นี่คือสิ่งที่ชีวิตประจำวันของซีอีโอเป็นเช่นไร

ชีวิตประจำวันของซีอีโอเป็นอย่างไร? คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดขององค์กรและอุตสาหกรรม
แม้จะมีความแตกต่างเหล่านั้น ซีอีโอทุกคนก็มีบางสิ่งที่เหมือนกัน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พวกเขาเป็นตำแหน่งสูงสุดภายในองค์กร พวกเขายังมีความรับผิดชอบร่วมกันบางประการ ได้แก่ การขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายตัว การจัดการการดำเนินงานโดยรวม และในกรณีของบริษัทที่แสวงหากำไร การปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร
ในระดับประจำวัน นั่นหมายความว่างานส่วนใหญ่เป็นเชิงกลยุทธ์ ซีอีโอใช้เวลาในการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร และสมาชิกคนอื่น ๆ ในระดับ C-suite เพื่อดูแลการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่องค์กรจะปฏิบัติตามเพื่อให้เติบโตต่อไป
การเดินทางมักเป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นกัน ซีอีโอควรคาดหวังว่าจะต้องเข้าร่วมการประชุม สัมมนา พบปะลูกค้าใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ
นั่นคือเวอร์ชันที่เรียบง่ายของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันทั่วไปสำหรับซีอีโอ มาเจาะลึกเพื่อสำรวจบทบาทนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและวิธีการทำงานร่วมกับทีมผู้นำระดับสูง
การเข้าใจบทบาทของซีอีโอ
แล้วอะไรคือสิ่งที่ซีอีโอทั่วไปสามารถคาดหวังได้ในแต่ละวัน? มาดูกันว่ามีหน้าที่และความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดอะไรบ้างที่คุณจะเจอ พร้อมกับภาพรวมว่าซีอีโอที่ประสบความสำเร็จจัดการเวลาและบริษัททั้งหมดอย่างไร ✨
หน้าที่และความคาดหวังของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
แม้ว่าจะมีความแตกต่างบางประการระหว่างองค์กรหรืออุตสาหกรรมหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่ง แต่ก็มีหน้าที่และความคาดหวังบางประการที่ซีอีโอส่วนใหญ่จำเป็นต้องยึดถือ มาดูกัน
กำกับดูแลและรวมทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นหนึ่ง
ในขณะที่ผู้จัดการระดับล่างมักจัดการกับรายละเอียดปลีกย่อยของกิจกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใช้มุมมองจากบนลงล่างขององค์กรโดยรวมเพื่อให้ทุกคนสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ ➡️
การสร้างและดำเนินการตามแผนระยะยาว
งานของซีอีโอมักจะประกอบด้วยองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการ พวกเขาจำเป็นต้องสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในระดับผู้บริหารสูงสุดเพื่อสร้างวิสัยทัศน์สำหรับองค์กรและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
การติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กร
แม้ว่าแต่ละแผนกและโครงการจะมีงบประมาณและทีมบริหารของตนเอง แต่ซีอีโอจะรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมขององค์กร นั่นหมายถึงการติดตามและตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของบริษัทเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
การจัดการความสัมพันธ์กับสาธารณชนและภาระหน้าที่ด้านสื่อ
ซีอีโอที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักถูกมองว่าเป็นหน้าตาของบริษัทและกลยุทธ์ของบริษัท ด้วยเหตุนี้ พวกเขาอาจจำเป็นต้องพูดคุยกับสมาชิกของสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมภาษณ์ กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณชน บรรยายในงานประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร
งานของซีอีโอไม่เพียงแต่ครอบคลุมการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้นำด้วย รูปแบบการเป็นผู้นำของพวกเขามีอิทธิพลโดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน การเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะผู้นำจะช่วยให้คุณปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร,ความสัมพันธ์ในทีม, และผลผลิตโดยรวมได้
การรักษาความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการบริษัทต่างก็กำกับดูแลผลการดำเนินงานขององค์กร อย่างไรก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของ CEO ในการรายงานต่อคณะกรรมการและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางขององค์กร
ความท้าทายที่ซีอีโอต้องเผชิญ
วันทั่วไปในชีวิตของซีอีโอไม่ได้มาพร้อมกับเพียงความรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังมีความท้าทายอีกด้วย ซีอีโอที่ประสบความสำเร็จจะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว—และนำกลยุทธ์มาใช้—เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้บางส่วน
แล้วคุณคาดหวังอะไรได้บ้าง? นี่คือความท้าทายหลักบางส่วน 👀
การบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวและสุขภาพกับความงาน
บทบาทของซีอีโออาจวุ่นวายได้ การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้งานไม่เข้ามาทำลายเวลาที่คุณได้จัดสรรไว้สำหรับครอบครัว เพื่อน และสุขภาพของคุณ
ทรัพยากรขององค์กรมีจำกัด
ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือบริษัทใน Fortune 500 ก็ไม่มีทรัพยากรไม่จำกัด ไม่ว่าวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับองค์กรจะยิ่งใหญ่เพียงใด คุณจำเป็นต้องหาวิธีที่จะทำให้มันสำเร็จด้วยทรัพยากรและกำลังคนที่มีอยู่
การสื่อสารที่ไม่ดี
ในบางองค์กร เส้นทางการสื่อสารไม่ชัดเจน เป็นหน้าที่ของซีอีโอในการสร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างทีมและผู้บริหาร
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจตามธรรมชาติ—แต่ปัจจัยเช่น ความปลอดภัยในการทำงาน หรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหน้าที่หรือสภาพการทำงานใหม่ ๆ อาจทำให้พนักงานลังเลที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในฐานะซีอีโอ คุณจำเป็นต้องระบุสาเหตุที่แท้จริงของการต่อต้าน จากนั้นจัดการกับมันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อบรรเทาความกลัวและความไม่แน่นอน
ประสิทธิภาพของแรงงานต่ำ
เมื่อสมาชิกในทีมหรือแผนกต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาจง่ายที่จะสันนิษฐานว่าปัญหาเกิดจากการขาดวินัยในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ซีอีโอจำเป็นต้องสามารถจัดการกับปัญหานี้ด้วยใจที่เปิดกว้าง เมื่อสมาชิกในทีมไม่ทุ่มเทให้กับโครงการอย่างเต็มที่ สาเหตุที่แท้จริงอาจเกี่ยวข้องกับปริมาณงานที่มากเกินไปหรือปัญหาทางวัฒนธรรม และซีอีโอจำเป็นต้องสามารถระบุปัญหาเหล่านี้และแก้ไขได้
ความล่อใจที่จะควบคุมทุกอย่างอย่างละเอียด
โดยธรรมชาติแล้ว ซีอีโอให้ความสำคัญกับองค์กรของตนอย่างลึกซึ้ง—และสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ สำหรับผู้นำบางคน อาจรู้สึกอยากเข้าไปควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปเพื่อพยายามให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แม้ว่าจะมีเจตนาดีอยู่เบื้องหลังแต่การควบคุมงานอย่างเข้มงวดเกินไปจะส่งผลให้พนักงานขาดแรงจูงใจ ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับความเครียดสูง และประสิทธิภาพการทำงานลดลง
วิธีที่ซีอีโอจัดการเวลาของพวกเขา
สิ่งหนึ่งที่พวกเขาอาจไม่ได้สอนคุณในโรงเรียนธุรกิจก็คือการจัดการตารางงานที่แน่นขนัดอย่างมีประสิทธิภาพ และในฐานะซีอีโอ คุณไม่สามารถทำไปแบบขอไปทีได้ หากต้องการตามทุกอย่างทัน คุณจะต้องพึ่งพา стратегииการจัดการเวลาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ:
- ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา, ประสิทธิภาพการทำงาน, หรือการจัดการโครงการเพื่อสร้างปฏิทินและตารางเวลาที่ละเอียด 📆
- จัดสรรเวลาในตารางของคุณเพื่อสร้างช่วงเวลาที่มุ่งเน้นสำหรับโครงการ การประชุม และการสื่อสาร
- แยกงานออกเป็นงานที่มีผลกระทบสูงและงานที่มีคุณค่าต่ำ จากนั้นมอบหมายงานที่มีคุณค่าต่ำให้กับผู้อื่น
- เรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้อยู่ในกำหนดการของคุณ
วันทำงานทั่วไปของ CEO
แล้ววันหนึ่งของซีอีโอเป็นอย่างไรกันแน่? เราจะพาคุณไปดูกิจวัตรยามเช้าของซีอีโอที่ประสบความสำเร็จ พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันทั้งในที่ทำงานและที่บ้านของพวกเขา 👀
กิจวัตรยามเช้าของ ซีอีโอที่ประสบความสำเร็จ: ตัวอย่างกรณีศึกษา
ผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสามารถทำทุกอย่างได้อย่างไร? สำหรับซีอีโอส่วนใหญ่ มันเริ่มต้นด้วยกิจวัตรยามเช้าที่เน้นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับวันใหม่ มาดูตัวอย่างกันสักสองสามข้อ
แอนนา วินทัวร์, บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก
หนึ่งในหัวข้อที่คุณจะสังเกตเห็นในหมู่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จคืออะไร? ส่วนใหญ่พยายามที่จะออกกำลังกายในตอนเช้า. แอนนา วินทัวร์ ก็ไม่ต่างกัน.วันของเธอเริ่มต้นที่เวลา 05:45 น.หลังจากตื่นนอน เธอเล่นเทนนิสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง.จากนั้นสไตลิสต์ของเธอทำผมให้เสร็จ และเธอก็ออกไปทำงาน.
อเล็กซี นาเซม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nomad Health
สำหรับอเล็กซี นาเซม วันใหม่เริ่มต้นตอน 7 โมงเช้า คุณจะพบเขากำลังอ่านข่าวออนไลน์ จากนั้นเขาจะเช็กอีเมลอย่างรวดเร็ว ต่อมาคือการอาบน้ำ ทานอาหารเช้า และเดินไปออฟฟิศเป็นเวลา 20 นาที ซึ่งให้เขาได้ออกกำลังกายเล็กน้อยพร้อมกับเวลาคิดและวางแผนสำหรับวันข้างหน้า
บิล เกตส์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครซอฟท์
บิล เกตส์เป็นอีกหนึ่งซีอีโอที่จัดเวลาออกกำลังกายไว้ในกิจวัตรยามเช้าของเขา เขาออกกำลังกายคาร์ดิโอเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวัน หลังจากนั้น เขาจะอ่านข่าวล่าสุดจากหนังสือพิมพ์ใหญ่ ๆ เพื่อติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน และเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
การเข้าใจโครงสร้างการทำงาน: การวางแผน, การประชุม, การตัดสินใจ
แม้ว่าทุกคนจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วซีอีโอส่วนใหญ่จะมีกิจวัตรประจำวันคล้ายๆ กัน ซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไร เพียงแค่ทำตามแนวทางง่ายๆ ด้านล่างนี้สำหรับการเดินทางไปทำงาน ช่วงเช้าที่ทำงาน และช่วงบ่าย 🙌
การเดินทางไปทำงาน
สำหรับผู้นำทั่วไป—ไม่เพียงแต่ CEO แต่ยังรวมถึง COO, CFO และสมาชิกทีมผู้นำอื่น ๆ—วันเริ่มต้นด้วยการเดินทาง. ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมองเวลาเป็นโอกาสที่จะทำหลายอย่างพร้อมกัน.
นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรขับรถด้วยมือเดียวและพิมพ์ด้วยมืออีกข้าง! ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ
แต่นั่นก็หมายความว่าผู้นำหลายคนใช้เวลานี้ในการติดตามพอดแคสต์หรือฟังหนังสือเสียงที่เกี่ยวข้อง ในตารางงานที่แน่นขนัดอยู่แล้ว นี่อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาตนเอง ซีอีโอมักใช้เวลานี้ในการฟังข่าวหรือโทรศัพท์แบบไม่ต้องใช้มือ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการสื่อสารประจำวันได้ล่วงหน้า
สำหรับซีอีโอที่สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ ตัวเลือกจะขยายมากขึ้น หลายคนใช้เวลาช่วงนี้ในการอ่านและตอบอีเมล หรือทำการวิจัยสำหรับโครงการและการนำเสนอที่จะเกิดขึ้น
ตอนเช้า
สำหรับคนส่วนใหญ่ ประสิทธิภาพการทำงานจะสูงสุดในช่วงเช้า เป็นช่วงเวลาที่คุณตื่นตัว มีสมาธิ และกระปรี้กระเปร่าที่สุด—ก่อนที่อาการเหนื่อยล้าช่วงบ่ายจะเริ่มเข้ามา และก่อนที่พลังใจจะเริ่มลดลงในแต่ละวัน ช่วงเช้ามักจะมีสิ่งรบกวนน้อยกว่า เพราะอีเมลและปัญหาที่ต้องจัดการมักจะเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อวันดำเนินไป
นี่คือเหตุผลที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จหลายคนเลือกเก็บช่วงเช้าไว้สำหรับการระดมความคิด วางแผน ตัดสินใจ และทำงานโครงการ แทนที่จะประชุมหรือจัดการอีเมล ทำงานที่สำคัญที่สุด—ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ยากที่สุด—ให้เสร็จก่อน ในขณะที่คุณยังมีพลังงานและความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ 🧠
ช่วงบ่าย
การประชุมและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรประจำวันของซีอีโอ—และสำหรับหลายๆ คน ช่วงบ่ายเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ตามทฤษฎีแล้ว คุณใช้เวลาช่วงเช้าในการทำงานที่สำคัญที่สุดของวันให้เสร็จ ดังนั้นตอนนี้คุณสามารถจัดสรรเวลาสำหรับสิ่งอื่นๆ ได้ทั้งหมด
เพื่อให้อีเมล ข้อความ และข้อความเสียงไม่ถูกเพิกเฉยตลอดทั้งวัน เคล็ดลับหนึ่งคือแบ่งช่วงบ่ายของคุณออกเป็นสามช่วง: เวลาสำหรับการสื่อสารทันทีหลังอาหารกลางวัน เวลาที่จัดสรรไว้สำหรับการประชุม และในช่วงท้ายของวัน ให้มีช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงสำหรับการสื่อสารและการวางแผนกิจกรรมสำหรับวันถัดไป
การบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวและสุขภาพที่ดีกับหน้าที่การงาน
สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนรู้สึกดีที่สุดเมื่อได้จดจ่อกับงานตลอดทั้งวัน (และคืน) ทุกวัน อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ต้องการเวลาห่างจากงานบ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและสามารถมุ่งเน้นไปที่ชีวิตส่วนตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง
แล้วคุณจะหาสมดุลที่เหมาะสมได้อย่างไร? ไม่ว่าคุณจะเลือกเลิกงานตอน 5 โมงเย็น, 2 ทุ่ม, หรือ 4 ทุ่ม สิ่งสำคัญคือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน เมื่อคุณไม่ได้ทำงาน ก็ถึงเวลาที่จะปิดสวิตช์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในสมอง แล้วหันไปให้ความสำคัญกับเวลาสำหรับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือกิจกรรมที่คุณสนใจส่วนตัวแทน พยายามใช้เวลาอย่างน้อยสักเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อดูแลตัวเอง เพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายและลดความเครียด
สำหรับซีอีโอที่มีตารางงานแน่นเป็นพิเศษ หรือผู้ที่อาจต้องทำงานดึกในบางคืน วิธีหนึ่งที่จะจัดสรรเวลาส่วนตัวได้คือการหยุดพักสั้น ๆ ระหว่างวัน แทนที่จะนัดประชุมช่วงพักกลางวัน ลองใช้เวลาช่วงนั้นรับประทานอาหารอย่างเงียบสงบ พูดคุยกับคนที่คุณรัก หรือจดบันทึกความคิดต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกของคุณ 🌻
ซีอีโอในบริบททางธุรกิจที่แตกต่างกัน
ไม่ใช่ทุกตำแหน่งซีอีโอจะเหมือนกัน! ผู้ประกอบการที่ก้าวขึ้นเป็นซีอีโอของสตาร์ทอัพของตนเองจะมีภาระงานที่แตกต่างจากซีอีโอในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีทีมผู้นำครบครันและผู้ช่วยผู้บริหารคอยช่วยเหลือในการดำเนินงาน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบท—นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างซีอีโอของสตาร์ทอัพ ซีอีโอในองค์กร และซีอีโอในองค์กรไม่แสวงหากำไร
ซีอีโอของสตาร์ทอัพ: ความท้าทายและตารางเวลา
ลองนึกภาพบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆ ที่กำลังพยายามแข่งขันในตลาดที่เต็มไปด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ คุณจะเข้าใจบางส่วนของการเป็นซีอีโอของสตาร์ทอัพ ซีอีโอเหล่านี้มักเป็นอดีตผู้ประกอบการที่กล้าเสี่ยงและฝ่าฟันความไม่แน่นอนเพื่อก่อตั้งบริษัท พวกเขาทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องมีส่วนร่วมอย่างมากในการดำเนินงานประจำวันของบริษัท
ผู้คนที่อยู่ในบทบาทนี้จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ และรู้วิธีที่จะสร้างนวัตกรรมในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในโลกของสตาร์ทอัพ ซีอีโอเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีความคล่องตัว สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามความจำเป็นเพื่อที่จะเติบโตบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นให้กลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้น
ซีอีโอของบริษัท: เจรจาต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, รับรองการปฏิบัติตาม
ในระดับองค์กร หน้าที่ของซีอีโออาจไม่วุ่นวายเท่าเดิม แต่ก็ยังคงท้าทายอยู่ดี หน้าที่หลักเปลี่ยนจากการบริหารจัดการแบบลงมือทำเองไปสู่การมองภาพรวม เช่น การเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการกำหนดทิศทางโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ ซีอีโอยังต้องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรดำเนินไปอย่างถูกต้อง ทั้งในแง่ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกระบวนการภายในองค์กร
นี่อาจเป็นบทบาทที่ต้องเผชิญหน้ากับสาธารณชนอย่างมากเช่นกัน คิดถึงซีอีโอของบริษัทใหญ่ ๆ อย่างแอปเปิลหรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ผู้นำเหล่านี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนำเสนอ การให้สัมภาษณ์กับสื่อ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องเผชิญหน้ากับสาธารณชนอื่น ๆ
ซีอีโอองค์กรไม่แสวงหากำไร: ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ การบริหารจัดการอาสาสมัคร
ซีอีโอในแวดวงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีหน้าที่บางอย่างที่คล้ายคลึงกับซีอีโอในองค์กรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาวิสัยทัศน์ ทิศทาง และการเติบโตขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั้น ๆ นอกจากนี้ ซีอีโอเหล่านี้มักจะต้องปรากฏตัวในที่สาธารณะและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย
การเงินก็เป็นส่วนที่สำคัญของงานเช่นกัน. ผู้อำนวยการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจำเป็นต้องดูแลสุขภาพทางการเงินขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกใช้ไปอย่างชาญฉลาด.
อย่างไรก็ตาม ซีอีโอเหล่านี้ทำบางสิ่งที่ผู้นำธุรกิจเพื่อผลกำไรไม่ได้ทำ สำหรับซีอีโอที่รับผิดชอบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทุกอย่างเกี่ยวกับภารกิจ—และนั่นอาจหมายถึงสองสิ่ง ประการแรก ซีอีโอขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรยังต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นทีมของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจจะประสบความสำเร็จ
ประการที่สอง การเข้าถึงชุมชนและผู้บริจาคที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นการสนับสนุนต่อสาเหตุที่คุณเลือกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนใหญ่แล้ว นี่คือวิธีที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รับเงินทุนและอาสาสมัครที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนภารกิจของพวกเขา
สุดท้าย การจัดการอาสาสมัครก็เป็นส่วนสำคัญของบทบาทนี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดเล็กที่อาจไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างบุคลากรที่สามารถดูแลอาสาสมัครได้โดยตรง
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับซีอีโอ
แม้ว่าจะไม่มีวิธีลัดที่สามารถทำให้คุณกลายเป็นซีอีโอที่ประสบความสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืน แต่ก็มีเครื่องมือและทรัพยากรมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อพัฒนาทักษะของคุณ ปรับปรุงสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ และอื่น ๆ อีกมากมาย
บางประการได้แก่:
- การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการจัดการที่มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้นำ
- การฟังพอดแคสต์, เว็บบินาร์, และการนำเสนอประเภทอื่น ๆ ที่จัดทำโดยผู้นำในอุตสาหกรรม
- การทำงานร่วมกับผู้ให้คำปรึกษาที่สามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ต้องการเพื่อเป็นซีอีโอที่ประสบความสำเร็จ
- การเข้าร่วมการประชุมผู้นำที่คุณสามารถสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา
ความรู้ทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอน แต่ตามที่คุณเห็น หลายสิ่งที่คุณจะต้องมีในฐานะซีอีโอเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องมืออีกหนึ่งอย่างที่สามารถช่วยคุณในการดำเนินงานประจำวันได้ และเราจะเปิดเผยเครื่องมือนี้ให้คุณทราบในครั้งต่อไป ✨
ClickUp สำหรับซีอีโอ
เครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นสำหรับซีอีโอทุกคนคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบ วางแผน ติดตามงาน และจัดการองค์กรของพวกเขา ClickUp คือแพลตฟอร์มนั้น
ClickUp คือซอฟต์แวร์การดำเนินงานธุรกิจแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งไม่เพียงแต่สำหรับผู้จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังสำหรับซีอีโอทุกคนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมประจำวันขององค์กร
ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการโครงการและโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อจัดการงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ, โครงการริเริ่ม, และอื่น ๆ ได้
ส่วนหนึ่งของบทบาทของซีอีโอคือการกำหนดและดำเนินการตามภารกิจใหญ่ ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมหรือการจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—และ ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายการจัดการเช่นนี้ได้คุณยังสามารถใช้ ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคล, การขาย, การบัญชี, การตลาด, และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เช่นกัน
ต้องการติดตามตัวชี้วัดและ KPI เฉพาะหรือไม่? ClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ไม่เพียงแต่ช่วยติดตามข้อมูลสำคัญ แต่ยังสนับสนุนการวางแผน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารกับทีมของคุณได้อีกด้วย
ที่ดีที่สุดคืออะไร? แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้มากมายจนมอบความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อให้กับคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบการจัดการแบบบนลงล่างหรือล่างขึ้นบน คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดหรือสลับระหว่างมุมมองการจัดการงานได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรทั้งหมดได้ และตรวจสอบโครงการและงานที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ได้
ทำให้ วันหนึ่งในชีวิตของซีอีโอ ง่ายขึ้นด้วย ClickUp
มีเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่า "แอปเดียวที่แทนที่แอปทั้งหมด" ชีวิตประจำวันของซีอีโอนั้นท้าทาย เต็มไปด้วยงานทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องทำ นอกจากนี้คุณยังต้องแบ่งเวลาสำหรับการเดินทาง การประชุม และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย—ยังไม่นับรวมชีวิตส่วนตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณอีกด้วย
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้คุณเพื่อจัดการองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล—ทั้งหมดในที่เดียวสมัครวันนี้และค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น