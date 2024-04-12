Evernote vs ClickUp: แอปจดบันทึกไหนดีที่สุด?

ไอเดียที่สร้างสรรค์. สินค้าในรายการซื้อของ. เกณฑ์การยอมรับสำหรับคุณสมบัติที่คุณกำลังเขียนเรื่องราวผู้ใช้. ข่าวที่คุณต้องการแบ่งปันกับทีมของคุณ.
การใช้ชีวิตโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญหรือต้องแบกรับความทรงจำระยะสั้นที่มากเกินไป คุณต้องการแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ทรงพลัง และพร้อมใช้งานเสมอ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจแอปจดบันทึกยอดนิยมสองแอป: Evernote กับ ClickUp
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการทำงานร่วมกันและติดตามงานในที่เดียว
ClickUp รวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียว มอบพื้นที่แบบครบวงจรสำหรับการวางแผนโครงการ การจัดการเวลา และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการทำงานของคุณ ClickUp ยังมีแอปจดบันทึกที่ทรงพลังรวมอยู่ด้วย
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
ท่ามกลางแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่มากมาย ClickUp โดดเด่นด้วยชุดฟีเจอร์อันทรงพลัง ซึ่งรวมถึงแอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมและโซลูชันการจัดการข้อมูล เช่นต่อไปนี้
ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้ทีมของคุณสามารถรวบรวมบันทึก, รายงานการประชุม, แผนโครงการ, และเอกสารอื่น ๆ ที่คุณต้องการบันทึกไว้ได้ ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างเอกสารที่มีหน้าซ้อนกันและตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น บุ๊กมาร์ก ตาราง และอื่นๆ
- แก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ ติดแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
- เชื่อมโยงเอกสารและงานเข้าด้วยกัน เพิ่มวิดเจ็ตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เปลี่ยนสถานะโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในตัวแก้ไขของคุณ
- จัดหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย
- สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม, แขก, หรือสาธารณะ
โน้ตแพดโดย ClickUp
บันทึกความคิด ไอเดีย และงานต่าง ๆ ได้ทันทีด้วยClickUp Notepad ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณจดบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างประชุมหรือระดมความคิด เพื่อให้ไม่พลาดทุกไอเดียสำคัญ
ฐานความรู้
สร้างคลังข้อมูลที่ครอบคลุมด้วยฐานความรู้ของ ClickUp ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บคู่มือวิธีการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย และนโยบายของบริษัท เพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง ลดการสอบถามซ้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
อะไรเพิ่มเติม? สร้างบทความฐานความรู้โดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain.
คำอธิบายงานและความคิดเห็น
ClickUp ช่วยให้สามารถอธิบายรายละเอียดของงานและแสดงความคิดเห็นแบบต่อเนื่องได้ ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกบันทึกย่อและการสนทนาที่เกี่ยวข้องไว้กับโครงการหรืองานเฉพาะได้ ทำให้บริบทถูกเก็บรักษาไว้และสามารถเข้าถึงได้
ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกโน้ตการประชุม การระดมความคิด หรือการสร้างฐานความรู้ ClickUp มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Evernote คืออะไร?
Evernote เป็นแอปจดบันทึกพื้นฐานที่ทำหน้าที่เป็นสมุดบันทึก ดิจิทัล แผนงาน และคลังข้อมูลของคุณ ในฐานะเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูล Evernote มีความโดดเด่นในการจัดระเบียบความคิด การวิจัย และโครงการของคุณให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Evernote:
นี่คือคุณสมบัติมากมายที่ทำให้ Evernote เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบชีวิตและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุการจัดระเบียบ
สร้างสมุดบันทึก, หน้า, และแท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่และการค้นหาข้อมูลได้ง่าย
เว็บคลิปเปอร์
บันทึกบทความ, หน้าเว็บ, และภาพหน้าจอได้โดยตรงไปยังบัญชีของคุณพร้อมการจัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์
การสแกนเอกสาร
ใช้กล้องของอุปกรณ์ของคุณเพื่อสแกนและแปลงเอกสาร นามบัตร และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นดิจิทัล
การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
เข้าถึงบันทึกของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้ข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานเสมอ
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ แผนฟรีของ Evernote มีข้อจำกัดที่ 50 โน้ตเท่านั้น หากคุณต้องการเขียนเพิ่มเติมจะต้องอัปเกรดแผนการใช้งาน ในทางกลับกัน คุณสามารถสร้างเอกสารได้ไม่จำกัดบน ClickUp Docs แม้แต่ในแผนฟรี
ClickUp เทียบกับ Evernote: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เราได้ตรวจสอบทุกฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานของทั้งสองเครื่องมืออย่างละเอียด เพื่อนำเสนอการเปรียบเทียบ ClickUp กับ Evernote อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มาเริ่มกันเลย
ผู้ใช้ที่ตั้งใจ
ClickUp ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คนเดียวรวมถึงทีมขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน มันรวมการบันทึกโน้ตที่ทรงพลังกับการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน และทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์/โปรแกรมของพวกเขา
Evernote เป็นเครื่องมือจดบันทึกส่วนบุคคลเป็นหลัก ช่วยให้คุณสแกนเอกสาร บันทึกเสียง และบันทึกใบเสร็จ คู่มือ หรือสูตรอาหารของครอบครัวได้ แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังสำหรับการจดบันทึก แต่ขาดความสามารถในการผสานความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบที่มีความหมายและขยายผลได้
การสื่อสารและการร่วมมือ
ClickUp Docs ทำงานเป็นซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดของมันคือ:
- ความคิดเห็นและการกล่าวถึง
- แชทสด
- การแชร์แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ
- การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับงานและชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
Evernote มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่จำกัด เช่น การแชร์และแสดงความคิดเห็นในบันทึก คุณยังสามารถเพิ่มรายการที่ต้องทำลงในบันทึกได้อีกด้วย
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร แต่พวกมันกลับมีข้อจำกัดสำหรับโครงการที่ต้องการการเปลี่ยนผ่านที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อติดตามการทำงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, ประเมินผลลัพธ์, เป็นต้น
การจัดการงาน
ClickUp ขจัดปัญหาการแยกข้อมูลและงานออกจากกัน โดยผสานบันทึกเข้ากับงานต่าง ๆ ช่วยให้คุณสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ แสดงความคิดเห็นต่อไอเดีย และติดแท็กผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย ClickUp Docs ผสานความคิดและการดำเนินการเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ด้วยซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ทรงพลัง ปรับแต่งได้สูง และยืดหยุ่น ClickUp ช่วยให้บันทึกและเอกสารของคุณอยู่ในบริบทที่เหมาะสมเสมอ
ในขณะที่ Evernote ก็มีความสามารถในการสร้างงาน, รายการที่ต้องทำ, และตารางเวลา แต่ฟังก์ชันการทำงานมีจำกัด Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่มีฟีเจอร์การจัดการงานเพียงเล็กน้อย แต่ ClickUp เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีการผสานรวมงานและบันทึกได้อย่างทรงพลัง
สไตล์
ClickUp Docs ช่วยให้คุณเพิ่มภาพหน้าปก เปลี่ยนฟอนต์และสี ปรับระยะห่างบรรทัด/ย่อหน้า เพิ่มวิดเจ็ต/แบนเนอร์ รวมหน้าย่อย สารบัญ และอื่นๆ อีกมากมาย
Evernote ช่วยให้คุณสามารถทำทุกอย่างนี้ได้เช่นกัน ในฐานะแอปที่สร้างขึ้นเพื่อการจดบันทึกโดยเฉพาะ Evernote มีประเภทของบันทึกที่หลากหลาย รวมถึงข้อความ ภาพร่าง รูปภาพ เสียง คลิปเว็บ และไฟล์ PDF
รายงาน
ClickUp ช่วยให้การไหลจากความคิด (ในClickUp Docs) ไปสู่การกระทำ (ในClickUp tasks) ไปสู่ผลลัพธ์ (บนClickUp Dashboard) เป็นไปอย่างราบรื่น ตามเป้าหมายและเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ คุณสามารถสร้างรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน การติดตามเวลา และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานได้โดยตรงภายใน ClickUp
Evernote ขาดความสามารถในการรายงานในตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Evernote ช่วยคุณสร้างและจัดเก็บเอกสารเท่านั้น คล้ายกับ Google Docs ดังนั้นจึงมีข้อมูลให้ติดตามน้อยนอกเหนือจากจำนวนคำ ตัวอักษร ผู้เขียน เป็นต้น
การผสานรวม
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ กว่า 1,000 แอป รวมถึงเครื่องมือจากบุคคลที่สามสำหรับการติดตามเวลา, อีเมล, ปฏิทิน, และบริการจัดเก็บข้อมูล ระบบนิเวศที่กว้างขวางนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและรักษาการไหลของข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
Evernote, อย่างไรก็ตาม, มีการเลือกการผสานการทำงานที่มีประโยชน์น้อยกว่า. สิ่งนี้อาจจำกัดความสามารถของแอปในการผสานการทำงานเข้ากับระบบการทำงานที่มีอยู่ของทีมอย่างสมบูรณ์.
