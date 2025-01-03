บล็อก ClickUp

11 แอปจัดการไฟล์แอนดรอยด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
3 มกราคม 2568

ทุกๆ สามปี คุณซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ เต็มไปด้วยความหวังและคำสัญญา แผนของคุณคืออะไร? ครั้งนี้ คุณจะสำรองรูปภาพเป็นระยะๆ ล้างพื้นที่จัดเก็บ และจัดระเบียบไฟล์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถหาสิ่งต่างๆ ได้ทันเวลา

ข้ามไปสามเดือนข้างหน้า ความจริงก็ปรากฏ—คุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลภายในไปเกือบ 70% แล้ว และกำลังถามตัวเองอย่างร้อนรนว่า "ไฟล์ PDF นั้นหายไปไหนหมดเนี่ย?"

ฟังดูคุ้นๆ ไหม? ไม่ต้องกังวล มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่เก่งที่สุด

สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่ตัวจัดการไฟล์ธรรมดาที่จะช่วยคุณค้นหาไฟล์ของคุณเท่านั้น ลืมตัวจัดการไฟล์พื้นฐานที่ให้คุณทำได้แค่สร้าง, คัดลอก, ย้าย, และเปลี่ยนชื่อไฟล์ไปได้เลย

คุณต้องการตัวจัดการไฟล์อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการไฟล์อย่างง่ายดาย—ไม่ใช่แค่การโยนไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ แต่ช่วยคุณจัดระเบียบไฟล์ตามที่คุณต้องการจริงๆ

ลองนึกภาพเครื่องมือที่สามารถค้นหาเอกสารของคุณได้แม้ว่าคุณจะลืมชื่อก็ตาม คุณสมบัติพิเศษ? มันยังสามารถเข้ารหัสไฟล์และอัปโหลดไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการแชร์ไฟล์ที่ราบรื่น

ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันรายการเครื่องมือที่สามารถทำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นและมากกว่านั้น มาสำรวจ 11 แอปจัดการไฟล์บนแอนดรอยด์ยอดนิยมที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและแชร์ไฟล์ของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวจัดการไฟล์ Android ที่ดีที่สุด:

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบศูนย์กลาง)
  2. Total Commander (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูงและการสนับสนุน FTP)
  3. X Plore File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการนำทางไฟล์แบบสองหน้าต่างและการแชร์ที่ราบรื่น)
  4. ไฟล์ (เหมาะสำหรับการจัดระเบียบไฟล์อย่างง่ายและการจัดการพื้นที่จัดเก็บ)
  5. Amaze File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพื้นที่ไฟล์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ)
  6. ES File Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์และการผสานกับคลาวด์)
  7. Solid Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้ารหัสไฟล์อย่างปลอดภัยและการเข้าถึงระดับรูท)
  8. FX File Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดการไฟล์ที่เป็นมิตรกับสื่อ)
  9. Astro File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเรียงไฟล์ง่าย, สำรองข้อมูล, และซิงค์กับคลาวด์)
  10. MiXplorer Silver (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือขั้นสูงและการพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุน)
  11. Root Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ root ที่จัดการไฟล์ระบบและสิทธิ์การเข้าถึง)

คุณควรค้นหาอะไรในตัวจัดการไฟล์แอนดรอยด์

การเลือกแอปจัดการไฟล์ Android ที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ยาวนานสำหรับคุณ นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่สะดวกที่ควรปฏิบัติตาม:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาการออกแบบที่สะอาดตาพร้อมการนำทางที่ง่ายดายและฟังก์ชันการลากและวางเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
  • การดำเนินการไฟล์อย่างครอบคลุม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การคัดลอก, การย้าย, การลบ, การเปลี่ยนชื่อ, การทำเครื่องหมาย, และการบีบอัดไฟล์ (เช่น ZIP, RAR)
  • การผสานระบบคลาวด์และเครือข่าย: เลือกผู้จัดการที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Google Drive, Dropbox) และตำแหน่งบนเครือข่าย (SMB, FTP)
  • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง: ใช้เครื่องมือที่มีตัวกรองสำหรับประเภทไฟล์ ขนาด หรือวันที่ และคุณสมบัติเช่น OCR เพื่อค้นหาเนื้อหาภายในรูปภาพหรือเอกสารที่สแกน
  • คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: เลือกแอปที่มีการเข้ารหัส, โฟลเดอร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน, และตัวเลือกการแชร์ที่ปลอดภัยสำหรับไฟล์ที่มีความอ่อนไหว
  • สิทธิ์การเข้าถึงระดับรูท: สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ให้เลือกผู้จัดการที่อนุญาตให้แก้ไขไฟล์ระบบและข้อมูลแอปเพื่อควบคุมได้มากขึ้น
  • ความสามารถด้านสื่อในตัว: มองหาโปรแกรมดูหรือเล่นไฟล์ที่รวมอยู่ในตัวสำหรับรูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
  • ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่มีธีม, รูปแบบ, และทางลัดเพื่อปรับแต่งหน้าต่างให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีค้นหาไฟล์ PDF อย่างรวดเร็ว

11 แอปจัดการไฟล์แอนดรอยด์ที่ดีที่สุด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบศูนย์กลาง)

ClickUpทำให้การจัดการอยู่ในตัวจัดการไฟล์อย่างแท้จริง

ไม่เหมือนกับโปรแกรมจัดการไฟล์ทั่วไป ที่การค้นหาเอกสารรู้สึกเหมือนเป็นภาระ ClickUp ทำให้คุณรู้เสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่ไหน

สมมติว่าคุณมีไอเดียธุรกิจใหม่ๆ มากมายทุกวัน แต่เอกสารของคุณกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ โดยไม่มีระเบียบ เมื่อเวลาผ่านไป เอกสารเหล่านั้นก็อาจสูญเสียบริบทหรือหายไปอย่างไร้ร่องรอย

ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบลำดับชั้นของโปรเจกต์ โดยมอบที่อยู่ชัดเจนให้กับทุกไฟล์ เริ่มต้นด้วย Workspace สำหรับหมวดหมู่ใหญ่ เช่น 'งาน' หรือ 'ส่วนตัว' จากนั้นเพิ่ม Spaces สำหรับโปรเจกต์ย่อย เช่น 'การตลาด' หรือ 'งานลูกค้า'

ภาพรวมรายการของ ClickUp: ตัวจัดการไฟล์ Android
รักษาความเป็นระเบียบด้วยภาพรวมรายการของ ClickUp
เพิ่มบริบทให้กับไฟล์และเอกสารของคุณโดยใช้ภาพรวมรายการของ ClickUp

เจาะลึกเพิ่มเติมด้วยโฟลเดอร์สำหรับหมวดหมู่ย่อย ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

นอกจากนี้ หากเรากำลังพูดถึงบริบทClickUp Docsก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม อันดับแรก คุณสามารถจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่วิกิของบริษัทไปจนถึงสัญญาลูกค้าบน Docs ได้ จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อเอกสารเหล่านี้กับเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับมอบหมายเข้าใจงานของตนอย่างสมบูรณ์

ClickUp Docs : ตัวจัดการไฟล์แอนดรอยด์
เชื่อมต่อเอกสาร ClickUp ของคุณกับเวิร์กโฟลว์เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมแก่การทำงาน

การค้นหาไฟล์ก็ง่ายไม่แพ้กัน.การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ, หรือไดร์ฟท้องถิ่นของคุณ.

ClickUp-ค้นหาแบบสากล
ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณและค้นหาไฟล์ใด ๆ ด้วยคำค้นหาง่าย ๆ ผ่านการค้นหาแบบเชื่อมต่อ

คุณสมบัติการสกัดงานของ ClickUp Brainช่วยปรับปรุงฟังก์ชันการค้นหาให้ดีขึ้น มันสแกนข้อมูลโครงการจำนวนมาก รวมถึงอีเมล, เอกสาร, และการสนทนา ผู้ช่วย AI จะระบุงานสำคัญ, กำหนดเวลา, และการพึ่งพาโดยอัตโนมัติผ่านการป้อนข้อมูลอย่างง่าย เช่น รายละเอียดโครงการของคุณ และสร้างรายการงานที่จัดระเบียบอย่างเรียบร้อย โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

🍪 โบนัส: ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปโปรดของคุณได้ (Google Drive, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย) คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • โครงสร้างลำดับชั้น: ใช้โครงสร้างลำดับชั้นโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบ Workspace, Space, โฟลเดอร์ และรายการต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดการไฟล์ในขณะที่ยังคงมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน
  • มุมมองรายการ: กรองและค้นหาภารกิจหรือไฟล์เฉพาะตามเกณฑ์เช่นกำหนดเวลา, ความสำคัญ, หรือประเภทไฟล์เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของพื้นที่ทำงานของคุณ
  • สีที่กำหนดเอง: ปรับแต่งสีของรายการและโฟลเดอร์เพื่อแยกแยะโครงการหรือแสดงสถานะ ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • แท็กและป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่ไฟล์ด้วยแท็กและป้ายกำกับตามประเภทเอกสาร, ความสำคัญ, หรือระยะของโครงการ, ช่วยปรับปรุงการค้นหาและการจัดระเบียบ
  • ClickUp Docs: จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของบริษัทไว้ในที่เดียวและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์โดยตรง
  • ClickUp Brain: วิเคราะห์อีเมล เอกสาร และการสนทนาผ่าน AI เพื่อระบุงาน กำหนดเวลา และความเชื่อมโยงของงาน โดยอัตโนมัติสร้างรายการงานที่มีความสำคัญลำดับแรกเพื่อประหยัดเวลา
  • การค้นหาแบบเชื่อมต่อ: ค้นหาไฟล์ใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณด้วยคำสั่งที่กำหนดเอง ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ใน Workspace ของคุณ
  • มุมมองหลายแบบ: เลือกจากมุมมองต่างๆของ ClickUpเช่น รายการ, แคนบาน, หรือมุมมองทั้งหมด เพื่อจัดระเบียบและแสดงไฟล์ตามที่คุณต้องการ
  • เทมเพลตพร้อมใช้งาน: ใช้เทมเพลตเช่นClickUp's Project Management Folder Structure Templateเพื่อตั้งค่าการทำงานให้เป็นระบบ, ติดตามความคืบหน้า, และเพิ่มประสิทธิภาพการรับผิดชอบของทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการใช้งานในขั้นต้นค่อนข้างยาก
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การปรับแต่งรายละเอียดและการผสานรวม อาจไม่สามารถใช้งานได้ครบถ้วนในแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปจัดการโครงการบนแอนดรอยด์ที่ดีที่สุด

2. Total Commander (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูงและการสนับสนุน FTP)

Total Commander: ตัวจัดการไฟล์สำหรับ Android
ผ่านทาง Google Play

Total Commander เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ฟรีที่รวมการเข้ารหัสไฟล์ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย และเครื่องมือ ZIP ในตัว เพื่อสร้างประสบการณ์การจัดการไฟล์บน Android ที่เหนือกว่าการเรียกดูพื้นฐาน

ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบไฟล์, การจัดการเซิร์ฟเวอร์ FTP, หรือการบีบอัดและแตกไฟล์, Total Commander ช่วยให้คุณสามารถควบคุมไฟล์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ และช่วยให้คุณแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Total Commander

  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสและถอดรหัสในรูปแบบ XXE, UUE และ MIME พร้อมการแยกและรวมไฟล์สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่
  • รับการออกแบบที่ใช้งานง่ายพร้อมใช้งานทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ให้การเข้าถึงเครือข่ายใกล้เคียงโดยตรง
  • เข้าถึงไคลเอนต์ FTP ในตัวที่รองรับเซิร์ฟเวอร์ FTP และเมนเฟรมส่วนใหญ่ ช่วยให้สามารถถ่ายโอนไฟล์ระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
  • จัดการไฟล์ ZIP โดยใช้เทคโนโลยี ZLIB และรองรับการแตกไฟล์รูปแบบต่างๆ เช่น ARJ, ZIP และ GZ
  • คัดลอกไฟล์ระหว่างไฟล์บีบอัดได้โดยตรง ช่วยให้การจัดการไฟล์บนอุปกรณ์ Android เป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Total Commander

  • ต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราวสำหรับการเขียนลงใน SD การ์ด โดยเฉพาะผู้ใช้ Android เวอร์ชัน KitKat
  • ไม่สามารถคัดลอกไฟล์ในพื้นหลังได้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องระหว่างการถ่ายโอน
  • พึ่งพาไลบรารี OLE2 สำหรับการลากและวางและฟังก์ชันขั้นสูง
  • เวอร์ชัน 16 บิตไม่รองรับฟังก์ชันการลากและวาง
  • ไม่รองรับตัวอักษร ASCII สูง ส่งผลต่อภาษาที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์หรือสัญลักษณ์พิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ Android เพื่อจัดการงานให้เสร็จ

ราคาของ Total Commander

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Total Commander

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. X Plore File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการนำทางไฟล์แบบสองหน้าต่างและการแชร์ที่ราบรื่น)

X Plore File Manager: ผู้จัดการไฟล์แอนดรอยด์
ผ่านทาง Google Play

X-Plore File Manager นำเสนอแนวคิดใหม่ให้กับซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์บนAndroid ด้วยรูปแบบหน้าต่างคู่ที่ช่วยลดเวลาในการคัดลอก ย้าย และแชร์ไฟล์บนอุปกรณ์ Android

ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi, เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือจัดการกับไดรฟ์ USB, X-Plore ก็มีชุดเครื่องมือให้คุณจัดการและแชร์ไฟล์ของคุณได้. คุณสมบัติที่น่าสนใจบางประการ ได้แก่ การรองรับซับไตเติลสำหรับไฟล์มีเดีย และเครื่องมือถังขยะในตัวที่ช่วยให้คุณกู้คืนไฟล์ที่ลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้.

X Plore File Manager คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ดูสองโฟลเดอร์เคียงข้างกัน ทำให้ง่ายต่อการคัดลอกและย้ายไฟล์ระหว่างโฟลเดอร์
  • เข้าถึงอุปกรณ์ภายนอก เช่น ไดรฟ์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
  • แชร์ไฟล์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่แชร์ไว้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
  • เล่นวิดีโอพร้อมคำบรรยายได้โดยตรงภายในแอป พร้อมรองรับการดูรูปภาพและไฟล์ประเภทอื่น ๆ
  • กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้อย่างง่ายดายโดยใช้ถังขยะในตัว

📌 ตัวอย่าง: ช่างภาพสัตว์ป่าที่กลับจากการเดินทางไปยังเซเรนเกติใช้ตัวจัดการไฟล์ในตัวของ X-Plore เพื่อจัดเรียงภาพ RAW หลายร้อยภาพจากบัตร SD ลงในอุปกรณ์ Android ของตน โดยใช้การจัดวางแบบสองหน้าต่าง พวกเขาถ่ายโอนไฟล์ที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่จัดหมวดหมู่ไว้สำหรับ 'สิงโต', 'ช้าง', และ 'ทิวทัศน์' 'คุณสมบัติถังขยะรีไซเคิลช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลบโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถกู้คืนได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่เครื่องเล่นวิดีโอในตัวช่วยให้พวกเขาสามารถดูตัวอย่างและตัดคลิปได้โดยไม่ต้องออกจากแอป

ข้อจำกัดของ X Plore File Manager

  • ไฟล์ที่ถูกลบออกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่สามารถกู้คืนได้เสมอไป ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง
  • อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android 14 ขึ้นไปรายงานปัญหาในการแยกแยะโครงสร้างโฟลเดอร์
  • รายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง เช่น ไฟล์ APK ที่ถูกซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้นในบางเวอร์ชัน ได้ปรากฏขึ้น
  • ปัญหาการเชื่อมต่อกับ Google Drive และเซิร์ฟเวอร์ FTP เนื่องจากมีการขอเข้าสู่ระบบซ้ำบ่อยครั้ง
  • Android 13 ขึ้นไปต้องการสิทธิ์สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า

X Plore File Manager ราคา

  • ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบคู่มือผู้ใช้และใบรับประกัน

X Plore File Manager การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. ไฟล์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์อย่างง่ายและการจัดการพื้นที่จัดเก็บ)

Google Files: ตัวจัดการไฟล์สำหรับ Android
ผ่าน Google Files

ไฟล์ คือคำตอบของ Google สำหรับซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์บน Android ที่มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์แล้ว Files ยังมีโซลูชันในตัวสำหรับการล้างแคช, ลบไฟล์ซ้ำ, และกู้พื้นที่จัดเก็บ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องซื้อในแอป

ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริง Files จึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิธีจัดการไฟล์บนอุปกรณ์ Android ของตนอย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไฟล์

  • จัดการและดูสองโฟลเดอร์พร้อมกันเพื่อการนำทางที่ราบรื่นโดยไม่ต้องสลับไปมาตลอดเวลา
  • สร้างและแยกไฟล์ ZIP, RAR และ 7z พร้อมการผสานการทำงานในตัวสำหรับ Google Drive, OneDrive และ iCloud
  • ดูตัวอย่างรูปภาพ เอกสาร และวิดีโอโดยไม่ต้องเปิด ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการไฟล์
  • ใช้แฮชจากหน้าต่างคุณสมบัติเพื่อระบุและเปรียบเทียบไฟล์เพื่อความถูกต้อง
  • นำทางระบบไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองคอลัมน์ ไม่ว่าจะลึกหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม: ทำไมการควบคุมเวอร์ชันเอกสารจึงสำคัญ?

ข้อจำกัดของไฟล์

  • ไฟล์หรือโฟลเดอร์บางรายการอาจต้องการสิทธิ์บัญชีเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้การเข้าถึงซับซ้อนขึ้น
  • การอนุญาตสำหรับการรองรับหลายหน้าต่างมักต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเองหลังจากการอัปเดตระบบ
  • ต้องคัดแยกด้วยตนเองสำหรับไฟล์ที่ซ้ำหรือไฟล์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจใช้เวลานาน
  • ไฟล์ซ้ำซ้อนในระบบจัดเก็บไฟล์อาจทำให้เสียหน่วยความจำและประสิทธิภาพลดลง
  • เหมาะที่สุดสำหรับงานจัดการไฟล์ขนาดเล็ก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลบไฟล์ซ้ำเป็นประจำเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของคุณ

ราคาไฟล์

  • ฟรี

ไฟล์ให้คะแนนและรีวิว

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. Amaze File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพื้นที่ไฟล์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ)

ผู้จัดการไฟล์อัศจรรย์
ผ่านทาง Google Play

ด้วยพื้นฐานแบบโอเพนซอร์ส Amaze File Manager รับประกันความโปร่งใสและการควบคุมของผู้ใช้ พร้อมมอบเครื่องมือจัดการไฟล์ที่ทรงพลัง

เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่และความปลอดภัยบนอุปกรณ์ Android ของตน ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัส AES หรือการเข้าถึงรายละเอียดการจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Amaze File Manager

  • จัดการและพัฒนาไฟล์ที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์ด้วยปลั๊กอินเสริม
  • สร้างเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือเชื่อมต่อกับไคลเอนต์ FTP ภายนอกเพื่อการถ่ายโอนไฟล์อย่างไร้รอยต่อ
  • เข้าถึงฟังก์ชันตัวจัดการไฟล์ระดับรูทพร้อมตัวดูฐานข้อมูล SQLite ในตัว สำหรับการจัดการไฟล์ขั้นสูง
  • ปกป้องไฟล์ด้วยการเข้ารหัส AES พร้อมการป้องกันด้วยลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านตามความต้องการของผู้ใช้
  • รับสถิติการจัดเก็บข้อมูลโดยละเอียดสำหรับหน่วยความจำภายในและภายนอกได้ในพริบตา

📌 ตัวอย่าง: ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระที่ทำงานจากที่บ้านพึ่งพา Amaze File Manager ในการจัดการไฟล์คดีที่เป็นความลับ พวกเขาใช้คุณสมบัติการเข้ารหัส AES เพื่อป้องกันเอกสารที่มีความอ่อนไหวด้วยรหัสผ่านก่อนที่จะแชร์กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปลอดภัย ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดเก็บ พวกเขาสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับงานคดีใหม่เสมอ

ข้อจำกัดของ Amaze File Manager

  • อุปกรณ์ KitKat อาจประสบปัญหาในการทำงานพื้นฐานบนหน่วยความจำภายนอก รวมถึงการ์ด SD
  • การเข้าถึงโฟลเดอร์หลักต้องเลื่อนหน้าจอเป็นระยะทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชื่อโฟลเดอร์ยาว
  • อุปกรณ์ Android บางรุ่นอาจทำให้การตั้งค่า Amaze File Manager เป็นตัวจัดการไฟล์เริ่มต้นมีความซับซ้อน
  • ผู้ใช้ไม่สามารถปิดการใช้งานแอนิเมชันได้ ซึ่งบางคนอาจรู้สึกไม่สะดวก
  • การกดไอคอนตัวเลือกในมุมมองรายการอาจทำได้ยากเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้ง

ราคา Amaze File Manager

  • ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุด

Amaze File Manager คะแนนและรีวิว

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. ES File Explorer (ดีที่สุดสำหรับการโอนไฟล์และการผสานกับคลาวด์)

ES File Explorer: ตัวจัดการไฟล์สำหรับ Android
ผ่านทาง Google Play

ลองนึกภาพการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับคลาวด์—มันอาจรู้สึกเหมือนเป็นกระบวนการที่ยาวนานและยุ่งยาก

ออกแบบโดย ES Global, ES File Explorer ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น พร้อมให้การย้ายไฟล์อย่างราบรื่นทั้งสองทิศทาง. ไม่ว่าคุณจะกำลังเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, จัดการไฟล์ท้องถิ่น, หรือเล่นมีเดียโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน, ES File Explorer ก็เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ Android ในการจัดการไฟล์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ES File Explorer

  • เรียกดู, ย้าย, ลบ, เปลี่ยนชื่อ, และจัดระเบียบไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
  • เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอได้โดยตรงภายในแอป ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบสื่อ
  • เข้าถึงและจัดการไฟล์ระบบด้วยความสามารถระดับรูทขั้นสูง
  • ติดตั้งและถอนการติดตั้งแอปได้อย่างง่ายดาย พร้อมฟีเจอร์สำหรับทำความสะอาดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน
  • บีบอัดและแตกไฟล์โฟลเดอร์เพื่อการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ES File Explorer

  • ผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาติดตั้งเวอร์ชันที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือของแอป เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในอดีต

อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการจัดระเบียบดิจิทัลเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ราคาของ ES File Explorer

  • ฟรี
  • ES Pro: $6. 99 ต่อเดือน
  • ES ลบโฆษณา: $1. 99

การให้คะแนนและรีวิวของ ES File Explorer

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Solid Explorer (ดีที่สุดสำหรับการเข้ารหัสไฟล์อย่างปลอดภัยและการเข้าถึงระดับรูท)

Solid Explorer: ตัวจัดการไฟล์สำหรับ Android
ผ่าน Solid Explorer

จุดขายเฉพาะของ Solid Explorer อยู่ที่การผสมผสานการออกแบบที่ทันสมัยและธีมที่ปรับแต่งได้เข้ากับคุณสมบัติการเข้าถึงระดับรูท

ด้วยรูปแบบหน้าต่างคู่ การจัดการไฟล์ในเครื่องและไฟล์บนคลาวด์พร้อมกันเป็นเรื่องง่าย เพิ่มการเข้ารหัสขั้นสูง รองรับการเก็บถาวร และความสามารถในการเข้าถึงไฟล์ระดับระบบ คุณจะได้เครื่องมือที่สมชื่ออย่างแท้จริง

คุณสมบัติเด่นของ Solid Explorer

  • ปกป้องไฟล์ของคุณด้วยการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านหรือลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • ค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการจัดทำดัชนีที่มีประสิทธิภาพของแอป
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ FTP เพื่อเข้าถึงไฟล์ในเครื่องได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับแต่งอินเทอร์เฟซของแอปด้วยธีมที่ปรับแต่งได้เพื่อประสบการณ์ที่เหมาะกับคุณ
  • จัดการไฟล์ ZIP, 7ZIP และ RAR ได้อย่างง่ายดายเพื่อการบีบอัดและแยกไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปิดใช้งานการเข้ารหัสไฟล์สำหรับเอกสารที่มีความสำคัญ เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อต้องแชร์ไฟล์

ข้อจำกัดของ Solid Explorer

  • อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้เมื่อได้รับความยินยอม ซึ่งทำให้เกิดการพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว
  • ไม่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล แต่ยังสามารถติดตามการใช้พื้นที่ได้ในลิ้นชักแอปพลิเคชัน

ราคาของ Solid Explorer

  • ฟรี
  • เวอร์ชันชำระเงิน: $5. 99

รีวิว Solid Explorer

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. FX File Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดการไฟล์ที่เป็นมิตรกับสื่อ)

FX File Explorer
ผ่าน Google Play

FX File Explorer ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ Android ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา

แอปจัดการไฟล์ Android ยอดนิยมนี้มีโมดูลพื้นฐานฟรีและส่วนเสริมแบบชำระเงิน คุณจึงจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น

ออกแบบมาสำหรับทั้งโทรศัพท์และแท็บเล็ต มีโหมดดูคู่ การผสานกับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อรักษาไฟล์และสื่อของคุณให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบตัวเองให้ทำงานได้ดีขึ้น?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FX File Explorer

  • ดูและจัดการสองโฟลเดอร์เคียงข้างกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
  • ใช้ท่าทางปัดเพื่อเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบ Material Design
  • ผสานการทำงานกับบริการคลาวด์ เช่น Dropbox, Google Drive และ SugarSync
  • ปกป้องไฟล์ของคุณด้วยการเข้ารหัส AES-256/AES-128 และรองรับไฟล์ zip ที่เข้ารหัสแล้ว
  • ทำให้การเรียกดูไฟล์มีเดียง่ายขึ้นด้วยการจัดเรียงตามศิลปิน, อัลบั้ม, หรือเพลย์ลิสต์

ข้อจำกัดของ FX File Explorer

  • ไม่สามารถเปิดไฟล์ APK ที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store ได้
  • ต้องการสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งที่ใกล้เคียงสำหรับ Android 8.0 ขึ้นไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการใช้งาน
  • ผู้ใช้อาจประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Google Drive

ราคาของ FX File Explorer

  • รุ่นหลัก: ฟรี
  • ส่วนเสริม: ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์

รีวิว FX File Explorer

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Astro File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเรียงไฟล์ง่าย, สำรองข้อมูล, และซิงค์กับคลาวด์)

แอสโตรไฟล์เมเนเจอร์
ผ่านทาง Google Play

Astro File Manager เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดระเบียบ, โอนย้าย, และสำรองไฟล์บนอุปกรณ์ Android ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะจัดการไฟล์บนพื้นที่จัดเก็บภายใน, การ์ด SD, หรือบริการคลาวด์ ความสามารถของ Astro ในการจัดเรียงและจัดหมวดหมู่ไฟล์หมายความว่าคุณไม่ต้องเลื่อนหาสิ่งที่คุณต้องการอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บคลาวด์และพื้นที่จัดเก็บในเครื่องที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณจัดการเนื้อหาในทั้งสองตำแหน่งได้

คุณสมบัติเด่นของ Astro File Manager

  • ย้าย, คัดลอก, เปลี่ยนชื่อ, และแชร์ไฟล์ได้อย่างราบรื่นระหว่างที่เก็บข้อมูลภายใน, การ์ด SD, และบริการคลาวด์
  • จัดระเบียบไฟล์ได้อย่างง่ายดายเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วโดยลดความยุ่งยากให้น้อยที่สุด
  • จัดการเนื้อหาบนแพลตฟอร์มคลาวด์และพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง เพื่อให้มีความยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ Astro File Manager

  • ไม่มีฟังก์ชันการตัดและอาจเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพบนอุปกรณ์บางรุ่น
  • ซ่อนนามสกุลไฟล์ ทำให้การเรียกดูไม่ตรงตามสัญชาตญาณสำหรับผู้ใช้บางคน

อ่านเพิ่มเติม: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร

ราคาของ Astro File Manager

  • ฟรี

รีวิว Astro File Manager

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. MiXplorer Silver (เหมาะที่สุดสำหรับปลั๊กอินขั้นสูงและการแชร์ไฟล์)

MiXplorer ซิลเวอร์
ผ่าน MiXplorer

MiXplorer เป็นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายสำหรับ Android ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้าย สำรองข้อมูล เปลี่ยนชื่อ แชร์ และบีบอัดไฟล์ รวมถึงไฟล์ในรูปแบบเฉพาะของ MiXplorer หรือรูปแบบไฟล์มาตรฐานทั่วไป

ปลั๊กอินเพิ่มเติม เช่น Archiver, Image, Tagger และ PDF เป็นตัวเลือกที่ต้องชำระเงินสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติเด่นของ MiXplorer Silver

  • เพลิดเพลินกับการเปิดแท็บไม่จำกัดและการรองรับสองหน้าต่างในโหมดแนวนอน พร้อมฟังก์ชันลากและวางสำหรับการสร้างงาน
  • ปรับแต่งโหมดการแสดงผลสำหรับโฟลเดอร์แต่ละรายการและจัดเรียงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับแต่งบุ๊กมาร์กตามประเภทไฟล์ เพื่อให้เข้าถึงไฟล์ที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว

📌 ตัวอย่าง: นักวิเคราะห์ข้อมูลที่กำลังตรวจสอบรายงาน, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้คุณสมบัติการเรียกดูแบบแท็บของ MiXplorer เพื่อเปิดไดเรกทอรีหลาย ๆ ได้พร้อมกัน แอปพลิเคชันยังช่วยให้พวกเขาสามารถลากและวางไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องได้ และบีบอัดข้อมูลที่เก็บไว้เป็นไฟล์ ZIP ที่เข้ารหัสเพื่อการแชร์อย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดของ MiXplorer Silver

  • แม้ว่าจะมีโปรแกรมเสริมมากมายให้เลือกใช้ แต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีประโยชน์สำหรับงานเครือข่ายภายในเครื่อง
  • เวอร์ชันที่ชำระเงินสนับสนุนการพัฒนาเป็นหลักมากกว่าการปลดล็อกคุณสมบัติพิเศษ

ราคา MiXplorer Silver

  • ฟรี
  • ชำระเงินแล้ว: $5.99

MiXplorer Silver รีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

11. Root Explorer (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ root ที่จัดการไฟล์ระบบและสิทธิ์การเข้าถึง)

รูท เอ็กซ์พลอเรอร์
ผ่านทาง Root Explorer

Root Explorer เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ Android ที่ต้องการเข้าถึงระบบไฟล์ของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงโฟลเดอร์ข้อมูลที่ซ่อนอยู่

Root Explorer มอบอำนาจให้ผู้ใช้ระดับรูทสามารถเจาะลึกเข้าไปในไฟล์ระบบ จัดการสิทธิ์การเข้าถึง และทำงานขั้นสูงที่ตัวจัดการไฟล์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ ด้วยฟีเจอร์รองรับระบบคลาวด์และหลายแท็บพร้อมกัน จึงผสานประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับความสะดวกในการใช้งานได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและต้องการควบคุมอุปกรณ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่

📌 ตัวอย่าง: นักพัฒนาแอป Android กำลังแก้ไขปัญหาแอปที่ต้องการเข้าถึงไฟล์ระบบที่ปกติจะถูกซ่อนไว้ พวกเขาใช้ Root Explorer เพื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ข้อมูล แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์เฉพาะ และบุ๊กมาร์กไดเรกทอรีที่ใช้บ่อยเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง การรองรับหลายแท็บช่วยให้พวกเขาสามารถสลับระหว่างบันทึก ระบบโฟลเดอร์ และ Dropbox ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Root Explorer

  • จัดการหลายแท็บพร้อมกันและใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนคลาวด์ด้วยการผสานรวม Google Drive และ Dropbox
  • แก้ไขสิทธิ์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยการกดค้างที่ไฟล์ที่ต้องการ
  • สร้างบุ๊กมาร์กเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายผ่านอีเมลหรือบลูทูธ

ข้อจำกัดของ Root Explorer

  • การรูทอุปกรณ์จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางคนไม่กล้าใช้ Root Explorer
  • อุปกรณ์ที่รูทอาจสูญเสียการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูงบางตัว
  • การแก้ไขไฟล์ระบบหลังจากการรูทอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือเสียหายถาวร

ราคาของ Root Explorer

  • ฟรี
  • ชำระเงินแล้ว: $4. 99

รีวิว Root Explorer

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ไฟล์สับสนวุ่นวาย? ClickUp บอกว่า "ไม่เกิดขึ้นในเวรฉัน"

เราเข้าใจ—มันเป็นวงจรที่เลวร้าย: คุณเครียดเพราะหาเอกสารไม่เจอ และการจัดระเบียบมันรู้สึกเหมือนปีนเขาเอเวอเรสต์

นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท

ด้วยลำดับชั้นของโครงการ คุณสามารถกำหนดที่อยู่ที่เหมาะสมให้กับไฟล์ทุกไฟล์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นใน Workspace, Space หรือ Folder

ต้องการค้นหาอะไรอย่างรวดเร็วหรือไม่? คุณสมบัติการค้นหาแบบเชื่อมต่อช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ได้ทันที แม้กระทั่งในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่

เพิ่มสีที่สามารถปรับแต่งได้, แท็ก, และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน, และคุณก็จะมีเครื่องมือที่เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน.

อย่าปล่อยให้ไฟล์ของคุณควบคุมทุกอย่างอีกต่อไปสมัครใช้ ClickUpตอนนี้และกลับมาควบคุมทุกอย่างได้อีกครั้ง!