15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Quso.ai สำหรับผู้สร้างเนื้อหาในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
10 กรกฎาคม 2568

Quso. ai เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นคลิปที่พร้อมจะกลายเป็นไวรัล และทำให้การวางแผนสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยการจัดตารางเวลาและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการควบคุมความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง หรือความสามารถในการปรับแต่งทุกรายละเอียดของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ มันอาจรู้สึกจำกัดได้ 😓

และเมื่อคุณพยายามหาเครื่องมือที่ดีกว่า? คุณจะพบกับหลายแพลตฟอร์ม, รีวิวที่ขัดแย้งกัน, และไม่มีคำตอบที่แท้จริงว่าอะไรเหมาะกับผู้สร้างสรรค์เช่นคุณที่สุด 😩

นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างคู่มือนี้ขึ้นมา รายการที่คัดสรรมาอย่างดีของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Quso.ai แต่ละรายการถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผน แก้ไข และจัดการเนื้อหาของคุณได้อย่างมืออาชีพ

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นของ Quso.ai?

หากคุณใช้มันมาสักพักแล้ว คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันกับบางข้อเหล่านี้ 👇

  • ขาดเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง: คุณไม่สามารถปรับแต่งการเปลี่ยนฉาก เพิ่มแอนิเมชัน หรือสร้างแบรนด์ให้กับสื่อของคุณได้อย่างเต็มที่เหมือนกับที่นักตัดต่อมืออาชีพทำได้
  • เทมเพลตจำกัด: มีเพียงไม่กี่แบบพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาเฉพาะกลุ่มหรือความต้องการแบบยาว
  • UI ทำงานช้าและมีปัญหาขัดข้อง: อินเทอร์เฟซอาจหน่วงหรือค้าง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับชิ้นงานที่ยาวหรือขณะใช้งานหลายอย่างพร้อมกัน
  • ปรับแต่งโทนเสียงได้ยาก: คุณไม่สามารถฝึกเครื่องมือให้สร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติตามสไตล์หรือน้ำเสียงของคุณได้ ทำให้ทุกอย่างฟังดูเหมือนกันหมด
  • การควบคุมคำบรรยายที่จำกัดในแผนฟรี: คุณจะไม่มีความยืดหยุ่นมากนักในการจัดรูปแบบ ย้ายตำแหน่ง หรือแก้ไขคำบรรยาย เว้นแต่คุณจะอัปเกรด
  • การตัดโดย AI อาจดูไม่เหมาะสม: ฟีเจอร์ตัดอัตโนมัติบางครั้งอาจตัดคลิปในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้พลาดช่วงเวลาสำคัญหรือการเปลี่ยนฉาก

📊 คุณทราบหรือไม่? ตลาดผู้สร้างวิดีโอ AIระดับโลกคาดว่าจะถึง 1.96 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 19.9% ตั้งแต่ปี 2024

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Quso. ai ในพริบตา

ต้องการการตรวจสอบแบบรวดเร็วหรือไม่? สำรวจการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างของเราเพื่อประเมินเครื่องมือแต่ละตัวได้ในพริบตา และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา* (USD/ผู้ใช้/เดือน)
คลิกอัพผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, ClickUp Docs, แม่แบบปฏิทินผู้ประกอบการเดี่ยว, ธุรกิจ, และทีมการตลาดทุกขนาดมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ไวซ์ด. เอไอการตัด AI, ซิงค์ข้อความ, เผยแพร่โดยตรงนักการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
อินวิดีโอการโคลนเสียง, เครื่องสร้างสคริปต์วิดีโอด้วย AI, อวตาร AIผู้สร้างสรรค์เดี่ยว, ธุรกิจขนาดเล็ก, และนักการตลาดมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
Opus Clipคำบรรยายแบบไดนามิก, การแทรก B-Roll, ผู้ช่วย AIยูทูบเบอร์, ครูผู้สอน, และนักการตลาดคอนเทนต์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
บัฟเฟอร์กล่องข้อความการมีส่วนร่วม, การทดสอบ A/B, การติดแท็กโพสต์ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ฟรีแลนซ์, และธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
สั้นเกินไป. aiคำบรรยายเคลื่อนไหว, การติดตามผู้พูด, การตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับแบรนด์ยูทูบเบอร์เดี่ยวและผู้สร้างเนื้อหามีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9.90 ต่อเดือน
โซเชียลไพล็อตผู้ช่วยจัดตารางงานด้วย AI, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, การวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงานหน่วยงานขนาดเล็ก ทีมที่ติดต่อกับลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $23. 34 ต่อเดือน
วีดคำบรรยายอัตโนมัติ, เครื่องมือ AI สำหรับการทำความสะอาด, สินทรัพย์สต็อกผู้สร้างออนไลน์และทีมที่มุ่งเน้นการเข้าถึงมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
คำอธิบายการโคลนนิ่งเสียง, เครื่องสร้างสคริปต์, การทำงานร่วมกันเป็นทีมผู้ทำพอดแคสต์และทีมการตลาดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
ฮูตสูทOwlyWriter AI, ตัวแก้ไขวิดีโอในตัว, การอนุญาตของทีมองค์กรธุรกิจ, ทีมสังคมขนาดใหญ่, และเอเจนซีการตลาดทดลองใช้ฟรี 30 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
สปรอท์ โซเชียลโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, AI สำหรับสร้างโพสต์, CRM สำหรับโซเชียลมีเดียทีมการตลาดองค์กร, ผู้สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์, และนักกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือน
GetMunchการตรวจจับแนวโน้ม, การครอบตัดฉาก, การเพิ่มประสิทธิภาพ SEOนักการตลาดวิดีโอ, บรรณาธิการสื่อสังคมออนไลน์, และนักกลยุทธ์เนื้อหาที่ทำงานในเอเจนซีใหญ่และธุรกิจแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
แคปชั่น AIคำบรรยายสไตล์, ตัดอัตโนมัติ, เทเลพรอมต์เตอร์ผู้มีอิทธิพลและผู้หลงใหลในสื่อสังคมออนไลน์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
นำกลับมาใช้ใหม่. ioการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอัตโนมัติ, การเผยแพร่แบบอัตโนมัติ, มุมมองปฏิทินนักการตลาดดิจิทัล ทีมที่มุ่งเน้นการทำงานอัตโนมัติ และผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
CapCutการตัดต่ออัจฉริยะ, ตัวเพิ่มคุณภาพเสียง, แม่แบบมีมผู้สร้างเนื้อหาแบบสั้นและอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99 ต่อเดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Quso.ai ที่ควรใช้

มาดูกันให้ละเอียดว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรให้บ้าง

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาและการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบร่วมมือ)

ClickUp : ทางเลือกของ Quso.AI
วางแผนแคมเปญ, จัดการงาน, แก้ไขบรีฟเนื้อหา, และติดตามไทม์ไลน์โดยใช้ ClickUp สำหรับทีมการตลาด

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยผู้สร้างเนื้อหาวางแผน, เขียน, แก้ไข, และเผยแพร่เนื้อหา.

ด้วยClickUp สำหรับการตลาด คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหาประจำวันไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญระดับโลกในที่เดียว เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายจะรวมทีม ทรัพยากร และกระบวนการทำงานของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยClickUp Docsเพื่อร่างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย, เขียนโครงร่างสคริปต์วิดีโอ, และฝังสื่อหรือข้อเสนอแนะลงในเนื้อหาของคุณได้โดยตรง

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่างและจัดโครงสร้างสคริปต์วิดีโอของคุณในรูปแบบภาพด้วย ClickUp Docs

จากนั้นเพิ่มClickUp Brain ซึ่งเป็น ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม เพื่อเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ มันสามารถตรวจสอบร่างของคุณ เขียนส่วนที่อ่อนแอใหม่ แนะนำการแก้ไข หรือแม้กระทั่งสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ช่วยคุณขัดเกลาวิดีโอหรือสร้างคลิปสั้นที่ไวรัลได้

ClickUp Brain : ทางเลือกของ Quso.AI
สร้างไอเดียคลิปวิดีโอสั้นที่ดึงดูดความสนใจและแพร่กระจายไวได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

ถัดไป คุณมีClickUp Clipsที่ให้คุณ บันทึกหน้าจอ กล้อง หรือเสียงของคุณ ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ

คลิปเหล่านี้สามารถดาวน์โหลด แนบกับงาน แชร์กับทีมของคุณ หรือทบทวนในภายหลังได้ และจะได้รับการถอดความ โดยอัตโนมัติ ด้วย ClickUp Brain เพื่อให้คุณสามารถดึงข้อความอ้างอิง นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ หรือสร้างคำบรรยายได้ในไม่กี่วินาที

เพื่อรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันClickUp Calendarนำเสนอ แพลนเนอร์แบบภาพที่สามารถลากและวางได้ สำหรับการกำหนดตารางโพสต์ แคมเปญ หรือผลงานที่ต้องส่ง และหากคุณเริ่มต้นจากศูนย์คุณสามารถใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีเช่นเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ

ด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp คุณสามารถวางแผนโพสต์ประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

แบบแผนการโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย ClickUp
จัดการงานโซเชียลมีเดียประจำสัปดาห์และงานครั้งเดียวด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Whiteboards:พื้นที่ทำงานแบบภาพที่ช่วยให้คุณวางแผนไอเดียได้แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการสร้างสตอรี่บอร์ด วางแผนลำดับเนื้อหา หรือจดบันทึกประเด็นสำคัญสำหรับบท
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: ปรับแต่งงานด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม สถานะ และกำหนดเวลา ทำให้การจัดระเบียบและติดตามเนื้อหาทุกชิ้นในมุมมองรายการหรือกระดานเป็นเรื่องง่าย
  • แดชบอร์ด ClickUp: มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน ติดตามความคืบหน้าด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ และหลีกเลี่ยงการพลาดวันเผยแพร่

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp:

เรามีกระบวนการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบหลายรอบ โดยแต่ละผลงานที่มีลักษณะเฉพาะจำเป็นต้องมีกำหนดเวลาของตนเอง ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

⚡ คลังแม่แบบ: กำลังวางแผนวิดีโอหรือจัดลำดับเนื้อหาอยู่หรือไม่?แม่แบบสตอรี่บอร์ดเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดวางภาพ วางโครงสร้างไอเดีย และรักษาความเป็นระเบียบในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น

2. Vizard.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดคลิป AI อย่างรวดเร็วจากวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นคลิปสั้นพร้อมโพสต์บนโซเชียลมีเดีย)

Vizard.ai แดชบอร์ด: ทางเลือกของ Quso.AI
ผ่านทางVizard.ai

Vizard.ai เป็นเครื่องมือตัดต่อและตัดคลิปวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนวิดีโอความยาวเต็มให้กลายเป็นคลิปสั้นที่แชร์ได้ง่าย ๆ ด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด

โมเดล Spark AI ของมันสามารถตรวจจับส่วนที่น่าสนใจที่สุดของวิดีโอ (เช่น คำพูดสำคัญหรือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น) และ สร้างคลิปสั้นโดยอัตโนมัติ พร้อมคำบรรยายและการจัดรูปแบบที่เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มเช่น TikTok, Instagram Reels, และ YouTube Shorts

นอกจากการตัดต่อแล้ว Vizard.ai ยังมี ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นวิดีโอ เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจจากสคริปต์ และชุดแบรนด์ที่กำหนดเองเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยการเก็บและใช้โลโก้, ฟอนต์, และชุดสีในวิดีโอทั้งหมด

Vizard. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การซิงโครไนซ์ข้อความ: จัดให้คำบรรยายตรงกับคำพูดเพื่อให้คำบรรยายของคุณมีจังหวะที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสำหรับผู้ชม
  • ปฏิทินกิจกรรมทางสังคม: วางแผน, จัดตาราง, และเผยแพร่เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรากฎตัวออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
  • การเผยแพร่และแชร์โดยตรง: ดาวน์โหลดคลิปหรือเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลได้ทันทีจากภายในแอป หรือแชร์ผ่านลิงก์โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

Vizard. ข้อจำกัดของ ai

  • ผู้ใช้ได้รายงานกรณีที่มีผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI เช่น คำบรรยายหรือส่วนของวิดีโอ ไม่ตรงตามความคาดหวัง

Vizard. ai ราคา

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: 39 ดอลลาร์/เดือน

Vizard. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (260+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Vizard. ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Vizard. ai:

ฉันชอบซอฟต์แวร์ Vizard เพราะมันง่ายมากที่จะสร้างเนื้อหาแบบสั้นจำนวนมากเพียงแค่อัปโหลดวิดีโอที่ยาวหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก นอกจากนี้ยังเพิ่มคำบรรยายในภาษาของฉันเองด้วย มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก มันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่างแน่นอน

📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง! 📆

Calendarของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัวได้เหมือนกับการนัดประชุม ซิงค์กับปฏิทินภายนอก ตั้งค่าเวลาทำงานประจำและช่วงเวลาส่วนตัว ลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานที่ทำในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแทรกซึมเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

3. InVideo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วยเทมเพลตพร้อมการช่วยเหลือจาก AI)

แดชบอร์ด InVideo
ผ่านทางInVideo

InVideo เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอออนไลน์ที่มีเทมเพลตให้เลือกนับพัน ไลบรารีสื่อสต็อกที่หลากหลาย และตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบทสคริปต์หรือไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ของมันให้คุณ อธิบายไอเดียวิดีโอเป็นข้อความ และได้รับร่างวิดีโอพร้อมฉาก คลิปสต็อก และเสียงพากย์ที่จัดวางไว้ทันที

คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติกล่องเวทย์มนต์เพื่อแก้ไขวิดีโอของคุณแบบเรียลไทม์ได้ด้วยคำสั่งเช่น "เปลี่ยนเพลง" หรือ "เพิ่มคำบรรยาย" และมันจัดการส่วนที่เหลือให้คุณเสร็จภายในไม่กี่วินาที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo

  • การโคลนเสียงด้วย AI และการพากย์เสียงอัตโนมัติ: สร้างเสียงพากย์ที่สมจริงในหลากหลายสำเนียง หรือโคลนเสียงของคุณเองสำหรับการบรรยาย
  • เครื่องมือสร้างสคริปต์ด้วย AI: สร้างสคริปต์ที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมจุดดึงดูดและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่น่าสนใจ
  • อวตาร AI: สร้างอวตารดิจิทัลของคุณเพื่อนำเสนอเนื้อหา เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับวิดีโอของคุณ

ข้อจำกัดของ InVideo

  • เครื่องมืออาจประสบปัญหาการทำงานช้าลงหรือเวลาในการประมวลผลนานขึ้นเมื่อจัดการกับโปรเจกต์วิดีโอที่ยาว

ราคาของ InVideo

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $35/เดือน
  • สูงสุด: 60 ดอลลาร์/เดือน
  • สร้างสรรค์: $120/เดือน
  • ทีม: $999/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวใน InVideo

  • G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง InVideo อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ InVideo:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตัดสินใจเริ่มสร้างวิดีโอไวรัลสำหรับโซเชียลมีเดีย ด้วย Invideo ฉันแค่ใส่สคริปต์ของฉันเข้าไปและมันสร้างวิดีโอทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเสียงบรรยาย กราฟิก เพลง เอฟเฟกต์เสียง เนื้อหา AI และเนื้อหาสต็อก และมันออกมาตรงเป๊ะมาก!

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา

4. Opus Clip (เหมาะที่สุดสำหรับการนำวิดีโอที่ยาวมาปรับใช้เป็นคลิปสั้นที่ไวรัล)

Opus Clip แผงควบคุม: ทางเลือกของ Quso.AI
ผ่านOpus Clip

Opus Clip เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI อีกตัวหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการนำวิดีโอความยาวมาปรับใช้ใหม่เป็นคลิปสั้นที่ไวรัล มันใช้โมเดลตรวจจับจุดเด่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ (ขับเคลื่อนด้วย GPT-4) เพื่อ เลือกช่วงเวลาที่มีผลกระทบ รักษาบริบทโดยการจัดเรียงเนื้อหาใหม่ตามความจำเป็น และส่งออกคลิปที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ

นอกจากนี้ยังให้ "คะแนนไวรัล AI" สำหรับคลิปที่สร้างขึ้นแต่ละคลิป ซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่าคลิปนั้นมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีเพียงใด เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการโพสต์คลิปที่ดีที่สุดได้

เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การคัดกรองด้วย AI เพื่อตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก และการตรวจจับใบหน้าเพื่อให้ผู้พูดอยู่ในกรอบที่เหมาะสมในรูปแบบแนวตั้ง

คุณสมบัติเด่นของ Opus Clip

  • คำบรรยายแบบไดนามิกพร้อมไฮไลต์ด้วยอิโมจิ: เพิ่มคำบรรยายขนาดใหญ่และจัดสไตล์ให้กับแต่ละคลิปโดยอัตโนมัติ พร้อมไฮไลต์คำที่ดึงดูดความสนใจด้วยอิโมจิหรือข้อความสี
  • การสร้าง B-Roll ด้วย AI: แทรกฟุตเทจ B-Roll เพื่อเสริมคลิปหลักของคุณและรักษาความมีชีวิตชีวาของภาพ
  • AI Co-Pilot: รับคำแนะนำเกี่ยวกับการตัดต่อ แก้ไข และรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ

ข้อจำกัดของ Opus Clip

  • ตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูงที่จำกัด รวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนฉาก แอนิเมชัน และการปรับแต่งภาพอย่างละเอียดที่น้อย

ราคา Opus Clip

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $15/เดือน
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Opus Clip

  • G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Opus Clip อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Opus Clip:

ใช้ OpusClip เป็นผู้ใช้ระดับโปรมาประมาณสองเดือนแล้ว นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างเหลือเชื่อ! โดยปกติฉันจะอัปโหลดวิดีโอความยาว 12-15 นาทีทุกวัน และจะได้คลิปออกมา 10-15 คลิป แต่ละคลิปมีความยาวตั้งแต่ 30 วินาทีถึงสองนาที (โดยใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ) แต่ละคลิปจะมีสีและโลโก้ที่ฉันเลือกเองติดอยู่

📈 สถิติด่วน: 93% ของนักการตลาดรายงานว่าวิดีโอสั้นคือเคล็ดลับในการเพิ่มลูกค้า

5. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาโซเชียลอย่างง่ายและการจัดการคิว)

แดชบอร์ดบัฟเฟอร์
ผ่านทางBuffer

Buffer ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาและผู้จัดการโซเชียลมีเดียสามารถวางแผน กำหนดเวลา และเผยแพร่โพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ได้จากแดชบอร์ดเดียวที่เรียบง่าย

มุมมองปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน สำหรับ Instagram ยังรองรับการกำหนดเวลาแสดงความคิดเห็นแรก ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการวางแฮชแท็กแยกต่างหากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง

นอกจากนี้ยังมี ผู้ช่วย AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกใหม่ของAI สำหรับโซเชียลมีเดีย ที่เขียนคำบรรยายที่น่าสนใจให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และให้ผู้ใช้ปรับโทน, ความยาว, และสไตล์ให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์ของตน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์

  • กล่องข้อความการมีส่วนร่วม: รวบรวมความคิดเห็นและข้อความจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถตอบกลับได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
  • การทดสอบ A/B: ทดลองใช้โพสต์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาว่าแบบไหนที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด
  • การติดแท็กเนื้อหา: จัดระเบียบแนวคิดตามธีม, ลดความยุ่งเหยิงของงานค้าง, และทำให้การวางแผนง่ายขึ้นในพริบตา

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • ไม่มีฟังก์ชัน AI ในตัวสำหรับการตัดต่อวิดีโอ การสร้างสคริปต์ หรือการใส่คำบรรยายอัตโนมัติ

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $6/เดือน
  • ทีม: $12/เดือน

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1500+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Buffer:

ผมใช้ Buffer มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว แต่ใช้เป็นประจำมาเกิน 6 เดือนแล้ว มันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจ ผมชอบความสามารถในการเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มสามแห่ง คือ Instagram, Facebook และ Twitter

📚 อ่านเพิ่มเติม: KPI การตลาดเนื้อหาชั้นนำที่ควรติดตาม

6. 2short.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดคลิปวิดีโอสั้นและใส่คำบรรยายโดยอัตโนมัติในระดับขนาดใหญ่)

2short.ai แดชบอร์ด: ทางเลือกของ Quso.AI
ผ่านทาง2short.ai

2สั้น. ai เป็นเครื่องมือปรับใช้เนื้อหาด้วย AI ที่คล้ายกับ Vizard ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็น คลิปสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้ อย่างรวดเร็ว มันจะทำการค้นหาช่วงเวลาที่น่าสนใจในเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ และตัดต่อเป็นคลิปพร้อมโพสต์ได้ทันที พร้อมคำบรรยายครบถ้วน

คุณสมบัติการแก้ไขแบบข้อความ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แก้ไขบทถอดความ นอกจากนี้ยังใช้การติดตามผู้พูดด้วย AI และการตรวจจับใบหน้าเพื่อให้ผู้พูดหลักอยู่ตรงกลางอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง ซึ่งช่วยให้คลิปของคุณดูเป็นมืออาชีพและจัดกรอบได้อย่างถูกต้องสำหรับผู้ชมที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก

สั้นเกินไป คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • คำบรรยายเคลื่อนไหว: สร้างคำบรรยายที่เคลื่อนไหวและอ่านง่าย ซึ่งสอดคล้องกับจังหวะของวิดีโอ
  • เพิ่มการเปลี่ยนฉากอัตโนมัติ: แทรกการเปลี่ยนฉากระหว่างฉากโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการไหลลื่นและสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ
  • การตั้งค่าล่วงหน้าและแม่แบบสำหรับแบรนด์: ตั้งค่าองค์ประกอบของแบรนด์ของคุณ (โลโก้, ฟอนต์, สี) และให้ถูกนำไปใช้กับคลิปทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ

สั้นเกินไป ข้อจำกัดของ ai

  • ระบบ AI อาจพลาดช่วงเวลาสำคัญที่น่าสนใจในวิดีโอเป็นครั้งคราว ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องเข้ามาปรับแต่งคลิปด้วยตัวเอง

สั้นเกินไป การกำหนดราคา ai

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ไลท์: 9.90 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $19.90/เดือน
  • พรีเมียม: $49.90/เดือน

สั้นเกินไป. การให้คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง 2short. ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ 2short. ai:

รวดเร็วมากเมื่อต้องแยกวิดีโอออกเป็นคลิปสั้น ๆ ระบบจะให้เวอร์ชันข้อความของแต่ละคลิปสั้น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าควรเลือกคลิปใด

7. SocialPilot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโซเชียลหลายแพลตฟอร์มพร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

แดชบอร์ด SocialPilot
ผ่านทางSocialPilot

SocialPilot เป็นแพลตฟอร์ม การจัดการโซเชียลมีเดีย แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการวางแผนเนื้อหา การทำงานร่วมกันของทีม และการติดตามประสิทธิภาพในระดับใหญ่ รองรับการกำหนดเวลาโพสต์มากกว่า 500 โพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) และแม้แต่ Google My Business ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว

ผู้ช่วย AI ในตัว ช่วยสร้างไอเดียโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย คำบรรยาย และแฮชแท็กที่ปรับให้เหมาะกับโทนและรูปแบบของแต่ละแพลตฟอร์ม

สำหรับทีม คุณสามารถเชิญผู้ร่วมงาน มอบหมายบทบาท (เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ร่วมเขียน หรือลูกค้า) และกำหนดขั้นตอนอนุมัติ เพื่อให้เนื้อหาได้รับการตรวจสอบก่อนเผยแพร่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot

  • เครื่องมือสร้างและแก้ไขวิดีโอด้วย AI: ใช้เครื่องมือ AI เช่น การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การแก้ไขแบบลากและวาง, การบันทึกเสียงพากย์, และคุณสมบัติการสร้างแบรนด์
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงาน: สร้างการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ชม โพสต์ยอดนิยม และกำหนดเวลาส่งรายงาน PDF ไปยังลูกค้า
  • ผู้จัดตารางเวลา AI: รับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ตามช่วงเวลาที่ผู้ชมของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด

ข้อจำกัดของ SocialPilot

  • ไม่มีฟีเจอร์การลบจำนวนมากสำหรับโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ ทำให้ผู้ใช้ต้องลบแต่ละโพสต์ด้วยตัวเอง

ราคาของ SocialPilot

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • มาตรฐาน: 23 ดอลลาร์/เดือน (โดยประมาณ)
  • พรีเมียม: 70 ดอลลาร์/เดือน (โดยประมาณ)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ SocialPilot

  • G2: 4. 5/5 (830+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SocialPilot อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวถึง SocialPilot:

ผมซาบซึ้งที่สามารถเพิ่มบัญชีได้มากมายโดยไม่ต้องเลือกแพ็กเกจที่แพงที่สุด การจัดการมากกว่า 3 บัญชีบนแต่ละแพลตฟอร์มทางสังคมมีค่าใช้จ่ายสูงมากหากใช้ซอฟต์แวร์อื่น

⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดระเบียบตารางการโพสต์ของคุณหรือไม่? ใช้แม่แบบนี้สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อวางแผนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าได้ทั่วทุกแพลตฟอร์ม

8. Veed. io (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอออนไลน์อย่างรวดเร็ว พร้อมฟีเจอร์ AI ที่หลากหลาย)

Veed.io แดชบอร์ด
ผ่านทางVeed

Veed. io เป็น โปรแกรมตัดต่อวิดีโอออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูง มาพร้อมกับเครื่องมือตัดต่อที่หลากหลาย ตั้งแต่การตัดต่อขั้นพื้นฐาน การใส่เอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉาก และฟิลเตอร์ ไปจนถึงการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติในหลายสิบภาษา นอกจากนี้ยังมีส่วน 'AI Video' ที่มีเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องสร้างสคริปต์ เครื่องสร้างวิดีโอจากข้อความด้วย GPT-3 และอวตาร AI เพื่อบรรยายวิดีโอของคุณ

แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตสำหรับคำบรรยายสไตล์มีม, แถบความคืบหน้า, การตัดต่อแบบกระโดดสไตล์ TikTok, เป็นต้น, ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนฟุตเทจดิบให้กลายเป็นโพสต์ที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว

ยังมี โหมดเทเลพรอมป์เตอร์ สำหรับบันทึกวิดีโอขณะอ่านสคริปต์ (เพื่อให้คุณสบตากับผู้ชมได้ตลอดเวลา) ซึ่งเหมาะมากสำหรับวิดีโอประเภทพูดคุยหน้าไมค์ และยังช่วยให้คุณได้คำบรรยายที่ถูกต้องแม่นยำในภายหลัง

Veed. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • คำบรรยายอัตโนมัติและการแปล:ถอดเสียงและเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอในหลากหลายรูปแบบและภาษา
  • เครื่องมือ 'แก้ไขอัตโนมัติ' ของ AI: ลบคำเติมเช่น "เอ่อ" ลดเสียงรบกวนพื้นหลัง และทำความสะอาดเสียงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • คลังเนื้อหา: รับวิดีโอ, เพลง, สติกเกอร์, GIF และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อลากและวางลงในไทม์ไลน์วิดีโอของคุณได้โดยตรง

ข้อจำกัดของ Veed. io

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อทำงานกับไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ ส่งผลให้การประมวลผลช้าลงหรือเกิดอาการหน่วง

Veed. io ราคา

  • ฟรี
  • ไลท์: $5.80 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: $13.94 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Veed. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 3. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Veed.io อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Veed. io:

แก้ไขวิดีโอได้ง่ายมาก – เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับโซเชียล, ปรับขนาด, ตัดคลิปวิดีโอ, เพิ่มคำบรรยาย, เพิ่มเพลงพื้นหลัง, ตัดเสียงเงียบ, ตัดเสียงเอ่อ, อ้า, เพิ่มองค์ประกอบของแบรนด์, ปรับปรุงการใช้งานโดยรวมของเนื้อหาวิดีโอ

🤯 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิดีโอแรกที่เคยอัปโหลดลงYouTube คือ "Me at the zoo" โดยผู้ร่วมก่อตั้ง Jawed Karim และยังคงมีให้รับชมได้จนถึงทุกวันนี้!

9. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่มีเนื้อหาเป็นข้อความและฟีเจอร์เสียงพากย์ด้วย AI)

แดชบอร์ดสรุป: ทางเลือกของ Quso.AI
ผ่านทางDescript

Descript เป็นเครื่องมือ ตัดต่อวิดีโอและเสียง ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังทำงานในเอกสารมากกว่าการใช้โปรแกรมตัดต่อแบบดั้งเดิม คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยการแก้ไขบทถอดเสียงเท่านั้น เมื่อคุณลบคำ หยุดชั่วคราว หรือประโยคจากข้อความ รายการไทม์ไลน์ของวิดีโอหรือเสียงจะอัปเดตโดยอัตโนมัติให้ตรงกัน

คุณสมบัติ AI ของมันช่วยจัดการงานหนัก: Descript สามารถลบคำเติมเช่น "เอ่อ" หรือ "เหมือน" ได้ในคลิกเดียว สร้างคำบรรยาย และแม้กระทั่งทำความสะอาดเสียงของคุณเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณยังสามารถบันทึกหน้าจอของคุณ, เพิ่มองค์ประกอบภาพ, และทำงานบนหลายแทร็กเสียงได้

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • การโคลนเสียงแบบโอเวอร์ดับ: โคลนเสียงของคุณหรือใช้เสียง AI ที่มีอยู่เพื่อสร้างคำบรรยายใหม่เพียงแค่พิมพ์สคริปต์
  • เครื่องมือสร้างสคริปต์ด้วย AI: สร้างสคริปต์สำหรับพอดแคสต์ วิดีโอ และสื่อการตลาดโดยใช้คำสั่งง่ายๆ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เชิญเพื่อนร่วมทีมเพื่อแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • เครื่องมือการจัดการของแพลตฟอร์มอาจไม่มีความแข็งแกร่งมากนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการติดตามและแก้ไขไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงหลายไฟล์พร้อมกัน

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: 24 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Descript:

ใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถเริ่มแก้ไขไฟล์เสียงได้ทันที ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและช่วยเร่งกระบวนการแก้ไขได้อย่างมาก

📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการบนโซเชียลมีเดีย

10. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและกำหนดเวลาโซเชียลมีเดียระดับองค์กรขนาดใหญ่)

แดชบอร์ด Hootsuite: ทางเลือกของ Quso.AI
ผ่านทางHootsuite

Hootsuite เป็นเครื่องมือจัดการ แคมเปญโซเชียลมีเดียระดับองค์กรที่ช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์จำนวนมากและจัดการโปรไฟล์หลายร้อยรายการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ในคราวเดียว นอกจากนี้ยังติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านฟีเจอร์ Streams ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบการกล่าวถึงแบรนด์ แฮชแท็ก คำสำคัญ และโพสต์ของคู่แข่งได้

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การฟังเสียงสังคมออนไลน์,การทำงานเป็นทีม(เช่น การมอบหมายข้อความของลูกค้าให้กับเพื่อนร่วมทีม), และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือโฆษณา

แพลตฟอร์มมีการวิเคราะห์ที่ละเอียดมาก พร้อมด้วย รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถวัดผลสิ่งที่ได้ผลและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าหรือผู้บริหารได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite

  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอในตัว: สร้างและแก้ไขวิดีโอโดยเพิ่มแทร็กเสียง ข้อความ รูปภาพ สติกเกอร์ และฟิลเตอร์
  • OwlyWriter AI: สร้างคำบรรยายและไอเดียโพสต์โดยใช้สูตรการเขียนคำโฆษณาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น HOOK, AIDA และ WIIFM
  • การทำงานร่วมกันและการอนุมัติของทีม: รับการสนับสนุนสำหรับทีมผู้ใช้หลายคนด้วยการอนุมัติโพสต์และเส้นทางการตรวจสอบเพื่อความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ข้อจำกัดของ Hootsuite

  • ผู้ใช้ได้สังเกตว่าปฏิทินอาจดูรกตาได้ โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับปริมาณโพสต์ที่จัดตารางไว้เป็นจำนวนมาก

ราคาของ Hootsuite

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • มาตรฐาน: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $122 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite

  • G2: 4. 2/5 (6,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Hootsuite:

ฉันชอบฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ช่วยให้ฉันสามารถเจาะลึกข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของบัญชีแบรนด์บนโซเชียลมีเดียของฉันได้อย่างละเอียด ฟีเจอร์นี้ทำให้ฉันเข้าใจประสิทธิภาพของโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของฉันได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีการฟังความคิดเห็นที่ช่วยให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วย

⚡ คลังแม่แบบ: กำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบงานเขียนของคุณอยู่หรือไม่?แม่แบบนี้สามารถช่วยคุณวางแผนบล็อก, ร่างอีเมล, หรือวางแผนความคิดได้รวดเร็วขึ้น ทำให้คุณใช้เวลาเริ่มต้นน้อยลง และใช้เวลาในการเขียนมากขึ้น

11. Sprout Social (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์เชิงลึก การฟังเสียง และการเผยแพร่ในระดับขนาดใหญ่)

แดชบอร์ด Sprout Social
ผ่านทางSprout Social

Sprout Social เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่เน้นข้อมูล สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญทั้งกลยุทธ์และประสิทธิภาพ

คุณสมบัติการเผยแพร่ของมันช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์ข้ามแพลตฟอร์ม จัดการแคมเปญบนปฏิทินแบบภาพ และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ตามแนวโน้มการมีส่วนร่วมของผู้ชม

คุณยังได้รับเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังซึ่งแยกแยะการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ติดตาม ประสิทธิภาพของแฮชแท็ก และกิจกรรมของคู่แข่ง

กล่องข้อความอัจฉริยะ ที่ติดตั้งมาในตัวจะรวบรวมข้อความและความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในขณะที่ระบบ CRM ทางสังคมช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ผู้ติดตาม ติดตามการสนทนา และจัดระเบียบการติดต่อด้วยแท็กและบันทึกประวัติ

คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social

  • ตัวแก้ไขวิดีโอในตัวในโหมดเขียน: ตัด, ตัดแต่ง, และใช้เทมเพลตกับวิดีโอได้โดยตรงขณะเขียนโพสต์
  • AI Assist สำหรับการสร้างโพสต์: สร้างคำบรรยายจากโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือหัวข้อที่กำหนดเอง พร้อมตัวเลือก 'ปรับปรุง' เพื่อปรับโทนและสไตล์ให้สอดคล้องกับแบรนด์
  • โมดูลการฟังทางสังคม: ติดตามคำหลัก, แนวโน้มของอุตสาหกรรม, และการกล่าวถึงแบรนด์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้การค้นหาแบบบูลีน

ข้อจำกัดของ Sprout Social

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติการแท็กของ Sprout Social โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการโปรแกรมหลายรายการหรือบริษัทคู่ค้า

ราคาของ Sprout Social

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • มืออาชีพ: 399 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ขั้นสูง: $499 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Sprout Social

  • G2: 4. 4/5 (4100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sprout Social อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Sprout Social:

Sprout Social ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการตลาดของเรา คุณสมบัติการรายงานนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษ—ชัดเจน, สามารถปรับแต่งได้, และง่ายต่อการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา

12. Munch (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลิปสั้นบนโซเชียลจากวิดีโอความยาวสูงด้วย AI พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์)

แดชบอร์ด Munch: ทางเลือกของ Quso.AI
ผ่านทางมันช์

Munch, เครื่องมือเปลี่ยนวิดีโอด้วยพลัง AI ช่วยเปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวให้กลายเป็นคลิปสั้นที่มีผลกระทบสูง ซึ่งเหมาะสำหรับแพลตฟอร์มเช่น TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, และ LinkedIn. มันวิเคราะห์วิดีโอแต่ละตัวเพื่อระบุช่วงเวลาสำคัญตามศักยภาพในการมีส่วนร่วม จากนั้นใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับการทำงาน และช่วยคุณนำไปใช้กับแบรนด์ของคุณเช่นโลโก้หรือตอนจบ.

ระบบ AI ของมันให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO แบบติดตั้งไว้ล่วงหน้า โดยการวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอของคุณ และสร้างคำค้นหาและคำบรรยายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่สามารถนำไปใช้ได้ และคำแนะนำเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์วิดีโอสั้นของคุณอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ Munch

  • ตัวอย่างโซนปลอดภัย: ดูตัวอย่างว่าคลิปของคุณจะแสดงผลอย่างไรบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยหลีกเลี่ยงการตัดภาพหรือข้อความที่เกินขอบเขต
  • การแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์:วิเคราะห์เทรนด์ทางสังคมในปัจจุบันและเลือกส่วนที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นไวรัลมากที่สุดตามพฤติกรรมของผู้ชม
  • การตรวจจับฉากและการครอบตัด: ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของฉากโดยอัตโนมัติและปรับขนาดคลิปให้พอดีกับรูปแบบแนวตั้ง, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, หรือแนวนอน

ข้อจำกัดในการเคี้ยว

  • ผู้ใช้หลายคนได้สังเกตว่า AI บางครั้งเลือกส่วนของวิดีโอที่ไม่มีบริบทหรือความเกี่ยวข้อง

การตั้งราคาแบบกัดกิน

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของมันช์

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Munch อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Munch:

ฉันชอบความหลากหลายมากมายที่มังก์สร้างขึ้นจากวิดีโอที่ฉันได้ตัดต่อไว้ นอกจากนี้เครื่องมือ Magic Posts ก็ยอดเยี่ยมมาก เพราะปกติฉันต้องสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอทั้งหมดที่ฉันทำ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากจริงๆ!

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีตัดส่วนเกินในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอ

13. CaptionsAI (ดีที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI และฟังก์ชันโทรทัศน์)

แดชบอร์ด AI สำหรับคำบรรยาย
ผ่านCaptions AI

Caption AI เป็นสตูดิโอ ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก โดยเชี่ยวชาญด้านการ ใส่คำบรรยายอัตโนมัติ ด้วยสไตล์แอนิเมชันหลากหลาย เช่น คาราโอเกะ ไฮไลต์ข้อความ แบบพิมพ์ดีด และเด้งกระเด้ง คำบรรยายสามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถแก้ไขคำหรือปรับแต่งรูปแบบได้อย่างง่ายดาย

แอปนี้มาพร้อมกับเทเลพรอมป์เตอร์ในตัวที่ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอได้อย่างมั่นใจพร้อมกับการสบตา เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว Captions AI จะถอดเสียงคำพูดของคุณทันทีและเพิ่มคำบรรยายที่มีสไตล์ (พร้อมเอฟเฟกต์แบบไดนามิก การจัดเวลา และแม้แต่อีโมจิ) ลงในวิดีโอ

คุณสามารถสร้าง อวตาร AI เพื่อบรรยายวิดีโอของคุณได้ หากคุณไม่ต้องการปรากฏตัวในกล้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Captions AI

  • การแก้ไขและเอฟเฟกต์ด้วย AI: ลบช่องว่างความเงียบและเพิ่มเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเพียงแตะเดียว
  • เคอร์เซอร์อัตโนมัติสำหรับการจัดกรอบใหม่: ขอให้เครื่องมือติดตามใบหน้าของคุณและจัดกรอบวิดีโอแบบกว้าง 16:9 ใหม่เป็นรูปแบบแนวตั้ง 9:16
  • ฟิลเตอร์และสติกเกอร์ที่กำลังเป็นที่นิยม: รวมเครื่องมือที่สนุกและสร้างสรรค์ เช่น ฟิลเตอร์เคลื่อนไหว, สติกเกอร์, และเพลงพื้นหลัง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอของคุณ

ข้อจำกัดของ AI สำหรับคำบรรยายภาพ

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาในการปรับแต่งลักษณะของคำบรรยาย เช่น การปรับรูปแบบตัวอักษร ขนาด และสี

ราคาของ Captions AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $9.99/เดือน
  • สูงสุด: $24.99/เดือน
  • ขนาด: $69. 99/เดือน
  • ธุรกิจ: $399/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวโดย AI ของคำบรรยายภาพ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Captions AI อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Captions AI:

ใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงขั้นสูง เว็บไซต์นี้สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ธุรกิจ และมืออาชีพ

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡

14. Repurpose.io (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการกระจายเนื้อหาและการนำกลับมาใช้ใหม่ข้ามแพลตฟอร์ม)

แดชบอร์ด Repurpose.io: ทางเลือกของ Quso.AI

Repurpose.io เป็นเครื่องมือ อัตโนมัติสำหรับเนื้อหา ที่นำวิดีโอหรือไฟล์เสียงที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณมาจัดรูปแบบใหม่และเผยแพร่โดยอัตโนมัติไปยังหลายแพลตฟอร์มตามขั้นตอนการทำงานที่คุณกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎว่า "ทุกครั้งที่ฉันอัปโหลดวิดีโอ YouTube ให้ตัดคลิป 60 วินาทีและโพสต์ลงใน TikTok และ Instagram Reels" Repurpose.io จะจัดการทุกอย่างให้เบื้องหลัง

คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ของคุณได้โดยใช้ เทมเพลตสำเร็จรูป ที่แปลงวิดีโอแนวนอนเป็นรูปแบบแนวตั้งโดยอัตโนมัติ เพิ่มคำบรรยายแบบไดนามิก และใส่โลโก้หรือองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ

เครื่องมือนี้ยังรองรับการตัดวิดีโอที่ยาวออกเป็นส่วนสั้น ๆ หรือแปลงเสียงเป็นกราฟเสียงเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Repurpose.io

  • ปฏิทินเนื้อหา: รับมุมมองแบบภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดที่กำหนดไว้และปรับกลยุทธ์การนำกลับมาใช้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
  • การสกัดไฮไลท์: ใช้ AI เพื่อระบุและดึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดจากวิดีโอหรือพอดแคสต์ของคุณ
  • การเผยแพร่แบบอัตโนมัติ: เผยแพร่เนื้อหาทันทีหรือตามกำหนดเวลาไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, TikTok, Instagram, Facebook และ LinkedIn

ข้อจำกัดของ Repurpose.io

  • การขาดการเข้าถึงแบบออฟไลน์และการทำงานบนมือถือโดยเฉพาะ

นำกลับมาใช้ใหม่. io ราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 35 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $79/เดือน
  • เอเจนซี: $179/เดือน

นำกลับมาใช้ใหม่. io การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Repurpose.io อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวใน Trustpilotกล่าวเกี่ยวกับ Captions AI:

ฉันเริ่มต้นด้วยเป้าหมายง่ายๆ: พัฒนาช่อง YouTube ของฉันไปพร้อมกับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ใน Instagram, TikTok, Pinterest และอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม Repurpose.io ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการทำให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาทั้งหมดของฉันเป็นอัตโนมัติ

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนที่เส้นทางสำหรับการตลาดเนื้อหา

15. Capcut (ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอฟรีและรวดเร็ว พร้อมคำบรรยายและเอฟเฟกต์)

แดชบอร์ด Capcut
ผ่านCapCut

CapCut สร้างโดยผู้สร้าง TikTok เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ทรงพลังและฟรี มี โปรแกรมแก้ไขไทม์ไลน์ ที่ครบครันซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดคลิป เพิ่มเพลง ใส่ข้อความหรือสติกเกอร์ และใช้ฟิลเตอร์และการเปลี่ยนฉากแบบภาพยนตร์ได้

แอปนี้ประกอบด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น Smart Crop ซึ่งสามารถปรับกรอบวิดีโอแนวนอนให้เป็นแนวตั้งโดยอัตโนมัติ พร้อมคงจุดสนใจของภาพไว้อย่างชัดเจน

CapCut ยังมีเทมเพลตสไตล์ที่เข้ากับรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยม เพื่อให้คุณสามารถใส่คลิปของคุณได้อย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่ดูดีพร้อมสำหรับการแชร์บนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับวิดีโอของคุณด้วยเพลงที่มีลิขสิทธิ์หลากหลาย เอฟเฟกต์เสียง และความสามารถในการพากย์เสียง เพื่อยกระดับประสบการณ์การฟังให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Capcut

  • คำบรรยายอัตโนมัติ: สร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วยความแม่นยำที่ดีและรับสไตล์คำบรรยายเคลื่อนไหวได้หลากหลาย
  • การบรรยายด้วยเสียงจากข้อความ: พิมพ์สคริปต์ของคุณและเลือกจากเสียง AI หลากหลายแบบเพื่อบรรยาย เหมาะสำหรับรีลและเนื้อหาเมม
  • ตัวเพิ่มคุณภาพเสียงและโคลนเสียง: ลบเสียงรบกวนจากพื้นหลังในบันทึกเสียงของคุณและใช้โคลนเสียงเพื่อที่คุณไม่ต้องบันทึกใหม่ทุกครั้ง

ข้อจำกัดของ Capcut

  • ผู้ใช้ได้กล่าวถึงว่า CapCut อาจเกิดการกระตุกหรือประสิทธิภาพช้าเมื่อจัดการกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่หรือซับซ้อน

ราคา Capcut

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Capcut

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Capcut อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้รีวิวบน Redditคนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:

Capcut มีจุดแข็งอยู่แน่นอน รูปแบบการจัดวางของมันเหมาะสำหรับการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายสำหรับโซเชียลมีเดีย

ClickUp: โครงสร้างหลักของการสร้างเนื้อหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ไม่มีเครื่องมือขาดแคลนที่จะช่วยคุณนำวิดีโอมาใช้ใหม่ เพิ่มคำบรรยาย หรือกำหนดเวลาเนื้อหา แต่คุณยังคงต้องการศูนย์กลางในการวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกัน นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นที่สุด

ตั้งแต่การสร้างสคริปต์และตัดต่อคลิป ไปจนถึงการจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว นอกจากนี้ AI ในตัว การบันทึกวิดีโอ และเทมเพลตที่พร้อมใช้งานยังช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

หากคุณเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือมากมายและต้องการทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณง่ายขึ้น ClickUp คือที่ที่ชาญฉลาดในการเริ่มต้นสมัครใช้ ClickUpตอนนี้!