Evernote vs ClickUp: แอปจดบันทึกไหนดีที่สุด?

Sudarshan Somanathan
12 เมษายน 2567

ไอเดียที่สร้างสรรค์. สินค้าในรายการซื้อของ. เกณฑ์การยอมรับสำหรับคุณสมบัติที่คุณกำลังเขียนเรื่องราวผู้ใช้. ข่าวที่คุณต้องการแบ่งปันกับทีมของคุณ.

การใช้ชีวิตโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญหรือต้องแบกรับความทรงจำระยะสั้นที่มากเกินไป คุณต้องการแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ทรงพลัง และพร้อมใช้งานเสมอ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจแอปจดบันทึกยอดนิยมสองแอป: Evernote กับ ClickUp

ClickUp คืออะไร?

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการทำงานร่วมกันและติดตามงานในที่เดียว

ClickUp รวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียว มอบพื้นที่แบบครบวงจรสำหรับการวางแผนโครงการ การจัดการเวลา และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการทำงานของคุณ ClickUp ยังมีแอปจดบันทึกที่ทรงพลังรวมอยู่ด้วย

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

ท่ามกลางแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่มากมาย ClickUp โดดเด่นด้วยชุดฟีเจอร์อันทรงพลัง ซึ่งรวมถึงแอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมและโซลูชันการจัดการข้อมูล เช่นต่อไปนี้

ภาพรวมของเอกสาร ClickUp

ClickUp Docs

ClickUp Docsช่วยให้ทีมของคุณสามารถรวบรวมบันทึก, รายงานการประชุม, แผนโครงการ, และเอกสารอื่น ๆ ที่คุณต้องการบันทึกไว้ได้ ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถ:

  • สร้างเอกสารที่มีหน้าซ้อนกันและตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น บุ๊กมาร์ก ตาราง และอื่นๆ
  • แก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ ติดแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
  • เชื่อมโยงเอกสารและงานเข้าด้วยกัน เพิ่มวิดเจ็ตเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เปลี่ยนสถานะโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในตัวแก้ไขของคุณ
  • จัดหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย
  • สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม, แขก, หรือสาธารณะ

โน้ตแพดโดย ClickUp

บันทึกความคิด ไอเดีย และงานต่าง ๆ ได้ทันทีด้วยClickUp Notepad ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณจดบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างประชุมหรือระดมความคิด เพื่อให้ไม่พลาดทุกไอเดียสำคัญ

จัดระเบียบบันทึก รายการตรวจสอบ และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยสมุดบันทึกออนไลน์ฟรีของ ClickUp

ฐานความรู้

สร้างคลังข้อมูลที่ครอบคลุมด้วยฐานความรู้ของ ClickUp ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บคู่มือวิธีการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย และนโยบายของบริษัท เพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง ลดการสอบถามซ้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อะไรเพิ่มเติม? สร้างบทความฐานความรู้โดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain.

คำอธิบายงานและความคิดเห็น

ClickUp ช่วยให้สามารถอธิบายรายละเอียดของงานและแสดงความคิดเห็นแบบต่อเนื่องได้ ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกบันทึกย่อและการสนทนาที่เกี่ยวข้องไว้กับโครงการหรืองานเฉพาะได้ ทำให้บริบทถูกเก็บรักษาไว้และสามารถเข้าถึงได้

ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกโน้ตการประชุม การระดมความคิด หรือการสร้างฐานความรู้ ClickUp มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ราคาของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมแผนของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อขยายตามความทะเยอทะยานของคุณ

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร:ติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

Evernote คืออะไร?

Evernote เป็นแอปจดบันทึกพื้นฐานที่ทำหน้าที่เป็นสมุดบันทึก ดิจิทัล แผนงาน และคลังข้อมูลของคุณ ในฐานะเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูล Evernote มีความโดดเด่นในการจัดระเบียบความคิด การวิจัย และโครงการของคุณให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

แอปจดบันทึก Evernote (แหล่งที่มา: Evernote.com)

คุณสมบัติเด่นของ Evernote:

นี่คือคุณสมบัติมากมายที่ทำให้ Evernote เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบชีวิตและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุการจัดระเบียบ

สร้างสมุดบันทึก, หน้า, และแท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่และการค้นหาข้อมูลได้ง่าย

เว็บคลิปเปอร์

บันทึกบทความ, หน้าเว็บ, และภาพหน้าจอได้โดยตรงไปยังบัญชีของคุณพร้อมการจัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์

การสแกนเอกสาร

ใช้กล้องของอุปกรณ์ของคุณเพื่อสแกนและแปลงเอกสาร นามบัตร และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นดิจิทัล

การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม

เข้าถึงบันทึกของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้ข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานเสมอ

ราคาของ Evernote

Evernote มีหลายระดับราคาให้เลือก แต่ละระดับมีชุดคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะตัว

  • ฟรีตลอดไป
  • ส่วนบุคคล: 10.83 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $14.17 ต่อเดือน
  • ทีม: $20. 83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ แผนฟรีของ Evernote มีข้อจำกัดที่ 50 โน้ตเท่านั้น หากคุณต้องการเขียนเพิ่มเติมจะต้องอัปเกรดแผนการใช้งาน ในทางกลับกัน คุณสามารถสร้างเอกสารได้ไม่จำกัดบน ClickUp Docs แม้แต่ในแผนฟรี

ClickUp เทียบกับ Evernote: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

เราได้ตรวจสอบทุกฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานของทั้งสองเครื่องมืออย่างละเอียด เพื่อนำเสนอการเปรียบเทียบ ClickUp กับ Evernote อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มาเริ่มกันเลย

ผู้ใช้ที่ตั้งใจ

ClickUp ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คนเดียวรวมถึงทีมขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน มันรวมการบันทึกโน้ตที่ทรงพลังกับการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน และทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์/โปรแกรมของพวกเขา

Evernote เป็นเครื่องมือจดบันทึกส่วนบุคคลเป็นหลัก ช่วยให้คุณสแกนเอกสาร บันทึกเสียง และบันทึกใบเสร็จ คู่มือ หรือสูตรอาหารของครอบครัวได้ แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังสำหรับการจดบันทึก แต่ขาดความสามารถในการผสานความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบที่มีความหมายและขยายผลได้

การสื่อสารและการร่วมมือ

ClickUp Docs ทำงานเป็นซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดของมันคือ:

  • ความคิดเห็นและการกล่าวถึง
  • แชทสด
  • การแชร์แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ
  • การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับงานและชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

Evernote มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่จำกัด เช่น การแชร์และแสดงความคิดเห็นในบันทึก คุณยังสามารถเพิ่มรายการที่ต้องทำลงในบันทึกได้อีกด้วย

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร แต่พวกมันกลับมีข้อจำกัดสำหรับโครงการที่ต้องการการเปลี่ยนผ่านที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อติดตามการทำงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, ประเมินผลลัพธ์, เป็นต้น

การจัดการงาน

ClickUp ขจัดปัญหาการแยกข้อมูลและงานออกจากกัน โดยผสานบันทึกเข้ากับงานต่าง ๆ ช่วยให้คุณสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ แสดงความคิดเห็นต่อไอเดีย และติดแท็กผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย ClickUp Docs ผสานความคิดและการดำเนินการเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ด้วยซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ทรงพลัง ปรับแต่งได้สูง และยืดหยุ่น ClickUp ช่วยให้บันทึกและเอกสารของคุณอยู่ในบริบทที่เหมาะสมเสมอ

ในขณะที่ Evernote ก็มีความสามารถในการสร้างงาน, รายการที่ต้องทำ, และตารางเวลา แต่ฟังก์ชันการทำงานมีจำกัด Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่มีฟีเจอร์การจัดการงานเพียงเล็กน้อย แต่ ClickUp เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีการผสานรวมงานและบันทึกได้อย่างทรงพลัง

สไตล์

ClickUp Docs ช่วยให้คุณเพิ่มภาพหน้าปก เปลี่ยนฟอนต์และสี ปรับระยะห่างบรรทัด/ย่อหน้า เพิ่มวิดเจ็ต/แบนเนอร์ รวมหน้าย่อย สารบัญ และอื่นๆ อีกมากมาย

สไตล์ที่ไม่มีใครเทียบได้และฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลังด้วย ClickUp Docs

Evernote ช่วยให้คุณสามารถทำทุกอย่างนี้ได้เช่นกัน ในฐานะแอปที่สร้างขึ้นเพื่อการจดบันทึกโดยเฉพาะ Evernote มีประเภทของบันทึกที่หลากหลาย รวมถึงข้อความ ภาพร่าง รูปภาพ เสียง คลิปเว็บ และไฟล์ PDF

รายงาน

ClickUp ช่วยให้การไหลจากความคิด (ในClickUp Docs) ไปสู่การกระทำ (ในClickUp tasks) ไปสู่ผลลัพธ์ (บนClickUp Dashboard) เป็นไปอย่างราบรื่น ตามเป้าหมายและเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ คุณสามารถสร้างรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน การติดตามเวลา และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานได้โดยตรงภายใน ClickUp

Evernote ขาดความสามารถในการรายงานในตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Evernote ช่วยคุณสร้างและจัดเก็บเอกสารเท่านั้น คล้ายกับ Google Docs ดังนั้นจึงมีข้อมูลให้ติดตามน้อยนอกเหนือจากจำนวนคำ ตัวอักษร ผู้เขียน เป็นต้น

การผสานรวม

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ กว่า 1,000 แอป รวมถึงเครื่องมือจากบุคคลที่สามสำหรับการติดตามเวลา, อีเมล, ปฏิทิน, และบริการจัดเก็บข้อมูล ระบบนิเวศที่กว้างขวางนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและรักษาการไหลของข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

Evernote, อย่างไรก็ตาม, มีการเลือกการผสานการทำงานที่มีประโยชน์น้อยกว่า. สิ่งนี้อาจจำกัดความสามารถของแอปในการผสานการทำงานเข้ากับระบบการทำงานที่มีอยู่ของทีมอย่างสมบูรณ์.

ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์

ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฟีเจอร์ต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม รวมถึงฟีเจอร์บันทึกข้อความ ความสามารถหลักของ AI ที่ผสานรวมกับฟีเจอร์การบันทึกข้อความมีดังนี้

เครื่องมือเขียนด้วย AI: ร่างอีเมล สร้างเอกสาร และสร้างแผนงานโครงการ ตรวจสอบการสะกดในเอกสารและงานของคุณโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยาย

สรุป: สร้างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม

สรุปโดย AI ของ ClickUp สำหรับเอกสาร

บันทึกการประชุม: แปลงเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและใช้ AI เพื่อตอบคำถามจากการประชุมและคลิปของคุณ

การค้นหาด้วย AI: ถามคำถามและรับคำตอบจากงาน เอกสาร และผู้คนของคุณ

รับคำตอบทั้งหมดโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Brain

แนวทางของ Evernote ต่อปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างฟังก์ชันหลักของการจดบันทึกและการจัดระเบียบข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

  • คำแนะนำเนื้อหา: แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นพบที่ดีขึ้น
  • การค้นหาด้วย AI: ทำให้การค้นหาข้อมูลในบันทึก รูปภาพ หรือข้อความที่เขียนด้วยลายมือของคุณง่ายขึ้น
  • การจัดหมวดหมู่: การติดแท็กและจัดหมวดหมู่บันทึกโดยอัตโนมัติ

เทมเพลต

ClickUp มีคลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน เหมาะกับทุกกลยุทธ์การจดบันทึก

ไม่เชื่อเราหรือ? ลองดูแหล่งข้อมูลนับร้อยและเทมเพลตการจัดการโครงการยอดนิยมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เลย โดยเฉพาะสำหรับ ClickUp Docs นี่คือตัวอย่างยอดนิยมบางส่วน:

เทมเพลตเอกสารโครงการ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนแบบตัวต่อตัว ClickUp

เทมเพลตเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี/ลูกค้าของ ClickUp

Evernoteยังมีเทมเพลตฟรีสำหรับการเขียนบันทึกส่วนตัว การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การติดตามโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเหล่านี้จำกัดเฉพาะการจดบันทึกเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้กับการจัดการโครงการได้

การสนับสนุนลูกค้า

ClickUp ให้บริการสนับสนุนลูกค้าอย่างครอบคลุมด้วยทรัพยากรหลากหลาย รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือ วิดีโอสอนการใช้งาน สัมมนาออนไลน์สด และฟอรัมชุมชน แผนพรีเมียมช่วยให้เข้าถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมเวลาตอบกลับที่น่าประทับใจ

Evernote ให้การสนับสนุนผ่านศูนย์ช่วยเหลือและฟอรัมชุมชน แต่การสนับสนุนลูกค้าโดยตรงจำกัดเฉพาะผู้ถือบัญชี Premium และ Business เท่านั้น นี่เป็นข้อจำกัดสำหรับทีมที่ต้องการความช่วยเหลือทันทีในแผนระดับต่ำกว่า

การกำหนดราคา

คลิกอัพ

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

เอเวอร์โน้ต

  • ฟรีตลอดไป
  • ส่วนตัว: $10. 83 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $14. 17 ต่อเดือน
  • ทีม: $20. 83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นแล้ว ClickUp ชัดเจนว่ามอบโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการจัดการบันทึกที่ชัดเจน ง่าย และผสานรวมไว้ในที่เดียว

แม้ว่า Evernote จะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในฐานะเครื่องมือจดบันทึกส่วนบุคคล แต่กลับขาดการสนับสนุนการทำงานแบบไดนามิก การทำงานร่วมกัน และการบูรณาการเวิร์กโฟลว์ที่ทีมต้องการในปัจจุบัน

ClickUp มีแนวทางแบบองค์รวมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งครอบคลุมการจดบันทึก การจัดการงาน การสื่อสาร และการรายงาน ทำให้เป็นทางเลือกที่คู่ควรสำหรับEvernote

ClickUp เทียบกับ Evernote บน Reddit

เราได้ไปที่ Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับ ClickUp และ Evernote เมื่อเราค้นหาClickUp เทียบกับ Evernote บน Reddit ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปในทางที่สนับสนุน ClickUp โดยผู้ใช้เรียกมันว่าเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมและเน้นงานได้ดี

ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า "Clickup เป็นแอปจัดการงานที่มั่นคง มีไวท์บอร์ด เอกสาร แดชบอร์ด แชท และอื่นๆ อีกมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย" โดยเพิ่มเติมว่าทีมสนับสนุนลูกค้า "ยอดเยี่ยม และทีมพัฒนาก็ทำงานหนักเพื่อรักษาและอัปเดตแอปอยู่เสมอ"

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ ClickUpเป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Android

แอปจดบันทึกใดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?

ผลลัพธ์ชัดเจน—แอปจดบันทึกของ ClickUp ไม่มีใครเทียบได้! 🏆

วิธีการจดบันทึกและจัดระเบียบของ Evernote ที่เรียบง่ายและไม่มีลูกเล่นนั้นเคยเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในอดีต แต่ปัจจุบันกลับดูด้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายซึ่งได้เข้าสู่ตลาดในเวลาต่อมา

เข้าสู่ ClickUp 💜

ClickUp ไม่ได้เพียงแค่เทียบเท่ากับ Evernote เท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าอีกด้วย ClickUp นำเสนอแอปจดบันทึกที่ครอบคลุม สามารถทำงานร่วมกันได้ และปรับแต่งได้ตามความต้องการ สำหรับทั้งบุคคลและทีม

ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกบทเรียนชีวิตหรือทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp ก็ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย

อะไรอีก? มันยกระดับการจดบันทึกโดยการผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของงาน โครงการ และเป้าหมาย ClickUp Brain ทำให้สิ่งที่คุณสามารถทำได้กับบันทึกของคุณเป็นอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น

เมื่อรวมกันแล้ว ClickUp กลายเป็นโซลูชันครบวงจรที่ทรงพลังที่สุดสำหรับไอเดีย แผนงาน และการดำเนินการ—แม้แต่เวอร์ชันฟรี

สนใจในความเป็นไปได้หรือไม่? ค้นพบศักยภาพเต็มรูปแบบของ ClickUp สำหรับทีมของคุณ