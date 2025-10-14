10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ OKR เพื่อติดตามและบรรลุเป้าหมายอย่างชาญฉลาด

กี่ครั้งแล้วที่ทีมของคุณเริ่มต้นไตรมาสด้วย OKR ที่ทะเยอทะยาน แต่สุดท้ายก็ถูกลืมอยู่ในสเปรดชีตที่ถูกลืม?
บ่อยครั้งเกินไปที่เป้าหมายถูกตั้งขึ้นด้วยความกระตือรือร้น แต่กลับสูญเสียความชัดเจนอย่างรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญกับภารกิจประจำวัน สิ่งนี้นำไปสู่การพลาดเป้าหมายและการโทษกัน ส่งผลกระทบต่อความสงบของคุณ
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI สำหรับ OKR ช่วยให้ทีมสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ การทำงานอัตโนมัติ และการกระตุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นี่คือเครื่องมือ OKR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ 🎯
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับ OKRs?
เครื่องมือ AIบางตัวมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ในขณะที่บางตัวโดดเด่นด้านการวิเคราะห์หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือที่เหมาะสมควรทำมากกว่าแค่การติดตามเป้าหมาย—มันควรช่วยให้คุณรักษาความสอดคล้อง ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปติดตามเป้าหมาย:
- การตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด: ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถทำได้จริงโดยอิงจากข้อมูล หากสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่ทีมสามารถทำได้ก็จะได้รับคะแนนพิเศษ!
- การติดตามแบบเรียลไทม์: อัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติด้วยแดชบอร์ด OKR, กระดานคัมบัง หรือแผนภูมิแกนต์
- การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง: เชื่อมโยง OKR ของทีมกับเป้าหมายทั่วทั้งบริษัท และตรวจสอบการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น
- ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI: แนะนำการปรับปรุงเพื่อให้เป้าหมายชัดเจนขึ้น กล้าหาญขึ้น และสามารถบรรลุได้มากขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: ตรวจจับแนวโน้ม แจ้งเตือนความเสี่ยง และบอกคุณว่าคุณกำลังเดินหน้าอย่างราบรื่นหรือจำเป็นต้องปรับทิศทาง
💡 อ่านเพิ่มเติม! หากคุณสนใจ OKR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บทความนี้คือสิ่งที่คุณต้องอ่าน:ทำความเข้าใจตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ OKR: ภาพรวม
ก่อนที่เราจะหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของพวกเขารายละเอียด, ให้เราดูอย่างรวดเร็วว่าเครื่องมือเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|การติดตามเป้าหมายด้วย AI, ClickUp Brain และ AI Agents สำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, แม่แบบ OKR
|การจัดการเป้าหมายแบบครบวงจรด้วย AI สำหรับทีมทุกขนาด
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาสนะ
|เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับงาน, แผนที่กลยุทธ์, เพื่อนร่วมทีม AI, มุมมองไทม์ไลน์
|เป้าหมายการร่วมมือของทีมสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|15Five
|การตรวจสอบประจำสัปดาห์, แบบสำรวจความคิดเห็น, การยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน, การประเมินผลการปฏิบัติงาน
|การติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับทีมขนาดเล็ก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|ตาราง
|เครื่องมือสร้างเป้าหมาย SMART, แผนงาน 30-60-90, เครื่องมือสำรวจการวิเคราะห์, ข้อเสนอแนะจากสังคม
|เป้าหมายการจัดการประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือน/ผู้ใช้; ส่วนเสริมมีราคาแยกต่างหาก
|ลีปโซม
|กรอบเป้าหมายที่ยืดหยุ่น, คำแนะนำจาก AI, โครงสร้างเป้าหมาย, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
|การจัดการบุคลากรแบบครบวงจรสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|เพอร์ดู
|การเช็คอิน, กระดาน KPI, เครื่องมือแผนงาน, การผสานรวมกับ Vadoo AI
|การจัดการ OKR อย่างง่ายสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Weekdone
|การรายงาน PPP, การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน, แดชบอร์ดการโค้ช, การติดตามความสุข
|การสนับสนุนการโค้ช OKR สำหรับฟรีแลนซ์และทีม
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|เบตเตอร์เวิร์คส์
|ช่วยเหลือเป้าหมาย, ช่วยเหลือการสนทนา, ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์, การประเมินประสิทธิภาพของ AI
|OKR ระดับองค์กรสำหรับทีม
|ราคาตามความต้องการ
|Profit. co
|ขั้นตอน OKR ทีละขั้นตอน, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, การติดตาม KPI, การทำงานอัตโนมัติผ่านเว็บฮุค
|การตั้งค่า OKR แบบครบวงจรสำหรับทีมขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
|กระดานงาน
