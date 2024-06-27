วิธีใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

ในหลายองค์กรในปัจจุบัน แผนกทรัพยากรบุคคลยังคงดำเนินงานในโหมดตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น หลายกิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ มักจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าทีม HR ของคุณไม่ใส่ใจ แต่เป็นเพราะพวกเขาถูกงานด้านเอกสารหรืองานธุรการต่าง ๆ กดดันมากเกินไป หรือมุ่งเน้นไปที่การนัดสัมภาษณ์ การจัดการเอกสาร การส่งการแจ้งเตือน และกิจกรรมซ้ำซากอื่น ๆ จนไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับงานเชิงรุก
เครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ พวกมันสามารถทำงานประจำวัน เช่น การจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ การสรรหาบุคลากร การรักษาพนักงาน ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ทีม HR ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญ เช่น การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัท การใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ HR เหล่านี้ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาและเงิน นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และอคติส่วนบุคคลในที่ทำงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ดังนั้น AI สามารถปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ให้กับกระบวนการทรัพยากรบุคคลของคุณได้จริงหรือไม่? ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแผนกทรัพยากรบุคคลที่พร้อมรับมือกับอนาคตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เจริญรุ่งเรือง
การเข้าใจ AI ในงานทรัพยากรบุคคล
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครอบคลุมเทคโนโลยีหลากหลายประเภทที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถจำลองความฉลาดของมนุษย์ได้ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุรูปแบบ และทำงานอัตโนมัติ ช่วยปลดปล่อยทีมทรัพยากรบุคคลให้มุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ สิ่งนี้กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการ
AI กำลังถูกนำมาใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อเป็นระบบอัตโนมัติ, ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล, และสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน
นี่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการสำหรับบริษัท รวมถึง:
- กระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดีขึ้น: ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหา คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากกลุ่มที่กว้างขึ้นและระบุผู้ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการสรรหาเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงขึ้น
- การเพิ่มการรักษาพนักงาน: พนักงานที่มีความสุขและมีส่วนร่วมคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ AI สามารถช่วยคุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ AI ยังสามารถปรับแผนการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจ การรักษาพนักงาน และการพัฒนาอาชีพของพนักงาน องค์กรหลายแห่งในปัจจุบันยังใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงานและทำการตรวจสอบความรู้สึกเป็นประจำ
- การวางแผนกำลังคนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานตามทักษะ ผลลัพธ์ และพารามิเตอร์อื่นๆ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่ตรงเป้าหมายและโปรแกรมการพัฒนาทักษะ พร้อมทั้งเข้าใจความคาดหวังของพนักงานจากการดำเนินงานเหล่านี้
- ลดภาระงานด้านการบริหาร: เทคโนโลยี AI สามารถรับหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลพื้นฐานและงานซ้ำๆ เช่น การจัดตารางสัมภาษณ์ การสรรหาผู้สมัคร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ฯลฯ ทีมทรัพยากรบุคคลจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาทักษะ และการสร้างกลยุทธ์การสรรหาและการรักษาพนักงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
- การลดอคติในกระบวนการ HR: อคติที่ไม่รู้ตัวสามารถแทรกซึมเข้าไปในหน้าที่ต่างๆ ของ HR ซึ่งขัดขวางความพยายามในการสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วม AI สามารถช่วยลดอคติได้โดยการประเมินบุคคลตามเกณฑ์ที่เป็นวัตถุวิสัย นำไปสู่สถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมมากขึ้น
วิธีใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ AI ไม่ได้มาแทนที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลนำคุณลักษณะอันมีค่าของมนุษย์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ การตัดสินใจ และความคิดเชิงวิพากษ์ มาสู่โต๊ะทำงาน จากผลสำรวจล่าสุด 49% ขององค์กรใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลและมองว่าเป็นตัวช่วยเสริมกำลังให้กับแรงงานมนุษย์ของพวกเขา
การใช้ประโยชน์จาก AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด—การสร้างสัมพันธ์กับพนักงาน, ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี, และขับเคลื่อนการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้า. นี่คือกระบวนการทรัพยากรบุคคลหลักบางประการที่เทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลและปัญญาประดิษฐ์สามารถผสานกันได้อย่างลงตัว:
กระบวนการสรรหาบุคลากร
หนึ่งในด้านหลักที่ AI ถูกนำมาใช้สำหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร. มันสามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากโดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะเช่น:
- การคัดกรองประวัติย่อและการจับคู่ผู้สมัคร: เครื่องมือคัดกรองประวัติย่อที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ประวัติย่อเพื่อค้นหาคำสำคัญ ทักษะ และระดับประสบการณ์ กรองผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติออก และช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมหาศาล คิดถึงเครื่องมือเหล่านี้เหมือนกับ ATS ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพ! เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อจับคู่ผู้สมัครกับคำอธิบายงานเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีความสอดคล้องระหว่างคุณสมบัติและความต้องการมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่สำคัญแทนการสแกนประวัติย่อทุกฉบับ
- การสร้างกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย: AI สามารถขจัดอคติที่ไม่รู้ตัวในกระบวนการสรรหาได้โดยการประเมินผู้สมัครอย่างเป็นกลางตามรายละเอียดของตำแหน่งงาน ซึ่งช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติหลากหลายและเหมาะสมได้มากขึ้น
- ประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้สมัคร: แชทบอท AI สามารถจัดการกับคำถามเบื้องต้นของผู้สมัครและตอบคำถามที่พบบ่อยได้ นอกจากนี้ยังสามารถนัดสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการประชุม AI ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีเวลาในการโต้ตอบกับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและสร้างความประทับใจแรกที่ดีต่อองค์กร
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อความสำเร็จในการจ้างงาน: ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจสอบประวัติการจ้างงานในอดีตเพื่อค้นหาแนวโน้มและทำนายว่าผู้สมัครคนใดจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่กำหนด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและมุ่งเน้นความพยายามในการสรรหาบุคลากรไปยังผู้ที่มีศักยภาพสูง
ยูนิลีเวอร์ ผู้นำระดับโลกด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ได้กลายเป็นข่าวจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในด้านเช่นการสรรหาบุคลากรและการประเมินผล บริษัทซึ่งต้องคัดกรองใบสมัครจำนวน 250,000 ฉบับเพื่อคัดเลือกบุคคล 3,500 คนเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้ตัดสินใจใช้ AI ในการประเมินผล เพื่อปรับปรุงวิธีการประเมินและการทดสอบ บริษัทได้ใช้ AI เพื่อ:
- การประเมินแบบเกม: ยูนิลีเวอร์ร่วมมือกับ Pemetrics เพื่อใช้แพลตฟอร์มที่ใช้เกมในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา, ตรรกะ, และการรับความเสี่ยงของผู้สมัครผ่านเกมที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์ ไม่เพียงแต่จะดึงความสามารถตามธรรมชาติของผู้สมัครออกมาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเครียดได้อย่างมาก ทำให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้
- การวิเคราะห์วิดีโอสำหรับการสัมภาษณ์: ยูนิลีเวอร์ได้ร่วมมือกับ Higher View เพื่อสร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านวิดีโอสำหรับวิเคราะห์สัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดของผู้สมัคร เช่น ภาษากายและน้ำเสียง ซึ่งช่วยให้ยูนิลีเวอร์สามารถพิจารณาผู้สมัครได้ลึกซึ้งกว่าประวัติย่อ และตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ผลลัพธ์คืออะไร? ยูนิลีเวอร์สามารถประหยัดเวลาสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ถึง 50,000 ชั่วโมงในช่วงเวลา 18 เดือน ซึ่งช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1 ล้านปอนด์ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มความหลากหลายในการจ้างงานได้ถึง 16% อย่างน่าทึ่ง ด้วยอัตราการเสร็จสิ้นกระบวนการของผู้สมัครถึง 96% (เมื่อเทียบกับ 50% ตามแบบดั้งเดิม) จึงชัดเจนว่าแนวทางใหม่นี้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง!
เทมเพลตการสรรหาและจ้างงานของ ClickUpเป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การโพสต์งานง่ายขึ้น การติดตามผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ การให้คะแนนการสัมภาษณ์ที่เป็นมาตรฐาน และแบบฟอร์มการสมัครงานที่เรียบง่าย มันนำความเรียบง่ายและประสิทธิภาพมาสู่กระบวนการจ้างงานของคุณ
กระบวนการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เนื่องจากเป็นการกำหนดบรรยากาศและสร้างความคาดหวังให้กับพนักงานใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์และการทำงานกับบริษัท นอกจากการให้ข้อมูลพื้นฐานและขั้นตอนการทำงานแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังสามารถทำให้กระบวนการนี้มีความเป็นส่วนตัวและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ซึ่งอาจรวมถึง:
- โปรแกรมการปฐมนิเทศส่วนบุคคล: AI สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากโปรไฟล์พนักงานและบทบาทงานเพื่อสร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเนื้อหาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบทบาทของผู้สมัคร การจัดเตรียมการแนะนำตัวกับเพื่อนร่วมงาน และการให้ทรัพยากรที่ตรงเป้าหมายเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
- การเรียนรู้และพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสม: AI สามารถวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ที่ขาด และเป้าหมายในอาชีพของพนักงานเพื่อแนะนำโอกาสในการเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในบทบาทของตนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ด้วยClickUp Brain ทีมงานทั้งหมดของคุณจะได้รับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คำตอบที่ถูกต้องและทันทีตามบริบท ผู้ช่วยนี้สามารถสแกนข้อมูลจากไฟล์และเอกสารทั้งหมดขององค์กรของคุณ รวมถึง Wiki, Docs, Projects, Tasks และพื้นที่อื่นๆ ดังนั้น เมื่อพนักงานใหม่ของคุณมีคำถามเฉพาะ ผู้ช่วย AI สามารถให้คำตอบที่ถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
การจัดการประสิทธิภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมมักใช้แนวทางเชิงรับ โดยพนักงานจะได้รับข้อเสนอแนะเฉพาะเมื่อสิ้นปีหรือก่อนการประเมินผลเท่านั้น กระบวนการนี้มักดูใช้เวลามากและส่งผลกระทบในทางลบต่อทั้งพนักงานและผู้จัดการ
ด้วยเครื่องมือ AI กระบวนการนี้สามารถทำให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ เช่น:
- การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ความคืบหน้าของเป้าหมาย และการประเมินตนเองของพนักงาน ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้สร้างรายงานที่เป็นกลางและมีข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเน้นจุดแข็งของพนักงานและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น AI สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าหากตรวจพบความเบี่ยงเบนที่เห็นได้ชัดจากการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่ตรงเป้าหมายและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น โดยขจัดโอกาสที่อคติจะแทรกซึมเข้าไปในการประเมิน
- การให้คำแนะนำและการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น จินตนาการถึงการได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งปีแทนที่จะต้องรอการประเมินประจำปีเพียงครั้งเดียว นี่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนได้ตามความจำเป็น
งานบริหารและจัดการภาระงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักพบว่าตัวเองถูกงานเอกสารที่ซ้ำซากทำให้เสียเวลา AI สามารถทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาที่มีค่าสำหรับโครงการที่มีกลยุทธ์มากขึ้น:
- การจัดการตารางเวลาและการสัมภาษณ์: เครื่องมือจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถจัดตารางการสัมภาษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ลดการสื่อสารไปมาสำหรับทั้งผู้สมัครและผู้จัดการฝ่ายสรรหา
- การจัดการการลาและการบริหารสวัสดิการ: แชทบอท AI สามารถตอบคำถามของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการลาและสวัสดิการ ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารของทีมทรัพยากรบุคคล
Acmeปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยแพลตฟอร์มการสรรหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แทนระบบเก่าที่ต้องทำด้วยมือซึ่งทำให้พวกเขาสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถสูง โซลูชันนวัตกรรมนี้ได้ทำให้กระบวนการต่างๆ เช่น การคัดกรองประวัติย่อและการจัดตารางสัมภาษณ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ:
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มขึ้น 63%
- ระยะเวลาในการจ้างงานลดลงถึง 55%
- อัตราการยอมรับข้อเสนอเพิ่มขึ้น 47%
การมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลคาดหวังให้เข้าใจและส่งเสริมความรู้สึกและความผูกพันของพนักงาน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจเผชิญกับช่องว่างในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง เพื่อแก้ไขช่องว่างนี้ ทีมงานทรัพยากรบุคคลสามารถใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจแบบ 360 องศาหรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่ไม่ระบุตัวตน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานบน ClickUpเพื่อสร้างเวทีสำหรับการหารืออย่างเปิดเผยระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถ:
- รวบรวมข้อเสนอแนะที่มีความหมายจากพนักงาน
- ติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดเวลาด้วยการแสดงผลที่ทรงพลัง
- สร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และทีมทรัพยากรบุคคล
ด้วยการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทีม HR สามารถวัดความรู้สึกของพนักงานและปรับปรุงตามความเหมาะสมได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาของพนักงานได้ล่วงหน้า และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้น
AI ยังสามารถช่วยให้การสื่อสารกับพนักงานเป็นไปอย่างส่วนตัวมากขึ้นตามความสนใจ ความต้องการ และปัจจัยอื่น ๆ ของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น AIสามารถค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลของพนักงานเพื่อค้นหาวันเกิดวันครบรอบ และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง จากนั้น AI สามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรสามารถรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล และปรับปรุงกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้ดีขึ้น
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพจิตของพนักงานไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ทีมทรัพยากรบุคคลต้องทำงานเกี่ยวกับนโยบายและการบังคับใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของพนักงานด้วย การนำเครื่องมือ AI มาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานองค์กรสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในหลายวิธี เช่น:
- การระบุสัญญาณเตือนของการหมดไฟ: AI สามารถวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของพนักงาน ชั่วโมงการทำงาน และผลผลิตในการทำงานเพื่อระบุสัญญาณเตือนของการหมดไฟได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถเข้าแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนให้กับพนักงานที่กำลังประสบปัญหา ทีมงานยังสามารถตัดสินใจเชิงรุกและส่งเสริมให้พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปหยุดพักได้ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
- ทรัพยากรด้านสุขภาพจิตที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล: โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของพนักงาน รูปแบบการทำงาน และความชอบส่วนบุคคล AI สามารถแนะนำทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและโปรแกรมสนับสนุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ ซึ่งอาจรวมถึงการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการฝึกสติ การเชื่อมต่อพนักงานกับเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้อง หรือการให้เข้าถึงโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs)
การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานทรัพยากรบุคคล
การประยุกต์ใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง. เมื่อเครื่องมือ AI ยังคงพัฒนาต่อไป เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้เห็นกรณีการใช้งานที่นวัตกรรมมากขึ้นในอนาคต. อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้ของ AI ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น; การบริหารงานทรัพยากรบุคคลยังต้องมั่นใจว่าพวกเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้อย่างดี.
นี่คือแนวโน้มสำคัญบางประการของการทำงานอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถยกระดับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลได้:
1. จาก HR แบบตอบสนองสู่ HR แบบคาดการณ์
ด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบตอบสนองเป็นแบบคาดการณ์ได้ โดยใช้ AI เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญซึ่งซ่อนอยู่ในข้อมูลของพนักงาน
ยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ของ Praisidioที่ช่วยทีม HR ในการวางแผนและวิเคราะห์กำลังคน แพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมข้อมูลของคุณและช่วยให้คุณใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวางแผนกำลังคนเชิงคาดการณ์เพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถถามคำถามกับแชทบอท AI ตรวจสอบกระบวนการของคุณด้วยการเจาะลึกปัญหาหรือประเด็นต่างๆ และขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ด้วยการใช้ AI ใน HR เครื่องมือนี้ได้ช่วยให้องค์กรต่างๆ:
- ส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วกว่าเดิม 100 เท่า เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานแบบแมนนวล
- ลดค่าใช้จ่ายลงเหลือเพียง 1/10 ของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรแบบเดิม
- ให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ดังนั้น องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการตอบสนองเป็นเชิงรุกได้ด้วยการใช้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของพนักงานอย่างถูกต้อง นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มครบวงจรอย่าง ClickUp เข้ามามีบทบาท มันเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวม AI เข้ากับฟีเจอร์การจัดการงานที่ทรงพลังเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีม HR
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลเป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจร มอบความสามารถให้กับทีมทรัพยากรบุคคลในการ:
- ส่งเสริมและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานด้วย มุมมองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงในการจัดระเบียบใบสมัครของผู้สมัคร กรองเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ และ อัตโนมัติในกระบวนการต่างๆ
- ปรับแต่ง ระบบ HR ด้วยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองใดก็ได้, สถานะที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมของคุณ, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, รายการตรวจสอบ, แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
- รวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากพนักงานของคุณเพื่อเข้าใจสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากกระบวนการ HR ของคุณ ใช้ClickUp Forms เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้และเก็บไว้ในระบบของคุณ ด้วยแบบฟอร์มความคิดเห็นที่มีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจ คุณสามารถเพิ่มอัตราการตอบกลับและทำให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่ชัดเจนได้ คุณยังสามารถอนุญาตให้พนักงานให้ข้อมูลในบางส่วนโดยไม่ระบุตัวตนได้ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขายังคงได้รับการรักษา
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งนำไปสู่การมีพนักงานที่มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน
2. สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่ดี
ความประทับใจแรกมีความสำคัญ และความรู้สึกแรกที่พนักงานมีต่อบริษัทของคุณจะกำหนดบรรยากาศของประสบการณ์การทำงานทั้งหมด เครื่องมือ AI และการจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยปรับประสบการณ์การเริ่มต้นงานของพนักงานให้เป็นส่วนตัวและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมได้
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารและนโยบาย HR ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมได้ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของคุณมีมุมมองที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นเกี่ยวกับ ฐานความรู้ HR ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคู่มือพนักงาน เอกสารนโยบาย คำถามที่พบบ่อย และเอกสารอื่นๆ ด้วยClickUp DocsและClickUp Clips คุณสามารถสร้างคำแนะนำโดยละเอียดและจัดการเอกสารการปฐมนิเทศทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ทั้งองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเพื่อสร้างฐานความรู้ขององค์กรของคุณได้ เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบันทึกและติดตามนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมความสามารถในการ:
- สร้างแหล่งข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลทั้งหมดของแผนกทรัพยากรบุคคลและทีมทั้งหมดของคุณเพื่อเข้าถึง
- ให้แน่ใจว่าผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสมาชิกทีมทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในนโยบายและข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานที่ต้องทำในการปฐมนิเทศและติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น สร้างการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่
3. อัตโนมัติและปรับปรุงกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หลายองค์กรยังคงประสบปัญหาเหล่านี้ โดยต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์แม้ในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ในที่นี้ เครื่องมือ AI สามารถเป็นผู้ช่วยของคุณ ทำให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาในกระบวนการทำงาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเขียนอีเมลถึงทั้งบริษัทเกี่ยวกับโครงการใหม่ ทำไมไม่ลองใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อช่วยคุณปรับปรุงการสื่อสารของคุณล่ะ?
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถทำให้ภารกิจที่ใช้เวลานานง่ายขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม HR ของคุณ
คุณสมบัติ AI ที่ทรงพลังเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับกิจกรรม HR ต่างๆ ได้หลายประการ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถ:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp Brain. อัตโนมัติการส่งการแจ้งเตือนการเริ่มต้นงาน, การนัดหมายการประเมินผลการทำงาน, หรือการส่งคำขอไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม
- ตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลภายในแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ มันสามารถเป็นสมองที่สองของคุณ ช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งเฉพาะบทบาทเพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถใช้มันเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลาออก พนักงานที่มีผลงานสูง หรือช่องว่างด้านทักษะภายในองค์กรของคุณ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา การรักษาพนักงาน และโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ปรับแต่งการสื่อสาร: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนเสียงและน้ำเสียงของข้อความหรือสรุปงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การสื่อสารของคุณถูกต้องและแสดงความเห็นอกเห็นใจ
นอกจากนี้ ClickUpยังมีเทมเพลต HR ที่ใช้งานง่ายและฟรีหลายแบบ ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณสร้างคู่มือ HR ที่ครอบคลุมได้ภายในไม่กี่คลิก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคล
- ติดตามพฤติกรรมและประสิทธิภาพของพนักงาน
- ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ, ค่าลา, และรายละเอียดอื่น ๆ
ClickUp: แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับทีม HR ยุคใหม่
การนำ AI มาใช้ในกระบวนการ HR ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและการตัดสินใจได้อย่างมีนัยสำคัญ และมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ AI อย่าง ClickUp กระบวนการทั้งหมดขององค์กรจะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp ช่วยให้ทีม HR สามารถก้าวทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ AI และชุดคุณสมบัติการจัดการ HR ที่ครอบคลุม ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จะกลายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนแรงงานให้มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับอนาคต
พร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพของ AI ในแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณหรือยัง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล!