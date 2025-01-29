บล็อก ClickUp
แอปจัดการโครงการ iOS: 10 โซลูชันยอดนิยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น

แอปจัดการโครงการ iOS: 10 โซลูชันยอดนิยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น

Engineering Team
Engineering Team
29 มกราคม 2568

การบริหารโครงการก็เหมือนกับการโยนลูกบอลสิบสองลูกพร้อมกัน หากคุณไม่มีทักษะวิเศษซ่อนอยู่ การจัดการงาน ติดตามตารางเวลา และบริหารทีมทั้งหมดด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายจริงๆ 🤹

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องทำมันคนเดียว—แอปพลิเคชันการจัดการโครงการสามารถช่วยคุณวางแผน, ติดตาม, และจัดระเบียบทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของโครงการของคุณได้, ทำให้มันทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ลื่นไหล.

หากคุณต้องการแอปจัดการโครงการที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ iOS ได้ดี มาสำรวจกันเถอะ! เราพร้อมที่จะแนะนำคุณสู่ 10 แอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ iOS และเปิดเผยข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละแอป มาลุยกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในแอปการจัดการโครงการ iOS?

เมื่อเลือกแอปการจัดการโครงการ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

  1. อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย: แอปควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้เพื่อการนำทางที่สะดวก
  2. การจัดการงาน: แอปควรรองรับการสร้างงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึงการตั้งวันครบกำหนด การแจ้งเตือน ลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  3. คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ควรอนุญาตให้คุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารและส่งข้อความ เช่น Slack และอีเมล
  4. การมองเห็นโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปมีเครื่องมือการมองเห็นโครงการสำหรับการวางแผนและติดตามความคืบหน้า เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
  5. ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าแอปสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้อยู่ได้หรือไม่ เช่น ปฏิทิน, CRM, และเครื่องมือการพัฒนา
  6. การปรับแต่ง: แอปควรสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับ, และเทมเพลตโครงการ
  7. ความสามารถในการขยายขนาด: แอปควรสามารถรองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ iOS ที่ควรนำมาใช้กับทีมของคุณ

เราได้ค้นหาอย่างกว้างขวางเพื่อนำเสนอ สุดยอดแอปจัดการโครงการสำหรับ iOS ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น 💪

เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ มาเริ่มกันเลย!

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ, เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, และคุณสมบัติการร่วมมือมากมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พบกับ ClickUp—ซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่รองรับ iOS ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันและการจัดการขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมายช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และสร้างแผนที่โครงการที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสำคัญได้ ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการมากมายสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และปรับแต่งสถานะเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุกขั้นตอนของโครงการ

เทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหาร ClickUp
ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารของ ClickUp เพื่อดูแลโครงการหลายโครงการผ่านบอร์ดและรายการที่สะดวก

กำลังมองหาภาพรวมที่กระชับของโครงการหลายโครงการที่คุณดูแลอยู่หรือไม่? ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารของ ClickUp! ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขอบเขต, สถานะงบประมาณ, และการให้คะแนนโครงการ ช่วยให้คุณแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้

รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Dashboards เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agileและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มอบมุมมองแบบ 360° ของข้อมูลสำคัญและช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบุคคล สปรินต์ โครงการ และงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

แดชบอร์ด ClickUp ภาพรวมโครงการ (ภาพรวมรายการ)
ดูผลงานของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตามหรือจัดหมวดหมู่ความคืบหน้าโดยรวมในแดชบอร์ดของ ClickUp

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและการดำเนินการของคุณด้วยความเร็วด้วย ClickUp AI ซึ่งช่วยให้คุณ:

  • สร้างโครงร่างโครงการ
  • ร่างเอกสาร
  • สร้างสรุปบันทึกการประชุม

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Forster โดยการเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจหรือเอกสารใด ๆ คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องทำภายในความคิดเห็น แชทแบบเรียลไทม์ แชร์ไฟล์แนบ และรับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนที่ครอบคลุม

รับ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ iOSและสัมผัสประสิทธิภาพที่ราบรื่นบนมือถือ เดสก์ท็อป และแม้แต่ Apple Watch ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมขณะเดินทาง! 🏃

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้การเรียนรู้มีความชันสูง
  • คุณต้องอยู่ในแพ็กเกจชำระเงินเพื่อใช้ฟังก์ชันการทำงานของ AI

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. สบายๆ ส่งข้อความส่วนตัวมาได้

เวิร์กโฟลว์แบบสบายๆ ของ Casual.PM
ผ่าน:Casual.PM

Casual. PM หรือที่รู้จักกันในชื่อ Casual เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและกระบวนการที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับการจัดระเบียบงานตามความต้องการเฉพาะของคุณ มันให้คุณเห็นภาพรวม 360° ของโครงการและเข้าใจการไหลของงานได้อย่างชัดเจน 🌊

เพียงสร้างเวิร์กโฟลว์จากศูนย์โดยใช้ ฟีเจอร์ Canvas ด้วยการเพิ่มงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น หากธุรกิจของคุณเติบโตบนกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ Casual. PM จะช่วยประหยัดเวลาของคุณเพราะคุณสามารถคัดลอกและเริ่มต้นใหม่ทุกเวิร์กโฟลว์ที่คุณสร้างได้อย่างง่ายดาย

คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกทีมเข้าไปในโปรเจ็กต์เพื่อมอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าภายในกระบวนการทำงานได้ แอปพลิเคชัน iOS ยังมีมุมมองแดชบอร์ดที่แสดงงานเป็นภาพและโปรเจ็กต์ที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดของคุณ

สบาย ๆ ติดต่อทางข้อความส่วนตัวจะสะดวกที่สุด

  • แม่แบบการจัดการโครงการ
  • มุมมองโครงการแบบ 360°
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Dropbox, Google Drive และ Google Calendar
  • การโคลนนิ่งโครงการ
  • การวางแผนและติดตามงานด้วยภาพ

สบายๆ ข้อจำกัดในการส่งข้อความส่วนตัว

  • อินเตอร์เฟซอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน
  • มันอาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการผสานรวมเพิ่มเติม

ไม่เป็นทางการ ราคา PM

  • ส่วนบุคคล: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

ลำลอง. คะแนนและรีวิวส่วนตัว

  • G2: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

3. MeisterTask

กระดานคัมบัง MeisterTask
ผ่านทาง:MeisterTask

MeisterTask เป็นแอปจัดการงานและโครงการที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ iOS ทุกเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมและติดตามโครงการผ่านมุมมองที่สะดวกหลากหลายรูปแบบ

ใช้ประโยชน์จาก กระดานโครงการ Kanban เพื่อแปลงกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นดิจิทัลและรับมุมมองที่โปร่งใสเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน เปิดมุมมองแดชบอร์ดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณเห็นการแจ้งเตือน โครงการ และงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยฟีเจอร์ Gantt Timeline ของ MeisterTask ผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและรับรองความสอดคล้องของทีมได้ กำหนดและจัดตารางงานในมุมมองปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดติดขัดและปฏิบัติตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาได้อีกด้วย ⏳

MeisterTask ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดตด้วยการแจ้งเตือนและรีมินเดอร์บน iPhone หรือ iPad ของคุณ และยังรองรับการทำงานแบบ ออฟไลน์ อีกด้วย เมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง งานทั้งหมดของคุณจะถูกซิงค์ไปยังสถานะล่าสุดโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask

  • การทำงานอัตโนมัติของงาน
  • แม่แบบสำหรับการจัดการโครงการและงาน
  • งานออฟไลน์
  • มุมมองโครงการหลายแบบ
  • การติดตามเวลา

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • การเพิ่มปฏิทินกระบวนการทำงานอาจเป็นประโยชน์
  • การแจ้งเตือนบนมือถืออาจไม่เชื่อถือได้ในบางครั้ง

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $6.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

4. ทีมวีค

การวางแผนโครงการ TeamWeek
ผ่านทาง:TeamWeek

TeamWeek (หรือ Toggl Plan) ช่วยให้คุณสร้าง แผนที่เส้นทางแบบภาพและตารางเวลาโครงการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเส้นเวลาแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และเมื่อมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรือแผนมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เพิ่มรายละเอียดเช่นไฟล์แนบ, ประมาณการ, และความคิดเห็นจากผู้ให้คำแนะนำลงในกระบวนการทำงานของคุณ และจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในที่เดียว. นอกจากนี้ คุณจะไม่พลาดงานหรือแผนการของคุณอีกต่อไป ด้วยการอัปเดตทางอีเมลและในแอปพลิเคชัน. 📢

ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นหรือไม่? ขยายมุมมองออกเพื่อดูแผนงานโครงการและความสามารถของทีมสำหรับเดือนไตรมาส หรือปีข้างหน้า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถ มองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และจัดการกับมันได้อย่างตรงจุด

คุณสมบัติเด่นของ TeamWeek

  • ไทม์ไลน์ที่สามารถแชร์กับลูกค้าได้
  • บัตรงานที่ปรับแต่งได้
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
  • หมุดหมายสำคัญที่มีรหัสสีเพื่อติดตามกำหนดเวลา
  • การแจ้งเตือนในแอป

ข้อจำกัดของ TeamWeek

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์
  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด

ราคาของ TeamWeek

  • ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $13. 35/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ TeamWeek

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

5. นิฟตี้

แผนงานที่ชัดเจน
ผ่าน:Nifty

Nifty คือพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อการวางแผนโครงการ การสื่อสารภายในทีม และการรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ตอบโจทย์สมดุลที่ลงตัวระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ในระดับสูงกับการบริหารจัดการงานประจำวัน 🤝

กำหนดไทม์ไลน์เชิงภาพ สำหรับเป้าหมายหลักของคุณและให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการ อัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น เมื่อพูดถึงการติดตามความสำเร็จ Nifty จะแจ้งให้คุณทราบด้วยสถานะแบบเรียลไทม์

แอปนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงานประจำวันของคุณด้วย มุมมองที่หลากหลาย เช่น แคนบาน, รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และสวิมเลน

ทีมของคุณสามารถแชร์ไอเดียและรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายด้วย แชทในตัว และการโทรวิดีโอเพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเอกสารโครงการ บันทึก และวิกิ และแชร์กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Nifty

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Slack และ Google Docs
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
  • รายงานความคืบหน้าอัตโนมัติ
  • การจัดการเป้าหมายที่ง่ายดาย
  • มุมมองโครงการหลายแบบ

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไป
  • ฟังก์ชันการติดแท็กอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น

ราคาที่ชาญฉลาด

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

6. Trello

แดชบอร์ด Trello
ผ่าน:Trello

Trello คือ ราชาแห่งกระดาน Kanban! เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพนี้เปรียบเสมือนกระดานปักหมุดแบบโต้ตอบที่ปฏิวัติวิธีการจัดระเบียบและติดตามงานของคุณ

งานใน Trello คือโน้ตดิจิทัลที่เรียกว่าการ์ด ด้วยการลากและวางอย่างง่าย คุณสามารถจัดเรียงการ์ดเหล่านี้ใหม่ได้อย่างสะดวก เหมือนกับการจัดเรียงสิ่งของบนกระดานปักหมุดเสมือนจริง 📌

ผู้ช่วยอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Trello ช่วยให้คุณสร้างกฎ ปุ่ม และคำสั่งต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานซ้ำๆ จะไม่หลุดรอดไป นอกจากนี้ยังสามารถระบุกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำและแนะนำโซลูชันอัตโนมัติแบบคลิกเดียวได้อีกด้วย

ใช้มุมมองกระดานแบบคลาสสิกของ Trello เพื่อติดตามงาน, ปฏิทินสำหรับติดตามกำหนดเวลา, ไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางเวลา, ตารางสำหรับข้อมูล, หรือแผนที่สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • 100+ แม่แบบการจัดการโครงการ
  • ผู้ช่วยอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • กระดานคัมบังแบบลากและวาง
  • รายการงานที่ทำได้ง่าย
  • การร่วมมือผ่านความคิดเห็น

ข้อจำกัดของ Trello

  • ต้องการรายงานและการวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาในตัวมากขึ้น
  • เหมาะที่สุดสำหรับงานขนาดเล็กที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกินห้าคน

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)

7. Jira

Jira Software
ผ่านทาง:Atlassian

Atlassian's Jira คือระบบสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโครงการ

กระดาน Scrum ของ Jira ช่วยแบ่งงานสปรินต์ขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย ช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ไทม์ไลน์แบบอินเทอร์แอกทีฟเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่ให้คุณจัดระเบียบรายการงาน เพิ่มอีปิค กำหนดตารางการปล่อย และติดตามความเชื่อมโยงของงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก

ติดตามงานและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการสร้าง อัปเดต แก้ไข ติดตาม และวิเคราะห์งานต่างๆ เป็นทีม ใช้ประโยชน์จากรายงานและแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น 🔮

หากคุณต้องการประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Jira มี เทมเพลต ที่ครอบคลุมทีม แผนก และหมวดหมู่ต่างๆตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
  • แดชบอร์ดสำหรับภาพรวมโครงการแบบ 360°
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันมากกว่า 3,000 รายการ
  • กระดานสครัมและไทม์ไลน์โครงการ
  • รายงานเชิงลึก

ข้อจำกัดของ Jira

  • ผู้เริ่มต้นอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้แพลตฟอร์ม
  • ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดเพิ่มเติมอาจมีประโยชน์

ราคาของ Jira

  • ฟรี: ผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

8. เบสแคมป์

บอร์ดคานบันเบสแคมป์
ผ่านทาง:Basecamp

Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย มันเปรียบเสมือนศูนย์กลางเสมือนจริงที่ทีมของคุณสามารถจัดเก็บ ร่วมมือ หารือ และส่งมอบงานโครงการได้อย่างง่ายดาย

รักษาความเป็นระเบียบและทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดเรียงงานที่ได้รับมอบหมาย, โครงการ, และตารางเวลาทั้งหมดของคุณไว้อย่างเป็นระเบียบบนแดชบอร์ดหน้าเดียว ใช้ มุมมอง Lineup เพื่อดูภาพรวมใหญ่ของโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

ติดตามงานได้อย่างง่ายดายด้วย รายการสิ่งที่ต้องทำ ในฐานะผู้จัดการโครงการ การมีตัวเลือกในการสร้างรายการได้ไม่จำกัดจำนวน มอบหมายงาน และติดตามกำหนดส่งได้อย่างทันท่วงทีด้วยการแจ้งเตือน ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 🔔

ใช้กระดานข้อความเป็นห้องประชุมดิจิทัลที่รวบรวมการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะไว้ในหน้าเดียว และหากคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือมีคำถามเร่งด่วน การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์คือตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณมี พื้นที่ไม่จำกัด สำหรับแต่ละโปรเจ็กต์เพื่อเก็บเอกสาร, ไฟล์, และรูปภาพของคุณไว้อย่างเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • การส่งข้อความแบบเรียลไทม์
  • มุมมองหลากหลายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ
  • รองรับไฟล์บนคลาวด์กับ Figma, Dropbox, Airtable และอื่น ๆ
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • การประชุมทางวิดีโออาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อาจมีข้อจำกัด

ราคาของเบสแคมป์

  • เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Basecamo Pro Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)

9. QuickPlan

งานใน QuickPlan
ผ่าน:QuickPlan

QuickPlan ใส่ใจความสะดวกและประสิทธิภาพเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ แผนงาน และเป้าหมายบนอุปกรณ์ iOS แอปนี้มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์การวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้ความพยายามและการเรียนรู้ที่น้อยที่สุด

แอปนี้มีสามมุมมองสำหรับการจัดการงาน: โครงร่าง, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองผู้ตรวจสอบ สามารถจัดระเบียบงานเป็นกลุ่มและโครงการย่อยได้อย่างง่ายดาย แสดงผลในกรอบกลุ่ม และย้ายงานหลายรายการพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีฟิลด์งานเพิ่มเติม เช่น สีแถบงาน, ไอคอนงาน, ติดต่อ, และฟิลด์ URL

ด้วยท่าทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น คุณสามารถทำกิจกรรมทั่วไป เช่น การเพิ่ม แก้ไข และย้ายงาน ด้วยท่าทางสัมผัสที่ง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ คีย์ลัด เพื่อดำเนินการต่างๆ โดยไม่ต้องยกนิ้วออกจากแป้นพิมพ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ⌨️

QuickPlan ยังช่วยให้การแชร์โปรเจกต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย คุณสามารถนำเข้าไฟล์จากแอปไฟล์ของ iOS หรือใช้ฟีเจอร์เปิดในแอปอื่น (Open In) ของ iOS เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังแอปของบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น Dropbox และ iCloud Drive

คุณสมบัติเด่นของ QuickPlan

  • การสัมผัสเพื่อจัดการงานได้ง่าย
  • คีย์ลัดแป้นพิมพ์ iOS
  • การแชร์โปรเจกต์อย่างง่ายดาย
  • ง่ายขึ้นสำหรับการจัดการโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ
  • รายการด่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ QuickPlan

  • การสนับสนุนผู้ใช้สามารถทำได้ดีกว่านี้

ราคาของ QuickPlan

  • ซื้อครั้งเดียว: $49.99

คะแนนและรีวิวของ QuickPlan

  • App Store: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. แผนภูมิลำดับความสำคัญ

เมทริกซ์ลำดับความสำคัญบน Outlook
ผ่าน:เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ

Appfluence's Priority Matrix นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการลำดับความสำคัญ งาน และโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ ด้วย กรอบการทำงานแบบ 4 ช่อง คุณสามารถติดตามโครงการจำนวนมากและงานนับร้อยได้อย่างง่ายดาย

จัดหมวดหมู่การทำงานของคุณด้วยไอคอนและดาว ทำให้คุณสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองงานตามผู้ร่วมงานได้ ทำให้ง่ายต่อการดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พลาดงานใด ๆ ให้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น แท็ก, ตัวกรอง, การจัดเรียง และการค้นหา 🧐

เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณสร้างรายงานทันที ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อติดตามสถานะของทีมและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประเมินผลอย่างละเอียด คุณสามารถสร้างรายงานรายบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Priority Matrix

  • การแชร์ไฟล์แบบลากและวาง
  • ผสานการทำงานกับ Office 365, Outlook 365 และ Microsoft Teams
  • แชทในแอป
  • รายงานทันที
  • ตัวเลือกการกรองหลายแบบ

ข้อจำกัดของเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ

  • แอปเดสก์ท็อปอาจดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
  • มันอาจต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพิ่มเติมเพื่อจัดการโครงการ

การกำหนดราคาแบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ

  • ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • PM สำหรับ Office 365: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การจัดอันดับและรีวิวเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)

บรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วยการใช้ความพยายามน้อยลง ด้วยแอปการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ iOS

เพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยแอปการจัดการโครงการระดับยอดเยี่ยมที่นำเสนอ บอกลาความวุ่นวายในที่ทำงานและต้อนรับการสื่อสารที่ราบรื่น การติดตามงานที่ง่ายดาย และการสร้างรายงานที่รวดเร็ว

สำหรับโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณลองใช้ ClickUp ฟรี!ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน,ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการช่วยเหลือจาก AIโครงการของคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 🙌