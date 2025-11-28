Vi skapade ClickUp Brain. Sedan började vi omedelbart använda det för att hantera vårt arbete på ClickUp, den kompletta appen för arbete.

Det låter kanske rekursivt, men hör på oss. Vi hade exakt samma problem som du: arbetsöverbelastning. Eller tusentals uppgifter i dussintals projekt, team spridda över olika tidszoner, enorma mängder historiska data spridda över dussintals appar, som kunde ge oss användbar information – om vi bara kunde lista ut vad.

ClickUp Brain kopplade samman punkter som vi inte hade möjlighet att se i realtid. Saker som vilka typer av beroenden som faktiskt förstör tidsplaner, vilka godkännandesteg som skapar flaskhalsar och vilka team som är överbelastade.

I det här blogginlägget går vi igenom hur ClickUp använder ClickUp Brain för att omvandla data till användbara insikter. Här är vad som har förändrats för oss och vad som kan förändras för dig. 🪄

Vad är ClickUp Brain?

Be ClickUp Brain om enkel hjälp med @mentions i dina ClickUp-uppgifter och ClickUp-chattar

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som är inbyggd i ClickUp och hjälper dig att arbeta smartare och snabbare. Du kan interagera med ClickUp Brain genom att nämna @Brain i uppgiftskommentarer eller chatt, precis som du skulle nämna en teammedlem. Här är vad den kan göra:

Ge instruktioner och svara på frågor med hjälp av ditt arbetsutrymmeskontext.

Sammanfatta arbetsplatsens objekt som dina ClickUp-uppgifter , kommentarer, chattar och dokument.

Utför åtgärder som att skapa uppgifter, uppdatera framstegsstatus, publicera kommentarer, sammanfatta uppgifter eller dokument, söka i arbetsytan och mycket mer.

Få tillgång till både offentliga och (med tillstånd) privata objekt i ditt arbetsområde för att ge mer relevanta och kontextuella svar.

Du kan använda ClickUp Brain på olika ställen i ditt arbetsområde, till exempel i verktygsfältet, platsrubriker, uppgifter, dokument och chatt. Det är utformat för att hjälpa till med allt från att hantera uppgifter till att skapa sammanfattningar och till och med söka på webben.

Använd ClickUp Brain MAX för att få kontextmedveten AI till din dator

För ännu mer kraft finns ClickUp Brain MAX, din desktop-kompanjon som ger AI-driven produktivitet till hela ditt arbetsflöde, inte bara inom ClickUp.

46,5 % av arbetstagarna tvingas växla mellan två eller flera AI-verktyg för att slutföra en enda uppgift.

Brain MAX eliminerar också AI-spridning genom att centralisera alla dina AI-verktyg och arbetsflöden på ett ställe. Du kan söka, skapa och vidta åtgärder i ClickUp, dina anslutna arbetsappar (som Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) och på webben, allt från ett enda enhetligt gränssnitt.

Det är en AI för allt ditt arbete.

Lär dig hur det fungerar i denna korta video:

Varför användbara insikter är så viktiga

Data utan riktning är till ingen nytta för någon. Vi behöver insikter som vi kan använda – insikter som visar oss vad vi ska göra härnäst, inte bara vad som har hänt tidigare.

Här är varför användbara insikter är så viktiga. 👇

Upptäck över- och underutnyttjande

Vissa teammedlemmar är överbelastade, medan andra har kapacitet över. Utan insyn missar vi detta helt. Användbara insikter avslöjar snabbt dessa obalanser.

Vi kan se vem som är överbelastad och vem som kan ta på sig mer. Detta hjälper oss att omfördela arbetet på ett rättvist sätt och förhindra utbrändhet innan det inträffar.

Prioritera arbete med stor påverkan

Alla uppgifter har inte samma betydelse. Vissa är avgörande, andra håller oss bara sysselsatta.

Tydliga insikter ger oss möjlighet att vara skoningslösa. De visar oss vilka projekt som kommer att öka intäkterna, vilka funktioner kunderna efterfrågar och vilka initiativ som såg bra ut i planeringsmötet men som inte kommer att ha någon betydelse om sex månader.

📮 ClickUp Insight: 13 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men endast 28 % uppger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsrisker! Användare kanske inte vill dela känslig beslutsdata med en extern AI. ClickUp löser detta genom att föra AI-driven problemlösning direkt till din säkra arbetsyta. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsyta.

Påskynda beslutsfattandet

När besluten drar ut på tiden försvinner momentumet. Med insikter till hands kan vi undvika förseningar och få den information vi behöver när vi behöver den. Detta gör att vi kan agera snabbt och säkert, hålla projekten på rätt spår och samordna teamen.

Alistair Croll och Ben Yoskvitz, författare till Lean Analytics, säger faktiskt:

Om du är upptagen med att förklara data, hinner du inte agera på den.

En av fem anställda som ClickUp har undersökt säger att bara det faktum att veta när beslut kommer att fattas (bättre kommunikation) skulle hjälpa dem att arbeta snabbare. Men i en hektisk arbetsdag glöms ofta tidsplaner bort.

Det är här ClickUp Brain kommer in i bilden. Som din AI-drivna arbetsassistent samlar den automatiskt in uppdateringar från uppgifter, trådar och dokument och levererar dagliga sammanfattningar, beslutsunderlag och sammanfattande kommentarer, så att du äntligen kan sluta jaga människor (eller information).

📖 Läs också: Hur man utnyttjar AI med insikter från realtidsdata

Viktiga funktioner i ClickUp Brain för användbara insikter

Så här har vi integrerat ClickUp Brain i våra egna arbetsflöden för att arbeta snabbare, upptäcka problem tidigare och hålla teamen samordnade. 📋

Upptäck projektproblem innan de sprider sig

Den dyraste krisen är den du inte ser komma. Vi använder ClickUp Brain för att upptäcka varningssignaler som vi normalt skulle missa.

Hantera projekt med funktionen "Hitta uppgifter som har fastnat" i ClickUp Brain

Ta ett verkligt scenario: vårt produktteam lanserade en funktion som var beroende av tre sammankopplade arbetsflöden. ClickUp Brains funktion "Hitta uppgifter som har fastnat" upptäckte att designöverlämningsuppgiften inte hade uppdaterats på 12 dagar. Den enda varningen förhindrade två veckors förseningar nedströms.

Vi upptäckte hindret, omfördelade ansvaret och höll lanseringen på rätt spår. Utan den insynen hade vi upptäckt problemet först vid sprintgenomgången – för sent för att hinna åtgärda det.

📌 Prova denna uppmaning: Hitta uppgifter i projektet "Q4-kampanj" som inte har uppdaterats på över 10 dagar och markera de som riskerar att bli försenade.

💡 Proffstips: Ladda upp Excel-filer direkt till en ny ClickUp Brain-chatt och ställ frågor om data. Dessutom kan du klistra in en länk till ett kalkylblad (till exempel från Google Sheets) för att extrahera insikter. Det hjälper dig att analysera kalkylblad direkt utan att lämna arbetsytan.

Ersätt timmar av statusrapportering

Det är i sammanfattningarna som de flesta team lägger ner timmar på manuellt arbete. Nu genererar vi dem automatiskt.

Sammanfatta uppgifter och platsaktiviteter i ditt arbetsutrymme med hjälp av ClickUp Brain

I slutet av varje sprint ber vi ClickUp Brain att sammanfatta vårt utvecklingsutrymme och lyfta fram vad som har levererats, vad som fortfarande är på gång och vad som är blockerat. Det hämtar information från uppgiftsstatus, kommentarer och bilagor från hela utrymmet och sammanfattar det till en läsbar uppdatering som tar 30 sekunder att granska istället för 30 minuter att sammanställa.

Dessutom, när vår chef läser sammanfattningen ser de faktiska framsteg, inte bara en lista med statusar.

Vi säger till dem: ”Vi har levererat tre funktioner, låst upp betalningsintegrationen genom att omfördela backend-uppgiften och har ett hinder i iOS-versionen som väntar på extern API-åtkomst.” Det är en uppdatering som är redo för beslut.

📌 Prova denna uppmaning: Skapa en sammanfattning av utrymmet "Mobile App Development" som täcker färdiga funktioner, öppna frågor och hinder i den senaste sprinten.

Fatta balanserade beslut om arbetsbelastning

Ojämn arbetsbelastning leder ofta till utbrändhet, flaskhalsar och missade deadlines. Vi använder ClickUp Brain för att återställa balansen innan det händer.

Medan ClickUps arbetsbelastningsvy visar kapaciteten per person, går AI-assistenten ett steg längre. Den analyserar allt, inklusive uppgiftsvolym, förfallodatum, komplexitetssignaler och beroenden. Så när ClickUp Brain ser att en teammedlem har 12 brådskande uppgifter medan en annan har fyra, rekommenderar den specifika omfördelningar.

Balansera teamets kapacitet med hjälp av ClickUp Brains insikter om arbetsbelastning

Förra kvartalet tillämpade vi detta på vårt designteam.

ClickUp Brain uppmärksammade att en designer hade den största delen av det högprioriterade arbetet medan andra hade kapacitet. Vi omfördelade arbetet strategiskt. Vi kunde förhindra utbrändhet hos vår bästa medarbetare och genomströmningen ökade eftersom arbetet slutfördes mer jämnt över hela teamet.

📌 Prova denna uppmaning: Granska designteamets arbetsbelastningsvy och föreslå hur uppgifter kan omfördelas för att upprätthålla balansen denna vecka.

Skapa instrumentpaneler som visar vad som är viktigt

Vi har lärt oss att de dashboards som människor använder är de som gör det enkelt att analysera även de mest komplexa data. Tänk dig dashboards som inte bara ger dig en lista med siffror, utan också lättförståeliga tolkningar av vad dessa siffror faktiskt betyder. Våra AI-drivna dashboards i ClickUp gör precis det.

AI-kort hjälper oss att:

Hämta automatiskt uppdateringar om teamets aktivitet under en viss period med AI Team StandUp Card .

Skapa översikter på hög nivå över projektets hälsa, framsteg och nästa steg med hjälp av poängsättning i ledningsstil med AI Project Update Card .

Skapa anpassade uppmaningar för att få ad hoc-insikter eller utföra olika åtgärder med AI Brain Card .

Ta fram aktuella sammanfattningar för ledningen med AI Executive Summary Card .

Sammanfatta din egen senaste aktivitet för standups eller rapportering med AI StandUp Card.

Låt dina dashboards tänka åt dig med AI-kort som drivs av ClickUp Brain

Vårt marknadsföringsteam uppdaterar sin instrumentpanel varje måndag morgon. De ser en sammanfattning av kampanjens framsteg, vad som ligger efter i schemat och vilka kanaler som är blockerade – på klarspråk.

Vi har också skapat AI-drivna dashboards för kundärenden, sprintplanering och produktanalys. Var och en visar exakt vad teamet behöver för att fatta beslut.

Försäljningspanelen visar vilka affärer som går framåt och vilka som har kört fast. Teknikpanelen visar vilka tjänster som fungerar bra och vilka som behöver uppmärksammas. När en VD vill veta hur ett projekt mår hänvisar vi dem till en panel istället för att boka ett möte.

🔍 Visste du att? Netflix har blivit ett modernt företagssymbol för att agera utifrån data. År 2006, när Netflix Prize lanserades, crowdsourcade man bättre algoritmer för att förutsäga användarnas preferenser. Resultatet blev en 8-procentig förbättring av rekommendationernas träffsäkerhet.

Koppla insikter till handling med automatiseringar och mål

Att upptäcka ett problem betyder ingenting om ingen agerar på det. Vi ser insikter som början på arbetsflöden, inte slutet.

Vidta proaktiva åtgärder genom att använda ClickUp Brain i Docs

När AI identifierar en kritisk försenad uppgift varnar ClickUp Automation omedelbart projektledaren. När vi dokumenterar lärdomar från en efteranalys i ClickUp Docs ber vi ClickUp Brain att extrahera de viktigaste slutsatserna och länka dem till vårt mål för kontinuerlig förbättring.

Insikten blir en del av vår institutionella kunskap och åtgärden blir automatisk.

📌 Prova denna uppmaning: Sammanfatta det senaste efteranalysdokumentet och koppla viktiga insikter till målet ”Kontinuerlig förbättring”.

📮 ClickUp Insight: 47 % av respondenterna i vår undersökning har aldrig provat att använda AI för att hantera manuella uppgifter, men 23 % av dem som har använt AI säger att det har minskat deras arbetsbelastning avsevärt. Denna kontrast kan vara mer än bara en teknisk klyfta. Medan tidiga användare uppnår mätbara vinster, underskattar majoriteten kanske hur transformativ AI kan vara när det gäller att minska den kognitiva belastningen och återvinna tid. 🔥 ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att sömlöst integrera AI i ditt arbetsflöde. Vår AI kan göra allt från att sammanfatta trådar och utarbeta innehåll till att bryta ner komplexa projekt och generera deluppgifter. Du behöver inte växla mellan verktyg eller börja om från början. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

Få tillgång till flera AI-modeller

Det är ibland lättare att tänka annorlunda när man använder olika AI-verktyg för att hantera olika typer av uppgifter.

Använd flera AI-modeller från ett enda gränssnitt i ClickUp Brain.

När vi brainstormar kampanjvinklar behöver vi snabbt kunna generera idéer. När vi utformar ett produktbeslut behöver vi djup logisk resonemang. När vi forskar om något specialiserat kan vi behöva ett verktyg som har tränats på ett annat sätt. Att låtsas att en modell hanterar allt detta lika bra är helt fel.

Brain MAX ger oss tillgång till Claude för djupgående resonemang, ChatGPT för kreativa idéer och Gemini för specialiserade områden. Vi väljer utifrån vad vi försöker lösa just då.

Använd ChatGPT i ClickUp Brain MAX för kreativ brainstorming

Vårt produktteam använder Claude när vi funderar över komplexa avvägningar om funktionsprioriteringar, medan vårt marknadsföringsteam byter till ChatGPT när de utforskar kampanjriktningar.

💡 Vad som fungerar för oss: Vi använder Brain MAX + ClickUp Whiteboards som vårt kreativa kommandocenter. Till exempel hämtar vi råa idéer från desktop-kompanjonen och släpper dem sedan på en whiteboard i ClickUp. Sedan använder vi realtidsgrafik, länkar dem till uppgifter och dokument och låter teamet remixa, förfina och utföra utan att någonsin lämna arbetsytan. Brainstorma och omvandla idéer till användbara uppgifter snabbt på ClickUp Whiteboards.

Sök i alla verktyg vi använder

Dagens team använder flera olika verktyg: Figma har design, GitHub har kod, Google Drive har strategidokument, SharePoint har juridiska dokument och ClickUp har allt annat.

Att hitta det du behöver innebär att öppna flikar, byta kontext, komma ihåg var du senast såg något och hoppas att du letade på rätt ställe.

Be ClickUp Brain MAX att hitta filer från Figma eller Google Drive

Brain MAX förändrar detta eftersom det söker igenom alla dina appar samtidigt. Vi skriver "Visa mig Figma-designerna för Release 2. 1 och länka dem till de tekniska specifikationerna och kundfeedbacken vi fått" och det returnerar mockups från Figma, hämtar relaterade dokument från ClickUp och Drive och visar konversationer där vi diskuterade vad kunderna faktiskt ville ha från den releasen.

Allt visas på ett ställe och allt är sammankopplat.

Tala högt för ökad produktivitet

Vi tänker snabbare än vi skriver, så vi fångar upp idéer medan de formas istället för att förlora dem när vi letar efter ett tangentbord.

Diktatera uppdateringar handsfree medan ClickUp Brain MAX lär sig ditt ordförråd för smartare transkription

Talk to Text i ClickUp Brain MAX gör att vi kan arbeta fyra gånger snabbare eftersom vi inte behöver bromsa vårt tänkande för att skriva.

Vi säger bara vad vi tycker, och våra tankar formateras och organiseras för användning i Brain MAX.

Dessutom säkerställer det anpassade ordboken att AI känner igen de namn, jargong och referenser som vi använder. ”Q4 push”. ”Bobs API”. ”UX-granskningen”. Systemet skriver exakt vad vi säger istället för att tolka det fonetiskt. Det är skillnaden mellan att diktering är en nyhet och att diktering är vårt sätt att fånga tankar.

Se hur en av våra användare utnyttjar ClickUp Brain MAX till fullo:

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen över hela plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också verkligen säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, utarbetar innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen över hela plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också verkligen säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, utarbetar innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

Genomför forskning som är grundad i verkligheten

Vi fattar varje dag beslut baserade på information, till exempel vad våra konkurrenter gör och hur marknaderna förändras. Om vi får fel information blir allt nedströms fel. Om du inte kan spåra var informationen kommer ifrån kan du inte veta om den är korrekt.

Hämta webbinsikter i realtid, komplett med transparenta källhänvisningar för varje svar, med hjälp av ClickUp Brain MAX

Brain MAX söker på webben och visar resultaten med källhänvisningar. Du kan klicka dig vidare till varje källa. När vi använder forskning för att fatta beslut länkar vi tillbaka till vår dokumentation så att teamet kan se både insikten och bevisen.

📌 Prova denna uppmaning: Hitta aktuella rapporter om produktivitetstrender för distansarbetande team och sammanfatta de viktigaste resultaten med källhänvisningar.

Skydda din fokuseringstid

Vi skyddar fokuseringstiden på samma sätt som vi skyddar möten. ClickUp Brain i ClickUp Planner ser ditt schema, förstår när du behöver tid för koncentrerat arbete och reserverar automatiskt den tiden.

Låt ClickUp Planner automatiskt blockera prioriterade uppgifter och anpassa ditt schema dynamiskt

Ännu viktigare är att det omplanerar uppgifter med lägre prioritet så att de passar in i dina skyddade fokusblock, så att du inte behöver ständigt prioritera.

När något brådskande dyker upp och hotar din fokuseringstid omplanerar ClickUp Brain dina uppgifter på ett intelligent sätt istället för att bara flytta dem till en trasig kalender. Det förstår beroenden och deadlines, så det flyttar inte något som ska vara klart imorgon eller blockerar annat arbete.

Resultatet är oavbruten tid för att utföra verkligt arbete.

🧠 Kul fakta: År 1854 använde läkaren John Snow (nej, inte han från Game of Thrones) en handritad "sjukdomskarta" över koleradödsfall i London för att spåra utbrottet till en enda vattenpump. Det var ett av de första kända exemplen på att omvandla rådata till användbara insikter, och det räddade bokstavligen liv.

Dokumentera möten utan att behöva leva i dina anteckningar

Använd ClickUp AI Notetaker för att spela in, transkribera och tilldela uppföljningar

Vi tillbringar timmar i möten och ännu fler timmar med att försöka komma ihåg vad som hände. Det mesta fastnar inte. Någon skrev anteckningar medan alla andra tittade på, vilket innebär att mötet handlade om dokumentation istället för konversation. Efter mötet måste någon rensa upp anteckningarna, extrahera åtgärdspunkter, skapa uppgifter och distribuera information.

Det är timmar av arbete som aldrig borde ha funnits.

ClickUps AI Notetaker körs under samtalet och registrerar allt:

Transkriptioner så att du kan söka efter exakt vem som sa vad

Smarta sammanfattningar som destillerar samtalet till det som är viktigt

Åtgärder som du automatiskt kan omvandla till tilldelade uppgifter genom att uppmana ClickUp Brain.

Allt detta visas i dina dokument, så det är kopplat till ditt arbete istället för att ligga isolerat och glömt i en anteckningsapp.

Hur våra team använder ClickUp Brain

Så här använder vi ClickUp Brain dagligen i våra team – de frågor vi ställer, de problem vi löser och det arbete vi undviker. 😌

Projektlednings- och driftteam

Hitta tysta uppgifter på nolltid med ClickUp Brain

I början av veckan kör vårt PMO-team samma prompt: Hitta uppgifter i Operations Space som inte har uppdaterats på mer än 7 dagar och som ska vara klara inom två veckor.

Detta fångar upp de uppgifter där arbetet har avstannat. Förra månaden upptäcktes en juridisk granskningsuppgift som hade legat orörd i över en vecka. Projektledaren antog att den juridiska avdelningen hade den, medan den juridiska avdelningen trodde att de väntade på projektledaren. Vi upptäckte det i tid för att produktlanseringen skulle kunna fortsätta som planerat.

Vad vi använder ClickUp Brain till:

Skapa veckovisa sammanfattningar från vårt Operations Space

Identifiera beroenden som blockerar flera arbetsflöden innan någon märker det.

Samla statusuppdateringar från olika projekt för ledningsgranskningar

💡 Vad som fungerar för oss: I vårt PMO använder vi AI Custom Fields för att spara tid och hålla projekten på rätt spår. Vi skapar ett Summary AI Field för att automatiskt sammanfatta uppgiftsbeskrivningar, kommentarer och deluppgifter till en snabb översikt.

Another AI Field spårar framsteg genom att analysera deluppgifter och checklistor, så att vi alltid vet var en uppgift befinner sig utan att behöva uppdatera något manuellt.

Få omedelbara uppgiftsöversikter och spåra framsteg automatiskt med AI Custom Fields i ClickUp

Marknadsförings- och kreativa team

Skapa varumärkesanpassade inlägg på sociala medier (bildtexter och bilder) med ClickUp Brain

Vi kör kampanjer samtidigt i blogginnehåll, sociala medier, e-post, betalda annonser, evenemang och partnerskap. När någon frågar ”Hur går det med webbinariet?” frågar vi ClickUp Brain direkt.

Hur vi använder vårt AI-marknadsföringsverktyg:

Sammanfatta feedbacktrådar på blogginlägg så att skribenterna vet exakt vad de ska ändra.

Samla kampanjresultat från flera källor i en sammanhängande uppdatering

Extrahera viktiga slutsatser från retrospektiva analyser efter lansering för att förbättra framtida kampanjer.

Vårt kreativa team använder också ClickUp Brain för att generera bilder för sociala inlägg, bloggrubriker och kampanjbilder. När de behöver en snabb konceptbild eller hero-grafik beskriver de vad de behöver, och ClickUp Brain genererar det på plats.

Detta är särskilt användbart för tidiga utkast, A/B-testning av olika koncept eller när de behöver platshållarbilder i väntan på de slutgiltiga designerna.

📖 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Produktteam

Ställ specifika frågor om din tekniska dokumentation till ClickUp Brain

Våra produktchefer balanserar ständigt kundförfrågningar, tekniska skulder, strategiska initiativ och teamkapacitet. ClickUp Brain hjälper dem att se mönster i produktutvecklingsprocessen.

De förlitar sig på ClickUps AI-kunskapshantering för:

Koppla samman kundernas problem som nämns i säljsamtal, supportärenden och feedbackformulär

Kontrollera teknikteamets kapacitet innan du åtar dig sprintarbete

Sammanfatta teknisk dokumentation när de behöver förstå systemets begränsningar.

När de planerar sin roadmap frågar de: Visa mig alla funktionsförfrågningar taggade med ”enterprise-customer” från förra kvartalet. ClickUp Brain hämtar information från kundfeedback, försäljningsanteckningar och supportärenden för att visa vilka problem som återkommer.

Förra kvartalet visade detta att flera företagskunder efterfrågade bättre SSO-kontroller. Vårt team hade registrerat dessa förfrågningar separat och insåg inte att de alla pekade på samma underliggande behov. Vi prioriterade det, levererade det och fick omedelbart höra från kunder som hade väntat på just det.

Försäljnings- och kundframgångsteam

Vårt säljteam använder ClickUp Brain som sin alltid tillgängliga säljtekniker. Innan en demo behöver de snabbt få kontext. På samma sätt behöver vårt kundtjänstteam kontext innan de svarar på en kunds fråga.

Lär dig allt om dina leads på ett ögonblick med ClickUp Brain

Innan ett prospekt samtal, uppmanar säljarna: Sammanfatta allt vi vet om [Företagsnamn]. ClickUp Brain hämtar information från samtalsanteckningar som lagras i uppgiftskommentarer, synkroniserade e-postmeddelanden och loggade interaktioner. De får en fullständig sammanfattning på mindre än en minut istället för att behöva leta igenom gamla uppgifter och försöka komma ihåg detaljer.

Säljchefer använder det på olika sätt. De frågar: Visa mig affärer i "Proposal Sent" utan aktivitet under de senaste 10 dagarna. Detta visar dem exakt var affärerna har fastnat: saknade upphandlingsdokument, glömda uppföljningar, interna förespråkare som har tystnat.

🔍 Visste du att? På 1960-talet var Procter & Gamble pionjärer inom varumärkeshantering och spårning av konsumentinsikter. Deras ”varumärkesansvarige” systematiserade hur teamen samlade in och agerade på konsumentdata. Detta var i princip födelsen av modern marknadsanalys innan datorer gjorde det enkelt.

Teknikteamet

Våra ingenjörer avbröt varandra hela tiden med "snabba frågor" om hur systemen fungerar. Nu frågar de först ClickUp Brain.

Så här använder vårt teknikteam det:

Förstå systemarkitekturen utan att behöva störa ingenjören som byggt den

Hitta tidigare incidentrapporter och hur vi löste dem

Ta fram omfattande sprintöversikter för retrospektiver

Be ClickUp Brain att visa dig hindren i valfri ClickUp-lista

Vid incidenter frågar de: Visa mig tidigare incidenter relaterade till [systemnamn] och hur vi löste dem. ClickUp Brain visar tidigare incidentuppgifter, efteranalyser och detaljer om åtgärder. Vi behöver inte felsöka från grunden varje gång, vilket innebär snabbare återhämtning.

För sprintretrospektiver, istället för att be alla att minnas vad som hände för två veckor sedan, ber vi ClickUp Brain att sammanfatta vad som levererades, vilka hinder som uppstod och var hastigheten förändrades. Vi går in i retrospektiverna med faktiska data.

💡 Vad som fungerar för oss: Vi öppnar en uppgift i ClickUp och ber Brain att generera deluppgifter. Det ger oss en tydlig steg-för-steg-plan för sprintar eller incidenter, så att vi inte behöver avbryta varandra för att få detaljer. Få tydliga, automatiskt genererade deluppgifter för dina uppgifter med ClickUp Brain

HR- och personalteamet

Vårt People Ops-team använder ClickUp Brain för att göra information tillgänglig utan att den blir en flaskhals för varje fråga.

ClickUp Brain hjälper till genom att:

Svara direkt på medarbetarnas frågor om policyer, förmåner och rutiner

Sammanställning av prestationsutvärderingsdata från faktiskt utfört arbete

Analysera arbetsbelastningen mellan teamen för att motivera anställningsbeslut

Se till att anställda får omedelbara svar på brådskande frågor med ClickUp Brain

Nya medarbetare frågar ClickUp Brain direkt: Vad är policyn för betald ledighet? eller Hur lämnar jag in utgiftsrapporter? Det hämtar information från vår personalhandbok i Docs och hänvisar dem till rätt formulär. De får omedelbara svar istället för att vänta på ett svar från HR.

Dessutom ger fördefinierade agenter i ClickUp, som Answers Agent, ytterligare ett lager av support genom att svara på frågor som upprepas i teamets ClickUp Chat-kanaler. När någon taggar agenten i en chattråd och frågar om förmåner, introduktionssteg eller förväntningar på rollen, svarar den med exakt information hämtad från din handbok, policyer eller uppgiftsanteckningar.

Ge teamen tillbaka deras dyrbara tid med ClickUp Answers Agent i chatten

Varje svar inkluderar den ursprungliga källan, så att anställda vet att de får den korrekta versionen av policyn.

Under prestationsutvärderingsperioden uppmanar cheferna: Sammanfatta [anställds namn] arbete under kvartalet, inklusive slutförda projekt, bidrag och mottagen feedback. ClickUp Brain sammanställer allt från deras uppgifter, kommentarer om deras leveranser och omnämnanden i teamkanalerna.

Recensionerna blir mer fullständiga och rättvisa eftersom de baseras på faktiskt arbete, inte bara på vad som hänt under de senaste två veckorna.

💡 Vad som fungerar för oss: Vi översätter och lokaliserar vårt innehåll enkelt med ClickUp Brain. Dessutom använder vi det för att översätta HR-policyer, personalhandböcker, produktguider och material för kundintroduktion till språk som engelska, franska, spanska, portugisiska, tyska, italienska, svenska, nederländska, koreanska, japanska, kinesiska och arabiska – samtidigt som tonen, innebörden och formateringen förblir konsekvent.

Integrera ClickUp Brain med ClickUp-funktioner

ClickUp Brain är kärnan i vårt arbetssätt. Det finns i hela vårt arbetsutrymme, så all information flödar direkt in i det arbete vi utför. 🔄

Uppgiftsautomatisering och AI-agenter

Den verkliga förändringen för oss kom när ClickUp Brain gick från att visa oss saker till att faktiskt göra saker.

Vi började med grundläggande automatisering, enkla om-då-regler som fungerade när situationerna passade in i kategorierna. Sedan insåg vi att det mesta av det arbete vi ville automatisera krävde ett faktiskt omdöme om vad som skulle hända härnäst.

ClickUp AI Agents övervakar specifika situationer och vidtar åtgärder utan att manuell inblandning krävs.

Automatisera kontextmedvetna åtgärder med hjälp av AI-agenter integrerade med ClickUp Brain

Vi har en agent som hanterar vår lista med kundfeedback. När någon fyller i formuläret läser agenten vad de har skrivit, avgör vilken kategori det tillhör och skapar uppgifter som supportteamet kan följa upp.

Another Agent körs i början av varje sprint. Den hämtar alla dokument som vårt team har skrivit om det vi bygger, plockar ut de viktiga delarna och publicerar en sammanfattning i vår teamkanal innan någon kommer till jobbet.

Det brukade vara den första timmen av sprintplaneringen; nu är sammanfattningen klar. Dessa agenter fungerar eftersom de förstår sammanhanget.

Att bygga en AI-agent liknar en konversation. Vi instruerar agenten om vad den ska leta efter, vilken information som är viktig och vilka åtgärder som ska vidtas. Tack vare den kodfria byggaren kan alla i teamet ställa in en AI-agent för dataanalys utan någon teknisk expertis.

Transkription och sammanfattningar av klipp

Vi spelar in klipp i ClickUp hela tiden – ingenjörer som förklarar teknisk arkitektur, designers som går igenom prototyper, produktchefer som demonstrerar funktioner, kundansvariga som delar feedback från samtal.

Fånga varje detalj med ClickUp Brains automatiska transkribering i Clips

ClickUp Brain transkriberar automatiskt varje klipp vi skapar. Varje skärminspelning och röstklipp blir sökbar text. Vi kan skanna transkriptet, hoppa till specifika tidsstämplar och kopiera utdrag utan att behöva titta på hela videon igen.

Vårt teknikteam spelar in klipp när de går igenom kod eller systemarkitektur. ClickUp Brain sammanfattar de viktigaste punkterna så att teammedlemmarna kan läsa sammanfattningen på 30 sekunder och bara titta på hela klippet om de behöver mer djupgående information.

Få omedelbar klarhet med ClickUp Brains sammanfattningar av klipp

🔍 Visste du att? Enligt McKinsey använder de flesta företag numera AI i mer än en del av sin verksamhet. I genomsnitt utnyttjar organisationer AI inom tre olika funktioner.

Bästa praxis för att maximera ClickUp Brains potential

Här är några av de bästa metoderna som vårt team använder för att maximera potentialen i ClickUps AI-verktyg:

Spara och återanvänd effektiva uppmaningar: Vi sparar de uppmaningar som konsekvent ger goda resultat för framtida bruk och delar dem med teamet. ClickUp Brain stöder återanvändbara uppmaningar, så att alla kan upprätthålla konsekvens och spara tid vid återkommande uppgifter.

Kedja ihop flera interaktioner: Vårt team planerar sekvenser där en AI-utdata blir indata för nästa uppgift. Vi genererar initiala idéer, ber ClickUp Brain att kritisera dem och förfinar dem sedan utifrån den kritiken. Detta speglar mänskliga samarbetsprocesser i maskinens hastighet.

Granska och förfina regelbundet: Vi ser till att granska våra befintliga ClickUp Brain-prompter, arbetsflöden och AI-agenter från tid till annan. Kontinuerlig förfining säkerställer att AI:n förblir i linje med våra affärsmål och återspeglar vårt teams aktuella sammanhang.

Använd AI som en strategisk djävulens advokat: Teamet uppmanar ClickUp Brain att hitta brister, risker och blinda fläckar efter att ha utvecklat strategier. Fråga till exempel "Vilka är de tre största riskerna för att detta skulle misslyckas?" för att stärka idéerna innan de implementeras.

Prova temporära frågor för scenarioplanering: Vi modellerar olika framtida scenarier genom att fråga ClickUp Brain ”Hur skulle denna strategi fungera om de ekonomiska förhållandena försämras under tredje kvartalet?” Detta framåtblickande tillvägagångssätt hjälper oss att bygga mer motståndskraftiga strategier.

Låt AI vara vår personliga biasdetektor: Sedan ber vi ClickUp Brain att identifiera dolda antaganden, kognitiva bias och logiska felaktigheter. AI blir en objektiv spegel för de mentala fällor som ofta saboterar människans omdöme.

Optimera rollbaserad åtkomst: Vårt team granskar och justerar också teambehörigheter i ClickUp Brain, så att alla kan använda AI effektivt. Vi ser till att administratörer/ägare har full åtkomst, medan gäster/medlemmar med begränsad åtkomst har lämpliga begränsningar för säkerhet och enhetlighet i arbetsflödet.

Koppla ihop punkterna (+ data) med ClickUp Brain

Vi har byggt ClickUp Brain för att tänka som vi gör. Varje dag hjälper det oss att se vad våra instinkter förbiser och vad våra team behöver innan de frågar. Vi slösar inte tid på att analysera kalkylblad eller jaga uppdateringar; vi pratar med ClickUp Brain, och det svarar med svar som är viktiga.

För oss är AI det som får arbetet att fungera. Det upptäcker mönster innan de blir problem, lyfter fram insikter som skärper besluten och kopplar samman konversationer med sammanhanget i realtid. När vi planerar en lansering, avslutar en sprint eller skriver ett blogginlägg som detta, står ClickUp Brain bakom varje beslut för att organisera, förfina och påminna.

Varje uppgift, kommentar och konversation lär systemet hur vi tänker och vad kvalitet betyder för oss. ClickUp Brain och Brain MAX lär sig genom vårt arbete och återger den lärdomen i form av skarpare fokus och snabbare klarhet.

Om du vill uppleva arbete som lär sig tillsammans med dig, registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

ClickUp Brain är världens mest kompletta och kontextmedvetna AI-drivna assistent som är inbyggd i ClickUp. Den hjälper dig genom att svara på frågor, sammanfatta information, generera rapporter och automatisera uppgifter med hjälp av data från din arbetsyta. Du interagerar med den genom uppmaningar var som helst i din arbetsyta som accepterar uppgifter, såsom uppgifter, chattar, platsrubriker eller verktygsfältet, och den ger omedelbara, kontextmedvetna insikter och åtgärder.

ClickUp Brain analyserar ditt teams arbetsbelastning och markerar när någon är överbelastad eller underutnyttjad. Det kan rekommendera omfördelning av uppgifter för att säkerställa att alla har en hanterbar arbetsbelastning, vilket hjälper dig att hålla ditt team balanserat och produktivt.

Ja. ClickUp Brain kan identifiera trender och flagga uppgifter eller projekt som riskerar att försenas genom att analysera försenade poster, brist på uppdateringar eller flaskhalsar. Detta gör att du kan vidta åtgärder innan förseningarna blir större problem.

Du kan lägga till AI-drivna kort till dina instrumentpaneler som visar sammanfattningar i realtid, projektuppdateringar och översikter för ledningen som genereras av ClickUp Brain. Dessa kort uppdateras automatiskt och kan anpassas för att visa de insikter du behöver.

Ja. Du kan anpassa uppmaningar, dashboardkort och rapporter för att fokusera på de data och insikter som är viktigast för varje team. Detta säkerställer att varje team får relevant, användbar information som är anpassad efter deras behov.