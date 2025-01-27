10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

ซอฟต์แวร์ส่งเสริมสุขภาพองค์กรเป็นศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับการติดตามและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน แต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องติดตามสุขภาพดิจิทัลเท่านั้น มันครอบคลุมมากกว่าสุขภาพกาย โดยมักจะดูแลสุขภาพจิต ระดับความเครียด และรูปแบบการนอนหลับเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและขวัญกำลังใจของพนักงาน
นอกจากนี้ยังติดตามอารมณ์ของคุณ ส่งการแจ้งเตือนเมื่ออยู่นิ่งเป็นเวลานาน กระตุ้นให้คุณพักผ่อนเป็นระยะ และทำให้คุณมีส่วนร่วมในการฝึกสติ
ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? เพราะพนักงานที่มีความสุขและสุขภาพดีจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะลาป่วยน้อยลง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อพนักงานและนายจ้าง
คู่มือนี้สำรวจซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพในที่ทำงานที่ดีที่สุดในปี 2024 และค้นหาเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงความพยายามด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ขององค์กรของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพของพนักงาน?
การให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทคุณ ซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกสับสนเมื่อต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม
นี่คือข้อควรพิจารณาบางประการในการเลือกแพลตฟอร์มสุขภาพที่ดีที่สุด:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: จำไว้ว่าความสะดวกในการใช้งานคือสิ่งสำคัญ! แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมและอัตราการยอมรับที่สูงขึ้นสำหรับโปรแกรมสุขภาพของคุณ
- คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกการปรับแต่ง ให้คุณสามารถปรับโปรแกรมสุขภาพของคุณให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานของคุณ
- การมุ่งเน้นแบบองค์รวม: มองให้ไกลกว่าการนับก้าวและแคลอรี่ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรครอบคลุมถึงแง่มุมที่กว้างขึ้นของความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงสุขภาพจิต การจัดการความเครียด และสุขภาพทางการเงิน
- คุณสมบัติที่น่าสนใจ: เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการใช้เกม, ความท้าทาย, และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานของคุณ
- การติดตามและรายงานแบบเรียลไทม์: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตของพนักงานของคุณอย่างทันท่วงที เลือกใช้แพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพที่สามารถระบุแนวโน้มและจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มพนักงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมและความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสุขภาพที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับระบบทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้ และสามารถปรับขนาดได้เพื่อส่งเสริมการเติบโตในอนาคต
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลด้วยมาตรการที่แข็งแกร่งและความโปร่งใสในการใช้งานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ส่งเสริมสุขภาพองค์กรในอุดมคติของคุณควรสามารถติดตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพ เสนอโครงการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และส่งเสริมนิสัยที่ดีต่อสุขภาพในหมู่พนักงานของคุณ
10 ซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ซอฟต์แวร์ส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่เหมาะสมจะมอบทรัพยากรที่จำเป็น เช่น การท้าทายด้านสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อจัดการสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณอย่างครบวงจร
นี่คือสรุปของซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่คุณสามารถนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพของบริษัทคุณได้ในวันนี้
1. เวลล์แอเบิล
แพลตฟอร์มสุขภาพยอดนิยม Wellable ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างโปรแกรมสุขภาพพนักงานที่ปรับแต่งได้ แผนสุขภาพ และงานมหกรรมสุขภาพสำหรับองค์กร
แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลนี้ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น Apple Health, FitBit และ Garmin มอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและรักษาความต่อเนื่องในการเดินทางสู่เป้าหมายด้านสุขภาพของตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wellable
- เพลิดเพลินกับฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ เช่น ความท้าทายด้านสุขภาพที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ
- เข้าร่วมคลาสฟิตเนสสดและคลาสออนไลน์, เซสชั่นการนั่งสมาธิ, เวิร์กช็อปการนอน, คลาสโภชนาการ, และอื่น ๆ ที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ
- รับการสนับสนุนเฉพาะบุคคลและการประเมินสุขภาพจากโค้ชด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง
- เข้าถึงแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและรับรายงานสุขภาพแบบเรียลไทม์ที่สามารถส่งออกได้
- ดำเนินการโปรแกรมเลิกบุหรี่เพื่อช่วยเหลือพนักงานของคุณให้เลิกสูบบุหรี่
- เข้าถึงการสนับสนุนและความช่วยเหลือชั้นนำของอุตสาหกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจากทีม Wellable
ข้อจำกัดของ Wellable
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่า Wellable เป็นเรื่องยาก
- ความยากลำบากในการเข้าใจความเชื่อมโยงกับข้อมูลอาหารที่ป้อนเข้า
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า Wellable ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการดึงข้อมูลจากการท้าทายที่ผ่านมาเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Wellable
- แพลตฟอร์มสุขภาพ: แบบกำหนดเอง $75 สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 25 คน แบบบริการเต็มรูปแบบ $1000 สำหรับ 500 ผู้ใช้
- ดำเนินการด้วยตนเองในราคา $75 สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 25 คน
- บริการครบวงจรในราคา 1,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ใช้ 500 คน
- ความท้าทายเดี่ยว: ดำเนินการด้วยตนเอง: เริ่มต้นที่ $1000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 100 คน บริการเต็มรูปแบบ: เริ่มต้นที่ $5000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 500 คน
- การจัดการด้วยตนเอง: เริ่มต้นที่ $1000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 100 คน
- บริการครบวงจร: เริ่มต้นที่ $5000 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 500 คน
- บริการด้านสุขภาพ:
- ตัวเลือกการกำหนดราคาหลายแบบตามความถี่และสิ่งที่รวมอยู่
- ดำเนินการด้วยตนเองในราคา $75 สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 25 คน
- บริการครบวงจรในราคา 1,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ใช้ 500 คน
- การจัดการด้วยตนเอง: เริ่มต้นที่ $1000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 100 คน
- บริการครบวงจร: เริ่มต้นที่ $5000 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 500 คน
คะแนนและรีวิว Wellable
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 ( 50+ รีวิว)
2. โบนัสลี่
Bonusly เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงความชื่นชมและให้รางวัลแก่พนักงานแบบเพื่อนสู่เพื่อน ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถมอบ 'โบนัส' เล็กๆ ในรูปแบบเสมือนจริงให้แก่กันและกัน เพื่อยกย่องการปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัท การทำงานที่เกินความคาดหมาย หรือเพียงแค่ช่วยเหลือกันและกัน
โบนัสเหล่านี้จะสะสมเป็นคะแนน ซึ่งพนักงานสามารถแลกเป็นรางวัลต่างๆ เช่น บัตรของขวัญ การบริจาค หรือสิทธิพิเศษเฉพาะของบริษัทได้ Bonusly มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ความมีกำลังใจ และจิตวิญญาณของทีม โดยการให้การยอมรับเป็นสาธารณะ ทันเวลา และสนุกสนาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bonusly
- เพลิดเพลินกับฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย แม้ว่าคุณจะไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- ปรับแต่งโปรแกรมการยกย่องให้เหมาะกับวัฒนธรรมและคุณค่าของบริษัทคุณ
- ผสานการทำงานกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ที่ได้รับความนิยม แอปสุขภาพ และซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกัน เช่น Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely และอื่นๆ
- รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสุขภาพเสมือนจริง การเชื่อมต่อของทีม แนวโน้มการมีส่วนร่วม และความถี่ในการได้รับการยอมรับ ด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
- ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ด้วยความยืดหยุ่น มองเห็นได้ชัดเจน และเข้าถึงได้จากทุกที่
- ทำให้กระบวนการทำงานตามเป้าหมายของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณควบคุมทุกอย่างได้
ข้อจำกัดของโบนัส
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับบัตรของขวัญหรือรางวัลจูงใจ แต่แคตตาล็อกระหว่างประเทศไม่มีตัวเลือกมากมาย
- โบนัสอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การหักภาษีเฉพาะ และจำนวนเงินที่พนักงานได้รับเมื่อจ่ายปันผลอาจลดลงอย่างมาก
การกำหนดราคาแบบโบนัส
- หลัก: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Bonusly
- G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
3. YuMuuv
สุขภาพของพนักงานคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของบริษัท! YuMuuv ทำให้สิ่งนั้นเป็นจริง แอปนี้คือแอปท้าทายสุขภาพทีมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
องค์กรสามารถสร้างหรือเลือกประเภทความท้าทายได้ไม่จำกัด เช่น การนับก้าว นาทีของการทำสมาธิ หรือเป้าหมายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลจากความท้าทายของทีมเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมผ่านการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมไปยังแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์ ทำให้มีความหมายและสามารถเปรียบเทียบได้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ YuMuuv
- ทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกด้วยกิจกรรมท้าทายที่หลากหลาย, ตารางผู้นำ, และการแข่งขันแบบทีม
- รับการอัปเดตความก้าวหน้าส่วนบุคคลและดูการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้น
- ซิงค์กับระบบเชื่อมต่อยอดนิยม เช่น Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone และ Android
- ใช้การบันทึกกิจกรรมด้วยตนเองและเข้าร่วมโดยไม่คำนึงถึงระดับความฟิตหรือเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการแข่งขันเป็นทีม ฟีเจอร์แชท และฟีดกิจกรรม
- เพลิดเพลินกับ 32 ภาษาทั่วโลกบน App Store และ Google Play Store
- ได้รับประโยชน์จากกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง และความท้าทายที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ YuMuuv
- ผู้ใช้บางรายอาจพบปัญหาการซิงค์หรือความไม่เข้ากันได้กับรุ่นเฉพาะ
- มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าสำหรับความท้าทายแต่ละรายการ
- ผู้ใช้อาจพบว่าการอัปโหลดรูปภาพในแชททำได้ยาก
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับการแชท
ราคา YuMuuv
- 45 วัน: เริ่มต้นที่ $650 สำหรับ 20 ผู้ใช้
- 90 วัน: เริ่มต้นที่ $975 สำหรับ 20 ผู้ใช้
- 365 วัน: เริ่มต้นที่ $1300 สำหรับ 20 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว YuMuuv
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. Microsoft Viva Insights
ใครจะรู้บ้างว่าอีเมล, แชท, และตัวชี้วัดปริมาณงานของคุณสามารถเปิดเผยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานคุณได้? Microsoft Viva Insights คือผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพที่ดีภายในเครื่องมือของ Microsoft ของคุณ. มันวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารของคุณ (เช่น อีเมล, การประชุม, และแชท) เพื่อแนะนำวิธีปรับปรุงนิสัยการทำงานของคุณ.
มันสามารถแนะนำเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจ, ระบุการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของคุณ, และช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้, มันยังมอบการฝึกฝนการมีสติ และส่งเสริมการตั้งขอบเขตที่ดีระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
ในที่สุด Viva Insights มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น และให้ความสำคัญกับการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva Insights
- สร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับธุรกิจของคุณโดยใช้คลังรายงานที่ยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถแชร์กับผู้นำธุรกิจได้ทันที
- รับทราบถึงรูปแบบที่อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟและลดประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เวลาในการโฟกัสที่น้อยเกินไป การให้คำแนะนำที่ไม่เพียงพอ และการทำงานนอกเวลา
- ช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีด้วยเครื่องมือการประชุมแบบตัวต่อตัวและแผนสำหรับทีม เช่น แผนการมุ่งเน้นร่วมกันและแผนวันปลอดการประชุม
- รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม สะท้อนถึงนิสัยการประชุมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทการประชุมของคุณ ปรับเวลาที่ใช้ในการประชุมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- ค้นพบแนวโน้มในการใช้เวลาของคุณในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และระบุโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Viva Insights
- ไม่ได้บันทึกตัวชี้วัดด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ
- ไม่สามารถสร้างการแข่งขันด้านความฟิตของทีมได้ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปสุขภาพได้
- ผู้ใช้บางรายอาจพบความล่าช้าในการรับข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากบัญชีต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 27 เดือน
ราคาของ Microsoft Viva Insights
- Microsoft Viva Insights: 4 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- Microsoft Viva Workplace Analytics และข้อเสนอแนะจากพนักงาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- Microsoft Viva Suite: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Viva Insights
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. โวลิบา
ต้องการแอปที่ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานคุณอย่างครบวงจรใช่ไหม? Woliba พร้อมสนับสนุนทีม HR ของคุณแล้ว! นี่คือแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจรที่รวมฟีเจอร์ด้านสุขภาพ การยกย่อง รางวัล และการมีส่วนร่วมไว้ในแอปเดียวที่ใช้งานบนมือถือได้อย่างสะดวก
ซอฟต์แวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม
คุณสมบัติเด่นของ Woliba
- ยอมรับและให้รางวัลแก่เพื่อนร่วมงานในที่สาธารณะสำหรับการเป็นแบบอย่างที่ดีของค่านิยมของบริษัท การทำงานเกินหน้าที่ หรือเพียงแค่การช่วยเหลือผู้อื่น
- ส่งเสริมนิสัยที่ดีผ่านการท้าทาย การตั้งเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลการศึกษา ส่งเสริมแนวทางที่ครอบคลุมต่อสุขภาพ
- ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการทำงานเป็นทีมผ่านฟีเจอร์ทางสังคม องค์ประกอบแบบเกม และการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- จัดกิจกรรมเสมือนจริงหรือกิจกรรมแบบพบปะ เช่น การออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ของทีมหรือเวิร์กช็อปด้านสุขภาพ
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และแพลตฟอร์มการสื่อสารต่างๆ
ข้อจำกัดของโวลิบา
- ผู้ใช้อาจมีปัญหาในการค้นหาแบบฟอร์มการคัดกรองชีวมิติ
- การแจ้งเตือนที่มากเกินไปหรือไม่สม่ำเสมออาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากข้อมูล
- การอัปเดตจำนวนขั้น, ไมล์, และแคลอรีอาจล่าช้า
ราคาของโวลิบา
- หลัก: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโวลิบา
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
6. PerkUp
PerkUp เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานผ่านรางวัลและการยกย่อง
คุณสามารถใช้ PerkUp เพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรโดยการเฉลิมฉลองวันครบรอบการทำงาน วันเกิด การต้อนรับพนักงานใหม่ และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ คุณยังสามารถใช้ PerkUp เพื่อมอบรางวัลให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรของคุณสำหรับการแนะนำลูกค้า ความภักดี หรือข้อเสนอแนะ
PerkUp นำเสนอผลิตภัณฑ์และรางวัลหลากหลายที่คุณสามารถปรับแต่งและอัตโนมัติได้ตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ PerkUp
- สั่งซื้อสินค้าพรีเมียม เช่น เสื้อผ้าบริษัท บัตรของขวัญ และประสบการณ์ต่างๆ ได้ทั่วโลก พร้อมการปรับแต่งที่ง่ายดายและขั้นต่ำที่ต่ำ
- สร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน การกล่าวชื่นชม และข้อความส่วนตัว
- ให้รางวัลแก่ความสำเร็จ, ฉลองความสำเร็จที่สำคัญ, และแสดงความขอบคุณต่อความพยายามของบุคคลและทีม
- บริหารงบประมาณ ติดตามการใช้จ่าย และวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมด้วยการรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
- ผสานระบบซอฟต์แวร์ HR ที่ได้รับความนิยม, เครื่องมือ, และแพลตฟอร์มการทำงาน
ข้อจำกัดของ PerkUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อให้คุ้นเคยกับกระบวนการและวิธีการใช้เครดิต
- PerkUp มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างจำกัด เช่น HRIS, Slack, Amazon Business และ SSO/SAML
ราคาของ PerkUp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PerkUp
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Wellness360
คุณกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอยู่หรือไม่? ขอแนะนำ Wellness360 ให้กับคุณ. ให้บริการโซลูชั่นด้านสุขภาพสำหรับองค์กรแก่หลากหลายองค์กร.
มันช่วยให้ธุรกิจส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีส่วนร่วมโดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การคัดกรองทางชีวภาพ ความท้าทายด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษา รางวัล การสื่อสาร และการประเมินตนเองเกี่ยวกับ COVID-19
Wellness360 ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันด้านฟิตเนสยอดนิยมต่าง ๆ ได้ และรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งตามความต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Wellness360
- ปรับแต่งและสร้างแบรนด์โปรแกรมสุขภาพของคุณด้วยเทคโนโลยีและเนื้อหาจาก Wellness360
- ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการและความสนใจเฉพาะของพนักงานของคุณ โดยอิงจากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพวกเขา
- ซิงค์อุปกรณ์สวมใส่, เครื่องติดตามการออกกำลังกาย, และแอปพลิเคชันสุขภาพของคุณกับแพลตฟอร์ม Wellness 360
- เข้าถึงห้องสมุดที่คัดสรรมาอย่างดีของเนื้อหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตามเป้าหมายและความสนใจของผู้ใช้
- จัดตารางการฝึกอบรมส่วนตัว, การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต, การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Wellness360
- ราคาอาจสูงเกินไปหรือไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับโซลูชันด้านสุขภาพอื่นๆ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีความเข้มงวดหรือทั่วไปเกินไปที่จะเหมาะสมกับเป้าหมายและความชอบเฉพาะของพวกเขา
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบกับความล่าช้าหรือปัญหาในการแก้ไขปัญหาของตน
ราคาของ Wellness360
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Wellness360
- G2: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
8. แวนเทจ ฟิต
ก้าวไปไกลกว่า GenAI! Vantage Fit คือแอปดูแลสุขภาพองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างและบริหารโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมจูงใจและการแข่งขันสำหรับพนักงาน
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามกิจกรรมทางกาย อัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี่ และตัวชี้วัดสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงเข้าร่วมในภารกิจและแข่งขันด้านฟิตเนสต่าง ๆ ได้
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การเล่นเกม การให้รางวัลและการยอมรับเพื่อกระตุ้นและให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับความพยายามในการดูแลสุขภาพของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Vantage Fit
- ก้าวไปไกลกว่าการติดตามสุขภาพด้วยการรวมคุณสมบัติเช่นการติดตามการนอนหลับ, การติดตามปริมาณน้ำที่ดื่ม, และการติดตามอารมณ์
- ปรับโปรแกรมให้เหมาะกับความต้องการและวัฒนธรรมเฉพาะของคุณ โดยเลือกจากโจทย์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สร้างโจทย์ใหม่เอง หรือผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแข่งขันระหว่างทีม, กระดานผู้นำ, และรางวัลที่ปรับแต่งตามบุคคล
- ติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงตัวชี้วัดสุขภาพของพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Vantage Fit
- อาจมีความไม่สอดคล้องกันในการติดตามก้าว การบันทึกระยะทาง และแม้กระทั่งการสูญเสียข้อมูลทั้งหมด
- องค์ประกอบของเกมอาจรู้สึกไม่น่าดึงดูดสำหรับผู้ใช้บางคนที่ชอบการแข่งขันที่เป็นมิตร
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าแอปนี้ทำให้แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ของพวกเขา
ราคา Vantage Fit
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $1/สัปดาห์ ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Vantage Fit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. น้ำหวาน
การค้นหาแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานฟรีของคุณสิ้นสุดลงที่ Nectar! ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แอปนี้ทำให้พนักงานและผู้จัดการสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ HR และการสื่อสารที่ได้รับความนิยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึง
ในขณะที่ฟีเจอร์หลักให้บริการฟรี แอป Nectar HR มีแผนบริการแบบชำระเงินพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติในการรับพนักงานใหม่ และการวิเคราะห์ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน
- ส่งและรับ 'ข้อความสั้น' สาธารณะทั่วทั้งองค์กร
- แลกรับรางวัลต่างๆ เช่น บัตรของขวัญ ของที่ระลึกจากบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย
- สะสมคะแนนผ่านการได้รับการยกย่อง, การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท, และการทำภารกิจให้สำเร็จ
- เข้าถึงส่วนลดและข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าและบริการหลากหลายประเภท ตั้งแต่ความบันเทิงและการท่องเที่ยว ไปจนถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร
ข้อจำกัดของน้ำหวาน
- การขาดความยืดหยุ่นในการสร้างโปรแกรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอัตราส่วนของรางวัลต่อจำนวนเงินนั้นดูไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องการแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การมีส่วนร่วมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น แบบสำรวจ การตั้งเป้าหมาย หรือกิจกรรมท้าทายในรูปแบบเกม
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปสุขภาพได้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถให้ข้อมูลวัดผลด้านสุขภาพได้
การกำหนดราคาเนคทาร
- มาตรฐาน: $2. 75/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- เพิ่มเติม: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของน้ำหวาน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
10. น้ำมะนาว
Limeade เป็นแพลตฟอร์มเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ การเงิน และการทำงานของพนักงาน
ด้วยแนวทางที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์และโซลูชันชั้นนำในอุตสาหกรรม ช่วยให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการแบบองค์รวมเพื่อปรับปรุงสุขภาพของพนักงานและลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Limeade
- ช่วยให้พนักงานพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมด้วยกิจกรรม การประเมินผล และทรัพยากรที่อ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์
- เสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานของคุณด้วยเครื่องมือสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ การยกย่องชมเชย และการโค้ชแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบสำรวจ แบบสอบถามความคิดเห็น และการตรวจสอบความคิดเห็นแบบทันที
- ใช้แพลตฟอร์มกลางสำหรับการสื่อสารทั่วทั้งบริษัท และให้พนักงานของคุณได้รับข้อมูลและเชื่อมต่ออยู่เสมอ
- เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นและการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Limeade
- การเข้าถึงความสามารถขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์เชิงลึก การฝึกอบรมผู้นำ และการปรับแต่งอย่างละเอียด ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
- แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟีเจอร์เช่นการยอมรับจากเพื่อนและฟังก์ชันการสำรวจบางส่วนที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเว็บ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ากระบวนการตั้งค่ามีความซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Limeade
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Limeade
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
เครื่องมือการจัดการพนักงานอื่น ๆ
ตอนนี้เราได้ครอบคลุมถึงสิ่งจำเป็นของซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพพนักงานและได้ให้ตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกแก่คุณแล้ว มาดู ClickUp—เครื่องมือจัดการพนักงานที่ล้ำสมัยกัน
คลิกอัพ
ลองนึกภาพนี้ดู: แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณกำลังจมอยู่กับเอกสารมากมาย ไล่ตามการอนุมัติ และรู้สึกห่างเหินจากพนักงานพวกเขาต้องการแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง
เครื่องมือนี้ช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่า เพิ่มการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ การติดตามการลาที่ง่ายดาย และการเข้าถึงข้อมูลพนักงานได้ทันทีในรายการนี้ Voilà! นี่คือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลทุกที่!
ตอนนี้, ทักทายแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp!
การบริหารจัดการพนักงานอาจเต็มไปด้วยเอกสารที่ยุ่งยาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น! ลาก่อนงานเอกสารที่น่าเบื่อและกระบวนการทำงานด้วยมือด้วยClickUp Automation
ด้วยClickUp Automation คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทของคุณให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น:
- กำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การส่งอีเมลต้อนรับ การมอบหมายงาน และการให้สิทธิ์การเข้าถึง ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- รับประกันประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่โดยการกระตุ้นการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นระบบอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยระบบจะแจ้งเตือนผู้จัดการโดยอัตโนมัติให้เริ่มและดำเนินการประเมินให้เสร็จสมบูรณ์
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จโดยรวม
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานคุณสมบัติการอัตโนมัติเหล่านี้กับเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp Brain เพื่อแนะนำรางวัลการยกย่องที่ได้รับการปรับแต่งตามข้อมูลของพนักงาน. วิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อระบุพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการหมดไฟ. ประเมินทักษะของทีมและระบุพื้นที่สำหรับการฝึกอบรมหรือการพัฒนา.
นอกจากนี้มุมมอง ClickUpที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ ยังมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล โดย ให้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับข้อมูลและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ทีม HR แก้ไขปัญหาคอขวดได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการมองเห็นภาพรวมในระดับสูงของงาน HR ทั้งหมด โครงการ และข้อมูลพนักงานในมุมมองรายการ ClickUp ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น, กำหนดเวลา, และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณไม่พลาดวันที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการนัดหมายที่ทับซ้อนกัน
คุณยังสามารถวางแผนและจัดการโครงการ HR ที่ซับซ้อนด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ติดตามการจัดสรรทรัพยากร ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้าด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
นอกจากนี้ แบบฟอร์มที่กำหนดเองสามารถช่วยคุณรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ติดตามการสำเร็จการฝึกอบรม หรือรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานได้ กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงด้วยClickUp Form View
สุดท้าย ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น เป้าหมายของบุคคลและทีม, งานที่เสร็จสมบูรณ์, คะแนนการให้คำแนะนำ, และความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะ. สิ่งนี้จะมอบภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพของพนักงานไว้ในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการและฟังก์ชันงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสบความสำเร็จในองค์กร
- ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และเสริมศักยภาพให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบน ClickUp ได้อย่างมีประสิทธิผล
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและงานเฉพาะโดยบุคคลและทีม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิภาพของโครงการด้วยClickUp Project Time Tracking
- จัดแนวเป้าหมายส่วนบุคคลและทีม ขับเคลื่อนประสิทธิภาพผ่านข้อมูลย้อนกลับที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยการติดตามเป้าหมาย ทั้งหมดผ่านClickUp Goals
- ใช้เทมเพลต HRกว่า 100แบบใน ClickUpสำหรับการปฐมนิเทศ การลาออก การให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน จดหมายแต่งตั้ง ข้อเสนอการจ้างงาน เป้าหมายประจำปี การวางแผนกิจกรรม และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ตัวเลือกการติดตามเวลาของ ClickUp ต้องการการปรับปรุง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ พลัส: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
เพิ่มพลังให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp
การเลือกแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่เหมาะสมต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบ ควรทบทวนงบประมาณขององค์กร ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ขนาดทีม โปรแกรมและบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ รวมถึงตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายด้านสุขภาพขององค์กรมากที่สุด
ด้วย ClickUp คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การให้รางวัล และการสำรวจที่สามารถสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีได้
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อสร้างทีมงานที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีความสุข สุขภาพดี และพร้อมสู่ความสำเร็จ!