รวมประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย: 10 แอปจัดการโครงการบนแอนดรอยด์ที่ดีที่สุด

ความสามารถในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากสำนักงาน บ้าน หรือระหว่างเดินทาง แอปพลิเคชันช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้อยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส ระดับการเข้าถึงนี้ช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพและความพร้อมตอบสนองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 🌐
เราได้ค้นหาตลาดแอปอย่างละเอียดและคัดสรร 10 แอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Android ในปี 2023 มาให้คุณแล้ว แอปเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานให้สำเร็จและทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบายอยู่ในกระเป๋าของคุณ!
แอปพลิเคชันการจัดการโครงการคืออะไร?
แอปการจัดการโครงการคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบุคคลและทีมในการวางแผน ดำเนินการ และติดตามงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แอปเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของการจัดการโครงการให้ง่ายขึ้น ทำให้การร่วมมือกัน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น 🎯
นี่คือคุณสมบัติและฟังก์ชันทั่วไปของแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ:
- การจัดการงาน: สร้างและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งวันครบกำหนด และจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนโครงการ: พัฒนาแผนโครงการ, จุดสำคัญ, และกรอบเวลาเพื่อให้ได้แผนที่โครงการที่ชัดเจน
- การร่วมมือ: ส่งเสริมการสื่อสารในทีมผ่านกระดานสนทนา กระดานไวท์บอร์ด ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์
- การจัดสรรทรัพยากร: มอบหมายสมาชิกทีมและทรัพยากรให้กับงานต่างๆ โดยให้มั่นใจว่าการจัดการปริมาณงานมีประสิทธิภาพ
- การสร้างภาพ: ใช้เครื่องมือเช่น แผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง เพื่อสร้างภาพของไทม์ไลน์โครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน และปรับปรุงการจัดการตารางเวลาโครงการให้มีประสิทธิภาพ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เข้าถึงและจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น
วิธีเลือกแอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Android
หากคุณกำลังมองหา แอปจัดการโครงการสำหรับ Android ที่มีความสามารถ ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:
- การเพิ่มประสิทธิภาพ: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เลือกแอป Android ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
- ใช้งานง่าย: เลือกแอปที่ใช้งานสะดวก ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับใดก็ตาม
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อรักษาการทำงานที่ต่อเนื่องไม่สะดุด
- รายงานที่แข็งแกร่ง: เลือกแอป Android ที่มีคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการ
- ความสามารถในการจ่าย: พิจารณาว่าแอปนี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่ โดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการใช้งาน
สรุปสุดยอดแอปจัดการโครงการสำหรับ Android: 10 อันดับที่แนะนำ
เราได้สำรวจโซลูชันมากมายที่มีอยู่ในตลาดและคัดเลือกแอปจัดการโครงการบน Android ที่ดีที่สุด 10 แอปเพื่อช่วยให้คุณพิชิตงาน ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และบรรลุความสำเร็จสูงสุดของโครงการ 🧘
1.ClickUp
ไม่น่าแปลกใจเลยที่เวอร์ชันมือถือของ ClickUpจะครองอันดับหนึ่งในรายการแอปจัดการโครงการบน Android ที่ดีที่สุดของเรา ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเป้าหมายสำคัญ การจัดสรรทรัพยากร และการแสดงแผนงานแบบ Gantt การวางแผนและดำเนินโครงการไม่เคยมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายเท่านี้มาก่อน 🤩
ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของClickUp ประกอบด้วย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของงานทั้งหมดภายใน Workspace ของคุณ
หัวใจสำคัญของฟังก์ชันการทำงานของแอปนี้คือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการงานและการสื่อสารในทีมClickUp AIเป็นผู้ช่วยเขียนที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถสร้างสรุปโครงการ ไทม์ไลน์ และรายการงานที่ต้องดำเนินการ รวมถึงสรุปรายละเอียดการประชุมและการสนทนาต่างๆ ได้ มันจะรับหน้าที่งานที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของโครงการที่สร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์ClickUp Docsคือขุมทรัพย์แห่งความสามารถในการทำงานร่วมกัน มันทำให้การสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารง่ายขึ้น พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ผสานเข้ากับงานและไทม์ไลน์ของโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาจากอุปกรณ์ Android ของคุณ
