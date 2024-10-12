21 แบบตารางฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

รู้สึกท่วมท้นกับเอกสารยาวและรก? ตารางเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง. ตารางสามารถช่วยคุณเปรียบเทียบสินค้า, ติดตามโครงการ, จัดการรายงานทางการเงิน, จัดการสินค้าคงคลัง, หรือวิเคราะห์ผลสำรวจ.
อย่างไรก็ตาม การสร้างตารางใหม่ตั้งแต่ต้นสำหรับแต่ละงานอาจใช้เวลานาน ในทางกลับกัน ตารางที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประหยัดทั้งแรงและเวลา ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
นั่นคือจุดที่แม่แบบตารางมีประโยชน์!
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวม 21 แบบเทมเพลตตารางฟรีที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น พร้อมที่จะลดความพยายามในการทำงานด้วยมือและกลายเป็นคนที่มีระเบียบมากขึ้นหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!
เทมเพลตตารางคืออะไร?
เทมเพลตตารางคือรูปแบบโครงสร้างของแถวและคอลัมน์ที่ใช้สำหรับบันทึกและนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ, เช่น รายละเอียดลูกค้า, ธุรกรรมทางการเงิน, งานที่ต้องทำ, งบประมาณ, และอื่น ๆ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญของเทมเพลตตาราง:
- แถวหัวตาราง: แต่ละคอลัมน์ในแถวบนสุดของเทมเพลตตารางจะมีป้ายกำกับเพื่อให้บริบทสำหรับข้อมูลที่แสดงอยู่ด้านล่าง ป้ายกำกับจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเทมเพลต ตัวอย่างเช่น หากเทมเพลตนี้ใช้สำหรับติดตามโครงการ ป้ายกำกับจะเป็น 'ชื่องาน,' 'ผู้รับผิดชอบ,' 'วันที่เริ่ม,' 'กำหนดส่ง,' เป็นต้น
- แถวและคอลัมน์: ที่นี่ คุณจะจัดระเบียบข้อมูลของคุณในเซลล์
- การจัดรูปแบบ: เทมเพลตตารางมีตัวเลือกการจัดรูปแบบล่วงหน้า เช่น ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ เส้นขอบ และการจัดรูปแบบส่วนหัว
- ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรอง: คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรองขั้นสูงเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- สูตร: แม่แบบตารางหลายแบบมีสูตรในตัวเพื่อคำนวณข้อมูล เช่น ราคาทั้งหมดหรือค่าเฉลี่ยของสินค้า
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตตารางดี?
เทมเพลตตารางที่ดีจะจัดระเบียบข้อมูลและทำให้อ่านง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้เทมเพลตตารางดี:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตเปล่าที่มีโครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตาม และมีหัวข้อ, แถว, คอลัมน์, และรูปแบบที่สม่ำเสมออย่างดี. สิ่งนี้ทำให้การป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ และเพิ่มความชัดเจนในการอ่าน
- ฟังก์ชันและสูตรในตัว: เลือกเทมเพลตตารางที่มีสูตรและฟังก์ชันในตัว โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับค่าที่ซับซ้อน ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดในการคำนวณ
- ความสามารถในการปรับขนาด: มองหาแม่แบบตารางที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจะช่วยให้แม่แบบยังคงมีประโยชน์เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต โดยไม่จำเป็นต้องอัปเดตหรือออกแบบใหม่บ่อยครั้ง
- ดึงดูดสายตา: เลือกเทมเพลตตารางที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อเพิ่มลงในรายงานและการนำเสนอของคุณโดยตรง ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตีความข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ความสะดวกในการใช้งาน: รับเทมเพลตตารางที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีความเข้าใจง่าย พร้อมคู่มือเริ่มต้นเพื่อให้ทีมของคุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
- ปรับแต่งได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตที่คุณเลือกสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและตัวเลือกของคุณ มองหาตัวเลือกในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและเปลี่ยนสี เส้นขอบ การแสดงผล รูปแบบ การจัดวาง และอื่นๆ
ก่อนที่เราจะพูดถึงแต่ละเทมเพลตตารางของ ClickUp เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์มุมมองตารางของ ClickUp กันก่อน
มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลและจัดการงบประมาณ ข้อมูลลูกค้า สินค้าคงคลัง การเงิน และอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน ฟีเจอร์นี้ยังช่วยให้คุณสร้างสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความพึ่งพาต่างๆ เพื่อจัดระเบียบงานของคุณและแชร์ตารางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้พวกเขาได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
ควรกล่าวไว้ด้วยว่าแม่แบบ ClickUp ทั้งหมดที่กล่าวถึงด้านล่างนี้รองรับมุมมองตาราง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองหลายประเภท คุณลักษณะ หมวดหมู่ สถานะ และการปรับแต่งอื่นๆ ได้ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการใด ตาราง ClickUp ก็ทำงานได้ทุกที่ ✨
21 อันดับแรก เทมเพลตตารางฟรี
จากไดเรกทอรีธุรกิจและการจัดทำงบประมาณไปจนถึงเทมเพลตสเปรดชีต เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตตารางที่ครอบคลุมไว้ให้คุณที่นี่ มาดูกันเลย!
