10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Mavenlink สำหรับทีมของคุณ
Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
6 พฤษภาคม 2568

Kantata ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Mavenlink ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้บริษัทเชี่ยวชาญในศิลปะการบริหารโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ?

ด้วยคะแนน G2 ที่ 4.1 คำตอบสั้น ๆ คือ ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าแม้จะมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบร่วมมือระดับโลก แต่ Mavenlink ก็ยังมีสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมอยู่มาก โดยเฉพาะฟีเจอร์ที่นวัตกรรมมากขึ้น

โชคดีที่คุณมีตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีมากมาย ในแง่นั้น ข้อบกพร่องใดๆ ของ Mavenlink สามารถแก้ไขได้อย่างเพียงพอโดยคู่แข่งหลายสิบราย

นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุด 10 ทางสำหรับ Mavenlink (หรือทางเลือกสำหรับ Kantata) หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ก้าวหน้ามากขึ้น

Kantata (Mavenlink) คืออะไร?

Kantata เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความหลากหลายซึ่งมอบความสามารถในการมองเห็น การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการดำเนินโครงการการติดตามโครงการ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ มันผสมผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมกับเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ธุรกิจบริการมืออาชีพชื่นชอบโดยเฉพาะ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ mavenlink
ผ่านทางKantata

นอกจากนี้ ผู้ใช้จำนวนมากยังชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้ในการจัดการโครงการหลายโครงการ รวมถึงการเงินของโครงการ คำขอโครงการ และพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Kantata เป็นที่นิยมในหมู่ทีมบริการมืออาชีพ

แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อ Kantata ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากคุณต้องการการติดตามโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการทำงานร่วมกันของทีมที่เพิ่มขึ้นในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่:

  • ตัวเลือกการดูแผนภูมิหลายรายการ
  • ฟีดกิจกรรมแบบเรียลไทม์
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและคมชัด
  • การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาบางอย่าง เช่น โครงสร้างราคาที่ซับซ้อนและอินเทอร์เฟซที่ทำงานช้า ได้ทำให้หลายคนมองหาทางเลือกอื่นแทน Mavenlink อย่าติดอยู่กับสิ่งที่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการเบื้องต้นของคุณในการจัดการงาน กำหนดเส้นตายของโครงการอย่างชัดเจน และพัฒนากลยุทธ์โครงการที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mavenlink ที่คุณต้องรู้

นี่คือรายชื่อของคู่แข่งและทางเลือก 10 รายการสำหรับ Mavenlink ที่อาจเหมาะสมกับทีม เป้าหมาย และสถานการณ์ของคุณมากกว่า:

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp อาจไม่ได้อยู่ในตลาดมานานเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ Mavenlink ในรายการนี้ แต่ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่เป็นโซลูชันสำหรับบริษัทขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจบริการมืออาชีพที่ต้องการศูนย์กลางการทำงานที่รวมศูนย์มากขึ้นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการขั้นสูงนี้มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน ด้วยการเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นหัวใจหลัก ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพ ปรับแต่ง และสร้าง ClickUp ได้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากนี้เครื่องมือจัดการงานของClickUp ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม และตั้งค่างานที่เกิดซ้ำได้ด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติ

ตัวเลือกการลากและวางที่ง่ายช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้สะดวกขึ้น โดยไม่ทำให้เกิดการติดขัด ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้คุณสามารถทำโครงการให้เสร็จได้รวดเร็วขึ้น

ลากและวางงาน ปฏิทิน
ลากและวางงานลงในมุมมองปฏิทินของ ClickUp

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผน จัดการ และมองเห็นภาพงานของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากคุณมีงบประมาณจำกัด แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUp ก็มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงมากมายที่อยู่ในแผนชำระเงิน มาดูคุณสมบัติที่ลูกค้าชื่นชอบกันบ้าง ได้แก่:

  • การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ด้วยความคิดเห็นและการมอบหมายความคิดเห็น
  • ความสามารถในการฝังมุมมองจาก Airtable, Miro, inVision และ Google Docs
  • เปลี่ยนข้อมูลที่น่าเบื่อให้กลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดด้วยแผนผังความคิด, กระดานไวท์บอร์ด, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทันสมัยและสามารถปรับแต่งรายการสิ่งที่ต้องทำได้
  • ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ (มุมมองบอร์ด, มุมมองรายการ, มุมมองกล่อง, มุมมองปฏิทิน, เป็นต้น)
  • รายงานและแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็น
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การสร้างและมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายดาย
  • การจัดการประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดสรรทรัพยากรขั้นสูง
  • ติดตามโครงการตั้งแต่ต้นทุนจนถึงการเสร็จสมบูรณ์

ข้อดีของ ClickUp

  • ClickUp มีแผนฟรีที่ทรงพลัง
  • เทมเพลตการจัดการโครงการฟรีหลายร้อยแบบให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
  • การติดตามงานอย่างง่ายเพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้
  • บริการอีเมลและแชทตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันในแผนฟรี
  • การติดตามเวลาพร้อมใช้งานในแผนฟรี
  • ง่ายต่อการผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่
  • ราคาที่แข่งขันได้หมายถึงคุณค่าที่มากขึ้นสำหรับเงินของคุณ

ข้อเสียของ ClickUp

  • การปรับแต่งขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
  • ความเร็วในการค้นหาและกรองอาจช้าลง (…ในตอนนี้!)

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • แพ็กเกจไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิซิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร:ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (4,800 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3,117 รีวิว)

2. Wrike

ตัวอย่างสเปรดชีต Wrike
ผ่านทางWrike

Write เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิผลในกระบวนการทำงานแบบทีมของคุณ

ด้วยการให้บริการการวางแผนโครงการ การสร้างภาพจำ และการจัดการที่เชื่อถือได้ Wrike ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและโซลูชันการจัดการทรัพยากรชั้นนำ

ในฐานะหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Mavenlink, Wrike ภูมิใจในคุณสมบัติที่ทันสมัย, เครื่องมือ, และการสนับสนุนลูกค้าที่ทำให้ทีมหลายพันทีมชื่นชอบ.

ตัวอย่างเช่น Wrike มีคุณสมบัติการติดตามและรายงาน KPI ซึ่ง Mavenlink น่าเสียดายที่ไม่มี

คุณสมบัติหลักของ Wrike

คุณสมบัติบางประการที่ทำให้ Wrike เป็นชื่อที่รู้จักในด้านการจัดการโครงการ ได้แก่:

  • มุมมองภาระงานช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเห็นได้ว่างานถูกแบ่งย่อยอย่างไรและทีมต่างๆ จัดการงานแต่ละอย่างอย่างไร
  • การแก้ไขแบบร่วมมือช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานกับไฟล์, โฟลเดอร์, และเอกสารต่างๆ ได้
  • ฟังก์ชันแชทในตัวที่ช่วยให้คุณติดตามทีมของคุณได้
  • ความสามารถในการบันทึกเวลาและติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามและรายงาน KPI เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบ

ข้อดีของ Wrike

  • ไม่เหมือนกับ Mavenlink, Wrike มีแผนฟรีและระยะเวลาทดลองใช้ฟรี
  • แดชบอร์ดกลางรวบรวมโครงการและการดำเนินงานของเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
  • การปรับใช้หลายรูปแบบ รวมถึงเวอร์ชันเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน และแอปบนมือถือ

ข้อเสียของ Wrike

  • เว็บ API ที่ซับซ้อนของ Wrike ทำให้การเริ่มต้นใช้งานยากสำหรับทีม
  • หลายคนจะพบว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Wrike ไม่เป็นธรรมชาติ
  • Wrike มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
  • การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ Wrike จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามพารามิเตอร์ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เหมาะที่สุดสำหรับทุกทีมทั่วทั้งองค์กร

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3,192 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (1,806 รีวิว)

3. Monday.com

ผ่านทางวันจันทร์

วันจันทร์เป็นวันที่แย่มากสำหรับทีมที่ไม่มีแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ แต่มีเครื่องมือที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้

วันจันทร์คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีปฏิสัมพันธ์และมีสีสันซึ่งมุ่งสร้างความเป็นโปร่งใสและการมองเห็นในกระบวนการดำเนินงานโครงการของคุณ

ในขณะเดียวกัน วันจันทร์ยังช่วยทำงานซ้ำๆ ของคุณให้เป็นอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อความสำเร็จสูงสุดของโครงการ

ความลับของวันจันทร์อยู่ที่ฟีเจอร์บอร์ด บอร์ดคือตารางงานที่คล้ายกับสเปรดชีต ซึ่งคุณสามารถกำหนดโครงการทั้งหมด ติดตามงานที่ต้องส่งมอบและทำงานอัตโนมัติได้จากที่นี่

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • การออกแบบและอินเทอร์เฟซที่มีสีสันสดใสทำให้การใช้ Monday เป็นเรื่องง่าย
  • สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างการทำงานอัตโนมัติตามเหตุการณ์สำหรับงานที่น่าเบื่อ
  • มุมมองหลายแบบสำหรับบอร์ดของคุณ (มุมมองแผนภูมิ, มุมมองไทม์ไลน์แบบฟอร์ม, มุมมองคัมบัง, และมุมมองไฟล์)
  • การนำเสนอข้อมูลที่น่าประทับใจที่เปลี่ยน KPI ของคุณให้กลายเป็นกราฟิกที่มองเห็นได้
  • วันจันทร์ ตลาดแอปพลิเคชันที่คุณสามารถซื้อแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้

ข้อดีของวันจันทร์

  • Monday สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพจากบุคคลที่สาม เช่น Slack, Google, Mailchimp และ Spotify
  • ไทม์ไลน์แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ตลอด 24/7 และฐานความรู้ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อเสียของวันจันทร์

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคุณมีทีมขนาดใหญ่
  • โครงสร้างราคาที่ซับซ้อน
  • มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในแผนราคาที่สูงกว่า
  • แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์เป็นสิทธิพิเศษสำหรับแผนราคาที่สูงกว่า

ราคาวันจันทร์

  • พื้นฐาน: $8 ต่อที่นั่งต่อเดือน (4 ที่นั่งต่อเดือน)
  • มาตรฐาน: $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน (3 ที่นั่งต่อเดือน)
  • ข้อดี: $16 ต่อที่นั่งต่อเดือน (3 ที่นั่งต่อเดือน)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (6,248 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,752 รีวิว)

4. Zoho Projects

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของ Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

รายชื่อคู่แข่งของ Mavenlink จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึง Zoho Projects Zoho Projects เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ให้บริการการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่จำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง

ด้วย Zoho Projects ทีมของคุณสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ของซอฟต์แวร์โครงการอัตโนมัติได้แล้ว; สร้างงาน, มอบหมายให้กับทีม, และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา.

นอกจากนี้ Zoho Projects ยังมาพร้อมกับความสามารถในการติดตามปัญหา ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามปัญหา คำขอและข้อบกพร่อง

คุณสมบัติหลักของ Zoho Projects

  • แผนภูมิแกนต์ช่วยให้มองเห็นการพึ่งพาของงาน กำหนดเวลา และรายการงานได้
  • ความสามารถในการปรับแต่งพารามิเตอร์สำหรับการจัดการโครงการ
  • แผนภูมิการใช้ทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถกระจายภาระงานระหว่างทรัพยากรของคุณได้
  • ความสามารถในการติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้ของแต่ละโครงการแบบเรียลไทม์

ข้อดีของ Zoho Projects

  • Zoho มีฟังก์ชันแชทในตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho
  • การตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าเป็นประสบการณ์ที่ไร้ความยุ่งยาก
  • สามารถเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีราคาไม่แพงสำหรับบางคน (มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรี)

ข้อเสียของ Zoho Projects

  • การเริ่มต้นใช้งานและการตั้งค่า Zoho มีฟังก์ชันแชทในตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันซึ่งเกิดจากการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนของ Zoho ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก
  • Zoho ต้องการให้คุณย้ายไปยังแอปที่แตกต่างกัน 5 แอป
  • Zoho ขาดการเข้าถึงแบบออฟไลน์

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้ 3 คนและโครงการ 2 โครงการ
  • พรีเมียม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $9 (ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดสำหรับผู้ใช้)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho Projects

  • G2: 4. 2/5 (282 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (259 รีวิว)

5. อาสนะ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปฏิทินทีม Asana
ผ่านทางAsana

เนื่องจากชื่อเสียงของ Asana คุณไม่ควรเลื่อนดูรายชื่อทางเลือกของ Mavenlink นานนักก่อนที่จะพบมัน

Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถเสริมสร้างโครงการของตน พัฒนากระบวนการทำงานแบบคล่องตัว และติดตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เครื่องมือนี้ใช้ตารางงานแบบรายการที่เรียบง่ายแต่ซับซ้อนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ ซึ่งอาจเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือรายการประเภทอื่น ๆ ที่คุณสามารถสร้างงาน/งานย่อยและมอบหมายให้กับทีมของคุณได้

คุณสมบัติหลักของอาสนะ

  • ตัวเลือกการรายงานแบบเรียลไทม์ รวมถึงการค้นหาขั้นสูง รายงานการค้นหาที่บันทึกไว้ จุดสำคัญ และปริมาณงาน
  • สร้างงาน งานย่อย และงานย่อยของงานย่อยได้หลายระดับ
  • มุมมองหลายแบบที่คุณสามารถดูข้อมูลของคุณได้ (กระดาน, ปฏิทิน, มุมมองรายการ)
  • การจัดตารางงานที่เคลื่อนย้ายงานจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งโดยอัตโนมัติ

ข้อดีของอาสนะ

  • Asana มีชุมชนที่ใช้งานอยู่ (ฟอรัมชุมชน Asana)
  • Asana มีอินเทอร์เฟซที่สะอาด สดใส และใช้งานง่ายสำหรับการติดตามโครงการ
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและเป็นมิตร

ข้อเสียของอาสนะ

  • Asana กำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนที่มีโดเมนคล้ายกันต้องได้รับใบอนุญาต โดยถือว่าพวกเขาเป็นแขก ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
  • เนื่องจากระดับของการปรับแต่ง Asana จึงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
  • การสร้างชุดข้อมูลและการปรับแต่งใน Asana มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
  • ต่างจาก ClickUp, Asana ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในแผนฟรี

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: สำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน พร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $24.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Asana เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (8,926 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (11, 398 รีวิว)

6. พรูฟฮับ

ดูตัวอย่างใน proofhub
ผ่านทางProofHub

ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่เรียบง่าย ซึ่งนำเสนอชุดเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันสำหรับทีมขนาดเล็ก

นี่คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mavenlink เพราะมันมอบความง่ายที่ไม่มีใครเทียบได้โดยไม่ละทิ้งหลักการพื้นฐานของการจัดการโครงการ สร้างโซลูชันที่ใช้งานง่าย สามัญสำนึก และทรงพลัง

ในฐานะที่เป็นโซลูชันครบวงจร Proof Hub ช่วยลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีการจัดการโครงการของคุณ ให้เหลือเพียงโซลูชันเดียวที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติเด่นของ ProofHub

  • บันทึกกิจกรรมโดยละเอียด
  • ไวท์เลเบล
  • เวิร์กโฟลว์
  • การจัดการงานที่ยอดเยี่ยม (กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์)
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่น่าทึ่ง เช่น การแชท, การประกาศ, และการหารือ

ผู้เชี่ยวชาญ ProofHub

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่แทบไม่มีอยู่เลย
  • ความสามารถในการปรับแต่งที่น่าประทับใจมอบความยืดหยุ่นสูงสุดให้กับทีมของคุณ
  • การสร้างและมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • ราคาที่แข่งขันได้และตัวเลือกทดลองใช้ฟรี

ข้อเสียของ ProofHub

  • แผนภูมิแกนต์ยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
  • แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก

ราคาของ ProofHub

  • อัตราเหมาจ่าย $89 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
  • อัตราเหมาจ่าย $45 ต่อเดือน เรียกเก็บรายปี (ไม่มีฟีเจอร์ส่วนใหญ่)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (63 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (67 รีวิว)

7. การทำงานเป็นทีม

มุมมองกระดานทีมเวิร์ก แดชบอร์ดตัวอย่างเนื้อหา
ผ่านการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมไม่ใช่เรื่องใหม่ในการบริหารโครงการและยังเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหายไปในเร็วๆ นี้ ดังที่ชื่อบ่งบอก เครื่องมือนี้ติดอยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Mavenlink เพราะเน้นที่การทำงานร่วมกันและได้ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2007 ด้วยการเพิ่มระบบอัตโนมัติทีละขั้นตอน

อย่าเข้าใจผิดว่าความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันคือความไร้ประสิทธิภาพ; คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน การแสดงภาพ และการทำงานอัตโนมัติของมันนั้นทรงพลังมาก ในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mavenlinkซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานกับลูกค้าหรือต้องการโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ละเอียดถี่ถ้วน

คุณสมบัติหลักของการทำงานเป็นทีม

  • คุณสมบัติของพอร์ตโฟลิโอช่วยให้สามารถสร้างและจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้
  • ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อการเรียกเก็บเงินอย่างไร้รอยต่อ
  • การจัดการปริมาณงานช่วยให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติการบัญชีโครงการ เช่น การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ ทำให้เป็นโซลูชันด้านธุรกิจอัจฉริยะที่ดียิ่งขึ้น
  • เทมเพลตเวิร์กโฟลว์และงานสำเร็จรูป
  • ลูกค้าสามารถเพิ่มได้ฟรีเพื่อทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการได้อย่างราบรื่น

มืออาชีพด้านการทำงานเป็นทีม

  • การทำงานเป็นทีมมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่า (CRM, CHAT, Spaces) มากกว่าโซลูชันการจัดการโครงการแบบธรรมดา
  • บริการลูกค้าที่เป็นมิตรพร้อมให้บริการทางโทรศัพท์ แชทสด และวิดีโอสอน
  • คุณสมบัติการบัญชีโครงการเหมาะสำหรับผู้ที่บริหารลูกค้า

ข้อเสียของการทำงานเป็นทีม

  • ไม่มีกระดานคัมบังในเวอร์ชันฟรี ต่างจาก ClickUp

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี ตลอดไป: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • จัดส่ง: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • เติบโต: $17.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขนาด: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,011 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (728 รีวิว)

8. จิรา

ตัวอย่างแผนงาน Jira
ผ่านทางJira

Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทีมนักพัฒนาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หลังจากหลายปีของการส่งมอบเกินความคาดหมาย เครื่องมือที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากนอกเหนือจากตลาดเป้าหมายเดิม

วันนี้ Jira อธิบายตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการติดตามปัญหา และการติดตามเวลาสำหรับทีมและองค์กรใด ๆ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Mavenlink ตัวนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียของมันอย่างแน่นอน

ซอฟต์แวร์ Jira ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ Jira ที่ใหญ่กว่า เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile การจัดสรรงาน การจัดลำดับความสำคัญ และการรักษาความเป็นส่วนตัว เป็นที่ชื่นชอบของผู้จัดการโครงการในการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติหลักของ Jira

  • การติดตามปัญหาและการจัดการข้อบกพร่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการซอฟต์แวร์
  • เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์จากศูนย์ได้
  • กระดาน Scrum และ Kanban สำหรับการพัฒนาแบบ Agile ของคุณ
  • แผนที่โครงการช่วยให้คุณสามารถมองเห็นเส้นทางทั้งหมดของโครงการของคุณจนเสร็จสมบูรณ์
  • สิทธิ์ขั้นสูงและการควบคุมการเข้าถึง
  • บันทึกการตรวจสอบ

ข้อดีของ Jira

  • Jira เป็นเครื่องมือเพียงตัวเดียวในรายการนี้ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการปัญหา
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายพันรายการ
  • รายงานที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีรายงานให้เลือกมากกว่า 12 รายงาน
  • รายงานที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีรายงานให้เลือกมากกว่า 12 รายการ

ข้อเสียของ Jira

  • การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 อาจจำเป็นต้องมีการย้ายระบบทั้งหมดหรือบางส่วน
  • Jira ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองไทม์ไลน์ และไม่สามารถกำหนดงานภายในมุมมองได้
  • ระดับของการปรับแต่งทำให้ Jira มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • การจัดการส่วนขยายและปลั๊กอินใน Jira ไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ
  • Jira ขาดเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันในตัว

ราคาของ Jira

  • ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $7. 50 ต่อผู้ใช้ (เฉลี่ย)
  • พรีเมียม: $14.50 ต่อผู้ใช้ (เฉลี่ย)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Jira เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Jira

  • G2: 4. 2/5 (4,869 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (12, 343 รีวิว)

9. เบสแคมป์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบสแคมป์
ผ่านทางBasecamp

Basecamp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความซับซ้อนของการวางแผนโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมงาน

การเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและพื้นฐาน ซึ่งผู้จัดการโครงการหลายคนมองว่าเป็นจุดอ่อนหลักของ Basecamp ก็กลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับหัวหน้าทีมโครงการคนอื่นๆ

สำหรับลูกค้าบางราย แดชบอร์ดที่เรียบง่าย สเปรดชีต และการแสดงผลข้อมูลเพียงไม่กี่แบบ ก็เพียงพอที่จะทำให้โครงการของพวกเขามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้

อย่างไรก็ตาม BaseCamp ทำหน้าที่เป็นทางเลือกของ Mavenlink เฉพาะในกรณีที่โครงการของคุณง่ายเกินกว่าที่จะต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้น

คุณสมบัติหลักของ Basecamp

  • แผนภูมิเนินเขาช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ
  • กระดานข้อความในตัวที่คุณสามารถโพสต์ประกาศและระดมความคิดได้
  • คุณสมบัติของกองไฟช่วยให้คุณคุยกับสมาชิกทีมของคุณได้คุณสมบัติการคุยของกองไฟช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมของคุณได้
  • รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างงาน
  • การนัดหมายสามารถเชื่อมโยงกับ Google Calendar

ข้อดีของเบสแคมป์

  • อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
  • ราคาที่เอื้อมถึงได้เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่จำกัด
  • ความพร้อมใช้งานของแม่แบบโครงการสำเร็จรูป

ข้อเสียของ Basecamp

  • การขาดการจัดการโครงการที่จำเป็น เช่น กำหนดเวลาและมุมมอง
  • ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น กระดานคัมบัง และแผนภูมิแกนต์
  • ขาดคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ไทม์ไลน์และงานย่อย
  • ขาดองค์ประกอบสำคัญในการบริหารโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์

ราคาของเบสแคมป์

  • $99/เดือน (แบบเหมาจ่าย) (พร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรี)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5,061 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (13, 669)

10. ความคิด

ตัวอย่างแพลตฟอร์มแผนที่แนวคิด
ผ่านทางNotion

Notion โดดเด่นในรายชื่อทางเลือกของ Mavenlink ในฐานะวิซาร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและกำหนดสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

เครื่องมือ PM นี้มีความโดดเด่นในการรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว สร้างความโปร่งใส และผสานการทำงานเกือบทุกอย่างภายใต้เครื่องมือที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ

ความสามารถในการจัดการเอกสารของมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการเพื่อทำหน้าที่ประจำวันได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติหลักของ Notion

  • มุมมองหลากหลายรวมถึงตาราง, รายการ, ปฏิทิน, คันบัน, และแกลเลอรี
  • การทำงานร่วมกันกับเอกสารแบบเรียลไทม์
  • มากกว่า 50 แบบเทมเพลตเริ่มต้น
  • การผสานรวมหลายระบบกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ

ข้อดีของ Notion

  • เหมาะสำหรับการจดบันทึกและการจัดการเอกสาร
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย
  • การเป็นแนวคิดแบบครบวงจรทำให้เกิดการรวมศูนย์

ข้อเสียของ Notion

  • คุณสมบัติและการปรับแต่งที่หลากหลายของมันสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • ลูกค้าบางรายไม่พอใจกับจำนวนเทมเพลตที่ Notion มีให้บริการ
  • บางคนรู้สึกว่าข้อเสนอด้านธุรกิจอัจฉริยะของมันไม่แข็งแกร่งเท่ากับผู้อื่นในรายการนี้

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล โปร: $4 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
  • ทีม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
  • องค์กร: ติดต่อ Notion เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Notion

  • G2: 4. 6/5 (863 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (782 รีวิว)

ทำไมต้องมีหลายแอปเมื่อคุณสามารถมีแอปเดียวได้?

เบื่อกับการทำงานแบบแยกส่วน การสื่อสารที่ผิดพลาด และความไร้ประสิทธิภาพในทีมหรือไม่? ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยประสานทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ขจัดความแยกส่วน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรวมทุกกระบวนการของคุณไว้ในที่เดียว ClickUp อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา

