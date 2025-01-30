บล็อก ClickUp
รวมประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย: 10 แอปจัดการโครงการบนแอนดรอยด์ที่ดีที่สุด

รวมประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย: 10 แอปจัดการโครงการบนแอนดรอยด์ที่ดีที่สุด

PMO Team
PMO Team
30 มกราคม 2568

ความสามารถในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากสำนักงาน บ้าน หรือระหว่างเดินทาง แอปพลิเคชันช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้อยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส ระดับการเข้าถึงนี้ช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพและความพร้อมตอบสนองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 🌐

เราได้ค้นหาตลาดแอปอย่างละเอียดและคัดสรร 10 แอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Android ในปี 2023 มาให้คุณแล้ว แอปเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานให้สำเร็จและทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบายอยู่ในกระเป๋าของคุณ!

แอปพลิเคชันการจัดการโครงการคืออะไร?

แอปการจัดการโครงการคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบุคคลและทีมในการวางแผน ดำเนินการ และติดตามงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แอปเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของการจัดการโครงการให้ง่ายขึ้น ทำให้การร่วมมือกัน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น 🎯

นี่คือคุณสมบัติและฟังก์ชันทั่วไปของแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ:

  1. การจัดการงาน: สร้างและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งวันครบกำหนด และจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การวางแผนโครงการ: พัฒนาแผนโครงการ, จุดสำคัญ, และกรอบเวลาเพื่อให้ได้แผนที่โครงการที่ชัดเจน
  3. การร่วมมือ: ส่งเสริมการสื่อสารในทีมผ่านกระดานสนทนา กระดานไวท์บอร์ด ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์
  4. การจัดสรรทรัพยากร: มอบหมายสมาชิกทีมและทรัพยากรให้กับงานต่างๆ โดยให้มั่นใจว่าการจัดการปริมาณงานมีประสิทธิภาพ
  5. การสร้างภาพ: ใช้เครื่องมือเช่น แผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง เพื่อสร้างภาพของไทม์ไลน์โครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน และปรับปรุงการจัดการตารางเวลาโครงการให้มีประสิทธิภาพ
  6. การเข้าถึงผ่านมือถือ: เข้าถึงและจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น

วิธีเลือกแอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Android

หากคุณกำลังมองหา แอปจัดการโครงการสำหรับ Android ที่มีความสามารถ ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:

  • การเพิ่มประสิทธิภาพ: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เลือกแอป Android ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
  • ใช้งานง่าย: เลือกแอปที่ใช้งานสะดวก ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับใดก็ตาม
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อรักษาการทำงานที่ต่อเนื่องไม่สะดุด
  • รายงานที่แข็งแกร่ง: เลือกแอป Android ที่มีคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการ
  • ความสามารถในการจ่าย: พิจารณาว่าแอปนี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่ โดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการใช้งาน

สรุปสุดยอดแอปจัดการโครงการสำหรับ Android: 10 อันดับที่แนะนำ

เราได้สำรวจโซลูชันมากมายที่มีอยู่ในตลาดและคัดเลือกแอปจัดการโครงการบน Android ที่ดีที่สุด 10 แอปเพื่อช่วยให้คุณพิชิตงาน ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และบรรลุความสำเร็จสูงสุดของโครงการ 🧘

1.ClickUp

แอป ClickUp
การจัดการโครงการจากทุกที่ที่คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือของคุณได้!

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เวอร์ชันมือถือของ ClickUpจะครองอันดับหนึ่งในรายการแอปจัดการโครงการบน Android ที่ดีที่สุดของเรา ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเป้าหมายสำคัญ การจัดสรรทรัพยากร และการแสดงแผนงานแบบ Gantt การวางแผนและดำเนินโครงการไม่เคยมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายเท่านี้มาก่อน 🤩

ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของClickUp ประกอบด้วย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของงานทั้งหมดภายใน Workspace ของคุณ

หัวใจสำคัญของฟังก์ชันการทำงานของแอปนี้คือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการงานและการสื่อสารในทีมClickUp AIเป็นผู้ช่วยเขียนที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถสร้างสรุปโครงการ ไทม์ไลน์ และรายการงานที่ต้องดำเนินการ รวมถึงสรุปรายละเอียดการประชุมและการสนทนาต่างๆ ได้ มันจะรับหน้าที่งานที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของโครงการที่สร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์ClickUp Docsคือขุมทรัพย์แห่งความสามารถในการทำงานร่วมกัน มันทำให้การสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารง่ายขึ้น พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ผสานเข้ากับงานและไทม์ไลน์ของโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาจากอุปกรณ์ Android ของคุณ

แอปมือถือ ClickUp ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือปฏิทินและอีเมลยอดนิยมอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่มีการขัดจังหวะจากการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการผสานการทำงานที่เหนือชั้นด้วย ไลบรารีการผสานการทำงานที่ครอบคลุม มากกว่า 1,000 เครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสาร รวมถึง Slack, Google Drive, Figma และ Loom ความสามารถในการผสานการทำงานที่ทรงพลังเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการจัดการโครงการของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการโครงการและงานหลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, และเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบ
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • การจัดการเอกสารแบบร่วมมือด้วย ClickUp Docs
  • มองเห็นการทำงานด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการทำงานกว่า 1,000 รายการ
  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำที่ปรับแต่งได้
  • การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. อาสนะ

อาสนะ โมบาย
ผ่านทาง:Asana

Asana เป็นแอปจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การจัดการงานและการจัดระเบียบโครงการเป็นเรื่องง่าย ด้วย Asana บนอุปกรณ์ Android ของคุณ คุณสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล และรักษาความเป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 🏖️

ด้วยแอปของ Asana คุณสามารถถอดเสียงบันทึกเสียงหรือถ่ายภาพเพื่อสร้างงานได้อย่างง่ายดาย การจัดการกล่องจดหมายของคุณ เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถเก็บถาวร, ทำเครื่องหมาย, และสร้างงานติดตามผลด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาด้วย การแจ้งเตือนแบบพุช สำหรับการมอบหมายงานใหม่, ความคิดเห็น, และการอัปเดตต่างๆ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ติดตามกิจกรรมของโครงการแบบเรียลไทม์
  • ปรับแต่งรายการสิ่งที่ต้องทำให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • กำหนดคุณสมบัติงานพร้อมวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม บันทึก และไฟล์
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะออฟไลน์; อัปเดตข้อมูลทันทีเมื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
  • ติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • คุณสมบัติที่จำกัดกับแผนพื้นฐาน
  • ไม่มีแผนภูมิแกนต์และฟีเจอร์การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

3. Jira

Jira Mobile
ผ่าน:Jira

Jira เป็นแอปจัดการโปรเจกต์สำหรับนักพัฒนา Android ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม และดำเนินการงานโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะและปัดเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถ อัปเดตงาน เช่น การจัดการตั๋วและงานค้างได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง โดยแนบไฟล์ ตอบความคิดเห็น และทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในคำอธิบายหรือสถานะ

สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุด? มันให้ ข้อมูลเชิงภาพ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างมหาศาล 👀

แต่ Jira ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น; มันคือพันธมิตรที่คุณไว้วางใจใน การจัดการซอฟต์แวร์แบบ Agile บน Android คุณจะได้รับ แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ทีมของคุณสามารถวางแผนโครงการได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด ด้วยการรองรับวิธีการทำงานแบบ Agile เช่น Scrum และ Kanban รวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ Jira ทำให้การจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และปล่อยงานเพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น
  • ข้อมูลเชิงภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
  • สนับสนุนวิธีการทำงานแบบคล่องตัว เช่น Scrum และ Kanban
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการแสดงผลแบบรวมศูนย์
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 100 รายการ เช่น Slack, Gmail และ Bitbucket

ข้อจำกัดของ Jira

  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้บุคคลมากกว่าหนึ่งคนได้
  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้แอป

ราคาของ Jira

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $134,500/ปี (ขั้นต่ำ 801 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

4. Trello

แอป Trello
ผ่าน:Trello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีสไตล์การคิดแบบภาพผ่าน แนวทางแบบ Kanban ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รายการตรวจสอบ, ป้ายกำกับ, และวันครบกำหนด ทำให้มันยอดเยี่ยมในการติดตามงานทั้งทางธุรกิจและส่วนตัว ขณะที่มุมมองปฏิทินและแผนที่ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน

แอป Android ของ Trello ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ตรวจสอบงานได้อย่างรวดเร็ว มีการนำทางที่เข้าใจง่าย และการสื่อสารในทีมที่ราบรื่น ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยอัตโนมัติในตัว Butler จะจัดการงานซ้ำๆ เช่น การย้ายงาน การแจ้งเตือนกำหนดเวลา และการจัดตารางงานในทีม 🗓️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • การติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบัง
  • ปรับแต่งบอร์ด รายการ และการ์ดได้ในไม่กี่วินาที
  • เพิ่มรายการตรวจสอบ, ป้ายกำกับ, และวันที่ครบกำหนดให้กับแต่ละงาน/บัตร
  • ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Jira, Slack, Google Drive และ InVision
  • การแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการมอบหมายบัตร การอัปเดต และการเสร็จสิ้น

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่มีรายงานในตัว
  • ไม่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์

ราคาของ Trello

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับ 50 ผู้ใช้)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)

5. Monday.com

แอป Monday.com
ผ่าน:Monday.com

Monday.com เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทันสมัยและมีสไตล์ ซึ่งใช้ภาพที่น่าสนใจเพื่อช่วยในการมอบหมายงานและการบรรลุเป้าหมาย มันช่วยให้คุณสามารถจัดการ โครงการหลายโครงการ ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และรับรองการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วย ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่สวยงามและน่าดึงดูดยังให้ภาพรวมที่ชัดเจนและกระชับของโครงการทั้งหมดของคุณ เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น 📱

ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงล่าสุดในแอปมือถือ เช่น ประสบการณ์การซูมที่ดีขึ้น และฟีเจอร์เมนูคอลัมน์ขั้นสูง ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • เทมเพลตและแผนภูมิสีหลากหลายรูปแบบ
  • ฟีดข่าวที่มีการอัปเดตจากบอร์ดที่สมัครรับข้อมูล
  • มุมมองหลายแบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ
  • จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • เวลาโหลดช้า ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ
  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน)
  • พื้นฐาน: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
  • ข้อดี: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

6. สมาร์ทชีต

สมาร์ทชีต
ผ่าน:สมาร์ทชีต

Smartsheet เป็นแอปที่คล้ายกับสเปรดชีตซึ่งช่วยให้การจัดการงานและโครงการง่ายขึ้นด้วย แดชบอร์ดแบบภาพ ที่ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม มีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย เหมาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการทำงานอัตโนมัติ

แอปมือถือนี้ช่วยให้คุณติดตามความรับผิดชอบในการทำงานได้จากทุกที่ในโลก รับการอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และดำเนินการได้ทันทีเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพิ่มรายละเอียดให้กับงานของคุณโดยแนบรูปภาพ ระบุตำแหน่งที่ตั้ง และสแกนบาร์โค้ด

แอปนี้โดดเด่นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมขณะเดินทาง ช่วยให้คุณสามารถดูและตอบความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังพาสุนัขเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือทำงานจากชายหาดอีกฟากของโลก

นอกจากนี้ พอร์ทัลลูกค้าของ Smartsheet ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณในการแบ่งปันรายละเอียดโครงการกับลูกค้า พร้อมด้วยไทม์ไลน์ งบประมาณ จุดสำคัญ การอัปโหลดไฟล์ และการแสดงความคิดเห็น—ทั้งหมดนี้ในแพ็คเกจที่มีประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • การเข้าถึงชีทสด, แดชบอร์ด, และรายงาน
  • ตอบกลับการอัปเดตและคำขอการอนุมัติแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ร่วมมือในภารกิจที่กำลังดำเนินอยู่โดยการดูและตอบความคิดเห็น
  • ให้บริการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแบ่งปันรายละเอียดโครงการกับลูกค้า
  • แบบฟอร์มที่สะดวกสำหรับการทำงานในโหมดออฟไลน์

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน)
  • ธุรกิจ: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

7. MeisterTask

ไมสเตอร์ทาสก์
ผ่านทาง:MeisterTask

MeisterTask เป็นอัญมณีที่แท้จริงเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการบนอุปกรณ์ Android ของคุณ กระดานสไตล์ Kanban ที่ใช้งานได้จริงช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานะงานเป็นเรื่องง่าย เพียงย้ายการ์ดที่แทนงานและโครงการไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบนกระดานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ คุณจะรับรู้ถึงความรับผิดชอบของคุณอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ตัวจับเวลาในตัว ของแอปช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละชิ้นและจัดการกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณและทีมของคุณสามารถ แชร์ไฟล์, ไอเดีย, และการอัปเดต ได้ในที่เดียว และอย่าลืมสตรีมกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนทราบถึงงานที่สำคัญและกำหนดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeisterTask

  • จัดตั้งงานและทรัพยากรเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
  • ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยกระดานคัมบังที่ง่ายต่อการนำทาง
  • ตัวจับเวลาในตัวเพื่อช่วยให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
  • อนุญาตให้แชร์ไฟล์, ความคิด, การอัปเดต, และงานมอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • การแจ้งเตือนบนมือถือมักจะช้า
  • คุณสมบัติที่จำกัดกับแผนพื้นฐาน

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $6.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

8. Wrike

แอป Wrike
ผ่านทาง:Wrike

Wrike เป็นแอปวางแผนโครงการที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ ได้รับการยอมรับในด้านฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่าและการออกแบบที่ใช้งานง่าย มี แดชบอร์ดการจัดการโครงการ ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และโดดเด่นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม

แอปนี้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการสร้างตารางโครงการ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการมองเห็นงานที่เพิ่มเข้ามานี้ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาและงบประมาณของโครงการได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ของเครื่องมือยังช่วยปรับปรุงอีเมลและงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญที่ต้องการความรู้และความสนใจจากคุณได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเวลา
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลและงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดการจัดการโครงการของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • หน้าเว็บโหลดช้า
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Wrike

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

9. Podio

แอป Podio
ผ่านทาง:Podio

Podio เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย พร้อมภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลองนึกภาพว่าคุณมีแดชบอร์ดที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การมองเห็นสถานะงานและงานที่กำลังดำเนินการเป็นเรื่องง่าย—แอปของ Podio ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้

สิ่งที่ทำให้ Podio โดดเด่นคือ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ที่มีฟีเจอร์สตรีมกิจกรรมและปฏิทินเพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ คุณยังได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ไม่พลาดรายการงานสำคัญใดๆ

แอปนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้จากอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นบันทึกจากการประชุมล่าสุดหรือเอกสารสรุปการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio

  • มองเห็นสถานะงานและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, กระแสกิจกรรม, และปฏิทิน
  • เข้าถึงเนื้อหาจากพื้นที่ทำงาน Podio ของคุณได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ Android ของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวมที่หลากหลาย รวมถึงการปรับแต่งผ่าน API
  • ช่วงกว้างของส่วนขยาย ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ไปจนถึงเครื่องมือติดตามเวลา

ข้อจำกัดของ Podio

  • เวลาตอบสนองช้า
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการปรับแต่ง

ราคาของ Podio

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $11. 20/เดือน
  • พรีเมียม: $19. 20/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Podio

  • G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. การทำงานเป็นทีม

แอปการทำงานเป็นทีม
ผ่านทาง:การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมคือการสร้างความร่วมมือที่ราบรื่น ปฏิบัติตามกำหนดเวลา และประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลจากที่ทำงานปกติของคุณ แอป Android นี้มีคุณสมบัติมากมายสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดการภาระงานและทรัพยากร การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย

แอปพลิเคชันมือถือของทีมเวิร์คช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณได้อย่างใกล้ชิดผ่าน แดชบอร์ด, ปฏิทิน, จุดสำคัญ และตัวเลือกการดูงานต่าง ๆ เช่น บอร์ดและรายการ ด้วยการอ่านและตอบกลับข้อความ, ดูกิจกรรมล่าสุดของโครงการ, และอัปโหลดไฟล์และรูปภาพได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถจัดการกับหน้าที่ของคุณได้ตลอดเวลาพร้อมเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของการทำงานจากระยะไกล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ติดตามการมอบหมายงานและความคืบหน้า
  • เครื่องมือจัดการปริมาณงาน การติดตามเวลา และการทำงานร่วมกัน
  • เปิดใช้งานการตอบกลับความคิดเห็นและการแจ้งเตือน
  • คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • แอปพลิเคชันมือถือที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
  • ตัวเลือกจำกัดกับแผนฟรี

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • จัดส่ง: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: มีให้บริการตามคำขอ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

เลือกคู่หูการจัดการโครงการ Android ของคุณอย่างชาญฉลาด

ตามที่เราได้เห็นแล้ว แอปจัดการโครงการแอนดรอยด์ที่ดีควรให้คุณสามารถจัดการงานและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ตราบใดที่คุณมีอุปกรณ์มือถือและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารโครงการ ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบจัดการเอกสาร และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจำกัดดาวน์โหลดแอป ClickUp สำหรับ Androidฟรี และสัมผัสประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารโครงการของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน! 🌻