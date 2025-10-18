บล็อก ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote ฟรีเพื่อจัดระเบียบการสนทนา

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
18 ตุลาคม 2568

คุณออกจากประชุมด้วยความรู้สึกว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้

ตอนนี้ผ่านไปสองวันแล้ว และสิ่งที่คุณมีคือความทรงจำที่เลือนรางและไม่มีบันทึกอะไรเลย

แม่แบบบันทึกการประชุมของ Evernote ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

และถ้าคุณต้องการมากกว่าแค่ที่สำหรับจดบันทึกการประชุม? ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มอบเทมเพลตให้คุณเปลี่ยนบันทึกให้เป็นสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้จริง 🤩

มาเริ่มกันเลย! 💪

แบบฟอร์มบันทึกการประชุม Evernote ที่ดีที่สุดในพริบตา

นี่คือตารางสรุปที่มีเทมเพลตบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับ Evernote และ ClickUp:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับรูปแบบภาพ
เทมเพลตบันทึกการประชุม Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจน, กล่องกาเครื่องหมายแบบเรียลไทม์, รูปแบบที่สะอาดลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, ทีมทำงานระยะไกลหน้า Evernote
แม่แบบวาระการประชุม Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ตารางเวลาที่มีรหัสสี, รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่สามารถต่อรองได้, การกำหนดเวลาพนักงานที่ทำงานทางไกล, ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งหน้า Evernote
แม่แบบระดมความคิด Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้เริ่มต้นด้วยคำถามกระตุ้นความคิด, จับความคิดได้อย่างยืดหยุ่น, เชื่อมโยงกับปฏิทินหัวหน้าทีม, ผู้วางแผนกิจกรรม, นักออกแบบผลิตภัณฑ์หน้า Evernote
แม่แบบแผนโครงการ Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้, สารบัญที่สามารถคลิกได้, การติดตามผลลัพธ์ที่สามารถส่งมอบได้นักเขียน, ผู้ประสานงานโครงการหน้า Evernote
เทมเพลตบันทึกโน้ต Cornell สำหรับ Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้รูปแบบสามคอลัมน์, การฟังอย่างตั้งใจ, การทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญที่กำลังฝึกอบรม, นักเรียนหน้า Evernote
เทมเพลตวางแผนประจำวัน Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บล็อกเวลา, รายการตรวจสอบ, คอลัมน์บันทึก/ลิงก์ฟรีแลนซ์, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล, สมาชิกทีมที่ยุ่งหน้า Evernote
แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์ Evernoteดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ลำดับความสำคัญสูงสุด, แยกย่อยรายวัน, การจัดหมวดหมู่พนักงานที่ทำงานทางไกล, ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งหน้า Evernote
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp (MoM)รับแม่แบบฟรีการเข้าร่วม, วาระการประชุม, การดำเนินการที่ค้างอยู่, รายการตรวจสอบหลังการประชุมหัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ทีมทำงานทางไกลClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUpรับแม่แบบฟรีบล็อกที่มีสีแตกต่างกัน, ข้อสรุปสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการมืออาชีพที่ยุ่ง, ทีมที่ทำงานทางไกล, ผู้ใช้ ClickUpคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpรับแม่แบบฟรีการร่วมมือแบบเรียลไทม์, หลายหน้า, บันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIทีมระยะไกล, หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpรับแม่แบบฟรีโครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้, ขั้นตอนของวาระ, การติดตามการดำเนินการผู้จัดการโครงการ, ผู้นำทีมระยะไกล, ทีมข้ามสายงานคลิกอัพ ด็อก
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpรับแม่แบบฟรีหน้าย่อย, แท็กผู้เข้าร่วม, ตารางรายการดำเนินการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า, ผู้นำทีมระยะไกลคลิกอัพ ด็อก
แม่แบบวาระการประชุม ClickUpรับแม่แบบฟรีรายละเอียดการประชุม, รายการตรวจสอบของผู้เข้าร่วม, ความชัดเจนในการเตรียมตัวหัวหน้าทีม, ผู้ช่วยผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญทางไกลคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัว ClickUp 1-on-1sรับแม่แบบฟรีก่อน/ระหว่าง/หลัง ส่วน, ประเด็นพูดคุยแบบไม่พร้อมกันหัวหน้าทีม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการระยะไกลคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตการประชุม ClickUpรับแม่แบบฟรีหมวดหมู่ที่สามารถติดตามได้, สถานะ, การแจ้งเตือน, หัวข้อหัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการClickUp รายการ, บอร์ด
แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUpรับแม่แบบฟรีการจัดการก่อนการประชุม, การคัดเลือกผู้เข้าร่วม, ทำซ้ำได้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, ผู้ประสานงานทีมClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpรับแม่แบบฟรีหน้าเดียว, ส่วนที่เชื่อมโยง, ความรับผิดชอบผู้นำโครงการ, ผู้จัดการบัญชี, ผู้ควบคุมงานคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUpรับแม่แบบฟรีการแท็ก, แถวสรุป, บันทึกที่สามารถค้นหาได้หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล, นักเรียนคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUpรับแม่แบบฟรีรหัสสี, กลุ่มตามวันที่, งานย่อย, รายละเอียดการเตรียมลูกค้าเป้าหมายระยะไกล, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลิกอัพ รายการ, เอกสาร

หากคุณต้องการเพิ่ม, ลบ, หรือปรับแต่งเทมเพลตหรือคอลัมน์ใด ๆ โปรดแจ้งให้ทราบ!

อะไรคือแบบบันทึกการประชุม Evernote?

แม่แบบบันทึกการประชุม Evernote คือรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในเครื่องมือ เพื่อช่วยให้มืออาชีพสามารถบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญจากการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

แม่แบบบันทึกการประชุมเหล่านี้มักจะมีส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับรายละเอียดการประชุมเช่น วันที่ เวลา ผู้เข้าร่วม วาระการประชุม ประเด็นการหารือ การตัดสินใจ งานที่ต้องดำเนินการ และขั้นตอนต่อไป

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกการประชุม Evernote ดี?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตของ Evernote:

  • เริ่มต้นด้วยรายละเอียดการประชุม: ประกอบด้วยช่องสำหรับวันที่, เวลา, สถานที่ (หรือลิงก์), และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดบริบท
  • สรุปหัวข้อการประชุม: ให้ส่วนสำหรับระบุหัวข้อการหารือหรือเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น
  • เว้นพื้นที่สำหรับบันทึกแบบเรียลไทม์: ช่วยให้สามารถบันทึกประเด็นสำคัญจากการสนทนา คำพูด หรือไอเดียที่เกิดจากการระดมความคิดได้ทันที
  • ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: ประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับเจ้าของงาน, วันที่กำหนดส่ง, และสถานะ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  • ใช้รูปแบบที่สม่ำเสมอ: ช่วยให้ทีมสามารถสแกนและตรวจสอบบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยหัวข้อ, จุด bullet, หรือตาราง
  • เพิ่มส่วนติดตามผล: สร้างพื้นที่สำหรับจดบันทึกขั้นตอนถัดไป รายการวาระที่จะเกิดขึ้น หรือคำถามที่ต้องการกลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
  • รวมลิงก์หรือไฟล์แนบ: รองรับการเชื่อมต่อกับ Evernoteพร้อมเอกสารประกอบ เช่น รายงาน, การนำเสนอ, หรือเอกสาร

เทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote ฟรี

นี่คือตัวเลือกฟรีจากแกลเลอรีเทมเพลตของ Evernote ที่จะช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 💁

1. แบบบันทึกการประชุม Evernote

แม่แบบบันทึกการประชุม Evernote: แม่แบบการประชุมที่มีโครงสร้างพร้อมเป้าหมาย บันทึก และรายการตรวจสอบ

ผ่านทางEvernote

เทมเพลตรายงานการประชุมจาก Evernote นี้มอบแนวทางที่สะอาดและเป็นระบบสำหรับการบันทึกการสนทนาและการตัดสินใจของทีม โดยแบ่งการประชุมออกเป็นสามส่วนสำคัญ: รายละเอียดการประชุม, เป้าหมายการประชุม, และ บันทึกการประชุม

ส่วนของเป้าหมายมีรูปแบบตารางง่าย ๆ พร้อมกล่องกาเครื่องหมายที่จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • บันทึกข้อมูลสำคัญของการประชุมทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับรายละเอียด เป้าหมาย และบันทึก
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการใช้ช่องทำเครื่องหมายและตาราง
  • รักษาความเป็นระเบียบและสอดคล้องกันระหว่างทีมด้วยรูปแบบที่สะอาดและง่ายต่อการติดตาม

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์, และผู้เชี่ยวชาญทางไกลที่ต้องการปรับกลยุทธ์แบรนด์ให้สอดคล้องกันและมอบหมายหน้าที่ให้กับทีมต่าง ๆ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีลบบัญชี Evernote ของคุณ: คู่มือทีละขั้นตอน

2. แม่แบบวาระการประชุม Evernote

แม่แบบวาระการประชุม Evernote: รูปแบบวาระการประชุมรายสัปดาห์พร้อมบล็อกเวลาเป็นชั่วโมงและรายการตรวจสอบงานสำคัญสูงสุด

ผ่านทางEvernote

แม่แบบวาระการประชุมในEvernote นี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดการเวลาในแต่ละสัปดาห์ของคุณ มันจัดโครงสร้างวันของคุณด้วยความชัดเจนและเจตนา โดยใช้ตารางที่เรียบง่ายและใช้รหัสสีเพื่อวางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณเป็นรายชั่วโมง

ด้านบนสุด มีรายการ สิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการเน้นย้ำสามสิ่งสำคัญที่สุดของคุณในสัปดาห์นี้ ด้านล่างนั้น ตารางเวลาแบบรายชั่วโมงจะเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงช่วงเย็น แบ่งตามวัน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างง่ายดายด้วยตารางเวลาแบบสีรหัสและรายชั่วโมง
  • เน้นลำดับความสำคัญสูงสุดโดยใช้รายการตรวจสอบสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้
  • รักษาสมาธิและมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ทำงานทางไกลหรือมืออาชีพที่ต้องจัดการหลายหน้าที่และต้องการการแบ่งแยกสัปดาห์อย่างชัดเจน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปเนื้อหาและเร่งการติดตามผล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและผู้จัดการที่ต้องจัดการประชุมหลายครั้งต่อสัปดาห์

ตัวอย่างคำสั่ง: 'สรุปประเด็นสำคัญ การตัดสินใจที่ทำ และขั้นตอนต่อไปจากการประชุมนี้ สร้างรายการงานพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่ง

ClickUp Brain: ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI สำหรับพื้นที่ทำงาน ClickUp
รับสรุปการประชุมทันทีด้วย ClickUp Brain

3. แม่แบบระดมความคิด Evernote

เทมเพลตการระดมความคิดใน Evernote: พื้นที่การระดมความคิดที่ยืดหยุ่นพร้อมคำถาม คำบันทึก และบันทึกเสียง

ผ่านทางEvernote

เทมเพลตการระดมความคิดของ Evernote เริ่มต้นด้วยส่วน บันทึกการประชุม ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมในปฏิทินและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เช่น หัวข้อ วันที่ และผู้เข้าร่วม

ส่วนเริ่มต้นการระดมความคิด เป็นการเตรียมความพร้อมโดยกระตุ้นเป้าหมาย ความท้าทาย และโอกาสต่าง ๆ สุดท้าย ส่วนการสร้างแนวคิด ให้พื้นที่อิสระสำหรับบันทึกข้อเสนอแนะทั้งหมดในรูปแบบของหัวข้อย่อยหรือย่อหน้าสั้น ๆ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เริ่มต้นการระดมความคิดด้วยคำถามกระตุ้นสำหรับเป้าหมาย ความท้าทาย และโอกาส
  • บันทึกทุกความคิดในแบบที่ยืดหยุ่นและไม่มีรูปแบบตายตัว
  • เชื่อมโยงกิจกรรมในปฏิทินและผู้เข้าร่วมเพื่อให้การเตรียมการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้วางแผนกิจกรรม, และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จัดเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพและการประชุมผลิตภัณฑ์

🧠 เกร็ดความรู้: หนึ่งใน'การพบปะ'ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์คืออะไร? เมื่อโสเครตีสยืนอยู่ในตลาดอะธีเนียนและตั้งคำถามกับผู้คนที่เดินผ่านไปมาเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ปรัชญา ประชาธิปไตย และการสนทนาในที่สาธารณะล้วนมีจุดเริ่มต้นที่นี่ ไม่จำเป็นต้องมีคำเชิญในปฏิทิน—แค่มาและนำความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของคุณมาด้วย

4. แม่แบบแผนโครงการ Evernote

แม่แบบแผนงานโครงการ Evernote: ตัวติดตามโครงการแบบภาพพร้อมคอลัมน์งานและการนำทางแบบคลิกได้

ผ่านทางEvernote

เทมเพลตรายงานการประชุม Evernote นี้จะช่วยให้งานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนเป็นระเบียบ หากคุณกำลังจัดการแคมเปญการตลาดหรือผลงานที่ต้องส่งให้ลูกค้า มันจะแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถดำเนินการได้

สารบัญที่สามารถคลิกได้ที่ด้านบนช่วยให้คุณสามารถกระโดดไปยังส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ขณะที่แต่ละระยะมีพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกงานและลิงก์ที่เป็นประโยชน์

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมด้วยส่วนบันทึกที่เฉพาะเจาะจง
  • ข้ามไปยังส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้สารบัญที่สามารถคลิกได้
  • ติดตามผลงานที่ส่งมอบและการมีส่วนร่วมของทีมในพื้นที่ที่เป็นระเบียบเดียวกัน

📌 เหมาะสำหรับ: นักเขียนและผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการวิธีติดตามความคืบหน้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพสำหรับงานหลายชิ้นหรือการมีส่วนร่วมของทีมภายในซอฟต์แวร์การจัดการการประชุม

📮ClickUp Insight:21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม, อีเมล, และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปพลิเคชันอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้

แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จดบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วย ผู้จดบันทึก AIและ ClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่Stanley Security!

5. แม่แบบบันทึกโน้ต Cornell ของ Evernote

เทมเพลตบันทึกโน้ต Evernote Cornell: รูปแบบการจัดบันทึกที่อิงตามวิธี Cornell เพื่อแยกหัวข้อออกเป็นคำถามและแนวคิดหลัก

ผ่านทางEvernote

เทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลล์นี้เป็นรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลสำหรับทุกคนที่ต้องการจดบันทึกอย่างชาญฉลาดและเป็นระเบียบมากขึ้น

แอปจดบันทึกนี้มีเทมเพลตที่แบ่งบันทึกของคุณออกเป็นสามส่วนหลัก: คำถามสำคัญ, แนวคิดหลัก, และ บันทึก. รูปแบบนี้ส่งเสริมการฟังหรือการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระตุ้นให้คุณตั้งคำถาม ระบุประเด็นสำคัญ และขยายความด้วยรายละเอียดหรือตัวอย่างที่สนับสนุน.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เพิ่มการจดจำด้วยรูปแบบสามคอลัมน์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับคำถาม แนวคิดหลัก และบันทึก
  • ส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจและการเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระหว่างการประชุมหรือการฝึกอบรม
  • จัดระเบียบและทบทวนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่เข้าร่วมการอบรมและต้องการจดจำเนื้อหาจากการบรรยาย, เว็บบินาร์, หรือการอ่านได้มากขึ้น

🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่องการประชุมเริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า 2,600 ปีก่อนในกรีกโบราณ ที่ซึ่งผู้คนมารวมตัวกันในพื้นที่กลางที่เรียกว่าAgora ซึ่งแปลตรงตัวว่า สถานที่พบปะ มันเป็นสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด การอภิปราย และแม้กระทั่งการนินทา

6. แม่แบบวางแผนประจำวัน Evernote

เทมเพลตวางแผนประจำวัน Evernote: แผนประจำวันแบบแบ่งช่วงเวลา พร้อมรายการตรวจสอบ ช่องสำหรับใส่ลิงก์ และส่วนสำหรับบริบทของงาน

ผ่านทางEvernote

เทมเพลตสมุดวางแผนรายวันนี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการควบคุมวันของคุณทีละช่วงเวลา ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณตั้งแต่เช้าจรดเย็น พร้อมช่องเวลาที่ชัดเจน รายการตรวจสอบงาน และคอลัมน์สำหรับลิงก์ บันทึก หรือรายละเอียดสถานที่

โครงสร้างถูกแบ่งออกเป็น ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสมดุลระหว่างงาน การพักผ่อน และธุระส่วนตัว ต้องการเชื่อมโยงไปยังการประชุมหรือแนวทางของแบรนด์หรือไม่? มีพื้นที่สำหรับสิ่งนั้น มีแผนทานอาหารกลางวันหรือต้องไปรับของ? เพิ่มบันทึกเหล่านั้นได้เช่นกัน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดโครงสร้างวันของคุณด้วยช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานช่วงเช้าและช่วงบ่าย
  • ใช้รายการตรวจสอบและคอลัมน์บันทึกเพื่อจัดการการประชุม งานที่ต้องทำ และลิงก์
  • บาลานซ์งานและชีวิตส่วนตัวด้วยแพลนเนอร์ที่เรียบง่ายและมองเห็นภาพได้

📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้เชี่ยวชาญทางไกล, และสมาชิกทีมที่ยุ่งซึ่งต้องการมุมมองแบบบล็อกเวลาของวันเพื่อสมดุลการประชุมโครงการ, งานที่ต้องใช้สมาธิ, และภารกิจต่าง ๆ.

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

7. แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์ Evernote

เทมเพลตวางแผนรายสัปดาห์ของ Evernote: แผนงานรายสัปดาห์เต็มรูปแบบพร้อมการจัดลำดับความสำคัญและบล็อกรายวันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต

ผ่านทางEvernote

ด้วยสองส่วนที่ชัดเจน ลำดับความสำคัญสูงสุดของสัปดาห์ และ รายละเอียดประจำวัน แม่แบบบันทึกการประชุมใน Evernote นี้จะช่วยให้คุณถอยออกมาและมองงานของคุณในภาพรวมที่กว้างขึ้น

คุณสามารถจัดระเบียบความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ (งาน, สุขภาพ, ชีวิต, และกำหนดเวลา) และมองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว ที่ด้านบน ตารางลำดับความสำคัญช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต่อรองได้ ด้านล่างนั้น แต่ละวันจะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกง่ายๆ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับ แผนงานประจำวัน ของคุณเพื่อให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติม

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดลำดับความสำคัญของสัปดาห์ของคุณด้วยส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานสำคัญและรายละเอียดประจำวัน
  • จัดหมวดหมู่ความรับผิดชอบตามงาน สุขภาพ ชีวิต และกำหนดเวลา
  • ลิงก์ไปยังแพลนเนอร์รายวันเพื่อการจัดการงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นและเชื่อมโยงกัน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานทางไกลและมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ซึ่งต้องการระบบการวางแผนที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การประชุมประจำสัปดาห์สนุกและน่าตื่นเต้น! คุณสามารถ:

  • เล่นเกม 'ทายผล' โดยให้ทุกคนทายผลลัพธ์ของหัวข้อสำคัญ ผู้ชนะจะได้รับคำชมเสมือนหรือกาแฟ
  • ใช้ป้าย 'Meeting MVP' สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมดีที่สุด
  • ลองใช้ 'การเริ่มต้นเงียบ' ที่ทุกคนอ่านหรือคิดอย่างเงียบๆ ก่อนการสนทนา

ข้อจำกัดของเทมเพลตบันทึกการประชุม Evernote

นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจเผชิญซึ่งอาจทำให้คุณพิจารณาใช้ทางเลือกอื่นแทน Evernote:

  • ฟิลด์แบบไดนามิก: เทมเพลตฟรีไม่รองรับฟิลด์ที่กรอกอัตโนมัติ เช่น วันที่ปัจจุบัน ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อบันทึก
  • ข้อจำกัดของเทมเพลต: คุณสามารถใช้เทมเพลตได้เพียงหนึ่งเทมเพลตต่อหนึ่งบันทึก; ไม่สามารถผสมผสานส่วนต่าง ๆ ได้
  • ข้อจำกัดของบัญชี Evernote: ผู้ใช้ฟรีสามารถสร้างบันทึกได้เพียง 50 รายการและสมุดบันทึกได้เพียงหนึ่งเล่ม
  • หมายเหตุเกี่ยวกับข้อจำกัดขนาด: บันทึกที่สร้างจากเทมเพลตต้องมีขนาดไม่เกิน 25MB (แผนฟรี) หรือ 200MB (แผนชำระเงิน) ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลจำนวนมาก
  • ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงาน: เทมเพลตไม่รองรับการมอบหมายงาน การตั้งการแจ้งเตือน หรือการติดตามความคืบหน้า
  • ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รองรับการแชร์บันทึก แต่ไม่สามารถแก้ไขเทมเพลตร่วมกันแบบสดได้เหมือนในซอฟต์แวร์จัดการงาน

เทมเพลตทางเลือกสำหรับ Evernote

แม้ว่าแม่แบบบันทึกการประชุมทีมของ Evernote จะยอดเยี่ยมในการบันทึกสิ่งที่ได้พูดคุยกัน แต่ก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

หากคุณกำลังมองหา ระบบที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้นClickUpอาจเหมาะกับคุณมากกว่า

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถบันทึกการสนทนา มอบหมายงานติดตามผลแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมโยงบันทึกกับโครงการขนาดใหญ่ได้โดยตรง

นี่คือเทมเพลตและเครื่องมือบันทึกการประชุมทางเลือกที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจระหว่างEvernote กับ ClickUp:

1. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp (MoM)

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp (MoM): รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของประเด็นการสนทนาและขั้นตอนถัดไปในทีมประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
รับแม่แบบฟรี
บันทึกทุกรายละเอียดสำคัญก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมด้วยเทมเพลต MoM ของ ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp Minutes of Meeting (MoM)แบ่งโครงสร้างการประชุมออกเป็นงานย่อยสี่ส่วนที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ: ผู้เข้าร่วม, วาระการประชุม, งานที่ยังค้าง, และ วาระการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกได้ว่าใครเข้าร่วมประชุม อะไรถูกพูดคุย อะไรที่ต้องติดตาม และอะไรที่ควรให้ความสำคัญในครั้งต่อไป

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือ รายการตรวจสอบการประเมินหลังการประชุม ซึ่งตั้งคำถามที่เหมาะสม: การประชุมตรงเวลาหรือไม่?ได้ครอบคลุมวาระการประชุมการขายทั้งหมดหรือไม่? ทุกคนได้ติดตามเวลาหรือไม่? จุดตรวจสอบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือย้อนกลับอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงคุณภาพการประชุมเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่จำเป็นต้องมีการทบทวนอย่างเป็นทางการ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • บันทึกการเข้าร่วม, วาระการประชุม, การดำเนินการที่เปิดอยู่, และขั้นตอนต่อไปใน subtasks ที่มีโครงสร้าง
  • ใช้แบบตรวจสอบการประเมินหลังการประชุมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการประชุมให้ดีขึ้นในระยะยาว
  • มอบหมายงานติดตามผลและติดตามความรับผิดชอบได้โดยตรงจากบันทึกของคุณ

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้เชี่ยวชาญทางไกลที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้เพื่อวางแผนและประเมินการประชุม.

2. แม่แบบสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp: นำเสนอคุณสมบัติของ Evernote เช่น ส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
รับแม่แบบฟรี
หันมาใช้เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp เพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็ว

เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งจะนำคุณผ่านทุกสิ่งที่จำเป็น: วันที่/เวลา/วาระการประชุม, พื้นที่สำหรับลิงก์บันทึกการประชุม, ข้อสรุปสำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือ รายการที่ต้องดำเนินการ

สร้างขึ้นในClickUp Docs, รูปแบบถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบด้วยบล็อกที่มีสีโค้ด ทำให้สามารถแยกแยะส่วนต่าง ๆ ได้ในทันที ส่วนสรุปมีสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อให้ชัดเจน และบล็อกรายการที่ต้องทำอยู่ที่ด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่างานอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อการติดตามผลทันที

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • บันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วด้วยบล็อกที่มีรหัสสีและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
  • เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามผลทันที
  • เก็บสิ่งจำเป็นทั้งหมด เช่น วันที่ วาระการประชุม และลิงก์สำหรับการบันทึกไว้ในเอกสารเดียวที่สแกนได้ง่าย

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, ทีมที่ทำงานทางไกล, และผู้ใช้ ClickUp ที่ต้องการวิธีการบันทึกโน้ตการประชุมอย่างรวดเร็วและไม่มีสะดุด

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงภาพหัวข้อที่ซับซ้อนแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมของคุณ ร่วมกันสร้างแผนภาพ กราฟ หรือแผนงานระหว่างการสนทนาเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความจดจำ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น

สร้างบันทึกใหม่หรือเชื่อมโยงไปยังบันทึกอื่น ๆ ใน ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อแสดงแนวคิดและกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์

3. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp: สร้างสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อจัดระเบียบแนวคิดและการติดตามผลตามหัวข้อ
รับแม่แบบฟรี
รับรองความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการจัดการทีมอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างหลายหน้าพร้อมส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ แนวทางการประชุม, รายการประชุมประจำสัปดาห์, และหน้าสำหรับ การประชุมประจำวัน

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการมุ่งเน้นอย่างครอบคลุมตลอดวงจรการประชุมทั้งหมด ครอบคลุมทั้งขั้นตอนก่อนการประชุมและหลังการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการสนับสนุนให้อัปเดตวาระการประชุมล่วงหน้า ในขณะที่AI Notetaker ของ ClickUpจะช่วยบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
สร้างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติและแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp AI Notetaker

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยบันทึกการประชุมหลายหน้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • จัดระเบียบการประชุมประจำและการประชุมประจำวันแบบยืนในที่เดียว
  • ส่งเสริมการอัปเดตวาระการประชุมเชิงรุกและการจดบันทึกแบบเรียลไทม์สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมระยะไกล, หัวหน้าทีม, และผู้จัดการโครงการที่ดำเนินการซิงค์หรือสแตนด์อัพเป็นประจำ และต้องการพื้นที่กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน

4. แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp: ปักหมุดไว้ที่มุมขวาบนเพื่อเข้าถึงบันทึกการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ได้อย่างง่ายดาย
รับแม่แบบฟรี
รักษาโครงสร้างและความสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดการประชุมที่เกิดขึ้นตามกำหนดการเป็นประจำ เช่น การตรวจสอบรายสัปดาห์ การทบทวนรายเดือน หรือการซิงค์โครงการอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยสิ่งสำคัญ ได้แก่ วันที่ประชุม วัตถุประสงค์ แท็กผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมขั้นต่ำ และรายชื่อผู้ขาดประชุม

จากนั้น จะนำคุณผ่านโครงสร้างการประชุมที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งส่งเสริมการสะท้อนคิด ความชัดเจน และความรับผิดชอบ บล็อกโครงสร้างการประชุม กำหนดขั้นตอนวาระการประชุมที่สม่ำเสมอสี่ขั้นตอน: ทบทวนการสนทนาครั้งก่อน ระบุวัตถุประสงค์ สรุปสิ่งที่ต้องทำ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ปรับการประชุมรายสัปดาห์ รายเดือน หรือประชุมต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างที่ใช้งานซ้ำได้
  • นำการสนทนาด้วยขั้นตอนของวาระที่สอดคล้องกันและคำถามสะท้อนคิด
  • มอบหมายและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้ง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีมระยะไกล, และทีมข้ามสายงานที่มีการประชุมประจำบ่อยครั้ง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตัวจับเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อในการประชุม (คล้ายกับเทคนิค Pomodoro แต่ใช้กับการประชุม) ตัวอย่าง:

  • 5 นาที: สรุป + เป้าหมาย
  • 10 นาที: การอภิปราย
  • 5 นาที: การตัดสินใจ + ขั้นตอนต่อไป

การกำหนดเวลาช่วยให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

5. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp: วิธีง่ายๆ ในการอ้างอิงการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่สำคัญจากการประชุมทีมและการประสานงานกับลูกค้า
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบการประชุมให้เป็นหน้าย่อยที่ง่ายต่อการนำทางด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลและต้องการบันทึกการสนทนาทั้งหมดอย่างครบถ้วนเทมเพลตการจัดการงานนี้จัดระเบียบบันทึกการประชุมอย่างชาญฉลาดเป็นหน้าย่อย โดยแต่ละรายการ (เช่น การประชุม 20221027) จะมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันซึ่งรวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ

แต่ละหน้าย่อยประกอบด้วย: พื้นที่สำหรับแท็กผู้เข้าร่วมด้วย @mentions, ส่วน ลิงก์ สำหรับบันทึกการประชุม งานที่ต้องทำ และเอกสารอ้างอิงสำคัญ, และตาราง รายการที่ต้องดำเนินการ ที่จัดรูปแบบอย่างเรียบร้อยพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดส่ง

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดระเบียบประวัติการประชุมด้วยหน้าย่อยสำหรับแต่ละเซสชัน
  • ติดแท็กผู้เข้าร่วม, เชื่อมโยงการบันทึก, และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการในตารางเฉพาะ
  • รักษาเอกสารบันทึกการสนทนาของทีมให้มีความน่าเชื่อถือ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และผู้นำโครงการระยะไกลที่ต้องการโครงสร้างที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้เพื่อบันทึกการประชุมทุกขนาด

6. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp

แม่แบบวาระการประชุม ClickUp: มอบรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนบทความให้กับทุกการประชุมเพื่อการเตรียมตัว การนำทาง และการบันทึกข้อมูลที่ง่ายดาย
รับแม่แบบฟรี
ตรวจสอบให้แน่ใจในความชัดเจน ความพร้อม และการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับแม่แบบวาระการประชุม ClickUp

แม่แบบวาระการประชุม ClickUp Meeting Agenda Templateคือการกำหนดบรรยากาศก่อนที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้น โดยเน้นที่การจัดการด้านโลจิสติกส์และความคาดหวังให้ชัดเจนล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาและลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคน

เทมเพลตนี้แบ่งการเตรียมงานออกเป็นสองส่วนหลัก: รายละเอียดการประชุม และ ผู้เข้าร่วม ตารางรายละเอียดการประชุมถูกจัดวางอย่างเรียบร้อย ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของการประชุม สถานที่ ลิงก์ วันที่ และเวลา ในขณะที่ส่วน ผู้เข้าร่วม ช่วยให้คุณระบุผู้ดำเนินการประชุม ผู้จดบันทึก และผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงใช้รายการตรวจสอบเพื่อทำเครื่องหมายว่าใครเข้าร่วมแล้ว

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กำหนดความคาดหวังและบทบาทให้ชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
  • ใช้โต๊ะที่สะอาดสำหรับรายละเอียดการประชุมและรายการตรวจสอบของผู้เข้าร่วม
  • ให้แน่ใจว่าทุกคนเตรียมพร้อมและสอดคล้องกันล่วงหน้า

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้ช่วยผู้บริหาร, และมืออาชีพที่ทำงานทางไกลที่ต้องการวิธีการวางแผนการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและมีโครงสร้าง, กำหนดบทบาท, และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมาพร้อมกับความเข้าใจที่ตรงกัน.

👋🏾 เรียนรู้วิธีเขียนวาระการประชุมที่มีประสิทธิภาพได้ที่นี่:

7. แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวของ ClickUp

เทมเพลตการประชุมแบบ 1:1 ของ ClickUp: ช่วยให้นักพัฒนาและผู้จัดการบันทึกการเติบโต ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคในการประชุมรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัว
รับแม่แบบฟรี
บันทึกและติดตามผลได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการประชุม 1-on-1 ของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp 1-on-1sถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสนทนาระหว่างพนักงานและผู้จัดการที่มีความหมาย แบ่งตามวันที่ประชุมและยึดหลักด้วยหน้า แนวทาง 1-on-1 ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ทีมรักษาความสม่ำเสมอในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นได้

แต่ละหน้าการประชุมประกอบด้วยส่วนสำหรับวาระการประชุม,บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องดำเนินการ. ลำดับการประชุมถูกสร้างขึ้นตามกระบวนการสามขั้นตอนที่ชัดเจน: ก่อน การประชุมแบบตัวต่อตัว (ทั้งสองฝ่ายสามารถเพิ่มประเด็นการหารือได้โดยไม่พร้อมกัน), ระหว่าง การประชุม (บันทึกการประชุมจะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์), และ หลัง การประชุม (รายการที่ต้องดำเนินการจะถูกเปลี่ยนเป็นงานหรือความคิดเห็นโดยตรงจากเอกสาร).

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดโครงสร้างการสนทนาระหว่างพนักงานและผู้จัดการให้มีทั้งส่วนก่อน ระหว่าง และหลัง
  • อนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มประเด็นการพูดคุยได้อย่างไม่พร้อมกัน
  • แปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานหรือความคิดเห็นได้โดยตรงจากเอกสาร

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการระยะไกลที่ต้องการทำให้การประชุมแบบตัวต่อตัวมีความตั้งใจและสามารถติดตามได้มากขึ้น

8. แม่แบบการประชุม ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUp: รวบรวมบันทึกการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกแผนก ตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการทบทวน
รับแม่แบบฟรี
ทำให้บันทึกของคุณเป็นรูปธรรมได้ด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดการประชุมเหมือนโครงการ: มีโครงสร้าง สามารถติดตามได้ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ มันจัดระเบียบบันทึกตามหมวดหมู่ เช่น กำหนดการ, รายการที่ต้องทำหลังการประชุม, เสร็จสิ้น, และ กำลังดำเนินการ แต่ละการประชุมเป็นงานที่มีช่องสำหรับวันที่ครบกำหนด, ระยะเวลา, ห้องประชุม, ประเภททีม, แท็ก, และบันทึก

การจัดวางแบบภาพช่วยให้เห็นความชัดเจนทันทีว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น อะไรที่เลยกำหนดแล้ว และอะไรที่ยังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับระบุหัวข้อการประชุม (เช่น การประชุม 1:1 หรือกลยุทธ์) และช่องสำหรับบันทึกข้อความสั้น ๆ เช่น 'บันทึกสิ่งนี้!' หรือ 'หารือเรื่องการลา'

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดการประชุมเหมือนโครงการที่มีหมวดหมู่และสถานะที่สามารถติดตามได้
  • เห็นได้ทันทีว่ามีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้น, ล่าช้า, หรือกำลังดำเนินการอยู่
  • บันทึกการแจ้งเตือน หัวข้อ และรายการที่ต้องดำเนินการในเลย์เอาต์แบบภาพเดียว

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการติดตามการประชุมเหมือนกับงานอื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของพวกเขา

9. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp: จับประเด็นสำคัญและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติจากทุกวาระการประชุม
รับแม่แบบฟรี
จัดการโลจิสติกส์ก่อนการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp

เทมเพลตรายละเอียดการประชุม ClickUp Meeting Checklistได้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เหลือไว้เพียงสิ่งสำคัญเท่านั้น เริ่มต้นด้วยส่วน ก่อนการประชุม ซึ่งรวบรวมงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

หนึ่งในส่วนที่โดดเด่นคือ บล็อกการนัดหมาย เป็นรายการตรวจสอบที่ง่ายซึ่งจะนำคุณผ่านขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม ตรวจสอบความพร้อม ตรวจสอบวันที่และเวลาสุดท้าย และแม้กระทั่งการค้นหาและจองสถานที่ประชุม

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดการโลจิสติกส์ก่อนการประชุมทั้งหมดด้วยรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและสามารถทำซ้ำได้
  • ดำเนินการเลือกผู้เข้าร่วม การจัดตารางเวลา และการจองสถานที่ทีละขั้นตอน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นก่อนที่การประชุมของคุณจะเริ่มขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้ประสานงานทีมที่ต้องการกระบวนการที่ตรงไปตรงมาและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อจัดการรายละเอียดการประชุมทั้งหมดล่วงหน้า

💟 โบนัส: Brain MAX คือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะช่วยลดความเครียดในการจัดการประชุม ด้วยการทำงานร่วมกับปฏิทิน อีเมล เอกสาร และเครื่องมือโครงการของคุณอย่างลึกซึ้ง Brain MAX สามารถดึงบันทึกการประชุม วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการในอดีตขึ้นมาได้ทันที—เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมเสมอ ต้องการติดตามข้อมูลหรือไม่? เพียงถาม Brain MAX เพื่อสรุปการประชุมของสัปดาห์ที่แล้วหรือรายการงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และมันจะส่งรายละเอียดสำคัญให้คุณภายในไม่กี่วินาที

หลังการประชุม คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงหรือข้อความเพื่อเพิ่มบันทึกของคุณเอง ชี้แจงขั้นตอนต่อไป หรือสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากการหารือ Brain MAX จะจัดระเบียบและเชื่อมโยงการอัปเดตเหล่านี้กับโครงการและสมาชิกทีมที่ถูกต้อง ตั้งค่าการแจ้งเตือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป ด้วยระบบค้นหาสำหรับองค์กร ข้อมูลเชิงลึกที่ตระหนักถึงบริบท และการติดตามอย่างริเริ่ม Brain MAX จะช่วยให้การประชุมของคุณเป็นระเบียบ สามารถดำเนินการได้ และมีประสิทธิภาพ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ไม่ใช่การจัดการรายละเอียด

10. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp

เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUp: เหมาะสำหรับผู้นำโครงการที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลสรุป กำหนดเวลา และบันทึกต่างๆ ในที่เดียว
รับแม่แบบฟรี
จัดทีมของคุณให้สอดคล้องกับเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpเป็นเอกสารดิจิทัลแบบหน้าเดียวที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นโครงการ ตั้งแต่สรุปภาพรวมระดับสูงไปจนถึงวันที่สำคัญของโครงการและการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รูปแบบเริ่มต้นด้วยตารางที่เรียบง่ายซึ่งแสดงรายการข้อมูลสำคัญทั้งหมด ได้แก่ ชื่อโครงการ หมายเลขอ้างอิง ผู้จัดการโครงการ เจ้าของบันทึก วันที่บันทึก และวันที่เสร็จสิ้น

ส่วนสรุปโครงการ ก้าวไปอีกขั้น โดยให้พื้นที่ในการอธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตด้วยคำพูดของคุณเอง ในแถบด้านข้าง คุณจะพบการแบ่งส่วนที่เชื่อมโยง เช่น ขอบเขต เหตุการณ์สำคัญ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และแม้กระทั่ง บันทึกการยอมรับโครงการ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการรับผิดชอบโดยไม่ดูเป็นการบังคับ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เริ่มต้นโครงการด้วยเอกสารดิจิทัลหน้าเดียวสำหรับสรุป, จุดสำคัญ, และผู้รับผิดชอบ
  • ใช้ส่วนที่เชื่อมโยงสำหรับขอบเขต, แนวทางที่ดีที่สุด, และการขอบคุณ
  • ให้ทุกคนรับผิดชอบด้วยเอกสารโครงการที่ชัดเจน

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการ, ผู้จัดการบัญชี, และหัวหน้าทีมที่ต้องการกรอบการทำงานที่สม่ำเสมอและพร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้าง 'ระบบปฏิบัติการสำหรับการประชุม' ให้กับทีมของคุณ! กำหนดมาตรฐาน เช่น:

  • การประชุมใช้เวลาเพียง 25-30 นาทีเท่านั้น ไม่ใช่ 30-60 นาที
  • โปรดเตรียมเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • ใช้กรอบการตัดสินใจเดียวกันทุกครั้ง
  • สรุปผลลัพธ์ใน ClickUp โดยใช้ AI

11. แม่แบบบันทึกชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUp: จัดระเบียบประเด็นสำคัญจากการประชุมตามหัวข้อ หลักสูตร และเป้าหมาย
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบหัวข้อชั้นเรียนหรือการประชุมด้วยเทมเพลตบันทึกชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUpมอบโซลูชันที่สะอาดและเรียบง่ายสำหรับการประชุมของคุณ ออกแบบมาสำหรับนักเรียนในตอนแรก แต่ก็สามารถใช้ได้ดีกับทีมที่ต้องจัดการกับการหารืออย่างต่อเนื่อง การประชุมข้ามสายงาน หรือการอบรมซ้ำ ๆ

การจัดวางกลุ่มโน้ตเป็นงาน โดยกำหนดแท็กสำหรับ ชั้นเรียน (หรือโครงการ), ประเภท (เช่น ส่วน, การอ่าน, หรือกลุ่มศึกษา), และ สถานะการทบทวน ทำให้ง่ายต่อการกรอง, จัดเรียง, และค้นหาสิ่งที่สำคัญ แต่ละแถวทำงานเหมือนสรุปย่อ: หัวข้อนี้ได้รับการทบทวนแล้วหรือไม่? มันอยู่ในเซสชั่นหรือทีมใด? คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดระเบียบการสนทนาอย่างต่อเนื่อง, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, หรือการเรียนรู้ตามแท็กและสถานะ
  • สรุปหัวข้อและเซสชันเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • กรองและทบทวนบันทึกได้อย่างง่ายดายข้ามการประชุมหรือชั้นเรียนต่างๆ

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมหรือมืออาชีพที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นในการบันทึก แท็ก และทบทวนการสนทนาจากการประชุมต่างๆ กระบวนการทำงาน หรือเซสชันการเรียนรู้

12. แม่แบบติดตามการประชุม ClickUp

เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp: ติดตามความคืบหน้า เจ้าของงาน และรายการที่ยังไม่เสร็จสิ้นตลอดเวลา เพื่อความสอดคล้องและการติดตามผลที่ดีขึ้น
รับแม่แบบฟรี
ติดตามทุกการประชุม ทีม การประชุมแบบตัวต่อตัว หรือทั้งบริษัทด้วยเทมเพลตติดตามการประชุมของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Meeting Trackerทำให้การติดตามปฏิทินการประชุมทั้งหมดของทีมคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ รูปแบบถูกจัดกลุ่มตามวันที่และใช้รหัสสีตามประเภทของการประชุม ให้คุณเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปจัดการงานหรืออีเมล

แต่ละแถวคือภารกิจแบบไดนามิกที่มีงานย่อย ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดการเตรียมงานในตัว วางแผนล่วงหน้าใช่ไหม? มีคอลัมน์สำหรับเอกสารที่เชื่อมโยงและบทบาทผู้อำนวยความสะดวก ต้องการทบทวนภายหลัง? ทุกอย่างยังคงอยู่ในที่เดียว

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • บันทึก จัดระเบียบ และเตรียมการประชุมทั้งหมดในมุมมองที่แบ่งตามสีและจัดกลุ่มตามวันที่
  • ติดตามงานย่อย ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดการเตรียมงานสำหรับการประชุมทุกครั้ง
  • สะท้อนและวางแผนล่วงหน้าด้วยเอกสารที่เชื่อมโยงและบทบาทการอำนวยความสะดวก

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมระยะไกลหรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึก จัดระเบียบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมภายในองค์กรระหว่างแผนกและรูปแบบต่างๆ

ฟังจากผู้ใช้ ClickUp คนนี้:

มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นเวลาที่เราประหยัดได้ในการประชุมตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนงานและอัปเดต ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การตลาดที่สำคัญกว่า

มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนงานและอัปเดต ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า

ยกระดับการประชุมของคุณด้วย ClickUp

การบันทึกข้อมูลการประชุมที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก การใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมของ Evernote เป็นก้าวแรกที่ยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เก็บข้อมูลบันทึกของคุณเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถติดตามและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด เพิ่มความคิดเห็น และแม้กระทั่งผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณโดยตรง บันทึกการประชุมของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย

ใช่, Evernote สามารถใช้เพื่อจดบันทึกการประชุมได้. มันให้แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและมีการจัดระเบียบ ที่คุณสามารถจดบันทึกจุดสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วระหว่างการประชุม. คุณสมบัติของมัน เช่น สมุดบันทึก, แท็ก, และฟังก์ชันการค้นหา ทำให้การจัดระเบียบและค้นหาบันทึกการประชุมของคุณง่ายขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ.

รูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมมักประกอบด้วยวันที่และเวลาของการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุมหรือหัวข้อที่หารือ ประเด็นสำคัญที่ได้อภิปราย การตัดสินใจที่ได้ทำ และรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบ การใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่มีหมายเลขจะช่วยให้บันทึกมีความชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม

ในการสร้างแม่แบบบันทึกใน Evernote ให้เริ่มต้นด้วยการออกแบบบันทึกที่มีโครงสร้างตามที่คุณต้องการ เช่น หัวข้อสำหรับวาระการประชุม การอภิปราย และรายการที่ต้องดำเนินการ เมื่อคุณพอใจกับรูปแบบแล้ว ให้บันทึกบันทึกนั้นเป็นแม่แบบ วิธีนี้จะช่วยให้คุณนำรูปแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับบันทึกในอนาคตได้ ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและประหยัดเวลา

ในการจดบันทึกการประชุมระดับสูง ให้มุ่งเน้นการจับประเด็นหลักที่พูดคุย การตัดสินใจที่สำคัญ และการดำเนินการหรือมอบหมายงานที่ต้องติดตาม หลีกเลี่ยงการจดรายละเอียดทุกอย่าง แต่ให้สรุปประเด็นสำคัญและผลลัพธ์แทน วิธีการนี้จะช่วยให้บันทึกของคุณกระชับและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้อย่างง่ายดาย