Reclaim AI vs. Clockwise: เครื่องมือจัดตารางเวลาอัจฉริยะตัวไหนดีที่สุด?

ปฏิทินของคุณแน่นขนัด แต่ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? การประชุมครอบงำเวลา งานที่ต้องใช้สมาธิถูกเลื่อนออกไป และไม่ว่าคุณจะวางแผนอย่างรอบคอบเพียงใด ก็มักจะมีบางสิ่งมาขัดจังหวะตารางงานของคุณเสมอ
Reclaim AI และ Clockwise สัญญาว่าจะแก้ไขปัญหานั้นโดยอัตโนมัติบล็อกเวลาของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงาน และสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานที่มุ่งเน้น แต่ตัวไหนที่ช่วยให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้อย่างแท้จริง?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ Reclaim AI และ Clockwise เพื่อดูว่าเครื่องมือจัดตารางเวลาใดช่วยให้วันของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุด ⚡
Reclaim AI vs. Clockwise เปรียบเทียบโดยสรุป
นี่คือภาพรวมโดยย่อของ Reclaim AI เทียบกับ Clockwise—และวิธีที่ ClickUp สามารถเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทั้งสอง!
|จุดมุ่งเน้น
|ปกป้องตารางเวลาของแต่ละบุคคลโดยการจัดตารางงาน, นิสัย, และการพักผ่อนโดยอัตโนมัติด้วย AI
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการปรับตารางการประชุมภายในโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเวลาในการทำงานที่มุ่งเน้น
|รวมศูนย์งานทั้งหมด—งานเอกสาร, ไฟล์เอกสาร, วัตถุประสงค์, และปฏิทิน—เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบภายในแพลตฟอร์มเดียว
|การจัดตารางเวลาและความยืดหยุ่น
|ปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับการจัดตารางงานส่วนตัวและนิสัยการจัดการผ่านปฏิทิน
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางงานของทีมที่มีความยืดหยุ่นสูง; แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับขั้นตอนการทำงานส่วนบุคคล
|รวมปฏิทิน การจัดการงาน และ AI เพื่อจัดตารางเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติ จัดตารางเวลาใหม่เมื่อมีความขัดแย้ง และปรับแผนรายวันให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาของโครงการ
|การผสานรวม
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google และปฏิทิน Outlook พร้อมด้วยเครื่องมือจัดการงานอย่าง Asana, Todoist, Jira
|ทำงานหลักกับ Google Calendar และ Asana ผ่านส่วนขยาย Chrome
|การผสานรวมแบบเนทีฟกับ Google และปฏิทิน Outlook พร้อมด้วยเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Zoom, Asana และอื่นๆ อีกมากมาย
|กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
|ออกแบบมาสำหรับบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการควบคุมตารางเวลาส่วนตัว
|เหมาะสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมอัตโนมัติและการจัดการความสนใจของทีมทั้งหมด
|เหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีมข้ามสายงานที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน การประชุม และงานที่ต้องใช้ความรู้ในพื้นที่เดียว
|การวิเคราะห์และรายงาน
|ตัวชี้วัดประสิทธิภาพขั้นสูงเกี่ยวกับเวลาทำงาน, นิสัย, การประชุม, และกิจวัตร
|รายงานพื้นฐานเกี่ยวกับเวลาที่มุ่งเน้น, ปริมาณการประชุม, และความขัดแย้ง
|แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เชิงลึก รายงานที่กำหนดเอง และการติดตามเวลาสำหรับงาน โครงการ การประชุม และบุคลากร
Reclaim AI คืออะไร?
Reclaim AIเป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลาด้วยการผสานการทำงานกับ Google Calendar และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น มันจะจัดตารางการประชุม งาน และกิจกรรมส่วนตัวโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งปรับตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงในเวลาจริง
ระบบขับเคลื่อนด้วย AI นี้รับประกันว่างานสำคัญจะได้รับความสนใจตามเวลาที่เหมาะสม โดยไม่รบกวนตารางงานของคุณ ระบบจะวิเคราะห์เวลาว่าง เขตเวลา และรูปแบบการนัดหมายของคุณ เพื่อค้นหาช่วงเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุด
ระบบบล็อกเวลาอัตโนมัติช่วยสำรองเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ การออกกำลังกาย และกิจวัตรส่วนตัว ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เวลาโฟกัส เวลาสำรอง และวันปลอดประชุมช่วยป้องกันการหมดไฟและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
🧠 เกร็ดความรู้: ชาวโรมันโบราณใช้สัปดาห์ที่มี 8 วันในการกำหนดวัน ตลาด สัปดาห์ที่มี 7 วันกลายเป็นมาตรฐานหลังจากจักรพรรดิคอนสแตนตินประกาศให้เป็นทางการในปี ค.ศ. 321
กู้คืนคุณสมบัติ AI
การจัดการเวลาของคุณไม่ควรรู้สึกเหมือนการต่อสู้ตลอดเวลา Reclaim AI ช่วยทำให้การจัดตารางเวลาเป็นอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่านิสัย งาน และการประชุมของคุณสามารถเข้ากับวันของคุณได้โดยไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจ มาดูคุณสมบัติของมันอย่างละเอียดกัน 👀
คุณสมบัติ #1: การติดตามนิสัยอัจฉริยะและการวางแผนด้วย AI
การสร้างนิสัยและการรักษาความสม่ำเสมอจะง่ายขึ้นเมื่อปฏิทินของคุณทำงานร่วมกับคุณ ใช้ Reclaim AI เพื่อตั้งค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำสำหรับกิจวัตรประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ หรือการประชุมงานที่ต้องการสมาธิ และให้ AI จัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอแม้ในวันที่ยุ่งเหยิง
มันให้บริการการวิเคราะห์การติดตามนิสัยและเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับเป้าหมายการทำงาน, ส่วนตัว, และครอบครัว. เครื่องมือนี้ยังสามารถซิงค์สถานะของคุณกับแพลตฟอร์มการสื่อสารทีมได้เพื่อให้ทุกคนทราบว่าคุณอยู่ในโหมดทำงาน. ด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญ คุณสามารถกำหนดนิสัยที่สำคัญที่สุดเพื่อให้พวกมันได้รับการคุ้มครองในตารางเวลาของคุณ.
คุณสมบัติ #2: การจัดการงานด้วย AI และการซิงค์ปฏิทิน
เบื่อกับการเร่งรีบในนาทีสุดท้ายเพื่อทำงานให้ทันกำหนดส่งหรือไม่? ให้ AI จัดตารางงานของคุณโดยตรงในปฏิทินของคุณ ทำให้คุณมีเวลาโฟกัสเพียงพอในการทำงานให้เสร็จก่อนถึงกำหนดส่ง งานจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่จัดการได้ ทำให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องทำงานดึกดื่น
เมื่อคุณซิงค์ปฏิทินการจัดการโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถป้องกันการจองซ้อนและแยกงานกับความรับผิดชอบส่วนตัวได้อย่างสมดุล
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติได้ เครื่องมือส่วนใหญ่สามารถทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือสองขั้นตอนได้ อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!
สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถจัดสรรงานและการประชุมไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
คุณสมบัติที่ 3: การประสานงานและการบูรณาการการประชุมแบบปรับตัวได้
การประชุมไม่จำเป็นต้องขัดจังหวะการทำงานของคุณอีกต่อไป ด้วยการประสานงานประชุมแบบปรับตัวได้ เครื่องมือนี้จะค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมทีมโดยอัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์ตารางเวลาว่างจากปฏิทินหลายแหล่ง
จัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ปรับเวลาตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน และจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความขัดแย้ง
นอกจากนี้ การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปปฏิทิน เครื่องมือจัดการโครงการ และแพลตฟอร์มการสื่อสารของทีมหมายความว่าตารางเวลาของคุณจะถูกรวมศูนย์และอัปเดตอยู่เสมอ
คืนราคา AI
- Lite: ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
🧠 เกร็ดความรู้: เครื่องมือจัดตารางเวลาดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุดมาจากระบบ PLATO ซึ่งเป็นโปรแกรมวางแผนประจำวันบนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
อะไรคือ Clockwise?
Clockwiseเป็นผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปฏิทินของคุณ มันจะปรับตารางการประชุมที่ยืดหยุ่นได้โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างช่วงเวลาทำงานที่ไม่ถูกรบกวน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ Google Calendar, Slack และ Asana ได้อย่างราบรื่น ช่วยประสานตารางเวลาของทีมเพื่อลดความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ต้องการลดสิ่งรบกวนหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ต้องการการจัดการเวลาที่ดีขึ้น Clockwise ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมายด้วยการจัดระเบียบตารางเวลาของคุณอย่างชาญฉลาด
🔍 คุณรู้หรือไม่?ปรากฏการณ์ไซการ์นิก (Zeigarnik Effect) ระบุว่าสมองจะจดจำงานที่ยังไม่เสร็จได้ดีกว่างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดตารางงานที่ต้องทำจึงช่วยให้คุณรู้สึกเครียดน้อยลง
คุณสมบัติที่หมุนตามเข็มนาฬิกา
การหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณมีการประชุมที่ขัดจังหวะวันทำงานของคุณอยู่เสมอ และคุณมีปัญหาในการหาเวลาที่ปราศจากการรบกวนเพื่อให้สามารถมีสมาธิได้ นี่คือวิธีที่มันช่วยคุณควบคุมเวลาของคุณได้ 👇
คุณสมบัติ #1: การประสานงานและการจัดตารางการประชุมอย่างชาญฉลาด
Clockwise ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการประชุม ด้วยการสแกนปฏิทินของทีมคุณเพื่อค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นประชุมสั้นแบบตัวต่อตัวหรือประชุมกลุ่มใหญ่ ระบบจะวิเคราะห์ความชอบ เขตเวลา และภาระงานที่มีอยู่ เพื่อขจัดปัญหาการตอบอีเมลไปมาไม่รู้จบ
จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเนื่องจากความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงหรือความขัดแย้งที่ไม่คาดคิดใช่หรือไม่? Clockwise จะแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนทันที
คุณสมบัติที่ 2: การสร้างและการปกป้องเวลาโฟกัส
การทำงานอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่การประชุมและการถูกรบกวนมักขโมยสมาธิของคุณไป Clockwise แก้ไขปัญหานี้ด้วยการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะอย่างชาญฉลาดสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่
มันจัดเรียงการประชุมและงานที่ไม่สำคัญใหม่เพื่อให้คุณมีเวลาไม่ถูกขัดจังหวะในการจัดการกับโครงการที่มีความสำคัญสูง คุณสามารถปรับแต่งความต้องการของคุณได้โดยตั้งค่าวัน 'ไม่มีการประชุม' หรือชั่วโมงเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการสมาธิอย่างเต็มที่ คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยรักษาตารางเวลาที่สมดุลและปราศจากความเครียด
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8+ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งรวมแล้วเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมอย่างมหาศาล
หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
คุณสมบัติที่ 3: การจองที่ยืดหยุ่นและการแบ่งปันความพร้อมใช้งานแบบไดนามิก
เปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นกิจกรรมในปฏิทินที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยฟีเจอร์ Flexible Holds ของ Clockwise ฟีเจอร์นี้จะจัดตารางเวลาสำหรับงานสำคัญโดยอัตโนมัติ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของวันของคุณ
การแชร์เวลาว่างของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน Clockwise ช่วยให้คุณสร้างลิงก์ตารางเวลาแบบไดนามิกและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งสะท้อนปฏิทินของคุณแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมงานและผู้ติดต่อภายนอกสามารถจองการประชุมในช่วงเวลาว่างของคุณได้ ทำให้วันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีสิ่งรบกวนที่ไม่คาดคิด
🧠 เกร็ดความรู้:ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเคยใช้สัปดาห์ที่มี 10 วันอยู่ช่วงสั้นๆ เพื่อให้ปฏิทินมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น แต่ผู้คนไม่ชอบและยกเลิกไปหลังจากผ่านไป 12 ปี
การกำหนดราคาตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ทีม: $7.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
🔍 คุณรู้หรือไม่? หลายประเทศใช้ วันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์สำหรับการนัดหมายแต่ วันอาทิตย์ เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการในกว่า 40 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย!
Reclaim AI เทียบกับ Clockwise: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Reclaim AI และ Clockwise เป็นผู้ช่วยปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด ในขณะที่ Reclaim AIเน้นที่การบล็อกเวลาส่วนบุคคล การจัดลำดับความสำคัญ และการผสานรวม Clockwise จะช่วยปรับตารางเวลาของทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ Focus Time และการปรับการประชุม
ตอนนี้ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของ Reclaim AI และ Clockwise เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือจัดการปฏิทินใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
คุณสมบัติ #1: การซิงค์ปฏิทิน
การซิงค์ปฏิทินหลายปฏิทินฟังดูง่าย—จนกระทั่งการประชุมเริ่มซ้อนทับกัน เครื่องมือเหล่านี้จัดการกับปัญหานี้อย่างไร?
กู้คืน AI
Reclaim AI ทำให้การซิงค์ปฏิทินของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยการ เชื่อมต่อกับปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน ช่วยหลีกเลี่ยงการจองซ้อนและรักษาความพร้อมใช้งานของคุณให้เป็นปัจจุบัน ด้วยการซิงค์แบบสองทิศทาง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในปฏิทินหนึ่งจะแสดงในทุกปฏิทินของคุณ นอกจากนี้ยังเพิ่มเวลาเดินทางระหว่างกิจกรรมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณอยู่ในกำหนดการเสมอ
ตามเข็มนาฬิกา
ในทางกลับกัน Clockwise มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินของคุณเพื่อการ จัดการประชุมที่ดีขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Google และ Outlook Calendar และใช้ AI เพื่อเสนอเวลาประชุมที่ดีที่สุดตามความพร้อมของทุกคน
แม้ว่ามันอาจไม่มีความสามารถในการซิงค์ปฏิทินอย่างครอบคลุมเหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Clockwiseแต่ก็มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการประสานงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์และปรับตารางเวลาของทุกคนในเวลาจริง
🏆 ผู้ชนะ: Reclaim AI สำหรับการซิงค์ปฏิทินหลายปฏิทินอย่างครอบคลุมและการป้องกันการจองซ้ำเกินจำนวน
คุณสมบัติ #2: ระบบอัตโนมัติในการจัดตาราง
การปรับตารางเวลาของคุณด้วยตนเองต้องใช้เวลาที่คุณไม่มี มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร
กู้คืน AI
Reclaim AI นำเสนอการอัตโนมัติการจัดตารางเวลาที่ทรงพลังผ่าน Smart Meetings ซึ่งจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติรอบๆ การนัดหมายที่คุณมีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งสามารถจัดตารางได้โดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
นอกจากนี้ Reclaim AI จะทำการเลื่อนการประชุมโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความขัดแย้ง เช่น เมื่อสมาชิกในทีมลาหยุดหรือมีงานสำคัญอื่นที่ต้องให้ความสำคัญก่อน
ตามเข็มนาฬิกา
Clockwise มีแนวทางที่แตกต่างเล็กน้อยในการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะ ย้ายการประชุมที่ยืดหยุ่นไปยังเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาที่ต้องใช้สมาธิและลดการรบกวนให้น้อยที่สุด
นอกจากนี้ยังมี การจองที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้เพียงแค่ต้องเข้าร่วมเท่านั้น การจองนี้จะช่วยสำรองเวลาสำหรับกิจกรรมที่จำเป็น เช่น งานโครงการหรืองานประจำซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกช่วยลดเวลาที่สูญเปล่า ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง
🏆 ผู้ชนะ: Clockwise สำหรับการมุ่งเน้นเชิงรุกในการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาทำงานและจัดการการประชุมประจำได้อย่างง่ายดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการงาน
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการเวลาโฟกัสและการพักผ่อน
การประชุมติดต่อกันทำให้แทบไม่มีเวลาคิดเลย เครื่องมือใดที่ช่วยปกป้องเวลาที่คุณต้องใช้สมาธิได้ดีกว่ากัน?
กู้คืน AI
Reclaim AI มุ่งเน้นอย่างมากที่ สุขภาพจิตและความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยการกำหนดเวลาพักและเวลาผ่อนคลายระหว่างการประชุมโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณไม่รู้สึกหนักใจจากการประชุมที่ต่อเนื่องกันโดยการปรับเวลาพักให้สอดคล้องกับตารางเวลาของคุณ
ต่างจากตัวเลือกอื่น ๆ Reclaimคำนึงถึง เวลาเดินทาง ก่อนและหลังการประชุมตามข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอที่จะไปถึงที่ที่คุณต้องการ
ตามเข็มนาฬิกา
จัดลำดับความสำคัญของการพักและเวลาสำรอง โดยทำให้มั่นใจว่าการประชุมถูกจัดตารางเพื่อปกป้องพื้นที่ทางจิตใจของคุณสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง ระบบจะแทรกการพักโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุมเพื่อป้องกันการประชุมติดกัน และปรับเวลาสำรองหากตารางของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือนี้ยังคำนึงถึงความชอบของทีมด้วย โดยมั่นใจว่าทุกคนมีเวลาเพียงพอในการผ่อนคลายระหว่างการประชุม
🏆 ผู้ชนะ: Reclaim AI ชนะในรอบนี้ด้วยวิธีการที่ครอบคลุมมากขึ้นในการจัดการเวลาส่วนตัว การจัดตารางเวลาพัก และการป้องกันภาวะหมดไฟตลอดทั้งวัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? การขัดจังหวะเล็กๆ น้อยๆ เช่น การแจ้งเตือนและอีเมล ทำให้วันของคุณกระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า'เวลาถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ'
Clockwise กับ Reclaim AI บน Reddit
เพื่อดูว่าผู้ใช้คิดอย่างไรจริงๆ เกี่ยวกับ Reclaim AI กับ Clockwise เราได้เข้าไปสำรวจใน Reddit
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งชื่นชม Clockwise สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการโฟกัสและการประชุม:
การหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่มันทำ – ทำให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอที่จะมุ่งเน้นระหว่างทุกการประชุม (เวลาโฟกัส) คุณกำหนดล่วงหน้าว่าคุณต้องการเวลาโฟกัสกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ + เวลาอาหารกลางวัน, เวลาเดินทาง ฯลฯ มันเป็นเพียงส่วนขยายสำหรับ GCal เท่านั้น
การหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่มันทำ – ทำให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอที่จะมุ่งเน้นระหว่างทุกการประชุม (เวลาโฟกัส) คุณกำหนดล่วงหน้าว่าคุณต้องการเวลาโฟกัสกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ + เวลาอาหารกลางวัน, เวลาเดินทาง ฯลฯ มันเป็นเพียงส่วนขยายสำหรับ GCal เท่านั้น
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งพบว่าReclaim AI มีความก้าวหน้ามากกว่าเนื่องจากจำนวนการผสานรวมที่มากมาย:
Reclaim.ai ทำทุกอย่างนั้นให้หมดเลย ฉันมี Google Calendar ถึงหกรายการที่แตกต่างกัน (งาน, โรงเรียน, ส่วนตัว, การเดินทาง, สังคม, เป็นต้น) มันดึงข้อมูลทุกอย่างมาไว้ใน Google Calendar และ Google Calendar ก็มีวิดเจ็ตให้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้างานจาก Todoist ได้อีกด้วย
Reclaim.ai ทำทุกอย่างนั้นให้หมดเลย ฉันมี Google Calendar ถึงหกบัญชีที่มันดึงข้อมูลมา (งาน, โรงเรียน, ส่วนตัว, การเดินทาง, สังคม, เป็นต้น) มันจะนำทุกอย่างที่มันจัดตารางไว้ไปไว้ใน Google Calendar และ Google Calendar ก็มีวิดเจ็ตให้ด้วย นอกจากนี้มันยังสามารถนำเข้าภารกิจจาก Todoist ได้ด้วย
ผู้ใช้ Reddit มองว่า Clockwise เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาโฟกัสและการประชุม ในขณะที่ Reclaim AI โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติของงาน
ตัวเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดการตารางเวลาของคุณ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า 'Schedule' มาจากคำในภาษาละติน schedula ซึ่งหมายถึง กระดาษแผ่นเล็ก ๆ—ซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะตารางเวลาในสมัยก่อนมักเขียนลงบนหนังสัตว์
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Clockwise หรือ Reclaim AI
Clockwise และ Reclaim AI ช่วยในการจัดตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ClickUpยกระดับไปอีกขั้น
นี่คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการด้วย AI, การจัดการความรู้ และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถเทียบเคียง—หรือแม้กระทั่งเหนือกว่า—ทั้งสองเครื่องมือ 👇
ClickUp's One-up #1: ปฏิทิน ClickUp
ปฏิทิน ClickUp
ClickUp Calendarถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ ด้วยการผสานงาน กิจกรรม และการประชุมของคุณเข้าไว้ในระบบที่เป็นระเบียบเพียงระบบเดียวปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AIจะจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติและปรับตารางให้สอดคล้องกับการประชุมสำคัญและช่วงเวลาที่ต้องโฟกัส ช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ Reclaim และ Clockwise ปรับเวลาให้เหมาะสม ClickUp จะปรับเวลาโดยอัตโนมัติหากคุณต้องการเวลาเพิ่มเติมสำหรับงานเฉพาะ เพื่อให้วันของคุณสมดุลโดยไม่ต้องจัดตารางใหม่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังรองรับการซิงโครไนซ์ปฏิทินกับ Google Calendar ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูงานทั้งหมดใน ClickUp และ Google ได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมา
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงาน:
ปฏิทินทำงานร่วมกับClickUp AI Notetakerเพื่อเปลี่ยนการประชุมภายในที่เกิดบ่อยให้เป็นผลลัพธ์ เมื่อคุณกำหนดการประชุม ให้เชิญ AI Notetaker เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการลงในบันทึกที่จัดระเบียบอย่างเรียบร้อย พร้อมแปลงเป็นงานทันที
ClickUp's One-up #2: การติดตามเวลาโครงการและแบบฟอร์มเวลาของ ClickUp
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
แม้ว่าทั้ง Clockwise และ Reclaim AI จะมีฟีเจอร์การจัดการเวลา แต่ClickUp Project Time Trackingนั้นก้าวไปไกลกว่าการจัดตารางเวลาแบบธรรมดา มันผสานการทำงานโดยตรงกับงานใน ClickUp ทำให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ได้
การติดตามเวลาช่วยให้คุณรักษาชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้สอดคล้องกัน คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ และหากคุณลืมบันทึกชั่วโมง คุณสามารถเพิ่มเวลาในภายหลังพร้อมบันทึกที่ละเอียดได้
หากคุณทำงานบนอุปกรณ์หลายเครื่อง ClickUp จะซิงค์เวลาที่ติดตามไว้ระหว่างเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณมีภาพรวมการทำงานที่ครบถ้วนตลอดเวลา
บันทึกเวลาทำงาน ClickUp
ClickUp Timesheets ช่วยให้การติดตามพนักงานง่ายขึ้นโดยทำให้ชั่วโมงการทำงานโปร่งใสและเป็นระเบียบ
สมาชิกทีมสามารถบันทึกเวลาได้โดยตรงจากงานและส่งรายการเพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ชั่วโมงจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในแดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม ต้นทุนโครงการ และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเงินเดือน,ออกบิลให้ลูกค้า, หรือเพียงแค่ติดตามงานของคุณ ClickUp ก็รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงและรายงานที่ง่ายดาย
ClickUp's One-up #3: แม่แบบ
ClickUpยังมีเทมเพลตการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบตารางเวลาพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการชั่วโมงการทำงานของทีมได้อย่างง่ายดาย มันช่วย:
- วางแผนและจัดระเบียบกะการทำงานอย่างเป็นระบบ: จัดโครงสร้างตารางงานให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความสับสน
- มอบหมายงานตามความพร้อม: จัดตารางงานให้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลี่ยงการจัดงานซ้ำซ้อน
- ติดตามคำขอลาหยุด: จัดการวันลาพักร้อน, ลาป่วย และวันลาพักร้อนให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการครอบคลุมกะเป็นไปอย่างเหมาะสม: จัดสรรพนักงานที่เหมาะสมในแต่ละกะตามทักษะและปริมาณงาน
นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตอื่น ๆ เช่นClickUp Calendar Planner Templateที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น และหากคุณกำลังมองหาวิธีในการบล็อกเวลาสำหรับการทำงานเชิงลึกหรือโครงการเฉพาะClickUp Schedule Blocking Templateคือทางออกที่สมบูรณ์แบบ
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานยึดมั่นกับเวลาทำงานที่กำหนดไว้ แต่ 27% มักทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ และ 19% ไม่มีตารางเวลาที่แน่นอนเลย เมื่อการทำงานไม่สามารถคาดเดาได้ คุณจะเลิกงานอย่างแท้จริงได้อย่างไร? 🕰️การจัดตารางงานอัตโนมัติในClickUp Calendar สามารถ ช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับตารางงานที่ไม่แน่นอนที่สุดได้ วางแผนสัปดาห์ของคุณ กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อออกจากระบบ—เพราะเวลาของคุณควรอยู่ในการควบคุมของคุณเอง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ทวงคืนปฏิทินของคุณด้วย ClickUp
Reclaim AI และ Clockwise ช่วยในการจัดตารางเวลา แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่าง Reclaim AI จะบล็อกเวลาสำหรับงานและนิสัยโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Clockwise จะปรับแต่งการประชุมให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามเวลา
ClickUp ทำได้ทั้งหมด
ปฏิทิน AI ซิงค์งาน การประชุม และกำหนดส่งในที่เดียว ระบบติดตามเวลาโครงการช่วยให้คุณควบคุมชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้เรียกเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดการใช้เวลาได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปอีกต่อไป—เพียงแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการจัดการเวลาและงานอย่างครบถ้วน
