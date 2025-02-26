เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ Excel ฟรีสำหรับการจัดการโครงการ

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Excel เป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ในการรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ใช้คุณสมบัติที่คุ้นเคยของ Microsoft Excel เพื่อให้คุณมีแผนภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการของคุณ 📊
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการกับกำหนดส่งหลายงาน เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังจัดระเบียบทีมงาน หรือฟรีแลนซ์ที่ต้องรับมือกับคำขอจากลูกค้าหลากหลาย เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างยืดหยุ่น
เพื่อช่วยคุณเลือก เราได้คัดสรรเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ Excel ฟรีที่ดีที่สุดไว้ด้านล่างนี้
แต่ก่อนอื่น มาดูสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ฟรีของคุณกันก่อน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แผนภูมิแกนต์ที่ดีในแบบฟอร์ม Excel?
เมื่อเลือกเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ ควรเลือกแบบที่สมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานกับความง่ายในการใช้งาน คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาคือ:
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: มองหาเทมเพลตที่มีช่องกรอกข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและการนำทางที่ใช้งานง่ายสำหรับการป้อนข้อมูลที่สะดวก เช่น เมนูแบบดรอปดาวน์สำหรับการเลือกขั้นตอนงานหรือระดับความสำคัญ
- ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่แสดงงานในโครงการของคุณอย่างชัดเจนและปรับไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขประมาณเวลาในการทำงานให้เสร็จ
- ความสามารถในการติดตามความคืบหน้า: เลือกเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ ที่ใช้สูตร Excelสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นงานแบบเรียลไทม์ และรวมแถบแสดงความคืบหน้าเพื่อแสดงสถานะปัจจุบัน
- เค้าโครงที่ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณแก้ไขคอลัมน์ เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ
- ตัวบ่งชี้การพึ่งพาของงาน: ค้นหาแม่แบบที่ใช้ลูกศรหรือเส้นเชื่อมต่อเพื่อแสดงว่าความล่าช้าในงานหนึ่งส่งผลกระทบต่องานอื่นอย่างไร ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างงานชัดเจนยิ่งขึ้น
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Excel ฟรี
แม้ว่า Excel จะไม่มีตัวเลือกในตัวแต่การสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excelก็ทำได้ง่ายด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน
แต่ถ้าคุณต้องการข้ามขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมดไปเลย ลองดูรายการเทมเพลตแผนภูมิแกนท์ใน Excel ฟรีที่เราคัดสรรมาไว้ด้านล่างนี้
1. แม่แบบแผนภูมิแกนต์ โดย Vertex42
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์โดย Vertex42ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การกำหนดตารางเวลาโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีโครงสร้างการแบ่งงานที่แบ่งเป้าหมายหลักออกเป็นงาน และแบ่งงานออกเป็นงานย่อย คุณสามารถกำหนดเจ้าของงาน ติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และปรับแต่งไทม์ไลน์ได้ตามต้องการ เช่น การเลือกสัปดาห์ที่ต้องการเริ่มต้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ตั้งค่าการพึ่งพาของงานในแผ่นงาน Excel ของคุณโดยใช้สูตรที่กำหนดเองตัวอย่างเช่น เชื่อมโยงวันที่เริ่มต้นของงานหนึ่งกับวันที่สิ้นสุดของงานก่อนหน้า เคล็ดลับเครื่องมือในเทมเพลต ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำสูตรเหล่านี้ไปใช้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานและปริมาณงาน
2. แม่แบบแผนงานโครงการแบบแกนต์ โดย Microsoft
แม่แบบ Gantt Project Planner โดย Microsoftเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการรักษาภาพรวมระดับสูงของไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ
เทมเพลต Excel ฟรีนี้แสดงวันที่เริ่มต้นจริงและความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน พร้อมเน้นเมื่องานดำเนินเกินกำหนดเวลาของโครงการ คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิได้โดยเปลี่ยนระยะเวลาของงานหรือปรับวันที่เริ่มต้นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในโครงการของพวกเขา
3. แม่แบบตัวติดตามโครงการ Gantt โดย Microsoft
แม่แบบ Gantt Project Tracker โดย Microsoftเป็นสิ่งที่ผู้นำทีมต้องมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและทำให้ทุกคนรับผิดชอบและทำงานสอดคล้องกัน
ด้วย เครื่องคิดเลขในตัวและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ทำให้การจัดวางสามารถระบุงานที่เกินหรือต่ำกว่ากำหนดได้อย่างรวดเร็ว ให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะโครงการได้ทันที นอกจากนี้ พื้นที่แผนภูมิยังช่วยให้คุณมองเห็นการพึ่งพาของงานต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น ทำให้คุณควบคุมตารางเวลาของโครงการได้ดียิ่งขึ้น
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้ร่วมกับเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาโซลูชันที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามงานตามหมวดหมู่ที่กำหนดและพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
4. แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบอไจล์โดยไมโครซอฟท์
ออกแบบมาสำหรับโครงการที่มีจังหวะรวดเร็วและมีการทำซ้ำบ่อยครั้งแม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบ Agile โดย Microsoftเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและการอัปเดตบ่อยครั้ง
สิ่งที่ทำให้เทมเพลต Excel นี้โดดเด่นคือการปรับใช้ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือกำหนดเวลา เทมเพลตจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลล่าสุดเสมอ
นอกจากนี้ ยังรวมถึง ธีมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับแต่ง ไอคอนสำหรับทำเครื่องหมายปัญหา และแถบสีเพื่อแสดงสถานะ—ไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ในเส้นทาง, มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง, หรือยังไม่ได้มอบหมาย
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานในกระบวนการแบบ Agileและต้องการเทมเพลตที่ยืดหยุ่นเพื่อติดตามกระบวนการทำงานและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
5. แผนภูมิแกนต์สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน โดย Template.net
แม่แบบแผนกังต์สำหรับการฝึกอบรมพนักงานโดย Template.netช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการติดตามโปรแกรมการฝึกอบรมของทีมโดยผู้ประสานงานที่แตกต่างกันได้ การออกแบบที่ยืดหยุ่นและการคำนวณอัตราการเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการฝึกอบรมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดตารางเวิร์กช็อปสำหรับกลุ่มเล็กหรือทีมใหญ่ แม่แบบแผนภูมิแกนต์ต์ที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินการเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมและติดตามการมีส่วนร่วม
6. แม่แบบแผนงานโครงการแบบแกนต์โดย Template.net
แม่แบบแผนงานแกนต์สำหรับโครงการวิจัยโดย Template.netช่วยให้ผู้วิจัยและผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลต แบ่งกระบวนการวิจัย ออกเป็นงานเฉพาะ—ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมไปจนถึงการเขียนรายงาน—พร้อมภาพรวมที่ชัดเจนของไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือการเน้นวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เป้าหมายของคุณอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมี เครื่องคำนวณอัตโนมัติสำหรับการคาดการณ์และงบประมาณของโครงการ ซึ่งช่วยให้การปรับใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการวิจัยต่างๆ
7. แม่แบบแผนภูมิแกนต์รายชั่วโมง โดย Template.net
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์รายชั่วโมงโดย Template.netเหมาะสำหรับหัวหน้าทีมและฟรีแลนซ์ที่ต้องการมองเห็นงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และทรัพยากรเป็นรายชั่วโมงเพื่อการจัดตารางเวลาที่แม่นยำ
สูตรสำเร็จในตัวของเทมเพลตช่วยในการประมาณต้นทุนได้ทันที ทำให้การจัดทำงบประมาณง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวติดตามสถานะคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการส่งมอบและการชำระเงิน
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ที่ต้องการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะเพื่อเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
8. แผนการสรรหาบุคลากร แผนภูมิแกนต์ แบบเทมเพลต โดย Template.net
ออกแบบมาสำหรับทีม HRแม่แบบแผนการสรรหาบุคลากรแบบกังต์ต์ชาร์ตโดย Template.netช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องง่ายขึ้น แม่แบบนี้ช่วยวางแผนขั้นตอนสำคัญของการสรรหาบุคลากรตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานจนถึงการบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานใหม่ ให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริง พร้อมให้ภาพรวมของระยะเวลาของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย แผ่นงานแยกสำหรับแผนภูมิแกนต์ แผนการสรรหาบุคลากร (รวมถึงผู้รับผิดชอบงานและวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด) และ SOPs เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่จัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร
แม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheetsและ Excel เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางการจัดการโครงการของคุณ แต่เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นและระยะเวลาโครงการยาวนานขึ้น คุณจะเริ่มรู้สึกถึงข้อจำกัด—สเปรดชีตเหล่านั้นไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับแม่แบบแผนงานกานท์
ใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Excel สำหรับการจัดการโครงการของคุณหรือไม่? รู้ถึงความท้าทาย:
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: Excel ขาดความสามารถเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การรายงานที่ละเอียด, และการเชื่อมโยงงานที่บูรณาการ, ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องส่งอีเมลเวอร์ชันล่าสุดให้ทุกคนอย่างต่อเนื่อง
- ยุ่งยากสำหรับโครงการที่ซับซ้อน: การจัดการงานหลายอย่างและกำหนดเวลาหลายช่วงอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก นำไปสู่ความสับสนและวุ่นวาย
- การแสดงผลแบบจำกัด: เครื่องมือการแสดงผลของ Excel อาจแสดงสถานะของโครงการได้ แต่ขาดมุมมองที่เข้าใจง่าย เช่นกระดานคัมบังหรือแผนผังความคิดซึ่งจำกัดการวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้องอัปเดตด้วยตนเอง: แม้ว่าเทมเพลต Excel จะสามารถปรับแต่งได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังจำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเองอย่างมาก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดหากไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ
สำรวจทางเลือกของ Excelที่ออกแบบมาเพื่อโครงการและกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น
ทางเลือกแทนแบบแผนกังต์ Excel Templates
ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด สำหรับการวางแผนโครงการที่แข็งแกร่ง คุณต้องการซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่มีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันขั้นสูง—นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ClickUpคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดการงานและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ไปจนถึงเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI พื้นที่ทำงาน ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเป็นองค์ประกอบสำคัญของเทมเพลตการจัดการโครงการของเรา แต่เราไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เรายังนำเสนอระดับใหม่ของการมองเห็นโครงการด้วยทางเลือกแผนภูมิแกนต์เช่น กระดานคัมบัง มุมมองปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้านล่างนี้คือเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา ซึ่งมาพร้อมกับแผนภูมิแกนต์
เทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUp
เทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการติดตามการดำเนินงานของธุรกิจให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง มันให้มุมมองที่ชัดเจนของความคืบหน้าในแต่ละวัน เดือน และปี
ประการแรก มุมมอง Gantt รายสัปดาห์ จะแสดงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของโครงการของคุณ โดยจัดเรียงตามวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถปรับระยะเวลาของงานได้โดยการลากและวางแถบโดยตรงบนแผนภูมิ
จากนั้นยังมี มุมมอง Gantt รายเดือน ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการตลอดทั้งเดือน และมุมมอง Gantt รายปี ซึ่งให้ภาพรวมในระดับสูงของงานและเป้าหมายสำคัญทั้งหมดของคุณตลอดทั้งปี
สุดท้ายนี้ มุมมองรายการสรุป จะจัดกลุ่มงานทั้งหมดของคุณตามสถานะ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นงานที่รอดำเนินการและกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนจากรายวันถึงรายปี และนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้าง ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นหรือตึกระฟ้าการใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการก่อสร้างของคุณเป็นวิธีฉลาดในการจัดการเป้าหมายสำคัญของคุณ
และเทมเพลตแผนภูมิแกนต์การก่อสร้างของ ClickUpก็ทำเช่นนั้นได้
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ระดับกลาง แม่แบบนี้ช่วยวางแผนกิจกรรมการก่อสร้างของคุณบนไทม์ไลน์แกนท์เดียว พร้อมรายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม นอกจากนี้ยังมี 'มุมมองรายการกิจกรรม' ที่ซิงค์โดยตรงกับแผนภูมินี้
สูตรที่ติดตั้งไว้ช่วยในการประมาณระยะเวลาของงาน ทำให้คุณสามารถวางแผนลำดับการดำเนินงานและคาดการณ์ ความต้องการทรัพยากรได้
หากคุณต้องการจัดระเบียบแบบพิมพ์เขียวและแผนการออกแบบของคุณ เอกสารการออกแบบก่อสร้างแบบกำหนดเองเป็นสถานที่ที่สะดวกสำหรับสิ่งนั้น
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการก่อสร้างที่ดูแลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมาที่ดูแลการปรับปรุงบ้าน
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การจัดการแบบน้ำตกของ ClickUp
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การจัดการแบบน้ำตกของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ทำงานภายในวิธีการแบบน้ำตก ซึ่งงานต้องเสร็จสิ้นตามลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตระดับกลางนี้มีโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการช่วยให้คุณชี้แจงบทบาทของทีมและติดตามความคืบหน้าตามขั้นตอนได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างโครงการทั้งแบบง่ายและซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางให้คุณ
นอกจากนี้ยังมีมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) ซึ่งแสดงความคืบหน้าของงานแต่ละรายการตามลำดับ สำหรับการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถ เพิ่มบันทึก จุดสำคัญ และป้ายกำกับ ลงในรายการงานได้โดยตรง
เหมาะสำหรับ: ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานในขั้นตอนโครงการแบบลำดับ และผู้จัดการโครงการไอทีที่ดูแลกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเป็นเชิงเส้น
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับแผนงาน IT Roadmap ของ ClickUp
เทมเพลตแผนงาน Gantt สำหรับแผนงาน IT ของ ClickUpช่วยให้ทีม IT วางแผน ติดตาม และสื่อสารโครงการเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น โดยรวมคุณสมบัติของแผนงานและแผนงาน Ganttเข้าด้วยกันเพื่อการจัดการโครงการแบบองค์รวม
มุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) ซึ่งสามารถพบได้ภายใต้ แท็บ 'กำหนดการโครงการ' จะจัดระเบียบงานของคุณในรูปแบบเส้นเวลา ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างทันท่วงที มุมมอง 'โครงการสำคัญตามลำดับความสำคัญ' จะแสดงงานของคุณพร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น สถานะการจัดลำดับความสำคัญ (เช่น เป็นงานที่ 'ควรมี' หรือ 'จำเป็นต้องมี') ผลกระทบที่ต้องพิจารณา ความพยายามที่จำเป็น และข้อมูลอื่น ๆ
และมุมมอง 'Team Bandwidth' ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของการกระจายงาน ช่วยให้มั่นใจว่างานได้รับการจัดสรรอย่างสมดุลระหว่างสมาชิกในทีม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ให้ใช้ระบบอัตโนมัติที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีของคุณ ตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่จะกระตุ้นให้เครื่องมือ AI ดึงข้อมูลโครงการที่ผ่านมาหรือ SOPs ที่สำคัญในจุดสำคัญต่างๆ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอทีที่ต้องการปรับแนวทางของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับรายการตรวจสอบการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ClickUp
หากคุณต้องการจัดโครงสร้างกระบวนการทดสอบก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันแม่แบบแผนงานกานท์รายการตรวจสอบการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) ของ ClickUpพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้จริงสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกอย่างทำงานตามที่ตั้งใจไว้
แผนภูมิแกนต์ของเทมเพลตนี้แสดง งาน UAT ของคุณและความสัมพันธ์ระหว่างงาน อย่างเป็นภาพ ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้ว่าแต่ละกรณีทดสอบเชื่อมโยงกับวงจรความคิดเห็นและจุดสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติอย่างไร
นอกจากนี้ยังมีมุมมอง 'ขั้นตอนและขั้นตอนของ UAT' ที่จัดกลุ่มงานตามสถานะและมีแถบความคืบหน้าที่อัปเดตโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละงาน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
เหมาะสำหรับ: ทีม QA ที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของผู้ใช้
ยกระดับการจัดการโครงการของคุณด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
การใช้ Excel สำหรับแผนภูมิแกนต์อาจเป็นตัวเลือกคลาสสิก แต่ ClickUp ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการผสานแผนภูมิแกนต์เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของการจัดการโครงการของคุณ
เพียงกรอกข้อมูลของคุณและสลับระหว่างมุมมองต่างๆ—รายการ, กระดาน, แผนภูมิแกนต์ (และอื่นๆ) ความยืดหยุ่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรของคุณได้ดีขึ้น
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมขั้นสูง
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ ClickUp ก็มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และส่วนที่ดีที่สุดคือ? เทมเพลตเหล่านี้ฟรีทั้งหมด 💰
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มจัดการโครงการของคุณได้ดีขึ้น