ประโยชน์ของที่ทำงานดิจิทัลชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ

จำได้ไหมว่าเมื่อก่อน "การไปทำงาน" หมายถึงการเดินทางไปยังสำนักงานจริง เดินผ่านเอกสารกองโต และจองห้องประชุมสำหรับการประชุม?
สถานที่ทำงานในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล—จากรูปแบบกายภาพสู่ดิจิทัล—ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับธุรกิจทั่วโลก กระบวนการทำงานแบบแมนนวล ไฟล์ที่กระจัดกระจาย กระทู้สนทนาใน Slack ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการประชุมแบบ "แค่มาเช็กอิน" กินเวลาไปในแต่ละวันโดยไม่ได้ขับเคลื่อนงานที่แท้จริงเลยแม้แต่น้อย ผลลัพธ์ที่ได้คือ พนักงานหมดไฟ ขาดความสอดคล้อง และโครงการที่ไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
นั่นคือสิ่งที่กลยุทธ์การทำงานดิจิทัลที่ออกแบบมาอย่างดีถูกสร้างขึ้นเพื่อกำจัดออกไป
มันแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายและกระบวนการทำงานที่แยกส่วนด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกัน มีสมาธิ และส่งมอบผลงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ตัวเลขสนับสนุนข้ออ้างเหล่านี้
64% ของธุรกิจที่ทำงานจากระยะไกลทั้งหมดและได้ปรับใช้สถานที่ทำงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบุว่าตนเองเป็น "มีประสิทธิภาพสูง" เมื่อเทียบกับเพียง 54% ของธุรกิจที่ทำงานในสถานที่ทั้งหมด และ 53% ของสถานที่ทำงานแบบไฮบริด บริษัทที่ทำงานในสถานที่ทั้งหมดยังรายงานอัตราการ "มีประสิทธิภาพต่ำ" สูงกว่า (7%) เมื่อเทียบกับเพียง 2% ของทีมที่ทำงานจากระยะไกลทั้งหมด
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงประโยชน์ของที่ทำงานดิจิทัลชั้นนำ ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการเสริมสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าClickUpช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างดีที่สุดได้อย่างไร ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
อะไรคือที่ทำงานดิจิทัล?
สถานที่ทำงานดิจิทัลไม่ใช่แค่การรวม Slack, Zoom และ Google Drive เข้าด้วยกันเท่านั้น แต่เป็น ระบบนิเวศที่รวมเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และช่องทางการสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถทำงาน, ร่วมมือ, และบริหารโครงการได้จากทุกที่
แก่นแท้ของสถานที่ทำงานดิจิทัลคือการรวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการไว้ที่เดียว: เอกสาร, ข้อความ, งาน, แดชบอร์ด, เป้าหมาย, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว เป้าหมายคืออะไร? การลดการสลับบริบท, ลดงานที่ไม่จำเป็น, และเพิ่มการมองเห็นทั่วทั้งองค์กร
คิดถึงมันเหมือนเป็นสำนักงานใหญ่เสมือนจริงของบริษัทคุณ—เข้าถึงได้ตลอด 24/7 ปรับแต่งตามบทบาท และสร้างขึ้นเพื่อการประสานงานแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงาน ทำงานจากระยะไกล หรือแบบผสมผสาน พื้นที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่?แพลตฟอร์มการจัดการงานอย่าง ClickUp นำแนวคิดนี้มาสู่ชีวิตจริงด้วยการรวมงาน เอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด เป้าหมาย และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียว นั่นคือความแตกต่างระหว่างการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพียงอย่างเดียวกับการทำงานในสถานที่ทำงานดิจิทัลอย่างแท้จริง และความแตกต่างนี้เองคือจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ที่แท้จริง
ประโยชน์หลักของที่ทำงานดิจิทัล
ทำไมคุณควรสนใจการสร้างที่ทำงานดิจิทัล? ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นมากกว่าการให้คนทำงานในชุดนอน (แม้ว่านั่นจะเป็นข้อดีสำหรับบางคนก็ตาม)
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
คุณจำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่คุณใช้เวลา 20 นาทีค้นหาผ่านอีเมล์หลายฉบับเพื่อหาไฟล์แนบที่สำคัญเพียงไฟล์เดียว? หรือเวลาหลายชั่วโมงที่เสียไปกับการทำงานซ้ำซากที่น่าเบื่อซึ่งทำให้ทีมหมดแรงและหมดกำลังใจ?
พนักงานความรู้ใช้เวลา61% ของวันไปกับการ "ทำงานเกี่ยวกับงาน" (การอัปเดต, การค้นหา, และการจัดการข้อมูล) แทนที่จะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่พวกเขาถูกจ้างมาทำ
สถานที่ทำงานดิจิทัลจัดการกับตัวการที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงเหล่านี้อย่างตรงจุด
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และเชิงตัวแทน
แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นClickUp ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และเชิงตัวแทนเพื่อทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ แทนที่จะต้องค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในอีเมลจำนวนมาก อัปเดตสเปรดชีต หรือส่งข้อความถามคนเพื่ออัปเดตข้อมูล ระบบของคุณจะทำงานแทนคุณ
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว ตอนนี้ ค้นหาไม่เพียงแค่ในพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อของคุณ (เช่น Notion, Google Drive หรือ Microsoft Teams) แต่ยังค้นหาทั้งเว็บ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ต้องการการวิเคราะห์คู่แข่งล่าสุดหรือการอัปเดตด้านกฎระเบียบใช่ไหม? เพียงถาม Brain แล้วมันจะส่งคำตอบที่ครอบคลุมและทันสมัยมาให้โดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ
นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนของคุณได้อีกด้วย โดยสร้างเนื้อหาตามคำสั่ง—ตั้งแต่กำหนดการประชุมและบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ไปจนถึงบทความบล็อกและเอกสารทางเทคนิค เช่น เอกสารข้อกำหนดเบื้องต้น (PRDs)
ด้วยClickUp's Autopilot Agents คุณสามารถ ปรับใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตัวแทนที่ปรับแต่งเองซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตอบคำถามในแชททีมอย่างเชิงรุก สรุปความคืบหน้าของโครงการ และแม้แต่ร่างสรุปประจำวัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถตั้งค่า Autopilot Agent เพื่อตรวจสอบงานแคมเปญ สร้างสรุปผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติ และแชร์ในแชททีมได้โดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้าง Custom Autopilot Agents ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ—เช่น การแนะนำพนักงานใหม่, จัดการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, หรือตอบคำถามลูกค้าที่เกิดซ้ำ เพียงเลือกเอกสาร, งาน, หรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งข้อมูล, กำหนดวัตถุประสงค์และเครื่องมือของ Agent แล้วคุณก็จะมีเพื่อนร่วมงาน AI ที่ทำงาน 24/7 โดยอิงจากฐานความรู้ของคุณ
การผสานเครื่องมืออัจฉริยะ
👀 คุณรู้หรือไม่?มีเพียงน้อยกว่า 28% ของเครื่องมือของเราที่เชื่อมต่อกัน ทำให้พนักงานต้องทำงานซ้ำซ้อน เช่น การป้อนข้อมูลใหม่และการทำงานซ้ำซ้อน
เมื่อระบบ CRM, ระบบช่วยเหลือ, และเครื่องมือผลิตภัณฑ์ของคุณ ส่งข้อมูลเข้าสู่พื้นที่ทำงานเดียวกัน ทีมต่าง ๆ จะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลน้อยลง และใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความมีประสิทธิภาพนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ข้อผิดพลาดถูกตรวจพบได้เร็วขึ้น และบุคลากรของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าทางกลยุทธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานเอกสารซ้ำ ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เว็บฮุคแบบใช้ซ้ำได้และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับปรุงแล้วหมายความว่า ClickUp สามารถกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ในเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar หรือ CRM ของคุณ และในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อดีลปิดใน CRM ของคุณ ClickUp สามารถสร้างงานการปฐมนิเทศโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนทีมดำเนินการ และกำหนดการประชุมเริ่มต้น
การทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันสมัยใหม่ไปไกลกว่าการสนทนาทางอีเมลและการประชุมทางวิดีโอ ปัจจุบันสถานที่ทำงานดิจิทัลส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกันข้ามฟังก์ชันและเขตเวลา
การทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมในการทำงานร่วมกันเอกสาร: ร่างเอกสาร ส่งอีเมลไปรอบๆ เพื่อขอความคิดเห็น แล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับข้อมูลที่ขัดแย้งกันและติดตามเวอร์ชันต่างๆ มันช้า น่าหงุดหงิด และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย สถานที่ทำงานดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้ไปอย่างสิ้นเชิง
แทนที่จะทำงานแยกกันและแชร์ไฟล์ไปมา ทีมสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกัน แสดงความคิดเห็นในเอกสาร และเก็บประวัติเวอร์ชันไว้ในที่ทำงานเดียวกันได้ ในClickUp Docs ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการในเอกสารให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ซึ่งช่วยเชื่อมโยงเอกสารกับการดำเนินการได้ทันที
การสื่อสารในที่ทำงาน
จากนั้นก็มีการสื่อสารในที่ทำงาน ในรูปแบบการทำงานแบบดั้งเดิม ทีมงานต้องจัดการกับ Slack, อีเมล และการประชุมเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในที่ทำงานดิจิทัล การสนทนาจะถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานโดยตรงฟีเจอร์แชทในตัวของ ClickUpช่วยให้ทีมงานสามารถพูดคุยกันภายในโครงการ โดยเชื่อมโยงกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริบทของงานถูกเก็บรักษาไว้เสมอ
แม้แต่การประชุมก็ฉลาดขึ้น เครื่องมืออย่างClickUp's AI Meeting Notetakerบันทึก, ถอดเสียง, และดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติจากการประชุม ซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรตกหล่น และทุกคนรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรต่อไป
ในขณะเดียวกันClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโออธิบายสั้นๆ แบบอะซิงโครนัสแทนการนัดประชุมที่ไม่จำเป็น นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับทีมทั่วโลกที่ทำงานข้ามเขตเวลา
ในที่สุด การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในที่ทำงานดิจิทัลหมายถึงการลดการทำซ้ำการสื่อสารที่ผิดพลาดน้อยลง และการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น เพราะ ทุกคนทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นผ่านการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแทนที่จะมีระบบที่เข้มงวดซึ่งต้องการให้คุณอยู่ในสำนักงานห้าวันต่อสัปดาห์ คุณสามารถทำงานเมื่อใด ที่ใด และอย่างไรก็ได้ที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด?
ความยืดหยุ่นนี้เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนและยั่งยืนที่สุดของสถานที่ทำงานดิจิทัล ไม่น่าแปลกใจเลยที่98% ของพนักงานต้องการทำงานจากระยะไกลตลอดอาชีพการงานของพวกเขา
แต่ ความยืดหยุ่นไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของพนักงานอีกด้วย
การศึกษาของสแตนฟอร์ดที่มุ่งเน้นไปที่พนักงาน 1,600 คนที่ Trip.comพบว่าพนักงานที่ทำงานจากบ้านสองวันต่อสัปดาห์มีประสิทธิภาพการทำงานเท่าเทียมกันและมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานในสำนักงานเต็มเวลา นอกจากนี้ การลาออกลดลง 33% ในหมู่ผู้ที่เปลี่ยนมาใช้ตารางการทำงานแบบผสมผสาน
สถานที่ทำงานดิจิทัลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการสร้าง การดำเนินงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและให้บริการตนเอง ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ โดยไม่มีการควบคุมหรือการจัดการอย่างละเอียด
ตัวอย่างเช่นClickUp ช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยแดชบอร์ด เป้าหมาย และฟีเจอร์การติดตามเวลาภายในพื้นที่ทำงานส่วนกลาง ผู้นำทีมสามารถดูการกระจายงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดต พนักงานจะทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป และงานของพวกเขาเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างไร
การมองเห็นนี้ช่วยลดความคลุมเครือและช่วยให้ผู้คนสามารถจัดการเวลาของตนเองได้ดีขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าสู่ระบบจากนิวยอร์กหรือนิวเดลี สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีความหมาย—และไม่พร้อมกัน—โดยไม่มีการขัดจังหวะ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทีมที่ทำงานทางไกลยังพบว่าการจ้างบุคลากรมีความง่ายขึ้น โดย 44% ยอมรับว่าเผชิญกับอุปสรรคในการสรรหาบุคลากรน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ32% ของธุรกิจที่มีนโยบายบังคับให้ทำงานในสำนักงานเท่านั้น
การจัดการโครงการที่ได้รับการปรับปรุง
ถามผู้นำโครงการคนใดก็ตามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความคืบหน้าช้าลง คุณจะได้ยินคำตอบเดิมๆ เสมอ: การพลาดกำหนดเวลา การมองเห็นงานที่ไม่ชัดเจน และการกระจายความรับผิดชอบของงาน ด้วยแอปดิจิทัลเวิร์กเพลสอย่าง ClickUp ทีมงานจะมีศูนย์กลางในการวางแผน จัดการ และดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความวุ่นวาย
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ที่ละเอียดพร้อมแผนภูมิแกนต์, แสดงความสัมพันธ์ของงานด้วยกระดานคัมบัง, และซูมออกดูภาพรวมด้วยแดชบอร์ดระดับสูงที่ติดตามสถานะโครงการแบบเรียลไทม์
ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน: งานที่ได้รับมอบหมาย, วันครบกำหนด, เอกสาร, การติดตามเวลา, และแม้กระทั่งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนี้อยู่ในงาน ClickUp ที่เกี่ยวข้อง นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการติดตามการอัปเดต และมีเวลามากขึ้นในการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
คุณยังสามารถ สร้างแม่แบบสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำได้ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์หรือดำเนินแคมเปญเป็นประจำ คุณสามารถสร้างแม่แบบโปรเจกต์ใน ClickUp ที่มีงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การทำงานอัตโนมัติ และเจ้าของงาน—เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
นี่คือสิ่งที่ทันย่า คัมมิงส์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสบการณ์ดิจิทัลแห่ง STANLEY Security ได้ทำ
🤝กรณีศึกษา: ClickUp X STANLEY Security
สแตนลีย์ ซีเคียวริตี้ ติดอยู่ในอีเมลที่กระจัดกระจาย, ไฟล์เอ็กเซลที่ใช้งานยาก, และทีมที่ทำงานแยกกันเมื่อพวกเขาขยายตัว. พวกเขาต้องการวิธีที่ดีขึ้นในการทำงานร่วมกันทั่วโลก.
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ด้วยการย้ายทุกอย่างมาไว้ใน Workspace เดียวที่รวมทุกอย่างไว้ STANLEY Security จึงมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เข้าถึง SOP และเอกสารต่างๆ จากทุกที่ และทำงานให้เสร็จได้จริงโดยไม่ต้องเสียเวลาไล่ตามการอัปเดต
ผลลัพธ์เกิดขึ้นทันที ประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล—มากกว่าแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพียงแค่การประชุมและการอัปเดตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และลดเวลาในการสร้างและแบ่งปันรายงานลงถึง 50% ที่ดีที่สุดคือ การทำงานเป็นทีมดีขึ้นถึง 80% พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเครื่องมือของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว บุคลากรของคุณก็จะทำงานร่วมกันได้ดีเช่นกัน
ClickUp ช่วยให้เราสามารถละเว้นการใช้ช่องทางต่าง ๆ และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น ในฐานะแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นแหล่งข้อมูลความจริงสำหรับ การจัดการโครงการของเรา อีกด้านหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือการสร้างแม่แบบโครงการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับ กระบวนการภายในที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น แคมเปญระดับโลกของเรา ที่ครอบคลุมหลายภูมิภาค การมีข้อมูลการพึ่งพา บทบาทที่มอบหมาย งานที่มีการบันทึกไว้อย่างดี และเอกสารมาตรฐาน ที่คิดไว้ในรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะช่วยเร่ง เป้าหมายของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของเรา*
ความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้นและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
"แต่การเก็บทุกอย่างไว้ในคลาวด์ไม่ปลอดภัยกว่าการเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองหรือ?"
หากความคิดนี้ผ่านเข้ามาในใจคุณ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว—แต่คุณอาจกำลังทำงานด้วยข้อมูลที่ล้าสมัย เทคโนโลยีในที่ทำงานดิจิทัลในปัจจุบันมีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยที่การตั้งค่าแบบดั้งเดิมไม่สามารถเทียบได้
เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp คุณจะได้รับประโยชน์จาก การเข้ารหัสระดับองค์กร, การตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง,และการทดสอบการบุกรุกเป็นประจำ—มาตรการความปลอดภัยที่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลหากต้องนำมาใช้เอง ข้อมูลที่มีความไว้วางใจของบริษัทคุณจะถูกปกป้องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยซึ่งมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
🔑 ข้อมูลเชิงลึก: แพลตฟอร์มที่ทำงานแบบดิจิทัลช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลจากสเปรดชีตที่ไม่ปลอดภัยหรือเอกสารออฟไลน์ การรวมงานไว้ในสภาพแวดล้อมบนคลาวด์ช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึง ติดตามการเปลี่ยนแปลง และเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงได้ทันทีหากจำเป็น และนี่คือสิ่งที่ระบบแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้: การสำรองข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยหลายแห่งพร้อมกัน แม้แต่ภัยธรรมชาติก็ไม่สามารถทำลายข้อมูลได้
การจัดการความรู้และความทรงจำขององค์กร
มาเผชิญความจริงที่ไม่น่าพอใจกันเถอะ—ส่วนใหญ่บริษัทไม่เก่งในการรักษาความรู้ไว้ เมื่อพนักงานลาออก พวกเขาก็เอาความรู้ที่มีค่าหลายปีไปด้วย และเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา พวกเขาก็ใช้เวลาหลายเดือนในการค้นหาขั้นตอนที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการเรียนรู้
สถานที่ทำงานดิจิทัลสามารถแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพอย่างมหาศาลนี้ได้ผ่านการจัดการความรู้ที่มีโครงสร้าง ซึ่งจัดระเบียบ ข้อมูลที่แยกจากกันในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและค้นหาได้
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำ ClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องออกมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!
อย่างที่คุณเห็น ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในที่นี้น่าทึ่งมาก
คุณสมบัติการจัดการความรู้ของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบันทึกกระบวนการและข้อมูลเชิงลึก แตกต่างจากฐานความรู้แบบดั้งเดิมที่ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ClickUp เชื่อมโยงเอกสารโดยตรงกับงานที่กำลังดำเนินอยู่
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมการตลาดบันทึกกระบวนการแคมเปญของพวกเขาใน ClickUp Docs มันจะเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงาน แม่แบบ และสินทรัพย์ของแคมเปญใน ClickUp—สร้างระบบที่มีชีวิตซึ่งพัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อกระบวนการทำงานดีขึ้น
การต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีมจะรวดเร็วขึ้นอย่างมากเช่นกัน พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงการสอนแบบโต้ตอบ, ดำเนินการเอกสาร, และตัวอย่างโครงการในอดีตได้ทั้งหมดในที่เดียว ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ได้อย่างมาก
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ ที่ทำงานดิจิทัลเก็บรักษาบริบท ไม่ใช่แค่เนื้อหา เมื่อคุณตรวจสอบโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ใน ClickUp คุณไม่ได้เห็นแค่ผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น—แต่ยังเห็นการสนทนา การตัดสินใจ และการปรับปรุงที่หล่อหลอมผลลัพธ์เหล่านั้นด้วย บริบทนี้ช่วยให้ทีมเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แทนที่จะทำผิดพลาดซ้ำเดิม
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
💰 มาคุยกันถึงหัวข้อที่ทุกคนชื่นชอบ—การประหยัดเงิน ด้วยการรวมเครื่องมือ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและสนับสนุนการทำงานทางไกล สถานที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน
การประหยัดจากการสมัครสมาชิก
เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ หลายองค์กรใช้แอปพลิเคชันที่หลากหลาย: หนึ่งสำหรับการจัดการโครงการ อีกหนึ่งสำหรับเอกสาร หนึ่งสำหรับการแชท และอีกหนึ่งสำหรับการติดตามเวลา การสมัครสมาชิกเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมักจะซ้ำซ้อนกัน โดยการย้ายไปใช้แอปเดียวสำหรับทุกงาน เช่น ClickUp บริษัทต่างๆ สามารถกำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนและปรับงบประมาณให้กระชับขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้: ลูกค้า ClickUp รายหนึ่งRevPartners ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50%ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวไว้ในแพลตฟอร์มอันทรงพลังของ ClickUp เพียงแพลตฟอร์มเดียว
ประสิทธิภาพการผสานรวมสร้างชั้นของการประหยัดเพิ่มเติม เมื่อเครื่องมือของคุณสามารถสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น คุณจะกำจัดกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองที่มีค่าใช้จ่ายสูง และลดข้อผิดพลาด
การประหยัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ทำงานดิจิทัลสนับสนุนทีมงานที่กระจายตัว ลดความจำเป็นในการใช้พื้นที่สำนักงานจริง สาธารณูปโภค และการเดินทาง และการทำงานระยะไกลไม่ได้เป็นเพียงการประหยัดค่าเช่าเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการขยายการเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐาน
การประหยัดเวลา
แม้แต่เวลาเองก็กลายเป็นสกุลเงินที่ถูกเก็บออมไว้ ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ดและการสื่อสารแบบศูนย์กลางช่วยลดชั่วโมงที่ใช้ไปกับการประสานงานด้วยตนเอง ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับงานที่มีคุณค่าสูงกว่า
ยังมีปัจจัยเรื่องการประชุมด้วย เราทุกคนต่างเคยนั่งประชุมไม่รู้จบที่จริงแล้วสามารถส่งอีเมล (หรือวิดีโอที่บันทึกไว้) แทนได้ สถานที่ทำงานดิจิทัลที่มีเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp Chat และ ClickUp Clips จะช่วยลดการประชุมที่เกินความจำเป็น
เมื่อพิจารณาว่าองค์กรขนาด 100 คนโดยเฉลี่ยใช้เวลา 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุม นั่นหมายถึงการฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมหาศาล!
📮ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมภายในองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน!
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาการประชุมนี้ลงได้? พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของ ClickUpช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าอย่าง Trinetix สามารถลดการประชุมลงได้ถึง 50% ด้วยการรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมองเห็นข้ามทีมผ่านแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา. จินตนาการถึงการได้คืนเวลาที่มีประสิทธิภาพหลายร้อยชั่วโมงทุกสัปดาห์!
สรุป: เครื่องมือที่ฉลาดกว่า = การดำเนินงานที่คล่องตัวมากขึ้น 🛠️
การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นด้วยการมองเห็นแบบเรียลไทม์
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณต้องการการตัดสินใจที่อิงจากข้อมูลสด ไม่ใช่ข้อมูลเก่าที่ล้าสมัย
หนึ่งในประโยชน์ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของที่ทำงานดิจิทัลคือการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในสิ่งที่เกิดขึ้น
เครื่องมือเช่นClickUp Dashboardsมอบข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้นำได้ทันทีเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีม, ปริมาณงาน, กำหนดเวลา, และ OKRs ต้องการทราบหรือไม่ว่างานใดที่ล่าช้า, โครงการใดที่ล่าช้า, หรือมีบั๊กจำนวนเท่าใดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข? ทุกอย่างอยู่ที่นี่—สามารถค้นหา, ปรับแต่ง, และอัปเดตได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ด้วยรายงานการประชุมแบบสแตนด์อัพและสรุปงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตข้อมูลซ้ำๆ อีกต่อไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้การ์ดแดชบอร์ด AI ใน ClickUpเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้จริงแบบเรียลไทม์ ทีมขายสามารถดูสรุปสถานะการขายแบบเรียลไทม์ได้ ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะได้รับข้อมูลความคืบหน้าของโครงการสำคัญทันที—โดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง คำแนะนำที่กำหนดเองช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกที่ AI แสดงได้อย่างแม่นยำ ทำให้แดชบอร์ดมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้จริงอย่างแท้จริง
ความโปร่งใสประเภทนี้ช่วยลดปัญหาคอขวดและเสริมศักยภาพให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและรอบคอบยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องรอการอัปเดตประจำสัปดาห์ ทุกคนสามารถดำเนินการได้ทันทีแบบเรียลไทม์—ปรับกำหนดเวลาใหม่ จัดสรรทรัพยากรใหม่ หรือยกระดับปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบก่อนที่สถานการณ์จะบานปลาย
คุณภาพของการตัดสินใจจะดีขึ้นควบคู่ไปกับความเร็ว ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่การมีข้อมูลเพียงอย่างเดียว—บริษัทแบบดั้งเดิมมีข้อมูลมากมายอยู่แล้ว—แต่เป็นการทำให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงได้และนำไปใช้ได้จริงผ่านเครื่องมือในที่ทำงานดิจิทัล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักมีโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่มากกว่าถึง 23 เท่าและมีโอกาสทำกำไรมากกว่าถึง 19 เท่า
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีขึ้น
เราทุกคนต่างเคยประสบกับการสูญเสียแรงจูงใจอย่างช้าๆ ที่เกิดจากการต่อสู้กับระบบที่ล้าสมัย การค้นหาข้อมูล หรือการเผชิญกับกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อนเพียงเพื่อทำงานพื้นฐานให้เสร็จ
สถานที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้คุณแก้ไขปัญหานี้ได้โดยตรงด้วยการสร้างประสบการณ์การทำงานที่เข้าใจง่ายและไร้รอยต่อ เมื่อผู้คนมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายแทนที่จะเป็นงานเอกสารที่ยุ่งยาก ความผูกพันของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เครื่องมือเช่นClickUp Goalsและ Milestones เชื่อมโยงงานประจำวันกับผลลัพธ์ระดับสูง
เมื่อพนักงานสามารถมองเห็นได้ว่างานของตนเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท สามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเอง และเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจะพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกับความรับผิดชอบนี้ตอบสนองความคาดหวังของพนักงาน และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนงานให้กลายเป็นอาชีพ และเปลี่ยนเงินเดือนให้กลายเป็นเป้าหมายในชีวิต
🔑 ข้อมูลเชิงลึก:ความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงานดิจิทัลส่งเสริมความครอบคลุม. บางคนเป็นนกตื่นเช้า บางคนเป็นนกกลางคืน. บางคนต้องการเวลาที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง บางคนเจริญเติบโตได้ดีเมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น. สถานที่ทำงานดิจิทัลสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ความชอบทางระบบประสาทที่หลากหลาย และข้อจำกัดทางเวลา—สิ่งที่แบบจำลองสำนักงานแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการได้.
ปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
คิดว่าการหมดไฟเป็นแค่ปัญหาส่วนตัว? จริงๆ แล้วมันคือปัญหาทางธุรกิจ
ภาวะหมดไฟของพนักงานทำให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง 4,000 ถึง 21,000 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ต่อบริษัทที่มีพนักงาน 1,000 คน ในด้านผลผลิตที่สูญเสียไป การลาออกของพนักงาน และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ
สถานที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้พนักงานควบคุมเวลาของตนเองได้มากขึ้น ลดความเครียดหลังเวลาทำงาน และทำให้รู้สึกว่างานสามารถจัดการได้ แม้ในช่วงเวลาที่งานยุ่งก็ตาม
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจสมดุลชีวิตการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ นี่คือสูตรสำเร็จสำหรับการหมดไฟ 😰
แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp อย่างเช่น มุมมองปริมาณงาน& การติดตามเวลาทำให้การมองเห็นปริมาณงาน การกระจายงานอย่างยุติธรรม และการติดตามเวลาที่ใช้จริงเป็นเรื่องง่าย—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อใด
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ความสามารถในการขยายตัวโดยไม่เกิดความวุ่นวาย
เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น รอยร้าวในระบบของพวกเขาก็ยิ่งชัดเจนขึ้น สิ่งที่เคยใช้ได้ผลกับทีม 10 คน กลับพังทลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อต้องรับมือกับ 100 คน ในทางตรงกันข้าม สถานที่ทำงานดิจิทัลสามารถขยายตัวไปพร้อมกับคุณ โดยไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
โครงสร้างลำดับชั้นโครงการของ ClickUpช่วยให้การปรับกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่ายเมื่อทีมขยายตัว คุณสามารถสร้างพื้นที่ (Spaces) ตามแผนก ใช้โฟลเดอร์และรายการที่ซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบงาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดตามบทบาทที่เปลี่ยนแปลง
ต้องการรับพนักงานใหม่ 50 คนภายในหนึ่งเดือนหรือไม่? คุณสามารถทำให้รายการตรวจสอบและงานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้ กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 รายการใช่ไหม? คัดลอกเทมเพลตการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของคุณได้เลย กำลังขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศอยู่หรือเปล่า? สร้างเวิร์กโฟลว์ในหลายภาษาและทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันข้ามเขตเวลาได้
สิ่งที่ทรงพลังในที่นี้คือการจัดระบบ พื้นที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้คุณสามารถบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของคุณ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และขยายความสำเร็จในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้
การนำที่ทำงานดิจิทัลมาใช้ด้วย ClickUp
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณหรือไม่? ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือมากมายหลายสิบอย่าง ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดปัญหาการสลับแอปไปมาซึ่งทำลายประสิทธิภาพและทำให้งานของคุณกระจัดกระจาย
มาดูวิธีการนำกลยุทธ์การทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรไปใช้โดยใช้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของ ClickUp:
สร้างศูนย์บัญชาการโครงการของคุณ
หากการจัดการโครงการปัจจุบันของคุณเกี่ยวข้องกับสเปรดชีต เครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน หรือ (สยอง) การพยายามจัดการทุกอย่างผ่านอีเมล คุณกำลังสร้างความซับซ้อนและความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpมอบศูนย์ควบคุมที่แท้จริงสำหรับทุกโครงการของคุณ นี่คือตัวอย่าง:
👉🏼 หน่วยงานของคุณเพิ่งได้รับโครงการพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีหลายขั้นตอน ผลงานที่ต้องส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
- คุณสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับลูกค้านี้ จากนั้นตั้งค่าโฟลเดอร์สำหรับแต่ละขั้นตอนหลัก: การค้นพบ, การออกแบบ, การพัฒนา, การทดสอบ, และการเปิดตัว
- ภายในแต่ละโฟลเดอร์ คุณสร้างรายการสำหรับสายงานเฉพาะ: "การออกแบบหน้าแรก," "หน้าผลิตภัณฑ์," "การยืนยันตัวตนของผู้ใช้," เป็นต้น
- คุณสร้างเวิร์กโฟลว์สถานะแบบกำหนดเองที่สะท้อนกระบวนการของหน่วยงานของคุณ: "วางแผน", "ดำเนินการ", "รอการตรวจสอบจากลูกค้า", "แก้ไข", "อนุมัติ" และ "ดำเนินการแล้ว" สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถอัปเดตสถานะงานของตนได้เมื่อการทำงานดำเนินไป ทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องมีการประชุมสถานะ
ผู้จัดการโครงการของคุณสามารถดูโครงการทั้งหมดบนแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ได้ ซึ่งช่วยให้ระบุการพึ่งพาและปรับระยะเวลาได้ตามความจำเป็น เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่างานสร้างเนื้อหายังไม่เสร็จตามกำหนด พวกเขาสามารถเห็นได้ทันทีว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อกำหนดการออกแบบอย่างไร และสามารถปรับแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นวิกฤต
ในขณะเดียวกัน นักออกแบบของคุณชอบใช้มุมมองกระดานคัมบังใน ClickUp โดยลากงานผ่านขั้นตอนการทำงานเมื่อพวกเขาทำโครงร่าง ต้นแบบ และการออกแบบขั้นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์
นักพัฒนาของคุณใช้มุมมองรายการพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ของพวกเขาเอง เพื่อติดตามความซับซ้อนและข้อกำหนดในการทดสอบ
ทุกคนเห็นข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน เพียงแต่จัดระเบียบในรูปแบบที่เหมาะสมกับบทบาทของตน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อการเปลี่ยนแปลงขอบเขตเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างโครงการใหม่ทั้งหมด เพียงแค่เพิ่มงานใหม่ ปรับกำหนดเวลาในมุมมอง Gantt และการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนในทุกมุมมองโดยอัตโนมัติ ทีมงานของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องทันที โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมอัปเดตเพิ่มเติม
รวมศูนย์การสื่อสารของคุณ
ลองคิดถึงการสื่อสารของคุณในปัจจุบัน—ซึ่งอาจกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แอปพลิเคชันส่งข้อความ และความคิดเห็นในเอกสารต่าง ๆ ความกระจัดกระจายนี้ทำให้คุณเสียเวลาถึงสี่ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคนทุกสัปดาห์ในการสลับบริบท!
ClickUp Chatเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยสิ้นเชิง แทนที่จะต้องค้นหาผ่านหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้ทันที ณ จุดที่งานเกิดขึ้น
นี่คือตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ:
ทีมการตลาดของคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญใหม่ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Slack สำหรับคำถามด่วน, อีเมลสำหรับการขออนุมัติจากลูกค้า, และความคิดเห็นใน Google Docs สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา ทุกอย่างจะเกิดขึ้นภายใน ClickUp
- นักเขียนคำโฆษณาของคุณโพสต์ร่างในภารกิจแคมเปญและแท็กหัวหน้าฝ่ายออกแบบ: "หัวข้อเน้นความเร็ว—สอดคล้องกับทิศทางภาพหรือไม่?" ✍🏼
- นักออกแบบตอบกลับโดยตรงในกระทู้นั้น พร้อมแนบภาพจำลองที่ปรับให้สอดคล้องกับข้อความมากขึ้น 🎨
- ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าของคุณเห็นการแลกเปลี่ยนนี้ (เพราะพวกเขากำลังติดตามงาน) และเพิ่มบริบทที่มีคุณค่า: "ลูกค้าของเราได้กล่าวถึง 'ประสิทธิภาพ' โดยเฉพาะในสายล่าสุดของเรา—การสอดคล้องนี้สมบูรณ์แบบ" 🎯
เมื่อผู้อำนวยการของคุณต้องการตรวจสอบความคืบหน้า พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปิดแอปสามตัวพร้อมกัน—ประวัติการสนทนาทั้งหมดจะอยู่กับงานจริง
สร้างศูนย์กลางความรู้ของคุณ
ความรู้รวมของทีมคุณคือหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของคุณ—แต่หากมันถูกกักขังอยู่ในเอกสารที่แยกกัน, หัวข้ออีเมล, หรือแย่กว่านั้น, อยู่ในหัวของสมาชิกทีมแต่ละคน, คุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Docsเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกและแบ่งปันความรู้ของคุณ
👉🏼 นี่คือวิธีการดำเนินการ:
คุณกำลังต้อนรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์คนใหม่ แทนที่จะส่งลิงก์ที่สับสน ไฟล์สุ่ม และ "ขอส่งต่ออีเมลจากปีที่แล้วให้" คุณแนะนำให้พวกเขาไปที่พื้นที่การตลาดผลิตภัณฑ์แบบรวมศูนย์ใน ClickUp
ที่นั่น พวกเขาจะพบฐานความรู้แบบวิกิที่มีคู่มือการเข้าสู่ตลาด แนวทางในการสื่อสาร และรายการตรวจสอบการเปิดตัว—ทั้งหมดจัดระเบียบไว้ในหน้าย่อยที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ทันที
เมื่อพวกเขาต้องการดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก พวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ พวกเขาเปิดแม่แบบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใน ClickUpDocs ซึ่งมีคำแนะนำและตัวอย่างที่ฝังไว้จากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ พวกเขาสังเกตเห็นส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคลิกที่ลิงก์ซึ่งนำพวกเขาไปยังเอกสารแนวทางของทีมกฎหมายโดยตรง
ขณะที่พวกเขาดำเนินการตามเอกสารแผนการเปิดตัว:
- พวกเขาแปลงรายการดำเนินการสำคัญโดยตรงเป็นงาน: "เขียนข่าวประชาสัมพันธ์" กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดส่ง ซึ่งจะปรากฏในรายการงานของพวกเขาทันที
- พวกเขา @mention ผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดยตรงในเอกสารเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับการวางตำแหน่งทางการแข่งขัน: "เรายังคงวางตำแหน่งแข่งขันกับคู่แข่ง X ตามที่กล่าวไว้ที่นี่หรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง?"
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เห็นสิ่งนี้ ตอบกลับในเอกสาร และอัปเดตข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
สองสัปดาห์ต่อมา CMO ของคุณขอวิธีการเปิดตัวที่ปรับเปลี่ยนใหม่ พนักงานใหม่ของคุณใช้ClickUp AIเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในเอกสารหลายฉบับอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบด้วยตนเองหลายชั่วโมง จากนั้นพวกเขาใช้ AI เพื่อช่วยร่างข้อความเวอร์ชันแรกตามทิศทางใหม่ ซึ่งพวกเขาปรับปรุงด้วยความเชี่ยวชาญของตนเองแทนที่จะเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า
ปรับปรุงการสื่อสารทางสายตาให้มีประสิทธิภาพ
กี่ครั้งแล้วที่การขาดความชัดเจนทางสายตาทำให้เกิดการแก้ไขงานหรือข้อผิดพลาดในทีมของคุณ?
ClickUp Clipsช่วยขจัดความเข้าใจผิดที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ด้วยการบันทึกหน้าจอและเสียงบรรยาย
สมมติว่าทีมพัฒนาของคุณเพิ่งทำฟีเจอร์ใหม่เสร็จ แต่ฝ่าย QA พบปัญหาที่อธิบายเป็นข้อความได้ยาก แทนที่จะเขียนรายงานข้อผิดพลาดที่สับสน ผู้ทดสอบของคุณจะบันทึกคลิปสั้นๆ 30 วินาทีที่แสดงวิธีการทำให้เกิดปัญหาได้อย่างชัดเจน: "ดูว่าเมื่อคลิกปุ่มนี้ในขณะที่ฟิลด์นี้ว่างเปล่า จะทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้อย่างไร"
นักพัฒนาสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำและแก้ไขได้ในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการติดต่อกลับไปกลับมาซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง
เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันจากระยะไกลอย่างแท้จริง
หากประสบการณ์การทำงานทางไกลของคุณรู้สึกเหมือนเป็นเพียงการเลียนแบบที่จืดชืดของการทำงานร่วมกันในออฟฟิศ แสดงว่าคุณกำลังใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง
ความสามารถในการทำงานระยะไกลของ ClickUpสร้างพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่ดีกว่าสำนักงานจริงในหลายๆ ด้าน
👉🏼 นี่คือวิธีที่สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทีมที่กระจายของคุณ:
ทีมการตลาดของคุณกระจายอยู่ในสามเขตเวลา ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องท้าทาย ใน ClickUp คุณสามารถสร้างศูนย์บัญชาการดิจิทัลที่มีโครงสร้างชัดเจน ทำให้สถานที่ทำงานไม่มีความสำคัญอีกต่อไป
ทุกเช้า สมาชิกในทีมจะทำการเช็คอินอัตโนมัติผ่านข้อความแจ้งเตือนในภารกิจประจำของ ClickUp: "วันนี้คุณกำลังทำงานอะไรอยู่? มีอุปสรรคอะไรหรือไม่?"
คำตอบเหล่านี้จะถูกโพสต์เป็นกระทู้ความคิดเห็นในภารกิจโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนรับรู้กิจกรรมของทีมแบบไม่พร้อมกันโดยไม่จำเป็นต้องประชุมอีกครั้ง ผู้นำด้านเนื้อหาของคุณในนิวยอร์กสามารถเห็นได้ว่านักออกแบบของคุณในลอนดอนกำลังทำงานเกี่ยวกับกราฟิกสำหรับบล็อก ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ของคุณในชิคาโกกำลังสรุปรายงานผลการดำเนินงานของเดือนที่แล้ว
สำหรับการทำงานร่วมกันทางสายตา ทีมของคุณใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนการไหลของแคมเปญและเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ผู้จัดการโซเชียลมีเดียของคุณเพิ่มโน้ตติดที่มีไอเดียช่องทางใหม่ หลังจากนั้นหลายชั่วโมง นักกลยุทธ์เนื้อหาของคุณเชื่อมโยงไอเดียนั้นกับธีมเนื้อหาที่มีอยู่ และนักวิเคราะห์ของคุณเพิ่มข้อมูลสนับสนุนแนวทางนี้ การทำงานร่วมกันทางสายตาเกิดขึ้นแบบไม่พร้อมกัน แต่รู้สึกเหมือนทุกคนกำลังทำงานบนไวท์บอร์ดเดียวกันในเวลาเดียวกัน
สำหรับช่วงเวลาที่การสื่อสารแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็น คุณสามารถนัดหมายการประชุมได้โดยตรงในClickUp Calendar โดยระบบจะค้นหาช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับทุกฝ่ายโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งเพิ่มงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องลงในวาระการประชุมให้ทันที หลังการประชุม ข้อปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจะถูกแปลงเป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติผ่าน AI Notetaker ช่วยขจัดความสับสนว่า "เดี๋ยวนะ เราตกลงกันไว้ว่าอย่างไร?" ซึ่งมักเกิดขึ้นกับทีมที่ทำงานระยะไกล
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
ยังคงใช้เวลาหลายชั่วโมงกับงานซ้ำๆ ที่เครื่องจักรสามารถทำได้อยู่หรือไม่? กระบวนการทำงานด้วยมือเหล่านั้นไม่เพียงแต่ทำให้เบื่อหน่ายเท่านั้น แต่ยังขโมยเวลาไปจากงานที่มีคุณค่าสูงซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ทำได้
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้างสูตรการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ผ่านการตั้งค่าทริกเกอร์ที่ง่าย
🎯 ตัวอย่าง: สำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ คุณสร้างสายโซ่อัตโนมัติที่ราบรื่น: เมื่อผู้เขียนเปลี่ยนงานโพสต์บล็อกเป็น "พร้อมตรวจสอบ" งานจะถูกมอบหมายให้บรรณาธิการของคุณโดยอัตโนมัติClickBot จะส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขาและเปลี่ยนสถานะเป็น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"
เมื่อผู้แก้ไขเสร็จสิ้นการตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะเป็น "พร้อมสำหรับการออกแบบ" งานจะถูกมอบหมายให้ผู้ออกแบบของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้ออกแบบจะได้รับการแจ้งเตือน และสถานะของงานจะเปลี่ยนอีกครั้ง กระบวนการทำงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครต้องส่งอีเมลหรือข้อความ "พร้อมให้คุณตรวจสอบ" แม้แต่ครั้งเดียว
ด้วยการนำ ClickUp มาใช้เป็นสถานที่ทำงานดิจิทัลของคุณ คุณกำลังรวมศูนย์ บริบท, การสื่อสาร, และ ความชัดเจน ไม่ใช่แค่ เครื่องมือ เท่านั้น
ทีมของคุณไม่เสียเวลาในการสลับแท็บหรือถอดรหัสการอัปเดตสถานะ ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน และงานก็ดำเนินไปอย่างราบรื่น
และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณจะไม่มีวันย้อนกลับไปอีก
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ออนไลน์: ข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของที่ทำงานดิจิทัล
สถานที่ทำงานดิจิทัลไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อความสวยงามอีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย
เมื่อทำอย่างถูกต้อง สถานที่ทำงานดิจิทัลจะช่วยลดความยุ่งยาก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความโปร่งใส และช่วยให้ทุกคนตั้งแต่พนักงานฝึกงานไปจนถึงผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิและมีความหมายมากขึ้น แต่ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการนำเครื่องมือต่างๆ มาประกอบกันเท่านั้น มันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ซึ่งผู้คน กระบวนการทำงาน และลำดับความสำคัญต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว
นั่นคือสิ่งที่ ClickUp ช่วยคุณสร้างได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่การจัดการโครงการข้ามสายงานและการบันทึกฐานความรู้ของคุณ ไปจนถึงการปรับปรุงการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและอัตโนมัติงานที่มีมูลค่าต่ำ ClickUp คือที่ที่การทำงานดิจิทัล ทำงานได้จริง
หากทีมของคุณติดอยู่กับปัญหาเครื่องมือมากเกินไป, ไม่สอดคล้องกัน, หรือไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ, ถึงเวลาที่จะยกระดับแล้ว.ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้เพื่อนำมาใช้เทรนด์ที่ทำงานดิจิทัล!