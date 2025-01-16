ลาร์ก vs. คลิกอัพ: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีที่สุด?

สเปรดชีต อีเมล และเอกสารต่างๆ คุณยังคงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันอยู่หรือไม่? เชื่อเราเถอะ—สิ่งเหล่านี้มักเป็นสาเหตุของการพลาดกำหนดส่งงาน การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และประสิทธิภาพการทำงานที่ดิ่งเหว
ถึงเวลาสำหรับแนวทางใหม่ และนี่คือจุดที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันสมัยใหม่เข้ามามีบทบาท
เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ อีเมล เอกสารหรือแม้แต่การติดตามโครงการ— ทั้งหมดนี้อยู่ในศูนย์กลางที่เป็นระเบียบเรียบร้อย!
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการการทำงานร่วมกัน ClickUp และ Lark ตั้งแต่ฟีเจอร์หลักไปจนถึงการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เราจะช่วยคุณตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการคุณ
คำเตือนเนื้อหาเปิดเผย: คุณจะพบกับเครื่องมือโปรดใหม่ของทีมคุณที่นี่!
ClickUp คืออะไร?
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือองค์กรขนาดใหญ่ClickUpก็พร้อมเป็นคู่หูที่ไว้ใจได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นี่คือแอปครบวงจรสำหรับทุกเรื่องงานที่ช่วยจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ ติดตามกำหนดเวลา ทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานทุกอย่างให้เสร็จโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือแอปหลายตัว
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่เปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:
1. ฟีเจอร์ #1: การจัดการโครงการด้วย ClickUp
วางแผนทุกโครงการอย่างละเอียดและติดตามความคืบหน้าของรายการดำเนินการของคุณด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp
มองเห็นงานของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยรายการและกระดานคัมบัง หรือเลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่สำคัญและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น
ต้องการบันทึกข้อมูลโครงการใช่ไหม? ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารและเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกทีมมาร่วมกันทำงาน ให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการต่อ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งที่สำคัญได้
เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณระดมความคิดและอภิปรายไอเดียกับทีมของคุณบนผืนผ้าใบดิจิทัล ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลลื่น—ร่างหรือวาดความคิดของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และใช้การสร้างภาพด้วย AI เพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็นภาพ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือกจากคลังเทมเพลตแผนการสื่อสารอันหลากหลายของ ClickUp เพื่อเร่งความร่วมมือและรวบรวมรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ในเอกสารกลางที่เดียว
2. คุณสมบัติ #2: งาน ClickUp
จัดระเบียบรายละเอียดปลีกย่อยและความรับผิดชอบของโครงการของคุณด้วยClickUp Tasks ซึ่งมากกว่าการจัดการงานพื้นฐาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างประเภทงาน กำหนดระดับความสำคัญ และเชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกันได้
งานสามารถจัดหมวดหมู่เป็นหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และปรับให้เข้ากับประเภทโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย หรือวิศวกรรม สำหรับทุกงาน ให้ใช้สถานะที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด สิ่งที่ขัดขวาง ฯลฯ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รักษาความเป็นระเบียบและจัดการงานอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตรายการงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประสานงานโครงการขนาดใหญ่และมั่นใจได้ว่างานที่ซับซ้อนจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
3. คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันใน ClickUp
ให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครบครันของ ClickUp
ด้วยClickUp Chat ที่ติดตั้งมาในตัว คุณสามารถแชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วและติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ นี่คือวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร:
- ดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสร้างกรอบคำตอบที่แนะนำเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนร่วมงานถามคำถามคุณ
- สรุปหัวข้อการสนทนาเพื่อให้คุณเข้าใจเนื้อหาโดยสรุป
- จัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็นและแปลงเป็นงานโดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย
- เชื่อมโยงงาน เอกสาร และการสนทนาเข้ากับข้อความของคุณเพื่อความชัดเจน
นอกจากนี้ClickUp Meetingsยังช่วยให้การประชุมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถวางแผนวาระการประชุมและสร้างรายการตรวจสอบสำหรับทุกประเด็นที่ต้องการหารือ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีหัวข้อสำหรับการพูดคุยพร้อมเสมอในระหว่างการประชุม ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจดบันทึกแบบร่วมมือกัน การติดตามเวลา และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่คุณชื่นชอบ—ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสร้างถอดความ—ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมของคุณเกิดประสิทธิผลและนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ฟีเจอร์ที่ 4: คลิป ClickUp
อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Clips คลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่สามารถแชร์กับทีมของคุณได้ ช่วยหลีกเลี่ยงการประชุมที่ยาวนานหรือคำแนะนำที่ไม่มีที่สิ้นสุด คลิปที่บันทึกไว้จะถูกเก็บไว้ใน ClickUp คุณสามารถดาวน์โหลดหรือสร้างลิงก์สาธารณะเพื่อแชร์การบันทึกได้
เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถดูคลิปได้ตามความสะดวก ทำให้การสื่อสารผ่านวิดีโอแบบไม่พร้อมกันเป็นเรื่องง่าย
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI พื้นฐานของ ClickUp เพื่อถอดเสียงคลิปและบันทึกเสียงของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปการสนทนาและการประชุมใน ClickUp Chat ได้อีกด้วย และยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนและคู่ซ้อมสำหรับไอเดียของคุณได้อีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล
5. ฟีเจอร์ที่ 5: มุมมองปฏิทิน ClickUp
ติดตามตารางเวลาของคุณให้ตรงตามกำหนด ทำภารกิจให้เสร็จตรงเวลา และจัดการไทม์ไลน์ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ใช้มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของงาน การประชุม และกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของคุณ ลากและวางงานลงในปฏิทินของคุณเพื่อกำหนดเวลาการทำงานที่สำคัญและปรับระยะเวลาของงานเหล่านั้น คุณยังสามารถดูปฏิทินของทีมของคุณใน ClickUp เพื่อกำหนดเวลาการทำงานร่วมกันและการประชุมโดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมือปฏิทินอื่น!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เตรียมวาระการประชุมและแบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมทราบว่าจะมีการหารือเรื่องใดบ้าง และเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเสนอแนะหรือแนะนำแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การประชุมมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
ลาร์กคืออะไร?
Lark เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่มีฟีเจอร์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารของทีม การทำงานร่วมกันในเอกสาร และการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการส่งข้อความทันที การประชุมทางวิดีโอ และการแก้ไขเอกสารร่วมกันแล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและจัดการปฏิทิน สร้างกระบวนการทำงาน และผสานรวมกับระบบองค์กรของบุคคลที่สามได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้ยังมีบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับการอัปโหลด จัดเก็บ และเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์หรือสถานที่ใดก็ได้
คุณสมบัติของ Lark
Lark มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพหลายประการสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันเพื่อเชื่อมต่อและจัดการงาน นี่คือบางส่วนของมัน:
1. ฟีเจอร์ #1: มีเกิล
ชุดเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการ Meegle ช่วยให้คุณสามารถจัดการงาน สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญของโครงการ เพิ่มบริบทให้กับทุกงานด้วยฟิลด์และรายละเอียดต่างๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และตัวบ่งชี้ความคืบหน้า
งานต่าง ๆ ถูกนำเสนอผ่านกระดานคัมบังหรือแผนผังต้นไม้ (เพื่อแสดงลำดับความเกี่ยวข้องและงานที่เกี่ยวข้อง) และสามารถดูความคืบหน้าได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ด
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการโครงการฟรี
2. คุณสมบัติ #2: OKRs
ให้ทีมของคุณมีสมาธิด้วยการกำหนด OKRs และเป้าหมายรายบุคคล เพื่อให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริงและมีผลกระทบ สมาชิกทีมสามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นกำลังทำได้ทั้งหมด ซึ่งช่วยปรับปรุงการร่วมมือข้ามทีมและบริบทให้ดีขึ้น
การอัปเดต OKRs ทำในเอกสาร Lark พร้อมแดชบอร์ดเพื่อติดตามและจัดการความคืบหน้าของทีมคุณในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
3. ฟีเจอร์ที่ 3: การประชุมและเมสเซนเจอร์
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ผ่าน Lark Messenger เพิ่มอิโมจิเพื่อแสดงอารมณ์และลดความเข้าใจผิดเมื่อสื่อสารผ่านข้อความ คุณยังสามารถแปลข้อความอัตโนมัติเป็นภาษาต่างๆ ได้ ทำให้การเข้าใจบทสนทนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ด้วยความช่วยเหลือของเอกสารในขณะสนทนา คุณสามารถอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการแก้ไขร่วมกันได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างการสนทนาวิดีโอของคุณ
4. คุณสมบัติที่ 4: บันทึกการประชุม
ด้วย Lark Minutes คุณสามารถสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติที่สามารถดู ค้นหา และทำงานร่วมกันได้ ทิ้งความคิดเห็นเพื่อข้อเสนอแนะและอีโมจิเพื่อแสดงปฏิกิริยา และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้ามทีมทั่วโลกด้วยการแปลอัตโนมัติของ Lark สิ่งนี้ทำให้การติดตามงานแบบอะซิงโครนัสง่ายขึ้น แม้ว่าคุณจะพลาดการประชุมก็ตาม
5. ฟีเจอร์ที่ 5: ปฏิทิน
Lark Calendar ช่วยให้คุณสามารถดูตารางเวลาว่างของทีมและนัดหมายการประชุมได้อย่างง่ายดาย เปรียบเทียบปฏิทินของทีมแบบเคียงข้างกันเพื่อจองช่วงเวลาที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา และสร้างปฏิทินแยกสำหรับการประชุมใหญ่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การเผยแพร่บทความ และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก
การตั้งราคาแบบนกขมิ้น
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ClickUp เทียบกับ Lark: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาเปรียบเทียบ Lark และ ClickUp แบบตัวต่อตัวและดูว่าทั้งสองตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง 💪🏻
1. การบริหารโครงการ
ในรอบแรกนี้ เราจะดูว่าแพลตฟอร์มใดจะโดดเด่นที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงาน
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
- มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับจัดการไทม์ไลน์ มุมมองทีมสำหรับการจัดการทรัพยากร มุมมองปริมาณงานเพื่อแสดงแบนด์วิดธ์ เป็นต้น
- การจัดการงานพร้อมประเภทงาน, ระดับความสำคัญ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และคำอธิบายงาน
- แบบฟอร์มสำหรับจัดการคำขอโครงการ การเปลี่ยนแปลง และข้อเสนอแนะ
- กระดานคัมบังและรายการเพื่อจัดระเบียบงานของคุณและสร้างกระบวนการทำงานของโครงการที่ยืดหยุ่น
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อดูความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีม
การสร้างภาพจำลองโครงการใน ClickUp
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือความสามารถในการให้คุณดูและจัดการงานของคุณได้หลายวิธี เลือกมุมมองที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความชัดเจนในแง่มุมต่างๆ ของโครงการของคุณ
คุณมี:
- มุมมองตามเวลาสำหรับการวางแผนงาน การกำหนดเส้นตาย และการระบุกิจกรรมที่ทับซ้อนกัน
- มุมมองการจัดการทรัพยากรสำหรับการติดตามปริมาณงานของทีมคุณ
- มุมมองการทำงานร่วมกันสำหรับการระดมความคิดและการจัดระเบียบแนวคิด
- มุมมองขั้นสูงสำหรับการจัดเรียงงาน, การระบุปัญหาคอขวด, และการจัดการการพึ่งพา
การจัดการงานใน ClickUp
ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องดำเนินการตามประเภทของงาน สถานะ และวันที่ครบกำหนด และเพิ่มงานย่อยสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนเพื่อทำให้การติดตามง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างงานต่างๆเพื่อช่วยให้การจัดการกำหนดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสามารถปรับปรุงความรับผิดชอบได้มากขึ้นโดยการสร้างรายการตรวจสอบงานสำหรับแต่ละงาน และหากคุณต้องแก้ไขงานหลายงาน ให้ใช้แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มของ ClickUpเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Key Lark สำหรับการจัดการโครงการ
- บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
- กระดานคัมบังและต้นไม้สำหรับการจัดระเบียบงาน
- มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
- รายละเอียดและช่องข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการ
การมองเห็นโครงการใน Lark
จัดระเบียบงานของคุณโดยใช้กระดานคัมบังเพื่อดูความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการติดตามและมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องดำเนินการอยู่
คุณยังสามารถใช้โครงสร้างต้นไม้เพื่อจัดระเบียบงานในรูปแบบลำดับชั้นได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้การมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานง่ายขึ้น และเพิ่มความชัดเจนสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อน
คุณยังสามารถดูไทม์ไลน์ของงานและเหตุการณ์สำคัญได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ Lark
การจัดการงานใน Lark
สร้างงานโดยตรงจากเอกสารหรือ Lark Messenger และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม ใช้ฟิลด์เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดอย่างละเอียด เช่น ความสำคัญ ความซับซ้อน ลิงก์สำคัญ ประเภทปัญหา และอื่นๆ จัดทำแคตตาล็อกคำอธิบายงาน ขั้นตอน ไฟล์แนบ ความคิดเห็น และคำขอเปลี่ยนแปลงผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
ClickUp หรือ Lark ดีกว่ากันเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการและงาน?
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp
ด้วยตัวเลือกการแสดงภาพโครงการที่หลากหลายการจัดการทรัพยากรขั้นสูง เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการจัดการการพึ่งพาของงาน ClickUp จึงมีความได้เปรียบเหนือ Lark อย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการและงาน ด้วยการใช้ ClickUp ทีมงานสามารถรวมทุกอย่างตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าไว้ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะดำเนินไปตามแผน นอกจากนี้ การผสานรวมที่ครอบคลุม รายงานขั้นสูง และเทมเพลตที่มีอยู่มากมาย ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการทุกขนาด
2. การร่วมมือและการสื่อสารในทีม
ถึงเวลาสำหรับการอภิปรายรอบที่สองระหว่าง ClickUp กับ Lark แล้ว ครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
- แชทที่เสริมด้วย AI สำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ClickUp Whiteboards สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย
- ClickUp Docs สำหรับการแก้ไขร่วมกัน
การแก้ไขร่วมกันและการระดมความคิด
ClickUp มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ระดมความคิดกับทีมของคุณเสมือนจริง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ด้วย ClickUp Whiteboards เมื่อคุณสรุปไอเดียเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสาร แชท หรืองานอื่นๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วน
ClickUp Docs เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในการอัปเดตและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือวิกิโดยใช้เอกสาร และจัดการทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เชื่อมโยงเอกสารกับงานเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ช่วยลดการสื่อสารไปมาขณะทำงานในโครงการ
การสื่อสารในทีม
ClickUp Chat เปิดขึ้นได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับงานของคุณตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังมี SyncUps ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อกับทีมของคุณในการโทรด้วยเสียงและวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้น! ClickUp Brain จะสรุปทุกสิ่งที่ได้พูดคุยกันระหว่างการโทรและดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม ทำให้คุณติดตามการสนทนาที่สำคัญได้ง่ายยิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:แอปพลิเคชันสื่อสารทีมที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Key Lark สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
- เมสเซนเจอร์สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมเพื่อการหารืออย่างรวดเร็วและการอัปเดต
- เอกสารสำหรับการทำงานร่วมกัน
- วิกิสำหรับการจัดการความรู้
การแก้ไขร่วมกัน
Lark Docs ช่วยให้การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเชื่อมต่อกับแชท คุณจึงได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นในเอกสารของคุณ คุณสามารถทำให้เอกสารของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นด้วยการเพิ่มองค์ประกอบการจัดรูปแบบ แบบสำรวจ แผนผัง และแผนภูมิ
การสื่อสารในทีม
Lark Messenger รองรับการส่งข้อความโดยตรงกับสมาชิกในทีม สามารถเชื่อมต่อกับอีเมล ปฏิทิน และงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการแชร์ไฟล์ การจัดตารางประชุม และการมอบหมายงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งและรับข้อความในภาษาของคุณเองโดยใช้ฟีเจอร์แปลภาษาอัตโนมัติในแชท ช่วยขจัดอุปสรรคทางภาษา
ClickUp หรือ Lark ดีกว่ากันเมื่อต้องปรับปรุงการร่วมมือระหว่างทีม?
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp
แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม แต่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร และการแชท ทำให้ ClickUp ผสานการระดมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขร่วมกัน และการสื่อสารด้วย AI เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อเทียบกับฟังก์ชันการแชทที่ครอบคลุมแต่พื้นฐานของ Lark
3. ปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติ
ต่อไป เราจะพิจารณาว่า AI และระบบอัตโนมัติของ ClickUp และ Lark เปรียบเทียบกันอย่างไร
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับ AI และการทำงานอัตโนมัติ
- 100+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI สำหรับเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ปรับแต่งได้
- ClickUp Brain สำหรับการจัดการความรู้ การอัปเดตโครงการ และการสร้างสำเนา
ระบบอัตโนมัติ
ClickUp ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่ซับซ้อนในขณะที่ทำงานที่ซ้ำซากให้อัตโนมัติ เลือกจากClickUp Automationsที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 100 แบบเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น หรือสร้างของคุณเองโดยใช้ NLP (Natural Language Processing) Automation Builder
คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับกรณีการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น การมอบหมายงาน การโพสต์ความคิดเห็น การอัปเดตสถานะ และการส่งอีเมล ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้น
ปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสมาธิและได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับงานอยู่เสมอ
มีคำถามเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่? Brain จะดึงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณขึ้นมาให้คุณ ต้องการอัปเดตความคืบหน้าหรือรายงานสถานะหรือไม่? Brain จะสร้างสรุปและข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติตามการสนทนา งานที่ต้องทำ และเอกสารของคุณ กำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการเขียนอีเมลหรือไม่? ขอคำแนะนำและตรวจสอบการสะกดคำจาก Brain ได้เลย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการสร้าง อัปเดต หรืออนุมัติเอกสาร วิธีนี้จะช่วยให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
คุณสมบัติเด่นของ Key Lark สำหรับ AI และระบบอัตโนมัติ
- Lark Base สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่ออัตโนมัติการทำงาน
- ใช้ Base ร่วมกับ OpenAI เพื่อสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก
- แม่แบบสำหรับการออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติ
ระบบอัตโนมัติ
Base คือเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Lark ที่เหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐาน ปรับปรุงการสื่อสารในทีม การจัดการงาน และการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ Base ยังช่วยให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีตและแบบฟอร์มเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์
Lark ไม่มีฟีเจอร์ AI ในตัว แต่มีการผสานการทำงานกับ OpenAI คุณสามารถใช้การผสมผสานนี้เพื่อสร้างเนื้อหาในปริมาณมากโดยใช้คำสั่ง AI ที่หลากหลาย
คุณควรเลือกเครื่องมือใดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ?
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp
ไม่ต้องสงสัยเลย ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในที่นี้ ด้วยความสามารถ AI ที่มาพร้อมกับระบบ และระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ขณะที่ Lark ไม่มีคุณสมบัติ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว และมีระบบอัตโนมัติที่จำกัด แม้ว่าสิ่งนี้จะเพียงพอสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานพื้นฐาน แต่การที่จะทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้โดยไม่มีการผสานระบบจากผู้ให้บริการภายนอกนั้นเป็นเรื่องที่ยาก
4. การกำหนดราคา
ในรอบสุดท้าย เราจะดูว่าแพลตฟอร์มใดในสองแพลตฟอร์มนี้ชนะในแง่ของราคา
แผนราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUpAI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
แผนการกำหนดราคาของ Lark
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันใดที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ใช้?
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp
ทั้ง ClickUp และ Lark มีตัวเลือกราคาที่แข่งขันได้สำหรับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ClickUp มีคุณสมบัติที่ครอบคลุม เช่น งานไม่จำกัด เอกสารร่วมกัน ผู้จัดการสปรินต์ แชทแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมายในแผนฟรี เมื่อเทียบกับ Lark
นอกจากนี้ แผน Unlimited ของ ClickUp ยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่สำคัญในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนระดับกลางของ Lark ซึ่งมีราคาอยู่ที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
ClickUp เทียบกับ Lark บน Reddit
หากคุณยังคงลังเลระหว่าง ClickUp และ Lark, Reddit เป็นสถานที่ที่ดีในการค้นหาความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้
เราได้ทำการค้นคว้า และนี่คือวิธีที่ผู้ใช้บรรยายประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับทั้งสองแพลตฟอร์ม
ผู้ใช้Redditแนะนำให้ใช้ Lark สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ
ฉันได้ใช้ larksuite สำหรับงานส่วนตัวของฉัน ฉันขอแนะนำ Lark suite อย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากมีจำนวนการฝังและการผสานรวมที่มีอยู่มากมาย
อย่างไรก็ตามผู้ใช้Reddit อีกคนหนึ่งพบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการปฏิทินหรืองานต่างๆ
ลูกค้าอีเมลต้องการการปรับปรุงอย่างมาก ความสามารถในการเพิ่มรายการลงในปฏิทินหรืองาน หรือแม้กระทั่งการย้ายสิ่งต่าง ๆ จากอีเมลไปยังแอปอื่น ๆ ที่คุณมีนั้นต้องคัดลอกข้อมูลเอง นอกจากนี้ ความปลอดภัยจะดีเพียงในแผนชำระเงิน 12 ดอลลาร์เท่านั้น ในขณะที่แผนอื่น ๆ เริ่มต้นที่ 6 ดอลลาร์ คุณอาจคิดว่าความปลอดภัยควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ในทางกลับกันผู้ใช้ ClickUpพบว่าแพลตฟอร์มนี้คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และตามตรง มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลย! ดีที่สุดที่เคยเลือก! ไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ มาก่อน และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ๆ ฉันใช้แพ็กเกจแบบเสียเงิน และกับเวอร์ชันใหม่ ๆ ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งหมดนี้ สำหรับราคาและปริมาณเครื่องมือที่มากมาย Clickup ได้ทำลายทุกความคาดหมายของฉันอย่างแน่นอน
ผู้ใช้รายหนึ่งได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า ทำไม พวกเขาถึงชื่นชอบ ClickUp
ClickUp คุ้มค่าเพราะคุณจะได้รับกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการที่แท้จริง พร้อมระบบอัตโนมัติ ภาพรวมของทุกโครงการและความคืบหน้า นอกจากนี้ ฉันยังชอบฟีเจอร์บันทึกวิดีโอในแพลตฟอร์มนี้ด้วย
แม้ว่า Lark จะมีความสามารถในการผสานรวมที่ดีอยู่บ้าง แต่ก็อาจใช้งานได้ยากและไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้หลายคน นอกจากนี้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Lark จะมีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีราคาไม่แพงแต่มีความปลอดภัย
ClickUp ได้รับคำชมจากผู้ใช้ส่วนใหญ่เนื่องจากความสามารถในการจัดการโครงการที่หลากหลาย เมื่อรวมกับบริการลูกค้าที่เชื่อถือได้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบว่าแพลตฟอร์มนี้เกินความคาดหวังของพวกเขา
เครื่องมือการทำงานร่วมกันใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?
ดังนั้นเราจึงนำ ClickUp และ Lark มาประชันกันแบบตัวต่อตัว และนี่คือช่วงเวลาที่คุณรอคอย...
กรุณาตีกลอง... 🥁
ผู้ชนะคือ... ClickUp!
ClickUp นำเสนอระบบอัตโนมัติด้วย AI ขั้นสูง แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชท กระดานไวท์บอร์ด และเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันในแอปเดียว นอกจากนี้ ราคาที่ยืดหยุ่นยังให้ความคุ้มค่าที่มากกว่าเงินที่คุณจ่าย!
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นเครื่องมือที่ครบครัน เพิ่มคุณค่า มอบการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก
สมัครใช้ ClickUpวันนี้ และค้นพบว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือการร่วมมือเพียงตัวเดียวที่ทีมของคุณต้องการ!