8 การผสานการทำงานกับ Evernote เพื่อการจดบันทึกที่ดีขึ้นในปี 2025

ลืมการจดบันทึกด้วยมือไปได้เลยตลาดแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และ Evernote ก็เป็นผู้นำในกลุ่มนี้ ด้วยแอปอย่าง Evernote คุณจะได้รับมากกว่าแค่ความสามารถในการพิมพ์ลงในเอกสารเปล่า คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ ฟังก์ชันการค้นหา การรองรับมัลติมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย มันคือการจดบันทึก—แต่มาพร้อมกับพลังพิเศษ
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนอีกประการหนึ่ง: เชื่อมต่อ Evernote กับรายการการผสานรวมที่กว้างขวางและปลดล็อกคุณค่าเพิ่มเติม ลองจินตนาการถึงการผสานรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ (แนะนำ: ClickUp) กับแอปจดบันทึกชั้นนำของตลาด เมื่อพิจารณาEvernote หรือทางเลือกอื่น ๆ การผสานรวมควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจของคุณ
ดังนั้น นี่คือตัวเลือกการผสานการทำงานกับ Evernote ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้สำหรับปีใหม่ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการสร้างแบบฟอร์มที่เชื่อมโยงกับบันทึกของคุณ เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแอปและการผสานการทำงานเหล่านี้
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานกับ Evernote?
แน่นอนว่าตัวเลือกในคู่มือนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวเลือกมากมายที่คุณสามารถขยายความสามารถหลักของ Everynote ได้ แต่การผสานรวมกับ Evernote ที่ดีที่สุดมักจะมีลักษณะร่วมกันบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อคุณค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณเอง:
- การตั้งค่าที่ง่ายดาย: การติดตั้งการผสานการทำงานควรทำได้ง่าย ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณใน Evernote ได้อย่างง่ายดาย
- ความสะดวกในการใช้งาน: เมื่อติดตั้งแล้ว การผสานรวมต้องใช้งานง่าย หลีกเลี่ยงเครื่องมือที่มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- คุณค่าเพิ่มเติม: อย่าหลงเชื่อการผสานระบบที่เสนอคุณสมบัติที่ Evernote มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกอยู่แล้ว ดังนั้นคุณอาจไม่จำเป็นต้องผสานระบบที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเพิ่มความสามารถในการจดบันทึกด้วย AI
- ราคาประหยัด: ไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือราคาถูก ต้องแน่ใจว่าระบบที่นำมาผสานรวมไม่เหนือกว่าหรือใกล้เคียงกับ Evernote เอง ให้มองหาตัวเลือกที่มีราคาต่ำเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
- ได้รับการอนุมัติจาก Evernote: ไม่ว่าจะผ่าน Zapier หรือการเชื่อมต่อโดยตรง การผสานการทำงานใดๆ ที่คุณติดตั้งควรได้รับการอนุมัติจาก Evernote เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8 การผสานรวม Evernote ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ในฐานะหนึ่งในแอปสมองสำรองที่ดีที่สุดที่มีอยู่ Evernote มีสิ่งมากมายที่ต้องแข่งขันเมื่อพูดถึงการผสานรวม ในความเป็นจริง การผสานรวมเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจากทางเลือกอื่น ๆ เช่น Obsidian มาดูกันดีกว่าว่าเราชื่นชอบการผสานรวมใดบ้างที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ
1.คลิกอัพ
หนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในตลาด ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเมื่อพูดถึงการจดบันทึก และเราไม่ได้พูดถึงแค่ClickUp Docs เท่านั้น ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ Evernote ได้ในตัวเองหากคุณใช้ชิ้นส่วนเช่นClickUp Project Note template
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เรากำลังพูดถึงการผสานรวม ClickUp กับEvernote โดยเฉพาะ
เชื่อมต่อเครื่องมือทั้งสองเข้าด้วยกัน แล้วการจดบันทึกของคุณจะเชื่อมโยงกับการจัดการโครงการของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น บันทึกใหม่ใน Evernote จะกลายเป็นงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการรวบรวมบันทึกแบบสุ่มของคุณให้กลายเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกันและสามารถดำเนินการได้ พร้อมเจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาแอปที่เชื่อมต่อ ไฟล์ และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติการค้นหาแบบสากล ผู้ใช้สามารถใช้การขยายการค้นหาเพื่อค้นหาแอปโปรดของตน และยุติการค้นหาแอปเหล่านั้นทีละแอปเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลต Evernoteที่ช่วยให้การบันทึกของคุณง่ายขึ้น และไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
- ClickUp Universal Searchช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาแอปที่เชื่อมต่อ ไฟล์ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เพื่อค้นหาแอป ไฟล์ และบันทึกโปรดของคุณทั้งในและนอก ClickUp ได้ทุกเมื่อ และยุติการค้นหาแต่ละรายการแยกกัน
- ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับทุกบันทึกที่คุณทำ และเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นโครงการที่สมบูรณ์
- ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับบันทึกและงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเพิ่มบัตรและตั๋วใหม่ไปยังโครงการอาจล่าช้า
- ฟังก์ชันการค้นหาในแพลตฟอร์มอาจไม่เสมอไปที่จะเข้าใจง่าย และตัวกรองอาจซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Nozbe
เช่นเดียวกับ ClickUp, Nozbe เป็นแอปจัดการงานที่เน้นการจัดการงานเป็นหลัก แต่ต่างจาก ClickUp ตรงที่ Nozbe ไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากมาย—แต่ในบางแง่มุม นั่นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้
Nozbe ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีสมาชิกทีมจำนวนมาก แต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างและจัดลำดับความสำคัญของงาน และ จากนั้น ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทั้งแบบรายบุคคลหรือเป็นทีม ด้วยการผสานรวมกับ Evernote ฟังก์ชันพื้นฐานแต่ทรงพลังนี้จึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Nozbe
- เพิ่มบันทึกของ Evernote เป็นความคิดเห็นในภารกิจแต่ละรายการภายใน Nozbe ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- สร้างการแจ้งเตือนใน Evernote ที่จะเปลี่ยนเป็นงานใน Nozbe โดยอัตโนมัติเมื่อมีแท็ก 'reminder'
- ความง่ายในการใช้งานที่เกิดจากการตั้งใจลดความซับซ้อน ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- การผสานรวมเช่น Evernote ช่วยให้สามารถขยายฟังก์ชันการทำงานได้อย่างมีจุดมุ่งหมายและเชิงกลยุทธ์ตามความจำเป็น
ข้อจำกัดของ Nozbe
- ระบบอัตโนมัติไม่มากนัก (ถ้ามี) ทำให้การจัดการยากขึ้นเมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่า แม้ว่าการติดตั้งการผสานรวมจะง่าย แต่การปิดใช้งานและยกเลิกการซิงโครไนซ์กลับสร้างความยุ่งยากมากกว่าเมื่อเทียบกัน
- การซิงโครไนซ์ระหว่างแพลตฟอร์มอาจไม่ราบรื่นเสมอไปและอาจเกิดความล่าช้าในบางครั้ง
ราคาของ Nozbe
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nozbe
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. 123FormBuilder
ชื่อคือเกมสำหรับการผสานรวม Evernote นี้ 123FormBuilder ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มง่ายๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากใครก็ได้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลูกค้าภายนอก และอื่นๆ อีกมากมาย และด้วยการผสานรวมกับ Evernote และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การรวบรวมข้อมูลจะกลายเป็นกระบวนการที่ง่ายและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 123FormBuilder
- ส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มของคุณไปยังบันทึกและตัวเตือนใน Evernote ได้โดยตรง
- แม่แบบฟอร์มมากกว่า 2,000 แบบ เพื่อช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลใหม่เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่แบบฟอร์มสั่งซื้อไปจนถึงการลงทะเบียนกิจกรรม
- การปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโลโก้บริษัทและแบรนด์ของคุณเองลงในแบบฟอร์มใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น
- ช่วงราคาที่หลากหลายสำหรับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด
ข้อจำกัดของ 123FormBuilder
- การเชื่อมต่อแบบฟอร์มกับตัวเลือกการชำระเงินอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งจำกัดกรณีการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้า
- อีเมลการส่งแบบฟอร์มและอีเมลแจ้งข้อผิดพลาดอาจถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปมในบางครั้ง
- ในบางกรณี รูปแบบของแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกนำเข้าไปยัง Evernote
ราคาของ 123FormBuilder
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทองคำ: $32/เดือน
- แพลทินัม: $39/เดือน
- เพชร: $79/เดือน
- องค์กร: $225/เดือน
123FormBuilder คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
4. Avaza
เริ่มต้นเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น Avaza มอบคุณสมบัติขั้นสูงเช่น การติดตามเวลา การจัดการตารางเวลา ฟังก์ชันการแชททีม และการออกใบแจ้งหนี้ วัตถุประสงค์คือการกลายเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Avaza
- การผสานการทำงานแบบสองทางกับ Evernote ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างโน้ตใหม่ และสร้างโน้ตใหม่สำหรับงานใหม่ทุกงานที่สร้างขึ้น
- ระบบเสนอราคาและออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์ขั้นสูงและแบบต่อเนื่องที่ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในแพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการแชททีมช่วยให้ทีมใหญ่สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายอย่างน่าประทับใจเมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของฟีเจอร์ที่มีให้
ข้อจำกัดของ Avaza
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้—ซอฟต์แวร์นี้ทำงานออนไลน์สำหรับผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- การลบผู้ร่วมงานที่ไม่ได้อยู่ในทีมอีกต่อไปนั้นเป็นเรื่องยากโดยไม่จำเป็น
- การผสานรวมกับ Evernote อาจล้มเหลวในการอัปเดตบันทึกเมื่อมีการอัปเดตงานที่แนบมา
ราคา Avaza
- ฟรี
- สตาร์ทอัพ: $11.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $23.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $47.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avaza
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
5. TaskClone
TaskClone ไม่มีการผสานรวมกับ Evernote แต่ คือ การผสานรวมนั้นเอง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณคัดลอกรายการที่ต้องดำเนินการจากแอปจดบันทึกของคุณไปยังปฏิทินหรือแอปจัดการงานเพื่อการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เพิ่มแท็ก "Trigger" ลงในบันทึกของคุณ แล้วมันจะทำงานให้คุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ TaskClone
- การซิงค์แบบไดนามิกที่ไม่หยุดเมื่อรายการที่ต้องทำถูกสร้างขึ้น แต่ยังคงทำให้ระบบจัดการโครงการของคุณและ Evernote สอดคล้องกันตลอดเวลา
- ระบุปลายทางเพื่อส่งงานของคุณเพื่อจัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณบนระบบหลังบ้านให้ดีขึ้น
- ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลกลับทันทีที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
- ใช้งานร่วมกับ OneNote, Google Docs และ TaskCam ได้เช่นกัน
ข้อจำกัดของ TaskClone
- การตั้งค่าใช้เวลาสักครู่ และอาจไม่จำเป็นต้องเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถทำให้เรียบง่ายขึ้นสำหรับแอปที่มีฟังก์ชันการทำงานที่เน้นเฉพาะ
- การตั้งราคาอาจเป็นอุปสรรคเมื่อเครื่องมือการจัดการโครงการบางตัวในรายการนี้ เช่น ClickUp ซิงค์เนื้อหาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีตัวกลาง
ราคาของ TaskClone
- เริ่มต้น: $1. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $2. 99/เดือน
- ผู้บริหาร: $3. 99/เดือน
- ธุรกิจ: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TaskClone
- G2: 3. 5/5 (4 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
6. Docebo
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริงที่มีหัวใจหลัก Docebo มุ่งมั่นที่จะ "ออกแบบใหม่วิธีที่บริษัทต่างๆ ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง ส่งมอบ และเข้าใจผลกระทบทางธุรกิจของประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา" กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องมือนี้ทำมากกว่าการฝึกอบรมพนักงานเพียงอย่างเดียว—มันติดตามการฝึกอบรมนั้นและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น มาตรฐาน และความรู้ที่ได้รับ
คุณสมบัติเด่นของ Docebo
- การผสานรวม Evernote ที่ใช้งานง่ายซึ่งเชื่อมต่อ LMS กับระบบการทำงานอัตโนมัติของแอปจดบันทึกเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง
- สร้างบันทึกใหม่ใน Evernote ได้อย่างง่ายดายโดยอิงจากกิจกรรมที่ดำเนินการใน LMS เช่น การลงทะเบียนใหม่บนแพลตฟอร์ม
- สำหรับแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานขององค์กร Docebo นั้นง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งานและผสานรวมอย่างน่าประหลาดใจ
- การกำหนดราคาเป็นแบบเฉพาะเท่านั้น แต่ผู้ใช้รายงานว่าราคาสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับระบบเรียนรู้สำหรับองค์กรอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Docebo
- ตัวเลือกของผู้ดูแลระบบมีจำกัด โดยพึ่งพาโมดูลการเรียนรู้และขั้นตอนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็นหลัก
- คุณสมบัติบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ เช่น การแมปทักษะ ยังถูกจำกัดด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ราคาของ Docebo
- ใบเสนอราคาเฉพาะลูกค้าเท่านั้น
คะแนนและรีวิวของ Docebo
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
7. อินไซต์ลี
Insightly เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าครบวงจรที่มีระบบต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, CRM, บริการลูกค้า และการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน การรวมระบบในระดับนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มรายได้ผ่านการดึงดูดลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งการเชื่อมต่อกับ Evernote สามารถเสริมสร้างผลลัพธ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- คัดลอกบันทึกจาก Evernote ไปยังงานใน Insightly โปรไฟล์ลูกค้า และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมโยงโอกาสและโครงการใหม่เข้ากับงานใน Evernote อย่างยืดหยุ่นเพื่อการจดบันทึกขั้นสูง
- กระบวนการง่าย ๆ ในการยกเลิกการเชื่อมต่อโน้ต Evernote จากโอกาสหรือโปรไฟล์ใน Insightly หากจำเป็น
- การบูรณาการตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้าช่วยสร้างการสื่อสารที่สอดคล้องกันมากขึ้นและประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Insightly
- การผสานการทำงานกับ Evernote จำกัดเฉพาะลูกค้า Evernote Business เท่านั้น
- ชุดโปรแกรมแบบบูรณาการอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- App Connect สัญญาว่าจะมีการเชื่อมต่อมากมาย แต่การตั้งค่าอาจยากสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
การกำหนดราคาของ Insightly
- ออล-อิน-วัน พลัส: $349/เดือน
- มืออาชีพครบวงจร: $899/เดือน
- องค์กรครบวงจร: $2,599/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
8. Readdle Spark
มีเครื่องมือมากมายที่สัญญาว่าจะทำให้การใช้อีเมลมีประสิทธิภาพมากขึ้น Spark โดย Readdle อาจประสบความสำเร็จในฐานะเครื่องมืออีเมลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กรองและจัดระเบียบอีเมลของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าข้อความไว้สำหรับภายหลัง หรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้ว ผลลัพธ์คือคุณสามารถจัดการกับสิ่งรบกวนเพื่อมุ่งเน้นเมื่อจำเป็น และเจาะลึกข้อความของคุณเมื่อมีเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Readdle Spark
- การผสานการทำงานกับ Evernote อย่างตรงไปตรงมาที่สามารถเปลี่ยนอีเมลที่เข้ามาเป็นงานได้
- ขยายความสามารถของ Spark โดยเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Evernote สำหรับแต่ละอีเมลที่คุณได้รับ
- เครื่องมือแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสร้างอีเมลที่ยอดเยี่ยมได้ภายในไม่กี่วินาที
- คุณสมบัติผู้ควบคุมประตูจะทำการคัดกรองและบล็อกข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่ต้องการโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Readdle Spark
- ขัดกับความเข้าใจทั่วไปสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมอีเมลมาตรฐานมากกว่า
- การผสานรวมกับ Evernote มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ iOS และ Mac OS เท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานบน Windows หรือ Android
- บริการที่เชื่อมต่อไม่ซิงค์ระหว่างอุปกรณ์และต้องเพิ่มด้วยตนเองทุกครั้ง
ราคาของ Readdle Spark
- การเข้าถึงฟรี
- พรีเมียมรายบุคคล: $4.99/เดือน
- ทีมพรีเมียม: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Readdle Spark
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Evernote ของคุณด้วย ClickUp
หากคุณกำลังใช้ Evernote แสดงว่าคุณได้ตัดสินใจที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณแล้ว ดังนั้นทำไมไม่ยกระดับความมุ่งมั่นนั้นไปอีกขั้นด้วยการผสานการทำงานกับ Evernote ที่ดีที่สุด?
เริ่มต้นด้วย ClickUp การผสานแอปจดบันทึกยอดนิยมเข้ากับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนั้นมาพร้อมกับข้อดีมากมาย ตั้งแต่เทมเพลตบันทึกการประชุมที่หลากหลายไปจนถึงการติดตามงานที่ดีขึ้น และการผสานเข้ากับโครงการของคุณสำหรับบันทึกทั้งหมดของคุณ
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp ให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้