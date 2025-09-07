บล็อก ClickUp

เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรีเพื่อปกป้องข้อตกลงแบรนด์ของคุณ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
7 กันยายน 2568

ทวีตเดียวแย่, เรื่องอื้อฉาวเดียว, และทันที, ข้อตกลงแบรนด์ของคุณก็พังทลาย. ฟังดูเกินจริง? ไม่เลย.

ในปี 2019ยักษ์ใหญ่แห่งวงการความงามได้ตัดความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของเธอขึ้นในโลกออนไลน์ ความร่วมมือดังกล่าวถูกยกเลิกเกือบจะในชั่วข้ามคืน ทำให้ผู้คนต่างสงสัยว่า:

พวกเขามีข้อตกลงประเภทใดไว้? บริษัทสามารถถอนตัวออกไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้ทางกฎหมายหรือไม่? มีการคุ้มครองใด ๆ สำหรับทั้งสองฝ่ายหรือไม่?

แม้รายละเอียดที่แน่ชัดจะไม่ปรากฏ แต่เหตุการณ์นี้กลายเป็นกรณีศึกษาใน เหตุผล ที่สัญญาอินฟลูเอนเซอร์มีความสำคัญ เอกสารทางกฎหมายที่เขียนอย่างดีสามารถรวม ข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อเสียง, ผลงานที่ชัดเจน, เงื่อนไขการยกเลิก, ข้อกำหนดการรักษาความลับ, และสิทธิ์การใช้งาน

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงองค์ประกอบสำคัญของสัญญาและแบ่งปันเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดฟรี เพื่อปกป้องทั้งผู้สร้างและผู้มีชื่อเสียง

สัญญาเทมเพลตสำหรับอินฟลูเอนเซอร์คืออะไร?

แบบสัญญาผู้ส่งเสริมการขายเป็นแบบสัญญาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุเงื่อนไขหลักของความร่วมมือระหว่างแบรนด์กับผู้สร้างสรรค์. แบบสัญญานี้ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญเช่น ผลงานที่ต้องส่งมอบ, ระยะเวลา, เงื่อนไขการชำระเงิน, สิทธิการใช้เนื้อหา, นโยบายการยกเลิก, และแม้กระทั่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของแบรนด์.

ไม่ว่าคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่โปรโมทสินค้าฟรีหรือแบรนด์ที่ดำเนินแคมเปญหลายแคมเปญบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปนี้—Instagram, TikTok, YouTube หรือ LinkedIn—สัญญาที่ชัดเจนจะปกป้องทั้งสองฝ่าย

มันช่วยให้มั่นใจว่าความคาดหวังของลูกค้าสอดคล้องกัน และ ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนในภายหลัง เช่น "เดี๋ยวนะ คุณต้องการโพสต์สามโพสต์ ไม่ใช่โพสต์เดียวเหรอ?"

คิดถึงพวกเขาเหมือนกับตาข่ายนิรภัยของคุณ—ทำงานเบื้องหลังอย่างเงียบๆ เพื่อให้แคมเปญการตลาดของคุณสะอาด เป็นมืออาชีพ และปราศจากความเครียด

👀 คุณรู้หรือไม่?มีผู้คนมากกว่า5 พันล้านคนที่ใช้งานโซเชียลมีเดียในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่เป็นประจำ ทำให้โซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่และรักษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเดิม

📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ยอดนิยม

12 แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรี

แม้ว่าจะมีเทมเพลตสัญญาฟรีมากมายให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะคลุมเครือเกินไปหรือเข้มงวดเกินไปจนใช้งานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์

นั่นคือจุดที่ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน สามารถสร้างความแตกต่างได้

แทนที่จะรวบรวมไฟล์ PDF และ Google Docs เข้าด้วยกัน ClickUp มอบเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่และติดตามได้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมและผู้สร้างเนื้อหาจริงที่จัดการแคมเปญจริง (และความวุ่นวายจริง) บนแพลตฟอร์มผู้มีอิทธิพลหลายแห่ง

เทมเพลตเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญสำหรับการจัดการงานที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลาของสัญญา และสิทธิ์ในเนื้อหาที่ตกลงกับอีกฝ่ายหนึ่ง

นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรีที่ดีที่สุด รวมถึงตัวเลือกยอดนิยมจาก ClickUp:

1. แม่แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ ClickUp

เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ ClickUp
ปรับแต่งความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ของคุณด้วยเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUp

เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUpไม่ใช่แค่เอกสารทางกฎหมายเท่านั้น—แต่ยังเป็นเกราะป้องกันด้านประชาสัมพันธ์และเครื่องมือกำหนดความคาดหวังของคุณอีกด้วย ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่จัดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจนสำหรับผลงานที่ต้องส่ง สิทธิ์ในเนื้อหา ความเป็นเอกสิทธิ์ และเงื่อนไขการชำระเงิน

เพื่อจัดการการควบคุมเชิงสร้างสรรค์และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนซีกับลูกค้า, แบบฟอร์มนี้ให้คุณสามารถ:

  • เพิ่มช่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในเทมเพลตโดยตรงโดยใช้ClickUp Docsหรือผสานการทำงานกับเครื่องมืออย่าง DocuSign หรือ PandaDoc
  • เชื่อมโยงแต่ละส่วนของสัญญาเข้ากับผลงานที่ส่งมอบจริง
  • ขอการอนุมัติภายในหรือจากฝ่ายลูกค้า ก่อนส่งสัญญาฉบับสุดท้าย
  • ร่วมมือกับทีมกฎหมายของคุณ ฝ่ายการตลาด หรืออินฟลูเอนเซอร์โดยตรงโดยการแท็กพวกเขาในข้อกำหนดเฉพาะหรือใช้ความคิดเห็นแบบต่อเนื่อง
  • รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราการมีส่วนร่วม, จำนวนการแสดงผล, หรือการแปลงเป็นลูกค้า ควบคู่กับตารางการชำระเงิน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์หรือทีมการตลาดที่จัดการดีลกับอินฟลูเอนเซอร์แบบต่อเนื่อง

💡 โบนัส: ทำให้กระบวนการทำสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของคุณง่ายขึ้นด้วย AI ที่ทรงพลัง:

  • ค้นหาได้ทันทีทั่ว ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—สำหรับเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์, ตัวอย่างข้อตกลง และเอกสารแคมเปญ
  • ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถามคำถาม, พูดเงื่อนไขสัญญา, หรือจัดการข้อตกลงกับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, จากที่ไหนก็ได้
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งนำบริบทและความฉลาดมาสู่กระบวนการจัดการสัญญาของคุณ

ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจความต้องการด้านการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ของคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ลดความซับซ้อนของเครื่องมือ ใช้เสียงของคุณในการร่างและอัปเดตสัญญา มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง และปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดของคุณให้ราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่แทนที่แอปทั้งหมด

2. แม่แบบสัญญาธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตสัญญาธุรกิจ ClickUp
ร่างข้อกำหนดทางธุรกิจที่ชัดเจนโดยใช้เทมเพลตสัญญาธุรกิจของ ClickUp

ต้องการฐานที่มั่นคงสำหรับข้อตกลงหลายประเภท ไม่ใช่แค่ข้อตกลงกับอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหม?แม่แบบสัญญาธุรกิจของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว

ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับขอบเขต, ระยะเวลา, ความรับผิดชอบ, และเป้าหมายการชำระเงิน, มันยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับสัญญา, ความร่วมมือ, หรืองานครั้งเดียวต่าง ๆ. คุณยังสามารถมอบหมายงาน ClickUp ให้กับข้อกำหนดของสัญญาเฉพาะได้.

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ปรับแต่งช่องในสัญญา, น้ำเสียง, และข้อสัญญาให้เหมาะกับสัญญาธุรกิจระหว่างองค์กร (B2B), ธุรกิจระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค (B2C), หรือสัญญาความร่วมมือ
  • จัดระเบียบให้ดีขึ้นด้วยหัวข้อ, จุดรายการ, และการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอเพื่อให้เข้าใจได้รวดเร็วและนำเสนออย่างมืออาชีพ
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับทีมภายใน ลูกค้า หรือผู้ตรวจสอบทางกฎหมาย โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลสัญญาที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์จะปรากฏเฉพาะกับบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น
  • ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ชื่อโครงการ กำหนดเวลา หรือรายละเอียดแพ็คเกจบริการ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองหรือบล็อกฝังเอกสารของ ClickUp

📌 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่ต้องการรูปแบบสัญญาที่กว้างขึ้นเพื่อใช้มากกว่าตัวอย่างการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์

เสียงจากลูกค้า: มาร์คัส ซูซ่า, ผู้จัดการโครงการ, Influencce Marketing, สรุปได้ดีมาก:

ClickUp ได้เข้ามาปฏิวัติอย่างแท้จริง เป็นความสุขและประสบการณ์ที่น่าทึ่งในการทำงานกับแพลตฟอร์มนี้ ช่วยให้ฉันสามารถช่วยเหลือลูกค้าและยกระดับความกระตือรือร้นของทีมฉันได้

ClickUp ได้เข้ามาปฏิวัติอย่างแท้จริง เป็นความสุขและประสบการณ์ที่น่าทึ่งในการทำงานกับแพลตฟอร์มนี้ ช่วยให้ฉันสามารถช่วยเหลือลูกค้าและยกระดับความริเริ่มของทีมฉันได้

3. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในเทมเพลตสัญญาของ ClickUp

เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
รับเทมเพลตฟรี
แก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Addendum to a Contract Template

ขอบเขตของแคมเปญและข้อตกลงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินการหรือไม่? คุณไม่จำเป็นต้องเขียนข้อตกลงใหม่ทั้งหมดภาคผนวก ClickUp สำหรับเทมเพลตสัญญาช่วยให้คุณบันทึกและแชร์การเปลี่ยนแปลงในสัญญา—งานที่ต้องส่งเพิ่มเติม, กำหนดเวลาที่ปรับเปลี่ยน, หรือการอัปเดตงบประมาณ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แนบหรือเชื่อมโยงเอกสารเพิ่มเติมกับสัญญาต้นฉบับที่เก็บไว้ใน ClickUp Docs หรือภายในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้เธรดความคิดเห็นหรือมุมมองงานของ ClickUp เพื่อเน้นสิ่งที่ได้รับการแก้ไขจากข้อตกลงเดิม
  • รวมถึงพื้นที่ในตัวสำหรับทั้งสองฝ่ายในการลงนามแบบดิจิทัล
  • เพิ่มแท็กที่กำหนดเอง เช่น 'ร่าง,' 'อยู่ระหว่างตรวจสอบทางกฎหมาย,' หรือ 'อนุมัติแล้ว' เพื่อแสดงสถานะของเอกสารเพิ่มเติมในกระบวนการอนุมัติอย่างชัดเจน

📌 เหมาะสำหรับ: แคมเปญที่มีการพัฒนาและต้องการการอัปเดตที่ยืดหยุ่นและสามารถติดตามได้

👀 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า60% ของผู้ใช้ไว้วางใจอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าบริษัทและแม้แต่คนดังระดับ A-list เมื่อพูดถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์

4. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp

เทมเพลตการตรวจสอบสัญญา ClickUp
ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตการตรวจสอบสัญญาของ ClickUp

ลืมการจัดการไฟล์ PDF ที่แนบมาและความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันได้เลยแม่แบบการตรวจสอบสัญญาของ ClickUpเปลี่ยนการแก้ไขสัญญาให้กลายเป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน คุณสามารถมอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดแท็กฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อกำหนด และติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชันได้

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ติดตามสถานะของสัญญาในกระบวนการตรวจสอบได้อย่างแม่นยำด้วยสถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้น', 'ต้องการความเห็นทางกฎหมาย', 'รอความคิดเห็นจากลูกค้า' และ 'รอการอนุมัติขั้นสุดท้าย'
  • แยกการตรวจสอบสัญญาออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น 'ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อ 6' หรือ 'ฝ่ายการเงินยืนยันเงื่อนไขราคา' แต่ละงานสามารถมอบหมาย ติดตาม และกำหนดวันครบกำหนดได้
  • แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาต้นฉบับ, SOWs, การแก้ไข, หรือ NDA ไปยังงานตรวจสอบโดยตรง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายหรือทีมการตลาดประเภทอื่น ๆที่ต้องตรวจสอบสัญญาหลายฉบับพร้อมกัน

🧠 เกร็ดความรู้: องค์กรอย่างNew Reach Marketingสามารถขยายรายได้ถึง 800,000 ดอลลาร์ต่อปี (ARR) ด้วย ClickUp

5. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
กำหนดความคาดหวังในการให้บริการอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตข้อตกลงบริการ

คุณได้เสนอบริการนอกเหนือจากการโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือไม่?แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUpเป็นสัญญาอินฟลูเอนเซอร์โซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับการรับงานสร้างเนื้อหา ให้คำปรึกษา หรือวางกลยุทธ์แบรนด์

โบนัส: คุณสามารถรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม. แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการยังออกแบบมาเพื่อ:

  • กำหนดสถานะ เช่น 'ร่าง', 'อยู่ระหว่างการพิจารณา', 'รอการลงนาม', หรือ 'ลงนามแล้ว' ให้กับสัญญาแต่ละฉบับ เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าสัญญาอยู่ในขั้นตอนใด
  • เชื่อมโยงเงื่อนไขสัญญา (เช่น ขั้นตอนการให้บริการ, ระยะเวลา, หรือเอกสารที่ต้องส่งมอบ) เข้ากับงานใน ClickUp ได้โดยตรง ทำให้ทีมของคุณและลูกค้าสามารถติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงได้แบบเรียลไทม์
  • กำหนดจำนวนเงิน วันที่ครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินลูกค้า จากนั้นซิงค์รายละเอียดเหล่านั้นกับมุมมองงานหรือปฏิทินของ ClickUp
  • สร้างรายการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันองค์ประกอบสำคัญ เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และขอบเขตการให้บริการ ก่อนส่งข้อตกลงฉบับสุดท้าย

📌 เหมาะสำหรับ: อินฟลูเอนเซอร์ที่ให้บริการถ่ายภาพ, ถ่ายวิดีโอ, หรือให้คำปรึกษาด้านแบรนด์.

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการสัญญาอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ให้ClickUp Brainจัดการให้—แค่ถาม แล้วดู AI ทำงานหนักแทนคุณในข้อตกลงของคุณ!

ClickUp Brain
ร่างสัญญาที่ชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain

6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp

เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
ดูแลสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp

เบื่อกับการเลื่อนดูกล่องข้อความเพื่อค้นหาเวอร์ชันล่าสุดของสัญญาหรือไม่?เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpมอบแดชบอร์ดเดียวให้คุณสำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ และติดตามข้อตกลงกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด แท็กตามแคมเปญ ผู้สร้าง หรือสถานะ—จากนั้นตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุหรือการตรวจสอบที่กำลังจะมาถึง

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ให้ทุกคนสามารถดูสถานะสัญญาได้ทันทีด้วยขั้นตอนเฉพาะ เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางกฎหมาย' 'อยู่ระหว่างการเจรจา' 'รอการลงนาม' และ 'ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว'
  • อัปโหลดและจัดเก็บทุกเวอร์ชันของสัญญาไว้ภายในแต่ละงานโดยตรง
  • รับความคิดเห็นที่มีการประทับเวลาเพื่อเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
  • เชื่อมต่อกับทีมการเงิน, กฎหมาย, หรือทีมปฏิบัติการโดยตรงภายในงาน

📌 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่บริหารจัดการสัญญากับอินฟลูเอนเซอร์หลายรายในแคมเปญต่าง ๆ

7. แม่แบบฟอร์มการจัดการสัญญา ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มการจัดการสัญญา ClickUp
ติดตามรายละเอียดสัญญาในที่เดียวด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการจัดการสัญญาของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มการจัดการสัญญาของClickUpทำหน้าที่เป็นแบบฟอร์มการรับข้อมูลอัจฉริยะสำหรับทีมภายในในการส่งคำขอความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์

ด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญานี้คุณสามารถบันทึกข้อมูลผู้สร้าง รายละเอียดของงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมายของแคมเปญ และงบประมาณล่วงหน้าได้ และสร้างร่างข้อตกลงได้ทันที

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการส่งข้อมูลสมบูรณ์ ถูกต้อง และพร้อมดำเนินการ ด้วยช่องข้อมูลที่จำเป็นที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ประเภทสัญญา หน่วยงานที่ร้องขอ ชื่อคู่สัญญา มูลค่าสัญญา กำหนดเวลา และระดับความสำคัญ
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน (เช่น แสดงเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับ NDA เมื่อเลือก 'NDA' เป็นประเภทสัญญา)
  • ส่งการแจ้งเตือน, อัปเดตสถานะ, หรือแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบตามวันที่ครบกำหนดของสัญญาหรือการอนุมัติที่ล่าช้า

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่หรือทีมภายในองค์กรที่ต้องการกระบวนการรับข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

🎥 ดู วิธีใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

8. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
กำหนดความรับผิดชอบของผู้รับเหมาด้วยความมั่นใจโดยใช้เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp

เมื่อคุณทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะคล้ายฟรีแลนซ์เทมเพลตข้อตกลงผู้รับจ้างของ ClickUpจะช่วยให้ความคาดหวังและสิทธิต่าง ๆ ชัดเจน ครอบคลุมเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงรักษาความลับ การชำระเงิน และขอบเขตของโครงการ

หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการกำหนดทิศทางเนื้อหาหรือการดำเนินแคมเปญ แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและสิทธิ์ได้อย่างแน่นอน เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp Docs คุณสามารถทำซ้ำและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้สร้างเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ใช้สถานะเช่น 'อยู่ในร่าง,' 'รอการตรวจสอบ,' 'ส่งให้ผู้รับเหมา,' 'ลงนามแล้ว,' และ 'เก็บถาวร' เพื่อดูสถานะของข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ละฉบับได้ทันที
  • อัปโหลดและติดตามร่างสัญญา ข้อตกลงที่ลงนามแล้ว และบันทึกการแก้ไขทั้งหมดได้โดยตรงในแต่ละงาน
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อ: แจ้งเตือนฝ่ายกฎหมายเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับกระบวนการตรวจสอบเอกสารแจ้งเตือนผู้จัดการเกี่ยวกับวันสิ้นสุดที่กำลังจะมาถึง เตือนผู้รับเหมาให้ลงนามในข้อตกลงหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แจ้งเตือนฝ่ายกฎหมายเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
  • แจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับวันสิ้นสุดที่กำลังจะมาถึง
  • เตือนผู้รับเหมาให้ลงนามในข้อตกลงหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แจ้งเตือนฝ่ายกฎหมายเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
  • แจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับวันสิ้นสุดที่กำลังจะมาถึง
  • เตือนผู้รับเหมาให้ลงนามในข้อตกลงหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

📌 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่จ้างอินฟลูเอนเซอร์เป็นรายโครงการ โดยมีโครงสร้างการชำระเงินและผลลัพธ์ที่ชัดเจน

📮 ClickUp Insight: มีถึง 92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเพียงเพราะเอกสารกระจัดกระจาย และมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ

นั่นหมายความว่าทีมส่วนใหญ่กำลังเสียเวลาไปกับการจดบันทึกด้วยตนเองหรือพึ่งพาความจำ การแชท และอีเมลเพื่อจดจำสิ่งที่ต้องทำ

การวิจัยการสื่อสารในทีมของเราพบว่าเกือบ40% ของผู้เชี่ยวชาญยังคงติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการช้าและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด มากกว่า 38% ใช้วิธีการติดตามที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมักนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลา สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือ 14% ไม่ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการเลย

สรุป: มีช่องว่างใหญ่ระหว่างการสนทนาและการลงมือทำ หากไม่มีระบบที่เชื่อถือได้เช่น ClickUp การตัดสินใจที่สำคัญอาจถูกมองข้ามไป

9. แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp

เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp
ยุติข้อตกลงอย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUp

เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUpประกอบด้วยภาษาที่สุภาพแต่หนักแน่นเพื่อปิดข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เพื่อยืนยันวันที่สิ้นสุด การจ่ายเงินครั้งสุดท้าย และสิ่งที่ต้องส่งมอบที่เหลืออยู่ โดยเฉพาะเมื่อต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ลงโฆษณาสำหรับขั้นตอนสุดท้ายหรือการปล่อยทรัพย์สิน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ดำเนินการผ่านสถานะที่กำหนดไว้ เช่น 'กำลังร่าง' 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางกฎหมาย' 'อนุมัติแล้ว' และ 'ส่งมอบแล้ว' มอบหมายสมาชิกทีมเฉพาะให้กับแต่ละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการยกเลิกเกิดขึ้นโดยไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม
  • เก็บจดหมายยกเลิก, อีเมลที่เกี่ยวข้อง, การยืนยันลายเซ็น, และเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายไว้ในงานโดยตรง
  • แสดงภาพการเลิกจ้างที่กำลังดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้วตามเหตุผล แผนก หรือช่วงเวลา—มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการรายงานภายใน

📌 เหมาะสำหรับ: สถานการณ์ที่ความร่วมมือจำเป็นต้องยุติก่อนกำหนด โดยมีความชัดเจนและมีเอกสารประกอบ

กรณีศึกษา:วิธีที่ Shopmonkey เร่งการอนุมัติการตลาดด้วย ClickUp

ปัญหา: บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับร้านซ่อมรถยนต์ Shopmonkey ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการคำขอด้านการตลาดและการอนุมัติ

คำตอบ:

  • การใช้แบบฟอร์ม ClickUpสำหรับคำขอโครงการช่วยให้ทีมการตลาดสามารถระบุปัญหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
  • การใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อ จัดการงานที่ซ้ำซากช่วยให้ Shopmonkey ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดในโครงการและงานที่ลืมทำได้อย่างมาก
  • การใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อ สร้างป้ายกำกับและคอลัมน์ที่มีรหัสสี และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ผลลัพธ์:

  • ลด 50% ในระยะเวลาการตรวจสอบและอนุมัติ
  • ลดเวลา 33% ในการดำเนินการตามคำขอออกแบบ
  • เพียง 2 เดือน เพื่ออบรมทีมการตลาดทั้งหมดให้ใช้งาน ClickUp

หลังจากที่ฉันได้เรียนรู้วิธีใช้ ClickUp แล้ว ฉันก็รู้ทันทีว่ามันสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพื้นที่ทำงานด้านการตลาดของเราให้เหมาะสมกับทีมของเรา เนื่องจากทีมของเรายังใหม่ ฉันจึงอยากดูวิธีการทำงานของพวกเขาก่อนที่จะนำเสนอแนวคิดของตัวเอง

หลังจากที่ฉันได้เรียนรู้วิธีใช้ ClickUp แล้ว ฉันก็รู้ทันทีว่ามันสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพื้นที่ทำงานด้านการตลาดของเราให้เหมาะสมกับทีมของเรา เนื่องจากทีมของเรายังใหม่ ฉันจึงอยากเห็นวิธีการทำงานของพวกเขาก่อนที่จะนำเสนอแนวคิดของตัวเอง

10. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp
กำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของโครงการด้วยเทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp

คุณกำลังดำเนินโครงการส่งเสริมกับอินฟลูเอนเซอร์ระยะยาวที่มีส่วนประกอบเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUpคือสัญญาปฏิบัติการที่คุณควรเลือกใช้

มันรวมถึงขอบเขตของโครงการ, ระยะเวลาการส่งมอบ, จุดตรวจสอบ, และสิ่งที่ต้องพึ่งพา, จากนั้นเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นกระดาน ClickUp ที่ซิงค์กันเพื่อการติดตามโครงการ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เก็บรักษาแต่ละเวอร์ชันของสัญญาไว้อย่างปลอดภัย พร้อมประวัติความคิดเห็นและบันทึกกิจกรรม
  • ใช้ตัวกรองเพื่อจัดเรียงสัญญาตามลูกค้า สถานะ อุตสาหกรรม หรือรูปแบบการเรียกเก็บเงิน เพื่อการรายงานหรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
  • แจ้งทีมกฎหมายของคุณเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  • แจ้งเตือนผู้จัดการโครงการเมื่อมีการลงนามในข้อตกลง
  • แจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการอนุมัติที่รอดำเนินการหรือกำหนดเส้นตายในการลงนาม

📌 เหมาะสำหรับ: แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ระยะยาวที่มีผลงานซับซ้อนหรือต้องประสานงานกับทีมงาน

🎥 ดู วิธีใช้ ClickUp สำหรับผู้สร้างเนื้อหา

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดไม่ได้มีแค่การระบุผลงานที่ต้องส่งเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงขั้นตอนที่ซับซ้อนระหว่างทางด้วยมองหาเทมเพลตที่ให้คุณกำหนดขีดจำกัดการแก้ไขเนื้อหา ข้อกำหนดการถ่ายทำใหม่ และเส้นทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนหากการอนุมัติติดขัด (เพราะการ "รอความคิดเห็น" ไม่ควรทำให้แคมเปญต้องล่าช้า)

11. แบบฟอร์มข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
จัดทำข้อตกลงการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยใช้แบบฟอร์มข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp Consulting Agreement Templateเหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ให้คำแนะนำแก่แบรนด์เกี่ยวกับโทนเสียง, กลยุทธ์, หรือตัวเลือกแพลตฟอร์ม. ครอบคลุมเงื่อนไขการให้คำปรึกษา, ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA), ทรัพย์สินทางปัญญา, และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่สามารถปรับแต่งได้. ยังรวมถึงข้อกำหนดที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพื่อให้การเจรจาเป็นไปอย่างง่ายดาย.

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เพิ่มอัตราค่าที่ปรึกษาเฉพาะ, กำหนดการโครงการ, และระยะเวลาโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
  • เชื่อมต่อขั้นตอนของข้อตกลง (เช่น การตรวจสอบ การแก้ไข การอนุมัติจากลูกค้า) เข้ากับงานโดยตรงเพื่อการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้า
  • เก็บรักษาทุกเวอร์ชันของข้อตกลงของคุณให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ผ่าน ClickUp Docs ทำให้ไม่มีใครต้องใช้เงื่อนไขที่ล้าสมัย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างผลงานที่กำลังเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์

👀 คุณรู้หรือไม่?แบรนด์จำนวนมากกำลังใช้ประโยชน์จาก AIเพื่อขับเคลื่อนการตลาดบนโซเชียลมีเดียของพวกเขา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การวางแผนแคมเปญ ไปจนถึงการจับคู่กับอินฟลูเอนเซอร์

12. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp
ปรับความคาดหวังของทีมให้สอดคล้องกับเทมเพลตข้อตกลงการทำงานของ ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงการทำงานของ ClickUpระบุชั่วโมงการทำงานที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร ระยะเวลาการแก้ไข และรูปแบบการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขร่วมกับผู้มีอิทธิพลหรือทีมงานก่อนจัดทำสัญญาฉบับเต็ม

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แนบข้อตกลงการทำงานไปยังพื้นที่หรือรายการที่เกี่ยวข้องใน ClickUpเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ง่ายระหว่างดำเนินโครงการ
  • รวมคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ทีมสอดคล้องกับคุณค่าที่แบ่งปันร่วมกัน กระบวนการตัดสินใจ และกลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้ง
  • กำหนดความถี่ในการตรวจสอบ เครื่องมือที่ต้องการ (Slack, อีเมล, ความคิดเห็นใน ClickUp) และขั้นตอนการส่งต่อปัญหาสำหรับอุปสรรค
  • เก็บบันทึกอย่างโปร่งใสว่าใครเสนออะไรและเพราะเหตุใด—เหมาะสำหรับการทบทวนการสนทนา

📌 เหมาะสำหรับ: การใช้งานภายในระหว่างทีมบริหารจัดการแคมเปญการตลาดและอินฟลูเอนเซอร์ก่อนที่จะมีการจัดทำสัญญาอย่างเป็นทางการ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ดี?

ตอนนี้คุณได้สำรวจตัวเลือกแล้ว คุณจะเลือกเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างไร?

สัญญาผู้ส่งเสริมการขายที่ดีควรมี:

  • ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง: ระบุชื่อแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์อย่างชัดเจน พร้อมระบุบทบาทของแต่ละฝ่าย
  • ขอบเขตของแคมเปญ: กำหนดประเภทของเนื้อหา จำนวนโพสต์ แพลตฟอร์ม และกำหนดเวลา
  • เงื่อนไขการชำระเงิน: ระบุจำนวนเงิน, ค่าธรรมเนียมคงที่, วิธีการ, และกำหนดการชำระเงิน
  • สิทธิ์ในเนื้อหา: ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของเนื้อหาและสามารถนำไปใช้หรือใช้ซ้ำได้อย่างไร
  • ความเป็นเอกสิทธิ์: ระบุหากอินฟลูเอนเซอร์ถูกจำกัดไม่ให้โปรโมตแบรนด์คู่แข่ง
  • กระบวนการอนุมัติ: อธิบายว่าเนื้อหาจะถูกตรวจสอบและอนุมัติอย่างไรก่อนที่จะโพสต์
  • ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล: ระบุข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการโฆษณา (เช่น แนวทางของ FTC)
  • ข้อสัญญาการยกเลิก: ระบุวิธีที่และเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกข้อตกลงได้
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับศีลธรรม/ชื่อเสียง: อนุญาตให้ยกเลิกสัญญาได้หากการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์
  • การรักษาความลับ: ปกป้องข้อมูลลับที่แบ่งปันระหว่างความร่วมมือ
  • การแก้ไขข้อพิพาท: กำหนดวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง (เช่น การไกล่เกลี่ยหรือการอนุญาโตตุลาการ)
  • ลายเซ็น: ให้มีที่ว่างสำหรับทั้งสองฝ่ายลงนามและระบุวันที่ในข้อตกลง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าเลือกแค่เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์พื้นฐาน—เลือกแบบที่ให้คุณใส่รายละเอียดเฉพาะได้ เช่น ความถี่ในการโพสต์ กำหนดเวลาสำหรับสワイป์อัพในสตอรี่ เงื่อนไขการผูกขาดแพลตฟอร์ม และแม้แต่สิทธิ์การใช้งานสำหรับ UGC

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญตามฤดูกาล ให้ระบุวันที่หมดอายุอัตโนมัติสำหรับสิทธิ์ในเนื้อหา รายละเอียดเหล่านี้จะช่วยปกป้องทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และงบประมาณของคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลังสิ้นสุดแคมเปญ

สรุป: ก่อนที่คุณจะกด "โพสต์" — ส่งสัญญา

การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลสามารถให้รางวัลอย่างเหลือเชื่อได้—แต่เพียงเมื่อความคาดหวัง, สิทธิ, และความรับผิดชอบถูกกำหนดไว้ชัดเจนตั้งแต่ต้น.

เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรีเหล่านี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงดราม่าแบบ "เขาว่า, เธอโพสต์" และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสร้างแคมเปญที่ยอดเยี่ยมร่วมกับผู้ร่วมงานที่เหมาะสม

และหากคุณใช้ ClickUp เทมเพลตเหล่านี้ไม่ใช่แค่เอกสาร—แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามการตรวจสอบ ติดต่อฝ่ายกฎหมาย และจัดการทุกขั้นตอนของความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ได้ในที่เดียว