|ผู้ช่วย AI, แผนภูมิแกนต์, การทบทวนธุรกิจ, การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย
|การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์สำหรับทีมทุกขนาด
|ราคาตามความต้องการ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ OKR
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายช่วยให้การตัดสินใจมีข้อมูลสนับสนุน นี่คือรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ OKR เพื่อเร่งการเติบโตของบริษัทคุณ 💁
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเป้าหมายแบบครบวงจรด้วย AI)
อันดับแรกในรายการของเราคือClickUp! 🤩
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ การแชท และ AI ที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น พร้อมกับการกำจัดปัญหาAI ที่กระจายตัว
ที่ศูนย์กลางของระบบการจัดการเป้าหมายคือClickUp Goals ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำฝ่ายขายที่ตั้งเป้าหมายรายได้รายไตรมาส ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ติดตามการผลิตเนื้อหา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUp Goals พร้อมสนับสนุนคุณเสมอ!
ตั้งเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่าทางการเงิน, หรือเป็นจริง/เท็จ เพื่อติดตามเป้าหมายเช่นการมีส่วนร่วม, รายได้, หรือการบรรลุเป้าหมายสำคัญ การอัปเดตความคืบหน้าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อภารกิจที่เชื่อมโยงเสร็จสิ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเอง
ทีมสามารถใช้โฟลเดอร์เป้าหมายเพื่อจัดระเบียบวัตถุประสงค์ตามแผนก, สปรินต์, หรือ OKRs, ทำให้ทุกอย่างยังคงมองเห็นได้และมีการจัดโครงสร้างอย่างดี.
นอกเหนือจากการติดตามเป้าหมายแล้ว ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยClickUp Brain!
เนื่องจาก ClickUp Brain ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดตามโครงการและข้อมูลประวัติของทีมคุณได้ คุณยังสามารถขอให้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและผลกระทบได้อีกด้วย
คิดถึงมันเหมือนผู้จัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถร่างสรุปการประชุม สร้างการอัปเดตสถานะ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนต่อไปตามความคืบหน้า
เพื่อรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันแผงควบคุม ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจ ให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าของทีมและโครงการต่าง ๆ
แทนที่จะต้องค้นหาผ่านรายงานที่กระจัดกระจาย ผู้นำธุรกิจสามารถมองเห็นประสิทธิภาพของทีมได้ผ่านบัตรโต้ตอบที่สามารถติดตามได้ทุกอย่างตั้งแต่ความเร็วในการทำงาน (sprint velocity) และกำหนดการของโครงการ ไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายงาน
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้:
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp (คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น)
เทมเพลต ClickUp OKRsช่วยให้การตั้งเป้าหมายและติดตามผลลัพธ์หลัก (OKRs) เป็นเรื่องง่าย ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ เพื่อให้ทีมของคุณรู้เสมอว่าความสำเร็จมีหน้าตาเป็นอย่างไร
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่ติดตามความผูกพันของพนักงาน ผู้จัดการโครงการที่มั่นใจว่างานส่งมอบเป็นไปตามแผน หรือผู้บริหารที่ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้เทมเพลต OKRนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและมีโครงสร้าง
เนื่องจาก ClickUp อัตโนมัติการอัปเดตความคืบหน้า คุณไม่ต้องตามหาเอกสารรายงานหรือปรับเปอร์เซ็นต์ด้วยตนเอง ทุกอย่างอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อทีมของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า
⚙️ โบนัส:เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUpช่วยให้เป้าหมายของคุณชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย โดยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รวบรวมการสนทนาและการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ OKR ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แบ่งปันการอัปเดตเกี่ยวกับผลลัพธ์สำคัญ และแก้ไขอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Chat
- การจัดการงาน: แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ พร้อมกำหนดเส้นตาย, ลำดับความสำคัญ, และสิ่งที่ต้องพึ่งพา ด้วยClickUp Tasks
- การปรับแต่ง: ติดตามความคืบหน้าของตัวชี้วัด OKR ที่สำคัญด้วยข้อมูลเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับทีมของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การทำงานอัตโนมัติ: ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงาน, การอัปเดตสถานะ, การส่งการแจ้งเตือน, เป็นต้น เป็นไปโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขและตัวกระตุ้นที่คุณกำหนดไว้ผ่านClickUp Automations
- กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง: ระดมความคิด, วางแผนกลยุทธ์, และวางแผน OKRs อย่างเป็นภาพบนผืนผ้าใบดิจิทัลที่สามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านClickUp Whiteboards
- เทมเพลต: รับโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการตั้งเป้าหมาย, ติดตาม, และทบทวน OKRs โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ด้วยเทมเพลตของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มากอีกด้วย มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มากอีกด้วย มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!
📌 ต้องการแรงบันดาลใจหรือไม่? ลองดูรายการตัวอย่าง OKRของเราเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ!
2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับเป้าหมายการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Asana ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน แม้เมื่อมีโปรเจกต์มากมาย. คุณสมบัติ 'เป้าหมาย' ของมันเชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายใหญ่ ๆ ทำให้ไม่มีใครเพียงแค่ทำเครื่องหมายถูก.
ต้องการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างรวดเร็วหรือไม่? ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดเป้าหมายสำคัญได้ ในขณะที่แดชบอร์ดให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิและรายงาน และด้วยมุมมอง ไทม์ไลน์ ทีมงานสามารถวางแผนการพึ่งพาและกำหนดเส้นตายได้อย่างง่ายดาย
ความสามารถด้าน AI ของ Asana สามารถสรุปความคืบหน้า ระบุอุปสรรค และสร้างการอัปเดตสถานะ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การปรับกำหนดส่ง หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วย กฎ
- จัดให้เป้าหมายทั่วทั้งบริษัทสอดคล้องกับโครงการของทีมโดยใช้ แผนที่กลยุทธ์
- ใช้ AI Teammates สำหรับการดำเนินงาน คำแนะนำ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- ถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับบริษัทลงสู่แต่ละแผนกและบุคคล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ข้อมูลจากงานหลักไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังงานที่เกี่ยวข้องเสมอไป ทำให้กระบวนการทำงานสับสน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Asana ทุกวัน แม้แต่สำหรับงานส่วนตัวของฉันเอง และฉันเชื่ออย่างจริงใจว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาด... บางครั้งฉันพบว่ามันยากที่จะเข้าใจลำดับชั้นของงานและงานย่อย ฉันทำงานกับระบบอัตโนมัติและฟิลด์ที่กำหนดเองมามาก และบางครั้งก็เป็นเรื่องท้าทายที่จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการพวกมัน
ฉันใช้ Asana ทุกวัน แม้แต่กับงานส่วนตัวของฉันเอง และฉันเชื่อจริง ๆ ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาด... บางครั้งฉันพบว่ามันยากที่จะเข้าใจลำดับชั้นของงานและงานย่อย ฉันทำงานกับระบบอัตโนมัติและฟิลด์ที่กำหนดเองมามาก และบางครั้งมันก็ท้าทายที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการพวกมัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Asana
3. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
การรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง ได้รับการสนับสนุน และมีแรงจูงใจ 15Five ช่วยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อAI ในที่ทำงานเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมเชื่อมต่อกัน
ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพนักงานของคุณหรือไม่? การประเมินแบบ 360 องศาให้ข้อเสนอแนะที่รอบด้าน ในขณะที่แบบสำรวจแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณติดตามขวัญและกำลังใจได้อย่างใกล้ชิด แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้การประชุมแบบตัวต่อตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือการประชุมที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติ AI ของมันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขวัญกำลังใจของทีมและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการวิเคราะห์ความรู้สึกในความคิดเห็นของการเช็คอิน สร้างแนวทางเชิงรุกมากขึ้นในการจัดการเป้าหมาย
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานและผู้จัดการมีความสอดคล้องกันด้วยฟีเจอร์ การเช็คอินรายสัปดาห์
- ใช้เครื่องมือ High Fives สำหรับการยกย่องเพื่อนร่วมงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
- ดำเนินการ แบบสำรวจชีพจร เพื่อวัดระดับความผูกพันของพนักงานและระบุประเด็นสำคัญที่ควรปรับปรุง
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งแสดงสถานะที่เป็นรูปธรรมและความรับผิดชอบ
ข้อจำกัดของ 15Five
- มันไม่ได้รวมผลการสำรวจจากรอบการทบทวนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้น
- อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการติดตามเป้าหมายแบบง่าย
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ดำเนินการ: $11/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพลตฟอร์มรวม: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์/ค่าตอบแทน: ราคาตามตกลง
15Five การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 15Five อย่างไรบ้าง?
การเช็คอินรายสัปดาห์เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการติดตามความเป็นไปของทุกคน ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านงาน ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความท้าทายของทีม ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการเชิงรุกและให้การสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น
การเช็คอินรายสัปดาห์เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการติดตามความเป็นไปของทุกคน ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านงาน ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความท้าทายของทีม ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการเชิงรุกและให้การสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หนึ่งในกุญแจสำคัญของ OKR คือการตั้ง เป้าหมายที่ท้าทาย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแต่สามารถบรรลุได้ เพื่อกระตุ้นให้ทีมคิดค้นนวัตกรรมและทำงานเกินความคาดหมาย
4. ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับเป้าหมายการจัดการประสิทธิภาพ)
Lattice เป็นแพลตฟอร์มความสำเร็จของบุคลากรที่ผสาน OKRs และเป้าหมายเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความผูกพัน และการพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการรับข้อเสนอแนะจากพนักงาน Lattice ช่วยปรับทีมให้สอดคล้องกันและให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยเน้นให้เห็นแนวโน้มในประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ในขณะที่ OKR ที่สามารถปรับแต่งได้และแดชบอร์ดช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย
เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการเปรียบเทียบมาตรฐานยังช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ใช้เทมเพลตที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่นเครื่องมือสร้างเป้าหมายแบบ SMARTหรือแผน 30-60-90 วัน เพื่อจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
- สำรวจข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย Analytics Explorer เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- สร้างสรุปและประเด็นพูดคุยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้จัดการเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
- เปิดใช้งานการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานผ่านพอร์ทัลข้อเสนอแนะทางสังคมเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- ตัวเลือกจำกัดในการดาวน์โหลดข้อมูลแบบสำรวจความผูกพัน
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจซับซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลที่เชื่อมต่อทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- HRIS: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริม: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lattice อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้วมันยอดเยี่ยมมาก ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปี และมีการเตือนอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานและผู้จัดการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ระบบมอบให้ แต่เมื่อพวกเขาเริ่มใช้ระบบแล้ว พวกเขาก็จะชอบและได้รับคุณค่าจากมัน สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในช่วงเวลาการประเมินผล ที่ข้อมูลจำนวนมากซึ่งจำเป็นอยู่แล้วสามารถหาได้ในเป้าหมายและในการประชุมแบบตัวต่อตัว
โดยรวมแล้วมันยอดเยี่ยมมาก ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปี และมีการเตือนอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานและผู้จัดการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ระบบมอบให้ แต่เมื่อพวกเขาเริ่มใช้ระบบแล้ว พวกเขาก็จะชอบและได้รับคุณค่าจากมัน สิ่งนี้ชัดเจนเป็นพิเศษในช่วงเวลาการประเมินผล ที่ข้อมูลจำนวนมากซึ่งจำเป็นอยู่แล้วสามารถหาได้ในเป้าหมายและในการประชุมแบบตัวต่อตัว
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้คนใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยมีถึง 55% ที่ใช้หลายครั้งต่อวัน
มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละเล็กน้อยเท่านั้น, 12%, ที่ไม่ใช้ AI เลย
เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครหลายคน ClickUp Brain ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการฝัง AI ไว้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง—ทำให้การอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติ สรุปความคืบหน้า และรักษา OKR ของคุณให้อยู่ในเส้นทางอย่างง่ายดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่าง OKRs และ Balanced Scorecards คืออะไร?
5. Leapsome (ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบรวมศูนย์)
Leapsome เป็นแพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพบุคลากรแบบครบวงจรที่เชื่อมโยง OKRs และการจัดการเป้าหมายเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน และโมดูลการเรียนรู้
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างวงจรที่ต่อเนื่องของประสิทธิภาพและการพัฒนา ซึ่งเป้าหมายไม่ได้ถูกตั้งไว้เพียงอย่างเดียว แต่ยังถูกหารืออย่างมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุมแบบตัวต่อตัวและการทบทวน
ความสามารถของ AI ของ Leapsome ช่วยผู้จัดการโดยสรุปความคิดเห็น แนะนำประเด็นสำหรับการประชุมตามความคืบหน้าของเป้าหมาย และสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- จัดให้องค์กรทั้งหมดสอดคล้องกับต้นไม้เป้าหมายที่มองเห็นได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า OKR ของบุคคลและทีมมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทอย่างไร
- ทำให้การอัปเดตความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อเป้าหมายกับแหล่งข้อมูลเช่น Salesforce, HubSpot, และ Jira
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน สร้างข้อเสนอแนะในการพัฒนา และให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้จัดการ
- มองเห็นความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้เป้าหมายเป็นไปตามแผน
- เชื่อมโยงสมรรถนะกับเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าและก้าวต่อไปในอาชีพได้อย่างชัดเจน
ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าแม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีประสิทธิภาพสูง แต่จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาที่คุ้มค่า
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Leapsome อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Leapsome โดดเด่นที่สุด แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมฟังก์ชัน HR หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการประสิทธิภาพไปจนถึงการเรียนรู้และพัฒนา และง่ายต่อการปรับเป้าหมายส่วนตัวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท รอบการประเมินที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องยังทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมการเติบโตและการมีส่วนร่วมส่วนบุคคล
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Leapsome โดดเด่นที่สุด แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมฟังก์ชัน HR หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการประสิทธิภาพไปจนถึงการเรียนรู้และพัฒนา และง่ายต่อการปรับเป้าหมายส่วนตัวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท วงจรการประเมินที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องยังทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมการเติบโตและการมีส่วนร่วมส่วนบุคคล
🧠 เกร็ดความรู้: ในหนังสือ The Practice of Management ปี 1954 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ได้เสนอแนวคิด 'การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย' (Management by Objectives หรือ MBO) เป็นกรอบการทำงานที่เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรกับเป้าหมายส่วนบุคคลผ่านเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ซึ่งถือเป็นรากฐานของ OKRs ในรูปแบบที่เราใช้กันในปัจจุบัน
6. Perdoo (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ OKR อย่างง่าย)
Perdoo เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดำเนินการตาม OKR และกลยุทธ์ โดยเน้นที่ความเรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเป้าหมายและเห็นความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังใช้ AI เพื่อปรับปรุงการติดตามด้วย กระดาน KPI ที่อัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมมีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ
คุณสมบัติเช่น การเช็คอิน, การประชุมแบบตัวต่อตัว, และ การประเมินผลการทำงาน ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ ในขณะที่ฟีเจอร์ Kudos เพิ่มการยอมรับเพื่อรักษาแรงจูงใจให้สูงอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perdoo
- วางแผนกลยุทธ์ระยะยาวด้วยเครื่องมือแผนที่เส้นทางที่ให้การแสดงภาพที่ชัดเจนของเป้าหมายและจุดสำคัญ
- กำหนดและติดตามเป้าหมายของทีม, บุคคล, และบริษัท รวมถึง OKR ให้สอดคล้องกันในทุกระดับ
- เชื่อมต่อกับ Vadoo AI ผ่าน Zapier เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Jira และ Google Sheets เพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- สร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้า ความสอดคล้อง และการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
ข้อจำกัดของ Perdoo
- ขาดการผสานการทำงานของการจัดตารางเวลาแบบตัวต่อตัวกับ Microsoft Calendar
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้ แต่ให้ความรู้สึกไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งรุ่นใหม่บางราย
ราคาของ Perdoo
- ฟรี
- พรีเมียม: $7. 20/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $8. 80/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Perdoo
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perdoo อย่างไรบ้าง?
Perdoo ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้ทีมของเราทำงานเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากแต่ละคนรับผิดชอบงานที่แตกต่างกัน จึงง่ายที่จะหลุดโฟกัส Perdoo ช่วยให้ทุกคนมีสมาธิ โดยแสดงให้ชัดเจนว่าแต่ละงานมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายหลักของเรา นั่นคือการสร้างรายได้ Perdoo ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้สึกมีความรับผิดชอบในการพาเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้น
Perdoo ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้ทีมของเราทำงานเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากแต่ละคนรับผิดชอบงานที่แตกต่างกัน จึงง่ายที่จะหลุดโฟกัส Perdoo ช่วยให้ทุกคนมีสมาธิ โดยแสดงให้เห็นว่าแต่ละงานมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายหลักของเรา นั่นคือการสร้างรายได้ Perdoo ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้สึกมีความรับผิดชอบในการพาเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือหรือแรงบันดาลใจในการตั้ง OKR สำหรับตัวคุณเองและทีมใช่ไหม? แค่ถามClickUp Brain MAX ได้เลย ด้วยสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานและความรู้ขององค์กรของคุณ มันสามารถช่วยได้อย่างดีทีเดียว
ต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นงานใน ClickUp หรือไม่? เพียงบอกสิ่งที่คุณต้องการด้วยClickup Talk-to-Textและประหยัดเวลาและความพยายาม 🗣️
7. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการโค้ช OKR)
Weekdone ผสานการตั้งเป้าหมาย OKR รายไตรมาสเข้ากับโครงสร้างการรายงาน PPP (แผนงาน ความคืบหน้า ปัญหา) รายสัปดาห์ ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและมีความรับผิดชอบ
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของ OKR ได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณสามารถระบุอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์การตรวจสอบประจำสัปดาห์เชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่เครื่องมือการยอมรับและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานที่ติดตั้งไว้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น แดชบอร์ดการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการติดตามความสุข ทำให้มันมากกว่าเครื่องมือ OKR ทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
- นำวิธีการ PPP มาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถรายงานการอัปเดตประจำสัปดาห์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- ใช้ แดชบอร์ดฟีดข่าว สำหรับการสื่อสารในทีมและการยกย่องเพื่อนร่วมงาน
- มองเห็นการเชื่อมโยงและลำดับชั้นของ OKR ได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองแบบต้นไม้ที่เข้าใจง่าย
- ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ, การฝึกอบรมทีม, และการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเชี่ยวชาญในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR
ข้อจำกัดของ Weekdone
- การให้ความสำคัญกับการรายงาน PPP รายสัปดาห์ แม้จะเป็นประโยชน์สำหรับบางฝ่าย แต่ก็อาจรู้สึกเหมือนเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการบริหารจัดการสำหรับทีมที่มีกระบวนการทำงานแตกต่างกัน
- ผู้ใช้รายงานว่าต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในการออกแบบรายการที่สามารถดำเนินการได้และการนำทางในอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ราคาของ Weekdone
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Weekdone อย่างไรบ้าง?
