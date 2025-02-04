บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

การวางแผนและการจัดการทรัพยากรนั้นใช้เวลามากและซับซ้อน—หรืออย่างน้อยก็จะเป็นเช่นนั้นหากคุณไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการทำให้เกิดขึ้นจริง ?

การจับคู่ทักษะของสมาชิกในทีมกับโครงการต่างๆ, การเข้าใจความพร้อมของทรัพยากร, และการออกใบแจ้งหนี้สำหรับจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง ล้วนใช้เวลาและความเชี่ยวชาญ ในอดีต ผู้จัดการโครงการต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองหรือใช้สเปรดชีตที่ใหญ่และซับซ้อน

ทุกวันนี้ เราโชคดีที่มีซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรเครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถดู จัดการ และรายงานการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น แทนที่จะต้องพยายามจำว่าสมาชิกทีมคนไหนทำงานเต็มกำลังแล้ว ซอฟต์แวร์ของคุณสามารถแจ้งให้คุณทราบได้ทันทีและแนะนำบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้น ?

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจสิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของคุณ เพื่อให้คุณทราบว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้าง จากนั้นเราจะแบ่งปันคำแนะนำสิบอันดับแรกของเราสำหรับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ควรพิจารณาสำหรับปี 2024

มาหาวิธีที่ดีกว่าในการบริหารทรัพยากรของคุณในปี 2024 และอนาคตกันเถอะ ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางทรัพยากร?

การเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่เหมาะสมเริ่มต้นจากการเข้าใจเป้าหมายของคุณ จากนั้นประเมินสิ่งที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณและไม่เหมาะสม นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณา:

  • การกำหนดราคา: รูปแบบการกำหนดราคานั้นเหมาะสมกับงบประมาณของคุณหรือไม่? การกำหนดราคาโปร่งใสหรือถูกปิดกั้นไว้หลังการสาธิต?
  • ความสามารถในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายหรือไม่? มีแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมเพียงพอหรือไม่?
  • บริการตนเอง: สมาชิกทีมสามารถจัดการบันทึกเวลาของตนเองได้หรือไม่? ผู้จัดการสามารถอัปเดต, อนุมัติ, และแชร์รายงานได้ง่ายหรือไม่?
  • คุณสมบัติ: มีระบบบันทึกเวลาทำงานหรือไม่? สามารถจัดการโครงการได้หรือไม่? มีฟังก์ชันการเงินและการรายงานที่คุณต้องการหรือไม่?
  • การติดตามและรายงาน: คุณสามารถมองเห็นได้ในทันทีว่าการจัดสรรทรัพยากรของคุณเป็นอย่างไร? มีตัวเลือกการรายงานที่แตกต่างกันหรือไม่?
  • ความยืดหยุ่น: คุณสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือไม่? มีมุมมองและคุณสมบัติที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่?
การติดตามและตรวจสอบงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการในมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp
การติดตามและตรวจสอบงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการในมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp

ความต้องการในการจัดสรรทรัพยากรของแต่ละทีมจะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาความต้องการและเป้าหมายของทีมคุณ คิดถึงสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและคุณสมบัติที่เป็นโบนัส

นี่จะช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกของคุณและพาคุณไปถึงคู่ค้าการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้รวดเร็วขึ้น

10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ไม่มีขาดแคลนซอฟต์แวร์การจัดสรรทรัพยากรให้เลือกใช้ มีอยู่หลายร้อยตัว และหลายตัวอ้างว่าเป็นตัวที่ดีที่สุด นี่เป็นการอ้างที่กล้าหาญ แต่บางเครื่องมือจัดการทรัพยากรเหล่านี้มีโอกาสจริง ๆ ที่จะสามารถบรรลุตำแหน่งที่สูงส่งนี้ได้

ค้นพบ 10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.คลิกอัพ

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรสำหรับผู้ประสานงานโครงการ ClickUp ในมุมมองบอร์ด
จัดการทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อนำโครงการของคุณไปสู่เส้นชัยด้วย ClickUp

เมื่อพูดถึงการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ClickUp คือผู้นำอันดับหนึ่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราให้พื้นฐานแก่คุณในการสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงตามความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ

จัดเก็บและบริหารทรัพยากรทุกประเภท—รวมถึงบุคลากร ความรู้ สถานที่ วัสดุ และผู้ขาย ติดตามเวลาด้วยตัวติดตามเวลาในตัวของเรา และเพลิดเพลินกับการรายงานเวลาอย่างละเอียด สร้างฐานข้อมูลของผู้ขายและผู้ร่วมงานทั้งหมดของคุณ และส่งแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ ⏰

ClickUpโดดเด่นในการจัดการทรัพยากร— โดยเฉพาะการจัดการบุคลากร ซอฟต์แวร์ของเราช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางที่คุณสามารถเห็นได้ว่าใครว่างอยู่, ติดตามความคืบหน้าของงาน, และป้องกันปัญหาคอขวดด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด รับมุมมองแบบภาพรวมด้วยมุมมองปฏิทินของเรา จากนั้นเจาะลึกเพื่อสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม

มุมมองปริมาณงานในคลิกอัพ
เข้าใจได้ในพริบตาว่าใครในทีมของคุณที่ทำงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อดูความพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีมได้ทันที ทำให้คุณสามารถมอบหมายงานและโครงการให้พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุได้ว่าใครมีเวลาว่าง ใครทำงานเต็มกำลัง และใครทำงานเกินกำลัง—เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและดูแลสมาชิกในทีมของคุณได้

มุมมองทีมของเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ClickUp และมอบวิธีการใหม่ในการดูแลการจัดการทรัพยากรของคุณด้วยภาพที่ชัดเจนและง่ายต่อการมอบหมายและเปลี่ยนแปลง—ด้วยระบบลากและวางของเรา

มีความยืดหยุ่นมากมายใน ClickUp และนั่นคือเหตุผลที่มันเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ได้รับความนิยมจากหลายๆ คน มันสามารถสร้างจากศูนย์ได้เสมอ แต่ถ้าคุณต้องการทางลัดสู่การจัดการที่ยอดเยี่ยมแม่แบบการวางแผนทรัพยากรของเราคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด

เทมเพลตของเราช่วยให้คุณมีวิธีการที่พร้อมใช้งานในการดูและจัดสรรทรัพยากร—สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ข้อมูลของคุณลงไป ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางทรัพยากร และยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยฟีเจอร์งาน เอกสาร เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด และการแชทที่รวมอยู่ในตัว ClickUp สามารถกลายเป็นแหล่งรวมการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงของคุณได้ในเวลาอันรวดเร็ว ?

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • เพลิดเพลินกับการจัดการสินทรัพย์, การติดตามเวลา, แบบฟอร์มดิจิทัล, และการจัดตารางทรัพยากร ทั้งหมดในที่เดียว
  • มุมมองหลายแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้คุณสามารถดูทรัพยากรและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
  • กรองทรัพยากรและงานตามผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, แท็ก, และอื่น ๆ เพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบบติดตามเวลาการทำงานและการจัดการงบประมาณในตัว
  • การจัดสรรงานและการกำหนดตารางโครงการด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
  • แบบฟอร์มที่กำหนดเองได้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ขาย
  • วิธีการที่เน้นภาพและปรับแต่งได้สูงสำหรับการจัดตารางทรัพยากรโครงการและการจัดการงาน
  • อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ระดับผู้ใช้
  • การร่วมมือในทีมที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับโครงการ, งาน, และเอกสาร
  • เข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ClickUp มีข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นเวลาในการโหลดอาจได้รับผลกระทบเป็นครั้งคราว การปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพเป็นลำดับความสำคัญในแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. ฮับแพลนเนอร์

ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากร: Hub Planner
ผ่านทางHub Planner

Hub Planner เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรและเครื่องมือวางแผนที่ออกแบบมาสำหรับบริษัททุกขนาด ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทรัพยากร บริหารจัดการเวลาทำงาน ดูแลคำขอลาพักร้อน ควบคุมโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย ?

คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner:

  • บล็อกที่มีสีต่างกันช่วยให้คุณมองเห็นโครงการและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้งานง่าย ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่าย
  • รายงานที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกและวิเคราะห์เวลาได้

ข้อจำกัดของ Hub Planner:

  • มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้เกิดความสับสน
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกหงุดหงิดกับกระบวนการที่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานซ้ำๆ สำหรับหลายโครงการ

ราคาของ Hub Planner:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ปลั๊กแอนด์เพลย์: $7 ต่อทรัพยากร/เดือน
  • พรีเมียม: $18 ต่อทรัพยากร/เดือน
  • ผู้นำทางธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Hub Planner:

  • G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

3. Saviom

ซาวิออม
ผ่านทางSaviom

Saviom เป็นเครื่องมือจัดตารางทรัพยากรระดับองค์กรที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังให้คุณเข้าถึงการคาดการณ์การวางแผนกำลังการผลิต และเครื่องมือการสร้างแบบจำลองตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Saviom:

  • ง่ายต่อการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • การแจ้งเตือนในตัวช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ "หากเกิดกรณี" และทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อจำกัดของ Saviom:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซและประสบการณ์ใช้งานดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
  • ซอฟต์แวร์ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คู่แข่งรายอื่นมีให้

การกำหนดราคาของ Saviom:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

คะแนนและรีวิวของ Saviom:

  • G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

4. ลอยตัว

ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากร: Float
ผ่านทางลอยตัว

Float เป็นเครื่องมือจัดการทรัพยากรสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการบุคลากรและโครงการของคุณในที่เดียว วางแผนโครงการด้วยการจัดตารางงาน งบประมาณ กำหนดเป้าหมายโครงการ และการคาดการณ์กำลังการผลิต จากนั้นจัดการชั่วโมงการทำงาน ทักษะ และคำขอลาของสมาชิกในทีมของคุณ ⚒️

คุณสมบัติเด่นของ Float:

  • อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะอาดและเรียบง่าย
  • มุมมองที่โปร่งใสสูงในการแสดงทรัพยากรที่มีอยู่และได้รับการจัดสรร
  • การจัดการงาน ทีมงาน และโครงการในที่เดียว

ข้อจำกัดในการลอยตัว:

  • คุณสมบัติการติดตามการเงินและการจัดทำงบประมาณมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนทรัพยากรอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ค่อนข้างยาก

การกำหนดราคาแบบลอยตัว:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: 7.50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ข้อดี: 12.50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็น:

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

5. วิ่ง

ซอฟต์แวร์ Runn สำหรับการจัดตารางทรัพยากร
ผ่านทางRunn

Runn เป็นเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างตารางเวลาในระดับสูง วางแผนและติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงใช้การคาดการณ์เพื่อช่วยวางแผนล่วงหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ?

คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรของมันทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของทรัพยากรโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงตามเวลาและการบริหารจัดการกำลังคนของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Runn:

  • ใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อนในการเรียนรู้
  • ระดับการมองเห็นสูงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและงบประมาณโครงการของคุณแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มที่

ข้อจำกัดในการใช้งาน:

  • ไม่มีฟีเจอร์ที่พิจารณาการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างโปรเจกต์
  • ผู้ใช้ต้องการให้มีตัวเลือกสีเพิ่มเติม
  • ไม่ใช่แนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงบประมาณโครงการ

การกำหนดราคาของ Runn:

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Runn:

  • G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (25 รีวิว)

6. พารัลแลกซ์

ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากร: พารัลแลกซ์
ผ่านพาแรลแลกซ์

Parallax เป็นเครื่องมือวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มศักยภาพรายได้สูงสุด เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ การวางแผนกำลังการผลิต และการบริหารจัดการทรัพยากร—ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีกลยุทธ์ สามารถมองเห็นศักยภาพและวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด ?

คุณสมบัติเด่นของพารัลแลกซ์:

  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการจัดอันดับสูง
  • ระบบอัตโนมัติช่วยระบุโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการและการแจ้งเตือนสำหรับปัญหาสำคัญของโครงการ

ข้อจำกัดของพารัลแลกซ์:

  • ขณะนี้มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับซอฟต์แวร์

การกำหนดราคาแบบพารัลแลกซ์:

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

การจัดอันดับและรีวิวพารัลแลกซ์:

  • G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (50 รีวิว)

7. Kantata

คันตาตา
ผ่านทางKantata

ซอฟต์แวร์การจัดตารางทรัพยากรของ Kantata (เดิมชื่อMavenlink) เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรโดยรวมได้อย่างชัดเจน

เครื่องมือจัดตารางทรัพยากรของมันช่วยจัดการปริมาณงานหลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าใจขีดความสามารถของทรัพยากรได้ในทันที ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การบาลานซ์การใช้ทรัพยากรง่ายขึ้น, ได้รับคำแนะนำ, และจับคู่ทักษะของสมาชิกทีมกับโครงการที่เหมาะสมได้

คุณสมบัติเด่นของ Kantata:

  • แดชบอร์ดเดียวเพื่อดูใบเวลาที่ส่งแล้ว, รอการอนุมัติ, และได้รับการอนุมัติทั้งหมด
  • ที่เดียวในการจัดการทรัพยากร เวลา และโครงการของคุณ
  • ดูภาพรวมของความสามารถในการทำกำไรและความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของคันตาตา:

  • บางบทวิจารณ์แสดงความไม่พอใจกับการพัฒนาฟีเจอร์การจัดการโครงการ
  • ผู้ใช้ยังรายงานว่าตัวเลือกการกรองบางอย่างรู้สึกว่ามีข้อจำกัด

การกำหนดราคา Kantata:

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

คะแนนและรีวิวของ Kantata:

  • G2: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

8. ลิควิดแพลนเนอร์

ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากร: LiquidPlanner
ผ่านทางLiquidPlanner

LiquidPlannerอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรเพียงหนึ่งเดียวที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้ทีมวางแผนสำหรับความไม่แน่นอนได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดำเนินการจำลองสถานการณ์เพื่อสร้างการคาดการณ์ที่สมจริง ดูความสามารถของทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว และระบุโครงการที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ✅

คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner:

  • การแชร์ข้อมูลอย่างง่ายดายกับแผนกอื่นและผู้ร่วมงาน
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและแข็งแกร่ง
  • มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อจำกัดของ LiquidPlanner:

  • ซอฟต์แวร์อาจดูซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีฟีเจอร์การรายงานทางการเงินที่ละเอียดมากขึ้น

ราคา LiquidPlanner:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มืออาชีพ: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • สูงสุด: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว LiquidPlanner:

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

9. ทีมเด็ค

ทีมเด็ค
ผ่านทางTeamdeck

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและทรัพยากรของ Teamdeck มอบมุมมองระดับสูงให้กับทีมทุกทีมและทุกโครงการ ซอฟต์แวร์นี้รวมการวางแผนทรัพยากร การติดตามเวลา การจัดการการลา การวางแผนโครงการ และการตรวจสอบความพร้อมใช้งานไว้ในที่เดียว—เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ?

คุณสมบัติเด่นของ Teamdeck:

  • ดูความพร้อมใช้งานแล้วจัดตารางสมาชิกทีมให้กับโครงการต่าง ๆ บนปฏิทินทรัพยากรที่ใช้งานง่าย
  • ปฏิทินทีมที่ยืดหยุ่นและเข้าใจง่ายสำหรับสมาชิกในทีม
  • ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวมในตัวและ API

ข้อจำกัดของ Teamdeck:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่า UI ยากต่อการนำทาง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการสร้างรายงานประเภทที่ต้องการ

ราคาของ Teamdeck:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทรัพยากรพื้นฐาน: $1 ต่อเดือน
  • สมาชิกทีม: $3. 99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Teamdeck:

  • G2: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)

10. สมาร์ทชีต

ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากร: สมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheetเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสม่ำเสมอให้กับทีมในขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การดูและติดตามทรัพยากรและตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย จัดการโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และใช้การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการ เนื้อหาและผลลัพธ์อื่น ๆในระดับใหญ่ ⚒️

คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet:

  • การค้นหาในตัวช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • สมาชิกทีมสามารถเพิ่มบันทึกในภารกิจและโครงการได้
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้การวางแผนระหว่างผู้จัดการโครงการและทีมภาคสนามดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Smartsheet:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูง
  • ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลสเปรดชีต ซึ่งอาจไม่ดึงดูดใจสำหรับผู้ใช้ทุกคน

ราคาของ Smartsheet:

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ข้อดี: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)

บริหารจัดการทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้จัดการโครงการไม่สามารถทำทุกอย่างได้ ให้ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่เหมาะสมช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วน เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญของคุณอย่างเต็มที่

หากคุณพร้อมที่จะข้ามไปข้างหน้าและค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการจัดการทรัพยากรของคุณในตอนนี้ลองใช้ ClickUp ฟรี แพลตฟอร์มครบวงจรของเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างศูนย์กลางการจัดการทรัพยากรที่ปรับแต่งได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเฉพาะ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตของเรา ปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ และเริ่มสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก ?