10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ 17Hats สำหรับการจัดการลูกค้าในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ดังนั้น คุณได้ตัดสินใจใช้ 17Hats เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจของคุณมาเป็นเวลานานแล้ว แต่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

คุณอาจต้องการเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เทียบเคียงได้เพื่อทำให้การสื่อสารกับลูกค้า, การออกใบแจ้งหนี้, และการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

มีทางเลือกหลายอย่างสำหรับ 17Hats ในตลาด แต่คุณควรเลือกอะไร? เครื่องมือ CRM ใดที่จะช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินได้มากที่สุด? ไม่ต้องกังวล เราได้ทำการวิจัยไว้แล้ว ✅

บทความนี้เน้นย้ำ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ 17Hatsในการจัดการลูกค้าในปี2024 สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบรายการนี้และเลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณ พร้อมหรือยัง?

ทางเลือกของ 17Hats คืออะไร?

17Hats เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ทางเลือกที่เหมาะสมควรมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกอย่างที่ 17Hats มี พร้อมเสริมด้วยเครื่องมือ การเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมที่ธุรกิจของคุณต้องการ

การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
จัดการโครงการ, ข้อมูลลูกค้า, งานส่วนตัว, และการสื่อสารใน ClickUp จากอุปกรณ์ใด ๆ

นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของมัน:

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ 17Hats?

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ 17Hats สำหรับธุรกิจของคุณอาจแตกต่างจากตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการค้นหาสิ่งที่มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการในราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ

นี่คือจุดสำคัญบางประการที่เราพิจารณาเมื่อทำการวิจัยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ 17Hats:

  • เทมเพลต: เทมเพลต CRMเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ CRM ของคุณ พร้อมด้วยเทมเพลตมากมายสำหรับฟังก์ชันธุรกิจอื่น ๆ ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ?
  • การสื่อสาร:คุณสมบัติการสื่อสารกับลูกค้าที่มีคุณภาพและการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM
  • การจัดการการดำเนินงาน: เครื่องมือที่ดีที่สุดมอบซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่สามารถลดต้นทุนและทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การผสานรวม: เครื่องมือการจัดการธุรกิจที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
  • การจัดการทางการเงิน: ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการจัดทำงบประมาณเป็นสิ่งจำเป็น

โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด คุณอาจต้องการตัวติดตามเวลาหรือความสามารถในการใช้งานกับ PayPal ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จดจำไว้ในใจและเตรียมพร้อมที่จะค้นหาโซลูชันในฝันของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ 17Hats ที่ควรใช้

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจใหม่หรือไม่? นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ 17Hats ที่คุณสามารถใช้ในปี 2024

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ 17hats: มุมมองแชท เอกสาร และรายการของ ClickUp
โซลูชัน CRM แบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยอัตโนมัติในงานต่าง ๆ,เพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตและการสนับสนุนลูกค้า, และเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ

ในฐานะผู้ชนะรางวัลเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดประจำปี2024จาก G2 ระบบการจัดการธุรกิจของ ClickUpนำเสนอฟีเจอร์และการผสานรวมนับพันสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจต่างๆ ลองนึกถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้วของคุณ ✨

เครื่องมือ CRM ของ ClickUpสามารถเร่งการเติบโตของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดการโครงการหลายโครงการได้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

คุณจะได้รับซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ใช้งานง่าย และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการการติดต่อด้วยฟีเจอร์บริการลูกค้าของClickUp—ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการจัดการธุรกิจที่ครบวงจร

เรากำลังพูดถึงแบบสอบถามลูกค้า การแชร์เอกสารอย่างปลอดภัยด้วย ClickUp Docs แม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ และมุมมองที่ปรับแต่งได้

นอกจากนี้ยังมีแผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของงาน และ (เสียงกลองดังขึ้น) แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่ให้ทุกสิ่งเหล่านี้แก่คุณฟรีๆ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือการมอบหมายงานช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนเพื่อรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหารือเกี่ยวกับตั๋วแบบเรียลไทม์
  • มากกว่า 50 วิดเจ็ตแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณอย่างชัดเจนและรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการสนับสนุนและการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีขึ้น
  • ClickUp Automations ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  • ไลบรารีเทมเพลตที่มีตัวเลือกมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสังคมออนไลน์ การจัดการโครงการ การระดมความคิด การจัดทำงบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่า 1,000 รายการ และหากมีเครื่องมือใดที่ขาดไป คุณสามารถใช้ Zapier เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อของคุณได้โดยไม่ต้องจัดการกับเอกสาร API ทางเทคนิค
  • รองรับการใช้งานกับ Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome และอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าและทีมงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่ามีการเรียนรู้ในช่วงแรกเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน
  • ผู้ตรวจสอบบางท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายเมื่อได้รับมอบหมายงานที่มีปริมาณมาก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. ฮันนีบุ๊ค

ทางเลือกของ 17hats: หน้าแรก HoneyBook
ผ่านทางHoneyBook

HoneyBookเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ฟีเจอร์ต่างๆ ครอบคลุมการจัดการงาน การนัดหมาย การสร้างใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงการบริหารโครงการ HoneyBook ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าและการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook

  • คุณสมบัติการจัดการลูกค้าแบบครบวงจรช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสามารถจัดการอีเมลติดตามผล การนัดหมาย และการสร้างใบแจ้งหนี้ได้
  • แม่แบบและแบบฟอร์มช่วยในการสร้างข้อเสนอและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจ, รายได้, ความพึงพอใจของลูกค้า, และการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ HoneyBook

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอีเมลที่สับสนซึ่งขัดขวางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปลี่ยนมาใช้ HoneyBook เป็นครั้งแรก
  • รีวิวระบุถึงการขาดตัวเลือกการปรับแต่งในใบแจ้งหนี้ (เช่น การเพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)

ราคาของ HoneyBook

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $79/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว HoneyBook

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

3. บาน

ทางเลือกของ 17hats: Bloom's Projects
ผ่านทางบลูม

Bloom เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้า รวมถึงจัดการกับโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในการให้ลูกค้าสามารถจองได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติเด่นของ Bloom

  • แบบฟอร์มการตลาดและการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายมีการออกแบบที่สวยงามและเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
  • การฝังฟีเจอร์ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
  • มีการรวมระบบไว้หลายสิบรายการ และคุณสามารถใช้ Zapier เพื่อเพิ่มระบบอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้ (ไม่ต้องใช้ API)
  • การทดสอบ A/B ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลและการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

ข้อจำกัดของการบาน

  • บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวถึงตัวเลือกเทมเพลตและฟีเจอร์แกลเลอรีที่จำกัด
  • รีวิวระบุว่ามีความต้องการธีมเพิ่มเติมและการตั้งค่าการปรับแต่ง

การกำหนดราคาบลูม

  • เริ่มต้น: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บริการเต็มรูปแบบ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของบลูม

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)

4. FreshBooks

ทางเลือกของ 17hats: หน้าโครงการใหม่ของ FreshBooks
ผ่านทางFreshBooks

FreshBooks เป็นซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจและการเงินที่ไม่มีฟีเจอร์ CRM ใช้จัดการการเงิน ค่าใช้จ่าย การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามเวลา และการจัดการโครงการจากแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks

  • ตัวเลือกการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและการจัดการเวลาเพื่อปรับปรุงผลกำไรของคุณ
  • เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยติดตามและจัดระเบียบงานพร้อมทั้งปรับปรุงการร่วมมือ
  • มีแม่แบบสำหรับออกใบแจ้งหนี้ ติดตามเวลา และจัดการการเงินรวมอยู่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets และ Adobe PDF ได้
  • มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เช่น Stripe, Shopify และ Zapier

ข้อจำกัดของ FreshBooks

  • บทวิจารณ์กล่าวถึงความยากลำบากในการใช้ตัวเลือกการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้กับบางธนาคารเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการใช้ฟังก์ชันอ่านในตัวของแอป

ราคาของ FreshBooks

  • ไลท์: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $30/เดือน ต่อการใช้งาน
  • พรีเมียม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว FreshBooks

  • G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)

5. อินไซต์ลี

มุมมองเดสก์ท็อปและมือถือของ Insightly
ผ่านทางInsightly

Insightly เป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ติดตามโครงการ การขาย และการสื่อสารกับลูกค้า ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้เพื่อจัดการการตลาดทางอีเมล โครงการ งานเฉพาะบุคคล รายชื่อติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly

  • คุณสมบัติการติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมายช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว และติดตามโอกาสทางการขายตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
  • ไลบรารีแม่แบบประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการจัดการโครงการ แคมเปญการตลาด ข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขาย การจัดการผู้ติดต่อ การรายงานธุรกิจ และอื่น ๆ
  • การผสานรวมครอบคลุมเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น QuickBooks, Gmail และ Outlook
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ, การตลาด, และประสิทธิภาพการขาย

ข้อจำกัดของ Insightly

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เฟซและการเข้าถึงการติดตามอีเมลบนแอปมือถือ
  • การเข้าถึงชุดโปรแกรม Insightly แบบเต็มรูปแบบอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก และฟรีแลนซ์

การกำหนดราคาของ Insightly

  • CRM Plus: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CRM Professional: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CRM Enterprise: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ออล-อิน-วัน พลัส: $349/เดือน
  • มืออาชีพครบวงจร: $899/เดือน
  • องค์กรครบวงจร: $2,599/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

6. ฮับสปอต CRM

ทางเลือกของ 17hats: ตัวอย่างอีเมลใน HubSpot CRM
ผ่านทางHubSpot CRM

HubSpot CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ 17Hats ใช้สำหรับการติดตามข้อตกลง การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การวิเคราะห์การขาย และการตลาดผ่านอีเมล พร้อมเพลิดเพลินกับการเข้าถึงแบบคลาวด์จากแท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือ หรือพีซีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

HubSpot ยังอนุญาตให้คุณเพิ่มเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM

  • ระบบการจัดการข้อมูลติดต่อที่ครอบคลุม ติดตามข้อมูลติดต่อ อนุญาตให้คุณเพิ่มบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
  • ไลบรารีเทมเพลตประกอบด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ฟรีสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การตลาดทางอีเมล การสื่อสารกับลูกค้า การติดตามลูกค้าเป้าหมาย หน้าแลนดิ้ง และแบบฟอร์มติดต่อ
  • การผสานการทำงานมีให้ใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics และซอฟต์แวร์ HubSpot อื่น ๆ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับแคมเปญการตลาดและการติดตามลูกค้าเป้าหมายช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM

  • บางรีวิวจากธุรกิจขนาดเล็กได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าแพ็กเกจที่อัปเกรด, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตลาด, และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ
  • ผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาในการใช้งานและความเข้าใจในฟีเจอร์ของกระบวนการทำงาน

ราคาของระบบ CRM HubSpot

  • เครื่องมือฟรี: $0
  • ชุด CRM สำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก—เริ่มต้น: $30/เดือนต่อผู้ใช้
  • CRM Suite สำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก—ระดับมืออาชีพ: $1,781/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ชุด CRM สำหรับธุรกิจและองค์กร—ระดับมืออาชีพ: $1,781/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CRM ชุดสำหรับธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่—องค์กร: $5,000/เดือน ต่อผู้ใช้

HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

7. Dubsado

Dubsado's Leads and Jobs
ผ่านทางDubsado

Dubsado เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่มีฟีเจอร์ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้ราบรื่น ผู้ใช้สามารถสร้างสัญญาและแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้, ทำให้การสื่อสารทางอีเมลกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติ, และจัดการใบแจ้งหนี้จากชุดเครื่องมือเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Dubsado

  • คุณสมบัติการจัดการลูกค้าจัดระเบียบรายละเอียดโครงการ ข้อมูลติดต่อ ประวัติการสื่อสาร และอื่น ๆ
  • ไลบรารีเทมเพลตประกอบด้วยแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, อีเมลการตลาด, และข้อเสนอโครงการ
  • คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นและการกระทำสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าและการสร้างโครงการ
  • การผสานรวมรวมถึงแอปและบริการยอดนิยม เช่น QuickBooks, Zapier และ Xero

ข้อจำกัดของ Dubsado

  • บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาในการสร้างใบแจ้งหนี้ประเภทต่างๆ และความต้องการในการปรับแต่งเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการเรียนรู้การใช้งานเวิร์กโฟลว์ โดยมีข้อผิดพลาดที่ส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น การส่งอีเมลอัตโนมัติในเวลาที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ

ราคาของ Dubsado

  • เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียร์: $40/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Dubsado

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

8. HelloLeads

แดชบอร์ดของ HelloLeads
ผ่านทางHelloLeads

HelloLeads เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับธุรกิจทุกขนาด ใช้สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การดูแลลูกค้า การวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย เสริมประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelloLeads

  • ห้องสมุดเทมเพลตมีตัวเลือกมากมายสำหรับการตลาดทางอีเมลและแคมเปญ
  • ตัวเลือกการผสานรวมมีแพลตฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายยอดนิยมจากบุคคลที่สาม, ผู้ให้บริการ SMS และบริการโทรผ่านคลาวด์
  • เครื่องมือการจัดการการติดต่อและการนำทางช่วยให้คุณติดตามทุกการติดต่อและลูกค้าเป้าหมายของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ
  • การวิเคราะห์การขายให้รายงานที่ละเอียดซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้

ข้อจำกัดของ HelloLeads

  • บางความคิดเห็นจากเจ้าของกิจการขนาดเล็กได้รายงานว่ามีความต้องการให้ปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีขึ้น และให้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนแอปพลิเคชันมือถือเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
  • แผนฟรีจำกัดที่ 250 ลูกค้าหรือบันทึกของลูกค้า และ 10 รายการ

ราคา HelloLeads

  • ฟรี
  • จำเป็น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $9/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว HelloLeads

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 3+ รายการ)

9. อไจล์

โครงการใน Agile
ผ่านทางAgiled

Agiled เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ 17Hats พร้อมเครื่องมือสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามเวลา การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยให้คุณสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของงานสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนได้
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้หลายสิบแบบสำหรับการออกใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, สัญญา, ประมาณการโครงการ, ใบสั่งซื้อ, และการรายงานการขาย
  • การเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่าสองโหล เช่น Wise, TimeCamp, ZohoBooks และ Asana
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, แชร์ไฟล์, และสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Agile

  • บางรีวิวได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการปรับแต่งภาพ, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการผสานระบบชำระเงิน
  • แผนฟรีจำกัดไว้ที่สองลูกค้าและ 100 ลีด

การกำหนดราคาแบบอไจล์

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวแบบ Agile

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)

10. Salesforce

หน้าแรก Salesforce
ผ่านทางSalesforce

Salesforce CRMเป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยม มันให้ชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการขาย และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ทำกำไรได้ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • การผสานการทำงานหลายรูปแบบกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira และ Dropbox
  • เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้า
  • เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถจัดการโซเชียลมีเดียและการตลาดทางอีเมลแบบอัตโนมัติได้
  • ระบบการจัดการบริการลูกค้าที่ครอบคลุมสามารถจัดการคำขอการสนับสนุน, คำถามของลูกค้า, และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • บางรีวิวจากเจ้าของกิจการขนาดเล็กรายงานการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมรายปีที่สูงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงค่าธรรมเนียมสำหรับฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ทำให้ราคาสูงกว่าที่โฆษณาไว้

การกำหนดราคา Salesforce

  • ธุรกิจขนาดเล็ก CRM Starter: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจขนาดเล็ก CRM ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจขนาดเล็ก บริการ CRM ผู้เชี่ยวชาญ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจขนาดเล็ก CRM Marketing Cloud Account Engagement: $1,250/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยัง?

ด้วยตัวเลือกมากมายของ 17Hats, ไม่มีข้อสงสัยว่าทีมของคุณจะพบเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่เหมาะที่สุดสำหรับทุกความต้องการหลักของคุณ.

ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี? ลองเริ่มต้นที่อันดับต้น ๆ ในรายการของเรา กับซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ ทำงานให้เสร็จ และประหยัดเวลา—ClickUp

ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นหลายร้อยอย่างสำหรับการจัดการโครงการ ลูกค้า และกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับทีมของคุณเกือบทุกทีมแทน 17hats ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และชมประสิทธิภาพการทำงานของคุณทะยานสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น ?