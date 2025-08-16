บล็อก ClickUp

เทมเพลตสัญญาลูกค้าฟรี สำหรับข้อตกลงที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
16 สิงหาคม 2568

คิดว่าการเซ็นสัญญาเป็นเพียงพิธีการ? คิดใหม่เถอะ

นี่คือช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง สัญญาที่จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบจะวางรากฐานให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน ได้รับการคุ้มครอง และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

แต่หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก การทำความเข้าใจศัพท์กฎหมาย (และค่าทนายความที่สูงลิ่ว) อาจรู้สึกหนักหนาสาหัส

คุณอาจรู้สึกอยากที่จะร่างสัญญาด้วยตัวคุณเอง

ใช่ ดูเหมือนจะเป็นไปได้ในแวบแรก แต่ระวังไว้—การร่างสัญญาทางการด้วยตนเองอาจนำไปสู่ผลลัพธ์หลายประการ เช่น ข้อกำหนดที่ตีความผิด ข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือที่แย่ที่สุดคือข้อพิพาททางกฎหมาย

ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว ฟรีแลนซ์ เอเจนซี หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก อย่าลืมตรวจสอบรายการเทมเพลตสัญญาลูกค้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 19 แบบนี้ ใช้แล้วประหยัดเวลา!

อะไรคือแบบสัญญาลูกค้า?

แบบสัญญาลูกค้าเป็นเอกสารทางกฎหมายที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและผู้ให้บริการสามารถกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและทำให้เงื่อนไขการทำงานเป็นทางการได้ โดยทั่วไปจะมีส่วนต่าง ๆ เช่นขอบเขตของงาน, ระยะเวลาของโครงการ, เงื่อนไขการชำระเงิน, ข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับ, เป็นต้น

แบบสัญญาเช่นนี้ช่วยส่งเสริมความสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมาย และทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ

แบบสัญญาลูกค้าชั้นนำที่สรุปไว้ให้คุณ

เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, เอเจนซี, ธุรกิจที่กำลังจัดทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้, จุดสำคัญ, กำหนดเวลา, รายละเอียดการชำระเงิน
แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจ ClickUpรับเทมเพลตฟรีเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ประกอบการใหม่, ผู้ประกอบการการรักษาความลับ, การแก้ไขข้อพิพาท, การติดตามการแก้ไข
เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญารับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, สำนักงานกฎหมาย, ที่ปรึกษาที่ปรับปรุงข้อตกลงการติดตามการแก้ไข, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ความคิดเห็นของทีม
เทมเพลตการตรวจสอบสัญญา ClickUpรับเทมเพลตฟรีที่ปรึกษากฎหมาย, ทีมจัดซื้อ, เจ้าของธุรกิจกระบวนการอนุมัติ, การติดตามการตรวจสอบ, การจัดเก็บรวมศูนย์
เทมเพลตสัญญาการทำงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้ประสานงานโครงการ, ผู้รับเหมาข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้, ข้อความเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, การติดตามเป้าหมาย
แม่แบบสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบภายใน, บริษัทออกแบบ, ที่ปรึกษาการปรับปรุงการเลือกวัสดุ, ขั้นตอนการชำระเงิน, การติดตามความคืบหน้า
เทมเพลตสัญญาจัดเลี้ยง ClickUpรับเทมเพลตฟรีบริษัทจัดเลี้ยง, ผู้วางแผนงาน, ผู้จัดการสถานที่การอนุมัติเมนู, เงื่อนไขการชำระเงิน, ความชอบด้านอาหาร
เทมเพลตสัญญาถ่ายภาพ ClickUpรับเทมเพลตฟรีช่างภาพ, สตูดิโอ, นักสร้างสรรค์อิสระสิทธิ์ในภาพ, ราคา, เงื่อนไขหลังการผลิต
แม่แบบสัญญาทำความสะอาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ให้บริการทำความสะอาด, ธุรกิจทำความสะอาด, ผู้จัดการทรัพย์สินเงื่อนไขที่ปรับแต่งได้ ความถี่ การทำความสะอาดเฉพาะทาง
เทมเพลตสัญญาดีเจ ClickUpรับเทมเพลตฟรีดีเจ, เอเจนซี่บันเทิง, ผู้ประสานงานอีเวนต์อุปกรณ์, การติดตามการชำระเงิน, เงื่อนไขการยกเลิก
เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUpรับเทมเพลตฟรีแผนกกฎหมาย, ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการความร่วมมือ, การติดตามความก้าวหน้า, รายงานแบบเรียลไทม์
เทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, ผู้รับจ้างอิสระ, ผู้ประกอบการเดี่ยวการชำระเงินรายชั่วโมง/ตามโครงการ, การติดตามเวลา, สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีที่ปรึกษาการจัดการโครงการ, ธุรกิจบริการเอกสารที่ต้องส่งมอบ, หน้าที่รับผิดชอบ, ตารางการชำระเงิน
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าส่ง, ทีมขายเงื่อนไขการชำระเงิน, การจัดส่ง, การติดตามคำสั่งซื้อ
เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUpรับเทมเพลตฟรีที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์, ผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญค่าธรรมเนียมรายชั่วโมง/ตามโครงการ, ความลับ, การติดตามความคืบหน้า
เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำทีม, ทีมโครงการ, กลุ่มข้ามสายงานบทบาท, หน้าที่, แนวทางการสื่อสาร
เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัสรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, ผู้เช่าธุรกิจการติดตามสัญญาเช่า, การแจ้งเตือนการต่ออายุ, การแก้ไขข้อพิพาท
เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีธุรกิจที่ให้บริการ, เอเจนซีการตลาด, ผู้ให้บริการด้านไอทีข้อกำหนดการให้บริการ, จุดสำคัญ, การจัดการข้อพิพาท
เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUpรับเทมเพลตฟรีฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการที่สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า, การติดตามการชำระเงิน, ส่วนการลงนามรับรอง

