ประสิทธิภาพของโครงการ: วิธีปรับปรุงและวัดผล

หลายทีมเริ่มต้นโครงการอย่างคึกคักแต่กลับติดขัดกลางทาง และนั่นกำลังทำให้พวกเขาต้องสูญเสียอย่างมาก
นี่คือสถิติที่น่าหดหู่เพื่อตอกย้ำประเด็นนี้:มีเพียง 73.8% ของโครงการเท่านั้นที่บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและมีองค์กรถึง 70% ที่รายงานว่ามีความล้มเหลวของโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการในปีที่ผ่านมา
นั่นเป็นเพราะหากไม่มีแนวทางการบริหารโครงการที่เป็นระบบ คุณมีแนวโน้มที่จะส่งมอบงานล่าช้า เสียเวลา และสร้างความไม่พอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหากไม่มีรากฐานของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกในการขยายสิ่งที่ได้ผลและแก้ไขสิ่งที่ไม่ได้ผล
แต่อย่ากังวลไป เราพร้อมช่วยคุณแล้ว หากทีมของคุณติดอยู่ในวงจรของงานที่ต้องทำไม่รู้จบ ต่อสู้กับการวัดความก้าวหน้าที่แท้จริง หรือต้องเร่งรีบเพื่อให้ทันกำหนดเวลาอยู่เสมอ คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ
เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธี เพิ่มประสิทธิภาพโครงการของคุณ เพื่อให้ทุกโครงการรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะ
ด้วยคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง, ข้อมูลเชิงลึกล่าสุด, ตัวชี้วัดที่สามารถนำไปใช้ได้ง่าย, และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, คุณจะพร้อมที่จะนำโครงการให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
ประสิทธิภาพของโครงการคืออะไร?
ประสิทธิภาพของโครงการคือความสามารถในการดำเนินโครงการให้สำเร็จโดยใช้เวลาน้อยที่สุด เงินทุนน้อยที่สุด และทรัพยากรน้อยที่สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือขอบเขตของงาน
พูดง่ายๆ ก็คือ มันเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จเท่านั้น ยิ่งคุณใช้ทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายมากเท่าไร โครงการของคุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จ (และปราศจากความเครียด) มากขึ้นเท่านั้น
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โครงการควรตั้งเป้าหมายเพื่อ:
- การประชุมตามกำหนดเวลาโดยไม่มีความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
- อยู่ภายในงบประมาณที่วางแผนไว้โดยไม่ลดคุณภาพ
- ใช้ทีม เครื่องมือ และวัสดุของคุณอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่ใช้ให้เต็มที่
- ส่งมอบสิ่งที่ได้สัญญาไว้ โดยไม่มีการเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น
- การรักษาความสอดคล้องของทุกคนและลดความสับสนที่เกิดจากการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
👀 คุณทราบหรือไม่? ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบาก;มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของโครงการเท่านั้นที่สามารถส่งมอบได้ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และมีคุณค่าครบถ้วนตามที่คาดหวังไว้
ทำไมการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการจึงมีความสำคัญ?
การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงความวุ่นวายที่น้อยลง ความชัดเจนที่มากขึ้น และผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผน ส่งมอบงานตรงเวลา และลดความเครียดในทุกด้าน นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ 👇
- การมองเห็นแบบเรียลไทม์ มอบอำนาจให้ผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้า ตรวจพบความล่าช้าตั้งแต่เนิ่น ๆ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอการอัปเดต
- การร่วมมือข้ามสายงาน จะดีขึ้นเมื่อทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ด้วยเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันและกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน ทีมสามารถหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและทำงานได้รวดเร็วขึ้นร่วมกัน
- การวางแผนที่ชาญฉลาด นำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น. ด้วยการรู้ว่าใครทำอะไร และเมื่อไหร่ คุณจะป้องกันการเกิดภาระงานเกินกำลัง, การหมดไฟ, และงบประมาณที่ไม่คาดคิด
- การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง ช่วยให้ทีมมีสมาธิ เมื่อทุกงานสนับสนุนเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ทีมจะยังคงมีแรงจูงใจและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
- การปรับตัวที่รวดเร็วขึ้น เป็นไปได้ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขอเพิ่มฟีเจอร์ในนาทีสุดท้ายหรือการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่สะดุด เพราะมีขั้นตอนที่ชัดเจนและแผนสำรองที่วางไว้อย่างดี ซึ่งเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
- การปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการหมายถึงการลดจุดติดขัด การอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น—ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ชัดเจน และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ควบคู่กับกลยุทธ์การบริหารโครงการที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณส่งมอบผลงานที่มีผลกระทบสูงอย่างต่อเนื่อง
👀 คุณรู้หรือไม่? มีวิธีการบริหารโครงการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า สิบสอง วิธี และแต่ละวิธีก็เหมาะกับโครงการประเภทที่แตกต่างกัน
Agileเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการความรวดเร็ว
น้ำตก เหมาะที่สุดสำหรับงานที่มีขั้นตอนชัดเจนและเป็นลำดับ เช่น งานก่อสร้าง
คัมบังช่วยให้มองเห็นงานได้แบบเรียลไทม์
และไฮบริด โมเดลผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน
กุญแจสำคัญคือการเลือก กลยุทธ์การจัดการโครงการ ที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ระยะเวลา และความซับซ้อนของทีมของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ดีที่สุด
สาเหตุทั่วไปของประสิทธิภาพโครงการต่ำ
โครงการอาจสูญเสียแรงผลักดันได้จากหลายสาเหตุ มาเจาะลึกสาเหตุหลักและดูวิธีหลีกเลี่ยงกัน:
- เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน: โครงการที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนจะหลุดออกจากเส้นทาง เมื่อไม่มีแผนที่นำทาง ทีมงานจะไม่แน่ใจว่าความสำเร็จของโครงการควรเป็นอย่างไร
- การวางแผนและการจัดตารางเวลาที่ไม่ดี: การข้ามการวางแผนอย่างละเอียดทำให้เกิดความล่าช้าและความสับสน เมื่อไม่ได้ประมาณหรือจัดลำดับงานให้ดี กำหนดเวลาจะมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัว และการพลาดวันกำหนดส่งจะนำมาซึ่งความเครียด
- การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ: หากไม่มีการสื่อสารที่โปร่งใส ทีมงานจะเสียเวลาในการตามหาข้อมูล ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิด งานซ้ำซ้อน และความล่าช้า
- ขอบเขตของโครงการและการเพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น: การเพิ่มฟีเจอร์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้วางแผนไว้สามารถทำให้โครงการขยายตัวเกินขอบเขตได้ ทีมจะสูญเสียความมุ่งเน้นเมื่อขอบเขตของโครงการขยายตัวต่อเนื่อง
- การวางแผนทรัพยากรที่ไม่ดี: เมื่อบุคคลหรือเครื่องมือไม่พร้อมในเวลาที่เหมาะสม งานจะสะสมมากขึ้น การให้พนักงานทำงานเกินกำลังหรือปล่อยให้มีช่องว่างนำไปสู่ความเหนื่อยล้าหรือความล่าช้า
- การขาดระบบอัตโนมัติและการบูรณาการ: เครื่องมือแบบแมนนวลและระบบที่แยกจากกันทำให้การทำงานช้าลง ทีมงานต้องเสียเวลาไปกับการสลับแอปมากกว่าการทำงานจริง
📮 ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ต้นทุนของเวลาและประสิทธิภาพที่สูญเสียไปจากการสลับเครื่องมือบ่อยครั้งสามารถเป็นภาระที่หนักสำหรับธุรกิจได้
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ (คำแนะนำและกลยุทธ์)
ในส่วนนี้ เราจะแบ่งปันกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้น ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และเพิ่มผลผลิต โดยไม่ทำให้พนักงานของคุณรู้สึกเหนื่อยล้า
1. กำหนดเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน จัดลำดับความสำคัญของงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ในทางกลับกัน KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) จะทำให้เป้าหมายเหล่านั้นสามารถวัดผลได้
แล้วคุณทำมันจริงๆ อย่างไร?
- เริ่มต้นด้วยเหตุผล; รู้ปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขและผลกระทบที่คุณต้องการ
- ใช้กรอบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา) เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
- กำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรโดยเชื่อมโยงผลลัพธ์กับ KPI หลัก
- แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและเป้าหมายที่สามารถจัดการได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
นี่คือจุดที่ClickUp Goalsทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถกำหนดเป้าหมายภายใน ClickUp มอบหมายเจ้าของเพื่อความรับผิดชอบ และตั้งกำหนดเวลาได้
ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารโครงการของคุณ ให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น แบบอิงงาน แบบอิงตัวเลข แบบอิงมูลค่า หรือแบบถูก/ผิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณวางแผนจะวัดผล เมื่อใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือบริหารโครงการของคุณ การอัปเดตความคืบหน้าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่องานที่เชื่อมโยงกันดำเนินไปข้างหน้า
⚡ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมการตลาดตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายขึ้น 25% ในไตรมาสหน้า โดยใช้ ClickUp Goals พวกเขาติดตาม KPI นี้และเชื่อมโยงงานต่างๆ เช่น "ทดสอบ A/B ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ" หรือ "ปรับแต่งข้อความโฆษณา" การอัปเดตความคืบหน้าจะแสดงแบบเรียลไทม์ ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
หากอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ นั่นยืนยันว่าคุณมีกลยุทธ์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพอยู่ในที่ทำงาน หากไม่เป็นเช่นนั้น ทีมจะทราบว่าถึงเวลาที่ต้องทบทวนและปรับปรุง
2. ใช้เครื่องมือติดตามเวลาและวางแผนทรัพยากร
หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อประสิทธิภาพของโครงการคือความไม่สามารถในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมขาดการมองเห็นในจุดที่ใช้เวลาหรือทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างไร
การติดตามเวลาช่วยให้คุณวัดได้อย่างแม่นยำว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด ระบุรูปแบบการทำงาน และพบจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อผสานกับการวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถจัดสรรเวลา บุคลากร และเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมในจุดที่สำคัญที่สุดก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้ทีมของคุณติดตามเวลาทุกวัน ใช้ตัวจับเวลาที่ง่ายหรือแบบฟอร์มการติดตามเวลา ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณที่สุด จากนั้น ตรวจสอบรายงานทุกสัปดาห์เพื่อค้นหาแบบแผนใด ๆ เช่น งานที่ใช้เวลานานกว่าที่ประมาณการไว้เป็นประจำ หรือเพื่อนร่วมทีมที่มีภาระงานมากเกินไป
ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการในตัวClickUp Project Time Tracking
นี่คือวิธี:
- คุณสามารถ สร้างรายการเวลาได้โดยตรงจากมุมมองงานใดก็ได้ ตั้งค่าวันที่/ช่วงเวลารวมถึงระบุว่าเป็นรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่
- แต่ละรายการจะบันทึกระยะเวลาที่ใช้จริงในการทำงานแต่ละอย่าง พร้อม แสดงรายละเอียดเวลาที่ใช้ในแต่ละสัปดาห์หรือโครงการอย่างชัดเจน
- ผ่านการผสานการทำงานระหว่างปฏิทินของ ClickUp และ Google Calendar การประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถถูกเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ทุกคนทำงานตามกำหนด ลดความล่าช้าและการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
- โดยการเปลี่ยนการประชุมที่กำหนดไว้เป็นงานที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าพร้อมผู้รับผิดชอบ รายการตรวจสอบ และอื่นๆ ClickUp ขจัดความจำเป็นในการสลับบริบท และรวมศูนย์ข้อมูลเวลาทั้งหมด
⚡ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมออกแบบกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp พวกเขาสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในการวิจัย การสร้างโครงร่าง การทำต้นแบบ และการแก้ไขปรับปรุงได้ โดยแต่ละรายการจะถูกติดแท็กตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
หากพวกเขาตระหนักว่าการสร้างต้นแบบมักจะเกินเวลาที่ประมาณการไว้ พวกเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าปัญหานี้เกิดจากกระบวนการหรือช่องว่างในการจัดการทรัพยากร และวางแผนสปรินท์ในอนาคตให้เหมาะสม
3. มาตรฐานกระบวนการด้วยเทมเพลตโครงการ
ทุกทีมมีภารกิจที่ทำซ้ำอยู่เสมอ: เปิดตัวแคมเปญ, อบรมลูกค้าใหม่, ส่งมอบโครงการ. แต่เมื่อแต่ละภารกิจเริ่มต้นจากศูนย์ ช่องว่างเล็ก ๆ ก็กลายเป็นอุปสรรคใหญ่.
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการนำสิ่งนี้ไปสู่การปฏิบัติคือการสร้างแม่แบบโครงการ แม่แบบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พวกมันจับภาพกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณและให้คุณนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับโครงการในอนาคตโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
ClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายมากด้วยเทมเพลตโครงการที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทมเพลต "สร้างกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบนี้
มันช่วยให้คุณกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการภายในของคุณ ตั้งแต่การวางแผนและการอนุมัติ ไปจนถึงการส่งมอบงานและส่งต่องาน ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ คุณสามารถจัดวางงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และเชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกันได้ในมุมมองที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารกระบวนการรับลูกค้าใหม่หรือการสร้างรายการตรวจสอบ QA เทมเพลตนี้ช่วยให้การทำซ้ำเป็นไปอย่างง่ายดาย
สำหรับโครงการและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp ได้เช่นกัน ซึ่งให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้สำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน
มันรวมถึงสถานะต่าง ๆ เช่น 'รอ', 'ดำเนินการอยู่', หรือ 'ถูกบล็อก' และรองรับมุมมองต่าง ๆ —แกนต์, คันบัน, และปฏิทิน —เพื่อให้คุณสามารถจัดการความคืบหน้าในสไตล์ที่คุณชอบได้
เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpแสดงตารางเวลาของบุคคลและทีมอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีกำหนดเวลาที่เป็นจริงและสามารถติดตามได้
เมื่อคุณต้องจัดการกับงานที่ต้องส่งมอบซึ่งกระจายอยู่ในหลายไทม์ไลน์หรือหลายทีมเทมเพลตงานที่ต้องส่งมอบของ ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย
การใช้เทมเพลตเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างโครงสร้างและความสามารถในการทำซ้ำให้กับทุกโครงการ และทีมของคุณจะสร้างแรงผลักดันตั้งแต่วันแรก
4. ลดการประชุมและเปิดโอกาสให้สื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
หากทีมของคุณกระจายอยู่ตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน คุณคงทราบดีว่าการประชุมทางโทรศัพท์สามารถทำให้หมดพลังได้มากเพียงใด
นั่นคือจุดที่การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส (async)เข้ามามีบทบาท มันช่วยให้ผู้คนสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกันได้ตามจังหวะของตนเองโดยไม่ต้องรอการโทรครั้งต่อไป
สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นระบบ สามารถค้นหาได้ และเชื่อมโยงกับงานจริง ClickUp มอบทุกสิ่งเหล่านี้ (และมากกว่านั้น) ให้คุณในClickUp Chat
ต่างจากเครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิมที่อยู่นอกพื้นที่โครงการของคุณ, การแชทใน ClickUp ถูกฝังอยู่โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถสร้างมุมมองแชทเฉพาะภายในรายการงาน, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้การสนทนาเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp ที่มีConnected Searchและ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส
เมื่อคุณต้องการการสนทนาที่มุ่งเน้นมากขึ้นความคิดเห็นใน ClickUpคือตัวช่วยประหยัดเวลาของคุณ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทบนงาน เอกสาร หรืองานย่อยเฉพาะได้
และด้วยการกล่าวถึง @ใน ClickUp คุณสามารถกระตุ้นให้คนที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบ
ส่วนที่ดีที่สุดคือความคิดเห็นสามารถถูกเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องทำได้ทันที ดังนั้นข้อเสนอแนะจึงไม่ได้ถูกทิ้งไว้เฉยๆ แต่กลายเป็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว
📮 ClickUp Insight: 48% ของพนักงานระบุว่าการทำงานแบบไฮบริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วนพนักงาน 50% ที่ยังคงทำงานในสำนักงานเป็นหลัก การรักษาความสอดคล้องกันระหว่างแต่ละสถานที่จึงกลายเป็นความท้าทาย
แต่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกประเภทของทีม: ทีมงานระยะไกล, ทีมงานแบบผสมผสาน, ทีมงานแบบไม่พร้อมกัน, และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
ด้วยClickUp Chat&Assigned Comments ทีมงานสามารถแชร์อัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องประชุมไม่รู้จบ ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp DocsและClickUp Whiteboards มอบหมายงานโดยตรงจากความคิดเห็น และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกอย่างที่สามารถอธิบายได้ดีที่สุดผ่านการเขียน และสำหรับสิ่งนั้น คุณมีClickUp Clips คลิปช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอของคุณได้อย่างรวดเร็วพร้อมเสียงบรรยายและแชร์ได้ทันที เพียงกดบันทึก เดินผ่านกระบวนการคิดของคุณ และส่งออกไป
เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถรับชม (และรับชมซ้ำ) ได้ตามตารางเวลาของตนเอง ถือเป็นวิธีประหยัดเวลาสำหรับการประชุมแบบไม่พร้อมกัน การทบทวนผลิตภัณฑ์ และคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
เอกสารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำงานแบบอะซิงโครนัส และClickUp Docsได้ผสานการทำงานของเอกสารเข้ากับระบบโครงการของคุณ คุณสามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารได้แบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนบรรทัดเฉพาะ กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากข้อความ และเชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงานที่เกี่ยวข้องได้
⚡ คลังแม่แบบ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณด้วยแม่แบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น จัดการงานได้ดีขึ้น และทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
5. ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การตั้งค่าสถานะงาน การมอบหมายสมาชิกในทีม หรือการส่งรายงานประจำสัปดาห์ กัดกินประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณอย่างเงียบๆ นั่นคือเหตุผลที่การกำจัดงานที่ไม่ได้สร้างคุณค่าผ่านการอัตโนมัติเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ตัวอย่างทั่วไปของงานที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ ได้แก่:
- อัปเดตสถานะงานเมื่อมีความคืบหน้า
- การมอบหมายหรือการมอบหมายใหม่ให้กับสมาชิกทีมเมื่อขั้นตอนของงานเปลี่ยนแปลง
- การย้ายงานไปยังรายการหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- การส่งการแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำซ้ำ
- การสร้างรายงานสถานะประจำสัปดาห์หรือสรุปโครงการ
- สรุปบันทึกการประชุม
- การสร้างงานย่อยหรือรายการตรวจสอบจากแม่แบบ
- การจัดทำภารกิจพร้อมกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของโครงการ
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วยชุดเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานตามกฎโดยใช้ ทริกเกอร์ (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ) เงื่อนไข (เช่น ประเภทงานหรือผู้รับผิดชอบ) และ การดำเนินการ (เช่น การเปลี่ยนรายการ การอัปเดตฟิลด์ หรือการแจ้งเตือนผู้ใช้)
กฎเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการที่แน่นอนของทีมคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎว่าทุกครั้งที่งาน "คำขอออกแบบ" ถูกทำเครื่องหมายว่า "พร้อม" งานนั้นจะถูกย้ายไปยังรายการออกแบบโดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
และแล้วก็มาถึงClickUp Brain ซึ่งเพิ่มชั้นอัจฉริยะให้กับเกมการอัตโนมัตินี้ มันทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วย AI ที่จัดการงานที่น่าเบื่อแต่สำคัญ เช่น:
- การเขียนร่างแรกของเอกสารสรุปโครงการ
- สรุปบันทึกการประชุมหรือหัวข้ออีเมล
- การสร้างแนวคิดสำหรับงานหรือแผนโครงการ
- การกรอกแบบฟอร์มและช่องงานอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลตามบริบท
เพื่อให้คุณเห็นตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง สมมติว่าคุณต้องการสร้างบรีฟสำหรับโครงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แทนที่จะสร้างด้วยตนเอง คุณสามารถถามได้ดังนี้:
"สร้างเอกสารสรุปโครงการสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์หลัก กำหนดเวลา บทบาทของทีมที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินความเสี่ยง"
ClickUp Brain จะสร้างร่างฉบับเต็มของบทสรุป พร้อมด้วยส่วนที่มีโครงสร้างและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการตรวจสอบและปรับแต่ง
ด้วยความสามารถเหล่านี้ คุณกำลังยกระดับวิธีการที่ทีมของคุณทำงานร่วมกัน สื่อสาร และขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้า โดยไม่เกิดภาวะหมดไฟหรือติดขัด
✨ โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจาก โมเดล AI ภายนอกหลายตัว รวมถึง GPT-4o, Claude และ Gemini สำหรับงานเขียน การให้เหตุผล และการเขียนโค้ดที่หลากหลาย ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ClickUp ของคุณ! เพิ่มประสิทธิภาพโครงการของคุณให้สูงสุดด้วยโมเดล AI ที่คุณเลือกด้วย ClickUp!
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
6. ส่งเสริมความรับผิดชอบกับเจ้าของงานและกำหนดเวลา
การส่งเสริมความรับผิดชอบเริ่มต้นด้วยการทำให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กำหนดเวลา และสิ่งที่ถือเป็นความสำเร็จสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานในการบริหารโครงการที่ช่วยลดความสับสนจำกัดความล่าช้า และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานและการติดตามงานจนสำเร็จ
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงานทุกชิ้นให้กับเจ้าของที่เฉพาะเจาะจงพร้อมวันที่ครบกำหนด, ระดับความสำคัญ, และแม้กระทั่งการประมาณเวลา.
คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ โดยใช้โครงสร้างการแบ่งงานที่ชัดเจน มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ และเชื่อมโยงการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้ไม่มีใครเริ่มทำงานโดยไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทีมสามารถตั้งงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ แนบเอกสารสรุปโครงการ ทิ้งความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริบท และติดตามความคืบหน้าได้
กำหนดเวลาไม่ใช่แค่วันที่ตายตัวเท่านั้น ClickUp ช่วยให้คุณ:
- ตั้ง วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด และรับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง
- ใช้ ลำดับความสำคัญของงาน เพื่อเน้นสิ่งที่เร่งด่วน
- เพิ่ม รายการตรวจสอบและงานย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- ติดตามสิ่งที่ล่าช้าหรือมีความเสี่ยงด้วยมุมมองงานที่กรองแล้ว
- เชื่อมโยงงานกับ เป้าหมายของโครงการ ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของงานของคุณมุ่งเน้นผลลัพธ์
ที่สำคัญที่สุด ทุกอย่างจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ เมื่อมีงานล่าช้า ถูกมอบหมายใหม่ หรือเสร็จสิ้น ClickUp จะแสดงผลทันที ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ตรงกันอยู่เสมอ คุณยังสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ผู้ติดตามงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักได้รับอัปเดตโดยไม่ต้องถูกมอบหมายงานโดยตรง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อมีคนเข้าร่วมงานกลุ่มมากขึ้น แต่ละคนจะทุ่มเทความพยายามน้อยลง—ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "ผลกระทบของริงเกลมันน์" ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะพึ่งพาผู้อื่นในการแบกรับภาระงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานยอดนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7. ดำเนินการทบทวนย้อนหลังอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทุกโครงการ ไม่ว่าจะวางแผนมาดีเพียงใด ล้วนมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ทีมจะเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด ค้นพบวิธีแก้ไข และพัฒนากระบวนการทำงานของตนไปตามกาลเวลา นี่คือจุดที่การทบทวนงานอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญ
การทบทวนย้อนหลังเป็นพิธีกรรมประจำทีมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยปกติจะจัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสปรินท์ เฟสของโครงการ หรือจุดสำคัญต่างๆ ซึ่งทีมจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ซื่อสัตย์ และนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างพลวัตของทีมและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในทีมของคุณ
เพื่อให้การทบทวนมีประสิทธิภาพ ควร:
- กำหนดจังหวะที่สม่ำเสมอ (รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน)
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผยและปราศจากการตำหนิ
- ใช้คำสั่งง่าย ๆ เช่น "เริ่ม, หยุด, ดำเนินการต่อ" เพื่อชี้นำการอภิปราย
- จบด้วยรายการการกระทำที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
แต่ในขณะที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นมีคุณค่า การรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ด้วยเครื่องมืออย่างClickUp Formsและแม่แบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เหล่านี้ให้กลายเป็นระบบที่สามารถขยายและติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Forms ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแบบสอบถามการทบทวนย้อนหลังของคุณด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, มาตราส่วนการให้คะแนน, กล่องกาเครื่องหมาย, และช่องกรอกข้อความยาวได้ คุณสามารถแปลงคำตอบให้เป็นงานอัตโนมัติเพื่อการติดตาม, มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ, และทบทวนคำแนะนำในระหว่างการทบทวนครั้งต่อไปเพื่อดูสิ่งที่ได้รับการปรับปรุง
หากคุณต้องการข้ามขั้นตอนการตั้งค่า,แบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ภายในไม่กี่นาที; เพียงแค่ปรับแต่งคำถาม, แชร์ลิงก์, และคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว.
ทุกการตอบกลับจะถูกป้อนเข้าสู่ ClickUp โดยตรงในรูปแบบของงานหรือความคิดเห็น ทำให้สามารถติดตามผล จัดลำดับความสำคัญ และมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับขอความคิดเห็นหลังจบทุกสปรินต์ได้ด้วย ClickUp Automations ทำให้กระบวนการทบทวนงานทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาจัดการเอง
📚 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีวัดประสิทธิภาพของโครงการ?
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ การรู้วิธีวัดผลจะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นี่คือวิธีการทำอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้สูตรประสิทธิภาพพื้นฐาน
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของโครงการคือการใช้สูตรคลาสสิก:
ประสิทธิภาพของโครงการ = ผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ / ทรัพยากรที่ใช้จริง
นี่ให้คุณได้เห็นอัตราส่วนโดยตรงของสิ่งที่ทำได้สำเร็จเมื่อเทียบกับสิ่งที่ลงทุนไป ไม่ว่าจะเป็นเวลา งบประมาณ หรือกำลังคน
ยิ่งอัตราส่วนของคุณเข้าใกล้ 1 (หรือสูงกว่า) มากเท่าใด การดำเนินโครงการของคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตัวชี้วัดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุจุดคอขวดของทรัพยากรและการปรับแต่งการวางแผนในอนาคต
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของโครงการ
ตัวเลขบอกเล่าเรื่องราวที่แท้จริงของประสิทธิภาพโครงการของคุณ นอกเหนือจากการใช้สูตรคำนวณแล้วการติดตามตัวชี้วัดเฉพาะของโครงการยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการและสนับสนุนการจัดการเวลาโครงการที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุดบางประการ ได้แก่:
- ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา (SV): คุณกำลังนำหน้าหรือล้าหลังกำหนดการของคุณอยู่หรือไม่?
- ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI): คุณอยู่ภายในงบประมาณหรือไม่?
- อัตราการใช้ทรัพยากร: สมาชิกในทีมและเครื่องมือของคุณถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด?
- อัตราการเสร็จสิ้นงาน: มีงานจำนวนเท่าใดที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา?
- เวลาในการรอบ: ใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินการงานหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น?
การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ชะลอความก้าวหน้า พัฒนากลยุทธ์การแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับแนวทางของคุณก่อนที่จะเกิดปัญหาสะสม นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการทรัพยากร ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเวลา เครื่องมือ และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละขั้นตอนของโครงการ
👀 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจของ PMI พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถทางธุรกิจสูงใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จเฉลี่ย9.1 รายการต่อโครงการเมื่อเทียบกับ 6.3 รายการที่ใช้โดยผู้อื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่กว้างขึ้นและขับเคลื่อนด้วยคุณค่าในการติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดและการวิเคราะห์
การวัดประสิทธิภาพของโครงการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรักษาทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าอะไรกำลังทำงานได้ดีและอะไรที่กำลังล่าช้า นอกจากนี้ยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย
นั่นคือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีแดชบอร์ดโครงการ เครื่องมือเหล่านี้จะรวบรวมตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดของคุณ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน การใช้ทรัพยากร เวลาที่บันทึกไว้ KPI และการติดตามงบประมาณ มาไว้ในมุมมองภาพเดียว
ClickUp ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นด้วยแผงควบคุมClickUp Dashboardsและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอันทรงพลัง คุณสามารถ:
- ปรับแต่งวิดเจ็ตเพื่อแสดงเมตริกต่างๆ เช่น เวลาที่ติดตาม งานที่เสร็จสิ้น ความคืบหน้าของเป้าหมาย และแผนภูมิการเผาผลาญ
- มองเห็น KPI ของหลายโครงการในที่เดียว เหมาะสำหรับการตรวจสอบภาพรวมในระดับสูงและความรับผิดชอบของทีม
- ติดตามความจุของทีมและปริมาณงานของบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้าหรือการใช้ประโยชน์น้อยเกินไป
- เปรียบเทียบแผนงานและงบประมาณที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้เครื่องมือเช่นการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต เพื่อให้คุณยึดมั่นในความเป็นจริง ไม่ใช่แค่สมมติฐาน
ทั้งหมดนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการ และเนื่องจากทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลางใน ClickUp การทำงานร่วมกันจึงง่ายขึ้นและการรายงานก็รวดเร็วขึ้น
ทำให้ประสิทธิภาพของโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการไม่ใช่เรื่องของการทำมากขึ้น แต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่สำคัญให้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม กลยุทธ์ และทัศนคติที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก คุณสามารถวางแผนอย่างชาญฉลาด ลดความวุ่นวาย และช่วยให้ทีมของคุณทำงานด้วยความชัดเจนและมีสมาธิเพื่อให้โครงการทุกโครงการสำเร็จลุล่วงอย่างประสบความสำเร็จ
ClickUp รวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว: การติดตามเป้าหมาย, การจัดการเวลา, แม่แบบ, การทำงานอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ดังนั้นแทนที่จะต้องกระโดดไปมาระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการต่าง ๆ และการประชุม, คุณสามารถใช้เวลาไปกับการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าได้มากขึ้น.
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ เลือกกลยุทธ์หนึ่งหรือสองข้อจากคู่มือนี้แล้วนำไปทดลองใช้ในโครงการถัดไปของคุณ ด้วย ClickUp แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!