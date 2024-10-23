บล็อก ClickUp
วิธีการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน: ทักษะสำคัญและเส้นทางอาชีพ
Planning

วิธีการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน: ทักษะสำคัญและเส้นทางอาชีพ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
23 ตุลาคม 2567

เส้นทางสู่การเป็นหัวหน้าคณะทำงานมักเริ่มต้นขึ้นนานก่อนที่ตำแหน่งนี้จะอยู่ในสายตาของคุณ

คุณอาจกำลังเป็นผู้นำทีม, จัดการโครงการที่ซับซ้อน, หรือทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยมือขวาของผู้บริหารระดับสูง โดยไม่รู้ว่าคุณกำลังสร้างรากฐานสำหรับบทบาทผู้นำที่ไม่เหมือนใครนี้อยู่แล้ว

ตำแหน่งนี้ต้องการมากกว่าการเป็นเสียงที่ดังที่สุดในห้อง—มันต้องการความสามารถในการทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จลุล่วง คาดการณ์ความต้องการ และดูแลให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเบื้องหลัง

ดังนั้น คุณจะก้าวจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไปสู่การเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร? อ่านต่อได้เลย 📖

ใครคือหัวหน้าคณะทำงาน?

หัวหน้าคณะทำงาน (CoS) เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญต่อผู้นำระดับสูง และรับผิดชอบในการประกันการดำเนินงานที่ราบรื่น การจัดให้เป้าหมายสอดคล้องกัน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลทั่วทั้งองค์กร

ทำหน้าที่เป็นมือขวาของซีอีโอ บทบาทนี้ต้องอาศัยความไว้วางใจในระดับสูง ความลับ และการมีอำนาจในการตัดสินใจ

ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน เชื่อมโยงช่องว่างในการสื่อสาร จัดลำดับความสำคัญ และรับรองว่า โครงการเชิงกลยุทธ์จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทนี้มักเสริมทักษะของผู้นำเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และทำให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของตน

เพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทนี้ คุณจะต้องมีทักษะการนำทีม การวางแผนกลยุทธ์ และความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบัติการ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวและรักษาความยืดหยุ่นได้เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น

การทำงานเบื้องหลังเพื่อแก้ไขปัญหา, การเจริญเติบโตจากความท้าทาย, และการตัดสินใจที่ยากลำบาก ล้วนเป็นแง่มุมที่สำคัญของบทบาทนี้

📖 อ่านเพิ่มเติม:ติดตามชีวิตประจำวันของ CEO

บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะทำงาน

บทบาทของ CoS เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีกลยุทธ์. บทบาทนี้ครอบคลุมเกือบทุกแง่มุมของธุรกิจ ทำให้เป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างกลยุทธ์ระดับสูงกับการดำเนินงานในทุกวัน.

นี่คือหน้าที่หลักของหัวหน้าคณะทำงาน และวิธีที่ซอฟต์แวร์จัดการงานอย่างClickUpสามารถสนับสนุนคุณได้

1. การวางแผนและดำเนินกลยุทธ์

หนึ่งในหน้าที่หลักของหัวหน้าคณะทำงานคือการกำกับดูแลกระบวนการปฏิบัติการและขับเคลื่อนการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้แผนกต่างๆ มีความสอดคล้องกันและติดตามเป้าหมายระยะยาว คุณจำเป็นต้องมีการมองเห็นที่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของบริษัท

ด้วยClickUp Goals คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างง่ายดายในที่เดียว—ไม่ว่าจะเป็นวงจรสปรินต์, OKRs หรือการ์ดคะแนนรายสัปดาห์ นอกจากนี้มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUpยังจัดเรียงงานตามระยะเวลาและลำดับ ทำให้คุณมีภาพรวมที่เป็นโครงสร้างและชัดเจนในการจัดการและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ClickUp
ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและระบุจุดติดขัดด้วย ClickUp Goals

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บทบาทของหัวหน้าคณะทำงานมีต้นกำเนิดมาจากกองทัพ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้บัญชาการในการจัดการงานประจำวัน เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้

2. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

หัวหน้าคณะทำงานทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างซีอีโอและส่วนที่เหลือขององค์กร อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการประสานงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าทุกแผนกมีความเข้าใจตรงกันกับวิสัยทัศน์และคำสั่งของซีอีโอ

ClickUp ทำให้เรื่องนั้นง่ายยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในสิ่งที่สำคัญที่สุด

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ClickUp @mentions สำหรับการสื่อสารโดยตรง แจ้งให้สมาชิกทีมเฉพาะทราบเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญ ในทางกลับกัน ClickUp Chat ให้พื้นที่สำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และกระทู้แชทภายในบริบทที่เชื่อมโยงกับงานเฉพาะ ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย

ClickUp Assign Commentsช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากการสนทนา ทำให้ง่ายต่อการมอบความรับผิดชอบโดยไม่จำเป็นต้องส่งข้อความติดตามผลแยกต่างหาก

ประกาศแชท ClickUp
ติดป้ายกำกับโพสต์ที่สำคัญในแชท ClickUp เป็นประกาศ

3. การปรับปรุงกระบวนการภายใน

อีกหนึ่งความรับผิดชอบหลักคือการระบุจุดคอขวดหรือความไม่มีประสิทธิภาพภายในกระบวนการทำงานภายใน และค้นหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารต้อง ประเมินกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ClickUp Automationsดูแลงานที่ทำซ้ำๆ ให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงแทนที่จะจมอยู่กับงานธุรการ

4. การบริหารโครงการพิเศษและโครงการริเริ่ม

การบริหารโครงการพิเศษและโครงการที่ข้ามแผนกเป็นงานทั่วไปสำหรับหัวหน้าคณะทำงาน คุณต้องมั่นใจว่าโครงการเหล่านี้จะส่งมอบได้ตรงเวลา อยู่ในขอบเขตที่กำหนด และบรรลุเป้าหมายของบริษัท

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ วางแผนขั้นตอนการทำงานและคาดการณ์อุปสรรค ด้วยฟีเจอร์ Critical Path ของมัน ช่วยคุณในการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดการกับเหตุการณ์สำคัญ ทำให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการของคุณ

ภาพรวมเส้นทางวิกฤตของ ClickUp
ใช้ภาพรวมเส้นทางวิกฤตของ ClickUp

คุณยังสามารถตั้งค่ามุมมองบอร์ด ClickUpได้ในทุกระดับภายใน Workspace ของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการเน้นที่งานในรายการเดียว, ทั้งโฟลเดอร์, หรือแม้แต่ข้ามทุก Space ของคุณ มุมมอง Everything ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งวิธีการดูงานของคุณได้ตามต้องการ

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

เพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ คุณต้องมีการศึกษาที่เหมาะสม ประสบการณ์ และทักษะการนำและการบริหารที่จำเป็นซึ่งครอบคลุมมากกว่าการดำเนินงานประจำวัน

ด้วยการผสมผสานทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม คุณสามารถมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสำเร็จขององค์กรของคุณ

การจัดการโครงการ

คุณจะต้องมีทักษะการบริหารโครงการที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการหลาย ๆ โครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากร, การจัดการกับระยะเวลา, และการส่งมอบผลลัพธ์.

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและวิธีการของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโครงการ ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีการแบบ Agile, Waterfall หรือวิธีการอื่น ๆ

สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เพื่อจัดการทุกแง่มุมของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp: วิธีที่จะกลายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เพื่อจัดการทุกแง่มุมของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp

หากคุณต้องการ มองเห็นภาพรวมของโครงการในระดับสูงและแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้โครงสร้างลำดับชั้นโครงการของ ClickUpจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ

คุณสามารถจัดระเบียบโปรเจกต์ของคุณ—ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก—ให้เป็น Spaces, Folders, Lists, Tasks และแม้กระทั่ง Subtasks เพื่อให้เห็นภาพรวมโดยไม่ต้องพลาดรายละเอียดที่ละเอียดอ่อน

จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณด้วยลำดับชั้นโครงการ ClickUp โดยตั้งค่าพื้นที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละแผนกหรือทีม: วิธีก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณด้วยลำดับชั้นโครงการ ClickUp โดยตั้งค่าพื้นที่แยกสำหรับแต่ละแผนกหรือทีม

มันได้ [ClickUp] ช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ และสร้างรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพ

มันได้ [ClickUp] ช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ และสร้างรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียว

การคิดเชิงกลยุทธ์

ในฐานะผู้แก้ปัญหา หัวหน้าคณะทำงานต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผน, การจัดองค์กร, การนำ, และการควบคุม—สามารถช่วยนำทางผ่านความท้าทายที่ซับซ้อนและรับประกันความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณมีแผนจะเข้าสู่ตลาดใหม่ หน้าที่ของคุณอาจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตลาด การระบุความเสี่ยง และการประเมินการลงทุนเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่อาจได้รับ

การสื่อสาร

การสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในบทบาทนี้ คุณจะต้องประสานงานกับทีมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันกับเป้าหมายโดยรวม สิ่งสำคัญคือต้องปรับแต่งข้อความของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแผนก เพื่อให้การสื่อสารมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ

การรู้วิธีสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเข้าหาพวกเขา ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและภาพรวมในระดับสูง

ตัวอย่างเช่น เมื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เน้นที่ผลกระทบต่อผู้บริโภค แต่หากเป็นการหารือกับฝ่ายการเงิน ให้เน้นที่ผลกระทบต่องบประมาณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 กลยุทธ์การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม

ภาวะผู้นำ

ผู้นำที่ยอดเยี่ยมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกถึงเป้าหมายร่วมกัน

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถขับเคลื่อนผู้อื่นได้โดยการรวมผู้คนให้รวมตัวกันรอบวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถขับเคลื่อนผู้อื่นได้โดยการรวมผู้คนให้รวมตัวกันอยู่รอบ ๆ วิสัยทัศน์ร่วมกัน

ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน หน้าที่ของคุณคือการกำหนดวิสัยทัศน์และนำทีมของคุณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นั้น

การนำแบบแผนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งมาใช้สามารถเป็นสิ่งจำเป็นได้ เนื่องจากช่วยเตรียมผู้นำที่กำลังจะก้าวขึ้นมาให้สามารถเข้ามารับบทบาทสำคัญเพื่อความสำเร็จและความมั่นคงขององค์กร

ข้อกำหนดด้านการศึกษา

โดยทั่วไป หัวหน้าคณะทำงานจะมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อย ปริญญาตรี ซึ่งมักเป็นสาขาบริหารธุรกิจ นโยบายสาธารณะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

ประสบการณ์ในตำแหน่งเช่นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหรือผู้จัดการโครงการมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

การมีประวัติการทำงานที่พิสูจน์แล้วในการ บริหารจัดการทีมข้ามสายงาน และประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่มีผลกระทบสูง จะช่วยเสริมสร้างความพร้อมของคุณสำหรับบทบาทนี้อย่างมีนัยสำคัญ

👀 โบนัส: สำรวจแม่แบบเมทริกซ์ทักษะเพื่อระบุทักษะที่จำเป็น ทักษะที่ครอบคลุม และทักษะที่ขาดหายไปสำหรับแต่ละโครงการหรือแผนก สิ่งนี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยให้คุณสามารถค้นพบจุดแข็งและช่องว่างภายในทีมของคุณได้

วิธีการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

การเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป็นเส้นทางที่คุ้มค่าแต่ท้าทาย ซึ่งต้องการความสามารถในการปรับตัว การคิดเชิงกลยุทธ์ และการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

ไม่ว่าคุณจะกำลังไต่บันไดในบริษัทปัจจุบันหรือกำลังมองหาโอกาสในที่อื่น นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้

1. สร้างรากฐานการศึกษาที่แข็งแกร่ง

เริ่มต้นด้วยปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำองค์กรและทีม

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ควรพิจารณาการศึกษาต่อในระดับสูง เช่น ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) และใบรับรองวิชาชีพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ (PMP) หรือ ผู้ให้คำปรึกษาการจัดการที่ได้รับการรับรอง (CMC)

2. ได้รับการเปิดเผยในระดับผู้บริหาร

ตำแหน่งเช่น ผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารอาวุโส มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและการตัดสินใจของผู้บริหาร บทบาทเหล่านี้เปิดโอกาสให้คุณได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร อำนวยความสะดวกในการประชุม จัดการตารางเวลา และเข้าใจลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนองค์กร

เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพของคุณClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการและบันทึกความก้าวหน้าของคุณ คุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เน้นทักษะความเป็นผู้นำระดับผู้บริหารและการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของคุณขณะเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในอนาคต

แชร์เอกสาร ClickUp ด้วยลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัวเพื่อนำเสนอผลงานของคุณต่อที่ปรึกษา นายจ้าง หรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย: วิธีก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
แชร์เอกสาร ClickUp ด้วยลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัวเพื่อนำเสนอผลงานของคุณให้กับที่ปรึกษา นายจ้าง หรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย

3. พัฒนาทักษะของคุณ

คุณจำเป็นต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะทำงาน

ทำความคุ้นเคยกับวิธีการบริหารโครงการที่หลากหลาย เพื่อเป็นผู้นำในการริเริ่มโครงการข้ามแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราขอแนะนำClickUp University แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้งานง่ายเพื่อพัฒนาทักษะของคุณและได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ค้นพบหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะโดย ClickUp University เพื่อยกระดับทักษะการบริหารโครงการของคุณ: วิธีก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร
ค้นพบหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะโดย ClickUp University เพื่อยกระดับทักษะการบริหารโครงการของคุณ

4. ขยายเครือข่ายและหาที่ปรึกษา

การสร้างเครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการให้คำปรึกษาและโอกาสในการทำงานในอนาคต. ติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหรือตำแหน่งที่คล้ายกัน, เข้าร่วมการประชุมทางอุตสาหกรรม, และมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่นMicroMentor,Score และGrowthMentorเพื่อเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาที่มีศักยภาพ

5. มองหาโอกาสงาน

หากองค์กรของคุณยังไม่มีตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน (Chief of Staff) ในปัจจุบัน ลองพิจารณาเสนอแนวคิดนี้ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหาร เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือให้กับข้อเสนอของคุณ ควรทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของตำแหน่งนี้ และแสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างไร

การนำเสนอข้อมูลและตัวอย่างจากองค์กรอื่น ๆ สามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่หัวหน้าคณะทำงานสามารถนำมาสู่ทีมของคุณและองค์กรโดยรวมได้

อีกทางเลือกหนึ่ง หากองค์กรปัจจุบันของคุณยังไม่พร้อมสำหรับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร อาจถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาโอกาสในองค์กรอื่น เมื่อสมัครงาน ควรเน้นย้ำประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำและความสามารถเชิงกลยุทธ์ในประวัติย่อและจดหมายสมัครงานของคุณเพื่อให้โดดเด่น

เพื่อให้การค้นหางานของคุณเป็นระเบียบ สร้างงานใน ClickUpเพื่อติดตามการสมัครแต่ละครั้ง รวมถึงกำหนดเวลาสำคัญและวันที่ต้องติดตามผล

ติดตามการพัฒนาอาชีพของคุณด้วย ClickUp Tasks และจัดระเบียบเป้าหมาย การสมัครงาน และโอกาสในการเติบโตของคุณในที่เดียว: วิธีที่จะกลายเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ติดตามการพัฒนาอาชีพของคุณด้วย ClickUp Tasks และจัดระเบียบเป้าหมาย การสมัครงาน และโอกาสในการเติบโตของคุณในที่เดียว

คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับบริษัท คำอธิบายงาน และทักษะเฉพาะที่ควรเน้นในใบสมัครของคุณ

แก้ไขและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อลดความยุ่งเหยิงและให้แน่ใจว่าคุณบันทึกทุกรายละเอียดที่สำคัญ: วิธีที่จะกลายเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
แก้ไขและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อลดความยุ่งเหยิงและให้แน่ใจว่าคุณบันทึกทุกรายละเอียดที่สำคัญ

🧐 คุณรู้หรือไม่?เกือบสองในสามของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (Chiefs of Staff)ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากภายในองค์กรของตนเอง ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้เชิงสถาบันและเครือข่ายภายในที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในบทบาทนี้

6. เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ หากจำเป็น

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในบทบาทนี้ ลองพิจารณาเริ่มต้นเป็น นักศึกษาฝึกงานในสำนักงานผู้ก่อตั้ง กับธุรกิจขนาดเล็กหรือกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น

การได้รับประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมที่ไม่ซับซ้อนมากนักช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการจัดการโครงการขั้นพื้นฐานของคุณก่อนที่จะย้ายไปยังองค์กรที่ใหญ่ขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: 20 ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุด

การก้าวเข้าสู่บทบาทหัวหน้าคณะทำงาน

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บทบาท CoS เป็นก้าวสำคัญในอาชีพของคุณ และมักถูกมองว่าเป็นก้าวแรกที่เปิดประตูสู่โอกาสก้าวหน้าต่างๆ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน คุณจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสเติบโตในหลากหลายด้าน

นี่คือวิธีที่คุณสามารถก้าวหน้าในหรือนอกบทบาท CoS:

  • เชี่ยวชาญตามแผนก: หัวหน้าคณะทำงานหลายคนย้ายไปทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนก เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) ซึ่งทำให้มีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในด้านต่างๆ เช่น การเงินหรือการตลาด
  • การนำทีมข้ามสายงาน: การนำโครงการที่เชื่อมโยงหลายฝ่ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอาชีพตามธรรมชาติของคุณเมื่อคุณได้รับประสบการณ์จากหลากหลายแผนก ซึ่งอาจนำไปสู่บทบาทผู้นำที่ดูแลทั้งทีม
  • การก้าวสู่ตำแหน่งระดับ C-Suite: หลายคนที่ดำรงตำแหน่ง CoS ก้าวสู่บทบาทระดับ C-suite เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) หรือรองประธาน โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ทั่วทั้งองค์กร
  • ก้าวสู่การบริหารทั่วไป: การก้าวเข้าสู่บทบาทที่บริหารหน่วยธุรกิจหรือภูมิภาคเป็นเส้นทางที่พบได้บ่อยอีกทางหนึ่ง เนื่องจากคุณมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรและกลยุทธ์อย่างกว้างขวาง
  • การเริ่มต้นธุรกิจหรือการให้คำปรึกษา: ด้วยมุมมองทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือการก้าวเข้าสู่วงการให้คำปรึกษาอาจเป็นก้าวต่อไป

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จอห์น สตีลแมน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมน ในปี 1946 เป็นหัวหน้าคณะทำงานประจำทำเนียบขาวคนแรกอย่างเป็นทางการ ก่อนการแต่งตั้งนี้ ประธานาธิบดีต้องพึ่งพาเลขานุการส่วนตัว

เคล็ดลับเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่น

  • สร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก: สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริหารและหัวหน้าแผนกตั้งแต่เนิ่นๆ การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและความโปร่งใสจะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา
  • เชี่ยวชาญการจัดลำดับความสำคัญ: พัฒนาระบบเพื่อจัดการความรับผิดชอบระดับสูง โดยใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานเร่งด่วนกับเป้าหมายระยะยาว
  • เข้าใจเป้าหมายของบริษัท: ทำความคุ้นเคยกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมประจำวันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม
  • ปรับตัวให้ยืดหยุ่น: พร้อมที่จะสลับไปมาระหว่างแผนกและโครงการต่างๆ ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้นำที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ: พึ่งพาทีมงานที่ไว้วางใจได้และมอบหมายงานเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
  • พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์: สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่งด้วยการมีความเห็นอกเห็นใจและตระหนักถึงมุมมองของผู้อื่น

📌 ตัวอย่าง: รอน เคลน, หัวหน้าคณะทำงานประจำทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโจ ไบเดน (2021-2023), มีบทบาทสำคัญในการจัดการการตอบสนองของทำเนียบขาวต่อวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ความเข้าใจเชิงลึกด้านนโยบาย ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และความสามารถในการจัดการด้านปฏิบัติการที่ซับซ้อน ทำให้เขาเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพ

📖 อ่านเพิ่มเติม: หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ความท้าทายที่หัวหน้าคณะทำงานต้องเผชิญ

การเป็นหัวหน้าคณะทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการกับโครงการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมักนำไปสู่การเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย นี่คืออุปสรรคที่คุณอาจเผชิญในบทบาทนี้ 👇

ขาดสมาธิ

การบาลานซ์ความรับผิดชอบหลายอย่างอาจทำให้คุณยากที่จะตัดสินใจว่าจะให้ความสนใจกับอะไรก่อน คุณจัดลำดับความสำคัญอย่างไรเมื่อทุกสิ่งดูเหมือนมีความสำคัญ? ความไม่แน่นอนนี้อาจทำให้คุณไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่มีอิทธิพลได้

มุมมองปริมาณงานของ ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าได้ที่นี่ มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของการกระจายงานระหว่างสมาชิกในทีม ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าใครกำลังจัดการอะไรอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถจัดการความรับผิดชอบได้ดีขึ้น และมั่นใจได้ว่าไม่มีสมาชิกในทีมคนใดต้องรับภาระมากเกินไป ในขณะที่คนอื่นๆ ยังมีศักยภาพเหลืออยู่

ปรับสมดุลทรัพยากรและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp: วิธีก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน
จัดสมดุลทรัพยากรและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

มุมมองอื่น ๆ ของ ClickUp เช่น มุมมองทีม ยังช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่ ความสำเร็จของพวกเขา และความสามารถในการรับงานในปัจจุบันของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงที่ก่อกวนและความไม่แน่นอน

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็วต้องการให้องค์กรปรับตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ต้องรักษาความมั่นคงของพนักงานไว้ หากไม่มีรากฐานที่มั่นคงสำหรับความชัดเจนและการสื่อสาร ความวุ่นวายอาจเกิดขึ้นได้ง่าย

ClickUp Chatมอบความสามารถในการส่งข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อการสื่อสารทันที ซึ่งขจัดปัญหาข้อมูลที่แยกส่วนและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและลำดับความสำคัญที่กำลังดำเนินอยู่

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมด้วย ClickUp Chat: วิธีก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมด้วย ClickUp Chat

ความสามารถในการสร้างช่องทางหรือหัวข้อสำหรับโครงการและโพสต์เฉพาะสำหรับการประกาศ ยังช่วยให้สามารถจัดการการสนทนาอย่างเป็นระเบียบในหัวข้อเฉพาะได้อีกด้วย

นอกจากนี้ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Gmail คุณสามารถแปลงอีเมลเป็นงานได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ ซึ่ง ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน ทำให้การบันทึกข้อมูลสำคัญง่ายขึ้นและการมอบหมายงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

บันทึกอีเมลสำคัญและเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Gmail: วิธีก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
จับอีเมลสำคัญและเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Gmail

ตัวอย่างเช่น CoS สามารถรวบรวมคำขอที่สำคัญจากลูกค้าและผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว สร้างงานโดยตรง และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม

กลุ่มอาการแอบอ้างตัวเป็นคนอื่น

บทบาทของ CoS มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักนำไปสู่ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลงานของคุณ ความรู้สึกไม่เพียงพออาจบดบังคำชมเชยเชิงบวก และทำให้ยากต่อการประเมินทักษะของคุณอย่างถูกต้อง

ยอมรับความรู้สึกเหล่านี้ในขณะที่ ขอการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษา การมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของคุณสามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองของคุณได้ โดยเตือนให้คุณระลึกถึงการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าที่คุณมอบให้กับองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ การฝึกความเมตตาต่อตนเองและการตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้

🤝 เตือนใจอย่างเป็นมิตร: ทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่สงสัย การยอมรับการเดินทางนี้สามารถเสริมสร้างพลังให้คุณเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจมากขึ้นในบทบาทใหม่ของคุณในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน

การเดินทางของหัวหน้าคณะทำงานของคุณเริ่มต้นที่นี่

บทบาทของหัวหน้าคณะทำงานเป็นทั้งบทบาทที่มีความเคลื่อนไหวและหลากหลาย ต้องการความสามารถในการจัดการ การสื่อสาร และการคิดเชิงกลยุทธ์ในระดับสูง

คุณสมบัติเช่น ClickUp Chat, Views, และ Goals ให้การสนับสนุนที่มีค่าอย่างยิ่งโดยการปรับปรุงการสื่อสาร, ปรับปรุงกระบวนการ, และจัดการโครงการและเป้าหมายที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การยอมรับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นในบทบาทนี้ช่วยส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและเปิดโอกาสให้คุณใช้ศักยภาพของ ClickUp เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพของคุณไปข้างหน้า

ลงทะเบียนกับ ClickUpและเริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้!