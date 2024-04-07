การเคลื่อนไหว vs. วันจันทร์: การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อการจัดการงานและโครงการ

การทำงานเป็นผู้จัดการโครงการมักรู้สึกเหมือนการเดินบนเชือก—คุณต้องพยายามรักษาสมดุล (และสติ!) ในขณะที่อุปสรรคที่ไม่คาดคิด งบประมาณที่ลดลง และกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดกำลังแข่งกันเพื่อทำให้คุณล้มลง 🤹
เครื่องมือการจัดการโครงการให้การสนับสนุนเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพื่อเดินบนเส้นลวดที่แคบโดยไม่ลื่นล้ม สองผู้เชี่ยวชาญในการทรงตัวนี้คือ Motion และ Monday ทั้งสองช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และจัดการงานและโครงการต่างๆ อย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรตัดสินใจเลือกระหว่าง Motion กับ Monday แบบสุ่มสี่สุ่มห้า เนื่องจากเครื่องมือทั้งสองมีจุดแข็งเฉพาะตัวและข้อจำกัดบางประการ
ในบทความนี้ เราจะนำคุณสมบัติหลักของ Mondayและ Motion มาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และช่วยให้คุณบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจ
การเคลื่อนไหวคืออะไร?
Motionเป็น แอปเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดตารางงาน ที่ทรงพลัง พร้อมฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิทินอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้นาทีต่อนาที จัดการประชุมและงานต่างๆ ได้อย่างลงตัว และสร้างตารางเวลาที่กำหนดเองเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมไปอีกขั้น
ตัวเลือกการกำหนดเวลาอัตโนมัติเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่แข็งแกร่งที่สุดของ Motion—หน้าที่ของคุณเพียงแค่ป้อนงาน และแพลตฟอร์มจะจัดตารางเวลาให้ทีมของคุณอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตและการผสานรวมมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และรับประกันความสม่ำเสมอ
ระวังอย่าสับสนระหว่าง Motion กับNotion โดย Notion เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณรวมศูนย์บันทึก งาน และฐานข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียว และอาจไม่มีตัวเลือกการจัดการโครงการขั้นสูงเหมือน Motion
คุณสมบัติการเคลื่อนไหว
Motion เริ่มต้นเป็นแอปปฏิทินและการจัดตารางเวลา แต่ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแล้ว มาดูกันว่าอะไรทำให้แอปนี้ดึงดูดใจขนาดนี้
การจัดตารางงานและโครงการด้วย AI
Motion เป็นตัวช่วยสร้างตารางเวลาในด้านการวางแผนและการจัดระเบียบงานและโครงการที่ซับซ้อน 🪄
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ วิเคราะห์ข้อมูลที่คุณป้อนและถักทอเวทมนตร์การจัดตารางเวลา โดยพิจารณาจากความสำคัญ ระยะเวลา และสถานะ พูดง่ายๆ คือ Motion จะช่วยจัดการตารางงานแทนคุณ ให้คุณมีเวลาไปดูแลงานสำคัญอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องกังวล พร้อมมั่นใจว่าทีมของคุณจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
แล้วการจัดตารางโครงการที่รองรับด้วย AI ของ Motion ทำงานอย่างไร?
สมมติว่าคุณได้เพิ่มงานห้างานลงในแพลตฟอร์ม งานเหล่านี้มีระดับความสำคัญ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่แตกต่างกัน Motion จะใช้ข้อมูลที่ให้มาเพื่อแทรกงานลงในช่องว่างที่มีอยู่สำหรับสมาชิกทีมทุกคน สร้าง ตารางเวลาที่กำหนดเอง แต่ละคนจะเห็นเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น ในขณะที่งานที่มีความสำคัญสูงจะปรากฏที่ด้านบนแพลตฟอร์มจะบล็อกเวลาในปฏิทินของทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่างานจะได้รับการทำอย่างเต็มที่ ปราศจากสิ่งรบกวน
เทมเพลต
จุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการระดับพรีเมียมอย่าง Motion คือการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หนึ่งในวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้คือการใช้เทมเพลต Motion มีคอลเลกชันเทมเพลตสำเร็จรูปที่น่าประทับใจ สำหรับการวางแผนงาน การจัดการโครงการ และการจัดการประชุม
นอกเหนือจากการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปแล้ว คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดโครงสร้างสำหรับงานที่เกิดซ้ำในแคมเปญการตลาดซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับลูกค้าและโครงการถัดไปแต่ละราย
ผู้ช่วยการประชุม
การจัดการประชุมทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายครั้งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผู้จัดการโครงการ แต่การจัดการประชุมเหล่านี้ให้เข้ากับตารางงานที่แน่นอยู่แล้วอาจเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดได้
โชคดีที่คุณสามารถยกระดับการประชุมของคุณได้ด้วยผู้ช่วยประชุมของ Motion!