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฟีเจอร์ต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม รวมถึงฟีเจอร์บันทึกข้อความ ความสามารถหลักของ AI ที่ผสานรวมกับฟีเจอร์การบันทึกข้อความมีดังนี้
เครื่องมือเขียนด้วย AI: ร่างอีเมล สร้างเอกสาร และสร้างแผนงานโครงการ ตรวจสอบการสะกดในเอกสารและงานของคุณโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยาย
สรุป: สร้างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม: แปลงเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและใช้ AI เพื่อตอบคำถามจากการประชุมและคลิปของคุณ
การค้นหาด้วย AI: ถามคำถามและรับคำตอบจากงาน เอกสาร และผู้คนของคุณ
แนวทางของ Evernote ต่อปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างฟังก์ชันหลักของการจดบันทึกและการจัดระเบียบข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
- คำแนะนำเนื้อหา: แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นพบที่ดีขึ้น
- การค้นหาด้วย AI: ทำให้การค้นหาข้อมูลในบันทึก รูปภาพ หรือข้อความที่เขียนด้วยลายมือของคุณง่ายขึ้น
- การจัดหมวดหมู่: การติดแท็กและจัดหมวดหมู่บันทึกโดยอัตโนมัติ
เทมเพลต
ClickUp มีคลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน เหมาะกับทุกกลยุทธ์การจดบันทึก
ไม่เชื่อเราหรือ? ลองดูแหล่งข้อมูลนับร้อยและเทมเพลตการจัดการโครงการยอดนิยมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เลย โดยเฉพาะสำหรับ ClickUp Docs นี่คือตัวอย่างยอดนิยมบางส่วน:
เทมเพลตการทบทวนแบบตัวต่อตัว ClickUp
เทมเพลตเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี/ลูกค้าของ ClickUp
Evernoteยังมีเทมเพลตฟรีสำหรับการเขียนบันทึกส่วนตัว การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การติดตามโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเหล่านี้จำกัดเฉพาะการจดบันทึกเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้กับการจัดการโครงการได้
การสนับสนุนลูกค้า
ClickUp ให้บริการสนับสนุนลูกค้าอย่างครอบคลุมด้วยทรัพยากรหลากหลาย รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือ วิดีโอสอนการใช้งาน สัมมนาออนไลน์สด และฟอรัมชุมชน แผนพรีเมียมช่วยให้เข้าถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมเวลาตอบกลับที่น่าประทับใจ
Evernote ให้การสนับสนุนผ่านศูนย์ช่วยเหลือและฟอรัมชุมชน แต่การสนับสนุนลูกค้าโดยตรงจำกัดเฉพาะผู้ถือบัญชี Premium และ Business เท่านั้น นี่เป็นข้อจำกัดสำหรับทีมที่ต้องการความช่วยเหลือทันทีในแผนระดับต่ำกว่า
การกำหนดราคา
คลิกอัพ
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
เอเวอร์โน้ต
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $10. 83 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $14. 17 ต่อเดือน
- ทีม: $20. 83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นแล้ว ClickUp ชัดเจนว่ามอบโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการจัดการบันทึกที่ชัดเจน ง่าย และผสานรวมไว้ในที่เดียว
แม้ว่า Evernote จะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในฐานะเครื่องมือจดบันทึกส่วนบุคคล แต่กลับขาดการสนับสนุนการทำงานแบบไดนามิก การทำงานร่วมกัน และการบูรณาการเวิร์กโฟลว์ที่ทีมต้องการในปัจจุบัน
ClickUp มีแนวทางแบบองค์รวมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งครอบคลุมการจดบันทึก การจัดการงาน การสื่อสาร และการรายงาน ทำให้เป็นทางเลือกที่คู่ควรสำหรับEvernote
ClickUp เทียบกับ Evernote บน Reddit
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับ ClickUp และ Evernote เมื่อเราค้นหาClickUp เทียบกับ Evernote บน Reddit ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปในทางที่สนับสนุน ClickUp โดยผู้ใช้เรียกมันว่าเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมและเน้นงานได้ดี
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า "Clickup เป็นแอปจัดการงานที่มั่นคง มีไวท์บอร์ด เอกสาร แดชบอร์ด แชท และอื่นๆ อีกมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย" โดยเพิ่มเติมว่าทีมสนับสนุนลูกค้า "ยอดเยี่ยม และทีมพัฒนาก็ทำงานหนักเพื่อรักษาและอัปเดตแอปอยู่เสมอ"
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ ClickUpเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android
แอปจดบันทึกใดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?
ผลลัพธ์ชัดเจน—แอปจดบันทึกของ ClickUp ไม่มีใครเทียบได้! 🏆
วิธีการจดบันทึกและจัดระเบียบของ Evernote ที่เรียบง่ายและไม่มีลูกเล่นนั้นเคยเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในอดีต แต่ปัจจุบันกลับดูด้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายซึ่งได้เข้าสู่ตลาดในเวลาต่อมา
เข้าสู่ ClickUp 💜
ClickUp ไม่ได้เพียงแค่เทียบเท่ากับ Evernote เท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าอีกด้วย ClickUp นำเสนอแอปจดบันทึกที่ครอบคลุม สามารถทำงานร่วมกันได้ และปรับแต่งได้ตามความต้องการ สำหรับทั้งบุคคลและทีม
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกบทเรียนชีวิตหรือทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp ก็ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
อะไรอีก? มันยกระดับการจดบันทึกโดยการผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของงาน โครงการ และเป้าหมาย ClickUp Brain ทำให้สิ่งที่คุณสามารถทำได้กับบันทึกของคุณเป็นอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น
เมื่อรวมกันแล้ว ClickUp กลายเป็นโซลูชันครบวงจรที่ทรงพลังที่สุดสำหรับไอเดีย แผนงาน และการดำเนินการ—แม้แต่เวอร์ชันฟรี
