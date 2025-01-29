แอปจัดการโครงการ iOS: 10 โซลูชันยอดนิยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น

การบริหารโครงการก็เหมือนกับการโยนลูกบอลสิบสองลูกพร้อมกัน หากคุณไม่มีทักษะวิเศษซ่อนอยู่ การจัดการงาน ติดตามตารางเวลา และบริหารทีมทั้งหมดด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายจริงๆ 🤹
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องทำมันคนเดียว—แอปพลิเคชันการจัดการโครงการสามารถช่วยคุณวางแผน, ติดตาม, และจัดระเบียบทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของโครงการของคุณได้, ทำให้มันทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ลื่นไหล.
หากคุณต้องการแอปจัดการโครงการที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ iOS ได้ดี มาสำรวจกันเถอะ! เราพร้อมที่จะแนะนำคุณสู่ 10 แอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ iOS และเปิดเผยข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละแอป มาลุยกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในแอปการจัดการโครงการ iOS?
เมื่อเลือกแอปการจัดการโครงการ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย: แอปควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้เพื่อการนำทางที่สะดวก
- การจัดการงาน: แอปควรรองรับการสร้างงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึงการตั้งวันครบกำหนด การแจ้งเตือน ลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ควรอนุญาตให้คุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารและส่งข้อความ เช่น Slack และอีเมล
- การมองเห็นโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปมีเครื่องมือการมองเห็นโครงการสำหรับการวางแผนและติดตามความคืบหน้า เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าแอปสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้อยู่ได้หรือไม่ เช่น ปฏิทิน, CRM, และเครื่องมือการพัฒนา
- การปรับแต่ง: แอปควรสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับ, และเทมเพลตโครงการ
- ความสามารถในการขยายขนาด: แอปควรสามารถรองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ iOS ที่ควรนำมาใช้กับทีมของคุณ
เราได้ค้นหาอย่างกว้างขวางเพื่อนำเสนอ สุดยอดแอปจัดการโครงการสำหรับ iOS ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น 💪
เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ มาเริ่มกันเลย!
1.คลิกอัพ
พบกับ ClickUp—ซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่รองรับ iOS ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันและการจัดการขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมายช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และสร้างแผนที่โครงการที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสำคัญได้ ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการมากมายสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และปรับแต่งสถานะเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุกขั้นตอนของโครงการ
กำลังมองหาภาพรวมที่กระชับของโครงการหลายโครงการที่คุณดูแลอยู่หรือไม่? ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารของ ClickUp! ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขอบเขต, สถานะงบประมาณ, และการให้คะแนนโครงการ ช่วยให้คุณแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้
รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Dashboards เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agileและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มอบมุมมองแบบ 360° ของข้อมูลสำคัญและช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบุคคล สปรินต์ โครงการ และงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและการดำเนินการของคุณด้วยความเร็วด้วย ClickUp AI ซึ่งช่วยให้คุณ:
- สร้างโครงร่างโครงการ
- ร่างเอกสาร
- สร้างสรุปบันทึกการประชุม
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Forster โดยการเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจหรือเอกสารใด ๆ คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องทำภายในความคิดเห็น แชทแบบเรียลไทม์ แชร์ไฟล์แนบ และรับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนที่ครอบคลุม
รับ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ iOSและสัมผัสประสิทธิภาพที่ราบรื่นบนมือถือ เดสก์ท็อป และแม้แต่ Apple Watch ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมขณะเดินทาง! 🏃
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบภาพอย่างง่ายด้วยClickUp WhiteboardsและMind Maps
- วิดเจ็ตและรายงานการติดตาม เวลาสำหรับการจัดการธุรกิจ
- การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสาร
- อัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีด้วยสถานะที่กำหนดเองและหมุดหมายของโครงการ
- คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่เข้าใจง่าย
- การตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานง่าย
- แดชบอร์ดโครงการสำหรับการมองเห็นภาพรวมงานแบบภาพรวม
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับต้นฉบับ
- ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเช่น Slack, Google Drive, Figma และ Loom
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้การเรียนรู้มีความชันสูง
- คุณต้องอยู่ในแพ็กเกจชำระเงินเพื่อใช้ฟังก์ชันการทำงานของ AI
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. สบายๆ ส่งข้อความส่วนตัวมาได้
Casual. PM หรือที่รู้จักกันในชื่อ Casual เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและกระบวนการที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับการจัดระเบียบงานตามความต้องการเฉพาะของคุณ มันให้คุณเห็นภาพรวม 360° ของโครงการและเข้าใจการไหลของงานได้อย่างชัดเจน 🌊
เพียงสร้างเวิร์กโฟลว์จากศูนย์โดยใช้ ฟีเจอร์ Canvas ด้วยการเพิ่มงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น หากธุรกิจของคุณเติบโตบนกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ Casual. PM จะช่วยประหยัดเวลาของคุณเพราะคุณสามารถคัดลอกและเริ่มต้นใหม่ทุกเวิร์กโฟลว์ที่คุณสร้างได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกทีมเข้าไปในโปรเจ็กต์เพื่อมอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าภายในกระบวนการทำงานได้ แอปพลิเคชัน iOS ยังมีมุมมองแดชบอร์ดที่แสดงงานเป็นภาพและโปรเจ็กต์ที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดของคุณ
สบาย ๆ ติดต่อทางข้อความส่วนตัวจะสะดวกที่สุด
- แม่แบบการจัดการโครงการ
- มุมมองโครงการแบบ 360°
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Dropbox, Google Drive และ Google Calendar
- การโคลนนิ่งโครงการ
- การวางแผนและติดตามงานด้วยภาพ
สบายๆ ข้อจำกัดในการส่งข้อความส่วนตัว
- อินเตอร์เฟซอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน
- มันอาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการผสานรวมเพิ่มเติม
ไม่เป็นทางการ ราคา PM
- ส่วนบุคคล: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
ลำลอง. คะแนนและรีวิวส่วนตัว
- G2: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. MeisterTask
MeisterTask เป็นแอปจัดการงานและโครงการที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ iOS ทุกเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมและติดตามโครงการผ่านมุมมองที่สะดวกหลากหลายรูปแบบ
ใช้ประโยชน์จาก กระดานโครงการ Kanban เพื่อแปลงกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นดิจิทัลและรับมุมมองที่โปร่งใสเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน เปิดมุมมองแดชบอร์ดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณเห็นการแจ้งเตือน โครงการ และงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยฟีเจอร์ Gantt Timeline ของ MeisterTask ผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและรับรองความสอดคล้องของทีมได้ กำหนดและจัดตารางงานในมุมมองปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดติดขัดและปฏิบัติตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาได้อีกด้วย ⏳
MeisterTask ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดตด้วยการแจ้งเตือนและรีมินเดอร์บน iPhone หรือ iPad ของคุณ และยังรองรับการทำงานแบบ ออฟไลน์ อีกด้วย เมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง งานทั้งหมดของคุณจะถูกซิงค์ไปยังสถานะล่าสุดโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- การทำงานอัตโนมัติของงาน
- แม่แบบสำหรับการจัดการโครงการและงาน
- งานออฟไลน์
- มุมมองโครงการหลายแบบ
- การติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- การเพิ่มปฏิทินกระบวนการทำงานอาจเป็นประโยชน์
- การแจ้งเตือนบนมือถืออาจไม่เชื่อถือได้ในบางครั้ง
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $6.50/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
4. ทีมวีค
TeamWeek (หรือ Toggl Plan) ช่วยให้คุณสร้าง แผนที่เส้นทางแบบภาพและตารางเวลาโครงการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเส้นเวลาแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และเมื่อมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรือแผนมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เพิ่มรายละเอียดเช่นไฟล์แนบ, ประมาณการ, และความคิดเห็นจากผู้ให้คำแนะนำลงในกระบวนการทำงานของคุณ และจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในที่เดียว. นอกจากนี้ คุณจะไม่พลาดงานหรือแผนการของคุณอีกต่อไป ด้วยการอัปเดตทางอีเมลและในแอปพลิเคชัน. 📢
ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นหรือไม่? ขยายมุมมองออกเพื่อดูแผนงานโครงการและความสามารถของทีมสำหรับเดือนไตรมาส หรือปีข้างหน้า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถ มองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และจัดการกับมันได้อย่างตรงจุด
คุณสมบัติเด่นของ TeamWeek
- ไทม์ไลน์ที่สามารถแชร์กับลูกค้าได้
- บัตรงานที่ปรับแต่งได้
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- หมุดหมายสำคัญที่มีรหัสสีเพื่อติดตามกำหนดเวลา
- การแจ้งเตือนในแอป
ข้อจำกัดของ TeamWeek
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
ราคาของ TeamWeek
- ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $13. 35/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ TeamWeek
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
5. นิฟตี้
Nifty คือพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อการวางแผนโครงการ การสื่อสารภายในทีม และการรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ตอบโจทย์สมดุลที่ลงตัวระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ในระดับสูงกับการบริหารจัดการงานประจำวัน 🤝
กำหนดไทม์ไลน์เชิงภาพ สำหรับเป้าหมายหลักของคุณและให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการ อัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น เมื่อพูดถึงการติดตามความสำเร็จ Nifty จะแจ้งให้คุณทราบด้วยสถานะแบบเรียลไทม์
แอปนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงานประจำวันของคุณด้วย มุมมองที่หลากหลาย เช่น แคนบาน, รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และสวิมเลน
ทีมของคุณสามารถแชร์ไอเดียและรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายด้วย แชทในตัว และการโทรวิดีโอเพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเอกสารโครงการ บันทึก และวิกิ และแชร์กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Slack และ Google Docs
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- รายงานความคืบหน้าอัตโนมัติ
- การจัดการเป้าหมายที่ง่ายดาย
- มุมมองโครงการหลายแบบ
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไป
- ฟังก์ชันการติดแท็กอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
6. Trello
Trello คือ ราชาแห่งกระดาน Kanban! เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพนี้เปรียบเสมือนกระดานปักหมุดแบบโต้ตอบที่ปฏิวัติวิธีการจัดระเบียบและติดตามงานของคุณ
งานใน Trello คือโน้ตดิจิทัลที่เรียกว่าการ์ด ด้วยการลากและวางอย่างง่าย คุณสามารถจัดเรียงการ์ดเหล่านี้ใหม่ได้อย่างสะดวก เหมือนกับการจัดเรียงสิ่งของบนกระดานปักหมุดเสมือนจริง 📌
ผู้ช่วยอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Trello ช่วยให้คุณสร้างกฎ ปุ่ม และคำสั่งต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานซ้ำๆ จะไม่หลุดรอดไป นอกจากนี้ยังสามารถระบุกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำและแนะนำโซลูชันอัตโนมัติแบบคลิกเดียวได้อีกด้วย
ใช้มุมมองกระดานแบบคลาสสิกของ Trello เพื่อติดตามงาน, ปฏิทินสำหรับติดตามกำหนดเวลา, ไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางเวลา, ตารางสำหรับข้อมูล, หรือแผนที่สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- 100+ แม่แบบการจัดการโครงการ
- ผู้ช่วยอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- กระดานคัมบังแบบลากและวาง
- รายการงานที่ทำได้ง่าย
- การร่วมมือผ่านความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ Trello
- ต้องการรายงานและการวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาในตัวมากขึ้น
- เหมาะที่สุดสำหรับงานขนาดเล็กที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกินห้าคน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)
7. Jira
Atlassian's Jira คือระบบสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโครงการ
กระดาน Scrum ของ Jira ช่วยแบ่งงานสปรินต์ขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย ช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ไทม์ไลน์แบบอินเทอร์แอกทีฟเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่ให้คุณจัดระเบียบรายการงาน เพิ่มอีปิค กำหนดตารางการปล่อย และติดตามความเชื่อมโยงของงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ติดตามงานและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการสร้าง อัปเดต แก้ไข ติดตาม และวิเคราะห์งานต่างๆ เป็นทีม ใช้ประโยชน์จากรายงานและแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น 🔮
หากคุณต้องการประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Jira มี เทมเพลต ที่ครอบคลุมทีม แผนก และหมวดหมู่ต่างๆตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- แดชบอร์ดสำหรับภาพรวมโครงการแบบ 360°
- การผสานรวมแอปพลิเคชันมากกว่า 3,000 รายการ
- กระดานสครัมและไทม์ไลน์โครงการ
- รายงานเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Jira
- ผู้เริ่มต้นอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้แพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดเพิ่มเติมอาจมีประโยชน์
ราคาของ Jira
- ฟรี: ผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
8. เบสแคมป์
Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย มันเปรียบเสมือนศูนย์กลางเสมือนจริงที่ทีมของคุณสามารถจัดเก็บ ร่วมมือ หารือ และส่งมอบงานโครงการได้อย่างง่ายดาย
รักษาความเป็นระเบียบและทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดเรียงงานที่ได้รับมอบหมาย, โครงการ, และตารางเวลาทั้งหมดของคุณไว้อย่างเป็นระเบียบบนแดชบอร์ดหน้าเดียว ใช้ มุมมอง Lineup เพื่อดูภาพรวมใหญ่ของโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
ติดตามงานได้อย่างง่ายดายด้วย รายการสิ่งที่ต้องทำ ในฐานะผู้จัดการโครงการ การมีตัวเลือกในการสร้างรายการได้ไม่จำกัดจำนวน มอบหมายงาน และติดตามกำหนดส่งได้อย่างทันท่วงทีด้วยการแจ้งเตือน ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 🔔
ใช้กระดานข้อความเป็นห้องประชุมดิจิทัลที่รวบรวมการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะไว้ในหน้าเดียว และหากคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือมีคำถามเร่งด่วน การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์คือตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณมี พื้นที่ไม่จำกัด สำหรับแต่ละโปรเจ็กต์เพื่อเก็บเอกสาร, ไฟล์, และรูปภาพของคุณไว้อย่างเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- การส่งข้อความแบบเรียลไทม์
- มุมมองหลากหลายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ
- รองรับไฟล์บนคลาวด์กับ Figma, Dropbox, Airtable และอื่น ๆ
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- การประชุมทางวิดีโออาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อาจมีข้อจำกัด
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamo Pro Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
9. QuickPlan
QuickPlan ใส่ใจความสะดวกและประสิทธิภาพเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ แผนงาน และเป้าหมายบนอุปกรณ์ iOS แอปนี้มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์การวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้ความพยายามและการเรียนรู้ที่น้อยที่สุด
แอปนี้มีสามมุมมองสำหรับการจัดการงาน: โครงร่าง, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองผู้ตรวจสอบ สามารถจัดระเบียบงานเป็นกลุ่มและโครงการย่อยได้อย่างง่ายดาย แสดงผลในกรอบกลุ่ม และย้ายงานหลายรายการพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีฟิลด์งานเพิ่มเติม เช่น สีแถบงาน, ไอคอนงาน, ติดต่อ, และฟิลด์ URL
ด้วยท่าทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น คุณสามารถทำกิจกรรมทั่วไป เช่น การเพิ่ม แก้ไข และย้ายงาน ด้วยท่าทางสัมผัสที่ง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ คีย์ลัด เพื่อดำเนินการต่างๆ โดยไม่ต้องยกนิ้วออกจากแป้นพิมพ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ⌨️
QuickPlan ยังช่วยให้การแชร์โปรเจกต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย คุณสามารถนำเข้าไฟล์จากแอปไฟล์ของ iOS หรือใช้ฟีเจอร์เปิดในแอปอื่น (Open In) ของ iOS เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังแอปของบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น Dropbox และ iCloud Drive
คุณสมบัติเด่นของ QuickPlan
- การสัมผัสเพื่อจัดการงานได้ง่าย
- คีย์ลัดแป้นพิมพ์ iOS
- การแชร์โปรเจกต์อย่างง่ายดาย
- ง่ายขึ้นสำหรับการจัดการโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ
- รายการด่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ QuickPlan
- การสนับสนุนผู้ใช้สามารถทำได้ดีกว่านี้
ราคาของ QuickPlan
- ซื้อครั้งเดียว: $49.99
คะแนนและรีวิวของ QuickPlan
- App Store: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. แผนภูมิลำดับความสำคัญ
Appfluence's Priority Matrix นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการลำดับความสำคัญ งาน และโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ ด้วย กรอบการทำงานแบบ 4 ช่อง คุณสามารถติดตามโครงการจำนวนมากและงานนับร้อยได้อย่างง่ายดาย
จัดหมวดหมู่การทำงานของคุณด้วยไอคอนและดาว ทำให้คุณสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองงานตามผู้ร่วมงานได้ ทำให้ง่ายต่อการดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พลาดงานใด ๆ ให้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น แท็ก, ตัวกรอง, การจัดเรียง และการค้นหา 🧐
เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณสร้างรายงานทันที ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อติดตามสถานะของทีมและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประเมินผลอย่างละเอียด คุณสามารถสร้างรายงานรายบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Priority Matrix
- การแชร์ไฟล์แบบลากและวาง
- ผสานการทำงานกับ Office 365, Outlook 365 และ Microsoft Teams
- แชทในแอป
- รายงานทันที
- ตัวเลือกการกรองหลายแบบ
ข้อจำกัดของเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ
- แอปเดสก์ท็อปอาจดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
- มันอาจต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพิ่มเติมเพื่อจัดการโครงการ
การกำหนดราคาแบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- PM สำหรับ Office 365: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การจัดอันดับและรีวิวเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
บรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วยการใช้ความพยายามน้อยลง ด้วยแอปการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ iOS
เพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยแอปการจัดการโครงการระดับยอดเยี่ยมที่นำเสนอ บอกลาความวุ่นวายในที่ทำงานและต้อนรับการสื่อสารที่ราบรื่น การติดตามงานที่ง่ายดาย และการสร้างรายงานที่รวดเร็ว
สำหรับโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณลองใช้ ClickUp ฟรี!ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน,ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการช่วยเหลือจาก AIโครงการของคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 🙌