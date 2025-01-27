บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

ซอฟต์แวร์ส่งเสริมสุขภาพองค์กรเป็นศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับการติดตามและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน แต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องติดตามสุขภาพดิจิทัลเท่านั้น มันครอบคลุมมากกว่าสุขภาพกาย โดยมักจะดูแลสุขภาพจิต ระดับความเครียด และรูปแบบการนอนหลับเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและขวัญกำลังใจของพนักงาน

นอกจากนี้ยังติดตามอารมณ์ของคุณ ส่งการแจ้งเตือนเมื่ออยู่นิ่งเป็นเวลานาน กระตุ้นให้คุณพักผ่อนเป็นระยะ และทำให้คุณมีส่วนร่วมในการฝึกสติ

ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? เพราะพนักงานที่มีความสุขและสุขภาพดีจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะลาป่วยน้อยลง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อพนักงานและนายจ้าง

คู่มือนี้สำรวจซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพในที่ทำงานที่ดีที่สุดในปี 2024 และค้นหาเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงความพยายามด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ขององค์กรของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพของพนักงาน?

การให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทคุณ ซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกสับสนเมื่อต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม

นี่คือข้อควรพิจารณาบางประการในการเลือกแพลตฟอร์มสุขภาพที่ดีที่สุด:

  1. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: จำไว้ว่าความสะดวกในการใช้งานคือสิ่งสำคัญ! แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมและอัตราการยอมรับที่สูงขึ้นสำหรับโปรแกรมสุขภาพของคุณ
  2. คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกการปรับแต่ง ให้คุณสามารถปรับโปรแกรมสุขภาพของคุณให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานของคุณ
  3. การมุ่งเน้นแบบองค์รวม: มองให้ไกลกว่าการนับก้าวและแคลอรี่ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรครอบคลุมถึงแง่มุมที่กว้างขึ้นของความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงสุขภาพจิต การจัดการความเครียด และสุขภาพทางการเงิน
  4. คุณสมบัติที่น่าสนใจ: เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการใช้เกม, ความท้าทาย, และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานของคุณ
  5. การติดตามและรายงานแบบเรียลไทม์: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตของพนักงานของคุณอย่างทันท่วงที เลือกใช้แพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพที่สามารถระบุแนวโน้มและจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มพนักงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
  6. การผสานรวมและความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสุขภาพที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับระบบทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้ และสามารถปรับขนาดได้เพื่อส่งเสริมการเติบโตในอนาคต
  7. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลด้วยมาตรการที่แข็งแกร่งและความโปร่งใสในการใช้งานข้อมูล

ซอฟต์แวร์ส่งเสริมสุขภาพองค์กรในอุดมคติของคุณควรสามารถติดตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพ เสนอโครงการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และส่งเสริมนิสัยที่ดีต่อสุขภาพในหมู่พนักงานของคุณ

10 ซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ซอฟต์แวร์ส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่เหมาะสมจะมอบทรัพยากรที่จำเป็น เช่น การท้าทายด้านสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อจัดการสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณอย่างครบวงจร

นี่คือสรุปของซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่คุณสามารถนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพของบริษัทคุณได้ในวันนี้

1. เวลล์แอเบิล

เวลล์แอเบิล
ผ่านทางWellable

แพลตฟอร์มสุขภาพยอดนิยม Wellable ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างโปรแกรมสุขภาพพนักงานที่ปรับแต่งได้ แผนสุขภาพ และงานมหกรรมสุขภาพสำหรับองค์กร

แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลนี้ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น Apple Health, FitBit และ Garmin มอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและรักษาความต่อเนื่องในการเดินทางสู่เป้าหมายด้านสุขภาพของตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wellable

  • เพลิดเพลินกับฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ เช่น ความท้าทายด้านสุขภาพที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ
  • เข้าร่วมคลาสฟิตเนสสดและคลาสออนไลน์, เซสชั่นการนั่งสมาธิ, เวิร์กช็อปการนอน, คลาสโภชนาการ, และอื่น ๆ ที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ
  • รับการสนับสนุนเฉพาะบุคคลและการประเมินสุขภาพจากโค้ชด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง
  • เข้าถึงแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและรับรายงานสุขภาพแบบเรียลไทม์ที่สามารถส่งออกได้
  • ดำเนินการโปรแกรมเลิกบุหรี่เพื่อช่วยเหลือพนักงานของคุณให้เลิกสูบบุหรี่
  • เข้าถึงการสนับสนุนและความช่วยเหลือชั้นนำของอุตสาหกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจากทีม Wellable

ข้อจำกัดของ Wellable

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่า Wellable เป็นเรื่องยาก
  • ความยากลำบากในการเข้าใจความเชื่อมโยงกับข้อมูลอาหารที่ป้อนเข้า
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า Wellable ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการดึงข้อมูลจากการท้าทายที่ผ่านมาเป็นเรื่องยาก

ราคาของ Wellable

  • แพลตฟอร์มสุขภาพ: แบบกำหนดเอง $75 สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 25 คน แบบบริการเต็มรูปแบบ $1000 สำหรับ 500 ผู้ใช้
  • ดำเนินการด้วยตนเองในราคา $75 สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 25 คน
  • บริการครบวงจรในราคา 1,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ใช้ 500 คน
  • ความท้าทายเดี่ยว: ดำเนินการด้วยตนเอง: เริ่มต้นที่ $1000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 100 คน บริการเต็มรูปแบบ: เริ่มต้นที่ $5000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 500 คน
  • การจัดการด้วยตนเอง: เริ่มต้นที่ $1000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 100 คน
  • บริการครบวงจร: เริ่มต้นที่ $5000 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 500 คน
  • บริการด้านสุขภาพ:
  • ตัวเลือกการกำหนดราคาหลายแบบตามความถี่และสิ่งที่รวมอยู่
  • ดำเนินการด้วยตนเองในราคา $75 สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 25 คน
  • บริการครบวงจรในราคา 1,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ใช้ 500 คน
  • การจัดการด้วยตนเอง: เริ่มต้นที่ $1000 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 100 คน
  • บริการครบวงจร: เริ่มต้นที่ $5000 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 500 คน

คะแนนและรีวิว Wellable

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 ( 50+ รีวิว)

2. โบนัสลี่

โบนัสลี่
ผ่านทาง โบนัสลี

Bonusly เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงความชื่นชมและให้รางวัลแก่พนักงานแบบเพื่อนสู่เพื่อน ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถมอบ 'โบนัส' เล็กๆ ในรูปแบบเสมือนจริงให้แก่กันและกัน เพื่อยกย่องการปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัท การทำงานที่เกินความคาดหมาย หรือเพียงแค่ช่วยเหลือกันและกัน

โบนัสเหล่านี้จะสะสมเป็นคะแนน ซึ่งพนักงานสามารถแลกเป็นรางวัลต่างๆ เช่น บัตรของขวัญ การบริจาค หรือสิทธิพิเศษเฉพาะของบริษัทได้ Bonusly มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ความมีกำลังใจ และจิตวิญญาณของทีม โดยการให้การยอมรับเป็นสาธารณะ ทันเวลา และสนุกสนาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bonusly

  • เพลิดเพลินกับฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย แม้ว่าคุณจะไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  • ปรับแต่งโปรแกรมการยกย่องให้เหมาะกับวัฒนธรรมและคุณค่าของบริษัทคุณ
  • ผสานการทำงานกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ที่ได้รับความนิยม แอปสุขภาพ และซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกัน เช่น Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely และอื่นๆ
  • รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสุขภาพเสมือนจริง การเชื่อมต่อของทีม แนวโน้มการมีส่วนร่วม และความถี่ในการได้รับการยอมรับ ด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
  • ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ด้วยความยืดหยุ่น มองเห็นได้ชัดเจน และเข้าถึงได้จากทุกที่
  • ทำให้กระบวนการทำงานตามเป้าหมายของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณควบคุมทุกอย่างได้

ข้อจำกัดของโบนัส

  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับบัตรของขวัญหรือรางวัลจูงใจ แต่แคตตาล็อกระหว่างประเทศไม่มีตัวเลือกมากมาย
  • โบนัสอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การหักภาษีเฉพาะ และจำนวนเงินที่พนักงานได้รับเมื่อจ่ายปันผลอาจลดลงอย่างมาก

การกำหนดราคาแบบโบนัส

  • หลัก: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Bonusly

  • G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)

3. YuMuuv

ยูมูฟ
ผ่านทางYuMuuv

สุขภาพของพนักงานคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของบริษัท! YuMuuv ทำให้สิ่งนั้นเป็นจริง แอปนี้คือแอปท้าทายสุขภาพทีมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

องค์กรสามารถสร้างหรือเลือกประเภทความท้าทายได้ไม่จำกัด เช่น การนับก้าว นาทีของการทำสมาธิ หรือเป้าหมายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลจากความท้าทายของทีมเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมผ่านการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมไปยังแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์ ทำให้มีความหมายและสามารถเปรียบเทียบได้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ YuMuuv

  • ทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกด้วยกิจกรรมท้าทายที่หลากหลาย, ตารางผู้นำ, และการแข่งขันแบบทีม
  • รับการอัปเดตความก้าวหน้าส่วนบุคคลและดูการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้น
  • ซิงค์กับระบบเชื่อมต่อยอดนิยม เช่น Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone และ Android
  • ใช้การบันทึกกิจกรรมด้วยตนเองและเข้าร่วมโดยไม่คำนึงถึงระดับความฟิตหรือเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการแข่งขันเป็นทีม ฟีเจอร์แชท และฟีดกิจกรรม
  • เพลิดเพลินกับ 32 ภาษาทั่วโลกบน App Store และ Google Play Store
  • ได้รับประโยชน์จากกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง และความท้าทายที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด

ข้อจำกัดของ YuMuuv

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบปัญหาการซิงค์หรือความไม่เข้ากันได้กับรุ่นเฉพาะ
  • มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าสำหรับความท้าทายแต่ละรายการ
  • ผู้ใช้อาจพบว่าการอัปโหลดรูปภาพในแชททำได้ยาก
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับการแชท

ราคา YuMuuv

  • 45 วัน: เริ่มต้นที่ $650 สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • 90 วัน: เริ่มต้นที่ $975 สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • 365 วัน: เริ่มต้นที่ $1300 สำหรับ 20 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว YuMuuv

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

4. Microsoft Viva Insights

ไมโครซอฟต์ ไววา อินไซต์
ผ่านทางMicrosoft Viva Insights

ใครจะรู้บ้างว่าอีเมล, แชท, และตัวชี้วัดปริมาณงานของคุณสามารถเปิดเผยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานคุณได้? Microsoft Viva Insights คือผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพที่ดีภายในเครื่องมือของ Microsoft ของคุณ. มันวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารของคุณ (เช่น อีเมล, การประชุม, และแชท) เพื่อแนะนำวิธีปรับปรุงนิสัยการทำงานของคุณ.

มันสามารถแนะนำเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจ, ระบุการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของคุณ, และช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้, มันยังมอบการฝึกฝนการมีสติ และส่งเสริมการตั้งขอบเขตที่ดีระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว

ในที่สุด Viva Insights มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น และให้ความสำคัญกับการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva Insights

  • สร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับธุรกิจของคุณโดยใช้คลังรายงานที่ยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถแชร์กับผู้นำธุรกิจได้ทันที
  • รับทราบถึงรูปแบบที่อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟและลดประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เวลาในการโฟกัสที่น้อยเกินไป การให้คำแนะนำที่ไม่เพียงพอ และการทำงานนอกเวลา
  • ช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีด้วยเครื่องมือการประชุมแบบตัวต่อตัวและแผนสำหรับทีม เช่น แผนการมุ่งเน้นร่วมกันและแผนวันปลอดการประชุม
  • รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม สะท้อนถึงนิสัยการประชุมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทการประชุมของคุณ ปรับเวลาที่ใช้ในการประชุมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
  • ค้นพบแนวโน้มในการใช้เวลาของคุณในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และระบุโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือของคุณ

ข้อจำกัดของ Microsoft Viva Insights

  • ไม่ได้บันทึกตัวชี้วัดด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ
  • ไม่สามารถสร้างการแข่งขันด้านความฟิตของทีมได้ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปสุขภาพได้
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบความล่าช้าในการรับข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากบัญชีต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 27 เดือน

ราคาของ Microsoft Viva Insights

  • Microsoft Viva Insights: 4 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
  • Microsoft Viva Workplace Analytics และข้อเสนอแนะจากพนักงาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
  • Microsoft Viva Suite: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Viva Insights

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. โวลิบา

โวลิบา
ผ่านทางโวลิบา

ต้องการแอปที่ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานคุณอย่างครบวงจรใช่ไหม? Woliba พร้อมสนับสนุนทีม HR ของคุณแล้ว! นี่คือแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจรที่รวมฟีเจอร์ด้านสุขภาพ การยกย่อง รางวัล และการมีส่วนร่วมไว้ในแอปเดียวที่ใช้งานบนมือถือได้อย่างสะดวก

ซอฟต์แวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม

คุณสมบัติเด่นของ Woliba

  • ยอมรับและให้รางวัลแก่เพื่อนร่วมงานในที่สาธารณะสำหรับการเป็นแบบอย่างที่ดีของค่านิยมของบริษัท การทำงานเกินหน้าที่ หรือเพียงแค่การช่วยเหลือผู้อื่น
  • ส่งเสริมนิสัยที่ดีผ่านการท้าทาย การตั้งเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลการศึกษา ส่งเสริมแนวทางที่ครอบคลุมต่อสุขภาพ
  • ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการทำงานเป็นทีมผ่านฟีเจอร์ทางสังคม องค์ประกอบแบบเกม และการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • จัดกิจกรรมเสมือนจริงหรือกิจกรรมแบบพบปะ เช่น การออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ของทีมหรือเวิร์กช็อปด้านสุขภาพ
  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และแพลตฟอร์มการสื่อสารต่างๆ

ข้อจำกัดของโวลิบา

  • ผู้ใช้อาจมีปัญหาในการค้นหาแบบฟอร์มการคัดกรองชีวมิติ
  • การแจ้งเตือนที่มากเกินไปหรือไม่สม่ำเสมออาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากข้อมูล
  • การอัปเดตจำนวนขั้น, ไมล์, และแคลอรีอาจล่าช้า

ราคาของโวลิบา

  • หลัก: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของโวลิบา

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

6. PerkUp

PerkUp บน G2
ผ่านทางPerkUp บน G2

PerkUp เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานผ่านรางวัลและการยกย่อง

คุณสามารถใช้ PerkUp เพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรโดยการเฉลิมฉลองวันครบรอบการทำงาน วันเกิด การต้อนรับพนักงานใหม่ และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ คุณยังสามารถใช้ PerkUp เพื่อมอบรางวัลให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรของคุณสำหรับการแนะนำลูกค้า ความภักดี หรือข้อเสนอแนะ

PerkUp นำเสนอผลิตภัณฑ์และรางวัลหลากหลายที่คุณสามารถปรับแต่งและอัตโนมัติได้ตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ PerkUp

  • สั่งซื้อสินค้าพรีเมียม เช่น เสื้อผ้าบริษัท บัตรของขวัญ และประสบการณ์ต่างๆ ได้ทั่วโลก พร้อมการปรับแต่งที่ง่ายดายและขั้นต่ำที่ต่ำ
  • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน การกล่าวชื่นชม และข้อความส่วนตัว
  • ให้รางวัลแก่ความสำเร็จ, ฉลองความสำเร็จที่สำคัญ, และแสดงความขอบคุณต่อความพยายามของบุคคลและทีม
  • บริหารงบประมาณ ติดตามการใช้จ่าย และวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมด้วยการรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
  • ผสานระบบซอฟต์แวร์ HR ที่ได้รับความนิยม, เครื่องมือ, และแพลตฟอร์มการทำงาน

ข้อจำกัดของ PerkUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อให้คุ้นเคยกับกระบวนการและวิธีการใช้เครดิต
  • PerkUp มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างจำกัด เช่น HRIS, Slack, Amazon Business และ SSO/SAML

ราคาของ PerkUp

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PerkUp

  • G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. Wellness360

เวลเนส360
ผ่านทางWellness360

คุณกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอยู่หรือไม่? ขอแนะนำ Wellness360 ให้กับคุณ. ให้บริการโซลูชั่นด้านสุขภาพสำหรับองค์กรแก่หลากหลายองค์กร.

มันช่วยให้ธุรกิจส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีส่วนร่วมโดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การคัดกรองทางชีวภาพ ความท้าทายด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษา รางวัล การสื่อสาร และการประเมินตนเองเกี่ยวกับ COVID-19

Wellness360 ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันด้านฟิตเนสยอดนิยมต่าง ๆ ได้ และรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งตามความต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Wellness360

  • ปรับแต่งและสร้างแบรนด์โปรแกรมสุขภาพของคุณด้วยเทคโนโลยีและเนื้อหาจาก Wellness360
  • ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการและความสนใจเฉพาะของพนักงานของคุณ โดยอิงจากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพวกเขา
  • ซิงค์อุปกรณ์สวมใส่, เครื่องติดตามการออกกำลังกาย, และแอปพลิเคชันสุขภาพของคุณกับแพลตฟอร์ม Wellness 360
  • เข้าถึงห้องสมุดที่คัดสรรมาอย่างดีของเนื้อหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตามเป้าหมายและความสนใจของผู้ใช้
  • จัดตารางการฝึกอบรมส่วนตัว, การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต, การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Wellness360

  • ราคาอาจสูงเกินไปหรือไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับโซลูชันด้านสุขภาพอื่นๆ
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีความเข้มงวดหรือทั่วไปเกินไปที่จะเหมาะสมกับเป้าหมายและความชอบเฉพาะของพวกเขา
  • ผู้ใช้บางรายอาจประสบกับความล่าช้าหรือปัญหาในการแก้ไขปัญหาของตน

ราคาของ Wellness360

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Wellness360

  • G2: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

8. แวนเทจ ฟิต

VantageFit
ผ่านทางVantageFit

ก้าวไปไกลกว่า GenAI! Vantage Fit คือแอปดูแลสุขภาพองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างและบริหารโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมจูงใจและการแข่งขันสำหรับพนักงาน

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามกิจกรรมทางกาย อัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี่ และตัวชี้วัดสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงเข้าร่วมในภารกิจและแข่งขันด้านฟิตเนสต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การเล่นเกม การให้รางวัลและการยอมรับเพื่อกระตุ้นและให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับความพยายามในการดูแลสุขภาพของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Vantage Fit

  • ก้าวไปไกลกว่าการติดตามสุขภาพด้วยการรวมคุณสมบัติเช่นการติดตามการนอนหลับ, การติดตามปริมาณน้ำที่ดื่ม, และการติดตามอารมณ์
  • ปรับโปรแกรมให้เหมาะกับความต้องการและวัฒนธรรมเฉพาะของคุณ โดยเลือกจากโจทย์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สร้างโจทย์ใหม่เอง หรือผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแข่งขันระหว่างทีม, กระดานผู้นำ, และรางวัลที่ปรับแต่งตามบุคคล
  • ติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงตัวชี้วัดสุขภาพของพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Vantage Fit

  • อาจมีความไม่สอดคล้องกันในการติดตามก้าว การบันทึกระยะทาง และแม้กระทั่งการสูญเสียข้อมูลทั้งหมด
  • องค์ประกอบของเกมอาจรู้สึกไม่น่าดึงดูดสำหรับผู้ใช้บางคนที่ชอบการแข่งขันที่เป็นมิตร
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าแอปนี้ทำให้แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ของพวกเขา

ราคา Vantage Fit

  • ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $1/สัปดาห์ ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Vantage Fit

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

9. น้ำหวาน

ภาพแดชบอร์ดเนคทาร
ผ่านทางน้ำหวาน

การค้นหาแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานฟรีของคุณสิ้นสุดลงที่ Nectar! ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แอปนี้ทำให้พนักงานและผู้จัดการสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ HR และการสื่อสารที่ได้รับความนิยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึง

ในขณะที่ฟีเจอร์หลักให้บริการฟรี แอป Nectar HR มีแผนบริการแบบชำระเงินพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติในการรับพนักงานใหม่ และการวิเคราะห์ขั้นสูง

คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน

  • ส่งและรับ 'ข้อความสั้น' สาธารณะทั่วทั้งองค์กร
  • แลกรับรางวัลต่างๆ เช่น บัตรของขวัญ ของที่ระลึกจากบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย
  • สะสมคะแนนผ่านการได้รับการยกย่อง, การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท, และการทำภารกิจให้สำเร็จ
  • เข้าถึงส่วนลดและข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าและบริการหลากหลายประเภท ตั้งแต่ความบันเทิงและการท่องเที่ยว ไปจนถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร

ข้อจำกัดของน้ำหวาน

  • การขาดความยืดหยุ่นในการสร้างโปรแกรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอัตราส่วนของรางวัลต่อจำนวนเงินนั้นดูไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องการแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การมีส่วนร่วมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น แบบสำรวจ การตั้งเป้าหมาย หรือกิจกรรมท้าทายในรูปแบบเกม
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปสุขภาพได้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถให้ข้อมูลวัดผลด้านสุขภาพได้

การกำหนดราคาเนคทาร

  • มาตรฐาน: $2. 75/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • เพิ่มเติม: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของน้ำหวาน

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

10. น้ำมะนาว

ผ่านทาง Limeade
ผ่านทางLimeade

Limeade เป็นแพลตฟอร์มเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ การเงิน และการทำงานของพนักงาน

ด้วยแนวทางที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์และโซลูชันชั้นนำในอุตสาหกรรม ช่วยให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการแบบองค์รวมเพื่อปรับปรุงสุขภาพของพนักงานและลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติเด่นของ Limeade

  • ช่วยให้พนักงานพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมด้วยกิจกรรม การประเมินผล และทรัพยากรที่อ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานของคุณด้วยเครื่องมือสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ การยกย่องชมเชย และการโค้ชแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • รวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบสำรวจ แบบสอบถามความคิดเห็น และการตรวจสอบความคิดเห็นแบบทันที
  • ใช้แพลตฟอร์มกลางสำหรับการสื่อสารทั่วทั้งบริษัท และให้พนักงานของคุณได้รับข้อมูลและเชื่อมต่ออยู่เสมอ
  • เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นและการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณ

ข้อจำกัดของ Limeade

  • การเข้าถึงความสามารถขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์เชิงลึก การฝึกอบรมผู้นำ และการปรับแต่งอย่างละเอียด ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟีเจอร์เช่นการยอมรับจากเพื่อนและฟังก์ชันการสำรวจบางส่วนที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเว็บ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ากระบวนการตั้งค่ามีความซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ราคาของ Limeade

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Limeade

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

เครื่องมือการจัดการพนักงานอื่น ๆ

ตอนนี้เราได้ครอบคลุมถึงสิ่งจำเป็นของซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพพนักงานและได้ให้ตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกแก่คุณแล้ว มาดู ClickUp—เครื่องมือจัดการพนักงานที่ล้ำสมัยกัน

คลิกอัพ

ลองนึกภาพนี้ดู: แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณกำลังจมอยู่กับเอกสารมากมาย ไล่ตามการอนุมัติ และรู้สึกห่างเหินจากพนักงานพวกเขาต้องการแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง

เครื่องมือนี้ช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่า เพิ่มการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ การติดตามการลาที่ง่ายดาย และการเข้าถึงข้อมูลพนักงานได้ทันทีในรายการนี้ Voilà! นี่คือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลทุกที่!

ตอนนี้, ทักทายแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp!

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
สร้างระบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้การสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงานง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

การบริหารจัดการพนักงานอาจเต็มไปด้วยเอกสารที่ยุ่งยาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น! ลาก่อนงานเอกสารที่น่าเบื่อและกระบวนการทำงานด้วยมือด้วยClickUp Automation

ClickUp Automation
เลือกจาก 100+ ลำดับการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน, งานประจำ, การส่งมอบโครงการ, และอื่น ๆ

ด้วยClickUp Automation คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทของคุณให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น:

  • กำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การส่งอีเมลต้อนรับ การมอบหมายงาน และการให้สิทธิ์การเข้าถึง ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • รับประกันประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่โดยการกระตุ้นการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นระบบอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยระบบจะแจ้งเตือนผู้จัดการโดยอัตโนมัติให้เริ่มและดำเนินการประเมินให้เสร็จสมบูรณ์

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จโดยรวม

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานคุณสมบัติการอัตโนมัติเหล่านี้กับเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp Brain เพื่อแนะนำรางวัลการยกย่องที่ได้รับการปรับแต่งตามข้อมูลของพนักงาน. วิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อระบุพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการหมดไฟ. ประเมินทักษะของทีมและระบุพื้นที่สำหรับการฝึกอบรมหรือการพัฒนา.

จำนวนครั้งที่ดูใน Clickup
ดูกระบวนการสรรหาทั้งหมดและฟังก์ชัน HR ของคุณด้วยมุมมอง ClickUp

นอกจากนี้มุมมอง ClickUpที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ ยังมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล โดย ให้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับข้อมูลและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ทีม HR แก้ไขปัญหาคอขวดได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการมองเห็นภาพรวมในระดับสูงของงาน HR ทั้งหมด โครงการ และข้อมูลพนักงานในมุมมองรายการ ClickUp ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น, กำหนดเวลา, และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณไม่พลาดวันที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการนัดหมายที่ทับซ้อนกัน

มุมมองปฏิทินของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรโดยการจัดหมวดหมู่และปรับแต่งงานในมุมมองปฏิทินของ ClickUp

คุณยังสามารถวางแผนและจัดการโครงการ HR ที่ซับซ้อนด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ติดตามการจัดสรรทรัพยากร ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้าด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

นอกจากนี้ แบบฟอร์มที่กำหนดเองสามารถช่วยคุณรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ติดตามการสำเร็จการฝึกอบรม หรือรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานได้ กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงด้วยClickUp Form View

สุดท้าย ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น เป้าหมายของบุคคลและทีม, งานที่เสร็จสมบูรณ์, คะแนนการให้คำแนะนำ, และความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะ. สิ่งนี้จะมอบภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพของพนักงานไว้ในที่เดียว.

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงานของพนักงานด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการและฟังก์ชันงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสบความสำเร็จในองค์กร
  • ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และเสริมศักยภาพให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบน ClickUp ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและงานเฉพาะโดยบุคคลและทีม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิภาพของโครงการด้วยClickUp Project Time Tracking
  • จัดแนวเป้าหมายส่วนบุคคลและทีม ขับเคลื่อนประสิทธิภาพผ่านข้อมูลย้อนกลับที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยการติดตามเป้าหมาย ทั้งหมดผ่านClickUp Goals
  • ใช้เทมเพลต HRกว่า 100แบบใน ClickUpสำหรับการปฐมนิเทศ การลาออก การให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน จดหมายแต่งตั้ง ข้อเสนอการจ้างงาน เป้าหมายประจำปี การวางแผนกิจกรรม และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ตัวเลือกการติดตามเวลาของ ClickUp ต้องการการปรับปรุง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ พลัส: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

เพิ่มพลังให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp

การเลือกแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่เหมาะสมต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบ ควรทบทวนงบประมาณขององค์กร ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ขนาดทีม โปรแกรมและบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ รวมถึงตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายด้านสุขภาพขององค์กรมากที่สุด

ด้วย ClickUp คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การให้รางวัล และการสำรวจที่สามารถสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีได้

ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อสร้างทีมงานที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีความสุข สุขภาพดี และพร้อมสู่ความสำเร็จ!