ภาวะผู้นำในทีม: ทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ

หากการกระทำของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นฝันให้ไกลขึ้น เรียนรู้ให้มากขึ้น ลงมือทำมากขึ้น และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น คุณคือผู้นำ
ในยุคหลังการระบาดของโรค ซีอีโอให้ความสำคัญกับผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนำทีมให้ประสบความสำเร็จและรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ได้แม้จะมีการปรับเปลี่ยนนิสัยการทำงาน พวกเขามีแนวโน้มสูงที่จะพิจารณาพนักงานเช่นนี้สำหรับตำแหน่งผู้นำระดับสูง
บริษัทที่ปรึกษาด้านความเป็นผู้นำระดับโลก DDI ในรายงาน CEO Leadership Report 2023 พบว่าผู้นำระดับกลางมีบทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานด้านบุคลากรขององค์กร และบริษัทที่มีผู้นำระดับกลางคุณภาพสูงมีแนวโน้มที่จะสามารถเติมเต็มตำแหน่งผู้นำที่สำคัญได้ถึง 65%
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนจากบทบาทเชิงปฏิบัติไปสู่บทบาทผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีรับมือกับความท้าทายที่คุณอาจเผชิญเมื่อกลายเป็นผู้จัดการทีม คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายของทีม การเปลี่ยนจากหมวกเชิงยุทธวิธีมาเป็นหมวกเชิงกลยุทธ์ และการนำพาเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน
อ่านต่อเพื่อค้นพบทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้รับความเคารพจากสมาชิกในทีมและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูง
อะไรคือการนำทีม?
ภาวะผู้นำทีมคือความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้กับทีม และจากนั้นนำทาง, ช่วยเหลือ, และส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น. นี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จของทีม โดยใช้จุดแข็งและทักษะของทุกคนเพื่อมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน.
ผู้นำทีมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้องค์กรรักษาคุณภาพการดำเนินงานและรักษาการเติบโตและการขยายตัว ผู้นำทีมที่ยอดเยี่ยมจะสนับสนุนการทำงานของทีม ส่งเสริมให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายของทีม และรักษาประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่มองภาพรวมอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้จัดการทีมใหม่ การเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในทีมเพียงคนเดียวนั้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คุณต้องรับผิดชอบต่อผลงานของทีมทั้งหมด ซึ่งต้องการให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ แตกต่างออกไป และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
ทำไมการเป็นผู้นำทีมจึงสำคัญ?
การเป็นผู้นำทีมมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร ชุมชน และโครงการต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้น
ผู้นำทีมพัฒนา стратегีของบริษัท และให้คำแนะนำและแรงจูงใจแก่ทีมของตนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ พวกเขายังเป็นตัวแทนของทีมในพื้นที่ข้ามสายงาน และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแผนกอื่น ๆ
ผู้นำที่เข้มแข็งส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมโดยการสนับสนุนการสื่อสารที่เปิดกว้าง ให้คุณค่ากับความคิดเห็นที่หลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการระดมความคิดและการทดลอง
ในโลกที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และวิกฤตการณ์ระดับโลก ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทีมปรับตัว มีสมาธิ และมีความยืดหยุ่นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน
การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมมีความสามัคคี ผลิตผล และสอดคล้องกันแม้จะมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
รูปแบบการเป็นผู้นำทีม
การเป็นผู้นำก็เหมือนกับการเป็นกัปตันเรือที่ต้องนำพาเรือฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว รูปแบบการนำจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของผู้นำและทีม
คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบการเป็นผู้นำเพียงแบบเดียว คุณสามารถทดลองใช้รูปแบบต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามสถานการณ์
มาดูกันว่ามีรูปแบบการนำทีมที่พบได้บ่อยสี่แบบ:
1. การเป็นผู้นำทีมแบบประชาธิปไตย
การนำประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจร่วมกัน ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน และส่งเสริมความหลากหลายและความโปร่งใส ผู้นำทีมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมาย และสนับสนุนให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
รูปแบบการนำนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีบุคลิกหลากหลาย เนื่องจากเน้นการร่วมมือกัน และมอบอำนาจให้พนักงานจากหลากหลายแผนกสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกตัดสิน
Google เป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ก่อตั้ง แลร์รี่ เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ได้นำรูปแบบการนำแบบประชาธิปไตยมาใช้ตั้งแต่แรกเพื่อสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารที่เปิดกว้างและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น ไม่แปลกใจเลยที่ Google เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกและบริหารจัดการพนักงานทั่วโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ
การนำแบบประชาธิปไตยมีผลกระทบระยะยาวต่อทีมของคุณ. พนักงานรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการแบ่งปันความคิดของพวกเขา. ผู้นำประชาธิปไตยสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการสื่อสารซึ่งความคิดสร้างสรรค์ไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติ และพนักงานพร้อมเสมอที่จะคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ.
2. การนำทีมแบบเผด็จการ
ผู้นำเผด็จการ ไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และมักถูกวิจารณ์ว่าขาดความฉลาดทางอารมณ์
แม้ว่าสไตล์การนำแบบนี้จะได้ผลดีในสถานการณ์ที่ต้องการความเร่งด่วนและต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่มันไม่เหมาะกับแผนกที่มีขนาดใหญ่ แน่นอนว่าผู้นำเหล่านี้สามารถทำให้ทีมไม่เบี่ยงเบนจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ แต่การนำแบบเผด็จการที่เข้มงวดอาจนำไปสู่การลาออกของบุคลากรเป็นจำนวนมาก
ตัวอย่างของภาวะผู้นำแบบเผด็จการคือ สตีฟ จ็อบส์ ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งที่แอปเปิล จ็อบส์เป็นที่รู้จักจากแนวทางการบริหารแบบจากบนลงล่าง โดยตัดสินใจในเรื่องสำคัญส่วนใหญ่ด้วยตัวเองและเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากทีมงาน สไตล์การนำของเขาได้ผลดีในการผลักดันนวัตกรรมที่ก้าวล้ำของแอปเปิล เช่น iPhone และ MacBook แต่บ่อยครั้งก็สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความกดดันสูง
3. การเป็นผู้นำทีมแบบปล่อยให้ทำตามใจ
หรือที่รู้จักกันในชื่อภาวะผู้นำแบบมอบอำนาจ แนวทางนี้เน้นการปล่อยให้ทีมงานดำเนินการด้วยตนเองอย่างเต็มที่ โดยผู้นำจะปล่อยให้ทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของตนเอง ผู้นำจะมอบเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในงานประจำวัน
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Berkshire Hathaway เป็นตัวอย่างของผู้นำแบบเสรีนิยม โดยมอบอำนาจให้ผู้จัดการของเขาบริหารธุรกิจได้อย่างอิสระ เขาให้คำแนะนำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และไว้วางใจให้ทีมของเขาตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้เอง
รูปแบบนี้ทำงานได้ดีในโครงสร้างแบบกระจายอำนาจของ Berkshire Hathaway ซึ่งผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของตนสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีทักษะสูงและมีแรงจูงใจในตนเอง
สไตล์การนำแบบปล่อยให้ทำตามใจ เหมาะสำหรับเอเจนซีสร้างสรรค์และบริษัทโฆษณา เพราะส่งเสริมการคิดอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพเมื่อทีมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ต้องการคำแนะนำมากนัก อย่างไรก็ตาม ในทีมที่มีสมาชิกไม่มีประสบการณ์ อาจนำไปสู่การขาดความชัดเจนในบทบาทและการสูญเสียทิศทาง
4. ภาวะผู้นำของทีมในการทำธุรกรรม
รูปแบบการนำแบบธุรกรรม เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยให้ความสำคัญกับบทบาท โครงสร้างงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้นำจะใช้รางวัลและบทลงโทษเป็นหลักในการบริหารจัดการผลงานของทีม
รูปแบบนี้เน้นประสิทธิภาพ ความสม่ำเสมอ และเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการยึดมั่นในขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญ เช่น กองทัพหรือหน่วยงานราชการ
ตัวอย่างของภาวะผู้นำเชิงธุรกรรมคือ เจฟฟ์ เบโซส ในช่วงการเติบโตระยะแรกของ Amazon เบโซสมุ่งเน้นอย่างมากที่ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและความรับผิดชอบที่มีโครงสร้าง
พนักงานได้รับรางวัลเมื่อบรรลุเป้าหมาย และมาตรฐานที่เข้มงวดช่วยให้การดำเนินงานเป็นเลิศ แนวทางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขยายการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และการบริการลูกค้าของ Amazon ทำให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก
ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
ในฐานะผู้นำทีมหรือผู้จัดการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และดูแลธุรกิจให้แน่ใจว่าเป้าหมายของบริษัทและเป้าหมายของทีมได้รับการบรรลุ ผู้นำที่ดีและทีมที่ประสบความสำเร็จมักจะมาคู่กัน
ผู้นำทีมสร้างกลยุทธ์ของบริษัท และให้คำแนะนำและแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ พวกเขายังเป็นตัวแทนของทีมในพื้นที่ข้ามสายงาน และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนกอื่น ๆ
ผู้นำมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ้างสมาชิกทีมที่มีทักษะที่เหมาะสม และมอบทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถทำภารกิจประจำวันได้ดี. พวกเขาต้องมั่นใจว่าสมาชิกทีมของตนมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจ และทีมเข้าใจบทบาทและเป้าหมายของตน.
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมมีทักษะการนำทีมที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน พวกเขาเชื่อในการมอบหมายงานและให้อำนาจแก่ทีมของตน พวกเขาคิดอย่างมีกลยุทธ์ สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารได้ดี และมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ด้วยพนักงานในสหรัฐอเมริกา 40% ที่ทำงานจากระยะไกลอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ผู้นำทีมจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานหรือการทำงานจากระยะไกลที่สะดวกสบาย
คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้นำทีมที่แข็งแกร่ง
- มีวิสัยทัศน์: หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำทีมคือความสามารถในการแบ่งปันวิสัยทัศน์กับทีมของตน ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางที่ต้องการไปและสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พวกเขาได้จินตนาการถึงความสำเร็จไว้แล้ว ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นด้วยความคิดของตนได้ง่ายขึ้น
- เป็นแบบอย่าง: ผู้นำเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมและทัศนคติที่พวกเขาคาดหวังจากทีมของตน ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากสมาชิกในทีม นี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อคุณค่าขององค์กรและทีม และส่งเสริมให้ผู้อื่นทำตาม
- ปรับสไตล์การนำ: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะปรับสไตล์การนำของตนให้เหมาะกับความต้องการของทีมและวัฒนธรรมในที่ทำงาน ไม่ว่าสไตล์การนำตามธรรมชาติของพวกเขาจะเป็นแบบประชาธิปไตย, โค้ช, หรือแบบเผด็จการ, พวกเขาก็จะปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่สมาชิกทีมหรือสถานการณ์ต้องการ การรู้และปรับปรุงสไตล์การนำของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์: ผู้นำที่มีความซื่อสัตย์จะปฏิบัติตามคุณค่าของตนในการตัดสินใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พวกเขามีความชัดเจนในสิ่งที่ถูกและผิด และได้รับความเคารพในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความสม่ำเสมอ ผู้นำเช่นนี้จะยึดมั่นในหลักการของตน รักษาคำมั่นสัญญา และสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจกับทุกคน
- มีทัศนคติที่เป็นกลาง: ผู้นำที่ประสบความสำเร็จสามารถมองเห็นทุกมุมมองของปัญหา และเข้าใจถึงแง่มุมต่าง ๆ ของปัญหาได้ พวกเขาคิดผ่านสถานการณ์อย่างมีเหตุผล และไม่ถูกโน้มน้าวโดยอารมณ์หรือความคิดที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทีมงานสามารถไว้วางใจได้ว่าการตัดสินใจของพวกเขาจะเป็นธรรม และมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา
ทักษะการนำทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำระดับสูง
การสื่อสาร
"ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สื่อสาร และนักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำ"
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารทีม ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และทำให้ทีมมีความสอดคล้องกันตลอดวงจรของโครงการ
ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพจะโดดเด่นในการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และเปิดเผย พวกเขาตั้งใจฟังความคิดเห็นอย่างจริงจัง ชี้แจงความเข้าใจผิด และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส
รูปแบบการสื่อสารอาจแตกต่างกันอย่างมากภายในทีม ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะรับรู้ถึงความแตกต่างเหล่านี้และใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่หลากหลายตามโครงสร้างของทีม
การสื่อสารที่ชัดเจนโดยผู้นำทีมไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน แต่ยังช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ความฉลาดทางอารมณ์
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองได้ในขณะที่มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น. ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้ผู้นำสามารถรับมือกับความขัดแย้งได้อย่างสง่าผ่าเผย สร้างความไว้วางใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมให้แข็งแกร่งขึ้น.
ด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและสนับสนุน ซึ่งสมาชิกในทีมรู้สึกมีคุณค่าและมีแรงจูงใจในการทุ่มเทอย่างเต็มที่
การตั้งเป้าหมาย
แม้แต่ทีมที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็อาจรู้สึกหลงทางหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายจะมอบแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จให้กับทีมของคุณ
ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพวกเขาเข้าใจว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่ใด เป้าหมายที่ชัดเจนจะสร้างความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางร่วมกัน เป้าหมายเหล่านี้เปรียบเสมือนดาวเหนือที่นำทางให้ทุกคนทุ่มเทความพยายามไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ความชัดเจนนี้ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความน่าเชื่อถือ
ความไว้วางใจถูกสร้างขึ้นและรักษาไว้ด้วยการกระทำเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้งตลอดเวลา
ความน่าเชื่อถือเป็นทักษะการเป็นผู้นำที่ไม่สามารถต่อรองได้ หากคุณได้รับความไว้วางใจจากทีมของคุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้มากขึ้น แม้ในยามที่ท้าทายที่สุด
การกระทำของคุณคือวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับความไว้วางใจจากทีมของคุณ สื่อสารอย่างซื่อสัตย์และไว้วางใจ รับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณ และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและคำนึงถึง
ความคิดเชิงบวก
การมองโลกในแง่ร้ายนำไปสู่ความอ่อนแอ การมองโลกในแง่ดีนำไปสู่พลัง
ผู้นำทีมที่มีทัศนคติเชิงบวกสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ยาวนานและมีผลกระทบอย่างลึกซึ้ง ทำให้การบรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
หลักการนำทางของผู้นำที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีซึ่งทีมรู้สึกมีคุณค่า มีแรงจูงใจ และมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้โดยส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือ, มอบเป้าหมายที่ชัดเจนและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ, ให้การยอมรับและชื่นชมการทำงานที่ดี, และส่งเสริมความหลากหลาย, ความเท่าเทียม, และการมีส่วนร่วม.
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรับผิดชอบผ่านความสามารถในการยอมรับความรับผิดชอบก่อนที่พวกเขาจะโทษผู้อื่น
ก่อนที่คุณจะคาดหวังให้ทีมของคุณรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา คุณต้องเชี่ยวชาญทักษะการรับผิดชอบต่อตนเองก่อน ผู้นำทีมที่ 이상적인จะแบ่งปันความรับผิดชอบแทนที่จะโทษสมาชิกทีมเมื่อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
การมอบหมายงาน
ผู้นำที่แข็งแกร่งตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง และไว้วางใจให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานต่าง ๆ พวกเขาจัดสรรงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล ทำให้การกระจายภาระงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีม ส่งเสริมการเติบโตและความมั่นใจในความสามารถของพวกเขาอีกด้วย
การตัดสินใจ
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและทันเวลาโดยการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย วิเคราะห์ข้อมูล และปรึกษาทีมเมื่อจำเป็น พวกเขามั่นใจภายใต้ความกดดันและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
ความสามารถนี้ช่วยให้ทีมดำเนินไปตามเป้าหมายและสร้างความไว้วางใจในวิจารณญาณของผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำจากบทบาทผู้ปฏิบัติงาน หรือกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ คุณสามารถใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณเองได้
1. ปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับพลวัตของทีม
พิจารณาองค์ประกอบของทีมของคุณ พวกเขาชอบการสนทนาเชิงลึกหรือการสื่อสารที่กระชับ? การอัปเดตบ่อยครั้งหรือการโต้ตอบที่เว้นระยะห่าง? เครื่องมือทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันหรือการประสานงานแบบพบหน้ากัน? เพื่อเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ ควรเรียนรู้สไตล์ของแต่ละสมาชิกในทีมและพยายามปรับสไตล์การสื่อสารของคุณให้เข้ากับพวกเขา
ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมของคุณทำงานจากระยะไกลหรือกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ให้แน่ใจว่าคุณส่งประเด็นสำคัญจากการประชุมผ่านช่องทางที่ไม่จำเป็นต้องสื่อสารพร้อมกัน เช่นClickUp Chatเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ได้พูดคุยกัน
ต่างจากอีเมล การแชทช่วยให้คุณสื่อสารได้ทันทีและเพิ่มความเป็นตัวตนได้ นอกจากนี้ ด้วยการผสานแชทและงานใน ClickUp การสนทนาจะมีบริบทที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถใช้ ClickUp Chat เพื่อเริ่มการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอผ่าน SyncUps ได้อีกด้วย
2. จัดการเวลาของคุณให้ดี
โดยการเป็นแบบอย่างในการบริหารเวลาที่ดี ผู้นำช่วยให้ทีมมีความเป็นระเบียบและหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย พร้อมทั้งสร้างเวลาสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาทีม ตารางเวลาที่จัดการอย่างดีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สงบและมีสมาธิ
ประหยัดเวลาและแรงงานโดยใช้เครื่องมือ AI ใน ClickUp ใช้ClickUp Brainเพื่อแปลงเป้าหมายที่กว้างใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยย่อย เพิ่มคำอธิบายให้กับแต่ละงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นได้ดีขึ้น เขียนการอัปเดตโครงการ และสร้างการประชุมสแตนด์อัพโดยอัตโนมัติกับผู้จัดการโครงการ AI ของคุณ
คุณยังสามารถใช้ AI Writer สำหรับการทำงานเพื่อเขียนอีเมล, บันทึกขอบคุณ, สรุปบันทึกการประชุม, และอื่น ๆ อีกมากมาย
หากมีงานบางอย่างที่คุณต้องทำซ้ำบ่อย ๆ คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยจัดการงานเหล่านี้แทนคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Automations
ประหยัดเวลาเมื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp เทมเพลตเหล่านี้ช่วยทำงานหนักให้คุณ รวมถึงการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การสร้างกระบวนการทำงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าการสร้างแผนภูมิแกนต์ และการจัดระเบียบเอกสาร
ตัวอย่างเช่น แม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp สามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามให้กับผู้นำโครงการ และมั่นใจได้ว่าไม่มีขั้นตอนใดถูกมองข้าม
3. สร้างความโปร่งใส
จัดประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นเวลา 10-15 นาทีเพื่อสื่อสารกับทีมของคุณ ใช้เวลานี้ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมทีมที่ช่วยลดการทำงานแบบแยกส่วนโดยส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่สมาชิกทีมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ใช้คุณสมบัติของ ClickUp เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองบอร์ดของ ClickUp, เป็นต้น, เพื่อ มองเห็นภาพรวมอย่างสมบูรณ์ ของทุกโครงการและความสัมพันธ์ของงานได้ในทันที
แม่แบบวาระการประชุมโดย ClickUpช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมกับทีมของคุณ ใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อที่จะหารือในการประชุม แบ่งงานออกเป็นรายการปฏิบัติ และมอบหมายความรับผิดชอบ
การใช้เทมเพลตนี้ช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการพิจารณาในการประชุม
- เตรียมผู้เข้าร่วมโดยการให้ภาพรวมของสิ่งที่จะถูกหารือ
- จัดตั้งโครงสร้างและระเบียบที่เหมาะสมสำหรับการประชุม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
4. แก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก
ในฐานะผู้นำทีม คุณต้องเสนอแนะไอเดียและกลยุทธ์ให้กับทีมของคุณอย่างริเริ่มเพื่อปรับปรุงและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะให้คำแนะนำแบบตอบสนอง
หากสมาชิกในทีมพบอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานในภารกิจ ให้หาวิธีหารือเกี่ยวกับปัญหานั้นกับทีมทั้งหมด ร่วมกันคิดหาทางแก้ไข และจัดการกับปัญหาโดยตรงภายในบริบทของภารกิจนั้น ๆ ความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดกว้างเช่นนี้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น และทำให้กระบวนการทำงานโดยรวมราบรื่นยิ่งขึ้น
จัดการและติดตาม โครงการทั้งหมดในแดชบอร์ด ClickUpที่ใช้ร่วมกัน และติดตามความคืบหน้าประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของงานและเป้าหมายของทีม สิ่งนี้ช่วยในการระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
5. สร้างเป้าหมายแบบ SMART
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณบันทึกเป้าหมายและระยะเวลาของบริษัท แยกย่อยเป็นงานของทีมและงานรายบุคคล และมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงานได้ ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและทำให้ทีมสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบของตนกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กรได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่มอบหมายให้กับทีมของคุณเป็นเป้าหมายแบบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าต้องทำอะไรและจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร
ClickUp Goalsสามารถช่วยคุณจัดระเบียบเป้าหมายเพื่อกระตุ้นทีมของคุณให้บรรลุเป้าหมายได้ คุณยังสามารถใช้หมุดหมายเพื่อเน้นย้ำขั้นตอนที่สำคัญได้
6. สร้างความไว้วางใจ
เชื่อมต่ออย่างส่วนตัวและทางอารมณ์กับสมาชิกทีมแต่ละคน. จัดสรรเวลาให้กับการพบปะแบบตัวต่อตัวเป็นประจำกับทีมของคุณ. สิ่งนี้สามารถช่วยได้มากในการทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกไม่เกี่ยวข้องหรือหลงทาง
การศึกษาของ McKinsey แสดงให้เห็นว่า 89% ของพนักงานเชื่อว่าสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ
ในฐานะผู้นำ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจให้กับทีมของคุณ ทีมของคุณควรรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และแนวคิดต่างๆ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือถูกต่อต้าน
ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยให้สมาชิกในทีมติดตามเป้าหมายร่วมกันและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ ขับเคลื่อนความรับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และมอบความเป็นเจ้าของโครงการ
7. เปิดใช้งานการทำงานร่วมกัน
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีม เช่น การละลายพฤติกรรมและการแข่งขันเป็นทีม กิจกรรมสนุกเหล่านี้สามารถช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณรู้สึกสบายใจต่อกันมากขึ้นและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และเพิ่มความชัดเจนในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งลดความขัดแย้งและความสับสนด้วยการทำงานร่วมกันผ่าน ClickUp Docs
ส่งเสริมความโปร่งใส ด้วยความคิดเห็นแบบมีลำดับในภารกิจ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและสามารถระบุและแก้ไขอุปสรรคได้
8. เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง
แทนที่จะรู้สึกท่วมท้นกับความขัดแย้ง ให้ระบุรูปแบบเพื่อสังเกตแนวโน้มและหาวิธีแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งเหล่านี้ สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมการโยนความผิด และสนับสนุนให้สมาชิกในทีมจัดการกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็นผู้ใหญ่
ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาและรักษาความเป็นกลางเพื่อค้นหาและจัดการกับสาเหตุของความขัดแย้ง
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนพัฒนาภาวะผู้นำ
ความท้าทายของการเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ & วิธีแก้ไข
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
เมื่อองค์กรเริ่มขยายตัว การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอาจรวมถึงวัฒนธรรมในที่ทำงาน การวางตำแหน่งทางการตลาด นโยบายภายใน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย มักเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสำคัญ เช่น ความขัดแย้ง ความล้มเหลวเป็นครั้งคราว ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอน
วิธีแก้ไข: เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และช่วยให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าทีมต้อง:
- รักษาทัศนคติเชิงบวก
- สื่อสารเชิงรุกกับทีม
- มีแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างแรงจูงใจให้กับทีม
- เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอุปสรรค
อย่าลังเลที่จะจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา เข้าใจสิ่งที่รบกวนใจพวกเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ และสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะให้ประโยชน์แก่พวกเขาในระยะยาวอย่างไร
การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมหลายคนอาจประสบปัญหาในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขา กุญแจสำคัญในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ประสบความสำเร็จคือการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการบริหารทีมของคุณ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำ และการรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
วิธีแก้ไข: คุณสามารถบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยการทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม จัดหมวดหมู่ตามตำแหน่งที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ เข้าใจความต้องการของพวกเขา และดำเนินการตามความเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมของคุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เนื่องจากศักยภาพในการได้รับการยอมรับของคุณขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของพวกเขา ดังนั้น คุณสามารถให้ความสำคัญกับพวกเขาเป็นลำดับแรกและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของพวกเขาเป็นอันดับแรก
การจัดการความขัดแย้ง
ความขัดแย้งในที่ทำงานเป็นปัญหาที่ร้ายแรง. ในฐานะผู้นำ คุณต้องจัดการอย่างไม่มีอคติเพื่อให้พนักงานไม่รู้สึกไม่มั่นคงหรือถูกประเมินค่าต่ำเกินไป.
การสำรวจแสดงให้เห็นว่า 31% ของพนักงานที่ประสบกับความขัดแย้งในที่ทำงานรายงานว่าผู้นำไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขาเมื่อพวกเขาแจ้งความขัดแย้ง
จากมุมมองของผู้นำคนใหม่ การจัดการกับความขัดแย้งอาจเป็นเรื่องที่หนักหนา โดยเฉพาะเมื่อมีสมาชิกในทีมจำนวนมากที่มีภูมิหลังและบุคลิกแตกต่างกันเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณต้องจัดการกับอารมณ์และความคิดเห็นของพวกเขาอย่างให้เกียรติโดยไม่ให้ดูเหมือนมีอคติ
วิธีแก้ไข: ในสถานการณ์เช่นนี้ การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของผู้นำที่ยอดเยี่ยม เพื่อปรับปรุงทักษะการแก้ไขความขัดแย้งของคุณ คุณสามารถทำได้ดังนี้:
- ฝึกฟังอย่างตั้งใจ
- สร้างและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงาน
- จัดการอารมณ์ของคุณเองให้ดี
- มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาโดยไม่กังวลว่าจะถูกต้อง
- สื่อสารบ่อยและดี
การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
การสร้างทีมจากผู้คนที่มาจากหลากหลายภูมิหลังและมีบุคลิกที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องท้าทาย ผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีความเห็นอกเห็นใจเป็นศูนย์กลางของกลุ่มนี้
วิธีแก้ไข: นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างทีมที่เหนียวแน่นได้:
- ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้พวกเขาทำงานร่วมกันแทนที่จะแข่งขันกัน
- เสริมพลังให้พวกเขาเป็นเจ้าของผลลัพธ์
- ส่งเสริมกิจกรรมสร้างทีม เช่น เกมออนไลน์, ทริปนอกสถานที่, เป็นต้น
- สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมมองไปยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและร่วมกัน
สร้างแรงจูงใจ, สร้างความมีส่วนร่วม, และรักษาทีมไว้
จากการสำรวจโดย GoodHire บริษัทตรวจสอบประวัติ พบว่า 82% ของพนักงานชาวอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาอาจลาออกจากงานเนื่องจากผู้จัดการที่ไม่ดี
พนักงานมักเผชิญกับปัญหาเช่น การไม่ได้รับการยอมรับและชื่นชม, ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ, และการไม่มีระบบให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ ซึ่งทำให้พวกเขาค้นหาโอกาสใหม่ ๆ
วิธีแก้ไข: เพื่อให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจและลดอัตราการลาออกของพนักงาน นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ในฐานะผู้นำ:
- สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับสมาชิกในทีมแต่ละคน
- ยอมรับและให้รางวัลแก่การทำงานที่ดี
- ให้ยุติธรรมและเป็นกลางขณะตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพวกเขา
- กำหนดการประชุมและการทบทวนเป็นประจำกับทีมและกับบุคคลเพื่อรับข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหา
- ขอความคิดเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนงานที่มีผลกระทบต่องานของพวกเขา
- ช่วยให้พวกเขาค้นหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต
หากคุณเป็นผู้จัดการใหม่และมีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีเลยในการสนทนาแบบตัวต่อตัวและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ต้องกังวล เรามีเทมเพลตที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ขับเคลื่อนความสำเร็จของทีมด้วยการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม
งานของผู้นำทีมอาจยากลำบาก แต่การเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยี่ยมสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ทักษะ และทีมที่มีความกระตือรือร้น ด้วยการสร้างและฝึกฝนทักษะเช่น การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจในทีม การมอบหมายงาน การคิดบวก และการไว้วางใจ คุณสามารถก้าวจากผู้นำทีมที่ดีไปสู่ผู้นำทีมที่ยอดเยี่ยมได้
เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณให้ทีมของคุณมีอำนาจในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเป็นทีมได้ จำไว้ว่าทีมของคุณคือเผ่าของคุณ—สนับสนุนพวกเขา ฟังพวกเขา และค้นหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับพวกเขา ไม่ใช่เพื่อพวกเขา
เพื่อสำรวจว่า ClickUp สามารถเพิ่มทักษะผู้นำทีมของคุณได้อย่างไร ลงทะเบียนใช้ClickUp ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพคืออะไร?
ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพคือผู้ที่มีทักษะการนำเช่นทักษะการสื่อสาร, การมอบหมายงาน, การตั้งเป้าหมาย, และการรับผิดชอบต่อตนเอง, ซึ่งสามารถเปลี่ยนทีมของบุคคลให้กลายเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
คุณให้การนำทีมอย่างไร?
คุณเป็นผู้นำทีมโดยเข้าใจจุดแข็งและพื้นที่พัฒนาเฉพาะของแต่ละสมาชิกในทีม เรียนรู้รูปแบบการทำงานของพวกเขา และสนับสนุนด้วยแนวทางแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมทั้งรักษาความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
คุณสมบัติของผู้นำทีมที่ดีคืออะไร?
แม้ว่าผู้นำทีมที่ดีจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ ความฉลาดทางอารมณ์ ความน่าเชื่อถือ ความคิดบวก ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ความสามารถในการมอบหมายงานและสร้างแรงจูงใจ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง