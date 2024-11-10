13 โปรแกรมสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่น่าทึ่ง

คุณรู้หรือไม่? อัลกอริทึมของ Instagram สำหรับ Reels เปลี่ยน ทุกสี่สัปดาห์
เมื่อคุณคิดว่าคุณเข้าใจแล้ว มันก็เปลี่ยนไปอีก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงในการจ้างนักตัดต่อวิดีโอมืออาชีพและจองสตูดิโอ คุณอาจพบว่าเป็นเรื่องท้าทายในการผลิตวิดีโอคุณภาพสูงในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของคุณ
อยากรู้กลยุทธ์ของฉันในการสร้างวิดีโอที่น่าทึ่งในเวลาอันสั้นไหม? ใช้โปรแกรมสร้างวิดีโอด้วย AI
เครื่องมือสร้างวิดีโอและแก้ไขวิดีโอด้วยระบบ AI สามารถสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่คลิปขนาดไบต์ไปจนถึงวิดีโอความยาวเต็มเรื่องได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที วิดีโอที่สร้างโดยระบบ AI ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังใช้เวลาในการผลิตน้อยลงอย่างมาก
ในบทความนี้ ผมจะแบ่งปันเครื่องมือวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดที่ผมได้ใช้และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ คุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิวออนไลน์ ของแต่ละเครื่องมือ
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างวิดีโอด้วย AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด ฉันมักจะพิจารณาคุณสมบัติสำคัญบางประการเสมอ
ประการแรก ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ มีความสำคัญ คุณต้องการโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI ที่นำเสนอขั้นตอนการตัดต่อที่ราบรื่น เช่น การตัดต่อ การเพิ่มเพลงประกอบ หรือการรวมคลิปวิดีโอและฟุตเทจสต็อก
ต่อไป, ตรวจสอบ ตัวเลือกการปรับแต่ง.
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโออธิบาย, วิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย, หรือวิดีโอภาพยนตร์ยาวบน YouTube—โปรแกรมสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดควรให้คุณสามารถทำงานกับเทมเพลตวิดีโอได้ และให้ความยืดหยุ่นในการสร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอใด ๆ
คุณสมบัติขั้นสูงเช่น AI อวตารและข้อความเป็นวิดีโอ สามารถเปลี่ยนเกมได้สำหรับการผลิตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างวิดีโอด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ได้รับความนิยมเช่น Pictory หรือ Synthesia ฉันสามารถอัปโหลดสคริปต์ เลือกอวตาร AI ที่ต้องการ และสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่คลิก
สุดท้ายนี้ ประสบการณ์ของผู้ใช้ มีความสำคัญ
ตัวอย่างเช่น ด้วยเครื่องมือบางชนิด คุณสามารถสร้างวิดีโอที่น่าทึ่งพร้อมสำหรับการเผยแพร่ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตัดต่อหรือกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต
13 โปรแกรมสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
1. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอฝึกอบรมและวิดีโอการตลาดด้วย AI)
Synthesia เป็นผู้สร้างวิดีโอ AI ชั้นนำที่ทำให้การสร้างวิดีโอโดยไม่ต้องมีทักษะการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้
ฉันได้ใช้ Synthesia เพื่อเปลี่ยนบทความช่วยเหลือที่ยาวและซับซ้อนให้กลายเป็นวิดีโอที่ใช้งานง่าย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมบริการลูกค้า)
อวตาร AI หลายตัวและความสามารถในการพากย์เสียงขั้นสูงของ Sythesia ทำให้เนื้อหาวิดีโอของพวกเขาน่าดึงดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอฝึกอบรมและวิดีโอการตลาด
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- อวตาร AI: เลือกจากตัวเลือกที่หลากหลายของอวตารเพื่อทำให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและครอบคลุมมากขึ้น
- เสียงพากย์ทันที: แปลงสคริปต์เป็นเสียงพากย์คุณภาพสูงด้วยเสียง AI ที่ฟังเป็นธรรมชาติหลายร้อยเสียง
- การแปลด้วยคลิกเดียว: แปลวิดีโอเป็นภาษาต่างๆ กว่า 140 ภาษา เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
- ผู้ช่วยวิดีโอ AI: เปลี่ยนไอเดีย, แด็ก, PDF, และเว็บไซต์ให้กลายเป็นวิดีโอโดยใช้ AI และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และจัดการโครงการในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของวิดีโอ: จำกัดการสร้างวิดีโอที่ยาวนานขึ้นทั้งในแผนฟรีและแผนชำระเงิน
- ความหลากหลายของอวาตาร์และเทมเพลตมีจำกัด: มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย แต่มีตัวเลือกของอวาตาร์และเทมเพลต AI ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ปัญหาการตรวจสอบเนื้อหา: ก่อให้เกิดความท้าทายในการตรวจสอบเนื้อหา โดยเฉพาะในหัวข้อทางการเมือง ซึ่งนำไปสู่การปฏิเสธวิดีโอโดยไม่มีความเหมาะสม
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี: ไม่มีเวอร์ชันฟรี ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึง
ราคา Synthesia
- เริ่มต้น: $18/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้สร้าง: $64/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
2. Pictory (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI อย่างง่ายดาย)
ในฐานะผู้ที่สร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์และคอร์สออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง Pictory ได้กลายเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนเกมสำหรับฉัน
ผู้สร้างวิดีโอนี้รองรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด และนักการศึกษา และทำงานได้ดีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างวิดีโอ คุณสมบัติการแปลงข้อความเป็นวิดีโอของ Pictory อยู่ในระดับเดียวกับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำ
นอกจากนี้ โปรแกรมสร้างวิดีโอมีคุณสมบัติการใส่คำบรรยายอัตโนมัติ และคุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับสื่อสังคมออนไลน์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Pictory
- การสร้างวิดีโอจากข้อความ: แปลงสคริปต์หรือบทความเป็นวิดีโอพร้อมภาพประกอบและเพลงประกอบที่เกี่ยวข้อง
- เสียงพากย์ AI: เลือกจากเสียง AI ที่สมจริงหลากหลายเพื่อบรรยายเนื้อหาของคุณ
- คำบรรยายอัตโนมัติ: สร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
- ไฮไลท์วิดีโอ: สร้างคลิปไฮไลท์ได้อย่างรวดเร็วจากวิดีโอที่ยาวขึ้น เพื่อดึงดูดผู้ชมด้วยสรุปที่กระชับ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ปรับแต่งวิดีโอด้วยองค์ประกอบแบรนด์ เช่น โลโก้ สี และแบบอักษร
ข้อจำกัดของ Pictory
- การเปลี่ยนเสียงที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี: มีตัวเลือกเสียงน้อยมาก จำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อความหลากหลายมากขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูงที่ถูกจำกัด: ให้บริการคุณสมบัติขั้นสูงที่สำคัญเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้ระดับพื้นฐานมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- การผสานการทำงานที่จำกัด: ผสานการทำงานหลักกับ Zapier ซึ่งอาจไม่รองรับทุกขั้นตอนการทำงาน
ราคาของ Pictory
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: $23/เดือน (หรือ $19/เดือนต่อปี)
- พรีเมียม: $47/เดือน (หรือ $39/เดือน เมื่อจ่ายรายปี)
- ทีม: $119/เดือน (หรือ $99/เดือนต่อปี)
คะแนนและรีวิวของ Pictory
- G2: 4. 7/5 (75 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (140 รีวิว)
3. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโออวตารสั้นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการพูดหลายภาษาหรือขยายตลาดใหม่ HeyGen สามารถช่วยคุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมเสียงพากย์และอวาตาร์ที่ปรับแต่งได้
แทนที่จะวางตำแหน่งตัวเองเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ใช้ได้กับทุกวัตถุประสงค์ ความโดดเด่นของ HeyGen คือความสามารถในการสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพระดับสตูดิโอในกว่า 175 ภาษา คุณยังสามารถปรับแต่งอวตารวิดีโอของคุณด้วยชุดและธีมต่างๆ ได้อีกด้วย
เครื่องมือนี้ยังมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ค่อนข้างใช้งานง่าย
อย่างไรก็ตาม HeyGen มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟที่มีประโยชน์แต่มีจำกัด โดยส่วนใหญ่ต้องผ่าน Zapier ซึ่งอาจทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอของคุณซับซ้อนขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- อวาตาร์ที่หลากหลาย: เข้าถึงอวาตาร์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 120 แบบ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันได้
- เสียงพากย์หลายภาษา: สร้างวิดีโอพร้อมความสามารถในการซิงค์ริมฝีปากในเสียงมากกว่า 300 เสียง ครอบคลุมกว่า 40 ภาษา เพื่อขยายการเข้าถึงทั่วโลก
- การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ: เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้เพียงไม่กี่คลิก
- ชุดสร้างสรรค์: ปรับแต่งชุดอวตารโดยใช้คำสั่ง AI เพื่อให้เหมาะกับธีมและโอกาสต่างๆ
- การผสานระบบ API: ผสานความสามารถของ HeyGen เข้ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อการสร้างวิดีโอโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ HeyGen
- การเปลี่ยนเสียงที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี: มีตัวเลือกเสียงน้อยมาก จำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อใช้เสียงที่หลากหลายมากขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูงที่ถูกจำกัด: รวมคุณสมบัติขั้นสูงที่สำคัญเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้พื้นฐาน
- การผสานการทำงานที่จำกัด: ผสานการทำงานหลักกับ Zapier ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกกระบวนการทำงาน
ราคา HeyGen
- ฟรี
- แผนผู้สร้าง: $24/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนทีม: $69/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
HeyGen คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
4. InVideo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
เหมาะสำหรับนักการตลาด, ครูผู้สอน, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการผลิตวิดีโอคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ—InVideo คือเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งที่ทำให้การผลิตวิดีโอสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีทักษะทางเทคนิคมากน้อยเพียงใด
InVideo มีเทมเพลตวิดีโอมากกว่า 4,000 แบบ มอบโอกาสที่ดีให้กับผู้ใช้ใหม่ในการเริ่มต้นโดยไม่ต้องเรียนรู้พื้นฐาน
นอกจากนี้ การเพิ่มคำบรรยายและเพลงเป็นพื้นหลังเป็นประโยชน์ที่มีให้ในแผนส่วนใหญ่ของ InVideo
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo
- การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ: เปลี่ยนสคริปต์หรือบทความให้เป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดาย พร้อมภาพประกอบและเพลงประกอบที่เกี่ยวข้อง
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย: เข้าถึงแม่แบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 4,000 แบบ เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มและวัตถุประสงค์ต่างๆ
- การแก้ไขด้วยพลัง AI: ใช้ AI เพื่อสร้างสคริปต์โดยอัตโนมัติ เลือกฉาก และพากย์เสียง
- การรองรับหลายภาษา: สร้างวิดีโอในกว่า 50 ภาษา ขยายการเข้าถึงของคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างวิดีโอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ InVideo
- การส่งออกวิดีโอแบบจำกัด: จำกัดจำนวนการส่งออกวิดีโอ ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้สร้างที่มีปริมาณงานสูง
- เวลาในการประมวลผลช้า: รายงานเกี่ยวกับเวลาในการประมวลผลที่ช้าอาจทำให้การเสร็จสิ้นโครงการล่าช้า
ราคาของ InVideo
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $48/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวใน InVideo
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
5. Fliki (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอและเสียง AI ที่หลากหลาย)
Fliki ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะแปลงบล็อกเป็นวิดีโอหรือเพิ่มเสียงบรรยายให้กับโปรเจกต์
ด้วยเสียง AI กว่า 1,300 เสียงและรองรับมากกว่า 75 ภาษา จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตเนื้อหาที่เข้าถึงผู้คนทั่วโลก
ฉันใช้มันเพื่อเปลี่ยนโพสต์บล็อกให้กลายเป็นวิดีโอ YouTube ที่ดูดีได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องมีการตัดต่อขั้นสูงเลย
ฟีเจอร์การโคลนเสียงของ Fliki ยังเพิ่มความเป็นส่วนตัว ทำให้ทุกอย่างมีความสอดคล้องกันในทุกโปรเจกต์ การสร้างวิดีโอด้วย AI ด้วยเครื่องมือนี้รวดเร็ว ง่ายดาย และปรับขนาดได้—เหมาะสำหรับผู้สร้างสรรค์ นักการตลาด และนักการศึกษา
แม้ว่าเสียงพากย์ของ Fliki อาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์บ้างในบางครั้ง แต่นี่เป็นข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความรวดเร็วและความหลากหลายที่มันมอบให้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fliki
- การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ: เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูดได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่ใช้ AI
- คลังเสียงที่ครอบคลุม: เข้าถึงเสียงที่สมจริงกว่า 1,300 เสียงในกว่า 80 ภาษาและ 100 สำเนียง
- การโคลนเสียงด้วย AI: สร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์หรือจำลองเสียงของคุณเองเพื่อเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- คลังสื่อมัลติมีเดีย: ใช้สื่อที่ได้รับลิขสิทธิ์นับล้านรายการเพื่อยกระดับคุณภาพวิดีโอ
- การสนับสนุนหลายภาษา: สร้างเนื้อหาในหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Fliki
- ระบบเครดิตที่สับสน: พบว่าระบบเครดิตเข้าใจยาก ส่งผลให้เครดิตหมดอย่างรวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่: แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่อินเทอร์เฟซก็ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ต้นทุนเครดิตสูง: กำหนดค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้งานอย่างกว้างขวางโดยผู้สร้างรายย่อย
ราคาของ Fliki
- ฟรี
- มาตรฐาน: 28 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $53/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Fliki
- G2: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Veed. io (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่หลากหลาย)
Veed.ioน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
เครื่องมือนี้ทำให้การตัดต่อวิดีโอเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน—ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงมืออาชีพ—ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งเดโมสำหรับลูกค้าหรือการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
ด้วยคุณสมบัติเช่นการลากและวางคลิปและคำบรรยายอัตโนมัติ, มันถูกออกแบบมาเพื่อความมีประสิทธิภาพ.
คุณสามารถลบเสียงรบกวนในพื้นหลังได้เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น แม้ว่าเวอร์ชันฟรีจะมีคุณสมบัติพื้นฐานให้ใช้ แต่การอัปเกรดจะปลดล็อกเครื่องมือขั้นสูง เช่น การส่งออกวิดีโอ 4K และพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม นี่เป็นทางเลือกที่ดีหากคุณต้องการสร้างวิดีโอคุณภาพโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การตัดต่อแบบหลายแทร็กที่ผสานฟุตเทจจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นบี-โรลที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้ วิดีโอสต็อก หรือแอนิเมชันที่ออกแบบเฉพาะ
Veed. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การแก้ไขแบบหลายแทร็ก: รวมหลายวิดีโอและแทร็กเสียงได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์: ใช้คุณสมบัติอัจฉริยะ เช่น การสร้างคำบรรยายอัตโนมัติและการลบพื้นหลัง
- คลังสื่อขนาดใหญ่: เข้าถึงคอลเลกชันขนาดใหญ่ของฟุตเทจสต็อก, เพลง, และเอฟเฟกต์เสียง
- ชุดแบรนด์: รักษาความสม่ำเสมอด้วยสี แบบอักษร และโลโก้ที่กำหนดเอง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและลูกค้าได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Veed. io
- เอฟเฟกต์วิดีโอขั้นสูงที่จำกัด: มีเอฟเฟกต์วิดีโอขั้นสูงให้เลือกใช้ในจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น: ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับทุกฟีเจอร์ แม้ว่าจะใช้งานง่ายก็ตาม
- ไม่มีทดลองใช้ฟรี: ผู้ใช้ต้องสมัครแผนชำระเงินเพื่อทดลองใช้เครื่องมือ
Veed. io ราคา
- ไลท์: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Veed. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 850+)
- Capterra: 3. 4/5 (50 รีวิว)
7. DeepBrain AI (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอ AI อวตารที่สมจริงเป็นพิเศษ)
จากประสบการณ์ของฉัน การผสานรวม ChatGPT ของ DeepBrain AI เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น—มันเขียนสคริปต์สำหรับอวตารของคุณ ทำให้การสร้างวิดีโอแทบไม่ต้องใช้ความพยายาม (แทบไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอเลย)
สิ่งนี้ทำให้การใช้งานง่ายมากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนในการสร้างหรือแก้ไขวิดีโอ
นอกจากนี้ ห้องสมุดเทมเพลตยังมีตัวเลือกพร้อมใช้งานมากมาย ช่วยประหยัดเวลาของคุณในยามเร่งด่วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DeepBrain AI
- อวตาร AI ที่สมจริงเหนือจริง: เลือกจากหลากหลายรูปแบบของมนุษย์ดิจิทัลที่เหมือนจริง หรือสร้างแบบกำหนดเอง
- รองรับหลายภาษา: สร้างวิดีโอในกว่า 80 ภาษาด้วยเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ
- การซิงค์ริมฝีปากอย่างไร้รอยต่อ: การเคลื่อนไหวของปากของอวตาร AI สอดคล้องกับคำพูดอย่างสมบูรณ์แบบ
- การสร้างอวาตาร์ตามสั่ง: สร้างผู้บรรยาย AI ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามบุคคลจริงหรือมาสคอตของแบรนด์
- ชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ: เครื่องมือที่รวมไว้สำหรับการเพิ่มกราฟิก, คำบรรยาย, และแอนิเมชั่น
ข้อจำกัดของ DeepBrain AI
- การลงทุนด้านเวลา: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างมาก แม้ว่าจะใช้งานง่ายก็ตาม
- การควบคุมการแสดงออกของอวาตาร์แบบจำกัด: มีฟีเจอร์มากมายแต่มีข้อจำกัดในการปรับแต่งการแสดงออกของอวาตาร์อย่างละเอียด
ราคาของ DeepBrain AI
- ส่วนตัว: $24/$48/$96 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ขึ้นอยู่กับจำนวนเครดิต
- ทีม: $72/$142/$216 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ขึ้นอยู่กับจำนวนเครดิต
- องค์กร: ราคาตามตกลง
DeepBrain AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (360 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
?เคล็ดลับมืออาชีพ: มองหาเครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI รวมถึงฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นวิดีโอและอวตาร AI
8. Elai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ AI ที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมอวาตาร์ที่กำหนดเอง)
คุณต้องการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในปริมาณมากแต่ไม่ต้องปวดหัวกับการตัดต่อไม่รู้จบหรือไม่? ฉันได้ทดสอบ Elai เพื่อดูว่ามันสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้หรือไม่
ฟีเจอร์อวตารแบบกำหนดเองดึงดูดความสนใจของฉันทันที ฉันสามารถสร้างผู้แทนดิจิทัลที่ดูเป็นมืออาชีพและพูดได้หลายภาษา—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย
ฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นวิดีโอเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่โดดเด่น ฉันสามารถสร้างสคริปต์วิดีโอได้ทันทีเพียงแค่อัปโหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระดับความแม่นยำของการซิงค์ริมฝีปากจะน่าประทับใจ แต่บางครั้งฉันพบว่าท่าทางการเคลื่อนไหวของอวตาร AI ที่สร้างขึ้นดูแข็งกระด้าง
ด้วยการผสานระบบ API คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งเป็นรายบุคคลได้หลายร้อยรายการในชั่วข้ามคืน ซึ่งยังไม่มีแพลตฟอร์มใดสามารถทำได้ราบรื่นเช่นนี้มาก่อน
คุณสมบัติเด่นของ Elai
- อวตาร AI แบบกำหนดเอง: สร้างผู้บรรยายดิจิทัลเสมือนจริงที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ: เปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนให้กลายเป็นบทสคริปต์วิดีโอที่น่าสนใจ
- รองรับหลายภาษา: สร้างวิดีโอในกว่า 75 ภาษาด้วยเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ
- การผลิตวิดีโอแบบปรับขนาดได้: สร้างวิดีโอได้หลายร้อยหรือหลายพันรายการอย่างรวดเร็วด้วยการผสานรวม API
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: เพิ่มปุ่มที่คลิกได้และแบบทดสอบเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของอีไล
- การลงทุนด้านเวลา: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์ แม้ว่าจะใช้งานง่ายก็ตาม
- การปรับแต่งอวาตาร์แบบจำกัด: มีตัวเลือกการปรับแต่งอวาตาร์ให้เลือกอย่างจำกัด
- การประมวลผลช้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่: พบความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญกับโครงการวิดีโอขนาดใหญ่
ราคาของ Elai
- ฟรี
- พื้นฐาน: 23 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Elai
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. รันเวย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแก้ไขวิดีโอด้วย AI แบบภาพยนตร์)
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงที่มีลักษณะล้ำยุคได้ทันที หรือเพิ่มเอฟเฟกต์ที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ VFX แบบดั้งเดิม? ฉันได้ทดสอบ Runway เพื่อดูว่ามันทำงานได้จริงหรือไม่
ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นวิดีโอโดดเด่นสำหรับฉันมาก ฉันพิมพ์คำสั่งง่ายๆ เพียงไม่กี่คำ และภายในไม่กี่นาที วิดีโอที่สร้างโดย AI ก็ถูกส่งมาให้ทันที โดยต้องปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อีกหนึ่งไฮไลท์คือเครื่องมือ Motion Brush ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถเพิ่มแอนิเมชันที่ไหลลื่นซึ่งปกติต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือแปลงภาพเป็นวิดีโอก็ทำงานได้ดีเช่นกัน ฉันอัปโหลดภาพนิ่งและสร้างการหมุน 360 องศาที่ดูสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ ความสามารถในการสร้างเพลงประกอบพื้นหลังโดยอัตโนมัติก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- การสร้างวิดีโอจากข้อความ: สร้างวิดีโอจากคำอธิบายข้อความที่ละเอียด
- แปรงเคลื่อนไหว: เพิ่มแอนิเมชันเฉพาะจุดไปยังส่วนที่ต้องการในวิดีโอของคุณ
- การสร้างวิดีโอจากภาพนิ่ง: เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นลำดับวิดีโอที่มีชีวิตชีวา
- การแก้ไขด้วย AI: ปรับปรุงกระบวนการแก้ไขให้ราบรื่นด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ
- อวตาร AI ที่สมจริง: สร้างมนุษย์ดิจิทัลที่เหมือนจริงสำหรับวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- การลงทุนด้านเวลา: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และใช้งานทุกฟีเจอร์อย่างเชี่ยวชาญ แม้ว่าจะใช้งานง่ายก็ตาม
- การประมวลผลที่ยาวนานขึ้นสำหรับการสร้างที่ซับซ้อน: ใช้เวลานานขึ้นสำหรับการสร้างที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้คุณภาพที่สูงขึ้น
- ความคลาดเคลื่อนในการแปลโดย AI: อาจส่งผลให้การแปลไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณอย่างสมบูรณ์
การกำหนดราคาทางวิ่ง
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $76/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของรันเวย์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Synthesys (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ AI ที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมตัวละครเสมือนจริง)
ฉันได้ทดสอบ Synthesys เพื่อสำรวจความสามารถของมันในฐานะโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI และมันทำงานได้ดีมากโดยรวม
อวตาร AI ที่สร้างขึ้นหลายภาษามีความสมจริง พร้อมการแสดงออกและการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น ซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเนื้อหาวิดีโอระดับมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งอวตารรู้สึกค่อนข้างจำกัด
ฟีเจอร์การแปลงข้อความเป็นเสียงและเทมเพลตวิดีโอหลากหลายบนแพลตฟอร์มมีความแม่นยำ แต่เวลาในการประมวลผลสำหรับวิดีโอที่ยาวกว่ามักจะช้าจนน่าหงุดหงิด
เทมเพลตวิดีโอของแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์และช่วยประหยัดเวลา แม้ว่าบางตัวเลือกจะค่อนข้างพื้นฐานก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Synthesys
- อวตาร AI ที่เหมือนจริง: เลือกจากหลากหลายรูปแบบของผู้บรรยายดิจิทัลที่สมจริงอย่างยิ่ง
- การสนับสนุนหลายภาษา: สร้างวิดีโอในกว่า 140 ภาษาด้วยเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ
- การสร้างอวาตาร์ตามสั่ง: ออกแบบผู้บรรยาย AI ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- เทมเพลตวิดีโอ: เข้าถึงคลังเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็ว
- การประมวลผลแบบกลุ่ม: สร้างวิดีโอหลายรายการพร้อมกันสำหรับการผลิตจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ Synthesys
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทุกฟีเจอร์ แม้ว่าจะใช้งานง่ายก็ตาม
- ความยืดหยุ่นในการแสดงออกของอวาตาร์มีจำกัด: จำกัดความยืดหยุ่นในการแสดงออกของอวาตาร์ตามความชอบของผู้ใช้
ราคาของ Synthesys
- ฟรี
- ส่วนตัว: 20 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้สร้าง: $41/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจไม่จำกัด: $69/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Synthesys
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
11. วิสลา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอแบบครบวงจรด้วยระบบ AI)
ต้องการแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยให้คุณจัดการสตอรี่บอร์ด, บท, B-roll, เสียงบรรยาย, คำบรรยาย และอื่น ๆ สำหรับสไตล์วิดีโอที่หลากหลายหรือไม่? Visla ทำได้มากกว่านั้น
คุณสมบัติการสร้างสคริปต์ด้วย AI ช่วยประหยัดเวลา สร้างสคริปต์ที่มีโครงสร้างดีจากข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
อวตาร AI มีความสมจริงมากทีเดียว แม้ว่าฉันจะพบว่าการเลือกค่อนข้างจำกัดสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง (ลองนึกภาพว่าคุณไม่สามารถสร้างอวตารเชฟ AI ของคุณให้สวมหมวกเชฟสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ได้)
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแปลงข้อความเป็นวิดีโอมีประสิทธิภาพ สามารถดึงฟุตเทจสต็อกที่เกี่ยวข้องและเพิ่มแอนิเมชันได้โดยอัตโนมัติ แต่ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงรู้สึกถูกจำกัด
Visla ยังมอบเครื่องมือสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทำให้ง่ายต่อการรักษาภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับแบรนด์ด้วยโลโก้และสีสันที่สอดคล้องกัน. คุณสมบัติการปรับให้เหมาะกับหลายภาษาและการร่วมมือกันมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค.
คุณสมบัติเด่นของ Visla
- การสร้างสคริปต์ด้วย AI: สร้างสคริปต์มืออาชีพจากข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
- อวตาร AI ที่สมจริง: นำเสนอผู้บรรยายดิจิทัลที่หลากหลายและเสมือนจริง
- การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ: แปลงสคริปต์ให้เป็นวิดีโอที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
- คลังสต็อกขนาดใหญ่: ให้การเข้าถึงฟุตเทจและภาพสต็อกคุณภาพสูงนับล้านรายการ
- การผสานชุดแบรนด์: รับประกันการนำเสนอแบรนด์อย่างสม่ำเสมอในทุกวิดีโอ
- การสนับสนุนหลายภาษา: ให้บริการแปลและพากย์เสียงด้วยระบบ AI ในหลายภาษา
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ทีมงานสามารถร่วมมือกันในโครงการวิดีโอได้
ข้อจำกัดของวิสลา
- เส้นทางการเรียนรู้: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในระดับปานกลาง
- ต้องการการปรับแต่งเนื้อหา AI: ต้องการการปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์เฉพาะ
ราคาของวิสลา
- ฟรี
- ข้อดี: 9 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 39 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของวิสลา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. ชั่วโมงแรก (เหมาะสำหรับวิดีโอ AI อวตารที่ต้องการความรวดเร็ว)
ฉันได้ทดสอบการสร้างวิดีโอด้วย AI avatar ของ Hour One และพบว่ามันมีประโยชน์ในการผลิตวิดีโออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
อวตาร AI มีความสมจริงพอสมควร แม้จะไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คาดหวังไว้ การจับคู่เสียงกับการแสดงออกของอวตารยังคลาดเคลื่อนอยู่บ้างในบางครั้ง ส่งผลต่อความสมจริงโดยรวม
ความสามารถในการรองรับหลายภาษาได้รับการเน้นย้ำ ทำให้ฉันสามารถสร้างเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นพร้อมกับการซิงค์ริมฝีปากที่ถูกต้องแม่นยำในทุกภาษา
โดยรวมแล้ว Hour One มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างวิดีโอที่รวดเร็วและขยายขนาดได้ แต่ยังมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพของอวตารและการซิงค์การแสดงออก
คุณสมบัติเด่นของชั่วโมงแรก
- อวตาร AI ที่สมจริงครึ่งหนึ่ง: สร้างมนุษย์ดิจิทัลตามความต้องการของคุณหรือเลือกจากคลังอวตารที่หลากหลาย
- การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ: เปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยการเลือกฉากและแก้ไขโดยใช้ AI
- การรองรับหลายภาษา: สร้างวิดีโอในกว่า 140 ภาษาพร้อมการซิงค์ริมฝีปากที่สมบูรณ์แบบ
- การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ: ผสานโลโก้, โทนสี, และองค์ประกอบแบรนด์อื่น ๆ เข้ากับวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การผสานระบบ API: สร้างวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อ Hour One เข้ากับระบบจัดการเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้ว
ข้อจำกัดของชั่วโมงแรก
- การลงทุนด้านเวลา: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์วิดีโอที่มีความซับซ้อน แม้ว่าจะใช้งานง่ายก็ตาม
- การขาดความคิดสร้างสรรค์ที่ละเอียดอ่อน: ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งพบได้ในวิดีโอที่ผลิตโดยมนุษย์
- ตัวเลือกหุ้นที่จำกัดสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง: ให้ตัวเลือกที่หลากหลายแต่อาจรู้สึกจำกัดสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูง
ราคาต่อชั่วโมง
- ฟรี
- ไลท์: 25 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $95/$120/$160 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิวชั่วโมงแรก
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. Colossyan (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ใช้งานง่าย)
การทบทวนโคลอสเซียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติมากมายให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอ AI ได้ แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง การรองรับหลายภาษาเป็นจุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้ ด้วยการแปลที่แม่นยำและการซิงค์ริมฝีปากที่ทำให้การปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นเป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอวตาร AI จะดูสมจริง แต่การส่ายศีรษะที่เห็นได้ชัดทำให้รู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ และสีหน้าของพวกเขามักไม่สอดคล้องกับน้ำเสียง
การผสานรวมกับ PowerPoint เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถแปลงสไลด์เป็นวิดีโอที่มีแอนิเมชันและเสียงบรรยายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้มาก องค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ แต่ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงบางอย่างยังขาดอยู่
คุณสมบัติเด่นของโคลอสเซียน
- สร้างวิดีโอจากข้อความด้วย AI: เปลี่ยนบทสคริปต์ให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพได้เพียงไม่กี่คลิก
- รองรับภาษาอย่างครอบคลุม: สร้างและแปลวิดีโอในกว่า 70 ภาษา
- การสร้างอวาตาร์ตามสั่ง: ออกแบบผู้บรรยาย AI ที่ไม่ซ้ำใครให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- การนำเข้า PowerPoint และ PDF: แปลงงานนำเสนอที่มีอยู่ให้เป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
- องค์ประกอบวิดีโอแบบโต้ตอบ: เพิ่มแบบทดสอบ จุดสนใจ และสถานการณ์ทางเลือกเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นในโครงการวิดีโอ
- การผสาน API: เชื่อมต่อ Colossyan กับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว
ข้อจำกัดของโคลอสเซียน
- การลงทุนด้านเวลา: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน แม้ว่าจะใช้งานง่ายก็ตาม
- การโต้ตอบของอวตารแบบกึ่งสมจริง: มีการโต้ตอบที่อาจให้ความรู้สึกกึ่งสมจริงเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบจำลอง 3D ที่มีความเฉพาะทาง
- เวลาในการเรนเดอร์: ใช้เวลานานขึ้นในการสร้างวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายฉากและเอฟเฟกต์
การกำหนดราคาของโคลอสเซียน
- เริ่มต้น: $19/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $61/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของโคลอสเซียน
- G2: 4. 6/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือสร้างวิดีโออื่น ๆ
แม้ว่า ClickUpจะไม่ใช่เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบดั้งเดิม แต่ ClickUp ก็โดดเด่นในการจัดการโครงการวิดีโอและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างวิดีโออธิบายที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยClickUp Clips! รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
ในฐานะ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการ ติดตามงาน และทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาด ?
สร้างวิดีโอสอนหรือวิดีโออธิบายด้วย ClickUp Clips
ClickUp Clipsเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการบันทึกวิดีโอหน้าจอและเว็บแคมโดยตรงภายใน ClickUp ไม่ว่าคุณจะต้องการบันทึกการอัปเดตสั้น ๆ อธิบายกระบวนการที่ซับซ้อน หรือระดมความคิดใหม่ ๆ Clips ช่วยให้การสื่อสารกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยภาพและวิดีโอ
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ Clips คือ ความสามารถในการถอดเสียงด้วย AI เมื่อคุณบันทึกคลิป ClickUp จะสร้างถอดเสียงของวิดีโอโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถอ่านเนื้อหาและข้ามไปยังส่วนที่ต้องการได้โดยการคลิกที่ถอดเสียง คุณสมบัตินี้ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากในการทบทวนเนื้อหาและระบุช่วงเวลาสำคัญโดยไม่ต้องดูวิดีโอซ้ำทั้งหมด
คลิปเหมาะสำหรับ:
- การบันทึกวิดีโออัปเดตอย่างรวดเร็ว
- การบันทึกการประชุมทีมหรือการหารือ
- การบันทึกการประชุมระดมความคิด
- การสร้างบทเรียนหรือคู่มือแนะนำ
ด้วยการทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันและกลับมาทบทวนการหารือที่สำคัญ Clips ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
เพิ่มการมีส่วนร่วมของเนื้อหาให้สูงสุดในทุกแพลตฟอร์ม
ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถ นำเนื้อหาที่บันทึกไว้มาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด สกัดเอาข้อมูลสำคัญและไฮไลท์จากการบันทึกการประชุมเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวิดีโอ YouTube หรือคลิปโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มคุณค่าของเนื้อหาของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมบนหลายแพลตฟอร์มอีกด้วย
สำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ YouTube, คลิปสามารถเปลี่ยนเกมได้:
- ปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ: การบันทึกและถอดเสียงจากการระดมความคิดหรือแนวคิดจากวิดีโอช่วยให้การจัดระเบียบและการปรับปรุงแผนเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างง่ายดาย
- เพิ่มประสิทธิภาพ SEO: ใช้ฟีเจอร์ถอดเสียงเพื่อสร้างคำอธิบายวิดีโอที่ละเอียด, ชื่อเรื่อง, แท็ก, และเวลาที่ระบุ, ช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาวิดีโอของคุณ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม: เนื้อหาที่จัดระเบียบอย่างดีพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนและเวลาที่ระบุไว้จะกระตุ้นให้ผู้ชมดูนานขึ้นและมีส่วนร่วมกับช่องของคุณมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp AI
ยกระดับการสร้างเนื้อหาของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานคลิปกับ ClickUp AI. ? ผู้ช่วยอัจฉริยะนี้จะสนับสนุนความต้องการในการคัดสรรวิดีโอของคุณโดย:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อวิดีโอ: สร้างไอเดียใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรเจกต์ถัดไปของคุณ
- การเขียนสคริปต์: สร้างสคริปต์วิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วโดยอิงจากโครงร่างหรือบันทึกของคุณ
- สรุปความคิด: สรุปการหารือที่ยาวนานให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญและสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp AI ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยให้คำแนะนำและจัดระเบียบความคิดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงให้กับผู้ชมของคุณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณให้ดียิ่งขึ้น ลองพิจารณา การสร้างเทมเพลตภายใน ClickUp สำหรับวิดีโอประเภทต่างๆ เช่น วิดีโอสอน วิธีใช้งาน อัปเดต หรือเซสชันระดมความคิด วิธีนี้จะช่วยให้คุณกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน ทำให้ง่ายต่อการวางแผน บันทึก และแก้ไขคลิปของคุณ
รวมส่วนสำหรับชื่อวิดีโอ, ประเด็นสำคัญที่ต้องครอบคลุม, และเวลาที่ระบุตามการถอดความของคุณ. ด้วยการมีเทมเพลตที่มีโครงสร้างพร้อมไว้, คุณสามารถประหยัดเวลา, รักษาความสม่ำเสมอ, และมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับผู้ชมของคุณได้มากขึ้น. ?✨
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการช่อง YouTube หรือคัดสรรเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย เครื่องมือของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างปฏิทินเนื้อหาที่สอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปรากฏตัวออนไลน์ของคุณมีความสม่ำเสมอและน่าสนใจอยู่เสมอ
เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณได้อย่างมาก
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับขั้นตอนก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิต ช่วยให้การจัดการโครงการวิดีโอที่ซับซ้อนง่ายขึ้นตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย
เริ่มต้นด้วยการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และกรอบเวลา จากนั้นสร้างแผนงานเพื่อจัดระเบียบงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกำหนดเวลา
เมื่อเสร็จแล้ว ให้มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ โดยระบุรายละเอียดว่าใครรับผิดชอบแต่ละขั้นตอน ✅
สุดท้ายนี้ ให้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบโครงการ กำหนดเวลา การมอบหมายงาน—และความคืบหน้าโดยรวมของโครงการวิดีโอของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับ Slack, Google Drive และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย
- เพิ่มความคิดเห็นในวิดีโอ: คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นโดยตรงลงในคลิปวิดีโอเพื่อให้คำวิจารณ์ชัดเจนและกระชับ
- การจัดระเบียบในที่เดียว: คุณสามารถจัดการคลิปวิดีโอทั้งหมดของคุณในศูนย์กลางคลิปที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย ทำให้ง่ายต่อการนำทางและค้นหาเนื้อหาที่ต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด: ขาดฟีเจอร์การตัดต่อวิดีโอขั้นสูง ทำให้ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์อื่นสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: นำเสนอความท้าทายสำหรับผู้ใช้บางรายในการใช้งานแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
สร้างวิดีโอสุดเจ๋งด้วย AI
ผู้คนมักจะลืมส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของงานตัดต่อวิดีโออยู่เสมอ นั่นก็คือ การเล่าเรื่อง ✨
หากแนวโน้มทางเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณรู้สึกหนักใจอยู่เสมอ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจสูญหายไปในกระบวนการแปลความหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีนักใช่ไหม?
ClickUp ทำให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น
เมื่อคุณผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ คุณยังคงเป็นผู้ควบคุมอยู่ คุณยังคงควบคุมเรื่องราวได้เองในขณะที่ลดภาระงานหนักลงอย่างมาก ?
เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด: ClickUp คือวิธีที่ประหยัดที่สุดในการทำให้กลยุทธ์นี้เป็นจริงได้ โอ้ แล้วฉันได้บอกถึงส่วนโบนัสหรือยัง? คุณยังได้รับเครื่องมือจัดการโครงการในตัวที่ช่วยให้การมอบหมายงาน การจัดระเบียบ และการดำเนินโครงการของคุณเป็นเรื่องง่าย!
อย่าเชื่อแค่คำพูดของฉัน.ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้ และดูด้วยตัวคุณเอง!