1. แม่แบบสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามสถานะทางการเงินของบริษัทของคุณ ถึงเวลาแล้วที่จะควบคุมด้วยเทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp คุณสามารถใช้เทมเพลตตารางนี้เพื่อจัดการงบการเงินซับซ้อนของบริษัทของคุณได้
ช่วยให้คุณติดตามยอดขายรวม/ยอดขายสุทธิรายเดือน กำไร และขาดทุน รวมถึงสถานะการอนุมัติของงบการเงินด้วยเทมเพลตสเปรดชีตนี้ คุณสามารถ:
- ทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
- สร้างสูตรที่กำหนดเองสำหรับการคำนวณยอดขายรวม กำไรขั้นต้น และยอดขายสุทธิ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและการลงทุนด้วยภาพ
- ลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันในทุกเอกสารทางการเงิน
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้อนุญาตให้เพิ่มสูตรและสมการที่กำหนดเองเพื่อคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการลงทุนด้วยภาพที่เข้าใจง่าย
2. แม่แบบสเปรดชีต ClickUp
การจัดการกับลูกค้าปัจจุบันและการหาลูกค้าใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเทมเพลตสเปรดชีต ClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
คุณสามารถ บันทึกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดได้ เช่น ชื่อลูกค้า ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่อยู่ อีเมล หมายเลขติดต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถฝังเว็บไซต์ของลูกค้าและซิงค์กับ Google Calendar ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้อนรับลูกค้าใหม่และปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตสเปรดชีตนี้มาพร้อมกับมุมมองแบบฟอร์มที่ช่วยสร้างแบบฟอร์มจากศูนย์เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าและแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย
3. แม่แบบไดเรกทอรีธุรกิจ ClickUp
เช่นเดียวกับรูปแบบสมุดหน้าเหลืองเทมเพลตไดเรกทอรีธุรกิจ ClickUpนี้เหมาะสำหรับการสร้าง ฐานข้อมูลรายชื่อติดต่อที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และผู้จัดจำหน่ายของคุณได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาโอกาสในการร่วมมือ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างรายการธุรกิจท้องถิ่นที่เป็นระบบ
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้จัดจำหน่าย
- เชื่อมต่อกับธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมของคุณและสร้างความสัมพันธ์
- จัดระเบียบข้อมูลติดต่อในวิธีที่ง่ายต่อการอ้างอิง
สิ่งที่เราชอบ: สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับมืออาชีพที่ต้องการจัดระเบียบและติดตามข้อมูลลูกค้าหรือผู้ขาย คุณสามารถแทนที่ฐานข้อมูล Excelของคุณด้วยเทมเพลตฟรีนี้เพื่อรักษาบัญชีรายชื่อธุรกิจและพันธมิตรที่อาจต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
4. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp
เช่นเดียวกับเทมเพลตไดเรกทอรีธุรกิจเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงาน ClickUpจะรวบรวมข้อมูลของพนักงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน แผนก อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ
เทมเพลตตารางช่วยให้การเริ่มต้นงานเป็นเรื่องง่ายโดยให้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน และพนักงานคนอื่นๆ ในองค์กร นอกจากนี้เทมเพลตไดเรกทอรีช่วยให้การสื่อสารกับพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
สิ่งที่เราชอบ: การเก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวสามารถช่วยคุณในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด และให้คุณค้นหาข้อมูลพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานที่อัปเดตได้อย่างรวดเร็ว
5. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
หากคุณกำลังบริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกัน มีโอกาสสูงที่คุณจะสูญเสียรายละเอียดและทำให้การส่งมอบโครงการล่าช้า
