10 แม่แบบไดเรกทอรีฟรีเพื่อความเป็นระเบียบ

แม่แบบไดเรกทอรีสามารถช่วยชีวิตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้บริหารที่ยุ่งได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการแม่แบบเพื่อช่วยจัดระเบียบเอกสาร รูปภาพ ลิงก์ บุคคล บริษัท หรือสิ่งอื่นใด เรามีให้คุณครบ!
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น 10 แบบเทมเพลตของไดเรกทอรีเพื่อให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และช่วยคุณเลือกแบบที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แม่แบบไดเรกทอรีฟรีสำหรับติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้า และพนักงาน
- เทมเพลตไดเรกทอรี ClickUp
- เทมเพลตรายชื่อพนักงาน ClickUp
- เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp
- เทมเพลตไดเรกทอรีธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิก ClickUp พร้อมรูปภาพ
- เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท ClickUp
- เทมเพลตโปรไฟล์พนักงาน ClickUp
- สเปรดชีตไดเรกทอรีพนักงาน Excel โดย Spreadsheet.com
- แบบฟอร์มไดเรกทอรีพนักงานสำนักงานและรายชื่อผู้ติดต่อ โดย Template.net
- เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงาน Airtable
อะไรคือแม่แบบไดเรกทอรี?
แม่แบบไดเรกทอรีคือเอกสารหรือเว็บไซต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถใช้สร้างไดเรกทอรีของบุคคล ธุรกิจ เอกสาร สื่อ และอื่นๆ ได้ โดยทั่วไปแล้วจะมีช่องสำหรับชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละรายการ
แม้ว่าไดเรกทอรีมักจะไม่รวมระบบอัตโนมัติและการติดตามงาน แต่ก็สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ CRMสำหรับผู้จัดการและบุคลากรอื่นๆ ที่มองหาวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่าย ในหลายกรณี คุณยังสามารถรวมไดเรกทอรีของคุณเข้ากับ CRM หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้อีกด้วย
แม่แบบไดเรกทอรีสามารถสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น:
- ไดเรกทอรีเอกสาร
- ไดเรกทอรีรูปภาพ
- ไดเรกทอรีพนักงาน
- ไดเรกทอรีสมาชิก
- ไดเรกทอรีผู้จัดจำหน่าย
- ไดเร็กทอรีอุตสาหกรรม
- ไดเรกทอรีกิจกรรม
- ไดเรกทอรีสินค้า
- ไดเรกทอรีเว็บไซต์
ประโยชน์ของเทมเพลตไดเรกทอรี
แม่แบบไดเรกทอรีช่วยประหยัดเวลาและความพยายามโดยการจัดเตรียมเอกสารหรือซอฟต์แวร์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าไดเรกทอรีที่คุณสร้างมีความสอดคล้องกันและใช้งานง่าย
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้แม่แบบไดเรกทอรี:
- ประหยัดเวลาและแรงงานโดยการจัดเตรียมเอกสารหรือเว็บไซต์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
- ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเอกสารที่อัปเดตและทันสมัยอยู่เสมอ
- ตรวจสอบให้มีความสม่ำเสมอเพื่อให้บันทึกถูกจัดระเบียบอย่างดีและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มความถูกต้องของบันทึกของคุณโดยการจัดให้มีรูปแบบมาตรฐานสำหรับการป้อนและจัดเก็บข้อมูล
- ปรับปรุงการเข้าถึงเอกสารภายในและสื่อของคุณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตและเอกสารล่าสุด
- เปิดโอกาสให้ตัวเองสามารถขยายธุรกิจได้ตามการเติบโต โดยเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงฟิลด์และฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตามต้องการ
- ลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูล
หากคุณกำลังมองหาการสร้างไดเรกทอรีสำหรับองค์กรของคุณ เทมเพลตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมและง่ายในการสร้างไดเรกทอรีอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น ทำให้คุณสามารถค้นหาและปรับปรุงไดเรกทอรีเหล่านี้ได้ในอนาคต
10 แม่แบบไดเรกทอรีเพื่อความเป็นระเบียบ
นี่คือ 10 แม่แบบไดเรกทอรีฟรีที่สามารถช่วยคุณรักษาการจัดระเบียบและประสิทธิภาพการทำงาน
1. แม่แบบไดเรกทอรี ClickUp
เทมเพลตไดเรกทอรี ClickUpเป็นรายการที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสารของทีมตามข้อมูลพนักงาน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการติดตามเอกสารของพนักงานของตน. ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบุคคลที่ต้องการสร้างไดเร็กทอรีส่วนตัวของเอกสารของตน.
มันรวมถึงสถานะที่ปรับแต่งได้, มุมมอง, และฟิลด์ที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ เช่น:
- ติดตามเอกสารสำคัญ
- บันทึกข้อมูลสำคัญและแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ
- เข้าถึงข้อมูลในไดเรกทอรีที่จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามเวลา, แท็ก, ความเกี่ยวข้อง, และอีเมล
- เพิ่ม, อัปเดต, และตรวจสอบเอกสาร
- ติดตามงานด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ
แม่แบบไดเรกทอรีโดย ClickUp เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการสร้างไดเรกทอรีเอกสารที่เป็นระเบียบ
หากคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่น หน้าแลนดิ้ง คุณอาจพิจารณาสร้างไดเรกทอรีสำหรับข้อมูลของคุณโดยใช้เทมเพลตฐานข้อมูล
2. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp
เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพของ ClickUpเป็นไวท์บอร์ดสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการรูปภาพของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับสถานะ ช่องข้อมูล และมุมมองต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณติดตาม จัดหมวดหมู่ และแสดงภาพรวมของรูปภาพในทีมได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- จัดระเบียบรูปภาพเป็นหมวดหมู่และโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาภาพถ่ายได้ทันทีด้วยการค้นหาคำสำคัญและแท็ก
- ติดตามว่าใครเป็นผู้อัปโหลดรูปภาพแต่ละภาพและเมื่อใด
- ปรับปรุงการติดตามทีมด้วยการแสดงความคิดเห็น, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และความสำคัญ
เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพเหมาะสำหรับธุรกิจและแผนกทุกขนาดที่ต้องการติดตามรูปถ่ายทีมของพวกเขา
3. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp
เทมเพลตรายชื่อพนักงาน ClickUpเป็นรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมดได้
แบบฟอร์มไดเรกทอรีพนักงานนี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการติดตามข้อมูลพนักงาน. ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบุคคลที่ต้องการสร้างไดเรกทอรีส่วนตัวของพนักงานของตน.
กำลังมองหาวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับทรัพยากรบุคคลของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?เทมเพลตทรัพยากรบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างระบบที่ปรับแต่งได้สำหรับทีม HR ของคุณ มันทำให้การจัดการการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการพนักงาน และการปฐมนิเทศง่ายขึ้นมาก
4. แม่แบบไดเร็กทอรีธุรกิจ ClickUp
เมื่อคุณต้องการสร้างรายชื่อผู้ขาย ไดเรกทอรีพันธมิตร หรือไดเรกทอรีรายชื่อติดต่อประเภทอื่น ๆแม่แบบไดเรกทอรีธุรกิจของ ClickUpจะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างเรียบง่ายและเป็นระบบ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยช่องสำหรับบันทึกข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลในรูปแบบที่ช่วยให้ค้นหาผู้ติดต่อได้ง่ายตามชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม หรือสถานที่
เทมเพลตไดเรกทอรีธุรกิจช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่ให้คุณ:
- จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
- ปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ขายและพันธมิตรโดยการให้การเข้าถึงข้อมูลติดต่ออย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- อำนวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยการจัดให้มีแหล่งข้อมูลกลางสำหรับลูกค้าและพันธมิตรที่มีศักยภาพ
ในทำนองเดียวกันนี้ คุณอาจพิจารณาการใช้ซอฟต์แวร์แผนผังองค์กร หรือสเปรดชีต Excel สำหรับแผนผังองค์กรด้วย
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตรายชื่อผู้ขายที่สมบูรณ์แบบ ไดเรกทอรีลูกค้าหรือรายชื่อผู้ติดต่อภายในองค์กรเทมเพลตไดเรกทอรีธุรกิจโดย ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!
5. แม่แบบไดเรกทอรีสมาชิก ClickUp พร้อมรูปภาพ
เคยคิดไหมว่าการสร้างไดเรกทอรีรูปภาพสมาชิกแบบโต้ตอบนั้นง่ายขึ้น? ตอนนี้มันง่ายแล้ว! ด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิกพร้อมรูปภาพของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีในการสร้างไดเรกทอรีสมาชิกที่สวยงามและเป็นระเบียบ
ฟิลด์ที่กำหนดเองให้คุณเลือกคุณลักษณะได้เจ็ดประเภท รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บุคคลติดต่อฉุกเฉิน และที่อยู่
มุมมองต่างๆ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและจัดเรียงบุคคลตามประเภทสมาชิก แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก กระบวนการสมัครสมาชิก วันที่เริ่มต้นเป็นสมาชิก และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
การใช้เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสร้างไดเรกทอรีสมาชิกที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ: การมองเห็นที่ยอดเยี่ยม, การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น, ความสามารถในการสร้างเครือข่ายที่ดีขึ้น, และการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกและข้อมูลติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณต้องการติดตามสมาชิก, ClickUp Membership Directory with Photos Template คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา!
6. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทใน ClickUp
หากคุณต้องการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจแม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทโดย ClickUpพร้อมช่วยคุณทำให้สำเร็จอย่างถูกต้อง
เทมเพลตนี้เป็นรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเก็บรายชื่อผู้ติดต่อไว้ในที่เดียว
มันรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และตำแหน่งงาน. นอกจากนี้ คุณยังได้รับมุมมองที่กำหนดเอง (เช่น ตามแผนก, สถานะการจ้างงาน, หรือวันเริ่มงาน) ที่ช่วยให้คุณค้นหาผู้ติดต่อได้รวดเร็วขึ้น.
ทำให้กระบวนการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในรายการของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท
นี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูลส่วนตัวหรือเพื่อนร่วมงานในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสำหรับตัวคุณเอง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่
7. แม่แบบโปรไฟล์พนักงาน ClickUp
รักษาข้อมูลโปรไฟล์พนักงานให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายด้วยเทมเพลตโปรไฟล์พนักงานของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลติดต่อของพนักงาน ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
คุณสามารถดูโปรไฟล์ได้ตามแผนก, ปฏิทิน, หรือภารกิจ, และปรับแต่งได้ถึง 7 ช่องข้อมูล
เทมเพลตโปรไฟล์พนักงานโดย ClickUp นี้ช่วยให้การเก็บรักษา แก้ไข และเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของพนักงานของคุณเป็นกระบวนการที่รวดเร็วและง่ายดาย!
8. ไฟล์สเปรดชีตไดเรกทอรีพนักงาน Excel โดย Spreadsheet.com
สเปรดชีตไดเรกทอรีพนักงาน Excel โดย Spreadsheet.comเป็นเทมเพลตสเปรดชีตที่ติดตามและจัดการข้อมูลพนักงาน เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อ ทักษะ โครงการปัจจุบัน และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
9. แบบฟอร์มไดเรกทอรีพนักงานและรายชื่อผู้ติดต่อในสำนักงาน Word โดย Template.net
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ง่ายมากสำหรับไดเรกทอรีออนไลน์ คุณอาจชอบWord Employee Office Directory and Contact List Form Template โดย Template.net
เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบ MS Word, Google Docs และ Apple Pages
สเปรดชีตนี้ช่วยให้คุณสามารถใส่ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในหัวข้อที่ด้านบนของหน้าได้ จากนั้นเพียงกรอกข้อมูลต่อไปนี้ลงในช่องของสเปรดชีต:
- ชื่อพนักงาน
- หมายเลขประจำตัว
- ตำแหน่ง
- แผนก
- หมายเลขโทรศัพท์
- ที่อยู่อีเมล
- ที่อยู่บ้าน
หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงไดเรกทอรีออนไลน์และบนคลาวด์ การดาวน์โหลด Template.net Word Employee Office Directory และสร้างแม่แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่ออาจเป็นวิธีที่เหมาะสม
10. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงาน Airtable
เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ Airtableเป็นสเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูลติดต่อของพนักงาน ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ Airtable มีฟิลด์ที่กำหนดเองดังต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณจัดเก็บข้อมูลพนักงาน
นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย เช่น ตามแผนก สถานะ หรือวันที่พนักงานใหม่ได้รับการว่าจ้าง คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูลพนักงานใหม่ เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว แม่แบบไดเรกทอรีพนักงานของ Airtable เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ และช่วยปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพในที่ทำงานของคุณ
การเลือกเทมเพลตไดเรกทอรีที่ดีที่สุด
เราได้ครอบคลุม 10 แม่แบบไดเรกทอรีฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้า และพนักงานทั้งหมดในธุรกิจของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นี่คือรายการช้อปปิ้งของคุณสำหรับเทมเพลตไดเรกทอรีที่ดีที่สุดในปี '23!
ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดเก็บข้อมูลสำหรับพนักงาน สมาชิก เพื่อนร่วมงาน หรือเกือบทุกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือธุรกิจ คุณจะพบคุณสมบัติที่คุณต้องการอย่างแน่นอนในหนึ่งในสิบอันดับแรกนี้
แม่แบบทั้งหมดที่ระบุไว้ในบทความนี้สามารถใช้งานและดาวน์โหลดได้ฟรี ดังนั้นลองใช้ดูได้เลยเพื่อดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
เพื่อเสริมสร้างเทมเพลตไดเรกทอรีของคุณ ลอง พิจารณาเพิ่มเทมเพลตแผ่นข้อมูล เทมเพลตแผนผังองค์กร หรือ ทางเลือก CRMเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ
ต้องการยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ลองใช้ ClickUp วันนี้! เรามีเทมเพลตมากกว่า 1,000+ แบบ ซึ่งคล้ายกับตัวอย่างด้านบน ที่สามารถช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มหรือเอกสารทุกประเภทที่คุณจินตนาการได้
