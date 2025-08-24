เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีเพื่อชนะลูกค้าเพิ่มเติม

มีไอเดียที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่รู้ว่าจะทำให้เป็นข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
คุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า—ดังนั้นข้อเสนอของคุณจึงต้องชัดเจน มีโครงสร้าง และน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น ข้อเสนอควรครอบคลุมขอบเขตของโครงการ กำหนดการ ผลลัพธ์ที่จะได้รับ และราคา คิดถึงข้อเสนอของคุณเป็นเครื่องมือทางการตลาด—นี่คือโอกาสของคุณที่จะแสดงคุณค่าและโน้มน้าวให้ลูกค้าเลือกคุณแทนคู่แข่ง
มาสำรวจเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณนำเสนอผลงานของคุณอย่างชัดเจนและมั่นใจ
เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกคืออะไร?
เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกเป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณนำเสนอการบริการ ความเข้าใจในโครงการ ราคา และระยะเวลาให้กับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
นี่คือองค์ประกอบมาตรฐานของแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ:
- หน้าปก: ชื่อโครงการ, ชื่อลูกค้าและนักออกแบบ, โลโก้, และวันที่ส่ง
- บทนำ: คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานของคุณและวิสัยทัศน์ของคุณ
- ภาพรวมของโครงการ: สรุปผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ขอบเขตของงาน: รายละเอียดการให้บริการของคุณและตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อวัดผลลัพธ์
- ไทม์ไลน์: กำหนดการสำคัญของโครงการ, วันที่ส่งมอบ, และระยะเวลาโครงการโดยประมาณ
- โครงสร้างราคา: แยกแยะโครงสร้างต้นทุนและโครงสร้างการชำระเงินอย่างชัดเจน
- ตัวอย่างผลงาน: ผลงานที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข: กำหนดขอบเขตการแก้ไข, รายละเอียดความเป็นเจ้าของ, นโยบายการยกเลิก, และเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ
- CTA: ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำและข้อมูลติดต่อ
- ลายเซ็น: พื้นที่สำหรับทั้งคุณและลูกค้าในการลงนามและอนุมัติข้อเสนอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบร่างการเสนอโครงการกราฟิกดีไซน์ดี?
แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่ดีทำหน้าที่เป็นแนวทางในการนำเสนอแนวคิด แสดงประสบการณ์ และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ดังนั้น ในขณะเลือกแบบฟอร์ม ควรพิจารณาด้านต่อไปนี้:
- โครงสร้างและความชัดเจน: ใช้ส่วนและรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำทางข้อเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ความดึงดูดทางสายตา: เลือกเทมเพลตที่มีการใช้ตัวอักษรและการเว้นระยะที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อเสนอมีความเป็นมืออาชีพ
- ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับแบรนด์และความต้องการของโครงการของคุณได้—สิ่งนี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกควรมีองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อให้ข้อเสนอของคุณโดดเด่น
- โครงสร้างที่ครอบคลุม: เลือกเทมเพลตที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงบทนำ คำรับรอง ความต้องการของโครงการ กำหนดเวลา และอื่นๆ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp
แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบกราฟิกในมุมมอง
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ
|กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ, รูปทรง & โน้ตติด, การติดตามงาน, รองรับการ์ดภาพ & เว็บไซต์
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักการตลาด, บริษัทออกแบบ, นักออกแบบอิสระ
|ลิงก์นำเสนอ, แผนผังการพึ่งพา, การจัดหมวดหมู่การแก้ไข, องค์ประกอบภาพ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตคำขอเสนอราคา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมจัดซื้อ, ธุรกิจขนาดเล็ก
|รายการตรวจสอบ RFP, การติดตามงบประมาณ, ไฟล์แนบ, การแสดงภาพกระบวนการ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ
|ข้อมูลบริษัท, ขอบเขตโครงการ, รูปภาพ/กราฟ, เงื่อนไขและรายละเอียดการชำระเงิน
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตเรื่องเล่าโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการ, นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่, ธุรกิจขนาดเล็ก
|โครงสร้างเรื่องเล่า, แผนภูมิ/แผนผัง, ไทม์ไลน์, โปรไฟล์ทีม
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่
|ขั้นตอนสัญญา, ตัวชี้วัดความคืบหน้า, มุมมองเอกสาร, การสนทนาของทีม
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตออกแบบกราฟิก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ
|ลิงก์สรุป/ออกแบบ/คัดลอก, ขั้นตอนงาน, การติดตามการแก้ไข, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตขั้นสูงสำหรับการออกแบบกราฟิกใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ
|การจัดเรียงตามประเภทไฟล์, การแสดงตัวอย่างสินทรัพย์, ข้อมูลสไตล์แบรนด์, ความคิดเห็น
|ClickUp Board, รายการ
|เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบอิสระ, ทีมออกแบบ, เอเจนซี
|การแสดงผลทีม, โน้ตติด, ระบบอัตโนมัติ, แผนผังความคิด
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบสรุปการออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ
|วิสัยทัศน์ของแบรนด์, แผนที่นำทาง, ข้อมูลอ้างอิง, การวางแผนระยะ
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบกราฟิก, บริษัทออกแบบ
|ภาพรวมโครงการ, โน้ตติดผนัง, ไอคอน/รูปภาพ, เอกสารอ้างอิง
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตผลงานออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่
|หมวดหมู่, ขั้นตอนการออกแบบ, การอัปโหลดไฟล์, เอกสารโครงการ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตกระดานออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่
|ความคิดเห็น, ขั้นตอนการทำงาน, ความเชื่อมโยง, ลิงก์การออกแบบ
|ClickUp บอร์ด, รายการ
|เทมเพลตไวร์เฟรมกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมออกแบบ, นักออกแบบอิสระ
|ตัวเชื่อมต่อ, โน้ตติด, ไอคอน, รองรับภาพ
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตการตรวจสอบการออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมออกแบบกราฟิก
|แผนการทดสอบ, โครงร่างความต้องการ, แผนการPLOY, ข้อเสนอแนะ
|ClickUp Doc, รายการ
|แบบฟอร์มเสนอราคาการออกแบบกราฟิกแบบฟรีแลนซ์ โดย PandaDoc
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่ขนาดเล็ก
|แนะนำทีม, คำรับรอง, การแบ่งแยกโครงการ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ
|PandaDoc เอกสารเว็บ
|แบบฟอร์มการเสนอโครงการออกแบบกราฟิก โดย Proposify
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบ, บริษัทออกแบบ, เอเจนซี
|ภาพหน้าปก, กระบวนการ/ไทม์ไลน์, คำรับรอง, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
|Proposify เอกสารออนไลน์
|แบบฟอร์มการออกแบบโลโก้ โดย Get Cone
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบโลโก้, บริษัทออกแบบ
|แนะนำหน่วยงาน, บริการ, ราคา, เงื่อนไข, ติดต่อ
|รับเอกสารเว็บโคน
|เทมเพลตนำเสนอการออกแบบโดย Pitch
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่
|ภาพประกอบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลติดต่อ, ไทม์ไลน์/งบประมาณ
|พิตช์เดค
|แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบเว็บไซต์ โดย Proposable
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่, ธุรกิจ
|วิดีโอ/สื่อ, แคตตาล็อก, การมอบหมายงานทีม, การวิเคราะห์
|เอกสารเว็บที่สามารถเสนอได้
|แบบฟอร์มการเสนอโครงการออกแบบกราฟิก โดย Qwilr
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่, ธุรกิจ
|องค์ประกอบแบบโต้ตอบ, การผสานระบบ CRM, ผลลัพธ์, CTA
|เอกสารเว็บ Qwilr
เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีเพื่อเสนอขายอย่างมืออาชีพ
พร้อมที่จะทำให้การสร้างข้อเสนอการออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องง่ายหรือไม่? นี่คือรายการของเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจและมืออาชีพ:
1. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
ข้อเสนอที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพคือกุญแจสำคัญในการได้รับการอนุมัติโครงการใด ๆแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและรายละเอียดสำคัญ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเน้นวัตถุประสงค์และความสำเร็จของโครงการและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานของโครงการ สมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมการสำหรับการซื้อหุ้นของผู้บริหารหรือพยายามทำให้ข้อเสนอโครงการครอบคลุมครบถ้วน เทมเพลตนี้มีกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบข้อมูล
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- แก้ไข, ไฮไลต์, หรือเพิ่มข้อมูลด้วยรูปร่างและโน้ตติด
- ปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามงานในตัว ขั้นตอนที่เป็นระบบ และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย
- เพิ่มผลกระทบโดยการแทรกภาพเพื่อสนับสนุนเนื้อหา
- เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบัตรเว็บไซต์และกล่องข้อความ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, และบริษัทออกแบบที่ต้องการสื่อสารข้อมูลการเสนอราคาและได้รับงาน.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังจัดการงานที่ยุ่งเหยิงอยู่ใช่ไหม? ใช้ClickUp Docsเพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ และรักษาการทำงานร่วมกันพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- สร้างเอกสารหรือวิกิใด ๆ ที่ตรงตามข้อกำหนดของข้อเสนอการออกแบบกราฟิก
- มอบหมายความคิดเห็นและรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้งสร้างงานที่สามารถติดตามได้เพื่อความร่วมมือที่ง่ายดาย
- จัดระเบียบทรัพยากรทั้งหมดให้เป็นระเบียบ
- ปกป้องเอกสารของคุณด้วยลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
2. แม่แบบข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUp
การจัดการข้อเสนอหลายรายการโดยไม่มีแผน? นั่นก็แค่การทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่วุ่นวายพร้อมกับความเครียดที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแม่แบบข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการข้อเสนอได้โดยไม่มีความวุ่นวายเพิ่มเติม
สำหรับแต่ละโครงการ คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะการอนุมัติ การแก้ไข ทีมงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของโครงการ และต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อเสนอและตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- แนบลิงก์ของ pitch deck เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูข้อเสนอได้อย่างง่ายดาย
- ทำเครื่องหมายการพึ่งพาเพื่อระบุสิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มขั้นตอนใหม่ เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
- จัดประเภทการแก้ไขเพื่อจัดลำดับความสำคัญและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
- แสดงความคิดเห็นของคุณโดยใช้ภาพ, กราฟ, และรูปภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, เอเจนซี่ออกแบบ, และนักออกแบบอิสระที่ต้องการจัดการและจัดระเบียบข้อเสนอสำหรับลูกค้าหลายราย
3. แม่แบบคำขอเสนอราคาของ ClickUp
เทมเพลตคำขอเสนอราคาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตามความคืบหน้า และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถระบุวันกำหนดส่งและวันที่ประกาศผลได้ เพื่อให้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
นอกจากนี้ ด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงการที่ปรับแต่งได้ เช่น การวางแผน การร่าง การแจกจ่าย การตรวจสอบ และการมอบรางวัล คุณจะทราบสถานะของกระบวนการ RFP อยู่เสมอ อีกทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่ติดตั้งไว้แล้ว ยังช่วยให้คุณติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ RFP เพื่อให้ไม่มีขั้นตอนหรือรายละเอียดสำคัญใด ๆ ถูกมองข้าม
- ติดตามงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมด
- แนบและบันทึกไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึง การอ้างอิง และการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
- ระบุขั้นตอนของกระบวนการ RFP และทำเครื่องหมายการพึ่งพา เพื่อทำให้กระบวนการคัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดเป็นไปอย่างราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อจัดจ้างและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการ RFP สำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง
4. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp
ต้องการได้งานในฝันใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจก่อนเลย.เทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUpช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้. มันมอบรูปแบบที่เป็นระบบให้คุณให้ข้อมูลบริษัทและรายการลูกค้าที่คุณเคยร่วมงานด้วย.
นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณใส่รายละเอียดสำคัญ เช่นขอบเขตของโครงการ ระยะเวลา แผนงบประมาณ และสิ่งที่ต้องส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา จึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- นำเสนอปัญหา ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเร่งด่วน และสาเหตุที่แท้จริง
- สนับสนุนรายละเอียดและเสริมข้อเสนอด้วยรูปภาพและกราฟ
- ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับบริการของคุณ พร้อมด้วยการคาดการณ์กำไรและผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
- รักษาความชัดเจนโดยระบุเงื่อนไขทั้งหมด วิธีการชำระเงิน และข้อมูลความลับในส่วนข้อตกลง
🔑เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณฟรีใน Excel และ ClickUp
5. แม่แบบเนื้อเรื่องโครงการ ClickUp
การเล่าเรื่องที่น่าสนใจและครอบคลุมช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับข้อเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ.เทมเพลตการเล่าเรื่องโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันและมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ของคุณ.
มันนำเสนอรูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อสรุปวิธีการและเหตุผลของโครงการ พร้อมด้วยแผนภูมิ แผนภาพ และภาพประกอบเพื่อให้เรื่องราวมีความน่าสนใจและครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- สื่อสารเป้าหมายและผลลัพธ์ด้วยการอธิบายที่ชัดเจนและเหตุผลที่สนับสนุน
- สร้างไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
- ให้ภาพรวมของค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละผลลัพธ์
- เพิ่มรูปภาพเพื่อแนะนำทีมของคุณและระบุความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ, นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ, และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกเป้าหมายและแนวทางแก้ไขของโครงการ
นี่คือความคิดเห็นของแมตต์ บรันต์ นักออกแบบกราฟิกจาก Creative Element เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟีเจอร์งานย่อย (Subtask) และความสามารถในการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานในโครงการ (Project Dependencies) ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเราต้องทำงานกับโครงการที่มีหลายองค์ประกอบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักจะมีสมาชิกในทีมของเรา (หรือของลูกค้า) เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่าย นอกจากนี้ แถบหน้าหลัก (Home tab) ที่แสดงภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน ยังช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็นในการสื่อสารหรือการผลิตงานได้อย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟีเจอร์งานย่อย (Subtask) และความสามารถในการกำหนดการพึ่งพาของโครงการ (project dependencies) ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของเราอย่างมาก เนื่องจากเราทำงานกับโครงการที่มีหลายองค์ประกอบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักจะมีสมาชิกหลายคนในทีมของเรา (หรือของลูกค้า) เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แถบเมนูหลัก (Home tab) ซึ่งให้ภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน ยังช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็นในการสื่อสารหรือการผลิตได้อย่างมาก
🎨อยากเห็นทีมออกแบบใช้ ClickUpในชีวิตจริงหรือไม่?วิดีโอสั้นนี้แสดงวิธีการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ สร้างคลังทรัพยากร และปรับปรุงทุกขั้นตอนของโครงการออกแบบให้ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
การจัดการสัญญาไม่ได้หมายถึงการรับมือกับความวุ่นวายและข้อมูลที่กระจัดกระจายแม่แบบการจัดการสัญญาของ ClickUpมอบศูนย์กลางที่มีโครงสร้างพร้อมพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร จัดการขั้นตอนการทำงาน และติดตามไทม์ไลน์
แม่แบบแสดงไทม์ไลน์ที่ประมาณการไว้และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า ทำให้การติดตามแต่ละขั้นตอนได้ง่ายขึ้นในทันที สำหรับการติดตามสถานะของแต่ละร่างอย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าสถานะเช่น กำลังดำเนินการ ร่างแรก ทบทวน และร่างสุดท้าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- รับภาพรวมของกำหนดเวลาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดเองเพื่อการติดตามและปรับแต่งอย่างรวดเร็ว
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้มาตรวัดในตัวที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จสิ้น
- จัดระเบียบและจัดการเอกสารทั้งหมดในมุมมองเอกสาร
- อภิปรายและร่วมมือกับทีมของคุณในส่วนของการอภิปราย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, และเอเจนซีออกแบบที่ต้องการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับสัญญาต่าง ๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือที่ใช้ AI อย่างClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างข้อเสนอและบริหารโครงการของลูกค้าได้อย่างราบรื่น
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- รับคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- รักษาความสอดคล้องในการนำเสนอผลงานออกแบบกราฟิกด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
7. แม่แบบกราฟิกดีไซน์ ClickUp
คุณมีไฟล์ที่รกอยู่กี่ไฟล์ที่มีชื่อว่า project one, final file, project one final file two และอื่นๆ อีกมากมาย? โครงข่ายของโฟลเดอร์และไฟล์สำหรับลูกค้าแต่ละรายนำไปสู่กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพและความวุ่นวายแม่แบบการออกแบบกราฟิกของ ClickUpนำโครงสร้างมาสู่ความวุ่นวาย พร้อมด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบอิสระหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการการตั้งค่าที่เรียบง่ายและไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อจัดการโครงการออกแบบ แบ่งงานตามสถานะการตรวจสอบ (ภายใน/ลูกค้า/รอดำเนินการ) รวมสรุปและลิงก์ต่างๆ ไว้ที่เดียว และติดตามการแก้ไขต่างๆ ในกระบวนการออกแบบที่มีโครงสร้าง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- จัดระเบียบลิงก์ย่อ ลิงก์ออกแบบ และลิงก์คัดลอกไว้ในที่เดียว
- แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้กระบวนการมีโครงสร้างและสามารถจัดการได้
- ติดตามการแก้ไขตามขั้นตอนของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะได้รับการนำไปใช้อย่างราบรื่น
- รายการทั้งหมดของสิ่งที่ต้องพึ่งพาสำหรับงานนี้ เพื่อให้คุณทราบว่าอะไรต้องทำให้เสร็จก่อน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการและเอกสารงานออกแบบกราฟิก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิก
8. แม่แบบขั้นสูงสำหรับการออกแบบกราฟิกใน ClickUp
สำหรับกระบวนการทำงานของเอเจนซีหรือการร่วมมือของนักออกแบบหลายคน,เลเยอร์ของเทมเพลตการออกแบบกราฟิกขั้นสูงของ ClickUpจะถูกใช้ในระบบการอัตโนมัติ, การจัดเรียงไฟล์ตามประเภท (PNG, PSD, เป็นต้น), และการแสดงตัวอย่างสินทรัพย์ในมุมมองบอร์ด. เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการกับงานส่งมอบแบรนด์ที่ซับซ้อน, จัดการกับหลายรูปแบบ, และทำงานข้ามแผนก.