Weekdone สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้เป้าหมายของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ในระหว่างการสร้างเป้าหมาย ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนให้สร้างแผนผังการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Weekdone สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้เป้าหมายของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ในระหว่างการสร้างเป้าหมาย ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนให้สร้างแผนผังการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้: ในฐานะซีอีโอของอินเทลในช่วงทศวรรษ 1970 แอนดี้ โกรฟได้ปรับทฤษฎีการบริหารโดยใช้เป้าหมาย (Management by Objectives) ให้เป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เรียกว่า OKRs เขาได้นำเสนอแนวคิดของ 'ผลลัพธ์หลัก' ที่สามารถวัดผลได้ เพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุ 'เป้าหมาย' ที่ท้าทาย โดยเน้นความยืดหยุ่นเป็นหลัก
8. Betterworks (เหมาะสำหรับ OKR ระดับองค์กร)
Betterworks ยกระดับการบริหารผลงานไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ และการโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะมาแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์เครื่องมือ AI ของ เป็นเพียง ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เป้าหมายช่วยเหลือ ช่วยคุณตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและสอดคล้องกันโดยการวิเคราะห์ 우선순위ของบริษัทและบทบาทของแต่ละบุคคล การสนทนาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การสนทนาอยู่ในกรอบและเกิดผลผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks
- ขอและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์แก่พนักงานเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์
- ปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารโดยใช้ AI วิเคราะห์เป้าหมาย ข้อเสนอแนะ และการยอมรับของพนักงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปราศจากอคติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการประสานงานด้วยการประชุมแบบตัวต่อตัว และจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
- ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) และแพลตฟอร์มการสื่อสาร เช่น SAP SuccessFactors และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Betterworks
- ขาดแผงควบคุมสำหรับระดับการจัดการ
- เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่นำรูปแบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบมาใช้ และอาจครอบคลุมเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการเพียงการติดตาม OKR เท่านั้น
ราคาของ Betterworks
- ราคาตามความต้องการ
Betterworks ratings and reviews
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Betterworks อย่างไรบ้าง?
ความเรียบง่ายในการสร้างและจัดการเป้าหมายประจำปี ใช้งานง่ายมากสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก โดยแทบไม่ต้องมีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวหน้า...บางครั้งฉันอาจพบปัญหาในการค้นหาข้อมูลย้อนหลังหรือรายการเก่าจากปีก่อนๆ
ความเรียบง่ายในการสร้างและจัดการเป้าหมายประจำปี ใช้งานง่ายมากสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก โดยแทบไม่ต้องมีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวหน้า...บางครั้งฉันอาจพบปัญหาในการค้นหาข้อมูลย้อนหลังหรือรายการเก่าจากปีก่อนๆ
🌟 โบนัส: การจัดการและติดตาม OKRs เป็นเรื่องง่ายด้วยความช่วยเหลือจากAI Agents ของ ClickUp พวกเขาสามารถ:
- อัปเดตสถานะของ OKR ของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามการเสร็จสิ้นของงาน, การเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์หลัก, และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
- เตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงหรือเมื่อผลลัพธ์สำคัญต้องการความสนใจ
- สร้างรายงานความคืบหน้าของ OKR รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ไฮไลท์อุปสรรคที่ขัดขวาง และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับทีมของคุณ
9. Profit.co (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์ม OKR แบบครบวงจร)
Profit.co เป็นแพลตฟอร์ม OKR ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถปรับปรุงการตั้งเป้าหมาย, ติดตามประสิทธิภาพ, และกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้ AI ของมันมอบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, และแดชบอร์ดอัจฉริยะให้กับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ด้วย KPI ที่ติดตั้งไว้มากกว่า 300 รายการ, เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือสำหรับการจัดให้สอดคล้อง, คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
กำไร. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ co
- ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานด้วยการสร้าง OKR แบบทีละขั้นตอน
- ดำเนินกลยุทธ์โดยใช้การจัดการงานแบบบูรณาการ กระดานโครงการ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์เว็บฮุคที่ดำเนินการตามการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มประสิทธิภาพผ่านการติดตาม KPI, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
- มีส่วนร่วมกับพนักงานผ่านฟีเจอร์สำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง การยกย่องชมเชย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำไร. ข้อจำกัดของบริษัท
- จำนวนคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่และทีมขนาดเล็กรู้สึกท่วมท้น
- การปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัดในโมดูลการรับรู้
กำไร. การตั้งราคาแบบ co
- ราคาตามความต้องการ
Profit. co คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Betterworks อย่างไรบ้าง?
Profit. co โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกรอบการทำงาน OKR ให้เข้ากับวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันของแต่ละทีม เราไม่จำเป็นต้องปรับกระบวนการของเราให้เข้ากับเครื่องมือ แต่กลับเป็นเครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับเรา ตั้งแต่การปรับมุมมองไปจนถึงการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้เราสนับสนุนทีมข้ามสายงานในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทีม ในขณะที่ยังคงรักษาทิศทางเชิงกลยุทธ์ร่วมกันของทุกคน
Profit. co โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกรอบการทำงาน OKR ให้เข้ากับวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันของแต่ละทีม เราไม่จำเป็นต้องปรับกระบวนการของเราให้เข้ากับเครื่องมือ แต่กลับเป็นเครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับเรา ตั้งแต่การปรับมุมมองไปจนถึงการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้เราสนับสนุนทีมข้ามสายงานในรูปแบบเฉพาะของแต่ละทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงรักษาทิศทางเชิงกลยุทธ์ร่วมกันของทุกคน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจากFortune Business Insights มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ OKR รวมถึงเครื่องมือ AI คาดว่าจะสูงถึง 2.98 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030.
10. WorkBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์)
Workboard เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับให้สอดคล้องและจัดการ OKR ในระดับที่กว้างขวาง
แพลตฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการทบทวนธุรกิจเป็นอัตโนมัติ โดยใช้ Workboard AI ในการดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพื่อสร้างวาระการประชุมอัจฉริยะ แดชบอร์ด และสรุปการประชุม
ต้องการอัปเดตสถานะอย่างรวดเร็วหรือไม่? การทบทวนธุรกิจ จะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานได้
คุณสมบัติเด่นของ WorkBoard
- ใช้เครื่องมือเช่น แผนภูมิแกนต์, กระบวนการทำงาน, และการติดตามเป้าหมายเพื่อจัดการโครงการ
- ทำให้การทบทวนธุรกิจรายไตรมาสเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างภาพผลลัพธ์ด้วยแดชบอร์ดที่ซับซ้อน แผนที่ความร้อน และการวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทำให้ OKR ง่ายขึ้นและดีขึ้นด้วยผู้ช่วยเขียนด้วย AI
- โค้ชทีมด้วยคู่มือการปฏิบัติที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญและใบรับรองที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ WorkBoard
- แพลตฟอร์มนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน และโดยทั่วไปต้องการการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีนัยสำคัญและการยอมรับจากทุกฝ่ายเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้สำเร็จ
- การคำนวณเปอร์เซ็นต์การบรรลุเป้าหมาย OKR ยังไม่สามารถใช้ได้ทันที
ราคาของ WorkBoard
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WorkBoard
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง WorkBoard อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือ Workboard ใช้งานง่ายและช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถมองเห็น OKRs ของทั้งองค์กรได้...เครื่องมือนี้บางครั้งอาจทำงานช้า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ อย่างไรก็ตาม WorkBoard กำลังปรับปรุงเครื่องมืออย่างต่อเนื่องและยินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
เครื่องมือ Workboard ใช้งานง่ายและช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถมองเห็น OKR ของทั้งองค์กรได้...เครื่องมือนี้บางครั้งอาจทำงานช้า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ อย่างไรก็ตาม WorkBoard กำลังปรับปรุงเครื่องมืออย่างต่อเนื่องและยินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
