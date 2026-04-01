Ett B2B-SaaS-företag hade 2 000 MQL:er som kom in i deras kon, men endast 47 avslutade affärer. De misstänkte läckage i mitten av kon, men kunde inte bevisa det eftersom deras CRM, marknadsföringsautomatisering och anteckningar från säljsamtal var spridda över tre system.

Detta är ett vanligt problem som team stöter på. Det leder till slösade marknadsföringskostnader, ett frustrerat säljteam och missade intäktsmål eftersom du saknar insyn i din konvergeringsprocess.

Mallar för analys av läckage i försäljningstratten kan vara till hjälp. Den här artikeln guidar dig genom några av de bästa mallarna som är utformade för att hjälpa dig att snabbt identifiera avhopp, diagnostisera grundorsaker och testa åtgärder i hela din försäljnings- och marknadsföringstratt.

10 gratis mallar för analys av läckage i konverteringskanalen i korthet

Vad är analys av läckage i konverteringskanalen?

Analys av läckage i försäljningstratten är processen att identifiera var potentiella kunder hoppar av i varje steg av din försäljnings- eller marknadsföringstratt, och sedan diagnostisera varför dessa avhopp sker. Det är så du slutar gissa och börjar fatta datadrivna beslut.

En typisk tratt går igenom följande steg:

Medvetenhet: Potentiella kunder upptäcker ditt varumärke för första gången

Intresse: De interagerar med ditt innehåll eller begär information

Övervägande: De utvärderar din lösning mot alternativ

Avsikt: De signalerar köpberedskap genom demoförfrågningar eller prisförfrågningar

Köp: De konverteras till betalande kunder

En ”läcka” i något skede av kundresan innebär att du förlorar potentiella kunder. Analys av läckor i konverteringskanalen hjälper dig att hitta dessa luckor och åtgärda dem.

Istället för att brottas med fragmenterade data kan du använda en mall för analys av läckage i konverteringskanalen för att skapa ett standardiserat ramverk för att kartlägga varje steg, spåra avhopp och dokumentera grundorsakerna.

En bra mall förvandlar ditt arbetsflöde till en tydlig, repeterbar process för att täppa till läckor. Detta möjliggör jämförelser av prestanda över tid och mellan olika kampanjer.

📮ClickUp Insight: En genomsnittlig yrkesverksam person lägger över 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det innebär över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent integrerad i din arbetsyta kan ändra på det. Upptäck ClickUp Brain. Det ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Konkreta resultat: Team som QubicaAMF har sparat mer än 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv veckas arbete varje kvartal!

Så här identifierar du var dina läckor i konen finns

Det vanligaste misstaget team gör är att direkt fokusera på konverteringsgraden utan att förstå vad som händer i varje steg. Börja med att granska varje steg i konverteringsprocessen separat innan du tittar på övergångarna mellan dem.

Spåra konverteringsgraden mellan olika steg, den genomsnittliga tiden som potentiella kunder tillbringar i varje steg samt eventuella förändringar i hastigheten som tyder på friktion. En plötslig nedgång i konverteringsgraden mellan två steg är en viktig varningssignal som pekar på en av de vanligaste konverteringsflaskhalsarna som är värda att undersöka.

👀 Håll utkik efter dessa vanliga läckagemönster:

Läckage i toppen av tratten: Du har hög webbplatstrafik men få ifyllda formulär. Detta indikerar ofta en bristande överensstämmelse mellan din annonstext och din landningssida, eller för mycket friktion i registreringsprocessen

Läckage i mitten av konverteringsprocessen: Leads tappar intresset efter en inledande konversation eller demo. Detta tyder på luckor i dina uppföljningssekvenser eller att dina kvalificeringskriterier är för vaga, vilket gör att okvalificerade prospekt slinker igenom.

Läckage i slutet av kon: Du skickar offerter, men affärerna fastnar innan de avslutas. Detta tyder oftast på invändningar mot prissättningen, press från en konkurrent eller att du inte når den verkliga beslutsfattaren

För att diagnostisera dessa problem effektivt måste du sammanställa data från dina CRM-poster, rapporter om marknadsföringsautomatisering, webbplatsanalyser och anteckningar från säljsamtal. Det är här mallarna blir ovärderliga, eftersom de hjälper dig med dataanalys och styr din utredning.

📮ClickUp Insight: 16 % av cheferna har svårt att integrera uppdateringar från flera verktyg till en sammanhängande översikt. När uppdateringarna är utspridda slutar det med att du lägger mer tid på att pussla ihop information och mindre tid på att leda. Resultatet? Onödiga administrativa bördor, missade insikter och bristande samordning. Med ClickUps allt-i-ett-arbetsyta kan chefer samla uppgifter, dokument och uppdateringar på ett ställe, vilket minskar onödigt arbete och lyfter fram de insikter som är viktigast, precis när de behövs. 💫 Konkreta resultat: Samla 200 medarbetare i ett enda ClickUp-arbetsutrymme och använd anpassningsbara mallar och tidrapportering för att minska omkostnaderna och förbättra leveranstiderna på flera platser.

📮ClickUp Insight: 16 % av cheferna har svårt att integrera uppdateringar från flera verktyg till en sammanhängande översikt. När uppdateringarna är utspridda slutar det med att du lägger mer tid på att pussla ihop information och mindre tid på att leda. Resultatet? Onödiga administrativa bördor, missade insikter och bristande samordning. Med ClickUps allt-i-ett-arbetsyta kan chefer samla uppgifter, dokument och uppdateringar på ett ställe, vilket minskar onödigt arbete och lyfter fram de insikter som är viktigast, precis när de behövs. 💫 Konkreta resultat: Samla 200 medarbetare i ett enda ClickUp-arbetsutrymme och använd anpassningsbara mallar och tidrapportering för att minska omkostnaderna och förbättra leveranstiderna på flera platser.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain MAX för att samla in data om din konverteringskanal snabbare. Denna AI-assistent för datorn har tillgång till all information i ditt ClickUp-arbetsutrymme samt anslutna appar. Sök i säljanteckningar, dashboards, dokument och dina andra verktyg på ett och samma ställe, och omvandla sedan spridda resultat till en tydlig sammanfattning av var potentiella kunder hoppar av och vad du bör undersöka härnäst.

De 10 bästa mallarna för analys av läckage i konverteringskanalen

Denna sammanställda lista med mallar täcker hela spektrumet av arbete med läckor i konverteringskanalen – från initial visualisering av pipelinen till diagnos av grundorsaker och testning av åtgärder.

Varje mall är utformad för en specifik fas i analysprocessen, så att du kan bygga upp en komplett verktygslåda för att göra läckagediagnostik till en repeterbar och skalbar disciplin. 🛠️

1. Mall för säljprocessen från ClickUp

Dina affärer har kört fast, men du kan inte se var flaskhalsen finns – och det är där AI-identifiering av flaskhalsar kan hjälpa till. Utan att spåra rätt mätvärden för säljprocessen blir identifieringen av flaskhalsar ren gissning, och affärer med högt värde kan gå förlorade.

Få en visuell översikt över hela din försäljningstratt och upptäck omedelbart var affärer samlas och fastnar med ClickUps mall för försäljningspipeline. Den är utformad för team som behöver omedelbar insyn i pipelinen för att prioritera sina insatser och hålla affärerna i rörelse.

Varför du kommer att gilla det:

Anpassningsbara vyer: Följ affärer genom olika faser med dina Följ affärer genom olika faser med dina favoritvyer i ClickUp . Dra och släpp kort i en ClickUp Kanban-vy för en översiktlig bild, eller växla till en listvy för en mer detaljerad uppdelning

Detaljerad information: Berika dina uppgifter med viktig data som affärsvärde, sannolikhet för avslut och dagar i fasen genom Berika dina uppgifter med viktig data som affärsvärde, sannolikhet för avslut och dagar i fasen genom ClickUp Custom Fields . Detta hjälper dig att snabbt identifiera vilka affärer som behöver mest uppmärksamhet

AI-drivna insikter: Identifiera affärer som fastnat i ett steg för länge med Identifiera affärer som fastnat i ett steg för länge med ClickUp Brain . Fråga ”Vilka affärer har varit i förslagsstadiet i mer än 14 dagar?” och få en omedelbar lista med föreslagna uppföljningsåtgärder baserade på affärshistorik och liknande mönster för avslutade affärer.

Automatiserad spårning: Markera affärer automatiskt när de överskrider den genomsnittliga tiden i ett steg med Markera affärer automatiskt när de överskrider den genomsnittliga tiden i ett steg med ClickUp Automations , så att inget missas

🚀 Perfekt för: Säljteam och intäktschefer som behöver upptäcka avstannade affärer och flaskhalsar i olika steg snabbt.

2. Steg för att skapa en försäljningstrattmall med ClickUp

Utan en strukturerad strategi för konen riskerar du att skapa tvetydiga definitioner av steg och otydliga överlämningsrutiner, vilket är de främsta orsakerna till läckage i mitten av konen.

Skapa tydlighet i din process med ClickUps mall för steg för att skapa en försäljningstratt och förhindra läckor innan de uppstår. Detta är perfekt för team som bygger eller omarbetar sin tratt, så att varje steg har ett tydligt syfte och tydliga kvalificeringskriterier.

Varför du kommer att gilla det:

Steg-för-steg-struktur: Dela upp processen för att skapa en tratt i konkreta uppgifter och definiera varje steg med tydliga kriterier för inträde och utträde

Inbyggda påminnelser: Dokumentera överlämningsrutiner mellan dina sälj- och marknadsföringsteam direkt i mallen, vilket eliminerar oklarheter om vem som ansvarar för vad

Relaterad dokumentation: Samla din officiella processdokumentation i Samla din officiella processdokumentation i ClickUp Docs , direkt länkad till dina uppgifter för hantering av konverteringskanaler

Kvartalsvis granskningsprocess: Använd den här mallen varje kvartal för att granska din konverteringskanal och bekräfta att dina etappdefinitioner fortfarande stämmer överens med köparnas faktiska beteende

🚀 Perfekt för: Team som bygger eller omarbetar sin kon med tydligare definitioner av steg och regler för överlämning.

3. Mall för analysrapport från ClickUp

Att manuellt sammanställa rådata till rapporter är tidskrävande och felbenäget, och slutprodukten lyckas ofta inte förmedla de viktiga insikter som behövs för att driva på åtgärder.

ClickUps mall för analysrapporter är utformad för att hjälpa dig att kommunicera framgångar och lärdomar genom att sammanställa mätvärden från konverteringskanalen i en enda rapport som kan delas.

Varför du kommer att gilla det:

Färdigstrukturerade avsnitt: Organisera dina KPI:er, trender och insikter i ett enhetligt format som är lätt för intressenterna att följa

Realtidsdata: Slipp manuell datainmatning genom att hämta live-data från dina Slipp manuell datainmatning genom att hämta live-data från dina ClickUp-dashboards direkt till dina rapporter

AI-drivna sammanfattningar: Sammanfatta automatiskt viktiga resultat och generera slutsatser på ledningsnivå på några sekunder med ClickUp Brain

Schemalagd rapportering: Ställ in återkommande rapporter för att följa läckagemönster över tid och förvandla engångsanalyser till en Ställ in återkommande rapporter för att följa läckagemönster över tid och förvandla engångsanalyser till en kontinuerlig förbättringscykel

🚀 Perfekt för: RevOps-, marknadsförings- och säljchefer som omvandlar funnel-data till tydliga, återkommande rapporter till intressenter.

4. Mall för resultat av dataanalys från ClickUp

Ditt team genomför en analys, hittar ett läckage, och sedan… försvinner resultaten i ett slumpmässigt dokument. Sex månader senare löser du samma problem om igen eftersom det saknas ett gemensamt minne inom organisationen.

ClickUps mall för dataanalysresultat skapar en strukturerad, sökbar kunskapsbas av dina tidigare funnelnanalyser, vilket säkerställer att värdefulla insikter fångas upp och återanvänds.

Varför du kommer att gilla det:

Välstrukturerad dokumentation: Dokumentera varje analys noggrant med särskilda avsnitt för din hypotes, metodik, resultat och rekommendationer

Smart kategorisering: Kategorisera resultaten efter trattsteg, allvarlighetsgrad och grundorsak med ClickUp Custom Fields, vilket gör det enkelt att filtrera och granska historiska mönster

Teamsamarbete: Involvera intressenter från olika avdelningar för granskning och feedback direkt i analysdokumentet med hjälp av kommentarer och @-taggar

Historisk översikt: Innan du påbörjar en ny analys kan du snabbt filtrera tidigare resultat för att se om ditt team någonsin har hanterat ett liknande problem, vilket sparar värdefull tid

🚀 Perfekt för: Team som vill ha en sökbar samling av tidigare analysresultat, hypoteser och rekommendationer.

