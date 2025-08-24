เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีเพื่อชนะลูกค้าเพิ่มเติม

บล็อก ClickUp

มีไอเดียที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่รู้ว่าจะทำให้เป็นข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

คุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า—ดังนั้นข้อเสนอของคุณจึงต้องชัดเจน มีโครงสร้าง และน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น ข้อเสนอควรครอบคลุมขอบเขตของโครงการ กำหนดการ ผลลัพธ์ที่จะได้รับ และราคา คิดถึงข้อเสนอของคุณเป็นเครื่องมือทางการตลาด—นี่คือโอกาสของคุณที่จะแสดงคุณค่าและโน้มน้าวให้ลูกค้าเลือกคุณแทนคู่แข่ง

มาสำรวจเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณนำเสนอผลงานของคุณอย่างชัดเจนและมั่นใจ

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกคืออะไร?

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกเป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณนำเสนอการบริการ ความเข้าใจในโครงการ ราคา และระยะเวลาให้กับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ

นี่คือองค์ประกอบมาตรฐานของแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ:

  • หน้าปก: ชื่อโครงการ, ชื่อลูกค้าและนักออกแบบ, โลโก้, และวันที่ส่ง
  • บทนำ: คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานของคุณและวิสัยทัศน์ของคุณ
  • ภาพรวมของโครงการ: สรุปผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ขอบเขตของงาน: รายละเอียดการให้บริการของคุณและตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อวัดผลลัพธ์
  • ไทม์ไลน์: กำหนดการสำคัญของโครงการ, วันที่ส่งมอบ, และระยะเวลาโครงการโดยประมาณ
  • โครงสร้างราคา: แยกแยะโครงสร้างต้นทุนและโครงสร้างการชำระเงินอย่างชัดเจน
  • ตัวอย่างผลงาน: ผลงานที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข: กำหนดขอบเขตการแก้ไข, รายละเอียดความเป็นเจ้าของ, นโยบายการยกเลิก, และเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ
  • CTA: ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำและข้อมูลติดต่อ
  • ลายเซ็น: พื้นที่สำหรับทั้งคุณและลูกค้าในการลงนามและอนุมัติข้อเสนอ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบร่างการเสนอโครงการกราฟิกดีไซน์ดี?

แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่ดีทำหน้าที่เป็นแนวทางในการนำเสนอแนวคิด แสดงประสบการณ์ และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ดังนั้น ในขณะเลือกแบบฟอร์ม ควรพิจารณาด้านต่อไปนี้:

  • โครงสร้างและความชัดเจน: ใช้ส่วนและรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำทางข้อเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ความดึงดูดทางสายตา: เลือกเทมเพลตที่มีการใช้ตัวอักษรและการเว้นระยะที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อเสนอมีความเป็นมืออาชีพ
  • ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับแบรนด์และความต้องการของโครงการของคุณได้—สิ่งนี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกควรมีองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อให้ข้อเสนอของคุณโดดเด่น
  • โครงสร้างที่ครอบคลุม: เลือกเทมเพลตที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงบทนำ คำรับรอง ความต้องการของโครงการ กำหนดเวลา และอื่นๆ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบกราฟิกในมุมมอง

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ, รูปทรง & โน้ตติด, การติดตามงาน, รองรับการ์ดภาพ & เว็บไซต์ClickUp Whiteboard
เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการตลาด, บริษัทออกแบบ, นักออกแบบอิสระลิงก์นำเสนอ, แผนผังการพึ่งพา, การจัดหมวดหมู่การแก้ไข, องค์ประกอบภาพClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตคำขอเสนอราคา ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมจัดซื้อ, ธุรกิจขนาดเล็กรายการตรวจสอบ RFP, การติดตามงบประมาณ, ไฟล์แนบ, การแสดงภาพกระบวนการClickUp รายการ, บอร์ด
แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบข้อมูลบริษัท, ขอบเขตโครงการ, รูปภาพ/กราฟ, เงื่อนไขและรายละเอียดการชำระเงินClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตเรื่องเล่าโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมโครงการ, นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่, ธุรกิจขนาดเล็กโครงสร้างเรื่องเล่า, แผนภูมิ/แผนผัง, ไทม์ไลน์, โปรไฟล์ทีมClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่ขั้นตอนสัญญา, ตัวชี้วัดความคืบหน้า, มุมมองเอกสาร, การสนทนาของทีมคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตออกแบบกราฟิก ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบลิงก์สรุป/ออกแบบ/คัดลอก, ขั้นตอนงาน, การติดตามการแก้ไข, ความสัมพันธ์ระหว่างงานClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับการออกแบบกราฟิกใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบการจัดเรียงตามประเภทไฟล์, การแสดงตัวอย่างสินทรัพย์, ข้อมูลสไตล์แบรนด์, ความคิดเห็นClickUp Board, รายการ
เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, ทีมออกแบบ, เอเจนซีการแสดงผลทีม, โน้ตติด, ระบบอัตโนมัติ, แผนผังความคิดClickUp Whiteboard
แม่แบบสรุปการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบวิสัยทัศน์ของแบรนด์, แผนที่นำทาง, ข้อมูลอ้างอิง, การวางแผนระยะClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบกราฟิก, บริษัทออกแบบภาพรวมโครงการ, โน้ตติดผนัง, ไอคอน/รูปภาพ, เอกสารอ้างอิงClickUp Whiteboard
เทมเพลตผลงานออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่หมวดหมู่, ขั้นตอนการออกแบบ, การอัปโหลดไฟล์, เอกสารโครงการClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตกระดานออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่ความคิดเห็น, ขั้นตอนการทำงาน, ความเชื่อมโยง, ลิงก์การออกแบบClickUp บอร์ด, รายการ
เทมเพลตไวร์เฟรมกระดานไวท์บอร์ด ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมออกแบบ, นักออกแบบอิสระตัวเชื่อมต่อ, โน้ตติด, ไอคอน, รองรับภาพClickUp Whiteboard
เทมเพลตการตรวจสอบการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมออกแบบกราฟิกแผนการทดสอบ, โครงร่างความต้องการ, แผนการPLOY, ข้อเสนอแนะClickUp Doc, รายการ
แบบฟอร์มเสนอราคาการออกแบบกราฟิกแบบฟรีแลนซ์ โดย PandaDocดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่ขนาดเล็กแนะนำทีม, คำรับรอง, การแบ่งแยกโครงการ, คำกระตุ้นการตัดสินใจPandaDoc เอกสารเว็บ
แบบฟอร์มการเสนอโครงการออกแบบกราฟิก โดย Proposifyดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบ, บริษัทออกแบบ, เอเจนซีภาพหน้าปก, กระบวนการ/ไทม์ไลน์, คำรับรอง, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์Proposify เอกสารออนไลน์
แบบฟอร์มการออกแบบโลโก้ โดย Get Coneดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบโลโก้, บริษัทออกแบบแนะนำหน่วยงาน, บริการ, ราคา, เงื่อนไข, ติดต่อรับเอกสารเว็บโคน
เทมเพลตนำเสนอการออกแบบโดย Pitchดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่ภาพประกอบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลติดต่อ, ไทม์ไลน์/งบประมาณพิตช์เดค
แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบเว็บไซต์ โดย Proposableดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่, ธุรกิจวิดีโอ/สื่อ, แคตตาล็อก, การมอบหมายงานทีม, การวิเคราะห์เอกสารเว็บที่สามารถเสนอได้
แบบฟอร์มการเสนอโครงการออกแบบกราฟิก โดย Qwilrดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบอิสระ, เอเจนซี่, ธุรกิจองค์ประกอบแบบโต้ตอบ, การผสานระบบ CRM, ผลลัพธ์, CTAเอกสารเว็บ Qwilr

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีเพื่อเสนอขายอย่างมืออาชีพ

พร้อมที่จะทำให้การสร้างข้อเสนอการออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องง่ายหรือไม่? นี่คือรายการของเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจและมืออาชีพ:

1. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตข้อเสนอโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบแนวคิด สร้างรายการตรวจสอบ และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการ ClickUp

ข้อเสนอที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพคือกุญแจสำคัญในการได้รับการอนุมัติโครงการใด ๆแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและรายละเอียดสำคัญ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเน้นวัตถุประสงค์และความสำเร็จของโครงการและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานของโครงการ สมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกัน

ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมการสำหรับการซื้อหุ้นของผู้บริหารหรือพยายามทำให้ข้อเสนอโครงการครอบคลุมครบถ้วน เทมเพลตนี้มีกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบข้อมูล

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • แก้ไข, ไฮไลต์, หรือเพิ่มข้อมูลด้วยรูปร่างและโน้ตติด
  • ปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามงานในตัว ขั้นตอนที่เป็นระบบ และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย
  • เพิ่มผลกระทบโดยการแทรกภาพเพื่อสนับสนุนเนื้อหา
  • เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบัตรเว็บไซต์และกล่องข้อความ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, และบริษัทออกแบบที่ต้องการสื่อสารข้อมูลการเสนอราคาและได้รับงาน.

