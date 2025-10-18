Gratis Miro-mallar för användarflöden för att effektivisera UX-design

Ett produktteam diskuterade i flera veckor varför deras nya registreringsprocess inte fungerade.

Formulären såg enkla ut, texten var tydlig och knapparna var placerade precis där användarna trodde att de skulle vara.

Men när de kartlade de steg som en kund faktiskt tog, såg de problemet: användarna hoppade av halvvägs eftersom resan var överbelastad med extra klick. 🫤

Från ingångspunkter till beslutstillfällen – Miro-mallarna för användarflöden visar allt visuellt, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och utforma intuitiva upplevelser.

Låt oss utforska några av de bästa mallarna som du kan börja använda direkt.

Och för att toppa det hela kommer vi också att titta på några utmärkta ClickUp-mallar som ökar processeffektiviteten och teamsamarbetet. 🤩

De bästa mallarna för användarflöden i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa Miro- och ClickUp-mallarna för användarflöden:

Vad är Miro-mallar för användarflöden?

En Miro-mall för användarflöde är ett visuellt ramverk som kartlägger, diagrammerar och dokumenterar sekvensen av steg som en användare tar för att utföra en specifik uppgift eller uppnå ett mål inom en digital produkt eller tjänst.

Det hjälper UX- och produktteam att illustrera användarvägar, beslutspunkter och interaktioner, vilket gör det enkelt att utforma, granska och optimera användarupplevelser i samarbete.

🧠 Kul fakta: Termen ”användarupplevelse” myntades 1993 av Donald Norman när han arbetade på Apple, vilket markerade en betydande förändring i designfokus från estetik till användarcentrerad funktionalitet.

Vad kännetecknar en bra Miro-mall för användarflöden?

Här är vad du bör leta efter i bra exempel på Miro-användarflöden:

Tydlig visualisering av varje användarsteg, beslutspunkt och resultat

Enkel anpassning för olika användningsfall och produktmål

Logisk organisation från början till slut, med tydligt markerad start och slutpunkt.

Användning av standardiserade flödesschemasymboler (ovaler för start/slut, rektanglar för åtgärder, romber för beslut, pilar för flödesriktning)

Samarbetsfunktioner för feedback från kollegor, kommentarer och asynkron input från teamet.

Fokusera på användar- och affärsmål, håll flödena målinriktade och användarcentrerade.

🔍 Visste du att? På 1980-talet revolutionerade det grafiska användargränssnittet (GUI) designen genom att flytta fokus från statisk estetik till interaktiva upplevelser. Detta lade grunden för modern UX-design.

5 Miro-mallar för användarflöden

Här är några Miro-mallar som du kan använda:

1. Miro-mall för användarflöde

via Miro

Miro-användarflödesmallen hjälper team att kartlägga användarresor steg för steg, från ingångspunkter till beslut och resultat. Med inbyggda former, kopplingar och samarbetsverktyg förenklar den användarens interaktion med produkten och identifierar områden som kan förbättras.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Designa strukturerade exempel på användarflöden med fördefinierade former och kopplingar.

Kartlägg komplexa resor på flera nivåer på en oändlig arbetsyta.

Effektivisera samarbetet med kommentarer, omnämnanden och gemensam redigering i realtid.

Länka flöden till produktbeskrivningar, forskningssammanfattningar eller mötesanteckningar för att ge sammanhang.

Presentera användarvägar för intressenter på ett smidigt sätt med presentationsläget i användarflödesdiagrammet.

📌 Perfekt för: UX-designers som skapar onboarding-flöden, produktchefer som förfinar navigeringsvägar och utvecklare som behöver en tydlig visuell plan för användarinteraktioner.

2. Miro UI-flödesschemamall

via Miro

Miro UI Flowchart Template hjälper team att kartlägga strukturen och navigeringen i digitala produkter. Den visualiserar skärmar, åtgärder och beslutspunkter, vilket gör det enklare att designa användarvänliga gränssnitt och upptäcka navigeringsbrister innan utvecklingen påbörjas.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Designa intuitiva produktflöden med fördefinierade UI-element och kopplingar.

Visualisera navigeringsvägar mellan skärmar för att upptäcka användbarhetsproblem i ett tidigt skede.

Organisera komplexa flöden med grupperade sektioner för administratörer, inloggade användare eller kundvyer.

Presentera flöden för intressenter i en tydlig, steg-för-steg-genomgång.

📌 Perfekt för: UX/UI-designers som skapar UX-strategier för att bygga appgränssnitt, produktchefer som testar navigeringslogik och utvecklare som översätter flöden till funktionella designer.

🧠 Kul fakta: 1955 publicerade industriingenjören Henry Dreyfuss Designing for People, där han betonade vikten av människocentrerad design i produktutvecklingen.

3. Miro-mall för skärmflöde

via Miro

Miro Screen Flow Template hjälper team att kartlägga hur användare rör sig genom en app eller webbplats, skärm för skärm.

Denna wireframe-mall lägger ut wireframes i sekvens och kopplar dem till navigeringsvägar på en Miro-tavla. Det gör det enklare att validera designlogiken, identifiera återvändsgränder och förfina användarresan före utvecklingen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Koppla ihop skärmar med pilar för att tydligt visa användaråtgärder och övergångar.

Kartlägg detaljerade flöden för registrering, inloggning, sökning och profilhantering.

Samarbeta i realtid med designers, produktchefer och utvecklare för snabb feedback.

📌 Perfekt för: UX-designers som testar layoutlogik, produktchefer som granskar navigeringsflöden och utvecklare som säkerställer att skärmövergångar uppfyller kraven.

📮 ClickUp Insight: 24 % av arbetstagarna säger att repetitiva uppgifter hindrar dem från att utföra mer meningsfullt arbete, och ytterligare 24 % känner att deras kompetens är underutnyttjad. Det innebär att nästan hälften av arbetskraften känner sig kreativt blockerad och undervärderad. 💔 ClickUp hjälper dig att återfokusera på arbete med stor påverkan med hjälp av lättinstallerade AI-agenter som automatiserar återkommande uppgifter baserat på triggers. När en uppgift markeras som slutförd kan ClickUps AI-agent till exempel automatiskt tilldela nästa steg, skicka påminnelser eller uppdatera projektstatus, vilket befriar dig från manuella uppföljningar. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

4. Miro-mall för kundresor

via Miro

Miro-mallen för kundresan hjälper dig att kartlägga alla kontaktpunkter som en kund har med en produkt eller tjänst. Du kan kartlägga olika stadier, mål och problemområden för att enkelt identifiera förbättringsmöjligheter och samordna tvärfunktionella team kring kundernas behov.

Marknadsförings-, försäljnings-, produkt- och supportteam kan alla arbeta med samma användarupplevelsekarta.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Plotta kundinteraktioner från början till slut över flera steg och kanaler.

Fånga användarnas mål, problem och känslor med visuella element och klisterlappar.

Organisera resaktiviteter i strukturerade simbanor för mer precis analys.

Presentera resor i en tydlig visuell representation som gör kunddata användbar.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam som förfinar kampanjer, produktchefer som anpassar funktioner efter kundernas behov och CX-specialister som förbättrar den övergripande upplevelsen.

🔍 Visste du att? User Experience Questionnaire (UEQ), som utvecklades 2008, är ett mycket använt verktyg för att utvärdera kvaliteten på användarupplevelsen i digitala produkter.

5. Miro-mall för flödesscheman

via Miro

Miro Flow Diagrams Template förenklar komplexa processer genom att visuellt kartlägga varje steg. Det spelar ingen roll om du dokumenterar ett system, ett arbetsflöde eller en beslutsprocess. Flödesschemaprogramvaran ger en tydlig struktur som minskar oklarheter.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa processflöden med standardiserade former som beslut, åtgärder och kopplingar.

Visualisera beroenden och sekvenser för att upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede.

Anpassa flöden med text, färger och etiketter för tydlighet och samordning.

📌 Perfekt för: Affärsanalytiker som effektiviserar verksamheten, projektledare som kartlägger arbetsflöden och utvecklare som förtydligar systemlogiken.

🔍 Visste du att? 1947 antog American Society of Mechanical Engineers standardsymboler för flödesscheman (härledda från Gilbreths arbete), vilket lade grunden för moderna konventioner för processflöden och UX-diagram.

Begränsningar vid användning av Miro för att designa användarflöden

Miro har flera begränsningar som kan påverka arbetsflödets effektivitet och teamets upplevelse. Låt oss titta på några som du måste undvika:

Långsam prestanda på stora eller komplexa tavlor, särskilt med funktionsintensivt innehåll, kan hindra samarbete och iteration i realtid.

Överflöd av funktioner kan överväldiga icke-tekniska teammedlemmar, vilket gör onboarding och grundläggande användning svårare.

Formbegränsningar (till exempel 6 000 symboler per tavla) begränsar omfattningen av omfattande användarflöden eller flödesscheman.

Navigering och val av funktioner (dra för att välja vs. flytta objekt) kan orsaka frekventa oavsiktliga redigeringar och frustrera användarna.

Ostrukturerad tavlorganisation leder till röriga arbetsytor, eftersom det är besvärligt att organisera tavlor i mappar eller delprojekt.

Saknar avancerade grafiska designfunktioner, vilket gör den olämplig för nyanserat visuellt eller högkvalitativt designarbete.

Alternativa mallar för användarflöden

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Här är några utmärkta mallar som programvaran för användarspårning erbjuder:

1. ClickUp-mall för användarflöde

Hämta gratis mall Skapa en smidig användarupplevelse och identifiera problemområden med hjälp av ClickUp-användarflödesmallen.

ClickUp-användarflödesmallen gör det enkelt att visualisera hur användarna rör sig genom din produkt, webbplats eller tjänst. Från ingångspunkter till beslut och åtgärder hjälper denna mall dig att dokumentera och optimera användarresan. Och eftersom den är inbyggd i ClickUp Whiteboards kan du koppla flöden direkt till uppgifter, feedback och projektgenomförande.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg flera skärmar och användarbeslut för att upptäcka friktionspunkter i ditt webbdesignarbetsflöde.

Anpassa flöden med etiketter, text och färger för snabb igenkänning och anpassning.

Dela professionella, polerade användarflöden med intressenter för att samordna designbeslut innan du bygger.

📌 Perfekt för: Produktchefer som utformar onboarding-upplevelser, UX-designers som validerar användarresor och marknadsföringsteam som kartlägger konverteringskanaler.

🚀 Fördelen med ClickUp: Med ClickUp Whiteboards kan du skissa användarresor, kartlägga beslutspunkter och visuellt koppla samman varje steg i realtid med ditt team. Dessutom kan du med AI-driven bildgenerering omedelbart ge liv åt abstrakta koncept eller skärmbilder utan att behöva externa visuella verktyg. 👇🏼

2. ClickUp-mall för processflödesschema

Hämta gratis mall Skapa visuella diagram över dina dagliga processer med ClickUp-mallen för processflödesscheman.

ClickUp-mallen för processflödesschema hjälper dig att bryta ner komplexa arbetsflöden till tydliga, stegvisa bilder. Du kan kartlägga rekryteringsprocesser, godkännandeprocesser och överlämningar mellan team. Istället för att bara visa åtgärder och resultat organiserar den uppgifter efter roll. På så sätt ser du ansvarsområden för rekryteringschefer, rekryterare, potentiella kunder eller andra team.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera processer med hjälp av swimlanes för att tydliggöra ansvarsområden mellan olika roller eller team.

Spåra parallella uppgifter och överlappningar mellan intressenter, inte bara sekventiella steg.

Lägg till vägar för avslag, godkännande eller kontrollpunkter för att visualisera vad som händer när saker inte går som planerat.

Dokumentera både beslutsfattande och kommunikationspunkter i ett enda flöde.

📌 Perfekt för: HR-team som standardiserar rekryteringsfaser, verksamhetsledare som säkerställer processefterlevnad och tvärfunktionella team.

🚀 Fördelen med ClickUp: ClickUp Brain är en AI-driven projektledare som hjälper dig att effektivisera arbetsflödena för UX-design. Be ClickUp Brain att föreslå praktiska förbättringar för användarflöden När du kartlägger användarflöden kan du till exempel ställa följande frågor: Skapa ett användarflöde för en utcheckningsprocess baserat på vår senaste UX-forskning.

Föreslå förbättringar för denna landningssida för att minska avhoppen.

Skapa en uppgiftslista för att implementera det nya onboardingflödet AI-verktyget analyserar befintliga uppgifter, dokument och arbetsflöden och ger sedan praktiska rekommendationer på några sekunder.

3. ClickUp-mall för dataflödesdiagram

Hämta gratis mall Kartlägg dataflödet och förstå användarbeteende, datakällor och destinationer med ClickUp-mallen för dataflödesdiagram.

ClickUp-mallen för dataflödesdiagram hjälper dig att kartlägga hur information rör sig genom ett system. Den fokuserar på datainmatning, lagring och utmatning, vilket gör den till det perfekta verktyget för systemarkitekter, utvecklare och analytiker. Du får ett strukturerat sätt att visualisera hur information skapas, omvandlas och delas med dess processymboler, datalager och externa enheter.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Standardisera DFD-notation (enheter, processer, datalager, flöden) för att göra diagrammen allmänt förståeliga.

Upptäck redundanser, ineffektiviteter eller saknade kopplingar innan systemet implementeras.

Dokumentera dataöverföringar på ett sätt som överbryggar affärs- och teknikteam

📌 Perfekt för: Systemanalytiker som dokumenterar dataarkitektur, utvecklare som utformar integrationer och affärsteam som klargör hur information flyttas mellan applikationer.

4. ClickUp-mall för konceptkarta

Hämta gratis mall Skapa en konceptkarta med drag-and-drop-gränssnittet i ClickUp Concept Map Template.

ClickUp-konceptkartan hjälper dig att fånga upp, organisera och koppla samman idéer.

Som flödesschemamall låter den dig börja med ett centralt koncept, förgrena dig till underkoncept och länka dem till idéer och resultat. Detta gör den särskilt kraftfull för brainstorming, kunskapskartläggning och utforskning av abstrakta eller komplexa ämnen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Börja med ett centralt koncept och dela upp det i underkoncept, idéer och resultat för icke-linjärt tänkande.

Visualisera relationer med märkta kopplingar (t.ex. "leder till", "är för", "kan vara") för att fånga innebörden.

Förvandla abstrakta brainstorming-sessioner till tydliga visuella kartor som inspirerar till handling.

Anpassa noder och kopplingar med färger och etiketter för tydlighet och sammanhang.

📌 Perfekt för: Lärare som förklarar begrepp, produktteam som brainstormar funktioner, användarforskare som kartlägger kunskapsområden och strateger som kopplar samman idéer med resultat.

🚀 Fördelen med ClickUp: ClickUp Mind Maps förvandlar dina idéer till dynamiska visuella arbetsflöden. Kartlägg snabbt användarresor, brainstorma alternativa flöden eller koppla samman designelement i ett enda interaktivt utrymme. Varje nod kan konverteras till genomförbara uppgifter, länkas till dokument eller tilldelas teammedlemmar, vilket gör samarbetet smidigt. Visualisera dina idéer och arbetsflöden i ClickUp Mind Maps

5. ClickUp-mall för kundresekarta

Hämta gratis mall Identifiera kontaktpunkter och friktion i din kundresa med Clickups mall för kundresekarta.

ClickUp-mallen för kundresekarta hjälper dig att se din produkt eller tjänst genom kundens ögon. Dela upp hela resan i faser: medvetenhet, övervägande och konvertering. Du kan också spåra vad kunderna gör, känner och upplever i varje steg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visualisera kundresan i tydliga steg med samordnade åtgärder, kontaktpunkter och upplevelser.

Fånga upp kundernas känslor för att upptäcka friktionspunkter och glädjeämnen.

Tilldela ansvar så att varje steg i resan har en ansvarig teamledare.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill förbättra kampanjer, CX-chefer som vill öka kundnöjdheten och produktteam som vill anpassa funktioner efter verkliga användarbehov.

6. ClickUp-mall för processkarta med simbanor

Hämta gratis mall Visualisera processer och säkerställ att projekt levereras i tid med ClickUp Swimlane Process Map Template.

ClickUp Swimlane Process Map Template skapar klarhet i komplexa, tvärfunktionella processer. Den delar upp ansvaret i olika "banor" för varje roll, avdelning eller intressent. Detta gör det enkelt att se vem som ansvarar för vad, hur uppgifter flyttas mellan team och var flaskhalsar kan uppstå.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela upp processer i olika spår för att visa vilket team eller vilken roll som ansvarar för varje steg.

Kartlägg överlämningar av uppgifter för att upptäcka förseningar, överlappningar eller risker för missförstånd.

Identifiera ineffektiviteter genom att spåra hur arbetet flyter mellan team eller avdelningar.

📌 Perfekt för: Operativa team, projektledare, HR-onboardingprocesser, avdelningsöverskridande initiativ och alla arbetsflöden som kräver flera överlämningar.

7. ClickUp UML-aktivitetsmall

Hämta gratis mall Designa aktiviteter för alla processer med ClickUp UML-aktivitetsmallen.

ClickUp UML Activity Template hjälper dig att kartlägga detaljerade arbetsflöden och kontrollera flödeslogiken i programvara eller affärsprocesser. Till skillnad från enklare flödesscheman kan du med detta fånga villkorade vägar, loopar, samtidiga åtgärder och övergångar, enligt definitionen i Unified Modeling Language (UML).

Eftersom det är inbyggt i ClickUp Whiteboards kan du dessutom bädda in detta diagram i din övergripande projektplan och koppla det till uppgifter så att alla är på samma sida.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Återge komplexa användarbeteenden: förgreningar, sammanfogningar, beslutgrenar, parallella flöden och objektflöden.

Använd en formell struktur som är bekant för både tekniska team (utvecklare, arkitekter) och icke-tekniska intressenter.

Dela upp användningsfall eller funktioner i detaljerade aktivitetssteg för att upptäcka dold logik eller specialfall.

📌 Perfekt för: Programvaruarkitekter som dokumenterar arbetsflöden för användningsfall och teknikteam som modellerar beteenden före utveckling.

🚀 Fördelen med ClickUp: ClickUp Brain MAX tar AI-projektledning till nästa nivå och hjälper UX-designers att omvandla statiska flöden till praktiska, optimerade arbetsflöden. Du kan gå längre än att bara skapa enkla uppgifter: det analyserar dina designer, föreslår förbättringar och förutsäger till och med flaskhalsar innan de uppstår. Få en enhetlig AI-arbetsyta med ClickUp Brain MAX Lita på det för: Talk-to-text -teknik: Omvandla talade idéer till uppgifter, kommentarer eller anteckningar när du är på språng.

AI-spridning hantering: Samla flera LLM:er i ett enda verktyg Samla flera LLM:er i ett enda verktyg

Optimering av arbetsflöden: Få en djupgående analys av dina flöden och insikter om förbättringar, alternativa vägar eller potentiella flaskhalsar.

8. ClickUp UX-roadmap-mall

Hämta gratis mall Visualisera produktens framsteg över tid med ClickUp UX Roadmap Template.

ClickUp UX Roadmap Template hjälper dig att planera, visualisera och spåra UX-designprocessen över tid. Oavsett om du bygger något nytt eller vidareutvecklar en befintlig produkt, ger denna mall tydlighet åt dina långsiktiga UX-mål.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Genomför användarundersökningar för att anpassa idéer och affärsmål så att arbetet fokuseras på det som är viktigt.

Spåra framsteg med steg som Öppen , Slutförd och mer för att övervaka varje UX-uppgift.

Planera och skapa idéer med flera vyer, inklusive Whiteboard View för brainstorming och en Getting Started Guide för onboarding.

📌 Perfekt för: UX-designers, produktteam, ledning och intressenter från olika avdelningar som behöver en gemensam referens för kommande UX-arbete.

9. ClickUp-mall för användbarhetstestning

Hämta gratis mall Planera och organisera användartestningssessioner med ClickUp-mallen för användbarhetstestning.

ClickUp-mallen för användbarhetstestning ger dig ett utrymme för att planera, organisera och genomföra användbarhetstester. På så sätt kan du se hur riktiga användare interagerar med din produkt och var de har svårt att göra välgrundade förbättringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Planera användartestningssessioner i detalj med hjälp av fält för mål, uppgifter, resultat, deltagare och anteckningar.

Kategorisera exempel på användbarhetstester och feedback med hjälp av anpassade fält så att intressenterna får insyn i vad som är viktigt.

Växla mellan flera ClickUp-vyer som Whiteboard, List, Gantt, Calendar, Workload och fler för att anpassa efter hur du och ditt team tänker och arbetar bäst.

📌 Perfekt för: UX/UI-team, produktdesigners och affärsanalytiker som vill ha tydliga, praktiska insikter om användbarhet direkt från användarinteraktioner.

Här är vad Bazza Gilbert, produktchef på AccuWeather, har att säga om ClickUp:

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, omorganisera prioriteringar är enkelt och lägga till referensbilder etc. är mycket smidigt.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, omorganisera prioriteringar är enkelt och lägga till referensbilder etc. är mycket smidigt.

Designa ditt flöde med ClickUp

Användarflöden avgör hur individer interagerar med din produkt. Verktyg som Miro-mallar för användarflöden är utmärkta för att skissa resor och upptäcka friktionspunkter i ett tidigt skede.

Men med ClickUp, den kompletta appen för arbete, kan du ta dessa flöden och omvandla dem till faktiska projekt.

Använd den för att dela upp idéer i uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, spåra framsteg med instrumentpaneler och till och med samarbeta i realtid. Det är där kartläggning möter hantering och där fantastiska UX-planer blir fantastiska användarupplevelser.

