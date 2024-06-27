บล็อก ClickUp
วิธีใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

Pavitra M
Pavitra M
27 มิถุนายน 2567

ในหลายองค์กรในปัจจุบัน แผนกทรัพยากรบุคคลยังคงดำเนินงานในโหมดตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น หลายกิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ มักจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าทีม HR ของคุณไม่ใส่ใจ แต่เป็นเพราะพวกเขาถูกงานด้านเอกสารหรืองานธุรการต่าง ๆ กดดันมากเกินไป หรือมุ่งเน้นไปที่การนัดสัมภาษณ์ การจัดการเอกสาร การส่งการแจ้งเตือน และกิจกรรมซ้ำซากอื่น ๆ จนไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับงานเชิงรุก

เครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ พวกมันสามารถทำงานประจำวัน เช่น การจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ การสรรหาบุคลากร การรักษาพนักงาน ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ทีม HR ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญ เช่น การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัท การใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ HR เหล่านี้ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาและเงิน นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และอคติส่วนบุคคลในที่ทำงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

ดังนั้น AI สามารถปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ให้กับกระบวนการทรัพยากรบุคคลของคุณได้จริงหรือไม่? ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแผนกทรัพยากรบุคคลที่พร้อมรับมือกับอนาคตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เจริญรุ่งเรือง

การเข้าใจ AI ในงานทรัพยากรบุคคล

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครอบคลุมเทคโนโลยีหลากหลายประเภทที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถจำลองความฉลาดของมนุษย์ได้ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุรูปแบบ และทำงานอัตโนมัติ ช่วยปลดปล่อยทีมทรัพยากรบุคคลให้มุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ สิ่งนี้กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการ

AI กำลังถูกนำมาใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อเป็นระบบอัตโนมัติ, ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล, และสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน

นี่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการสำหรับบริษัท รวมถึง:

  • กระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดีขึ้น: ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหา คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากกลุ่มที่กว้างขึ้นและระบุผู้ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการสรรหาเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงขึ้น
  • การเพิ่มการรักษาพนักงาน: พนักงานที่มีความสุขและมีส่วนร่วมคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ AI สามารถช่วยคุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ AI ยังสามารถปรับแผนการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจ การรักษาพนักงาน และการพัฒนาอาชีพของพนักงาน องค์กรหลายแห่งในปัจจุบันยังใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงานและทำการตรวจสอบความรู้สึกเป็นประจำ
  • การวางแผนกำลังคนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานตามทักษะ ผลลัพธ์ และพารามิเตอร์อื่นๆ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่ตรงเป้าหมายและโปรแกรมการพัฒนาทักษะ พร้อมทั้งเข้าใจความคาดหวังของพนักงานจากการดำเนินงานเหล่านี้
  • ลดภาระงานด้านการบริหาร: เทคโนโลยี AI สามารถรับหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลพื้นฐานและงานซ้ำๆ เช่น การจัดตารางสัมภาษณ์ การสรรหาผู้สมัคร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ฯลฯ ทีมทรัพยากรบุคคลจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาทักษะ และการสร้างกลยุทธ์การสรรหาและการรักษาพนักงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
  • การลดอคติในกระบวนการ HR: อคติที่ไม่รู้ตัวสามารถแทรกซึมเข้าไปในหน้าที่ต่างๆ ของ HR ซึ่งขัดขวางความพยายามในการสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วม AI สามารถช่วยลดอคติได้โดยการประเมินบุคคลตามเกณฑ์ที่เป็นวัตถุวิสัย นำไปสู่สถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมมากขึ้น

วิธีใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ AI ไม่ได้มาแทนที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลนำคุณลักษณะอันมีค่าของมนุษย์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ การตัดสินใจ และความคิดเชิงวิพากษ์ มาสู่โต๊ะทำงาน จากผลสำรวจล่าสุด 49% ขององค์กรใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลและมองว่าเป็นตัวช่วยเสริมกำลังให้กับแรงงานมนุษย์ของพวกเขา

การใช้ประโยชน์จาก AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด—การสร้างสัมพันธ์กับพนักงาน, ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี, และขับเคลื่อนการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้า. นี่คือกระบวนการทรัพยากรบุคคลหลักบางประการที่เทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลและปัญญาประดิษฐ์สามารถผสานกันได้อย่างลงตัว:

กระบวนการสรรหาบุคลากร

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามกิจกรรมการสรรหาบุคลากรและปริมาณงานของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้

หนึ่งในด้านหลักที่ AI ถูกนำมาใช้สำหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร. มันสามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากโดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะเช่น:

  • การคัดกรองประวัติย่อและการจับคู่ผู้สมัคร: เครื่องมือคัดกรองประวัติย่อที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ประวัติย่อเพื่อค้นหาคำสำคัญ ทักษะ และระดับประสบการณ์ กรองผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติออก และช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมหาศาล คิดถึงเครื่องมือเหล่านี้เหมือนกับ ATS ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ! เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อจับคู่ผู้สมัครกับคำอธิบายงานเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีความสอดคล้องระหว่างคุณสมบัติและความต้องการมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่สำคัญแทนการสแกนประวัติย่อทุกฉบับ
  • การสร้างกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย: AI สามารถขจัดอคติที่ไม่รู้ตัวในกระบวนการสรรหาได้โดยการประเมินผู้สมัครอย่างเป็นกลางตามรายละเอียดของตำแหน่งงาน ซึ่งช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติหลากหลายและเหมาะสมได้มากขึ้น
  • ประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้สมัคร: แชทบอท AI สามารถจัดการกับคำถามเบื้องต้นของผู้สมัครและตอบคำถามที่พบบ่อยได้ นอกจากนี้ยังสามารถนัดสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการประชุม AI ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีเวลาในการโต้ตอบกับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและสร้างความประทับใจแรกที่ดีต่อองค์กร
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อความสำเร็จในการจ้างงาน: ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจสอบประวัติการจ้างงานในอดีตเพื่อค้นหาแนวโน้มและทำนายว่าผู้สมัครคนใดจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่กำหนด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและมุ่งเน้นความพยายามในการสรรหาบุคลากรไปยังผู้ที่มีศักยภาพสูง

ยูนิลีเวอร์ ผู้นำระดับโลกด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ได้กลายเป็นข่าวจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในด้านเช่นการสรรหาบุคลากรและการประเมินผล บริษัทซึ่งต้องคัดกรองใบสมัครจำนวน 250,000 ฉบับเพื่อคัดเลือกบุคคล 3,500 คนเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้ตัดสินใจใช้ AI ในการประเมินผล เพื่อปรับปรุงวิธีการประเมินและการทดสอบ บริษัทได้ใช้ AI เพื่อ:

  • การประเมินแบบเกม: ยูนิลีเวอร์ร่วมมือกับ Pemetrics เพื่อใช้แพลตฟอร์มที่ใช้เกมในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา, ตรรกะ, และการรับความเสี่ยงของผู้สมัครผ่านเกมที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์ ไม่เพียงแต่จะดึงความสามารถตามธรรมชาติของผู้สมัครออกมาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเครียดได้อย่างมาก ทำให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้
  • การวิเคราะห์วิดีโอสำหรับการสัมภาษณ์: ยูนิลีเวอร์ได้ร่วมมือกับ Higher View เพื่อสร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านวิดีโอสำหรับวิเคราะห์สัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดของผู้สมัคร เช่น ภาษากายและน้ำเสียง ซึ่งช่วยให้ยูนิลีเวอร์สามารถพิจารณาผู้สมัครได้ลึกซึ้งกว่าประวัติย่อ และตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ผลลัพธ์คืออะไร? ยูนิลีเวอร์สามารถประหยัดเวลาสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ถึง 50,000 ชั่วโมงในช่วงเวลา 18 เดือน ซึ่งช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1 ล้านปอนด์ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มความหลากหลายในการจ้างงานได้ถึง 16% อย่างน่าทึ่ง ด้วยอัตราการเสร็จสิ้นกระบวนการของผู้สมัครถึง 96% (เมื่อเทียบกับ 50% ตามแบบดั้งเดิม) จึงชัดเจนว่าแนวทางใหม่นี้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง!

เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ Clickup
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบกระบวนการสรรหาบุคลากร การจัดหาทรัพยากร และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีพร้อมในเทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ Clickup

เทมเพลตการสรรหาและจ้างงานของ ClickUpเป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การโพสต์งานง่ายขึ้น การติดตามผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ การให้คะแนนการสัมภาษณ์ที่เป็นมาตรฐาน และแบบฟอร์มการสมัครงานที่เรียบง่าย มันนำความเรียบง่ายและประสิทธิภาพมาสู่กระบวนการจ้างงานของคุณ

กระบวนการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เนื่องจากเป็นการกำหนดบรรยากาศและสร้างความคาดหวังให้กับพนักงานใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์และการทำงานกับบริษัท นอกจากการให้ข้อมูลพื้นฐานและขั้นตอนการทำงานแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังสามารถทำให้กระบวนการนี้มีความเป็นส่วนตัวและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ซึ่งอาจรวมถึง:

  • โปรแกรมการปฐมนิเทศส่วนบุคคล: AI สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากโปรไฟล์พนักงานและบทบาทงานเพื่อสร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเนื้อหาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบทบาทของผู้สมัคร การจัดเตรียมการแนะนำตัวกับเพื่อนร่วมงาน และการให้ทรัพยากรที่ตรงเป้าหมายเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การเรียนรู้และพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสม: AI สามารถวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ที่ขาด และเป้าหมายในอาชีพของพนักงานเพื่อแนะนำโอกาสในการเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในบทบาทของตนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

ด้วยClickUp Brain ทีมงานทั้งหมดของคุณจะได้รับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คำตอบที่ถูกต้องและทันทีตามบริบท ผู้ช่วยนี้สามารถสแกนข้อมูลจากไฟล์และเอกสารทั้งหมดขององค์กรของคุณ รวมถึง Wiki, Docs, Projects, Tasks และพื้นที่อื่นๆ ดังนั้น เมื่อพนักงานใหม่ของคุณมีคำถามเฉพาะ ผู้ช่วย AI สามารถให้คำตอบที่ถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับ HR ค้นหาเอกสาร รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การจัดการประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมมักใช้แนวทางเชิงรับ โดยพนักงานจะได้รับข้อเสนอแนะเฉพาะเมื่อสิ้นปีหรือก่อนการประเมินผลเท่านั้น กระบวนการนี้มักดูใช้เวลามากและส่งผลกระทบในทางลบต่อทั้งพนักงานและผู้จัดการ

ด้วยเครื่องมือ AI กระบวนการนี้สามารถทำให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ เช่น:

  • การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ความคืบหน้าของเป้าหมาย และการประเมินตนเองของพนักงาน ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้สร้างรายงานที่เป็นกลางและมีข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเน้นจุดแข็งของพนักงานและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น AI สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าหากตรวจพบความเบี่ยงเบนที่เห็นได้ชัดจากการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่ตรงเป้าหมายและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น โดยขจัดโอกาสที่อคติจะแทรกซึมเข้าไปในการประเมิน
  • การให้คำแนะนำและการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น จินตนาการถึงการได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งปีแทนที่จะต้องรอการประเมินประจำปีเพียงครั้งเดียว นี่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนได้ตามความจำเป็น

งานบริหารและจัดการภาระงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักพบว่าตัวเองถูกงานเอกสารที่ซ้ำซากทำให้เสียเวลา AI สามารถทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาที่มีค่าสำหรับโครงการที่มีกลยุทธ์มากขึ้น:

  • การจัดการตารางเวลาและการสัมภาษณ์: เครื่องมือจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถจัดตารางการสัมภาษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ลดการสื่อสารไปมาสำหรับทั้งผู้สมัครและผู้จัดการฝ่ายสรรหา
  • การจัดการการลาและการบริหารสวัสดิการ: แชทบอท AI สามารถตอบคำถามของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการลาและสวัสดิการ ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารของทีมทรัพยากรบุคคล

Acmeปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยแพลตฟอร์มการสรรหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แทนระบบเก่าที่ต้องทำด้วยมือซึ่งทำให้พวกเขาสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถสูง โซลูชันนวัตกรรมนี้ได้ทำให้กระบวนการต่างๆ เช่น การคัดกรองประวัติย่อและการจัดตารางสัมภาษณ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ:

  • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มขึ้น 63%
  • ระยะเวลาในการจ้างงานลดลงถึง 55%
  • อัตราการยอมรับข้อเสนอเพิ่มขึ้น 47%

การมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน

ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลคาดหวังให้เข้าใจและส่งเสริมความรู้สึกและความผูกพันของพนักงาน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจเผชิญกับช่องว่างในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง เพื่อแก้ไขช่องว่างนี้ ทีมงานทรัพยากรบุคคลสามารถใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจแบบ 360 องศาหรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่ไม่ระบุตัวตน

เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานที่ใช้งานง่ายบน ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็นของพนักงานด้วยเทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานที่ใช้งานง่ายบน ClickUp

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานบน ClickUpเพื่อสร้างเวทีสำหรับการหารืออย่างเปิดเผยระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถ:

  • รวบรวมข้อเสนอแนะที่มีความหมายจากพนักงาน
  • ติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดเวลาด้วยการแสดงผลที่ทรงพลัง
  • สร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และทีมทรัพยากรบุคคล

ด้วยการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทีม HR สามารถวัดความรู้สึกของพนักงานและปรับปรุงตามความเหมาะสมได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาของพนักงานได้ล่วงหน้า และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้น

AI ยังสามารถช่วยให้การสื่อสารกับพนักงานเป็นไปอย่างส่วนตัวมากขึ้นตามความสนใจ ความต้องการ และปัจจัยอื่น ๆ ของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น AIสามารถค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลของพนักงานเพื่อค้นหาวันเกิดวันครบรอบ และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง จากนั้น AI สามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรสามารถรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล และปรับปรุงกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้ดีขึ้น

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพจิตของพนักงานไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ทีมทรัพยากรบุคคลต้องทำงานเกี่ยวกับนโยบายและการบังคับใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของพนักงานด้วย การนำเครื่องมือ AI มาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานองค์กรสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในหลายวิธี เช่น:

  • การระบุสัญญาณเตือนของการหมดไฟ: AI สามารถวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของพนักงาน ชั่วโมงการทำงาน และผลผลิตในการทำงานเพื่อระบุสัญญาณเตือนของการหมดไฟได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถเข้าแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนให้กับพนักงานที่กำลังประสบปัญหา ทีมงานยังสามารถตัดสินใจเชิงรุกและส่งเสริมให้พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปหยุดพักได้ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
  • ทรัพยากรด้านสุขภาพจิตที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล: โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของพนักงาน รูปแบบการทำงาน และความชอบส่วนบุคคล AI สามารถแนะนำทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและโปรแกรมสนับสนุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ ซึ่งอาจรวมถึงการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการฝึกสติ การเชื่อมต่อพนักงานกับเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้อง หรือการให้เข้าถึงโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs)

การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานทรัพยากรบุคคล

การประยุกต์ใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง. เมื่อเครื่องมือ AI ยังคงพัฒนาต่อไป เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้เห็นกรณีการใช้งานที่นวัตกรรมมากขึ้นในอนาคต. อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้ของ AI ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น; การบริหารงานทรัพยากรบุคคลยังต้องมั่นใจว่าพวกเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้อย่างดี.

นี่คือแนวโน้มสำคัญบางประการของการทำงานอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถยกระดับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลได้:

1. จาก HR แบบตอบสนองสู่ HR แบบคาดการณ์

ด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบตอบสนองเป็นแบบคาดการณ์ได้ โดยใช้ AI เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญซึ่งซ่อนอยู่ในข้อมูลของพนักงาน

ยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ของ Praisidioที่ช่วยทีม HR ในการวางแผนและวิเคราะห์กำลังคน แพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมข้อมูลของคุณและช่วยให้คุณใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวางแผนกำลังคนเชิงคาดการณ์เพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถถามคำถามกับแชทบอท AI ตรวจสอบกระบวนการของคุณด้วยการเจาะลึกปัญหาหรือประเด็นต่างๆ และขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ด้วยการใช้ AI ใน HR เครื่องมือนี้ได้ช่วยให้องค์กรต่างๆ:

  • ส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วกว่าเดิม 100 เท่า เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานแบบแมนนวล
  • ลดค่าใช้จ่ายลงเหลือเพียง 1/10 ของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรแบบเดิม
  • ให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
แชทบอท AI บน Praisidio
ผ่านทางPraisidio

ดังนั้น องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการตอบสนองเป็นเชิงรุกได้ด้วยการใช้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของพนักงานอย่างถูกต้อง นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มครบวงจรอย่าง ClickUp เข้ามามีบทบาท มันเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวม AI เข้ากับฟีเจอร์การจัดการงานที่ทรงพลังเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีม HR

ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลเป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจร มอบความสามารถให้กับทีมทรัพยากรบุคคลในการ:

  • ส่งเสริมและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานด้วย มุมมองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงในการจัดระเบียบใบสมัครของผู้สมัคร กรองเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ และ อัตโนมัติในกระบวนการต่างๆ
  • ปรับแต่ง ระบบ HR ด้วยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองใดก็ได้, สถานะที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมของคุณ, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, รายการตรวจสอบ, แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • รวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากพนักงานของคุณเพื่อเข้าใจสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากกระบวนการ HR ของคุณ ใช้ClickUp Forms เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้และเก็บไว้ในระบบของคุณ ด้วยแบบฟอร์มความคิดเห็นที่มีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจ คุณสามารถเพิ่มอัตราการตอบกลับและทำให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่ชัดเจนได้ คุณยังสามารถอนุญาตให้พนักงานให้ข้อมูลในบางส่วนโดยไม่ระบุตัวตนได้ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขายังคงได้รับการรักษา

การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งนำไปสู่การมีพนักงานที่มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่ดี

ความประทับใจแรกมีความสำคัญ และความรู้สึกแรกที่พนักงานมีต่อบริษัทของคุณจะกำหนดบรรยากาศของประสบการณ์การทำงานทั้งหมด เครื่องมือ AI และการจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยปรับประสบการณ์การเริ่มต้นงานของพนักงานให้เป็นส่วนตัวและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมได้

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารและนโยบาย HR ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมได้ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของคุณมีมุมมองที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นเกี่ยวกับ ฐานความรู้ HR ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคู่มือพนักงาน เอกสารนโยบาย คำถามที่พบบ่อย และเอกสารอื่นๆ ด้วยClickUp DocsและClickUp Clips คุณสามารถสร้างคำแนะนำโดยละเอียดและจัดการเอกสารการปฐมนิเทศทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ทั้งองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
เริ่มต้นสร้างศูนย์ความรู้ขององค์กรของคุณโดยใช้เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp

คุณสามารถใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเพื่อสร้างฐานความรู้ขององค์กรของคุณได้ เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบันทึกและติดตามนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมความสามารถในการ:

  • สร้างแหล่งข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลทั้งหมดของแผนกทรัพยากรบุคคลและทีมทั้งหมดของคุณเพื่อเข้าถึง
  • ให้แน่ใจว่าผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสมาชิกทีมทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในนโยบายและข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานที่ต้องทำในการปฐมนิเทศและติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น สร้างการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่

3. อัตโนมัติและปรับปรุงกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หลายองค์กรยังคงประสบปัญหาเหล่านี้ โดยต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์แม้ในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ในที่นี้ เครื่องมือ AI สามารถเป็นผู้ช่วยของคุณ ทำให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาในกระบวนการทำงาน

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเขียนอีเมลถึงทั้งบริษัทเกี่ยวกับโครงการใหม่ ทำไมไม่ลองใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อช่วยคุณปรับปรุงการสื่อสารของคุณล่ะ?

การให้คำแนะนำใหม่โดยใช้ ClickUp AI
เขียน แก้ไข และสรุปเนื้อหาโดยใช้ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ขั้นสูงภายในแพลตฟอร์ม

ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถทำให้ภารกิจที่ใช้เวลานานง่ายขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม HR ของคุณ

คุณสมบัติ AI ที่ทรงพลังเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับกิจกรรม HR ต่างๆ ได้หลายประการ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp Brain. อัตโนมัติการส่งการแจ้งเตือนการเริ่มต้นงาน, การนัดหมายการประเมินผลการทำงาน, หรือการส่งคำขอไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม
  • ตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลภายในแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ มันสามารถเป็นสมองที่สองของคุณ ช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งเฉพาะบทบาทเพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถใช้มันเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลาออก พนักงานที่มีผลงานสูง หรือช่องว่างด้านทักษะภายในองค์กรของคุณ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา การรักษาพนักงาน และโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ปรับแต่งการสื่อสาร: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนเสียงและน้ำเสียงของข้อความหรือสรุปงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การสื่อสารของคุณถูกต้องและแสดงความเห็นอกเห็นใจ
สร้างอีเมลภายในไม่กี่วินาทีด้วย AI Writer ของ ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
สร้างอีเมลภายในไม่กี่วินาทีด้วย AI Writer ของ ClickUp Brain

นอกจากนี้ ClickUpยังมีเทมเพลต HR ที่ใช้งานง่ายและฟรีหลายแบบ ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณสร้างคู่มือ HR ที่ครอบคลุมได้ภายในไม่กี่คลิก

เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมและการจัดการพนักงานของคุณในทันที

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคล
  • ติดตามพฤติกรรมและประสิทธิภาพของพนักงาน
  • ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ, ค่าลา, และรายละเอียดอื่น ๆ

ClickUp: แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับทีม HR ยุคใหม่

การนำ AI มาใช้ในกระบวนการ HR ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและการตัดสินใจได้อย่างมีนัยสำคัญ และมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ AI อย่าง ClickUp กระบวนการทั้งหมดขององค์กรจะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp ช่วยให้ทีม HR สามารถก้าวทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ AI และชุดคุณสมบัติการจัดการ HR ที่ครอบคลุม ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จะกลายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนแรงงานให้มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับอนาคต

พร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพของ AI ในแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณหรือยัง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล!