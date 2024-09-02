วิธีการนำการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากการบริหารทีมเป็นเรื่องยาก การบริหารองค์กรทั้งหมดอาจกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่! มีองค์ประกอบมากมายที่ต้องจัดการ และเพื่อให้เรื่องซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ละองค์ประกอบยังส่งผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากองค์ประกอบอื่น ๆ อีกด้วย
คุณจะปรับให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร เมื่อพวกเขาอาจต้องการให้ความสำคัญกับผลงานของตนเองเป็นอันดับแรก? คุณจะรักษาแรงจูงใจและความมีส่วนร่วมของพวกเขาไว้ได้อย่างไร แม้จะเผชิญกับความซ้ำซากจำเจจากงานประจำ? วิธีที่ดีที่สุดในการแนะนำพวกเขาผ่านความท้าทายต่าง ๆ คืออะไร โดยไม่ล่วงล้ำความเป็นอิสระหรือทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ?
ความท้าทายของการเป็นผู้นำคือการมีความเข้มแข็งแต่ไม่หยาบคาย มีความเมตตาแต่ไม่อ่อนแอ มีความกล้าหาญแต่ไม่ข่มเหงผู้อื่น มีความรอบคอบแต่ไม่ขี้เกียจ มีความถ่อมตนแต่ไม่ขลาดกลัว มีความภาคภูมิใจแต่ไม่หยิ่งยโส มีอารมณ์ขันแต่ไม่ไร้สติ
อาจดูเหมือนเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงสำหรับใครก็ตาม แต่ข่าวดีก็คือ การเชี่ยวชาญการจัดการสามารถเป็นเรื่องง่ายและสนุกได้หากมีทักษะ ระบบ และเครื่องมือที่เหมาะสม!
ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะสำรวจทุกแง่มุมของการบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (Management by Objectives หรือ MBO) ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งเป้าหมายและการบริหารผลงานของคุณได้อย่างไร พร้อมทั้งนำเสนอขั้นตอนปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในองค์กรของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์หรือผู้นำทีมที่กำลังเติบโต การเข้าใจ MBO สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ความพยายามของแต่ละคนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
การบริหารงานโดยใช้เป้าหมาย (MBO) คืออะไร?
การบริหารงานโดยใช้เป้าหมาย (MBO) เป็นเทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ มุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ในทุกระดับขององค์กร รูปแบบการบริหารนี้ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของทีมที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
การตั้งเป้าหมายผ่านวิธีการนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายและทิศทางในหมู่พนักงาน เมื่อสมาชิกในทีมเข้าใจและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร พวกเขาก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่มีความหมายต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างแท้จริง
MBO ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ในหนังสือของเขาThe Practice of Management.*นับตั้งแต่นั้นมา MBO ได้พัฒนาและส่งอิทธิพลต่อกรอบการตั้งเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
สาขาที่โดดเด่นและแนวทางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:
- Balanced Scorecard (BSC): พัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 โดย Robert Kaplan และ David Norton เทคนิคการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์นี้ขยายขอบเขตจาก MBO โดยพิจารณาหลายมุมมองของธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์และความก้าวหน้า—การเงิน, การบริการลูกค้า, กระบวนการภายใน, และการเรียนรู้/การเติบโต
แอปเปิลใช้บัตรคะแนนสมดุลที่มีเกณฑ์ห้าข้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว: ความพึงพอใจของลูกค้า, ความสามารถหลัก, ความมุ่งมั่นและการสอดคล้องของพนักงาน, ส่วนแบ่งตลาด, และมูลค่าของผู้ถือหุ้น.
- การบริหารจัดการโดยข้อยกเว้น (MBE): แนวทางนี้มุ่งเน้นการจัดการกับสิ่งที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานทางการเงินและการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวลา งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่คาดหวังไว้กับทรัพยากรที่ใช้จริงในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น วิธีนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมุ่งเน้นความพยายามไปที่จุดที่สามารถประหยัดเวลาและงบประมาณได้มากที่สุด
- วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs): OKRs ใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบบนลงล่าง โดยองค์กรจะกำหนดเป้าหมาย SMART 1-3 ข้อ ซึ่งจะถูกแบ่งย่อยลงเป็นเป้าหมายและงานของทีมและสมาชิกในทีม เนื่องจากงานเหล่านี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร จึงง่ายต่อการปรับให้ทุกคนสอดคล้องกันและมั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท OKRs ได้รับการเผยแพร่โดยIntel และ Google
โบนัส: หากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่ใช้กรอบการทำงาน OKR นี่คือรายการซอฟต์แวร์ OKR 10ตัวที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันทีวันนี้
MBO เปรียบเทียบกับกรอบการตั้งเป้าหมายอื่น ๆ
แม้ว่าการบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมายจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรอบการตั้งเป้าหมายอื่น ๆ แต่ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างในหลายประการ:
|ความแตกต่าง
|MBO
|MBE
|OKR
|BSC
|จุดมุ่งเน้น
|การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ในทุกระดับขององค์กร
|การจัดการกับการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานประสิทธิภาพที่กำหนดไว้
|การตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน (วัตถุประสงค์) และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ (ผลลัพธ์หลัก)
|พิจารณาจากมุมมองทางการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้/การเติบโต
|แนวทาง
|ทั้งแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน โดยมีการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดเป้าหมาย
|แบบบนลงล่าง โดยให้ผู้จัดการเข้ามาแทรกแซงเฉพาะเมื่อผลการปฏิบัติงานอยู่นอกเหนือขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
|ทั้งแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนด OKR
|แบบบนลงล่าง โดยใช้แนวทางที่สมดุลในการวางแผนกลยุทธ์และการวัดผลการดำเนินงาน
|กระบวนการตรวจสอบ
|การทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
|เชิงรับ โดยผู้จัดการจะทบทวนเฉพาะเมื่อพบข้อยกเว้นเท่านั้น
|การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องของ OKRs
|การทบทวนบัตรคะแนน (โดยปกติเป็นรายไตรมาสหรือรายปี)
|การจัดแนว
|เน้นอย่างหนักในการปรับให้สอดคล้องระหว่างเป้าหมายของบุคคลและทีมกับเป้าหมายขององค์กร
|มุ่งเน้นการสอดคล้องกันน้อยลงโดยตรง เนื่องจากผู้จัดการจะเข้ามาแทรกแซงเฉพาะในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น
|เน้นอย่างยิ่งในการปรับเป้าหมายของบุคคลและทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
|มุ่งเน้นให้ทุกมุมมองสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการนำ MBO ไปใช้
การนำ MBO ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการแนวทางที่มีโครงสร้าง. ดังนั้น, เราจะมาแยกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้. เราจะให้คุณคำแนะนำเกี่ยวกับการนำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ในองค์กรของคุณพร้อมการสนับสนุนจากClickUp—เพื่อนคู่คิดการจัดการโครงการของคุณ!
1. กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
ขั้นตอนแรกในกระบวนการ MBO คือการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน คุณอาจมีวัตถุประสงค์เหล่านี้อยู่แล้วหรือสามารถสร้างวัตถุประสงค์ใหม่จากพันธกิจและค่านิยมขององค์กรของคุณ
ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจตั้งเป้าหมายว่า "เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 15% ภายใน 12 เดือนข้างหน้า"
คุณสามารถใช้คุณสมบัติClickUp Goalsเพื่อสร้างและติดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณได้ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายให้สมาชิกทีมที่รับผิดชอบ เพิ่มระยะเวลา และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับแต่ละเป้าหมาย
คุณสามารถเข้าถึงเป้าหมายทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายบนแดชบอร์ดโดยการสร้างโฟลเดอร์แยกต่างหาก ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, และสกอร์การ์ดของพนักงานรายสัปดาห์ได้ทั้งหมดในที่เดียว
ClickUp ยังมีเทมเพลตการจัดการเป้าหมายฟรีเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น โดยมีตัวอย่างวัตถุประสงค์สำหรับแต่ละแผนกเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างและติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ
- ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายของคุณเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด
- จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เพิ่มไฟล์แนบ เอกสารวางแผน สถานะ ความคิดเห็น แผนก ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญลงในเทมเพลต
2. แจ้งวัตถุประสงค์ให้พนักงานทราบ
เมื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการกำหนดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายทอดเป้าหมายเหล่านี้ไปยังแผนก ทีม และเป้าหมายส่วนบุคคล เป้าหมายเหล่านี้ควรเป็นเป้าหมายแบบ SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
ตัวอย่างเช่นหนึ่งในเป้าหมายทางการตลาดของคุณอาจเป็น "เพิ่มจำนวน SQLs ขึ้น 15% ใน 6 เดือนข้างหน้า" ภายในเป้าหมายนี้เป้าหมาย SEOของคุณอาจเป็น "เพิ่มเวลาที่ผู้ใช้อยู่บนหน้าเว็บขึ้น 20%"
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ของตนเอง
ใช้ ClickUp Goals เพื่อแยกย่อยเป้าหมายขององค์กรออกเป็นเป้าหมายของแผนก ทีม และบุคคลอย่างเป็นภาพ การแสดงผลแบบนี้จะช่วยให้พนักงานเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาสอดคล้องและส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายของบริษัทอย่างไร
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp กับทีม ตอนนี้ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถเห็น OKR ของทีมเราแต่ละคน ใครเป็นเจ้าของ และความคืบหน้าของพวกเขาได้ มองย้อนกลับไปตอนนี้ ก่อนที่จะมี ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ดังนั้นทุกแผนกของเราจึงขาดการเชื่อมต่อกัน
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp กับทีม ตอนนี้ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถดู OKR ของทีมเราแต่ละคนได้ ใครเป็นเจ้าของ และมีความคืบหน้าอย่างไร เมื่อมองย้อนกลับไป ตอนนี้ก่อนใช้ ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ดังนั้นทุกแผนกของเราจึงไม่เชื่อมโยงกัน
แยกเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยแต่ละชิ้นและมอบหมายโดยตรงบนแพลตฟอร์ม ClickUp ใช้รหัสสีหรือจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ทราบงานที่เร่งด่วนClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถระบุและทำงานทั้งหมดให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายก่อนที่คุณจะหมดเวลา
ClickUp มีเทมเพลตอีกแบบหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเป้าหมายของคุณเป็นเป้าหมายแบบ SMART เสมอ
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ใช้งานได้ฟรี เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง พร้อมคำถามที่ละเอียดและรายการตรวจสอบ
เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้ว คุณสามารถทบทวนคำถามและรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ สมจริง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถขอให้ClickUp Brainแนะนำเป้าหมาย SMART ที่เกี่ยวข้องกับคุณและทีมของคุณได้ ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวนี้สามารถให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณตามความต้องการและ 우선ลำดับที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณสร้างแผนที่ละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้ รวมถึงการเสนอเส้นตาย, จุดสำคัญ, และงานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
3. ตรวจสอบความก้าวหน้า
ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดการต้องติดตามการปฏิบัติงานของทีมในภารกิจและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
มันช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และปรับเป้าหมายของพวกเขาได้
นี่คือจุดที่ClickUp Dashboardsเข้ามามีบทบาท สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองพร้อมแผนภูมิและตัวชี้วัดหลายรายการเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานหรือโครงการ วัดเวลาที่ใช้ รายได้ที่เกิดขึ้น วันที่ครบกำหนด ข้อกีดขวาง และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของเป้าหมายสำคัญและกระจายงานอย่างสมดุลระหว่างสมาชิกในทีมได้
คุณยังสามารถเลือกจากมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบ —ปฏิทิน, กระดาน, รายการ, ตาราง, คันบัน, แผนภูมิแกนต์, ฯลฯ — เพื่อดูงานของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เมื่อมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ การประเมินนี้ควรมีความเป็นกลาง อิงตามเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากิจกรรม
ใช้คุณสมบัติการรายงานของ ClickUp เพื่อสร้างรายงานประสิทธิภาพ. คุณสามารถสร้างรายงานรายบุคคลและรายงานโครงการเพื่อดูว่าทุกคนทำผลงานได้ดีเพียงใด และคุณสามารถปรับปรุงเป้าหมายให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปได้อย่างไร.
ซอฟต์แวร์ KPIนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวมตัวชี้วัดสำคัญเข้ากับรายงานของคุณได้ ใช้เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และสร้างการแสดงภาพที่ชัดเจนถึงความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมาย
5. ให้ข้อเสนอแนะ
การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องคือตัวเชื่อมที่สำคัญระหว่างการจัดเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย. มันช่วยให้พนักงานอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, รับรู้ถึงความสำเร็จของตน, และระบุถึงจุดที่ต้องปรับปรุง.
ในกรอบการบริหารโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย (MBO) การให้ข้อเสนอแนะเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้วัตถุประสงค์อยู่ในความสนใจและสำคัญในกิจกรรมประจำวัน
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เป้าหมายยังคงมีความเกี่ยวข้อง พนักงานมีแรงจูงใจ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น คุณสามารถเลือกให้ข้อเสนอแนะเป็นการส่วนตัวหรือรวบรวมเพื่อแจ้งให้ทีมทราบก็ได้
ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมายของพนักงานคนใดก็ได้โดยตรง การโต้ตอบแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ยังคงมีชีวิตชีวาและสามารถปรับเปลี่ยนหรือชี้แจงได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อสร้างระบบการให้คะแนนความคิดเห็นได้ ผู้จัดการสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในงานหรือเป้าหมายเพื่อคะแนนความคิดเห็นหรือการประเมินความคืบหน้าได้ ซึ่งช่วยให้สามารถให้คำแนะนำที่รวดเร็วและวัดผลได้ และสามารถติดตามได้ตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถให้คะแนนความก้าวหน้าในระดับ 1–5 พร้อมแสดงความคิดเห็นประกอบคะแนนนั้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายหรือภารกิจเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางปรับปรุงในระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การนำ MBO ไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ
MBO สามารถปรับใช้ได้ง่ายกับฟังก์ชันทางธุรกิจที่แตกต่างกัน. นี่คือตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้:
- การตลาด: กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย อัตราการเปลี่ยนแปลง หรือการวัดผลความรับรู้ในแบรนด์ ตัวอย่าง: เพิ่มความรับรู้ในแบรนด์โดยการเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 25% ในทุกแพลตฟอร์มภายในไตรมาสหน้า
- ทรัพยากรบุคคล: มุ่งเน้นที่อัตราการรักษาพนักงาน การสำเร็จการฝึกอบรม หรือเป้าหมายระยะเวลาในการจ้างงาน ตัวอย่าง: ปรับปรุงอัตราการรักษาพนักงานโดยการลดอัตราการลาออกโดยสมัครใจจาก 15% เป็น 10% ภายในปีงบประมาณถัดไป ผ่านการปรับปรุงโปรแกรมการปฐมนิเทศและการพัฒนาวิชาชีพ
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์: กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับคุณภาพของโค้ด, ระยะเวลาการส่งมอบคุณสมบัติ, หรือการลดข้อบกพร่อง. ตัวอย่าง: ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์โดยการลดจำนวนข้อบกพร่องที่รุนแรงซึ่งถูกรายงานในระหว่างการใช้งานจริงลง 30% ในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า ผ่านการปรับปรุงกระบวนการทดสอบและการตรวจสอบโค้ด.
- การขาย: กำหนดเป้าหมายการเติบโตของรายได้ การได้ลูกค้าใหม่ หรืออัตราการรักษาลูกค้า ตัวอย่าง: ขยายส่วนแบ่งการตลาดโดยการเพิ่มการได้ลูกค้าใหม่ 20% ในไตรมาสที่จะถึงนี้ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- บริการลูกค้า: ให้ความสำคัญกับเวลาการตอบกลับ, คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า, หรืออัตราการแก้ไขปัญหา. ตัวอย่าง: เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการปรับปรุงคะแนน Net Promoter Score เฉลี่ยจาก 7.5 เป็น 8.5 ภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้าผ่านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นและการปรับปรุงกระบวนการ.
ประโยชน์และข้อเสียของ MBO
การนำระบบ MBO มาใช้ในองค์กรของคุณมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ชัดเจน มาดูกันว่าคืออะไร:
ข้อดีของการบริหารงานตามวัตถุประสงค์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ
โดยการปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความพยายามของแต่ละบุคคล MBO สร้างเส้นทางที่ชัดเจนจากวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลไปสู่เป้าหมายของบริษัท จากการปรับให้สอดคล้องนี้บริษัทมักเห็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น และการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวของตนเอง พวกเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของและมีจุดมุ่งหมายในงานที่ทำ การเข้าใจว่าบทบาทของตนมีส่วนช่วยต่อภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมักเพิ่มแรงจูงใจและความมุ่งมั่นของพนักงานต่อหน้าที่การงานและนายจ้าง
พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรมีแนวโน้มที่จะทำงานเกินความคาดหวังในหน้าที่ของตนมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นและอัตราการลาออกที่ต่ำลง
3. การสื่อสารที่ดีขึ้น
การจัดการวัตถุประสงค์ช่วยให้มีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่างผู้จัดการกับพนักงานเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคืบหน้า และความท้าทาย การสื่อสารอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร และทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและความคาดหวัง
4. จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
MBO มอบแผนที่ทางให้กับพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบรรลุ ช่วยให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ความชัดเจนนี้ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับกิจกรรมที่ไม่จำเป็น และช่วยให้พนักงานจัดสรรเวลาและทรัพยากรได้ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผลที่ตามมาคือทีมต่าง ๆ จะมีความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดขององค์กร
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง
โดยการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีความเป็นกลางและเป็นธรรมมากขึ้น โดยอิงจากผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้แทนที่จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ความเป็นกลางนี้ช่วยลดอคติในการประเมินและให้พื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง และความต้องการในการพัฒนา
พนักงานยังมีแนวโน้มที่จะยอมรับคำติชมและการให้คะแนนที่อิงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าและสามารถวัดผลได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสียของการบริหารงานตามเป้าหมาย
1. ใช้เวลานาน
การนำกระบวนการบริหารจัดการตามเป้าหมายมาใช้ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการกำหนดเป้าหมาย ดำเนินการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้อาจเป็นเรื่องท้าทายเป็นพิเศษสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีโครงสร้างซับซ้อน
💡 วิธีแก้ไข: ใช้เครื่องมือการจัดการเช่น ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการตั้งเป้าหมายเป็นระบบอัตโนมัติและราบรื่นขึ้น
2. ความเสี่ยงของการให้ความสำคัญกับปริมาณมากกว่าคุณภาพ
มีความเสี่ยงที่จะให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่วัดได้ง่ายมากกว่าวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนและมีคุณภาพมากกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่การมุ่งเน้นอย่างแคบในการบรรลุเป้าหมายเชิงตัวเลขโดยละเลย แง่มุมอื่นๆ ที่สำคัญ ของประสิทธิภาพ กลยุทธ์ระยะยาว หรือแม้แต่การเติบโตส่วนบุคคลของพนักงาน
💡 วิธีแก้ไข: ปรับสมดุลเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้ตัวชี้วัดหลายด้านในการประเมินผลการดำเนินงาน
3. ความไม่ยืดหยุ่น
หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม MBO อาจนำไปสู่การตั้งเป้าหมายที่แข็งตัวและไม่ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ความไม่ยืดหยุ่นนี้อาจนำไปสู่การไล่ตามเป้าหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
💡 วิธีลดความเสี่ยง: ดำเนินการทบทวนตามรอบอย่างสม่ำเสมอ (เช่น รายไตรมาส) เพื่อประเมินความเกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ของเป้าหมายใหม่ อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเมื่อจำเป็น
4. ความเป็นไปได้ในการเกิดความเครียดเพิ่มขึ้น
การมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์และเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอาจสร้างแรงกดดันที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงาน ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือขวัญและกำลังใจในที่ทำงานที่ลดลง
💡 วิธีแก้ไข: สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนซึ่งให้คุณค่ากับการเรียนรู้และการเติบโตควบคู่ไปกับความสำเร็จ. ให้แน่ใจว่าเป้าหมายมีความท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ และมอบทรัพยากรที่จำเป็นและการสนับสนุนแก่พนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา.
กลยุทธ์ในการรับประกันความสำเร็จของการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์
หากคุณเป็นมือใหม่กับ MBO ไม่ต้องกังวล! เรามีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกลยุทธ์ความสำเร็จที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ MBO ได้ในเวลาไม่นาน!
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุน: สร้างวัฒนธรรมที่มอง MBO เป็นเครื่องมือสำหรับการเติบโตและปรับปรุง ไม่ใช่เพียงแค่การประเมิน
- ให้การฝึกอบรมอย่างเพียงพอ: ให้แน่ใจว่าผู้จัดการทุกคนและพนักงานเข้าใจกระบวนการ MBO และประโยชน์ของมัน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของตนเองเพื่อเพิ่มการยอมรับและความมุ่งมั่น
- รักษาการสื่อสารที่เปิดกว้าง: จัดการประชุมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และปรับเป้าหมายตามความเหมาะสม
- เชื่อมโยงรางวัลกับความสำเร็จ: ให้รางวัลแก่พนักงานที่สามารถบรรลุหรือเกินเป้าหมายของตน
- ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ: ขอความช่วยเหลือจากเครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการ MBO เป็นไปอย่างราบรื่น และให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมาย
- ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง: ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการ MBO ของคุณเป็นประจำโดยอิงจากข้อเสนอแนะและผลลัพธ์
บริหารจัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MBO และ ClickUp
การบริหารงานตามเป้าหมาย (Management by Objectives) เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมโยงความพยายามของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จ ด้วยการนำ MBO ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล องค์กรจะสามารถสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จขององค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท
ตามที่เราได้สำรวจในคู่มือนี้ หัวใจสำคัญของ MBO อยู่ที่การสื่อสารที่ชัดเจน การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมขนาดเล็กหรือผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ หลักการของ MBO สามารถช่วยให้คุณสร้างองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจน มีแรงจูงใจสูง และสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและเครื่องมือที่เหมาะสม MBO สามารถเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงในการเดินทางสู่การเป็นผู้นำของคุณได้ ให้ ClickUp สนับสนุนคุณในการเดินทาง MBO ของคุณในวิธีที่ถูกต้อง
