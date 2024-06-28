วิธีใช้แผนภูมิแกนต์ในงานก่อสร้าง

ลูกค้าโทรหาคุณเพื่อขออัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกำหนดการเสร็จสิ้นการก่อสร้างสำนักงานของพวกเขา แต่คุณต้องการความช่วยเหลือในการตอบคำถามนี้ ทำไม? เพราะคุณไม่รู้จริงๆ
การบริหารจัดการงานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญกับตัวแปรหลายประการในขณะที่คุณดำเนินไปตลอดวงจรชีวิตของโครงการ มีทีมงานหลายทีมทำงานอยู่ มีรายการงานที่ต้องทำให้สำเร็จมากมาย และคุณต้องติดตามกำหนดเวลาจำนวนมากที่ดูท่วมท้น
35% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเสียเวลาเกิน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การค้นหาข้อมูลโครงการ และการแก้ไขข้อผิดพลาด
ผู้จัดการก่อสร้างทุกคนต้องการมุมมองจากมุมสูงของกิจกรรมและความคืบหน้าของโครงการทั้งหมด โชคดีที่แผนภูมิแกนต์ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ แผนภูมิแกนต์ให้ภาพรวมของงานต่างๆ ตั้งแต่เล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด และจากงานที่เป็นอิสระไปจนถึงงานที่ขึ้นต่อกัน
มาเรียนรู้วิธีใช้แผนภูมิแกนต์ในงานก่อสร้าง วิธีการทำงาน ข้อเสีย และวิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณเองโดยใช้ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์
การทำความเข้าใจแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) คือ แผนภูมิแท่งแนวนอนที่แสดงสถานะของตารางเวลาโครงการ ของงานต่างๆ และความสัมพันธ์ในการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการทั้งหมด
แผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างก็เหมือนกัน—มันแสดงเส้นเวลาของโครงการก่อสร้าง
การดูแลงานที่หลากหลายพร้อมกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งทำให้แผนภูมิแกนต์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมนี้
โดยทั่วไป ด้านซ้ายของแผนภูมิแกนต์จะมีตารางสเปรดชีตที่แสดงรายละเอียดของงานต่างๆ การจัดสรร และกำหนดเวลา ส่วนด้านขวาจะมีแถบแสดงภาพความคืบหน้าของแต่ละงาน
ผู้จัดการทราบอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไหร่ และที่ไหนหากคุณเปรียบเทียบแผนภูมิแกนต์กับกระดานคัมบัง แผนภูมิหมุดหมาย และแผนภูมิเส้น คุณจะตระหนักได้ว่าแผนภูมิเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดกว่ามากเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและงานย่อยต่างๆ
ความสำคัญของแผนภูมิแกนต์ในการระบุการจัดตารางเวลาและการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้าง
โดยปกติแล้ว ผู้จัดการโครงการก่อสร้างจะได้รับข้อมูลสถานะของโครงการแบบสองสถานะเท่านั้น (เช่น 'เสร็จสิ้น' หรือ 'ไม่เสร็จสิ้น') แผนภูมิแกนต์จะแสดงรายละเอียดว่า โครงการมีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใดแบบเรียลไทม์
ในการบริหารงานก่อสร้าง แผนภูมิแกนต์จะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละเฟส และแต่ละงานย่อยจะมีกรอบเวลาที่กำหนดไว้ คุณจะได้รับรายงานความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรม ช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยรวมได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม
สมมติว่าแผนภูมิแกนต์แสดงการก่อสร้างบ้าน การเดินสายไฟฟ้าจะไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าการติดตั้งโครงสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ และการติดตั้งแผ่นยิปซัมขึ้นอยู่กับงานไฟฟ้า การมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันเหล่านี้ทำให้แผนภูมิมั่นใจได้ว่าช่างไฟฟ้าจะมาถึงไซต์งานเมื่อจำเป็น ไม่มาเร็วเกินไป (ทำให้คุณเสียค่าใช้จ่าย) หรือมาช้าเกินไป (ทำให้การติดตั้งแผ่นยิปซัมล่าช้า)
แผนภูมิแกนต์ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้คุณสามารถปรับระยะเวลาหรือทรัพยากรตามความต้องการของโครงการได้
สมมติว่าคุณมีการเทคอนกรีตสองครั้งที่มีกำหนดไว้สำหรับส่วนต่างๆ ของอาคาร แผนภูมิสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าคุณมีรถบรรทุกคอนกรีตและคนงานเพียงพอที่จะจัดการกับการเททั้งสองครั้งพร้อมกันหรือไม่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับตารางเวลาหรือนำทรัพยากรเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าได้
องค์ประกอบสำคัญของแผนภูมิแกนต์
นี่คือสิ่งที่แผนภูมิแกนต์ประกอบด้วย:
- ป้ายกำกับ: ป้ายกำกับคือชื่อของงานที่คุณต้องการติดตาม เช่น การประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างหรือการวางรากฐาน สิ่งเหล่านี้จะถูกวางตามแกน Y เพื่อกำหนดว่าแท่งแสดงถึงอะไร
- แถบ: แถบแสดงถึงความคืบหน้าของงานแต่ละงาน แกน X แสดงถึงระยะเวลาที่งานนั้นดำเนินไป แต่ละแถบจะบอกคุณว่างานนั้นจะใช้เวลาเท่าไร ตัวอย่างเช่น แถบยาวอาจแสดงถึงงานฐานราก ในขณะที่แถบสั้นอาจหมายถึงการติดตั้งโคมไฟเฉพาะจุด
- เหตุการณ์สำคัญ: โครงการก่อสร้างดำเนินการเป็นระยะ ๆ และสิ้นสุดของแต่ละระยะถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ เหตุการณ์เหล่านี้มักแสดงด้วยสัญลักษณ์ในแผนภูมิเหตุการณ์สำคัญเพื่อแสดงให้คุณทราบเมื่อคุณบรรลุเหตุการณ์นั้นแล้ว ในงานก่อสร้าง เหตุการณ์สำคัญอาจเป็น: เทฐานรากคอนกรีตเสร็จ ติดตั้งหลังคาเสร็จ ภายนอกอาคารเสร็จสมบูรณ์ (หน้าต่าง ประตู ผนังด้านนอก)
- การพึ่งพา: งานหลายอย่างในการก่อสร้างมีความเชื่อมโยงกันและต้องทำตามลำดับ แผนภูมิแกนต์จะแสดงการพึ่งพาของงานเหล่านี้ด้วยเส้นและลูกศรที่เชื่อมต่อระหว่างงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น ลูกศรจะชี้จากปลายที่เสร็จสิ้นของแถบ 'ฐานราก' ไปยังจุดเริ่มต้นของแถบ 'งานประปา' การพึ่งพาดังกล่าวแสดงว่าช่างประปาไม่สามารถเริ่มติดตั้งท่อได้จนกว่าฐานราก (รวมถึงแผ่นคอนกรีต) จะเสร็จสมบูรณ์
ภาพแสดงผลของแผนภูมิแกนต์ในการบริหารโครงการ
การติดตามงานจำนวนมากจากคนและวันที่ต่างกันเป็นเรื่องยาก แผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพงานทุกชิ้นในโครงการได้ภายในแดชบอร์ดเดียว ไม่ว่าคุณต้องการอัปเดตหรือวางแผนขั้นตอนต่อไป โซลูชันครบวงจรนี้คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ
การมีข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น คุณสามารถระบุความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถจัดกลุ่มงานที่ต้องทำร่วมกันได้อีกด้วย
เชื่อหรือไม่ว่า Excel สามารถเป็นประโยชน์ได้ขณะสร้างแผนภูมิสำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างของคุณ มาดูกันว่าทำอย่างไร!
วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Excel
คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์โดยใช้ Google Sheetsหรือ Microsoft Excel ก็ได้ ตามที่คุณสะดวก เราจะแสดงขั้นตอนการสร้างใน Excel ให้คุณดู
ขั้นตอนที่ 1: สร้างช่วงข้อมูล ใน Excel โดยระบุชื่องาน, จำนวนวันที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้น, และจำนวนวันที่เหลือสำหรับการเสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ 2: เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ สร้างแผนภูมิ แล้วคลิก แทรก > แทรกแผนภูมิแท่ง > แผนภูมิแท่งซ้อนกัน แผนภูมิแท่งซ้อนกันเป็นตัวเลือกที่ใกล้เคียงกับแผนภูมิแกนท์ที่สุดใน Excel
ขั้นตอนที่ 3: ตอนนี้ถึงเวลาที่จะ ปรับแต่งแผนภูมิ ให้เหมือนกับแผนภูมิแกนต์มากขึ้น คลิกที่ชุดข้อมูลแรก (ส่วนสีน้ำเงินของแท่งแรก) จะมีแท็บรูปแบบปรากฏขึ้นทางด้านขวา คลิกที่ การเติมรูปร่าง > ไม่เติม
ขั้นตอนที่ 4: คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าแผนภูมิแสดงช่วงข้อมูลในลำดับย้อนกลับ? ขั้นตอนสุดท้ายจะแก้ไขปัญหานี้ กดปุ่มควบคุมค้างไว้แล้วเลือกแกนแนวตั้ง (แกนงาน) อีกครั้ง แถบเมนู "รูปแบบ" จะเปิดขึ้นทางด้านขวา คลิก "รูปแบบแกน" > "ตำแหน่งแกน" > "หมวดหมู่ในลำดับย้อนกลับ"
หากคุณต้องการตั้งชื่อแผนภูมิของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่กล่องที่เขียนว่า ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ
คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิของคุณเพิ่มเติมได้ โดยเพิ่มสี เลือกเค้าโครงที่แตกต่าง และเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น ป้ายกำกับและเส้นกริด เป็นต้น
เคล็ดลับ: บันทึกกราฟที่คุณปรับแต่งไว้เป็นแม่แบบโครงการแผนงานแกนต์เพื่อใช้ในภายหลัง
การสร้างแผนภูมิแกนต์ขั้นสูง
นั่นเป็นขั้นตอนเยอะมากเลยใช่ไหม?
มีอะไรให้ทำมากมายอยู่แล้ว ทำไมต้องเสียเวลาสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วย?
นั่นคือจุดที่โซลูชันที่ชาญฉลาดกว่าเข้ามา—ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมีแผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์ในตัวที่คุณไม่ต้องเสียเวลาสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
มันช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้รับเหมา, พนักงาน, และลูกค้าเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. คุณไม่ต้องโทรหาลูกค้าเพื่อบอกพวกเขาว่าห้องประชุมจะพร้อมใน 2 วัน; พวกเขาสามารถดูได้บนแผนภูมิแกนต์โดยตรง.
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีด้วยพื้นฐานที่เตรียมไว้แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกข้อมูลของคุณเท่านั้น!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วางแผนการก่อสร้างด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่ก่อนขายจนถึงการส่งมอบ รวมถึงงานต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาตและการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
- มองเห็นแผนการก่อสร้างและความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่กำหนดการวางรากฐานไปจนถึงกำหนดการเดินสายไฟขั้นต้นและความคืบหน้าการติดตั้งผนังยิปซัม
- จัดทีมและทรัพยากรให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาช่วง (เช่น ช่างประปาและช่างไฟฟ้า) และผู้ตรวจสอบ โดยมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนและเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทางรถไฟด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'รอการตรวจสอบวัสดุ' และมุมมองที่กำหนดเอง เช่น กระดานคัมบัง เพื่อระบุจุดคอขวด เช่น ความล่าช้าในการทำโครงที่ส่งผลกระทบต่อการติดตั้งแผ่นยิปซัม
- แก้ไขและอัปเดตรายละเอียดโครงการและการจัดรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อกำหนดที่ดีขึ้น
การสร้างแผนภูมิแกนต์โดยใช้ ClickUp
หากคุณไม่ต้องการกรอกแบบฟอร์มและต้องการสร้างเอง เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น ClickUp:
1. สร้างโครงร่างโครงการ
จัดทำโครงร่างโครงการโดยละเอียดเพื่อครอบคลุมทุกรายละเอียดในแผนภูมิแกนต์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่การปรับปรุงเล็กน้อยไปจนถึงการก่อสร้างสำนักงานทั้งหลัง คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อช่วยให้การจัดระเบียบง่ายขึ้น และยังสามารถจดรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดได้โดยการสร้างรายการตรวจสอบงานง่ายๆในClickUp Docs
2. รายการงานทั้งหมด
สร้างรายการงานของโครงการก่อสร้าง ใช้ตัวเลือกCustom Fields ของ ClickUpเพื่อเพิ่มรายละเอียดลงในแผนภูมิของคุณ เช่น ระยะงาน ระยะเวลา และสถานะการเสร็จสิ้น เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดเพื่อติดตามแต่ละงาน
คำแนะนำ: คุณสามารถเพิ่มลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้เช่นกัน เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณทราบว่าจำเป็นต้องแก้ไขการเปลี่ยนแปลงในห้องครัวให้เสร็จก่อนเริ่มงานในห้องรับแขก
3. สร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยตนเองเลยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp จะแสดงแผนภูมิให้คุณโดยตรง เพียงเปิดแถบเครื่องมือแล้วคลิก แกนต์ > เพิ่มแกนต์
4. ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณ
การตั้งค่าการปรับแต่งจะปรากฏทางด้านขวาของแผนภูมิแกนต์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแผนภูมิ ควบคุมการตั้งค่าการเข้าถึง กำหนดสีให้กับงานตามการอัปเดตหรือหมวดหมู่ และตั้งค่าช่วงเวลาที่คุณต้องการตรวจสอบได้
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้าง ClickUp
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างของ ClickUpที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างได้อีกด้วย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณลดเวลาที่ใช้ในการจัดการงานส่งมอบของโครงการและมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
นี่คือวิธีที่แม่แบบการจัดการการก่อสร้างนี้ช่วยให้คุณรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง:
- สร้างไทม์ไลน์แบบภาพ เพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ปรับเป้าหมายสำคัญให้สอดคล้องกับแผนที่เปลี่ยนแปลง และกำหนดเวลาตลอดวงจรการก่อสร้าง
- ติดตามต้นทุนแรงงาน ประสิทธิภาพ และต้นทุนโครงการโดยรวม
- เข้าใจอย่างชัดเจนว่างานแต่ละอย่างมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และปฏิบัติตามลำดับที่ถูกต้อง
- เร่งรัดกิจกรรมการจัดตารางโครงการ และบรรลุเป้าหมายสำคัญ
คุณสมบัติและประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดตารางและการจัดการ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUpช่วยให้การสื่อสารระหว่างคนงานภาคสนามและสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตงาน แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติการอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ในโครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น. อัตโนมัติกระบวนการทำงาน เช่น การส่งการแจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาตได้รับการอนุมัติ หรือ การเริ่มขั้นตอนต่อไปของงานเมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสิ้น ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด.
หากคุณต้องการเพิ่มทักษะการจัดตารางและการจัดการของคุณให้ดียิ่งขึ้นแม่แบบ Gantt Timeline ของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ!
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- สร้างงานพร้อมกำหนดเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับการแก้ไขและผลการทดสอบในขณะที่คุณดำเนินไปตลอดวงจรการก่อสร้าง
- ติดตามความคืบหน้าและสถานะของงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดรหัสสีและการแสดงผลที่ชัดเจน
- การติดตามไทม์ไลน์ที่ปรับปรุงพร้อมความสามารถในการติดตามเวลา, อีเมล, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีศักยภาพด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่กำหนดเอง
นี่คือสิ่งที่เจนนิเฟอร์ โวลเบรชท์ ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP และที่ปรึกษาหลักที่ JVC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างใน ClickUp:
เราใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อเน้นงานที่สำคัญและใช้การมองล่วงหน้าสามสัปดาห์เพื่อสื่อสารเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงในโครงการก่อสร้างของเรา แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพรวมของส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในระหว่างการก่อสร้าง
ฉันส่งแผนภูมิแกนต์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการทุกคนล่วงหน้าสองสามวันก่อนการประชุมสถานะ เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบ และทุกคนมาประชุมพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของพวกเขา
เราใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อเน้นงานที่สำคัญและใช้การมองล่วงหน้าสามสัปดาห์เพื่อสื่อสารเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงในโครงการก่อสร้างของเรา แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพรวมของส่วนประกอบและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหลายอย่างในระหว่างการก่อสร้าง
ฉันส่งแผนภูมิแกนต์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนล่วงหน้าสองสามวันก่อนการประชุมสถานะ เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบ และทุกคนมาประชุมพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของพวกเขา
นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้การดำเนินงานของ JVC ง่ายขึ้น และมันสามารถทำเช่นเดียวกันให้คุณได้!
แผนภูมิแกนต์และวิธีการบริหารโครงการ
ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการแบบน้ำตกแบบดั้งเดิมที่พบได้ทั่วไปในโครงการก่อสร้าง หรือวิธีการแบบอไจล์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปมา Gantt charts จะสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
การใช้แผนภูมิแกนต์ในการบริหารโครงการแบบ 'น้ำตก' แบบดั้งเดิม
การบริหารโครงการแบบน้ำตกยังเป็นที่เข้าใจว่าเป็นรูปแบบการบริหารที่เป็นเชิงเส้น
นี่คือตัวอย่างขั้นตอนโครงการก่อสร้างเชิงเส้น:
การปรึกษาหารือกับลูกค้า → การออกแบบ → การอนุมัติแบบ → การวางแผนโครงการและการจัดสรรทรัพยากร → การขออนุญาตและอนุมัติ → การดำเนินการ → การติดตามผล → การส่งมอบ
คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละกระบวนการและยังสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อยได้ เช่น การจำแนกประเภทการออกแบบเพิ่มเติมออกเป็นการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบสถาปัตยกรรม
แผนภูมิแกนต์แสดงความคืบหน้าของแต่ละงานและการใช้ทรัพยากร ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดและความคืบหน้าของแต่ละงาน เพื่อดูว่าคุณอยู่ในจุดใดของโครงการโดยรวม
บทบาทของแผนภูมิแกนต์ในการบริหารโครงการแบบอไจล์
วิธีการแบบคล่องตัวเกี่ยวข้องกับแนวทางที่มีการโต้ตอบไปมาซึ่งแบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นระยะหรือสปรินต์ และมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นี่คือลักษณะของวิธีการโครงการแบบอไจล์ทั่วไปในโครงการก่อสร้าง:
การปรึกษาหารือกับลูกค้า →การออกแบบ →การพัฒนา →การทดสอบ →การนำไปใช้ →การตรวจสอบ →การปรับปรุง
การทดสอบหรือการทบทวนเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในวิธีการนี้ และจะเกิดขึ้นทุกครั้งหลังจบสปรินต์ แผนภูมิแกนต์ในวิธีการนี้จะแบ่งโครงการออกเป็นสปรินต์ย่อยต่าง ๆ และกำหนดตารางการทดสอบไว้หลังจากแต่ละสปรินต์
แผนภูมิเหล่านี้ได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อรองรับข้อเสนอแนะจากแต่ละรอบการตรวจสอบและสร้างงานใหม่เมื่อจำเป็น การสื่อสารแบบเรียลไทม์และการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีการจัดการแบบคล่องตัว
แผนภูมิแกนต์: ข้อดีและข้อเสีย
มาดูประโยชน์และข้อเสียของแผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยคุณประเมินความเหมาะสมในการจัดการการก่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกของการใช้แผนภูมิแกนต์ต่อผลลัพธ์ของโครงการ
ผลดีบางประการของแผนภูมิแกนต์ในการบริหารโครงการก่อสร้าง ได้แก่:
- ปฏิบัติตามกรอบเวลาของโครงการ: แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ให้ภาพรวมของโครงการก่อสร้างทั้งหมดในคราวเดียว เพื่อระบุจุดติดขัดและแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการเสร็จสิ้นโครงการโดยรวม
- ให้แหล่งข้อมูล: แผนภูมิแกนต์ให้แหล่งข้อมูลเดียวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมถึงลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้จัดการก่อสร้าง
- การจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้กำหนดตารางเวลาที่เป็นจริงและจัดสรรทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างการจัดการโครงการโดยรวม
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและกลยุทธ์การแก้ไข
แผนภูมิแกนต์ไม่ได้ปลอดภัยจากปัญหาอย่างสมบูรณ์. นี่คือข้อเสียที่ผู้จัดการโครงการก่อสร้างมักเผชิญ:
- ซับซ้อนและสับสน: โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อาจมีงานหลายร้อยงานสำหรับการขุดดิน การทำฐานราก การสร้างโครง การติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในกรณีเช่นนี้ แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิมอาจกลายเป็นสิ่งที่ท่วมท้นและยากต่อการเข้าใจ โดยเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่คุ้นเคยกับการลำดับขั้นตอนของการก่อสร้าง
วิธีแก้ไข: ให้ความสำคัญกับเส้นทางวิกฤต (งานที่จำเป็น) และแบ่งโครงการออกเป็นระยะ ๆ พร้อมแผนภูมิแยกต่างหากเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น ใช้คำอธิบายที่ชัดเจนและระบบสี
- การอัปเดตเป็นประจำ: แผนภูมิแกนต์เป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งต้องการการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สภาพอากาศไม่ดีทำให้การเทคอนกรีตล่าช้า หรือมีข้อกำหนดใหม่ของโครงการเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มปลั๊กไฟ แผนภูมิแกนต์จำเป็นต้องได้รับการปรับให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากสำหรับผู้จัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
วิธีลดความเสี่ยง: ใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างเช่น ClickUp เพื่อรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ และจัดให้มีการทบทวนตารางงานเป็นประจำเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนิ่นๆ สร้างเวลาสำรองสำหรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง
โดยรวมแล้ว แผนภูมิแกนต์คือทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับโครงการก่อสร้าง!
ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการก่อสร้างของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
การบริหารโครงการก่อสร้างอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์
พวกเขาให้ภาพรวมของโครงการทั้งหมดในคราวเดียวและแสดงให้เห็นว่าแต่ละงานย่อยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและคาดว่าการดำเนินโครงการจะราบรื่นเพียงใด
ด้วยแม่แบบโครงการแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุมและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ติดตามค่าใช้จ่าย บรรลุเป้าหมายสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ
