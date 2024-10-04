วิธีการใช้สไตล์การนำตามสถานการณ์ในที่ทำงาน

หากการกระทำของคุณสร้างมรดกที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น และกลายเป็นมากขึ้น คุณคือผู้นำที่ยอดเยี่ยม
เพลงคันทรีอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณนึกถึงเมื่อต้องการค้นหาตัวอย่างที่โดดเด่นของผู้นำที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามดอลลี่ พาร์ตัน ผู้ชนะรางวัลแกรมมี่ถึง 11 ครั้ง คือตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ
พาร์ตันสนับสนุนแนวคิดที่ว่าผู้คนควรมีเสรีภาพในการสำรวจ สร้างสรรค์ และนวัตกรรม แนวทางที่ครอบคลุมของเธอในการตัดสินใจสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งและความเคารพภายในทีมเขียนเพลงและทีมสร้างชุมชนของเธอ
เรื่องราวการเป็นผู้นำของเธอแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์การเป็นผู้นำแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนนั้นล้าสมัยไปแล้ว เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ดีดในปัจจุบัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่จำเป็นคือการเป็นผู้นำเชิงสถานการณ์—การปรับรูปแบบการเป็นผู้นำของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้คนและสถานการณ์ของพวกเขา
แล้วภาวะผู้นำตามสถานการณ์คืออะไร? และคุณจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?
รูปแบบภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์คืออะไร?
ภาวะผู้นำตามสถานการณ์เป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดย ดร. พอล เฮอร์ซีย์ และ ดร. เคน บลานชาร์ด ในหนังสือ การจัดการพฤติกรรมในองค์กร เป็นแนวทางตามสถานการณ์ที่ ปรับรูปแบบการเป็นผู้นำตามความต้องการเฉพาะของทีม
แบบจำลองภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์ซีย์ แบลนชาร์ดระบุว่าไม่มีรูปแบบภาวะผู้นำที่ดีที่สุดเพียงรูปแบบเดียว ผู้นำควรปรับรูปแบบการนำให้เหมาะสมกับระดับความพร้อม ทักษะ และความสามารถของทีม
โมเดลภาวะผู้นำตามสถานการณ์มักใช้สองมิติ: พฤติกรรมด้านงาน (การชี้นำ) และ พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ (ความใกล้ชิด) ผู้นำจะปรับวิธีการของตน โดยให้คำแนะนำมากขึ้นกับทีมที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ และมอบอิสระมากขึ้นให้กับทีมที่มีประสบการณ์แล้ว
ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์
ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์เน้นย้ำว่าภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถของทีม แรงจูงใจ และความซับซ้อนของงาน มีทฤษฎีที่ขัดแย้งกันซึ่งอธิบายแนวคิดนี้ ลองดู:
- เริ่มต้นด้วยทฤษฎีสำคัญ ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์ซีย์และบลานชาร์ด ซึ่งนำเสนอครั้งแรกในปี 1969 แนะนำการปรับรูปแบบภาวะผู้นำของคุณตามระดับความพร้อมของทีม โดยใช้รูปแบบ 4 แบบ ได้แก่ การสั่งการ, การโน้มน้าว, การมีส่วนร่วม, และการมอบหมายงาน
- แดเนียล โกลแมน ศึกษาบทบาทของสติปัญญาทางอารมณ์ในภาวะผู้นำ เขาได้ระบุรูปแบบภาวะผู้นำหลักหกแบบ ได้แก่ การบังคับ (เรียกร้องและสั่งการ), การใช้อำนาจ (สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามด้วยวิสัยทัศน์), การสร้างความสัมพันธ์ (มุ่งเน้นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน), ประชาธิปไตย (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมในการตัดสินใจ), การกำหนดจังหวะ (ตั้งมาตรฐานสูงโดยเป็นแบบอย่างส่วนตัว), และ การโค้ช (ให้คำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาบุคคล)
- ต่อไป ทฤษฎีเส้นทาง-เป้าหมาย เน้นย้ำถึงความสำคัญที่ผู้นำต้องปรับพฤติกรรมของตนเพื่อกระตุ้นผู้ตาม ทฤษฎีเส้นทาง-เป้าหมายสมมติว่าผู้ตามมีแรงจูงใจจากปัจจัยหลายประการ ในขณะที่ทฤษฎีของเฮอร์ซีย์-บลันชาร์ดและโกเลมันไม่ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของผู้ตามอย่างชัดเจน
- แบบจำลองอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีต่อเนื่องของ Tannenbaum และ Schmidt หรือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม สำรวจภาวะผู้นำในฐานะความสัมพันธ์ที่มีพลวัตระหว่างผู้นำและผู้ตาม
โดยการเข้าใจแนวทางเหล่านี้ คุณสามารถปรับสไตล์การนำของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณได้ดีขึ้น
คุณสมบัติของผู้นำเชิงสถานการณ์
การเป็นผู้นำเชิงสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีการผสมผสานคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ คุณต้องสามารถปรับตัวได้ ปรับเปลี่ยนสไตล์ของคุณให้เหมาะกับสถานการณ์ คุณต้องมีความเห็นอกเห็นใจในขณะที่เข้าใจความต้องการของทีมคุณ และมีความยืดหยุ่นในการค้นหาแนวทางใหม่ ๆ การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในท้ายที่สุด คุณต้องประเมินทีมของคุณและปรับสไตล์การบริหารของคุณให้เหมาะสมกับพวกเขา
รูปแบบภาวะผู้นำตามสถานการณ์
แนวทางตามสถานการณ์ประกอบด้วยรูปแบบการนำสี่แบบที่คุณสามารถสลับใช้ได้ตามความต้องการของทีมคุณ แต่ละรูปแบบการบริหารมีหน้าที่ต่างกัน โดยปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณเพื่อให้การนำมีประสิทธิภาพ
- การบอก (การกำกับ): รูปแบบนี้เน้นงานสูงและความสัมพันธ์ต่ำ ใช้เมื่อสมาชิกในทีมขาดประสบการณ์หรือความมั่นใจ ผู้นำจะให้คำแนะนำที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา พร้อมกับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด คิดถึงรูปแบบการนำแบบเก่าที่เน้นการสั่งการจากบนลงล่าง
- การขาย (การโค้ช): เป็นแนวทางที่เน้นงานสูงและเน้นความสัมพันธ์สูง ผู้นำยังคงกำหนดงานให้ชัดเจน แต่จะให้การสนับสนุนและแรงจูงใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นสมาชิกทีมที่พร้อมแต่ยังลังเล คำใบ้คือชื่อของแนวทางนี้: เปรียบเสมือนโค้ชฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมที่เข้มงวดแต่ยุติธรรม!
- การมีส่วนร่วม (สนับสนุน): รูปแบบนี้เน้นความสัมพันธ์สูงและงานน้อย เหมาะสำหรับทีมที่มีทักษะแต่ขาดความมั่นใจผู้นำจะมุ่งเน้นการตัดสินใจผ่านการร่วมมือให้การสนับสนุนและกำลังใจ
- การมอบหมายงาน: เมื่อทำงานกับทีมที่มีประสบการณ์และเป็นอิสระ ผู้นำจะให้การกำกับดูแลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สไตล์การทำงานที่มีงานน้อยและมีความสัมพันธ์ต่ำนี้ช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบเต็มที่ในการทำงานของตนเอง
อีกครั้ง โปรดจำไว้ว่า: ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทีมของคุณกำลังเผชิญอยู่และประสบการณ์ที่มีมากหรือน้อยเพียงใด คุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างรูปแบบเหล่านี้—ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์เหมาะกับการทำงานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และสำหรับผู้นำในทุกระดับ ช่วยให้คุณสามารถปรับสไตล์การนำของคุณให้เหมาะกับบริบทได้ นี่คือเวลาที่คุณควรใช้สไตล์การนำแต่ละแบบ:
- การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่: ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบ การบอกเล่า เพื่อมอบคำแนะนำที่ชัดเจนและคำแนะนำโดยละเอียดให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- โครงการที่ซับซ้อน: สำหรับโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย สไตล์การขาย สามารถช่วยกระตุ้นทีมของคุณและสร้างความร่วมมือในขณะที่นำทางพวกเขาผ่านความซับซ้อนของโครงการ
- ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง: ในช่วงเวลาที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับโครงสร้างหรือการควบรวมกิจการ ให้ใช้รูปแบบ การมีส่วนร่วม เพื่อดึงทีมของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
- เสริมสร้างศักยภาพทีมที่มีประสิทธิภาพสูง: ใช้รูปแบบ การมอบหมายงาน เพื่อมอบอำนาจและความอิสระให้กับทีมที่มีทักษะ ช่วยให้พวกเขาสามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้อย่างเต็มที่
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในการเป็นผู้นำตามสถานการณ์
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยให้ผู้นำตามสถานการณ์ปรับแนวทางของตนให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมได้ พวกเขาสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการติดตามความก้าวหน้าของทีม ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และให้การสนับสนุนและคำแนะนำที่จำเป็น
ตัวอย่างเช่นClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยให้ผู้นำตามสถานการณ์ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของทีมได้ โดยให้ฟีเจอร์ที่ติดตามความก้าวหน้า ตั้งเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน นี่คือวิธีการ:
- การตั้งเป้าหมาย: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่วัดผลได้
- การมอบหมายงาน: มอบหมายงานตามจุดแข็งและความต้องการในการพัฒนาของสมาชิกในทีมผ่านClickUp Tasks
- การติดตามความก้าวหน้า: ตรวจสอบประสิทธิภาพของบุคคลและทีมเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงทีผ่านแดชบอร์ด ClickUp
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้ผู้นำมีเวลาในการให้คำปรึกษาและแนะนำมากขึ้น
- การสื่อสาร: ใช้ ClickUp Chatและความคิดเห็น สำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งวิธีการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในทีมและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างลงตัว มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
แดชบอร์ด ClickUp
ClickUp Dashboards เป็นเครื่องมือทรงพลังที่สนับสนุนการนำทางตามสถานการณ์ สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เช่น กระดาน Kanban, รายการ, หรือปฏิทิน เพื่อแสดงภาพงานของทีมคุณและติดตามความคืบหน้า ใช้เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานกับสมาชิกทีมใหม่ คุณอาจสร้างกระดานคัมบังที่มีขั้นตอนและกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ภาพรวมของงานและความคาดหวังของพวกเขา
เป้าหมาย ClickUp
ClickUp Goals มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการนำภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์มาใช้ ด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ให้กับสมาชิกในทีมของคุณ คุณสามารถปรับแนวทางการเป็นผู้นำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อมอบการสนับสนุนและคำแนะนำที่จำเป็นให้กับพวกเขา
คุณสมบัติโฟลเดอร์เป้าหมายช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายเป็นหมวดหมู่ได้ เช่น วงจรสปรินต์, OKRs, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์ หรือวัตถุประสงค์ของทีมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ด้วย กรอบเวลาที่ชัดเจน, เป้าหมายที่สามารถวัดได้, และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นผู้นำทีมที่แข็งแกร่งได้ในเวลาเดียวกัน
งานใน ClickUp
ClickUp Tasks เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการมอบหมายงานตามจุดแข็งและพื้นที่การพัฒนาของแต่ละสมาชิกในทีม การ มอบหมายความเป็นเจ้าของงานเหล่านี้ อย่างชัดเจนช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบ เติบโต และบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาในขณะที่บรรลุเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Automation
ClickUp Automation จัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตสถานะงาน การทำให้งานที่ทำเป็นประจำแต่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การโค้ช การให้คำปรึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสมาชิกในทีมของคุณ
คลิกอัพ แชท
เครื่องมือสื่อสารเช่น ClickUp Chat และClickUp Assigned Commentsช่วยให้คุณสามารถให้ ข้อเสนอแนะทันที ตอบคำถาม และให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ
ลองใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ที่สามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมราบรื่นขึ้น:
- เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาเรื่องงานด้วยการกล่าวถึง @ และใช้ความคิดเห็นเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป
- ฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, วิดีโอ และอื่น ๆ ลงในภารกิจหรือเอกสารเฉพาะเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ในภาวะผู้นำตามสถานการณ์ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการนำทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังเผชิญอยู่ การสื่อสารที่ราบรื่นยังสามารถมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างชัดเจนต่อพลวัตของทีมได้
สุดท้ายนี้เทมเพลตแผนการจัดการทีมของ ClickUpเป็นโซลูชันแบบหลายมิติที่สามารถช่วยผู้นำตามสถานการณ์ในการกำหนดบทบาทอย่างชัดเจน มอบหมายงาน และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ประโยชน์หลักบางประการของเทมเพลตนี้ ได้แก่:
- ความชัดเจนของบทบาท:แผนการจัดการทีมที่ชัดเจนสามารถช่วยให้บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในทีมชัดเจนขึ้น ลดความสับสนและความเข้าใจผิด
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: ด้วยการกำหนดความคาดหวังและแนวทางที่ชัดเจน คุณสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น
- เพิ่มผลผลิต: โดยการกำหนดงานและกำหนดเวลาอย่างชัดเจน คุณสามารถช่วยให้ทีมทำงานได้ตามแผนและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
- ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น: โดยการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ผู้นำสามารถทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
ตัวอย่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์และกรณีศึกษา
ผู้นำทางการเมืองและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายคนได้ใช้ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ตลอดประวัติศาสตร์ มาดูตัวอย่างที่โดดเด่นสองตัวอย่าง: สตีฟ จ็อบส์ และจาซินดา อาร์เดิร์น
สตีฟ จ็อบส์
สตีฟ จ็อบส์ ผู้ร่วมก่อตั้งแอปเปิล เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ใช้รูปแบบภาวะผู้นำตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
เขาเป็นที่รู้จักจากบุคลิกที่เข้มงวดและมีเสน่ห์ แต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าทึ่งในการปรับสไตล์การนำของเขาให้เหมาะกับความต้องการของทีมและบริษัท
- สถานการณ์: จ็อบส์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการฟื้นฟูแอปเปิลหลังจากบริษัทเกือบจะล้มละลายในช่วงปลายทศวรรษ 1990
- งาน: เขาจำเป็นต้องแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม สร้างแบรนด์ของ Apple ขึ้นมาใหม่ และฟื้นฟูสุขภาพทางการเงินของบริษัท
- การกระทำ: ในตอนแรก เขาใช้สไตล์การนำที่เน้นการสั่งการและมีอำนาจเหนือกว่า โดยต้องการความยอดเยี่ยมและผลักดันทีมให้ถึงขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม เมื่อแอปเปิลฟื้นตัวขึ้น จ็อบส์ค่อยๆ เปลี่ยนมาใช้สไตล์การนำที่เน้นการร่วมมือและมอบอำนาจมากขึ้น ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายในบริษัท
- ผลลัพธ์: ความเป็นผู้นำของจ็อบส์ช่วยให้แอปเปิลฟื้นฟูจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด
จาซินดา อาร์เดิร์น
จาซินดา อาร์เดิร์น ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดสำหรับประเทศทั่วโลก ความเป็นผู้นำของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้มักถูกยกย่องว่าเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตที่ยอดเยี่ยม
- สถานการณ์: อาร์เดิร์นเป็นผู้นำการตอบสนองเบื้องต้นของนิวซีแลนด์ต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2020 ในช่วงแรก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ และข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของโรคและผลกระทบที่กว้างขวางต่อระบบการแพทย์และเศรษฐกิจของประเทศนั้นหายาก
- งานที่ต้องทำ: สถานการณ์จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเปิดเผยเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นกับสาธารณชน
- การกระทำ: อาร์เดิร์นเปิดเผยและตรงไปตรงมากับประชาชน และให้ความไว้วางใจแก่พวกเขาเกี่ยวกับแผนการรับมือการระบาดของโรคของประเทศในทุกขั้นตอน แม้กระทั่งเมื่อประเทศนิวซีแลนด์รายงานเพียง 6 ราย อาร์เดิร์นก็กล้าที่จะปิดพรมแดนของประเทศต่อชาวต่างชาติ เมื่อเห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้ป่วย COVID-19 มีมากกว่าขีดความสามารถในการดูแลของโรงพยาบาลในประเทศอย่างมาก เธอได้ประกาศระบบแจ้งเตือนเพื่อสื่อสารมาตรการสาธารณสุขกับประชาชน และบังคับใช้มาตรการต่างๆ เช่น "อยู่บ้านเพื่อช่วยชีวิต" เธอแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ประสบปัญหาชีวิตครอบครัวและงานที่ถูกรบกวน เธอยังได้พูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- ผลลัพธ์: การจัดการวิกฤตสาธารณสุขของจาซินดา อาร์เดิร์น ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บทเรียนชั้นครูในการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต" ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการตัดสินใจที่เด็ดขาดกับรูปแบบการสื่อสารที่เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจ เธอได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการเป็นผู้นำเชิงสถานการณ์ ซึ่งคือการปรับรูปแบบการนำให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละสถานการณ์
ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการให้ความสำคัญกับการบริหารคนเป็นอันดับแรก ผู้นำเหล่านี้จึงสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและประสบความสำเร็จในที่สุด
ข้อจำกัดและข้อถกเถียงของภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์
ในขณะที่ภาวะผู้นำตามสถานการณ์นำเสนอแนวทางที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ในการบริหารจัดการ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากผู้วิจารณ์เช่นกัน
บางคนโต้แย้งว่าทฤษฎีนี้อาจง่ายเกินไปและไม่สามารถจับความละเอียดอ่อนของการเป็นผู้นำในโลกแห่งความเป็นจริงได้ นอกจากนี้ยังมีบริบทเฉพาะที่การเป็นผู้นำตามสถานการณ์อาจไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด
การเข้าใจการวิจารณ์ต่อทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์
นักวิจารณ์การนำตามสถานการณ์มักชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดเหล่านี้:
- การทำให้ง่ายเกินไป: บางคนโต้แย้งว่าทฤษฎีนี้ทำให้ความซับซ้อนของภาวะผู้นำง่ายเกินไป โดยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและรายละเอียดทางวัฒนธรรม
- การขาดหลักฐานเชิงประจักษ์: แม้ว่าทฤษฎีนี้จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่ผู้วิจารณ์บางรายยังคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนข้ออ้างของทฤษฎีนี้
- ความยากลำบากในการประเมินความพร้อม: การกำหนดระดับความพร้อมของสมาชิกในทีมอย่างถูกต้องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากเกี่ยวข้องทั้งความสามารถและความตั้งใจ
- ความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้อง: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำทีมบ่อยครั้งตามปัจจัยเฉพาะสถานการณ์ อาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องและความสับสนในหมู่สมาชิกทีมได้
สถานที่ที่ไม่ควรใช้ภาวะผู้นำตามสถานการณ์
นี่คือสถานการณ์บางประการที่รูปแบบการเป็นผู้นำนี้อาจได้ผลน้อยกว่า:
อุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด
ในอุตสาหกรรมเช่น การดูแลสุขภาพ, การเงิน, หรือการบิน, ที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่เข้มงวดเป็นสิ่งที่จำเป็น ผู้นำมักต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีอำนาจเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
ความยืดหยุ่นของภาวะผู้นำตามสถานการณ์อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจทำให้การยึดถือมาตรฐานที่สำคัญลดลงได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ การมีภาวะผู้นำที่ตัดสินใจได้ดีและมีการชี้นำเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในโรงพยาบาลมากกว่าการปรับตัวให้เข้ากับความคิดเห็นของสมาชิกทีมแต่ละคน
วิกฤตหรือสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง
ผู้นำต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในช่วงเวลาวิกฤตหรือความไม่มั่นคงที่สำคัญ เช่น ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวทางธุรกิจ หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย มักไม่มีเวลาประเมินระดับความเป็นผู้ใหญ่หรือระดับความสามารถของสมาชิกในทีมเพื่อปรับรูปแบบการเป็นผู้นำให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำที่ต้องบริหารทีมข้ามสายงาน
แนวทางที่แข็งแกร่งและมีอำนาจซึ่งให้ทิศทางที่ชัดเจนอาจเหมาะสมกว่าการนำตามสถานการณ์ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจช้าลง ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการล่มสลายทางการเงินของบริษัท ผู้บริหารต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปรึกษาทุกระดับขององค์กรหรือปรับเปลี่ยนสไตล์ตามความต้องการของทีม
สภาพแวดล้อมที่ไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรมกับแนวคิด
ภาวะผู้นำตามสถานการณ์อาจไม่มีประสิทธิภาพมากนักใน วัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน (เช่น กองทัพ) ที่ให้คุณค่ากับแนวทางการเป็นผู้นำแบบลำดับชั้น ในบางภูมิภาคหรือองค์กรที่มีระยะห่างทางอำนาจสูง พนักงานอาจคาดหวังการเป็นผู้นำที่ชัดเจนและสั่งการได้ และอาจตอบสนองไม่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้นำบ่อยครั้ง
แนวทางที่ยืดหยุ่นของภาวะผู้นำตามสถานการณ์อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือแม้แต่การต่อต้านในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับอำนาจและทิศทางมากกว่าความสามารถในการปรับตัว
ประโยชน์ของการนำภาวะผู้นำตามสถานการณ์มาใช้
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการนำรูปแบบภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์มาใช้
ประสิทธิภาพของทีม
โดยการปรับสไตล์การนำของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกทีมแต่ละคน คุณสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ เมื่อทีมของคุณรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนพร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม พวกเขาจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมาย โดยการปรับวิธีการให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของสมาชิกในทีม ผู้นำตามสถานการณ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตได้สูงสุด
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ช่วยให้ทีมของคุณปรับตัวได้ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คุณช่วยให้ทีมของคุณสามารถ รักษาความคล่องตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างแรงจูงใจ
เมื่อคุณแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในความต้องการของทีมและให้การสนับสนุนที่เหมาะสม พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สิ่งนี้นำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น ความจงรักภักดีที่มากขึ้น และทีมที่มีแรงจูงใจสูงขึ้น ในความเป็นจริง องค์กรที่มีพนักงานมีส่วนร่วมสูงมีอัตราการลาออกต่ำลงถึง 59%
การพัฒนาทีมและการเติบโต
คุณยังจะส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเติบโตโดยการมอบโอกาสในการเรียนรู้ การลงทุนนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในระยะยาวอีกด้วย
