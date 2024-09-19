วิธีรับประสบการณ์การเป็นผู้นำทั้งภายในและภายนอกที่ทำงาน

ในโลกธุรกิจ ความสามารถในการเป็นผู้นำ—การก้าวขึ้นและรับผิดชอบ แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะถูกขอ—จะทำให้คุณโดดเด่นเหนือผู้อื่น คุณสมบัติที่เหมาะสมหรือใบรับรองล่าสุดสามารถแสดงให้ผู้จัดการของคุณเห็นว่าคุณเก่งในการจัดการงาน แต่ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำของคุณต่างหากที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเก่งในการจัดการคน
แม้ว่า 'ผู้นำโดยธรรมชาติ' บางคนจะมีประสบการณ์การเป็นผู้นำมาก่อนจากโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย แต่คนส่วนใหญ่ของเราสามารถรับความช่วยเหลือได้บ้าง ไม่แปลกที่ตลาดการฝึกอบรมภาวะผู้นำในองค์กรระดับโลกมีมูลค่าถึง 33.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
ดังนั้น หากคุณต้องการทบทวนทักษะการเป็นผู้นำของคุณ บล็อกโพสต์นี้เหมาะสำหรับคุณ. เราครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การเข้าถึงการเป็นผู้นำไปจนถึงวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะนี้ทั้งในที่ทำงานและนอกเหนือจากนั้น.
การเข้าใจภาวะผู้นำ
มาเริ่มกันที่คำถามแรก—ความเป็นผู้นำคืออะไรกันแน่?
ผู้นำกล้าเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบาก
ผู้นำกล้าเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบาก
ผู้นำคือผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาร่วมมือกันและบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้นำทีม รักษาขวัญกำลังใจให้สูง และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในที่ทำงาน
ผู้นำที่ดีให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น
นี่คือวิธีการทำงาน:
- คุณสร้างความ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน กับทีมของคุณ โดยแสดงให้เห็นว่าคุณไว้วางใจพวกเขา และพวกเขาก็ไว้วางใจคุณเช่นกัน
- คุณ โน้มน้าว พวกเขาให้เห็นมุมมองของคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดรับฟังแนวคิดใหม่ ๆ และ เต็มใจที่จะ เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองเมื่อจำเป็น
- คุณคือ เสียงขององค์กร ภายในทีม แต่เป็น เสียงของทีมคุณ ในบริบทที่กว้างขึ้น
แต่คุณจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร จริงๆ? โดยการค้นหาว่าคุณเป็นผู้นำประเภทใด และคุณต้องการเป็นผู้นำประเภทใด
นี่คือรูปแบบการเป็นผู้นำทั่วไปที่คุณสามารถสำรวจได้:
การนำแบบประชาธิปไตย
คุณให้เสียงแก่เพื่อนร่วมทีมทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดกว้างและความไว้วางใจ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสไตล์นี้คือ ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น—สร้างพื้นที่ปลอดภัยSundar Pichai ซีอีโอของ Google เป็นที่รู้จักในด้านการเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกระดับขององค์กร และสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม
เมื่อมันได้ผล: ในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ซึ่งทีมของคุณมีความเชี่ยวชาญในระดับสูง การยอมรับจากทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ
การนำแบบปล่อยอิสระ
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซีอีโอของเบิร์กไชร์ ฮาธาเวย์ใช้วิธีการแบบปล่อยให้ดำเนินการตามธรรมชาติ เขาให้อำนาจผู้จัดการของเขาในการบริหารบริษัทของตนด้วย การกำกับดูแลที่น้อยที่สุด และไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของพวกเขา
ผู้นำคนนี้ให้คำแนะนำหรือทิศทางแก่ทีมเพียงเล็กน้อย โดยเปิดโอกาสให้ทีมตัดสินใจด้วยตนเอง คุณอยู่เคียงข้างพวกเขา แต่ไม่เข้าไปก้าวก่าย ให้อิสระและความรับผิดชอบในการทำงานแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ นี่เป็นรูปแบบการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการระดับกลาง ทั้งในด้านการบริหารทีมและการผลักดันผลงานของตนเองให้ประสบความสำเร็จ
เมื่อมันทำงาน: คุณมีทีมที่มีทักษะสูงและมีแรงจูงใจที่ต้องการการดูแลเพียงเล็กน้อย
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้นำที่อยู่ระดับสูงสุดของโครงสร้างองค์กร ซึ่งคุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มากกว่าความรับผิดชอบในแต่ละวัน โดยพื้นฐานแล้วคุณคือผู้นำที่ บริหารกลุ่มผู้นำเจฟฟ์ เบโซส แห่ง Amazon เป็นตัวอย่างของผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจสู่ระดับโลกและนวัตกรรม พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการชี้นำทีมผู้บริหารระดับสูง
เมื่อมันได้ผล: ในองค์กรที่มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจน และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ชัดเจน
การโค้ชภาวะผู้นำ
ที่นี่ จุดมุ่งหมายหลักของคุณคือการพัฒนาทักษะของทีมและผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จ มันเป็นส่วนผสมที่เท่าเทียมกันระหว่าง การเป็นพี่เลี้ยงและการเป็นผู้นำ—ซึ่งคุณต้องแนะนำทีมโดยไม่เข้าไปควบคุมงานในรายละเอียดEric Schmidt อดีต CEO ของ Google เป็นที่รู้จักในด้านการเป็นผู้นำแบบโค้ช โดยให้คำแนะนำและการสนับสนุนในขณะที่ปล่อยให้ทีมรับผิดชอบงานของตนเอง
เมื่อมันได้ผล: หากคุณกำลังนำทีมที่มีประสบการณ์น้อยกว่าหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการการกำกับดูแลโดยตรง
การเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำ
นี่คือจุดที่คุณกำหนด 'จังหวะ'—คุณรักษามาตรฐานสูงสำหรับตัวเองและคาดหวังสิ่งเดียวกันจากทีมของคุณ ผลลัพธ์? คุณ เป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง และสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งอีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla และ SpaceX เป็นผู้นำที่ตั้งมาตรฐานสูง เขาคาดหวังสูงและผลักดันทีมของเขาให้บรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เมื่อมันได้ผล: ในทีมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคือการทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกต้อง; การเป็นผู้นำคือการทำให้สิ่งที่ถูกต้อง
การบริหารจัดการคือการทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกต้อง; การเป็นผู้นำคือการทำให้สิ่งที่ถูกต้อง
💡ความจริงก็คือ คุณไม่สามารถเป็นผู้นำแบบเดียวได้ตลอดเวลา คุณอาจเริ่มต้นจากการเป็นผู้นำแบบโค้ช และเติบโตขึ้นเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ หรือคุณอาจต้องใช้แนวทางแบบปล่อยอิสระกับทีมหนึ่ง และใช้แนวทางแบบกำหนดทิศทางกับอีกทีมหนึ่ง
วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงภาวะผู้นำไม่ใช่การกำหนดตัวเองว่าเป็นผู้นำประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่เป็นการ กลายเป็นผู้นำประเภทที่สถานการณ์สมควรได้รับ หรือที่ทีมและองค์กรของคุณต้องการ
ทำไมการได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ประสบการณ์การเป็นผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับการเติบโตทางอาชีพ เปิดประตูสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเลื่อนตำแหน่ง
แต่เหนือกว่าประโยชน์เชิงธุรกรรมการนำกลยุทธ์การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมาใช้สามารถช่วยให้คุณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม คนส่วนใหญ่ไม่ได้ลาออกจากบริษัทที่ไม่ดี แต่ลาออกจากผู้นำที่ไม่ดี ซึ่งหมายความว่าผู้นำคือผู้ที่ปกป้องวัฒนธรรมของบริษัท
คุณเคยได้ยินเรื่องราวของบริษัทที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในตอนแรก แต่เสื่อมถอยลงเมื่อเวลาผ่านไปกี่ครั้งแล้ว? หรือเรื่องราวของพนักงานสองคนจากทีมต่างกันที่มีประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมากในบริษัทเดียวกัน ซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์กับผู้จัดการของพวกเขา?
การเป็นผู้นำที่ดีสามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายมากขึ้นกับคนรอบข้าง
งานของผู้นำไม่ใช่การทำงานแทนผู้อื่น แต่คือการช่วยให้ผู้อื่นค้นพบวิธีทำงานด้วยตนเอง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และประสบความสำเร็จเกินกว่าที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปได้
งานของผู้นำไม่ใช่การทำงานแทนผู้อื่น แต่คือการช่วยให้ผู้อื่นค้นพบวิธีทำงานด้วยตนเอง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และประสบความสำเร็จเกินกว่าที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปได้
ความท้าทายในการได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำ
ในขณะที่การได้รับประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำสามารถเป็นเส้นทางที่คุ้มค่า แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายในตัวเองเช่นกัน งานวิจัยรายงานว่าในขณะที่83% ของธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำในทุกระดับ มีเพียง 5% เท่านั้นที่สามารถทำได้สำเร็จ
นี่คือ อุปสรรคทั่วไป ที่คุณอาจพบเจอ:
- ความกลัวความล้มเหลว: ความกลัวที่จะทำผิดพลาดอาจทำให้คุณสงสัยในความสามารถของตนเองและขัดขวางความเต็มใจที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำ
- กลุ่มอาการผู้แอบอ้าง: ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงต้องการเป็นผู้นำที่ดี แต่พวกเขาก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากความคิดวิจารณ์ตนเองมากที่สุดเช่นกัน หากคุณเป็นคนเช่นนี้ อย่าให้ความสงสัยในตนเองมาขัดขวางคุณ
- ความวิตกกังวล: เมื่อคุณไม่มีบทบาทผู้นำอย่างเป็นทางการ มันยิ่งยากขึ้นที่จะรับผิดชอบงานใหม่ ๆ—ความกลัวการถูกปฏิเสธ ความขี้อาย และความวิตกกังวลทางสังคมสามารถขัดขวางคุณจากการก้าวไปข้างหน้า
ไม่เพียงเท่านั้น ประสบการณ์การเป็นผู้นำยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น ผู้นำที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากภายในองค์กรจะพบว่าการประสบความสำเร็จนั้นง่ายกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากภายนอก เนื่องจากผู้นำที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากภายในองค์กรนั้นรู้จักวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้ว และมีผู้คนที่สนับสนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
ในทำนองเดียวกัน อคติ ภาพเหมารวม และเพดานกระจก ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงประสบความยากลำบากในการได้รับประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำ
จากนั้น ยังมีความท้าทายทางองค์กรหรือระบบ—บางบริษัทอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานหรือโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีโครงสร้าง ซึ่งทำให้ภาระตกอยู่กับบุคคลในการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างอิสระ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งและความรับผิดชอบอื่น ๆ
อ่านเพิ่มเติม:แนวทางเชิงรุกในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
วิธีสร้างประสบการณ์ความเป็นผู้นำในที่ทำงาน
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำมักเกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณเอง ที่ซึ่งคุณสามารถนำทีม จริง และเผชิญกับความท้าทาย จริง
แต่การได้รับประสบการณ์นี้ในที่ทำงานต้องใช้ความพยายามและการวางแผน—คุณต้องค้นหาโอกาสของตนเอง ไม่ว่าจะผ่านการฝึกอบรมหรือการมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมที่เหมาะสม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของคุณในที่ทำงาน:
ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ฝึกงานและผู้เริ่มต้น
การให้คำปรึกษาและโค้ชสมาชิกในทีมสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณได้ ให้คิดถึงสิ่งนี้เป็นการเปิดตัวแบบนุ่มนวล ก่อนที่คุณจะรับตำแหน่งผู้นำอย่างเป็นทางการในที่ทำงาน
นอกจากนี้ การให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นยังช่วยให้พวกเขาเติบโตและสร้างความประทับใจเชิงบวกว่าคุณจะเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือเมื่อถึงเวลา
อ่านเพิ่มเติม: วิธีเป็นผู้นำโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ
รับผิดชอบงานเพิ่มเติม
งานมีอยู่เสมอ—การจัดประชุมทีมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ, รับงานที่ไม่มีใครมีเวลาทำ, ประสานงานกับทีมข้ามสายงาน, หรือแม้กระทั่งการบันทึกกระบวนการภายใน
นำโครงการที่คุณชอบและโครงการที่เน้นทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการจัดการของคุณมาใช้เพื่อพิสูจน์ให้ผู้บริหารเห็นว่าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบงานที่มากขึ้น
สร้างความสัมพันธ์กับผู้นำของบริษัท
ระบุผู้ให้คำปรึกษาที่มีศักยภาพภายในองค์กรของคุณซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงทักษะการนำที่ดี. ติดต่อสื่อสารกับพวกเขา, ขอคำแนะนำจากพวกเขา, และสังเกตวิธีที่พวกเขาจัดการกับสถานการณ์การนำต่าง ๆ.
หนึ่งในความคิดคือการติดตามพวกเขาในโครงการบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาได้—นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความตระหนักในสถานการณ์และปรับปรุงทักษะการนำทีมในสนามของคุณ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอคำแนะนำจากผู้นำหลายคนเพื่อความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับมุมมองและข้อคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวทางการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
การใช้ ClickUp สำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่จัดระเบียบได้ดีเยี่ยมหรือคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (หรือวุ่นวาย)ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างClickUpสามารถเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำในที่ทำงาน:
วางแผนของคุณ
เริ่มต้นเส้นทางการเป็นผู้นำของคุณด้วยการสร้างโปรเจกต์เฉพาะในClickUp Projects ใช้ subtasks, กำหนดเวลา, คำอธิบายงาน, และแท็กที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณและติดตามแผนการพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ทักษะที่คุณต้องการพัฒนา
คุณยังสามารถสร้างงานสำหรับหน้าที่การเป็นผู้นำของคุณได้เช่นกัน—เช่น วันที่คุณให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในทีม หรือเมื่อคุณต้องจัดการประชุมทีมครั้งต่อไป ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดเวลา
วิธีที่ดีที่สุดในการระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำคือการใช้ClickUp Mind Maps
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการ 'brain dump' ที่คุณเพิ่มความคิดและไอเดียทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณในอนาคต—เช่น การสนับสนุนหัวหน้าทีมของคุณในการเตรียมสไลด์สำหรับการประชุมประจำปี หรือการขอเข้าร่วมการสัมภาษณ์พนักงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จากนั้นใช้ ClickUp Mind Maps เพื่อ:
- สร้างภาพในความคิดของคุณ: แยกแยะและเชื่อมโยงความคิดของคุณเพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย: ใช้ฟีเจอร์ Re-Layout เพื่อทำความสะอาดและจัดโครงสร้างไอเดียที่คุณระดมความคิด
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นงาน: เปลี่ยนแนวคิดที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อการติดตามและนำไปปฏิบัติที่ง่ายขึ้น
- ปรับแต่งเพื่อความชัดเจน: เพิ่มสีและป้ายกำกับให้กับองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเน้นลำดับความสำคัญและทำให้แผนที่ของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น
ติดตามความก้าวหน้า
เมื่อคุณเพิ่มแผนของคุณลงในโปรเจ็กต์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวัดความคืบหน้าของคุณด้วยClickUp Goals
นี่คือแนวคิดบางประการในการตั้งเป้าหมายทางวิชาชีพ:
- ตั้งเป้าหมายแบบใช่/ไม่ใช่ (หรือจริง/เท็จ) เพื่อระบุว่า คุณได้ทำภารกิจเฉพาะนั้นเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น
- ตั้งเป้าหมายตามเวลา เช่น ใช้เวลาสี่ชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการศึกษาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของคุณ
- จัดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในทักษะเฉพาะ (เช่น ทักษะการสื่อสาร) ไว้ในโฟลเดอร์เดียวเพื่อติดตามความก้าวหน้าโดยรวมของคุณ
สื่อสารให้ดีขึ้น
หากคุณไม่ใช่ 'ผู้นำ' ในที่ทำงานและเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการเป็นผู้นำ คุณต้องแสดงให้ผู้จัดการเห็นว่าคุณพร้อมที่จะนำโครงการใหม่ ๆ หนึ่งในวิธีที่จะทำเช่นนั้นคือการพัฒนา (และแสดง) ทักษะการสื่อสารของคุณ
นี่คือจุดที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ เช่นClickUp Whiteboardมีบทบาทสำคัญ สมมติว่าคุณต้องการริเริ่มโครงการใหม่ ให้สร้างงานนำเสนอใน ClickUp Whiteboard แล้วเปิดขึ้นมาในระหว่างการประชุมตัวต่อตัวครั้งถัดไปกับผู้จัดการของคุณ เพื่อแบ่งปันแนวคิดของคุณ
สิ่งนี้ช่วยในสองทาง:
- คุณสามารถสื่อสารความคิดของคุณได้ดีขึ้น เพราะคุณได้เขียนทุกอย่างไว้แล้ว
- มันแสดงให้ผู้จัดการของคุณเห็นว่าคุณเป็นคนที่จัดระเบียบได้ดีเยี่ยมและสามารถรับผิดชอบงานปฏิบัติการได้
ยิ่งไปกว่านั้น: เมื่อคุณเสร็จสิ้นการประชุมแบบตัวต่อตัวแล้ว ให้แชร์ไวท์บอร์ดกับผู้จัดการของคุณผ่านข้อความส่วนตัวในClickUp Chat(เครื่องมือสื่อสารของทีม) เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบอีกครั้งและแชร์กับคนอื่นๆ ในทีมได้อีกด้วย
การมอบหมายงานอย่างเชี่ยวชาญ
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมอบหมายงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทีมและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเติบโตของตนเอง การเชี่ยวชาญในการมอบหมายงานถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการระดับกลาง
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการมอบหมายงานของคุณด้วยการอาสาเข้าร่วมโครงการข้ามสายงานหรือแนะนำงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถมอบหมายและติดตามงาน วิเคราะห์ความคืบหน้าผ่านมุมมองต่างๆ เช่น กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์ และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นในรายการงาน
ในทางกลับกัน ผู้ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากบทบาทผู้ปฏิบัติงานไปสู่ตำแหน่งผู้นำ ควรให้ความสำคัญกับการค้นหาวิธีที่จะสนับสนุนผู้จัดการปัจจุบันของตนและช่วยแบ่งเบาภาระงานของพวกเขา
เทมเพลนแผนการจัดการทีมของ ClickUpสามารถช่วยได้ทั้งสองอย่าง เนื่องจากช่วยให้เป้าหมาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของทีมของคุณสอดคล้องกันในกรอบที่ชัดเจนและติดตามได้ง่าย ซึ่งหมายความว่าคุณจะรู้ว่าทุกคนมีอะไรอยู่ในมือ—ความสำคัญของพวกเขา จุดติดขัด และอื่นๆ
นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลตนี้:
- เริ่มต้นด้วยการกำหนดกิจกรรมของทีมคุณในแท็บรายการวาระการประชุม
- จากนั้น เพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและทำเครื่องหมายการพึ่งพา
- อัปเดตมุมมองเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานะของงาน
นั่นแหละ! ตอนนี้คุณมีภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมแล้ว สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้จัดการมอบหมายงานได้ดีขึ้น (และมอบหมายให้คนที่เหมาะสม) และผู้อื่นสามารถหาโอกาสที่จะทำมากกว่าที่คาดหวังและพิสูจน์ทักษะของตนได้
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ใช้ClickUp Automationsเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ล่าช้าหรือมอบหมายงานให้กับหัวหน้าทีมเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้การดูแลของพวกเขาเปลี่ยนสถานะเป็นบางอย่างเช่น 'ต้องการความช่วยเหลือ'
วิธีสร้างประสบการณ์ความเป็นผู้นำนอกสถานที่ทำงาน
ในขณะที่สถานที่ทำงานของคุณเป็นสถานที่ที่ดีในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้เสมอไป ในขณะเดียวกัน มุมมองที่หลากหลายก็มีความสำคัญต่อการเป็นผู้นำที่ดี และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยและพบปะผู้คนใหม่ๆ
นี่คือวิธีบางประการในการได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำนอกเหนือจากงานประจำของคุณ:
อาสาสมัครที่องค์กรชุมชนท้องถิ่น
เริ่มต้นด้วยการระบุศูนย์ชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับค่านิยมและความสนใจของคุณ จากนั้นเลือกโอกาสในการเป็นอาสาสมัครสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารทีม การตัดสินใจ หรือการดูแลโครงการ
การอาสาสมัครยังเปิดโอกาสให้คุณได้ เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกัน ซึ่งมีความหลงใหลและความสนใจในสิ่งเดียวกันกับคุณ คุณสามารถเรียนรู้จากกันและกัน และกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและผู้นำที่ดียิ่งขึ้น
เข้าร่วมทีมกีฬาหรือชมรม
กีฬาไม่ได้เป็นเพียงทักษะการทำงานเป็นทีมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ การคิดเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น—สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะความเป็นผู้นำที่สำคัญ
คุณไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าเป็นกัปตันทีม คุณสามารถหาโอกาสในการเป็นผู้นำได้ในทุกระดับ การเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมเยาวชนในท้องถิ่น เช่น ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยม หรือการจัดกิจกรรมในสำนักงาน สามารถมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณได้
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้คุณฝึกฝนคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่จำเป็น เช่น การพูดในที่สาธารณะ การมอบหมายงาน และการรับผิดชอบ ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและมีความกดดันน้อย
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่มีความสนใจด้านกีฬาใช่ไหม? เข้าร่วมสมาคมผู้ปกครองและครูที่โรงเรียนของลูกคุณสิ เป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้ง—แถมยังได้มีโอกาสพบปะกับผู้ปกครองและเด็กที่หลากหลายอีกด้วย
ค้นหาโค้ชผู้นำ
โค้ชผู้นำสามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการ แนวทางที่มีโครงสร้างและปรับให้เหมาะสมกับบุคคล ในการพัฒนาความเป็นผู้นำ นี่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพนักงานใหม่ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท—ผู้นำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งสามารถรับผิดชอบทีมได้เมื่อทีมเติบโตขึ้น—แต่ยังขาดคำแนะนำภายในองค์กรที่จะช่วยให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
โค้ชสามารถช่วยคุณระบุจุดแข็งของคุณ, รับผิดชอบต่อตนเอง, และบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำของคุณ.
ลงทะเบียนในหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ
หากคุณไม่สามารถหาโค้ชผู้นำที่เหมาะสมได้ ลองพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรอบรมพัฒนาภาวะผู้นำ หลักสูตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถขอคำแนะนำได้แม้หลังจากจบหลักสูตรแล้ว
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากทักษะการจัดการที่มีอยู่ของคุณ เช่นเดียวกับการที่คุณจะจัดการโครงการที่ซับซ้อน ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน พัฒนาแผนกลยุทธ์ และติดตามความก้าวหน้าของคุณ
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองด้าน ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างแผนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของคุณได้ ขั้นแรก ให้เพิ่มทักษะที่คุณต้องการพัฒนา เช่น การสื่อสารการตัดสินใจการแก้ไขข้อขัดแย้ง การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น จากนั้น เพิ่มงานย่อยที่ระบุรายละเอียดว่าคุณวางแผนจะพัฒนาทักษะนั้นอย่างไร
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองสามแบบ:
- แผนปฏิบัติการ—ซึ่งระบุทักษะทั้งหมดของคุณ (และแผน) พร้อมสถานะของแต่ละรายการ
- ตารางติดตามความก้าวหน้า—ที่คุณจะเห็นความก้าวหน้าจริงที่คุณได้พัฒนาทักษะนั้น
- กระดาน PD ต่อไตรมาส—กระดานสไตล์คัมบังที่ให้คุณเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าและจำนวนทักษะที่ได้ทำงานในแต่ละไตรมาส
เทมเพลตนี้สามารถเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ของคุณ—มอบกรอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ
เราขอแนะนำให้คุณสร้างโปรเจกต์ ClickUp แยกแต่ละรายการ (หรือแม้แต่โฟลเดอร์ที่รวมโปรเจกต์ เอกสาร และอื่นๆ ไว้อย่างครบถ้วน) สำหรับกิจกรรมความเป็นผู้นำแต่ละประเภทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานอาสาสมัคร งานเสริม โปรแกรมการให้คำปรึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ และอื่นๆ
จากนั้น ตั้งค่าภารกิจที่เกิดซ้ำเพื่อเตือนให้คุณตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณทุกสองสัปดาห์—โดยพื้นฐานแล้ว ให้สร้างระบบที่คุณทำการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับตัวคุณเอง สิ่งนี้สามารถเพิ่มแรงจูงใจของคุณและทำให้คุณมีความรับผิดชอบ
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและพิชิตเป้าหมายในอาชีพของคุณ
ทักษะการเป็นผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตในอาชีพของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กร การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจในทีมของคุณ หรือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน
วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณคือการตั้งเป้าหมายการพัฒนาสำหรับตัวคุณเองและรับผิดชอบต่อเป้าหมายนั้น ใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมายความเป็นผู้นำ ติดตามความคืบหน้า หรือแม้แต่บันทึกความก้าวหน้าของคุณในเอกสาร
นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งหากคุณกำลังพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในหลาย ๆ ด้าน—ทั้งที่ทำงาน กับโค้ช และอื่น ๆ คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้จากที่เดียว
สมัครใช้ ClickUp ฟรี พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณ และปลดล็อกศักยภาพการทำงานและชีวิตของคุณอย่างเต็มที่