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังจัดการงานที่ยุ่งเหยิงอยู่ใช่ไหม? ใช้ClickUp Docsเพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ และรักษาการทำงานร่วมกันพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • สร้างเอกสารหรือวิกิใด ๆ ที่ตรงตามข้อกำหนดของข้อเสนอการออกแบบกราฟิก
  • มอบหมายความคิดเห็นและรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้งสร้างงานที่สามารถติดตามได้เพื่อความร่วมมือที่ง่ายดาย
  • จัดระเบียบทรัพยากรทั้งหมดให้เป็นระเบียบ
  • ปกป้องเอกสารของคุณด้วยลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

2. แม่แบบข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างฐานข้อมูลโครงการ จัดระเบียบทีม และกำหนดเส้นตายด้วยเทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUp

การจัดการข้อเสนอหลายรายการโดยไม่มีแผน? นั่นก็แค่การทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่วุ่นวายพร้อมกับความเครียดที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแม่แบบข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการข้อเสนอได้โดยไม่มีความวุ่นวายเพิ่มเติม

สำหรับแต่ละโครงการ คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะการอนุมัติ การแก้ไข ทีมงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของโครงการ และต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อเสนอและตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • แนบลิงก์ของ pitch deck เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูข้อเสนอได้อย่างง่ายดาย
  • ทำเครื่องหมายการพึ่งพาเพื่อระบุสิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มขั้นตอนใหม่ เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
  • จัดประเภทการแก้ไขเพื่อจัดลำดับความสำคัญและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แสดงความคิดเห็นของคุณโดยใช้ภาพ, กราฟ, และรูปภาพ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, เอเจนซี่ออกแบบ, และนักออกแบบอิสระที่ต้องการจัดการและจัดระเบียบข้อเสนอสำหรับลูกค้าหลายราย

3. แม่แบบคำขอเสนอราคาของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตคำขอข้อเสนอของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามวันที่และกำหนดเส้นตายของ RFP จัดระเบียบข้อมูล และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตคำขอเสนอราคาของ ClickUp

เทมเพลตคำขอเสนอราคาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตามความคืบหน้า และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถระบุวันกำหนดส่งและวันที่ประกาศผลได้ เพื่อให้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ ด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงการที่ปรับแต่งได้ เช่น การวางแผน การร่าง การแจกจ่าย การตรวจสอบ และการมอบรางวัล คุณจะทราบสถานะของกระบวนการ RFP อยู่เสมอ อีกทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่ติดตั้งไว้แล้ว ยังช่วยให้คุณติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • สร้างรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ RFP เพื่อให้ไม่มีขั้นตอนหรือรายละเอียดสำคัญใด ๆ ถูกมองข้าม
  • ติดตามงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมด
  • แนบและบันทึกไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึง การอ้างอิง และการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
  • ระบุขั้นตอนของกระบวนการ RFP และทำเครื่องหมายการพึ่งพา เพื่อทำให้กระบวนการคัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดเป็นไปอย่างราบรื่น

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อจัดจ้างและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการ RFP สำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง

4. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจ จัดระเบียบองค์ประกอบ และให้ภาพรวมที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp

ต้องการได้งานในฝันใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจก่อนเลย.เทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUpช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้. มันมอบรูปแบบที่เป็นระบบให้คุณให้ข้อมูลบริษัทและรายการลูกค้าที่คุณเคยร่วมงานด้วย.

นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณใส่รายละเอียดสำคัญ เช่นขอบเขตของโครงการ ระยะเวลา แผนงบประมาณ และสิ่งที่ต้องส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา จึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • นำเสนอปัญหา ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเร่งด่วน และสาเหตุที่แท้จริง
  • สนับสนุนรายละเอียดและเสริมข้อเสนอด้วยรูปภาพและกราฟ
  • ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับบริการของคุณ พร้อมด้วยการคาดการณ์กำไรและผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
  • รักษาความชัดเจนโดยระบุเงื่อนไขทั้งหมด วิธีการชำระเงิน และข้อมูลความลับในส่วนข้อตกลง

🔑เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

5. แม่แบบเนื้อเรื่องโครงการ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตการบรรยายโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดวัตถุประสงค์ จัดระเบียบทรัพยากร และสร้างเรื่องราวที่ทรงพลังด้วยเทมเพลตโครงการ ClickUp Project Narrative

การเล่าเรื่องที่น่าสนใจและครอบคลุมช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับข้อเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ.เทมเพลตการเล่าเรื่องโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันและมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ของคุณ.

มันนำเสนอรูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อสรุปวิธีการและเหตุผลของโครงการ พร้อมด้วยแผนภูมิ แผนภาพ และภาพประกอบเพื่อให้เรื่องราวมีความน่าสนใจและครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • สื่อสารเป้าหมายและผลลัพธ์ด้วยการอธิบายที่ชัดเจนและเหตุผลที่สนับสนุน
  • สร้างไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
  • ให้ภาพรวมของค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละผลลัพธ์
  • เพิ่มรูปภาพเพื่อแนะนำทีมของคุณและระบุความเชี่ยวชาญของแต่ละคน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ, นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ, และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกเป้าหมายและแนวทางแก้ไขของโครงการ

นี่คือความคิดเห็นของแมตต์ บรันต์ นักออกแบบกราฟิกจาก Creative Element เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟีเจอร์งานย่อย (Subtask) และความสามารถในการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานในโครงการ (Project Dependencies) ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเราต้องทำงานกับโครงการที่มีหลายองค์ประกอบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักจะมีสมาชิกในทีมของเรา (หรือของลูกค้า) เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่าย นอกจากนี้ แถบหน้าหลัก (Home tab) ที่แสดงภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน ยังช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็นในการสื่อสารหรือการผลิตงานได้อย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟีเจอร์งานย่อย (Subtask) และความสามารถในการกำหนดการพึ่งพาของโครงการ (project dependencies) ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของเราอย่างมาก เนื่องจากเราทำงานกับโครงการที่มีหลายองค์ประกอบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักจะมีสมาชิกหลายคนในทีมของเรา (หรือของลูกค้า) เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แถบเมนูหลัก (Home tab) ซึ่งให้ภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน ยังช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็นในการสื่อสารหรือการผลิตได้อย่างมาก

🎨อยากเห็นทีมออกแบบใช้ ClickUpในชีวิตจริงหรือไม่?วิดีโอสั้นนี้แสดงวิธีการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ สร้างคลังทรัพยากร และปรับปรุงทุกขั้นตอนของโครงการออกแบบให้ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp

เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามแต่ละขั้นตอนของสัญญาของคุณและจัดการเอกสารสำคัญด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp

การจัดการสัญญาไม่ได้หมายถึงการรับมือกับความวุ่นวายและข้อมูลที่กระจัดกระจายแม่แบบการจัดการสัญญาของ ClickUpมอบศูนย์กลางที่มีโครงสร้างพร้อมพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร จัดการขั้นตอนการทำงาน และติดตามไทม์ไลน์

แม่แบบแสดงไทม์ไลน์ที่ประมาณการไว้และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า ทำให้การติดตามแต่ละขั้นตอนได้ง่ายขึ้นในทันที สำหรับการติดตามสถานะของแต่ละร่างอย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าสถานะเช่น กำลังดำเนินการ ร่างแรก ทบทวน และร่างสุดท้าย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • รับภาพรวมของกำหนดเวลาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดเองเพื่อการติดตามและปรับแต่งอย่างรวดเร็ว
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้มาตรวัดในตัวที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จสิ้น
  • จัดระเบียบและจัดการเอกสารทั้งหมดในมุมมองเอกสาร
  • อภิปรายและร่วมมือกับทีมของคุณในส่วนของการอภิปราย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบอิสระ, และเอเจนซีออกแบบที่ต้องการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับสัญญาต่าง ๆ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือที่ใช้ AI อย่างClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างข้อเสนอและบริหารโครงการของลูกค้าได้อย่างราบรื่น

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • รับคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • รักษาความสอดคล้องในการนำเสนอผลงานออกแบบกราฟิกด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
ปรับปรุงกระบวนการสร้างข้อเสนอและบริหารโครงการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain
ปรับปรุงกระบวนการสร้างข้อเสนอและบริหารโครงการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain

7. แม่แบบกราฟิกดีไซน์ ClickUp

เทมเพลตออกแบบกราฟิก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบไฟล์และประมาณเวลา พร้อมแสดงภาพงานต่าง ๆ ด้วยเทมเพลตออกแบบกราฟิก ClickUp

คุณมีไฟล์ที่รกอยู่กี่ไฟล์ที่มีชื่อว่า project one, final file, project one final file two และอื่นๆ อีกมากมาย? โครงข่ายของโฟลเดอร์และไฟล์สำหรับลูกค้าแต่ละรายนำไปสู่กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพและความวุ่นวายแม่แบบการออกแบบกราฟิกของ ClickUpนำโครงสร้างมาสู่ความวุ่นวาย พร้อมด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบอิสระหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการการตั้งค่าที่เรียบง่ายและไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อจัดการโครงการออกแบบ แบ่งงานตามสถานะการตรวจสอบ (ภายใน/ลูกค้า/รอดำเนินการ) รวมสรุปและลิงก์ต่างๆ ไว้ที่เดียว และติดตามการแก้ไขต่างๆ ในกระบวนการออกแบบที่มีโครงสร้าง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • จัดระเบียบลิงก์ย่อ ลิงก์ออกแบบ และลิงก์คัดลอกไว้ในที่เดียว
  • แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้กระบวนการมีโครงสร้างและสามารถจัดการได้
  • ติดตามการแก้ไขตามขั้นตอนของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะได้รับการนำไปใช้อย่างราบรื่น
  • รายการทั้งหมดของสิ่งที่ต้องพึ่งพาสำหรับงานนี้ เพื่อให้คุณทราบว่าอะไรต้องทำให้เสร็จก่อน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการและเอกสารงานออกแบบกราฟิก

8. แม่แบบขั้นสูงสำหรับการออกแบบกราฟิกใน ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตขั้นสูงสำหรับการออกแบบกราฟิกของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นด้วยเทมเพลตการออกแบบกราฟิกขั้นสูงของ ClickUp

สำหรับกระบวนการทำงานของเอเจนซีหรือการร่วมมือของนักออกแบบหลายคน,เลเยอร์ของเทมเพลตการออกแบบกราฟิกขั้นสูงของ ClickUpจะถูกใช้ในระบบการอัตโนมัติ, การจัดเรียงไฟล์ตามประเภท (PNG, PSD, เป็นต้น), และการแสดงตัวอย่างสินทรัพย์ในมุมมองบอร์ด. เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการกับงานส่งมอบแบรนด์ที่ซับซ้อน, จัดการกับหลายรูปแบบ, และทำงานข้ามแผนก.

