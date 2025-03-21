เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets ฟรี

เคยรู้สึกไหมว่าความรับผิดชอบในการบริหารโครงการของคุณกำลังจะควบคุมไม่อยู่?
การจัดการกับกำหนดเวลา, การติดตามความคืบหน้า, และการทำให้ทุกอย่าง (และทุกคน) อยู่ในทิศทางเดียวกัน ทำให้การบริหารโครงการกลายเป็นกิจกรรมที่ต้องบาลานซ์อย่างยากลำบาก
แม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบความวุ่นวาย—โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ราคาแพง
เทมเพลตเหล่านี้ไปไกลกว่าแค่ไทม์ไลน์พื้นฐาน นอกจากจะช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแกนต์แล้ว ยังให้คุณปรับแต่งการวางแผนโครงการของคุณได้อีกด้วย ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย คุณสามารถปรับความสัมพันธ์ของงานติดตามเหตุการณ์สำคัญ และผสานการอัปเดตแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้ในเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
อยากรู้ไหมว่าเทมเพลตเหล่านี้สามารถช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร?
มาสำรวจเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดที่ Google Sheets มีให้สำหรับการวางแผนโครงการและงานต่างๆ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets ดี?
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ในGoogle Sheets คือสเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนและติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการปรับปรุงโครงการที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และทำให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตที่ดีที่สุดแตกต่าง:
- ความชัดเจน: แม่แบบควรมีคอลัมน์สำหรับชื่องาน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ซึ่งช่วยให้สามารถใช้แผนภูมิแกนต์ในการจัดระเบียบและแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ควรมีความเข้าใจง่าย ใช้งานได้ทันที สามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาของงาน ปรับความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
- การแสดงผลแบบภาพ: แม่แบบแผนภูมิแกนต์ควรใช้แท่งหรือเส้นเพื่อแสดงระยะเวลาของงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ผู้ใช้หลายคนควรสามารถดู แก้ไข และแชร์เทมเพลตได้แบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น
- ความเป็นประโยชน์: ควรมีหัวข้อที่ประกอบด้วยคำแนะนำหรือหมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแผนภูมิแกนต์
- ระบบอัตโนมัติ: แม่แบบสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์ควรรองรับสูตรพื้นฐานและฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อช่วยให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การคำนวณระยะเวลาโดยอัตโนมัติหรือการปรับไทม์ไลน์ตามการพึ่งพา
6 อันดับแรกแม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets สำหรับการวางแผนโครงการ
นี่คือ 6 อันดับแรกของเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets สำหรับการติดตามโครงการและการจัดการกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
1. กราฟแกนต์พื้นฐานใน Google Sheets
เทมเพลตแผนภูมิแกนท์พื้นฐานของ Google Sheetsเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาในสเปรดชีตที่เรียบง่าย
เทมเพลตแผนงานกานต์ต์แบบง่ายนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ: รหัสงาน, ชื่อ, ผู้รับผิดชอบ, วันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, และระยะเวลาของงาน นอกจากนี้ยังแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละงานในโครงการและแบ่งช่วงเวลาเป็นสัปดาห์ ทำให้ เห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน
คุณยังสามารถ:
- เพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ความสำคัญของงานหรือการจัดสรรทรัพยากร
- แยกแยะสถานะของงานด้วยแถบสี ทำให้สามารถมองเห็นความล่าช้าหรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการติดตามที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีความซับซ้อนเพิ่มเติม
2. แม่แบบแผนภูมิแกนต์เพื่อจัดการโครงการโดย DPM
เทมเพลตกราฟแกนต์โดยThe Digital Project Manager (DPM) เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการวางแผนไทม์ไลน์โครงการและทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มันประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นหลายอย่างเพื่อแยกโครงการออกเป็นส่วนที่จัดการได้ รวมถึง:
- หมายเลขโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS): หมายเลขเหล่านี้ช่วยให้คุณแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
- ชื่องาน: ด้วยชื่องานที่ชัดเจนสำหรับทุกงาน คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่สับสนในการจำว่างานต่อไปคืออะไร
- เจ้าของงาน: แต่ละงานมีเจ้าของงาน ดังนั้นจึงไม่เกิดความสับสนว่าใครกำลังทำอะไร
- ระยะเวลา: คอลัมน์นี้แสดงระยะเวลาที่งานควรใช้เวลาในหน่วยวัน
- ความคืบหน้าของงาน: ทุกอย่างถูกจัดรหัสสีตั้งแต่สีเขียว (พร้อมดำเนินการ) ไปจนถึงสีแดง (มีปัญหา) เพื่อให้คุณเห็นสถานะของโปรเจกต์ได้อย่างชัดเจน
- งานก่อนหน้า: งานบางงานต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ ส่วนนี้เชื่อมโยงงานที่ขึ้นกับงานอื่นเพื่อให้ลำดับการทำงานถูกต้อง
ขั้นตอนและสัปดาห์ถูกจัดโครงสร้างเพื่อให้ การแบ่งแยกภาพของความคืบหน้าของโครงการ ตามเวลา โดยแต่ละขั้นตอนเป็นตัวแทนของส่วนสำคัญของโครงการ
ตัวอย่างเช่น 'ระยะที่หนึ่ง' ครอบคลุมสัปดาห์ที่ 1 ถึง 3 สำหรับการวางแผนและการเริ่มต้น 'ระยะที่สอง' ครอบคลุมสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 สำหรับการดำเนินการ และ 'ระยะที่สาม' เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 7 ถึง 9 สำหรับการสรุปและทบทวนโครงการ
3. แผนผังแกนต์สำหรับแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดย GanttPRO
เทมเพลตแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ของ GanttPROได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แผนงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
มันแบ่งโครงการออกเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การจัดการงานง่ายขึ้น และรวมถึงการติดตามความคืบหน้าแบบ เรียลไทม์ เพื่อป้องกันการล่าช้าและรับประกันความรับผิดชอบ นอกจากนี้ การบันทึกชั่วโมงที่ประมาณการไว้และเวลาที่ใช้จริงยังช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น หาก 'การวิจัยคู่แข่ง' ใช้เวลานานเกินกว่าสองสัปดาห์ที่วางแผนไว้ คุณสามารถปรับตารางเวลาที่เหลือใหม่เพื่อให้การเปิดตัวเป็นไปตามแผน
นอกจากนี้ คอลัมน์ 'ลำดับความสำคัญ' ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้ ทำให้คุณจัดการกับงานที่เร่งด่วนก่อน คอลัมน์ 'ค่าใช้จ่าย' ช่วยติดตามงบประมาณของคุณ ขณะที่คอลัมน์ 'คำอธิบายงาน' ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำที่ละเอียดมากขึ้นได้
4. แม่แบบแผนภูมิแกนต์รายชั่วโมง โดย Template.net
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์รายชั่วโมงโดย Template.netช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย—ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการดำเนินงาน—โดยแสดงผลในรูปแบบตารางรายชั่วโมงที่อ่านง่าย
ด้วยแผนภูมินี้ คุณสามารถ ติดตามงานหลายงานได้อย่างง่ายดาย—แต่ละงานมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ตัวอย่างเช่น 'การตรวจสอบการออกแบบ' จะเสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. ตามด้วยการ 'ตรวจสอบคุณภาพ' เวลา 15.00 น. ในขณะที่ 'การตั้งค่าแคมเปญ' จะดำเนินไปตลอดทั้งวัน
ประโยชน์ชัดเจน: มันช่วยให้การวางแผนรายชั่วโมงง่ายขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการ, ผู้วางแผนกิจกรรม, หรือใครก็ตามที่รับผิดชอบโครงการระยะสั้นหลายโครงการ. นอกจากนี้ยังรับประกันว่างานไม่ทับซ้อนกัน และช่วยให้ทีมสามารถรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายได้.
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจพบช่วงเวลาที่อาจเกิดการหยุดชะงักหรือประสิทธิภาพที่ลดลงได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกชั่วโมงจะถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปข้างหน้า
หากมีช่วงเวลาว่างสองชั่วโมงระหว่างการสิ้นสุดของ 'การตรวจสอบการออกแบบ' เวลา 12.00 น. และการเริ่มต้นของ 'การตรวจสอบคุณภาพ' เวลา 15.00 น. คุณสามารถมอบหมายงานย่อยให้กับสมาชิกในทีม เช่น การสรุปเอกสารนำเสนอหรือการเตรียมการสำหรับการประชุมครั้งถัดไป
5. แม่แบบแผนการฝึกอบรมแบบแกนต์ โดย Template.net
เมื่อคุณต้องจัดการกับงานฝึกอบรมหลายอย่าง ซึ่งแต่ละงานมีกำหนดเวลาและข้อขึ้นอยู่กับกันและกันแม่แบบแผนงาน Gantt สำหรับแผนการฝึกอบรมโดย Template.netจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าใครกำลังรับผิดชอบงานใดบ้าง งานใดเสร็จสิ้นแล้ว และงานใดกำลังจะเกิดขึ้นต่อไป
ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งคือการตรวจพบความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากการสร้างสื่อการฝึกอบรมล่าช้า คุณจะเห็นได้ทันทีว่าส่งผลกระทบต่องานอื่นๆ อย่างไร เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันว่าไม่มีสิ่งใดสะดุดหรือล่าช้า
คอลัมน์ 'ความคืบหน้า %' ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา
ตัวอย่างเช่น หาก 'พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม' อยู่ที่ 80% คุณทราบว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ต้องการการผลักดันเพิ่มเติม ดังนั้นให้ติดตามกับนักเขียนเนื้อหาเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน สำหรับ 'เตรียมสไลด์การฝึกอบรม' ที่ 60% ให้มุ่งเน้นที่การทำให้เนื้อหาและการออกแบบเสร็จสมบูรณ์สำหรับการนำเสนอที่จะมาถึง
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
6. แผนการสรรหาบุคลากร แผนภูมิแกนต์ โดย Template.net
รู้สึกหนักใจกับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณหรือไม่?แม่แบบแผนงานกานต์ต์สำหรับแผนการสรรหาบุคลากรโดย Template.netสามารถช่วยระบุความต้องการจากหลากหลายแผนก และช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามงานสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์หลัก ได้แก่:
- ความชัดเจน: งานเช่น 'การระบุความต้องการ' และ 'การวิเคราะห์งาน' ถูกระบุไว้พร้อมบุคลากรที่ได้รับมอบหมายและวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น
- ประสิทธิภาพ: แทนที่จะจัดการงานผ่านอีเมลหรือสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะเห็นได้ว่าใครรับผิดชอบอะไร—เช่น ผู้จัดการฝ่ายสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบในการโพสต์ตำแหน่งงาน
- ลดปัญหาคอขวด: หากการ 'คัดกรองเบื้องต้น' ล่าช้า คุณสามารถตรวจพบได้ทันทีและปรับแผนเพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปตามกำหนดเวลา
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการความเป็นระเบียบ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสรรหา และทีมที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันในการจัดการกระบวนการสรรหาโดยไม่เกิดความสับสน
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับแผนภูมิแกนต์
การใช้ Google Sheets สำหรับแผนภูมิแกนต์เป็นทางเลือกที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดหลายประการ:
- งานที่ต้องทำด้วยตนเอง:การสร้างแผนภูมิแกนต์ในGoogle Sheets ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจใช้เวลามากสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อน
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: Google Sheets ไม่รองรับคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การจัดสรรทรัพยากร,การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, และการเชื่อมโยงงาน
- ปัญหาการขยายขนาด: เมื่อโครงการขยายตัวและซับซ้อนขึ้น Google Sheets อาจประสบปัญหาในการจัดการปริมาณข้อมูลของโครงการ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ไม่ราบรื่น
- ข้อจำกัดทางภาพ:ต่างจากซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เฉพาะทาง Google Sheets จำกัดองค์ประกอบภาพที่ละเอียด เช่น การไล่ระดับสี ความยาวของแถบไล่ระดับสี และป้ายกำกับงานขั้นสูง
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: เมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets พร้อมกัน อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการเขียนทับโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการควบคุมเวอร์ชันอย่างเคร่งครัด
- ความเสี่ยงด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล: การใช้งาน Google Sheets แบบแมนนวลเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่ถูกต้องของข้อมูลและปัญหาด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น การลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- การขาดการบูรณาการ: Google Sheets อาจไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเท่าที่ควร ส่งผลให้ประโยชน์ในการใช้งานในระบบนิเวศการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถูกจำกัด
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กระดานไวท์บอร์ดเสมือนและแผนผังความคิดสามารถใช้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนแผนภูมิแกนต์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนให้มีโครงสร้างที่เป็นระบบ
ทางเลือกสำหรับแม่แบบแผนงานกานท์ใน Google Sheet
กำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่มีฟีเจอร์ครบครันเพื่อยกระดับจาก Google Sheets อยู่หรือไม่?
ClickUpนำเสนอโซลูชันที่ มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น พร้อมฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุม และ ความสามารถในการจัดการโครงการ เช่น การเชื่อมโยงงาน การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และองค์ประกอบภาพแบบไดนามิก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายช่วยให้การจัดการและติดตามโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่ฟรีและพร้อมใช้งานได้ทันที เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณนำและปรับแต่งตารางเวลาโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
1. แม่แบบไทม์ไลน์กานต์ของคลิกอัพ
เทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องมีสำหรับการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะจัดการการดำเนินงานประจำวันหรือเป้าหมายระยะยาว คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ ติดตามการพึ่งพา และตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
มันอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น:
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายด้วยป้ายกำกับ เช่น 'ต้องทำ', 'ติดขัด', 'เสร็จแล้ว', และ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดการงานของคุณด้วยคุณสมบัติเช่น 'เสร็จสมบูรณ์', 'ระยะเวลา', และ 'ขั้นตอน' ฟิลด์เหล่านี้จะแสดงรายละเอียดของแต่ละงานและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- มุมมองที่กำหนดเอง: สลับระหว่างมุมมอง 'รายเดือน', 'รายปี', 'รายสัปดาห์', และ 'สรุป' เพื่อดูข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
- การจัดการโครงการ: การติดตามเวลาช่วยให้คุณเห็นระยะเวลาของงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ขณะที่การแจ้งเตือนการพึ่งพาจะป้องกันปัญหาคอขวดโดยส่งสัญญาณเมื่อไม่สามารถเริ่มงานได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้น การผสานการทำงานกับอีเมลช่วยให้คุณส่งการอัปเดตได้โดยตรงจาก ClickUp
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ดูแลหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีกำหนดเวลาซับซ้อนและมีการทับซ้อนของงานบ่อยครั้ง
2. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับสร้างหน้าเว็บใน ClickUp
กำลังสร้างเว็บไซต์ใหม่ใช่ไหม? ด้วยการตรวจสอบการออกแบบ การสร้างเนื้อหา และกำหนดเวลาที่ทับถมกัน คุณต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานในรายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณ
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับสร้างหน้าเว็บใน ClickUpสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าแรกหรือหน้าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว—คุณสามารถเริ่มวางแผนและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ภายในไม่กี่วินาที
ด้วยมุมมองสี่แบบ—แกนต์, รายการ, กระดาน, และฝัง—คุณสามารถซูมเข้าไปยังงานที่สำคัญที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น:
- ดูว่าแต่ละหน้าใช้เวลาในการออกแบบหรือพัฒนานานแค่ไหนและตรงตามกำหนดเวลาด้วยมุมมอง Gantt
- แยกงานออกเป็นส่วนย่อยและมุ่งเน้นรายละเอียด เช่น การเพิ่มคำอธิบายสินค้าหรือแก้ไขรูปภาพโดยใช้มุมมองรายการ
เทมเพลตนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'Figma,' 'Permalink,' และ 'Stage. '
สมมติว่าคุณกำลังสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการขายตามฤดูกาล ให้แนบลิงก์ Figma ไว้กับงานโดยตรงเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบการออกแบบ ฟิลด์ 'Permalink' จะติดตาม URL ที่แน่นอนเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าหน้าจะอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์ และฟิลด์ 'Stage' ช่วยให้คุณแท็กได้ว่าหน้าอยู่ในขั้นตอน 'Wireframe', 'Design' หรือ 'Final Review'
เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเว็บไซต์ที่ต้องการปรับแต่งเลย์เอาต์ของหน้าเว็บให้สมบูรณ์แบบ, ผู้จัดการโครงการที่ดูแลกำหนดเวลาและงานต่างๆ, และทีมพัฒนาที่ต้องการติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดต่างๆ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรเจกต์ออกแบบเว็บไซต์ของคุณอย่างรวดเร็ว เพียงถามClickUp Brain —ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ตัวอย่างเช่น มันสามารถแจ้งกำหนดส่งหน้าแลนดิ้งสำหรับโปรโมชั่นตามฤดูกาลได้ทันที และสรุปรายละเอียดความคืบหน้าของโปรเจกต์ กำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง และปัญหาที่พบในแผนงาน Gantt ได้โดยอัตโนมัติ
3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เมื่อทีมของคุณกำลังจมอยู่กับการพัฒนาแอปใหม่ การสร้างสื่อการตลาด และการวางแผนงานเปิดตัว คุณสามารถไว้วางใจในเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ของรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อเปลี่ยนความวุ่นวายนี้ให้กลายเป็นแผนที่ราบรื่นและมีโครงสร้าง
เทมเพลตนี้ให้เส้นเวลาที่ชัดเจนแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน ช่วยให้ทีมติดตามกำหนดเวลาได้ ด้วยงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมองเห็นได้โดยทุกคน ยังช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความล่าช้า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดการความคืบหน้าของงานโดยใช้สถานะเช่น 'เสร็จสมบูรณ์', 'รอตรวจสอบ', และ 'กำลังดำเนินการ'
- เน้นขั้นตอนสำคัญ เช่น 'การสร้างต้นแบบเสร็จสมบูรณ์' และ 'การทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย' เป็นหมุดหมายสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรักษาการเปิดตัวให้ตรงตามกำหนด
- มองเห็นภาพรวมว่างานแต่ละชิ้นมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายสำคัญของคุณอย่างไรผ่านมุมมอง Gantt
- จัดหมวดหมู่และจัดการงานภายใต้หัวข้อเช่น 'การวิเคราะห์ตลาด', 'การกำหนดราคา', หรือ 'กลุ่มเป้าหมาย' โดยใช้ฟิลด์ 'หมวดหมู่ของงาน'
เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ รวมถึงนักออกแบบ UX ที่ทำงานกับต้นแบบ นักพัฒนาที่ดูแลการสร้างและปล่อยผลิตภัณฑ์ และนักกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการวางตำแหน่งทางการตลาดและเป้าหมายการเปิดตัว
4. แม่แบบแผนภูมิแกนต์การจัดการแบบน้ำตก
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การจัดการแบบน้ำตกของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างและใช้งานง่ายสำหรับช่วยทีมติดตาม จัดการ และดำเนินโครงการที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
ประโยชน์หลักของมันคือ:
- ลดความล่าช้า: ด้วยภาพรวมที่ชัดเจนของงานและเป้าหมาย ทีมสามารถคาดการณ์ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: ทีมสามารถสื่อสารความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายผ่านการอัปเดตสถานะแบบภาพ และเพิ่มความคิดเห็น ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที
คุณยังสามารถมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานได้โดยใช้มุมมอง Gantt ตัวอย่างเช่น การจองสถานที่ขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตในโครงการวางแผนงาน หากกระบวนการขอใบอนุญาตล่าช้า คุณสามารถเห็นผลกระทบที่มีต่องานอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงและการเชิญ ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาในการปรับเปลี่ยน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลการปรับปรุงระบบ IT ขนาดใหญ่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐาน—ซึ่งการพึ่งพาของงาน กำหนดเวลา และการติดตามการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ
5. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนบัญชี
ทีมบริหารบัญชีมักประสบปัญหาในการติดตามการต่ออายุของลูกค้า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และการติดตามผลในหลายบัญชีอย่างทันท่วงทีแม่แบบแผนงาน Gantt สำหรับการวางแผนบัญชีใน ClickUpช่วยให้การบริหารบัญชีเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการแบ่งขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ
มันช่วยให้คุณสามารถ:
- ดูวันครบกำหนดต่ออายุของลูกค้าและงานที่ต้องทำทั้งหมดได้ในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
- จัดเป้าหมายให้สอดคล้องกันระหว่างทีมขาย, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมการตลาดด้วยการมองเห็นงานร่วมกัน
- จัดลำดับความสำคัญของบัญชีหลักและกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยการติดตามกำหนดเวลา
นอกจากนี้มุมมองไทม์ไลน์ยังช่วยให้คุณกำหนดตารางงานและกำหนดเส้นตาย เช่น การต่ออายุของลูกค้า ลงในปฏิทินของคุณได้โดยตรง มุมมองแกนต์ทจะแสดงรายละเอียดโดยละเอียดว่างานเหล่านั้นมีความคืบหน้าอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป สุดท้าย มุมมองบัญชีตามขั้นตอนจะแสดงภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของแต่ละบัญชี เช่น บัญชีใดที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน กำลังจะต่ออายุ หรืออยู่ในขั้นตอนการติดตามผล
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากClickUp Milestonesเพื่อระบุส่วนสำคัญของโครงการของคุณได้
ตัวอย่างเช่น กำหนดเป้าหมายสำคัญสำหรับเหตุการณ์สำคัญ เช่น การส่งข้อเสนอการต่ออายุ การได้รับการอนุมัติสัญญา และการกำหนดเวลาการประชุมทบทวน แต่ละเป้าหมายสำคัญเหล่านี้เป็นจุดตรวจสอบที่สำคัญ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญเหล่านี้ได้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการบัญชีที่ดูแลลูกค้าหลายรายและมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและความสำเร็จของลูกค้า
6. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับแผนงานด้านไอที
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์โรดแมป IT ของ ClickUpแสดงภาพโครงการ IT ทั้งหมดของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของทุกงานสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการปรับใช้
คุณสมบัติหลักบางประการของมันคือ:
- สถานะที่กำหนดเอง: หากคุณกำลังดำเนินการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใหม่ ให้ทำเครื่องหมายงานเป็น 'เตรียมการ', 'ดำเนินการ', 'สนับสนุน' หรือ 'เสร็จสมบูรณ์' ซึ่งจะแสดงสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
- เป้าหมายและกำหนดเวลา: คุณกำลังจะเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 โดยใช้แผนภูมิแกนต์ แบ่งแต่ละขั้นตอน เช่น การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การทดสอบ และการปรับใช้ และกำหนดเส้นตายเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- มุมมองล็อบบี้โครงการ: แสดงโครงการทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน เช่น การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ และเลื่อนงานที่ไม่สำคัญมาก เช่น การย้ายข้อมูล ไปทำในภายหลัง
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอทีและผู้นำโครงการที่ดูแลโครงการไอทีที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน—การเปิดตัวระบบใหม่ การย้ายข้อมูล หรือการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน
ยกระดับแผนงานกานต์ต์ของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp
แผนภูมิแกนต์ให้ภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการ ความสัมพันธ์ของงาน และความคืบหน้า—ช่วยให้กำหนดเวลา ทรัพยากร และตารางเวลาเป็นไปตามแผน
แม้ว่า Google Sheets จะมีเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง. เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ของมันไม่เพียงแต่ครอบคลุมพื้นฐาน แต่ยังมอบองค์ประกอบการมองเห็นขั้นสูง, การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์, และการอัปเดตอัตโนมัติ. นอกจากนี้, คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้.
ระดับของการปรับแต่งและการทำงานนี้ช่วยให้คุณควบคุมรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรับประกันการบริหารโครงการที่ราบรื่น
ลงทะเบียนฟรีและเปลี่ยนมาใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp วันนี้เพื่อการติดตามโครงการที่ราบรื่น