ซอฟต์แวร์ CRM และออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด 8 อันดับสำหรับปี 2025

เมื่อคุณกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่ไม่สามารถสื่อสารกับระบบออกใบแจ้งหนี้ของคุณได้
เครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันหมายถึงวงจรการขายที่ช้าลง ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย และข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียเงิน แต่ยัง ทำลายความไว้วางใจอีกด้วย
บล็อกโพสต์นี้สำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM และการออกใบแจ้งหนี้ 8 ตัวที่ออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
มาค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณกันเถอะ! 🧾
ซอฟต์แวร์ CRM และออกใบแจ้งหนี้ชั้นนำในภาพรวม
นี่คือตารางเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM และซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมด 📊
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการงานและลูกค้าแบบรวมศูนย์ + เอกสารและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับโครงการ, CRM และการเรียกเก็บเงิน พร้อมการช่วยเหลือจาก AI ที่ผสานรวม
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Zoho CRM และ Zoho Invoice
|ระบบออกใบแจ้งหนี้ที่ผสานกับ CRM, การแจ้งเตือนการชำระเงิน, พอร์ทัลลูกค้าขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจบริการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยการเรียกเก็บเงินในตัว
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|โฟลว์ลู
|การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาในตัว ระบบอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินแบบประจำขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก
|การวางแผนงาน การจัดการการขาย และการติดตามการชำระเงิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Pipedrive
|ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วยดีล, การสร้างใบแจ้งหนี้อย่างชาญฉลาดจากดีล, ความสามารถในการผสานกับระบบบิลลิ่งขนาดทีม: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|การจัดการท่อส่ง, การติดตามลูกค้า, และความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $24/เดือนต่อผู้ใช้
|FreshBooks
|การออกใบแจ้งหนี้อย่างง่ายดายพร้อมการติดตามเวลา การบันทึกค่าใช้จ่าย และการเรียกเก็บค่าปรับอัตโนมัติขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก
|การติดตามเวลา, การบันทึกค่าใช้จ่าย, และการออกใบแจ้งหนี้
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $21/เดือนต่อผู้ใช้
|HubSpot
|การจัดการการติดต่ออัจฉริยะ, เครื่องมือใบเสนอราคาถึงเงินสด, และการเชื่อมต่อกับ Stripe/QuickBooks สำหรับแผนชำระเงินขนาดทีม: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
|ระบบอัตโนมัติ CRM, การสร้างใบเสนอราคา และการรายงานรายได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|บิทริกซ์24
|ซอฟต์แวร์ CRM พร้อมระบบติดตามงาน, พอร์ทัลลูกค้า, ระบบโทรศัพท์, และตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
|การร่วมมือในทีม, การติดตามการขาย, และการเก็บเงิน
|แผนฟรี เริ่มต้นที่ $124/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
|โอโดโอ CRM
|ระบบ CRM แบบโมดูลาร์พร้อมแอปสำหรับออกใบแจ้งหนี้/ใบเสนอราคา, ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน, การติดตามลูกค้าเป้าหมายขนาดทีม: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางและธุรกิจที่กำลังเติบโต
|การปรับแต่งกระบวนการทำงานและการจัดการลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $31 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้?
กำลังสงสัยว่าจะเลือกซอฟต์แวร์ CRMและระบบออกใบแจ้งหนี้อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการระบุจุดที่กระบวนการขายปัจจุบันของคุณมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย การติดตามผลที่ตกหล่น หรือการชำระเงินที่ล่าช้า ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ควรให้ความสำคัญ:
- ปรับแต่งได้: มองหาโซลูชัน CRM ที่ให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการขาย สถานะของดีล และกระบวนการทำงานของลีดให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
- การออกใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือที่รองรับการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง การสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ และการแจ้งเตือนการติดตามการชำระเงิน เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การสื่อสารกับลูกค้าแบบรวมศูนย์: มองหาแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับอีเมลหรือแชท เพื่อให้การสนทนากับลูกค้าทั้งหมดถูกจัดเก็บและค้นหาได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- การรายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ด: พิจารณาใช้ระบบที่มีแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อติดตามรายได้ สถานะการชำระเงิน และประสิทธิภาพการขายได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมกับเครื่องมือทางการเงิน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแอปพลิเคชันเช่น QuickBooks, Stripe, หรือ Harvest เพื่อช่วยให้การดำเนินงานทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ CRM และออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุด 👇
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร, CRM และการเรียกเก็บเงิน)
ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียวให้คุณ เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามงานของลูกค้า และบริหารการชำระเงิน
สร้างระบบงานของคุณด้วย ClickUp CRM
เริ่มต้นด้วยClickUp CRM ซึ่งเปลี่ยนการติดตามลูกค้าให้กลายเป็นสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการของคุณอย่างแท้จริง คุณสามารถบันทึกทุกการติดต่อหรือการเจรจาผ่านClickUp Tasks ได้ จากนั้นแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม, และบันทึกการอัปเดตที่สำคัญเมื่อการสนทนาดำเนินไป
สมมติว่าคุณได้รับคำขอจากลูกค้าค้าปลีกสำหรับการรีแบรนด์ทั้งหมด คุณสร้างงาน เพิ่มบันทึกการประชุมค้นหาข้อมูล ติดแท็กหัวหน้าฝ่ายออกแบบของคุณ และใส่ moodboard แรกเข้าไป—ทั้งหมดในที่เดียวกัน
เมื่อการติดตามลูกค้าเป้าหมายดำเนินไป คุณจะอัปเดตสถานะของมันโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น 'ส่งข้อเสนอแล้ว', 'รอการแก้ไข', หรือ 'รอใบแจ้งหนี้' เพื่อให้ชัดเจนเสมอว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่และอะไรที่ต้องติดตามเพิ่มเติม
จากนั้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpเพื่อจัดเก็บรายละเอียดโครงการ เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน อีเมลของลูกค้า หรือมูลค่าโดยประมาณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดเรียงลูกค้าที่มีมูลค่าสูงหรือตรวจสอบว่าใครถึงกำหนดชำระเงินได้อย่างง่ายดาย เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียวที่คุณทำงานอยู่แล้ว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใน ClickUp:
ใช้ระบบ CRM ที่พร้อมใช้งาน
คุณสามารถข้ามการตั้งค่าได้เช่นกัน
เทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามขั้นตอนของการขายโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องการการอนุมัติ, ผ่านคุณสมบัติ, หรือ กำหนดเวลาแล้ว ฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่ เช่น ประเภทรายการ CRM, อุตสาหกรรม, ชื่อผู้ติดต่อ, หรือ ตำแหน่งงาน ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ที่มีบริบทที่สมบูรณ์ได้
ที่นี่,มุมมองรายการของ ClickUpช่วยจัดเรียงลีดตามมูลค่า, วันที่ครบกำหนด, หรือสถานะสัญญา
ทำให้กระบวนการส่งต่อลูกค้าที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการติดตามงานซ้ำๆ ให้ตั้งค่าClickUp Automationsหรือกำหนดค่าAI Agent ใน ClickUp ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำเครื่องหมายลูกค้าว่า 'พร้อมออกใบแจ้งหนี้' ClickUp สามารถสร้างงานเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ ติดแท็กเครื่องมือการเงินของคุณ และกำหนดวันครบกำหนด คุณไม่จำเป็นต้องเตือนตัวเองให้ทำในภายหลัง
ติดตามการชำระเงินและสุขภาพของลูกค้า
เมื่อคุณพร้อมที่จะออกใบแจ้งหนี้ซอฟต์แวร์การเงินของ ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามการชำระเงิน งบประมาณ และความสามารถในการทำกำไรของโครงการได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
สมมติว่าคุณกำลังดูแลลูกค้าสามรายพร้อมกันในด้านการสร้างแบรนด์ โซเชียลมีเดีย และการให้คำปรึกษา คุณสามารถดูได้ว่าใครชำระเงินแล้ว ใครค้างชำระ และแต่ละโครงการมีมูลค่าเท่าไรในแดชบอร์ดของ ClickUp
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามตัวชี้วัดการจัดการลูกค้าได้อย่างง่ายดายเช่น ขนาดดีลเฉลี่ย อัตราการปิดการขาย คะแนนสุขภาพลูกค้า หรือประสิทธิภาพของตัวแทนขาย โดยใช้การ์ดมากกว่า 50 แบบ ซึ่งรวมถึงแผนภูมิ การ์ดคำนวณ และบล็อกติดตามเวลา
ข้อมูลเชิงลึกของใบแจ้งหนี้ทันที
ClickUp Brainเพิ่มชั้นอัจฉริยะให้กับกระบวนการทำงาน CRM และการเงินของคุณด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ สร้างใบแจ้งหนี้จากศูนย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ในเวลาที่คุณต้องการพอดี
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเตรียมใบแจ้งหนี้ใหม่สำหรับลูกค้าที่กลับมาใช้บริการ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างรูปแบบใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองตามรายการที่คุณเคยทำไว้ได้ ระบบจะตรวจสอบเทมเพลตที่มีอยู่ ความชอบของลูกค้า และรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อสร้างรูปแบบที่พร้อมใช้งานซึ่งเหมาะกับประเภทโครงการและรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ
ทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณง่ายขึ้น
ClickUp ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น QuickBooks และ Harvestผ่านการผสานการทำงานของ ClickUp ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดึงข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณเข้ามาได้ทันที
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ใน ClickUp ใช้แม่แบบใบแจ้งหนี้ของ ClickUpเพื่อสร้างงานสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ กำหนดวันที่ครบกำหนด ติดตามสถานะการชำระเงิน และเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปยังงานของลูกค้าเดิม วิธีนี้เหมาะมากเมื่อคุณต้องการระบบที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้เพื่อจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
หากคุณกำลังติดตามการชำระเงินหลายรายการจากลูกค้าหลายรายแม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUpจะช่วยให้คุณบันทึกและกรองข้อมูลเหล่านั้นได้ และหากคุณส่งใบเสนอราคาบ่อยครั้งแม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUpจะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบความรู้ของลูกค้า: เชื่อมโยงแผนการเริ่มต้นใช้งาน, โครงร่างบริการ, หรือ SOW ที่สร้างในClickUp Docsไปยังงานของคุณโดยตรง เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญ
- รวบรวมรายละเอียดลูกค้า: สร้างแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมคำขอใบเสนอราคาและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณทันที
- เข้าถึงข้อมูลพื้นที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว: ถาม ClickUp Brain ด้วยคำถามเช่น 'แสดงใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระของลูกค้า X' หรือ 'วันต่ออายุสำหรับค่าบริการรายเดือนนั้นคือเมื่อไหร่?' และรับคำตอบทันที
- คำนวณตัวเลขอย่างง่ายดาย: ใช้ฟิลด์สูตรแบบไดนามิกใน ClickUpเพื่อคำนวณขนาดดีล ต้นทุนปิดการขาย หรือรายได้ที่คาดการณ์โดยอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: ส่งข้อความภายในพื้นที่ทำงานของคุณผ่านClickUp Chatและจัดการประชุม SyncUp พร้อมสรุปโดย AI
- อัตโนมัติการติดตามและการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน: เปิดใช้งานClickUp Autopilot Agentsในแชท, รายการ, หรือพื้นที่ของคุณเพื่อโพสต์การอัปเดตประจำสัปดาห์และตอบคำถามของลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ClickUp อาจมีช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ขณะที่พวกเขาคุ้นเคยกับความลึกและความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้บอกได้ทุกอย่างจริงๆ:
ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายและแนวทางแบบครบวงจรในการจัดการโครงการ มันกลายเป็นแอปที่ใช้บ่อยที่สุดในองค์กรของเรา มันรวมการจัดการงาน การสร้างเอกสาร การติดตามเวลา เป้าหมาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานได้ง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งเป็นจุดเด่น ตั้งแต่มุมมองและสถานะที่กำหนดเองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ด มันสามารถปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบุคคล ทีมงานขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน อินเทอร์เฟซมีความเรียบหรู และมีคุณสมบัติเช่น งานที่ทำซ้ำได้, การผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ, และมุมมอง 'ทุกอย่าง' ที่ช่วยให้การจัดการงานไหลลื่นมากขึ้น
2. Zoho CRM พร้อม Zoho Invoice (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติความสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมระบบเรียกเก็บเงินในตัว)
Zoho CRM และ Zoho Invoice ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อจัดการกระบวนการทำงานด้านการเงินและCRM
เมื่อฝ่ายขายปิดการขายหลังจากใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนที่ต้องกรอกข้อมูลลูกค้าใหม่ในระบบเรียกเก็บเงินของคุณด้วยตนเอง เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใน Zoho CRM ระบบจะสร้างสำเนาข้อมูลใน Zoho Invoice โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์ CRM ยังมีฟีเจอร์ Zia ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยดูแลงานขายที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน และยังสามารถแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากพฤติกรรมของลูกค้าได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM และ Zoho Invoice
- ให้คะแนนและจัดเรียงลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัจฉริยะของ Zoho CRM ที่ช่วยให้คุณระบุลูกค้าที่มีเจตนาซื้อสูงได้ในพริบตา
- สร้างกระบวนการขายที่มีโครงสร้างโดยใช้ฟีเจอร์ Blueprint เพื่อกำหนดขั้นตอนของดีล การติดตาม และการอนุมัติ
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติด้วยกฎการมอบหมายที่จัดเส้นทางผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามสถานที่ ช่องทาง หรือการมีส่วนร่วม
- ออกแบบและส่งใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์และการแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ทันที
ข้อจำกัดของ Zoho CRM และ Zoho Invoice
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ที่ขาดหายไปหรือมีจำกัดในแผนระดับล่าง รวมถึงการจำกัดการใช้งานและข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล
- การรายงาน CRMที่ซับซ้อนครอบคลุมหลายโมดูล ทำให้ยากต่อการดึงข้อมูลเชิงลึกข้ามสายงาน
ราคาของ Zoho CRM และ Zoho Invoice
Zoho CRM
- ทดลองใช้ฟรี
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สามคน)
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Invoice: ฟรี
Zoho CRM และ Zoho Invoice คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (50,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM และ Zoho Invoice อย่างไรบ้าง?
ดูรีวิว G2นี้สำหรับซอฟต์แวร์ CRM และการออกใบแจ้งหนี้:
งานประจำวันของฉันคือการใช้ Zoho CRM และจัดการกับคำถามการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งมันสะดวกมากและใช้ทุกวัน สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันพบใน Zoho CRM คือมันมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถใช้เก็บข้อมูลและติดตามคำถามการสนับสนุนลูกค้าของบริษัท รวมถึงการบันทึกข้อมูลรหัสผ่าน การโฮสต์ การเชื่อมต่อหลายระบบ เป็นต้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ มีสิ่งที่บางคนเรียกว่าเป็นระบบ CRM แรกของโลก: แฟ้มฟาร์ลีย์ ผู้จัดการแคมเปญของเขา เจมส์ ฟาร์ลีย์ บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับทุกคนที่ FDR พบ FDR จะหยิบยกข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาพูดในภายหลังอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ผู้คนเชื่อว่าเขามีความจำแบบภาพถ่าย ในความเป็นจริง เขาเพียงแค่มีการจัดการแฟ้มข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น
3. Flowlu (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงาน การจัดการการขาย และการติดตามการเงิน)
Flowlu ทำงานได้ดีเมื่อการเรียกเก็บเงินของคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับผลงานของโครงการ
แพลตฟอร์มนี้ใช้ระบบบนคลาวด์ในการสร้างใบแจ้งหนี้จากทุกที่และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทั่วโลก โดยดึงข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติสำหรับบริการที่ดำเนินอยู่เป็นประจำ ช่วยประหยัดเวลาจากการสร้างใบแจ้งหนี้แบบเดียวกันทุกเดือน
มีพอร์ทัลลูกค้าใน Flowlu ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงการอัปเดตโครงการ, ใบแจ้งหนี้, และไฟล์ได้ในที่เดียวที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถคุยกับทีมของคุณผ่านตัวส่งข้อความในตัวได้ ระบบจะจัดการการคำนวณการจัดส่งและภาษีสำหรับทุกภูมิภาค ซึ่งช่วยได้มากเมื่อทำงานกับลูกค้าต่างประเทศ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Flowlu
- สร้างเส้นทางการขายหลายช่องทางเพื่อปรับแต่งการไหลของดีลให้เหมาะกับตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือประเภทลูกค้าที่แตกต่างกัน
- จับลูกค้าเป้าหมายจากอีเมลโดยอัตโนมัติผ่านกล่องจดหมายเฉพาะที่แปลงอีเมลขายเป็นรายการใน CRM ทันที
- รับเงินได้เร็วขึ้นทางออนไลน์ผ่านช่องทางชำระเงินยอดนิยม พร้อมบันทึกการชำระเงินเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามที่แม่นยำ
- แปลงประมาณการเป็นใบแจ้งหนี้ได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ ช่วยขจัดความล่าช้าระหว่างการเสนอราคาและการเรียกเก็บเงิน
ข้อจำกัดของ Flowlu
- ฟังก์ชันหลัก เช่น ข้อเสนอหรือการชำระเงินแบบประจำ ยังไม่มี
- กลับไปที่มุมมองคัมบังตามค่าเริ่มต้น ทำให้การตั้งค่าความชอบของผู้ใช้หายไป
ราคาของ Flowlu
- ฟรี
- จำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Flowlu
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Flowlu อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2สรุปไว้ว่า:
Flowlu เป็นเครื่องมือที่อธิบายได้ยากมาก ลองนึกถึงเครื่องมือจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่มีคุณสมบัติระดับองค์กรที่น่าทึ่งซึ่งโดยปกติแล้วคุณจะพบได้ใน CRM ระดับสูง เครื่องมือจัดการโครงการระดับสูง และอื่นๆ […] ตัวอย่างเช่น ระบบ CRM ของพวกเขามีคุณสมบัติการหมุนเวียนลูกค้าเป้าหมายแบบรอบวง (round robin) ฉันเคยทำงานที่องค์กรใหญ่ที่ใช้ Salesforce และพวกเขาไม่สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้ […] บางคุณสมบัติอาจค่อนข้างแข็งตัว และทีมอาจฟังคำแนะนำจากลูกค้าของพวกเขาได้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การปิดการขายเป็นเพียงจุดเริ่มต้น—การเติบโตที่แท้จริงอยู่ที่การรักษาลูกค้าสำรวจซอฟต์แวร์การรักษากลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ช่วยให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงาน, การติดตามลูกค้า, และการสร้างใบแจ้งหนี้)
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นการขายเป็นอันดับแรก สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น
ผู้ช่วยขาย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับดีลที่มีความสำคัญสูงและขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากหน้าข้อมูลดีล และหากคุณเปิดใช้งานแคตตาล็อกสินค้า ใบแจ้งหนี้ของคุณจะถูกกรอกข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติซึ่งได้เพิ่มเข้าไปในดีลแล้ว
นอกจากนี้ ยังช่วยติดตามกระบวนการ CRM ของคุณ กำหนดเป้าหมายทางการเงิน และทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติ Insights เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกเฉพาะของดีลและสรุปทางการเงินถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อติดตามประสิทธิภาพของรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ร่างและปรับแต่งอีเมลติดต่อด้วยเครื่องมือสร้างอีเมล AI ที่ปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและบริบทของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย
- ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้แบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อ QuickBooks ที่อัปเดตข้อมูลการชำระเงินใน CRM ของคุณ
- สรุปอีเมลของลูกค้าทันทีด้วย AI เพื่อลดเวลาในการอ่านและตอบกลับได้รวดเร็วขึ้น
- ติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินด้วยฟิลด์มูลค่าเฉพาะแต่ละดีลและการติดตามเป้าหมายยอดขายแบบภาพ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีการตลาดทางอีเมลในตัว, การวิเคราะห์จดหมายข่าว, หรือแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมาย
- การวิเคราะห์ขั้นสูง การพยากรณ์ และการทำงานอัตโนมัติมักต้องการการอัปเกรด
ราคาของ Pipedrive
- ทดลองใช้ฟรี
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $64 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในที่ทำงาน ขณะที่เพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่ามันง่าย ส่วนที่เหลือเผชิญกับความยากลำบากในระดับต่างๆ โดย 23% พบว่ามันยากมาก
เมื่อความรู้กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และเครื่องมือต่างๆ เวลาที่สูญเปล่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้ เชื่อมโยงแชทกับงาน รับคำตอบจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายภายในพื้นที่ทำงานเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
5. FreshBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา การบันทึกค่าใช้จ่าย และการออกใบแจ้งหนี้)
FreshBooksมาพร้อมกับเทมเพลต CRM ที่สามารถปรับแต่งได้, หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่เป็นมิตรกับภาษี, และการตั้งค่าค่าบริการล่วงหน้าอย่างง่ายดาย. นอกจากนี้, คุณยังสามารถสร้างรายงานลูกค้าอย่างละเอียดที่เน้นไปที่ รายได้ตามลูกค้า, การชำระเงินที่ได้รับ, และ สรุปค่าบริการล่วงหน้า เพื่อให้คุณมีภาพรวมที่ครบถ้วน.
แอปมือถือและส่วนขยาย Chrome Timer ของเรารับประกันว่าคุณจะบันทึกทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากโต๊ะหรือกำลังเดินทาง
นอกเหนือจากการเป็นเพียงซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานแล้ว FreshBooks ยังทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการลูกค้าแบบเบาอีกด้วย ช่วยให้การทำงานร่วมกันดีขึ้นผ่านพอร์ทัลลูกค้า ความคิดเห็นในโครงการ และการแชร์ไฟล์
แอปพลิเคชันมือถือยังให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย, บันทึกเวลา, และการชำระเงิน ทำให้คุณสามารถเข้าใจสถานะของธุรกิจของคุณได้เพียงไม่กี่การแตะหน้าจอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks
- เชื่อมต่อธนาคารหรือบัตรเครดิตของคุณเพื่อนำเข้า จัดหมวดหมู่ และอัปเดตค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ
- ใช้การสแกนใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติเพื่อบันทึกใบเสร็จรับเงินทั้งแบบกระดาษและดิจิทัลได้ทันที และจับรายละเอียดของร้านค้า
- เรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายโดยการทำเครื่องหมายค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และดึงค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปยังใบแจ้งหนี้โดยตรงพร้อมตัวเลือกการเพิ่มกำไร
- ติดตามเครดิตและเงินล่วงหน้าของลูกค้าผ่านฟีเจอร์ เครดิต และนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ในอนาคตโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- ขาดอินเทอร์เฟซแบบสมุดบัญชีที่ชัดเจน ทำให้การกระทบยอดข้อมูลไม่ตรงตามธรรมชาติสำหรับผู้ใช้บางคน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์, รายการซ้ำซ้อน, หรือความสับสนในการจัดการฟีด
ราคาของ FreshBooks
- ทดลองใช้ฟรี
- ไลท์: $10. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $32.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เลือก: กำหนดราคาเอง
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง FreshBooks อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้จากผู้ใช้:
FreshBooks จัดเตรียมเครื่องมือบัญชีออนไลน์หลากหลายชนิดซึ่งช่วยประหยัดเวลาและนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูง. การออกใบแจ้งหนี้, การเรียกเก็บเงิน และบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นเครื่องมือบางอย่างที่ฉันชอบมากที่สุดบน FreshBooks.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตฟรีแลนซ์ในClickUp เพื่อสร้างข้อเสนอโครงการ ใบแจ้งหนี้ และงานต้อนรับลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ล่าช้า
6. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติ CRM, การสร้างใบเสนอราคา และการรายงานรายได้)
HubSpot เชื่อมโยงการออกใบแจ้งหนี้กับกิจกรรมการตลาดและการขาย ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณต้องการรวมการเรียกเก็บเงินเข้ากับการเดินทางของลูกค้าในวงกว้าง ใช้เพื่อขอชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ดิจิทัลที่มีแบรนด์ของคุณโดยตรงผ่าน Stripe หรือ HubSpot Payments
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ส่งอีเมลติดตามสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ผ่านการผสานรวมกับ QuickBooks คุณสามารถซิงค์ข้อมูลใบแจ้งหนี้และการชำระเงินระหว่าง HubSpot และระบบบัญชีของคุณได้
HubSpot ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากดีลหรือใบเสนอราคา ฝังลิงก์การชำระเงิน และติดตามโดยอัตโนมัติว่าอะไรได้รับการชำระเงินแล้วหรืออะไรที่เกินกำหนดชำระ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระและกระตุ้นการแจ้งเตือนโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบจัดการงานของคุณ
- ขอให้ Breeze Copilot สรุปบันทึก เตรียมการสำหรับการโทร และค้นคว้าข้อมูลบริษัทต่างๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
- สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองได้รวดเร็วและสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- องค์ประกอบของอินเทอร์เฟซ เช่น การจัดวางหรือการออกแบบท่อไม่สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราว
- ไม่มีทีมรับสมัครและฝึกอบรมภายในที่เชี่ยวชาญ; การตั้งค่ามักต้องการการสนับสนุนจากบุคคลที่สาม
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Smart CRM Professional: $1450/เดือน สำหรับ 6 ผู้ใช้
- สมาร์ท CRM องค์กร: $4,700/เดือน สำหรับ 8 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (29,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1950 แนวคิด CRM เริ่มต้น จากโรลโลเดกซ์แบบกายภาพ โรลโลเดกซ์เหล่านี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1956 โดยวิศวกรชาวเดนมาร์กชื่อฮิลดาอูร์ นีลเซน และเคยเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของเครือข่ายนักขาย
7. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการขายและการเก็บเงิน)
Bitrix24 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงการสื่อสาร การจัดการโครงการ CRM และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากคุณต้องการกำหนดค่าช่องข้อมูลที่จำเป็น ระบบการชำระเงิน และประเภทลูกค้าในใบแจ้งหนี้ของคุณ เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตในภาษาต่างๆ สำหรับลูกค้าจากประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย ระบบใบแจ้งหนี้จะจัดการหลายสกุลเงิน ภาษี และส่วนลดโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ PayPal สำหรับการประมวลผลการชำระเงิน และ Xero สำหรับการซิงโครไนซ์บัญชีได้ เมื่อลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา คุณสามารถเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้ได้เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ติดตามตัวชี้วัดการขายและประสิทธิภาพผ่านรายงาน BI, การวิเคราะห์ช่องทางการขาย, และแดชบอร์ด CRM
- ร่างข้อเสนอ, บันทึกการโทร, และเรียกเก็บเงินลูกค้าในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมผู้ช่วย AI
- เปลี่ยนทุกข้อความให้เป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านอีเมล แชท โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย ด้วยศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร
- จัดการแคตตาล็อกสินค้าและภาษีด้วยการสนับสนุนในตัวสำหรับหลายสกุลเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีในแต่ละท้องถิ่น
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงสุดเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่สำคัญได้ ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- ฟังก์ชันพื้นฐานหลายอย่าง เช่น การลงเวลาเข้า/ออกงาน และเครื่องมือจัดการงานขั้นสูง ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
ราคา Bitrix24
- ฟรี
- มาตรฐาน: $124/เดือน (รวมผู้ใช้ 50 คน)
- มืออาชีพ: $249/เดือน (รวมผู้ใช้ 100 คน)
- องค์กร: $499/เดือน (รวมผู้ใช้ 250 คน)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของลูกค้าของพวกเขา:
Bitrix24 โดดเด่นด้วยความหลากหลายในการใช้งาน สามารถลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามได้อย่างมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น […] แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมายจนอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างไร ผู้ใช้อาจรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเป็นมือใหม่ในการใช้เครื่องมือจัดการโครงการ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ให้ ClickUp Brain สร้างงานสำหรับแต่ละลีดที่กล่าวถึงในกระทู้แชทของ ClickUp มันจะวิเคราะห์การสนทนาและแนะนำงานใหม่ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
8. Odoo CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และการจัดการลูกค้า)
Odoo เป็นตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMที่ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้นและเร่งกระบวนการเรียกเก็บเงินด้วยระบบโมดูลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น
คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามการคาดการณ์รายได้ทันที, กำหนดการติดตามผล, และทำให้กิจกรรมการขายเป็นอัตโนมัติตามสคริปต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แพลตฟอร์มจะสร้างรายการบัญชีทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางบัญชีโดยอัตโนมัติ เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า, ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย, และค่าใช้จ่าย
แอปใบแจ้งหนี้เหมาะสำหรับความต้องการการเรียกเก็บเงินพื้นฐาน หรือคุณสามารถเพิ่มแอปบัญชีเต็มรูปแบบเพื่อรายงานทางการเงินที่ครอบคลุม การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และการจัดการสินทรัพย์ ระบบรวมถึงการแปลงใบแจ้งหนี้เป็นดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี OCR และ AI เพื่อเข้ารหัสใบแจ้งหนี้กระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัลโดยอัตโนมัติ
Odoo ทำงานได้ดีเมื่อคุณต้องการการออกใบแจ้งหนี้ที่ผสานรวมกับระบบสินค้าคงคลัง การผลิต หรือกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo CRM
- สร้างกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลด้วยมุมมองแบบคัมบังที่แสดงมูลค่าดีล ข้อมูลติดต่อ และขั้นตอนในหน้าเดียว
- กำหนดเวลาขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ เช่น การโทร อีเมล หรือการประชุม ตามคู่มือการขายของคุณ ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ
- จัดการการสมัครสมาชิกและใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างราบรื่นด้วยการตั้งค่าความถี่ในตัวและการต่ออายุอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Odoo CRM
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก; การตั้งค่าที่ละเอียดเกินไปในหลายโดเมนอาจทำให้รู้สึกหนักใจและไม่จำเป็น
- บางขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายหากไม่มีความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
ราคาของ Odoo CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: $31. 10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $46. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
Odoo CRM รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,200+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? บทความของ Luca Pacioli ในปี 1494 ได้แนะนำระบบการบันทึกบัญชีสองด้าน ซึ่งฝังการบันทึกเดบิตและเครดิตไว้ในใบแจ้งหนี้ ซึ่งยังคงเป็นพื้นฐานของวิธีการทำงานของใบแจ้งหนี้ในปัจจุบัน
ปิดการขายอย่างมั่นใจด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสม หมายถึงการค้นหาโซลูชันที่มากกว่าการติดตามธุรกรรมทางการเงิน
แม้ว่าเครื่องมือแต่ละอย่างในรายการนี้จะมอบคุณค่าที่แตกต่างกัน แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงทีมขาย การเงิน และโครงการของคุณเข้าด้วยกันอย่างไร้ความวุ่นวาย
ด้วยระบบ CRM ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, อัตโนมัติการติดตาม, และจัดการการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น. ผสานกับซอฟต์แวร์การเงินของ ClickUp เพื่อติดตามงบประมาณ, ทำให้การชำระเงินประจำเป็นไปอย่างราบรื่น, และสร้างแดชบอร์ดอัจฉริยะที่ให้คุณเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดและกำไรได้อย่างชัดเจน.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!