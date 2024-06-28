วิธีการใช้สไตล์การนำแบบโค้ช: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้จัดการในที่ทำงาน

โลกธุรกิจในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างมาก ตามการสำรวจของ Gartner HR พบว่า77%ของพนักงานให้ความสำคัญอย่างมากกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการของตน เมื่อธุรกิจมีความคาดหวังสูงต่อพนักงาน พนักงานก็มีความคาดหวังสูงต่อผู้จัดการเช่นกัน โดยมองไปที่ผู้จัดการเพื่อขอการสนับสนุนในการเติบโตทั้งทางส่วนตัวและทางอาชีพ
ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะกลายเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความคาดหวังของพนักงานแต่ละคน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม การผลิตผล และชีวิตโดยรวมของทุกคนได้? นี่คือจุดที่การนำสไตล์การนำแบบโค้ชมาใช้—สไตล์ที่ผู้จัดการและผู้นำที่ดีที่สุดในโลกบางคนนำมาใช้—กลายเป็นสิ่งสำคัญ
มาสำรวจแง่มุมที่สำคัญของสไตล์การโค้ชผู้นำ รวมถึงลักษณะเด่นของมัน วิธีที่ช่วยให้คุณเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้น ผลกระทบโดยรวมต่อทีมของคุณ และอื่น ๆ อีกมากมาย
อะไรคือสไตล์การนำแบบโค้ชชิ่ง?
รูปแบบการเป็นผู้นำแบบโค้ชเป็นแนวทางที่เปลี่ยนแปลงซึ่งผู้จัดการและผู้นำทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทีมของพวกเขา พวกเขา ทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง ช่วยให้สมาชิกในทีมค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน และบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาในระยะยาว
นอกเหนือจากการสอนภาวะผู้นำแล้ว ยังมีสไตล์การบริหารจัดการที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละสไตล์ก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง แล้วอะไรล่ะที่ทำให้สไตล์หนึ่งดีกว่า และอะไรที่ทำให้มันแตกต่างจากสไตล์อื่น ๆ?
ต่างจากสไตล์การนำที่มีลักษณะเป็นระบบราชการ, การทำธุรกรรม, และเผด็จการ ซึ่งมีความแข็งกร้าวและปฏิบัติตามอำนาจตามแบบดั้งเดิม, สไตล์การนำแบบโค้ชชิ่ง ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงได้
มันไม่ได้เน้นการใช้อำนาจหรือการควบคุม หรือเกี่ยวข้องกับลำดับชั้นของคำสั่ง แต่เน้นที่การช่วยให้พนักงานกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองผ่านการสนับสนุน, คำแนะนำ, ความเห็นอกเห็นใจ, การให้กำลังใจ, การสื่อสารที่สร้างสรรค์, และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของการโค้ชภาวะผู้นำ
การโค้ชในฐานะรูปแบบการเป็นผู้นำได้เกิดขึ้นในทศวรรษ 1960 เมื่อ พอล เฮอร์ซีย์ และ เคนเนธ บลันชาร์ด ได้พัฒนา ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเป็นผู้นำที่ผู้นำจะปรับกลยุทธ์การนำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความสามารถ และความเต็มใจของบุคคลในที่ทำงาน
ตามที่เฮอร์ซีย์และบลานชาร์ดกล่าวไว้ ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ประกอบด้วยรูปแบบการนำสี่แบบ ได้แก่ การสั่งการ การสนับสนุน การสอนงาน และการมอบหมายงาน เมื่อแนวคิดเรื่องการเป็นผู้นำแบบโค้ชเกิดขึ้น ก็เริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากมีการกล่าวถึงในทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์และภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นหลังทศวรรษ 1970
ลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำแบบโค้ช
การเป็นผู้นำโค้ชที่ประสบความสำเร็จ คุณควรรู้ลักษณะสำคัญที่เป็นแกนกลางของสไตล์การนำทางแบบโค้ช
ภาวะผู้นำ
ลักษณะสำคัญของสไตล์การนำแบบโค้ชคือตัวการนำเอง ผู้นำแบบโค้ชมองทีมของตนเป็นบุคคลที่มีความแข็งแกร่ง จุดอ่อน เป้าหมาย และความปรารถนาของตนเอง พวกเขาให้คำปรึกษาแก่พวกเขาเพื่อสร้างบนความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคล และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
ต่างจากสไตล์การนำแบบอื่น ๆ สไตล์การนำแบบโค้ชให้ความสำคัญกับการเติบโตของ บุคคล ไม่แพ้กับการเติบโตขององค์กร ผู้นำแบบโค้ชมอบพื้นที่ให้กับสมาชิกทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองในเชิงอาชีพได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงศักยภาพของทีม แก้ไขช่องว่างทางทักษะ และส่งผลดีต่อองค์กรในท้ายที่สุด
ความฉลาดทางอารมณ์
เพื่อให้การโค้ชมีประสิทธิภาพ ผู้นำที่ทำการโค้ชจำเป็นต้องโค้ชทีมของตนในลักษณะที่มีความหมายและสอดคล้องกับสมาชิกแต่ละคนในทีม การโค้ชต้องมีทักษะทางอารมณ์ (soft skill) ที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของผู้อื่นที่อยู่รอบตัว ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการโค้ชภาวะผู้นำ
เพื่อสร้างทักษะที่สำคัญนี้ ให้เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนสิ่งต่อไปนี้:
- ขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเพื่อเข้าใจอารมณ์และสภาพจิตใจของพวกเขา
- ระบุและตั้งชื่ออารมณ์เมื่อคุณรู้สึกถึงมัน
- ระวังอารมณ์ของคุณอยู่เสมอ
- อย่าคาดหวังว่าจะมีคำตอบทั้งหมด
การใช้ทักษะความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเข้าใจสมาชิกในทีมของคุณอย่างแท้จริงและ สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย กับพวกเขา
การเข้าร่วมทีม
องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของสไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ชคือการมีส่วนร่วมของทีม ผู้นำแบบโค้ชจะส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมแสดงความคิดเห็นและแนวคิดอย่างอิสระ พวกเขา ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และตั้งเป้าหมาย ผู้นำประเภทนี้ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและมีคุณค่า และมอบอำนาจให้พวกเขาได้เป็นเจ้าของงานของตนเอง
ดังนั้น ผู้นำโค้ชจึงช่วยให้สมาชิกในทีมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างกัน
แรงจูงใจและการตั้งเป้าหมาย
ผู้นำการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและแนะนำ พนักงานให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา
การโค้ชผู้นำให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ยอมรับความสำเร็จ และมอบโอกาสในการเติบโตทางวิชาชีพ สิ่งนี้ปลูกฝังความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายและความเป็นเจ้าของ และส่งเสริมแรงจูงใจภายในในหมู่พนักงาน
นอกเหนือจากการเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานแล้ว การโค้ชผู้นำยังช่วยให้พนักงานตระหนักถึงเป้าหมายของตนเองและมีส่วนร่วมในการ ตั้งเป้าหมายระยะยาว พวกเขาให้การสนับสนุน คำแนะนำ และการให้กำลังใจที่พนักงานต้องการเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางวิชาชีพกับเป้าหมายขององค์กร
วิธีบริหารทีมด้วยสไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ช
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบการเป็นผู้นำแบบโค้ช:
1. จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีม
การโค้ชภาวะผู้นำมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบุคคลควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมบรรลุวิสัยทัศน์ของพวกเขา คุณควรทำความเข้าใจความปรารถนาและความต้องการของพวกเขาเสียก่อน วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการจัดประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกแต่ละคนเป็นประจำ
ในการประชุมเหล่านี้ คุณสามารถใช้คำถามสองประเภทผสมกันได้:
- คำถามปลายเปิด: คำถามเหล่านี้ให้พื้นที่แก่พนักงานของคุณในการให้คำตอบที่สมบูรณ์แทนที่จะตอบเพียงใช่หรือไม่ใช่ คำถามปลายเปิดเริ่มต้นด้วยคำเช่น อะไร, ทำไม, อย่างไร, เป็นต้น ถามคำถามเช่นนี้เพื่อทำความรู้จักกับจุดแข็ง, ปัญหา, ความปรารถนา, และเป้าหมายในอาชีพของพนักงานแต่ละคน
- คำถามที่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็น: คำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นที่หัวข้อเดียวในแต่ละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจ ช่วยให้สามารถสำรวจประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจเจาะลึกไปที่หัวข้อเดียว เช่นบรรยากาศการทำงานในทีมปัจจุบัน การพัฒนาตนเอง หรือความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับงาน และตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น
ในฐานะผู้จัดการและผู้นำ คุณมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบ การจัดตารางและติดตามการประชุมแบบตัวต่อตัวด้วยตัวเองกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อเวลาผ่านไป
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการใช้เครื่องมือเช่นClickUp Meeting Tracker Templateจึงเป็นความคิดที่ดี. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการประชุมแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย, เข้าถึงภาพรวมของผลลัพธ์การประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ, และอัปเดตไทม์ไลน์ได้อย่างสะดวกหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ต้องการ.
2. ตั้งและติดตามเป้าหมาย
สไตล์การนำแบบโค้ชเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายระยะยาว. หลังจากที่คุณได้พัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสมาชิกในทีมของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยให้พวกเขาไปถึงที่ที่พวกเขาต้องการจะไปถึงในแง่ของการพัฒนาตนเองและการพัฒนาอาชีพ.
ขณะกำหนด เป้าหมายการพัฒนา กับสมาชิกแต่ละทีม ควรใช้ระบบเป้าหมาย SMART ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายที่:
- Specific หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจน มีขอบเขตที่ชัดเจน ไม่มีความคลุมเครือ
- Mีการวัดผลได้ หมายถึง มีเกณฑ์ในการกำหนดความก้าวหน้า
- Aสามารถบรรลุได้ หมายถึง สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- R ความหมายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของพนักงานของคุณและเป้าหมายขององค์กรของคุณ
- T เวลาจำกัด หมายถึง มีวันที่เริ่มต้นที่เป็นจริงและวันที่เป้าหมาย
เมื่อคุณได้สร้างเป้าหมาย SMART แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มติดตามเป้าหมายเหล่านั้น การใช้เครื่องมือเช่นClickUp Goalsจะช่วยให้คุณสามารถและพนักงานของคุณติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่สำคัญได้ คุณยังสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่กะทัดรัด ติดตามความคืบหน้า และระบุจุดสำคัญได้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนตามเวลาได้หากจำเป็น
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมของคุณ
หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของการโค้ชผู้นำคือการให้คำแนะนำ ซึ่งเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นคือการให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลแก่สมาชิกทีมแต่ละคน หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการให้คำแนะนำคือการช่วยเหลือพนักงานให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความมั่นใจของพวกเขา
เมื่อให้ข้อเสนอแนะ สิ่งสำคัญคือต้อง:
- มันถูกให้และได้รับเป็นประจำ
- มันเกี่ยวข้องกับตัวอย่างจากชีวิตจริง
- มันมีความเฉพาะเจาะจงและไม่ได้เป็นการกล่าวแบบทั่วไป โดยระบุถึงแง่มุมเฉพาะที่สมาชิกในทีมจำเป็นต้องปรับปรุง
- มันสมดุลระหว่างคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์กับการยอมรับในความสำเร็จหรือจุดแข็ง
การให้ข้อเสนอแนะและการติดตามผลข้อเสนอแนะแก่พนักงานแต่ละคนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือเช่นฟีเจอร์ Assigned Comments ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานได้อย่างทันท่วงที คุณสามารถให้คำแนะนำ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรกับสมาชิกในทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ คำแนะนำและการยอมรับที่ทันท่วงทีเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตและการเรียนรู้ของทีมคุณ
4. ดูแลการพัฒนาของทีมคุณ
ผู้จัดการที่มีสไตล์การนำแบบโค้ชมีบทบาทอย่างแข็งขันในการพัฒนาทีมของตน. ในฐานะผู้นำแบบโค้ช คุณควรช่วยเหลือทีมของคุณให้สามารถ เติบโตและพัฒนาทักษะ อย่างต่อเนื่อง. นี่รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของพวกเขา การให้คำแนะนำและการสนับสนุน และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของพวกเขาตามความจำเป็น.
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการดูแลและติดตามการพัฒนาของทีมคุณโดยไม่เข้าไปควบคุมงานมากเกินไป คือการใช้เครื่องมืออย่างClickUp Views ซึ่งมีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบใน ClickUp ให้คุณจัดระเบียบและดูงานได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- มองเห็นภาพรวมของขั้นตอนโครงการและจัดกลุ่มบอร์ดตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ฯลฯ ได้อย่างชัดเจน ด้วยฟีเจอร์ มุมมองบอร์ด
- ดูความคืบหน้าของงานในภาพรวมได้ง่าย ๆ ด้วยการจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ เช่น กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เสร็จแล้ว ฯลฯ ด้วยฟีเจอร์ มุมมองรายการ
- จัดการทรัพยากรและลำดับความสำคัญของทีม และกำหนดความสามารถในการทำงานโดยใช้คะแนนสปรินต์ด้วยความช่วยเหลือของ Box View
- ติดตามวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานและโครงการบนปฏิทินด้วยความช่วยเหลือของ มุมมองปฏิทิน
มุมมองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ ติดตามประสิทธิภาพ ของสมาชิกแต่ละคนในทีมเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ระบุอุปสรรคหรือจุดติดขัดที่อาจเกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุจุดพัฒนาที่สำคัญและมอบการยอมรับและชื่นชมที่สมาชิกในทีมของคุณสมควรได้รับ
คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณในฐานะผู้นำโครงการ สามารถจัดระเบียบและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการและขับเคลื่อนทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ
ความท้าทายทั่วไปในการเป็นผู้นำโค้ช
ก่อนที่คุณจะนำรูปแบบการเป็นผู้นำแบบโค้ชมาใช้ คุณควรทราบว่ามันมาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายของตัวเอง เช่น:
ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
การโค้ชผู้นำมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมาชิกทีมในระดับบุคคล การโค้ชและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมแบบตัวต่อตัวต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากจากผู้จัดการ เนื่องจากผู้นำมีงานที่ต้องจัดการอยู่แล้วมากมาย เช่น การประชุม งาน และโครงการต่างๆ ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไป ทำให้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งอื่น
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับความท้าทายนี้ ได้แก่การใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานและเครื่องมืออัตโนมัติ เช่นClickUp Brain
ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถ อัตโนมัติการจัดการงานและโครงการ ได้ในฐานะผู้จัดการหรือผู้นำ คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างงานย่อย การอัปเดตสถานะของงานและโครงการ การสร้างสรุปและรายงานของงานและโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น ClickUp Brain จึงช่วยประหยัดเวลาที่คุณสามารถนำไปใช้ในการโค้ชและให้คำปรึกษาแก่ทีมของคุณได้ทีละคน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อใช้เวลาอย่างชาญฉลาดหลังจากใช้เครื่องมืออัตโนมัติแล้ว คุณควรติดตามเวลาของคุณโดยใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp. เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน และติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถมอบเวลาและความพยายามเพิ่มเติมในการสอนทีมของคุณได้มากขึ้น.
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
คุณอาจพบสมาชิกในทีมบางคนที่มีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนอื่น ๆ สาเหตุนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทำให้พวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานและแนวทางใหม่ ๆ พวกเขาอาจชอบสไตล์การนำแบบดั้งเดิมมากกว่า อาจมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสไตล์การนำ และอาจต้องการเวลาและการสนับสนุนมากกว่าสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างสมดุลระหว่างสไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ชกับ สไตล์การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการปรับสไตล์ของคุณให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เห็นและแนะนำสมาชิกที่ต่อต้านให้เห็นถึงประโยชน์ของสไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ชในสถานการณ์ที่เหมาะสม และช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสไตล์นี้ได้อย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไป
การพึ่งพาผู้นำมากเกินไป
รูปแบบการเป็นผู้นำแบบโค้ชมีแนวทางที่เอื้อต่อการดูแลและส่งเสริมสมาชิกในทีม ด้วยเหตุนี้ สมาชิกแต่ละคนในทีมอาจพึ่งพาผู้นำหรือผู้จัดการที่เป็นโค้ชมากเกินไปในระยะยาว ทั้งในด้านการตัดสินใจ การให้คำแนะนำ และการกำหนดเป้าหมาย
การพึ่งพาที่มากเกินไปนี้ขัดขวางการเติบโตของสมาชิกในทีมแต่ละคนโดยส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาของพวกเขา เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ผู้นำที่ให้การโค้ชจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการให้คำแนะนำและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง
ผลกระทบของการโค้ชภาวะผู้นำต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การโค้ชผู้นำมีความสัมพันธ์โดยตรง แข็งแกร่ง และเป็นบวกกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้จัดการที่เน้นการโค้ชซึ่งมีปรัชญาการเป็นผู้นำที่เน้นการให้คำแนะนำ การสนับสนุน และการเสริมสร้างศักยภาพแก่สมาชิกในทีมทุกคน จะทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และมีความรับผิดชอบ สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
นอกเหนือจากการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานแล้ว รูปแบบการเป็นผู้นำแบบโค้ชยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ:
- ความพึงพอใจในงาน:จากการวิจัยพบว่า ผู้นำที่มีทักษะการโค้ชจะช่วยลดความตั้งใจลาออกของพนักงานและเพิ่มระดับความสุขของพวกเขา ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น
- ทัศนคติ: การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการโค้ชช่วยส่งเสริมการพัฒนาทัศนคติแบบเติบโตในหมู่พนักงาน ทัศนคติแบบเติบโตช่วยให้พนักงานกล้าเสี่ยงอย่างมีการคำนวณ เรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลว และมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย มันนำพาพนักงานไปสู่เส้นทางการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทำให้พวกเขากลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในที่ทำงานได้
- ความฉลาดร่วม: รูปแบบการนำทางแบบโค้ชชิ่งส่งเสริมการร่วมมือในทีมและเพิ่มความฉลาดร่วม นั่นคือ ความสามารถทั่วไปของทีมทั้งหมดในการทำภารกิจทางปัญญา ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในที่ทำงาน
เส้นทางสู่อนาคต: ก้าวสู่การเป็นผู้จัดการระดับสูงสุดด้วยสไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ช
รูปแบบการเป็นผู้นำแบบโค้ชเป็นรูปแบบการบริหารทีมที่มีการมีส่วนร่วมสูง การนำมาใช้ในฐานะผู้จัดการจะช่วยให้ทักษะการโค้ชของคุณดีขึ้น และทำให้คุณเป็นผู้นำทีมข้ามสายงานที่ดีขึ้น รูปแบบการเป็นผู้นำนี้ทำงานได้ดีเป็นพิเศษเมื่อบริหารทีมที่มีความสามารถแต่ขาดแรงจูงใจหรือจิตวิญญาณของทีม นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ทีมไม่ไว้วางใจการบริหารหรือเมื่อทีมทำงานแยกส่วน
ด้วยการมุ่งเน้นการสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บุคคลในทีม รูปแบบการนำทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานของคุณ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ในระยะยาว รูปแบบการนำทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น การบรรลุเป้าหมาย อัตราการลาออกที่ต่ำ และผลกำไรที่เพิ่มขึ้น
แม้จะมีประโยชน์หลายด้าน การนำสไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ชมาใช้ก็อาจเป็นเรื่องท้าทาย และสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมวิธีแก้ไขเชิงป้องกันไว้ให้พร้อม เครื่องมืออย่าง ClickUp มอบความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการจัดการโครงการและงานต่างๆ รวมถึงการติดตามเวลา ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือที่เชื่อถือได้ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถจัดการและโค้ชทีมทุกขนาดได้อย่างง่ายดาย
เพื่อเป็นผู้จัดการโค้ชขั้นสุดยอดในที่ทำงานลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้