ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ: ต่างกันอย่างไร? [พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน]

คุณคิดว่าภาวะผู้นำและการบริหารจัดการมีความหมายเหมือนกันหรือไม่? ไม่ต้องกังวลไป คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดแบบนี้! อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สถานการณ์แบบ potAto-potatO อย่างแน่นอน เพราะสองคำนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันแต่อย่างใด
แม้ว่าทั้งสองแนวคิดจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ความแตกต่างหลักระหว่างภาวะผู้นำและการบริหารจัดการอยู่ที่หน้าที่เฉพาะของแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น ทักษะภาวะผู้นำเกี่ยวข้องกับการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่น ในขณะที่ทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ โดยมีการประสานงานและการควบคุม
ในบทความนี้ เราจะ พูดคุยเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ vs. การบริหารจัดการ และชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างพื้นฐานในระดับองค์กร เราจะสำรวจเพิ่มเติม:
- แนวคิดการนำและการจัดการที่ทับซ้อนกัน
- กลยุทธ์และเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการและการนำ
การเข้าใจทักษะการเป็นผู้นำ
คุณเคยรู้สึกมีแรงบันดาลใจจากคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นบ้างไหม? เช่น จากอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนสและการเพิ่มประสิทธิภาพที่เน้นการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การเตรียมอาหารเองที่บ้าน และการไปยิมสัปดาห์ละสามครั้ง! 🏋️
ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน—การกระทำและพฤติกรรมของพวกเขาให้แรงจูงใจเพิ่มเติมแก่กลุ่มคนเพื่อให้พวกเขามุ่งมั่นต่อไปและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน หลายคนเชื่อมโยงภาวะผู้นำกับตำแหน่งสูงในบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผู้วางกลยุทธ์ แต่แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการมี อิทธิพลทางสังคมและทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโต เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนลงมือทำ (แทนที่จะบังคับให้พวกเขาทำ)
ผู้นำมักจะมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมและใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและการสร้างทีมเพื่อก้าวไปข้างหน้า พวกเขามีเป้าหมายของบริษัทอยู่ในใจ และเชิญชวนให้สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการบรรลุวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของพวกเขา
บทบาทผู้นำระดับสูงใด ๆ ล้วนเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในทีม ซึ่งอาจฟังดูคลุมเครือ อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ดีจะมาพร้อมกับทักษะที่ชัดเจนสี่ประการต่อไปนี้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถนำทีมได้:
1. วิสัยทัศน์ในการนำพาผู้คนสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมอบวิสัยทัศน์ให้กับทีมของตน ซึ่งสามารถแปลงเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งกำหนดกระบวนการทำงานประจำวันของพนักงาน วิสัยทัศน์อาจเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการในระยะยาว เช่น การสร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีนวัตกรรมใหม่ การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร หรือการขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก
เคล็ดลับ: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าและกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ว่าจะต้องกดปุ่มใดเพื่อไปถึงเส้นชัย วิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการใช้เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่คุณค่าของ ClickUp ฟรี ซึ่งให้การสนับสนุนทีละขั้นตอนแก่ผู้นำในการแปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจให้เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมวางแผน
2. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ลองนึกภาพว่ามีคนบุกเข้ามาในสำนักงานของคุณแล้วพูดว่า: ทุกคน เรามาทำงานหนักขึ้นและปล่อยซอฟต์แวร์ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้กันเถอะ นั่นทำให้เขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมหรือไม่? ไม่เลย!
ปัจจัย X ของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน—ผู้นำมีความเชี่ยวชาญในการ ใช้ข้อความและการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นพนักงานทุกคนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
งานของผู้นำคือการจุดประกายความกระตือรือร้นในทีมของพวกเขา โดยทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและเตือนให้สมาชิกแต่ละคนนึกถึงจุดแข็งของตนเอง แนวคิดคือการให้ทุกคนรู้สึกถึงความสำเร็จที่ผลักดันให้พวกเขารับผิดชอบงานของตนเอง ด้วยวิธีนี้ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสามารถ ถ่ายทอดพลังงานและความกระตือรือร้นของตนไปยังทีม ในขณะที่พวกเขาผลักดันไปสู่เป้าหมายของทีม 💪
3. ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะก้าวออกจากกรอบเดิม ๆ และมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อพัฒนา ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือภายในบริษัทของตนเอง ซึ่งมักหมายถึงการ คิดนอกกรอบ และค้นหาวิธีใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อ:
- มีส่วนร่วมกับกลุ่มคนจำนวนมาก
- เตรียมการนำเสนอที่ดึงดูดสายตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
- สนับสนุนพนักงานในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
อ่านเพิ่มเติม:ตรวจสอบ 10 กลยุทธ์เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ! 🌻
4. การนำพาผู้คนด้วยสติปัญญาทางอารมณ์
ผู้นำที่แข็งแกร่งพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นตามกาลเวลา พวกเขา เข้าใจและอ่านอารมณ์ของทีมได้ เหมือนอ่านหนังสือ ในเวลาต่อมา พวกเขายังเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์เหล่านั้นเพื่อนำทางสิ่งที่พนักงานต้องการและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายนั้น
ในทางตรงกันข้าม การขาดความฉลาดทางอารมณ์อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและลดแรงจูงใจของทีม นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งในทีม และสถานการณ์ที่ตึงเครียดกับลูกค้าด้วยแนวทางที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น:
- การเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ทุ่มเทแต่ขาดทักษะ แทนที่จะเลิกจ้างพวกเขา
- การจัดประชุมประสานงานระหว่างหัวหน้าแผนกที่มีตารางงานขัดแย้งกัน
ตัวอย่างของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
การนำที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาดคือ กุญแจสำคัญในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง บันเทิง หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 🔑
ตัวอย่างเช่น อับราฮัม ลินคอล์น แสดงให้เห็นถึงทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในแวดวงการเมือง ความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักที่เน้นเสรีภาพของเขาล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำสหรัฐอเมริกาผ่านพ้นสงครามกลางเมือง
ในขณะที่ลินคอล์นมีความสุภาพต่อคู่แข่งของเขา แนวทางที่มุ่งมั่นของเขาทำให้เขามีความได้เปรียบในระหว่างการหารือที่มีความขัดแย้งสูง ความพยายามในการนำของเขาได้รับการสนับสนุนจากชาวอเมริกัน และในที่สุดก็นำไปสู่การยกเลิกการเป็นทาส ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศของมนุษย์และประชาธิปไตยทั่วโลก
เมื่อก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ ขอให้เราหันมาให้ความสนใจกับบุคคลหนึ่งที่มีเส้นทางอาชีพอันโดดเด่นไม่มีใครเทียบได้ในวงการบันเทิง—วอลต์ ดิสนีย์ กลยุทธ์การเป็นผู้นำของเขาเรียบง่าย—ให้คุณค่ากับทีมงานและให้พวกเขามีส่วนร่วมในทุกการตัดสินใจ เขาให้ความสำคัญกับผู้คนและมั่นใจว่าทีมงานทุกคนเข้าใจวิสัยทัศน์ของเขา ดิสนีย์ยังเป็นที่รู้จักในด้านการกล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด—เขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ แต่ฉลาดพอที่จะเลือกการต่อสู้ที่เหมาะสม ทัศนคติการเป็นผู้นำนี้ช่วยให้เขาสร้างอาณาจักรความบันเทิงที่ยังคงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
การเข้าใจทักษะการจัดการ
บทบาทของผู้จัดการหมุนรอบการวางแผน การจัดระเบียบ และการปรับแต่งงานประจำวันและการดำเนินงาน รวมถึงการประสานงานทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พวกเขาคือผู้ลงมือทำ—ผู้ที่นำวิสัยทัศน์ของผู้นำไปปฏิบัติและทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร จัดระเบียบกระบวนการ และทำงานให้เสร็จจากรายการที่ต้องทำร่วมกัน
ผู้จัดการที่ดีให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ความพึงพอใจในงานที่เพิ่มขึ้น หรือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม สมาชิกในทีมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการ ไม่ใช่เพราะบุคลิกภาพที่สร้างแรงบันดาลใจหรือความเป็นมิตรของผู้จัดการเสมอไป แต่เพราะพวกเขาต้องเคารพลำดับชั้นของทีม
มาสำรวจทักษะสำคัญสี่ประการสำหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ:
1. ความสามารถในการจัดระเบียบ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการองค์กรเป็นหนึ่งในคุณสมบัติการจัดการที่สำคัญที่สุด ที่เสริมสร้างความเป็นผู้นำ. ผู้จัดการควรสามารถแยกแยะโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และสร้างและจัดการตารางเวลา โดยคำนึงถึงทรัพยากรเช่นเวลา, เงิน, และความพร้อมของทีม.
แน่นอนว่าทักษะการจัดการไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมมักพึ่งพาเครื่องมือและเทมเพลตในการจัดตารางเพื่อช่วยในการทำงาน ตัวอย่างเช่นเทมเพลตตารางเวลาทีม ClickUp ที่มีปฏิทินแบบเรียลไทม์และแผนที่แสดงปริมาณงานแบบภาพ เป็นเครื่องมือช่วยจัดตารางที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการหลายคน
2. ความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤต
งานของผู้จัดการคือการติดตามสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำ ดังนั้น ทักษะสำคัญอีกประการหนึ่งที่พวกเขาพัฒนาคือการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสถานการณ์วิกฤต
แก่นแท้ของการปรับตัวในบทบาทการจัดการ สามารถสรุปได้เป็น ความรับผิดชอบ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อการทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายสุดท้าย—เช่น การส่งมอบโครงการหรือการจัดงานตามแผน—จะบรรลุผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับความท้าทายก็ตาม
พวกเขามักจะพัฒนาความสามารถในการปรับตัวโดยการเข้าใจรูปแบบการทำงานของทีมและกระบวนการทำงาน, การคาดการณ์ความเสี่ยง, และการรักษาช่องทางการสื่อสารสองทางที่ดีซึ่งช่วยให้พนักงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
3. การติดตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
บทบาทการบริหารส่วนใหญ่ต้องการโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้การพัฒนาอาชีพและการรักษาพนักงานไว้ได้ง่ายขึ้น
ผู้จัดการที่ดีไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่มอบหมายงานให้ทีมและปล่อยให้ทำงานจนโครงการเสร็จเท่านั้น—แต่ต้องคอย ติดตามผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ KPI อย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุจุดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินมาตรการแก้ไขเพื่อเสริมสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
4. กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่ตัดสินใจได้ดี หากทีมของคุณติดอยู่กับปัญหา คุณไม่สามารถถอยกลับไปด้วยข้อแก้ตัวที่อ่อนแอเช่น: ฉันไม่รู้; คิดหาทางออกเอง 🤷
สมมติว่าคุณต้องเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานของคุณในที่นี้คือการตัดสินใจเพื่อลดความขัดแย้งในการดำเนินงานให้น้อยที่สุด ตอนนี้คุณสามารถขอความคิดเห็นจากทีมของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว คุณคือผู้ที่ต้องตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่และปริมาณงานที่มีอยู่ จัดลำดับความสำคัญของงาน และอาจต้องดึงคนจากโครงการอื่นมาช่วยเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานตามกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดขึ้น
นอกจากนี้ ผู้จัดการต้องสื่อสารการตัดสินใจอย่างทันเวลา เปิดโอกาสให้เสนอแนะ และให้เหตุผลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสภายในทีม
เคล็ดลับ: ไม่ใช่ผู้จัดการทุกคนจะมีเวลาทุ่มเทให้กับกระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อน โชคดีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนผังการตัดสินใจของ ClickUpเพื่อแสดงภาพความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับวิธีแก้ปัญหาต่างๆ และตัดสินใจได้เร็วขึ้น ⚡
ตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือกรณีของแอนดรูว์ เชิง ผู้ก่อตั้งเครือร้านอาหารแพนด้า เอ็กซ์เพรส
เชอรงเปิดร้านอาหารแห่งแรกในปี 1973 และตั้งแต่นั้นมาได้ขยายอาณาจักรของเขาเป็นร้านอาหารมากกว่า 2,400 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา! ความสำเร็จของเขาสามารถยกย่องได้จากสไตล์การบริหารที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก และความหลงใหลในการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เชอรงยังลงทุนอย่างจริงจังในพนักงานของเขา และผลักดันผู้จัดการใหม่ของเชนให้ให้บริการที่ดีที่สุดตามหลักการสามข้อ:
- จงมีความกระตือรือร้น
- ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีคุณภาพ
- ให้เกียรติในที่ทำงาน
ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ: ความแตกต่างที่สำคัญ
ภาวะผู้นำและการจัดการในธุรกิจเปรียบเสมือนไวโอลินและวิโอลาในวงออร์เคสตรา—ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีลักษณะเฉพาะที่ทำให้สามารถเล่นบทบาทที่แตกต่างกันได้อย่างโดดเด่น 🎻
มาเจาะลึกถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง การบริหารจัดการกับการเป็นผู้นำ:
วิสัยทัศน์ vs. การปฏิบัติ
ผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้มีวิสัยทัศน์—พวกเขามักจะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ คิดถึงจุดที่พวกเขาต้องการจะไปถึงในอนาคต และสร้างแผนการเพื่อให้ไปถึงที่นั่น
อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ที่ไม่สมจริง พวกเขารู้ถึงข้อจำกัดของกระบวนการและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำงานแม้จะมีข้อบกพร่องเหล่านั้น พวกเขามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในอนาคตในขณะที่สื่อสารแง่มุมของ เหตุผล ในวิสัยทัศน์ของพวกเขาให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน
ในทางกลับกัน ผู้จัดการให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน—พวกเขาเน้นที่ปัจจุบันและใช้อำนาจในการทำงานให้สำเร็จ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ผู้จัดการยอมรับสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นและพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณอาจกล่าวได้ว่า ผู้จัดการเปลี่ยนแนวคิดการเป็นผู้นำให้กลายเป็นความจริง
คำแนะนำ: ผู้จัดการและผู้นำมักใช้เวลาอย่างมากในการวางแผนความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ในแง่ของกระบวนการ แต่ยังคงพบกับความขัดแย้งอยู่ดี สถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการระดมสมองเกี่ยวกับเป้าหมายในวงกว้างและแง่มุมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน และคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าอย่างรอบคอบ
หากคุณต้องการผืนผ้าใบที่ใช้ร่วมกันเพื่อระดมความคิด เข้าร่วมเทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUpสำหรับการวางแผนการทำงานที่มีภาพประกอบอย่างสมบูรณ์
แรงบันดาลใจ vs. การควบคุม
ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และปลูกฝัง ความรู้สึกมีจุดมุ่งหมาย ในทีมการวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ผู้นำไม่ได้กังวลกับการ ควบคุมการดำเนินงานประจำวัน—นั่นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นผู้ดำเนินกระบวนการและตรวจสอบว่าทุกงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ คุณสามารถกล่าวได้ว่าความสนใจของผู้จัดการอยู่ที่ระดับจุลภาคของสิ่งต่างๆ ที่ท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้บรรลุพันธกิจที่ผู้นำได้กำหนดไว้
นวัตกรรมกับองค์กร
ตามที่นักวิชาการ วอร์เรน เบนนิส กล่าวไว้ว่า: ผู้จัดการบริหาร ส่วนผู้นำสร้างนวัตกรรม คำกล่าวนี้สรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองบทบาทนี้—ผู้นำมักจะคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงอยู่เสมอ พวกเขาแสวงหานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาและเอาชนะความท้าทาย สถานะเดิมคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุด และภารกิจของพวกเขาคือการหลีกหนีจากมันและปีนบันไดขึ้นไปเรื่อยๆ 🪜
ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ บริหารจัดการกระบวนการที่มีอยู่ โดยไม่สนใจสถานะเดิมมากนัก พวกเขาให้ความสำคัญกับการรักษาเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
ดังนั้น ผู้จัดการจึงทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในกล่องเครื่องมือของพวกเขาอยู่แล้ว พวกเขาไม่ได้ออกไปค้นหาเครื่องมือที่ดีกว่า—นั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำ
โบนัส:เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUpเป็นสิ่งที่ผู้นำและผู้จัดการควรลองใช้ เนื่องจากไม่เพียงแต่ช่วยจัดการแนวคิดใหม่ๆ แต่ยังสนับสนุนกระบวนการนำไปปฏิบัติอีกด้วย
จุดที่ภาวะผู้นำและการจัดการมาบรรจบกันคือที่ใด?
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ภาวะผู้นำและการจัดการมักถูกเข้าใจผิดและใช้แทนกัน ขอบเขตของแนวคิดทั้งสองนี้มีความเชื่อมโยงกันในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- การวางกลยุทธ์: ผู้นำสร้างกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อให้บรรลุภารกิจของตน ผู้จัดการมุ่งเน้นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำภารกิจให้สำเร็จภายในกำหนดเวลา
- ทักษะการตัดสินใจ: ทั้งผู้นำและผู้จัดการควรมีความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง และเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการต่อไป พวกเขามีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และไม่สามารถโทษผู้อื่นได้หากเกิดความล้มเหลวเนื่องจากการตัดสินใจที่ไม่ดี
- เน้นที่ทีม: ความคล้ายคลึงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือบทบาทของผู้นำและผู้จัดการในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและความพึงพอใจของพนักงาน ภายใต้การนำและการบริหารจัดการที่ดี สมาชิกในทีมจะเติบโต รู้สึกมีส่วนร่วมและมีคุณค่าและไม่น่าจะลาออก ในทางตรงกันข้าม ผู้นำและผู้จัดการที่ไม่ดีจะสร้างภาระให้กับทีมด้วยความคาดหวังที่ไม่สมจริงซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อสถานที่ทำงาน
- ความสม่ำเสมอ: สุดท้ายนี้ ผู้นำและผู้จัดการควรรักษาความสอดคล้องระหว่างคำพูดและการกระทำของตน เพื่อให้ดูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 🫡
3 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับสำหรับการเป็นผู้นำและผู้จัดการที่ดี
ผู้นำและผู้จัดการต่างก็เป็นบุคคลที่เผชิญหน้ากับพนักงาน แม้จะอยู่ในบทบาทที่แตกต่างกันก็ตาม ต่อไปนี้คือ สามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ทั้งสองบทบาท:
1. เป็นแบบอย่างที่ดี
หากคุณต้องการให้ผู้คนเคารพและไว้วางใจคุณ คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตามสิ่งที่คุณพูด ทีมของคุณจะสังเกตวิธีการทำงานของคุณ—หากคุณพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง พวกเขาจะไม่เต็มใจที่จะเดินตามรอยคุณหรือมองคุณเป็นบุคคลที่มีอำนาจ
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้จัดการและผู้นำที่ยอดเยี่ยมซึ่งมอบความมั่นคงให้กับทีมของตน:
- มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้กับทีมของคุณ
- รักษาความถ่อมตนและความโปร่งใสในการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและตัวอย่างเมื่อจำเป็น
- เปิดการสนทนาอย่างเปิดเผยกับทีมและเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น
- มุ่งเน้นผลลัพธ์แต่ยังคงให้การสนับสนุน
- มอบหมายการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผู้อื่นเพื่อแสดงว่าคุณไว้วางใจทีมของคุณ
2. ฟังทีมของคุณ
การตรวจสอบชีพจรของทีมของคุณเป็นครั้งคราวช่วยให้คุณเข้าใจระดับความพึงพอใจและความมีส่วนร่วมของพวกเขา ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการของคุณ
ฝึกฟังอย่างตั้งใจเมื่อพิจารณาถึงมุมมองและทัศนคติของทีมต่อการทำงานหรือการตัดสินใจเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ให้ความสนใจกับข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ปัญหาการจัดตารางเวลา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ถามคำถามเพิ่มเติม และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและปรับปรุงพลวัตของทีม
3. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันและความสำเร็จทางธุรกิจ
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องมือซอฟต์แวร์ทางธุรกิจและการสื่อสารได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการดำเนินงานของผู้นำและผู้จัดการ คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งงานที่ใช้เวลานานอีกต่อไป เช่น การตรวจสอบสถานะโครงการด้วยตนเองหรือการจัดประชุมยาวเพื่อแบ่งปันรายละเอียดงาน สิ่งที่คุณต้องการคือ โซลูชันการจัดการงานที่ครบวงจรเพื่อ:
- สื่อสารและร่วมมือกับทีม
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนตารางเวลา
- สร้างฐานความรู้เพื่อสนับสนุนพนักงาน
คำแนะนำของเราคือClickUp โซลูชันการจัดการงานและโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ในการรวมงานให้เป็นศูนย์กลาง, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, และทำงานร่วมกับทีมในทุกขนาดได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน แต่ยังช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การวางกลยุทธ์และการแก้ปัญหา
มาดูกันว่า ClickUp ช่วยสนับสนุนบทบาทผู้นำและการบริหารจัดการได้อย่างไรบ้าง 🌺
ใช้ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp เป็นศูนย์บัญชาการของคุณ
ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpเป็นชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณ สร้าง จัดระเบียบ และติดตามงาน สลับมุมมอง กำหนดลำดับความสำคัญ และสื่อสาร—ทุกสิ่งที่ผู้นำหรือผู้จัดการที่ดีต้องการ 😎
สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมได้โดยการสร้างฐานความรู้กลางในClickUp Docs แทนที่จะแชร์กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และแผนงานผ่านประชุมที่ซับซ้อน คุณสามารถรวบรวมทรัพย์สินความรู้ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ช่วยให้พนักงานของคุณได้รับการสนับสนุนอย่างราบรื่นขณะปฏิบัติงาน
ClickUp ยังช่วยในการจัดตารางโครงการที่ยืดหยุ่นได้อีกด้วย ใช้ClickUp Tasks,ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์เพื่อสร้าง มอบหมาย จัดหมวดหมู่ และติดตามงานได้ในไม่กี่คลิก
เปลี่ยนมุมมองด้วยมุมมอง ClickUpกว่า 15 แบบ —ตั้งแต่มุมมอง รายการและกระดานพื้นฐานไปจนถึงตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการแสดงภาพ ปริมาณงานหรือไทม์ไลน์โครงการ สลับมุมมองเพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพและอุปสรรคล่วงหน้า และปรับทรัพยากรให้เหมาะสมได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณจะชื่นชอบฟีเจอร์การสื่อสารแบบร่วมมือ เช่นClickUp ChatและAssign Comments ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อความกับทีมข้ามสายงานแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Mentionsสำหรับการส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างรวดเร็ว
แนวคิดเบื้องหลังคุณสมบัติเหล่านี้คือเพื่อช่วยให้ผู้นำและผู้จัดการสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้นและการตัดสินใจที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณยังสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณได้อีกด้วย นี่คือผืนผ้าใบดิจิทัลที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางกลยุทธ์และแก้ไขปัญหา ใช้เพื่อสร้างแผนระยะสั้นและระยะยาวที่รัดกุม และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง 🧠
ใช้ประโยชน์จากเป้าหมายของ ClickUp เพื่อการติดตามเป้าหมายที่ละเอียดยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือผู้จัดการ (หรือทั้งสองอย่าง) คุณก็กำลัง ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม คนอื่นจะไม่ตามคุณหรือไว้วางใจคุณหากเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวของคุณไม่ชัดเจนหรือไม่สมจริง ด้วยClickUp Goals คุณสามารถตั้งเป้าหมาย จัดการ และปรับเป้าหมายของคุณ ติดตามเปอร์เซ็นต์การสำเร็จ และตรวจสอบเป้าหมายการส่งมอบได้
เลือกประเภทของเป้าหมาย (ตัวเลข, จริง/เท็จ, สกุลเงิน, หรือภารกิจ) และให้ ClickUpติดตามเป้าหมายของคุณ! จัดระเบียบเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้การนำทางและการควบคุมง่ายขึ้น
ผู้นำและผู้จัดการควรกำหนดจุดสำคัญ (Milestones) เพื่อกำหนดจุดความก้าวหน้าหลักในโครงการ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามเป้าหมายในภาพรวมได้โดยไม่ต้องเข้าไปควบคุมงานของพนักงานอย่างละเอียดเกินไป
การตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเป็นอีกวิธีหนึ่งในการติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพจากระยะไกล คุณสามารถจัดระเบียบแดชบอร์ดของคุณเพื่อแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น เวลาที่ติดตามหรือยอดขายที่เกิดขึ้น และเพลิดเพลินกับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งวัน 😏
ยอมรับความสม่ำเสมอในการสื่อสารด้วยเทมเพลตของ ClickUp
การนำทีมและการจัดการทีมง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp—มีส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างสม่ำเสมอในกรณีการใช้งานต่างๆ และลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด!
หากคุณต้องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและพัฒนาแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเริ่มต้นความสำเร็จขององค์กรของคุณลองใช้เทมเพลตแผนการพัฒนาของ ClickUp พวกเขาสามารถช่วยคุณจัดระเบียบความคิดอย่างมืออาชีพมากขึ้นและแม้กระทั่งสำรวจขอบเขตสำหรับการเติบโตของพนักงาน
หากคุณกำลังขยายทีมผู้นำหรือทีมบริหารของคุณ วางแผนการเปลี่ยนผ่านที่เสนอของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง พวกเขาจะช่วยให้คุณกำหนดบทบาทและตำแหน่งต่างๆ ชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่คาดหวัง และปรับแผนการดำเนินงานที่โปร่งใสสำหรับอนาคต คุณสามารถสำรวจห้องสมุดของ ClickUp ซึ่งมีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000 ตัวเลือกสำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ 💗
ภาวะผู้นำ vs การบริหารจัดการ: ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของคุณด้วย ClickUp
ภาวะผู้นำและการจัดการอาจแตกต่างกันในหลายแง่มุม แต่ทั้งสองหน้าที่นี้ล้วนมีส่วนช่วยในการประสบความสำเร็จขององค์กรอย่างเท่าเทียมกัน โชคดีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อดำเนินการทุกประเภทของงานในฐานะผู้นำและผู้จัดการได้
ด้วยคุณสมบัติสำหรับการตั้งเป้าหมาย, การสื่อสาร, การร่วมมือ, และการติดตามความคืบหน้า, ClickUp รวมศูนย์ความหลากหลายของทั้งสองบทบาทไว้ในที่เดียว และมอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือการทำงานของคุณ.ลงทะเบียนวันนี้และพาบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จ! ✨