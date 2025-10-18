เทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote ฟรีเพื่อจัดระเบียบการสนทนา

คุณออกจากประชุมด้วยความรู้สึกว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้
ตอนนี้ผ่านไปสองวันแล้ว และสิ่งที่คุณมีคือความทรงจำที่เลือนรางและไม่มีบันทึกอะไรเลย
แม่แบบบันทึกการประชุมของ Evernote ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
และถ้าคุณต้องการมากกว่าแค่ที่สำหรับจดบันทึกการประชุม? ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มอบเทมเพลตให้คุณเปลี่ยนบันทึกให้เป็นสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้จริง 🤩
มาเริ่มกันเลย! 💪
แบบฟอร์มบันทึกการประชุม Evernote ที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือตารางสรุปที่มีเทมเพลตบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับ Evernote และ ClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจน, กล่องกาเครื่องหมายแบบเรียลไทม์, รูปแบบที่สะอาด
|ลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, ทีมทำงานระยะไกล
|หน้า Evernote
|แม่แบบวาระการประชุม Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ตารางเวลาที่มีรหัสสี, รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่สามารถต่อรองได้, การกำหนดเวลา
|พนักงานที่ทำงานทางไกล, ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง
|หน้า Evernote
|แม่แบบระดมความคิด Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เริ่มต้นด้วยคำถามกระตุ้นความคิด, จับความคิดได้อย่างยืดหยุ่น, เชื่อมโยงกับปฏิทิน
|หัวหน้าทีม, ผู้วางแผนกิจกรรม, นักออกแบบผลิตภัณฑ์
|หน้า Evernote
|แม่แบบแผนโครงการ Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้, สารบัญที่สามารถคลิกได้, การติดตามผลลัพธ์ที่สามารถส่งมอบได้
|นักเขียน, ผู้ประสานงานโครงการ
|หน้า Evernote
|เทมเพลตบันทึกโน้ต Cornell สำหรับ Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รูปแบบสามคอลัมน์, การฟังอย่างตั้งใจ, การทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ
|ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังฝึกอบรม, นักเรียน
|หน้า Evernote
|เทมเพลตวางแผนประจำวัน Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บล็อกเวลา, รายการตรวจสอบ, คอลัมน์บันทึก/ลิงก์
|ฟรีแลนซ์, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล, สมาชิกทีมที่ยุ่ง
|หน้า Evernote
|แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์ Evernote
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ลำดับความสำคัญสูงสุด, แยกย่อยรายวัน, การจัดหมวดหมู่
|พนักงานที่ทำงานทางไกล, ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง
|หน้า Evernote
|แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp (MoM)
|รับแม่แบบฟรี
|การเข้าร่วม, วาระการประชุม, การดำเนินการที่ค้างอยู่, รายการตรวจสอบหลังการประชุม
|หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ทีมทำงานทางไกล
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|บล็อกที่มีสีแตกต่างกัน, ข้อสรุปสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ
|มืออาชีพที่ยุ่ง, ทีมที่ทำงานทางไกล, ผู้ใช้ ClickUp
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|การร่วมมือแบบเรียลไทม์, หลายหน้า, บันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ทีมระยะไกล, หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|โครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้, ขั้นตอนของวาระ, การติดตามการดำเนินการ
|ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำทีมระยะไกล, ทีมข้ามสายงาน
|คลิกอัพ ด็อก
|แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|หน้าย่อย, แท็กผู้เข้าร่วม, ตารางรายการดำเนินการ
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า, ผู้นำทีมระยะไกล
|คลิกอัพ ด็อก
|แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|รายละเอียดการประชุม, รายการตรวจสอบของผู้เข้าร่วม, ความชัดเจนในการเตรียมตัว
|หัวหน้าทีม, ผู้ช่วยผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัว ClickUp 1-on-1s
|รับแม่แบบฟรี
|ก่อน/ระหว่าง/หลัง ส่วน, ประเด็นพูดคุยแบบไม่พร้อมกัน
|หัวหน้าทีม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการระยะไกล
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการประชุม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|หมวดหมู่ที่สามารถติดตามได้, สถานะ, การแจ้งเตือน, หัวข้อ
|หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|การจัดการก่อนการประชุม, การคัดเลือกผู้เข้าร่วม, ทำซ้ำได้
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, ผู้ประสานงานทีม
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|หน้าเดียว, ส่วนที่เชื่อมโยง, ความรับผิดชอบ
|ผู้นำโครงการ, ผู้จัดการบัญชี, ผู้ควบคุมงาน
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|การแท็ก, แถวสรุป, บันทึกที่สามารถค้นหาได้
|หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล, นักเรียน
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|รหัสสี, กลุ่มตามวันที่, งานย่อย, รายละเอียดการเตรียม
|ลูกค้าเป้าหมายระยะไกล, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
อะไรคือแบบบันทึกการประชุม Evernote?
แม่แบบบันทึกการประชุม Evernote คือรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในเครื่องมือ เพื่อช่วยให้มืออาชีพสามารถบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญจากการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
แม่แบบบันทึกการประชุมเหล่านี้มักจะมีส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับรายละเอียดการประชุมเช่น วันที่ เวลา ผู้เข้าร่วม วาระการประชุม ประเด็นการหารือ การตัดสินใจ งานที่ต้องดำเนินการ และขั้นตอนต่อไป
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกการประชุม Evernote ดี?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตของ Evernote:
- เริ่มต้นด้วยรายละเอียดการประชุม: ประกอบด้วยช่องสำหรับวันที่, เวลา, สถานที่ (หรือลิงก์), และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดบริบท
- สรุปหัวข้อการประชุม: ให้ส่วนสำหรับระบุหัวข้อการหารือหรือเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น
- เว้นพื้นที่สำหรับบันทึกแบบเรียลไทม์: ช่วยให้สามารถบันทึกประเด็นสำคัญจากการสนทนา คำพูด หรือไอเดียที่เกิดจากการระดมความคิดได้ทันที
- ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: ประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับเจ้าของงาน, วันที่กำหนดส่ง, และสถานะ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- ใช้รูปแบบที่สม่ำเสมอ: ช่วยให้ทีมสามารถสแกนและตรวจสอบบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยหัวข้อ, จุด bullet, หรือตาราง
- เพิ่มส่วนติดตามผล: สร้างพื้นที่สำหรับจดบันทึกขั้นตอนถัดไป รายการวาระที่จะเกิดขึ้น หรือคำถามที่ต้องการกลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
- รวมลิงก์หรือไฟล์แนบ: รองรับการเชื่อมต่อกับ Evernoteพร้อมเอกสารประกอบ เช่น รายงาน, การนำเสนอ, หรือเอกสาร
เทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote ฟรี
นี่คือตัวเลือกฟรีจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Evernote ที่จะช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 💁
1. แบบบันทึกการประชุม Evernote
ผ่านทางEvernote
เทมเพลตรายงานการประชุมจาก Evernote นี้มอบแนวทางที่สะอาดและเป็นระบบสำหรับการบันทึกการสนทนาและการตัดสินใจของทีม โดยแบ่งการประชุมออกเป็นสามส่วนสำคัญ: รายละเอียดการประชุม, เป้าหมายการประชุม, และ บันทึกการประชุม
ส่วนของเป้าหมายมีรูปแบบตารางง่าย ๆ พร้อมกล่องกาเครื่องหมายที่จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บันทึกข้อมูลสำคัญของการประชุมทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับรายละเอียด เป้าหมาย และบันทึก
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการใช้ช่องทำเครื่องหมายและตาราง
- รักษาความเป็นระเบียบและสอดคล้องกันระหว่างทีมด้วยรูปแบบที่สะอาดและง่ายต่อการติดตาม
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์, และผู้เชี่ยวชาญทางไกลที่ต้องการปรับกลยุทธ์แบรนด์ให้สอดคล้องกันและมอบหมายหน้าที่ให้กับทีมต่าง ๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีลบบัญชี Evernote ของคุณ: คู่มือทีละขั้นตอน
2. แม่แบบวาระการประชุม Evernote
ผ่านทางEvernote
แม่แบบวาระการประชุมในEvernote นี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดการเวลาในแต่ละสัปดาห์ของคุณ มันจัดโครงสร้างวันของคุณด้วยความชัดเจนและเจตนา โดยใช้ตารางที่เรียบง่ายและใช้รหัสสีเพื่อวางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณเป็นรายชั่วโมง
ด้านบนสุด มีรายการ สิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการเน้นย้ำสามสิ่งสำคัญที่สุดของคุณในสัปดาห์นี้ ด้านล่างนั้น ตารางเวลาแบบรายชั่วโมงจะเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงช่วงเย็น แบ่งตามวัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างง่ายดายด้วยตารางเวลาแบบสีรหัสและรายชั่วโมง
- เน้นลำดับความสำคัญสูงสุดโดยใช้รายการตรวจสอบสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้
- รักษาสมาธิและมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ทำงานทางไกลหรือมืออาชีพที่ต้องจัดการหลายหน้าที่และต้องการการแบ่งแยกสัปดาห์อย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปเนื้อหาและเร่งการติดตามผล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและผู้จัดการที่ต้องจัดการประชุมหลายครั้งต่อสัปดาห์
ตัวอย่างคำสั่ง: 'สรุปประเด็นสำคัญ การตัดสินใจที่ทำ และขั้นตอนต่อไปจากการประชุมนี้ สร้างรายการงานพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่ง
3. แม่แบบระดมความคิด Evernote
ผ่านทางEvernote
เทมเพลตการระดมความคิดของ Evernote เริ่มต้นด้วยส่วน บันทึกการประชุม ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมในปฏิทินและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เช่น หัวข้อ วันที่ และผู้เข้าร่วม
ส่วนเริ่มต้นการระดมความคิด เป็นการเตรียมความพร้อมโดยกระตุ้นเป้าหมาย ความท้าทาย และโอกาสต่าง ๆ สุดท้าย ส่วนการสร้างแนวคิด ให้พื้นที่อิสระสำหรับบันทึกข้อเสนอแนะทั้งหมดในรูปแบบของหัวข้อย่อยหรือย่อหน้าสั้น ๆ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เริ่มต้นการระดมความคิดด้วยคำถามกระตุ้นสำหรับเป้าหมาย ความท้าทาย และโอกาส
- บันทึกทุกความคิดในแบบที่ยืดหยุ่นและไม่มีรูปแบบตายตัว
- เชื่อมโยงกิจกรรมในปฏิทินและผู้เข้าร่วมเพื่อให้การเตรียมการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้วางแผนกิจกรรม, และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จัดเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพและการประชุมผลิตภัณฑ์
🧠 เกร็ดความรู้: หนึ่งใน'การพบปะ'ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์คืออะไร? เมื่อโสเครตีสยืนอยู่ในตลาดอะธีเนียนและตั้งคำถามกับผู้คนที่เดินผ่านไปมาเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ปรัชญา ประชาธิปไตย และการสนทนาในที่สาธารณะล้วนมีจุดเริ่มต้นที่นี่ ไม่จำเป็นต้องมีคำเชิญในปฏิทิน—แค่มาและนำความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของคุณมาด้วย
4. แม่แบบแผนโครงการ Evernote
ผ่านทางEvernote
เทมเพลตรายงานการประชุม Evernote นี้จะช่วยให้งานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนเป็นระเบียบ หากคุณกำลังจัดการแคมเปญการตลาดหรือผลงานที่ต้องส่งให้ลูกค้า มันจะแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถดำเนินการได้
สารบัญที่สามารถคลิกได้ที่ด้านบนช่วยให้คุณสามารถกระโดดไปยังส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ขณะที่แต่ละระยะมีพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกงานและลิงก์ที่เป็นประโยชน์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมด้วยส่วนบันทึกที่เฉพาะเจาะจง
- ข้ามไปยังส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้สารบัญที่สามารถคลิกได้
- ติดตามผลงานที่ส่งมอบและการมีส่วนร่วมของทีมในพื้นที่ที่เป็นระเบียบเดียวกัน
📌 เหมาะสำหรับ: นักเขียนและผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการวิธีติดตามความคืบหน้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพสำหรับงานหลายชิ้นหรือการมีส่วนร่วมของทีมภายในซอฟต์แวร์การจัดการการประชุม
📮ClickUp Insight:21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม, อีเมล, และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปพลิเคชันอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้
แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จดบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วย ผู้จดบันทึก AIและ ClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่Stanley Security!
5. แม่แบบบันทึกโน้ต Cornell ของ Evernote
ผ่านทางEvernote
เทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลล์นี้เป็นรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลสำหรับทุกคนที่ต้องการจดบันทึกอย่างชาญฉลาดและเป็นระเบียบมากขึ้น
แอปจดบันทึกนี้มีเทมเพลตที่แบ่งบันทึกของคุณออกเป็นสามส่วนหลัก: คำถามสำคัญ, แนวคิดหลัก, และ บันทึก. รูปแบบนี้ส่งเสริมการฟังหรือการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระตุ้นให้คุณตั้งคำถาม ระบุประเด็นสำคัญ และขยายความด้วยรายละเอียดหรือตัวอย่างที่สนับสนุน.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เพิ่มการจดจำด้วยรูปแบบสามคอลัมน์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับคำถาม แนวคิดหลัก และบันทึก
- ส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจและการเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระหว่างการประชุมหรือการฝึกอบรม
- จัดระเบียบและทบทวนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่เข้าร่วมการอบรมและต้องการจดจำเนื้อหาจากการบรรยาย, เว็บบินาร์, หรือการอ่านได้มากขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่องการประชุมเริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า 2,600 ปีก่อนในกรีกโบราณ ที่ซึ่งผู้คนมารวมตัวกันในพื้นที่กลางที่เรียกว่าAgora ซึ่งแปลตรงตัวว่า สถานที่พบปะ มันเป็นสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด การอภิปราย และแม้กระทั่งการนินทา
6. แม่แบบวางแผนประจำวัน Evernote
ผ่านทางEvernote
เทมเพลตสมุดวางแผนรายวันนี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการควบคุมวันของคุณทีละช่วงเวลา ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณตั้งแต่เช้าจรดเย็น พร้อมช่องเวลาที่ชัดเจน รายการตรวจสอบงาน และคอลัมน์สำหรับลิงก์ บันทึก หรือรายละเอียดสถานที่
โครงสร้างถูกแบ่งออกเป็น ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสมดุลระหว่างงาน การพักผ่อน และธุระส่วนตัว ต้องการเชื่อมโยงไปยังการประชุมหรือแนวทางของแบรนด์หรือไม่? มีพื้นที่สำหรับสิ่งนั้น มีแผนทานอาหารกลางวันหรือต้องไปรับของ? เพิ่มบันทึกเหล่านั้นได้เช่นกัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดโครงสร้างวันของคุณด้วยช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานช่วงเช้าและช่วงบ่าย
- ใช้รายการตรวจสอบและคอลัมน์บันทึกเพื่อจัดการการประชุม งานที่ต้องทำ และลิงก์
- บาลานซ์งานและชีวิตส่วนตัวด้วยแพลนเนอร์ที่เรียบง่ายและมองเห็นภาพได้
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล, และสมาชิกทีมที่ยุ่งซึ่งต้องการมุมมองแบบบล็อกเวลาของวันเพื่อสมดุลการประชุมโครงการ, งานที่ต้องใช้สมาธิ, และภารกิจต่าง ๆ.
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
7. แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์ Evernote
ผ่านทางEvernote
ด้วยสองส่วนที่ชัดเจน ลำดับความสำคัญสูงสุดของสัปดาห์ และ รายละเอียดประจำวัน แม่แบบบันทึกการประชุมใน Evernote นี้จะช่วยให้คุณถอยออกมาและมองงานของคุณในภาพรวมที่กว้างขึ้น
คุณสามารถจัดระเบียบความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ (งาน, สุขภาพ, ชีวิต, และกำหนดเวลา) และมองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว ที่ด้านบน ตารางลำดับความสำคัญช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต่อรองได้ ด้านล่างนั้น แต่ละวันจะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกง่ายๆ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับ แผนงานประจำวัน ของคุณเพื่อให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติม
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดลำดับความสำคัญของสัปดาห์ของคุณด้วยส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานสำคัญและรายละเอียดประจำวัน
- จัดหมวดหมู่ความรับผิดชอบตามงาน สุขภาพ ชีวิต และกำหนดเวลา
- ลิงก์ไปยังแพลนเนอร์รายวันเพื่อการจัดการงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นและเชื่อมโยงกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานทางไกลและมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ซึ่งต้องการระบบการวางแผนที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การประชุมประจำสัปดาห์สนุกและน่าตื่นเต้น! คุณสามารถ:
- เล่นเกม 'ทายผล' โดยให้ทุกคนทายผลลัพธ์ของหัวข้อสำคัญ ผู้ชนะจะได้รับคำชมเสมือนหรือกาแฟ
- ใช้ป้าย 'Meeting MVP' สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมดีที่สุด
- ลองใช้ 'การเริ่มต้นเงียบ' ที่ทุกคนอ่านหรือคิดอย่างเงียบๆ ก่อนการสนทนา
ข้อจำกัดของเทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote
นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจเผชิญซึ่งอาจทำให้คุณพิจารณาใช้ทางเลือกอื่นแทน Evernote:
- ฟิลด์แบบไดนามิก: เทมเพลตฟรีไม่รองรับฟิลด์ที่กรอกอัตโนมัติ เช่น วันที่ปัจจุบัน ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อบันทึก
- ข้อจำกัดของเทมเพลต: คุณสามารถใช้เทมเพลตได้เพียงหนึ่งเทมเพลตต่อหนึ่งบันทึก; ไม่สามารถผสมผสานส่วนต่าง ๆ ได้
- ข้อจำกัดของบัญชี Evernote: ผู้ใช้ฟรีสามารถสร้างบันทึกได้เพียง 50 รายการและสมุดบันทึกได้เพียงหนึ่งเล่ม
- หมายเหตุเกี่ยวกับข้อจำกัดขนาด: บันทึกที่สร้างจากเทมเพลตต้องมีขนาดไม่เกิน 25MB (แผนฟรี) หรือ 200MB (แผนชำระเงิน) ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงาน: เทมเพลตไม่รองรับการมอบหมายงาน การตั้งการแจ้งเตือน หรือการติดตามความคืบหน้า
- ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รองรับการแชร์บันทึก แต่ไม่สามารถแก้ไขเทมเพลตร่วมกันแบบสดได้เหมือนในซอฟต์แวร์จัดการงาน
เทมเพลตทางเลือกสำหรับ Evernote
แม้ว่าแม่แบบบันทึกการประชุมทีมของ Evernote จะยอดเยี่ยมในการบันทึกสิ่งที่ได้พูดคุยกัน แต่ก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป
หากคุณกำลังมองหา ระบบที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้นClickUpอาจเหมาะกับคุณมากกว่า
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถบันทึกการสนทนา มอบหมายงานติดตามผลแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมโยงบันทึกกับโครงการขนาดใหญ่ได้โดยตรง
นี่คือเทมเพลตและเครื่องมือบันทึกการประชุมทางเลือกที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจระหว่างEvernote กับ ClickUp:
1. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp (MoM)
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp Minutes of Meeting (MoM)แบ่งโครงสร้างการประชุมออกเป็นงานย่อยสี่ส่วนที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ: ผู้เข้าร่วม, วาระการประชุม, งานที่ยังค้าง, และ วาระการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกได้ว่าใครเข้าร่วมประชุม อะไรถูกพูดคุย อะไรที่ต้องติดตาม และอะไรที่ควรให้ความสำคัญในครั้งต่อไป
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือ รายการตรวจสอบการประเมินหลังการประชุม ซึ่งตั้งคำถามที่เหมาะสม: การประชุมตรงเวลาหรือไม่?ได้ครอบคลุมวาระการประชุมการขายทั้งหมดหรือไม่? ทุกคนได้ติดตามเวลาหรือไม่? จุดตรวจสอบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือย้อนกลับอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงคุณภาพการประชุมเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่จำเป็นต้องมีการทบทวนอย่างเป็นทางการ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บันทึกการเข้าร่วม, วาระการประชุม, การดำเนินการที่เปิดอยู่, และขั้นตอนต่อไปใน subtasks ที่มีโครงสร้าง
- ใช้แบบตรวจสอบการประเมินหลังการประชุมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการประชุมให้ดีขึ้นในระยะยาว
- มอบหมายงานติดตามผลและติดตามความรับผิดชอบได้โดยตรงจากบันทึกของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้เชี่ยวชาญทางไกลที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้เพื่อวางแผนและประเมินการประชุม.
2. แม่แบบสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งจะนำคุณผ่านทุกสิ่งที่จำเป็น: วันที่/เวลา/วาระการประชุม, พื้นที่สำหรับลิงก์บันทึกการประชุม, ข้อสรุปสำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือ รายการที่ต้องดำเนินการ
สร้างขึ้นในClickUp Docs, รูปแบบถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบด้วยบล็อกที่มีสีโค้ด ทำให้สามารถแยกแยะส่วนต่าง ๆ ได้ในทันที ส่วนสรุปมีสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อให้ชัดเจน และบล็อกรายการที่ต้องทำอยู่ที่ด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่างานอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อการติดตามผลทันที
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วด้วยบล็อกที่มีรหัสสีและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
- เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามผลทันที
- เก็บสิ่งจำเป็นทั้งหมด เช่น วันที่ วาระการประชุม และลิงก์สำหรับการบันทึกไว้ในเอกสารเดียวที่สแกนได้ง่าย
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, ทีมที่ทำงานทางไกล, และผู้ใช้ ClickUp ที่ต้องการวิธีการบันทึกโน้ตการประชุมอย่างรวดเร็วและไม่มีสะดุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงภาพหัวข้อที่ซับซ้อนแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมของคุณ ร่วมกันสร้างแผนภาพ กราฟ หรือแผนงานระหว่างการสนทนาเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความจดจำ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการจัดการทีมอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างหลายหน้าพร้อมส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ แนวทางการประชุม, รายการประชุมประจำสัปดาห์, และหน้าสำหรับ การประชุมประจำวัน
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการมุ่งเน้นอย่างครอบคลุมตลอดวงจรการประชุมทั้งหมด ครอบคลุมทั้งขั้นตอนก่อนการประชุมและหลังการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการสนับสนุนให้อัปเดตวาระการประชุมล่วงหน้า ในขณะที่AI Notetaker ของ ClickUpจะช่วยบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยบันทึกการประชุมหลายหน้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- จัดระเบียบการประชุมประจำและการประชุมประจำวันแบบยืนในที่เดียว
- ส่งเสริมการอัปเดตวาระการประชุมเชิงรุกและการจดบันทึกแบบเรียลไทม์สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมระยะไกล, หัวหน้าทีม, และผู้จัดการโครงการที่ดำเนินการซิงค์หรือสแตนด์อัพเป็นประจำ และต้องการพื้นที่กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน
4. แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดการประชุมที่เกิดขึ้นตามกำหนดการเป็นประจำ เช่น การตรวจสอบรายสัปดาห์ การทบทวนรายเดือน หรือการซิงค์โครงการอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยสิ่งสำคัญ ได้แก่ วันที่ประชุม วัตถุประสงค์ แท็กผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมขั้นต่ำ และรายชื่อผู้ขาดประชุม
จากนั้น จะนำคุณผ่านโครงสร้างการประชุมที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งส่งเสริมการสะท้อนคิด ความชัดเจน และความรับผิดชอบ บล็อกโครงสร้างการประชุม กำหนดขั้นตอนวาระการประชุมที่สม่ำเสมอสี่ขั้นตอน: ทบทวนการสนทนาครั้งก่อน ระบุวัตถุประสงค์ สรุปสิ่งที่ต้องทำ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับการประชุมรายสัปดาห์ รายเดือน หรือประชุมต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างที่ใช้งานซ้ำได้
- นำการสนทนาด้วยขั้นตอนของวาระที่สอดคล้องกันและคำถามสะท้อนคิด
- มอบหมายและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้ง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีมระยะไกล, และทีมข้ามสายงานที่มีการประชุมประจำบ่อยครั้ง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตัวจับเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อในการประชุม (คล้ายกับเทคนิค Pomodoro แต่ใช้กับการประชุม) ตัวอย่าง:
- 5 นาที: สรุป + เป้าหมาย
- 10 นาที: การอภิปราย
- 5 นาที: การตัดสินใจ + ขั้นตอนต่อไป
การกำหนดเวลาช่วยให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
5. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลและต้องการบันทึกการสนทนาทั้งหมดอย่างครบถ้วนเทมเพลตการจัดการงานนี้จัดระเบียบบันทึกการประชุมอย่างชาญฉลาดเป็นหน้าย่อย โดยแต่ละรายการ (เช่น การประชุม 20221027) จะมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันซึ่งรวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ
แต่ละหน้าย่อยประกอบด้วย: พื้นที่สำหรับแท็กผู้เข้าร่วมด้วย @mentions, ส่วน ลิงก์ สำหรับบันทึกการประชุม งานที่ต้องทำ และเอกสารอ้างอิงสำคัญ, และตาราง รายการที่ต้องดำเนินการ ที่จัดรูปแบบอย่างเรียบร้อยพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดส่ง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบประวัติการประชุมด้วยหน้าย่อยสำหรับแต่ละเซสชัน
- ติดแท็กผู้เข้าร่วม, เชื่อมโยงการบันทึก, และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการในตารางเฉพาะ
- รักษาเอกสารบันทึกการสนทนาของทีมให้มีความน่าเชื่อถือ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และผู้นำโครงการระยะไกลที่ต้องการโครงสร้างที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้เพื่อบันทึกการประชุมทุกขนาด
6. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
แม่แบบวาระการประชุม ClickUp Meeting Agenda Templateคือการกำหนดบรรยากาศก่อนที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้น โดยเน้นที่การจัดการด้านโลจิสติกส์และความคาดหวังให้ชัดเจนล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาและลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคน
เทมเพลตนี้แบ่งการเตรียมงานออกเป็นสองส่วนหลัก: รายละเอียดการประชุม และ ผู้เข้าร่วม ตารางรายละเอียดการประชุมถูกจัดวางอย่างเรียบร้อย ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของการประชุม สถานที่ ลิงก์ วันที่ และเวลา ในขณะที่ส่วน ผู้เข้าร่วม ช่วยให้คุณระบุผู้ดำเนินการประชุม ผู้จดบันทึก และผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงใช้รายการตรวจสอบเพื่อทำเครื่องหมายว่าใครเข้าร่วมแล้ว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดความคาดหวังและบทบาทให้ชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
- ใช้โต๊ะที่สะอาดสำหรับรายละเอียดการประชุมและรายการตรวจสอบของผู้เข้าร่วม
- ให้แน่ใจว่าทุกคนเตรียมพร้อมและสอดคล้องกันล่วงหน้า
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้ช่วยผู้บริหาร, และมืออาชีพที่ทำงานทางไกลที่ต้องการวิธีการวางแผนการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและมีโครงสร้าง, กำหนดบทบาท, และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมาพร้อมกับความเข้าใจที่ตรงกัน.
👋🏾 เรียนรู้วิธีเขียนวาระการประชุมที่มีประสิทธิภาพได้ที่นี่:
7. แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp 1-on-1sถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสนทนาระหว่างพนักงานและผู้จัดการที่มีความหมาย แบ่งตามวันที่ประชุมและยึดหลักด้วยหน้า แนวทาง 1-on-1 ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ทีมรักษาความสม่ำเสมอในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นได้
แต่ละหน้าการประชุมประกอบด้วยส่วนสำหรับวาระการประชุม,บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องดำเนินการ. ลำดับการประชุมถูกสร้างขึ้นตามกระบวนการสามขั้นตอนที่ชัดเจน: ก่อน การประชุมแบบตัวต่อตัว (ทั้งสองฝ่ายสามารถเพิ่มประเด็นการหารือได้โดยไม่พร้อมกัน), ระหว่าง การประชุม (บันทึกการประชุมจะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์), และ หลัง การประชุม (รายการที่ต้องดำเนินการจะถูกเปลี่ยนเป็นงานหรือความคิดเห็นโดยตรงจากเอกสาร).
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดโครงสร้างการสนทนาระหว่างพนักงานและผู้จัดการให้มีทั้งส่วนก่อน ระหว่าง และหลัง
- อนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มประเด็นการพูดคุยได้อย่างไม่พร้อมกัน
- แปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานหรือความคิดเห็นได้โดยตรงจากเอกสาร
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการระยะไกลที่ต้องการทำให้การประชุมแบบตัวต่อตัวมีความตั้งใจและสามารถติดตามได้มากขึ้น
8. แม่แบบการประชุม ClickUp
เทมเพลตการประชุม ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดการประชุมเหมือนโครงการ: มีโครงสร้าง สามารถติดตามได้ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ มันจัดระเบียบบันทึกตามหมวดหมู่ เช่น กำหนดการ, รายการที่ต้องทำหลังการประชุม, เสร็จสิ้น, และ กำลังดำเนินการ แต่ละการประชุมเป็นงานที่มีช่องสำหรับวันที่ครบกำหนด, ระยะเวลา, ห้องประชุม, ประเภททีม, แท็ก, และบันทึก
การจัดวางแบบภาพช่วยให้เห็นความชัดเจนทันทีว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น อะไรที่เลยกำหนดแล้ว และอะไรที่ยังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับระบุหัวข้อการประชุม (เช่น การประชุม 1:1 หรือกลยุทธ์) และช่องสำหรับบันทึกข้อความสั้น ๆ เช่น 'บันทึกสิ่งนี้!' หรือ 'หารือเรื่องการลา'
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดการประชุมเหมือนโครงการที่มีหมวดหมู่และสถานะที่สามารถติดตามได้
- เห็นได้ทันทีว่ามีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้น, ล่าช้า, หรือกำลังดำเนินการอยู่
- บันทึกการแจ้งเตือน หัวข้อ และรายการที่ต้องดำเนินการในเลย์เอาต์แบบภาพเดียว
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการติดตามการประชุมเหมือนกับงานอื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของพวกเขา
9. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp
เทมเพลตรายละเอียดการประชุม ClickUp Meeting Checklistได้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เหลือไว้เพียงสิ่งสำคัญเท่านั้น เริ่มต้นด้วยส่วน ก่อนการประชุม ซึ่งรวบรวมงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น
หนึ่งในส่วนที่โดดเด่นคือ บล็อกการนัดหมาย เป็นรายการตรวจสอบที่ง่ายซึ่งจะนำคุณผ่านขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม ตรวจสอบความพร้อม ตรวจสอบวันที่และเวลาสุดท้าย และแม้กระทั่งการค้นหาและจองสถานที่ประชุม
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดการโลจิสติกส์ก่อนการประชุมทั้งหมดด้วยรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและสามารถทำซ้ำได้
- ดำเนินการเลือกผู้เข้าร่วม การจัดตารางเวลา และการจองสถานที่ทีละขั้นตอน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นก่อนที่การประชุมของคุณจะเริ่มขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้ประสานงานทีมที่ต้องการกระบวนการที่ตรงไปตรงมาและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อจัดการรายละเอียดการประชุมทั้งหมดล่วงหน้า
💟 โบนัส: Brain MAX คือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะช่วยลดความเครียดในการจัดการประชุม ด้วยการทำงานร่วมกับปฏิทิน อีเมล เอกสาร และเครื่องมือโครงการของคุณอย่างลึกซึ้ง Brain MAX สามารถดึงบันทึกการประชุม วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการในอดีตขึ้นมาได้ทันที—เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมเสมอ ต้องการติดตามข้อมูลหรือไม่? เพียงถาม Brain MAX เพื่อสรุปการประชุมของสัปดาห์ที่แล้วหรือรายการงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และมันจะส่งรายละเอียดสำคัญให้คุณภายในไม่กี่วินาที
หลังการประชุม คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงหรือข้อความเพื่อเพิ่มบันทึกของคุณเอง ชี้แจงขั้นตอนต่อไป หรือสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากการหารือ Brain MAX จะจัดระเบียบและเชื่อมโยงการอัปเดตเหล่านี้กับโครงการและสมาชิกทีมที่ถูกต้อง ตั้งค่าการแจ้งเตือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป ด้วยระบบค้นหาสำหรับองค์กร ข้อมูลเชิงลึกที่ตระหนักถึงบริบท และการติดตามอย่างริเริ่ม Brain MAX จะช่วยให้การประชุมของคุณเป็นระเบียบ สามารถดำเนินการได้ และมีประสิทธิภาพ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ไม่ใช่การจัดการรายละเอียด
10. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp
เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpเป็นเอกสารดิจิทัลแบบหน้าเดียวที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นโครงการ ตั้งแต่สรุปภาพรวมระดับสูงไปจนถึงวันที่สำคัญของโครงการและการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รูปแบบเริ่มต้นด้วยตารางที่เรียบง่ายซึ่งแสดงรายการข้อมูลสำคัญทั้งหมด ได้แก่ ชื่อโครงการ หมายเลขอ้างอิง ผู้จัดการโครงการ เจ้าของบันทึก วันที่บันทึก และวันที่เสร็จสิ้น
ส่วนสรุปโครงการ ก้าวไปอีกขั้น โดยให้พื้นที่ในการอธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตด้วยคำพูดของคุณเอง ในแถบด้านข้าง คุณจะพบการแบ่งส่วนที่เชื่อมโยง เช่น ขอบเขต เหตุการณ์สำคัญ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และแม้กระทั่ง บันทึกการยอมรับโครงการ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการรับผิดชอบโดยไม่ดูเป็นการบังคับ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เริ่มต้นโครงการด้วยเอกสารดิจิทัลหน้าเดียวสำหรับสรุป, จุดสำคัญ, และผู้รับผิดชอบ
- ใช้ส่วนที่เชื่อมโยงสำหรับขอบเขต, แนวทางที่ดีที่สุด, และการขอบคุณ
- ให้ทุกคนรับผิดชอบด้วยเอกสารโครงการที่ชัดเจน
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการ, ผู้จัดการบัญชี, และหัวหน้าทีมที่ต้องการกรอบการทำงานที่สม่ำเสมอและพร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้าง 'ระบบปฏิบัติการสำหรับการประชุม' ให้กับทีมของคุณ! กำหนดมาตรฐาน เช่น:
- การประชุมใช้เวลาเพียง 25-30 นาทีเท่านั้น ไม่ใช่ 30-60 นาที
- โปรดเตรียมเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ใช้กรอบการตัดสินใจเดียวกันทุกครั้ง
- สรุปผลลัพธ์ใน ClickUp โดยใช้ AI
11. แม่แบบบันทึกชั้นเรียน ClickUp
เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUpมอบโซลูชันที่สะอาดและเรียบง่ายสำหรับการประชุมของคุณ ออกแบบมาสำหรับนักเรียนในตอนแรก แต่ก็สามารถใช้ได้ดีกับทีมที่ต้องจัดการกับการหารืออย่างต่อเนื่อง การประชุมข้ามสายงาน หรือการอบรมซ้ำ ๆ
