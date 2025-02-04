10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

การวางแผนและการจัดการทรัพยากรนั้นใช้เวลามากและซับซ้อน—หรืออย่างน้อยก็จะเป็นเช่นนั้นหากคุณไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการทำให้เกิดขึ้นจริง ?
การจับคู่ทักษะของสมาชิกในทีมกับโครงการต่างๆ, การเข้าใจความพร้อมของทรัพยากร, และการออกใบแจ้งหนี้สำหรับจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง ล้วนใช้เวลาและความเชี่ยวชาญ ในอดีต ผู้จัดการโครงการต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองหรือใช้สเปรดชีตที่ใหญ่และซับซ้อน
ทุกวันนี้ เราโชคดีที่มีซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรเครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถดู จัดการ และรายงานการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น แทนที่จะต้องพยายามจำว่าสมาชิกทีมคนไหนทำงานเต็มกำลังแล้ว ซอฟต์แวร์ของคุณสามารถแจ้งให้คุณทราบได้ทันทีและแนะนำบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้น ?
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจสิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของคุณ เพื่อให้คุณทราบว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้าง จากนั้นเราจะแบ่งปันคำแนะนำสิบอันดับแรกของเราสำหรับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ควรพิจารณาสำหรับปี 2024
มาหาวิธีที่ดีกว่าในการบริหารทรัพยากรของคุณในปี 2024 และอนาคตกันเถอะ ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางทรัพยากร?
การเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่เหมาะสมเริ่มต้นจากการเข้าใจเป้าหมายของคุณ จากนั้นประเมินสิ่งที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณและไม่เหมาะสม นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณา:
- การกำหนดราคา: รูปแบบการกำหนดราคานั้นเหมาะสมกับงบประมาณของคุณหรือไม่? การกำหนดราคาโปร่งใสหรือถูกปิดกั้นไว้หลังการสาธิต?
- ความสามารถในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายหรือไม่? มีแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมเพียงพอหรือไม่?
- บริการตนเอง: สมาชิกทีมสามารถจัดการบันทึกเวลาของตนเองได้หรือไม่? ผู้จัดการสามารถอัปเดต, อนุมัติ, และแชร์รายงานได้ง่ายหรือไม่?
- คุณสมบัติ: มีระบบบันทึกเวลาทำงานหรือไม่? สามารถจัดการโครงการได้หรือไม่? มีฟังก์ชันการเงินและการรายงานที่คุณต้องการหรือไม่?
- การติดตามและรายงาน: คุณสามารถมองเห็นได้ในทันทีว่าการจัดสรรทรัพยากรของคุณเป็นอย่างไร? มีตัวเลือกการรายงานที่แตกต่างกันหรือไม่?
- ความยืดหยุ่น: คุณสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือไม่? มีมุมมองและคุณสมบัติที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่?
ความต้องการในการจัดสรรทรัพยากรของแต่ละทีมจะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาความต้องการและเป้าหมายของทีมคุณ คิดถึงสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและคุณสมบัติที่เป็นโบนัส
นี่จะช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกของคุณและพาคุณไปถึงคู่ค้าการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้รวดเร็วขึ้น
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ไม่มีขาดแคลนซอฟต์แวร์การจัดสรรทรัพยากรให้เลือกใช้ มีอยู่หลายร้อยตัว และหลายตัวอ้างว่าเป็นตัวที่ดีที่สุด นี่เป็นการอ้างที่กล้าหาญ แต่บางเครื่องมือจัดการทรัพยากรเหล่านี้มีโอกาสจริง ๆ ที่จะสามารถบรรลุตำแหน่งที่สูงส่งนี้ได้
ค้นพบ 10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.คลิกอัพ
เมื่อพูดถึงการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ClickUp คือผู้นำอันดับหนึ่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราให้พื้นฐานแก่คุณในการสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงตามความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ
จัดเก็บและบริหารทรัพยากรทุกประเภท—รวมถึงบุคลากร ความรู้ สถานที่ วัสดุ และผู้ขาย ติดตามเวลาด้วยตัวติดตามเวลาในตัวของเรา และเพลิดเพลินกับการรายงานเวลาอย่างละเอียด สร้างฐานข้อมูลของผู้ขายและผู้ร่วมงานทั้งหมดของคุณ และส่งแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ ⏰
ClickUpโดดเด่นในการจัดการทรัพยากร— โดยเฉพาะการจัดการบุคลากร ซอฟต์แวร์ของเราช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางที่คุณสามารถเห็นได้ว่าใครว่างอยู่, ติดตามความคืบหน้าของงาน, และป้องกันปัญหาคอขวดด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด รับมุมมองแบบภาพรวมด้วยมุมมองปฏิทินของเรา จากนั้นเจาะลึกเพื่อสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม
ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อดูความพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีมได้ทันที ทำให้คุณสามารถมอบหมายงานและโครงการให้พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุได้ว่าใครมีเวลาว่าง ใครทำงานเต็มกำลัง และใครทำงานเกินกำลัง—เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและดูแลสมาชิกในทีมของคุณได้
มุมมองทีมของเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ClickUp และมอบวิธีการใหม่ในการดูแลการจัดการทรัพยากรของคุณด้วยภาพที่ชัดเจนและง่ายต่อการมอบหมายและเปลี่ยนแปลง—ด้วยระบบลากและวางของเรา
มีความยืดหยุ่นมากมายใน ClickUp และนั่นคือเหตุผลที่มันเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ได้รับความนิยมจากหลายๆ คน มันสามารถสร้างจากศูนย์ได้เสมอ แต่ถ้าคุณต้องการทางลัดสู่การจัดการที่ยอดเยี่ยมแม่แบบการวางแผนทรัพยากรของเราคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด
เทมเพลตของเราช่วยให้คุณมีวิธีการที่พร้อมใช้งานในการดูและจัดสรรทรัพยากร—สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ข้อมูลของคุณลงไป ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางทรัพยากร และยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยฟีเจอร์งาน เอกสาร เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด และการแชทที่รวมอยู่ในตัว ClickUp สามารถกลายเป็นแหล่งรวมการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงของคุณได้ในเวลาอันรวดเร็ว ?
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เพลิดเพลินกับการจัดการสินทรัพย์, การติดตามเวลา, แบบฟอร์มดิจิทัล, และการจัดตารางทรัพยากร ทั้งหมดในที่เดียว
- มุมมองหลายแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้คุณสามารถดูทรัพยากรและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- กรองทรัพยากรและงานตามผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, แท็ก, และอื่น ๆ เพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบติดตามเวลาการทำงานและการจัดการงบประมาณในตัว
- การจัดสรรงานและการกำหนดตารางโครงการด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- แบบฟอร์มที่กำหนดเองได้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ขาย
- วิธีการที่เน้นภาพและปรับแต่งได้สูงสำหรับการจัดตารางทรัพยากรโครงการและการจัดการงาน
- อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ระดับผู้ใช้
- การร่วมมือในทีมที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับโครงการ, งาน, และเอกสาร
- เข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ClickUp มีข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นเวลาในการโหลดอาจได้รับผลกระทบเป็นครั้งคราว การปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพเป็นลำดับความสำคัญในแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ฮับแพลนเนอร์
Hub Planner เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรและเครื่องมือวางแผนที่ออกแบบมาสำหรับบริษัททุกขนาด ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทรัพยากร บริหารจัดการเวลาทำงาน ดูแลคำขอลาพักร้อน ควบคุมโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย ?
คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner:
- บล็อกที่มีสีต่างกันช่วยให้คุณมองเห็นโครงการและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้งานง่าย ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- รายงานที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกและวิเคราะห์เวลาได้
ข้อจำกัดของ Hub Planner:
- มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้เกิดความสับสน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกหงุดหงิดกับกระบวนการที่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานซ้ำๆ สำหรับหลายโครงการ
ราคาของ Hub Planner:
- ทดลองใช้ฟรี
- ปลั๊กแอนด์เพลย์: $7 ต่อทรัพยากร/เดือน
- พรีเมียม: $18 ต่อทรัพยากร/เดือน
- ผู้นำทางธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner:
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
3. Saviom
Saviom เป็นเครื่องมือจัดตารางทรัพยากรระดับองค์กรที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังให้คุณเข้าถึงการคาดการณ์การวางแผนกำลังการผลิต และเครื่องมือการสร้างแบบจำลองตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Saviom:
- ง่ายต่อการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- การแจ้งเตือนในตัวช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ "หากเกิดกรณี" และทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Saviom:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซและประสบการณ์ใช้งานดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- ซอฟต์แวร์ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คู่แข่งรายอื่นมีให้
การกำหนดราคาของ Saviom:
- ทดลองใช้ฟรี
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Saviom:
- G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
4. ลอยตัว
Float เป็นเครื่องมือจัดการทรัพยากรสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการบุคลากรและโครงการของคุณในที่เดียว วางแผนโครงการด้วยการจัดตารางงาน งบประมาณ กำหนดเป้าหมายโครงการ และการคาดการณ์กำลังการผลิต จากนั้นจัดการชั่วโมงการทำงาน ทักษะ และคำขอลาของสมาชิกในทีมของคุณ ⚒️
คุณสมบัติเด่นของ Float:
- อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะอาดและเรียบง่าย
- มุมมองที่โปร่งใสสูงในการแสดงทรัพยากรที่มีอยู่และได้รับการจัดสรร
- การจัดการงาน ทีมงาน และโครงการในที่เดียว
ข้อจำกัดในการลอยตัว:
- คุณสมบัติการติดตามการเงินและการจัดทำงบประมาณมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนทรัพยากรอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ค่อนข้างยาก
การกำหนดราคาแบบลอยตัว:
- ทดลองใช้ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: 7.50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ข้อดี: 12.50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็น:
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
5. วิ่ง
Runn เป็นเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างตารางเวลาในระดับสูง วางแผนและติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงใช้การคาดการณ์เพื่อช่วยวางแผนล่วงหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ?
คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรของมันทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของทรัพยากรโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงตามเวลาและการบริหารจัดการกำลังคนของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Runn:
- ใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อนในการเรียนรู้
- ระดับการมองเห็นสูงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและงบประมาณโครงการของคุณแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มที่
ข้อจำกัดในการใช้งาน:
- ไม่มีฟีเจอร์ที่พิจารณาการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างโปรเจกต์
- ผู้ใช้ต้องการให้มีตัวเลือกสีเพิ่มเติม
- ไม่ใช่แนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงบประมาณโครงการ
การกำหนดราคาของ Runn:
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Runn:
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (25 รีวิว)
6. พารัลแลกซ์
Parallax เป็นเครื่องมือวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มศักยภาพรายได้สูงสุด เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ การวางแผนกำลังการผลิต และการบริหารจัดการทรัพยากร—ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีกลยุทธ์ สามารถมองเห็นศักยภาพและวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด ?
คุณสมบัติเด่นของพารัลแลกซ์:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการจัดอันดับสูง
- ระบบอัตโนมัติช่วยระบุโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการและการแจ้งเตือนสำหรับปัญหาสำคัญของโครงการ
ข้อจำกัดของพารัลแลกซ์:
- ขณะนี้มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับซอฟต์แวร์
การกำหนดราคาแบบพารัลแลกซ์:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
การจัดอันดับและรีวิวพารัลแลกซ์:
- G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (50 รีวิว)
7. Kantata
ซอฟต์แวร์การจัดตารางทรัพยากรของ Kantata (เดิมชื่อMavenlink) เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรโดยรวมได้อย่างชัดเจน
เครื่องมือจัดตารางทรัพยากรของมันช่วยจัดการปริมาณงานหลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าใจขีดความสามารถของทรัพยากรได้ในทันที ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การบาลานซ์การใช้ทรัพยากรง่ายขึ้น, ได้รับคำแนะนำ, และจับคู่ทักษะของสมาชิกทีมกับโครงการที่เหมาะสมได้
คุณสมบัติเด่นของ Kantata:
- แดชบอร์ดเดียวเพื่อดูใบเวลาที่ส่งแล้ว, รอการอนุมัติ, และได้รับการอนุมัติทั้งหมด
- ที่เดียวในการจัดการทรัพยากร เวลา และโครงการของคุณ
- ดูภาพรวมของความสามารถในการทำกำไรและความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของคันตาตา:
- บางบทวิจารณ์แสดงความไม่พอใจกับการพัฒนาฟีเจอร์การจัดการโครงการ
- ผู้ใช้ยังรายงานว่าตัวเลือกการกรองบางอย่างรู้สึกว่ามีข้อจำกัด
การกำหนดราคา Kantata:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Kantata:
- G2: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
8. ลิควิดแพลนเนอร์
LiquidPlannerอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรเพียงหนึ่งเดียวที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้ทีมวางแผนสำหรับความไม่แน่นอนได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดำเนินการจำลองสถานการณ์เพื่อสร้างการคาดการณ์ที่สมจริง ดูความสามารถของทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว และระบุโครงการที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ✅
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner:
- การแชร์ข้อมูลอย่างง่ายดายกับแผนกอื่นและผู้ร่วมงาน
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและแข็งแกร่ง
- มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner:
- ซอฟต์แวร์อาจดูซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีฟีเจอร์การรายงานทางการเงินที่ละเอียดมากขึ้น
ราคา LiquidPlanner:
- ทดลองใช้ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว LiquidPlanner:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
9. ทีมเด็ค
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและทรัพยากรของ Teamdeck มอบมุมมองระดับสูงให้กับทีมทุกทีมและทุกโครงการ ซอฟต์แวร์นี้รวมการวางแผนทรัพยากร การติดตามเวลา การจัดการการลา การวางแผนโครงการ และการตรวจสอบความพร้อมใช้งานไว้ในที่เดียว—เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ Teamdeck:
- ดูความพร้อมใช้งานแล้วจัดตารางสมาชิกทีมให้กับโครงการต่าง ๆ บนปฏิทินทรัพยากรที่ใช้งานง่าย
- ปฏิทินทีมที่ยืดหยุ่นและเข้าใจง่ายสำหรับสมาชิกในทีม
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวมในตัวและ API
ข้อจำกัดของ Teamdeck:
- ผู้ใช้บางรายพบว่า UI ยากต่อการนำทาง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการสร้างรายงานประเภทที่ต้องการ
ราคาของ Teamdeck:
- ทดลองใช้ฟรี
- ทรัพยากรพื้นฐาน: $1 ต่อเดือน
- สมาชิกทีม: $3. 99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Teamdeck:
- G2: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
10. สมาร์ทชีต
Smartsheetเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสม่ำเสมอให้กับทีมในขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การดูและติดตามทรัพยากรและตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย จัดการโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และใช้การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการ เนื้อหาและผลลัพธ์อื่น ๆในระดับใหญ่ ⚒️
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet:
- การค้นหาในตัวช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
- สมาชิกทีมสามารถเพิ่มบันทึกในภารกิจและโครงการได้
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้การวางแผนระหว่างผู้จัดการโครงการและทีมภาคสนามดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Smartsheet:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูง
- ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลสเปรดชีต ซึ่งอาจไม่ดึงดูดใจสำหรับผู้ใช้ทุกคน
ราคาของ Smartsheet:
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)
บริหารจัดการทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้จัดการโครงการไม่สามารถทำทุกอย่างได้ ให้ซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่เหมาะสมช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วน เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญของคุณอย่างเต็มที่
หากคุณพร้อมที่จะข้ามไปข้างหน้าและค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการจัดการทรัพยากรของคุณในตอนนี้ลองใช้ ClickUp ฟรี แพลตฟอร์มครบวงจรของเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างศูนย์กลางการจัดการทรัพยากรที่ปรับแต่งได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเฉพาะ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตของเรา ปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ และเริ่มสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก ?