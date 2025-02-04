10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ 17Hats สำหรับการจัดการลูกค้าในปี 2025

ดังนั้น คุณได้ตัดสินใจใช้ 17Hats เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจของคุณมาเป็นเวลานานแล้ว แต่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
คุณอาจต้องการเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เทียบเคียงได้เพื่อทำให้การสื่อสารกับลูกค้า, การออกใบแจ้งหนี้, และการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
มีทางเลือกหลายอย่างสำหรับ 17Hats ในตลาด แต่คุณควรเลือกอะไร? เครื่องมือ CRM ใดที่จะช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินได้มากที่สุด? ไม่ต้องกังวล เราได้ทำการวิจัยไว้แล้ว ✅
บทความนี้เน้นย้ำ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ 17Hatsในการจัดการลูกค้าในปี2024 สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบรายการนี้และเลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณ พร้อมหรือยัง?
ทางเลือกของ 17Hats คืออะไร?
17Hats เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ทางเลือกที่เหมาะสมควรมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกอย่างที่ 17Hats มี พร้อมเสริมด้วยเครื่องมือ การเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมที่ธุรกิจของคุณต้องการ
นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของมัน:
- การนัดหมาย
- ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและฐานข้อมูลลูกค้า
- ฟังก์ชันการทำงานบนระบบคลาวด์
- การสร้างสัญญา
- เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้า
- การติดตามค่าใช้จ่าย
- ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายนอกและภายใน
- การผสานการทำงานกับ Google Calendar, QuickBooks และ Stripe
- การออกใบแจ้งหนี้และการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์
- คุณสมบัติการจัดการโครงการและงาน
- เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์
- การติดตามเวลา
- การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ 17Hats?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ 17Hats สำหรับธุรกิจของคุณอาจแตกต่างจากตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการค้นหาสิ่งที่มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการในราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
นี่คือจุดสำคัญบางประการที่เราพิจารณาเมื่อทำการวิจัยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ 17Hats:
- เทมเพลต: เทมเพลต CRMเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ CRM ของคุณ พร้อมด้วยเทมเพลตมากมายสำหรับฟังก์ชันธุรกิจอื่น ๆ ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ?
- การสื่อสาร:คุณสมบัติการสื่อสารกับลูกค้าที่มีคุณภาพและการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM
- การจัดการการดำเนินงาน: เครื่องมือที่ดีที่สุดมอบซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่สามารถลดต้นทุนและทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- การผสานรวม: เครื่องมือการจัดการธุรกิจที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
- การจัดการทางการเงิน: ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการจัดทำงบประมาณเป็นสิ่งจำเป็น
โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด คุณอาจต้องการตัวติดตามเวลาหรือความสามารถในการใช้งานกับ PayPal ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จดจำไว้ในใจและเตรียมพร้อมที่จะค้นหาโซลูชันในฝันของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ 17Hats ที่ควรใช้
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจใหม่หรือไม่? นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ 17Hats ที่คุณสามารถใช้ในปี 2024
1.คลิกอัพ
ในฐานะผู้ชนะรางวัลเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดประจำปี2024จาก G2 ระบบการจัดการธุรกิจของ ClickUpนำเสนอฟีเจอร์และการผสานรวมนับพันสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจต่างๆ ลองนึกถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้วของคุณ ✨
เครื่องมือ CRM ของ ClickUpสามารถเร่งการเติบโตของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดการโครงการหลายโครงการได้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณจะได้รับซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ใช้งานง่าย และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการการติดต่อด้วยฟีเจอร์บริการลูกค้าของClickUp—ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการจัดการธุรกิจที่ครบวงจร
เรากำลังพูดถึงแบบสอบถามลูกค้า การแชร์เอกสารอย่างปลอดภัยด้วย ClickUp Docs แม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ และมุมมองที่ปรับแต่งได้
นอกจากนี้ยังมีแผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของงาน และ (เสียงกลองดังขึ้น) แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่ให้ทุกสิ่งเหล่านี้แก่คุณฟรีๆ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการมอบหมายงานช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนเพื่อรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหารือเกี่ยวกับตั๋วแบบเรียลไทม์
- มากกว่า 50 วิดเจ็ตแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณอย่างชัดเจนและรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการสนับสนุนและการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีขึ้น
- ClickUp Automations ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- ไลบรารีเทมเพลตที่มีตัวเลือกมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสังคมออนไลน์ การจัดการโครงการ การระดมความคิด การจัดทำงบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย
- มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่า 1,000 รายการ และหากมีเครื่องมือใดที่ขาดไป คุณสามารถใช้ Zapier เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อของคุณได้โดยไม่ต้องจัดการกับเอกสาร API ทางเทคนิค
- รองรับการใช้งานกับ Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome และอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าและทีมงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่ามีการเรียนรู้ในช่วงแรกเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน
- ผู้ตรวจสอบบางท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายเมื่อได้รับมอบหมายงานที่มีปริมาณมาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBookเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ฟีเจอร์ต่างๆ ครอบคลุมการจัดการงาน การนัดหมาย การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงการบริหารโครงการ HoneyBook ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าและการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- คุณสมบัติการจัดการลูกค้าแบบครบวงจรช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสามารถจัดการอีเมลติดตามผล การนัดหมาย และการสร้างใบแจ้งหนี้ได้
- แม่แบบและแบบฟอร์มช่วยในการสร้างข้อเสนอและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจ, รายได้, ความพึงพอใจของลูกค้า, และการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอีเมลที่สับสนซึ่งขัดขวางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปลี่ยนมาใช้ HoneyBook เป็นครั้งแรก
- รีวิวระบุถึงการขาดตัวเลือกการปรับแต่งในใบแจ้งหนี้ (เช่น การเพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
3. บาน
Bloom เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้า รวมถึงจัดการกับโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในการให้ลูกค้าสามารถจองได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติเด่นของ Bloom
- แบบฟอร์มการตลาดและการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายมีการออกแบบที่สวยงามและเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
- การฝังฟีเจอร์ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- มีการรวมระบบไว้หลายสิบรายการ และคุณสามารถใช้ Zapier เพื่อเพิ่มระบบอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้ (ไม่ต้องใช้ API)
- การทดสอบ A/B ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลและการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของการบาน
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวถึงตัวเลือกเทมเพลตและฟีเจอร์แกลเลอรีที่จำกัด
- รีวิวระบุว่ามีความต้องการธีมเพิ่มเติมและการตั้งค่าการปรับแต่ง
การกำหนดราคาบลูม
- เริ่มต้น: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริการเต็มรูปแบบ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของบลูม
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
4. FreshBooks
FreshBooks เป็นซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจและการเงินที่ไม่มีฟีเจอร์ CRM ใช้จัดการการเงิน ค่าใช้จ่าย การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามเวลา และการจัดการโครงการจากแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks
- ตัวเลือกการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและการจัดการเวลาเพื่อปรับปรุงผลกำไรของคุณ
- เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยติดตามและจัดระเบียบงานพร้อมทั้งปรับปรุงการร่วมมือ
- มีแม่แบบสำหรับออกใบแจ้งหนี้ ติดตามเวลา และจัดการการเงินรวมอยู่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets และ Adobe PDF ได้
- มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เช่น Stripe, Shopify และ Zapier
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- บทวิจารณ์กล่าวถึงความยากลำบากในการใช้ตัวเลือกการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้กับบางธนาคารเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการใช้ฟังก์ชันอ่านในตัวของแอป
ราคาของ FreshBooks
- ไลท์: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $30/เดือน ต่อการใช้งาน
- พรีเมียม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)
5. อินไซต์ลี
Insightly เป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ติดตามโครงการ การขาย และการสื่อสารกับลูกค้า ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้เพื่อจัดการการตลาดทางอีเมล โครงการ งานเฉพาะบุคคล รายชื่อติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- คุณสมบัติการติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมายช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว และติดตามโอกาสทางการขายตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
- ไลบรารีแม่แบบประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการจัดการโครงการ แคมเปญการตลาด ข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขาย การจัดการผู้ติดต่อ การรายงานธุรกิจ และอื่น ๆ
- การผสานรวมครอบคลุมเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น QuickBooks, Gmail และ Outlook
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ, การตลาด, และประสิทธิภาพการขาย
ข้อจำกัดของ Insightly
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เฟซและการเข้าถึงการติดตามอีเมลบนแอปมือถือ
- การเข้าถึงชุดโปรแกรม Insightly แบบเต็มรูปแบบอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก และฟรีแลนซ์
การกำหนดราคาของ Insightly
- CRM Plus: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- CRM Professional: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- CRM Enterprise: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ออล-อิน-วัน พลัส: $349/เดือน
- มืออาชีพครบวงจร: $899/เดือน
- องค์กรครบวงจร: $2,599/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
6. ฮับสปอต CRM
HubSpot CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ 17Hats ใช้สำหรับการติดตามข้อตกลง การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การวิเคราะห์การขาย และการตลาดผ่านอีเมล พร้อมเพลิดเพลินกับการเข้าถึงแบบคลาวด์จากแท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือ หรือพีซีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
HubSpot ยังอนุญาตให้คุณเพิ่มเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ระบบการจัดการข้อมูลติดต่อที่ครอบคลุม ติดตามข้อมูลติดต่อ อนุญาตให้คุณเพิ่มบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
- ไลบรารีเทมเพลตประกอบด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ฟรีสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การตลาดทางอีเมล การสื่อสารกับลูกค้า การติดตามลูกค้าเป้าหมาย หน้าแลนดิ้ง และแบบฟอร์มติดต่อ
- การผสานการทำงานมีให้ใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics และซอฟต์แวร์ HubSpot อื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับแคมเปญการตลาดและการติดตามลูกค้าเป้าหมายช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM
- บางรีวิวจากธุรกิจขนาดเล็กได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าแพ็กเกจที่อัปเกรด, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตลาด, และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ
- ผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาในการใช้งานและความเข้าใจในฟีเจอร์ของกระบวนการทำงาน
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- เครื่องมือฟรี: $0
- ชุด CRM สำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก—เริ่มต้น: $30/เดือนต่อผู้ใช้
- CRM Suite สำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก—ระดับมืออาชีพ: $1,781/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด CRM สำหรับธุรกิจและองค์กร—ระดับมืออาชีพ: $1,781/เดือน ต่อผู้ใช้
- CRM ชุดสำหรับธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่—องค์กร: $5,000/เดือน ต่อผู้ใช้
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
7. Dubsado
Dubsado เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่มีฟีเจอร์ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้ราบรื่น ผู้ใช้สามารถสร้างสัญญาและแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้, ทำให้การสื่อสารทางอีเมลกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติ, และจัดการใบแจ้งหนี้จากชุดเครื่องมือเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Dubsado
- คุณสมบัติการจัดการลูกค้าจัดระเบียบรายละเอียดโครงการ ข้อมูลติดต่อ ประวัติการสื่อสาร และอื่น ๆ
- ไลบรารีเทมเพลตประกอบด้วยแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, อีเมลการตลาด, และข้อเสนอโครงการ
- คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นและการกระทำสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าและการสร้างโครงการ
- การผสานรวมรวมถึงแอปและบริการยอดนิยม เช่น QuickBooks, Zapier และ Xero
ข้อจำกัดของ Dubsado
- บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาในการสร้างใบแจ้งหนี้ประเภทต่างๆ และความต้องการในการปรับแต่งเพิ่มเติม
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการเรียนรู้การใช้งานเวิร์กโฟลว์ โดยมีข้อผิดพลาดที่ส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น การส่งอีเมลอัตโนมัติในเวลาที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ
ราคาของ Dubsado
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Dubsado
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Dubsado เหล่านี้!
8. HelloLeads
HelloLeads เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับธุรกิจทุกขนาด ใช้สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การดูแลลูกค้า การวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย เสริมประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มยอดขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelloLeads
- ห้องสมุดเทมเพลตมีตัวเลือกมากมายสำหรับการตลาดทางอีเมลและแคมเปญ
- ตัวเลือกการผสานรวมมีแพลตฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายยอดนิยมจากบุคคลที่สาม, ผู้ให้บริการ SMS และบริการโทรผ่านคลาวด์
- เครื่องมือการจัดการการติดต่อและการนำทางช่วยให้คุณติดตามทุกการติดต่อและลูกค้าเป้าหมายของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ
- การวิเคราะห์การขายให้รายงานที่ละเอียดซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้
ข้อจำกัดของ HelloLeads
- บางความคิดเห็นจากเจ้าของกิจการขนาดเล็กได้รายงานว่ามีความต้องการให้ปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีขึ้น และให้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนแอปพลิเคชันมือถือเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- แผนฟรีจำกัดที่ 250 ลูกค้าหรือบันทึกของลูกค้า และ 10 รายการ
ราคา HelloLeads
- ฟรี
- จำเป็น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $9/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว HelloLeads
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4/5 (รีวิว 3+ รายการ)
9. อไจล์
Agiled เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ 17Hats พร้อมเครื่องมือสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามเวลา การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile
- คุณสมบัติการจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยให้คุณสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของงานสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนได้
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้หลายสิบแบบสำหรับการออกใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, สัญญา, ประมาณการโครงการ, ใบสั่งซื้อ, และการรายงานการขาย
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่าสองโหล เช่น Wise, TimeCamp, ZohoBooks และ Asana
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, แชร์ไฟล์, และสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Agile
- บางรีวิวได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการปรับแต่งภาพ, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการผสานระบบชำระเงิน
- แผนฟรีจำกัดไว้ที่สองลูกค้าและ 100 ลีด
การกำหนดราคาแบบอไจล์
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวแบบ Agile
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
10. Salesforce
Salesforce CRMเป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยม มันให้ชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการขาย และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ทำกำไรได้ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- การผสานการทำงานหลายรูปแบบกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira และ Dropbox
- เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้า
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถจัดการโซเชียลมีเดียและการตลาดทางอีเมลแบบอัตโนมัติได้
- ระบบการจัดการบริการลูกค้าที่ครอบคลุมสามารถจัดการคำขอการสนับสนุน, คำถามของลูกค้า, และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- บางรีวิวจากเจ้าของกิจการขนาดเล็กรายงานการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมรายปีที่สูงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงค่าธรรมเนียมสำหรับฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ทำให้ราคาสูงกว่าที่โฆษณาไว้
การกำหนดราคา Salesforce
- ธุรกิจขนาดเล็ก CRM Starter: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจขนาดเล็ก CRM ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจขนาดเล็ก บริการ CRM ผู้เชี่ยวชาญ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจขนาดเล็ก CRM Marketing Cloud Account Engagement: $1,250/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยัง?
ด้วยตัวเลือกมากมายของ 17Hats, ไม่มีข้อสงสัยว่าทีมของคุณจะพบเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่เหมาะที่สุดสำหรับทุกความต้องการหลักของคุณ.
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี? ลองเริ่มต้นที่อันดับต้น ๆ ในรายการของเรา กับซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ ทำงานให้เสร็จ และประหยัดเวลา—ClickUp
ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นหลายร้อยอย่างสำหรับการจัดการโครงการ ลูกค้า และกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับทีมของคุณเกือบทุกทีมแทน 17hats ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และชมประสิทธิภาพการทำงานของคุณทะยานสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น ?