เทมเพลตการออกแบบกราฟิกนี้ช่วยให้คุณแนบงานสร้างสรรค์และรูปภาพเพื่อให้แสดงในมุมมองบอร์ดเพื่อความสะดวกในการติดตาม คุณสามารถระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องในรายการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดสำหรับทุกงานไว้ในที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- สร้างภาพกระบวนการตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการออกแบบขั้นสุดท้ายโดยใช้แผนผังงานและตัวเชื่อมต่อ
- จัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทไฟล์ PNG, PSD, RG, JPEG, และ GIF
- เพิ่มความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงข้างๆ งาน
- รายการข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสีของแบรนด์และสไตล์ของแบรนด์เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิกอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดระเบียบรายละเอียดโครงการเพื่อให้งานกราฟิกมีความสม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม? ใช้ClickUp Designsเพื่อจัดการกระบวนการออกแบบของคุณ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- ใช้ AI เพื่อสร้างบุคลิกภาพการออกแบบ, องค์ประกอบ, เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้, สรุปงานสร้างสรรค์, และอื่น ๆ
- จัดระเบียบการออกแบบและกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใด
- มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีมเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. แม่แบบการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เหมาะสมในการนำแนวคิดของคุณมาสู่ความเป็นจริง มันให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการระดมความคิดกับทีมของคุณและการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนล่วงหน้า—คล้ายกับวิธีที่บอร์ดแนวคิดช่วยในการจับและจัดระเบียบความคิดในที่เดียว ก่อนที่จะเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมจะทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ มุมมองกระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้ระบุจุดติดขัดและหาทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ไอเดียตามเจ้าของ ทำให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- แสดงให้ทีมโครงการพร้อมรูปถ่ายของพวกเขา
- ใช้กระดาษโน้ตติดผนังเพื่อเขียนรายการความคิดที่เน้นกระบวนการ เน้นผลิตภัณฑ์ และเน้นบุคคล
- รักษาทีมให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการทำงานอัตโนมัติ
- แสดงแนวคิดและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด ตัวเชื่อม และรูปทรงต่างๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, ทีมออกแบบกราฟิก, และเอเจนซีออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์และจัดระเบียบความคิด
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกรณีศึกษาทางธุรกิจฟรีใน PowerPoint, สไลด์, และ ClickUp
10. แม่แบบสรุปการออกแบบ ClickUp
เป้าหมายที่กระจัดกระจาย, เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน, และเส้นตายที่พลาดไป? นั่นคือสิ่งที่การเริ่มต้นโครงการที่ยุ่งเหยิงนำไปสู่
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้าของคุณแม่แบบ ClickUp Design Briefช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายของแบรนด์ วิสัยทัศน์ และกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบเอกสาร กำหนดระยะเวลา มอบหมายงาน และแนบเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยให้การวางแผนเบื้องต้นเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่างานนั้นเกี่ยวข้องกับทีมภายในเท่านั้น ลูกค้าเท่านั้น หรือทั้งสองฝ่าย คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งช่วยให้การติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ระบุวิสัยทัศน์ของลูกค้า รายละเอียดแบรนด์ และเป้าหมายสำหรับการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดแผนงานโครงการและทิศทางเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ
- รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเป้าหมาย, เอกสารอ้างอิง, และบันทึกไว้ที่เดียว
- แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เช่น การมุ่งเน้นและวิสัยทัศน์ กลุ่มเป้าหมาย การระบุเป้าหมาย แบรนด์ และทิศทางสร้างสรรค์ เพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดการกระบวนการออกแบบและไอเดีย
11. แม่แบบไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับลูกค้าของคุณแม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Design Briefนี้มอบพื้นที่ไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน และช่วยกำหนดเป้าหมายแบรนด์ วิสัยทัศน์ และกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบเอกสาร เช่นเดียวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดมันรองรับการทำงานร่วมกันแบบภาพโดยให้ทีมสามารถกำหนดไทม์ไลน์ มอบหมายงาน และแนบเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยให้การวางแผนเบื้องต้นเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการใช้โน้ตแบบติดและรูปร่างต่าง ๆ คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในส่วนต่าง ๆ ได้เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนและรูปภาพเพื่อสนับสนุนและจัดระเบียบองค์ประกอบสำคัญได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้ยังช่วยระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ด้วยมุมมองไวท์บอร์ด คุณยังสามารถทำงานร่วมกับทีมและแบ่งปันแนวคิดเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ให้ภาพรวมของโครงการและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความชัดเจน
- รายการคำขอของลูกค้า, จุดเด่นของแบรนด์, และตลาดเป้าหมายเพื่อการคิดค้นอย่างมีข้อมูล
- เพิ่มทิศทางและวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อการดำเนินการและการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้รวมการอ้างอิงเพื่อยืนยันข้อมูลและสร้างความน่าเชื่อถือ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิกและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดระเบียบรายละเอียดโครงการของลูกค้าทุกรายให้เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำร่วมกันหรือไม่? ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อดำเนินการตามความคิดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่ช่วยให้กระบวนการเสนอแบบการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- เชื่อมต่อเอกสาร งาน และแชทเพื่อจัดระเบียบความคิด
- ประสานงานกับทีมของคุณและเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
- ใช้การสนทนาและรูปร่างเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของคุณ
12. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
พอร์ตโฟลิโอคือบัตรทองของคุณในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า และเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอออกแบบของ ClickUpมอบโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามได้ว่าดีไซน์ใดได้รับการอนุมัติแล้วและดีไซน์ใดที่ต้องแก้ไข เพื่อจัดการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการโครงการและลูกค้าหลายรายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเก็บรายละเอียดการออกแบบ งานที่ต้องทำ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และหมวดหมู่ไว้ในที่เดียว ทำให้การแชร์ข้อมูลอัปเดตกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- สร้างหมวดหมู่ เช่น อัตลักษณ์แบรนด์, เว็บแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันมือถือ, เว็บไซต์ และอื่นๆ เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น
- สรุปกระบวนการออกแบบโดยระบุขั้นตอนต่าง ๆ เช่น รอการพิจารณา แนวคิด การออกแบบ ต้นแบบ และการส่งมอบ
- อัปโหลดไฟล์สำหรับผลลัพธ์สุดท้ายพร้อมกับงานโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
- รักษาเอกสารโครงการสำหรับเอกสารสรุป, วัตถุประสงค์, กลยุทธ์, และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและบริษัทออกแบบกราฟิกที่ต้องการจัดระเบียบและบริหารโครงการของพวกเขา
📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในขณะที่สลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในที่ทำงาน—อีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก—ไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการ
13. แม่แบบกระดานออกแบบ ClickUp
การติดตามกระบวนการออกแบบอย่างใกล้ชิดไม่ควรเป็นเรื่องที่ท้าทายเลยแม่แบบกระดานออกแบบของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบทุกองค์ประกอบได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเปิดตัว
เส้นเวลาการออกแบบให้ภาพรวมของงานที่คุณต้องทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- เขียนความคิดเห็นและบันทึกการแก้ไขเพื่อใช้อ้างอิงเมื่อจำเป็นอย่างรวดเร็ว
- สร้างขั้นตอนการออกแบบตามกระบวนการทำงานออกแบบ และจัดหมวดหมู่ภารกิจเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและติดตาม
- ไฮไลต์การพึ่งพาทั้งหมดพร้อมกับแต่ละงานเพื่อประมาณกำหนดเวลาและวางแผนการทำงาน
- โปรดแนบลิงก์แบบดีไซน์พร้อมกับงานเพื่อหลีกเลี่ยงไฟล์ที่กระจัดกระจาย
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิกอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดการ จัดระเบียบ และติดตามโครงการออกแบบ
14. แม่แบบไวท์บอร์ด Wireframing ของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับสร้างแบบร่างของ ClickUp การออกแบบแผนภาพเบื้องต้นของเว็บไซต์จะกลายเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ทันที มุมมองกระดานไวท์บอร์ดของเทมเพลตช่วยให้คุณกำหนดโครงร่างทุกขั้นตอนเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจัดวางกระดานไวท์บอร์ดที่ชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิดและทำงานร่วมกันได้โดยไม่พลาดรายละเอียดหรือไอเดียสำคัญใด ๆ นอกจากนี้ ด้วยรูปทรงที่หลากหลาย เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ดูน่าสนใจและเป็นระเบียบอีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- จินตนาการกระบวนการโดยใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อวางแผนแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
- สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมหรือประเด็นสำคัญโดยใช้โน้ตติดผนัง
- แสดงขั้นตอนและการดำเนินการโดยใช้ไอคอนที่แตกต่างกัน
- แทรกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการทำงาน
🔑เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบและนักออกแบบอิสระที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อระดมความคิดสำหรับโครงการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและเทคนิคการระดมความคิด
15. แม่แบบการตรวจสอบการออกแบบ ClickUp
คุณต้องทดสอบต้นแบบก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อระบุช่องว่างต่าง ๆแม่แบบการตรวจสอบการออกแบบของ ClickUpช่วยในการบันทึกปัญหา หาวิธีแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้มอบกระบวนการที่สม่ำเสมอสำหรับการประเมินและอนุมัติการออกแบบ รวมถึงการดูแลเอกสารที่ถูกต้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้มีส่วนร่วม เจ้าของ ร่างต่างๆ ลิงก์งาน และอื่นๆ เพื่อภาพรวมที่สมบูรณ์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- บันทึกปัญหาพร้อมตัวชี้วัดการวัดเพื่อติดตาม
- พัฒนาแผนการทดสอบการออกแบบที่สมบูรณ์ รวมถึงแบบจำลอง สถานการณ์ ข้อเท็จจริงที่ทราบแล้ว และจุดที่ต้องระบุ
- ระบุข้อกำหนดการออกแบบเฉพาะและแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
- จัดทำแผนการปรับใช้โดยระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ ประเภทของแผน กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ และรายการดำเนินการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบกราฟิกที่ต้องการทดสอบและปรับปรุงต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อนการเปิดตัวจริง
16. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์โดย PandaDoc
ข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่คุณส่งให้ลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของคุณภาพของบริการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ. แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์โดย PandaDoc มอบรูปแบบที่เป็นระบบซึ่งเน้นรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด.
ด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณนำเสนอภาพรวมที่ครบถ้วนของโครงการที่ผ่านมา และเหตุผลที่คุณเหมาะสมกับโครงการของลูกค้า
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- แนะนำทีมของคุณและให้ภาพรวมที่ชัดเจนของข้อเสนอ
- สร้างความน่าเชื่อถือโดยการเน้นย้ำคุณสมบัติ, คำรับรอง, และผลงานที่คัดสรร
- แยกย่อยวิธีการดำเนินการโครงการและโครงสร้างราคา
- แนะนำลูกค้าผ่านขั้นตอนต่อไปด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบกราฟิกขนาดเล็กที่ต้องการเข้าถึงและชนะใจลูกค้า
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนการดำเนินงานโครงการ
17. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกโดย Proposify
การนำเสนอผลงานต่อลูกค้าจะมีระเบียบมากขึ้นด้วยเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกจาก Proposify
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบริการของคุณและวิธีที่คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรักษาโทนที่เป็นมืออาชีพและน่าสนใจในข้อเสนอโครงการของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- โปรดแนบภาพหน้าปกที่สะอาดและมืออาชีพพร้อมจดหมายเพื่อแสดงความสามารถในการออกแบบของคุณ
- ระบุเป้าหมาย ผลลัพธ์ในอนาคต กระบวนการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการ
- เสริมสร้างความไว้วางใจด้วยส่วน "ทำไมต้องเลือกเรา" "คำรับรองจากลูกค้า" และ "ผลงานที่ผ่านมา"
- ใกล้จะดำเนินการต่อไปแล้ว และให้รวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้เพื่อเร่งกระบวนการ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิก, บริษัทออกแบบ, และเอเจนซีที่ต้องการนำเสนอบริการของตน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ64% ของพนักงานรายงานว่าการทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้พวกเขาสูญเสียเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในด้านการผลิต
18. แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบโลโก้ โดย Get Cone
โลโก้กำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ และลูกค้าให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมาก การนำเสนอของคุณควรแสดงให้เห็นว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้า
แบบฟอร์มการเสนอการออกแบบโลโก้โดย Get Cone ช่วยให้คุณจัดแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการของคุณอย่างมืออาชีพ ด้วยโครงสร้างที่ครอบคลุม แบบฟอร์มการเสนอการออกแบบโลโก้สำหรับนักออกแบบอิสระนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมได้ ตั้งแต่ผลงานที่ผ่านมาจนถึงเงื่อนไขการชำระเงิน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ให้ภาพรวมสั้น ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานของคุณ พร้อมด้วยหุ้นส่วนของคุณและคำรับรอง
- รวมส่วนเกี่ยวกับบริการที่คุณจะนำเสนอและโครงสร้างราคา
- ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนระยะเวลาของโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจน
- แสดงความขอบคุณและให้รายละเอียดการติดต่อสำหรับข้อสงสัยใดๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบโลโก้และเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการนำเสนอผลงานบริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย
🧠 เกร็ดความรู้:โลโก้แรกที่ออกแบบคือตราอาร์ม ซึ่งต่อมาถูกใช้เพื่อแสดงถึงดินแดน
19. แม่แบบนำเสนอดีไซน์โดย Pitch
การสร้างพิตช์เด็คสำหรับลูกค้าจำเป็นต้องรวมองค์ประกอบทั้งหมดที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าเห็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาควรจ้างคุณ
เทมเพลตนี้ให้กรอบการทำงานสำหรับการระบุปัญหา นำเสนอทางแก้ไข แนะนำบริการของคุณ และให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าทราบว่าคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการอย่างไร
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- รวมภาพสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนแบรนด์ของคุณในส่วนแรก
- เพิ่มกรณีศึกษาและตัวอย่างผลงานการออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณได้ช่วยเหลือลูกค้าท่านอื่นอย่างไร
- ระบุรายละเอียดการติดต่อและที่อยู่เพื่อการสื่อสารที่ง่ายดาย
- สร้างไทม์ไลน์ที่ละเอียดและรวมรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้เกิดความชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่กำลังมองหาแบบฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อนำเสนอผลงานบริการของตน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเอกสารเริ่มต้นโครงการ (PID)
20. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบเว็บไซต์โดย Proposable
ต้องการให้การเสนอของคุณโดดเด่น? แบบฟอร์มการเสนอการออกแบบเว็บไซต์โดย Proposable สามารถช่วยคุณได้
รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแก้ไขข้อเสนอสำหรับลูกค้าต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก วางตำแหน่งลายเซ็นและองค์ประกอบของช่องข้อความเพื่อแนะนำลูกค้าผ่านขั้นตอนต่อไป ด้วยรายการตัวเลือก, จำนวน, และอื่น ๆ ที่คุณสามารถเพิ่มได้ ทำให้รูปแบบของคุณดูเรียบร้อยและเข้าใจง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- เพิ่มวิดีโอและสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น
- จัดระเบียบสินค้าและบริการในแคตตาล็อกเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- กล่าวถึงสมาชิกในทีมหรือมอบหมายความเป็นเจ้าของใหม่เพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามแนวโน้มการโต้ตอบของผู้รับแต่ละราย
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ, และธุรกิจที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่มีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์
21. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกโดย Qwilr
การดึงดูดความสนใจของลูกค้าจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกโดย Qwilr
การผสมผสานการเล่าเรื่อง, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่มีผลกระทบและสร้างสรรค์ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการและงานออกแบบของลูกค้า มันช่วยให้คุณเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณเพื่อชนะใจลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- รวมองค์ประกอบแบบโต้ตอบเพื่อให้ข้อเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพและโดดเด่น
- ปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะสมกับความท้าทาย เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และการประเมินผลปัจจุบัน
- เชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อสร้างสไลด์นำเสนอและใบเสนอราคาได้ในไม่กี่นาที
- แสดงผลลัพธ์ให้กับลูกค้าในอดีตในอุตสาหกรรมการออกแบบ และให้คำเชิญชวนสุดท้ายเพื่อยอมรับข้อเสนอ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ, และธุรกิจที่ต้องการรูปแบบมืออาชีพและโต้ตอบได้เพื่อเสนอขายบริการของตน
เพิ่มความสำเร็จของข้อเสนอการออกแบบกราฟิกด้วย ClickUp
การสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งชนะใจลูกค้าอาจดูสับสนและซับซ้อน แต่ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่โดดเด่นได้
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยให้การสร้างข้อเสนอที่สะท้อนเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวในฐานะฟรีแลนซ์หรือทำงานเป็นทีมในเอเจนซี่ออกแบบ ClickUp จะช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจ ติดตามความสำเร็จของโครงการ และจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ทั้งหมดในที่เดียว
หยุดข้อเสนอที่ไม่สมบูรณ์จากการทำลายข้อตกลงสมัครฟรีเพื่อส่งข้อเสนอที่ชัดเจน กระชับ และไม่อาจมองข้ามได้กับ ClickUp วันนี้! 🚀