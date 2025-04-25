บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

รายการสูตร Excel ขั้นพื้นฐาน 50 สูตรที่ทุกคนควรรู้

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
25 เมษายน 2568

คุณกำลังทำงานกับสเปรดชีตที่มีข้อมูลหลายร้อยแถว และสมองของคุณเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียด คุณรู้ว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับมัน แต่คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?

คำตอบนั้นง่ายมาก: สูตรใน Microsoft Excel 📊

พวกมันไม่ได้มีไว้สำหรับนักคณิตศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น ใครๆ ก็สามารถใช้เพื่อทำให้งานง่ายขึ้นและเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจสูตร MS Excel ที่สำคัญที่สุดบางสูตรที่สามารถทำให้สเปรดชีตของคุณกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังได้ ⚙️

สูตรใน Excel คืออะไร?

สูตรใน Excel คือชุดคำสั่งที่ป้อนลงในเซลล์ในสเปรดชีตเพื่อทำการคำนวณหรือดำเนินการเฉพาะอย่าง

สูตรใน MS Excel แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่ซับซ้อนสามารถมีวิธีแก้ไขที่ง่ายได้บ่อยครั้ง คิดถึงพวกมันเหมือนกับ 'ภาษา' ของ Excel

ทุกสูตรเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย 'เท่ากับ' (=) ตามด้วยตัวเลข, ฟังก์ชัน, หรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น เครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) คุณสามารถใช้สูตรเหล่านี้เพื่อสร้างรายงานวิเคราะห์, จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน, และได้รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรวมตัวเลขในคอลัมน์ คุณเพียงแค่ป้อน =SUM(A1:A10) ลงในเซลล์ Excel จะทำงานที่เหลือให้ และคุณจะได้ผลรวมทันที

สูตรใน Excel ยังสามารถเปลี่ยนตารางธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังได้อีกด้วย ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้สูตรเหล่านี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล:

  • การคำนวณ: คำนวณชุดข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ทางสถิติ และดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย
  • การมองเห็นภาพ: รับภาพรวมของข้อมูลของคุณในรูปแบบแผนภูมิและกราฟเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย
  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ปรับตัวแปรและเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์พร้อมการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  • กรองและจัดเรียง: ดึงข้อมูล, กรอง, และจัดเรียงชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อระบุแนวโน้มและค่าผิดปกติ

ทำไมต้องเสียเวลาจดหรือจำสูตร Excel? แค่ถามClickUp Brainขณะทำงาน แล้วคุณจะประหยัดเวลาและความพยายาม!

สูตร Excel 50 อันดับแรกสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ

เพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นนี่คือชีทสูตร MS Excelสำหรับช่วยในกรณีการใช้งานต่างๆ

สูตรทางคณิตศาสตร์

1. ผลรวม (SUM())

SUM() รวมตัวเลขทั้งหมดในช่วงหรือชุดค่าที่กำหนดไว้ มันทำงานเฉพาะกับเซลล์ที่มีค่าตัวเลขเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น =SUM(A1:A5) จะรวมค่าในเซลล์ A1 ถึง A5 เข้าด้วยกัน ที่นี่ ช่วงคือจาก D1 ถึง D3 และผลลัพธ์จะแสดงใน D4

การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม
ผ่านทางGreat Learning

2. ค่าเฉลี่ย ()

AVERAGE() คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่ากลาง) ของตัวเลขในช่วงหรือชุดค่าที่กำหนด

'=AVERAGE(B3:B8)' จะคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าในเซลล์ B3 ถึง B8

ตัวอย่างสูตร Excel: การฝึกอบรมของ Internshala
ผ่านทางInternshala Trainings

3. COUNT()

COUNT() นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในช่วงที่กำหนด

'=COUNT(D2:D21)' จะนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในช่วง D1 ถึง D6

ตัวอย่างสูตร Excel: W3Schools
ผ่านทางW3Schools

4. พาวเวอร์ ()

สูตรนี้ใช้เพื่อยกจำนวนหนึ่งกำลังของอีกจำนวนหนึ่ง (การยกกำลัง) '=POWER(2, 3)' จะคำนวณ 2 ยกกำลัง 3 (ผลลัพธ์คือ 8) ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าการใช้เครื่องหมาย '^'

ที่นี่ ตัวอย่างที่แบ่ง D2 ด้วย 100 เพื่อให้ได้ความสูงเป็นเมตร จากนั้นยกกำลังสองโดยใช้สูตร POWER โดยให้อาร์กิวเมนต์ที่สองเป็น 2

ตัวอย่างสูตร Excel
ผ่านExcel Jet

5. CEILING()

นี่เป็นการปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุโดยใช้ตัวคูณของจำนวนเต็มที่กำหนดไว้ '=CEILING(F2, 1)' จะปัด 3.24 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด ซึ่งก็คือ 4

ตัวอย่างสูตร Excel

6. FLOOR()

นี่เป็นการปัดตัวเลขลงให้เหลือจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีค่าเป็นจำนวนเท่าของค่าความสำคัญที่ระบุ '=FLOOR(F2, 1)' จะปัด 3.24 ลงให้เหลือจำนวนเต็มใกล้ที่สุดคือ 3

ตัวอย่างสูตร Excel:

7. MOD()

MOD() คืนค่าเศษที่เหลือจากการหารจำนวนหนึ่งด้วยอีกจำนวนหนึ่ง '=MOD(10, 3)' จะคืนค่า 1 เนื่องจาก 10 หารด้วย 3 แล้วเหลือเศษ 1

ตัวอย่างสูตร Excel: Ablebits
ผ่านทางAblebits

8. SUMPRODUCT()

SUMPRODUCT() คูณค่าที่ตรงกันในอาร์เรย์หรือช่วงที่กำหนดและคืนค่าผลรวมของผลลัพธ์เหล่านั้น '=SUMPRODUCT(A1:A3, B1:B3)' จะคูณ A1 ด้วย B1, A2 ด้วย B2, A3 ด้วย B3 แล้วรวมผลลัพธ์ทั้งหมด

ตัวอย่างสูตร Excel: การสนับสนุนของ Microsoft
ผ่านทางฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

สูตรข้อความ

9. CONCATENATE()/CONCAT()

ทั้ง CONCATENATE() และ CONCAT() ใช้สำหรับรวมข้อความหลายส่วนเข้าด้วยกันเป็นข้อความเดียว CONCATENATE() เป็นเวอร์ชันเก่ากว่าและกำลังถูกแทนที่ด้วย CONCAT() ในเวอร์ชันใหม่ของ Excel

ตัวอย่างเช่น '=CONCATENATE(A1, ",", B1)' จะรวมข้อความในเซลล์ A1 และ B1 เข้าด้วยกันโดยมีช่องว่างคั่นกลาง หาก A1 มีข้อความว่า 'Hello' และ B1 มีข้อความว่า 'World' ผลลัพธ์ที่ได้คือ 'Hello World'

ตัวอย่างสูตร Excel: การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม
ผ่าน การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่

10. LEFT()

ฟังก์ชัน LEFT() จะดึงอักขระจำนวนที่กำหนดจากตำแหน่งเริ่มต้น (ด้านซ้าย) ของสตริงข้อความ

ตัวอย่างเช่น '=LEFT(B2,5)' จะดึงอักขระห้าตัวแรกจากข้อความในเซลล์ B2

ตัวอย่างสูตร Excel: เฮนรี ฮาร์วิน
ผ่านทางเฮนรี่ ฮาร์วิน

11. RIGHT()

ฟังก์ชัน RIGHT() จะดึงอักขระจำนวนที่กำหนดจากด้านท้าย (ด้านขวา) ของสตริงข้อความ

ตัวอย่างสูตร Excel: EDUCBA
ผ่านทางEDUCBA

12. MID()

ฟังก์ชัน MID() จะดึงอักขระจำนวนที่กำหนดจากตรงกลางของสตริงข้อความ โดยเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ

'=MID(B2,6, 3)' แสดงตัวเลขตรงกลาง

ตัวอย่างสูตร Excel: เฮนรี่ ฮาร์วิน
ผ่านทาง เฮนรี่ ฮาร์วิน

13. TRIM()

ฟังก์ชัน TRIM() จะลบช่องว่างส่วนเกินทั้งหมดออกจากสตริงข้อความ เหลือเพียงช่องว่างเดี่ยวระหว่างคำเท่านั้น

'=TRIM(D4)' จะลบช่องว่างเพิ่มเติมออกจากข้อความในเซลล์ D4 หาก D4 มีข้อความว่า 'ClickUp Sheets' ผลลัพธ์จะเป็น 'ClickUp Sheets'

นี่คือตัวอย่าง:

ตัวอย่างสูตร Excel

14. REPLACE()

ฟังก์ชัน REPLACE() จะแทนที่ส่วนหนึ่งของสตริงข้อความด้วยสตริงข้อความอื่น โดยอิงตามตำแหน่งและความยาวที่ระบุ

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

15. SUBSTITUTE()

ฟังก์ชัน SUBSTITUTE() ใช้แทนข้อความเฉพาะภายในสตริงด้วยข้อความอื่น มักใช้เพื่อแทนที่ทุกตำแหน่งของข้อความย่อย

ตัวอย่างสูตร Excel: Simon Sez IT
ผ่านทางSimon Sez IT

16. TEXT()

ฟังก์ชัน TEXT() แปลงตัวเลขเป็นข้อความในรูปแบบที่กำหนด เช่น วันที่ เวลา สกุลเงิน หรือการกำหนดรูปแบบเอง

'=TEXT(I1, '0. 00')' จะจัดรูปแบบตัวเลขในเซลล์ I1 ให้แสดงผลเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง หาก I1 มีค่าเป็น 12.345 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น '12.35'

ตัวอย่างสูตร Excel: Excel Jet
ผ่าน Excel Jet

17. LEN()

ฟังก์ชัน LEN() คืนค่าจำนวนอักขระในสตริงข้อความ รวมถึงช่องว่าง

'=LEN(C4)' จะคืนค่าความยาวของข้อความในเซลล์ C4 หาก J1 มีค่าเป็น 'ClickUp' ผลลัพธ์จะเป็น 8

ตัวอย่างสูตร Excel:

18. FIND()

ฟังก์ชัน FIND() ค้นหาตำแหน่งของสตริงย่อยภายในสตริงข้อความ โดยจะแยกแยะตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

'=FIND('x', K1)' ค้นหาตำแหน่งที่พบ 'x' ครั้งแรกในเซลล์ K1 หาก K1 มี 'Excel' ผลลัพธ์คือ 2

ตัวอย่างสูตร Excel: Excel Jet
ผ่าน Excel Jet

19. ค้นหา()

ฟังก์ชัน SEARCH() มีลักษณะคล้ายกับ FIND() แต่ไม่แยกแยะตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ โดยจะค้นหาตำแหน่งของส่วนย่อยของข้อความภายในสตริงข้อความ

'=SEARCH('X', L1)' ค้นหาตำแหน่งที่พบ 'X' หรือ 'x' ครั้งแรกในเซลล์ L1 หาก L1 มี 'Excel' ผลลัพธ์คือ 2

ตัวอย่างสูตร Excel: Ablebits
ผ่านทาง Ablebits

20. UPPER()

ฟังก์ชัน UPPER() แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

'=UPPER(B3)' แปลงข้อความใน B3 เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เลือกลากเคอร์เซอร์ลงเพื่อนำไปใช้กับเซลล์อื่น ๆ

ตัวอย่างสูตร Excel: Got It AI
ผ่านทางGot It AI

21. LOWER()

ฟังก์ชัน LOWER() แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

'=LOWER(A2)' แปลงข้อความในเซลล์นี้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

ตัวอย่างสูตร Excel: ExcelMojo
ผ่านทางExcelMojo

22. PROPER()

ฟังก์ชัน PROPER() จะทำให้ตัวอักษรตัวแรกของคำแต่ละคำในสตริงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

'=PROPER(A1)' แปลงข้อความในเซลล์นี้ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ตามหลักตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กที่เหมาะสม หรือตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรกและคำเฉพาะ (title case) เลือกและลากเคอร์เซอร์เพื่อนำไปใช้กับเซลล์อื่น ๆ

ตัวอย่างสูตร Excel: Excel ง่ายๆ
ผ่านทางExcel Easy

สูตรเชิงตรรกะ

23. IF()

ฟังก์ชัน IF() ทำการทดสอบทางตรรกะและคืนค่าหนึ่งค่าหากเงื่อนไขเป็น TRUE และคืนค่าอีกค่าหนึ่งหากเงื่อนไขเป็น FALSE เป็นหนึ่งในฟังก์ชันตรรกะที่ใช้บ่อยที่สุดใน Excel

สูตร: =IF(ตรรกะ_ทดสอบ, ค่า_ถ้า_จริง, ค่า_ถ้า_เท็จ)

ในตัวอย่างนี้ สูตรใน D2 ตรวจสอบว่า C2 มากกว่า B2 หรือไม่ หากเป็นจริง จะคืนค่า 'เกินงบประมาณ' มิฉะนั้น จะคืนค่า 'อยู่ในงบประมาณ'

สูตร Excel ในเซลล์ D2 คือ =IF(C2&gt;B2,"เกินงบประมาณ","อยู่ภายในงบประมาณ")
ผ่านทางฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

24. IFERROR()

ฟังก์ชัน IFERROR() จะคืนค่าที่กำหนดไว้หากสูตรส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด (เช่น #DIV/0!, #N/A, ฯลฯ) หากไม่เกิดข้อผิดพลาด จะคืนค่าผลลัพธ์ของสูตรนั้น

ตัวอย่างสูตร Excel

25. ISERROR()

ฟังก์ชัน ISERROR() ตรวจสอบว่าค่าใด ๆ เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ และคืนค่า TRUE หากเกิดข้อผิดพลาด หรือคืนค่า FALSE หากไม่เกิดข้อผิดพลาด ฟังก์ชันนี้สามารถใช้จัดการข้อผิดพลาดในสูตรก่อนที่มันจะก่อให้เกิดปัญหา

ตัวอย่างสูตร Excel: Excel ง่ายๆ
ผ่านทาง Excel Easy

26. ISNUMBER()

ฟังก์ชัน ISNUMBER() ตรวจสอบว่าค่าเป็นจำนวนหรือไม่ และคืนค่า TRUE หากเป็นจำนวน หรือคืนค่า FALSE หากไม่เป็นจำนวน. มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบประเภทข้อมูลในช่วงของเซลล์.

ตัวอย่างสูตร Excel: Ablebits
ผ่านทาง Ablebits

ฟังก์ชันการค้นหาและสูตรอ้างอิง

27. VLOOKUP()

VLOOKUP ย่อมาจาก 'Vertical Lookup' ซึ่งหมายถึงการค้นหาค่าเฉพาะในคอลัมน์แรกของตารางหรือช่วงข้อมูล และคืนค่าในแถวเดียวกันจากคอลัมน์อื่นที่คุณระบุไว้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อดึงข้อมูลจากตารางโดยอ้างอิงจากรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างสูตร Excel: การสนับสนุนของ Microsoft
ผ่านทางฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

28. HLOOKUP()

HLOOKUP ย่อมาจาก 'การค้นหาแนวนอน' ซึ่งใช้ค้นหาค่าเฉพาะในแถวบนสุดของตารางหรือช่วงข้อมูล และคืนค่าในคอลัมน์เดียวกันจากแถวอื่นที่คุณระบุไว้ โดยการทำงานคล้ายกับ VLOOKUP แต่จะใช้กับข้อมูลที่จัดเรียงในแนวนอน

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ '=HLOOKUP("March", B1:G2, 2, FALSE)'

ตัวอย่างสูตร Excel: DataCamp
ผ่านทางDataCamp

29. INDEX()

ฟังก์ชัน INDEX คืนค่าของเซลล์ในแถวและคอลัมน์ที่ระบุจากภายในช่วงที่กำหนด เป็นฟังก์ชันที่หลากหลายและมักใช้ร่วมกับฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น MATCH

ตัวอย่างนี้ใช้ '=INDEX(B2:D8,4,2)'

ตัวอย่างสูตร Excel: GeeksforGeeks
ผ่านทางGeeksforGeeks

30. INDEX-MATCH()

INDEX-MATCH เป็นการผสมผสานที่ทรงพลังของสองฟังก์ชัน: INDEX และ MATCH ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า VLOOKUP หรือ HLOOKUP ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหาตำแหน่งของค่าในชุดข้อมูล และ INDEX จะคืนค่าที่ตำแหน่งนั้น

สูตรที่ใช้ในตัวอย่างนี้คือ: '=INDEX(B56:D63,MATCH("Grapes",A56:A63,0),2)

ตัวอย่างสูตร Excel: เคล็ดลับ Excel
ผ่านเคล็ดลับ Excel

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: INDEX-MATCH เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบจัดการสินค้าคงคลังที่คุณต้องการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเองผ่านรายการยาวๆ

32. INDIRECT()

INDIRECT คืนค่าการอ้างอิงไปยังช่วงหรือเซลล์ที่ข้อความสตริงระบุไว้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างการอ้างอิงแบบไดนามิกภายในสูตรของคุณได้

ตัวอย่างสูตร Excel

สูตรทางสถิติ

33. MIN()

ฟังก์ชัน MIN() ใน Excel จะคืนค่าที่น้อยที่สุด (ค่าต่ำสุด) ในช่วงของตัวเลขที่กำหนดไว้ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการระบุค่าที่ต่ำที่สุดในชุดข้อมูล

ตัวอย่างเช่น 'MIN(number1, [number2], …)'. หากเป็นช่วง สูตรจะดูประมาณว่า '=MIN(C2:C9)'

ตัวอย่างสูตร Excel: อัตโนมัติ Excel
ผ่านAutomate Excel

33. MAX()

MAX() เป็นฟังก์ชันตรงข้ามกับ MIN() ฟังก์ชัน MAX() ใน Excel จะคืนค่าที่ใหญ่ที่สุด (สูงสุด) ในชุดของตัวเลขที่กำหนดไว้ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์สำหรับการค้นหาค่าสูงสุดในชุดข้อมูล

ตัวอย่างเช่น MAX(number1, [number2], …).

ตัวอย่างสูตร Excel: ชุมชน Microsoft
ผ่านทางชุมชน Microsoft

34. RANK()

ฟังก์ชัน RANK() ใน Excel จะคืนค่าลำดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ลำดับนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวเลขในลำดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอย่างเช่น RANK(หมายเลข, อ้างอิง, [ลำดับ])

  • หมายเลข: หมายเลขที่คุณต้องการหาอันดับ
  • อ้างอิง: ช่วงของตัวเลขที่คุณต้องการจัดอันดับ
  • ลำดับ: ตัวเลือก. หากเป็น 0 หรือไม่ระบุ จะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จากใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุด). หากเป็น 1 จะเรียงลำดับจากน้อยไปมาก (จากเล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุด).
ตัวอย่างสูตร Excel:

35. เปอร์เซ็นไทล์()

ฟังก์ชัน PERCENTILE() ใน Excel คืนค่าที่เปอร์เซ็นไทล์ที่กำหนดของชุดข้อมูล เปอร์เซ็นต์ไทล์ใช้เพื่อทำความเข้าใจการกระจายของข้อมูล

สูตร: PERCENTILE(อาร์เรย์, k)

  • array: ช่วงของค่าที่คุณต้องการหาเปอร์เซ็นไทล์
  • k: ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่คุณต้องการ ระหว่าง 0 ถึง 1 (เช่น 0.25 สำหรับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25)

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ 1. 5.

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

36. QUARTILE()

ฟังก์ชัน QUARTILE() ใน Excel จะคืนค่าควอไทล์ของชุดข้อมูล ควอไทล์จะแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วนเท่า ๆ กัน

สูตร: QUARTILE(อาร์เรย์, ควอไทล์)

  • อาร์เรย์: ช่วงของค่าที่คุณต้องการหาค่าควอไทล์
  • quart: หมายเลขควอไทล์ที่คุณต้องการค้นหา (0 สำหรับค่าต่ำสุด, 1 สำหรับควอไทล์ที่หนึ่ง, 2 สำหรับค่ามัธยฐาน, 3 สำหรับควอไทล์ที่สาม, 4 สำหรับค่าสูงสุด)
ตัวอย่างสูตร Excel:

สูตรวันที่และเวลา

37. NOW()

ฟังก์ชัน NOW() จะคืนค่าวันที่และเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟังก์ชันนี้จะอัปเดตทุกครั้งที่แผ่นงานคำนวณใหม่หรือเมื่อคุณเปิดสมุดงาน

หากคุณต้องการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในเซลล์ ให้ใช้ฟังก์ชัน NOW()

ตัวอย่างสูตร Excel:

38. TODAY()

ฟังก์ชัน TODAY() จะคืนค่าวันที่ปัจจุบัน ไม่เหมือนกับ NOW() ที่ไม่รวมเวลา และจะอัปเดตทุกครั้งที่แผ่นงานคำนวณใหม่

หากวันนี้คือวันที่ 02 กันยายน 2025 และคุณต้องการแสดงวันที่นี้ในเซลล์ ฟังก์ชัน TODAY() จะคืนค่าเป็น 02/09/2022

ตัวอย่างสูตร Excel:

39. EOMONTH()

ฟังก์ชัน EOMONTH() คืนค่าวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งเป็นจำนวนเดือนที่ระบุไว้ก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้นที่กำหนดไว้

นี่คือไวยากรณ์: '=EOMONTH(start_date, months)'

ตัวอย่างสูตร Excel: Got It AI
ผ่านทางGot It AI

40. NETWORKDAYS()

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS() คำนวณจำนวนวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระหว่างวันที่สองวัน โดยไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หากมีการระบุ)

สูตร: =NETWORKDAYS(วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, [วันหยุด])

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

41. WORKDAY()

ฟังก์ชัน WORKDAY() จะคืนค่าวันที่ซึ่งเป็นจำนวนวันทำการที่กำหนดไว้ก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น โดยจะไม่นับรวมวันหยุดสุดสัปดาห์และสามารถไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้หากมีการระบุ

สูตร: =WORKDAY(วันที่เริ่มต้น, จำนวนวัน, [วันหยุด])

ตัวอย่างสูตร Excel: WallStreetMojo
ผ่านทางWallStreetMojo

42. DAYS()

ฟังก์ชัน DAYS() คืนค่าจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน สูตรคือ '=DAYS(end_date, start_date). '

ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2024 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2024 คุณต้องเขียนว่า '=DAYS('8/31/2024', '8/1/2024'),' ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็น '30'

หากไม่เช่นนั้น หากคุณทราบวันวันนี้ คุณสามารถใช้ '=DAY(TODAY()).'

สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

43. DATEDIF()

ฟังก์ชัน DATEDIF() คืนค่าความแตกต่างระหว่างวันที่สองวันในรูปแบบปี, เดือน, หรือวัน. ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ใน Excel แต่มีประโยชน์สำหรับการคำนวณวันที่.

นี่คือไวยากรณ์: =DATEDIF(start_date, end_date, unit). ตัวอย่างใช้ 'DATEDIF(A2, B2,'d').

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

44. TIME()

ฟังก์ชัน TIME() แปลงชั่วโมง นาที และวินาทีเป็นรูปแบบเวลา มีประโยชน์ในการสร้างค่าเวลาจากองค์ประกอบแต่ละส่วน

นี่คือสูตรที่คุณใช้, '=TIME(ชั่วโมง, นาที, วินาที).'

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

45. HOUR()

ฟังก์ชัน HOUR() จะดึงค่าชั่วโมงจากค่าเวลา สинแท็กที่ใช้คือ '=HOUR(หมายเลข_ลำดับ).'