การจัดวางกลุ่มโน้ตเป็นงาน โดยกำหนดแท็กสำหรับ ชั้นเรียน (หรือโครงการ), ประเภท (เช่น ส่วน, การอ่าน, หรือกลุ่มศึกษา), และ สถานะการทบทวน ทำให้ง่ายต่อการกรอง, จัดเรียง, และค้นหาสิ่งที่สำคัญ แต่ละแถวทำงานเหมือนสรุปย่อ: หัวข้อนี้ได้รับการทบทวนแล้วหรือไม่? มันอยู่ในเซสชั่นหรือทีมใด? คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบการสนทนาอย่างต่อเนื่อง, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, หรือการเรียนรู้ตามแท็กและสถานะ
- สรุปหัวข้อและเซสชันเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- กรองและทบทวนบันทึกได้อย่างง่ายดายข้ามการประชุมหรือชั้นเรียนต่างๆ
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมหรือมืออาชีพที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นในการบันทึก แท็ก และทบทวนการสนทนาจากการประชุมต่างๆ กระบวนการทำงาน หรือเซสชันการเรียนรู้
12. แม่แบบติดตามการประชุม ClickUp
เทมเพลต ClickUp Meeting Trackerทำให้การติดตามปฏิทินการประชุมทั้งหมดของทีมคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ รูปแบบถูกจัดกลุ่มตามวันที่และใช้รหัสสีตามประเภทของการประชุม ให้คุณเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปจัดการงานหรืออีเมล
แต่ละแถวคือภารกิจแบบไดนามิกที่มีงานย่อย ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดการเตรียมงานในตัว วางแผนล่วงหน้าใช่ไหม? มีคอลัมน์สำหรับเอกสารที่เชื่อมโยงและบทบาทผู้อำนวยความสะดวก ต้องการทบทวนภายหลัง? ทุกอย่างยังคงอยู่ในที่เดียว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บันทึก จัดระเบียบ และเตรียมการประชุมทั้งหมดในมุมมองที่แบ่งตามสีและจัดกลุ่มตามวันที่
- ติดตามงานย่อย ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดการเตรียมงานสำหรับการประชุมทุกครั้ง
- สะท้อนและวางแผนล่วงหน้าด้วยเอกสารที่เชื่อมโยงและบทบาทการอำนวยความสะดวก
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมระยะไกลหรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึก จัดระเบียบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมภายในองค์กรระหว่างแผนกและรูปแบบต่างๆ
ฟังจากผู้ใช้ ClickUp คนนี้:
มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นเวลาที่เราประหยัดได้ในการประชุมตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนงานและอัปเดต ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การตลาดที่สำคัญกว่า
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนงานและอัปเดต ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
ยกระดับการประชุมของคุณด้วย ClickUp
การบันทึกข้อมูลการประชุมที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก การใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมของ Evernote เป็นก้าวแรกที่ยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เก็บข้อมูลบันทึกของคุณเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถติดตามและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด เพิ่มความคิดเห็น และแม้กระทั่งผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณโดยตรง บันทึกการประชุมของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
ใช่, Evernote สามารถใช้เพื่อจดบันทึกการประชุมได้. มันให้แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและมีการจัดระเบียบ ที่คุณสามารถจดบันทึกจุดสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วระหว่างการประชุม. คุณสมบัติของมัน เช่น สมุดบันทึก, แท็ก, และฟังก์ชันการค้นหา ทำให้การจัดระเบียบและค้นหาบันทึกการประชุมของคุณง่ายขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ.
รูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมมักประกอบด้วยวันที่และเวลาของการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุมหรือหัวข้อที่หารือ ประเด็นสำคัญที่ได้อภิปราย การตัดสินใจที่ได้ทำ และรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบ การใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่มีหมายเลขจะช่วยให้บันทึกมีความชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม
ในการสร้างแม่แบบบันทึกใน Evernote ให้เริ่มต้นด้วยการออกแบบบันทึกที่มีโครงสร้างตามที่คุณต้องการ เช่น หัวข้อสำหรับวาระการประชุม การอภิปราย และรายการที่ต้องดำเนินการ เมื่อคุณพอใจกับรูปแบบแล้ว ให้บันทึกบันทึกนั้นเป็นแม่แบบ วิธีนี้จะช่วยให้คุณนำรูปแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับบันทึกในอนาคตได้ ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและประหยัดเวลา
ในการจดบันทึกการประชุมระดับสูง ให้มุ่งเน้นการจับประเด็นหลักที่พูดคุย การตัดสินใจที่สำคัญ และการดำเนินการหรือมอบหมายงานที่ต้องติดตาม หลีกเลี่ยงการจดรายละเอียดทุกอย่าง แต่ให้สรุปประเด็นสำคัญและผลลัพธ์แทน วิธีการนี้จะช่วยให้บันทึกของคุณกระชับและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้อย่างง่ายดาย