรณ์ที่รูทอาจสูญเสียการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูงบางตัว
- การแก้ไขไฟล์ระบบหลังจากการรูทอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือเสียหายถาวร
ราคาของ Root Explorer
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $4. 99
รีวิว Root Explorer
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ไฟล์สับสนวุ่นวาย? ClickUp บอกว่า "ไม่เกิดขึ้นในเวรฉัน"
เราเข้าใจ—มันเป็นวงจรที่เลวร้าย: คุณเครียดเพราะหาเอกสารไม่เจอ และการจัดระเบียบมันรู้สึกเหมือนปีนเขาเอเวอเรสต์
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท
ด้วยลำดับชั้นของโครงการ คุณสามารถกำหนดที่อยู่ที่เหมาะสมให้กับไฟล์ทุกไฟล์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นใน Workspace, Space หรือ Folder
ต้องการค้นหาอะไรอย่างรวดเร็วหรือไม่? คุณสมบัติการค้นหาแบบเชื่อมต่อช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ได้ทันที แม้กระทั่งในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่
เพิ่มสีที่สามารถปรับแต่งได้, แท็ก, และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน, และคุณก็จะมีเครื่องมือที่เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน.
อย่าปล่อยให้ไฟล์ของคุณควบคุมทุกอย่างอีกต่อไปสมัครใช้ ClickUpตอนนี้และกลับมาควบคุมทุกอย่างได้อีกครั้ง!