แอปมือถือ ClickUp ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือปฏิทินและอีเมลยอดนิยมอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่มีการขัดจังหวะจากการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการผสานการทำงานที่เหนือชั้นด้วย ไลบรารีการผสานการทำงานที่ครอบคลุม มากกว่า 1,000 เครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสาร รวมถึง Slack, Google Drive, Figma และ Loom ความสามารถในการผสานการทำงานที่ทรงพลังเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการจัดการโครงการของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการโครงการและงานหลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, และเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การจัดการเอกสารแบบร่วมมือด้วย ClickUp Docs
- มองเห็นการทำงานด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการทำงานกว่า 1,000 รายการ
- การแจ้งเตือนและเตือนความจำที่ปรับแต่งได้
- การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. อาสนะ
Asana เป็นแอปจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การจัดการงานและการจัดระเบียบโครงการเป็นเรื่องง่าย ด้วย Asana บนอุปกรณ์ Android ของคุณ คุณสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล และรักษาความเป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 🏖️
ด้วยแอปของ Asana คุณสามารถถอดเสียงบันทึกเสียงหรือถ่ายภาพเพื่อสร้างงานได้อย่างง่ายดาย การจัดการกล่องจดหมายของคุณ เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถเก็บถาวร, ทำเครื่องหมาย, และสร้างงานติดตามผลด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาด้วย การแจ้งเตือนแบบพุช สำหรับการมอบหมายงานใหม่, ความคิดเห็น, และการอัปเดตต่างๆ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ติดตามกิจกรรมของโครงการแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งรายการสิ่งที่ต้องทำให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- กำหนดคุณสมบัติงานพร้อมวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม บันทึก และไฟล์
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะออฟไลน์; อัปเดตข้อมูลทันทีเมื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
- ติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสมบัติที่จำกัดกับแผนพื้นฐาน
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์และฟีเจอร์การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
3. Jira
Jira เป็นแอปจัดการโปรเจกต์สำหรับนักพัฒนา Android ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม และดำเนินการงานโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะและปัดเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถ อัปเดตงาน เช่น การจัดการตั๋วและงานค้างได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง โดยแนบไฟล์ ตอบความคิดเห็น และทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในคำอธิบายหรือสถานะ
สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุด? มันให้ ข้อมูลเชิงภาพ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างมหาศาล 👀
แต่ Jira ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น; มันคือพันธมิตรที่คุณไว้วางใจใน การจัดการซอฟต์แวร์แบบ Agile บน Android คุณจะได้รับ แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ทีมของคุณสามารถวางแผนโครงการได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด ด้วยการรองรับวิธีการทำงานแบบ Agile เช่น Scrum และ Kanban รวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ Jira ทำให้การจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และปล่อยงานเพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น
- ข้อมูลเชิงภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- สนับสนุนวิธีการทำงานแบบคล่องตัว เช่น Scrum และ Kanban
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการแสดงผลแบบรวมศูนย์
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 100 รายการ เช่น Slack, Gmail และ Bitbucket
ข้อจำกัดของ Jira
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้บุคคลมากกว่าหนึ่งคนได้
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้แอป
ราคาของ Jira
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $134,500/ปี (ขั้นต่ำ 801 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
4. Trello
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีสไตล์การคิดแบบภาพผ่าน แนวทางแบบ Kanban ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รายการตรวจสอบ, ป้ายกำกับ, และวันครบกำหนด ทำให้มันยอดเยี่ยมในการติดตามงานทั้งทางธุรกิจและส่วนตัว ขณะที่มุมมองปฏิทินและแผนที่ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
แอป Android ของ Trello ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ตรวจสอบงานได้อย่างรวดเร็ว มีการนำทางที่เข้าใจง่าย และการสื่อสารในทีมที่ราบรื่น ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยอัตโนมัติในตัว Butler จะจัดการงานซ้ำๆ เช่น การย้ายงาน การแจ้งเตือนกำหนดเวลา และการจัดตารางงานในทีม 🗓️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- การติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบัง
- ปรับแต่งบอร์ด รายการ และการ์ดได้ในไม่กี่วินาที
- เพิ่มรายการตรวจสอบ, ป้ายกำกับ, และวันที่ครบกำหนดให้กับแต่ละงาน/บัตร
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Jira, Slack, Google Drive และ InVision
- การแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการมอบหมายบัตร การอัปเดต และการเสร็จสิ้น
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีรายงานในตัว
- ไม่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับ 50 ผู้ใช้)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
5. Monday.com
Monday.com เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทันสมัยและมีสไตล์ ซึ่งใช้ภาพที่น่าสนใจเพื่อช่วยในการมอบหมายงานและการบรรลุเป้าหมาย มันช่วยให้คุณสามารถจัดการ โครงการหลายโครงการ ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และรับรองการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วย ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่สวยงามและน่าดึงดูดยังให้ภาพรวมที่ชัดเจนและกระชับของโครงการทั้งหมดของคุณ เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น 📱
ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงล่าสุดในแอปมือถือ เช่น ประสบการณ์การซูมที่ดีขึ้น และฟีเจอร์เมนูคอลัมน์ขั้นสูง ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เทมเพลตและแผนภูมิสีหลากหลายรูปแบบ
- ฟีดข่าวที่มีการอัปเดตจากบอร์ดที่สมัครรับข้อมูล
- มุมมองหลายแบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ
- จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Monday.com
- เวลาโหลดช้า ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน)
- พื้นฐาน: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- ข้อดี: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
6. สมาร์ทชีต
Smartsheet เป็นแอปที่คล้ายกับสเปรดชีตซึ่งช่วยให้การจัดการงานและโครงการง่ายขึ้นด้วย แดชบอร์ดแบบภาพ ที่ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม มีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย เหมาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการทำงานอัตโนมัติ
แอปมือถือนี้ช่วยให้คุณติดตามความรับผิดชอบในการทำงานได้จากทุกที่ในโลก รับการอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และดำเนินการได้ทันทีเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพิ่มรายละเอียดให้กับงานของคุณโดยแนบรูปภาพ ระบุตำแหน่งที่ตั้ง และสแกนบาร์โค้ด
แอปนี้โดดเด่นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมขณะเดินทาง ช่วยให้คุณสามารถดูและตอบความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังพาสุนัขเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือทำงานจากชายหาดอีกฟากของโลก
นอกจากนี้ พอร์ทัลลูกค้าของ Smartsheet ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณในการแบ่งปันรายละเอียดโครงการกับลูกค้า พร้อมด้วยไทม์ไลน์ งบประมาณ จุดสำคัญ การอัปโหลดไฟล์ และการแสดงความคิดเห็น—ทั้งหมดนี้ในแพ็คเกจที่มีประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- การเข้าถึงชีทสด, แดชบอร์ด, และรายงาน
- ตอบกลับการอัปเดตและคำขอการอนุมัติแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
- ร่วมมือในภารกิจที่กำลังดำเนินอยู่โดยการดูและตอบความคิดเห็น
- ให้บริการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแบ่งปันรายละเอียดโครงการกับลูกค้า
- แบบฟอร์มที่สะดวกสำหรับการทำงานในโหมดออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน)
- ธุรกิจ: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. MeisterTask
MeisterTask เป็นอัญมณีที่แท้จริงเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการบนอุปกรณ์ Android ของคุณ กระดานสไตล์ Kanban ที่ใช้งานได้จริงช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานะงานเป็นเรื่องง่าย เพียงย้ายการ์ดที่แทนงานและโครงการไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบนกระดานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ คุณจะรับรู้ถึงความรับผิดชอบของคุณอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ตัวจับเวลาในตัว ของแอปช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละชิ้นและจัดการกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณและทีมของคุณสามารถ แชร์ไฟล์, ไอเดีย, และการอัปเดต ได้ในที่เดียว และอย่าลืมสตรีมกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนทราบถึงงานที่สำคัญและกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeisterTask
- จัดตั้งงานและทรัพยากรเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยกระดานคัมบังที่ง่ายต่อการนำทาง
- ตัวจับเวลาในตัวเพื่อช่วยให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
- อนุญาตให้แชร์ไฟล์, ความคิด, การอัปเดต, และงานมอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- การแจ้งเตือนบนมือถือมักจะช้า
- คุณสมบัติที่จำกัดกับแผนพื้นฐาน
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $6.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