ฟีเจอร์ที่สะดวกสบายนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ บอกเวลาที่คุณต้องการประชุม และมันจะ สร้างตารางเวลาว่าง และแสดงให้ผู้ร่วมงานของคุณเห็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ประชุมในวันศุกร์หรือประชุมทุกวันแต่เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น
ตั้งขีดจำกัดการประชุมรายวัน และ Motion จะบล็อกตารางเวลาของคุณในวันนั้นทันทีที่คุณถึงขีดจำกัดนั้น ปรับแต่งหน้าจองของคุณด้วยเทมเพลตและบอกลาการส่งอีเมลไปมาเพื่อกำหนดเวลาการประชุมเพียงครั้งเดียว
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $19/เดือน
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
วันจันทร์คืออะไร?
Monday.com คือลมหายใจใหม่ในโลกการจัดการงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แพลตฟอร์มนี้เปรียบเสมือนกิ้งก่าที่ปรับตัวได้หลากหลาย—รองรับทั้งการบริหารโครงการขนาดใหญ่ งาน CRM ที่ยุ่งวุ่นวาย หรือแม้แต่การดำเนินงานธุรกิจประจำวันได้อย่างลงตัว! 🦎
ในแง่ของการบริหารโครงการ Monday มีตัวเลือกมากมายสำหรับการกำหนด จัดระเบียบ และดำเนินการทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณ
นอกเหนือจาก กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง แล้ว Monday ยังมีมุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ให้คุณใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสังเกตการณ์โครงการของคุณจากหลายมุมมองและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมั่นใจและชัดเจน
วันจันทร์มีรายการพิเศษ
มาใส่หมวกนักสืบของเราและตรวจสอบคุณสมบัติเด่นของวันจันทร์เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม 🕵️
มุมมองโครงการ
การเปลี่ยนแปลงมุมมองเพียงเล็กน้อยสามารถเปิดเผยสิ่งที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนได้ และไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้ดีไปกว่าผู้จัดการโครงการ การสลับมุมมองช่วยให้คุณระบุจุดอ่อนปรับปรุงกระบวนการ ติดตามไทม์ไลน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยอุปสรรคที่น้อยที่สุด
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านภาพระดับชั้นนำ Monday มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อความชัดเจนและความโปร่งใสสูงสุด
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ 10+ วิว ให้คุณมองเห็นการไหลของข้อมูลได้ตามต้องการ เลือกวิวแบบ Gantt เพื่อสร้างไทม์ไลน์และจัดการการพึ่งพา เลือกวิวแบบ Workload เพื่อเข้าใจความสามารถของทีม หรือใช้วิวแบบ Files เพื่อจัดการทรัพยากรของโครงการ สามารถสลับระหว่างวิวได้อย่างง่ายดาย ล็อกวิวเพื่อป้องกันการแก้ไข และเลือกเค้าโครงที่คุณชื่นชอบเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบอัตโนมัติ
ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติในวันจันทร์ คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานซ้ำๆ ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด!
