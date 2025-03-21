บล็อก ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets ฟรี

PMO Team
PMO Team
21 มีนาคม 2568

เคยรู้สึกไหมว่าความรับผิดชอบในการบริหารโครงการของคุณกำลังจะควบคุมไม่อยู่?

การจัดการกับกำหนดเวลา, การติดตามความคืบหน้า, และการทำให้ทุกอย่าง (และทุกคน) อยู่ในทิศทางเดียวกัน ทำให้การบริหารโครงการกลายเป็นกิจกรรมที่ต้องบาลานซ์อย่างยากลำบาก

แม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบความวุ่นวาย—โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ราคาแพง

เทมเพลตเหล่านี้ไปไกลกว่าแค่ไทม์ไลน์พื้นฐาน นอกจากจะช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแกนต์แล้ว ยังให้คุณปรับแต่งการวางแผนโครงการของคุณได้อีกด้วย ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย คุณสามารถปรับความสัมพันธ์ของงานติดตามเหตุการณ์สำคัญ และผสานการอัปเดตแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้ในเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว

อยากรู้ไหมว่าเทมเพลตเหล่านี้สามารถช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร?

มาสำรวจเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดที่ Google Sheets มีให้สำหรับการวางแผนโครงการและงานต่างๆ

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp: วิธีจัดระเบียบวันที่ครบกำหนดใน Google Sheets
เรียนรู้เพิ่มเติม
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดที่ครบกำหนดพร้อมกันได้อย่างชัดเจน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets ดี?

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ในGoogle Sheets คือสเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนและติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการปรับปรุงโครงการที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และทำให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตที่ดีที่สุดแตกต่าง:

  • ความชัดเจน: แม่แบบควรมีคอลัมน์สำหรับชื่องาน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ซึ่งช่วยให้สามารถใช้แผนภูมิแกนต์ในการจัดระเบียบและแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ควรมีความเข้าใจง่าย ใช้งานได้ทันที สามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาของงาน ปรับความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
  • การแสดงผลแบบภาพ: แม่แบบแผนภูมิแกนต์ควรใช้แท่งหรือเส้นเพื่อแสดงระยะเวลาของงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ผู้ใช้หลายคนควรสามารถดู แก้ไข และแชร์เทมเพลตได้แบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น
  • ความเป็นประโยชน์: ควรมีหัวข้อที่ประกอบด้วยคำแนะนำหรือหมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแผนภูมิแกนต์
  • ระบบอัตโนมัติ: แม่แบบสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์ควรรองรับสูตรพื้นฐานและฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อช่วยให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การคำนวณระยะเวลาโดยอัตโนมัติหรือการปรับไทม์ไลน์ตามการพึ่งพา

อ่านเพิ่มเติม: แผนภูมิแกนต์ vs. ไทม์ไลน์: คืออะไรและวิธีใช้

6 อันดับแรกแม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets สำหรับการวางแผนโครงการ

นี่คือ 6 อันดับแรกของเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets สำหรับการติดตามโครงการและการจัดการกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

1. กราฟแกนต์พื้นฐานใน Google Sheets

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์พื้นฐานของ Google Sheets เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ Google Sheets
ผ่านทางGoogle Workspace

เทมเพลตแผนภูมิแกนท์พื้นฐานของ Google Sheetsเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาในสเปรดชีตที่เรียบง่าย

เทมเพลตแผนงานกานต์ต์แบบง่ายนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ: รหัสงาน, ชื่อ, ผู้รับผิดชอบ, วันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, และระยะเวลาของงาน นอกจากนี้ยังแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละงานในโครงการและแบ่งช่วงเวลาเป็นสัปดาห์ ทำให้ เห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน

คุณยังสามารถ:

  • เพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ความสำคัญของงานหรือการจัดสรรทรัพยากร
  • แยกแยะสถานะของงานด้วยแถบสี ทำให้สามารถมองเห็นความล่าช้าหรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการติดตามที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีความซับซ้อนเพิ่มเติม

2. แม่แบบแผนภูมิแกนต์เพื่อจัดการโครงการโดย DPM

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับจัดการโครงการโดย DPM เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets
ผ่านทางDPM

เทมเพลตกราฟแกนต์โดยThe Digital Project Manager (DPM) เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการวางแผนไทม์ไลน์โครงการและทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มันประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นหลายอย่างเพื่อแยกโครงการออกเป็นส่วนที่จัดการได้ รวมถึง:

  • หมายเลขโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS): หมายเลขเหล่านี้ช่วยให้คุณแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
  • ชื่องาน: ด้วยชื่องานที่ชัดเจนสำหรับทุกงาน คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่สับสนในการจำว่างานต่อไปคืออะไร
  • เจ้าของงาน: แต่ละงานมีเจ้าของงาน ดังนั้นจึงไม่เกิดความสับสนว่าใครกำลังทำอะไร
  • ระยะเวลา: คอลัมน์นี้แสดงระยะเวลาที่งานควรใช้เวลาในหน่วยวัน
  • ความคืบหน้าของงาน: ทุกอย่างถูกจัดรหัสสีตั้งแต่สีเขียว (พร้อมดำเนินการ) ไปจนถึงสีแดง (มีปัญหา) เพื่อให้คุณเห็นสถานะของโปรเจกต์ได้อย่างชัดเจน
  • งานก่อนหน้า: งานบางงานต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ ส่วนนี้เชื่อมโยงงานที่ขึ้นกับงานอื่นเพื่อให้ลำดับการทำงานถูกต้อง

ขั้นตอนและสัปดาห์ถูกจัดโครงสร้างเพื่อให้ การแบ่งแยกภาพของความคืบหน้าของโครงการ ตามเวลา โดยแต่ละขั้นตอนเป็นตัวแทนของส่วนสำคัญของโครงการ

ตัวอย่างเช่น 'ระยะที่หนึ่ง' ครอบคลุมสัปดาห์ที่ 1 ถึง 3 สำหรับการวางแผนและการเริ่มต้น 'ระยะที่สอง' ครอบคลุมสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 สำหรับการดำเนินการ และ 'ระยะที่สาม' เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 7 ถึง 9 สำหรับการสรุปและทบทวนโครงการ

3. แผนผังแกนต์สำหรับแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดย GanttPRO

แม่แบบแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแผนภูมิแกนต์โดย GanttPRO แม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets
ผ่านทางGanttPRO

เทมเพลตแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ของ GanttPROได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แผนงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

มันแบ่งโครงการออกเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การจัดการงานง่ายขึ้น และรวมถึงการติดตามความคืบหน้าแบบ เรียลไทม์ เพื่อป้องกันการล่าช้าและรับประกันความรับผิดชอบ นอกจากนี้ การบันทึกชั่วโมงที่ประมาณการไว้และเวลาที่ใช้จริงยังช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น หาก 'การวิจัยคู่แข่ง' ใช้เวลานานเกินกว่าสองสัปดาห์ที่วางแผนไว้ คุณสามารถปรับตารางเวลาที่เหลือใหม่เพื่อให้การเปิดตัวเป็นไปตามแผน

นอกจากนี้ คอลัมน์ 'ลำดับความสำคัญ' ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้ ทำให้คุณจัดการกับงานที่เร่งด่วนก่อน คอลัมน์ 'ค่าใช้จ่าย' ช่วยติดตามงบประมาณของคุณ ขณะที่คอลัมน์ 'คำอธิบายงาน' ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำที่ละเอียดมากขึ้นได้

4. แม่แบบแผนภูมิแกนต์รายชั่วโมง โดย Template.net

แม่แบบแผนภูมิแกนต์รายชั่วโมงโดย Template.net แม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets
ผ่านทางTemplate.net

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์รายชั่วโมงโดย Template.netช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย—ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการดำเนินงาน—โดยแสดงผลในรูปแบบตารางรายชั่วโมงที่อ่านง่าย

ด้วยแผนภูมินี้ คุณสามารถ ติดตามงานหลายงานได้อย่างง่ายดาย—แต่ละงานมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น 'การตรวจสอบการออกแบบ' จะเสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. ตามด้วยการ 'ตรวจสอบคุณภาพ' เวลา 15.00 น. ในขณะที่ 'การตั้งค่าแคมเปญ' จะดำเนินไปตลอดทั้งวัน

ประโยชน์ชัดเจน: มันช่วยให้การวางแผนรายชั่วโมงง่ายขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการ, ผู้วางแผนกิจกรรม, หรือใครก็ตามที่รับผิดชอบโครงการระยะสั้นหลายโครงการ. นอกจากนี้ยังรับประกันว่างานไม่ทับซ้อนกัน และช่วยให้ทีมสามารถรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายได้.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจพบช่วงเวลาที่อาจเกิดการหยุดชะงักหรือประสิทธิภาพที่ลดลงได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกชั่วโมงจะถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปข้างหน้า

หากมีช่วงเวลาว่างสองชั่วโมงระหว่างการสิ้นสุดของ 'การตรวจสอบการออกแบบ' เวลา 12.00 น. และการเริ่มต้นของ 'การตรวจสอบคุณภาพ' เวลา 15.00 น. คุณสามารถมอบหมายงานย่อยให้กับสมาชิกในทีม เช่น การสรุปเอกสารนำเสนอหรือการเตรียมการสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

5. แม่แบบแผนการฝึกอบรมแบบแกนต์ โดย Template.net

เทมเพลตแผนการฝึกอบรม กราฟแกนต์ ใน Google Sheets แก้ไขได้
ผ่านทางTemplate.net

เมื่อคุณต้องจัดการกับงานฝึกอบรมหลายอย่าง ซึ่งแต่ละงานมีกำหนดเวลาและข้อขึ้นอยู่กับกันและกันแม่แบบแผนงาน Gantt สำหรับแผนการฝึกอบรมโดย Template.netจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าใครกำลังรับผิดชอบงานใดบ้าง งานใดเสร็จสิ้นแล้ว และงานใดกำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งคือการตรวจพบความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากการสร้างสื่อการฝึกอบรมล่าช้า คุณจะเห็นได้ทันทีว่าส่งผลกระทบต่องานอื่นๆ อย่างไร เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันว่าไม่มีสิ่งใดสะดุดหรือล่าช้า

คอลัมน์ 'ความคืบหน้า %' ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา

ตัวอย่างเช่น หาก 'พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม' อยู่ที่ 80% คุณทราบว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ต้องการการผลักดันเพิ่มเติม ดังนั้นให้ติดตามกับนักเขียนเนื้อหาเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน สำหรับ 'เตรียมสไลด์การฝึกอบรม' ที่ 60% ให้มุ่งเน้นที่การทำให้เนื้อหาและการออกแบบเสร็จสมบูรณ์สำหรับการนำเสนอที่จะมาถึง

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

6. แผนการสรรหาบุคลากร แผนภูมิแกนต์ โดย Template.net

แผนการสรรหาบุคลากร แผนภูมิแกนต์ แม่แบบโดย Template.net แผนภูมิแกนต์ แม่แบบกูเกิลชีต
ผ่านทางTemplate.net

รู้สึกหนักใจกับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณหรือไม่?แม่แบบแผนงานกานต์ต์สำหรับแผนการสรรหาบุคลากรโดย Template.netสามารถช่วยระบุความต้องการจากหลากหลายแผนก และช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามงานสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์หลัก ได้แก่:

  • ความชัดเจน: งานเช่น 'การระบุความต้องการ' และ 'การวิเคราะห์งาน' ถูกระบุไว้พร้อมบุคลากรที่ได้รับมอบหมายและวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น
  • ประสิทธิภาพ: แทนที่จะจัดการงานผ่านอีเมลหรือสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะเห็นได้ว่าใครรับผิดชอบอะไร—เช่น ผู้จัดการฝ่ายสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบในการโพสต์ตำแหน่งงาน
  • ลดปัญหาคอขวด: หากการ 'คัดกรองเบื้องต้น' ล่าช้า คุณสามารถตรวจพบได้ทันทีและปรับแผนเพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปตามกำหนดเวลา

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการความเป็นระเบียบ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสรรหา และทีมที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันในการจัดการกระบวนการสรรหาโดยไม่เกิดความสับสน

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ 20 แบบสำหรับการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับแผนภูมิแกนต์

การใช้ Google Sheets สำหรับแผนภูมิแกนต์เป็นทางเลือกที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดหลายประการ:

  • งานที่ต้องทำด้วยตนเอง:การสร้างแผนภูมิแกนต์ในGoogle Sheets ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจใช้เวลามากสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อน
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: Google Sheets ไม่รองรับคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การจัดสรรทรัพยากร,การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, และการเชื่อมโยงงาน
  • ปัญหาการขยายขนาด: เมื่อโครงการขยายตัวและซับซ้อนขึ้น Google Sheets อาจประสบปัญหาในการจัดการปริมาณข้อมูลของโครงการ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ไม่ราบรื่น
  • ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: เมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets พร้อมกัน อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการเขียนทับโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการควบคุมเวอร์ชันอย่างเคร่งครัด
  • ความเสี่ยงด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล: การใช้งาน Google Sheets แบบแมนนวลเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่ถูกต้องของข้อมูลและปัญหาด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น การลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  • การขาดการบูรณาการ: Google Sheets อาจไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเท่าที่ควร ส่งผลให้ประโยชน์ในการใช้งานในระบบนิเวศการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถูกจำกัด

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กระดานไวท์บอร์ดเสมือนและแผนผังความคิดสามารถใช้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนแผนภูมิแกนต์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนให้มีโครงสร้างที่เป็นระบบ

ทางเลือกสำหรับแม่แบบแผนงานกานท์ใน Google Sheet

กำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่มีฟีเจอร์ครบครันเพื่อยกระดับจาก Google Sheets อยู่หรือไม่?

ClickUpนำเสนอโซลูชันที่ มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น พร้อมฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุม และ ความสามารถในการจัดการโครงการ เช่น การเชื่อมโยงงาน การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และองค์ประกอบภาพแบบไดนามิก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายช่วยให้การจัดการและติดตามโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่ฟรีและพร้อมใช้งานได้ทันที เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณนำและปรับแต่งตารางเวลาโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

1. แม่แบบไทม์ไลน์กานต์ของคลิกอัพ

เทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์แกนท์ของ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องมีสำหรับการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะจัดการการดำเนินงานประจำวันหรือเป้าหมายระยะยาว คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ ติดตามการพึ่งพา และตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

มันอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น:

  • สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายด้วยป้ายกำกับ เช่น 'ต้องทำ', 'ติดขัด', 'เสร็จแล้ว', และ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดการงานของคุณด้วยคุณสมบัติเช่น 'เสร็จสมบูรณ์', 'ระยะเวลา', และ 'ขั้นตอน' ฟิลด์เหล่านี้จะแสดงรายละเอียดของแต่ละงานและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • มุมมองที่กำหนดเอง: สลับระหว่างมุมมอง 'รายเดือน', 'รายปี', 'รายสัปดาห์', และ 'สรุป' เพื่อดูข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
  • การจัดการโครงการ: การติดตามเวลาช่วยให้คุณเห็นระยะเวลาของงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ขณะที่การแจ้งเตือนการพึ่งพาจะป้องกันปัญหาคอขวดโดยส่งสัญญาณเมื่อไม่สามารถเริ่มงานได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้น การผสานการทำงานกับอีเมลช่วยให้คุณส่งการอัปเดตได้โดยตรงจาก ClickUp

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ดูแลหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีกำหนดเวลาซับซ้อนและมีการทับซ้อนของงานบ่อยครั้ง

2. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับสร้างหน้าเว็บใน ClickUp

เทมเพลตการสร้างหน้าเว็บด้วย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน้าเว็บอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับสร้างหน้าเว็บของ ClickUp

กำลังสร้างเว็บไซต์ใหม่ใช่ไหม? ด้วยการตรวจสอบการออกแบบ การสร้างเนื้อหา และกำหนดเวลาที่ทับถมกัน คุณต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานในรายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณ

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับสร้างหน้าเว็บใน ClickUpสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าแรกหรือหน้าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว—คุณสามารถเริ่มวางแผนและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ภายในไม่กี่วินาที

ด้วยมุมมองสี่แบบ—แกนต์, รายการ, กระดาน, และฝัง—คุณสามารถซูมเข้าไปยังงานที่สำคัญที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น:

  • ดูว่าแต่ละหน้าใช้เวลาในการออกแบบหรือพัฒนานานแค่ไหนและตรงตามกำหนดเวลาด้วยมุมมอง Gantt
  • แยกงานออกเป็นส่วนย่อยและมุ่งเน้นรายละเอียด เช่น การเพิ่มคำอธิบายสินค้าหรือแก้ไขรูปภาพโดยใช้มุมมองรายการ

เทมเพลตนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'Figma,' 'Permalink,' และ 'Stage. '

สมมติว่าคุณกำลังสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการขายตามฤดูกาล ให้แนบลิงก์ Figma ไว้กับงานโดยตรงเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบการออกแบบ ฟิลด์ 'Permalink' จะติดตาม URL ที่แน่นอนเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าหน้าจะอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์ และฟิลด์ 'Stage' ช่วยให้คุณแท็กได้ว่าหน้าอยู่ในขั้นตอน 'Wireframe', 'Design' หรือ 'Final Review'

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเว็บไซต์ที่ต้องการปรับแต่งเลย์เอาต์ของหน้าเว็บให้สมบูรณ์แบบ, ผู้จัดการโครงการที่ดูแลกำหนดเวลาและงานต่างๆ, และทีมพัฒนาที่ต้องการติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดต่างๆ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรเจกต์ออกแบบเว็บไซต์ของคุณอย่างรวดเร็ว เพียงถามClickUp Brain —ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ตัวอย่างเช่น มันสามารถแจ้งกำหนดส่งหน้าแลนดิ้งสำหรับโปรโมชั่นตามฤดูกาลได้ทันที และสรุปรายละเอียดความคืบหน้าของโปรเจกต์ กำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง และปัญหาที่พบในแผนงาน Gantt ได้โดยอัตโนมัติ

3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

เทมเพลตเช็กลิสต์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามความคืบหน้าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

เมื่อทีมของคุณกำลังจมอยู่กับการพัฒนาแอปใหม่ การสร้างสื่อการตลาด และการวางแผนงานเปิดตัว คุณสามารถไว้วางใจในเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ของรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อเปลี่ยนความวุ่นวายนี้ให้กลายเป็นแผนที่ราบรื่นและมีโครงสร้าง

เทมเพลตนี้ให้เส้นเวลาที่ชัดเจนแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน ช่วยให้ทีมติดตามกำหนดเวลาได้ ด้วยงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมองเห็นได้โดยทุกคน ยังช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความล่าช้า

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดการความคืบหน้าของงานโดยใช้สถานะเช่น 'เสร็จสมบูรณ์', 'รอตรวจสอบ', และ 'กำลังดำเนินการ'
  • เน้นขั้นตอนสำคัญ เช่น 'การสร้างต้นแบบเสร็จสมบูรณ์' และ 'การทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย' เป็นหมุดหมายสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรักษาการเปิดตัวให้ตรงตามกำหนด
  • มองเห็นภาพรวมว่างานแต่ละชิ้นมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายสำคัญของคุณอย่างไรผ่านมุมมอง Gantt
  • จัดหมวดหมู่และจัดการงานภายใต้หัวข้อเช่น 'การวิเคราะห์ตลาด', 'การกำหนดราคา', หรือ 'กลุ่มเป้าหมาย' โดยใช้ฟิลด์ 'หมวดหมู่ของงาน'

เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ รวมถึงนักออกแบบ UX ที่ทำงานกับต้นแบบ นักพัฒนาที่ดูแลการสร้างและปล่อยผลิตภัณฑ์ และนักกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการวางตำแหน่งทางการตลาดและเป้าหมายการเปิดตัว

รับคำแนะนำเกี่ยวกับกำหนดเวลาของงานและสร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp ด้วย ClickUp Brain

4. แม่แบบแผนภูมิแกนต์การจัดการแบบน้ำตก

เทมเพลตการจัดการแบบน้ำตกของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์การจัดการแบบน้ำตกของ ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การจัดการแบบน้ำตกของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างและใช้งานง่ายสำหรับช่วยทีมติดตาม จัดการ และดำเนินโครงการที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์หลักของมันคือ:

  • ลดความล่าช้า: ด้วยภาพรวมที่ชัดเจนของงานและเป้าหมาย ทีมสามารถคาดการณ์ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • การร่วมมือที่ดีขึ้น: ทีมสามารถสื่อสารความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายผ่านการอัปเดตสถานะแบบภาพ และเพิ่มความคิดเห็น ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที

คุณยังสามารถมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานได้โดยใช้มุมมอง Gantt ตัวอย่างเช่น การจองสถานที่ขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตในโครงการวางแผนงาน หากกระบวนการขอใบอนุญาตล่าช้า คุณสามารถเห็นผลกระทบที่มีต่องานอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงและการเชิญ ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาในการปรับเปลี่ยน

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลการปรับปรุงระบบ IT ขนาดใหญ่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐาน—ซึ่งการพึ่งพาของงาน กำหนดเวลา และการติดตามการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ

5. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนบัญชี

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนบัญชี ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการกิจกรรมบัญชีที่สำคัญด้วยเทมเพลตแผนงาน Gantt สำหรับการวางแผนบัญชีใน ClickUp

ทีมบริหารบัญชีมักประสบปัญหาในการติดตามการต่ออายุของลูกค้า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และการติดตามผลในหลายบัญชีอย่างทันท่วงทีแม่แบบแผนงาน Gantt สำหรับการวางแผนบัญชีใน ClickUpช่วยให้การบริหารบัญชีเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการแบ่งขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ

มันช่วยให้คุณสามารถ:

  • ดูวันครบกำหนดต่ออายุของลูกค้าและงานที่ต้องทำทั้งหมดได้ในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
  • จัดเป้าหมายให้สอดคล้องกันระหว่างทีมขาย, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมการตลาดด้วยการมองเห็นงานร่วมกัน
  • จัดลำดับความสำคัญของบัญชีหลักและกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยการติดตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้มุมมองไทม์ไลน์ยังช่วยให้คุณกำหนดตารางงานและกำหนดเส้นตาย เช่น การต่ออายุของลูกค้า ลงในปฏิทินของคุณได้โดยตรง มุมมองแกนต์ทจะแสดงรายละเอียดโดยละเอียดว่างานเหล่านั้นมีความคืบหน้าอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป สุดท้าย มุมมองบัญชีตามขั้นตอนจะแสดงภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของแต่ละบัญชี เช่น บัญชีใดที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน กำลังจะต่ออายุ หรืออยู่ในขั้นตอนการติดตามผล

คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากClickUp Milestonesเพื่อระบุส่วนสำคัญของโครงการของคุณได้

ตัวอย่างเช่น กำหนดเป้าหมายสำคัญสำหรับเหตุการณ์สำคัญ เช่น การส่งข้อเสนอการต่ออายุ การได้รับการอนุมัติสัญญา และการกำหนดเวลาการประชุมทบทวน แต่ละเป้าหมายสำคัญเหล่านี้เป็นจุดตรวจสอบที่สำคัญ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญเหล่านี้ได้

โครงการ Milestones ใน ClickUp Gantt View แผนภูมิแกนต์เทมเพลต Google Sheets
เปลี่ยนงานที่สำคัญที่สุดของคุณให้กลายเป็นหมุดหมาย เพื่อสร้างภาพแสดงความก้าวหน้าของโครงการด้วย ClickUp Milestones

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการบัญชีที่ดูแลลูกค้าหลายรายและมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและความสำเร็จของลูกค้า

6. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับแผนงานด้านไอที

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับแผนงาน IT ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของโครงการไอทีเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตแผนงานกังค์ของเส้นทางไอที ClickUp ที่มีโครงสร้างเป็นระบบ

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์โรดแมป IT ของ ClickUpแสดงภาพโครงการ IT ทั้งหมดของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของทุกงานสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการปรับใช้

คุณสมบัติหลักบางประการของมันคือ:

  • สถานะที่กำหนดเอง: หากคุณกำลังดำเนินการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใหม่ ให้ทำเครื่องหมายงานเป็น 'เตรียมการ', 'ดำเนินการ', 'สนับสนุน' หรือ 'เสร็จสมบูรณ์' ซึ่งจะแสดงสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
  • เป้าหมายและกำหนดเวลา: คุณกำลังจะเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 โดยใช้แผนภูมิแกนต์ แบ่งแต่ละขั้นตอน เช่น การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การทดสอบ และการปรับใช้ และกำหนดเส้นตายเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • มุมมองล็อบบี้โครงการ: แสดงโครงการทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน เช่น การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ และเลื่อนงานที่ไม่สำคัญมาก เช่น การย้ายข้อมูล ไปทำในภายหลัง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอทีและผู้นำโครงการที่ดูแลโครงการไอทีที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน—การเปิดตัวระบบใหม่ การย้ายข้อมูล หรือการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม:แผนภูมิแกนต์ vs แผนที่เส้นทาง: คู่มือสำหรับผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่าง

ยกระดับแผนงานกานต์ต์ของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp

แผนภูมิแกนต์ให้ภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการ ความสัมพันธ์ของงาน และความคืบหน้า—ช่วยให้กำหนดเวลา ทรัพยากร และตารางเวลาเป็นไปตามแผน

แม้ว่า Google Sheets จะมีเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง. เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ของมันไม่เพียงแต่ครอบคลุมพื้นฐาน แต่ยังมอบองค์ประกอบการมองเห็นขั้นสูง, การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์, และการอัปเดตอัตโนมัติ. นอกจากนี้, คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้.

ระดับของการปรับแต่งและการทำงานนี้ช่วยให้คุณควบคุมรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรับประกันการบริหารโครงการที่ราบรื่น

ลงทะเบียนฟรีและเปลี่ยนมาใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp วันนี้เพื่อการติดตามโครงการที่ราบรื่น