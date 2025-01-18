การปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคล: กลยุทธ์และตัวอย่าง

ทรัพยากรบุคคลมีพื้นฐานมาจากสิ่งเดียว: คน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณคือหัวใจสำคัญขององค์กร ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ กระบวนการทำงานของคุณมีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละวัน และช่วยกำหนดอนาคตของบริษัท
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล สร้างคุณค่าให้กับพนักงาน สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่ และท้ายที่สุดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของคุณ คุณมาถูกที่แล้ว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่าการปรับปรุงกระบวนการ HR หมายถึงอะไรจริง ๆ และทำไมมันถึงมีความสำคัญในที่ทำงานสมัยใหม่
⏰ สรุป 60 วินาที
- การปรับปรุงกระบวนการ HR ประกอบด้วยการวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของพนักงาน
- มันช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลดภาระงานด้านการบริหาร ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล ลดอัตราการลาออกของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
- การปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องกับการทำให้กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นกิจวัตรเป็นระบบอัตโนมัติ และการมาตรฐานนโยบายและขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
- ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลยังต้องการการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
- องค์กรควรให้ความสำคัญกับการรักษาช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอภายในทีม และดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ
การเข้าใจการปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นที่การ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การจัดการเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ
เมื่อเวลาผ่านไป กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจล้าสมัย ส่งผลให้เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็น การทำงานซ้ำซ้อน หรือการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่า การปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องกับการระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพในหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลยุทธ์ร่วมกัน
📌 ตัวอย่าง: หากกระบวนการเริ่มต้นใช้งานใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากเอกสารที่ต้องทำด้วยมือ การปรับปรุงกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้แบบฟอร์มดิจิทัลหรือพอร์ทัลอัตโนมัติได้
แต่, จำไว้ว่า การปรับกระบวนการ HR ไม่ควรจำกัดอยู่แค่การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เท่านั้น คุณต้องค้นหาวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้นอย่างเชิงรุกด้วย แผนผังกระบวนการสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ 👇🏼
ประโยชน์หลักของการปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคล
อะไรคือสิ่งที่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและทรัพยากรบุคคลที่แท้จริงสามารถนำมาให้? คำตอบนั้นง่ายมาก: ประสิทธิภาพที่มากขึ้น, การสนับสนุนที่มากขึ้น, ความขัดแย้งที่น้อยลง, และในท้ายที่สุด, ข้อผิดพลาดที่น้อยลง.
นี่คือประโยชน์หลักของการปรับปรุงกระบวนการ HR:
⏱️ ประหยัดเวลา: เร่งความเร็วในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลประจำวัน ลดความล่าช้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
💼 ประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน: ยกระดับการสรรหา การปฐมนิเทศ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
✅ ลดข้อผิดพลาด: รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและบทลงโทษ
💰การประหยัดค่าใช้จ่าย: ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
📊 การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการจ้างงาน การฝึกอบรม และการวางแผนกำลังคนอย่างชาญฉลาด
ความท้าทายในการปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคล
ประโยชน์ของการปรับปรุงกระบวนการ HR นั้นมีมากมายอย่างไม่ต้องสงสัย แต่หน่วยงานอาจเผชิญกับความท้าทายหลายประการในระหว่างการดำเนินการ:
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: พนักงานและผู้บริหารอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นแล้ว เนื่องจากความคุ้นเคยกับสภาพปัจจุบันหรือความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก ตัวอย่างเช่น การนำAI มาใช้ในกระบวนการ HRอาจรู้สึกหนักหนาสำหรับบางคน
- ข้อจำกัดด้านทรัพยากร: งบประมาณและบุคลากรที่จำกัดสามารถขัดขวางความสามารถในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่หรือการฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจพบว่า Slack (เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงาน) ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตนเนื่องจากราคา
- ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี: ระบบ HR ที่เก่าหรือไม่รองรับอาจขัดขวางการใช้กระบวนการใหม่หรือเครื่องมืออัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น ระบบเงินเดือนที่เก่าอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม HR ที่ทันสมัยได้
- การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลมักเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายหลักของการแฮ็กและการละเมิดข้อมูล
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราได้รวบรวมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไว้ด้านล่าง พร้อมตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ HR เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยของพนักงาน และปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
แม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีได้เปิดทางให้กับเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ HR ที่น่าทึ่งมากมาย คุณคิดว่ามันสามารถแทนที่ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์ได้หรือไม่? เราคิดว่าไม่ ทีม HR ที่ดีที่สุดใช้เทคโนโลยีและการวางแผน HR อย่างมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อแทนที่💯
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
งานทรัพยากรบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอกสารและการจ้างงานเพียงอย่างเดียว วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ผู้คนรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
มาดูเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เคล็ดลับที่ 1: อัตโนมัติงานประจำโดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบอัตโนมัติในแผนกทรัพยากรบุคคลไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้อง ทีมทรัพยากรบุคคลมักต้องจัดการกับงานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลามาก เช่น การจัดตารางสัมภาษณ์ การประมวลผลเงินเดือน และการติดตามการเข้างาน แม้ว่างานเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ก็ทำให้มีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยสำหรับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่แท้จริง
นอกจากนี้ กระบวนการทำงานด้วยมือยังเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน การอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ เพิ่มความแม่นยำ และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นงานที่มีคุณค่าสูงกว่า เช่น การพัฒนาบุคลากรหรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน
📌 การทำงานอัตโนมัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
ทีม HRสมัยใหม่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานอัจฉริยะที่ช่วยอัตโนมัติงานประจำส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สามารถใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ได้มากขึ้น
ClickUp Automationsสามารถช่วยคุณ ปรับปรุงกระบวนการ HR โดยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการอัปเดตเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติสามารถจัดตารางเวลาสัมภาษณ์ตามความพร้อมของผู้สมัคร หรือส่งการแจ้งเตือนไปยังพนักงานเกี่ยวกับการอนุมัติการลาที่ยังค้างอยู่
ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 100 แบบ คุณสามารถปรับแต่งการทริกเกอร์และการดำเนินการให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ และคุณไม่ควรพลาด 'AI Automation Builder' ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้กระบวนการตั้งค่าทั้งหมดง่ายขึ้น
✅ ข้อสรุป: เริ่มต้นด้วยการระบุงานที่เป็นงานซ้ำๆ และใช้เวลามาก นำระบบอัตโนมัติมาใช้ทีละขั้นตอนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมของคุณ
เคล็ดลับที่ 2: มาตรฐานนโยบายและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นโยบายทรัพยากรบุคคลที่ดีเปรียบเสมือนแผนที่นำทางสำหรับพนักงาน ควรเข้าใจง่าย ยุติธรรมกับทุกคน และนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ แต่สิ่งที่มักพบเห็นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ คืออะไร? คู่มือพนักงานที่เขียนไม่ชัดเจน การใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไป และถ้อยคำที่สับสน
นโยบายของบริษัทที่ไม่สอดคล้องกันอาจสร้างความสับสนให้กับพนักงานและที่แย่กว่านั้นคือทำให้องค์กรเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมาย การกำหนดมาตรฐานกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในทุกแผนกและทุกสาขาปฏิบัติงานภายใต้ แนวทาง กฎระเบียบ และข้อบังคับเดียวกัน
📌 การมาตรฐานหมายถึงอะไร?
การสร้างเอกสารที่ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานสำหรับกิจกรรมหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เครื่องมือเช่นClickUp Employee Handbook and Policies Templateสามารถช่วยให้การสร้างและจัดการเอกสารเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมให้ความชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้
เทมเพลตนี้ครอบคลุมส่วนสำคัญต่าง ๆ เช่น 'วิธีการทำงานของเรา,' 'จรรยาบรรณมาตรฐาน,' 'นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ,' เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณมีการจัดการที่เป็นระเบียบและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง เทมเพลตนี้ช่วยลดความจำเป็นในการจัดทำเอกสารแยกต่างหากหรือค้นหาแนวทางจากที่อื่น ๆ โดยมอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกใหม่หรือมีประสบการณ์แล้วก็ตาม
✅ ข้อสรุป: ตรวจสอบนโยบายที่มีอยู่เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ถ่ายทอดนโยบายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้
เคล็ดลับที่ 3: แนะนำตัวเลือกบริการตนเองสำหรับพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการเริ่มต้นงาน
พนักงานยุคใหม่ต้องการมีสิทธิ์ในการตัดสินใจและมีอำนาจมากขึ้นในชีวิตการทำงานของตนเอง แพลตฟอร์มบริการตนเองช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานควบคุมข้อมูลและกระบวนการทำงานของตนเองได้ สิ่งนี้แสดงให้พนักงานเห็นว่าบริษัทไว้วางใจและให้คุณค่ากับเวลาของพวกเขา
ส่วนที่ดีที่สุด? พนักงานจัดการงานธุรการประจำด้วยตนเอง ลดภาระงานของทีม HR ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว!
📌 การให้บริการตนเองหมายถึงอะไร?
แพลตฟอร์มบริการตนเองช่วยให้พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงิน ขอลาหยุด และติดตามกิจกรรมการปฐมนิเทศได้
พนักงานชื่นชม ความเป็นอิสระในการจัดการเรื่องทั่วไปโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น การบริหารผลงานและการสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
✅ ข้อสรุป: เริ่มต้นด้วยฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การเข้าถึงระบบเงินเดือน และค่อยๆ ขยายไปสู่โมดูลการฝึกอบรมหรือการลงทะเบียนสวัสดิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
เคล็ดลับที่ 4: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจที่ดีขึ้น
ตัวเลขเล่าเรื่องราวได้ โดยเฉพาะในฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานช่วยให้ทีม HR สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจ้างงาน, การฝึกอบรม, และการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ แต่จำไว้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงทรัพยากรบุคคลไม่ใช่การติดตามผู้คนเหมือนเครื่องจักร—แต่เป็นการเข้าใจรูปแบบและความต้องการของมนุษย์
📌 ทำไมการวิเคราะห์ข้อมูล HR จึงมีความสำคัญ?
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยลดการคาดเดา ทำให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานได้ ตัวอย่างเช่น การเข้าใจเหตุผลที่พนักงานลาออกสามารถช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลออกแบบกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินของบริษัทในท้ายที่สุด
เครื่องมือเช่นClickUp Dashboardsสามารถช่วยทีม HR ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน, การขาดงาน, และคะแนนการมีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สามารถระบุรูปแบบ, ทำนายผลลัพธ์, และดำเนินการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมายได้
นอกจากนี้? ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามกำหนดเวลา ตรวจสอบสถานะงาน และแสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ในที่เดียว!
✅ ข้อสรุป: ตรวจสอบการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาและนำความสำเร็จไปปรับใช้ในโครงการอื่น ๆ
เคล็ดลับที่ 5: จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
คงไม่ผิดนักหากจะสรุปในวันนี้ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลคือส่วนหนึ่งโค้ช ส่วนหนึ่งนักวิเคราะห์ข้อมูล และอีกส่วนหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี!
ทำไมเราถึงพูดเช่นนี้? เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งกฎหมาย เทคโนโลยี และบรรทัดฐานในที่ทำงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะใหม่ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าใจแนวโน้มของแรงงานที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะที่เกินกว่าหน้าที่ของงานทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิม
📌 การพัฒนาทักษะใหม่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง?
การพัฒนาทักษะอาจรวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล การจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วม หรือการรับรองในสาขาที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลมีความสามารถและสามารถรับมือกับความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าได้ มันช่วยให้คุณ กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ HR ที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน แยกย่อยเป็นงานที่จัดการได้ และมองเห็นความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
✅ ข้อสรุป: รวมการเพิ่มทักษะเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล จัดสรรทรัพยากรสำหรับการพัฒนาวิชาชีพและติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม
เคล็ดลับที่ 6: รักษาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีม
การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ด้วยรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานที่กลายเป็นรากฐานสำคัญในทุกอุตสาหกรรมหลัก ทีมทรัพยากรบุคคลจึงจำเป็นต้องสร้างช่องทางหลากหลายเพื่อให้พนักงานสามารถ แบ่งปันความคิดเห็น ถามคำถาม และรู้สึกว่าตนเองได้รับการรับฟัง
หากไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ แม้แต่โยบายที่ดีที่สุดก็อาจไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ได้
📌 วิธีสื่อสารกับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ?
- กำหนดแพลตฟอร์มการสื่อสาร (อีเมล, แชท, การประชุม) สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนรายเดือนเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิผลของการสื่อสาร
- จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการฟังอย่างตั้งใจ
- นำแพลตฟอร์มเช่นClickUp Chatมาใช้เพื่อรวมศูนย์การสื่อสารและงาน
ClickUp Chat สามารถอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลและเห็นพ้องต้องกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการข้ามสายงานหรือทีมที่ทำงานระยะไกล
ด้วย ClickUp Chat ทีมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
✅ ข้อสรุป: พัฒนาโปรโตคอลการสื่อสารที่ชัดเจนและใช้เครื่องมือที่สนับสนุนทั้งการโต้ตอบแบบเรียลไทม์และแบบไม่เรียลไทม์ ใช้การตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีเป้าหมายและความคาดหวังที่ตรงกัน คุณอาจทำการสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนและการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้การสื่อสารง่ายและสะดวกสบาย
เคล็ดลับที่ 7: ดำเนินการตรวจสอบและตรวจสอบกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ
เช่นเดียวกับที่แพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ป่วย ทีม HR ก็ต้องตรวจสอบกระบวนการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบว่าระบบปัจจุบันทำงานได้ดีเพียงใด ระบุจุดที่เป็นคอขวด และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะกระบวนการที่เคยใช้ได้ผลเมื่อปีที่แล้ว อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้
📌 ทำไมคุณควรทำการตรวจสอบ?
การตรวจสอบเป็นประจำช่วยเปิดเผยความไม่มีประสิทธิภาพและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ขึ้น. นอกจากนี้ยังให้เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้นตามกาลเวลา.
เครื่องมือเช่นClickUp's Recurring Taskสามารถช่วยคุณสร้างงานที่ทำซ้ำได้และรายการตรวจสอบเพื่อทบทวนกระบวนการสำคัญอย่างเป็นระบบ เช่น ความถูกต้องของเงินเดือน, เอกสารของพนักงาน, และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน.
คุณสามารถตั้งค่างานให้เกิดขึ้นซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนได้เช่นกัน และยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบในแต่ละงานเพื่อระบุขั้นตอนเฉพาะหรืองานย่อยได้อีกด้วย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใช่ไหม?
✅ ข้อสรุป: กำหนดการตรวจสอบเป็นประจำและมุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใช้ผลการตรวจสอบเพื่อกำหนดกลยุทธ์และปรับปรุงด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต
เคล็ดลับที่ 8: ตรวจสอบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้จัดการ
ผู้จัดการทีมเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างพนักงานกับองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงและใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด ข้อเสนอแนะของพวกเขาจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
📌 วิธีรวบรวมความคิดเห็น?
ผู้จัดการมักจะเป็นคนแรกที่พบปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ HR การรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาจะช่วยให้แน่ใจว่านโยบาย HR นั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผล ซึ่งในที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งหมด
เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUpสามารถช่วยองค์กรออกแบบแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากลูกค้า ผู้ใช้ และพันธมิตร
แนวทางแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่น โดย รับรองว่าทุกการตอบกลับจะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
นอกจากนี้ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp ยังช่วยในการสรุปและวิเคราะห์ความคิดเห็น ทำให้ทีมสามารถระบุแนวโน้มและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
✅ ข้อสรุป: ทำให้การให้ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการเป็นกิจวัตรโดยการผนวกเข้ากับการทบทวนรายไตรมาสหรือการประชุมกลยุทธ์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขามีคุณค่าและมีผลกระทบ
เคล็ดลับที่ 9: ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทำแผนผังกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงกระบวนการ HR ช่วยให้มั่นใจว่าระบบเหล่านี้ใช้งานง่ายและตอบสนองความต้องการในโลกความเป็นจริง พนักงานเป็นผู้ใช้หลักของฟังก์ชัน HR ส่วนใหญ่อยู่แล้ว คุณเห็นด้วยไหม?
📌 วิธีรับความคิดเห็นจากพนักงาน?
สร้างแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นโดยละเอียดจากพนักงานเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่นClickUp HR Teamsสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับทีม HR เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการ HR และเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การติดตามเวลา และช่องทางการสื่อสารแบบร่วมมือกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน
✅ สรุป: สร้างช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เช่น กลุ่มสนทนาหรือแบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตน นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความมีประสิทธิภาพและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น
😁โบนัส: เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณ
เคล็ดลับที่ 11: ลงทุนในโปรแกรมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
คุณคงเห็นด้วยว่าความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จ การเพิกเฉยต่อสุขภาพจิตสามารถส่งผลกระทบต่อพลวัตของทีมและประสิทธิภาพโดยรวม
🛠️ วิธีแก้ไข: เริ่มต้นด้วยทรัพยากรด้านสุขภาพหรือการประชุมสร้างความตระหนักรู้ในขนาดเล็กก่อน แล้วค่อยๆ ขยายโครงการต่างๆ เช่น โปรแกรมการจัดการความเครียดและการสนับสนุนสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ตามความคิดเห็นที่ได้รับ
เคล็ดลับที่ 12: กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน
พนักงานจะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นอนาคตภายในองค์กร การเสนอเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการรักษาบุคลากรและลดอัตราการลาออก
🛠️ วิธีแก้ไข: พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพระหว่างการประเมินผล กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และเสนอการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และแผนการเติบโตที่สามารถวัดผลได้
เคล็ดลับที่ 13: เสริมสร้างโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)
ทีมที่มีความหลากหลายนำมุมมองที่ไม่เหมือนใครมาสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
🛠️ วิธีแก้ไข: สร้างนโยบายการจ้างงานที่ครอบคลุมและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่นMicrosoftปรับกระบวนการจ้างงานให้รองรับผู้สมัครที่มีความพิการได้ดีขึ้น โดยลดระยะเวลาของแต่ละรอบสัมภาษณ์และเพิ่มเวลาพักให้ยาวนานขึ้น
ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ HR ในชีวิตจริง
1. ยูนิลีเวอร์ปฏิวัติการสรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่างไร
ยูนิลีเวอร์ ซึ่งมีพนักงานทั่วโลก 155,000 คน เผชิญกับปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาแบบดั้งเดิม บริษัทใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบประวัติย่อด้วยตนเองและสัมภาษณ์ที่ยาวนาน ซึ่งทำให้การสรรหาบุคลากรล่าช้า
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ยูนิลีเวอร์ได้หันมาใช้ HireVue ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผสานการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอกับอัลกอริทึมอัจฉริยะ ผู้สมัครจะถูกสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ ขณะที่ AI จะประเมินไม่เพียงแต่คำตอบของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด เช่น สีหน้าและภาษากาย ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยวิธีนี้ช่วยลดอคติในการจ้างงาน ระบุผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดได้เร็วขึ้น และลดเวลาในการสรรหาลงได้ถึง 75%
2. Experian ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์อย่างไร
Experian เผชิญกับอัตราการลาออกที่สูง ส่งผลให้สูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรใหม่จำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ พวกเขาได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และข้อมูลพนักงาน พวกเขาได้สร้างแบบจำลองที่สามารถระบุความเสี่ยงในการลาออกและชี้ปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากรพลวัตของทีม และประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
โมเดลนี้ลดอัตราการลาออกลงได้ 4% โซลูชันนี้ช่วยประหยัดเงินให้กับบริษัทหลายล้านบาท และยังกลายเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลของ Experian อีกด้วย จากนั้นบริษัทได้นำโซลูชันนี้ออกสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยให้องค์กรอื่น ๆ สามารถรับมือกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
สร้างกระบวนการ HR ที่ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การปรับปรุงกระบวนการ HR สมัยใหม่คือการยอมรับแนวทางใหม่ ๆ และรักษาความยืดหยุ่นไว้ ด้วยการให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรกเสมอ HR สามารถช่วยให้บริษัทสร้างสถานที่ทำงานที่แข็งแกร่งขึ้น นวัตกรรมมากขึ้น และเน้นมนุษย์มากขึ้นได้
ตอนนี้ชัดเจนแล้ว: บริษัทที่ลงทุนในกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่ชาญฉลาดและมุ่งเน้นพนักงานจะเป็นผู้ที่ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้ได้ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยการนำทุกอย่างตั้งแต่การจัดการบุคลากรไปจนถึงการจัดการโครงการและการติดตามประสิทธิภาพการทำงานมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนไม่เพียงแค่ทำงาน แต่เติบโตอย่างแท้จริง!