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้คุณดำเนินโครงการที่ซับซ้อนทั้งหมดให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มี แถวและคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนของโครงการ
ด้วยเทมเพลตตารางนี้ คุณสามารถ:
- สร้างภาพจำลองไทม์ไลน์ของโครงการ
- วางแผนและบริหารงบประมาณโครงการ
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลล่าสุด
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ติดตามการพึ่งพาของงานเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบโครงการตรงตามกำหนดเวลา
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองแบบรายการ ตาราง และปฏิทิน เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้ง่ายและจัดระเบียบอย่างดี
6. แม่แบบสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
หากคุณยังคงประสบปัญหาในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย Google Sheets ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนมาใช้เทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp ซึ่งเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทน Google Sheets
เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ของคุณ คุณสามารถติดตาม แหล่งรายได้ นำไปสู่การเป็นลูกค้า และรักษาข้อมูลรายการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้คุณ:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลที่กำลังดำเนินการ
- ติดตามการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียด รวมถึงวันที่ปิดการขาย ราคาขาย ภาษี ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
- บันทึกราคาตลาดเพื่อวิเคราะห์และประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI), กระแสเงินสด, เป็นต้น
สิ่งที่เราชอบ: มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองทรัพย์สิน, มุมมองทรัพย์สินทั้งหมด, มุมมองที่ขายแล้ว, และมุมมองตามสถานที่ เพื่อช่วยจัดการขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
การจัดการกระบวนการขายของคุณต้องมีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย, การประชุม, ใบเสนอราคา, และข้อตกลง. คุณต้องติดตามชื่อลูกค้าเป้าหมาย, ข้อมูลติดต่อ, ขั้นตอนการขาย, การโทรค้นหา, วันประชุม, ข้อตกลงที่ปิด/เสีย, และอื่น ๆ.
นี่คือจุดที่เทมเพลตติดตามการขาย ClickUpเข้ามาช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
มันให้ข้อมูลพื้นฐานที่คุณต้องการสำหรับการจัดการโครงการขาย. คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณแบบเรียลไทม์, ปรับปรุงการตัดสินใจ, และสร้างกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.
เพื่อเริ่มต้น ให้ดาวน์โหลดเทมเพลตเปล่าและทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ตั้งค่างานเพื่อติดตามเป้าหมายการขาย อัตราการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นของลูกค้า และอื่น ๆ
- เริ่มติดตามกิจกรรมการขายของคุณและตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าและการโต้ตอบ
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามยอดขายปัจจุบันและคาดการณ์ รวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น ต้นทุนต่อยอดขาย รายได้ ฯลฯ
- วิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อระบุแนวโน้มและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
สิ่งที่เราชอบ: คุณสามารถใช้มุมมองการติดตามยอดขายและมุมมองปริมาณยอดขายต่อเดือนเพื่อติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายได้ นอกจากนี้ มุมมองสถานะการขายต่อผลิตภัณฑ์ยังให้ทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึกสำหรับการจัดการการขายอีกด้วย
8. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp
ทีมของคุณกำลังตามหลังเป้าหมายการขายหรือไม่?เทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายรายสัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
มันช่วยให้คุณ ติดตามผลการขายรายสัปดาห์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด ปริมาณการขายตามช่องทาง ยอดขายรวม ฯลฯ — ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถแก้ไขเซลล์ในเทมเพลตตารางเพื่อบันทึกการโทรเย็นรายสัปดาห์ การติดตามผล การโทรที่เปลี่ยนเป็นลูกค้า การประชุมที่นัดหมาย และอื่นๆ ได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามผลการขาย
- ระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- วิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้กับทีมของคุณ
สิ่งที่เราชอบ: คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองรายสัปดาห์และมุมมองสัปดาห์ปัจจุบันเพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับรายงานยอดขายรายสัปดาห์ นอกจากนี้ มุมมองรายงานยอดขายสิ้นวันและมุมมองรายงานยังให้เครื่องมือสำหรับการติดตามและสร้างรายงานยอดขายอีกด้วย
9. แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามการเงินของคุณแม้จะลองใช้เครื่องมือฐานข้อมูลต่างๆ แล้วก็ตาม ถึงเวลาที่จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อจดบันทึกรายจ่ายของคุณในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น 'ค่าใช้จ่ายในบ้าน' 'ค่าขนส่ง' 'ค่าครองชีพ' และ 'ประกันภัย'
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามกิจกรรมทางการเงินของคุณ
- ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
- ระบุค่าใช้จ่ายที่สามารถลดหรือตัดออกได้เพื่อปรับปรุงงบประมาณ
คุณยังสามารถดู สรุปงบประมาณรายเดือน และใช้ฟิลด์กำหนดเอง "การเบี่ยงเบน" เพื่อระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สิ่งที่เราชอบ: แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณได้ ทำให้คุณสามารถจัดทำงบประมาณที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้
10. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการวางแผนและดำเนินโครงการให้อยู่ภายในงบประมาณคือการติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอเทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว!
มันมอบให้คุณด้วยตารางที่จัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณได้รับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับผลการเงินในอดีตและปัจจุบันของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของคุณได้ และสร้างรายงานงบประมาณได้ในเวลาที่น้อยลง
แบบรายงานงบประมาณช่วยให้คุณ:
- ติดตามการใช้จ่ายในแต่ละแผนก
- ระบุปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
- วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้ช่วยให้มองเห็นปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว นอกจากนี้ยัง ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
ด้วย เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp คุณสามารถ จัดระเบียบและติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในตารางที่เรียบร้อย โดยไม่ต้องรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณตัวเลขจำนวนมาก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
- ระบุพื้นที่ที่คุณใช้จ่ายเกิน
- ติดตามรายรับและรายจ่ายรายเดือน
- ระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตทางการเงิน
เพื่อแก้ไขเทมเพลตนี้ ให้ป้อนแหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายการจัดการงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน จากนั้น ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ และคำนวณงบประมาณ ในท้ายที่สุด ให้เพิ่มงานที่ทำซ้ำเพื่อเตือนตัวเองให้ตรวจสอบงบประมาณทุกเดือน
สิ่งที่เราชอบ: มันช่วยให้คุณมีแนวทางที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการจัดการการเงิน
12. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิตและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวให้ดีขึ้น. หากคุณยังพึ่งพาตาราง Excel แบบเก่า ๆ ในการติดตามและจัดการเวลาของคุณอยู่ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการของคุณ.
การคำนวณเวลาใน Excelต้องใช้สูตรหลายอย่าง ซึ่งอาจซับซ้อนได้ แทนที่จะทำเช่นนั้น เรามีวิธีที่ง่ายกว่า—เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUp .
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเส้นตาย ติดตาม จัดหมวดหมู่ และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้ คุณสามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดผ่านกระดานคัมบังและระบุกิจกรรมที่ใช้เวลามากที่สุดได้
สิ่งที่เราชอบ: ช่วยให้คุณติดตามและขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจนด้วยเครื่องมือ เช่น กระดานคัมบัง
13. แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชัน ClickUp
หากคุณต้องติดต่อกับตัวแทนขายหลายราย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เทมเพลตตารางค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามและคำนวณค่าคอมมิชชั่น
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อบันทึกยอดขายรวมและค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับโดยตัวแทนหรือพนักงานขายแต่ละคน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามโบนัสของพนักงานในแผ่นงานเดียวกันได้อีกด้วย
เทมเพลตตารางนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับของแต่ละบุคคลอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบและบรรลุเป้าหมายการขาย
- พื้นที่ที่ควรปรับปรุงทันที
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตและแนวโน้มของบริษัท
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นยังช่วยให้คุณประเมินแนวโน้มและประสิทธิภาพการขายโดยรวมเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้อย่างยุติธรรม
14. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
เมื่อคุณต้องรับมือกับผู้ขายหลายราย การติดตามบัญชีเจ้าหนี้บนกระดาษกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก นอกจากนี้ยังง่ายที่จะพลาดกำหนดเวลาการชำระเงิน
แต่ด้วยเทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp การติดตามเจ้าหนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายไร้กังวล มันช่วยให้คุณ จัดการรอบการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ เช่น จำนวนเงินเรียกเก็บ เงื่อนไขการชำระเงิน ประเภท ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ วันที่ครบกำหนดชำระเงิน ฯลฯ
- ลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
- ดูภาพรวมที่ชัดเจนของการชำระเงินที่ยังค้างอยู่
- ป้องกันการพลาดวันครบกำหนดชำระเงิน
- ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์กระแสเงินสด
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้มีการแสดงผลแบบกำหนดเอง รวมถึงมุมมองบัญชีเจ้าหนี้ มุมมองกระบวนการชำระเงิน และมุมมองประเภทการชำระเงิน เพื่อช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องรู้จักลูกค้าของคุณและดูแลพวกเขาอย่างดี แต่เมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น การจัดการความสัมพันธ์ก็กลายเป็นเรื่องยาก นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการดูแลอย่างดี
เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้า คุณสามารถ ติดตามลูกค้า, ผู้จัดจำหน่าย, ยอดขาย, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้ในหน้าจอเดียว นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าและแนวโน้มได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามลูกค้าได้ ซึ่งจะทำให้คุณไม่พลาดการประชุมและไม่มีลูกค้าของคุณที่ตามไม่ทัน
สิ่งที่เราชอบ: การใช้เทมเพลตตารางที่ปรับแต่งได้นี้ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ ขับเคลื่อนประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น และทำให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
16. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
การสร้างระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ แต่การสร้างระบบ CRM จากศูนย์อาจซับซ้อนได้นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเทมเพลต CRM ซึ่งมอบกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้กระบวนการ CRM เป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ รวมถึงการจัดการข้อมูลลูกค้าและการติดตามสถานะการขาย
หนึ่งในเทมเพลตดังกล่าวคือเทมเพลต ClickUp Sales CRMซึ่งช่วยให้คุณ มองเห็นโอกาสในกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย ปิดการขาย ติดตามประสิทธิภาพการขาย และค้นพบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
เทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUp ช่วยคุณ:
- จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- เพิ่มการมองเห็นในการโต้ตอบกับลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางการขายเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ระบบอัตโนมัติการป้อนข้อมูล
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตตารางนี้มีการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้ปรับแต่งและใช้งานได้ง่ายมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อติดตามความคิดเห็นและรีวิวของลูกค้าได้อีกด้วย
17. แม่แบบการติดตามคู่แข่งของ ClickUp
'รู้จักคู่แข่งของคุณ' 🥷
การติดตามคู่แข่งอย่างใกล้ชิดช่วยให้คุณระบุช่องว่างในตลาดและเรียนรู้แนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรม ด้วยเทมเพลตติดตามคู่แข่งของ ClickUp งานนี้จะง่ายขึ้นมาก
มันช่วยให้คุณติดตามสินค้าคู่แข่งของคุณได้—คุณสมบัติ, ราคา, ปัญหาที่พวกเขาแก้ไข, การอัปเดต, และอื่น ๆ แบบแผนตารางนี้ยังช่วยให้คุณสร้างคลังข้อมูลของคู่แข่งได้—ความพยายามทางการตลาด, ตำแหน่งแบรนด์, กลยุทธ์, และกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการกระทำและกลยุทธ์ของคู่แข่งของคุณ คุณสามารถติดตามโอกาสทางตลาดและภัยคุกคามเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
18. แม่แบบเมทริกซ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการ โซลูชัน CRM หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ การค้นหาคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
แม่แบบเมทริกซ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าได้ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ทำให้การเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณง่ายขึ้น
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- เข้าใจความต้องการของลูกค้า
- ระบุคุณลักษณะที่สำคัญเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา
- จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรและงบประมาณสำหรับโครงการที่มีผลกระทบสูง
- ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้ช่วยระบุคุณลักษณะที่มอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรของคุณ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
19. เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
การสร้างนิสัยใหม่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและวินัย คุณต้องมีสิ่งกระตุ้นให้ตัวเองมีแรงจูงใจ วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มแรงจูงใจคือการติดตามความก้าวหน้าของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย และไม่มีวิธีใดจะดีไปกว่าการขีดฆ่างานที่ทำได้ในแต่ละวัน
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpคือ เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการติดตามนิสัยของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณทำตามอย่างเคร่งครัด เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนิสัย
- ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างนิสัยใหม่
- ดูความสำเร็จและความล้มเหลวแบบเรียลไทม์
- เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อคุณมีรายการนิสัยใหม่พร้อมแล้ว ให้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการสร้างนิสัยแต่ละข้อโดยใช้ClickUp Milestones สิ่งนี้จะช่วยให้คุณบรรลุนิสัยแต่ละข้อภายในระยะเวลาที่กำหนด
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเข้าใจกิจวัตรประจำวันของคุณได้ดีขึ้น คุณสามารถจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเอง เช่น 'อ่าน 10 หน้า', 'โยคะ 15 นาที', 'เดิน 5,000 ก้าว' และอื่นๆ เพื่อดูความคืบหน้าของคุณได้
20. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp
หากคุณอยู่ในทีมบัญชีหรือการเงินและกำลังมองหาเครื่องมือในการติดตามธุรกรรมทางการเงิน ลองใช้เทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp ดูสิ มันสามารถช่วยคุณติดตาม ธุรกรรมเดบิตและเครดิต เปรียบเทียบสินทรัพย์และหนี้สิน และ ได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของกำไรและขาดทุนโดยรวมของบริษัทคุณ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รักษาบัญชีแยกประเภทของรายการทางการเงิน
- ติดตามค่าใช้จ่าย รายได้ และกำไร/ขาดทุนด้วยมุมมองกำไรและขาดทุน
- ติดตามสินทรัพย์, ทุน, และหนี้สินด้วยมุมมองงบดุล
- สร้างรายงานทางการเงินแบบกำหนดเอง
- รักษาความสม่ำเสมอและความถูกต้องในรายงานทางการเงิน
สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตช่วยให้คุณบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน
21. แม่แบบงบการเงินคาดการณ์ ClickUp Pro
งบแสดงฐานะการเงินตามหลักการบัญชีที่ปรับปรุงแล้วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนทางการเงินเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ เป็นเครื่องมือ 'สมมติ' ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินปัจจุบันของบริษัท คาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต และวางแผนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เทมเพลตงบการเงินคาดการณ์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างงบการเงินคาดการณ์ได้อย่างง่ายดาย โดยให้โครงสร้างที่เป็นระเบียบเพื่อให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- คาดการณ์ค่าใช้จ่าย, รายได้, กำไร, กระแสเงินสด, และขาดทุน
- รับภาพรวมสุขภาพทางการเงินของธุรกิจคุณด้วยรูปแบบตารางที่หลากหลายและมุมมองที่ปรับแต่งได้
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่การเปลี่ยนแปลงของตลาดส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
สิ่งที่เราชอบ: เจ้าของธุรกิจสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามสุขภาพทางการเงินของบริษัท คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต และลดความเสี่ยงทางการเงิน
การจัดระเบียบข้อมูลง่ายขึ้นด้วย ClickUp!
การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูล และนี่คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้แม่แบบตาราง
พวกเขาช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ClickUp มีเทมเพลตตารางหลายแบบที่คุณสามารถปรับแต่งได้ในมุมมองต่างๆ เพื่อจัดการงานส่วนตัวและงานสำนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้ ใช้งานง่าย และขยายได้ตามต้องการของ ClickUp สำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การติดตามงานที่ต้องทำไปจนถึงการจัดการงบประมาณและการแสดงผลประสิทธิภาพของบริษัท
ดังนั้น ทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มใช้เทมเพลตตารางได้เลย!