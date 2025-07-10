15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Quso.ai สำหรับผู้สร้างเนื้อหาในปี 2025

Quso. ai เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นคลิปที่พร้อมจะกลายเป็นไวรัล และทำให้การวางแผนสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยการจัดตารางเวลาและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการควบคุมความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง หรือความสามารถในการปรับแต่งทุกรายละเอียดของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ มันอาจรู้สึกจำกัดได้ 😓
และเมื่อคุณพยายามหาเครื่องมือที่ดีกว่า? คุณจะพบกับหลายแพลตฟอร์ม, รีวิวที่ขัดแย้งกัน, และไม่มีคำตอบที่แท้จริงว่าอะไรเหมาะกับผู้สร้างสรรค์เช่นคุณที่สุด 😩
นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างคู่มือนี้ขึ้นมา รายการที่คัดสรรมาอย่างดีของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Quso.ai แต่ละรายการถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผน แก้ไข และจัดการเนื้อหาของคุณได้อย่างมืออาชีพ
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นของ Quso.ai?
หากคุณใช้มันมาสักพักแล้ว คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันกับบางข้อเหล่านี้ 👇
- ขาดเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง: คุณไม่สามารถปรับแต่งการเปลี่ยนฉาก เพิ่มแอนิเมชัน หรือสร้างแบรนด์ให้กับสื่อของคุณได้อย่างเต็มที่เหมือนกับที่นักตัดต่อมืออาชีพทำได้
- เทมเพลตจำกัด: มีเพียงไม่กี่แบบพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาเฉพาะกลุ่มหรือความต้องการแบบยาว
- UI ทำงานช้าและมีปัญหาขัดข้อง: อินเทอร์เฟซอาจหน่วงหรือค้าง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับชิ้นงานที่ยาวหรือขณะใช้งานหลายอย่างพร้อมกัน
- ปรับแต่งโทนเสียงได้ยาก: คุณไม่สามารถฝึกเครื่องมือให้สร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติตามสไตล์หรือน้ำเสียงของคุณได้ ทำให้ทุกอย่างฟังดูเหมือนกันหมด
- การควบคุมคำบรรยายที่จำกัดในแผนฟรี: คุณจะไม่มีความยืดหยุ่นมากนักในการจัดรูปแบบ ย้ายตำแหน่ง หรือแก้ไขคำบรรยาย เว้นแต่คุณจะอัปเกรด
- การตัดโดย AI อาจดูไม่เหมาะสม: ฟีเจอร์ตัดอัตโนมัติบางครั้งอาจตัดคลิปในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้พลาดช่วงเวลาสำคัญหรือการเปลี่ยนฉาก
📊 คุณทราบหรือไม่? ตลาดผู้สร้างวิดีโอ AIระดับโลกคาดว่าจะถึง 1.96 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 19.9% ตั้งแต่ปี 2024
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Quso. ai ในพริบตา
ต้องการการตรวจสอบแบบรวดเร็วหรือไม่? สำรวจการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างของเราเพื่อประเมินเครื่องมือแต่ละตัวได้ในพริบตา และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา* (USD/ผู้ใช้/เดือน)
|คลิกอัพ
|ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, ClickUp Docs, แม่แบบปฏิทิน
|ผู้ประกอบการเดี่ยว, ธุรกิจ, และทีมการตลาดทุกขนาด
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ไวซ์ด. เอไอ
|การตัด AI, ซิงค์ข้อความ, เผยแพร่โดยตรง
|นักการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|อินวิดีโอ
|การโคลนเสียง, เครื่องสร้างสคริปต์วิดีโอด้วย AI, อวตาร AI
|ผู้สร้างสรรค์เดี่ยว, ธุรกิจขนาดเล็ก, และนักการตลาด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
|Opus Clip
|คำบรรยายแบบไดนามิก, การแทรก B-Roll, ผู้ช่วย AI
|ยูทูบเบอร์, ครูผู้สอน, และนักการตลาดคอนเทนต์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|บัฟเฟอร์
|กล่องข้อความการมีส่วนร่วม, การทดสอบ A/B, การติดแท็กโพสต์
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ฟรีแลนซ์, และธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
|สั้นเกินไป. ai
|คำบรรยายเคลื่อนไหว, การติดตามผู้พูด, การตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับแบรนด์
|ยูทูบเบอร์เดี่ยวและผู้สร้างเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9.90 ต่อเดือน
|โซเชียลไพล็อต
|ผู้ช่วยจัดตารางงานด้วย AI, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, การวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงาน
|หน่วยงานขนาดเล็ก ทีมที่ติดต่อกับลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $23. 34 ต่อเดือน
|วีด
|คำบรรยายอัตโนมัติ, เครื่องมือ AI สำหรับการทำความสะอาด, สินทรัพย์สต็อก
|ผู้สร้างออนไลน์และทีมที่มุ่งเน้นการเข้าถึง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
|คำอธิบาย
|การโคลนนิ่งเสียง, เครื่องสร้างสคริปต์, การทำงานร่วมกันเป็นทีม
|ผู้ทำพอดแคสต์และทีมการตลาดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
|ฮูตสูท
|OwlyWriter AI, ตัวแก้ไขวิดีโอในตัว, การอนุญาตของทีม
|องค์กรธุรกิจ, ทีมสังคมขนาดใหญ่, และเอเจนซีการตลาด
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
|สปรอท์ โซเชียล
|โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, AI สำหรับสร้างโพสต์, CRM สำหรับโซเชียลมีเดีย
|ทีมการตลาดองค์กร, ผู้สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์, และนักกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือน
|GetMunch
|การตรวจจับแนวโน้ม, การครอบตัดฉาก, การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO
|นักการตลาดวิดีโอ, บรรณาธิการสื่อสังคมออนไลน์, และนักกลยุทธ์เนื้อหาที่ทำงานในเอเจนซีใหญ่และธุรกิจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|แคปชั่น AI
|คำบรรยายสไตล์, ตัดอัตโนมัติ, เทเลพรอมต์เตอร์
|ผู้มีอิทธิพลและผู้หลงใหลในสื่อสังคมออนไลน์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|นำกลับมาใช้ใหม่. io
|การปรับเปลี่ยนเนื้อหาอัตโนมัติ, การเผยแพร่แบบอัตโนมัติ, มุมมองปฏิทิน
|นักการตลาดดิจิทัล ทีมที่มุ่งเน้นการทำงานอัตโนมัติ และผู้จัดจำหน่ายเนื้อหา
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|CapCut
|การตัดต่ออัจฉริยะ, ตัวเพิ่มคุณภาพเสียง, แม่แบบมีม
|ผู้สร้างเนื้อหาแบบสั้นและอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดีย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Quso.ai ที่ควรใช้
มาดูกันให้ละเอียดว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรให้บ้าง
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาและการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบร่วมมือ)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยผู้สร้างเนื้อหาวางแผน, เขียน, แก้ไข, และเผยแพร่เนื้อหา.
ด้วยClickUp สำหรับการตลาด คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหาประจำวันไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญระดับโลกในที่เดียว เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายจะรวมทีม ทรัพยากร และกระบวนการทำงานของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยClickUp Docsเพื่อร่างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย, เขียนโครงร่างสคริปต์วิดีโอ, และฝังสื่อหรือข้อเสนอแนะลงในเนื้อหาของคุณได้โดยตรง
จากนั้นเพิ่มClickUp Brain ซึ่งเป็น ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม เพื่อเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ มันสามารถตรวจสอบร่างของคุณ เขียนส่วนที่อ่อนแอใหม่ แนะนำการแก้ไข หรือแม้กระทั่งสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ช่วยคุณขัดเกลาวิดีโอหรือสร้างคลิปสั้นที่ไวรัลได้
ถัดไป คุณมีClickUp Clipsที่ให้คุณ บันทึกหน้าจอ กล้อง หรือเสียงของคุณ ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
คลิปเหล่านี้สามารถดาวน์โหลด แนบกับงาน แชร์กับทีมของคุณ หรือทบทวนในภายหลังได้ และจะได้รับการถอดความ โดยอัตโนมัติ ด้วย ClickUp Brain เพื่อให้คุณสามารถดึงข้อความอ้างอิง นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ หรือสร้างคำบรรยายได้ในไม่กี่วินาที
เพื่อรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันClickUp Calendarนำเสนอ แพลนเนอร์แบบภาพที่สามารถลากและวางได้ สำหรับการกำหนดตารางโพสต์ แคมเปญ หรือผลงานที่ต้องส่ง และหากคุณเริ่มต้นจากศูนย์คุณสามารถใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีเช่นเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
ด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp คุณสามารถวางแผนโพสต์ประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Whiteboards:พื้นที่ทำงานแบบภาพที่ช่วยให้คุณวางแผนไอเดียได้แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการสร้างสตอรี่บอร์ด วางแผนลำดับเนื้อหา หรือจดบันทึกประเด็นสำคัญสำหรับบท
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: ปรับแต่งงานด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม สถานะ และกำหนดเวลา ทำให้การจัดระเบียบและติดตามเนื้อหาทุกชิ้นในมุมมองรายการหรือกระดานเป็นเรื่องง่าย
- แดชบอร์ด ClickUp: มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน ติดตามความคืบหน้าด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ และหลีกเลี่ยงการพลาดวันเผยแพร่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp:
เรามีกระบวนการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบหลายรอบ โดยแต่ละผลงานที่มีลักษณะเฉพาะจำเป็นต้องมีกำหนดเวลาของตนเอง ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เรามีกระบวนการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลในหลายขั้นตอนของสายงานการผลิต มีการตรวจสอบหลายรอบ โดยแต่ละผลงานที่มีลักษณะเฉพาะจำเป็นต้องมีกำหนดเวลาของตนเอง ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
⚡ คลังแม่แบบ: กำลังวางแผนวิดีโอหรือจัดลำดับเนื้อหาอยู่หรือไม่?แม่แบบสตอรี่บอร์ดเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดวางภาพ วางโครงสร้างไอเดีย และรักษาความเป็นระเบียบในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
2. Vizard.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดคลิป AI อย่างรวดเร็วจากวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นคลิปสั้นพร้อมโพสต์บนโซเชียลมีเดีย)
Vizard.ai เป็นเครื่องมือตัดต่อและตัดคลิปวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนวิดีโอความยาวเต็มให้กลายเป็นคลิปสั้นที่แชร์ได้ง่าย ๆ ด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด
โมเดล Spark AI ของมันสามารถตรวจจับส่วนที่น่าสนใจที่สุดของวิดีโอ (เช่น คำพูดสำคัญหรือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น) และ สร้างคลิปสั้นโดยอัตโนมัติ พร้อมคำบรรยายและการจัดรูปแบบที่เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มเช่น TikTok, Instagram Reels, และ YouTube Shorts
นอกจากการตัดต่อแล้ว Vizard.ai ยังมี ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นวิดีโอ เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจจากสคริปต์ และชุดแบรนด์ที่กำหนดเองเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยการเก็บและใช้โลโก้, ฟอนต์, และชุดสีในวิดีโอทั้งหมด
Vizard. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การซิงโครไนซ์ข้อความ: จัดให้คำบรรยายตรงกับคำพูดเพื่อให้คำบรรยายของคุณมีจังหวะที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสำหรับผู้ชม
- ปฏิทินกิจกรรมทางสังคม: วางแผน, จัดตาราง, และเผยแพร่เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรากฎตัวออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
- การเผยแพร่และแชร์โดยตรง: ดาวน์โหลดคลิปหรือเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลได้ทันทีจากภายในแอป หรือแชร์ผ่านลิงก์โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
Vizard. ข้อจำกัดของ ai
- ผู้ใช้ได้รายงานกรณีที่มีผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI เช่น คำบรรยายหรือส่วนของวิดีโอ ไม่ตรงตามความคาดหวัง
Vizard. ai ราคา
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 39 ดอลลาร์/เดือน
Vizard. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (260+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vizard. ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Vizard. ai:
ฉันชอบซอฟต์แวร์ Vizard เพราะมันง่ายมากที่จะสร้างเนื้อหาแบบสั้นจำนวนมากเพียงแค่อัปโหลดวิดีโอที่ยาวหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก นอกจากนี้ยังเพิ่มคำบรรยายในภาษาของฉันเองด้วย มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก มันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่างแน่นอน
ฉันชอบซอฟต์แวร์ Vizard เพราะมันง่ายมากที่จะสร้างเนื้อหาแบบสั้นจำนวนมากเพียงแค่อัปโหลดวิดีโอที่ยาวหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก นอกจากนี้ยังเพิ่มคำบรรยายในภาษาของฉันเองด้วย มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก มันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่างแน่นอน
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาส่วนตัว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่บล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทิน หากไม่ได้กำหนดไว้ ก็จะไม่ได้รับการปกป้อง! 📆
Calendarของ ClickUpช่วยให้คุณจองเวลาส่วนตัวได้เหมือนกับการนัดประชุม ซิงค์กับปฏิทินภายนอก ตั้งค่าเวลาทำงานประจำและช่วงเวลาส่วนตัว ลากและวางกิจกรรมหรืองานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หยุดงานที่ทำในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะแทรกซึมเข้ามาในเวลาว่างของคุณ!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
3. InVideo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วยเทมเพลตพร้อมการช่วยเหลือจาก AI)
InVideo เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอออนไลน์ที่มีเทมเพลตให้เลือกนับพัน ไลบรารีสื่อสต็อกที่หลากหลาย และตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบทสคริปต์หรือไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ของมันให้คุณ อธิบายไอเดียวิดีโอเป็นข้อความ และได้รับร่างวิดีโอพร้อมฉาก คลิปสต็อก และเสียงพากย์ที่จัดวางไว้ทันที
คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติกล่องเวทย์มนต์เพื่อแก้ไขวิดีโอของคุณแบบเรียลไทม์ได้ด้วยคำสั่งเช่น "เปลี่ยนเพลง" หรือ "เพิ่มคำบรรยาย" และมันจัดการส่วนที่เหลือให้คุณเสร็จภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo
- การโคลนเสียงด้วย AI และการพากย์เสียงอัตโนมัติ: สร้างเสียงพากย์ที่สมจริงในหลากหลายสำเนียง หรือโคลนเสียงของคุณเองสำหรับการบรรยาย
- เครื่องมือสร้างสคริปต์ด้วย AI: สร้างสคริปต์ที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมจุดดึงดูดและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่น่าสนใจ
- อวตาร AI: สร้างอวตารดิจิทัลของคุณเพื่อนำเสนอเนื้อหา เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ InVideo
- เครื่องมืออาจประสบปัญหาการทำงานช้าลงหรือเวลาในการประมวลผลนานขึ้นเมื่อจัดการกับโปรเจกต์วิดีโอที่ยาว
ราคาของ InVideo
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $35/เดือน
- สูงสุด: 60 ดอลลาร์/เดือน
- สร้างสรรค์: $120/เดือน
- ทีม: $999/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวใน InVideo
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง InVideo อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ InVideo:
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตัดสินใจเริ่มสร้างวิดีโอไวรัลสำหรับโซเชียลมีเดีย ด้วย Invideo ฉันแค่ใส่สคริปต์ของฉันเข้าไปและมันสร้างวิดีโอทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเสียงบรรยาย กราฟิก เพลง เอฟเฟกต์เสียง เนื้อหา AI และเนื้อหาสต็อก และมันออกมาตรงเป๊ะมาก!
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตัดสินใจเริ่มสร้างวิดีโอไวรัลสำหรับโซเชียลมีเดีย ด้วย Invideo ฉันแค่ใส่สคริปต์ของฉันเข้าไปและมันสร้างวิดีโอทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเสียงบรรยาย, กราฟิก, เพลง, เอฟเฟกต์เสียง, เนื้อหา AI และเนื้อหาสต็อก มันตรงเป๊ะมาก!
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
4. Opus Clip (เหมาะที่สุดสำหรับการนำวิดีโอที่ยาวมาปรับใช้เป็นคลิปสั้นที่ไวรัล)
Opus Clip เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI อีกตัวหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการนำวิดีโอความยาวมาปรับใช้ใหม่เป็นคลิปสั้นที่ไวรัล มันใช้โมเดลตรวจจับจุดเด่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ (ขับเคลื่อนด้วย GPT-4) เพื่อ เลือกช่วงเวลาที่มีผลกระทบ รักษาบริบทโดยการจัดเรียงเนื้อหาใหม่ตามความจำเป็น และส่งออกคลิปที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ
นอกจากนี้ยังให้ "คะแนนไวรัล AI" สำหรับคลิปที่สร้างขึ้นแต่ละคลิป ซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่าคลิปนั้นมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีเพียงใด เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการโพสต์คลิปที่ดีที่สุดได้
เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การคัดกรองด้วย AI เพื่อตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก และการตรวจจับใบหน้าเพื่อให้ผู้พูดอยู่ในกรอบที่เหมาะสมในรูปแบบแนวตั้ง
คุณสมบัติเด่นของ Opus Clip
- คำบรรยายแบบไดนามิกพร้อมไฮไลต์ด้วยอิโมจิ: เพิ่มคำบรรยายขนาดใหญ่และจัดสไตล์ให้กับแต่ละคลิปโดยอัตโนมัติ พร้อมไฮไลต์คำที่ดึงดูดความสนใจด้วยอิโมจิหรือข้อความสี
- การสร้าง B-Roll ด้วย AI: แทรกฟุตเทจ B-Roll เพื่อเสริมคลิปหลักของคุณและรักษาความมีชีวิตชีวาของภาพ
- AI Co-Pilot: รับคำแนะนำเกี่ยวกับการตัดต่อ แก้ไข และรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของ Opus Clip
- ตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูงที่จำกัด รวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนฉาก แอนิเมชัน และการปรับแต่งภาพอย่างละเอียดที่น้อย
ราคา Opus Clip
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $15/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Opus Clip
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Opus Clip อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Opus Clip:
ใช้ OpusClip เป็นผู้ใช้ระดับโปรมาประมาณสองเดือนแล้ว นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างเหลือเชื่อ! โดยปกติฉันจะอัปโหลดวิดีโอความยาว 12-15 นาทีทุกวัน และจะได้คลิปออกมา 10-15 คลิป แต่ละคลิปมีความยาวตั้งแต่ 30 วินาทีถึงสองนาที (โดยใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ) แต่ละคลิปจะมีสีและโลโก้ที่ฉันเลือกเองติดอยู่
ใช้ OpusClip เป็นผู้ใช้ระดับโปรมาประมาณสองเดือนแล้ว นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างเหลือเชื่อ! โดยปกติฉันจะอัปโหลดวิดีโอความยาว 12-15 นาทีทุกวัน แล้วระบบก็จะสร้างคลิปออกมาให้ 10-15 คลิป แต่ละคลิปมีความยาวตั้งแต่ 30 วินาทีถึงสองนาที (โดยใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ) ทุกคลิปจะมีสีและโลโก้ที่ฉันเลือกติดไว้อย่างเรียบร้อย
📈 สถิติด่วน: 93% ของนักการตลาดรายงานว่าวิดีโอสั้นคือเคล็ดลับในการเพิ่มลูกค้า
5. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาโซเชียลอย่างง่ายและการจัดการคิว)
Buffer ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาและผู้จัดการโซเชียลมีเดียสามารถวางแผน กำหนดเวลา และเผยแพร่โพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ได้จากแดชบอร์ดเดียวที่เรียบง่าย
มุมมองปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน สำหรับ Instagram ยังรองรับการกำหนดเวลาแสดงความคิดเห็นแรก ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการวางแฮชแท็กแยกต่างหากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
นอกจากนี้ยังมี ผู้ช่วย AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกใหม่ของAI สำหรับโซเชียลมีเดีย ที่เขียนคำบรรยายที่น่าสนใจให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และให้ผู้ใช้ปรับโทน, ความยาว, และสไตล์ให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์ของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- กล่องข้อความการมีส่วนร่วม: รวบรวมความคิดเห็นและข้อความจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถตอบกลับได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- การทดสอบ A/B: ทดลองใช้โพสต์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาว่าแบบไหนที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด
- การติดแท็กเนื้อหา: จัดระเบียบแนวคิดตามธีม, ลดความยุ่งเหยิงของงานค้าง, และทำให้การวางแผนง่ายขึ้นในพริบตา
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- ไม่มีฟังก์ชัน AI ในตัวสำหรับการตัดต่อวิดีโอ การสร้างสคริปต์ หรือการใส่คำบรรยายอัตโนมัติ
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน
- ทีม: $12/เดือน
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Buffer:
ผมใช้ Buffer มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว แต่ใช้เป็นประจำมาเกิน 6 เดือนแล้ว มันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจ ผมชอบความสามารถในการเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มสามแห่ง คือ Instagram, Facebook และ Twitter
ผมใช้ Buffer มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว แต่ใช้เป็นประจำมาเกิน 6 เดือนแล้ว มันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจ ผมชอบความสามารถในการเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มสามแห่ง คือ Instagram, Facebook และ Twitter มาก
📚 อ่านเพิ่มเติม: KPI การตลาดเนื้อหาชั้นนำที่ควรติดตาม
6. 2short.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดคลิปวิดีโอสั้นและใส่คำบรรยายโดยอัตโนมัติในระดับขนาดใหญ่)
2สั้น. ai เป็นเครื่องมือปรับใช้เนื้อหาด้วย AI ที่คล้ายกับ Vizard ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็น คลิปสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้ อย่างรวดเร็ว มันจะทำการค้นหาช่วงเวลาที่น่าสนใจในเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ และตัดต่อเป็นคลิปพร้อมโพสต์ได้ทันที พร้อมคำบรรยายครบถ้วน
คุณสมบัติการแก้ไขแบบข้อความ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แก้ไขบทถอดความ นอกจากนี้ยังใช้การติดตามผู้พูดด้วย AI และการตรวจจับใบหน้าเพื่อให้ผู้พูดหลักอยู่ตรงกลางอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง ซึ่งช่วยให้คลิปของคุณดูเป็นมืออาชีพและจัดกรอบได้อย่างถูกต้องสำหรับผู้ชมที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
สั้นเกินไป คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- คำบรรยายเคลื่อนไหว: สร้างคำบรรยายที่เคลื่อนไหวและอ่านง่าย ซึ่งสอดคล้องกับจังหวะของวิดีโอ
- เพิ่มการเปลี่ยนฉากอัตโนมัติ: แทรกการเปลี่ยนฉากระหว่างฉากโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการไหลลื่นและสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ
- การตั้งค่าล่วงหน้าและแม่แบบสำหรับแบรนด์: ตั้งค่าองค์ประกอบของแบรนด์ของคุณ (โลโก้, ฟอนต์, สี) และให้ถูกนำไปใช้กับคลิปทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
สั้นเกินไป ข้อจำกัดของ ai
- ระบบ AI อาจพลาดช่วงเวลาสำคัญที่น่าสนใจในวิดีโอเป็นครั้งคราว ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องเข้ามาปรับแต่งคลิปด้วยตัวเอง
สั้นเกินไป การกำหนดราคา ai
- เริ่มต้น: ฟรี
- ไลท์: 9.90 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $19.90/เดือน
- พรีเมียม: $49.90/เดือน
สั้นเกินไป. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง 2short. ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ 2short. ai:
รวดเร็วมากเมื่อต้องแยกวิดีโอออกเป็นคลิปสั้น ๆ ระบบจะให้เวอร์ชันข้อความของแต่ละคลิปสั้น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าควรเลือกคลิปใด
รวดเร็วมากเมื่อต้องแยกวิดีโอออกเป็นคลิปสั้น ๆ ระบบจะให้เวอร์ชันข้อความของแต่ละคลิปสั้น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าควรเลือกคลิปใด
7. SocialPilot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโซเชียลหลายแพลตฟอร์มพร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
SocialPilot เป็นแพลตฟอร์ม การจัดการโซเชียลมีเดีย แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการวางแผนเนื้อหา การทำงานร่วมกันของทีม และการติดตามประสิทธิภาพในระดับใหญ่ รองรับการกำหนดเวลาโพสต์มากกว่า 500 โพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) และแม้แต่ Google My Business ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว
ผู้ช่วย AI ในตัว ช่วยสร้างไอเดียโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย คำบรรยาย และแฮชแท็กที่ปรับให้เหมาะกับโทนและรูปแบบของแต่ละแพลตฟอร์ม
สำหรับทีม คุณสามารถเชิญผู้ร่วมงาน มอบหมายบทบาท (เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ร่วมเขียน หรือลูกค้า) และกำหนดขั้นตอนอนุมัติ เพื่อให้เนื้อหาได้รับการตรวจสอบก่อนเผยแพร่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot
- เครื่องมือสร้างและแก้ไขวิดีโอด้วย AI: ใช้เครื่องมือ AI เช่น การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การแก้ไขแบบลากและวาง, การบันทึกเสียงพากย์, และคุณสมบัติการสร้างแบรนด์
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงาน: สร้างการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ชม โพสต์ยอดนิยม และกำหนดเวลาส่งรายงาน PDF ไปยังลูกค้า
- ผู้จัดตารางเวลา AI: รับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ตามช่วงเวลาที่ผู้ชมของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
ข้อจำกัดของ SocialPilot
- ไม่มีฟีเจอร์การลบจำนวนมากสำหรับโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ ทำให้ผู้ใช้ต้องลบแต่ละโพสต์ด้วยตัวเอง
ราคาของ SocialPilot
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- มาตรฐาน: 23 ดอลลาร์/เดือน (โดยประมาณ)
- พรีเมียม: 70 ดอลลาร์/เดือน (โดยประมาณ)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SocialPilot
- G2: 4. 5/5 (830+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SocialPilot อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวถึง SocialPilot:
ผมซาบซึ้งที่สามารถเพิ่มบัญชีได้มากมายโดยไม่ต้องเลือกแพ็กเกจที่แพงที่สุด การจัดการมากกว่า 3 บัญชีบนแต่ละแพลตฟอร์มทางสังคมมีค่าใช้จ่ายสูงมากหากใช้ซอฟต์แวร์อื่น
ผมซาบซึ้งที่สามารถเพิ่มบัญชีได้มากมายโดยไม่ต้องเลือกแพ็กเกจที่แพงที่สุด การจัดการมากกว่า 3 บัญชีบนแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้นแพงมากหากใช้ซอฟต์แวร์อื่น
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดระเบียบตารางการโพสต์ของคุณหรือไม่? ใช้แม่แบบนี้สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อวางแผนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าได้ทั่วทุกแพลตฟอร์ม
8. Veed. io (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอออนไลน์อย่างรวดเร็ว พร้อมฟีเจอร์ AI ที่หลากหลาย)
Veed. io เป็น โปรแกรมตัดต่อวิดีโอออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูง มาพร้อมกับเครื่องมือตัดต่อที่หลากหลาย ตั้งแต่การตัดต่อขั้นพื้นฐาน การใส่เอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉาก และฟิลเตอร์ ไปจนถึงการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติในหลายสิบภาษา นอกจากนี้ยังมีส่วน 'AI Video' ที่มีเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องสร้างสคริปต์ เครื่องสร้างวิดีโอจากข้อความด้วย GPT-3 และอวตาร AI เพื่อบรรยายวิดีโอของคุณ
แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตสำหรับคำบรรยายสไตล์มีม, แถบความคืบหน้า, การตัดต่อแบบกระโดดสไตล์ TikTok, เป็นต้น, ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนฟุตเทจดิบให้กลายเป็นโพสต์ที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว
ยังมี โหมดเทเลพรอมป์เตอร์ สำหรับบันทึกวิดีโอขณะอ่านสคริปต์ (เพื่อให้คุณสบตากับผู้ชมได้ตลอดเวลา) ซึ่งเหมาะมากสำหรับวิดีโอประเภทพูดคุยหน้าไมค์ และยังช่วยให้คุณได้คำบรรยายที่ถูกต้องแม่นยำในภายหลัง
Veed. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คำบรรยายอัตโนมัติและการแปล:ถอดเสียงและเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอในหลากหลายรูปแบบและภาษา
- เครื่องมือ 'แก้ไขอัตโนมัติ' ของ AI: ลบคำเติมเช่น "เอ่อ" ลดเสียงรบกวนพื้นหลัง และทำความสะอาดเสียงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- คลังเนื้อหา: รับวิดีโอ, เพลง, สติกเกอร์, GIF และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อลากและวางลงในไทม์ไลน์วิดีโอของคุณได้โดยตรง
ข้อจำกัดของ Veed. io
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อทำงานกับไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ ส่งผลให้การประมวลผลช้าลงหรือเกิดอาการหน่วง
Veed. io ราคา
- ฟรี
- ไลท์: $5.80 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $13.94 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Veed. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 3. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Veed.io อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Veed. io:
แก้ไขวิดีโอได้ง่ายมาก – เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับโซเชียล, ปรับขนาด, ตัดคลิปวิดีโอ, เพิ่มคำบรรยาย, เพิ่มเพลงพื้นหลัง, ตัดเสียงเงียบ, ตัดเสียงเอ่อ, อ้า, เพิ่มองค์ประกอบของแบรนด์, ปรับปรุงการใช้งานโดยรวมของเนื้อหาวิดีโอ
แก้ไขวิดีโอได้ง่ายมาก – เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับโซเชียล, ปรับขนาด, ตัดคลิปวิดีโอ, เพิ่มคำบรรยาย, เพิ่มเพลงพื้นหลัง, ตัดเสียงเงียบ, ตัดเสียง "เอ่อ" และ "อ้า", เพิ่มองค์ประกอบของแบรนด์, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมของเนื้อหาวิดีโอ
🤯 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิดีโอแรกที่เคยอัปโหลดลงYouTube คือ "Me at the zoo" โดยผู้ร่วมก่อตั้ง Jawed Karim และยังคงมีให้รับชมได้จนถึงทุกวันนี้!
9. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่มีเนื้อหาเป็นข้อความและฟีเจอร์เสียงพากย์ด้วย AI)
Descript เป็นเครื่องมือ ตัดต่อวิดีโอและเสียง ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังทำงานในเอกสารมากกว่าการใช้โปรแกรมตัดต่อแบบดั้งเดิม คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยการแก้ไขบทถอดเสียงเท่านั้น เมื่อคุณลบคำ หยุดชั่วคราว หรือประโยคจากข้อความ รายการไทม์ไลน์ของวิดีโอหรือเสียงจะอัปเดตโดยอัตโนมัติให้ตรงกัน
คุณสมบัติ AI ของมันช่วยจัดการงานหนัก: Descript สามารถลบคำเติมเช่น "เอ่อ" หรือ "เหมือน" ได้ในคลิกเดียว สร้างคำบรรยาย และแม้กระทั่งทำความสะอาดเสียงของคุณเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณยังสามารถบันทึกหน้าจอของคุณ, เพิ่มองค์ประกอบภาพ, และทำงานบนหลายแทร็กเสียงได้
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- การโคลนเสียงแบบโอเวอร์ดับ: โคลนเสียงของคุณหรือใช้เสียง AI ที่มีอยู่เพื่อสร้างคำบรรยายใหม่เพียงแค่พิมพ์สคริปต์
- เครื่องมือสร้างสคริปต์ด้วย AI: สร้างสคริปต์สำหรับพอดแคสต์ วิดีโอ และสื่อการตลาดโดยใช้คำสั่งง่ายๆ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เชิญเพื่อนร่วมทีมเพื่อแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- เครื่องมือการจัดการของแพลตฟอร์มอาจไม่มีความแข็งแกร่งมากนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการติดตามและแก้ไขไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงหลายไฟล์พร้อมกัน
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: 24 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Descript:
ใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถเริ่มแก้ไขไฟล์เสียงได้ทันที ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและช่วยเร่งกระบวนการแก้ไขได้อย่างมาก
ใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถเริ่มแก้ไขไฟล์เสียงได้ทันที ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและช่วยเร่งกระบวนการแก้ไขได้อย่างแท้จริง
📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการบนโซเชียลมีเดีย
10. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและกำหนดเวลาโซเชียลมีเดียระดับองค์กรขนาดใหญ่)
Hootsuite เป็นเครื่องมือจัดการ แคมเปญโซเชียลมีเดียระดับองค์กรที่ช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์จำนวนมากและจัดการโปรไฟล์หลายร้อยรายการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ในคราวเดียว นอกจากนี้ยังติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านฟีเจอร์ Streams ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบการกล่าวถึงแบรนด์ แฮชแท็ก คำสำคัญ และโพสต์ของคู่แข่งได้
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การฟังเสียงสังคมออนไลน์,การทำงานเป็นทีม(เช่น การมอบหมายข้อความของลูกค้าให้กับเพื่อนร่วมทีม), และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือโฆษณา
แพลตฟอร์มมีการวิเคราะห์ที่ละเอียดมาก พร้อมด้วย รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถวัดผลสิ่งที่ได้ผลและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าหรือผู้บริหารได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอในตัว: สร้างและแก้ไขวิดีโอโดยเพิ่มแทร็กเสียง ข้อความ รูปภาพ สติกเกอร์ และฟิลเตอร์
- OwlyWriter AI: สร้างคำบรรยายและไอเดียโพสต์โดยใช้สูตรการเขียนคำโฆษณาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น HOOK, AIDA และ WIIFM
- การทำงานร่วมกันและการอนุมัติของทีม: รับการสนับสนุนสำหรับทีมผู้ใช้หลายคนด้วยการอนุมัติโพสต์และเส้นทางการตรวจสอบเพื่อความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าปฏิทินอาจดูรกตาได้ โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับปริมาณโพสต์ที่จัดตารางไว้เป็นจำนวนมาก
ราคาของ Hootsuite
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐาน: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $122 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Hootsuite:
ฉันชอบฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ช่วยให้ฉันสามารถเจาะลึกข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของบัญชีแบรนด์บนโซเชียลมีเดียของฉันได้อย่างละเอียด ฟีเจอร์นี้ทำให้ฉันเข้าใจประสิทธิภาพของโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของฉันได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีการฟังความคิดเห็นที่ช่วยให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วย
ฉันชอบฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ช่วยให้ฉันสามารถเจาะลึกข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของบัญชีแบรนด์บนโซเชียลมีเดียของฉันได้อย่างละเอียด ฟีเจอร์นี้ทำให้ฉันเข้าใจประสิทธิภาพของโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของฉันได้อย่างชัดเจนในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีการฟังความคิดเห็นที่ช่วยให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วย
⚡ คลังแม่แบบ: กำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบงานเขียนของคุณอยู่หรือไม่?แม่แบบนี้สามารถช่วยคุณวางแผนบล็อก, ร่างอีเมล, หรือวางแผนความคิดได้รวดเร็วขึ้น ทำให้คุณใช้เวลาเริ่มต้นน้อยลง และใช้เวลาในการเขียนมากขึ้น
11. Sprout Social (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์เชิงลึก การฟังเสียง และการเผยแพร่ในระดับขนาดใหญ่)
Sprout Social เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่เน้นข้อมูล สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญทั้งกลยุทธ์และประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการเผยแพร่ของมันช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์ข้ามแพลตฟอร์ม จัดการแคมเปญบนปฏิทินแบบภาพ และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ตามแนวโน้มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
คุณยังได้รับเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังซึ่งแยกแยะการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ติดตาม ประสิทธิภาพของแฮชแท็ก และกิจกรรมของคู่แข่ง
กล่องข้อความอัจฉริยะ ที่ติดตั้งมาในตัวจะรวบรวมข้อความและความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในขณะที่ระบบ CRM ทางสังคมช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ผู้ติดตาม ติดตามการสนทนา และจัดระเบียบการติดต่อด้วยแท็กและบันทึกประวัติ
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- ตัวแก้ไขวิดีโอในตัวในโหมดเขียน: ตัด, ตัดแต่ง, และใช้เทมเพลตกับวิดีโอได้โดยตรงขณะเขียนโพสต์
- AI Assist สำหรับการสร้างโพสต์: สร้างคำบรรยายจากโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือหัวข้อที่กำหนดเอง พร้อมตัวเลือก 'ปรับปรุง' เพื่อปรับโทนและสไตล์ให้สอดคล้องกับแบรนด์
- โมดูลการฟังทางสังคม: ติดตามคำหลัก, แนวโน้มของอุตสาหกรรม, และการกล่าวถึงแบรนด์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้การค้นหาแบบบูลีน
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติการแท็กของ Sprout Social โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการโปรแกรมหลายรายการหรือบริษัทคู่ค้า
ราคาของ Sprout Social
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: 399 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ขั้นสูง: $499 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (4100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sprout Social อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Sprout Social:
Sprout Social ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการตลาดของเรา คุณสมบัติการรายงานนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษ—ชัดเจน, สามารถปรับแต่งได้, และง่ายต่อการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Sprout Social ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการตลาดของเรา ฟีเจอร์การรายงานนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษ—ชัดเจน ปรับแต่งได้ และง่ายต่อการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา
12. Munch (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลิปสั้นบนโซเชียลจากวิดีโอความยาวสูงด้วย AI พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์)
Munch, เครื่องมือเปลี่ยนวิดีโอด้วยพลัง AI ช่วยเปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวให้กลายเป็นคลิปสั้นที่มีผลกระทบสูง ซึ่งเหมาะสำหรับแพลตฟอร์มเช่น TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, และ LinkedIn. มันวิเคราะห์วิดีโอแต่ละตัวเพื่อระบุช่วงเวลาสำคัญตามศักยภาพในการมีส่วนร่วม จากนั้นใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับการทำงาน และช่วยคุณนำไปใช้กับแบรนด์ของคุณเช่นโลโก้หรือตอนจบ.
ระบบ AI ของมันให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO แบบติดตั้งไว้ล่วงหน้า โดยการวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอของคุณ และสร้างคำค้นหาและคำบรรยายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่สามารถนำไปใช้ได้ และคำแนะนำเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์วิดีโอสั้นของคุณอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Munch
- ตัวอย่างโซนปลอดภัย: ดูตัวอย่างว่าคลิปของคุณจะแสดงผลอย่างไรบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยหลีกเลี่ยงการตัดภาพหรือข้อความที่เกินขอบเขต
- การแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์:วิเคราะห์เทรนด์ทางสังคมในปัจจุบันและเลือกส่วนที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นไวรัลมากที่สุดตามพฤติกรรมของผู้ชม
- การตรวจจับฉากและการครอบตัด: ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของฉากโดยอัตโนมัติและปรับขนาดคลิปให้พอดีกับรูปแบบแนวตั้ง, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, หรือแนวนอน
ข้อจำกัดในการเคี้ยว
- ผู้ใช้หลายคนได้สังเกตว่า AI บางครั้งเลือกส่วนของวิดีโอที่ไม่มีบริบทหรือความเกี่ยวข้อง
การตั้งราคาแบบกัดกิน
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมันช์
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Munch อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Munch:
ฉันชอบความหลากหลายมากมายที่มังก์สร้างขึ้นจากวิดีโอที่ฉันได้ตัดต่อไว้ นอกจากนี้เครื่องมือ Magic Posts ก็ยอดเยี่ยมมาก เพราะปกติฉันต้องสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอทั้งหมดที่ฉันทำ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากจริงๆ!
ฉันชอบความหลากหลายมากมายที่ Munch สร้างขึ้นจากวิดีโอที่ฉันได้ตัดต่อ นอกจากนี้เครื่องมือ Magic Posts ก็ยอดเยี่ยมมาก เพราะปกติฉันต้องสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอทั้งหมดที่ฉันทำ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก!
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีตัดส่วนเกินในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอ
13. CaptionsAI (ดีที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI และฟังก์ชันโทรทัศน์)
Caption AI เป็นสตูดิโอ ตัดต่อวิดีโอด้วย AI ที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก โดยเชี่ยวชาญด้านการ ใส่คำบรรยายอัตโนมัติ ด้วยสไตล์แอนิเมชันหลากหลาย เช่น คาราโอเกะ ไฮไลต์ข้อความ แบบพิมพ์ดีด และเด้งกระเด้ง คำบรรยายสามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถแก้ไขคำหรือปรับแต่งรูปแบบได้อย่างง่ายดาย
แอปนี้มาพร้อมกับเทเลพรอมป์เตอร์ในตัวที่ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอได้อย่างมั่นใจพร้อมกับการสบตา เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว Captions AI จะถอดเสียงคำพูดของคุณทันทีและเพิ่มคำบรรยายที่มีสไตล์ (พร้อมเอฟเฟกต์แบบไดนามิก การจัดเวลา และแม้แต่อีโมจิ) ลงในวิดีโอ
คุณสามารถสร้าง อวตาร AI เพื่อบรรยายวิดีโอของคุณได้ หากคุณไม่ต้องการปรากฏตัวในกล้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Captions AI
- การแก้ไขและเอฟเฟกต์ด้วย AI: ลบช่องว่างความเงียบและเพิ่มเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเพียงแตะเดียว
- เคอร์เซอร์อัตโนมัติสำหรับการจัดกรอบใหม่: ขอให้เครื่องมือติดตามใบหน้าของคุณและจัดกรอบวิดีโอแบบกว้าง 16:9 ใหม่เป็นรูปแบบแนวตั้ง 9:16
- ฟิลเตอร์และสติกเกอร์ที่กำลังเป็นที่นิยม: รวมเครื่องมือที่สนุกและสร้างสรรค์ เช่น ฟิลเตอร์เคลื่อนไหว, สติกเกอร์, และเพลงพื้นหลัง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ AI สำหรับคำบรรยายภาพ
- ผู้ใช้รายงานปัญหาในการปรับแต่งลักษณะของคำบรรยาย เช่น การปรับรูปแบบตัวอักษร ขนาด และสี
ราคาของ Captions AI
- ฟรี
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- สูงสุด: $24.99/เดือน
- ขนาด: $69. 99/เดือน
- ธุรกิจ: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโดย AI ของคำบรรยายภาพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Captions AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Captions AI:
ใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงขั้นสูง เว็บไซต์นี้สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ธุรกิจ และมืออาชีพ
ใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงขั้นสูง เว็บไซต์นี้สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ธุรกิจ และมืออาชีพ
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡
14. Repurpose.io (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการกระจายเนื้อหาและการนำกลับมาใช้ใหม่ข้ามแพลตฟอร์ม)
Repurpose.io เป็นเครื่องมือ อัตโนมัติสำหรับเนื้อหา ที่นำวิดีโอหรือไฟล์เสียงที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณมาจัดรูปแบบใหม่และเผยแพร่โดยอัตโนมัติไปยังหลายแพลตฟอร์มตามขั้นตอนการทำงานที่คุณกำหนดเอง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎว่า "ทุกครั้งที่ฉันอัปโหลดวิดีโอ YouTube ให้ตัดคลิป 60 วินาทีและโพสต์ลงใน TikTok และ Instagram Reels" Repurpose.io จะจัดการทุกอย่างให้เบื้องหลัง
คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ของคุณได้โดยใช้ เทมเพลตสำเร็จรูป ที่แปลงวิดีโอแนวนอนเป็นรูปแบบแนวตั้งโดยอัตโนมัติ เพิ่มคำบรรยายแบบไดนามิก และใส่โลโก้หรือองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ
เครื่องมือนี้ยังรองรับการตัดวิดีโอที่ยาวออกเป็นส่วนสั้น ๆ หรือแปลงเสียงเป็นกราฟเสียงเคลื่อนไหวได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Repurpose.io
- ปฏิทินเนื้อหา: รับมุมมองแบบภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดที่กำหนดไว้และปรับกลยุทธ์การนำกลับมาใช้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
- การสกัดไฮไลท์: ใช้ AI เพื่อระบุและดึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดจากวิดีโอหรือพอดแคสต์ของคุณ
- การเผยแพร่แบบอัตโนมัติ: เผยแพร่เนื้อหาทันทีหรือตามกำหนดเวลาไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, TikTok, Instagram, Facebook และ LinkedIn
ข้อจำกัดของ Repurpose.io
- การขาดการเข้าถึงแบบออฟไลน์และการทำงานบนมือถือโดยเฉพาะ
นำกลับมาใช้ใหม่. io ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: 35 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- เอเจนซี: $179/เดือน
นำกลับมาใช้ใหม่. io การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Repurpose.io อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวใน Trustpilotกล่าวเกี่ยวกับ Captions AI:
ฉันเริ่มต้นด้วยเป้าหมายง่ายๆ: พัฒนาช่อง YouTube ของฉันไปพร้อมกับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ใน Instagram, TikTok, Pinterest และอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม Repurpose.io ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการทำให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาทั้งหมดของฉันเป็นอัตโนมัติ
ฉันเริ่มต้นด้วยเป้าหมายง่ายๆ: พัฒนาช่อง YouTube ของฉันไปพร้อมกับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ใน Instagram, TikTok, Pinterest และอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม Repurpose.io ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการทำให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาทั้งหมดของฉันเป็นอัตโนมัติ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนที่เส้นทางสำหรับการตลาดเนื้อหา
15. Capcut (ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอฟรีและรวดเร็ว พร้อมคำบรรยายและเอฟเฟกต์)
CapCut สร้างโดยผู้สร้าง TikTok เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ทรงพลังและฟรี มี โปรแกรมแก้ไขไทม์ไลน์ ที่ครบครันซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดคลิป เพิ่มเพลง ใส่ข้อความหรือสติกเกอร์ และใช้ฟิลเตอร์และการเปลี่ยนฉากแบบภาพยนตร์ได้
แอปนี้ประกอบด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น Smart Crop ซึ่งสามารถปรับกรอบวิดีโอแนวนอนให้เป็นแนวตั้งโดยอัตโนมัติ พร้อมคงจุดสนใจของภาพไว้อย่างชัดเจน
CapCut ยังมีเทมเพลตสไตล์ที่เข้ากับรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยม เพื่อให้คุณสามารถใส่คลิปของคุณได้อย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่ดูดีพร้อมสำหรับการแชร์บนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับวิดีโอของคุณด้วยเพลงที่มีลิขสิทธิ์หลากหลาย เอฟเฟกต์เสียง และความสามารถในการพากย์เสียง เพื่อยกระดับประสบการณ์การฟังให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Capcut
- คำบรรยายอัตโนมัติ: สร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วยความแม่นยำที่ดีและรับสไตล์คำบรรยายเคลื่อนไหวได้หลากหลาย
- การบรรยายด้วยเสียงจากข้อความ: พิมพ์สคริปต์ของคุณและเลือกจากเสียง AI หลากหลายแบบเพื่อบรรยาย เหมาะสำหรับรีลและเนื้อหาเมม
- ตัวเพิ่มคุณภาพเสียงและโคลนเสียง: ลบเสียงรบกวนจากพื้นหลังในบันทึกเสียงของคุณและใช้โคลนเสียงเพื่อที่คุณไม่ต้องบันทึกใหม่ทุกครั้ง
ข้อจำกัดของ Capcut
- ผู้ใช้ได้กล่าวถึงว่า CapCut อาจเกิดการกระตุกหรือประสิทธิภาพช้าเมื่อจัดการกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
ราคา Capcut
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Capcut
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Capcut อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวบน Redditคนหนึ่งได้แบ่งปันไว้ว่า:
Capcut มีจุดแข็งอยู่แน่นอน รูปแบบการจัดวางของมันเหมาะสำหรับการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายสำหรับโซเชียลมีเดีย
Capcut มีจุดแข็งอยู่แน่นอน รูปแบบการจัดวางของมันเหมาะสำหรับการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายสำหรับโซเชียลมีเดีย
ClickUp: โครงสร้างหลักของการสร้างเนื้อหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ไม่มีเครื่องมือขาดแคลนที่จะช่วยคุณนำวิดีโอมาใช้ใหม่ เพิ่มคำบรรยาย หรือกำหนดเวลาเนื้อหา แต่คุณยังคงต้องการศูนย์กลางในการวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกัน นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นที่สุด
ตั้งแต่การสร้างสคริปต์และตัดต่อคลิป ไปจนถึงการจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว นอกจากนี้ AI ในตัว การบันทึกวิดีโอ และเทมเพลตที่พร้อมใช้งานยังช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย
หากคุณเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือมากมายและต้องการทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณง่ายขึ้น ClickUp คือที่ที่ชาญฉลาดในการเริ่มต้นสมัครใช้ ClickUpตอนนี้!