8. Wrike
Wrike เป็นแอปวางแผนโครงการที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ ได้รับการยอมรับในด้านฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่าและการออกแบบที่ใช้งานง่าย มี แดชบอร์ดการจัดการโครงการ ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และโดดเด่นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม
แอปนี้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการสร้างตารางโครงการ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการมองเห็นงานที่เพิ่มเข้ามานี้ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาและงบประมาณของโครงการได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ของเครื่องมือยังช่วยปรับปรุงอีเมลและงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญที่ต้องการความรู้และความสนใจจากคุณได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเวลา
- ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลและงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ปรับแต่งแดชบอร์ดการจัดการโครงการของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Wrike
- หน้าเว็บโหลดช้า
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. Podio
Podio เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย พร้อมภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลองนึกภาพว่าคุณมีแดชบอร์ดที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การมองเห็นสถานะงานและงานที่กำลังดำเนินการเป็นเรื่องง่าย—แอปของ Podio ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้
สิ่งที่ทำให้ Podio โดดเด่นคือ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ที่มีฟีเจอร์สตรีมกิจกรรมและปฏิทินเพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ คุณยังได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ไม่พลาดรายการงานสำคัญใดๆ
แอปนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้จากอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นบันทึกจากการประชุมล่าสุดหรือเอกสารสรุปการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- มองเห็นสถานะงานและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, กระแสกิจกรรม, และปฏิทิน
- เข้าถึงเนื้อหาจากพื้นที่ทำงาน Podio ของคุณได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ Android ของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวมที่หลากหลาย รวมถึงการปรับแต่งผ่าน API
- ช่วงกว้างของส่วนขยาย ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ไปจนถึงเครื่องมือติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ Podio
- เวลาตอบสนองช้า
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการปรับแต่ง
ราคาของ Podio
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $11. 20/เดือน
- พรีเมียม: $19. 20/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมคือการสร้างความร่วมมือที่ราบรื่น ปฏิบัติตามกำหนดเวลา และประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลจากที่ทำงานปกติของคุณ แอป Android นี้มีคุณสมบัติมากมายสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดการภาระงานและทรัพยากร การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
แอปพลิเคชันมือถือของทีมเวิร์คช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณได้อย่างใกล้ชิดผ่าน แดชบอร์ด, ปฏิทิน, จุดสำคัญ และตัวเลือกการดูงานต่าง ๆ เช่น บอร์ดและรายการ ด้วยการอ่านและตอบกลับข้อความ, ดูกิจกรรมล่าสุดของโครงการ, และอัปโหลดไฟล์และรูปภาพได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถจัดการกับหน้าที่ของคุณได้ตลอดเวลาพร้อมเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของการทำงานจากระยะไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามการมอบหมายงานและความคืบหน้า
- เครื่องมือจัดการปริมาณงาน การติดตามเวลา และการทำงานร่วมกัน
- เปิดใช้งานการตอบกลับความคิดเห็นและการแจ้งเตือน
- คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- แอปพลิเคชันมือถือที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ตัวเลือกจำกัดกับแผนฟรี
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- จัดส่ง: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: มีให้บริการตามคำขอ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
เลือกคู่หูการจัดการโครงการ Android ของคุณอย่างชาญฉลาด
ตามที่เราได้เห็นแล้ว แอปจัดการโครงการแอนดรอยด์ที่ดีควรให้คุณสามารถจัดการงานและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ตราบใดที่คุณมีอุปกรณ์มือถือและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารโครงการ ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบจัดการเอกสาร และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจำกัดดาวน์โหลดแอป ClickUp สำหรับ Androidฟรี และสัมผัสประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารโครงการของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน! 🌻