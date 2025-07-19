บล็อก ClickUp

วิธีที่ทีม HR ใช้ AI สร้างสรรค์: กรณีการใช้งานยอดนิยมและตัวอย่างจริง

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
19 กรกฎาคม 2568

"ผู้สมัครคนนี้ไม่ได้มีกำหนดจะเข้าร่วมสัปดาห์หน้าหรือ?"

ช่วงเวลาแห่งความสับสนนั้นมักบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นที่ไม่สอดคล้องกัน—ไฟล์อยู่ในห้าที่ ความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน และการอัปเดตที่พลาดไป 🔍

นี่คือจุดที่เครื่องมือ HRขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามามีบทบาท พวกเขาช่วยรวมศูนย์งานต่าง ๆ ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองออกไปจากคุณ

ตั้งแต่การคัดกรองผู้สมัคร การเขียนคำอธิบายงาน ไปจนถึงการปรับแต่งกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ AIเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลทำงานได้รวดเร็วขึ้นและสอดคล้องกัน โดยปราศจากความวุ่นวาย ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่มีความสับสน แค่การสนับสนุนที่ชาญฉลาดและให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นอันดับแรก ✨

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, การเรียนรู้ของเครื่อง, และเครื่องมืออัจฉริยะอื่นๆ สามารถปลดปล่อยคุณจากงานประจำวันได้ถึง 60 ถึง 70%—คิดถึงการป้อนข้อมูล, การจัดเรียงไฟล์, และทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณพูดว่า "ฉันจะทำทีหลัง. "

⭐️ แม่แบบแนะนำ

เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpช่วยให้ทีม HR สร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันและอัปเดตได้ง่ายสำหรับนโยบายบริษัท แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนการสื่อสารที่ชัดเจน การปฐมนิเทศที่ราบรื่น และกระบวนการ HR ที่สอดคล้องกัน—ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp
มาตรฐานกระบวนการ HR ด้วยเทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp

อะไรคือ AI สร้างสรรค์ใน HR?

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ใน HR หมายถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหา เช่น คำอธิบายงาน อีเมล หรือสรุปข้อมูล โดยอาศัยข้อความสั้นๆ เป็นตัวกระตุ้น

แทนที่จะเขียนหรือค้นหาเอกสารด้วยตนเอง ทีม HR สามารถใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อเร่งกระบวนการทำงานซ้ำๆ พร้อมทั้งเพิ่มความสม่ำเสมอและความถูกต้องแม่นยำได้ เหมือนมีผู้ช่วยเขียนข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ประสานงานอยู่ในคนเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแผนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือตอบคำถามทั่วไปของผู้สมัคร AI ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

นี่คือเหตุผลที่ AI สร้างสรรค์ควรค่าแก่การผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล:

  • ประหยัดเวลา: อัตโนมัติงานประจำ เช่น การโพสต์งานและการนัดสัมภาษณ์
  • ปรับปรุงความถูกต้อง: ลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารและการจัดทำเอกสาร
  • สนับสนุนการตัดสินใจ: วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากของผู้สมัครหรือพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ช่วยให้ทีม HR สามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ไม่ใช่การทำงานด้านเอกสาร

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเขียนคำอธิบายงานที่ไม่ซ้ำกัน 10 รายการสำหรับตำแหน่งที่คล้ายกัน แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถป้อนข้อมูลให้กับ AI ด้วย:

📌 ลองใช้ข้อความนี้:

"สร้างคำอธิบายตำแหน่งงานวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับกลางที่มีประสบการณ์ด้าน Java และคลาวด์"

คำอธิบายตำแหน่งงานวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับกลางที่มีประสบการณ์ด้าน Java และคลาวด์
ผ่านทางChatGPT

สร้างร่างที่มีโครงสร้างพร้อมเผยแพร่ได้ในไม่กี่วินาที ประหยัดเวลาในการเขียนใหม่หลายชั่วโมง ⏱️

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคล

และไม่ใช่แค่กระแส—ในรายงานแนวโน้ม HR ประจำปี 2024 ของ McLean & Company พบว่า79% ของทีมที่ใช้AI เชิงสร้างสรรค์ระบุว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่มีไว้เสริมเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงาน HR อย่างแท้จริง

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังทำให้กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น มาดูกันว่ามันเหมาะสมที่สุดในด้านใด

👀 คุณรู้หรือไม่? Glassdoor รายงานว่าตำแหน่งงานทั่วไปในบริษัทมีผู้สมัครเฉลี่ย 250 คนต่อตำแหน่ง

การประยุกต์ใช้หลักของ AI สร้างสรรค์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไร?

ทีม HR มีงานมากมายที่ต้องจัดการระหว่างการสรรหา การปฐมนิเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง AI เชิงสร้างสรรค์กำลังเข้ามาช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เร่งการสร้างเนื้อหา และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในกระบวนการ HR— เพื่อปลดปล่อยเวลาให้กับการทำงานที่เน้นคนเป็นสำคัญ

ด้วยClickUp, ระบบ HR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่รู้สึกแยกส่วน—แต่รู้สึกราบรื่น.

ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน—ออกแบบมาเพื่อรวมงาน เอกสาร การสื่อสาร และการรายงานไว้ในที่เดียว และตอนนี้ ด้วยClickUp Brain ทีม HR จะได้รับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานเคียงข้างพวกเขาเพื่อทำให้การสรรหา การปฐมนิเทศ การอัปเดตนโยบาย และอื่นๆ ง่ายขึ้น

📮ClickUp Insight: พนักงานหนึ่งในห้าคนกล่าวว่า การทราบว่าจะมีการตัดสินใจเมื่อใดจะช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในความเร่งรีบของวันอันยุ่งเหยิง การสื่อสารเกี่ยวกับไทม์ไลน์มักหลุดลอยไปClickUp Brainช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของคุณ มันรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากงาน กระทู้ และเอกสารโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งสรุปประจำวัน สรุปการตัดสินใจ และความคิดเห็นสรุปมาให้ที่นี่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตามหาใคร (หรือข้อมูล) อีกต่อไป 💨

นี่คือวิธีที่การใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลกำลังสร้างความแตกต่างในหลายด้านหลักของงาน HR:

การคัดกรองผู้สมัคร

กำลังคัดกรองประวัติย่อจำนวนมากอยู่ใช่ไหม? เครื่องมือ AI สามารถสแกน วิเคราะห์ และคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และคำสำคัญ ได้ทันที

เครื่องมือบางชนิดยังให้คะแนนผู้สมัครและแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุด ช่วยคุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่พลาดผู้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยม

ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp และการค้นหาด้วย AI คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้สมัคร ข้อเสนอแนะ และบันทึกการสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็วจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอป HR ที่เชื่อมต่อ

นี่คือตัวอย่างการใช้งานง่ายๆ ของวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain สำหรับการเตรียมสัมภาษณ์:

ClickUp Brain สำหรับการเตรียมสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ClickUp Brain สำหรับการเตรียมสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย Brain Max สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล

ClickUp Brain Maxตอนนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณโต้ตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณด้วยเสียงโดยไม่ต้องพิมพ์เลย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถสั่งงาน, แสดงความคิดเห็น, หรือสร้างเอกสารได้เพียงแค่พูด ทำให้การบันทึกไอเดียระหว่างเดินทางหรือระหว่างการประชุมง่ายกว่าที่เคย

ไม่ว่าคุณจะกำลังสัมภาษณ์, คิดแผนการต้อนรับพนักงานใหม่, หรือต้องการบันทึกความคิดเห็นหลังการประชุม 1:1, คุณเพียงแค่พูดอย่างรวดเร็ว, Brain Max จะทำการถอดเสียงและจัดระเบียบข้อมูลของคุณทันที. คุณสมบัตินี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีม HR ที่มีความเร่งรีบซึ่งต้องการประหยัดเวลา, ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง, และมั่นใจว่าไม่มีอะไรสูญหายในระหว่างการสื่อสาร.

ผู้ช่วยเตรียมสัมภาษณ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: "ฉันต้องการคำถามสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างสำหรับตำแหน่งงานสนับสนุนลูกค้า"

เครื่องมือ AI: นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ!

  • คุณจัดการกับลูกค้าที่ยากอย่างไร?
  • เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับครั้งที่คุณแก้ไขปัญหาที่มีความกดดันสูง
  • การบริการลูกค้าที่ดีหมายถึงอะไรสำหรับคุณ?

AI สามารถช่วยสร้างคู่มือสัมภาษณ์ที่เจาะลึกยิ่งขึ้น ตั้งแต่คำถามเฉพาะตำแหน่งไปจนถึงคำถามที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลใน Google เป็นชั่วโมง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ✨ ต้องการก้าวไปอีกขั้นหรือไม่? ด้วยClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึกเสียง แปลงเป็นข้อความ และสรุปการสัมภาษณ์หรือการปฐมนิเทศได้โดยอัตโนมัติ ทีม HR จะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญและสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้เต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึก

การสร้างเนื้อหาสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน

AI สามารถเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบทบาท แผนก และสถานที่ นี่คือสิ่งที่ AI สามารถสร้างได้:

  • อีเมลต้อนรับส่วนบุคคล
  • ตารางการฝึกอบรมสัปดาห์แรก
  • "พบกับทีมของคุณ" บทนำ
  • คำถามที่พบบ่อยเฉพาะบทบาท
  • รายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่

ผลลัพธ์? พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก โดยไม่ต้องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างเอกสารด้วยตนเอง ไม่มีเทมเพลต ไม่ต้องค้นหา—เพียงแค่คำแนะนำที่ตรงจุดภายในไม่กี่วินาที

นอกจากนี้ClickUp Automationsยังสามารถกระตุ้นรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการกรอกเอกสารให้เสร็จสิ้น และกำหนดการติดตามผล—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม

การอัตโนมัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการอัปเดตนโยบาย

ระบบ AI สร้างสรรค์สามารถช่วยทีม HR ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้เช่นกัน ระบบสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในท้องถิ่น และเสนอการปรับปรุงเอกสารการรับเข้าทำงาน คู่มือ และนโยบายการฝึกอบรม ช่วยให้ทีมสามารถเตรียมตัวก่อนการตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงการละเมิดโดยไม่ตั้งใจได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPTเคช่วยผู้ใช้เขียนนวนิยาย 300 หน้าเสร็จภายในวันเดียว—ลองนึกภาพการใช้ความเร็วนั้นในการสร้างคำอธิบายงาน อีเมล หรือนโยบาย HR ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน

การรวบรวมความคิดเห็นนั้นง่าย—แต่การทำความเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่าย เครื่องมือ AI สามารถประมวลผลคำตอบแบบเปิดในแบบสำรวจได้หลายร้อยรายการ ระบุประเด็นที่เกิดซ้ำและแนวโน้มของความรู้สึก รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ก่อน: คุณติดอยู่กับการอ่านทุกความคิดเห็น

หลังจาก: คุณจะได้รับสรุปที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแนวโน้ม คำสำคัญ และขั้นตอนถัดไป

และด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มของข้อเสนอแนะ ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับผู้บริหารได้ทั้งหมดในที่เดียว

👀 คุณรู้หรือไม่?77% ของบริษัทกำลังใช้หรือสำรวจการใช้ AI อยู่แล้ว ไม่แปลกใจเลยที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังตามกระแสนี้เช่นกัน!

ระบบบริการตนเองด้านทรัพยากรบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์

คำถามซ้ำๆ จากพนักงานสามารถทำให้ทีม HR ทำงานช้าลงได้—เช่น "ฉันมีวันหยุดพักร้อนเหลืออยู่กี่วัน?" หรือ "นโยบายการทำงานทางไกลอยู่ที่ไหน?"

ด้วย AI สร้างสรรค์ ทีม HR สามารถสร้างพอร์ทัลภายในหรือแชทบอท AI ที่ตอบคำถามที่พบบ่อย นำเสนอข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปรับแต่งคำตอบตามบทบาทหรือแผนกได้ นั่นหมายถึงการแจ้งเตือนที่น้อยลงสำหรับ HR และคำตอบที่รวดเร็วขึ้นสำหรับพนักงาน

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงงานทรัพยากรบุคคลด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่คน ไม่ใช่เอกสารClickUp BrainและBrain Maxทำหน้าที่เป็นเพื่อน AI อัจฉริยะแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอปงาน พิมพ์งานด้วยเสียง และทำให้กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่หรือการจัดการนโยบายเป็นอัตโนมัติได้จากแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่างจากแชทบอทพื้นฐาน ClickUp AI Agents ดำเนินการจริง สร้างงาน อัปเดตเอกสาร และให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่ปรับให้เหมาะกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล Brain Max ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ล่าสุดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังคงให้มนุษย์ควบคุมอยู่เสมอ

ผลลัพธ์คือกระบวนการที่รวดเร็วขึ้น การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น และเวลาที่มากขึ้นสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและสร้างผลกระทบ 💼🌱

ClickUp's AI Agents
ทำงานได้มากขึ้นด้วย AI Agents ของ ClickUp

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ฟีเจอร์การจัดการความรู้ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลแบบศูนย์กลาง เพื่อให้พนักงานค้นหาข้อมูลนโยบาย สิทธิประโยชน์ หรือคู่มือการเริ่มงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการตอบกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การจัดการประสิทธิภาพ

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชาญฉลาดและสม่ำเสมอมากขึ้นโดย:

  • การติดตาม OKRs และ KPI: ทำให้เป้าหมายได้รับการอัปเดตและมองเห็นได้โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้นำธุรกิจไม่พลาดสิ่งใด
  • การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ: ค้นหาลักษณะที่เกิดซ้ำในบทวิจารณ์ของเพื่อนร่วมงานและการตรวจสอบงาน ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
  • การตรวจจับอคติ: ระบุภาษาที่อาจมีอคติหรือการให้คะแนนที่ไม่สอดคล้องกันในรีวิว ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเสริมการประเมินที่เป็นธรรมในทุกทีม
  • การรายงานความหลากหลาย: AI เชิงสร้างสรรค์สามารถตรวจจับภาษาที่กีดกันในคำอธิบายงาน, เน้นย้ำกลุ่มประชากรที่ขาดการเป็นตัวแทนในองค์กรของคุณ, และช่วยคุณสร้างกระบวนการจ้างงานที่ครอบคลุม—โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นในชุดเครื่องมือของคุณ

นี่คือตัวอย่างการใช้ ClickUp Brain สำหรับการจัดการประสิทธิภาพ

ไม่ใช่คำถามอีกต่อไปว่า เมื่อไหร่ ที่ AI เชิงสร้างสรรค์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ แต่เป็นคำถามว่า อย่างไร คุณจะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีมของคุณอาจกำลังทดลองใช้ AI อยู่แล้ว—ตอนนี้ถึงเวลาที่จะผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละวันของคุณ

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

📮 ClickUp Insight: สำหรับพนักงานส่วนใหญ่ (58%) ผู้จัดการโดยตรงเป็นผู้นำในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่หัวหน้าแผนก เพื่อนร่วมงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

ด้วยเสียงมากมาย ฟีดแบ็กอาจกระจัดกระจายหรือสูญหายได้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp สามารถสรุปฟีดแบ็กจากหลายแหล่ง—บันทึกของผู้จัดการ การตรวจสอบจากเพื่อนร่วมงาน ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล—เป็นรายงานที่สอดคล้องกันได้ทันที

ระบบ AI ยังสามารถเน้นหัวข้อที่เกิดซ้ำ แจ้งรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนถัดไป เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ แม้จะมีผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากก็ตาม

การใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

เราได้พูดคุยกันถึงสิ่งที่ AI เชิงสร้างสรรค์ สามารถ ทำได้สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว—ตอนนี้มาดูกันว่ามันถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง บริษัทต่างๆ กำลังนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในวิธีที่ชาญฉลาด ปฏิบัติได้จริง และบางครั้งก็น่าประทับใจอย่างยิ่ง

มาดูกันว่าทีมจริง ๆ ใช้สิ่งนี้อย่างไรเบื้องหลัง:

กระบวนการจ้างงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของยูนิลีเวอร์

ด้วยจำนวนใบสมัครมากกว่า 250,000 ฉบับที่ต้องคัดกรองสำหรับตำแหน่งรอบสุดท้ายเพียง 3,500 ตำแหน่ง ยูนิลีเวอร์ทราบดีว่าวิธีการสรรหาแบบเดิมไม่สามารถรองรับได้ทัน ดังนั้นพวกเขาจึงหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เพื่อทำให้กระบวนการมีความนวัตกรรมและมนุษย์มากขึ้น

เพื่อลดความเครียดและดึงจุดแข็งตามธรรมชาติของผู้สมัครออกมายูนิลีเวอร์ได้ร่วมมือกับ Pymetrics เพื่อเปลี่ยนการประเมินให้กลายเป็นเกม ผู้สมัครจะได้เล่นเกมแบบโต้ตอบที่วัดทักษะการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และการกล้าเสี่ยง—ไม่มีคำถามหลอกหรือรูปแบบที่ตายตัว เพียงแค่โอกาสให้ได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง

พวกเขาได้ร่วมมือกับ HireVue สำหรับการสัมภาษณ์ โดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์วิดีโอเพื่อประเมินสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด เช่น น้ำเสียง จังหวะการพูด และสีหน้า ซึ่งช่วยให้ Unilever มองข้ามประวัติย่อและตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและปราศจากอคติ

ผลลัพธ์คืออะไร?

  • 50,000 ชั่วโมง ประหยัดเวลาสัมภาษณ์
  • 1 ล้านปอนด์ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปี
  • เพิ่ม 16% ในความหลากหลายของการจ้างงาน
  • และ อัตราการสำเร็จ 96%—เกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่ 50%

มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และสนุกสนานอย่างน่าประหลาดใจ—นั่นคือการจ้างงานในรูปแบบใหม่

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI ไม่ได้แค่เขียนคำอธิบายงานเท่านั้น—ยังสามารถปรับให้เหมาะสมกับภาษาที่เป็นมิตรและเสนอคำนำที่น่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ความหลากหลายเริ่มต้นจากร่างแรก

กลยุทธ์การรักษาลูกค้าของ IBM ที่ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์

IBM ใช้AI ในการสรรหาบุคลากร—คัดกรองประวัติย่อมากกว่า 8,000 ฉบับต่อวัน— และยังใช้ในการทำนายว่าพนักงานคนใดอาจกำลังเตรียมตัวลาออกอีกด้วย

ด้วยจำนวนพนักงาน 350,000 คน IBM ได้สร้าง โปรแกรมคาดการณ์การลาออก โดยใช้ Watson ซึ่งเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหลายพันจุดและระบุพนักงานที่มีความเสี่ยงในการลาออกโดยมีรายงานว่ามีความแม่นยำถึง 95%

ผู้จัดการได้รับมากกว่าคำเตือน. พวกเขายังได้รับคำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับพวกเขาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับพนักงานอย่างเชิงรุกก่อนที่มันจะสายเกินไป.

ตามที่อดีตซีอีโอ Ginni Rometty กล่าว ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ได้ช่วย IBM ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าไว้ได้เกือบ 300 ล้านดอลลาร์ แล้ว

และมันไม่ได้เกี่ยวกับการประหยัดเงินเพียงอย่างเดียว ด้วยการคิดใหม่เกี่ยวกับแบบจำลอง HR แบบดั้งเดิมและนำ AI เข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การรักษาพนักงานไปจนถึงการสรรหาบุคลากร IBM สามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้าน HR ได้ถึง 30% พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงานที่เหลือให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าทางกลยุทธ์และมูลค่าสูงขึ้น

ในคำพูดของโรเมตตี้: "เวลาที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพนักงานคือก่อนที่พวกเขาจะจากไป" IBM กำลังทำเช่นนั้นอย่างแม่นยำด้วย AI

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการการรักษาพนักงานที่ดีขึ้นหรือไม่? ใช้ AI ในการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ออก ระบุแนวโน้มของความรู้สึก และสร้างแผนปรับปรุงก่อนที่การลาออกจะกลายเป็นรูปแบบ

กำลังมองหาเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม HR อยู่หรือไม่?

คุณไม่ได้แค่จัดการขั้นตอนการทำงาน คุณกำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม งานนั้นจะง่ายขึ้น—และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ามาก

ดังนั้น คุณได้ตัดสินใจ ที่จะนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) มาใช้ในชุดเครื่องมือ HR ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณ! เราได้คัดสรรเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสามตัวเพื่อช่วยให้งานของคุณเร็วขึ้นและฉลาดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีปริญญาด้านเทคโนโลยี

1. คลิกอัพ

ตั้งแต่การปฐมนิเทศไปจนถึงการเตรียมตัวสัมภาษณ์ในนาทีสุดท้าย ทีม HR ต้องจัดการกับงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา—บ่อยครั้งที่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมพนักงานใหม่ การจัดการปฏิทิน หรือการปรับปรุงนโยบาย งานเบื้องหลังเหล่านี้แทบไม่มีเวลาหยุดพักเลย

เข้าสู่ClickUpแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—ออกแบบมาเพื่อการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI

แดชบอร์ด ClickUp
ทำให้การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp

ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลหมายถึง:

  • ข้อมูลรวมศูนย์: จัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร นโยบาย คู่มือ และบันทึกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ทั้งหมดในที่เดียวด้วยClickUp Docs
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไปจนถึงโปรแกรมการฝึกอบรม
  • การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และพนักงานผ่านฟีเจอร์แชทของ ClickUp และความคิดเห็นที่มอบหมาย
  • บริหารทีมทรัพยากรบุคคล: ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมทรัพยากรบุคคล มอบหมายงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์การจัดการงานและการรายงานของ ClickUp

แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ไหน คุณถามใช่ไหม? ขอแนะนำClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มนี้

ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคคลในทีม HR ของคุณด้วย ClickUp Brain

นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถทำได้กับมัน:

  • เชื่อมต่อ: เข้าถึงข้อมูลจากทุกแอปและเอกสารที่คุณพึ่งพาได้ทันที ClickUp Brain ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คำตอบของคุณอยู่ในบริบทเสมอ
  • ถาม: ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาโฟลเดอร์หรือส่งข้อความไปมาไม่รู้จบ—แค่ถามแล้วรับคำตอบได้ทันที ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือบุคคลใดก็ได้ แล้วรับคำตอบภายในไม่กี่วินาที
  • สร้าง: อัตโนมัติการประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์ การอัปเดตสถานะ และรายงานความก้าวหน้า ปล่อยให้ AI จัดการการอัปเดตความก้าวหน้า—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่ผู้คน ไม่ใช่เอกสาร
  • เขียน: ด้วยผู้ช่วยเขียนในตัว ClickUp Brain ช่วยขัดเกลาการสื่อสารภายใน สร้างคำตอบอย่างรวดเร็ว และแม้กระทั่งสร้างเทมเพลตใหม่หรือเอกสาร HR ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการรักษาพนักงาน ClickUp Brain มอบความชัดเจน ความรวดเร็ว และข้อมูลเชิงลึกที่ทีม HR ของคุณต้องการ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนเอกสารนโยบาย HR ที่ยาวให้กลายเป็นคำตอบสั้น ๆ ที่เหมือนการสนทนาโดยการฝึกอบรมโมเดล AI จากคำถามที่พบบ่อยในศูนย์ช่วยเหลือของคุณ เริ่มต้นด้วยคำถาม 10 อันดับแรกที่ถามบ่อยที่สุด

และเนื่องจากClickUp สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณใช้อยู่ เช่น BambooHR, Workday, ADP, Google Workspace และ Slack คุณจึงสามารถดึงแผนผังองค์กร นโยบาย หรือข้อมูลเงินเดือนมาใช้ได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ ระบบจะรวมข้อมูลอัจฉริยะด้านทรัพยากรบุคคลของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ ClickUp Brain สามารถแสดงคำตอบที่คุณต้องการได้ทันทีจากทุกแพลตฟอร์ม

ClickUpยังมีเทมเพลต HR ฟรีเพื่อช่วยให้การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถลองใช้ได้:

เทมเพลตคู่มือทรัพยากรบุคคล ClickUp

เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp
จัดระเบียบและเก็บนโยบาย HR ของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp

เทมเพลตคู่มือ HRของClickUpเป็นเทมเพลตเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทไว้ในที่เดียว

ClickUp Brain สามารถช่วยคุณร่างหรือปรับปรุงส่วนสำคัญต่างๆ เช่น:

  • กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของบริษัทของคุณ
  • จัดระเบียบนโยบายทรัพยากรบุคคล เช่น การเข้าทำงาน การออกจากงาน การประพฤติปฏิบัติ การเข้างาน และสวัสดิการ

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการผสานรวม AI อย่างลึกซึ้ง:

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างร่างนโยบายใหม่ได้ทันที อัปเดตส่วนที่มีอยู่ด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสรุปเนื้อหาที่ยาวด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว คู่มือของคุณจะถูกต้อง สม่ำเสมอ และง่ายต่อการดูแลรักษา—ไม่ต้องเขียนใหม่ด้วยตนเองหรือปวดหัวกับการจัดการเวอร์ชัน

โดยสรุป AI จะเปลี่ยนคู่มือ HR ของคุณจากเอกสารที่หยุดนิ่งให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มีชีวิตชีวาและทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมง และทำให้ทีมของคุณมีข้อมูลล่าสุดอยู่ในมือตลอดเวลา

เทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
จัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลภายในทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตฐานความรู้ ClickUp

เทมเพลตฐานความรู้ HR ของ ClickUpช่วยรวบรวมข้อมูล HR ที่สำคัญไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบนโยบายต่างๆ เช่น การลา การดูแลสุขภาพ และสุขภาพ ให้อยู่ในส่วนที่ง่ายต่อการค้นหา เพื่อให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

ด้วยหน้าย่อยสำหรับแต่ละหัวข้อ คุณสามารถติดตามการอัปเดตตามเวลาที่ระบุ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และรักษาความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การจัดการ แบ่งปัน และขยายฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่ราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล

นี่คือสิ่งที่แอน โธมัส ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงานที่ Snowville Creamery LLC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:

ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียวได้ ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งของสินค้าสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น

ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียวได้ ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งของสินค้าสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก

2. Findem

Findem: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางFindem

เบื่อกับการคัดกรองประวัติย่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่? Findem มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น แพลตฟอร์มที่ใช้ AI นี้สร้างโปรไฟล์ผู้สมัครอย่างละเอียดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งมากกว่า 100,000 แหล่ง ช่วยให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลค้นหาผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยคุณสมบัติเช่นการคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติและระบบ CRM สำหรับผู้มีความสามารถเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัว มันเหมือนมีผู้ช่วยสรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญในเทรนด์การอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคล

Findem ยังผสานการทำงานกับระบบ ATS ของคุณเพื่อค้นหาผู้สมัครที่ถูกมองข้าม และใช้การวิเคราะห์แหล่งสรรหาบุคลากรเพื่อช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับทีมสรรหา

3. ลีนา

ลีนา: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางLeena.ai

ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามของพนักงาน, การแนะนำใครบางคนผ่านกระบวนการเริ่มต้น, หรือการเริ่มต้นกระบวนการทำงานในระบบอื่น, Leena AI จะเข้าใจบริบทและดำเนินการทันทีที่คุณต้องการ.

ไม่ใช่แค่เรื่องงานเดี่ยวเท่านั้น ลีนาคิดใหม่เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดึงข้อมูลผู้สมัคร? เสร็จแล้ว แบ่งปันเอกสาร? ง่ายมาก เพียงคำสั่งเดียวก็สามารถจัดการทุกอย่างได้

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ดูแลสุขภาพของพนักงานและจัดการการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ การจัดการเอกสาร และการลดเวลารอคอยของพนักงาน ยิ่งไปกว่านั้น มันยังเปลี่ยนทุกตั๋วสนับสนุนให้กลายเป็นความรู้ที่พร้อมสำหรับอนาคต ทำให้คำตอบรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลีนาไม่ได้เพียงแค่รวบรวมความคิดเห็น—แต่เธอลงมือทำตามนั้น คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการดำเนินการอัตโนมัติที่ช่วยให้คะแนนความพึงพอใจเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง

👀 คุณรู้หรือไม่?49% ขององค์กรกำลังใช้AI เพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของพวกเขา โดยมองว่าเป็นระบบสนับสนุนที่ทรงพลังสำหรับพนักงาน ไม่ใช่การทดแทน

ความท้าทายและข้อพิจารณาทางจริยธรรมของ AI ในงานทรัพยากรบุคคลคืออะไร?

การใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลอาจฟังดูเหมือนความฝันที่เป็นจริง—การจ้างงานที่รวดเร็วขึ้น การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้น และงานที่ต้องทำด้วยมือลดลง แต่ไม่ได้มีแต่ข้อดีและความอัตโนมัติทั้งหมด เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ทีมทรัพยากรบุคคลต้องระวังอุปสรรคบางประการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง

นี่คือความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลและคำถามทางจริยธรรมที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง:

อคติเข้า อคติออก

หากข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ AI มีอคติ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความลำเอียงเช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม การมองข้ามบุคลากรที่มีความสามารถ หรือการประเมินผลงานที่บิดเบือน โดยที่ไม่มีใครตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

อเมซอนเคยต้องยกเลิกเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของตนหลังจากค้นพบว่ามันลดระดับประวัติการทำงานของผู้ที่ใช้คำว่า "ของผู้หญิง" เช่น "ชมรมหมากรุกของผู้หญิง" ระบบได้รับการฝึกฝนจากประวัติการทำงานในอดีตทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ชาย ดังนั้นมันจึงรับเอาอคติเหล่านี้ไปและนำไปใช้

เพราะเมื่อข้อมูลที่มีอคติถูกใช้ในการฝึกฝนระบบ การกีดกันจะกลายเป็นอัตโนมัติ ⚠️

การขาดความโปร่งใส

AI ตัดสินใจเช่นนั้นได้อย่างไร? บางครั้งก็ยากที่จะอธิบาย ทีม HR จำเป็นต้องระมัดระวังกับระบบกล่องดำ—เครื่องมือ AI ที่ตัดสินใจโดยไม่แสดงวิธีการหรือเหตุผล

หากปราศจากความโปร่งใส ทีม HR อาจพบว่าการอธิบายหรือสนับสนุนการตัดสินใจของตนเป็นเรื่องยาก เมื่อการตัดสินใจไม่ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจน ความไว้วางใจของพนักงานอาจลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของความยุติธรรมและการลำเอียง

📌 ด้วย ClickUp คุณสามารถรักษาความโปร่งใสได้โดยการติดตามเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทั้งหมด การแก้ไข และการดำเนินการต่างๆ ในบันทึกกิจกรรมของพื้นที่ทำงานของคุณ

ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ในปี 2020 บริษัท H&Mสาขาเยอรมนีถูกปรับเป็นเงิน 35 ล้านยูโร เนื่องจากการเฝ้าระวังพนักงานเกินขอบเขต บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการสนทนาแบบตัวต่อตัว

นี่คือคำเตือนอย่างชัดเจน: ปัญญาประดิษฐ์สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้ได้ในปริมาณมากหากไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

📌 การควบคุมสิทธิ์และการตรวจสอบย้อนกลับที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล HR ที่ละเอียดอ่อนสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติมากเกินไป

AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ไม่ควรแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การเลิกจ้าง หรือการประเมินผลงาน ช่วงเวลาเหล่านี้ต้องการบริบท ความเห็นอกเห็นใจ และความรอบคอบ—ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบอัตโนมัติและ AI ไม่สามารถเลียนแบบได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่ทำให้งานเป็นอัตโนมัติ ให้ AI เชื่อมโยงงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการ

ตัวอย่างเช่น "พนักงานใหม่เริ่มงาน → สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ → กำหนดเวลาการติดตาม → ติดตามความรู้สึก → แสดงสัญญาณเตือน" AI จะโดดเด่นเมื่อสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้

นี่คือรายการตรวจสอบ HR ง่ายๆ ที่สร้างขึ้นทันทีด้วย ClickUp Brain:

รายการสิ่งที่ต้องทำของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp Brain
รายการสิ่งที่ต้องทำของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp Brain

ความสงสัยของพนักงาน

เป็นเรื่องปกติที่พนักงานจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อ AI อ่านอีเมลหรือประเมินผลงานของพวกเขา นี่จึงเป็นเหตุผลที่การสื่อสารอย่างชัดเจนมีความสำคัญ ควรแจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการใช้งาน AI เหตุผลที่นำมาใช้ และมาตรการป้องกันที่มีเพื่อปกป้องพวกเขา

สรุปคือ?

🔔 แจ้งเตือน: AI ในงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูง—แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเท่านั้น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการแนะนำการใช้งานของ ClickUpเพื่อให้การต้อนรับพนักงานใหม่ทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่นและสม่ำเสมอ ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของบริษัทคุณ—ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องเดา!

อะไรคืออนาคตของ AI ในงานทรัพยากรบุคคล?

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในสาขาที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในไม่ช้า เราจะได้เห็นเครื่องมือที่สามารถทำนายการลาออก แนะนำสวัสดิการตามข้อมูลประชากรของทีม และแม้กระทั่งคาดการณ์ความต้องการในการจ้างงานตามเป้าหมายรายได้หรือแนวโน้มการเติบโตของทีม

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อใช้สิ่งเหล่านี้เลย ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่าง ClickUp คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย

นำ AI มาใช้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล? ClikUp พร้อมดูแลคุณ

โอกาสที่แท้จริงของ AI สร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การอัตโนมัติ—แต่เป็นการยกระดับ มันปลดปล่อยทีม HR ให้มุ่งเน้นที่ผู้คน ไม่ใช่กระบวนการ แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือของคุณพัฒนาไปพร้อมกับคุณ

ClickUp นำวิวัฒนาการนั้นมารวมไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการจ้างงาน เอกสารนโยบาย และระบบติดตามการปฐมนิเทศเข้าด้วยกัน คุณจะได้พื้นที่ทำงานเดียวที่ออกแบบมาเพื่อความชัดเจน ความรวดเร็ว และการขยายขนาด

ไม่ใช่แค่การทำงานให้เร็วขึ้น—แต่คือการสร้างระบบ HR ที่ทำงานเพื่อมนุษย์

การจ้างงานที่ยอดเยี่ยมครั้งต่อไปของคุณ?อยู่แค่คลิกเดียวใน ClickUp🚀