การใช้ระบบอัตโนมัติอาจฟังดูทันสมัย แต่ไม่ใช่เลย—Monday ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยใช้ตรรกะง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเก็บงานของคุณเป็นงานที่เสร็จแล้วเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น เสร็จ ในกรณีนี้ การเก็บงานเป็นงานที่เสร็จแล้วคือการดำเนินการ การเปลี่ยนสถานะคือตัวกระตุ้น และการเปลี่ยนเป็น เสร็จ คือเงื่อนไข
Monday ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองได้ แต่คุณยังสามารถใช้เทมเพลตโปรเจกต์สำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้เช่นกัน 😍
บทบาทที่กำหนดเอง
Monday เข้าใจว่าผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องจัดระเบียบทีมอย่างไม่มีที่ติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรามีบทบาทที่กำหนดเอง
คุณลักษณะที่น่าสนใจนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกำหนดบทบาทที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะได้ คุณสามารถกำหนดบทบาทตามตำแหน่งงานและแผนก และ กำหนดสิทธิ์เฉพาะ สำหรับตำแหน่งนั้นๆ ได้ ด้วยวิธีนี้ สมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่และจัดการบัญชีพนักงานของตนเอง เมื่อคุณสร้างบทบาทที่กำหนดเองแล้ว คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับโครงการอื่นๆ และประหยัดเวลาได้
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การเคลื่อนไหว vs. วันจันทร์: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Motion และ Monday มีชุดคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับข้อกำหนดของคุณได้มากขึ้น มาแก้ไขปัญหาการเลือกใช้ระหว่าง Monday กับ Motion ด้วยการเปรียบเทียบ สามแง่มุมที่สำคัญ: ความง่ายในการใช้งาน, การผสานรวม, และ ตัวเลือกการรายงาน เพื่อค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะกับคุณ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
เครื่องมือการจัดการโครงการอาจมีคุณสมบัติครบครัน แต่ทุกอย่างจะสูญเปล่าหากไม่ใช้งานง่าย
โชคดีที่คุณจะไม่มีปัญหานี้กับเครื่องมือทั้งสองในการจัดการโครงการ ทั้ง Motion และ Monday ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ คุณจะไม่มีปัญหาในการตั้งค่าและจัดการเวิร์กโฟลว์ แม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือจัดการโครงการก็ตาม ทุกปุ่มและตัวเลือกถูกระบุไว้อย่างชัดเจน และไม่มีพื้นที่ให้เกิดความสับสน
ในแง่ของความใช้งานง่าย เราขอถือว่าเสมอกัน สิ่งเดียวที่อาจทำให้ Monday ได้เปรียบในจุดนี้ก็คือการออกแบบ แพลตฟอร์มมีอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดและมีสีสันมากกว่า Motion ซึ่งดึงดูดผู้ใช้จำนวนมาก
การผสานรวม
การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือการจัดการโครงการอย่างมาก และทำให้ความสามารถของมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
วันจันทร์โดดเด่นในแง่นี้และมีการผสานการทำงานมากกว่า 200 รายการเพื่อความร่วมมือและการสื่อสารที่ง่ายดาย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การจัดการเอกสาร และการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล การผสานการทำงานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Canva, Miro, Zoom และ Confluence วันจันทร์มี API เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ และรวมการทำงานไว้ในที่เดียว
Motion ยังมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟด้วย แต่รายการนั้นสั้นกว่ามาก—คุณสามารถผสานได้กับเพียงเจ็ดแอปเท่านั้น โชคดีที่หนึ่งในนั้นคือ Zapier ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปและแพลตฟอร์มนับพันได้ Motion ยังมี API ให้คุณใช้งาน ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของการผสานการทำงาน
หากคุณต้องการการผสานรวมแบบเนทีฟ Monday เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ตัวเลือกการรายงาน
สำหรับผู้จัดการโครงการหลายคน ตัวเลือกการรายงานเป็นสิ่งจำเป็น—คุณต้องการที่จะมองเห็นความคืบหน้าของโครงการของคุณ เปรียบเทียบข้อมูล ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
วันจันทร์เข้าใจสิ่งนี้และนำเสนอฟีเจอร์การรายงานที่แข็งแกร่ง ใช้ แดชบอร์ดที่มีวิดเจ็ตมากกว่า 30 รายการ เพื่อวัด KPI ติดตามประสิทธิภาพ ตรวจสอบปริมาณงาน และดูว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามแผนหรือไม่ แพลตฟอร์มนี้มีมุมมองแผนภูมิ ซึ่งคุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะผ่านรายงานวิเคราะห์และกราฟ
ในอีกด้านหนึ่งของสนาม ตัวเลือกการรายงานดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของ Motion แพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนและจัดตารางเวลา แต่ขาดคุณสมบัติการรายงานเชิงลึก ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้จัดการโครงการหลายคน โชคดีที่คุณสามารถผสาน Motion กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และขยายความสามารถของมันได้
การเคลื่อนไหว vs. วันจันทร์ บน Reddit
มาดูกันว่าชุมชน Reddit มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาชอบ Motion แต่คิดว่ามันแพงเกินไป—นี่คือส่วนหนึ่งจากรีวิวของพวกเขา:
ฉันหมดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว มันทำงานได้ดีมากแต่ราคาแพงเกินไปสำหรับสิ่งที่มันทำได้ ควรมีคนคิดอะไรเจ๋งๆ แบบนี้ออกมาในราคาที่ถูกกว่านี้บ้าง!
ฉันตั้งปฏิทินของฉันเป็นรายสัปดาห์หรือรายสองสัปดาห์ ฉันสามารถใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการจัดระเบียบปฏิทินของฉัน เนื่องจากฉันไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆ
ฉันคงจะสมัครใช้บริการแล้วถ้าตั้งราคาเหมาะสม บางทีรูปแบบการคิดราคาของพวกเขาควรอิงตามจำนวนงานและการจัดเรียงใหม่ ไม่ใช่ราคาเหมาจ่ายซึ่งอาจจะแพงเกินไป
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาชื่นชอบกระดานคัมบังของวันจันทร์ แม้ว่าการตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการนำไปใช้อย่างเหมาะสม:
มีบางจุดที่ต้องตั้งค่าให้เหมาะสม แต่เป็นการปรับปรุงที่ดีที่สุดที่เราเคยทำมา เรามีบอร์ดสำหรับสมาชิกทุกคนเพื่อติดตามงานที่มีเพียงพวกเขาและผู้จัดการของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ เรามีบอร์ดติดตามสำหรับซัพพลายเออร์และอีกบอร์ดสำหรับภายในองค์กร
ผู้ใช้ในกระทู้เดียวกันไม่ชอบโครงสร้างราคาของวันจันทร์:
ฉันลองใช้แล้ว และแม้ว่าฉันจะคิดว่ามันน่าสนใจ แต่ฉันคิดว่ามันแพงเกินไปมาก นอกจากนี้ พวกเขายังให้คุณจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนั้นคุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับใบอนุญาตเพิ่มเติม 10 ใบเมื่อคุณต้องการแค่ 1 ใบเท่านั้น
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Motion vs. Monday
การเลือกใช้ Motion หรือ Monday มักหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อดีข้อเสีย หากคุณเลือกใช้ตัวเลือกการวางแผนและการจัดตารางเวลาของ Motion คุณจะต้องยอมรับว่าไม่มีเครื่องมือรายงาน ในทางกลับกัน หากคุณต้องการบทบาทที่กำหนดเองและแดชบอร์ดของ Monday คุณจะไม่ได้รับฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่หลากหลายเท่า
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเล่นเกมให้และรับหากคุณเลือก ตัวเลือกที่สามที่มีทุกอย่าง—ClickUp!
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่มีฟีเจอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดระเบียบงาน ทำงานร่วมกัน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครบครัน คุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน 📈
มาดูสามคุณสมบัติหลักที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Motion และMonday!
1. การจัดการโครงการด้วย ClickUp พร้อมการสนับสนุนจาก AI
ClickUp คือการ ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย ด้วยชุดฟีเจอร์เฉพาะที่ผสานรวมอยู่ในClickUp Project Management Suite
ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมทีมขนาดเล็กและขนาดใหญ่เข้าด้วยกันและทำงานในทุกแง่มุมของโครงการด้วยความชัดเจนและความทุ่มเทสูงสุด
กำลังวางแผนโครงการอยู่ใช่ไหม?ClickUp AIพร้อมช่วยคุณ!ผู้ช่วยเขียนAI ที่ทรงพลังนี้สามารถสร้างแผนโครงการทั้งหมด, ไทม์ไลน์, และเอกสารสรุป, สรุปบันทึก,สร้างวาระการประชุม, คิดค้นไอเดีย, และแก้ไขเนื้อหา—และคุณจะได้รับ คำแนะนำเฉพาะบทบาท มากมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ!
หากคุณต้องการควบคุมการทำงานของโครงการได้มากขึ้น ให้ใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpและแสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการ ใช้รายการ กระดาน ไทม์ไลน์ และปฏิทินเพื่อดูข้อมูลจากมุมมองต่างๆ และมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมโดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
ความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ ClickUp มอบตัวเลือกให้คุณ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การตรวจทาน การแชท ความคิดเห็น และการจดบันทึก เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดตเล็กๆ น้อยๆ
แดชบอร์ด ClickUp พร้อมวิดเจ็ตภาพมากกว่า 50 รายการช่วยให้คุณเข้าถึงบันทึกเวลาทำงาน แผนสปรินต์ ตัวชี้วัดโครงการ และรายงานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างแม่นยำและนำไปปฏิบัติได้จริง
ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างโปรเจกต์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? ใช้เทมเพลตการจัดการโปรเจกต์ระดับพรีเมียมของ ClickUp เพื่อประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอ ✨
2. งานใน ClickUp สำหรับการมองเห็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
ผู้จัดการโครงการต้องสามารถมอบหมาย จัดระเบียบ และติดตามงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด ClickUp มอบพลังให้คุณ ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง ด้วยClickUp Tasks
ชุดโปรแกรมนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ClickApps มากกว่า 35รายการสำหรับการจัดการงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ วางแผนงานของทีม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานอัตโนมัติการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือแก้ไขงานเป็นกลุ่ม ด้วยตัวเลือกเช่น การเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนในหนึ่งงาน การแก้ไขแบบร่วมมือ และความคิดเห็นแบบ.Thread การรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของทีมไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถให้รายละเอียดตามบริบทสำหรับทุกงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณรู้ว่าต้องทำอะไร สิ่งนี้ยังทำให้การกรองและจัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบในแต่ละวันเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการสาธิตงานด้วยการบันทึกหน้าจอและ กำหนดระดับการเข้าถึงตามลำดับชั้นเพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณดำเนินการต่อไปได้อย่างมั่นใจ!
3. มุมมองปฏิทิน ClickUp สำหรับการจัดตารางงานได้อย่างง่ายดาย
ClickUp มีมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบ และในจำนวนนี้มุมมองปฏิทิน ClickUp สามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและจัดตารางงานได้!
รูปแบบนี้ช่วยให้คุณเห็นงานของคุณได้ทั้งแบบ รายวัน, สี่วัน, สัปดาห์, หรือเดือน เพื่อให้คุณสามารถเลือกดูรายละเอียดในระดับที่คุณต้องการได้ตามเวลาที่ต้องการ
การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายมาก—เพียงลากและวางงานลงในปฏิทิน และเสร็จเรียบร้อย! ปฏิทิน ClickUp จะซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ ให้คุณมองเห็นงานทั้งหมดในที่เดียว
สิ่งที่คุณเห็นในเครื่องมือปฏิทินของคุณสามารถ ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์—กรองมุมมองตามโครงการ ระดับความสำคัญ หรือเกณฑ์อื่น ๆ กำหนดรหัสสีให้กับงานเพื่อความสะดวกในการนำทาง และแสดงรายละเอียดงาน คุณจะเพลิดเพลินกับการแก้ไขงานแบบกลุ่ม—เลือกงานหลายรายการและเปลี่ยนรายละเอียดโดยไม่ต้องทำซ้ำหลายครั้ง 😍
ไม่ประนีประนอม: ClickUp คือการจัดการโครงการที่ง่ายดาย
ด้วยตัวเลือกการวางแผน การแสดงภาพและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย ClickUp จึงเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผู้จัดการโครงการ ความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับทุกโครงการและสายงาน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่นๆ กว่า 1,000 รายการ ทำให้คุณสามารถรวมงานที่กระจัดกระจายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลองใช้ ClickUp เวอร์ชันฟรีเพื่อสำรวจฟีเจอร์ต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเอง! 😎