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาลูกค้าที่ดี?

การค้นหาแบบฟอร์มสัญญาลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากคุณต้องการให้สัญญาของคุณช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทั้งสองฝ่าย นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่คุณควรตรวจสอบในแบบฟอร์มสัญญา:

✨ ใช้งานง่าย: มองหาเทมเพลตที่มีรูปแบบเรียบง่าย ตรวจสอบการจัดรูปแบบ โครงสร้าง และการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับทั้งสองฝ่าย

✨ ความถูกต้องตามกฎหมาย: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ ควรมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่จำเป็นทั้งหมด สิ่งนี้จะทำให้ข้อตกลงการให้บริการมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

✨ ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณแก้ไขส่วนต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถเพิ่ม/ลบองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนด, ค่าปรับการชำระล่าช้า, เป็นต้น

✨ ความครอบคลุม: เลือกเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของข้อตกลงความร่วมมือ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลา เงื่อนไขการชำระเงิน ความลับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการคุ้มครองทั้งคุณและลูกค้าของคุณ

✨ ความชัดเจน: แบบสัญญาลูกค้าที่ดีควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด

✨ ความน่าดึงดูดแบบมืออาชีพ: เลือกเทมเพลตที่มีความน่าดึงดูดแบบมืออาชีพอย่างแข็งแกร่ง—รูปแบบมาตรฐาน, การออกแบบ, สไตล์, เป็นต้น. สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างความประทับใจครั้งแรกที่มั่นคงในขณะที่ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าและความน่าเชื่อถือ

แบบสัญญาลูกค้า

กำลังประสบปัญหาในการสร้างสัญญาที่ทั้งเป็นมืออาชีพและปรับแต่งได้ง่ายอยู่หรือไม่?

ลองดูเทมเพลตสัญญาลูกค้า 19 แบบจากClickUp—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน— ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ได้อย่างราบรื่น ด้วยข้อตกลงที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ช่วยประหยัดเวลาและสร้างความไว้วางใจ

1. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp : เทมเพลตสัญญาลูกค้า
สร้างข้อตกลงผู้รับเหมาโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายด้วยเทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp

หากคุณกำลังมองหาแม่แบบข้อตกลงสัญญาพื้นฐาน ให้เลือกใช้แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp เป็นเลย์เอาต์มาตรฐานที่ระบุองค์ประกอบสำคัญ เช่น ขอบเขตของงาน กำหนดเวลา และใบเสนอราคา

เทมเพลตนี้ยังให้คุณระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับ การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสัญญาหลากหลายประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างผู้รับเหมาอิสระ สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล และอื่น ๆ

🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้

  • กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและรายละเอียดการชำระเงิน
  • ปรับแต่งข้อกำหนดสำหรับข้อตกลงการให้บริการหรือการขายสินค้า
  • รวมส่วนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ, กำหนดเวลา, และโทษ

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และธุรกิจที่กำลังจัดทำข้อตกลงการให้บริการกับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าประจำ

2. ตัวอย่างเทมเพลตสัญญาธุรกิจ ClickUp

ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาธุรกิจ
ใช้แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจของ ClickUp เพื่อสร้างสัญญาธุรกิจที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจ ClickUpเป็นข้อตกลงที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบสัญญาได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว

เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับตัวติดตามความคืบหน้าในตัว เพื่อให้คุณทราบสถานะการดำเนินการของสัญญาในแต่ละขั้นตอน อย่างไรก็ตาม จุดเด่นที่สุดคือภาษาที่เรียบง่าย ทำให้เข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อตกลงได้อย่างง่ายดาย

🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้

  • รวมข้อกำหนดสำหรับข้อตกลงการรักษาความลับและข้อตกลงไม่แข่งขัน
  • เพิ่มข้อกำหนดสำหรับการระงับข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย
  • ติดตามการแก้ไขและอัปเดตสัญญาแบบเรียลไทม์

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, และผู้ประกอบการที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ, ขายสินค้า, หรือความร่วมมือทางธุรกิจ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ Ask AI ใน ClickUp Docs เพื่อสร้างสัญญาและข้อเสนอได้ทันที!

3. ภาคผนวก ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมในแบบสัญญา : แบบสัญญาลูกค้า
ทำให้การแก้ไขสัญญาเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Addendum สำหรับเทมเพลตสัญญา

คุณต้องการต่ออายุสัญญาเก่าหรือทำการเปลี่ยนแปลงในสัญญาที่เพิ่งร่างขึ้นใหม่หรือไม่? ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยClickUp Addendum to a Contract Template

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณหรือฝ่ายอื่นสามารถแก้ไขสัญญาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำข้อตกลงทั้งหมดใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ดังนั้นหากฝ่ายหนึ่งทำการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายอื่นจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้

🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้

  • ให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขได้
  • ระบบอัตโนมัติการติดตามวันที่สำหรับการแก้ไขสัญญา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, สำนักงานกฎหมาย, และที่ปรึกษาที่ต้องการปรับปรุงข้อตกลงที่มีอยู่โดยไม่ต้องเขียนข้อตกลงใหม่

4. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp

แบบฟอร์มการตรวจสอบสัญญา : แบบฟอร์มสัญญาลูกค้า
ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เรียบร้อยก่อนลงนามด้วยเทมเพลตตรวจสอบสัญญากับ ClickUp

เทมเพลตการตรวจสอบสัญญาของ ClickUpเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาก่อนที่จะตกลงทำสัญญา

มันให้ภาพที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของทุกเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความที่ระบุไว้ในข้อตกลง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วก่อนลงนาม นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งดิจิทัลกลางสำหรับจัดเก็บสัญญาและติดตามสถานะของสัญญาเหล่านั้น

🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้

  • เน้นย้ำเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติ
  • ผสานกระบวนการอนุมัติเพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบ
  • ติดตามความคืบหน้าของการทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับข้อเสนอแนะอย่างทันเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษากฎหมาย, ทีมจัดซื้อจัดจ้าง, และเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาเป็นไปตามมาตรฐานก่อนการลงนาม

5. แม่แบบสัญญาการทำงาน ClickUp

แบบสัญญาจ้างงาน ; แบบสัญญาจ้างลูกค้า
สร้างสัญญาการทำงานอย่างมืออาชีพได้ในเวลาไม่นานด้วยเทมเพลตสัญญาการทำงานของ ClickUp

การสร้างข้อตกลงที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานต้องการความแม่นยำอย่างสูง แต่ไม่ใช่กับเทมเพลตสัญญาการทำงานของ ClickUp

จากคำอธิบายหน้าที่การงานไปจนถึงเงื่อนไขและข้อตกลง—เอกสารนี้ได้รวบรวมทุกองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในสัญญาการทำงานที่มีผลผูกพันทางกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในความคาดหวังและมีผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองไว้อย่างดี ส่วนที่ดีที่สุดคือ? แบบฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายและมีรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ

🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้

  • ปรับแต่งเงื่อนไขสำหรับพนักงานเต็มเวลา, พนักงานพาร์ทไทม์, หรือฟรีแลนซ์
  • รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  • ติดตามการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานและการก้าวหน้า

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้ประสานงานโครงการ, และผู้รับเหมาในการกำหนดความคาดหวังสำหรับผลงานและเงื่อนไขการทำงาน

🚨 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานทำงานเกินเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว ในขณะที่ 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน ปัญหาคืออะไร? หากไม่มีขอบเขต การทำงานล่วงเวลาจะกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่จะเป็นข้อยกเว้น

บางครั้ง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการกำหนดขอบเขตเหล่านั้น

ให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้คุณ เพียงสั่งงานจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ระบบจะแสดงงานที่เร่งด่วนจริงและงานที่ไม่เร่งด่วนให้คุณเห็นอย่างชัดเจน!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

6. แม่แบบสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน ClickUp

แบบฟอร์มสัญญาการออกแบบภายใน: แบบฟอร์มสัญญาลูกค้า
ใช้เทมเพลตสัญญาออกแบบตกแต่งภายในของ ClickUp เพื่อสร้างข้อตกลงอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการออกแบบตกแต่งภายในของคุณ

หากคุณเป็นนักออกแบบภายในที่กำลังมองหาแบบแปลนสัญญาที่ตอบโจทย์ข้อกำหนดทางกฎหมายของอุตสาหกรรมของคุณให้เลือกใช้เทมเพลตสัญญาออกแบบภายในของ ClickUp

มันถูกสร้างขึ้นบนข้อกำหนดที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อตกลงการออกแบบภายในที่สอดคล้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของบริการ, ระยะเวลา, ผลงานที่ต้องส่งมอบ, ผลิตภัณฑ์สุดท้าย, เป็นต้น แบบฟอร์มนี้ยังมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและการออกแบบที่เรียบง่าย

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • รวมข้อกำหนดสำหรับการเลือกวัสดุและเฟอร์นิเจอร์
  • ปรับแต่งรายละเอียดการชำระเงินตามขั้นตอนของโครงการ
  • ติดตามโครงการออกแบบเส้นทางและปรับปรุงงบประมาณ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบภายใน, บริษัทออกแบบ, และที่ปรึกษาการปรับปรุงบ้านที่บริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเทมเพลตสัญญาที่สมบูรณ์แบบใช่ไหม? ด้วยBrain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากโมเดล LLM หลายรูปแบบ—Claude สำหรับภาษาที่ไร้ที่ติ, ChatGPT 5 สำหรับการให้เหตุผลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างข้อกำหนดที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ หรือกำลังจัดการกับตรรกะทางกฎหมายที่ซับซ้อน Brain MAX ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตสัญญาที่แน่นหนาได้อย่างมั่นใจและง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว

7. แม่แบบสัญญาจัดเลี้ยง ClickUp

แบบฟอร์มสัญญาจัดเลี้ยง : แบบฟอร์มสัญญาลูกค้า
ออกแบบสัญญาจัดเลี้ยงที่ละเอียดสำหรับทุกงานด้วยเทมเพลตสัญญาจัดเลี้ยงของ ClickUp

เทมเพลตสัญญาจัดเลี้ยง ClickUpช่วยให้การสร้างข้อตกลงการจัดเลี้ยงที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เอกสารนี้มีการนำทางและภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้การสร้างสัญญาที่ละเอียดสำหรับทุกโครงการเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มส่วนที่กำหนดเองได้ เช่น ช่วงของรายการ ค่าธรรมเนียมคงที่ และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อเก็บข้อตกลงการจัดเลี้ยงทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่สะดวก

