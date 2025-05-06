10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Mavenlink สำหรับทีมของคุณ

Kantata ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Mavenlink ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้บริษัทเชี่ยวชาญในศิลปะการบริหารโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ?
ด้วยคะแนน G2 ที่ 4.1 คำตอบสั้น ๆ คือ ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าแม้จะมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบร่วมมือระดับโลก แต่ Mavenlink ก็ยังมีสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมอยู่มาก โดยเฉพาะฟีเจอร์ที่นวัตกรรมมากขึ้น
โชคดีที่คุณมีตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีมากมาย ในแง่นั้น ข้อบกพร่องใดๆ ของ Mavenlink สามารถแก้ไขได้อย่างเพียงพอโดยคู่แข่งหลายสิบราย
นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุด 10 ทางสำหรับ Mavenlink (หรือทางเลือกสำหรับ Kantata) หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ก้าวหน้ามากขึ้น
Kantata (Mavenlink) คืออะไร?
Kantata เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความหลากหลายซึ่งมอบความสามารถในการมองเห็น การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการดำเนินโครงการการติดตามโครงการ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ มันผสมผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมกับเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่ธุรกิจบริการมืออาชีพชื่นชอบโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ผู้ใช้จำนวนมากยังชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้ในการจัดการโครงการหลายโครงการ รวมถึงการเงินของโครงการ คำขอโครงการ และพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Kantata เป็นที่นิยมในหมู่ทีมบริการมืออาชีพ
แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อ Kantata ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากคุณต้องการการติดตามโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการทำงานร่วมกันของทีมที่เพิ่มขึ้นในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่:
- ตัวเลือกการดูแผนภูมิหลายรายการ
- ฟีดกิจกรรมแบบเรียลไทม์
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและคมชัด
- การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม ปัญหาบางอย่าง เช่น โครงสร้างราคาที่ซับซ้อนและอินเทอร์เฟซที่ทำงานช้า ได้ทำให้หลายคนมองหาทางเลือกอื่นแทน Mavenlink อย่าติดอยู่กับสิ่งที่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการเบื้องต้นของคุณในการจัดการงาน กำหนดเส้นตายของโครงการอย่างชัดเจน และพัฒนากลยุทธ์โครงการที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mavenlink ที่คุณต้องรู้
นี่คือรายชื่อของคู่แข่งและทางเลือก 10 รายการสำหรับ Mavenlink ที่อาจเหมาะสมกับทีม เป้าหมาย และสถานการณ์ของคุณมากกว่า:
1.คลิกอัพ
ClickUp อาจไม่ได้อยู่ในตลาดมานานเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ Mavenlink ในรายการนี้ แต่ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่เป็นโซลูชันสำหรับบริษัทขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจบริการมืออาชีพที่ต้องการศูนย์กลางการทำงานที่รวมศูนย์มากขึ้นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการขั้นสูงนี้มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน ด้วยการเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นหัวใจหลัก ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพ ปรับแต่ง และสร้าง ClickUp ได้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากนี้เครื่องมือจัดการงานของClickUp ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม และตั้งค่างานที่เกิดซ้ำได้ด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติ
ตัวเลือกการลากและวางที่ง่ายช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้สะดวกขึ้น โดยไม่ทำให้เกิดการติดขัด ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้คุณสามารถทำโครงการให้เสร็จได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผน จัดการ และมองเห็นภาพงานของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากคุณมีงบประมาณจำกัด แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUp ก็มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงมากมายที่อยู่ในแผนชำระเงิน มาดูคุณสมบัติที่ลูกค้าชื่นชอบกันบ้าง ได้แก่:
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ด้วยความคิดเห็นและการมอบหมายความคิดเห็น
- ความสามารถในการฝังมุมมองจาก Airtable, Miro, inVision และ Google Docs
- เปลี่ยนข้อมูลที่น่าเบื่อให้กลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดด้วยแผนผังความคิด, กระดานไวท์บอร์ด, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทันสมัยและสามารถปรับแต่งรายการสิ่งที่ต้องทำได้
- ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ (มุมมองบอร์ด, มุมมองรายการ, มุมมองกล่อง, มุมมองปฏิทิน, เป็นต้น)
- รายงานและแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การสร้างและมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายดาย
- การจัดการประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดสรรทรัพยากรขั้นสูง
- ติดตามโครงการตั้งแต่ต้นทุนจนถึงการเสร็จสมบูรณ์
ข้อดีของ ClickUp
- ClickUp มีแผนฟรีที่ทรงพลัง
- เทมเพลตการจัดการโครงการฟรีหลายร้อยแบบให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
- การติดตามงานอย่างง่ายเพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้
- บริการอีเมลและแชทตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันในแผนฟรี
- การติดตามเวลาพร้อมใช้งานในแผนฟรี
- ง่ายต่อการผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่
- ราคาที่แข่งขันได้หมายถึงคุณค่าที่มากขึ้นสำหรับเงินของคุณ
ข้อเสียของ ClickUp
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- ความเร็วในการค้นหาและกรองอาจช้าลง (…ในตอนนี้!)
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แพ็กเกจไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร:ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,800 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,117 รีวิว)
2. Wrike
Write เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิผลในกระบวนการทำงานแบบทีมของคุณ
ด้วยการให้บริการการวางแผนโครงการ การสร้างภาพจำ และการจัดการที่เชื่อถือได้ Wrike ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและโซลูชันการจัดการทรัพยากรชั้นนำ
ในฐานะหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Mavenlink, Wrike ภูมิใจในคุณสมบัติที่ทันสมัย, เครื่องมือ, และการสนับสนุนลูกค้าที่ทำให้ทีมหลายพันทีมชื่นชอบ.
ตัวอย่างเช่น Wrike มีคุณสมบัติการติดตามและรายงาน KPI ซึ่ง Mavenlink น่าเสียดายที่ไม่มี
คุณสมบัติหลักของ Wrike
คุณสมบัติบางประการที่ทำให้ Wrike เป็นชื่อที่รู้จักในด้านการจัดการโครงการ ได้แก่:
- มุมมองภาระงานช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเห็นได้ว่างานถูกแบ่งย่อยอย่างไรและทีมต่างๆ จัดการงานแต่ละอย่างอย่างไร
- การแก้ไขแบบร่วมมือช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานกับไฟล์, โฟลเดอร์, และเอกสารต่างๆ ได้
- ฟังก์ชันแชทในตัวที่ช่วยให้คุณติดตามทีมของคุณได้
- ความสามารถในการบันทึกเวลาและติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามและรายงาน KPI เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
ข้อดีของ Wrike
- ไม่เหมือนกับ Mavenlink, Wrike มีแผนฟรีและระยะเวลาทดลองใช้ฟรี
- แดชบอร์ดกลางรวบรวมโครงการและการดำเนินงานของเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
- การปรับใช้หลายรูปแบบ รวมถึงเวอร์ชันเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน และแอปบนมือถือ
ข้อเสียของ Wrike
- เว็บ API ที่ซับซ้อนของ Wrike ทำให้การเริ่มต้นใช้งานยากสำหรับทีม
- หลายคนจะพบว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Wrike ไม่เป็นธรรมชาติ
- Wrike มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
- การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ Wrike จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามพารามิเตอร์ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- มืออาชีพ: $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เหมาะที่สุดสำหรับทุกทีมทั่วทั้งองค์กร
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,192 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (1,806 รีวิว)
3. Monday.com
วันจันทร์เป็นวันที่แย่มากสำหรับทีมที่ไม่มีแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ แต่มีเครื่องมือที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้
วันจันทร์คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีปฏิสัมพันธ์และมีสีสันซึ่งมุ่งสร้างความเป็นโปร่งใสและการมองเห็นในกระบวนการดำเนินงานโครงการของคุณ
ในขณะเดียวกัน วันจันทร์ยังช่วยทำงานซ้ำๆ ของคุณให้เป็นอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อความสำเร็จสูงสุดของโครงการ
ความลับของวันจันทร์อยู่ที่ฟีเจอร์บอร์ด บอร์ดคือตารางงานที่คล้ายกับสเปรดชีต ซึ่งคุณสามารถกำหนดโครงการทั้งหมด ติดตามงานที่ต้องส่งมอบและทำงานอัตโนมัติได้จากที่นี่
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- การออกแบบและอินเทอร์เฟซที่มีสีสันสดใสทำให้การใช้ Monday เป็นเรื่องง่าย
- สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างการทำงานอัตโนมัติตามเหตุการณ์สำหรับงานที่น่าเบื่อ
- มุมมองหลายแบบสำหรับบอร์ดของคุณ (มุมมองแผนภูมิ, มุมมองไทม์ไลน์แบบฟอร์ม, มุมมองคัมบัง, และมุมมองไฟล์)
- การนำเสนอข้อมูลที่น่าประทับใจที่เปลี่ยน KPI ของคุณให้กลายเป็นกราฟิกที่มองเห็นได้
- วันจันทร์ ตลาดแอปพลิเคชันที่คุณสามารถซื้อแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้
ข้อดีของวันจันทร์
- Monday สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพจากบุคคลที่สาม เช่น Slack, Google, Mailchimp และ Spotify
- ไทม์ไลน์แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ตลอด 24/7 และฐานความรู้ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อเสียของวันจันทร์
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคุณมีทีมขนาดใหญ่
- โครงสร้างราคาที่ซับซ้อน
- มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในแผนราคาที่สูงกว่า
- แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์เป็นสิทธิพิเศษสำหรับแผนราคาที่สูงกว่า
ราคาวันจันทร์
- พื้นฐาน: $8 ต่อที่นั่งต่อเดือน (4 ที่นั่งต่อเดือน)
- มาตรฐาน: $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน (3 ที่นั่งต่อเดือน)
- ข้อดี: $16 ต่อที่นั่งต่อเดือน (3 ที่นั่งต่อเดือน)
- องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (6,248 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,752 รีวิว)
4. Zoho Projects
รายชื่อคู่แข่งของ Mavenlink จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึง Zoho Projects Zoho Projects เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ให้บริการการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่จำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ด้วย Zoho Projects ทีมของคุณสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ของซอฟต์แวร์โครงการอัตโนมัติได้แล้ว; สร้างงาน, มอบหมายให้กับทีม, และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา.
นอกจากนี้ Zoho Projects ยังมาพร้อมกับความสามารถในการติดตามปัญหา ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามปัญหา คำขอและข้อบกพร่อง
คุณสมบัติหลักของ Zoho Projects
- แผนภูมิแกนต์ช่วยให้มองเห็นการพึ่งพาของงาน กำหนดเวลา และรายการงานได้
- ความสามารถในการปรับแต่งพารามิเตอร์สำหรับการจัดการโครงการ
- แผนภูมิการใช้ทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถกระจายภาระงานระหว่างทรัพยากรของคุณได้
- ความสามารถในการติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้ของแต่ละโครงการแบบเรียลไทม์
ข้อดีของ Zoho Projects
- Zoho มีฟังก์ชันแชทในตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho
- การตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าเป็นประสบการณ์ที่ไร้ความยุ่งยาก
- สามารถเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีราคาไม่แพงสำหรับบางคน (มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรี)
ข้อเสียของ Zoho Projects
- การเริ่มต้นใช้งานและการตั้งค่า Zoho มีฟังก์ชันแชทในตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันซึ่งเกิดจากการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนของ Zoho ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก
- Zoho ต้องการให้คุณย้ายไปยังแอปที่แตกต่างกัน 5 แอป
- Zoho ขาดการเข้าถึงแบบออฟไลน์
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้ 3 คนและโครงการ 2 โครงการ
- พรีเมียม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $9 (ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดสำหรับผู้ใช้)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho Projects
- G2: 4. 2/5 (282 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (259 รีวิว)
5. อาสนะ
เนื่องจากชื่อเสียงของ Asana คุณไม่ควรเลื่อนดูรายชื่อทางเลือกของ Mavenlink นานนักก่อนที่จะพบมัน
Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถเสริมสร้างโครงการของตน พัฒนากระบวนการทำงานแบบคล่องตัว และติดตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เครื่องมือนี้ใช้ตารางงานแบบรายการที่เรียบง่ายแต่ซับซ้อนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ ซึ่งอาจเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือรายการประเภทอื่น ๆ ที่คุณสามารถสร้างงาน/งานย่อยและมอบหมายให้กับทีมของคุณได้
คุณสมบัติหลักของอาสนะ
- ตัวเลือกการรายงานแบบเรียลไทม์ รวมถึงการค้นหาขั้นสูง รายงานการค้นหาที่บันทึกไว้ จุดสำคัญ และปริมาณงาน
- สร้างงาน งานย่อย และงานย่อยของงานย่อยได้หลายระดับ
- มุมมองหลายแบบที่คุณสามารถดูข้อมูลของคุณได้ (กระดาน, ปฏิทิน, มุมมองรายการ)
- การจัดตารางงานที่เคลื่อนย้ายงานจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งโดยอัตโนมัติ
ข้อดีของอาสนะ
- Asana มีชุมชนที่ใช้งานอยู่ (ฟอรัมชุมชน Asana)
- Asana มีอินเทอร์เฟซที่สะอาด สดใส และใช้งานง่ายสำหรับการติดตามโครงการ
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและเป็นมิตร
ข้อเสียของอาสนะ
- Asana กำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนที่มีโดเมนคล้ายกันต้องได้รับใบอนุญาต โดยถือว่าพวกเขาเป็นแขก ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
- เนื่องจากระดับของการปรับแต่ง Asana จึงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
- การสร้างชุดข้อมูลและการปรับแต่งใน Asana มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
- ต่างจาก ClickUp, Asana ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในแผนฟรี
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: สำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน พร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรี
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ Asana เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana
- G2: 4. 3/5 (8,926 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11, 398 รีวิว)
6. พรูฟฮับ
ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่เรียบง่าย ซึ่งนำเสนอชุดเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันสำหรับทีมขนาดเล็ก
นี่คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mavenlink เพราะมันมอบความง่ายที่ไม่มีใครเทียบได้โดยไม่ละทิ้งหลักการพื้นฐานของการจัดการโครงการ สร้างโซลูชันที่ใช้งานง่าย สามัญสำนึก และทรงพลัง
ในฐานะที่เป็นโซลูชันครบวงจร Proof Hub ช่วยลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีการจัดการโครงการของคุณ ให้เหลือเพียงโซลูชันเดียวที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- บันทึกกิจกรรมโดยละเอียด
- ไวท์เลเบล
- เวิร์กโฟลว์
- การจัดการงานที่ยอดเยี่ยม (กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์)
- คุณสมบัติการร่วมมือที่น่าทึ่ง เช่น การแชท, การประกาศ, และการหารือ
ผู้เชี่ยวชาญ ProofHub
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่แทบไม่มีอยู่เลย
- ความสามารถในการปรับแต่งที่น่าประทับใจมอบความยืดหยุ่นสูงสุดให้กับทีมของคุณ
- การสร้างและมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ราคาที่แข่งขันได้และตัวเลือกทดลองใช้ฟรี
ข้อเสียของ ProofHub
- แผนภูมิแกนต์ยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
- แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
ราคาของ ProofHub
- อัตราเหมาจ่าย $89 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- อัตราเหมาจ่าย $45 ต่อเดือน เรียกเก็บรายปี (ไม่มีฟีเจอร์ส่วนใหญ่)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProofHub
- G2: 4. 5/5 (63 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (67 รีวิว)
7. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมไม่ใช่เรื่องใหม่ในการบริหารโครงการและยังเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหายไปในเร็วๆ นี้ ดังที่ชื่อบ่งบอก เครื่องมือนี้ติดอยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Mavenlink เพราะเน้นที่การทำงานร่วมกันและได้ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2007 ด้วยการเพิ่มระบบอัตโนมัติทีละขั้นตอน
อย่าเข้าใจผิดว่าความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันคือความไร้ประสิทธิภาพ; คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน การแสดงภาพ และการทำงานอัตโนมัติของมันนั้นทรงพลังมาก ในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mavenlinkซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานกับลูกค้าหรือต้องการโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ละเอียดถี่ถ้วน
คุณสมบัติหลักของการทำงานเป็นทีม
- คุณสมบัติของพอร์ตโฟลิโอช่วยให้สามารถสร้างและจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้
- ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อการเรียกเก็บเงินอย่างไร้รอยต่อ
- การจัดการปริมาณงานช่วยให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการบัญชีโครงการ เช่น การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ ทำให้เป็นโซลูชันด้านธุรกิจอัจฉริยะที่ดียิ่งขึ้น
- เทมเพลตเวิร์กโฟลว์และงานสำเร็จรูป
- ลูกค้าสามารถเพิ่มได้ฟรีเพื่อทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการได้อย่างราบรื่น
มืออาชีพด้านการทำงานเป็นทีม
- การทำงานเป็นทีมมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่า (CRM, CHAT, Spaces) มากกว่าโซลูชันการจัดการโครงการแบบธรรมดา
- บริการลูกค้าที่เป็นมิตรพร้อมให้บริการทางโทรศัพท์ แชทสด และวิดีโอสอน
- คุณสมบัติการบัญชีโครงการเหมาะสำหรับผู้ที่บริหารลูกค้า
ข้อเสียของการทำงานเป็นทีม
- ไม่มีกระดานคัมบังในเวอร์ชันฟรี ต่างจาก ClickUp
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี ตลอดไป: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- จัดส่ง: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $17.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,011 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (728 รีวิว)
8. จิรา
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทีมนักพัฒนาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หลังจากหลายปีของการส่งมอบเกินความคาดหมาย เครื่องมือที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากนอกเหนือจากตลาดเป้าหมายเดิม
วันนี้ Jira อธิบายตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการติดตามปัญหา และการติดตามเวลาสำหรับทีมและองค์กรใด ๆ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Mavenlink ตัวนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียของมันอย่างแน่นอน
ซอฟต์แวร์ Jira ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ Jira ที่ใหญ่กว่า เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile การจัดสรรงาน การจัดลำดับความสำคัญ และการรักษาความเป็นส่วนตัว เป็นที่ชื่นชอบของผู้จัดการโครงการในการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติหลักของ Jira
- การติดตามปัญหาและการจัดการข้อบกพร่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการซอฟต์แวร์
- เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์จากศูนย์ได้
- กระดาน Scrum และ Kanban สำหรับการพัฒนาแบบ Agile ของคุณ
- แผนที่โครงการช่วยให้คุณสามารถมองเห็นเส้นทางทั้งหมดของโครงการของคุณจนเสร็จสมบูรณ์
- สิทธิ์ขั้นสูงและการควบคุมการเข้าถึง
- บันทึกการตรวจสอบ
ข้อดีของ Jira
- Jira เป็นเครื่องมือเพียงตัวเดียวในรายการนี้ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการปัญหา
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายพันรายการ
- รายงานที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีรายงานให้เลือกมากกว่า 12 รายงาน
- รายงานที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีรายงานให้เลือกมากกว่า 12 รายการ
ข้อเสียของ Jira
- การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 อาจจำเป็นต้องมีการย้ายระบบทั้งหมดหรือบางส่วน
- Jira ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองไทม์ไลน์ และไม่สามารถกำหนดงานภายในมุมมองได้
- ระดับของการปรับแต่งทำให้ Jira มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- การจัดการส่วนขยายและปลั๊กอินใน Jira ไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ
- Jira ขาดเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันในตัว
ราคาของ Jira
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 50 ต่อผู้ใช้ (เฉลี่ย)
- พรีเมียม: $14.50 ต่อผู้ใช้ (เฉลี่ย)
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Jira เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Jira
- G2: 4. 2/5 (4,869 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (12, 343 รีวิว)
9. เบสแคมป์
Basecamp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความซับซ้อนของการวางแผนโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมงาน
การเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและพื้นฐาน ซึ่งผู้จัดการโครงการหลายคนมองว่าเป็นจุดอ่อนหลักของ Basecamp ก็กลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับหัวหน้าทีมโครงการคนอื่นๆ
สำหรับลูกค้าบางราย แดชบอร์ดที่เรียบง่าย สเปรดชีต และการแสดงผลข้อมูลเพียงไม่กี่แบบ ก็เพียงพอที่จะทำให้โครงการของพวกเขามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้
อย่างไรก็ตาม BaseCamp ทำหน้าที่เป็นทางเลือกของ Mavenlink เฉพาะในกรณีที่โครงการของคุณง่ายเกินกว่าที่จะต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้น
คุณสมบัติหลักของ Basecamp
- แผนภูมิเนินเขาช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ
- กระดานข้อความในตัวที่คุณสามารถโพสต์ประกาศและระดมความคิดได้
- คุณสมบัติของกองไฟช่วยให้คุณคุยกับสมาชิกทีมของคุณได้คุณสมบัติการคุยของกองไฟช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมของคุณได้
- รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างงาน
- การนัดหมายสามารถเชื่อมโยงกับ Google Calendar
ข้อดีของเบสแคมป์
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
- ราคาที่เอื้อมถึงได้เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่จำกัด
- ความพร้อมใช้งานของแม่แบบโครงการสำเร็จรูป
ข้อเสียของ Basecamp
- การขาดการจัดการโครงการที่จำเป็น เช่น กำหนดเวลาและมุมมอง
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น กระดานคัมบัง และแผนภูมิแกนต์
- ขาดคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ไทม์ไลน์และงานย่อย
- ขาดองค์ประกอบสำคัญในการบริหารโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์
ราคาของเบสแคมป์
- $99/เดือน (แบบเหมาจ่าย) (พร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรี)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,061 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (13, 669)
10. ความคิด
Notion โดดเด่นในรายชื่อทางเลือกของ Mavenlink ในฐานะวิซาร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและกำหนดสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
เครื่องมือ PM นี้มีความโดดเด่นในการรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว สร้างความโปร่งใส และผสานการทำงานเกือบทุกอย่างภายใต้เครื่องมือที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ความสามารถในการจัดการเอกสารของมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการเพื่อทำหน้าที่ประจำวันได้อย่างปลอดภัย
คุณสมบัติหลักของ Notion
- มุมมองหลากหลายรวมถึงตาราง, รายการ, ปฏิทิน, คันบัน, และแกลเลอรี
- การทำงานร่วมกันกับเอกสารแบบเรียลไทม์
- มากกว่า 50 แบบเทมเพลตเริ่มต้น
- การผสานรวมหลายระบบกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ
ข้อดีของ Notion
- เหมาะสำหรับการจดบันทึกและการจัดการเอกสาร
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย
- การเป็นแนวคิดแบบครบวงจรทำให้เกิดการรวมศูนย์
ข้อเสียของ Notion
- คุณสมบัติและการปรับแต่งที่หลากหลายของมันสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ลูกค้าบางรายไม่พอใจกับจำนวนเทมเพลตที่ Notion มีให้บริการ
- บางคนรู้สึกว่าข้อเสนอด้านธุรกิจอัจฉริยะของมันไม่แข็งแกร่งเท่ากับผู้อื่นในรายการนี้
ราคาของ Notion
- ฟรี
- ส่วนบุคคล โปร: $4 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- ทีม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- องค์กร: ติดต่อ Notion เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Notion
- G2: 4. 6/5 (863 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (782 รีวิว)
ทำไมต้องมีหลายแอปเมื่อคุณสามารถมีแอปเดียวได้?
เบื่อกับการทำงานแบบแยกส่วน การสื่อสารที่ผิดพลาด และความไร้ประสิทธิภาพในทีมหรือไม่? ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยประสานทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ขจัดความแยกส่วน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรวมทุกกระบวนการของคุณไว้ในที่เดียว ClickUp อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา
สร้างบัญชี ClickUp ฟรีและเริ่มต้นใช้งานวันนี้!