หากเซลล์ A1 มีเวลา '2:30:45 pm' สูตรของคุณควรเป็น '=HOUR(A1)' คำตอบจะเป็น 14

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

46. MINUTE()

ฟังก์ชัน MINUTE() จะดึงเอาค่าเป็นนาทีจากค่าเวลา สинแท็กซ์คือ '=MINUTE(serial_number)'

หากเซลล์ A1 มีเวลา 2:30:45 PM คุณจะใช้ '=MINUTE(A1)' คำตอบจะเป็น '30'

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

47. SECOND()

ฟังก์ชัน SECOND() จะดึงเอาค่าวินาทีจากค่าเวลา ในตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้ '=SECOND(NOW())'

ตัวอย่างสูตร Excel: สถาบันการเงินองค์กร
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร

อ่านเพิ่มเติม: วิธีคำนวณเวลาใน Excel (รวมถึงสูตร)

สูตรทางการเงิน

48. NPV()

ฟังก์ชัน NPV() คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยอิงจากกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ (ทั้งขาเข้าและขาออก) และอัตราคิดลด ในแง่ที่ง่ายกว่า มันช่วยในการตัดสินใจว่าการลงทุนจะสร้างผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนหรือไม่ ดังนั้นจึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของผลตอบแทนที่อาจได้รับ

ตัวอย่างเช่น คุณกำลังพิจารณาการลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนเริ่มต้นจำนวน $10,000 และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นจำนวน $3,000, $4,000 และ $5,000 ตามลำดับในระยะเวลาสามปีข้างหน้า

หากอัตราดอกเบี้ยลดทอนอยู่ที่ร้อยละ 10 คุณสามารถคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ได้ดังนี้:

สูตร: =NPV(0. 10, -10000, 3000, 4000, 5000)

นี่จะคืนค่า NPV ที่ $782.59 ซึ่งหมายความว่า การลงทุนนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่ามากกว่าต้นทุน—ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเสมอ หากค่า NPV เป็นลบ คุณจะทราบว่าโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ในเชิงการเงินภายใต้สมมติฐานปัจจุบัน

ตัวอย่างสูตร Excel

49. IRR()

ฟังก์ชัน IRR() คำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) สำหรับชุดของกระแสเงินสด

IRR คือ อัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดเท่ากับศูนย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง IRR คืออัตราผลตอบแทนที่การลงทุนคาดว่าจะสร้างได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างสูตร Excel: Ablebits
ผ่านทางAblebits

สูตรเฉพาะทาง

50. ยอดรวมย่อย()

ฟังก์ชัน SUBTOTAL() คืนค่าผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล สามารถทำการคำนวณต่างๆ เช่น SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN เป็นต้น บนช่วงข้อมูล

ข้อได้เปรียบหลักของ SUBTOTAL() คือสามารถละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่ ข้อมูลที่ถูกกรอง หรือผลลัพธ์ของ SUBTOTAL() อื่นๆ ภายในช่วงข้อมูลได้

ตัวอย่างสูตร Excel: Career Foundry
ผ่านทางCareer Foundry

วิธีใช้สูตรใน Microsoft Excel

การทำความเข้าใจสูตรใน Excel อาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว คุณจะสงสัยว่าเคยทำงานโดยไม่มีสูตรเหล่านี้ได้อย่างไร!

คุณใช้พวกมันอย่างไร? เราจะเริ่มจากพื้นฐานและแยกเป็นขั้นตอนให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจน สมมติว่าคุณต้องการคำนวณกำไรจากยอดขายและค่าใช้จ่ายของคุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการแทรกสูตรใน Excel เพื่อวัตถุประสงค์นี้

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลของคุณ

ก่อนที่จะลงลึกในสูตรต่าง ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนข้อมูลอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้ป้อนตัวเลขยอดขายและจำนวนค่าใช้จ่ายของคุณในคอลัมน์ที่แยกกันสองคอลัมน์

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนข้อมูลการขายในคอลัมน์ A และข้อมูลค่าใช้จ่ายในคอลัมน์ B

กรอกข้อมูลของคุณในไฟล์ Excel และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยสูตร Excel ที่ทรงพลังเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ!
กรุณากรอกข้อมูลของคุณในไฟล์ Excel

โบนัส:วิธีติดตามค่าใช้จ่ายใน Excel!

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเซลล์สำหรับสูตรของคุณ

ถัดไป เลือกเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณกำไร นี่คือที่ที่คุณจะป้อนสูตรของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้กำไรปรากฏในคอลัมน์ C ให้เลือกเซลล์แรกในคอลัมน์นั้น

คลิกเพื่อเลือกเซลล์ C2
คลิกเพื่อเลือกเซลล์ C2

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ

ในเซลล์ที่เลือก ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ '=' นี่เป็นการบอก Excel ว่าคุณกำลังป้อนสูตร ไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดา มันเหมือนกับสัญลักษณ์ที่บอกว่า "นี่คณิตศาสตร์!"

พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ
พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ

ขั้นตอนที่ 4: ป้อนส่วนประกอบของสูตร

ในการคำนวณกำไร คุณต้องหักจำนวนค่าใช้จ่ายในคอลัมน์ B ออกจากยอดขายในคอลัมน์ A

หลังจากพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้ว ให้คลิกที่ตัวเลขยอดขายแรก (เช่น A2) จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายลบ '-' เพื่อแสดงการลบ แล้วคลิกที่จำนวนค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน (เช่น B2) สูตรของคุณควรมีลักษณะดังนี้: =A2-B2

เลือกเซลล์ที่เหมาะสมเพื่อป้อนสูตร Excel ซึ่งขณะนี้สามารถมองเห็นได้ในแถบสูตร
เลือกเซลล์ที่เหมาะสมเพื่อป้อนสูตรใน Excel

ขั้นตอนที่ 5: กด Enter

หลังจากป้อนสูตรใน MS Excel แล้ว ให้กดปุ่ม Enter Excel จะคำนวณผลลัพธ์โดยอัตโนมัติและแสดงกำไรในเซลล์ที่เลือก

หากคุณทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว คุณควรเห็นความแตกต่างระหว่างยอดขายและค่าใช้จ่ายของคุณ

กำไรที่คำนวณได้สำเร็จจะปรากฏในเซลล์ C2
กำไรที่คำนวณได้สำเร็จจะปรากฏในเซลล์ C2

อ่านเพิ่มเติม: 25 เคล็ดลับและเทคนิค Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ขั้นตอนที่ 6: คัดลอกสูตรลงด้านล่าง

หากต้องการใช้สูตรเดียวกันกับแถวอื่น ๆ ให้คลิกที่สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มุมขวาล่างของเซลล์ที่มีสูตรของคุณแล้วลากลงมาเพื่อเติมช่วงของเซลล์ในคอลัมน์

Excel จะปรับการอ้างอิงเซลล์สำหรับแต่ละแถวโดยอัตโนมัติ คำนวณกำไรสำหรับแต่ละหน่วยการขาย

เซลล์ที่เลือกทั้งหมดควรแสดงกำไรสำหรับหน่วยขายแต่ละหน่วย
เซลล์ที่เลือกทั้งหมดควรแสดงผลกำไรสำหรับหน่วยขายแต่ละหน่วย

👀 โบนัส:ผสานเทมเพลตสเปรดชีตฟรีเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น

ส่วนประกอบของสูตรใน Excel

สูตรใน Excel ทั่วไปประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  1. ฟังก์ชัน
  2. ค่าคงที่
  3. ผู้ดำเนินการ
  4. เอกสารอ้างอิง

นี่คือตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพวกมันอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างสูตรใน Excel
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ฟังก์ชัน PI() ที่นี่จะคืนค่าของ pi. การอ้างอิงเซลล์ ที่นี่คือ A2, ซึ่งจะคืนค่าของเซลล์ A2.

ในขณะเดียวกัน ค่าคงที่ คือ 2, หมายถึงข้อความหรือค่าตัวเลขที่ป้อนเข้าไปในสูตรโดยตรง

สุดท้าย ตัวดำเนินการ คือ ^ (caret) ที่ใช้ยกกำลังตัวเลข สูตรนี้ยังมี * (เครื่องหมายดอกจัน) ซึ่งเป็นตัวดำเนินการเช่นกัน

ฟังก์ชัน

นี่คือสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งทำการคำนวณเฉพาะ คุณสามารถใช้เพื่อทำการคำนวณที่ง่ายหรือซับซ้อน

เพื่อให้ง่ายขึ้น Excel มีกล่องโต้ตอบ 'แทรกฟังก์ชัน' เพื่อช่วยคุณเพิ่มฟังก์ชันลงในสูตรของคุณ

ค่าคงที่

ค่าคงที่ในสูตรคือค่าที่ตายตัวซึ่งไม่สามารถคำนวณได้; มันคงที่เสมอ

ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 450 วันที่ 12/06/2020 หรือแม้แต่ข้อความเช่น 'ค่าใช้จ่าย' เรียกว่าค่าคงที่

ผู้ปฏิบัติงาน

ตัวดำเนินการใน Excel คือสัญลักษณ์ที่ระบุประเภทของการคำนวณหรือการเปรียบเทียบในสูตร พวกมันช่วยให้คุณจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีตัวดำเนินการหลายประเภทที่คุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน:

  • คณิตศาสตร์: เครื่องหมายลบ บวก เครื่องหมายดอกจัน และเปอร์เซ็นต์ ล้วนเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในประเภทนี้
  • การเปรียบเทียบ: เครื่องหมายเท่ากับ, มากกว่า, น้อยกว่า และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่คล้ายกันช่วยให้คุณเปรียบเทียบค่าสองค่า
  • การต่อข้อความ: ตัวดำเนินการประเภทนี้ใช้เครื่องหมายแอมเพอร์แซนด์ (&) เพื่อเชื่อมข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความเข้าด้วยกันเป็นข้อความเดียว ตัวอย่างเช่น 'South' & 'West' จะกลายเป็น 'Southwest'

เอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงใน Excel คือที่อยู่ของเซลล์ที่ใช้ในสูตรเพื่อชี้ไปยังจุดข้อมูลเฉพาะ. การอ้างอิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสูตรที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง.

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้สูตรสามารถโต้ตอบกับค่าและข้อมูลในสเปรดชีตของคุณได้แบบไดนามิก

ประโยชน์ของการใช้สูตรใน Excel

ข้อได้เปรียบพื้นฐานของ Excel อยู่ที่คุณสมบัติการจัดระเบียบข้อมูลที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ตารางธรรมดาไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนใด ๆ นอกจากจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างเป็นระเบียบ จนกว่าคุณจะนำสูตรของซอฟต์แวร์มาใช้

สูตรใน Excel สามารถเร่งความเร็วและปรับปรุงการทำงานของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังคำนวณตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูล หรือเพียงแค่จัดระเบียบสิ่งต่างๆ

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าสูตร Excel ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เรามาดูประโยชน์ของมันกัน:

เพิ่มประสิทธิภาพ

สูตรใน Excel ช่วยทำให้การคำนวณซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ

เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบวกตัวเลขหรือทำการคำนวณซ้ำๆ กันไหม? ด้วยสูตรใน Excel งานเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน 'SUM' กับชุดข้อมูลหลายร้อยชุดได้ทันที

สิ่งนี้ช่วยลดกระบวนการป้อนข้อมูลด้วยมือที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน ขณะเดียวกันก็เร่งความเร็วในการทำงานของคุณและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

สูตรใน Excel ช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลของคุณได้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ด้วยตารางหมุนเวียน คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและจัดกลุ่มวันที่เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นได้ คุณยังสามารถเพิ่มเส้นเวลาของวันที่ จัดเรียงและจัดอันดับคอลัมน์ และตรวจสอบยอดรวมในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อีกด้วย

ฟังก์ชัน Excel นี้ช่วยให้การวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลของคุณง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: การรายงานข้อมูลใน Excel: วิธีสร้างและจัดทำรายงานข้อมูล

การดำเนินการวิเคราะห์แบบมีเงื่อนไข

คุณต้องการตัดสินใจตามเงื่อนไขเฉพาะหรือไม่? ฟังก์ชัน IF และ SUMIF ของ Excel สามารถช่วยคุณได้ ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำการคำนวณตามเงื่อนไขเฉพาะได้ ทำให้คุณสามารถทำนายผลลัพธ์และเปรียบเทียบชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้

ด้วยสูตรเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดเกณฑ์เพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุน

การอำนวยความสะดวกในการวางแผนทางการเงิน

หลายบริษัทใช้สูตรใน Excel สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงิน ฟังก์ชันเช่น NVP (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) และ IRR (อัตราผลตอบแทนภายใน) ช่วยให้ผู้ใช้ประเมินโอกาสการลงทุน

ในขณะเดียวกัน สูตรเช่น 'SUMIFs' และ 'FORECAST' สร้างการคาดการณ์ที่ละเอียดซึ่งสนับสนุนการวางแผน ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มความหลากหลาย

ความหลากหลายของ Excel เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม

คุณจะเห็นความเชี่ยวชาญใน Excel ถูกระบุว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในคำอธิบายงานสำหรับสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด วิทยาศาสตร์ข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย นั่นเป็นเพราะ Excel สามารถจัดการได้ตั้งแต่สูตรและการคำนวณพื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

ความหลากหลายของ Excel ทำให้เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล และการคาดการณ์แนวโน้ม

ข้อจำกัดของการใช้สูตรใน Excel

สูตรใน Excel ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสีย แม้ Excel จะเป็นที่นิยมและเข้าถึงได้ง่าย แต่การพึ่งพา Excel สำหรับงานที่ซับซ้อนอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่อาจขัดขวางการทำงานของคุณได้

นี่คือเหตุผลบางประการว่าทำไม Excel อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป

สูตรซ้อนที่ซับซ้อน

เมื่อคุณกำลังทำงานกับปัญหาที่ซับซ้อน สูตรใน Excel สามารถกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้อย่างรวดเร็ว

การเขียนสูตรที่ซ้อนกันยาว ๆ ไม่เพียงแต่ยากเท่านั้น แต่ยังง่ายต่อการทำผิดพลาดที่ยากต่อการตรวจพบอีกด้วย การผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในสูตรของคุณอาจทำให้การคำนวณทั้งหมดของคุณผิดพลาดได้

หากข้อกำหนดของคุณเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องแก้ไขสูตรเหล่านั้นอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ

และถ้ามีคนอื่นหยิบสมุดงานของคุณไปล่ะ? มันยากที่จะเข้าใจตรรกะเดิม และนี่เป็นความหงุดหงิดที่หลายทีมมักเผชิญกับชุดข้อมูลที่ซับซ้อน

ยากต่อการดูแลรักษา

การบำรุงรักษาและบันทึกสูตรใน Excel เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน

เมื่อมีผู้ร่วมเขียน แก้ไข และอัปเดตหลายคน การจัดระเบียบสเปรดชีตของคุณจะยิ่งเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

เมื่อชุดข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของ Excel จะช้าลง การรวมข้อมูลหลายพันแถวอาจทำให้แม้แต่การคำนวณที่ง่ายที่สุดก็กลายเป็นงานที่ใช้เวลามาก

การรวบรวมและสังเคราะห์ตารางขนาดใหญ่สามารถกลายเป็นงานที่ท่วมท้น ทำให้การคำนวณช้าลง และทำให้การนำทางและการตีความข้อมูลของคุณยากขึ้น การกระทบต่อประสิทธิภาพนี้เป็นหนึ่งในข้อจำกัดที่สำคัญของการพึ่งพา Excel อย่างหนักสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ทันใดนั้น คุณกำลังรอให้สูตรคำนวณใหม่ เลื่อนดูแถวที่ไม่มีที่สิ้นสุด และหวังว่าสเปรดชีตของคุณจะไม่ล่ม

ฟังดูคุ้นไหม? นั่นเป็นเพราะ Excel ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก

ความท้าทายในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น

แม้ว่า Excel จะสามารถทำงานร่วมกับแอป Microsoft Office อื่นๆ เช่น Word และ PowerPoint ได้อย่างดี แต่กลับไม่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างราบรื่นเท่าที่ควร การผสานการทำงานที่จำกัดนี้อาจทำให้การถ่ายโอนข้อมูลจาก Excel ไปยังเครื่องมืออื่นๆ เป็นเรื่องยุ่งยาก

การส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นมักต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองอย่างละเอียด ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานของคุณหยุดชะงักและเสียเวลา

การขาดการผสานรวมอย่างราบรื่นนี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อคุณใช้ Excel ร่วมกับซอฟต์แวร์เฉพาะทางหรือเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ

มันคงจะดีไม่น้อยถ้าทุกอย่าง...ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

การขาดความสามารถในการทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันในไฟล์ Excel ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปอย่างที่คุณต้องการ

ระหว่างปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน, ลิงก์ที่เสีย, และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสิทธิ์, การทำงานเป็นทีมสามารถสะดุดได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาเหล่านี้สามารถทำให้การทำงานร่วมกันช้าลงและก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เครื่องมืออื่นอาจไม่พบ ต่างจากเครื่องมือสมัยใหม่ที่ให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์, Excel ทำให้ง่ายต่อการจบลงด้วยเวอร์ชันที่ขัดแย้งกันของไฟล์เดียวกัน ไม่ค่อยเป็นมิตรกับการทำงานเป็นทีมเลยใช่ไหม?

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงคุ้มค่าที่จะพิจารณาทางเลือกของ Excelที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณมากขึ้นสำหรับงานที่ซับซ้อนหรือการทำงานร่วมกัน

👀 โบนัส:ทางลัดใน Excel เพื่อเป็นผู้ใช้ระดับซูเปอร์

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Excel

ถึงเวลาสำหรับทางเลือกใหม่—บางสิ่งที่ใช้งานง่ายกว่า ยืดหยุ่นกว่า และออกแบบมาเพื่อการทำงานในยุคปัจจุบัน. ขอแนะนำClickUp, ทางเลือกใหม่สำหรับ Excel ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น.

ClickUp มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานและโครงการของคุณ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น สูตรที่ซับซ้อนและประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า

ดูว่า ClickUp สามารถเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ⬇️

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวนำเข้าสเปรดชีตของ ClickUpทำให้การนำเข้าและแมปข้อมูลของคุณจากไฟล์ Excel, CSV, XML, JSON, TSV หรือ TXT เป็นเรื่องง่ายมาก! ลองใช้วันนี้เลย

เครื่องมือนำเข้าสเปรดชีตของ ClickUp
นำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีตของคุณไปยัง ClickUp ได้ในไม่กี่คลิก

มุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตารางของ ClickUpมอบรูปแบบที่หลากหลาย คล้ายกับสเปรดชีต ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย

มันช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละแถวแทนงานหนึ่งงาน และแต่ละคอลัมน์บันทึกคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความคืบหน้า ไฟล์แนบ หรือการให้คะแนน

ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อติดตามและแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบคล้ายสเปรดชีต
ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อติดตามและแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบคล้ายสเปรดชีต

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

ด้วยการรองรับมากกว่า 15 ประเภทของข้อมูลภาคสนาม คุณสามารถบันทึกและแสดงข้อมูลที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้

การแก้ไขแบบกลุ่มช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้น โดยให้คุณอัปเดตงานหลายรายการพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาจากการแก้ไขแต่ละรายการทีละรายการ นอกจากนี้ การส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel ก็ทำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถแชร์หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวก

ใช้การแก้ไขแบบกลุ่มในมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อแก้ไขรายการหลายรายการพร้อมกัน
ใช้การแก้ไขแบบกลุ่มในมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อแก้ไขรายการหลายรายการพร้อมกัน

ฟิลด์สูตร ClickUp

ClickUp Formula Fieldsมอบวิธีการที่ทรงพลังในการคำนวณที่ซับซ้อนได้โดยตรงภายในงานของคุณ

การตั้งค่าฟิลด์สูตรนั้นง่ายมาก: คลิกที่ไอคอน ➕ ด้านบนของตารางงานของคุณ เลือก สูตร และตั้งชื่อให้มัน 🎯.

คุณสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการคำนวณอย่างรวดเร็ว หรือใช้ Advanced Editor สำหรับสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้น

ใช้ประโยชน์จากฟิลด์สูตรของ ClickUp เพื่อทำการคำนวณระหว่างฟิลด์ตัวเลข วันที่ และเวลา
ใช้ประโยชน์จากฟิลด์สูตรของ ClickUp เพื่อทำการคำนวณระหว่างฟิลด์ตัวเลข วันที่ และเวลา

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรึงคอลัมน์เพื่อให้มองเห็นได้ตลอดเวลาขณะเลื่อนดูตารางของคุณ เพียงคลิกที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการตรึงแล้วเลือก 'ตรึงคอลัมน์' วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมูลสำคัญอยู่ในมุมมองเสมอขณะที่คุณนำทางข้อมูลของคุณ

สูตรง่าย ๆ จัดการกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การบวกหรือการลบ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการคำนวณที่ตรงไปตรงมา เช่น การหาความแตกต่างระหว่างต้นทุนและรายได้

สูตรขั้นสูง ในทางกลับกัน รองรับฟังก์ชันที่หลากหลายและการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเช่น IF, DAYS และ ROUND เพื่อสร้างสูตรที่จัดการตรรกะที่ซับซ้อน เช่น การคำนวณเวลาที่เหลืออยู่หรือการประเมินกำหนดเวลาของงาน

สูตรขั้นสูงอื่น ๆ สำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ได้แก่:

  • ฟังก์ชันวันที่และเวลา
  • ฟังก์ชันสตริง
  • ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ

ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับฟิลด์สูตรในมุมมองตาราง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามข้อมูลแบบไดนามิก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการทำงานซ้ำๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่แจ้งเตือนเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะในสูตรของคุณตรงตามข้อกำหนด ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานสำคัญและการอัปเดตต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการอัตโนมัติใน ClickUp (พร้อมตัวอย่างการใช้งาน 10 กรณี)

นอกเหนือจากการจัดระเบียบข้อมูลและการคำนวณแล้ว ClickUp ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถแชร์มุมมองตารางของคุณกับผู้อื่นผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สาธารณะ ทำให้ง่ายต่อการให้ลูกค้าหรือสมาชิกทีมทราบข้อมูลอยู่เสมอ

แชร์ลิงก์สาธารณะไปยังมุมมองตารางของคุณใน ClickUp กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการร่วมมือ
แชร์ลิงก์สาธารณะไปยังมุมมองตารางของคุณใน ClickUp กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการร่วมมือ

คุณยังสามารถคัดลอกและวางข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่น ๆ ได้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น

ClickUp ช่วยให้คุณจัดรูปแบบตาราง, กรองและจัดกลุ่มข้อมูล, และซ่อนคอลัมน์เพื่อจัดการข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น. คุณยังสามารถลากและวางคอลัมน์เพื่อจัดเรียงใหม่ได้ง่าย, ทำให้มุมมองตารางของคุณปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ.

ดูข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองตารางของ ClickUp ที่สามารถตั้งค่าได้คล้ายกับสูตรใน Excel
ดูข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

👀 โบนัส: สเปรดชีตโดยทั่วไปไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัว ซึ่งอาจทำให้พลาดกำหนดเวลาได้ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในการจัดการโครงการในClickUp เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง งานที่ล่าช้า หรือการอัปเดตที่สำคัญ

จากข้อจำกัดของ Excel สู่โซลูชัน ClickUp

Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรม และสูตร Excel ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมนี้ อย่างไรก็ตาม Excel ก็มีข้อจำกัดในตัวเองเช่นกัน ตั้งแต่ความท้าทายในการจัดการสูตรซ้อนที่ซับซ้อนไปจนถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อต้องทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Excel อาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในบางกรณี

นี่คือจุดที่การมีทางเลือกอย่าง ClickUp มีประโยชน์

ClickUp ช่วยจัดระเบียบชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่อาจทำให้เกิดข้อมูลล้นเกินได้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำเสนอสูตรขั้นสูงสู่ 'โต๊ะ' (เล่นคำกับคำว่า 'table') ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดการข้อมูลที่ยืดหยุ่น

ลงทะเบียนกับ ClickUpและสัมผัสผลกระทบต่อการจัดการข้อมูลของคุณวันนี้! 🚀