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ติดตามการอนุมัติของลูกค้าในรายการเมนูและคำขอพิเศษ
  • สรุปเงื่อนไขการชำระเงินและค่าล่วงเวลาที่อาจเกิดขึ้น
  • สร้างส่วนสำหรับความชอบและข้อจำกัดด้านอาหาร

🔑 เหมาะสำหรับ: บริษัทจัดเลี้ยง, ผู้วางแผนงาน, และผู้จัดการสถานที่ที่ต้องการทำข้อตกลงสำหรับงานแต่งงาน, งานเลี้ยง, และงานกิจกรรมขององค์กร

8. แม่แบบสัญญาถ่ายภาพ ClickUp

แบบสัญญาการถ่ายภาพ: แบบสัญญาลูกค้า
สร้างสัญญาที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายสำหรับงานถ่ายภาพของคุณด้วยเทมเพลตสัญญาถ่ายภาพของ ClickUp

คุณเป็นช่างภาพที่ไม่เคยสร้างสัญญาอย่างเป็นทางการมาก่อนหรือไม่?ลองใช้เทมเพลตสัญญาถ่ายภาพของ ClickUp สัญญาเฉพาะนี้เน้นทุกแง่มุมที่สัญญาถ่ายภาพมืออาชีพควรมีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของช่างภาพ

ที่สำคัญที่สุด คือ การกำหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คุณสามารถสถาปนาอำนาจเหนือผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้หากอีกฝ่ายละเมิดสัญญา นอกเหนือจากนี้ ยังระบุขอบเขตของงาน ค่าใช้จ่าย เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้ด้วย

🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้

  • รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ในภาพ การใช้ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
  • กำหนดราคาตามจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนครั้ง
  • สร้างส่วนสำหรับคำศัพท์หลังการผลิตและการตัดต่อ

🔑 เหมาะสำหรับ: ช่างภาพมืออาชีพ สตูดิโอ และครีเอทีฟอิสระที่ต้องการจัดการข้อตกลงการถ่ายภาพสำหรับงานอีเวนต์หรือโปรเจกต์สร้างแบรนด์

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาในปี 2000 ด้วยพระราชบัญญัติ ESIGN ซึ่งทำให้สัญญาดิจิทัลมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

9. แม่แบบสัญญาทำความสะอาด ClickUp

แบบฟอร์มสัญญาทำความสะอาด; แบบฟอร์มสัญญาลูกค้า
ใช้สัญญาทำความสะอาดที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนด้วยเทมเพลตสัญญาทำความสะอาด ClickUp

การสร้างสัญญาสำหรับงานทำความสะอาดอาจดูเหมือนไม่จำเป็นจนกว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยใช้เทมเพลตสัญญาทำความสะอาดของ ClickUp

ออกแบบอย่างครอบคลุม ช่วยให้คุณระบุรายละเอียดสำคัญของโครงการ เช่น ตารางเวลาทำความสะอาด ความถี่ จำนวนเงินที่ต้องชำระ ค่าอุปกรณ์ส่วนตัว ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคาดหวัง เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น คุณสามารถเพิ่มหรือลบองค์ประกอบต่าง ๆ ตามความต้องการของโครงการได้อย่างง่ายดาย

🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้

  • ปรับแต่งเงื่อนไขสำหรับบริการทำความสะอาดประจำหรือครั้งเดียว
  • สรุปความถี่ของการเยี่ยมชมและงานเฉพาะที่ต้องดำเนินการ
  • ปรับการทำความสะอาดสำหรับทรัพย์สินขนาดใหญ่หรือการทำความสะอาดเฉพาะทาง

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ให้บริการทำความสะอาด, ธุรกิจทำความสะอาด, และผู้จัดการทรัพย์สินที่ประสานงานการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องหรือครั้งเดียว

10. แม่แบบสัญญาดีเจ ClickUp

แบบสัญญาดีเจ ; แบบสัญญาลูกค้า
สร้างสัญญาดีเจที่ครอบคลุมและปกป้องสิทธิ์ของคุณด้วยเทมเพลตสัญญาดีเจจาก ClickUp

กำลังวางแผนจัดงานปาร์ตี้อยู่หรือเปล่า?แม่แบบสัญญาดีเจของ ClickUpเป็นรูปแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อตกลงกับดีเจที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างสะดวก สัญญานี้มีผลทางกฎหมายและครอบคลุมข้อกำหนดสำคัญ เช่น วันที่ เวลา สถานที่จัดงาน ชั่วโมงให้บริการ การชำระเงิน ฯลฯ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในงานขนาดใหญ่ที่คุณต้องการสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดขอบเขตของบริการของคุณและปกป้องผลประโยชน์ของคุณ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ การเดินทาง และการติดตั้ง
  • ติดตามการชำระเงิน, ค่าทิป, และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำงานล่วงเวลา
  • สร้างส่วนสำหรับเงื่อนไขการยกเลิกหรือการเลื่อนนัด

🔑 เหมาะสำหรับ: ดีเจ, บริษัทจัดงานบันเทิง, และผู้ประสานงานอีเวนต์ที่ต้องการบริการเพลงสำหรับงานส่วนตัวและงานองค์กร

11. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp

แบบฟอร์มการจัดการสัญญา
จัดการสัญญาของคุณโดยไม่ต้องจัดการสัญญาด้วยตนเองด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp

การจัดการสัญญาหลายฉบับเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีทีมงานเฉพาะสำหรับงานนี้ (ขอเตือนล่วงหน้า: ไม่มีใครมี) โชคดีที่ClickUp Contract Management Templateเข้ามาช่วยในจุดนี้

มันช่วยให้คุณสร้างห้องสมุดสัญญาสำหรับธุรกิจของคุณได้ โดยมีหมวดหมู่สำหรับแต่ละประเภทของสัญญา เช่น การขาย การซื้อ การจ้างงาน การให้บริการ ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล และอื่น ๆ คุณสามารถติดตามสัญญาแต่ละฉบับ กำหนดเส้นตาย และดึงข้อมูลกลับมาเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและลูกค้าในที่เดียว
  • ติดตามเหตุการณ์สำคัญของสัญญา การชำระเงิน และกำหนดเวลา
  • สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของสัญญาและประสิทธิภาพ

🔑 เหมาะสำหรับ: แผนกกฎหมาย, ผู้จัดการโครงการ, และทีมปฏิบัติการที่ติดตาม, จัดเก็บ, และบริหารจัดการสัญญาหลายฉบับ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เก็บสัญญาที่ลงนามแล้วของคุณให้ปลอดภัย—โดยใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เครื่องมือจัดการสัญญา หรือแม้แต่ระบบโฟลเดอร์เฉพาะ การเข้าถึงที่ง่ายจะช่วยในกรณีที่คุณต้องการอ้างอิงรายละเอียดในภายหลัง 🗃️

12. แม่แบบสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ ClickUp

แบบสัญญาจ้างงานอิสระ
กำจัดความยุ่งยากในการสร้างสัญญาฟรีแลนซ์มืออาชีพตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ของ ClickUp

หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณอาจทราบถึงคุณค่าของสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้ว แต่ด้วยเทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างสัญญาได้ในเวลาไม่นาน

เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญของสัญญาฟรีแลนซ์—ขอบเขตงาน ระยะเวลา การชำระเงิน และอื่นๆ คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยข้อกำหนดต่างๆ เช่น ข้อจำกัดในการแก้ไขหรือเงื่อนไขการชำระเงินล่าช้า เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เน้นย้ำข้อกำหนดสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินรายชั่วโมงหรือตามโครงการ
  • ติดตามเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และการแก้ไข
  • กำหนดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้รับเหมาอิสระ, และผู้ประกอบการรายบุคคลที่ทำงานกับลูกค้าหลายรายในหลากหลายอุตสาหกรรม

13. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp

แบบสัญญาบริการการจัดการโครงการ
ใช้เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการจัดการโครงการของคุณ

หากบริษัทของคุณให้บริการการจัดการโครงการแบบเอาท์ซอร์ส,แบบฟอร์มสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ. มันช่วยคุณจัดการทีมของคุณและลูกค้าได้พร้อมกัน.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุขอบเขตของบริการ การชำระเงิน ระยะเวลา และอื่นๆ ให้กับลูกค้าของคุณ พร้อมทั้งกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับทีมภายในของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่รักษาความโปร่งใสและความสอดคล้องทั้งภายในและภายนอก

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดผลลัพธ์และกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการบริหารโครงการ
  • สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  • ปรับแต่งกำหนดการชำระเงินตามระยะของโครงการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการและธุรกิจบริการที่ดูแลการส่งมอบโครงการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า

14. แม่แบบข้อตกลงการซื้อ ClickUp

แบบฟอร์มสัญญาซื้อขาย
สร้างข้อตกลงการซื้ออย่างมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายด้วยเทมเพลตข้อตกลงการซื้อของ ClickUp

คุณกำลังมองหาเทมเพลตสัญญาเฉพาะเพื่อสร้างข้อตกลงการซื้อที่มืออาชีพอยู่หรือไม่? เลือกใช้เทมเพลตข้อตกลงการซื้อของ ClickUp ได้เลย เป็นทางการ ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ง่าย ช่วยให้การสร้างและการจัดการข้อตกลงการซื้อเป็นเรื่องง่าย

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อ วันที่ทำข้อตกลง การชำระเงิน ฯลฯ เพื่อเร่ง กระบวนการเจรจาต่อรองและการรับลูกค้าใหม่ให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ง่าย คุณจึงสามารถขอคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาก่อนลงนามได้เสมอ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • รวมเงื่อนไขการชำระเงิน วิธีการจัดส่ง และระยะเวลา
  • ติดตามการอนุมัติใบสั่งซื้อและการจัดตารางการจัดส่ง
  • จัดการเงื่อนไขการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ในที่เดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และทีมขายที่ต้องการทำให้การขายและการส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นทางการ

15. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp

แบบสัญญาให้คำปรึกษา
ใช้เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUp เพื่อสร้างข้อตกลงการให้คำปรึกษาที่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว

แบบฟอร์มสัญญาการให้คำปรึกษา ClickUp Consulting Agreement Templateเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรฟรีที่ยอดเยี่ยมในรายการนี้ แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อบริษัทที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ลูกค้าของตน ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถกำหนดบริการของคุณ ขอบเขตของบริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และอื่น ๆ ได้ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย

ต่างจากเทมเพลตอื่น ๆ รูปแบบนี้ยังให้คุณระบุข้อมูลที่เป็นความลับของธุรกิจลูกค้าที่คุณจะใช้เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่พวกเขาได้อีกด้วย ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของคุณ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดอัตราค่าบริการรายชั่วโมง ค่าธรรมเนียมโครงการ และกำหนดการชำระเงิน
  • ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับความลับและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  • ติดตามผลงานตามเป้าหมายและคำอนุมัติจากลูกค้า

🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาธุรกิจ, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์, และผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขการให้คำปรึกษาแบบโครงการหรือแบบค่าบริการรายเดือน

16. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงการทำงาน
กำจัดช่องว่างและความสับสนจากกระบวนการดำเนินโครงการของคุณด้วยเทมเพลตข้อตกลงการทำงานของ ClickUp

ต้องการเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการดำเนินโครงการของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่? ดาวน์โหลดClickUp Working Agreement Template ได้เลย ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ และเข้าใจง่าย ด้วยรูปแบบกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถสร้างแนวทางสำหรับทีมของคุณที่เน้นย้ำถึงแง่มุมสำคัญ เช่น บทบาท ความรับผิดชอบ งานที่ต้องทำ ความพึ่งพา ความคาดหวัง และอื่น ๆ

คุณยังสามารถใช้มันภายนอกได้ คิดถึงมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเสนอไอเดียโครงการของคุณ กำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน และตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทั้งคุณและลูกค้าตกลงกัน

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดความรับผิดชอบ, เวลาทำงาน, และค่าตอบแทน
  • แทรกแนวทางสำหรับการสื่อสาร, กำหนดเวลา, และประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งสำหรับพนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ หรือฟรีแลนซ์

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ทีมโครงการ, และกลุ่มข้ามสายงานที่สร้างกฎพื้นฐาน สำหรับการร่วมมือกับลูกค้าและประสิทธิภาพของทีม

17. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส

แบบสัญญาเช่าเท็กซัส
ใช้เทมเพลตสัญญาเช่าเท็กซัสของ ClickUp เพื่อสร้างสัญญาเช่าที่เป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย

หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการสร้างสัญญาเช่ามาก่อน คาดว่าจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนของมัน แต่โชคดีที่ClickUp Lease Agreement Texas Templateจะเข้ามาช่วยคุณในจุดนี้

โดยมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเช่าในรัฐเท็กซัส คุณสามารถกำหนดองค์ประกอบสำคัญของสัญญาเช่า เช่น ประเภทสัญญา ระยะเวลา และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เพื่อให้ผลประโยชน์ของคุณได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถต่อสัญญาเช่าได้เป็นระยะ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางกฎหมาย

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ติดตามวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาเช่า พร้อมแจ้งเตือนการต่ออายุอัตโนมัติ
  • กำหนดคำศัพท์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือการให้เช่าช่วง
  • สรุปข้อพิพาทและข้อกำหนดการยกเลิกก่อนกำหนด

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, และผู้เช่าธุรกิจที่ต้องการเช่าสำนักงานเชิงพาณิชย์หรือพื้นที่ค้าปลีกในรัฐเท็กซัส

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในประเทศญี่ปุ่น ผู้เช่ามักต้องจ่าย'ค่ากุญแจ' ซึ่งเป็นของขวัญที่ไม่สามารถขอคืนได้ให้กับเจ้าของบ้าน เพียงเพื่อจะได้เช่าที่พัก 💸

18. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการ
สร้างข้อตกลงบริการที่เรียบง่ายพร้อมการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งด้วยเทมเพลตข้อตกลงบริการของ ClickUp

กำลังมองหาข้อตกลงบริการทั่วไปอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว—เทมเพลตข้อตกลงบริการของ ClickUpมีทุกอย่างที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

มันช่วยให้คุณกำหนดบริการของคุณและรายละเอียดที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีช่องโหว่ในข้อตกลงการให้บริการระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงขอบเขต, ระยะเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, การชำระเงิน, และข้อกำหนดอื่น ๆ คุณสามารถระบุข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ และเพิ่มลายเซ็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีครอบคลุมอย่างสูงสุด

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • รวมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริการ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • ติดตามความสำเร็จในการให้บริการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
  • จัดเตรียมส่วนสำหรับการจัดการข้อพิพาทและการแก้ไข

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ให้บริการ, เอเจนซี่การตลาด, และผู้ให้บริการไอทีที่ต้องการระบุขอบเขตการให้บริการและระดับการให้บริการอย่างละเอียดแก่ลูกค้า

19. แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp

แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา
ยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายด้วยเทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUp

เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการยกเลิกสัญญากับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา เงื่อนไขและข้อกำหนด เหตุผล และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองทางกฎหมายเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินคงเหลือหรือเงินที่ต้องได้รับคืนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วและตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้หลังจากสัญญาถูกยกเลิกตามกฎหมาย

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าและยอดชำระเงินสุดท้ายที่จำเป็น
  • ติดตามวันสิ้นสุดการดำเนินงานและกิจกรรมการปิดสัญญา
  • รวมส่วนสำหรับการขอบคุณในท้ายที่สุดและการลงนาม

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, ทีมกฎหมาย, และผู้จัดการที่สิ้นสุดการให้บริการ, ผู้ขาย, หรือสัญญาจ้างงานอย่างเป็นทางการ.

สร้างสัญญาของคุณเองด้วย ClickUp

สัญญาลูกค้าที่จัดทำอย่างดีไม่ใช่แค่เอกสารเท่านั้น—แต่เป็นก้าวแรกในประสบการณ์การรับลูกค้าใหม่ที่เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่การกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนไปจนถึงการปกป้องธุรกิจของคุณทางกฎหมาย สัญญาเล่นบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและลดความสับสนตั้งแต่วันแรก

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานฟรีแลนซ์ จัดการบริการ หรือเปิดตัวโครงการระยะยาว การมีเทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นของคุณมีความสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และปราศจากความเครียด

ด้วยเทมเพลตสัญญาที่ปรับแต่งได้ฟรีของ ClickUp คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอน—การร่าง การตรวจสอบ การลงนาม และการติดตาม—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียว

ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าและการจัดการสัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยClickUp—สมัครที่นี่เพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรี!