วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์: เคล็ดลับการเติบโตทางธุรกิจ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด (การตลาด, การก่อสร้าง, บริการทำความสะอาด, หรือสาขา B2B อื่น ๆ) การหาลูกค้าเชิงพาณิชย์ต้องใช้ความพยายาม มันคือกระดูกสันหลังของธุรกิจคุณ แต่เราต้องยอมรับว่า...มันไม่ได้นำเงินมาให้คุณทันทีเสมอไป
ลูกค้าเชิงพาณิชย์ไม่ตัดสินใจแบบฉับพลัน พวกเขาใช้เวลาในการพิจารณา เปรียบเทียบตัวเลือก และให้ความสำคัญกับคุณค่าในระยะยาว นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องนำเสนอที่หวือหวาที่สุด—แต่ต้องใช้แนวทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจและพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุด
นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะลงลึกในรายละเอียดที่นี่
มาดูกันว่าจะดึงดูด ชนะใจ และรักษาลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงได้อย่างไร (โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับลูกค้าที่ไม่มีโอกาส)
⏰ สรุป 60 วินาที
- ลูกค้าเชิงพาณิชย์จ้างธุรกิจอื่น สำหรับบริการระยะยาว การสั่งซื้อจำนวนมาก หรือโซลูชันเฉพาะทาง แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป ลูกค้าเชิงพาณิชย์มีผู้ตัดสินใจหลายคนและมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าการซื้อตามอารมณ์
- การมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งช่วยดึงดูดลูกค้า การปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณด้วยข้อความที่ชัดเจนและ SEO การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย และการเขียนบทความรับเชิญในเว็บไซต์ของอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
- การสร้างเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานอุตสาหกรรม และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ช่วยเพิ่มการมองเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถนำไปสู่สัญญาในระยะยาว
- การติดต่อครั้งแรกแบบเย็นชาจะได้ผลหากมีการปรับให้เข้ากับบุคคล. อีเมลที่อ้างอิงจากงานวิจัยและระบุปัญหาเฉพาะเจาะจงสามารถเพิ่มการตอบกลับและการนัดหมายได้
- การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้สามารถรักษาสัญญาในระยะยาวและได้รับการแนะนำอย่างต่อเนื่อง
- ClickUpช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการกระบวนการขาย การดูแลลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ ไปจนถึงการติดตามผลอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การทำความเข้าใจลูกค้าเชิงพาณิชย์
ลูกค้าเชิงพาณิชย์คือธุรกิจหรือองค์กรที่จ้างบริษัทอื่นเพื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต่างจากลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ทำการซื้ออย่างรวดเร็วและครั้งเดียว ลูกค้าเชิงพาณิชย์มองหาความร่วมมือระยะยาว บริการแบบกลุ่ม หรือโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของพวกเขา
ความแตกต่างระหว่างลูกค้าเชิงพาณิชย์และลูกค้าที่อยู่อาศัย
ในการหาลูกค้าที่เหมาะสม คุณต้องรู้ว่ากำลังติดต่อกับใคร ลูกค้าเชิงพาณิชย์และลูกค้าที่อยู่อาศัยมีความต้องการ งบประมาณ และรูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
นี่คือภาพรวม:
|ปัจจัย
|ลูกค้าเชิงพาณิชย์
|ลูกค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
|คำนิยาม
|ธุรกิจ, บริษัท, บริษัทบริหารทรัพย์สิน, องค์กร
|บุคคล
|กระบวนการตัดสินใจ
|ใช้เวลานานขึ้น, เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย, มุ่งเน้นที่ผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
|การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น มักจะอิงตามอารมณ์ ความสะดวก และราคา
|ขนาดและขอบเขตของสัญญา
|สัญญาขนาดใหญ่, บริการต่อเนื่อง, การซื้อจำนวนมาก, มูลค่าการซื้อขายสูงขึ้น
|การซื้อครั้งเดียวหรือเป็นครั้งคราว, โครงการขนาดเล็ก, งบประมาณจำกัด
|การขายและการตลาด
|การตลาดแบบ B2B, การสร้างความสัมพันธ์, การสร้างเครือข่าย, การแสดงคุณค่าทางธุรกิจ
|การโฆษณาโดยตรง, การแนะนำ, การดึงดูดทางอารมณ์
ลักษณะสำคัญของลูกค้ารายการค้า
หากคุณต้องการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในพื้นที่เชิงพาณิชย์ การเข้าใจลักษณะของพวกเขาคือกุญแจสำคัญ
สรุปสั้น ๆ ⬇️
- ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลายคน: การซื้อต้องผ่านผู้จัดการ ทีมการเงิน หรือฝ่ายจัดซื้อ ทำให้กระบวนการมีโครงสร้างมากขึ้น
- ความต้องการขนาดใหญ่: คำสั่งซื้อ, สัญญา, และโครงการมักมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากกว่างานที่อยู่อาศัย
- กระบวนการซื้อที่เรียบง่าย: ทุกอย่างดำเนินการผ่านข้อตกลงการขายที่ถูกต้อง, ใบสั่งซื้อ, และข้อเสนออย่างเป็นทางการ
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยผลตอบแทนการลงทุน: ต้นทุน, คุณค่า, และประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าอารมณ์ เนื่องจากลูกค้าเชิงพาณิชย์มุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนระยะยาว
ความสำคัญของลูกค้ารายใหญ่ต่อการเติบโตของธุรกิจ
หากคุณจริงจังกับการเติบโตทางธุรกิจ การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเชิงพาณิชย์สามารถนำมาซึ่งโอกาสที่ใหญ่กว่า เช่น:
- สัญญาทางการค้า มีขนาดใหญ่กว่า, เกิดขึ้นเป็นประจำ, และมักมีกำไรมากกว่าการขายรายบุคคล
- การทำงานร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของคุณและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
- การให้บริการลูกค้าใหญ่เพียงไม่กี่รายมักจะจัดการได้ง่ายกว่าการดูแลลูกค้าเล็กจำนวนมาก
- ด้วยเงื่อนไขการชำระเงินที่มีโครงสร้างและการสั่งซื้อจำนวนมาก ลูกค้าเชิงพาณิชย์จึงมอบความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ในการหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
การหาลูกค้าเชิงพาณิชย์ต้องใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดซึ่งจะนำคุณไปอยู่ต่อหน้าธุรกิจที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
มาดูกันว่าคุณสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร:
1. การตลาดดิจิทัลและการมีตัวตนออนไลน์
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจของคุณเอง คุณจำเป็นต้องมีตัวตนออนไลน์ แต่การเป็น 'ออนไลน์' ไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง 'อยู่ทุกที่' มันหมายถึงการปรากฏตัวในที่ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจค้นหาธุรกิจแบบเดียวกับของคุณและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะติดต่อคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
✅ ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SERPs
- มีข้อความที่ชัดเจนเพื่อให้สิ่งแรกที่ผู้เข้าชมเห็นคือใครที่คุณช่วยเหลือและปัญหาอะไรที่คุณแก้ไข
- แทรกคำหลักที่มีอันดับสูงเพื่อให้คนที่ใช่สามารถค้นหาคุณเจอ
- ผสานซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ที่ดีที่สุดเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบทความบล็อก จดหมายข่าว และหน้าบริการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วย ทรัพยากรเฉพาะหน้า แทนการลงทะเบียนทั่วไป ลองใช้เทมเพลต รายการตรวจสอบ หรือคู่มือสั้นๆ ที่ช่วยเพิ่มอัตราการแปลง 3-5 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทะเบียนมาตรฐาน
✅ เริ่มเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย
6sense รายงานว่า70% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ B2B ทำการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางออนไลน์ก่อนที่จะติดต่อกับพวกเขา. ให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามนี้:
- ปรับแต่งโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสม: หน้าเพจของบริษัทคุณควรอ่านเหมือนเป็นทางแก้ปัญหาที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังเผชิญอยู่
- มีส่วนร่วมอย่างมีกลยุทธ์: แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้นำในอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าผ่านเพจ (ให้พนักงานระดับอาวุโสทำเช่นเดียวกันจากบัญชีของพวกเขา)
- แบ่งปันเนื้อหาที่มีคุณค่า: โพสต์ข้อมูลเชิงลึก เรื่องราวความสำเร็จ และแนวโน้มในอุตสาหกรรม เพราะลูกค้าเชิงพาณิชย์ไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญ
แต่การจัดการโซเชียลมีเดียในขณะที่ดำเนินธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยไม่ต้องคิดซ้ำสอง วางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยแม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร—การมีส่วนร่วมมากขึ้น, การรับรู้แบรนด์, หรือการคลิก
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรที่ได้ผล (และอะไรที่ไม่ได้ผล)
- วางแผนโพสต์ด้วยปฏิทินเนื้อหาเพื่อให้มีความสม่ำเสมอ
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามการอนุมัติเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
- ใช้สถานะเช่น กำลังดำเนินการ, รอการอนุมัติ, และ เผยแพร่แล้ว เพื่อติดตามเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มรายละเอียดเช่น แพลตฟอร์ม, นักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, และกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
✅ เผยแพร่บทความจากแขกรับเชิญและเนื้อหาที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด
เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขากำลังอ่านบล็อกในอุตสาหกรรมอยู่หรือไม่ เขียนบทความให้กับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงซึ่งพวกเขาใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ด้านล่างนี้คือเว็บไซต์ยอดนิยมบางแห่งที่คุณสามารถนำเสนอและร่วมแบ่งปันเนื้อหาที่มีผลกระทบได้:
|หมวดหมู่
|เว็บไซต์รับโพสต์บทความโดยผู้เยี่ยมชม
|ธุรกิจและการตลาด
|ผู้ประกอบการ, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs
|เทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ
|TechCrunch (เครือข่ายผู้เขียน), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint
|การเงินและการลงทุน
|Investopedia, Forbes (เครือข่ายผู้เขียน), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet
|การเขียนบล็อกทั่วไป
|ระดับกลาง (สิ่งพิมพ์ต่างๆ), บทความ LinkedIn, บล็อก Quora, YourStory, Business.com
2. สร้างความไว้วางใจและใช้ประโยชน์จากลูกค้าที่มีอยู่
คุณรู้ไหมว่าแหล่งที่มาของความไว้วางใจที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่คืออะไร? ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเก่าของคุณนั่นเอง
พวกเขารู้อยู่แล้วถึงคุณค่าและความสามารถของคุณ และเครือข่ายของพวกเขาก็อาจเต็มไปด้วยลูกค้าที่มีศักยภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของพวกเขาได้:
✅ สร้างโปรแกรมแนะนำ
ถามลูกค้าของคุณว่า 'ใครในอุตสาหกรรมของคุณที่อาจต้องการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา?' เสนอที่จะร่างอีเมลแนะนำสั้น ๆ ให้พวกเขาส่งต่อให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือให้พวกเขาช่วยเชื่อมต่อคุณกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบนโซเชียลมีเดีย
ที่สำคัญกว่า ให้พวกเขามีเหตุผลที่จะทำธุรกิจกับคุณ—ผ่านส่วนลด, ทดลองใช้ฟรี, หรือสิทธิ์เข้าถึงบริการพิเศษ
✅ ดึงและโปรโมทรีวิวใหม่
หากธุรกิจกำลังพิจารณาที่จะจ้างคุณหรือใช้บริการของคุณ พวกเขาจะตรวจสอบรีวิวออนไลน์ของคุณก่อนที่จะติดต่อคุณ
หากหน้าธุรกิจของคุณบน Google และ LinkedIn ว่างเปล่า นั่นเป็นสัญญาณเตือน ⛳ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ขอให้ลูกค้าที่มีอยู่เขียนรีวิวสั้นๆ ที่ซื่อสัตย์ รวมถึงรีวิวเหล่านั้นใน เว็บไซต์ ข้อเสนอ และ โซเชียลมีเดียของคุณเพื่อดึงดูดผู้มีอำนาจตัดสินใจ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัด 'วันทบทวน' รายไตรมาสและให้ทีมของคุณใช้เวลา 30 นาทีในการติดต่อกับลูกค้าที่ดีที่สุดของพวกเขาเป็นการส่วนตัว แทนที่จะขอรีวิวเพียงอย่างเดียว ให้พวกเขาแบ่งปันช่วงเวลาหรือความสำเร็จเฉพาะที่พวกเขาจำได้จากการทำงานร่วมกัน ข้อความที่จริงใจและกระตุ้นความทรงจำเช่นนี้จะให้ความรู้สึกมีความหมาย
3. ขยายเครือข่ายและเพิ่มการมีอยู่ในอุตสาหกรรมของคุณ
เพื่อเปลี่ยนลูกค้าที่มีรายได้สูงให้มากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องพบปะผู้คนมากขึ้น; คุณเพียงแค่ต้องพบปะกับคนที่เหมาะสม นี่คือวิธี 👇
✅ เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ
ไปที่ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมอยู่. อาจเป็นงานเทคโนโลยีใหญ่, งานแสดงสินค้า, หอการค้าท้องถิ่น, หรือกลุ่ม BNI.
แต่การปรากฏตัวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องชัดเจนเกี่ยวกับ ใครที่คุณต้องการพบและทำไม ทำการบ้านของคุณและติดต่อพวกเขาล่วงหน้าก่อนงานเพื่อจัดการแนะนำตัวสั้นๆ
⏱️ เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ออกแบบสไลด์นำเสนอของบริษัทอย่างเหมาะสมที่คุณสามารถแสดงบนแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตได้ ถามคำถามที่รอบคอบเกี่ยวกับความท้าทายที่เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมกำลังเผชิญ เนื่องจากคุณกำลังพบปะกันในงานอีเวนต์ โอกาสที่ลูกค้าที่มีศักยภาพจะเปิดรับฟังคุณก็มีสูง
✅ ร่วมมือกับธุรกิจที่เสริมกัน
สมมติว่าคุณดำเนินธุรกิจทำความสะอาดสำนักงาน แทนที่จะเคาะประตูตามบ้าน ลองร่วมมือกับบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานในท้องถิ่นดู พวกเขาขายสินค้าให้กับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่สะอาดอยู่แล้ว ดังนั้นทำไมไม่ร่วมมือกันล่ะ?
จัดตั้งความร่วมมือในการแนะนำลูกค้า เมื่อพวกเขานำลูกค้าใหม่เข้ามา พวกเขาจะแนะนำบริการของคุณ และคุณก็ทำเช่นเดียวกันสำหรับพวกเขา เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย!
4. ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
อย่าไปไล่ตามทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมของคุณ ให้มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพซึ่งต้องการสิ่งที่คุณนำเสนอ
นี่คือวิธีทำ:
✅ หันมาใช้ LinkedIn และข้อมูลเชิงลึกจากข่าวสารเพื่อเพิ่มยอดขาย
ค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจตามอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และตำแหน่งบน LinkedIn Sales Navigator คุณสามารถสร้างรายชื่อธุรกิจและบุคลากรสำคัญที่ตรงเป้าหมายเพื่อติดต่อได้ด้วยเครื่องมือนี้ นอกจากนี้ ให้ไปที่ Crunchbase และ CB Insights เพื่อค้นหาบริษัทที่เพิ่งได้รับเงินทุนหรือกำลังขยายกิจการ
✅ ใช้เว็บไซต์หางานและแพลตฟอร์มหาลูกค้าเป้าหมาย
สแกนผ่านเว็บไซต์หางานเฉพาะทางในอุตสาหกรรม เช่น Wellfound, Y Combinator และ Indeed หากธุรกิจกำลังจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณ พวกเขาอาจเปิดรับการจ้างงานภายนอก
หลายอุตสาหกรรมยังมี คณะกรรมการ RFP (Request for Proposal) ที่ธุรกิจต่างๆ สามารถโพสต์โครงการเชิงพาณิชย์ได้ คณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วย RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ ใช้รายงานตลาดและไดเรกทอรี
ดูรายงานและไดเรกทอรีในอุตสาหกรรม เช่น IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass และ Yellow Pages เพื่อ ค้นหาธุรกิจที่กำลังเติบโต ที่อาจต้องการบริการของคุณ
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม
แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งาน พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
5. ใช้ประโยชน์จากอีเมลและการโฆษณาแบบชำระเงินในการติดต่อ
บางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการหาลูกค้าที่เหมาะสมคือการไปหาพวกเขาโดยตรง กล่าวโดยสรุปคือ
✅ อีเมลและการติดต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน
อีเมลทั่วไปที่บอกว่า 'สวัสดีครับ/ค่ะ เราให้บริการ XYZ สนทนากันไหม?' จะถูกลบทิ้งทันที หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่แท้จริง—ทั้งการตอบกลับมากขึ้น นัดหมายที่จองไว้ และดีลที่ปิดได้—คุณควรสื่อสารอย่างชัดเจนและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แต่ก่อนอื่น ควรจัดเตรียมรายชื่ออีเมลที่มีคุณภาพสูงก่อน:
- ใช้ LinkedIn Sales Navigator เพื่อค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมเป้าหมายของคุณ (ตัวอย่างเช่น: CEO, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในบริษัทการผลิตขนาดกลาง)
- ใช้เครื่องมือเช่น Hunter. io, Snov. io, หรือ Apollo. io เพื่อดึงอีเมลที่ได้รับการยืนยันแล้ว พวกมันช่วยให้ข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ทันสมัย และน้อยโอกาสที่จะถูกจัดเป็นสแปม
ต่อไป ใช้เวลาในการเขียนอีเมล
เริ่มต้นด้วยหัวข้ออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับผู้รับ (เช่น '[ชื่อ], แนวคิดสั้น ๆ เพื่อช่วยให้ [ชื่อบริษัท] เพิ่มรายได้')
เริ่มต้นด้วยประโยคแรกที่อ้างอิงงานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจธุรกิจของพวกเขา (เช่น 'ผม/ดิฉันเห็น [ชื่อบริษัท] เพิ่งขยายธุรกิจเข้าสู่สหราชอาณาจักร—หลายบริษัทประสบปัญหา [ความท้าทาย] ในขั้นตอนนี้')
แทนที่จะเสนอขาย ให้คุณมอบคุณค่าทันที—แชร์กรณีศึกษา เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ หรือทรัพยากรฟรี สุดท้ายให้ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่เรียบง่าย: 'ยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องนี้ในการสนทนาสั้นๆ 15 นาที วันอังคารหน้าสะดวกไหมคะ?'
🔎 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าอีเมลฟันเนลสำหรับ 2–4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายของคุณ ลำดับอีเมล 4 ฉบับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี:
1️⃣ วันที่ 1: การติดต่อครั้งแรก (อีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและเน้นคุณค่า)
2️⃣ วันที่ 4-6: การติดตามผลครั้งที่ 1 (แจ้งเตือน + เพิ่มคุณค่าพิเศษ)
3️⃣ วันที่ 9-12: การติดตามผลครั้งที่ 2 (แก้ไขข้อคัดค้าน, ย้ำคุณค่า)
4️⃣ วันที่ 15-20: การติดตามผลครั้งสุดท้าย (อีเมลบอกเลิก, เปิดโอกาสไว้)
✅ ดำเนินการโฆษณาแบบชำระเงิน
การโฆษณาแบบชำระเงินเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ต้องใช้งบประมาณที่ทุ่มเทและแนวทางที่มีกลยุทธ์ (ท้ายที่สุดแล้ว เงินจริงกำลังถูกเดิมพันอยู่)
นี่คือช่องทางต่อไปนี้ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้:
- โฆษณา LinkedIn: เข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจตามตำแหน่งงาน, ระดับอาวุโส, อุตสาหกรรม และขนาดบริษัท
- Google PPC: เสนอราคาสำหรับคำหลักที่มีความตั้งใจสูงและเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ซื้อค้นหาอยู่ (เช่น 'เอเจนซี่สร้างโอกาสทางธุรกิจ B2B ที่ดีที่สุด' แทนที่จะเป็นแค่ 'การสร้างโอกาสทางธุรกิจ')
- การโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายใหม่: สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากผู้เข้าชมที่มีส่วนร่วมกับหน้าสำคัญ เช่น หน้าข้อมูลราคาหรือกรณีศึกษา
เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อค้นหาและจัดการลูกค้า
ความจริงก็คือ การค้นหาและจัดการลูกค้าอาจรู้สึกท่วมท้นหากคุณไม่มีระบบที่เหมาะสม การจัดการอีเมล การติดตามผล และการติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านหลายแพลตฟอร์มเป็น สูตรสำเร็จของความหงุดหงิด
เข้าสู่ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน 💁
จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ
เครื่องมือหนึ่งสำหรับการจัดการโครงการของลูกค้า อีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับการติดตาม และอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน ฟังดูเหมือนวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นของการคลิกไปมาระหว่างแท็บและการสูญเสียการติดตามสิ่งที่ต้องการความสนใจจริงๆ ใช่ไหม? นี่คือเวลาที่คุณต้องการแอปที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน!
ก่อนอื่นเลย เพื่อสร้างท่อส่งที่เต็มและขับเคลื่อนการเติบโตที่แท้จริง คุณต้องมีเครื่องจักรทางการตลาดที่ดึงดูด สร้างการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมให้กลายเป็นลูกค้า
ClickUp for Marketingมอบ ศูนย์กลางสำหรับการสร้าง ดำเนินการ และปรับกลยุทธ์ ให้กับทีมของคุณเครื่องมือการตลาดนี้ช่วยให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การจัดการเนื้อหา ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันในทีม
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- สร้างแผนที่ทางการตลาด, กำหนดเป้าหมายการเติบโตที่ชัดเจน, และรักษาเส้นเวลาของแคมเปญให้ชัดเจนเหมือนแก้ว
- รวมทีมเข้าด้วยกันด้วยClickUp Whiteboards, เครื่องมือตรวจสอบงาน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการดำเนินงาน
- ติดตาม KPI วัดความสำเร็จของแคมเปญ และปรับกลยุทธ์โดยใช้แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
อะไรอีก? ClickUp มีห้องสมุดของเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อช่วยประหยัดเวลาของคุณ ในจำนวนนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp พร้อมตัวติดตามแคมเปญที่สามารถปรับแต่งได้, ปฏิทินเนื้อหา, และกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมใช้งานได้ทันที
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- ตั้งค่าสถานะงานเป็น 'ติดขัด', 'ยกเลิก', 'เสร็จสมบูรณ์', 'กำลังดำเนินการ', และ 'วางแผนไว้'
- เพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเอง (เช่น 'ผลลัพธ์', 'ทีมที่รับผิดชอบ', 'ไฟล์', 'เป้าหมาย') เพื่อติดตามรายละเอียดสำคัญและตรวจสอบความคืบหน้า
- ติดตามแผนการตลาดด้วยการติดแท็ก, วัตถุประสงค์, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, และการผสานรวมกับอีเมล
เมื่อ ความพยายามทางการตลาดของคุณเริ่มดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี และอะไรจะดีไปกว่าการเริ่มต้นด้วยClickUp for Sales? ไม่ต้องเสียโอกาสในดีลที่มีมูลค่าสูงอีกต่อไปด้วยโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังนี้
📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ คุณสามารถกระตุ้นการอัปเดตสถานะเมื่อลูกค้าเป้าหมายดำเนินการบางอย่าง (เช่น ตอบกลับอีเมลหรือดาวน์โหลดข้อเสนอ) คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับที่ไหนต่อไป!
ยิ่งไปกว่านั้น สร้างแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยClickUp Dashboardsเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการทำงานของคุณ แดชบอร์ดเหล่านี้จะมอบมุมมองระดับสูงของ แนวโน้มการแปลงเป็นลูกค้าด้วยแผนภูมิภาพขั้นสูง รวมถึงอัตราการปิดดีล เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดดีล และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้—เข้าใจว่าใครกำลังปิดการขายและจุดใดที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าตลอดชีวิต
ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายสิบตัวเพื่อติดตามกระบวนการขายของคุณ ทุกอย่าง (รายละเอียดติดต่อ ข้อตกลง บันทึกของลูกค้า และอีเมล) ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในที่เดียว
สรุปสั้น ๆ คือ 👇
👀 ภาพรวมการขายแบบเห็นภาพ: ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และการโต้ตอบกับลูกค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ เลือกดูข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง (Kanban, รายการ, ตาราง ฯลฯ) เพื่อดูสถานะทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
📊 แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: รับมุมมองแบบภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีล และแนวโน้มยอดขาย (ทั้งหมดแบบเรียลไทม์)
📧 การผสานอีเมล: ซิงค์อีเมลของคุณโดยตรงเข้าสู่ ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดูการสนทนาที่ผ่านมา ร่วมมือกันในการติดตามงาน และเก็บทุกอย่างไว้ที่เดียวในที่ทำงานของคุณ
📂 การจัดการบัญชีและดีล: จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามคำสั่งซื้อ และจัดการช่องทางการขายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและเวิร์กโฟลว์ในClickUp
ด้วยเหตุนี้ คุณก็ได้ตั้งค่า CRM ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว—ข้อมูลลูกค้าถูกจัดระเบียบไว้ดี, การติดตามการขายเป็นไปอย่างราบรื่น, และความสัมพันธ์กับลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น
ทำให้การได้มาซึ่งลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบที่เหมาะสม
การตลาด การดำเนินงาน และการสนับสนุนลูกค้า ล้วนมีส่วนในการเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นพันธมิตรระยะยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมงานใช้เครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลจะสูญหาย กำหนดเวลาล่าช้า และกระบวนการทั้งหมดจะช้าลง
ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดระเบียบทุกขั้นตอนของกระบวนการหาลูกค้า จัดการลูกค้าเป้าหมาย มอบหมายงานติดตามผล และกำหนดเส้นตายได้ทุกที่ทุกเวลา ตัวอย่างเช่น มอบหมายให้ ทีม A สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่ ทีม B ดูแลลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในขั้นตอนที่สองของกระบวนการ
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ใช้ClickUp Time Trackingเพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตั้งแต่การโทรขายไปจนถึงการเตรียมข้อเสนอ ดูว่าความพยายามถูกใช้ไปที่ใดและปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม
สร้าง แก้ไข และแชร์การนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
ทีมต่างๆ จำเป็นต้องมีวิธีในการสร้าง ปรับปรุง และแบ่งปันข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบกลับไปกลับมา และClickUp Docsก็ทำเช่นนั้นได้!
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการสร้างข้อเสนอสำหรับลูกค้า, แผ่นงานขาย, และเอกสารนำเสนอที่รวดเร็วและเป็นระเบียบ. มันสามารถช่วยคุณ:
- สร้างข้อเสนอที่มีโครงสร้างด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชัน
- เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า, บันทึกการประชุม, และเอกสารอ้างอิงไว้ในที่เดียว
- แชร์ทันทีผ่านลิงก์ (ไม่ต้องส่งไฟล์แนบที่ล้าสมัยอีกต่อไป)
แต่ หากการเริ่มต้นจากศูนย์รู้สึกท่วมท้นเกินไปClickUp Brainจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อเสนอโครงการ การนำเสนอขายหรือการต่อสัญญา Brain จะสร้างมันให้คุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนข้อความให้กับ Brain ได้เช่น, 'เขียนคำโฆษณาที่น่าสนใจสำหรับเอเจนซีแบรนด์ที่มุ่งเป้าไปยังสตาร์ทอัพด้านอีคอมเมิร์ซ. ให้เน้นความเชี่ยวชาญในด้านตัวตนทางภาพ, บรรจุภัณฑ์สินค้า, และการสร้างแบรนด์ทางสื่อสังคมออนไลน์. ให้เป็นมืออาชีพแต่ยังคงน่าสนใจ. '
ในการตอบสนอง นี่คือสิ่งที่มันแสดงออกมา:
ด้วยClickUp Automations กระบวนการจะง่ายยิ่งขึ้น เมื่อคุณสร้าง pitch deck หรือสัญญาเสร็จแล้ว ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบ "เมื่อ-จากนั้น" บน ClickUp เพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติหรือส่งให้เพื่อนร่วมทีมตรวจสอบ
การเอาชนะความท้าทายในการหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
แม้ว่าคุณจะมีกลยุทธ์การหาลูกค้าทั้งหมดในคู่มือการขายของคุณแล้ว การปิดดีลเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไป SuperOfficeรายงานว่าการหาลูกค้าเป้าหมายเป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดในกระบวนการขายสำหรับพนักงานขาย 80% รองลงมาคือการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ (44%) และการปิดการขาย (24%)
ดังนั้น ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คุณอาจเผชิญเมื่อพยายามหาลูกค้าเชิงพาณิชย์คืออะไร?
1. วงจรการขายของคุณรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุด
ต่างจากดีลขนาดเล็ก ลูกค้าเชิงพาณิชย์ต้องผ่านหลายชั้นการอนุมัติ การตรวจสอบงบประมาณ และบางครั้งอาจต้องผ่านรอบงบประมาณทั้งหมด
🎯 วิธีแก้ไข: ระบุขั้นตอนการอนุมัติตั้งแต่เนิ่นๆ—ถาม 'ใครอีกบ้างที่ต้องลงนามอนุมัตินี้?' นอกจากนี้ สร้างความเร่งด่วนด้วยการเสนอราคาพิเศษในช่วงเวลาจำกัด การเริ่มต้นใช้งานแบบเร่งด่วน หรือการเพิ่มบริการพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
2. ผู้ขายที่มีอยู่แล้วมีการครองตลาด
ลูกค้าเชิงพาณิชย์จำนวนมากมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจุบันของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจ การเปลี่ยนผู้ให้บริการก็รู้สึกเป็นเรื่องยุ่งยาก
🎯 วิธีแก้ไข: วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นทางเลือกที่พวกเขาไม่สามารถมองข้ามได้ คุณสามารถให้บริการที่รวดเร็วขึ้นหรือแนวทางเฉพาะทางที่ผู้ขายรายใหญ่ไม่สามารถเทียบได้หรือไม่? เน้นย้ำความแตกต่างเหล่านี้ เสนอโครงการนำร่องหรือทดลองใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่พวกเขาคิดไว้
3. คุณติดอยู่ที่ขั้นตอนการเสนอโครงการอยู่เสมอ
คุณได้มีการสนทนาที่ดีเยี่ยม และพวกเขาขอให้คุณทำข้อเสนอ แต่เมื่อส่งไปแล้ว ทุกอย่างกลับหยุดชะงัก บางทีพวกเขาอาจโต้แย้งเรื่องราคา เลื่อนการตัดสินใจ หรือหยุดตอบกลับโดยสิ้นเชิง
🎯 วิธีแก้ไข: ก่อนส่งข้อเสนอ ให้ยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะดำเนินการต่อและจัดการกับข้อกังวลที่เหลืออยู่ล่วงหน้า ทำให้ข้อเสนอเน้นการกระทำ แทนที่จะเพียงแค่ระบุบริการ ให้รวมกรณีศึกษา หลักฐานทางสังคม และกำหนดเวลาที่ชัดเจน
การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
คุณได้พบระบบที่ช่วยให้คุณได้ลูกค้าเชิงพาณิชย์พร้อมผลลัพธ์ที่ดีแล้ว แต่ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?การบริหารลูกค้า! ยิ่งคุณทำได้ดีเท่าไร คุณก็จะได้รับการแนะนำและเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ:
1. ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วม
แม้เพียงประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายความไว้วางใจของลูกค้าได้ ดังนั้นจึงควรทำมากกว่าที่ระบุในสัญญา ระบบการเริ่มต้นใช้งานที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยอย่างเชิงรุก
เพื่อเริ่มต้น ให้ใช้เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าโดย ClickUpการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า บันทึกความสำเร็จที่สำคัญและข้อกังวล และอำนวยความสะดวกในการอัปเดตเป็นประจำ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดจังหวะการสื่อสารตามอุตสาหกรรมและรอบสัญญาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเช็คอินรายสัปดาห์ รายงานประจำเดือน หรือการทบทวนรายไตรมาส หากจำเป็นให้ใช้เทมเพลตการจัดการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้า
2. สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้ ดังนั้น การรวบรวมความคิดเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการสื่อสารกับลูกค้า มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและลูกค้าของคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนใด
เริ่มต้นด้วยการใช้ClickUp Formsเพื่อ จับความต้องการของลูกค้าได้ทันที, ส่งคำขอเพื่อแก้ไขปัญหา และทำให้ความคิดเห็นกลายเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการได้
ClickUp Formsปรับคำถามตามคำตอบของลูกค้าด้วยตรรกะเงื่อนไข ทำให้ง่ายต่อการกรอกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
เมื่อแบบฟอร์มถูกส่งแล้ว สามารถแปลงเป็นงานได้อย่างง่ายดาย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการต่อไป
เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจ็กต์ให้กับทีมของเรา การสร้างงาน และการวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนและย้ายกระบวนการทำงานของทีมไปยัง ClickUp มากขึ้น
3. ใช้เทมเพลตเพื่อทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าง่ายขึ้น
คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่หรือสร้างสรรค์อะไรที่เกินความจำเป็นเสมอไปในการรักษาความสัมพันธ์ บางครั้งเพียงแค่ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแบบแผนการรักษาลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล ก็สามารถช่วยได้
ยกตัวอย่างเช่น การรวบรวมข้อเสนอแนะ หากคุณไม่ต้องการสร้างกระบวนการรับข้อเสนอแนะขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ลองดูเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp ปรับแต่งแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ มาตรวัดการให้คะแนน และคำถามปลายเปิด
ชนะลูกค้าเชิงพาณิชย์ใหม่ด้วย ClickUp
เป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณจะกังวลเกี่ยวกับการชนะลูกค้าเชิงพาณิชย์ใหม่ เนื่องจากระยะเวลาของวงจรการขาย การแข่งขันที่รุนแรง และการหดตัวของงบประมาณอย่างรวดเร็ว
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยคุณปรับปรุงการติดต่อขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้เร็วขึ้น มันรวมกิจกรรมการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้คุณและทีมของคุณสามารถจัดการได้เป็นระบบ (และสม่ำเสมอ)