เทมเพลตการออกแบบกราฟิกนี้ช่วยให้คุณแนบงานสร้างสรรค์และรูปภาพเพื่อให้แสดงในมุมมองบอร์ดเพื่อความสะดวกในการติดตาม คุณสามารถระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องในรายการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดสำหรับทุกงานไว้ในที่เดียว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • สร้างภาพกระบวนการตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการออกแบบขั้นสุดท้ายโดยใช้แผนผังงานและตัวเชื่อมต่อ
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทไฟล์ PNG, PSD, RG, JPEG, และ GIF
  • เพิ่มความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงข้างๆ งาน
  • รายการข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสีของแบรนด์และสไตล์ของแบรนด์เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิกอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดระเบียบรายละเอียดโครงการเพื่อให้งานกราฟิกมีความสม่ำเสมอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม? ใช้ClickUp Designsเพื่อจัดการกระบวนการออกแบบของคุณ

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • ใช้ AI เพื่อสร้างบุคลิกภาพการออกแบบ, องค์ประกอบ, เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้, สรุปงานสร้างสรรค์, และอื่น ๆ
  • จัดระเบียบการออกแบบและกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใด
  • มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีมเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. แม่แบบการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp

เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ระดมความคิด จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เหมาะสมในการนำแนวคิดของคุณมาสู่ความเป็นจริง มันให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการระดมความคิดกับทีมของคุณและการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนล่วงหน้า—คล้ายกับวิธีที่บอร์ดแนวคิดช่วยในการจับและจัดระเบียบความคิดในที่เดียว ก่อนที่จะเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมจะทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ มุมมองกระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้ระบุจุดติดขัดและหาทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ไอเดียตามเจ้าของ ทำให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • แสดงให้ทีมโครงการพร้อมรูปถ่ายของพวกเขา
  • ใช้กระดาษโน้ตติดผนังเพื่อเขียนรายการความคิดที่เน้นกระบวนการ เน้นผลิตภัณฑ์ และเน้นบุคคล
  • รักษาทีมให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการทำงานอัตโนมัติ
  • แสดงแนวคิดและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด ตัวเชื่อม และรูปทรงต่างๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, ทีมออกแบบกราฟิก, และเอเจนซีออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์และจัดระเบียบความคิด

10. แม่แบบสรุปการออกแบบ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสรุปงานออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพโครงการและกำหนดขอบเขตและแนวทางด้วยเทมเพลต ClickUp Design Brief

เป้าหมายที่กระจัดกระจาย, เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน, และเส้นตายที่พลาดไป? นั่นคือสิ่งที่การเริ่มต้นโครงการที่ยุ่งเหยิงนำไปสู่

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้าของคุณแม่แบบ ClickUp Design Briefช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายของแบรนด์ วิสัยทัศน์ และกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบเอกสาร กำหนดระยะเวลา มอบหมายงาน และแนบเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยให้การวางแผนเบื้องต้นเป็นไปอย่างราบรื่น

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่างานนั้นเกี่ยวข้องกับทีมภายในเท่านั้น ลูกค้าเท่านั้น หรือทั้งสองฝ่าย คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งช่วยให้การติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • ระบุวิสัยทัศน์ของลูกค้า รายละเอียดแบรนด์ และเป้าหมายสำหรับการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
  • กำหนดแผนงานโครงการและทิศทางเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ
  • รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเป้าหมาย, เอกสารอ้างอิง, และบันทึกไว้ที่เดียว
  • แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เช่น การมุ่งเน้นและวิสัยทัศน์ กลุ่มเป้าหมาย การระบุเป้าหมาย แบรนด์ และทิศทางสร้างสรรค์ เพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดการกระบวนการออกแบบและไอเดีย

11. แม่แบบไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สรุปเป้าหมาย, มองเห็นกระบวนการออกแบบ, และระบุโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย ClickUp Design Brief Whiteboard Template

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับลูกค้าของคุณแม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Design Briefนี้มอบพื้นที่ไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน และช่วยกำหนดเป้าหมายแบรนด์ วิสัยทัศน์ และกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบเอกสาร เช่นเดียวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดมันรองรับการทำงานร่วมกันแบบภาพโดยให้ทีมสามารถกำหนดไทม์ไลน์ มอบหมายงาน และแนบเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยให้การวางแผนเบื้องต้นเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการใช้โน้ตแบบติดและรูปร่างต่าง ๆ คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในส่วนต่าง ๆ ได้เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนและรูปภาพเพื่อสนับสนุนและจัดระเบียบองค์ประกอบสำคัญได้อีกด้วย

เทมเพลตนี้ยังช่วยระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ด้วยมุมมองไวท์บอร์ด คุณยังสามารถทำงานร่วมกับทีมและแบ่งปันแนวคิดเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • ให้ภาพรวมของโครงการและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความชัดเจน
  • รายการคำขอของลูกค้า, จุดเด่นของแบรนด์, และตลาดเป้าหมายเพื่อการคิดค้นอย่างมีข้อมูล
  • เพิ่มทิศทางและวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อการดำเนินการและการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้รวมการอ้างอิงเพื่อยืนยันข้อมูลและสร้างความน่าเชื่อถือ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิกและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดระเบียบรายละเอียดโครงการของลูกค้าทุกรายให้เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำร่วมกันหรือไม่? ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อดำเนินการตามความคิดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นี่คือวิธีที่ช่วยให้กระบวนการเสนอแบบการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

  • เชื่อมต่อเอกสาร งาน และแชทเพื่อจัดระเบียบความคิด
  • ประสานงานกับทีมของคุณและเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
  • ใช้การสนทนาและรูปร่างเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของคุณ

12. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบโครงการ ใส่รายละเอียดสำคัญ และแชร์ความคืบหน้าด้วยเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUp

พอร์ตโฟลิโอคือบัตรทองของคุณในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า และเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอออกแบบของ ClickUpมอบโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามได้ว่าดีไซน์ใดได้รับการอนุมัติแล้วและดีไซน์ใดที่ต้องแก้ไข เพื่อจัดการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการโครงการและลูกค้าหลายรายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเก็บรายละเอียดการออกแบบ งานที่ต้องทำ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และหมวดหมู่ไว้ในที่เดียว ทำให้การแชร์ข้อมูลอัปเดตกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • สร้างหมวดหมู่ เช่น อัตลักษณ์แบรนด์, เว็บแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันมือถือ, เว็บไซต์ และอื่นๆ เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น
  • สรุปกระบวนการออกแบบโดยระบุขั้นตอนต่าง ๆ เช่น รอการพิจารณา แนวคิด การออกแบบ ต้นแบบ และการส่งมอบ
  • อัปโหลดไฟล์สำหรับผลลัพธ์สุดท้ายพร้อมกับงานโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
  • รักษาเอกสารโครงการสำหรับเอกสารสรุป, วัตถุประสงค์, กลยุทธ์, และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและบริษัทออกแบบกราฟิกที่ต้องการจัดระเบียบและบริหารโครงการของพวกเขา

📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในขณะที่สลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในที่ทำงาน—อีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก—ไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการ

13. แม่แบบกระดานออกแบบ ClickUp

เทมเพลตกระดานออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบกระบวนการออกแบบ, สร้างภาพแนวคิด, และสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตบอร์ดออกแบบ ClickUp

การติดตามกระบวนการออกแบบอย่างใกล้ชิดไม่ควรเป็นเรื่องที่ท้าทายเลยแม่แบบกระดานออกแบบของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบทุกองค์ประกอบได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเปิดตัว

เส้นเวลาการออกแบบให้ภาพรวมของงานที่คุณต้องทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • เขียนความคิดเห็นและบันทึกการแก้ไขเพื่อใช้อ้างอิงเมื่อจำเป็นอย่างรวดเร็ว
  • สร้างขั้นตอนการออกแบบตามกระบวนการทำงานออกแบบ และจัดหมวดหมู่ภารกิจเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและติดตาม
  • ไฮไลต์การพึ่งพาทั้งหมดพร้อมกับแต่ละงานเพื่อประมาณกำหนดเวลาและวางแผนการทำงาน
  • โปรดแนบลิงก์แบบดีไซน์พร้อมกับงานเพื่อหลีกเลี่ยงไฟล์ที่กระจัดกระจาย

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิกอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการจัดการ จัดระเบียบ และติดตามโครงการออกแบบ

14. แม่แบบไวท์บอร์ด Wireframing ของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตไวร์เฟรมกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพจำลองเลย์เอาต์และทำงานร่วมกับทีมด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ด Wireframing ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับสร้างแบบร่างของ ClickUp การออกแบบแผนภาพเบื้องต้นของเว็บไซต์จะกลายเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ทันที มุมมองกระดานไวท์บอร์ดของเทมเพลตช่วยให้คุณกำหนดโครงร่างทุกขั้นตอนเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดวางกระดานไวท์บอร์ดที่ชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิดและทำงานร่วมกันได้โดยไม่พลาดรายละเอียดหรือไอเดียสำคัญใด ๆ นอกจากนี้ ด้วยรูปทรงที่หลากหลาย เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ดูน่าสนใจและเป็นระเบียบอีกด้วย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • จินตนาการกระบวนการโดยใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อวางแผนแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
  • สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมหรือประเด็นสำคัญโดยใช้โน้ตติดผนัง
  • แสดงขั้นตอนและการดำเนินการโดยใช้ไอคอนที่แตกต่างกัน
  • แทรกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการทำงาน

🔑เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบและนักออกแบบอิสระที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อระดมความคิดสำหรับโครงการ

15. แม่แบบการตรวจสอบการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตการตรวจสอบการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบแนวคิด แบ่งปันข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตการตรวจสอบการออกแบบของ ClickUp

คุณต้องทดสอบต้นแบบก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อระบุช่องว่างต่าง ๆแม่แบบการตรวจสอบการออกแบบของ ClickUpช่วยในการบันทึกปัญหา หาวิธีแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

เทมเพลตนี้มอบกระบวนการที่สม่ำเสมอสำหรับการประเมินและอนุมัติการออกแบบ รวมถึงการดูแลเอกสารที่ถูกต้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้มีส่วนร่วม เจ้าของ ร่างต่างๆ ลิงก์งาน และอื่นๆ เพื่อภาพรวมที่สมบูรณ์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • บันทึกปัญหาพร้อมตัวชี้วัดการวัดเพื่อติดตาม
  • พัฒนาแผนการทดสอบการออกแบบที่สมบูรณ์ รวมถึงแบบจำลอง สถานการณ์ ข้อเท็จจริงที่ทราบแล้ว และจุดที่ต้องระบุ
  • ระบุข้อกำหนดการออกแบบเฉพาะและแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
  • จัดทำแผนการปรับใช้โดยระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ ประเภทของแผน กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ และรายการดำเนินการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบกราฟิกที่ต้องการทดสอบและปรับปรุงต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อนการเปิดตัวจริง

16. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์โดย PandaDoc

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์ โดย PandaDoc
ผ่านทางPandaDoc

ข้อเสนอการออกแบบกราฟิกที่คุณส่งให้ลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของคุณภาพของบริการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ. แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์โดย PandaDoc มอบรูปแบบที่เป็นระบบซึ่งเน้นรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด.

ด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณนำเสนอภาพรวมที่ครบถ้วนของโครงการที่ผ่านมา และเหตุผลที่คุณเหมาะสมกับโครงการของลูกค้า

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • แนะนำทีมของคุณและให้ภาพรวมที่ชัดเจนของข้อเสนอ
  • สร้างความน่าเชื่อถือโดยการเน้นย้ำคุณสมบัติ, คำรับรอง, และผลงานที่คัดสรร
  • แยกย่อยวิธีการดำเนินการโครงการและโครงสร้างราคา
  • แนะนำลูกค้าผ่านขั้นตอนต่อไปด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบกราฟิกขนาดเล็กที่ต้องการเข้าถึงและชนะใจลูกค้า

17. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกโดย Proposify

แบบฟอร์มการเสนอโครงการออกแบบกราฟิก โดย Proposify
ผ่านทางProposify

การนำเสนอผลงานต่อลูกค้าจะมีระเบียบมากขึ้นด้วยเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกจาก Proposify

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบริการของคุณและวิธีที่คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรักษาโทนที่เป็นมืออาชีพและน่าสนใจในข้อเสนอโครงการของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • โปรดแนบภาพหน้าปกที่สะอาดและมืออาชีพพร้อมจดหมายเพื่อแสดงความสามารถในการออกแบบของคุณ
  • ระบุเป้าหมาย ผลลัพธ์ในอนาคต กระบวนการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการ
  • เสริมสร้างความไว้วางใจด้วยส่วน "ทำไมต้องเลือกเรา" "คำรับรองจากลูกค้า" และ "ผลงานที่ผ่านมา"
  • ใกล้จะดำเนินการต่อไปแล้ว และให้รวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้เพื่อเร่งกระบวนการ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิก, บริษัทออกแบบ, และเอเจนซีที่ต้องการนำเสนอบริการของตน

🔍 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ64% ของพนักงานรายงานว่าการทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้พวกเขาสูญเสียเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในด้านการผลิต

18. แบบฟอร์มข้อเสนอการออกแบบโลโก้ โดย Get Cone

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบโลโก้ โดย Get Cone
ผ่านทางรับกรวยจราจร

โลโก้กำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ และลูกค้าให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมาก การนำเสนอของคุณควรแสดงให้เห็นว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้า

แบบฟอร์มการเสนอการออกแบบโลโก้โดย Get Cone ช่วยให้คุณจัดแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการของคุณอย่างมืออาชีพ ด้วยโครงสร้างที่ครอบคลุม แบบฟอร์มการเสนอการออกแบบโลโก้สำหรับนักออกแบบอิสระนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมได้ ตั้งแต่ผลงานที่ผ่านมาจนถึงเงื่อนไขการชำระเงิน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • ให้ภาพรวมสั้น ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานของคุณ พร้อมด้วยหุ้นส่วนของคุณและคำรับรอง
  • รวมส่วนเกี่ยวกับบริการที่คุณจะนำเสนอและโครงสร้างราคา
  • ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนระยะเวลาของโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจน
  • แสดงความขอบคุณและให้รายละเอียดการติดต่อสำหรับข้อสงสัยใดๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบโลโก้และเอเจนซี่ออกแบบที่ต้องการนำเสนอผลงานบริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย

🧠 เกร็ดความรู้:โลโก้แรกที่ออกแบบคือตราอาร์ม ซึ่งต่อมาถูกใช้เพื่อแสดงถึงดินแดน

19. แม่แบบนำเสนอดีไซน์โดย Pitch

เทมเพลตนำเสนอการออกแบบโดย Pitch
ผ่านทางPitch

การสร้างพิตช์เด็คสำหรับลูกค้าจำเป็นต้องรวมองค์ประกอบทั้งหมดที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าเห็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาควรจ้างคุณ

เทมเพลตนี้ให้กรอบการทำงานสำหรับการระบุปัญหา นำเสนอทางแก้ไข แนะนำบริการของคุณ และให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าทราบว่าคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการอย่างไร

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • รวมภาพสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนแบรนด์ของคุณในส่วนแรก
  • เพิ่มกรณีศึกษาและตัวอย่างผลงานการออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณได้ช่วยเหลือลูกค้าท่านอื่นอย่างไร
  • ระบุรายละเอียดการติดต่อและที่อยู่เพื่อการสื่อสารที่ง่ายดาย
  • สร้างไทม์ไลน์ที่ละเอียดและรวมรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้เกิดความชัดเจน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและเอเจนซี่ออกแบบที่กำลังมองหาแบบฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อนำเสนอผลงานบริการของตน

20. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบเว็บไซต์โดย Proposable

เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิก: เทมเพลตข้อเสนอการออกแบบเว็บไซต์โดย Proposable
ผ่านทางเสนอได้

ต้องการให้การเสนอของคุณโดดเด่น? แบบฟอร์มการเสนอการออกแบบเว็บไซต์โดย Proposable สามารถช่วยคุณได้

รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแก้ไขข้อเสนอสำหรับลูกค้าต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก วางตำแหน่งลายเซ็นและองค์ประกอบของช่องข้อความเพื่อแนะนำลูกค้าผ่านขั้นตอนต่อไป ด้วยรายการตัวเลือก, จำนวน, และอื่น ๆ ที่คุณสามารถเพิ่มได้ ทำให้รูปแบบของคุณดูเรียบร้อยและเข้าใจง่าย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • เพิ่มวิดีโอและสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น
  • จัดระเบียบสินค้าและบริการในแคตตาล็อกเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • กล่าวถึงสมาชิกในทีมหรือมอบหมายความเป็นเจ้าของใหม่เพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
  • รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามแนวโน้มการโต้ตอบของผู้รับแต่ละราย

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ, และธุรกิจที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่มีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์

21. แม่แบบข้อเสนอการออกแบบกราฟิกโดย Qwilr

แบบฟอร์มเสนอการออกแบบกราฟิก โดย Qwilr
ผ่านทางQWilr

การดึงดูดความสนใจของลูกค้าจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตข้อเสนอการออกแบบกราฟิกโดย Qwilr

การผสมผสานการเล่าเรื่อง, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่มีผลกระทบและสร้างสรรค์ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการและงานออกแบบของลูกค้า มันช่วยให้คุณเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณเพื่อชนะใจลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน

  • รวมองค์ประกอบแบบโต้ตอบเพื่อให้ข้อเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพและโดดเด่น
  • ปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะสมกับความท้าทาย เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และการประเมินผลปัจจุบัน
  • เชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อสร้างสไลด์นำเสนอและใบเสนอราคาได้ในไม่กี่นาที
  • แสดงผลลัพธ์ให้กับลูกค้าในอดีตในอุตสาหกรรมการออกแบบ และให้คำเชิญชวนสุดท้ายเพื่อยอมรับข้อเสนอ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, บริษัทออกแบบ, และธุรกิจที่ต้องการรูปแบบมืออาชีพและโต้ตอบได้เพื่อเสนอขายบริการของตน

เพิ่มความสำเร็จของข้อเสนอการออกแบบกราฟิกด้วย ClickUp

การสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งชนะใจลูกค้าอาจดูสับสนและซับซ้อน แต่ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่โดดเด่นได้

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยให้การสร้างข้อเสนอที่สะท้อนเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวในฐานะฟรีแลนซ์หรือทำงานเป็นทีมในเอเจนซี่ออกแบบ ClickUp จะช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจ ติดตามความสำเร็จของโครงการ และจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ทั้งหมดในที่เดียว

