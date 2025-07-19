วิธีที่ทีม HR ใช้ AI สร้างสรรค์: กรณีการใช้งานยอดนิยมและตัวอย่างจริง

"ผู้สมัครคนนี้ไม่ได้มีกำหนดจะเข้าร่วมสัปดาห์หน้าหรือ?"
ช่วงเวลาแห่งความสับสนนั้นมักบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นที่ไม่สอดคล้องกัน—ไฟล์อยู่ในห้าที่ ความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน และการอัปเดตที่พลาดไป 🔍
นี่คือจุดที่เครื่องมือ HRขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามามีบทบาท พวกเขาช่วยรวมศูนย์งานต่าง ๆ ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองออกไปจากคุณ
ตั้งแต่การคัดกรองผู้สมัคร การเขียนคำอธิบายงาน ไปจนถึงการปรับแต่งกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ AIเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลทำงานได้รวดเร็วขึ้นและสอดคล้องกัน โดยปราศจากความวุ่นวาย ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่มีความสับสน แค่การสนับสนุนที่ชาญฉลาดและให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นอันดับแรก ✨
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, การเรียนรู้ของเครื่อง, และเครื่องมืออัจฉริยะอื่นๆ สามารถปลดปล่อยคุณจากงานประจำวันได้ถึง 60 ถึง 70%—คิดถึงการป้อนข้อมูล, การจัดเรียงไฟล์, และทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณพูดว่า "ฉันจะทำทีหลัง. "
⭐️ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpช่วยให้ทีม HR สร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันและอัปเดตได้ง่ายสำหรับนโยบายบริษัท แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนการสื่อสารที่ชัดเจน การปฐมนิเทศที่ราบรื่น และกระบวนการ HR ที่สอดคล้องกัน—ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
อะไรคือ AI สร้างสรรค์ใน HR?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ใน HR หมายถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหา เช่น คำอธิบายงาน อีเมล หรือสรุปข้อมูล โดยอาศัยข้อความสั้นๆ เป็นตัวกระตุ้น
แทนที่จะเขียนหรือค้นหาเอกสารด้วยตนเอง ทีม HR สามารถใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อเร่งกระบวนการทำงานซ้ำๆ พร้อมทั้งเพิ่มความสม่ำเสมอและความถูกต้องแม่นยำได้ เหมือนมีผู้ช่วยเขียนข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ประสานงานอยู่ในคนเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแผนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือตอบคำถามทั่วไปของผู้สมัคร AI ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
นี่คือเหตุผลที่ AI สร้างสรรค์ควรค่าแก่การผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
- ประหยัดเวลา: อัตโนมัติงานประจำ เช่น การโพสต์งานและการนัดสัมภาษณ์
- ปรับปรุงความถูกต้อง: ลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารและการจัดทำเอกสาร
- สนับสนุนการตัดสินใจ: วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากของผู้สมัครหรือพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ช่วยให้ทีม HR สามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ไม่ใช่การทำงานด้านเอกสาร
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเขียนคำอธิบายงานที่ไม่ซ้ำกัน 10 รายการสำหรับตำแหน่งที่คล้ายกัน แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถป้อนข้อมูลให้กับ AI ด้วย:
📌 ลองใช้ข้อความนี้:
"สร้างคำอธิบายตำแหน่งงานวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับกลางที่มีประสบการณ์ด้าน Java และคลาวด์"
สร้างร่างที่มีโครงสร้างพร้อมเผยแพร่ได้ในไม่กี่วินาที ประหยัดเวลาในการเขียนใหม่หลายชั่วโมง ⏱️
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคล
และไม่ใช่แค่กระแส—ในรายงานแนวโน้ม HR ประจำปี 2024 ของ McLean & Company พบว่า79% ของทีมที่ใช้AI เชิงสร้างสรรค์ระบุว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่มีไว้เสริมเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงาน HR อย่างแท้จริง
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังทำให้กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น มาดูกันว่ามันเหมาะสมที่สุดในด้านใด
👀 คุณรู้หรือไม่? Glassdoor รายงานว่าตำแหน่งงานทั่วไปในบริษัทมีผู้สมัครเฉลี่ย 250 คนต่อตำแหน่ง
การประยุกต์ใช้หลักของ AI สร้างสรรค์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
ทีม HR มีงานมากมายที่ต้องจัดการระหว่างการสรรหา การปฐมนิเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง AI เชิงสร้างสรรค์กำลังเข้ามาช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เร่งการสร้างเนื้อหา และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในกระบวนการ HR— เพื่อปลดปล่อยเวลาให้กับการทำงานที่เน้นคนเป็นสำคัญ
✨ ด้วยClickUp, ระบบ HR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่รู้สึกแยกส่วน—แต่รู้สึกราบรื่น.
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน—ออกแบบมาเพื่อรวมงาน เอกสาร การสื่อสาร และการรายงานไว้ในที่เดียว และตอนนี้ ด้วยClickUp Brain ทีม HR จะได้รับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานเคียงข้างพวกเขาเพื่อทำให้การสรรหา การปฐมนิเทศ การอัปเดตนโยบาย และอื่นๆ ง่ายขึ้น
📮ClickUp Insight: พนักงานหนึ่งในห้าคนกล่าวว่า การทราบว่าจะมีการตัดสินใจเมื่อใดจะช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในความเร่งรีบของวันอันยุ่งเหยิง การสื่อสารเกี่ยวกับไทม์ไลน์มักหลุดลอยไปClickUp Brainช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของคุณ มันรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากงาน กระทู้ และเอกสารโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งสรุปประจำวัน สรุปการตัดสินใจ และความคิดเห็นสรุปมาให้ที่นี่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตามหาใคร (หรือข้อมูล) อีกต่อไป 💨
นี่คือวิธีที่การใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลกำลังสร้างความแตกต่างในหลายด้านหลักของงาน HR:
การคัดกรองผู้สมัคร
กำลังคัดกรองประวัติย่อจำนวนมากอยู่ใช่ไหม? เครื่องมือ AI สามารถสแกน วิเคราะห์ และคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และคำสำคัญ ได้ทันที
เครื่องมือบางชนิดยังให้คะแนนผู้สมัครและแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุด ช่วยคุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่พลาดผู้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยม
ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp และการค้นหาด้วย AI คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้สมัคร ข้อเสนอแนะ และบันทึกการสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็วจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอป HR ที่เชื่อมต่อ
นี่คือตัวอย่างการใช้งานง่ายๆ ของวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain สำหรับการเตรียมสัมภาษณ์:
การแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย Brain Max สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
ClickUp Brain Maxตอนนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณโต้ตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณด้วยเสียงโดยไม่ต้องพิมพ์เลย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถสั่งงาน, แสดงความคิดเห็น, หรือสร้างเอกสารได้เพียงแค่พูด ทำให้การบันทึกไอเดียระหว่างเดินทางหรือระหว่างการประชุมง่ายกว่าที่เคย
ไม่ว่าคุณจะกำลังสัมภาษณ์, คิดแผนการต้อนรับพนักงานใหม่, หรือต้องการบันทึกความคิดเห็นหลังการประชุม 1:1, คุณเพียงแค่พูดอย่างรวดเร็ว, Brain Max จะทำการถอดเสียงและจัดระเบียบข้อมูลของคุณทันที. คุณสมบัตินี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีม HR ที่มีความเร่งรีบซึ่งต้องการประหยัดเวลา, ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง, และมั่นใจว่าไม่มีอะไรสูญหายในระหว่างการสื่อสาร.
ผู้ช่วยเตรียมสัมภาษณ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: "ฉันต้องการคำถามสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างสำหรับตำแหน่งงานสนับสนุนลูกค้า"
เครื่องมือ AI: นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ!
- คุณจัดการกับลูกค้าที่ยากอย่างไร?
- เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับครั้งที่คุณแก้ไขปัญหาที่มีความกดดันสูง
- การบริการลูกค้าที่ดีหมายถึงอะไรสำหรับคุณ?
AI สามารถช่วยสร้างคู่มือสัมภาษณ์ที่เจาะลึกยิ่งขึ้น ตั้งแต่คำถามเฉพาะตำแหน่งไปจนถึงคำถามที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลใน Google เป็นชั่วโมง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ✨ ต้องการก้าวไปอีกขั้นหรือไม่? ด้วยClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึกเสียง แปลงเป็นข้อความ และสรุปการสัมภาษณ์หรือการปฐมนิเทศได้โดยอัตโนมัติ ทีม HR จะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญและสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้เต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึก
การสร้างเนื้อหาสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
AI สามารถเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบทบาท แผนก และสถานที่ นี่คือสิ่งที่ AI สามารถสร้างได้:
- อีเมลต้อนรับส่วนบุคคล
- ตารางการฝึกอบรมสัปดาห์แรก
- "พบกับทีมของคุณ" บทนำ
- คำถามที่พบบ่อยเฉพาะบทบาท
- รายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่
ผลลัพธ์? พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก โดยไม่ต้องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างเอกสารด้วยตนเอง ไม่มีเทมเพลต ไม่ต้องค้นหา—เพียงแค่คำแนะนำที่ตรงจุดภายในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ClickUp Automationsยังสามารถกระตุ้นรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการกรอกเอกสารให้เสร็จสิ้น และกำหนดการติดตามผล—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
การอัตโนมัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการอัปเดตนโยบาย
ระบบ AI สร้างสรรค์สามารถช่วยทีม HR ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้เช่นกัน ระบบสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในท้องถิ่น และเสนอการปรับปรุงเอกสารการรับเข้าทำงาน คู่มือ และนโยบายการฝึกอบรม ช่วยให้ทีมสามารถเตรียมตัวก่อนการตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงการละเมิดโดยไม่ตั้งใจได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPTเคยช่วยผู้ใช้เขียนนวนิยาย 300 หน้าเสร็จภายในวันเดียว—ลองนึกภาพการใช้ความเร็วนั้นในการสร้างคำอธิบายงาน อีเมล หรือนโยบาย HR ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน
การรวบรวมความคิดเห็นนั้นง่าย—แต่การทำความเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่าย เครื่องมือ AI สามารถประมวลผลคำตอบแบบเปิดในแบบสำรวจได้หลายร้อยรายการ ระบุประเด็นที่เกิดซ้ำและแนวโน้มของความรู้สึก รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ก่อน: คุณติดอยู่กับการอ่านทุกความคิดเห็น
หลังจาก: คุณจะได้รับสรุปที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแนวโน้ม คำสำคัญ และขั้นตอนถัดไป
และด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มของข้อเสนอแนะ ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับผู้บริหารได้ทั้งหมดในที่เดียว
👀 คุณรู้หรือไม่?77% ของบริษัทกำลังใช้หรือสำรวจการใช้ AI อยู่แล้ว ไม่แปลกใจเลยที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังตามกระแสนี้เช่นกัน!
ระบบบริการตนเองด้านทรัพยากรบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์
คำถามซ้ำๆ จากพนักงานสามารถทำให้ทีม HR ทำงานช้าลงได้—เช่น "ฉันมีวันหยุดพักร้อนเหลืออยู่กี่วัน?" หรือ "นโยบายการทำงานทางไกลอยู่ที่ไหน?"
ด้วย AI สร้างสรรค์ ทีม HR สามารถสร้างพอร์ทัลภายในหรือแชทบอท AI ที่ตอบคำถามที่พบบ่อย นำเสนอข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปรับแต่งคำตอบตามบทบาทหรือแผนกได้ นั่นหมายถึงการแจ้งเตือนที่น้อยลงสำหรับ HR และคำตอบที่รวดเร็วขึ้นสำหรับพนักงาน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงงานทรัพยากรบุคคลด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่คน ไม่ใช่เอกสารClickUp BrainและBrain Maxทำหน้าที่เป็นเพื่อน AI อัจฉริยะแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอปงาน พิมพ์งานด้วยเสียง และทำให้กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่หรือการจัดการนโยบายเป็นอัตโนมัติได้จากแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่างจากแชทบอทพื้นฐาน ClickUp AI Agents ดำเนินการจริง สร้างงาน อัปเดตเอกสาร และให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่ปรับให้เหมาะกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล Brain Max ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ล่าสุดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังคงให้มนุษย์ควบคุมอยู่เสมอ
ผลลัพธ์คือกระบวนการที่รวดเร็วขึ้น การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น และเวลาที่มากขึ้นสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและสร้างผลกระทบ 💼🌱
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ฟีเจอร์การจัดการความรู้ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลแบบศูนย์กลาง เพื่อให้พนักงานค้นหาข้อมูลนโยบาย สิทธิประโยชน์ หรือคู่มือการเริ่มงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการตอบกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การจัดการประสิทธิภาพ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชาญฉลาดและสม่ำเสมอมากขึ้นโดย:
- การติดตาม OKRs และ KPI: ทำให้เป้าหมายได้รับการอัปเดตและมองเห็นได้โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้นำธุรกิจไม่พลาดสิ่งใด
- การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ: ค้นหาลักษณะที่เกิดซ้ำในบทวิจารณ์ของเพื่อนร่วมงานและการตรวจสอบงาน ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
- การตรวจจับอคติ: ระบุภาษาที่อาจมีอคติหรือการให้คะแนนที่ไม่สอดคล้องกันในรีวิว ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเสริมการประเมินที่เป็นธรรมในทุกทีม
- การรายงานความหลากหลาย: AI เชิงสร้างสรรค์สามารถตรวจจับภาษาที่กีดกันในคำอธิบายงาน, เน้นย้ำกลุ่มประชากรที่ขาดการเป็นตัวแทนในองค์กรของคุณ, และช่วยคุณสร้างกระบวนการจ้างงานที่ครอบคลุม—โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นในชุดเครื่องมือของคุณ
นี่คือตัวอย่างการใช้ ClickUp Brain สำหรับการจัดการประสิทธิภาพ
ไม่ใช่คำถามอีกต่อไปว่า เมื่อไหร่ ที่ AI เชิงสร้างสรรค์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ แต่เป็นคำถามว่า อย่างไร คุณจะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีมของคุณอาจกำลังทดลองใช้ AI อยู่แล้ว—ตอนนี้ถึงเวลาที่จะผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละวันของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
📮 ClickUp Insight: สำหรับพนักงานส่วนใหญ่ (58%) ผู้จัดการโดยตรงเป็นผู้นำในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่หัวหน้าแผนก เพื่อนร่วมงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน
ด้วยเสียงมากมาย ฟีดแบ็กอาจกระจัดกระจายหรือสูญหายได้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp สามารถสรุปฟีดแบ็กจากหลายแหล่ง—บันทึกของผู้จัดการ การตรวจสอบจากเพื่อนร่วมงาน ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล—เป็นรายงานที่สอดคล้องกันได้ทันที
ระบบ AI ยังสามารถเน้นหัวข้อที่เกิดซ้ำ แจ้งรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนถัดไป เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ แม้จะมีผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากก็ตาม
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
เราได้พูดคุยกันถึงสิ่งที่ AI เชิงสร้างสรรค์ สามารถ ทำได้สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว—ตอนนี้มาดูกันว่ามันถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง บริษัทต่างๆ กำลังนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในวิธีที่ชาญฉลาด ปฏิบัติได้จริง และบางครั้งก็น่าประทับใจอย่างยิ่ง
มาดูกันว่าทีมจริง ๆ ใช้สิ่งนี้อย่างไรเบื้องหลัง:
กระบวนการจ้างงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของยูนิลีเวอร์
ด้วยจำนวนใบสมัครมากกว่า 250,000 ฉบับที่ต้องคัดกรองสำหรับตำแหน่งรอบสุดท้ายเพียง 3,500 ตำแหน่ง ยูนิลีเวอร์ทราบดีว่าวิธีการสรรหาแบบเดิมไม่สามารถรองรับได้ทัน ดังนั้นพวกเขาจึงหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เพื่อทำให้กระบวนการมีความนวัตกรรมและมนุษย์มากขึ้น
เพื่อลดความเครียดและดึงจุดแข็งตามธรรมชาติของผู้สมัครออกมายูนิลีเวอร์ได้ร่วมมือกับ Pymetrics เพื่อเปลี่ยนการประเมินให้กลายเป็นเกม ผู้สมัครจะได้เล่นเกมแบบโต้ตอบที่วัดทักษะการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และการกล้าเสี่ยง—ไม่มีคำถามหลอกหรือรูปแบบที่ตายตัว เพียงแค่โอกาสให้ได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง
พวกเขาได้ร่วมมือกับ HireVue สำหรับการสัมภาษณ์ โดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์วิดีโอเพื่อประเมินสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด เช่น น้ำเสียง จังหวะการพูด และสีหน้า ซึ่งช่วยให้ Unilever มองข้ามประวัติย่อและตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและปราศจากอคติ
- 50,000 ชั่วโมง ประหยัดเวลาสัมภาษณ์
- 1 ล้านปอนด์ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปี
- เพิ่ม 16% ในความหลากหลายของการจ้างงาน
- และ อัตราการสำเร็จ 96%—เกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่ 50%
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และสนุกสนานอย่างน่าประหลาดใจ—นั่นคือการจ้างงานในรูปแบบใหม่
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI ไม่ได้แค่เขียนคำอธิบายงานเท่านั้น—ยังสามารถปรับให้เหมาะสมกับภาษาที่เป็นมิตรและเสนอคำนำที่น่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ความหลากหลายเริ่มต้นจากร่างแรก
กลยุทธ์การรักษาลูกค้าของ IBM ที่ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์
IBM ใช้AI ในการสรรหาบุคลากร—คัดกรองประวัติย่อมากกว่า 8,000 ฉบับต่อวัน— และยังใช้ในการทำนายว่าพนักงานคนใดอาจกำลังเตรียมตัวลาออกอีกด้วย
ด้วยจำนวนพนักงาน 350,000 คน IBM ได้สร้าง โปรแกรมคาดการณ์การลาออก โดยใช้ Watson ซึ่งเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหลายพันจุดและระบุพนักงานที่มีความเสี่ยงในการลาออกโดยมีรายงานว่ามีความแม่นยำถึง 95%
ผู้จัดการได้รับมากกว่าคำเตือน. พวกเขายังได้รับคำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับพวกเขาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับพนักงานอย่างเชิงรุกก่อนที่มันจะสายเกินไป.
ตามที่อดีตซีอีโอ Ginni Rometty กล่าว ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ได้ช่วย IBM ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าไว้ได้เกือบ 300 ล้านดอลลาร์ แล้ว
และมันไม่ได้เกี่ยวกับการประหยัดเงินเพียงอย่างเดียว ด้วยการคิดใหม่เกี่ยวกับแบบจำลอง HR แบบดั้งเดิมและนำ AI เข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การรักษาพนักงานไปจนถึงการสรรหาบุคลากร IBM สามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้าน HR ได้ถึง 30% พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงานที่เหลือให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าทางกลยุทธ์และมูลค่าสูงขึ้น
ในคำพูดของโรเมตตี้: "เวลาที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพนักงานคือก่อนที่พวกเขาจะจากไป" IBM กำลังทำเช่นนั้นอย่างแม่นยำด้วย AI
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการการรักษาพนักงานที่ดีขึ้นหรือไม่? ใช้ AI ในการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ออก ระบุแนวโน้มของความรู้สึก และสร้างแผนปรับปรุงก่อนที่การลาออกจะกลายเป็นรูปแบบ
กำลังมองหาเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม HR อยู่หรือไม่?
✨ คุณไม่ได้แค่จัดการขั้นตอนการทำงาน คุณกำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม งานนั้นจะง่ายขึ้น—และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ามาก
ดังนั้น คุณได้ตัดสินใจ ที่จะนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) มาใช้ในชุดเครื่องมือ HR ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณ! เราได้คัดสรรเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสามตัวเพื่อช่วยให้งานของคุณเร็วขึ้นและฉลาดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีปริญญาด้านเทคโนโลยี
1. คลิกอัพ
ตั้งแต่การปฐมนิเทศไปจนถึงการเตรียมตัวสัมภาษณ์ในนาทีสุดท้าย ทีม HR ต้องจัดการกับงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา—บ่อยครั้งที่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมพนักงานใหม่ การจัดการปฏิทิน หรือการปรับปรุงนโยบาย งานเบื้องหลังเหล่านี้แทบไม่มีเวลาหยุดพักเลย
เข้าสู่ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—ออกแบบมาเพื่อการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลหมายถึง:
- ข้อมูลรวมศูนย์: จัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร นโยบาย คู่มือ และบันทึกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ทั้งหมดในที่เดียวด้วยClickUp Docs
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไปจนถึงโปรแกรมการฝึกอบรม
- การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และพนักงานผ่านฟีเจอร์แชทของ ClickUp และความคิดเห็นที่มอบหมาย
- บริหารทีมทรัพยากรบุคคล: ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมทรัพยากรบุคคล มอบหมายงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์การจัดการงานและการรายงานของ ClickUp
แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ไหน คุณถามใช่ไหม? ขอแนะนำClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มนี้
นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถทำได้กับมัน:
- เชื่อมต่อ: เข้าถึงข้อมูลจากทุกแอปและเอกสารที่คุณพึ่งพาได้ทันที ClickUp Brain ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คำตอบของคุณอยู่ในบริบทเสมอ
- ถาม: ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาโฟลเดอร์หรือส่งข้อความไปมาไม่รู้จบ—แค่ถามแล้วรับคำตอบได้ทันที ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือบุคคลใดก็ได้ แล้วรับคำตอบภายในไม่กี่วินาที
- สร้าง: อัตโนมัติการประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์ การอัปเดตสถานะ และรายงานความก้าวหน้า ปล่อยให้ AI จัดการการอัปเดตความก้าวหน้า—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่ผู้คน ไม่ใช่เอกสาร
- เขียน: ด้วยผู้ช่วยเขียนในตัว ClickUp Brain ช่วยขัดเกลาการสื่อสารภายใน สร้างคำตอบอย่างรวดเร็ว และแม้กระทั่งสร้างเทมเพลตใหม่หรือเอกสาร HR ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการรักษาพนักงาน ClickUp Brain มอบความชัดเจน ความรวดเร็ว และข้อมูลเชิงลึกที่ทีม HR ของคุณต้องการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนเอกสารนโยบาย HR ที่ยาวให้กลายเป็นคำตอบสั้น ๆ ที่เหมือนการสนทนาโดยการฝึกอบรมโมเดล AI จากคำถามที่พบบ่อยในศูนย์ช่วยเหลือของคุณ เริ่มต้นด้วยคำถาม 10 อันดับแรกที่ถามบ่อยที่สุด
และเนื่องจากClickUp สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณใช้อยู่ เช่น BambooHR, Workday, ADP, Google Workspace และ Slack คุณจึงสามารถดึงแผนผังองค์กร นโยบาย หรือข้อมูลเงินเดือนมาใช้ได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ ระบบจะรวมข้อมูลอัจฉริยะด้านทรัพยากรบุคคลของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ ClickUp Brain สามารถแสดงคำตอบที่คุณต้องการได้ทันทีจากทุกแพลตฟอร์ม
ClickUpยังมีเทมเพลต HR ฟรีเพื่อช่วยให้การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถลองใช้ได้:
เทมเพลตคู่มือทรัพยากรบุคคล ClickUp
เทมเพลตคู่มือ HRของClickUpเป็นเทมเพลตเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทไว้ในที่เดียว
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณร่างหรือปรับปรุงส่วนสำคัญต่างๆ เช่น:
- กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของบริษัทของคุณ
- จัดระเบียบนโยบายทรัพยากรบุคคล เช่น การเข้าทำงาน การออกจากงาน การประพฤติปฏิบัติ การเข้างาน และสวัสดิการ
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการผสานรวม AI อย่างลึกซึ้ง:
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างร่างนโยบายใหม่ได้ทันที อัปเดตส่วนที่มีอยู่ด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสรุปเนื้อหาที่ยาวด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว คู่มือของคุณจะถูกต้อง สม่ำเสมอ และง่ายต่อการดูแลรักษา—ไม่ต้องเขียนใหม่ด้วยตนเองหรือปวดหัวกับการจัดการเวอร์ชัน
โดยสรุป AI จะเปลี่ยนคู่มือ HR ของคุณจากเอกสารที่หยุดนิ่งให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มีชีวิตชีวาและทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมง และทำให้ทีมของคุณมีข้อมูลล่าสุดอยู่ในมือตลอดเวลา
เทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
เทมเพลตฐานความรู้ HR ของ ClickUpช่วยรวบรวมข้อมูล HR ที่สำคัญไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบนโยบายต่างๆ เช่น การลา การดูแลสุขภาพ และสุขภาพ ให้อยู่ในส่วนที่ง่ายต่อการค้นหา เพื่อให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
ด้วยหน้าย่อยสำหรับแต่ละหัวข้อ คุณสามารถติดตามการอัปเดตตามเวลาที่ระบุ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และรักษาความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การจัดการ แบ่งปัน และขยายฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่ราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล
นี่คือสิ่งที่แอน โธมัส ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงานที่ Snowville Creamery LLC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียวได้ ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งของสินค้าสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียวได้ ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งของสินค้าสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก
2. Findem
เบื่อกับการคัดกรองประวัติย่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่? Findem มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น แพลตฟอร์มที่ใช้ AI นี้สร้างโปรไฟล์ผู้สมัครอย่างละเอียดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งมากกว่า 100,000 แหล่ง ช่วยให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลค้นหาผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยคุณสมบัติเช่นการคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติและระบบ CRM สำหรับผู้มีความสามารถเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัว มันเหมือนมีผู้ช่วยสรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญในเทรนด์การอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคล
Findem ยังผสานการทำงานกับระบบ ATS ของคุณเพื่อค้นหาผู้สมัครที่ถูกมองข้าม และใช้การวิเคราะห์แหล่งสรรหาบุคลากรเพื่อช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับทีมสรรหา
3. ลีนา
ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามของพนักงาน, การแนะนำใครบางคนผ่านกระบวนการเริ่มต้น, หรือการเริ่มต้นกระบวนการทำงานในระบบอื่น, Leena AI จะเข้าใจบริบทและดำเนินการทันทีที่คุณต้องการ.
ไม่ใช่แค่เรื่องงานเดี่ยวเท่านั้น ลีนาคิดใหม่เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดึงข้อมูลผู้สมัคร? เสร็จแล้ว แบ่งปันเอกสาร? ง่ายมาก เพียงคำสั่งเดียวก็สามารถจัดการทุกอย่างได้
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ดูแลสุขภาพของพนักงานและจัดการการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ การจัดการเอกสาร และการลดเวลารอคอยของพนักงาน ยิ่งไปกว่านั้น มันยังเปลี่ยนทุกตั๋วสนับสนุนให้กลายเป็นความรู้ที่พร้อมสำหรับอนาคต ทำให้คำตอบรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลีนาไม่ได้เพียงแค่รวบรวมความคิดเห็น—แต่เธอลงมือทำตามนั้น คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการดำเนินการอัตโนมัติที่ช่วยให้คะแนนความพึงพอใจเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
👀 คุณรู้หรือไม่?49% ขององค์กรกำลังใช้AI เพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของพวกเขา โดยมองว่าเป็นระบบสนับสนุนที่ทรงพลังสำหรับพนักงาน ไม่ใช่การทดแทน
ความท้าทายและข้อพิจารณาทางจริยธรรมของ AI ในงานทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
การใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลอาจฟังดูเหมือนความฝันที่เป็นจริง—การจ้างงานที่รวดเร็วขึ้น การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้น และงานที่ต้องทำด้วยมือลดลง แต่ไม่ได้มีแต่ข้อดีและความอัตโนมัติทั้งหมด เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ทีมทรัพยากรบุคคลต้องระวังอุปสรรคบางประการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง
นี่คือความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลและคำถามทางจริยธรรมที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง:
อคติเข้า อคติออก
หากข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ AI มีอคติ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความลำเอียงเช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม การมองข้ามบุคลากรที่มีความสามารถ หรือการประเมินผลงานที่บิดเบือน โดยที่ไม่มีใครตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้
อเมซอนเคยต้องยกเลิกเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของตนหลังจากค้นพบว่ามันลดระดับประวัติการทำงานของผู้ที่ใช้คำว่า "ของผู้หญิง" เช่น "ชมรมหมากรุกของผู้หญิง" ระบบได้รับการฝึกฝนจากประวัติการทำงานในอดีตทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ชาย ดังนั้นมันจึงรับเอาอคติเหล่านี้ไปและนำไปใช้
เพราะเมื่อข้อมูลที่มีอคติถูกใช้ในการฝึกฝนระบบ การกีดกันจะกลายเป็นอัตโนมัติ ⚠️
การขาดความโปร่งใส
AI ตัดสินใจเช่นนั้นได้อย่างไร? บางครั้งก็ยากที่จะอธิบาย ทีม HR จำเป็นต้องระมัดระวังกับระบบกล่องดำ—เครื่องมือ AI ที่ตัดสินใจโดยไม่แสดงวิธีการหรือเหตุผล
หากปราศจากความโปร่งใส ทีม HR อาจพบว่าการอธิบายหรือสนับสนุนการตัดสินใจของตนเป็นเรื่องยาก เมื่อการตัดสินใจไม่ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจน ความไว้วางใจของพนักงานอาจลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของความยุติธรรมและการลำเอียง
📌 ด้วย ClickUp คุณสามารถรักษาความโปร่งใสได้โดยการติดตามเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทั้งหมด การแก้ไข และการดำเนินการต่างๆ ในบันทึกกิจกรรมของพื้นที่ทำงานของคุณ
ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ในปี 2020 บริษัท H&Mสาขาเยอรมนีถูกปรับเป็นเงิน 35 ล้านยูโร เนื่องจากการเฝ้าระวังพนักงานเกินขอบเขต บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการสนทนาแบบตัวต่อตัว
นี่คือคำเตือนอย่างชัดเจน: ปัญญาประดิษฐ์สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้ได้ในปริมาณมากหากไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด
📌 การควบคุมสิทธิ์และการตรวจสอบย้อนกลับที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล HR ที่ละเอียดอ่อนสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
การพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติมากเกินไป
AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ไม่ควรแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การเลิกจ้าง หรือการประเมินผลงาน ช่วงเวลาเหล่านี้ต้องการบริบท ความเห็นอกเห็นใจ และความรอบคอบ—ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบอัตโนมัติและ AI ไม่สามารถเลียนแบบได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพียงแค่ทำให้งานเป็นอัตโนมัติ ให้ AI เชื่อมโยงงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น "พนักงานใหม่เริ่มงาน → สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ → กำหนดเวลาการติดตาม → ติดตามความรู้สึก → แสดงสัญญาณเตือน" AI จะโดดเด่นเมื่อสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้
นี่คือรายการตรวจสอบ HR ง่ายๆ ที่สร้างขึ้นทันทีด้วย ClickUp Brain:
ความสงสัยของพนักงาน
เป็นเรื่องปกติที่พนักงานจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อ AI อ่านอีเมลหรือประเมินผลงานของพวกเขา นี่จึงเป็นเหตุผลที่การสื่อสารอย่างชัดเจนมีความสำคัญ ควรแจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการใช้งาน AI เหตุผลที่นำมาใช้ และมาตรการป้องกันที่มีเพื่อปกป้องพวกเขา
สรุปคือ?
🔔 แจ้งเตือน: AI ในงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูง—แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเท่านั้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการแนะนำการใช้งานของ ClickUpเพื่อให้การต้อนรับพนักงานใหม่ทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่นและสม่ำเสมอ ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของบริษัทคุณ—ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องเดา!
อะไรคืออนาคตของ AI ในงานทรัพยากรบุคคล?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในสาขาที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในไม่ช้า เราจะได้เห็นเครื่องมือที่สามารถทำนายการลาออก แนะนำสวัสดิการตามข้อมูลประชากรของทีม และแม้กระทั่งคาดการณ์ความต้องการในการจ้างงานตามเป้าหมายรายได้หรือแนวโน้มการเติบโตของทีม
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อใช้สิ่งเหล่านี้เลย ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่าง ClickUp คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
นำ AI มาใช้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล? ClikUp พร้อมดูแลคุณ
โอกาสที่แท้จริงของ AI สร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การอัตโนมัติ—แต่เป็นการยกระดับ มันปลดปล่อยทีม HR ให้มุ่งเน้นที่ผู้คน ไม่ใช่กระบวนการ แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือของคุณพัฒนาไปพร้อมกับคุณ
ClickUp นำวิวัฒนาการนั้นมารวมไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการจ้างงาน เอกสารนโยบาย และระบบติดตามการปฐมนิเทศเข้าด้วยกัน คุณจะได้พื้นที่ทำงานเดียวที่ออกแบบมาเพื่อความชัดเจน ความรวดเร็ว และการขยายขนาด
ไม่ใช่แค่การทำงานให้เร็วขึ้น—แต่คือการสร้างระบบ HR ที่ทำงานเพื่อมนุษย์
การจ้างงานที่ยอดเยี่ยมครั้งต่อไปของคุณ?อยู่แค่คลิกเดียวใน ClickUp🚀