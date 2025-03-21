บล็อก ClickUp
วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์: เคล็ดลับการเติบโตทางธุรกิจ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
21 มีนาคม 2568

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด (การตลาด, การก่อสร้าง, บริการทำความสะอาด, หรือสาขา B2B อื่น ๆ) การหาลูกค้าเชิงพาณิชย์ต้องใช้ความพยายาม มันคือกระดูกสันหลังของธุรกิจคุณ แต่เราต้องยอมรับว่า...มันไม่ได้นำเงินมาให้คุณทันทีเสมอไป

ลูกค้าเชิงพาณิชย์ไม่ตัดสินใจแบบฉับพลัน พวกเขาใช้เวลาในการพิจารณา เปรียบเทียบตัวเลือก และให้ความสำคัญกับคุณค่าในระยะยาว นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องนำเสนอที่หวือหวาที่สุด—แต่ต้องใช้แนวทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจและพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุด

นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะลงลึกในรายละเอียดที่นี่

มาดูกันว่าจะดึงดูด ชนะใจ และรักษาลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงได้อย่างไร (โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับลูกค้าที่ไม่มีโอกาส)

⏰ สรุป 60 วินาที

  • ลูกค้าเชิงพาณิชย์จ้างธุรกิจอื่น สำหรับบริการระยะยาว การสั่งซื้อจำนวนมาก หรือโซลูชันเฉพาะทาง แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป ลูกค้าเชิงพาณิชย์มีผู้ตัดสินใจหลายคนและมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าการซื้อตามอารมณ์
  • การมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งช่วยดึงดูดลูกค้า การปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณด้วยข้อความที่ชัดเจนและ SEO การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย และการเขียนบทความรับเชิญในเว็บไซต์ของอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • การสร้างเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานอุตสาหกรรม และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ช่วยเพิ่มการมองเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถนำไปสู่สัญญาในระยะยาว
  • การติดต่อครั้งแรกแบบเย็นชาจะได้ผลหากมีการปรับให้เข้ากับบุคคล. อีเมลที่อ้างอิงจากงานวิจัยและระบุปัญหาเฉพาะเจาะจงสามารถเพิ่มการตอบกลับและการนัดหมายได้
  • การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้สามารถรักษาสัญญาในระยะยาวและได้รับการแนะนำอย่างต่อเนื่อง
  • ClickUpช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการกระบวนการขาย การดูแลลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ ไปจนถึงการติดตามผลอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การทำความเข้าใจลูกค้าเชิงพาณิชย์

ลูกค้าเชิงพาณิชย์คือธุรกิจหรือองค์กรที่จ้างบริษัทอื่นเพื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต่างจากลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ทำการซื้ออย่างรวดเร็วและครั้งเดียว ลูกค้าเชิงพาณิชย์มองหาความร่วมมือระยะยาว บริการแบบกลุ่ม หรือโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของพวกเขา

ความแตกต่างระหว่างลูกค้าเชิงพาณิชย์และลูกค้าที่อยู่อาศัย

ในการหาลูกค้าที่เหมาะสม คุณต้องรู้ว่ากำลังติดต่อกับใคร ลูกค้าเชิงพาณิชย์และลูกค้าที่อยู่อาศัยมีความต้องการ งบประมาณ และรูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกัน

นี่คือภาพรวม:

ปัจจัยลูกค้าเชิงพาณิชย์ลูกค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
คำนิยามธุรกิจ, บริษัท, บริษัทบริหารทรัพย์สิน, องค์กรบุคคล
กระบวนการตัดสินใจใช้เวลานานขึ้น, เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย, มุ่งเน้นที่ผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น มักจะอิงตามอารมณ์ ความสะดวก และราคา
ขนาดและขอบเขตของสัญญาสัญญาขนาดใหญ่, บริการต่อเนื่อง, การซื้อจำนวนมาก, มูลค่าการซื้อขายสูงขึ้นการซื้อครั้งเดียวหรือเป็นครั้งคราว, โครงการขนาดเล็ก, งบประมาณจำกัด
การขายและการตลาดการตลาดแบบ B2B, การสร้างความสัมพันธ์, การสร้างเครือข่าย, การแสดงคุณค่าทางธุรกิจการโฆษณาโดยตรง, การแนะนำ, การดึงดูดทางอารมณ์

ลักษณะสำคัญของลูกค้ารายการค้า

หากคุณต้องการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในพื้นที่เชิงพาณิชย์ การเข้าใจลักษณะของพวกเขาคือกุญแจสำคัญ

สรุปสั้น ๆ ⬇️

  1. ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลายคน: การซื้อต้องผ่านผู้จัดการ ทีมการเงิน หรือฝ่ายจัดซื้อ ทำให้กระบวนการมีโครงสร้างมากขึ้น
  2. ความต้องการขนาดใหญ่: คำสั่งซื้อ, สัญญา, และโครงการมักมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากกว่างานที่อยู่อาศัย
  3. กระบวนการซื้อที่เรียบง่าย: ทุกอย่างดำเนินการผ่านข้อตกลงการขายที่ถูกต้อง, ใบสั่งซื้อ, และข้อเสนออย่างเป็นทางการ
  4. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยผลตอบแทนการลงทุน: ต้นทุน, คุณค่า, และประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าอารมณ์ เนื่องจากลูกค้าเชิงพาณิชย์มุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนระยะยาว

ความสำคัญของลูกค้ารายใหญ่ต่อการเติบโตของธุรกิจ

หากคุณจริงจังกับการเติบโตทางธุรกิจ การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเชิงพาณิชย์สามารถนำมาซึ่งโอกาสที่ใหญ่กว่า เช่น:

  • สัญญาทางการค้า มีขนาดใหญ่กว่า, เกิดขึ้นเป็นประจำ, และมักมีกำไรมากกว่าการขายรายบุคคล
  • การทำงานร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของคุณและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
  • การให้บริการลูกค้าใหญ่เพียงไม่กี่รายมักจะจัดการได้ง่ายกว่าการดูแลลูกค้าเล็กจำนวนมาก
  • ด้วยเงื่อนไขการชำระเงินที่มีโครงสร้างและการสั่งซื้อจำนวนมาก ลูกค้าเชิงพาณิชย์จึงมอบความมั่นคงทางการเงิน

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีหาลูกค้าสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ

กลยุทธ์ในการหาลูกค้าเชิงพาณิชย์

การหาลูกค้าเชิงพาณิชย์ต้องใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดซึ่งจะนำคุณไปอยู่ต่อหน้าธุรกิจที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

มาดูกันว่าคุณสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร:

1. การตลาดดิจิทัลและการมีตัวตนออนไลน์

หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจของคุณเอง คุณจำเป็นต้องมีตัวตนออนไลน์ แต่การเป็น 'ออนไลน์' ไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง 'อยู่ทุกที่' มันหมายถึงการปรากฏตัวในที่ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจค้นหาธุรกิจแบบเดียวกับของคุณและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะติดต่อคุณ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

✅ ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SERPs

  • มีข้อความที่ชัดเจนเพื่อให้สิ่งแรกที่ผู้เข้าชมเห็นคือใครที่คุณช่วยเหลือและปัญหาอะไรที่คุณแก้ไข
  • แทรกคำหลักที่มีอันดับสูงเพื่อให้คนที่ใช่สามารถค้นหาคุณเจอ
  • ผสานซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ที่ดีที่สุดเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบทความบล็อก จดหมายข่าว และหน้าบริการ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วย ทรัพยากรเฉพาะหน้า แทนการลงทะเบียนทั่วไป ลองใช้เทมเพลต รายการตรวจสอบ หรือคู่มือสั้นๆ ที่ช่วยเพิ่มอัตราการแปลง 3-5 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทะเบียนมาตรฐาน

✅ เริ่มเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย

6sense รายงานว่า70% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ B2B ทำการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางออนไลน์ก่อนที่จะติดต่อกับพวกเขา. ให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามนี้:

  • ปรับแต่งโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสม: หน้าเพจของบริษัทคุณควรอ่านเหมือนเป็นทางแก้ปัญหาที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังเผชิญอยู่
  • มีส่วนร่วมอย่างมีกลยุทธ์: แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้นำในอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าผ่านเพจ (ให้พนักงานระดับอาวุโสทำเช่นเดียวกันจากบัญชีของพวกเขา)
  • แบ่งปันเนื้อหาที่มีคุณค่า: โพสต์ข้อมูลเชิงลึก เรื่องราวความสำเร็จ และแนวโน้มในอุตสาหกรรม เพราะลูกค้าเชิงพาณิชย์ไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญ

แต่การจัดการโซเชียลมีเดียในขณะที่ดำเนินธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยไม่ต้องคิดซ้ำสอง วางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยแม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย ClickUp: วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
รับแม่แบบฟรี
สร้าง, กำหนดเวลา, และวัดผลโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร—การมีส่วนร่วมมากขึ้น, การรับรู้แบรนด์, หรือการคลิก
  • ติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรที่ได้ผล (และอะไรที่ไม่ได้ผล)
  • วางแผนโพสต์ด้วยปฏิทินเนื้อหาเพื่อให้มีความสม่ำเสมอ
  • มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามการอนุมัติเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
  • ใช้สถานะเช่น กำลังดำเนินการ, รอการอนุมัติ, และ เผยแพร่แล้ว เพื่อติดตามเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มรายละเอียดเช่น แพลตฟอร์ม, นักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, และกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน

✅ เผยแพร่บทความจากแขกรับเชิญและเนื้อหาที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด

เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขากำลังอ่านบล็อกในอุตสาหกรรมอยู่หรือไม่ เขียนบทความให้กับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงซึ่งพวกเขาใช้เป็นแหล่งข้อมูล

ด้านล่างนี้คือเว็บไซต์ยอดนิยมบางแห่งที่คุณสามารถนำเสนอและร่วมแบ่งปันเนื้อหาที่มีผลกระทบได้:

หมวดหมู่เว็บไซต์รับโพสต์บทความโดยผู้เยี่ยมชม
ธุรกิจและการตลาดผู้ประกอบการ, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs
เทคโนโลยีและสตาร์ทอัพTechCrunch (เครือข่ายผู้เขียน), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint
การเงินและการลงทุนInvestopedia, Forbes (เครือข่ายผู้เขียน), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet
การเขียนบล็อกทั่วไประดับกลาง (สิ่งพิมพ์ต่างๆ), บทความ LinkedIn, บล็อก Quora, YourStory, Business.com

2. สร้างความไว้วางใจและใช้ประโยชน์จากลูกค้าที่มีอยู่

คุณรู้ไหมว่าแหล่งที่มาของความไว้วางใจที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่คืออะไร? ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเก่าของคุณนั่นเอง

พวกเขารู้อยู่แล้วถึงคุณค่าและความสามารถของคุณ และเครือข่ายของพวกเขาก็อาจเต็มไปด้วยลูกค้าที่มีศักยภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของพวกเขาได้:

✅ สร้างโปรแกรมแนะนำ

ถามลูกค้าของคุณว่า 'ใครในอุตสาหกรรมของคุณที่อาจต้องการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา?' เสนอที่จะร่างอีเมลแนะนำสั้น ๆ ให้พวกเขาส่งต่อให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือให้พวกเขาช่วยเชื่อมต่อคุณกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบนโซเชียลมีเดีย

ที่สำคัญกว่า ให้พวกเขามีเหตุผลที่จะทำธุรกิจกับคุณ—ผ่านส่วนลด, ทดลองใช้ฟรี, หรือสิทธิ์เข้าถึงบริการพิเศษ

✅ ดึงและโปรโมทรีวิวใหม่

หากธุรกิจกำลังพิจารณาที่จะจ้างคุณหรือใช้บริการของคุณ พวกเขาจะตรวจสอบรีวิวออนไลน์ของคุณก่อนที่จะติดต่อคุณ

หากหน้าธุรกิจของคุณบน Google และ LinkedIn ว่างเปล่า นั่นเป็นสัญญาณเตือน ⛳ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ขอให้ลูกค้าที่มีอยู่เขียนรีวิวสั้นๆ ที่ซื่อสัตย์ รวมถึงรีวิวเหล่านั้นใน เว็บไซต์ ข้อเสนอ และ โซเชียลมีเดียของคุณเพื่อดึงดูดผู้มีอำนาจตัดสินใจ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัด 'วันทบทวน' รายไตรมาสและให้ทีมของคุณใช้เวลา 30 นาทีในการติดต่อกับลูกค้าที่ดีที่สุดของพวกเขาเป็นการส่วนตัว แทนที่จะขอรีวิวเพียงอย่างเดียว ให้พวกเขาแบ่งปันช่วงเวลาหรือความสำเร็จเฉพาะที่พวกเขาจำได้จากการทำงานร่วมกัน ข้อความที่จริงใจและกระตุ้นความทรงจำเช่นนี้จะให้ความรู้สึกมีความหมาย

3. ขยายเครือข่ายและเพิ่มการมีอยู่ในอุตสาหกรรมของคุณ

เพื่อเปลี่ยนลูกค้าที่มีรายได้สูงให้มากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องพบปะผู้คนมากขึ้น; คุณเพียงแค่ต้องพบปะกับคนที่เหมาะสม นี่คือวิธี 👇

✅ เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ

ไปที่ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมอยู่. อาจเป็นงานเทคโนโลยีใหญ่, งานแสดงสินค้า, หอการค้าท้องถิ่น, หรือกลุ่ม BNI.

Google Dashboard: วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
ผ่านทางGoogle

แต่การปรากฏตัวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องชัดเจนเกี่ยวกับ ใครที่คุณต้องการพบและทำไม ทำการบ้านของคุณและติดต่อพวกเขาล่วงหน้าก่อนงานเพื่อจัดการแนะนำตัวสั้นๆ

⏱️ เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ออกแบบสไลด์นำเสนอของบริษัทอย่างเหมาะสมที่คุณสามารถแสดงบนแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตได้ ถามคำถามที่รอบคอบเกี่ยวกับความท้าทายที่เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมกำลังเผชิญ เนื่องจากคุณกำลังพบปะกันในงานอีเวนต์ โอกาสที่ลูกค้าที่มีศักยภาพจะเปิดรับฟังคุณก็มีสูง

✅ ร่วมมือกับธุรกิจที่เสริมกัน

สมมติว่าคุณดำเนินธุรกิจทำความสะอาดสำนักงาน แทนที่จะเคาะประตูตามบ้าน ลองร่วมมือกับบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานในท้องถิ่นดู พวกเขาขายสินค้าให้กับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่สะอาดอยู่แล้ว ดังนั้นทำไมไม่ร่วมมือกันล่ะ?

จัดตั้งความร่วมมือในการแนะนำลูกค้า เมื่อพวกเขานำลูกค้าใหม่เข้ามา พวกเขาจะแนะนำบริการของคุณ และคุณก็ทำเช่นเดียวกันสำหรับพวกเขา เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย!

4. ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง

อย่าไปไล่ตามทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมของคุณ ให้มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพซึ่งต้องการสิ่งที่คุณนำเสนอ

นี่คือวิธีทำ:

✅ หันมาใช้ LinkedIn และข้อมูลเชิงลึกจากข่าวสารเพื่อเพิ่มยอดขาย

ค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจตามอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และตำแหน่งบน LinkedIn Sales Navigator คุณสามารถสร้างรายชื่อธุรกิจและบุคลากรสำคัญที่ตรงเป้าหมายเพื่อติดต่อได้ด้วยเครื่องมือนี้ นอกจากนี้ ให้ไปที่ Crunchbase และ CB Insights เพื่อค้นหาบริษัทที่เพิ่งได้รับเงินทุนหรือกำลังขยายกิจการ

✅ ใช้เว็บไซต์หางานและแพลตฟอร์มหาลูกค้าเป้าหมาย

สแกนผ่านเว็บไซต์หางานเฉพาะทางในอุตสาหกรรม เช่น Wellfound, Y Combinator และ Indeed หากธุรกิจกำลังจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณ พวกเขาอาจเปิดรับการจ้างงานภายนอก

หลายอุตสาหกรรมยังมี คณะกรรมการ RFP (Request for Proposal) ที่ธุรกิจต่างๆ สามารถโพสต์โครงการเชิงพาณิชย์ได้ คณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วย RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter และอื่นๆ อีกมากมาย

✅ ใช้รายงานตลาดและไดเรกทอรี

ดูรายงานและไดเรกทอรีในอุตสาหกรรม เช่น IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass และ Yellow Pages เพื่อ ค้นหาธุรกิจที่กำลังเติบโต ที่อาจต้องการบริการของคุณ

➡️ โบนัส: วิธีค้นหาและรักษาลูกค้าสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม

แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งาน พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

5. ใช้ประโยชน์จากอีเมลและการโฆษณาแบบชำระเงินในการติดต่อ

บางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการหาลูกค้าที่เหมาะสมคือการไปหาพวกเขาโดยตรง กล่าวโดยสรุปคือ

✅ อีเมลและการติดต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน

อีเมลทั่วไปที่บอกว่า 'สวัสดีครับ/ค่ะ เราให้บริการ XYZ สนทนากันไหม?' จะถูกลบทิ้งทันที หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่แท้จริง—ทั้งการตอบกลับมากขึ้น นัดหมายที่จองไว้ และดีลที่ปิดได้—คุณควรสื่อสารอย่างชัดเจนและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แต่ก่อนอื่น ควรจัดเตรียมรายชื่ออีเมลที่มีคุณภาพสูงก่อน:

  • ใช้ LinkedIn Sales Navigator เพื่อค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมเป้าหมายของคุณ (ตัวอย่างเช่น: CEO, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในบริษัทการผลิตขนาดกลาง)
  • ใช้เครื่องมือเช่น Hunter. io, Snov. io, หรือ Apollo. io เพื่อดึงอีเมลที่ได้รับการยืนยันแล้ว พวกมันช่วยให้ข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ทันสมัย และน้อยโอกาสที่จะถูกจัดเป็นสแปม

ต่อไป ใช้เวลาในการเขียนอีเมล

เริ่มต้นด้วยหัวข้ออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับผู้รับ (เช่น '[ชื่อ], แนวคิดสั้น ๆ เพื่อช่วยให้ [ชื่อบริษัท] เพิ่มรายได้')

เริ่มต้นด้วยประโยคแรกที่อ้างอิงงานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจธุรกิจของพวกเขา (เช่น 'ผม/ดิฉันเห็น [ชื่อบริษัท] เพิ่งขยายธุรกิจเข้าสู่สหราชอาณาจักร—หลายบริษัทประสบปัญหา [ความท้าทาย] ในขั้นตอนนี้')

แทนที่จะเสนอขาย ให้คุณมอบคุณค่าทันที—แชร์กรณีศึกษา เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ หรือทรัพยากรฟรี สุดท้ายให้ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่เรียบง่าย: 'ยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องนี้ในการสนทนาสั้นๆ 15 นาที วันอังคารหน้าสะดวกไหมคะ?'

🔎 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าอีเมลฟันเนลสำหรับ 2–4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายของคุณ ลำดับอีเมล 4 ฉบับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี:

1️⃣ วันที่ 1: การติดต่อครั้งแรก (อีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและเน้นคุณค่า)

2️⃣ วันที่ 4-6: การติดตามผลครั้งที่ 1 (แจ้งเตือน + เพิ่มคุณค่าพิเศษ)

3️⃣ วันที่ 9-12: การติดตามผลครั้งที่ 2 (แก้ไขข้อคัดค้าน, ย้ำคุณค่า)

4️⃣ วันที่ 15-20: การติดตามผลครั้งสุดท้าย (อีเมลบอกเลิก, เปิดโอกาสไว้)

✅ ดำเนินการโฆษณาแบบชำระเงิน

การโฆษณาแบบชำระเงินเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ต้องใช้งบประมาณที่ทุ่มเทและแนวทางที่มีกลยุทธ์ (ท้ายที่สุดแล้ว เงินจริงกำลังถูกเดิมพันอยู่)

นี่คือช่องทางต่อไปนี้ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้:

  • โฆษณา LinkedIn: เข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจตามตำแหน่งงาน, ระดับอาวุโส, อุตสาหกรรม และขนาดบริษัท
  • Google PPC: เสนอราคาสำหรับคำหลักที่มีความตั้งใจสูงและเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ซื้อค้นหาอยู่ (เช่น 'เอเจนซี่สร้างโอกาสทางธุรกิจ B2B ที่ดีที่สุด' แทนที่จะเป็นแค่ 'การสร้างโอกาสทางธุรกิจ')
  • การโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายใหม่: สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากผู้เข้าชมที่มีส่วนร่วมกับหน้าสำคัญ เช่น หน้าข้อมูลราคาหรือกรณีศึกษา

เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อค้นหาและจัดการลูกค้า

ความจริงก็คือ การค้นหาและจัดการลูกค้าอาจรู้สึกท่วมท้นหากคุณไม่มีระบบที่เหมาะสม การจัดการอีเมล การติดตามผล และการติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านหลายแพลตฟอร์มเป็น สูตรสำเร็จของความหงุดหงิด

เข้าสู่ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน 💁

จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ

เครื่องมือหนึ่งสำหรับการจัดการโครงการของลูกค้า อีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับการติดตาม และอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน ฟังดูเหมือนวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นของการคลิกไปมาระหว่างแท็บและการสูญเสียการติดตามสิ่งที่ต้องการความสนใจจริงๆ ใช่ไหม? นี่คือเวลาที่คุณต้องการแอปที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน!

ก่อนอื่นเลย เพื่อสร้างท่อส่งที่เต็มและขับเคลื่อนการเติบโตที่แท้จริง คุณต้องมีเครื่องจักรทางการตลาดที่ดึงดูด สร้างการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมให้กลายเป็นลูกค้า

ClickUp for Marketingมอบ ศูนย์กลางสำหรับการสร้าง ดำเนินการ และปรับกลยุทธ์ ให้กับทีมของคุณเครื่องมือการตลาดนี้ช่วยให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การจัดการเนื้อหา ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันในทีม

โซลูชันทีมการตลาด ClickUp: วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
รวมทุกกิจกรรมการตลาดไว้ในมุมมองเดียวด้วยโซลูชัน ClickUp Marketing Team

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างแผนที่ทางการตลาด, กำหนดเป้าหมายการเติบโตที่ชัดเจน, และรักษาเส้นเวลาของแคมเปญให้ชัดเจนเหมือนแก้ว
  • รวมทีมเข้าด้วยกันด้วยClickUp Whiteboards, เครื่องมือตรวจสอบงาน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการดำเนินงาน
  • ติดตาม KPI วัดความสำเร็จของแคมเปญ และปรับกลยุทธ์โดยใช้แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ

อะไรอีก? ClickUp มีห้องสมุดของเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อช่วยประหยัดเวลาของคุณ ในจำนวนนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp พร้อมตัวติดตามแคมเปญที่สามารถปรับแต่งได้, ปฏิทินเนื้อหา, และกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมใช้งานได้ทันที

เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp: วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
รับแม่แบบฟรี
มุ่งเน้นความพยายามทางการตลาดของคุณในทิศทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ตั้งค่าสถานะงานเป็น 'ติดขัด', 'ยกเลิก', 'เสร็จสมบูรณ์', 'กำลังดำเนินการ', และ 'วางแผนไว้'
  • เพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเอง (เช่น 'ผลลัพธ์', 'ทีมที่รับผิดชอบ', 'ไฟล์', 'เป้าหมาย') เพื่อติดตามรายละเอียดสำคัญและตรวจสอบความคืบหน้า
  • ติดตามแผนการตลาดด้วยการติดแท็ก, วัตถุประสงค์, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, และการผสานรวมกับอีเมล

เมื่อ ความพยายามทางการตลาดของคุณเริ่มดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี และอะไรจะดีไปกว่าการเริ่มต้นด้วยClickUp for Sales? ไม่ต้องเสียโอกาสในดีลที่มีมูลค่าสูงอีกต่อไปด้วยโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังนี้

ClickUp Sales: วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
กำจัดความไม่แน่นอนในการติดตามการขายด้วย ClickUp Sales

📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ คุณสามารถกระตุ้นการอัปเดตสถานะเมื่อลูกค้าเป้าหมายดำเนินการบางอย่าง (เช่น ตอบกลับอีเมลหรือดาวน์โหลดข้อเสนอ) คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับที่ไหนต่อไป!

ยิ่งไปกว่านั้น สร้างแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยClickUp Dashboardsเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการทำงานของคุณ แดชบอร์ดเหล่านี้จะมอบมุมมองระดับสูงของ แนวโน้มการแปลงเป็นลูกค้าด้วยแผนภูมิภาพขั้นสูง รวมถึงอัตราการปิดดีล เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดดีล และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย

คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้—เข้าใจว่าใครกำลังปิดการขายและจุดใดที่ต้องการปรับปรุง

เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าตลอดชีวิต

ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายสิบตัวเพื่อติดตามกระบวนการขายของคุณ ทุกอย่าง (รายละเอียดติดต่อ ข้อตกลง บันทึกของลูกค้า และอีเมล) ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในที่เดียว

โซลูชันการจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp: วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ และเข้าถึงได้ง่ายด้วย ClickUp CRM

สรุปสั้น ๆ คือ 👇

👀 ภาพรวมการขายแบบเห็นภาพ: ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และการโต้ตอบกับลูกค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ เลือกดูข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง (Kanban, รายการ, ตาราง ฯลฯ) เพื่อดูสถานะทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในพริบตา

📊 แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: รับมุมมองแบบภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีล และแนวโน้มยอดขาย (ทั้งหมดแบบเรียลไทม์)

📧 การผสานอีเมล: ซิงค์อีเมลของคุณโดยตรงเข้าสู่ ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดูการสนทนาที่ผ่านมา ร่วมมือกันในการติดตามงาน และเก็บทุกอย่างไว้ที่เดียวในที่ทำงานของคุณ

📂 การจัดการบัญชีและดีล: จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามคำสั่งซื้อ และจัดการช่องทางการขายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและเวิร์กโฟลว์ในClickUp

ด้วยเหตุนี้ คุณก็ได้ตั้งค่า CRM ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว—ข้อมูลลูกค้าถูกจัดระเบียบไว้ดี, การติดตามการขายเป็นไปอย่างราบรื่น, และความสัมพันธ์กับลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น

ทำให้การได้มาซึ่งลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบที่เหมาะสม

การตลาด การดำเนินงาน และการสนับสนุนลูกค้า ล้วนมีส่วนในการเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นพันธมิตรระยะยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมงานใช้เครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลจะสูญหาย กำหนดเวลาล่าช้า และกระบวนการทั้งหมดจะช้าลง

ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดระเบียบทุกขั้นตอนของกระบวนการหาลูกค้า จัดการลูกค้าเป้าหมาย มอบหมายงานติดตามผล และกำหนดเส้นตายได้ทุกที่ทุกเวลา ตัวอย่างเช่น มอบหมายให้ ทีม A สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่ ทีม B ดูแลลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในขั้นตอนที่สองของกระบวนการ

ClickUp Tasks: วิธีหาลูกค้าเชิงพาณิชย์
มอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้าการขาย, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Tasks

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ใช้ClickUp Time Trackingเพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตั้งแต่การโทรขายไปจนถึงการเตรียมข้อเสนอ ดูว่าความพยายามถูกใช้ไปที่ใดและปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม

สร้าง แก้ไข และแชร์การนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

คลิกอัพ ด็อกส์
แก้ไขด้วยรูปแบบที่สมบูรณ์, คำสั่งลัดรวดเร็ว, และเพิ่มปุ่ม, แบนเนอร์, บล็อกโค้ด, และวิดเจ็ตใน ClickUp Docs

ทีมต่างๆ จำเป็นต้องมีวิธีในการสร้าง ปรับปรุง และแบ่งปันข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบกลับไปกลับมา และClickUp Docsก็ทำเช่นนั้นได้!

มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการสร้างข้อเสนอสำหรับลูกค้า, แผ่นงานขาย, และเอกสารนำเสนอที่รวดเร็วและเป็นระเบียบ. มันสามารถช่วยคุณ:

  • สร้างข้อเสนอที่มีโครงสร้างด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชัน
  • เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า, บันทึกการประชุม, และเอกสารอ้างอิงไว้ในที่เดียว
  • แชร์ทันทีผ่านลิงก์ (ไม่ต้องส่งไฟล์แนบที่ล้าสมัยอีกต่อไป)

แต่ หากการเริ่มต้นจากศูนย์รู้สึกท่วมท้นเกินไปClickUp Brainจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อเสนอโครงการ การนำเสนอขายหรือการต่อสัญญา Brain จะสร้างมันให้คุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนข้อความให้กับ Brain ได้เช่น, 'เขียนคำโฆษณาที่น่าสนใจสำหรับเอเจนซีแบรนด์ที่มุ่งเป้าไปยังสตาร์ทอัพด้านอีคอมเมิร์ซ. ให้เน้นความเชี่ยวชาญในด้านตัวตนทางภาพ, บรรจุภัณฑ์สินค้า, และการสร้างแบรนด์ทางสื่อสังคมออนไลน์. ให้เป็นมืออาชีพแต่ยังคงน่าสนใจ. '

ในการตอบสนอง นี่คือสิ่งที่มันแสดงออกมา:

ClickUp Brain
เร่งการสร้างเนื้อหาและรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกแคมเปญด้วย ClickUp Brain

ด้วยClickUp Automations กระบวนการจะง่ายยิ่งขึ้น เมื่อคุณสร้าง pitch deck หรือสัญญาเสร็จแล้ว ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบ "เมื่อ-จากนั้น" บน ClickUp เพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติหรือส่งให้เพื่อนร่วมทีมตรวจสอบ

การเอาชนะความท้าทายในการหาลูกค้าเชิงพาณิชย์

แม้ว่าคุณจะมีกลยุทธ์การหาลูกค้าทั้งหมดในคู่มือการขายของคุณแล้ว การปิดดีลเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไป SuperOfficeรายงานว่าการหาลูกค้าเป้าหมายเป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดในกระบวนการขายสำหรับพนักงานขาย 80% รองลงมาคือการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ (44%) และการปิดการขาย (24%)

ดังนั้น ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คุณอาจเผชิญเมื่อพยายามหาลูกค้าเชิงพาณิชย์คืออะไร?

1. วงจรการขายของคุณรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุด

ต่างจากดีลขนาดเล็ก ลูกค้าเชิงพาณิชย์ต้องผ่านหลายชั้นการอนุมัติ การตรวจสอบงบประมาณ และบางครั้งอาจต้องผ่านรอบงบประมาณทั้งหมด

🎯 วิธีแก้ไข: ระบุขั้นตอนการอนุมัติตั้งแต่เนิ่นๆ—ถาม 'ใครอีกบ้างที่ต้องลงนามอนุมัตินี้?' นอกจากนี้ สร้างความเร่งด่วนด้วยการเสนอราคาพิเศษในช่วงเวลาจำกัด การเริ่มต้นใช้งานแบบเร่งด่วน หรือการเพิ่มบริการพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

2. ผู้ขายที่มีอยู่แล้วมีการครองตลาด

ลูกค้าเชิงพาณิชย์จำนวนมากมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจุบันของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจ การเปลี่ยนผู้ให้บริการก็รู้สึกเป็นเรื่องยุ่งยาก

🎯 วิธีแก้ไข: วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นทางเลือกที่พวกเขาไม่สามารถมองข้ามได้ คุณสามารถให้บริการที่รวดเร็วขึ้นหรือแนวทางเฉพาะทางที่ผู้ขายรายใหญ่ไม่สามารถเทียบได้หรือไม่? เน้นย้ำความแตกต่างเหล่านี้ เสนอโครงการนำร่องหรือทดลองใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่พวกเขาคิดไว้

3. คุณติดอยู่ที่ขั้นตอนการเสนอโครงการอยู่เสมอ

คุณได้มีการสนทนาที่ดีเยี่ยม และพวกเขาขอให้คุณทำข้อเสนอ แต่เมื่อส่งไปแล้ว ทุกอย่างกลับหยุดชะงัก บางทีพวกเขาอาจโต้แย้งเรื่องราคา เลื่อนการตัดสินใจ หรือหยุดตอบกลับโดยสิ้นเชิง

🎯 วิธีแก้ไข: ก่อนส่งข้อเสนอ ให้ยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะดำเนินการต่อและจัดการกับข้อกังวลที่เหลืออยู่ล่วงหน้า ทำให้ข้อเสนอเน้นการกระทำ แทนที่จะเพียงแค่ระบุบริการ ให้รวมกรณีศึกษา หลักฐานทางสังคม และกำหนดเวลาที่ชัดเจน

การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

คุณได้พบระบบที่ช่วยให้คุณได้ลูกค้าเชิงพาณิชย์พร้อมผลลัพธ์ที่ดีแล้ว แต่ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?การบริหารลูกค้า! ยิ่งคุณทำได้ดีเท่าไร คุณก็จะได้รับการแนะนำและเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ:

1. ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วม

แม้เพียงประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายความไว้วางใจของลูกค้าได้ ดังนั้นจึงควรทำมากกว่าที่ระบุในสัญญา ระบบการเริ่มต้นใช้งานที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยอย่างเชิงรุก

เพื่อเริ่มต้น ให้ใช้เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าโดย ClickUpการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า บันทึกความสำเร็จที่สำคัญและข้อกังวล และอำนวยความสะดวกในการอัปเดตเป็นประจำ

เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าโดย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการบัญชีลูกค้าหรือเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วยเทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดจังหวะการสื่อสารตามอุตสาหกรรมและรอบสัญญาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเช็คอินรายสัปดาห์ รายงานประจำเดือน หรือการทบทวนรายไตรมาส หากจำเป็นให้ใช้เทมเพลตการจัดการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้า

2. สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ

คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้ ดังนั้น การรวบรวมความคิดเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการสื่อสารกับลูกค้า มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและลูกค้าของคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนใด

เริ่มต้นด้วยการใช้ClickUp Formsเพื่อ จับความต้องการของลูกค้าได้ทันที, ส่งคำขอเพื่อแก้ไขปัญหา และทำให้ความคิดเห็นกลายเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการได้

ClickUp Forms
ปรับปรุงการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Forms

ClickUp Formsปรับคำถามตามคำตอบของลูกค้าด้วยตรรกะเงื่อนไข ทำให้ง่ายต่อการกรอกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

เมื่อแบบฟอร์มถูกส่งแล้ว สามารถแปลงเป็นงานได้อย่างง่ายดาย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการต่อไป

เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจ็กต์ให้กับทีมของเรา การสร้างงาน และการวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนและย้ายกระบวนการทำงานของทีมมากขึ้นไปยัง ClickUp

เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจ็กต์ให้กับทีมของเรา การสร้างงาน และการวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนและย้ายกระบวนการทำงานของทีมไปยัง ClickUp มากขึ้น

3. ใช้เทมเพลตเพื่อทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าง่ายขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่หรือสร้างสรรค์อะไรที่เกินความจำเป็นเสมอไปในการรักษาความสัมพันธ์ บางครั้งเพียงแค่ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแบบแผนการรักษาลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล ก็สามารถช่วยได้

ยกตัวอย่างเช่น การรวบรวมข้อเสนอแนะ หากคุณไม่ต้องการสร้างกระบวนการรับข้อเสนอแนะขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ลองดูเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp ปรับแต่งแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ มาตรวัดการให้คะแนน และคำถามปลายเปิด

🌟 โบนัส: แม่แบบและตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์สำหรับการตลาดฟรี

ชนะลูกค้าเชิงพาณิชย์ใหม่ด้วย ClickUp

เป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณจะกังวลเกี่ยวกับการชนะลูกค้าเชิงพาณิชย์ใหม่ เนื่องจากระยะเวลาของวงจรการขาย การแข่งขันที่รุนแรง และการหดตัวของงบประมาณอย่างรวดเร็ว

ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยคุณปรับปรุงการติดต่อขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้เร็วขึ้น มันรวมกิจกรรมการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้คุณและทีมของคุณสามารถจัดการได้เป็นระบบ (และสม่ำเสมอ)

สมัครใช้ ClickUp วันนี้—ฟรีทั้งหมด—และสัมผัสประโยชน์ด้วยตัวคุณเอง