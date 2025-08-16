เทมเพลตสัญญาลูกค้าฟรี สำหรับข้อตกลงที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

คิดว่าการเซ็นสัญญาเป็นเพียงพิธีการ? คิดใหม่เถอะ
นี่คือช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง สัญญาที่จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบจะวางรากฐานให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน ได้รับการคุ้มครอง และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ
แต่หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก การทำความเข้าใจศัพท์กฎหมาย (และค่าทนายความที่สูงลิ่ว) อาจรู้สึกหนักหนาสาหัส
คุณอาจรู้สึกอยากที่จะร่างสัญญาด้วยตัวคุณเอง
ใช่ ดูเหมือนจะเป็นไปได้ในแวบแรก แต่ระวังไว้—การร่างสัญญาทางการด้วยตนเองอาจนำไปสู่ผลลัพธ์หลายประการ เช่น ข้อกำหนดที่ตีความผิด ข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือที่แย่ที่สุดคือข้อพิพาททางกฎหมาย
ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว ฟรีแลนซ์ เอเจนซี หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก อย่าลืมตรวจสอบรายการเทมเพลตสัญญาลูกค้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 19 แบบนี้ ใช้แล้วประหยัดเวลา!
อะไรคือแบบสัญญาลูกค้า?
แบบสัญญาลูกค้าเป็นเอกสารทางกฎหมายที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและผู้ให้บริการสามารถกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและทำให้เงื่อนไขการทำงานเป็นทางการได้ โดยทั่วไปจะมีส่วนต่าง ๆ เช่นขอบเขตของงาน, ระยะเวลาของโครงการ, เงื่อนไขการชำระเงิน, ข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับ, เป็นต้น
แบบสัญญาเช่นนี้ช่วยส่งเสริมความสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมาย และทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ
แบบสัญญาลูกค้าชั้นนำที่สรุปไว้ให้คุณ
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, เอเจนซี, ธุรกิจที่กำลังจัดทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการ
|ข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้, จุดสำคัญ, กำหนดเวลา, รายละเอียดการชำระเงิน
|แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ประกอบการใหม่, ผู้ประกอบการ
|การรักษาความลับ, การแก้ไขข้อพิพาท, การติดตามการแก้ไข
|เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, สำนักงานกฎหมาย, ที่ปรึกษาที่ปรับปรุงข้อตกลง
|การติดตามการแก้ไข, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ความคิดเห็นของทีม
|เทมเพลตการตรวจสอบสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ที่ปรึกษากฎหมาย, ทีมจัดซื้อ, เจ้าของธุรกิจ
|กระบวนการอนุมัติ, การติดตามการตรวจสอบ, การจัดเก็บรวมศูนย์
|เทมเพลตสัญญาการทำงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้ประสานงานโครงการ, ผู้รับเหมา
|ข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้, ข้อความเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, การติดตามเป้าหมาย
|แม่แบบสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบภายใน, บริษัทออกแบบ, ที่ปรึกษาการปรับปรุง
|การเลือกวัสดุ, ขั้นตอนการชำระเงิน, การติดตามความคืบหน้า
|เทมเพลตสัญญาจัดเลี้ยง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บริษัทจัดเลี้ยง, ผู้วางแผนงาน, ผู้จัดการสถานที่
|การอนุมัติเมนู, เงื่อนไขการชำระเงิน, ความชอบด้านอาหาร
|เทมเพลตสัญญาถ่ายภาพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ช่างภาพ, สตูดิโอ, นักสร้างสรรค์อิสระ
|สิทธิ์ในภาพ, ราคา, เงื่อนไขหลังการผลิต
|แม่แบบสัญญาทำความสะอาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ให้บริการทำความสะอาด, ธุรกิจทำความสะอาด, ผู้จัดการทรัพย์สิน
|เงื่อนไขที่ปรับแต่งได้ ความถี่ การทำความสะอาดเฉพาะทาง
|เทมเพลตสัญญาดีเจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ดีเจ, เอเจนซี่บันเทิง, ผู้ประสานงานอีเวนต์
|อุปกรณ์, การติดตามการชำระเงิน, เงื่อนไขการยกเลิก
|เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แผนกกฎหมาย, ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ
|ความร่วมมือ, การติดตามความก้าวหน้า, รายงานแบบเรียลไทม์
|เทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ผู้รับจ้างอิสระ, ผู้ประกอบการเดี่ยว
|การชำระเงินรายชั่วโมง/ตามโครงการ, การติดตามเวลา, สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
|เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ที่ปรึกษาการจัดการโครงการ, ธุรกิจบริการ
|เอกสารที่ต้องส่งมอบ, หน้าที่รับผิดชอบ, ตารางการชำระเงิน
|เทมเพลตข้อตกลงการซื้อ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าส่ง, ทีมขาย
|เงื่อนไขการชำระเงิน, การจัดส่ง, การติดตามคำสั่งซื้อ
|เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์, ผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญ
|ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมง/ตามโครงการ, ความลับ, การติดตามความคืบหน้า
|เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำทีม, ทีมโครงการ, กลุ่มข้ามสายงาน
|บทบาท, หน้าที่, แนวทางการสื่อสาร
|เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, ผู้เช่าธุรกิจ
|การติดตามสัญญาเช่า, การแจ้งเตือนการต่ออายุ, การแก้ไขข้อพิพาท
|เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจที่ให้บริการ, เอเจนซีการตลาด, ผู้ให้บริการด้านไอที
|ข้อกำหนดการให้บริการ, จุดสำคัญ, การจัดการข้อพิพาท
|เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการที่สิ้นสุดสัญญา
|ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า, การติดตามการชำระเงิน, ส่วนการลงนามรับรอง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาลูกค้าที่ดี?
การค้นหาแบบฟอร์มสัญญาลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากคุณต้องการให้สัญญาของคุณช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทั้งสองฝ่าย นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่คุณควรตรวจสอบในแบบฟอร์มสัญญา:
✨ ใช้งานง่าย: มองหาเทมเพลตที่มีรูปแบบเรียบง่าย ตรวจสอบการจัดรูปแบบ โครงสร้าง และการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับทั้งสองฝ่าย
✨ ความถูกต้องตามกฎหมาย: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ ควรมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่จำเป็นทั้งหมด สิ่งนี้จะทำให้ข้อตกลงการให้บริการมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
✨ ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณแก้ไขส่วนต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถเพิ่ม/ลบองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนด, ค่าปรับการชำระล่าช้า, เป็นต้น
✨ ความครอบคลุม: เลือกเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของข้อตกลงความร่วมมือ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลา เงื่อนไขการชำระเงิน ความลับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการคุ้มครองทั้งคุณและลูกค้าของคุณ
✨ ความชัดเจน: แบบสัญญาลูกค้าที่ดีควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด
✨ ความน่าดึงดูดแบบมืออาชีพ: เลือกเทมเพลตที่มีความน่าดึงดูดแบบมืออาชีพอย่างแข็งแกร่ง—รูปแบบมาตรฐาน, การออกแบบ, สไตล์, เป็นต้น. สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างความประทับใจครั้งแรกที่มั่นคงในขณะที่ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าและความน่าเชื่อถือ
แบบสัญญาลูกค้า
กำลังประสบปัญหาในการสร้างสัญญาที่ทั้งเป็นมืออาชีพและปรับแต่งได้ง่ายอยู่หรือไม่?
ลองดูเทมเพลตสัญญาลูกค้า 19 แบบจากClickUp—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน— ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ได้อย่างราบรื่น ด้วยข้อตกลงที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ช่วยประหยัดเวลาและสร้างความไว้วางใจ
1. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบข้อตกลงสัญญาพื้นฐาน ให้เลือกใช้แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp เป็นเลย์เอาต์มาตรฐานที่ระบุองค์ประกอบสำคัญ เช่น ขอบเขตของงาน กำหนดเวลา และใบเสนอราคา
เทมเพลตนี้ยังให้คุณระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับ การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสัญญาหลากหลายประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างผู้รับเหมาอิสระ สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล และอื่น ๆ
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและรายละเอียดการชำระเงิน
- ปรับแต่งข้อกำหนดสำหรับข้อตกลงการให้บริการหรือการขายสินค้า
- รวมส่วนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ, กำหนดเวลา, และโทษ
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และธุรกิจที่กำลังจัดทำข้อตกลงการให้บริการกับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าประจำ
2. ตัวอย่างเทมเพลตสัญญาธุรกิจ ClickUp
แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจ ClickUpเป็นข้อตกลงที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบสัญญาได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับตัวติดตามความคืบหน้าในตัว เพื่อให้คุณทราบสถานะการดำเนินการของสัญญาในแต่ละขั้นตอน อย่างไรก็ตาม จุดเด่นที่สุดคือภาษาที่เรียบง่าย ทำให้เข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อตกลงได้อย่างง่ายดาย
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- รวมข้อกำหนดสำหรับข้อตกลงการรักษาความลับและข้อตกลงไม่แข่งขัน
- เพิ่มข้อกำหนดสำหรับการระงับข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย
- ติดตามการแก้ไขและอัปเดตสัญญาแบบเรียลไทม์
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, และผู้ประกอบการที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ, ขายสินค้า, หรือความร่วมมือทางธุรกิจ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ Ask AI ใน ClickUp Docs เพื่อสร้างสัญญาและข้อเสนอได้ทันที!
3. ภาคผนวก ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
คุณต้องการต่ออายุสัญญาเก่าหรือทำการเปลี่ยนแปลงในสัญญาที่เพิ่งร่างขึ้นใหม่หรือไม่? ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยClickUp Addendum to a Contract Template
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณหรือฝ่ายอื่นสามารถแก้ไขสัญญาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำข้อตกลงทั้งหมดใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ดังนั้นหากฝ่ายหนึ่งทำการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายอื่นจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- ให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขได้
- ระบบอัตโนมัติการติดตามวันที่สำหรับการแก้ไขสัญญา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, สำนักงานกฎหมาย, และที่ปรึกษาที่ต้องการปรับปรุงข้อตกลงที่มีอยู่โดยไม่ต้องเขียนข้อตกลงใหม่
4. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
เทมเพลตการตรวจสอบสัญญาของ ClickUpเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาก่อนที่จะตกลงทำสัญญา
มันให้ภาพที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของทุกเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความที่ระบุไว้ในข้อตกลง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วก่อนลงนาม นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งดิจิทัลกลางสำหรับจัดเก็บสัญญาและติดตามสถานะของสัญญาเหล่านั้น
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- เน้นย้ำเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติ
- ผสานกระบวนการอนุมัติเพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบ
- ติดตามความคืบหน้าของการทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับข้อเสนอแนะอย่างทันเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษากฎหมาย, ทีมจัดซื้อจัดจ้าง, และเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาเป็นไปตามมาตรฐานก่อนการลงนาม
5. แม่แบบสัญญาการทำงาน ClickUp
การสร้างข้อตกลงที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานต้องการความแม่นยำอย่างสูง แต่ไม่ใช่กับเทมเพลตสัญญาการทำงานของ ClickUp
จากคำอธิบายหน้าที่การงานไปจนถึงเงื่อนไขและข้อตกลง—เอกสารนี้ได้รวบรวมทุกองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในสัญญาการทำงานที่มีผลผูกพันทางกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในความคาดหวังและมีผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองไว้อย่างดี ส่วนที่ดีที่สุดคือ? แบบฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายและมีรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- ปรับแต่งเงื่อนไขสำหรับพนักงานเต็มเวลา, พนักงานพาร์ทไทม์, หรือฟรีแลนซ์
- รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
- ติดตามการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานและการก้าวหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้ประสานงานโครงการ, และผู้รับเหมาในการกำหนดความคาดหวังสำหรับผลงานและเงื่อนไขการทำงาน
🚨 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานทำงานเกินเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว ในขณะที่ 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน ปัญหาคืออะไร? หากไม่มีขอบเขต การทำงานล่วงเวลาจะกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่จะเป็นข้อยกเว้น
บางครั้ง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการกำหนดขอบเขตเหล่านั้น
ให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้คุณ เพียงสั่งงานจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ระบบจะแสดงงานที่เร่งด่วนจริงและงานที่ไม่เร่งด่วนให้คุณเห็นอย่างชัดเจน!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
6. แม่แบบสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน ClickUp
หากคุณเป็นนักออกแบบภายในที่กำลังมองหาแบบแปลนสัญญาที่ตอบโจทย์ข้อกำหนดทางกฎหมายของอุตสาหกรรมของคุณให้เลือกใช้เทมเพลตสัญญาออกแบบภายในของ ClickUp
มันถูกสร้างขึ้นบนข้อกำหนดที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อตกลงการออกแบบภายในที่สอดคล้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของบริการ, ระยะเวลา, ผลงานที่ต้องส่งมอบ, ผลิตภัณฑ์สุดท้าย, เป็นต้น แบบฟอร์มนี้ยังมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและการออกแบบที่เรียบง่าย
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมข้อกำหนดสำหรับการเลือกวัสดุและเฟอร์นิเจอร์
- ปรับแต่งรายละเอียดการชำระเงินตามขั้นตอนของโครงการ
- ติดตามโครงการออกแบบเส้นทางและปรับปรุงงบประมาณ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบภายใน, บริษัทออกแบบ, และที่ปรึกษาการปรับปรุงบ้านที่บริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเทมเพลตสัญญาที่สมบูรณ์แบบใช่ไหม? ด้วยBrain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากโมเดล LLM หลายรูปแบบ—Claude สำหรับภาษาที่ไร้ที่ติ, ChatGPT 5 สำหรับการให้เหตุผลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างข้อกำหนดที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ หรือกำลังจัดการกับตรรกะทางกฎหมายที่ซับซ้อน Brain MAX ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตสัญญาที่แน่นหนาได้อย่างมั่นใจและง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว
7. แม่แบบสัญญาจัดเลี้ยง ClickUp
เทมเพลตสัญญาจัดเลี้ยง ClickUpช่วยให้การสร้างข้อตกลงการจัดเลี้ยงที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เอกสารนี้มีการนำทางและภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้การสร้างสัญญาที่ละเอียดสำหรับทุกโครงการเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มส่วนที่กำหนดเองได้ เช่น ช่วงของรายการ ค่าธรรมเนียมคงที่ และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อเก็บข้อตกลงการจัดเลี้ยงทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่สะดวก
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามการอนุมัติของลูกค้าในรายการเมนูและคำขอพิเศษ
- สรุปเงื่อนไขการชำระเงินและค่าล่วงเวลาที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างส่วนสำหรับความชอบและข้อจำกัดด้านอาหาร
🔑 เหมาะสำหรับ: บริษัทจัดเลี้ยง, ผู้วางแผนงาน, และผู้จัดการสถานที่ที่ต้องการทำข้อตกลงสำหรับงานแต่งงาน, งานเลี้ยง, และงานกิจกรรมขององค์กร
8. แม่แบบสัญญาถ่ายภาพ ClickUp
คุณเป็นช่างภาพที่ไม่เคยสร้างสัญญาอย่างเป็นทางการมาก่อนหรือไม่?ลองใช้เทมเพลตสัญญาถ่ายภาพของ ClickUp สัญญาเฉพาะนี้เน้นทุกแง่มุมที่สัญญาถ่ายภาพมืออาชีพควรมีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของช่างภาพ
ที่สำคัญที่สุด คือ การกำหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คุณสามารถสถาปนาอำนาจเหนือผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้หากอีกฝ่ายละเมิดสัญญา นอกเหนือจากนี้ ยังระบุขอบเขตของงาน ค่าใช้จ่าย เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้ด้วย
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ในภาพ การใช้ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- กำหนดราคาตามจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนครั้ง
- สร้างส่วนสำหรับคำศัพท์หลังการผลิตและการตัดต่อ
🔑 เหมาะสำหรับ: ช่างภาพมืออาชีพ สตูดิโอ และครีเอทีฟอิสระที่ต้องการจัดการข้อตกลงการถ่ายภาพสำหรับงานอีเวนต์หรือโปรเจกต์สร้างแบรนด์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาในปี 2000 ด้วยพระราชบัญญัติ ESIGN ซึ่งทำให้สัญญาดิจิทัลมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
9. แม่แบบสัญญาทำความสะอาด ClickUp
การสร้างสัญญาสำหรับงานทำความสะอาดอาจดูเหมือนไม่จำเป็นจนกว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยใช้เทมเพลตสัญญาทำความสะอาดของ ClickUp
ออกแบบอย่างครอบคลุม ช่วยให้คุณระบุรายละเอียดสำคัญของโครงการ เช่น ตารางเวลาทำความสะอาด ความถี่ จำนวนเงินที่ต้องชำระ ค่าอุปกรณ์ส่วนตัว ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคาดหวัง เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น คุณสามารถเพิ่มหรือลบองค์ประกอบต่าง ๆ ตามความต้องการของโครงการได้อย่างง่ายดาย
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- ปรับแต่งเงื่อนไขสำหรับบริการทำความสะอาดประจำหรือครั้งเดียว
- สรุปความถี่ของการเยี่ยมชมและงานเฉพาะที่ต้องดำเนินการ
- ปรับการทำความสะอาดสำหรับทรัพย์สินขนาดใหญ่หรือการทำความสะอาดเฉพาะทาง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ให้บริการทำความสะอาด, ธุรกิจทำความสะอาด, และผู้จัดการทรัพย์สินที่ประสานงานการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องหรือครั้งเดียว
10. แม่แบบสัญญาดีเจ ClickUp
กำลังวางแผนจัดงานปาร์ตี้อยู่หรือเปล่า?แม่แบบสัญญาดีเจของ ClickUpเป็นรูปแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อตกลงกับดีเจที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างสะดวก สัญญานี้มีผลทางกฎหมายและครอบคลุมข้อกำหนดสำคัญ เช่น วันที่ เวลา สถานที่จัดงาน ชั่วโมงให้บริการ การชำระเงิน ฯลฯ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในงานขนาดใหญ่ที่คุณต้องการสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดขอบเขตของบริการของคุณและปกป้องผลประโยชน์ของคุณ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ การเดินทาง และการติดตั้ง
- ติดตามการชำระเงิน, ค่าทิป, และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำงานล่วงเวลา
- สร้างส่วนสำหรับเงื่อนไขการยกเลิกหรือการเลื่อนนัด
🔑 เหมาะสำหรับ: ดีเจ, บริษัทจัดงานบันเทิง, และผู้ประสานงานอีเวนต์ที่ต้องการบริการเพลงสำหรับงานส่วนตัวและงานองค์กร
11. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
การจัดการสัญญาหลายฉบับเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีทีมงานเฉพาะสำหรับงานนี้ (ขอเตือนล่วงหน้า: ไม่มีใครมี) โชคดีที่ClickUp Contract Management Templateเข้ามาช่วยในจุดนี้
มันช่วยให้คุณสร้างห้องสมุดสัญญาสำหรับธุรกิจของคุณได้ โดยมีหมวดหมู่สำหรับแต่ละประเภทของสัญญา เช่น การขาย การซื้อ การจ้างงาน การให้บริการ ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล และอื่น ๆ คุณสามารถติดตามสัญญาแต่ละฉบับ กำหนดเส้นตาย และดึงข้อมูลกลับมาเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและลูกค้าในที่เดียว
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญของสัญญา การชำระเงิน และกำหนดเวลา
- สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของสัญญาและประสิทธิภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: แผนกกฎหมาย, ผู้จัดการโครงการ, และทีมปฏิบัติการที่ติดตาม, จัดเก็บ, และบริหารจัดการสัญญาหลายฉบับ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เก็บสัญญาที่ลงนามแล้วของคุณให้ปลอดภัย—โดยใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เครื่องมือจัดการสัญญา หรือแม้แต่ระบบโฟลเดอร์เฉพาะ การเข้าถึงที่ง่ายจะช่วยในกรณีที่คุณต้องการอ้างอิงรายละเอียดในภายหลัง 🗃️
12. แม่แบบสัญญาจ้างงานฟรีแลนซ์ ClickUp
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณอาจทราบถึงคุณค่าของสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้ว แต่ด้วยเทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างสัญญาได้ในเวลาไม่นาน
เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญของสัญญาฟรีแลนซ์—ขอบเขตงาน ระยะเวลา การชำระเงิน และอื่นๆ คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยข้อกำหนดต่างๆ เช่น ข้อจำกัดในการแก้ไขหรือเงื่อนไขการชำระเงินล่าช้า เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เน้นย้ำข้อกำหนดสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินรายชั่วโมงหรือตามโครงการ
- ติดตามเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และการแก้ไข
- กำหนดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้รับเหมาอิสระ, และผู้ประกอบการรายบุคคลที่ทำงานกับลูกค้าหลายรายในหลากหลายอุตสาหกรรม
13. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
หากบริษัทของคุณให้บริการการจัดการโครงการแบบเอาท์ซอร์ส,แบบฟอร์มสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ. มันช่วยคุณจัดการทีมของคุณและลูกค้าได้พร้อมกัน.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุขอบเขตของบริการ การชำระเงิน ระยะเวลา และอื่นๆ ให้กับลูกค้าของคุณ พร้อมทั้งกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับทีมภายในของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่รักษาความโปร่งใสและความสอดคล้องทั้งภายในและภายนอก
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดผลลัพธ์และกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการบริหารโครงการ
- สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ปรับแต่งกำหนดการชำระเงินตามระยะของโครงการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการและธุรกิจบริการที่ดูแลการส่งมอบโครงการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า
14. แม่แบบข้อตกลงการซื้อ ClickUp
คุณกำลังมองหาเทมเพลตสัญญาเฉพาะเพื่อสร้างข้อตกลงการซื้อที่มืออาชีพอยู่หรือไม่? เลือกใช้เทมเพลตข้อตกลงการซื้อของ ClickUp ได้เลย เป็นทางการ ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ง่าย ช่วยให้การสร้างและการจัดการข้อตกลงการซื้อเป็นเรื่องง่าย
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อ วันที่ทำข้อตกลง การชำระเงิน ฯลฯ เพื่อเร่ง กระบวนการเจรจาต่อรองและการรับลูกค้าใหม่ให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ง่าย คุณจึงสามารถขอคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาก่อนลงนามได้เสมอ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมเงื่อนไขการชำระเงิน วิธีการจัดส่ง และระยะเวลา
- ติดตามการอนุมัติใบสั่งซื้อและการจัดตารางการจัดส่ง
- จัดการเงื่อนไขการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และทีมขายที่ต้องการทำให้การขายและการส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นทางการ
15. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
แบบฟอร์มสัญญาการให้คำปรึกษา ClickUp Consulting Agreement Templateเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรฟรีที่ยอดเยี่ยมในรายการนี้ แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อบริษัทที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ลูกค้าของตน ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถกำหนดบริการของคุณ ขอบเขตของบริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และอื่น ๆ ได้ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย
ต่างจากเทมเพลตอื่น ๆ รูปแบบนี้ยังให้คุณระบุข้อมูลที่เป็นความลับของธุรกิจลูกค้าที่คุณจะใช้เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่พวกเขาได้อีกด้วย ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของคุณ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดอัตราค่าบริการรายชั่วโมง ค่าธรรมเนียมโครงการ และกำหนดการชำระเงิน
- ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับความลับและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- ติดตามผลงานตามเป้าหมายและคำอนุมัติจากลูกค้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาธุรกิจ, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์, และผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขการให้คำปรึกษาแบบโครงการหรือแบบค่าบริการรายเดือน
16. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp
ต้องการเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการดำเนินโครงการของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่? ดาวน์โหลดClickUp Working Agreement Template ได้เลย ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ และเข้าใจง่าย ด้วยรูปแบบกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถสร้างแนวทางสำหรับทีมของคุณที่เน้นย้ำถึงแง่มุมสำคัญ เช่น บทบาท ความรับผิดชอบ งานที่ต้องทำ ความพึ่งพา ความคาดหวัง และอื่น ๆ
คุณยังสามารถใช้มันภายนอกได้ คิดถึงมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเสนอไอเดียโครงการของคุณ กำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน และตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทั้งคุณและลูกค้าตกลงกัน
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดความรับผิดชอบ, เวลาทำงาน, และค่าตอบแทน
- แทรกแนวทางสำหรับการสื่อสาร, กำหนดเวลา, และประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งสำหรับพนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ หรือฟรีแลนซ์
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ทีมโครงการ, และกลุ่มข้ามสายงานที่สร้างกฎพื้นฐาน สำหรับการร่วมมือกับลูกค้าและประสิทธิภาพของทีม
17. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส
หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการสร้างสัญญาเช่ามาก่อน คาดว่าจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนของมัน แต่โชคดีที่ClickUp Lease Agreement Texas Templateจะเข้ามาช่วยคุณในจุดนี้
โดยมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเช่าในรัฐเท็กซัส คุณสามารถกำหนดองค์ประกอบสำคัญของสัญญาเช่า เช่น ประเภทสัญญา ระยะเวลา และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เพื่อให้ผลประโยชน์ของคุณได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถต่อสัญญาเช่าได้เป็นระยะ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางกฎหมาย
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาเช่า พร้อมแจ้งเตือนการต่ออายุอัตโนมัติ
- กำหนดคำศัพท์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือการให้เช่าช่วง
- สรุปข้อพิพาทและข้อกำหนดการยกเลิกก่อนกำหนด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, และผู้เช่าธุรกิจที่ต้องการเช่าสำนักงานเชิงพาณิชย์หรือพื้นที่ค้าปลีกในรัฐเท็กซัส
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในประเทศญี่ปุ่น ผู้เช่ามักต้องจ่าย'ค่ากุญแจ' ซึ่งเป็นของขวัญที่ไม่สามารถขอคืนได้ให้กับเจ้าของบ้าน เพียงเพื่อจะได้เช่าที่พัก 💸
18. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
กำลังมองหาข้อตกลงบริการทั่วไปอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว—เทมเพลตข้อตกลงบริการของ ClickUpมีทุกอย่างที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
มันช่วยให้คุณกำหนดบริการของคุณและรายละเอียดที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีช่องโหว่ในข้อตกลงการให้บริการระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงขอบเขต, ระยะเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, การชำระเงิน, และข้อกำหนดอื่น ๆ คุณสามารถระบุข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ และเพิ่มลายเซ็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีครอบคลุมอย่างสูงสุด
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริการ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ติดตามความสำเร็จในการให้บริการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
- จัดเตรียมส่วนสำหรับการจัดการข้อพิพาทและการแก้ไข
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ให้บริการ, เอเจนซี่การตลาด, และผู้ให้บริการไอทีที่ต้องการระบุขอบเขตการให้บริการและระดับการให้บริการอย่างละเอียดแก่ลูกค้า
19. แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp
เทมเพลตจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการยกเลิกสัญญากับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา เงื่อนไขและข้อกำหนด เหตุผล และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองทางกฎหมายเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินคงเหลือหรือเงินที่ต้องได้รับคืนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วและตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้หลังจากสัญญาถูกยกเลิกตามกฎหมาย
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าและยอดชำระเงินสุดท้ายที่จำเป็น
- ติดตามวันสิ้นสุดการดำเนินงานและกิจกรรมการปิดสัญญา
- รวมส่วนสำหรับการขอบคุณในท้ายที่สุดและการลงนาม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, ทีมกฎหมาย, และผู้จัดการที่สิ้นสุดการให้บริการ, ผู้ขาย, หรือสัญญาจ้างงานอย่างเป็นทางการ.
สร้างสัญญาของคุณเองด้วย ClickUp
สัญญาลูกค้าที่จัดทำอย่างดีไม่ใช่แค่เอกสารเท่านั้น—แต่เป็นก้าวแรกในประสบการณ์การรับลูกค้าใหม่ที่เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่การกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนไปจนถึงการปกป้องธุรกิจของคุณทางกฎหมาย สัญญาเล่นบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและลดความสับสนตั้งแต่วันแรก
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานฟรีแลนซ์ จัดการบริการ หรือเปิดตัวโครงการระยะยาว การมีเทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นของคุณมีความสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และปราศจากความเครียด
ด้วยเทมเพลตสัญญาที่ปรับแต่งได้ฟรีของ ClickUp คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอน—การร่าง การตรวจสอบ การลงนาม และการติดตาม—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียว
ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าและการจัดการสัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยClickUp—สมัครที่นี่เพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรี!