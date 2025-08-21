Baserow vs. Airtable: เครื่องมือฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดตัวไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด?

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา การสร้างแอปตามความต้องการหมายถึงการจ้างนักพัฒนา การเขียนโค้ด และการใช้เงินเกินงบประมาณของคุณ ทุกวันนี้ คุณสามารถเปิดตัวเครื่องมือฐานข้อมูลที่ทรงพลังได้ฟรีในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น Airtable และ Baserow ได้ปฏิวัติวิธีการที่ทีมจัดการข้อมูล, อัตโนมัติงาน, และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
อย่างไรก็ตาม พวกเขามีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ว่า Airtable จะมีความเรียบร้อย รวดเร็ว และเต็มไปด้วยมุมมองแบบไดนามิก แต่ Baserow เป็นโอเพนซอร์ส สามารถโฮสต์ได้เอง และออกแบบมาสำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ Baserow กับ Airtable โดยจะเน้นจุดเด่นของแต่ละเครื่องมือ และแนะนำว่าเครื่องมือใดอาจเหมาะกับคุณมากที่สุด และหากคุณรู้สึกเบื่อกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เอกสาร งาน และตาราง ยังมีตัวเลือกที่ฉลาดกว่าและสะดวกกว่าให้คุณด้วย ใช่แล้ว นั่นคือClickUp!
Baserow vs. Airtable ในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่าง Baserow กับ Airtable:
|คุณสมบัติ
|แถวฐาน
|Airtable
|โบนัส: ClickUp 🥇
|อินเตอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้
|UI ที่เรียบง่ายและสะอาดตาพร้อมสิ่งรบกวนน้อยลง
|อินเตอร์เฟซที่เรียบหรูในสไตล์สเปรดชีต; ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
|UI ที่ทันสมัยและปรับแต่งได้; รวมงาน เอกสาร และฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว
|การปรับแต่งและการควบคุมสำหรับนักพัฒนา
|โอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์และสามารถโฮสต์ได้ด้วยตัวเอง
|จำกัดเฉพาะ API และการเขียนสคริปต์; ระบบหลังบ้านปิด
|เวิร์กโฟลว์, ระบบอัตโนมัติ และการผสานรวมที่ปรับแต่งได้สูง; ไม่เป็นโอเพนซอร์ส
|การร่วมมือและการอนุญาต
|โอเพนซอร์สและโฮสต์ด้วยตนเอง
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การกล่าวถึง @, การจัดการสิทธิ์ที่แข็งแกร่ง
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การอนุญาตแบบละเอียด, ความคิดเห็น, แชท, และการกล่าวถึง
|มุมมองและการแสดงภาพ
|มีมุมมองมาตรฐาน (ตาราง, แบบฟอร์ม, คันบัน ฯลฯ); มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า
|มุมมองแบบโต้ตอบที่หลากหลายสำหรับกระบวนการทำงานต่างๆ
|มุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนงานกานท์, แผนผังความคิด ฯลฯ); แดชบอร์ดและการรายงาน
|โอเพนซอร์สและโฮสต์ด้วยตนเอง
|ใช่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
|ไม่, เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น, ซอร์สโค้ดปิด
|ไม่ใช่, บนระบบคลาวด์; ไม่ใช่โอเพนซอร์สหรือโฮสต์เอง
|ราคาและการปรับขนาด
|ราคาที่โปร่งใส; ต้นทุนรวมที่ต่ำกว่าผ่านการโฮสต์ด้วยตนเอง
|ต้นทุนสูงขึ้นเมื่อใช้งานในปริมาณมาก; แผนฟรีที่ให้ใช้อย่างจุใจ แต่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
|ราคาที่ยืดหยุ่น; มีแผนฟรีให้เลือกใช้, สามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมทุกขนาด
Baserow คืออะไร?
Baserow เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันตามความต้องการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว มันใช้งานง่ายมาก—คุณจะได้พบกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาพร้อมเครื่องมือลากและวาง เลย์เอาต์สำเร็จรูปและแม้แต่เทมเพลตการจัดการโครงการทำให้การตั้งค่าและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย
ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วหรือไม่? ไม่มีปัญหา. Baserow สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มเช่น Zapier, n8n, และ Make, ทำให้การขยายระบบของคุณเป็นเรื่องง่าย.
ด้วย Baserow คุณจะได้ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐาน คุณสามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง เจาะลึกถึงซอร์สโค้ด และปรับแต่งให้ตรงกับการตั้งค่าของคุณได้อย่างแม่นยำ โมเดลโอเพนซอร์สให้อิสระอย่างเต็มที่ในขณะที่ยังคงรองรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่นการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การอนุญาตที่กำหนดเอง และการทำงานร่วมกันที่ปรับขนาดได้
👀 คุณรู้หรือไม่?การพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเริ่มต้นด้วยเครื่องมือแบบภาพและภาษาโปรแกรมรุ่นที่สี่ (4GLs) ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 อย่างไรก็ตาม มันเริ่มได้รับความนิยมอย่างแท้จริงในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ด้วยการออกแบบ UI ที่ดีขึ้นและการเติบโตของการประมวลผลแบบคลาวด์
คุณสมบัติของ Baserow
Baserow นำเสนอเครื่องมือหลากหลาย รวมถึงตัวสร้างแอปพลิเคชัน ตัวสร้างฐานข้อมูล แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และอื่นๆ อีกมากมาย ทุกฟีเจอร์รองรับการใช้งานจริงโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนหรือต้องการทักษะทางเทคนิค
มาดูกันสักสองสามข้อ
คุณสมบัติ #1: ผู้สร้างแอปพลิเคชัน
ตัวสร้างแอปพลิเคชันมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งรองรับตาราง, แบบฟอร์ม, และมุมมอง คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายใน, เปิดไดเรกทอรีสาธารณะ, หรือเผยแพร่พอร์ทัลที่ดึงข้อมูลสดโดยตรงจากตาราง Baserow ที่เชื่อมต่ออยู่
เริ่มต้นด้วยเลย์เอาต์สำเร็จรูป เพิ่มตรรกะ และสร้างระบบที่ตอบสนองต่อการอัปเดตได้ทันที ในทำนองเดียวกัน ตัวเลือกการปรับแต่งสไตล์ช่วยให้คุณกำหนดสี แบบอักษร และการออกแบบปุ่มในระดับทั่วโลกและระดับองค์ประกอบแต่ละรายการ
คุณสมบัติ #2: วิเคราะห์ไฟล์ด้วย Baserow AI
Baserow AI อ่านเอกสาร ใบแจ้งหนี้ และข้อความยาวเพื่อดึงรายละเอียดหรือแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาฉบับร่างด้วยความเร็วและความแม่นยำที่สูงขึ้น มันจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดประเภทข้อมูล การสรุปเนื้อหา และการสร้างเนื้อหาโดยใช้โมเดลภาษาธรรมชาติที่ออกแบบมาสำหรับผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัตินี้มีให้เฉพาะในแผนพรีเมียมแบบชำระเงินเท่านั้น และผสานการทำงานโดยตรงกับตารางของคุณ พร้อมให้บริการการประมวลผลเอกสารอย่างชาญฉลาด
คุณสมบัติ #3: ตัวสร้างฐานข้อมูล
เครื่องมือสร้างฐานข้อมูลของ Baserow ช่วยให้คุณสามารถจัดการฐานข้อมูล เชื่อมโยงหลายตารางโดยใช้ฟิลด์เชิงสัมพันธ์ และดึงข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลหลายชั้นได้ คุณสามารถเชื่อมต่อระเบียนที่ซับซ้อนข้ามตารางและตั้งค่าตรรกะเพื่อทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างได้
หากคุณกำลังสร้างสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น API แบบเปิดจะช่วยให้คุณสร้างการผสานรวมโดยตรงหรือแอปภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ากับการตั้งค่าของคุณได้ ด้วยสแนปช็อต คุณสามารถติดตามเวอร์ชัน ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง และตรวจสอบว่าใครทำอะไรโดยใช้บันทึกการตรวจสอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ 4: แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
แดชบอร์ดสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบและเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือลากและวางสำหรับตาราง วิดเจ็ต และแผนภูมิ คุณสามารถกรองข้อมูล จัดเรียงมุมมอง และใช้ธีมเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซที่ตรงกับความต้องการด้านภาพและโครงสร้างของคุณ
เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น PostgreSQL หรือ MySQL และแสดงผลผ่านส่วนประกอบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณยังสามารถกำหนดบทบาทเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ใช้แต่ละคน ทำให้แดชบอร์ดมีความแข็งแกร่งและปลอดภัย
การกำหนดราคาแบบพื้นฐาน
- คลาวด์ ฟรี พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ ขั้นสูง: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- โฮสต์เอง ฟรีตลอดไป พรีเมียม: $12/เดือนต่อผู้ใช้ ขั้นสูง: $22/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Airtable คืออะไร?
Airtable เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) บนระบบคลาวด์ ที่ผสานรวมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของสเปรดชีต เช่น ใน Excel เข้ากับความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
รูปแบบการใช้งานให้ความรู้สึกคุ้นเคย แต่สามารถจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างงาน รายชื่อผู้ติดต่อ โครงการ และเนื้อหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การเก็บข้อมูล การแบ่งปัน และการจัดระเบียบข้อมูลภายในทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย ใช้ตาราง มุมมอง และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ตามความต้องการ
Airtable มีคุณสมบัติเช่น บันทึกที่เชื่อมโยงและมุมมองหลายแบบ รวมถึงตาราง, ปฏิทิน, และคัมบัง เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการจัดระเบียบข้อมูล. รองรับการทำงานร่วมกันผ่านความคิดเห็น, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือน, และสิทธิ์ตามบทบาทที่กำหนดว่าผู้ใช้สามารถมองเห็นหรือทำอะไรได้.
เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Salesforce และ Jira สามารถเชื่อมต่อกับ Airtable ได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อแบบเนทีฟ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อระบบของคุณไว้ด้วยกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แหล่งข้อมูลการเขียนโค้ดออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 80%! วัยรุ่นชื่นชอบการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ (เช่น วิดีโอ, บล็อก, ฟอรั่ม) ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 25–34 ปียังคงพึ่งพาการเรียนรู้แบบดั้งเดิมในโรงเรียน (55%)—แม้ว่าจะสะสมประกาศนียบัตรมากมายก็ตาม!
คุณสมบัติของ Airtable
อินเตอร์เฟซของ Airtable ให้ความรู้สึกสะอาดและทันสมัยในขณะที่ยังคงความคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ที่เคยทำงานกับซอฟต์แวร์สเปรดชีตแบบดั้งเดิม
แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคก็สามารถสร้างและจัดการการตั้งค่าที่ซับซ้อนได้โดยไม่หลงทางในขั้นตอนการกำหนดค่าหรือการเขียนโค้ด แม้ว่าพื้นฐานจะดึงดูดผู้คน แต่คุณสมบัติขั้นสูงทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างจากทางเลือก Airtable ที่เรียบง่าย
คุณสมบัติ #1: ผู้ออกแบบอินเตอร์เฟซ
เครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซของ Airtable ช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เมื่อฐานข้อมูลของคุณมีข้อมูลมากเกินไปที่จะแสดงทั้งหมดในคราวเดียว การจัดเรียงผ่านมุมมองหลาย ๆ แบบอาจทำให้สับสนได้ ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงมอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้คุณว่าแต่ละสมาชิกในทีมจะเห็นอะไร
ใช้ส่วนประกอบแบบลากและวางเพื่อสร้างหน้าเว็บที่เหมาะกับวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลโดยไม่ต้องใช้ระบบลอจิกด้านหลัง ทีมการตลาดของคุณสามารถดูแคมเปญได้ ในขณะที่ทีมการเงินของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งบประมาณได้—จากฐานเดียวกัน
คุณสมบัติ #2: พอร์ทัล
Airtable Portals ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้า ผู้ขาย หรือพันธมิตรภายนอกองค์กรของคุณได้โดยไม่ต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบแก่พวกเขา พวกเขาจะเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บที่ปลอดภัยและสามารถโต้ตอบกับเฉพาะข้อมูลหรือแบบฟอร์มที่คุณกำหนดให้เท่านั้น
คุณสามารถให้หรือยกเลิกการเข้าถึงได้ตลอดเวลาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่น
ออกแบบพอร์ทัลให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณโดยใช้สี โลโก้ และภาพพื้นหลังที่กำหนดเอง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกัน (นี่เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ขั้นสูงของ Airtable ที่มีให้เฉพาะแผน Business และ Enterprise Scale เท่านั้น)
คุณสมบัติที่ 3: ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
เครื่องมือข้อมูลที่เชื่อมต่อช่วยให้คุณนำชุดข้อมูลขนาดใหญ่เข้าสู่ Airtable และซิงค์การอัปเดตข้ามทีมได้ทันทีโดยใช้ HyperDB ดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Snowflake และ Databricks และขยายขนาดได้ถึงหลายสิบล้านรายการ รองรับฐานข้อมูลที่ซับซ้อนที่ต้องการการซิงค์แบบเรียลไทม์
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทของคุณได้—การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวจะปรากฎทุกที่โดยไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม เมื่อข้อมูลไหลเข้าสู่ Airtable ทีมงานของคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่พึ่งพาข้อมูลล่าสุดและการเข้าถึงที่แชร์ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น
คุณสมบัติ #4: ผู้ช่วย Airtable
Airtable Assistant ตอบคำถามทางธุรกิจที่ซับซ้อนโดยอิงจากข้อมูลในตารางที่เชื่อมต่อและบันทึกที่เชื่อมโยง คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ม สรุป หรือความคิดเห็นของลูกค้า และรับคำตอบที่ชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาผ่านแถวข้อมูลนับพัน
อ่านเอกสารยาว ๆ, ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ, และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องออกมาในรูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ ใช้ AI เพื่อตรวจสอบสัญญา, สแกนรายงาน, หรือดึงข้อมูลประสิทธิภาพจากทีมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องตั้งค่ากฎหรือเงื่อนไข
คุณสมบัติ #5: Airtable Cobuilder
ด้วย Airtable Cobuilder คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่เชื่อมต่อข้อมูลของคุณและแสดงผลในรูปแบบที่สะอาดตาและง่ายต่อการนำทางได้ เลือกจากมุมมองต่าง ๆ เช่น ตาราง, แกลเลอรี, หรือปฏิทินเพื่อปรับแต่งวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับข้อมูล และปรับการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยและเกี่ยวข้อง
ต้องการปรับแต่งเลย์เอาต์หรือไม่? เพียงแค่ลากและวางฟิลด์, คอมโพเนนต์, และองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการปรับแต่งที่รวดเร็วและมองเห็นได้ทันที Cobuilder ยังช่วยให้การสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่พวกเขาต้องการเท่านั้น ทำให้อินเทอร์เฟซไม่รกและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Baserow vs. Airtable: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Baserow และ Airtable เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบ Airtable กับ Baserow เพื่อดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในการใช้งานจริง
คุณสมบัติ #1: อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้
Airtable เลียนแบบความคุ้นเคยของสเปรดชีต มอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดทางสายตาซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับ Excel หรือ Google Sheets คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การลากและวางระเบียน และการติดป้ายกำกับด้วยสี เพิ่มความน่าสนใจทางสายตา
ในทางกลับกัน Baserow ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้น. หน้าตาที่เรียบง่ายของมันอาจไม่ดูหรูหรา แต่มันช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันหลัก. มันขาดความสวยงามแบบโต้ตอบที่ Airtable มีให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่คาดหวังองค์ประกอบ UI ที่เปลี่ยนแปลงได้.
🏆 ผู้ชนะ: Airtable
หากคุณเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับ UI ที่ดูดี การทำงานอัตโนมัติในตัว และคลังแม่แบบที่หลากหลาย Airtable คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ 2: การปรับแต่งและการควบคุมสำหรับนักพัฒนา
Baserow เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ มอบอิสระให้กับนักพัฒนาในการแก้ไขซอร์สโค้ด เพิ่มปลั๊กอิน และโฮสต์ด้วยตนเอง คุณสามารถรันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานของแบ็กเอนด์ และควบคุมโครงสร้างข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับสูงในการเริ่มต้นใช้งาน
ในทางตรงกันข้าม Airtable มี API และบล็อกสคริปต์สำหรับการทำงานอัตโนมัติ แต่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปิด นักพัฒนาสามารถสร้างส่วนขยายและสคริปต์ที่กำหนดเองได้ แต่เฉพาะภายในขอบเขตที่กำหนดโดย Airtable เท่านั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแบ็กเอนด์หลักหรือการควบคุมการปรับใช้
🏆 ผู้ชนะ: Baserow
Baserow เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการสร้างแบบกำหนดเอง การโฮสต์ด้วยตนเอง และอิสระด้านแบ็กเอนด์
คุณสมบัติที่ 3: การร่วมมือและการอนุญาต
Airtable อนุญาตให้แก้ไขแบบเรียลไทม์ มีระดับสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด (เช่น บรรณาธิการ ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ดู ฯลฯ) และมีฟีเจอร์ที่น่าประทับใจ เช่น การกล่าวถึง (@mentions) และการสนทนาในความคิดเห็น แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการแก้ไขตารางแบบเรียลไทม์ร่วมกัน และให้คุณสร้างมุมมองที่กำหนดเองได้ เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน และแกลเลอรี
Baserow มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและรองรับผู้ใช้หลายคน แต่ตัวเลือกการอนุญาตมีจำกัดมากกว่า โดยเฉพาะในแผนฟรี
คุณจะต้องใช้เวอร์ชันพรีเมียมสำหรับการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด เนื่องจากเวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์จำกัดสำหรับทีมที่ต้องการการตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูง แม้กระทั่งในกรณีนั้น ก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับความสมบูรณ์ของ Airtable ในด้านนี้ได้
🏆 ผู้ชนะ: Airtable
Airtable โดดเด่นในที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมและการใช้งานข้ามแผนก
คุณสมบัติที่ 4: ตัวเลือกการแสดงผลและการแสดงภาพ
Baserow ให้คุณมีหลายวิธีในการดูข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานได้พร้อมกันจากมุมมองต่าง ๆ หน้าต่างมุมมองจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: ส่วนหนึ่งจะแสดงมุมมองที่บันทึกไว้ทั้งหมดในตารางที่เลือก และอีกส่วนหนึ่งจะแสดงประเภทมุมมองที่มีให้ใช้งาน
Baserow จัดการข้อมูลแบบตารางได้ดี แต่ยังไม่มีความยืดหยุ่นในการแสดงผลข้อมูลเทียบเท่ากับ Airtable ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบการแสดงผลที่มีความไดนามิกสูงและเหมาะสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
นอกจากนี้ Airtable ยังมีตัวเลือกการแสดงผลหลากหลายที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น Kanban สำหรับผู้จัดการโครงการ, ปฏิทินสำหรับนักการตลาด, แผนภูมิแกนต์สำหรับผู้จัดการโครงการ, แกลเลอรีสำหรับนักออกแบบ และไทม์ไลน์สำหรับการดำเนินงาน
🏆 ผู้ชนะ: Airtable
Airtable ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยการแสดงข้อมูลที่ปรับแต่งได้ในรูปแบบที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ 5: ความสามารถในการใช้งานแบบโอเพนซอร์สและโฮสต์ด้วยตนเอง
Airtable ไม่รองรับการโฮสต์ด้วยตัวเอง เป็นแพลตฟอร์มแบบคลาวด์เท่านั้นและปิดซอร์ส ดังนั้นคุณจึงต้องผูกติดกับโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการจัดการข้อมูลของแพลตฟอร์มนี้
Baserow เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สามารถติดตั้งเองได้ และออกแบบมาเพื่อทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถใช้งานได้ทั้งในองค์กรหรือบนคลาวด์ส่วนตัว มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้กับคุณในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
🏆 ผู้ชนะ: Baserow
Baserow เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐาน
Baserow เทียบกับ Airtable บน Reddit
เราชอบรีวิวจากผู้ใช้ที่ซื่อสัตย์ และไม่มีอะไรที่สื่อถึงความซื่อสัตย์ได้ดีไปกว่า Reddit
จากกระทู้ใน Redditr/Airtable ผู้ใช้ดูเหมือนจะยอมรับเครื่องมือนี้อย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขายังตั้งคำถามเกี่ยวกับรูปแบบซอฟต์แวร์ปิดและราคาของมัน
ผู้ใช้คนหนึ่งได้ชื่นชม API ของ Airtableและเน้นย้ำถึงศักยภาพในการกรองข้อมูล:
API ของ Airtable นั้นยอดเยี่ยมมาก และคุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ filterByFormula ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งที่คล้ายกับการค้นหาแบบฟัซซี่ได้
API ของ Airtable นั้นยอดเยี่ยมมาก และคุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ filterByFormula ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งที่คล้ายกับการค้นหาแบบฟัซซี่ได้
อย่างไรก็ตามผู้ใช้รายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการประเมินนั้นและชี้ให้เห็นข้อจำกัด:
ฉันได้อ่านเกี่ยวกับพารามิเตอร์ filterByFormula แล้ว แต่มันดูซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับการค้นหาแบบฟัซซี่ (fuzzy search) ดูเหมือนว่าพวกเขาจะดึงข้อมูลทั้งหมดของคุณออกมาแล้วนำไปประมวลผลผ่านพารามิเตอร์เพื่อกรอง ซึ่งค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหม? สมมติว่าฉันมี 2 คอลัมน์ – ชื่อเรื่องและคำอธิบาย – และฉันต้องการค้นหาแบบฟัซซี่ในทั้งสองคอลัมน์พร้อมกัน โดยให้ค่าน้ำหนักกับชื่อเรื่องมากกว่า ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายที่จะทำผ่านพารามิเตอร์
ฉันได้อ่านเกี่ยวกับพารามิเตอร์ filterByFormula แล้ว แต่มันดูซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับการค้นหาแบบฟัซซี่ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะดึงข้อมูลทั้งหมดของคุณออกมาแล้วประมวลผลผ่านพารามิเตอร์เพื่อกรอง ซึ่งค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหม? สมมติว่าฉันมี 2 คอลัมน์ – ชื่อเรื่องและคำอธิบาย – และฉันต้องการค้นหาแบบฟัซซี่ในทั้งสองคอลัมน์พร้อมกัน โดยให้ค่าน้ำหนักกับชื่อเรื่องมากกว่า ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายที่จะทำผ่านพารามิเตอร์
Baserow ในทางกลับกัน ได้รับความสนใจจากการเป็นโอเพนซอร์ส แต่สถานะที่ค่อนข้างใหม่ของมันทำให้เกิดความกังวลหนึ่งในผู้ใช้ Reddit ได้แบ่งปันประสบการณ์แรกของพวกเขา:
Baserow (และโปรแกรมอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อ) เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Baserow ดูเหมือนจะเป็นโปรแกรมใหม่มาก ฉันลองรันเวอร์ชันหนึ่งบนเครื่องตัวเองแล้ว และคิดว่ามันยังจัดการการอัปโหลดรูปภาพได้ไม่ดีนัก
Baserow (และโปรแกรมอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อ) เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Baserow ดูเหมือนจะเป็นโปรแกรมใหม่มาก ฉันลองรันเวอร์ชันหนึ่งบนเครื่องตัวเองแล้ว และคิดว่ามันยังจัดการการอัปโหลดรูปภาพได้ไม่ดีนัก
ผู้ใช้ Reddit ยอมรับความเป็นผู้ใหญ่และการผสานรวมของ Airtable แต่ Baserow ได้รับเครดิตในด้านความโปร่งใสและการควบคุมในท้องถิ่น แม้ว่ายังต้องพัฒนาความสมบูรณ์อยู่ก็ตาม
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Baserow เทียบกับ Airtable
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่รวมฐานข้อมูลอันทรงพลัง การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกัน เครื่องมือข้างต้นอาจให้ความรู้สึกเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่ยังไม่ลงตัวพอดี
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาทในฐานะ แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน!
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผ่านเครื่องมือห้าชนิดที่แตกต่างกัน งานต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ใน Airtable ความคิดเห็นของผู้ใช้ถูกฝังอยู่ใน Google Docs ไทม์ไลน์อยู่ใน Notion และการอัปเดตต่างๆ กระจัดกระจายระหว่าง Slack และอีเมล นักพัฒนาพลาดการอัปเดตสเปคสำคัญ นักออกแบบทำงานจากไฟล์ที่ล้าสมัย และคุณใช้เวลาทั้งคืนในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะถูกซิงค์แล้ว
ClickUp ขจัดความวุ่นวายนี้ด้วยการรวมงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ครบวงจร แทนที่จะต้องเชื่อมต่อแอปที่แยกจากกัน ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และไทม์ไลน์ ไปจนถึงการให้ข้อเสนอแนะและการดำเนินการ—จะอยู่ในที่เดียว ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ และออกแบบมาเพื่อความชัดเจน
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทีมที่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp สามารถแทนที่เครื่องมือ ได้ถึงสามตัวหรือมากกว่า พร้อม ประหยัดเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงทุกสัปดาห์! 🦄
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์โปรแกรมเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด
มาดูกันว่าอะไรทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลและเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุด
ClickUp One Up #1: มุมมองตารางและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของความยืดหยุ่น การรายงาน และการปรับแต่ง ในกรณีนี้ คุณสมบัติของ ClickUp นี้จะต้องทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมันมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับทั้ง Airtable และ Baserow ในพื้นที่เดียว
มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางที่ตอบสนองได้ คล้ายกับสเปรดชีตและฐานข้อมูล มันจัดการข้อมูลโครงการที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ต่างจาก Airtable ที่จำกัดมุมมองหรือฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการไว้เฉพาะแผนที่สูงกว่า ClickUp มอบมุมมองนี้ให้ฟรีเป็นส่วนหนึ่งของความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมมากขึ้น
คุณสามารถ:
- ดูงาน, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และความสำคัญในที่เดียว และสลับคอลัมน์หรือจัดเรียงรายการโดยไม่สูญเสียความชัดเจน
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางโดยใช้ฟิลด์เชื่อมโยง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ประหยัดเวลาเมื่อต้องอ้างอิงข้ามหรือทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
Airtable รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเช่นกัน แต่ ClickUp ผสานการทำงานเข้ากับการติดตามโครงการได้แน่นหนากว่า คุณจะสามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนในขณะที่รักษาโครงสร้างไว้ได้ดี ในขณะที่ Baserow อาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมและไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบเนทีฟเหมือน ClickUp 🦄
จากนั้น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัดใน ClickUpสำหรับทุกงานและทุกโปรเจกต์ของคุณ ติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความคืบหน้าของโปรเจกต์ งบประมาณ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า คะแนนสปรินต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ไปจนถึงอีเมลและหมายเลขติดต่อของลูกค้า ทุกอย่างสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ใช้ฟิลด์ตัวเลข, ข้อความ, แบบดรอปดาวน์, สูตร, อัปโหลดไฟล์, หรือสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการ
คุณสมบัตินี้สามารถแข่งขันกับประเภทฟิลด์ที่ยืดหยุ่นของ Airtable ได้ แต่เหนือกว่าเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและความง่ายในการใช้งานของ Baserow คุณไม่จำเป็นต้องปรับกระบวนการของคุณให้เข้ากับรูปแบบที่กำหนดไว้ 🦄
คุณสามารถกรองและจัดเรียงข้อมูลตามฟิลด์เฉพาะและค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ สิ่งนี้ทำให้ ClickUp มีความยืดหยุ่นสำหรับทีมเทคนิคที่ใช้สำหรับการพัฒนาแอปภายในองค์กรและการติดตามงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณรู้หรือไม่ว่า ClickUp มีฟีเจอร์ Custom Fields ที่เสริมด้วย AI เพื่อช่วยทำงานซ้ำๆ ของคุณให้เป็นอัตโนมัติ? พบกับAI Fields!
ฟิลด์ AI คือฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างชาญฉลาดซึ่งสร้างข้อมูลแบบไดนามิกจากเนื้อหาของงานของคุณ—คิดถึงพวกมันเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยสรุป, แปล, จัดหมวดหมู่, หรือสกัดความรู้สึกจากงานโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง
ขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์ คุณจะได้รับความสามารถที่แตกต่างกัน:
|ประเภทของฟิลด์
|ความสามารถ
|ข้อความสั้น
|การตรวจจับความรู้สึก
|ข้อความยาว
|สรุป, ความคืบหน้า, การแปล, รายการที่ต้องดำเนินการ, ข้อความที่กำหนดเอง
|ดรอปดาวน์
|จัดหมวดหมู่, เมนูแบบเลือกเอง, การจำแนกขนาดเสื้อยืด
คุณสามารถรับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขา AI:
คุณยังสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองมากกว่า 15แบบใน ClickUp ได้อีกด้วย ใช้กระดาน Kanban เพื่อติดตามความคืบหน้าแบบภาพหรือแผนภูมิ Gantt เพื่อกำหนดเวลาและจัดการไทม์ไลน์ ฟีเจอร์นี้แตกต่างจาก Baserow ซึ่งมีมุมมองพื้นฐานน้อยกว่า และแตกต่างจาก Airtable ที่มุมมองบางอย่างถูกจำกัดตามระดับการใช้งาน
เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตสไตล์สเปรดชีตที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
ด้วยเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp คุณสามารถติดตามผู้ขาย ลูกค้า หรือคำขอฟีเจอร์ต่างๆ ได้ แต่ละแถวจะเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ชื่อ หมวดหมู่ รายละเอียดการติดต่อ และสถานะ และคุณสามารถกรองรายการนั้นตามฟิลด์เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่สำคัญ เช่น ลูกค้าที่มีรายได้สูงหรือลูกค้าที่สนใจอยู่
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถรวมแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กรอกข้อมูลใหม่ลงในแถวโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลและทำให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความพยายามน้อยที่สุด
ClickUp's One-Up #2: การจัดการงานขั้นสูง
การจัดการโครงการหลายโครงการไม่จำเป็นต้องรู้สึกหนักใจClickUp Tasksช่วยให้การแบ่งงานและจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย
ต่างจาก Airtable ที่ให้บริการเทมเพลตการติดตามงานพื้นฐาน ClickUp มอบการควบคุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยลำดับชั้นของงาน การตั้งค่าความสำคัญ วันที่ครบกำหนดและการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย— ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงไม่กี่คลิก
ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นMilestones ที่เน้นความสำเร็จสำคัญและกำหนดเส้นตาย รวมถึงคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยในการกำหนดไทม์ไลน์หรือสร้างแผนภูมิแกนต์
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างงานใน ClickUpช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามลำดับที่ถูกต้อง โดยจะปรับกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือนเมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมที่ทำงานข้ามแผนกหรือสถานที่ต่างๆ มันช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญ และปรับแต่งงานต่างๆ ได้ตามต้องการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสามารถของทีม นอกจากนี้ยังช่วยกระจายงานตามทักษะและความพร้อมใช้งาน ซึ่งต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมใน Airtable และยังไม่รองรับอย่างเต็มรูปแบบใน Baserow
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัตโนมัติการไหลของงานของคุณด้วยClickUp Custom Agents ที่ทำงานอย่างอิสระเมื่อความสำคัญเปลี่ยนหรือกำหนดเส้นตายเปลี่ยนแปลง ใช้ AI เพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, แสดงความคิดเห็น, หรืออัปเดตไทม์ไลน์โดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง
ClickUp One-Up #3: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
การอัปเดตด้วยตนเองอาจกินเวลาของคุณและทำให้เสียสมาธิ ด้วยClickUp Automations การดำเนินการที่เป็นกิจวัตรทั้งหมดของคุณจะดูแลตัวเอง
ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคลิกเพิ่มเติมใดๆ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณตั้งกฎ if-then ที่ง่ายไว้ ClickUp จะอัปเดตสถานะของงานเมื่อมีการทำงานย่อยเสร็จสิ้นหรือแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อวันครบกำหนดเปลี่ยนแปลง
แม้ว่า Airtable จะมีระบบอัตโนมัติให้ใช้ แต่การกระตุ้นและดำเนินการที่สำคัญหลายอย่างถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจพรีเมียมเท่านั้น Baserow อาศัยการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เช่น n8n หรือ Zapier สำหรับการทำงานอัตโนมัติ แต่การตั้งค่ามักจะต้องทำด้วยตนเองและแยกส่วนมากกว่า 🦄
ในทางตรงกันข้าม ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้สคริปต์ที่ซับซ้อน
คุณสามารถใช้ ClickUp's AI Automation Builder เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้ทั่วทั้ง Workspace ของคุณ พร้อมการสนับสนุนลำดับความสำคัญสำหรับทีมที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเฉพาะทาง คุณเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา และระบบจะตั้งค่าการอัตโนมัติให้คุณ การอัปเดตจะซิงค์ข้ามพื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้ในช่วงเวลาที่ไม่ทำงาน
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานทำงานนอกเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว ในขณะที่ 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน ปัญหาคืออะไร? หากไม่มีขอบเขต การทำงานล่วงเวลาจะกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่จะเป็นข้อยกเว้น
บางครั้งคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการกำหนดขอบเขตเหล่านั้น ลองขอให้ClickUp Brain ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ในตัวแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้เลย โดยถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง มันจะแสดงให้คุณเห็นว่างานไหนเร่งด่วนจริงและงานไหนที่ยังไม่สำคัญ!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ClickUp's One-Up #4: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat และ ClickUp Docs
การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินการทั้งหมดได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือสูญเสียข้อมูลในกระทู้ที่กระจัดกระจาย
ในขณะที่ Airtable และ Baserow พึ่งพาแอปของบุคคลที่สามเช่น Slack สำหรับการสื่อสาร ClickUp นำการสนทนาเข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง 🦄
ด้วยClickUp Chat คุณสามารถเริ่มแชทในบริบทที่ต้องการ เชื่อมโยงกับงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ @mention เพื่อนร่วมทีมเพื่อให้พวกเขาทราบได้ทันที ความคิดเห็นสามารถมอบหมายงาน แนบไฟล์ และจัดรูปแบบข้อความโดยใช้ข้อความแบบ rich text และคำสั่ง slash
แชททำให้ ClickUp กลายเป็นระบบการจัดการงานแบบองค์รวม มันเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้กลายเป็นงานโดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา ทำให้การตัดสินใจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเอกสารสามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp Docsยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นด้วยการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด เพื่อรองรับความต้องการเอกสารที่เพิ่มขึ้น Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบพื้นที่ที่สะอาดและทันสมัยให้ทีมสามารถแก้ไขและจัดระเบียบข้อมูลร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนสรุปโครงการ, SOPs, หรือระดมความคิด, Docs รองรับหน้าซ้อนกัน, ทำให้ทุกอย่างมีโครงสร้างและง่ายต่อการนำทาง.
คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย, เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นงาน, และควบคุมการมองเห็นหรือสิทธิ์ในการแก้ไข—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ต่างจาก Airtable ที่ความคิดเห็นผูกติดกับแต่ละรายการข้อมูลเท่านั้น หรือ Baserow ที่ขาดการทำงานร่วมกันแบบอินไลน์โดยสิ้นเชิง ClickUp มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นอย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่Dayana Mileva ผู้อำนวยการบัญชีที่ Pontica Solutions ได้กล่าวถึงประสบการณ์การใช้ ClickUp:
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้งาน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการไว้เลย
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
เลือก ClickUp เพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์ การทำงานร่วมกัน และความชัดเจน
แล้วสรุปว่าอย่างไร?
Airtable มอบฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง แต่เน้นสำหรับเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่และซับซ้อนเป็นหลัก Baserow ด้วยเฟรมเวิร์กแบบโอเพ่นซอร์สและความสามารถในการโฮสต์เอง ให้คุณควบคุมข้อมูลได้มากขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านมุมมองที่ปรับแต่งได้ แม่แบบ และความยืดหยุ่น
ClickUp แทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายหลายตัวด้วยพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
ในขณะที่ Baserow และ Airtable มุ่งเน้นไปที่ฐานข้อมูล ClickUp จะเจาะลึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันและการดำเนินงานของทีม นอกเหนือจากมุมมองมาตรฐานแล้ว ClickUp ยังมีมุมมองแผนผังความคิด, ปริมาณงาน และแดชบอร์ด เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแชร์วิกิ เอกสาร และฐานความรู้แบบเรียลไทม์ได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการ ติดตามข้อมูล อัตโนมัติการทำงาน หรือร่วมมือกับทีมของคุณ ClickUp ก็รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน พร้อมความยืดหยุ่นและความลึกซึ้งที่ Airtable และ Baserow ไม่สามารถเทียบได้
พร้อมที่จะทำให้ระบบของคุณง่ายขึ้นและเร่งความเร็วในการทำงานของคุณหรือไม่?
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!