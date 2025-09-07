เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรีเพื่อปกป้องข้อตกลงแบรนด์ของคุณ

ทวีตเดียวแย่, เรื่องอื้อฉาวเดียว, และทันที, ข้อตกลงแบรนด์ของคุณก็พังทลาย. ฟังดูเกินจริง? ไม่เลย.
ในปี 2019ยักษ์ใหญ่แห่งวงการความงามได้ตัดความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของเธอขึ้นในโลกออนไลน์ ความร่วมมือดังกล่าวถูกยกเลิกเกือบจะในชั่วข้ามคืน ทำให้ผู้คนต่างสงสัยว่า:
พวกเขามีข้อตกลงประเภทใดไว้? บริษัทสามารถถอนตัวออกไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้ทางกฎหมายหรือไม่? มีการคุ้มครองใด ๆ สำหรับทั้งสองฝ่ายหรือไม่?
แม้รายละเอียดที่แน่ชัดจะไม่ปรากฏ แต่เหตุการณ์นี้กลายเป็นกรณีศึกษาใน เหตุผล ที่สัญญาอินฟลูเอนเซอร์มีความสำคัญ เอกสารทางกฎหมายที่เขียนอย่างดีสามารถรวม ข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อเสียง, ผลงานที่ชัดเจน, เงื่อนไขการยกเลิก, ข้อกำหนดการรักษาความลับ, และสิทธิ์การใช้งาน
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงองค์ประกอบสำคัญของสัญญาและแบ่งปันเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดฟรี เพื่อปกป้องทั้งผู้สร้างและผู้มีชื่อเสียง
สัญญาเทมเพลตสำหรับอินฟลูเอนเซอร์คืออะไร?
แบบสัญญาผู้ส่งเสริมการขายเป็นแบบสัญญาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุเงื่อนไขหลักของความร่วมมือระหว่างแบรนด์กับผู้สร้างสรรค์. แบบสัญญานี้ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญเช่น ผลงานที่ต้องส่งมอบ, ระยะเวลา, เงื่อนไขการชำระเงิน, สิทธิการใช้เนื้อหา, นโยบายการยกเลิก, และแม้กระทั่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของแบรนด์.
ไม่ว่าคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่โปรโมทสินค้าฟรีหรือแบรนด์ที่ดำเนินแคมเปญหลายแคมเปญบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปนี้—Instagram, TikTok, YouTube หรือ LinkedIn—สัญญาที่ชัดเจนจะปกป้องทั้งสองฝ่าย
มันช่วยให้มั่นใจว่าความคาดหวังของลูกค้าสอดคล้องกัน และ ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนในภายหลัง เช่น "เดี๋ยวนะ คุณต้องการโพสต์สามโพสต์ ไม่ใช่โพสต์เดียวเหรอ?"
คิดถึงพวกเขาเหมือนกับตาข่ายนิรภัยของคุณ—ทำงานเบื้องหลังอย่างเงียบๆ เพื่อให้แคมเปญการตลาดของคุณสะอาด เป็นมืออาชีพ และปราศจากความเครียด
👀 คุณรู้หรือไม่?มีผู้คนมากกว่า5 พันล้านคนที่ใช้งานโซเชียลมีเดียในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่เป็นประจำ ทำให้โซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่และรักษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเดิม
12 แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรี
แม้ว่าจะมีเทมเพลตสัญญาฟรีมากมายให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะคลุมเครือเกินไปหรือเข้มงวดเกินไปจนใช้งานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
นั่นคือจุดที่ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน สามารถสร้างความแตกต่างได้
แทนที่จะรวบรวมไฟล์ PDF และ Google Docs เข้าด้วยกัน ClickUp มอบเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่และติดตามได้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมและผู้สร้างเนื้อหาจริงที่จัดการแคมเปญจริง (และความวุ่นวายจริง) บนแพลตฟอร์มผู้มีอิทธิพลหลายแห่ง
เทมเพลตเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญสำหรับการจัดการงานที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลาของสัญญา และสิทธิ์ในเนื้อหาที่ตกลงกับอีกฝ่ายหนึ่ง
นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรีที่ดีที่สุด รวมถึงตัวเลือกยอดนิยมจาก ClickUp:
1. แม่แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ ClickUp
เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUpไม่ใช่แค่เอกสารทางกฎหมายเท่านั้น—แต่ยังเป็นเกราะป้องกันด้านประชาสัมพันธ์และเครื่องมือกำหนดความคาดหวังของคุณอีกด้วย ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่จัดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจนสำหรับผลงานที่ต้องส่ง สิทธิ์ในเนื้อหา ความเป็นเอกสิทธิ์ และเงื่อนไขการชำระเงิน
เพื่อจัดการการควบคุมเชิงสร้างสรรค์และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนซีกับลูกค้า, แบบฟอร์มนี้ให้คุณสามารถ:
- เพิ่มช่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในเทมเพลตโดยตรงโดยใช้ClickUp Docsหรือผสานการทำงานกับเครื่องมืออย่าง DocuSign หรือ PandaDoc
- เชื่อมโยงแต่ละส่วนของสัญญาเข้ากับผลงานที่ส่งมอบจริง
- ขอการอนุมัติภายในหรือจากฝ่ายลูกค้า ก่อนส่งสัญญาฉบับสุดท้าย
- ร่วมมือกับทีมกฎหมายของคุณ ฝ่ายการตลาด หรืออินฟลูเอนเซอร์โดยตรงโดยการแท็กพวกเขาในข้อกำหนดเฉพาะหรือใช้ความคิดเห็นแบบต่อเนื่อง
- รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราการมีส่วนร่วม, จำนวนการแสดงผล, หรือการแปลงเป็นลูกค้า ควบคู่กับตารางการชำระเงิน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์หรือทีมการตลาดที่จัดการดีลกับอินฟลูเอนเซอร์แบบต่อเนื่อง
💡 โบนัส: ทำให้กระบวนการทำสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของคุณง่ายขึ้นด้วย AI ที่ทรงพลัง:
- ค้นหาได้ทันทีทั่ว ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—สำหรับเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์, ตัวอย่างข้อตกลง และเอกสารแคมเปญ
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถามคำถาม, พูดเงื่อนไขสัญญา, หรือจัดการข้อตกลงกับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, จากที่ไหนก็ได้
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งนำบริบทและความฉลาดมาสู่กระบวนการจัดการสัญญาของคุณ
ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจความต้องการด้านการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ของคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ลดความซับซ้อนของเครื่องมือ ใช้เสียงของคุณในการร่างและอัปเดตสัญญา มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง และปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดของคุณให้ราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่แทนที่แอปทั้งหมด
2. แม่แบบสัญญาธุรกิจ ClickUp
ต้องการฐานที่มั่นคงสำหรับข้อตกลงหลายประเภท ไม่ใช่แค่ข้อตกลงกับอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหม?แม่แบบสัญญาธุรกิจของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว
ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับขอบเขต, ระยะเวลา, ความรับผิดชอบ, และเป้าหมายการชำระเงิน, มันยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับสัญญา, ความร่วมมือ, หรืองานครั้งเดียวต่าง ๆ. คุณยังสามารถมอบหมายงาน ClickUp ให้กับข้อกำหนดของสัญญาเฉพาะได้.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ปรับแต่งช่องในสัญญา, น้ำเสียง, และข้อสัญญาให้เหมาะกับสัญญาธุรกิจระหว่างองค์กร (B2B), ธุรกิจระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค (B2C), หรือสัญญาความร่วมมือ
- จัดระเบียบให้ดีขึ้นด้วยหัวข้อ, จุดรายการ, และการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอเพื่อให้เข้าใจได้รวดเร็วและนำเสนออย่างมืออาชีพ
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับทีมภายใน ลูกค้า หรือผู้ตรวจสอบทางกฎหมาย โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลสัญญาที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์จะปรากฏเฉพาะกับบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น
- ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ชื่อโครงการ กำหนดเวลา หรือรายละเอียดแพ็คเกจบริการ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองหรือบล็อกฝังเอกสารของ ClickUp
📌 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่ต้องการรูปแบบสัญญาที่กว้างขึ้นเพื่อใช้มากกว่าตัวอย่างการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
เสียงจากลูกค้า: มาร์คัส ซูซ่า, ผู้จัดการโครงการ, Influencce Marketing, สรุปได้ดีมาก:
ClickUp ได้เข้ามาปฏิวัติอย่างแท้จริง เป็นความสุขและประสบการณ์ที่น่าทึ่งในการทำงานกับแพลตฟอร์มนี้ ช่วยให้ฉันสามารถช่วยเหลือลูกค้าและยกระดับความกระตือรือร้นของทีมฉันได้
3. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในเทมเพลตสัญญาของ ClickUp
ขอบเขตของแคมเปญและข้อตกลงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินการหรือไม่? คุณไม่จำเป็นต้องเขียนข้อตกลงใหม่ทั้งหมดภาคผนวก ClickUp สำหรับเทมเพลตสัญญาช่วยให้คุณบันทึกและแชร์การเปลี่ยนแปลงในสัญญา—งานที่ต้องส่งเพิ่มเติม, กำหนดเวลาที่ปรับเปลี่ยน, หรือการอัปเดตงบประมาณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แนบหรือเชื่อมโยงเอกสารเพิ่มเติมกับสัญญาต้นฉบับที่เก็บไว้ใน ClickUp Docs หรือภายในงานที่เกี่ยวข้อง
- ใช้เธรดความคิดเห็นหรือมุมมองงานของ ClickUp เพื่อเน้นสิ่งที่ได้รับการแก้ไขจากข้อตกลงเดิม
- รวมถึงพื้นที่ในตัวสำหรับทั้งสองฝ่ายในการลงนามแบบดิจิทัล
- เพิ่มแท็กที่กำหนดเอง เช่น 'ร่าง,' 'อยู่ระหว่างตรวจสอบทางกฎหมาย,' หรือ 'อนุมัติแล้ว' เพื่อแสดงสถานะของเอกสารเพิ่มเติมในกระบวนการอนุมัติอย่างชัดเจน
📌 เหมาะสำหรับ: แคมเปญที่มีการพัฒนาและต้องการการอัปเดตที่ยืดหยุ่นและสามารถติดตามได้
👀 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า60% ของผู้ใช้ไว้วางใจอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าบริษัทและแม้แต่คนดังระดับ A-list เมื่อพูดถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์
4. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
ลืมการจัดการไฟล์ PDF ที่แนบมาและความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันได้เลยแม่แบบการตรวจสอบสัญญาของ ClickUpเปลี่ยนการแก้ไขสัญญาให้กลายเป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน คุณสามารถมอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดแท็กฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อกำหนด และติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชันได้
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามสถานะของสัญญาในกระบวนการตรวจสอบได้อย่างแม่นยำด้วยสถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้น', 'ต้องการความเห็นทางกฎหมาย', 'รอความคิดเห็นจากลูกค้า' และ 'รอการอนุมัติขั้นสุดท้าย'
- แยกการตรวจสอบสัญญาออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น 'ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อ 6' หรือ 'ฝ่ายการเงินยืนยันเงื่อนไขราคา' แต่ละงานสามารถมอบหมาย ติดตาม และกำหนดวันครบกำหนดได้
- แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาต้นฉบับ, SOWs, การแก้ไข, หรือ NDA ไปยังงานตรวจสอบโดยตรง
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายหรือทีมการตลาดประเภทอื่น ๆที่ต้องตรวจสอบสัญญาหลายฉบับพร้อมกัน
🧠 เกร็ดความรู้: องค์กรอย่างNew Reach Marketingสามารถขยายรายได้ถึง 800,000 ดอลลาร์ต่อปี (ARR) ด้วย ClickUp
5. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
คุณได้เสนอบริการนอกเหนือจากการโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือไม่?แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUpเป็นสัญญาอินฟลูเอนเซอร์โซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับการรับงานสร้างเนื้อหา ให้คำปรึกษา หรือวางกลยุทธ์แบรนด์
โบนัส: คุณสามารถรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม. แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการยังออกแบบมาเพื่อ:
- กำหนดสถานะ เช่น 'ร่าง', 'อยู่ระหว่างการพิจารณา', 'รอการลงนาม', หรือ 'ลงนามแล้ว' ให้กับสัญญาแต่ละฉบับ เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าสัญญาอยู่ในขั้นตอนใด
- เชื่อมโยงเงื่อนไขสัญญา (เช่น ขั้นตอนการให้บริการ, ระยะเวลา, หรือเอกสารที่ต้องส่งมอบ) เข้ากับงานใน ClickUp ได้โดยตรง ทำให้ทีมของคุณและลูกค้าสามารถติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงได้แบบเรียลไทม์
- กำหนดจำนวนเงิน วันที่ครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินลูกค้า จากนั้นซิงค์รายละเอียดเหล่านั้นกับมุมมองงานหรือปฏิทินของ ClickUp
- สร้างรายการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันองค์ประกอบสำคัญ เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และขอบเขตการให้บริการ ก่อนส่งข้อตกลงฉบับสุดท้าย
📌 เหมาะสำหรับ: อินฟลูเอนเซอร์ที่ให้บริการถ่ายภาพ, ถ่ายวิดีโอ, หรือให้คำปรึกษาด้านแบรนด์.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการสัญญาอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ให้ClickUp Brainจัดการให้—แค่ถาม แล้วดู AI ทำงานหนักแทนคุณในข้อตกลงของคุณ!
6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
เบื่อกับการเลื่อนดูกล่องข้อความเพื่อค้นหาเวอร์ชันล่าสุดของสัญญาหรือไม่?เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpมอบแดชบอร์ดเดียวให้คุณสำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ และติดตามข้อตกลงกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด แท็กตามแคมเปญ ผู้สร้าง หรือสถานะ—จากนั้นตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุหรือการตรวจสอบที่กำลังจะมาถึง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ให้ทุกคนสามารถดูสถานะสัญญาได้ทันทีด้วยขั้นตอนเฉพาะ เช่น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางกฎหมาย' 'อยู่ระหว่างการเจรจา' 'รอการลงนาม' และ 'ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว'
- อัปโหลดและจัดเก็บทุกเวอร์ชันของสัญญาไว้ภายในแต่ละงานโดยตรง
- รับความคิดเห็นที่มีการประทับเวลาเพื่อเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
- เชื่อมต่อกับทีมการเงิน, กฎหมาย, หรือทีมปฏิบัติการโดยตรงภายในงาน
📌 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่บริหารจัดการสัญญากับอินฟลูเอนเซอร์หลายรายในแคมเปญต่าง ๆ
7. แม่แบบฟอร์มการจัดการสัญญา ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการจัดการสัญญาของClickUpทำหน้าที่เป็นแบบฟอร์มการรับข้อมูลอัจฉริยะสำหรับทีมภายในในการส่งคำขอความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์
ด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญานี้คุณสามารถบันทึกข้อมูลผู้สร้าง รายละเอียดของงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมายของแคมเปญ และงบประมาณล่วงหน้าได้ และสร้างร่างข้อตกลงได้ทันที
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการส่งข้อมูลสมบูรณ์ ถูกต้อง และพร้อมดำเนินการ ด้วยช่องข้อมูลที่จำเป็นที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ประเภทสัญญา หน่วยงานที่ร้องขอ ชื่อคู่สัญญา มูลค่าสัญญา กำหนดเวลา และระดับความสำคัญ
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน (เช่น แสดงเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับ NDA เมื่อเลือก 'NDA' เป็นประเภทสัญญา)
- ส่งการแจ้งเตือน, อัปเดตสถานะ, หรือแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบตามวันที่ครบกำหนดของสัญญาหรือการอนุมัติที่ล่าช้า
📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่หรือทีมภายในองค์กรที่ต้องการกระบวนการรับข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
🎥 ดู วิธีใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
8. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
เมื่อคุณทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะคล้ายฟรีแลนซ์เทมเพลตข้อตกลงผู้รับจ้างของ ClickUpจะช่วยให้ความคาดหวังและสิทธิต่าง ๆ ชัดเจน ครอบคลุมเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงรักษาความลับ การชำระเงิน และขอบเขตของโครงการ
หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการกำหนดทิศทางเนื้อหาหรือการดำเนินแคมเปญ แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและสิทธิ์ได้อย่างแน่นอน เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp Docs คุณสามารถทำซ้ำและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้สร้างเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ใช้สถานะเช่น 'อยู่ในร่าง,' 'รอการตรวจสอบ,' 'ส่งให้ผู้รับเหมา,' 'ลงนามแล้ว,' และ 'เก็บถาวร' เพื่อดูสถานะของข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ละฉบับได้ทันที
- อัปโหลดและติดตามร่างสัญญา ข้อตกลงที่ลงนามแล้ว และบันทึกการแก้ไขทั้งหมดได้โดยตรงในแต่ละงาน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อ: แจ้งเตือนฝ่ายกฎหมายเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับกระบวนการตรวจสอบเอกสารแจ้งเตือนผู้จัดการเกี่ยวกับวันสิ้นสุดที่กำลังจะมาถึง เตือนผู้รับเหมาให้ลงนามในข้อตกลงหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งเตือนฝ่ายกฎหมายเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
- แจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับวันสิ้นสุดที่กำลังจะมาถึง
- เตือนผู้รับเหมาให้ลงนามในข้อตกลงหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งเตือนฝ่ายกฎหมายเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
- แจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับวันสิ้นสุดที่กำลังจะมาถึง
- เตือนผู้รับเหมาให้ลงนามในข้อตกลงหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
📌 เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่จ้างอินฟลูเอนเซอร์เป็นรายโครงการ โดยมีโครงสร้างการชำระเงินและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
📮 ClickUp Insight: มีถึง 92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเพียงเพราะเอกสารกระจัดกระจาย และมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
นั่นหมายความว่าทีมส่วนใหญ่กำลังเสียเวลาไปกับการจดบันทึกด้วยตนเองหรือพึ่งพาความจำ การแชท และอีเมลเพื่อจดจำสิ่งที่ต้องทำ
การวิจัยการสื่อสารในทีมของเราพบว่าเกือบ40% ของผู้เชี่ยวชาญยังคงติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการช้าและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด มากกว่า 38% ใช้วิธีการติดตามที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมักนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลา สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือ 14% ไม่ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการเลย
สรุป: มีช่องว่างใหญ่ระหว่างการสนทนาและการลงมือทำ หากไม่มีระบบที่เชื่อถือได้เช่น ClickUp การตัดสินใจที่สำคัญอาจถูกมองข้ามไป
9. แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp
เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUpประกอบด้วยภาษาที่สุภาพแต่หนักแน่นเพื่อปิดข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เพื่อยืนยันวันที่สิ้นสุด การจ่ายเงินครั้งสุดท้าย และสิ่งที่ต้องส่งมอบที่เหลืออยู่ โดยเฉพาะเมื่อต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ลงโฆษณาสำหรับขั้นตอนสุดท้ายหรือการปล่อยทรัพย์สิน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ดำเนินการผ่านสถานะที่กำหนดไว้ เช่น 'กำลังร่าง' 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางกฎหมาย' 'อนุมัติแล้ว' และ 'ส่งมอบแล้ว' มอบหมายสมาชิกทีมเฉพาะให้กับแต่ละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการยกเลิกเกิดขึ้นโดยไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม
- เก็บจดหมายยกเลิก, อีเมลที่เกี่ยวข้อง, การยืนยันลายเซ็น, และเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายไว้ในงานโดยตรง
- แสดงภาพการเลิกจ้างที่กำลังดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้วตามเหตุผล แผนก หรือช่วงเวลา—มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการรายงานภายใน
📌 เหมาะสำหรับ: สถานการณ์ที่ความร่วมมือจำเป็นต้องยุติก่อนกำหนด โดยมีความชัดเจนและมีเอกสารประกอบ
กรณีศึกษา:วิธีที่ Shopmonkey เร่งการอนุมัติการตลาดด้วย ClickUp
ปัญหา: บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับร้านซ่อมรถยนต์ Shopmonkey ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการคำขอด้านการตลาดและการอนุมัติ
คำตอบ:
- การใช้แบบฟอร์ม ClickUpสำหรับคำขอโครงการช่วยให้ทีมการตลาดสามารถระบุปัญหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
- การใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อ จัดการงานที่ซ้ำซากช่วยให้ Shopmonkey ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดในโครงการและงานที่ลืมทำได้อย่างมาก
- การใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อ สร้างป้ายกำกับและคอลัมน์ที่มีรหัสสี และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ผลลัพธ์:
- ลด 50% ในระยะเวลาการตรวจสอบและอนุมัติ
- ลดเวลา 33% ในการดำเนินการตามคำขอออกแบบ
- เพียง 2 เดือน เพื่ออบรมทีมการตลาดทั้งหมดให้ใช้งาน ClickUp
หลังจากที่ฉันได้เรียนรู้วิธีใช้ ClickUp แล้ว ฉันก็รู้ทันทีว่ามันสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพื้นที่ทำงานด้านการตลาดของเราให้เหมาะสมกับทีมของเรา เนื่องจากทีมของเรายังใหม่ ฉันจึงอยากดูวิธีการทำงานของพวกเขาก่อนที่จะนำเสนอแนวคิดของตัวเอง
10. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
คุณกำลังดำเนินโครงการส่งเสริมกับอินฟลูเอนเซอร์ระยะยาวที่มีส่วนประกอบเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUpคือสัญญาปฏิบัติการที่คุณควรเลือกใช้
มันรวมถึงขอบเขตของโครงการ, ระยะเวลาการส่งมอบ, จุดตรวจสอบ, และสิ่งที่ต้องพึ่งพา, จากนั้นเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นกระดาน ClickUp ที่ซิงค์กันเพื่อการติดตามโครงการ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บรักษาแต่ละเวอร์ชันของสัญญาไว้อย่างปลอดภัย พร้อมประวัติความคิดเห็นและบันทึกกิจกรรม
- ใช้ตัวกรองเพื่อจัดเรียงสัญญาตามลูกค้า สถานะ อุตสาหกรรม หรือรูปแบบการเรียกเก็บเงิน เพื่อการรายงานหรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
- แจ้งทีมกฎหมายของคุณเมื่อสัญญาพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- แจ้งเตือนผู้จัดการโครงการเมื่อมีการลงนามในข้อตกลง
- แจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการอนุมัติที่รอดำเนินการหรือกำหนดเส้นตายในการลงนาม
📌 เหมาะสำหรับ: แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ระยะยาวที่มีผลงานซับซ้อนหรือต้องประสานงานกับทีมงาน
🎥 ดู วิธีใช้ ClickUp สำหรับผู้สร้างเนื้อหา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดไม่ได้มีแค่การระบุผลงานที่ต้องส่งเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงขั้นตอนที่ซับซ้อนระหว่างทางด้วยมองหาเทมเพลตที่ให้คุณกำหนดขีดจำกัดการแก้ไขเนื้อหา ข้อกำหนดการถ่ายทำใหม่ และเส้นทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนหากการอนุมัติติดขัด (เพราะการ "รอความคิดเห็น" ไม่ควรทำให้แคมเปญต้องล่าช้า)
11. แบบฟอร์มข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp Consulting Agreement Templateเหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ให้คำแนะนำแก่แบรนด์เกี่ยวกับโทนเสียง, กลยุทธ์, หรือตัวเลือกแพลตฟอร์ม. ครอบคลุมเงื่อนไขการให้คำปรึกษา, ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA), ทรัพย์สินทางปัญญา, และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่สามารถปรับแต่งได้. ยังรวมถึงข้อกำหนดที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพื่อให้การเจรจาเป็นไปอย่างง่ายดาย.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เพิ่มอัตราค่าที่ปรึกษาเฉพาะ, กำหนดการโครงการ, และระยะเวลาโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- เชื่อมต่อขั้นตอนของข้อตกลง (เช่น การตรวจสอบ การแก้ไข การอนุมัติจากลูกค้า) เข้ากับงานโดยตรงเพื่อการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้า
- เก็บรักษาทุกเวอร์ชันของข้อตกลงของคุณให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ผ่าน ClickUp Docs ทำให้ไม่มีใครต้องใช้เงื่อนไขที่ล้าสมัย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างผลงานที่กำลังเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์
👀 คุณรู้หรือไม่?แบรนด์จำนวนมากกำลังใช้ประโยชน์จาก AIเพื่อขับเคลื่อนการตลาดบนโซเชียลมีเดียของพวกเขา ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การวางแผนแคมเปญ ไปจนถึงการจับคู่กับอินฟลูเอนเซอร์
12. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp
แบบฟอร์มข้อตกลงการทำงานของ ClickUpระบุชั่วโมงการทำงานที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร ระยะเวลาการแก้ไข และรูปแบบการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขร่วมกับผู้มีอิทธิพลหรือทีมงานก่อนจัดทำสัญญาฉบับเต็ม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แนบข้อตกลงการทำงานไปยังพื้นที่หรือรายการที่เกี่ยวข้องใน ClickUpเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ง่ายระหว่างดำเนินโครงการ
- รวมคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ทีมสอดคล้องกับคุณค่าที่แบ่งปันร่วมกัน กระบวนการตัดสินใจ และกลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้ง
- กำหนดความถี่ในการตรวจสอบ เครื่องมือที่ต้องการ (Slack, อีเมล, ความคิดเห็นใน ClickUp) และขั้นตอนการส่งต่อปัญหาสำหรับอุปสรรค
- เก็บบันทึกอย่างโปร่งใสว่าใครเสนออะไรและเพราะเหตุใด—เหมาะสำหรับการทบทวนการสนทนา
📌 เหมาะสำหรับ: การใช้งานภายในระหว่างทีมบริหารจัดการแคมเปญการตลาดและอินฟลูเอนเซอร์ก่อนที่จะมีการจัดทำสัญญาอย่างเป็นทางการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ดี?
ตอนนี้คุณได้สำรวจตัวเลือกแล้ว คุณจะเลือกเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างไร?
สัญญาผู้ส่งเสริมการขายที่ดีควรมี:
- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง: ระบุชื่อแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์อย่างชัดเจน พร้อมระบุบทบาทของแต่ละฝ่าย
- ขอบเขตของแคมเปญ: กำหนดประเภทของเนื้อหา จำนวนโพสต์ แพลตฟอร์ม และกำหนดเวลา
- เงื่อนไขการชำระเงิน: ระบุจำนวนเงิน, ค่าธรรมเนียมคงที่, วิธีการ, และกำหนดการชำระเงิน
- สิทธิ์ในเนื้อหา: ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของเนื้อหาและสามารถนำไปใช้หรือใช้ซ้ำได้อย่างไร
- ความเป็นเอกสิทธิ์: ระบุหากอินฟลูเอนเซอร์ถูกจำกัดไม่ให้โปรโมตแบรนด์คู่แข่ง
- กระบวนการอนุมัติ: อธิบายว่าเนื้อหาจะถูกตรวจสอบและอนุมัติอย่างไรก่อนที่จะโพสต์
- ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล: ระบุข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการโฆษณา (เช่น แนวทางของ FTC)
- ข้อสัญญาการยกเลิก: ระบุวิธีที่และเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกข้อตกลงได้
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับศีลธรรม/ชื่อเสียง: อนุญาตให้ยกเลิกสัญญาได้หากการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์
- การรักษาความลับ: ปกป้องข้อมูลลับที่แบ่งปันระหว่างความร่วมมือ
- การแก้ไขข้อพิพาท: กำหนดวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง (เช่น การไกล่เกลี่ยหรือการอนุญาโตตุลาการ)
- ลายเซ็น: ให้มีที่ว่างสำหรับทั้งสองฝ่ายลงนามและระบุวันที่ในข้อตกลง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าเลือกแค่เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์พื้นฐาน—เลือกแบบที่ให้คุณใส่รายละเอียดเฉพาะได้ เช่น ความถี่ในการโพสต์ กำหนดเวลาสำหรับสワイป์อัพในสตอรี่ เงื่อนไขการผูกขาดแพลตฟอร์ม และแม้แต่สิทธิ์การใช้งานสำหรับ UGC
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญตามฤดูกาล ให้ระบุวันที่หมดอายุอัตโนมัติสำหรับสิทธิ์ในเนื้อหา รายละเอียดเหล่านี้จะช่วยปกป้องทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และงบประมาณของคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลังสิ้นสุดแคมเปญ
สรุป: ก่อนที่คุณจะกด "โพสต์" — ส่งสัญญา
การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลสามารถให้รางวัลอย่างเหลือเชื่อได้—แต่เพียงเมื่อความคาดหวัง, สิทธิ, และความรับผิดชอบถูกกำหนดไว้ชัดเจนตั้งแต่ต้น.
เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ฟรีเหล่านี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงดราม่าแบบ "เขาว่า, เธอโพสต์" และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสร้างแคมเปญที่ยอดเยี่ยมร่วมกับผู้ร่วมงานที่เหมาะสม
และหากคุณใช้ ClickUp เทมเพลตเหล่านี้ไม่ใช่แค่เอกสาร—แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามการตรวจสอบ ติดต่อฝ่ายกฎหมาย และจัดการทุกขั้นตอนของความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ได้ในที่เดียว
เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับดีลถัดไปของคุณ ปรับแต่งให้เข้ากับแคมเปญของคุณ และล็อกไว้ให้แน่น—เพราะในเกมนี้ ความชัดเจนไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณสมัครฟรีตอนนี้