Hur man använder AI inom marknadsföring: 10 effektiva exempel

Okej, dags för en bekännelse. Jag brukade vara den ultimata marknadsföraren som litade på sin magkänsla. Mitt ritual? Sena nätter med att analysera A/B-testresultat, kalkylblad som fick mina ögon att korsas och peptalks om hur min marknadsföringsinstinkt skulle rädda dagen.

Sedan såg jag siffrorna: 60 % av marknadsförarna använde redan AI för att nå sina mål, medan 74 % tror att det kommer att vara lika vanligt som att ha ett CRM-system år 2030. Jag blev helt paff.

Sedan jag själv började arbeta med AI-marknadsföring har jag sett kampanjer förvandlas från gissningar till ren vetenskap. Låt mig visa dig 10 exempel som får dig att undra hur vi någonsin kunde marknadsföra utan generativ AI.

Varumärken som Nike, Starbucks och Volkswagen använder AI för videoproduktion, personaliserade meddelanden och prediktiv analys.

AI-verktyg hjälper till att förbättra kundinriktningen, innehållsgenereringen och uppgiftshanteringen, vilket sparar tid och ökar marknadsföringens effektivitet.

Utmaningar inom AI-marknadsföring inkluderar partiskhet, datakvalitet, etik och säkerhetsfrågor.

ClickUp erbjuder en allt-i-ett-lösning baserad på AI för att effektivisera marknadsföringsstrategier och förbättra effektiviteten.

Förstå AI i marknadsföringskampanjer

Har du någonsin undrat hur den där LinkedIn-annonsen för ett webbinarium om hantering av sociala medier hittar dig precis vid rätt tidpunkt? Eller hur Instagram verkar översvämmas av annonser med stora rabatter på just den pryl du har haft ögonen på länge?

Här är några av de vanligaste exemplen på AI-marknadsföring, där avancerade algoritmer för maskininlärning förutsäger rätt saker att marknadsföra till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Vad är AI och hur används det inom marknadsföring?

I grund och botten handlar AI om att lära maskiner att tänka, anpassa sig och lära sig, precis som en hyperintelligent student som aldrig skolkar. Det använder tekniker som maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) – avancerade termer som betyder att det blir bättre på att förstå saker baserat på data.

Det är mer som Sherlock Holmes inom teknik: analysera mönster, förutsäga vad som kommer att hända och fatta beslut som känns kusligt mänskliga.

Inom marknadsföring används AI för att: 🔮 Förutse kundbeteende och framtida trender 📱 Skapa annonser som dyker upp i rätt ögonblick 🎯 Segmentera målgrupper för personaliserade kampanjer 📝 Skapa innehåll för blogginlägg, sociala medier och e-postmeddelanden, vilket påskyndar produktionen och förbättrar kundengagemanget. 📧 Anpassa e-postmarknadsföring genom att skräddarsy innehåll och sändningstider 💬 Övervaka sociala medier för att spåra varumärkets sentiment och trender

Resultatet? Smartare, mer riktad marknadsföring som når ut till människor på ett naturligt och relevant sätt.

AI:s roll i att förbättra kundupplevelsen och driva på företagstillväxt

Så här förändrar AI inom marknadsföring spelreglerna för både företag och konsumenter:

🛍️ Personliga shoppingrundor : AI använder dina preferenser och tidigare köp för att rekommendera precis det du kommer att älska härnäst – inget mer oändligt scrollande.

💬 Kundservice som alltid är tillgänglig : AI-chattbottar är som de snabbaste kundsupportmedarbetarna, som arbetar dygnet runt för att hantera problem blixtsnabbt.

📈 Förutsäga framtiden : AI kan upptäcka trender innan de slår igenom, vilket hjälper företag att ligga steget före med produkter och tjänster som kunderna ännu inte ens visste att de behövde.

🛠️ Magin bakom kulisserna: AI effektiviserar affärsverksamheten, oavsett om det handlar om att förutsäga lagerbehov eller justera prisstrategier.

Är du nyfiken på hur du kan använda AI för att förbättra dina kampanjer? Titta på den här videon för våra tre bästa tips för AI-marknadsföring:

10 exempel på AI inom marknadsföring

Nu när du har fått en inblick i AI-marknadsföring kan vi dyka in i några exempel på varumärken som använder AI för att förbättra sina marknadsföringsstrategier.

1. Nike

Bransch: Sport

Användningsfall: AI-videoproduktion

Nikes kampanj ”Never Done Evolving” med Serena Williams

Nikes kampanj Never Done Evolving från 2023 visade upp AI-innovation genom att skapa en virtuell tennismatch mellan Serena Williams från 1999 och hennes version från 2017. Tekniken analyserade utvecklingen av hennes spelstil – från slagval till rörelser på banan – under nästan två decennier.

Kampanjens centrala del var en YouTube-matchsimulering, som stöddes av riktad marknadsföring i sociala medier som väckte fansens engagemang.

🎯Resultatet: Den virtuella matchen fick 1,69 miljoner visningar från YouTube-prenumeranter. Dessutom gjorde den stor succé i Cannes och vann Grand Prix för Digital Craft.

2. Starbucks

Bransch: Livsmedel och drycker

Användningsfall: Personlig meddelandehantering

Starbucks AI, Deep Brew, är som den ultimata baristan med en talang för data. Den tar inte bara din beställning, utan studerar dina vanor – vad du beställer, när du besöker kaféet och till och med trender i kundernas beteende i allmänhet.

Med hjälp av denna information initieras marknadsföringskommunikation som är så personlig att den känns handplockad, vilket uppmuntrar appanvändare att gå med i belöningsprogrammet med erbjudanden som är för lockande för att ignorera.

🎯Resultatet: Denna smarta användning av AI gav stora resultat. Starbucks fick över 4 miljoner nya lojalitetsmedlemmar.

3. Volkswagen

Bransch: Bilindustri

Användningsfall: Prediktiv analys

Volkswagen, som redan är proffs på automatisering, beslutade att låta AI ta över rodret när det gäller beslut om annonsköp. Istället för att förlita sig på sin reklambyrås magkänsla, som ofta stred mot data för deras digitala marknadsföringsinsatser, fokuserade Volkswagen på att utnyttja AI för att hantera komplexa uppgifter.

🎯Resultatet: Volkswagen eliminerade de dolda kostnader som mediebyrån tog ut och fattade mer välgrundade beslut. Detta ledde till en ökning av försäljningen hos återförsäljarna med 14 %.

4. Virgin Voyages

Bransch: Resor

Användningsfall: Personalisering

Virgin Voyages kampanj ”Jen AI” med Jennifer Lopez

Virgin Voyages väckte uppmärksamhet med sin fräcka Jen AI-kampanj. Vid första anblicken trodde alla att det var Jennifer Lopez som spelade huvudrollen. Twisten? J. Lo på skärmen var i själva verket en AI-version med en rolig röst av en kille som heter Kyle.

Den stora avslöjandet fick folk att surra, men Virgin Voyages nöjde sig inte med det.

De tog det ett steg längre och bjöd in fans att skapa personliga reseinbjudningar med hjälp av Jen AI-verktyget på sin webbplats. Denna lekfulla, interaktiva twist underhöll inte bara publiken utan ökade också kundengagemanget, vilket gjorde Virgin Voyages till ett hett samtalsämne.

🎯Resultatet: Jen AI blev viralt med över två miljarder visningar, vilket genererade enorm webbtrafik, över 25 000 personaliserade inbjudningar och en stor ökning av bokningarna.

5. Heinz

Bransch: Livsmedel och drycker

Användningsfall: Varumärkesförstärkning

Heinz bevisade att de är ketchupens kungar med sin kampanj 2022 A.I. Ketchup. De samarbetade med DALL-E 2, AI-tekniken som omvandlar text till bild, och bad den att föreställa sig ”ketchup”.

Oavsett uppmaningen – tänk på ”Renaissance Ketchup Bottle” eller ”Ketchup Tarot Card” – fortsatte AI att producera flaskor i Heinz-stil.

Slutsatsen? Heinz är inte bara ketchup, det är den ketchupen. De tog det ett steg längre genom att bjuda in fans på sociala medier att skapa sin egen AI-ketchupkonst, vilket startade en viral trend. Till och med stora namn som Ducati och Sportsnet hängde på, vilket gjorde Heinz till ett hett samtalsämne på internet.

🎯Resultatet: Kampanjen fick 1,15 miljarder visningar globalt och genererade över 2500 % mer exponering än medieinvesteringen. Dessutom ökade engagemanget i sociala medier kraftigt, med en 38 % högre andel än tidigare kampanjer.

6. Wowcher

Bransch: e-handel

Användningsfall: Annonsering på sociala medier

AI inom reklam handlar om att skapa annonser som känns skräddarsydda, och Wowcher har lyckats med just det. Genom att samarbeta med Phrasees AI-teknik för copywriting har de förvandlat sina inlägg och annonser på sociala medier till personliga upplevelser för sin målgrupp.

Om du är den typen som klickar på annonser för semestererbjudanden, märker AI detta och fyller ditt flöde med oemotståndliga reserbjudanden. Det är som att ha en personlig shopper för dina drömsemestrar.

Hur lyckades de? Wowcher satte AI på prov, bokstavligen. De genomförde ett A/B-test där de jämförde fyra AI-genererade annonser med en annons skriven av människor. AI-annonserna fick genomgående relevansbetyg på 9 eller 10 av 10, vilket bevisar att de träffade rätt hos målgruppen.

🎯Resultatet: Denna AI-drivna strategi ledde till en minskning av kostnaden per lead med 31%.

7. Mastercard

Bransch: Finansiella tjänster

Användningsfall: Konkurrensanalys

När pandemin skakade om marknaden stod Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) inför en snabbt föränderlig marknad. För att behålla sin konkurrenskraft förlitade de sig på Crayon, en AI-driven plattform som blev deras konkurrenskraftiga kompass.

Med hjälp av Crayon extraherade Mastercard datadrivna insikter om vad konkurrenterna gjorde och flaggade potentiella hot innan de blev problem.

🎯Resultatet: Crayon gjorde underverk för MPGS. Mike Wienke, chef för global produktmarknadsföring och säljstöd, säger: Crayon ger deltagarna en tydlig bild av hur varje konkurrent närmar sig marknaden, vilket gör det lättare att se Mastercard från ett externt perspektiv. Detta gör inte bara övningen mycket effektivare, utan gör det också möjligt för oss att samla människor från hela organisationen och öppna upp för en dialog där alla kan bidra med värdefulla idéer. Crayon ger deltagarna en tydlig bild av hur varje konkurrent närmar sig marknaden, vilket gör det lättare att se Mastercard från ett externt perspektiv. Detta gör inte bara övningen mycket effektivare, utan gör det också möjligt för oss att samla människor från hela organisationen och öppna upp för en dialog där alla kan bidra med värdefulla idéer.

8. Nutella

Bransch: Livsmedel och drycker

Användningsfall: Design

Nutella Unica-kampanj som visar 7 miljoner olika etikettdesigner för burkar

Nutella satsade helhjärtat på AI i sin kampanj Nutella Unica och skapade 7 miljoner unika etiketter till sina burkar. Varje etikett var utformad för att kännas exklusiv och utnyttjade fansens förkärlek för personaliserade produkter.

Men oavsett hur unik designen var, såg Nutellas ikoniska logotyp till att varje burk var omedelbart igenkännlig. Kampanjen lanserades i Italien och blev en stor succé med en blandning av online- och TV-annonser som fick alla att prata.

🎯Resultatet: Inom bara en månad var alla 7 miljoner AI-genererade burkar slutsålda.

9. Kasasa

Bransch: Finansiella tjänster

Användningsfall: Innehållsskapande

Kasasa visar hur AI kan förändra innehållsmarknadsföring.

Kasasa hade svårt med innehållsplaneringen i den snabbrörliga finansbranschen. Trots att de hade en redaktionell kalender för hela året behövde de ett sätt att effektivisera processen, validera idéer och snabba upp arbetet. I samarbete med MarketMuse använde de AI-drivna innehållsbriefingar för att skapa högkvalitativt, engagerande innehåll som tilltalade deras målgrupp och stärkte deras webbplats auktoritet.

Resultatet: En ökning med 92 % i organisk trafik jämfört med föregående år, en ökning med 83 % i sökordsrankningar och 28 % mer tid spenderad på deras sidor.

10. The Economist

Bransch: Media och förlagsverksamhet

Användningsfall: AI-driven programmatisk annonsering

År 2017 kämpade The Economist med sjunkande läsarsiffror tills de provade något smart – de lät AI hantera deras annonsinriktning. AI grävde i allt från webbeteende till prenumerantdata, vilket hjälpte dem att förstå vilka deras läsare verkligen var och hitta liknande personer som också skulle älska deras innehåll. En ganska snygg vändning!

🎯Resultatet: The Economist lyckades locka 3,6 miljoner nya läsare och uppnådde en fantastisk avkastning på 10:1 på sina riktade kampanjer. De såg också en ökning med 9 % av lojala prenumeranter mellan 2020 och 2021.

AI för att förbättra digitala marknadsföringsstrategier

Att bygga en AI-marknadsföringsstrategi är ingen liten bedrift. Det krävs rätt AI-verktyg och en djupdykning i olika AI-användningsfall för att få allt att fungera.

Låt oss förstå detta med ett exempel.

Sarah, marknadschef på ett e-handelsstartup, kämpade med att effektivisera sitt teams arbetsflöde trots att hon var duktig på kreativa uppgifter. Medan hon lyckades bra med kampanjutveckling ledde utmaningar inom projektledning till kaos.

Hennes sökande efter en lösning ledde henne till ClickUp, den kompletta appen för arbete. Med funktioner för dokument-, kunskaps- och projektledning samlade i en kraftfull AI-stödd plattform hjälpte ClickUp henne att konsolidera hennes teams spridda arbetsflöden till ett enda system.

Precis som Sarah kan ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning också hjälpa dig att automatisera arbetsflöden, organisera projekt smidigt och få realtidsinsikter om teamets prestanda och kampanjens framsteg. Dessutom kan dess AI-assistent spara timmar av manuellt arbete.

1. Kundinriktning och segmentering

Sarah trodde att hon kände sina kunder ganska väl – tills hon insåg att hennes budskap inte nådde fram. Då vände hon sig till AI-marknadsföringsverktyg för att dyka djupt in i kunddata och hitta mönster som hon aldrig skulle ha upptäckt på egen hand.

Plötsligt kunde hon se exakt hur hennes publik betedde sig, vad de gillade och till och med de små egenheter som skiljde dem åt.

ClickUp Brain tog saker och ting till nästa nivå. Istället för att själv gräva igenom data kunde Sarah helt enkelt ställa relevanta frågor om kundsegment eller specifika demografiska grupper.

📌 Exempel på fråga: Hur beter sig mina återkommande kunder som inte har köpt något under de senaste 30 dagarna?

Sortera och filtrera kunddata från dina anslutna appar med hjälp av ClickUp Brain.

Dessutom kan ClickUps anpassade fält hjälpa henne att samla in alla typer av kundinformation, såsom demografi, köphistorik och hur de interagerat med tidigare kampanjer. Dessutom kan hon skapa specifika segment, såsom ”lojala kunder som inte har köpt på ett tag” eller ”förstagångsköpare som letar efter rabatter”.

Sortera, organisera och hantera kund- och marknadsföringskampanjinformation med ClickUp Custom Fields.

2. Marknads- och konkurrentanalys

AI förvandlar marknadsundersökningar från överväldigande till enkla på nolltid.

När Sarah vill förstå kundernas åsikter om en ny produktlansering använder hon ClickUp Brain för att analysera och sammanfatta viktiga insikter från recensioner, konkurrentdata och omnämnanden i sociala medier.

Så fungerar det för Sarah:

Dataanalys: Sarah kan ladda upp enkäter, feedback eller recensioner, och ClickUp Brain identifierar trender och användbara insikter.

Konkurrentanalys: ClickUp Brain hämtar data från offentliga källor för att jämföra erbjudanden, priser och strategier och levererar snabba rapporter.

Branschtrender: Den skannar även artiklar, nyheter och sociala medier för att tillhandahålla aktuella marknadstrender och konsumentpreferenser.

📌 Exempel på frågor: Analysera de aktuella marknadstrenderna inom B2B SaaS-branschen. Identifiera viktiga konkurrenter, marknadstillväxtprognoser och nya möjligheter till innovation

Gör en konkurrensanalys av de ledande B2B-företagen som erbjuder projektledningsprogramvara. Jämför funktioner, priser och kundrecensioner

Prova ClickUp Brain ClickUp Brains svar på en fråga om aktuella marknadstrender inom B2B SaaS-branschen

3. Innehållsskapande

Sarah drabbas ofta av den fruktade skrivkrampen eller pressen att komma på nya idéer.

ClickUp Brain kan spara henne timmar av brainstorming och innehållsskapande, så att hon kan fokusera på de roliga delarna av marknadsföring, dvs. strategiarbete och storytelling.

När Sarah till exempel behöver ett blogginlägg för en kommande julrea skriver hon bara in sin idé. ClickUp Brain genererar en fängslande disposition, föreslår intressanta rubriker, tillhandahåller innehållsstruktur och erbjuder till och med förslag på sökord för SEO.

Allt Sarah behöver göra är att finjustera tonen och lägga till sitt varumärkes röst.

📌 Exempel på frågor: Skriv ett engagerande blogginlägg om julförsäljning för e-handelsföretag

Föreslå SEO-nyckelord för ett blogginlägg om nyårsrea-erbjudanden

Skriv en Facebook-annons för en 24-timmars flash-rea på skor

Skapa ämnesrader för en e-postkampanj som marknadsför sommarrabatter på badkläder

Föreslå annonstext för en Google-annons om fri frakt på alla beställningar

Skriv ett övertygande e-postmeddelande som marknadsför vår senaste produktlansering

Skapa en rubrik för en landningssida för en köp-en-få-en-gratis-kampanj

Skriv och redigera förstklassigt marknadsföringsinnehåll med ClickUp Brain

4. Uppgiftshantering

Alla marknadsföringsuppgifter har inte samma brådskande karaktär. ClickUp Brain skannar din projekthistorik och teamets arbetsbelastning och ger dig sedan skräddarsydda råd om vad du bör prioritera först.

Om ett projekt hamnar efter i schemat identifierar det dessutom flaskhalsen och meddelar teamet. Detta hjälper till att prioritera uppgifter, så att Sarahs marknadsföringsteam snabbt kan fokusera på det som är brådskande, till exempel att uppdatera en kampanjannons eller färdigställa ett utkast till ett blogginlägg.

Om hon dessutom arbetar med två liknande utkast till marknadsföringskampanjer upptäcker ClickUp Brain detta och föreslår att uppgifterna slås ihop eller dupliceras för att underlätta arbetet.

Hitta duplicerade eller sammanslagna marknadsföringsuppgifter med ClickUp Brain

5. Marknadsföringsautomatisering

Att automatisera dina marknadsföringsflöden med AI öppnar upp oändliga möjligheter.

Så här kan ClickUp Brain automatisera de oändliga marknadsföringsuppgifterna:

Uppföljning av leads: Skapa automatiskt uppgifter och ställ in påminnelser för att skicka personliga välkomstmejl och uppföljningsmeddelanden.

E-postkampanjer: Aktivera automatiserade, personaliserade e-postmeddelanden baserat på kundernas agerande, till exempel erbjudanden efter köp.

Kampanjrapporter: Få automatiska uppdateringar om kampanjstatistik, med varningar om eventuella problem.

Uppgiftspåminnelser och deadlines: Ställ in automatiska påminnelser och deadlines för varje marknadsföringsuppgift för att hålla dig på rätt spår.

Utmaningar och överväganden inom AI-marknadsföring

Det krävdes bara några virala, lättanvända AI-marknadsföringsverktyg för att experterna skulle hoppa på AI-tåget och förbättra sina kampanjer. AI-marknadsföring är dock inte alltid så enkelt.

Här är vad du bör hålla utkik efter:

Partiskhet: AI lär sig av data, och data är inte alltid opartiska. Se upp för ras-, köns-, kulturella eller socioekonomiska fördomar som smyger sig in i dina marknadsföringsstrategier.

Felaktigheter: Dåliga data ger dåliga resultat. Felaktig kundinformation kan leda till att man riktar marknadsföring av snöstövlar till människor i Miami. Kontrollera dina data noggrant för att hålla AI på rätt spår.

Etik: Överdriven personalisering kan upplevas som påträngande, till exempel hyperriktade annonser eller användning av data utan samtycke. Balansera integritet med personalisering för att undvika att skrämma bort din målgrupp.

Datakänslighet och säkerhet: AI är beroende av känslig data, vilket gör robust säkerhet avgörande. Svaga skyddsåtgärder medför risk för integritetskränkningar och problem med efterlevnad.

Transparens: Med AI-innehållets uppsving är det viktigt att vara tydlig med hur det används och ge kredit där det är motiverat för att bemöta farhågor om upphovsrätt och immateriella rättigheter.

Tips för att lyckas med AI inom marknadsföring: 🔍Testa och justera: Fortsätt att förfina kampanjerna – AI trivs med dataoptimering. ❤️Förbli mänsklig: Låt AI öka kreativiteten, inte ersätta den. Den mänskliga touchen gör hela skillnaden. 🦸‍♂️AI som assistent: Använd AI för att stödja, inte ersätta, ditt team. Kombinera effektivitet med mänsklig insikt. 📚Utbilda din personal: Se till att alla vet hur man använder AI-verktyg effektivt.

Framtida trender inom AI-marknadsföring

Marknaden för AI inom marknadsföring var värd 15,84 miljarder dollar 2021 och förväntas öka med mer än 107,5 miljarder dollar fram till 2028. Denna plötsliga investeringsboom förändrar redan hur företag använder AI i sina strategier.

Här är några viktiga trender som formar framtiden för AI-marknadsföring:

1. Emotionell AI

AI lär sig att läsa av känslor genom ansiktsuttryck, röstläge eller beteenden, vilket möjliggör mer empatiska kundinteraktioner.

📌 Exempel: En servicebot upptäcker frustration och svarar med en lugnande ton eller snabbare lösningar. Varumärken kan också analysera emotionella reaktioner på annonser, logotyper eller produkter och skicka personliga marknadsföringsmeddelanden.

2. AI-driven förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR)

AI gör AR och VR mer personaliserade och praktiska, vilket skapar uppslukande upplevelser som anpassas i realtid.

📌 Exempel: AI-drivna AR-appar låter användare visualisera möbler i sitt utrymme, medan VR-butiksturer erbjuder engagerande, interaktiva shoppingupplevelser.

3. Integration av AI och blockkedjor

Genom att kombinera AI med blockchain förbättras säkerheten, äktheten och personaliseringen i marknadsföringskampanjer.

📌 Exempel: AI analyserar blockchain-verifierade köphistoriker för precis målgruppsanpassning, medan blockchain säkerställer att influencer-samarbeten är trovärdiga.