5. Mall för processgranskning och förbättring från ClickUp

Du vet att din kon har läckage, men du misstänker att problemet inte ligger hos leads – utan i din process. Inkonsekvent kvalificering, långa uppföljningstider och röriga överlämningar mellan team är tysta intäktsdödare som är svåra att upptäcka utan en systematisk granskning.

ClickUps mall för processgranskning och förbättring erbjuder en strukturerad checklista för att granska dina befintliga funnel-processer, vilket hjälper dig att identifiera vad som inte fungerar och vad som fungerar.

Varför du kommer att gilla det:

Systematisk granskning: Låt strukturen Låt strukturen i revisionschecklistan guida dig genom en omfattande granskning av processerna i varje steg i konverteringskanalen, från leadgenerering till avslut.

Gap-analys: Använd de särskilda avsnitten för att dokumentera var din process brister och identifiera möjligheter till förbättring

Automatiserade åtgärder: Starta automatiskt uppföljningsuppgifter och tilldela dem till rätt person när en post flaggas som ”behöver förbättras” med hjälp av ClickUp Automations

Validering efter förändring: Genomför denna granskning efter varje större förändring i konverteringskanalen – till exempel efter implementering av ett nytt CRM-system eller omstrukturering av säljteamet – för att säkerställa att den nya processen fungerar som avsett.

🚀 Perfekt för: Operations- och RevOps-team som granskar funnel-processer för att hitta bristfälliga överlämningar och inkonsekvent genomförande.

💡 Proffstips: En ClickUp Super Agent kan granska din pipeline enligt ett schema, flagga avstannade affärer eller tröga steg och skicka en snabb sammanfattning innan små läckor blir till större intäktsproblem.

6. Mall för grundorsaksanalys från ClickUp

Det räcker inte att bara identifiera var din tratt läcker. Utan att gräva djupare riskerar du att genomföra ytliga åtgärder som inte löser det underliggande problemet, vilket innebär att läckan kommer att återkomma.

ClickUps mall för grundorsaksanalys guidar dig genom en strukturerad grundorsaksanalys och hjälper dig att förstå de verkliga orsakerna bakom dina läckor i konverteringskanalen.

Varför du kommer att gilla det:

5 Whys-ramverket: Använd Använd 5 Whys-metoden med iterativa frågor för att gå på djupet och hitta kärnproblemet bakom ytliga problem

Visuell brainstorming: Skapa ett fiskbensdiagram och kartlägg visuellt alla potentiella faktorer som bidrar till ett läckage med hjälp av Skapa ett fiskbensdiagram och kartlägg visuellt alla potentiella faktorer som bidrar till ett läckage med hjälp av ClickUp Whiteboards

AI-drivna förslag: Identifiera potentiella orsaker baserat på läckans sammanhang och liknande analyser från din arbetsytas historik med ClickUp Brain

Tvärfunktionellt inflytande: Dela enkelt mallen och bjud in intressenter från försäljning, marknadsföring och produktutveckling att bidra med sina perspektiv, eftersom läckor ofta sträcker sig över teamgränserna

🚀 Perfekt för: Tvärfunktionella team som vill diagnostisera orsaken till ett läckage i konverteringskanalen innan de väljer en lösning.

7. Mall för användarflöde från ClickUp

ClickUps mall för användarflöden är perfekt för team som analyserar digitala konverteringskanaler – såsom webbplatser, appar eller produktprov – för att hitta dolda friktionspunkter.

Det hjälper dig att förstå användarnas beteende och identifiera möjligheter att förbättra den övergripande användarupplevelsen. Detta bidrar naturligtvis till att täppa till läckor i konverteringskanalen.

Varför du kommer att gilla det:

Visuell kartläggning: Kartlägg varje steg i användarens väg, från den första landningssidan till den slutliga konverteringen, med hjälp av flödesschemat.

Samarbetsbaserad flödeskartläggning: Samarbeta med hela teamet för att kartlägga användarflödet i realtid med hjälp av ClickUp Whiteboards

Anteckningar om friktionspunkter: Markera avhopp, förvirrande gränssnittselement och andra friktionsområden direkt i flödesdiagrammet med anteckningar och kommentarer

Datavalidering: Lägg in Lägg in beteendeanalysdata från verktyg som värmekartor och sessionsinspelare på din flödeskarta för att validera dina antaganden med verkligt användarbeteende

🚀 Perfekt för: PLG- och marknadsföringsteam som kartlägger digitala resor för att hitta UX-friktion och avhopp.

🎥 Vill du förvandla osammanhängande varumärkes- och produktupplevelser till en enda, sammanhängande och förbättrad kundresa? Den här videon visar hur du gör.

8. Whiteboard-mall för tillväxtexperiment från ClickUp

När du har ett dussin idéer för att åtgärda ett läckage i konverteringskanalen, men saknar en strukturerad metod för att testa dem, är det lätt att känna sig osäker. Bra idéer går om intet eftersom teamet inte kan bestämma sig för vad de ska prova först eller hur de ska mäta framgång.

ClickUps whiteboardmall för tillväxtexperiment erbjuder en strukturerad yta för att utforma, genomföra och analysera tillväxtexperiment för att täppa till läckorna i din kon.

Varför du kommer att gilla det:

Experimentcanvas: Dokumentera experimentets hypotes, testdesign, framgångsmått och resultat i en enda överskådlig vy

Visuell prioritering: Brainstorma och prioritera experimentidéer med ditt team med hjälp av ramverk som Brainstorma och prioritera experimentidéer med ditt team med hjälp av ramverk som effekt kontra insats i ClickUp Whiteboards

Konkreta resultat: Skapa direkt uppgifter för att implementera framgångsrika varianter som permanenta processförändringar genom att koppla ihop din experimenttavla med Skapa direkt uppgifter för att implementera framgångsrika varianter som permanenta processförändringar genom att koppla ihop din experimenttavla med ClickUp Tasks

ROI-fokuserad strategi: Rangordna experiment efter deras potentiella effekt och hur lätta de är att genomföra, så att du kan fokusera på Rangordna experiment efter deras potentiella effekt och hur lätta de är att genomföra, så att du kan fokusera på kontinuerlig förbättring där det gör mest skillnad

🚀 Perfekt för: Tillväxtteam som prioriterar och testar idéer för att åtgärda läckor i konen på ett strukturerat sätt.

9. Checklista för granskning av marknadsföringstratten från HubSpot

HubSpots checklista för granskning av marknadsföringstratten erbjuder ett snabbt granskningsramverk för marknadsföringsteam som fokuserar på prestandan i inbound-tratten. Den passar bäst för team som redan arbetar inom HubSpots ekosystem.

Varför du kommer att gilla det:

Checklista: Mallen innehåller en checklista för att systematiskt granska varje steg i marknadsföringstratten

Innehållscentrerat: Fokus ligger starkt på att utvärdera leadmagneter, nurture-sekvenser och innehållets övergripande prestanda

Begränsning: Denna checklista är främst inriktad på marknadsföring och täcker inte i detalj överlämningen till säljavdelningen eller de sista stegen i konverteringsprocessen, vilket kan utgöra en blind fläck.

🚀 Perfekt för: Marknadsföringsteam, särskilt HubSpot-användare, som granskar prestandan i inbound-tratten och identifierar luckor i kundvården.

10. Mall för analys av försäljningstratten inom transport och logistik från Template.net

Mallen för analys av försäljningstratten inom transport och logistik från Template.net är en enkel mall i kalkylbladsformat för dig som driver ett transport- eller logistikföretag. Den hjälper dig att analysera din försäljningstratt i varje steg, från leadgenerering till avslut.

Det är ett bra alternativ för team som vill ha grundläggande spårning utan avancerade arbetsflödesfunktioner.

Varför du kommer att gilla det:

Färdiga formler: Mallen beräknar automatiskt konverteringsgraden mellan olika steg, vilket sparar dig besväret att skapa formlerna själv

Enkel anpassning: Den grundläggande strukturen är lätt att anpassa till olika funnelkonfigurationer och kan exporteras till olika format

Begränsning: Detta är en statisk mall som kräver manuell datainmatning. Den ansluter inte till realtidsdatakällor, vilket innebär att den snabbt kan bli inaktuell och inte erbjuder de samarbetsfunktioner som en integrerad plattform har.

🚀 Perfekt för: Transport- och logistikteam som vill ha enkel spårning av konen i kalkylblad utan avancerade arbetsflödesfunktioner.

Hur man väljer rätt mall för analys av läckage i konverteringskanalen

Att välja rätt mall handlar inte om preferenser – det handlar om att matcha mallen med just det arbete du försöker utföra. Om du väljer fel mall får du ofullständiga insikter, osammanhängande data och lösningar som inte håller i längden.

Här är ett praktiskt sätt att välja utifrån analysfas, teamstruktur och fokus på olika steg i konverteringsprocessen. Kom ihåg att de flesta team får bäst resultat genom att använda flera mallar tillsammans.

Val baserat på analysfas:

Analysfas Rekommenderade mallar Upptäckt och kartläggning Mall för säljprocessen, mall för användarflöde Diagnos Mall för analys av grundorsaker, mall för resultat av dataanalys Testa och åtgärda Whiteboard-mall för tillväxtexperiment, mall för processgranskning Rapportering Mall för analysrapport

Det kan också vara bra att välja utifrån vilken typ av team du har.

För säljdrivna organisationer kan en mall för säljprocessen i kombination med en mall för grundorsaksanalys vara mycket effektiv. Marknadsföringsdrivna eller produktdrivna tillväxtteam (PLG) kommer att upptäcka att en kombination av en mall för användarflöde och en mall för tillväxtexperiment ger de bästa resultaten.

Hybridteam skulle ha nytta av att kombinera flera mallar i ett enda arbetsutrymme som kopplar samman försäljningsdata, produktanalyser och marknadsföringsresultat.

Vissa team kan också ha nytta av att välja utifrån fokus på olika steg i kon.

Läckage i toppen av funneln: Använd mallen för användarflöde tillsammans med marknadsföringsinriktade mallar för att diagnostisera problem som dålig målgruppsinriktning, svaga budskap eller bortfall på landningssidor

Läckage i mitten av konan: Använd mallen för processgranskning och mallen för analysresultat för att identifiera friktion i processerna för uppföljning, onboarding eller kvalificering

Läckage i slutet av kon: Kombinera mallen för säljprocessen med mallen för grundorsaksanalys och fokusera på ineffektivitet i affärsfaserna, invändningar mot prissättningen eller brister i säljgenomförandet

Åtgärda din konverteringskanal med ClickUps konvergerade AI-arbetsyta

De flesta team misslyckas inte för att de valt fel mall. De misslyckas för att deras mallar finns i olika verktyg. Att hantera analyser i separata kalkylblad, dokument och projektledningsappar leder bara till verktygsspridning och tvingar teamen att ständigt byta sammanhang

Denna kontextuella spridning hämmar drivkraften. Insikter går förlorade, överlämningar bryts och ingen ser helheten.

ClickUp är inte bara ännu ett verktyg för analys av konverteringskanaler – det är en konvergerad AI-arbetsyta där hela din analysprocess samlas på ett ställe.

Skapa och koppla samman alla mallar – från användarflöden till säljprocesser – i ett enda arbetsutrymme

Länka uppgifter, data, instrumentpaneler och dokument så att varje insikt kan omsättas i handling

Använd AI för att upptäcka mönster, sammanfatta resultat och påskynda beslutsfattandet

Se till att sälj-, marknadsförings- och produktteam arbetar i samma realtidssammanhang

Är du redo att täppa till dessa läckor i kon? Kom igång gratis med ClickUp och gör läckagediagnosen till en repeterbar process. ✨

Vanliga frågor

En mall för försäljningstratten hjälper dig att visualisera och hantera affärer när de går igenom olika steg, medan en mall för analys av läckage i försäljningstratten är specifikt utformad för att diagnostisera var och varför potentiella kunder hoppar av. Tänk på den första som operativ uppföljning och den andra som diagnostisk undersökning.

De flesta team har nytta av djupgående analyser varje kvartal, kompletterade med enklare månatliga genomgångar av viktiga konverteringsmått. Om du nyligen har ändrat din trattstruktur, lanserat en ny produkt eller märkt en plötslig nedgång i konverteringarna bör du genomföra en omedelbar analys.

Läckage i ett tidigt skede, som inträffar mellan medvetenhets- och intressestadiet, indikerar vanligtvis problem med budskapet eller målgruppen. Läckage i ett sent skede, som inträffar från övervägande till köp, pekar vanligtvis på problem med hantering av invändningar, prissättning eller konkurrenspositionering.

Inte särskilt effektivt. Olika analysfaser kräver olika strukturer. De flesta team använder två eller tre mallar tillsammans – en för att kartlägga kon, en för analys av grundorsaker och en annan för att följa upp experiment och rapportera resultat.