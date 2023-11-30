10 ซับเรดดิต AI เจ๋งสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้หลงใหล

เมื่อพูดถึงการดูดซับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ไม่มีเว็บไซต์ใดที่มีอิทธิพลเท่ากับ Reddit แพลตฟอร์มนี้ดึงดูดผู้ใช้หลายล้านคนด้วยชุมชนที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 แห่ง และหัวข้อการสนทนามากกว่า 16,000 ล้านหัวข้อ! แม้ว่าจะมีรูปภาพแมวน่ารักและกลุ่มที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่บ้าง แต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำบางซับเรดดิตที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีการสนทนาอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับโครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสามารถค้นหาซับเรดดิตเกี่ยวกับ AI ได้หลายร้อยแห่ง ซึ่งมีจำนวนสมาชิก ช่วงของเนื้อหา และระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน การนำทางในกลุ่มเหล่านี้อาจสร้างความสับสนได้ เนื่องจากหลายกลุ่มเน้นการแบ่งปันเนื้อหาหรือข้อมูลที่สร้างโดย AI หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลมากกว่าการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนา AI
โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ เราได้รวบรวม 10 อันดับซับเรดดิทที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่คุณควรสำรวจเพื่อรับเนื้อหาข่าวสารและพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ผลกระทบ และแนวคิดต่างๆ กับผู้ที่ชื่นชอบ AI เช่นคุณ! 🤖
10 อันดับซับเรดดิต AI ที่ดีที่สุดที่ควรติดตามสำหรับโพสต์ที่มีคุณค่าและความรู้สูง
เราได้สำรวจซับเรดดิตนับสิบและคัดเลือก 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดซึ่งให้ข้อมูลที่มีคุณค่า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม และระดับการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อหาเทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้ที่สนใจทั่วไป หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มีบางสิ่งสำหรับทุกคน!
1.r/OpenAI
ซับเรดดิต r/OpenAI ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการหารือเกี่ยวกับ OpenAI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเอกชน และบริษัทที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการ AI ที่ได้รับความนิยม เช่น ChatGPT, DALL·E 3, และ GPT-4
ซับเรดดิตนี้มีชุมชนขนาดใหญ่—ด้วย สมาชิกกว่า 730,000 คน ถือเป็นหนึ่งในซับเรดดิตที่ใหญ่ที่สุด 1% แรกในแง่ของจำนวนสมาชิก
r/OpenAI ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OpenAI ตั้งแต่เหตุการณ์ล่าสุดไปจนถึงการค้นพบที่ก้าวล้ำ การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยีที่ห้องปฏิบัติการนี้พัฒนาขึ้น สมาชิกจำนวนมากเข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
เนื่องจากชุมชนนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจใน AI คุณสามารถอ่านและมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่สร้างสรรค์ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสำรวจมุมมองใหม่ ๆ และสร้างความคิดเห็นของคุณเองจากข้อมูลจำนวนมาก
ตัวอย่างเช่น นับตั้งแต่OpenAI เปิดตัว GPTs—เวอร์ชันที่ปรับแต่งของ ChatGPT เพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะทาง— ในเดือนพฤศจิกายน 2023 สมาชิกหลายคนได้แบ่งปัน GPTs ของพวกเขาบนซับเรดดิตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน
นี่คือสิ่งที่สมาชิกคนหนึ่งได้แบ่งปันเกี่ยวกับแชทบอทสร้างการผจญภัยของคุณเองที่รองรับ GPTs:
Epic Quest เป็นแชทบอทสุดเจ๋งที่ให้คุณสร้างเรื่องราวการผจญภัยของคุณเองได้ คุณสามารถเข้าสู่โลกแฟนตาซี แก้ไขคดีปริศนา หรือพยายามหาทางออกจากห้องหลบหนีได้ มันดำเนินเรื่องไปพร้อมกับการตอบกลับที่ตรงไปตรงมา และยังติดตามสุขภาพของคุณเหมือนในเกมวิดีโออีกด้วย ส่วนที่เจ๋งคือมันจะใส่ภาพเข้ามาในช่วงเวลาสำคัญโดยใช้ DALL-E คุณเป็นคนเลือกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ยังไม่กลัวที่จะใช้คำที่รุนแรงเพื่อให้เรื่องราวดูสมจริงมากขึ้น
ลองดูแล้วบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง!
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
2.r/artificial
ต้องการอ่านข่าวล่าสุดในวงการ AI ที่เน้นเนื้อหาทั่วไปมากขึ้นหรือไม่? แซบย่อย r/artificial คือสิ่งที่คุณต้องการ
ด้วยสมาชิกมากกว่า 500,000 คน ชุมชนนี้พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสาร AI ประจำวัน ความก้าวหน้าล่าสุด เครื่องมือสร้าง AI และแชทบอท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินงานในสาขานี้ ผู้ใช้ยังสามารถนำเสนอผลงานของตนเองและขอความช่วยเหลือได้อีกด้วย
ซับเรดดิตนี้มี เมกาเธรดรายสัปดาห์ ซึ่งคุณจะได้รับการสรุปแบบแคปซูลของอัปเดตล่าสุด แต่การมีส่วนร่วมในเธรดเหล่านี้มักจะเบาบาง คุณจะพบการสนทนาที่มีชีวิตชีวามากขึ้นในโพสต์แต่ละโพสต์เกี่ยวกับโมเดลใหม่ การพัฒนาของบริษัท และแนวคิดต่างๆ เช่น การกำกับดูแล AI
นี่คือโพสต์หนึ่งใน r/artificial ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบริษัทเป็นหลัก:
Google กำลังเจรจาเพื่อลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ใน Character.AI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว กำลังมองหาทุนเพื่อฝึกฝนโมเดลและรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น
หุ้นไมโครซอฟท์ในวันศุกร์ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ขณะที่บริษัทเตรียมประกาศความก้าวหน้าล่าสุดในด้านปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมสัปดาห์หน้า
หนึ่งในสามของบริษัทได้ปลดพนักงานออกแล้วเนื่องจาก AI.
ปัญญาประดิษฐ์ที่อ่านการสแกนสมองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการค้นหาพันธุกรรมของโรคอัลไซเมอร์
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
3.r/Automate
คุณสนใจทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติหรือไม่? ถ้าใช่ คุณจะต้องชอบเข้าร่วมชุมชน r/Automate บน Reddit อย่างแน่นอน ชุมชนนี้มีสมาชิก มากกว่า 125,000 คน และพูดคุยเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ ปัญญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดน้อยหรือไม่ต้องใช้โค้ดเลย เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสำรวจแนวโน้มล่าสุดของระบบอัตโนมัติในกระบวนการธุรกิจหรือทำการวิจัยในสาขานี้
ซับเรดดิตนี้เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันโปรเจกต์ส่วนตัวและเชิญชวนผู้ใช้ให้ลองใช้ระบบอัตโนมัติของคุณ การสนับสนุนที่คุณจะได้รับจากชุมชนมักจะสร้างสรรค์ ตรงประเด็น และเสริมสร้างกำลังใจ
เนื่องจาก r/Automate เป็นที่นิยมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชื่นชอบระบบอัตโนมัติ จึงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาผู้ร่วมงานสำหรับโครงการต่างๆ
สวัสดี!
ฉันเพิ่งเริ่มต้นบริษัทด้านข้อมูล; เรากำลังช่วยเหลือสตาร์ทอัพและธุรกิจต่างๆ ในการทำงานอัตโนมัติด้านข้อมูล, การบูรณาการ, การเปลี่ยนแปลง, และธุรกิจอัจฉริยะ. สงสัยว่ามีใครกำลังมองหาความร่วมมือในโครงการบางอย่างอยู่หรือไม่.
ขอบคุณครับ/ค่ะ อิบราฮิม
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
หากคุณติดขัดกับโปรเจ็กต์และต้องการคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา คุณสามารถมาที่นี่ได้เช่นกัน ตัวอย่าง:
คำถาม: สวัสดีครับ/ค่ะ มีวิธีที่จะจัดลำดับความสำคัญของสัญญาณไปยังรีเลย์ DPDT ได้หรือไม่? ผมกำลังสร้างระบบเปิดประตูและต้องการให้รีเลย์กลับไปที่สถานะ "เปิด" หากกำลังดำเนินการ "ปิด" อยู่
คำตอบ: ดูเหมือนว่าคุณต้องการ SR latch คุณสามารถหาซื้อได้ทั้งแบบ Set dominant หรือ Reset dominant เงื่อนไขที่ทำให้เปิดจะอยู่ที่ด้าน dominant และจะลบล้างด้านที่ไม่ใช่ dominant
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
4.r/ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสาขาที่กว้างขวาง ประกอบด้วยแนวคิดและคำศัพท์หลากหลาย r/ArtificialInteligence เป็นช่องทางของคุณสู่ ทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ร่มของ AI ที่นี่ คุณสามารถ:
- อ่านเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์
- ค้นพบแหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มที่มีคุณค่า
- หารือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์
- สำรวจเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
- เจาะลึกการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนและแบบไม่มีผู้สอน
ซับเรดดิตนี้เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบ AI ทุกท่าน ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในวงการนี้จะพบว่าซับเรดดิตนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการสำรวจแนวคิดเบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญชื่นชอบที่นี่เพราะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวโน้มใหม่ๆ กับบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันได้
หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ AIสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณสามารถติดต่อสมาชิกในซับเรดดิตได้ นี่คือผู้ใช้รายหนึ่งที่กำลังมองหาเครื่องมือวิเคราะห์ทางกฎหมายที่ใช้ AI:
ฉันได้ค้นหาแล้วแต่ไม่พบผลลัพธ์ที่ต้องการ ดูเหมือนว่า AI ในปัจจุบันน่าจะสามารถรับชุดของสถานการณ์และให้การวิเคราะห์ว่ากฎหมายนั้นใช้อย่างไรโดยอ้างอิงจากบรรทัดฐานและกรณีตัวอย่าง เป็นต้น
ฉันได้ลองใช้ ChatGPT แล้ว แน่นอนว่ามันทำงานได้บ้าง แต่บอกว่ามันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้
กรุณา มีอะไรแบบนั้นไหมคะ/ครับ? ขอบคุณค่ะ/ครับ
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
ชุมชนยังเป็นศูนย์กลางสำหรับการหารือเกี่ยวกับต้นกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร นี่คือโพสต์ที่ช่วยกระตุ้นการหารือที่น่าสนใจ:
ฉันสงสัยว่า – การพัฒนา AI ทั้งหมดนี้มาจากไหน? มันเกิดขึ้นทีละอย่าง (หรืออย่างน้อยก็ในวิธีที่ฉันค้นพบ) Chat GPT, โปรแกรมทดสอบ AI เบต้าของ Google, เครื่องสร้างแบบทดสอบ AI ของ Quizlet, โปรแกรม AI ของ Grammarly เป็นต้น มีการค้นพบ AI ที่สำคัญมากที่ทำให้สิ่งนี้เริ่มต้นขึ้นหรือเป็นเพียงการให้ความสนใจมากขึ้นกับมัน? ปัจจัยอะไรที่นำไปสู่บริการ AI ทั้งหมดนี้?
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
5.r/midjourney
Midjourney เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพจากข้อความที่ป้อนเข้าไป r/midjourney เป็นซับเรดดิทอย่างเป็นทางการสำหรับการแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างด้วย Midjourney โดยมีสมาชิกมากกว่า 960,000 คน!
โดยส่วนใหญ่แล้ว ชุมชนที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เปรียบเสมือนนิทรรศการศิลปะสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น จะแบ่งปันผลงานภาพที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยใช้ Midjourney และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโพสต์ของผู้อื่น คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ AI นี้ และรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน
ซับเรดดิตนี้มีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถโพสต์ได้ ไม่ควรมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับทุกวัย (NSFW), ความรุนแรง, โพสต์หรือการสนทนาทางการเมือง, การโฆษณาหรือสแปม หลีกเลี่ยงการแชร์ผลงานของผู้อื่นโดยไม่ให้เครดิตหรือขออนุญาต
เพียงแค่ปฏิบัติตามแนวทางของชุมชนและให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น—คุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากซับเรดดิตที่สวยงามนี้ 🖼️
6.r/GPT3
Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย OpenAI และเป็นจุดสนใจหลักของซับเรดดิตนี้ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 590,000 คน
สมาชิกบางคนระดมความคิดโดยใช้ GPT-3 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในขณะที่คนอื่นๆ หารือเกี่ยวกับคำสั่งและพัฒนาการล่าสุด
ชื่อของซับเรดดิตอาจทำให้เข้าใจว่าที่นี่พูดถึง GPT-3 เท่านั้น แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไป คุณจะพบว่ามีโพสต์ที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างข้อความโดยอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ ChatGPT และ LLMs ซึ่งทำให้ซับเรดดิตนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในวงการปัญญาประดิษฐ์
ชุมชนสนับสนุนการหารือที่สร้างสรรค์ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ AI อย่างลึกซึ้ง สมาชิกพร้อมที่จะให้คำตอบและแบ่งปันความคิดเห็นเสมอ นี่คือโพสต์ที่สอดคล้องกับแนวทางนี้:
สวัสดีเพื่อนๆ; ขออภัยในความไม่รู้ของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ช่วงนี้ฉันได้ใช้ "Poe" และมันเป็นโปรแกรมที่ดีมาก
คำถามของฉันคือ ฉันสังเกตเห็นว่าแชทบอทส่วนใหญ่มีข้อมูลที่อัปเดตถึงปี 2021 เท่านั้น เมื่อเราเข้าสู่ปี 2024 ข้อมูลเหล่านี้จะมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร? หรือว่าแชทบอท "GTP-5" จะออกมาและมีการอัปเดตข้อมูลเป็นปี 2023 เป็นต้น? มีโปรแกรมใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ "เรียลไทม์" ได้มากกว่านี้หรือไม่?
ขออภัยสำหรับคำถามพื้นฐานเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพยายามรับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การดึงข้อมูลแบบ "เรียลไทม์" ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
7.r/MachineLearning
ซับเรดดิตนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ศึกษาว่าเครื่องจักรวิเคราะห์และตีความข้อมูลได้อย่างไร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ML, ได้รับคำตอบที่ให้ความกระจ่าง, และหารือเกี่ยวกับโครงการ, โครงข่ายประสาท, และข่าวสารที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการนี้
มีกฎบางข้อที่คุณต้องทราบก่อนเข้าร่วม r/MachineLearning นอกเหนือจากกฎมาตรฐาน เช่น การโพสต์ที่ชัดเจนและครอบคลุม และระมัดระวังในน้ำเสียงของคุณ (ห้ามดูหมิ่นหรือโจมตี) ซับเรดดิตนี้มีกฎเพิ่มเติมอีกสองสามข้อ ตัวอย่างเช่น คุณต้องใช้กระทู้แยกสำหรับคำถามเกี่ยวกับผู้เริ่มต้นและคำถามเกี่ยวกับอาชีพ
นอกจากนี้ ทุกโพสต์ต้องได้รับการติดแท็กอย่างถูกต้องด้วยหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- D: การอภิปราย
- N: ข่าว
- R: การวิจัย
- P: โครงการ
ผู้ดูแลจะลบโพสต์ที่ไม่มีการแท็ก
นี่คือตัวอย่างของโพสต์ที่ติดแท็กด้วย [D] สำหรับการอภิปราย:
ฉันมี GPU A100 ขนาด 80Gb หนึ่งตัว และต้องการฝึกโมเดล LLM ที่มีสถาปัตยกรรมคล้าย GPT ตั้งแต่เริ่มต้น มีใครทราบวิธีคำนวณขนาดโมเดลสูงสุดได้บ้าง?
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
หมายเหตุ: ซับเรดดิตนี้ถูกปิดชั่วคราวในขณะที่เขียนบทความนี้—หากสถานะยังไม่เปลี่ยนแปลง คุณสามารถสำรวจr/learnmachinelearning ซึ่งเป็นซับเรดดิตที่คล้ายกันแม้จะมีขนาดเล็กกว่า เป็นทางเลือกได้
8.r/PromptDesign
ข้อความกระตุ้นถูกใช้เพื่อสั่งการให้แชทบอทและระบบ AI ส่งผลลัพธ์และการตอบสนองที่ต้องการ. กลุ่มย่อย r/Promptdesign คือที่สำหรับการหารือเกี่ยวกับการสร้างข้อความกระตุ้นตามบริบทสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Bing AI, Dall-E, และ Stable Diffusion.
นี่คือที่สำหรับแบ่งปันบทความและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบคำสั่งหรือวิธีที่โมเดลภาษาตีความความรู้สึกเบื้องหลังคำโดยทั่วไป
ด้วยสมาชิกกว่า 8,000 คน นี่คือ ซับเรดดิตที่ค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับที่อื่นในรายการของเรา แต่ชุมชนนี้มีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือกันมาก ฟีดเต็มไปด้วยการศึกษาที่น่าสนใจ และคุณจะได้รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเสมอสำหรับคำถามที่โพสต์
ทุกครั้งที่พยายามสรุปข้อความโดยใช้คำสั่งแบบครั้งเดียว (one-shot prompting) ฉันพบปัญหาที่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ temperature แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผลลัพธ์ยังดูเหมือนจะคัดลอกตัวอย่างที่ให้ไว้ในคำสั่งมากกว่าการสร้างสรุปที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวอย่างที่ให้ไว้ในคำสั่งนั้นมีไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือแรงบันดาลใจ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ตายตัว ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?
ลิงก์โพสต์ต้นฉบับ
9.r/AIGenArt
ซับเรดดิทเกี่ยวกับ AI ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับข่าวสารและการพัฒนาเสมอไป! หากคุณชื่นชอบผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือที่ใช้ AI อย่าลังเลที่จะเข้าร่วมซับเรดดิทที่ผ่อนคลาย r/AIGenArt! 🎨
ชุมชนนี้คือแกลเลอรีของผลงานศิลปะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณสามารถเลื่อนดูและสำรวจภาพที่สวยงามในหัวข้อที่หลากหลายที่สุด ตั้งแต่ธรรมชาติและสัตว์ไปจนถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นสัญลักษณ์
นอกจากการสำรวจภาพแล้ว คุณยังสามารถขอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงงานออกแบบของคุณได้ แต่ไม่ควรมีการโฆษณาหรือขายสินค้า คุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แอปศิลปะ AI ต่าง ๆ บนซับเรดดิตนี้บางครั้ง
10.r/aiArt
r/aiArt เป็นอีกหนึ่งซับเรดดิทที่อุทิศให้กับงานศิลปะภาพและดิจิทัลที่สร้างโดย AI มี สมาชิกมากกว่า 190,000 คน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาใหม่ๆ มากมายทุกวันและคาดหวังการมีส่วนร่วมที่ดีสำหรับโพสต์ของคุณ
ซับเรดดิตนี้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ห้ามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (NSFW), ห้ามดีฟเฟค, ห้ามขาย, ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (doxing), และห้ามโปรโมตตัวเอง หากคุณต้องการโพสต์ ให้ใช้แฟลร์ (แท็ก) เพื่อจัดระเบียบฟีดและช่วยให้การนำทางง่ายขึ้น เพิ่มแฟลร์เพื่อแสดงว่าคุณใช้เครื่องมือ AI ใดในการสร้างผลงานศิลปะของคุณ หรือเพื่อจัดประเภทโพสต์ของคุณเป็นการอภิปรายหรือคำถาม
เริ่มใช้ AI ในการทำงานประจำวันของคุณด้วย ClickUp
การใช้ AI อาจเป็นเรื่องสนุก—แต่ก็มักมีความลังเลอยู่เสมอว่าจะเลือกใช้เครื่องมือ AI ตัวไหนดี
หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานClickUp AIคือทางเลือกที่เหมาะสม! นี่คือหนึ่งในฟีเจอร์ยอดนิยมภายในClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการระดับชั้นนำ
ClickUp AI เป็นผู้ช่วยเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยคุณวางกลยุทธ์แนวคิด สร้างเนื้อหาที่เขียนสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ และตรวจสอบน้ำเสียงและไวยากรณ์ของข้อความที่มีอยู่เครื่องมือสร้างเนื้อหานี้ได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายบทบาทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานที่ใช้เวลานานเช่น:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญการตลาด สถานที่จัดงาน ฯลฯ
- สร้างข้อความสำหรับอีเมล,กำหนดเวลาโครงการและเอกสารสรุป,รายงานสถานะ,วาระการประชุม, และอื่น ๆ (ทั้งหมดจัดรูปแบบด้วยหัวข้อและตารางที่เหมาะสม)
- การสร้างคำถามแบบสำรวจที่เข้าใจง่าย
- การสร้างชื่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วย AI ทำงานร่วมกับClickUp Docs ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการความรู้ของแพลตฟอร์ม เพื่อสรุปเนื้อหาที่ยาว เช่น เอกสารโครงการ
นี่คือเคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด: คุณสามารถสั่งให้ AI สร้างรายการงานและงานย่อยจากอีเมลและบันทึกการประชุมได้—คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอ่านทุกอย่าง!
ด้วยความหลากหลายในการใช้งาน ClickUp AI จึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเป็นประโยชน์กับทุกคนในด้านการตลาด การจัดการโครงการ การขาย การสนับสนุนลูกค้า และวิศวกรรม
เทมเพลตคำสั่งสำหรับ AI
คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการเขียนข้อความสำหรับ ClickUp AI เนื่องจากมีข้อความตัวอย่างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้มากมายเพื่อดึงผลลัพธ์ที่ต้องการจากเครื่องมือนี้
แต่หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างข้อความสำหรับเครื่องมืออย่าง ChatGPT, ClickUp มีทางออกให้คุณ—เทมเพลตข้อความสำหรับ AI. แผนงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อความที่ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารกับเครื่องมือ AI ที่สร้างเนื้อหาได้ และได้รับคำตอบตามที่ต้องการอย่างรวดเร็ว.
คุณสามารถค้นหาเทมเพลตข้อความเริ่มต้นฟรีสำหรับเจตนาต่างๆ ได้ ปรับแต่ง บันทึก และแชร์ข้อความเริ่มต้นกับทีมของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับคำตอบที่สอดคล้องกัน! 🥰
ทำให้ ClickUp AI เป็นผู้ช่วย AI ที่คุณไว้วางใจ
ClickUp และผู้ช่วยที่ใช้ AI ของมันจะปฏิวัติกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้คุณบรรลุระดับประสิทธิภาพที่ต้องการ
ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มการร่วมมือ ในทีมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร คุณสามารถเดินทางผ่านน่านน้ำธุรกิจได้อย่างราบรื่นด้วยการลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ทดลองใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของมันและดูว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้มากที่สุดอย่างไร! 🌻